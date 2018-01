SER Deportivos: Dembélé empaña la racha del Barça (15/01/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid está en crisis es un hecho también lo es que ahora mismo el equipo blanco está más cerca por puntuación del descenso que del título es un hecho que el rendimiento de la BBC es inferior en veinte goles a la dupla que forman en el Barça Messi Luis Suárez y es un hecho que Zidane ahora no da con la tecla desde el banquillo hilo es que es verdad que vende la crítica al Real Madrid como es un hecho que también vende el halago es un hecho que este Real Madrid ha cerrado un dos mil diecisiete impresionante de títulos lo es que Cristiano ha sido elegido Balón de Oro hace días ya es un hecho también que los refuerzos de jugadores españoles prometedores tenían muy buena pinta entre los ocho segundos hilos primeros han pasado apenas cien días todos han hecho si en el Real Madrid todos merecen una reflexión profunda no forofo no vaya a ser que si los que mandan se dejan arrastrar por la urgencia los hechos conviertan la temporada del Real Madrid en un desecho las tres y uno coma estamos aquí esas eh

Voz 0977 00:59 cuando el título

Voz 2 01:04 a seguir deportivo darnos Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos una jornada más como más os cuadre por la radio a través de la aplicación de la SER la TDT en la tele de nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena Ser punto com que el cualquier forma nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo de SER Deportivos con Sonia Lus en la producción de Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica Se acabó la primera vuelta de la Liga una primera vuelta que deja el Barça muy líder al Real Madrid muy en crisis al Eibar al Getafe y al Girona como revelaciones al Sevilla como decepción y cambios de técnicos en los cuatro últimos clasificados el dato que más llama la atención es que el Barça Lesaka al Real Madrid diecinueve puntos en diecinueve jornadas es decir que los azulgranas les han sacado un punto por jornada a los decida ahora mismo vamos a pasar por Barcelona hay por Madrid para ver los distintos colores que deja la primera vuelta del campeonato pero hay más equipos que merecen un vistazo lo de Kike en el Espanyol lo de Paco en La Palma lo de José González presentado esta tarde con el Málaga lo de monte en la en el Sevilla todos han noticia por distintos motivos y casi ninguno lo es por un buen motivo amplió nada como tenemos que ampliar los líos que nos deja el fin de semana en el fútbol español el más lamentable de confirmarse es la acusación de racismo que sobre Yago Aspas ha dejado el jugador del Levante Jefferson Lerma

Voz 0699 02:50 niega que ya aguas paró niega que el árbitro no refleja nada pero que la Liga va a estudiar el caso es que ha sido un fin de raro de gestos en el fútbol en Francia sin ir más lejos un árbitro zancadilla aún jugador y luego los pulso en Anoeta un jugador del Barça Jordi Alba le hizo una peineta a un aficionado pero bueno que arrepentido lo quiere Dios

Voz 0977 03:07 no bueno pedir disculpas si alguien la la molestado yo creo que al final es parte del juego otra dimensión de toda mi y me lo tomo como que es parte del espectáculo en ningún momento he querido ofender a nadie bueno sí águila le ha hecho daño sueño mi reacción pido disculpas

Voz 0699 03:25 pero bueno entregue o sea

Voz 0977 03:28 en el Campoy que ya estás luego seguro que lo ha hecho alguien que me insultan en el campo pero seguro que que bueno se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad bueno claro

Voz 0699 03:39 lo mejor sino te hace una peineta no te gana no te quedan ganas de conocerle de verdad pero en fin mejor arrepentirse y mejor aún no hacer la reina lo que haremos es una visita al fútbol que se juega hoy en España con un Betis Leganés que pone el punto final a la primera vuelta y al que se juega fuera con la primera derrota del City de Guardiola por ejemplo en la premia quien fuera del fútbol pues el día viene fino arranca el Open de Australia por ejemplo Nadal ha ganado en primera ronda con un triple seis uno Su siguiente rival será el argentino Leonardo Mayer ahí lo de hoy llega tras más de dos meses sin jugar de Rafa Nadal

Voz 1774 04:06 que siempre pues hay un poquito más de nueve días después de tiempo sin competir el primer plantear al año edad creo que ha sido un muy buen comienzo el resultado así así lo dice las sensaciones han sido malas no sea que hecho estar ahí feliz por ello lo importante es ir pasando nos decisivos son partidos de competición ahora mismo no hay más tiempo en la pista confianza hay irregularidad algunos automatismos que siempre pues de de tiempo sin jugar el puesto

Voz 0699 04:30 Nadal viento en popa en balonmano segundo partido del Europeo y ante Hungría tras ganar de paliza el primero en el Dakar anulada la etapa de la jornada condiciones meteorológicas Carlos Sainz sigue líder en coche en basket a una jornada del corte de Copa hay tres equipos que pelean por dos plazas Baskonia Tenerife UCAM Murcia y nosotros veremos por contarlo todo bien hasta las cuatro lo primero una lesión en el Barça vuelve a caer en Belén lastres distingo vamos salió ya

Voz 0699 05:40 Diouf desde el balance de la primera vuelta que es lo que vamos a hacer en el primer tramo de del programa noticia de última hora en Barcelona en el Fútbol Club Barcelona den Belén ha vuelto a caer lesionado Adriá Albets muy buenas tardes

Voz 0017 05:51 qué tal Pacojo buenas tardes hija ha vuelto a caer lesionado hoy estará prácticamente un mes de baja de nuevo lesionado el delantero francés que sufre una rotura fibrilar en el muslo de la pierna izquierda sin afectación según el Barça en la zona que ya se lesionó pero al final una lesión que le obligará a parar entre tres y cuatro semanas de baja den velé eh ya se retiró del último partido de Copa frente al Celta con alguna molestia ayer jugó sin estar al cien por cien y hoy se ha confirmado que sufre esta lesión que le dejará un mes fuera de los terrenos de juego y además Andrés Iniesta que ayer no jugó ni un minuto y sospechábamos que podía tener algún problema físico sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha y de momento es duda para el partido de este miércoles de Copa en el campo de El Español

Voz 0699 06:37 así que noticias del día las lesiones en el Fútbol Club Barcelona especialmente preocupante en Belén porque no está teniendo ninguna suerte de nuevo fichaje del conjunto azulgrana por lo demás en el Barça se puede decir que la primera parte

Voz 8 06:47 E de la Liga la acaba muy líder con motivo para estar feliz

Voz 0699 06:51 números son de vértigo y encima Adrià las comparaciones son odiosas pero para el máximo rival

Voz 0017 06:56 sí se quedó con esta victoria ayer en Anoeta la verdad es que el Barça cierra una primera vuelta casi perfecta en la que sólo se ha dejado seis puntos con tres empates en diecinueve partidos el resto lo ha ganado todo es la tercera mejor primera vuelta del Barça en toda su historia por detrás de las que hicieron Tito Vilanova eh Pep Guardiola ya ayer pues además contento también Ernesto Valverde porque consiguió el Barça romper el gafe en Anoeta donde llevaba once años sin ganar allí sigue intratable el Barça suma ya veintinueve partidos sin perder lo decías tú las comparaciones con el rival son odiosas porque el Madrid está ya a diecinueve puntos de del Barça y ayer le preguntábamos precisamente a Jordi Alba qué pasaría si esto fuera al revés si el Barça

Voz 9 07:42 tuviera diecinueve puntos por debajo de

Voz 0017 07:44 Madrid y esto decía el lateral del Barça si Madrid Madrid Sagra diecinueve puntos a vosotros estaría preocupado no supones que están preocupadas ahí

Voz 0977 07:51 no matarían aquí es el Barcelona o no lo matarían nosotros mismos también está claro que que son muchos puntos pero al final la gente de pueblo todo va un poquito más cuando las cosas van mal pues bueno tienen esa esa virtud quizá de taparlo más yo creo que la gente de Barcelona que más critica y al final pues también a los jugadores nos ayuda muchísimo no creo que la afición prensa ser así

Voz 0017 08:15 bueno pues esto es lo que decía Jordi Alba Pacojo que por cierto es uno de los titulares del Barça que esta mañana ya ha entrenado con el equipo pensando en el próximo partido el de este miércoles ida de los cuartos de final de Copa en Cornellá frente al espejo

Voz 0699 08:28 el Barça muy líder el Real Madrid muy en crisis pero

Voz 8 08:30 son muchos hoy al día se le llama el Blue Monday el lunes triste y para el madridismo lo es bastante Javier Herráez

Voz 9 08:36 hola qué tal muy buenas tardes bueno Jordi Alba juega muy bien al fútbol es muy bueno pero no acierta mucho en su declaración declaraciones porque evidentemente al Madrid también exigen que consiga títulos estar diecinueve dos no es una panacea para Valdebebas aunque hoy me consta que bueno no es que estén deprimido ni sea un lunes negro porque se jugó bien ante el Villarreal se perdió como casi siempre esta temporada pero el equipo jugó para al menos no perder ese partido frente al equipo de Calleja no el hay más sensación que hace una semana en Vigo donde el equipo pues tocó fondo se entiende que la Liga estaba ya perdida tanto en Vigo como ante el Villarreal el pasado sábado en lo deportivo Sergio Ramos volvió al césped dentro de diez días podría jugar vamos a ver la vuelta frente al equipo de Leganés en la Copa del Rey y bueno ellos piensan que han tocado fondo que a partir de ahora todo tiene que ser buena noticia es el Madrid la Liga tenía ya como digo perdida después de la derrota ante el Barça en el Bernabéu el día veintitrés de diciembre Zidane sigue la erre que erre no quiere a nadie el club le que atraerá que Pay no quiso había pensado nombres como Alexis Sánchez pero es que al final no lo va a poner cuando es Benzema este viernes recuperado va a jugar Benzema Zidane sigue en sus trece cree que con ese once va a conseguir en pues hacer una buena Copa de Europa que es el objetivo todos piensan el pero antes hay que hacer buenos partidos en la Liga meterse cuarto tercero como dijo Toni Kroos el pasado sábado pensar en la Copa del Rey que es una competición el equipo no está muerto por muerto piensa del vestuario que se puede equivocar aunque cómo están las cosas hay que pensar que el año de momento es de transición pero es el Madrid tiene mucho que pensar del río en Madrid

Voz 0699 10:13 qué equipo es el tercero en discordia es el segundo de la Liga el Atlético de Madrid que se apunta la efectividad que le da unos resultados excelentes en espera de la dificultad que se va a encontrar en la Copa Miguel

Voz 1576 10:21 el adquiera yo buenas tardes pues se una vuelve a ser subcampeón de invierno del Atlético de Madrid cuarenta y dos puntos ha ganado doce partidos ha empatado seis ha perdido tan sólo uno justo antes de Navidad desde el Pardo en el día de la lotería en Cornellà veintiocho goles a favor tan solo ocho en contra tiene al portero Zamora he Jan Oblak en definitiva todo eso en una primera vuelta donde el Atlético de Madrid no ha podido fichar entienden en el conjunto rojiblanco que además con la retirada de Vitolo y de Costa la cosa va a mejorar Ike o por lo menos me lo decían gente del Vestuario al término del partido de Ipurúa y es que ellos tienen claro que el Barça es el que tiene que pinchar evidentemente dejárselo puntos pero que si el Barça falla ellos van a estar arriba seguro peleando hasta el final es un convencimiento que tiene la plantilla Cabildo trabajar esta mañana como tú decías pensando en ese partido del miércoles y de acuerdo defiendo frente al Sevilla

Voz 0699 11:08 equipos los técnicos que son noticia en el Málaga se ha producido el cambio de Michel por José González al que presentan esta tarde Enrique Aparicio

Voz 10 11:14 nada más aproximadamente a las cuatro de la tarde siete puntos para la permanencia tienen trabajada pegajoso importante José González cincuenta y un años en la pasada temporada ir más al final de la presente campaña con una opción de otra que el Málaga permanece en primera división ante el equipo de reportar el banquillo de fichajes esperan Shane faltan tres y Míchel el ex técnico sabe estoy yo esta mañana con una carta de agradecimiento

Voz 8 11:36 pues noticia uno que sí que ha sido destituido y uno que llega

Voz 0699 11:40 noticia uno que se pudo haber sido y no se fue que es Quique Sánchez Flores en el Espanyol que va a tener que volver a ganar un poco el cariño de parte de la afición Tejedor ayer cuando su nombre sonó por megafonía

Voz 11 11:49 verdad que hubo más pitos que aplausos pero la relación club entrenador no se ha visto afectada de hecho y esto no se ha contado aún Kike avisó de que los emisarios del stock vendrían a Barcelona el día antes de que viajaran incluso el miércoles pasado cuando el viernes advirtió que esa tarde habría Reunión el club les respondió que si se iba ya tenían a su sustituto cerrado que iba a ser Javi Gracia de dijeron incluso el nombre por lo tanto la comunicación siempre fue transparente una vez Quique decidió que no se iba al tema quedó zanjado con la afición la mejor medicina siempre son los resultados las cuatro jornadas sin perder la próximas también en casa y sobre todo la eliminatoria con el Barça con la ida en Cornellà El Prat

Voz 0699 12:22 pues todo aclarado gracias yo en actualidad pura y dura contada vamos de Ronda de líos en el fútbol español fuera del sino te gusta

Voz 0699 13:08 lo que vienes la granja del SER Deportivos todo esto está lleno de pollos por ejemplo los ultras del Sevilla se han plantado en el entrenamiento del equipo rojillo

Voz 0700 13:15 hola Pacojo efectivamente una veintena de radicales ha accedido a la zona de gimnasio antes del entrenamiento del Sevilla para pedir actitud a los jugadores ha ocurrido antes de la cesión de Montella aquí se ha presentado allí incluso un furgón policial para controlar la situación afortunadamente no ha pasado a mayores el tono no ha sido muy encendido y por tanto se ha podido controlar la situación y se ha quedado en una charla con una presentación de la plantilla por parte de los aficionados radica ser ese del Sevilla pero como síntoma inequívoco de que aquí ha estallado la crisis

Voz 0699 13:51 más líos en La Palmas aparecen blindada contra los jugadores y ha tenido que salir a hablar el presidente francés Matas qué tal Pacojó muy buena poesía ha hecho balance de la primera vuelta de la competición lamentable primera vuelta de la competición

Voz 1576 14:01 el equipo amarillo ha pedido disculpas sobre todo por el partido ante el Girona decía que no va a permitir que lo jugador en en el escudo

Voz 13 14:08 yo lo que vi el pasado sábado Bureau pito que entiendo perfectamente a la afición fue de un desencanto un sentimiento de vergüenza que no lo voy a permitir no le voy a permitir a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que mantienen que ensucian el escudo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas como se hizo el pasado sábado

Voz 1576 14:30 por cierto ha pedido a Paco Jémez que revise su decisión de no contar con Lee Remick uno de los goleadores del equipo amarillo que fue apartado cuando llegaba a Paco

Voz 0699 14:38 Jémez a la entidad Ammari todo son líos en Las Palmas y nos quedan las acusaciones de racismo en el Levante Celta en jugador del Levante denuncia racismo llegó a España en Vigo encuentra defensa Yago de sus compañero Paula Montes

Voz 1694 14:48 porque es del tabaco joyas para ya expresaron en un comunicado su visión de lo ocurrido hoy la refuerza el portero Rubén Blanco que asegura que está como toda la plantilla de Fleta en contra de los actos racistas prefieren no hablar de lo que está pasando porque dice es está dañando la imagen de Aspas y hasta que se demuestre lo contrario defiende al delantero del Celta promotores de los extremos un control

Voz 14 15:07 de cualquier tipo de acto racista como es obvio hay bueno pero que ya ya dijo todo lo que tenía que decir cuánto cuánto de no saber haciendo daño aún además generado obviamente este tipo de temas son complicados no no hemos estado nadie y es un tema pero aquí parece no que que hasta que se demuestre lo contrario yo no contrario

Voz 0699 15:38 pues eh centremos jefe de momento la Liga de Fútbol Profesional lo que va a hacer es estudiar el lío que no cesa el de la Federación hoy ha hablado el secretario de Estado para el Deporte de ello

Voz 0231 15:46 así ha dicho que será a principios de febrero cuando el CSD mantenga la reunión con UEFA y FIFA pero que le han transmitido tranquilidad no le han planteado dejar a España fuera del Mundial de Rusia la línea del Gobierno es muy clara cumplir la ley no es una opción es una obligación reconoce Lete que la Federación ya tenía que haber activado el protocolo para cambiar a Villar pero lo fían todo a lo que diga el Consejo de Estado y una frase dejan claro que él no ha echado Villar lo hizo el TAD por lo que había visto de las opciones perdón de Ángel

Voz 0699 16:15 María Vian nos quedamos más tranquilos y más tranquilos y conocéis también la novedades del último partido en primera división completa la jornada que es el Betis Leganés Fran tranquillo Sevilla de nuevo

Voz 0985 16:24 no

Voz 0700 16:25 a tres junto los dos equipos de colocarse séptimo en la clasificación para el que gane que igualaría al Eibar con veintisiete en el Betis sin Barragán con Francis como lateral derecho el canterano Mandi Xeral sancionados son baja y por tanto cambia Setién a los centrales eran Tosca Georgia me hacen el día de hoy en Leganés que está metido en cuartos de Copa e igualado a puntos con el Betis está la intención de aguarle la fiesta a los verdiblancos que van a ser recibidos con todos los honores tras haberle ganado al derbi en casa del eterno rival veintiuna horas nueve de la noche Pita Iglesias Villanueva

Voz 0699 16:56 las refrán pausa en el fútbol vamos a llenar lo próximo minutos de polideportivo y que hoy merece su tiempo arrancado el Open de Australia de tenis lo más noticioso ha sido quizás lo de Nadal Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 15 17:06 es una duda un partido de Nadal ha sido brillante por lo tanto es lo más importante de este día jugaba con un jugador que no es una estrella o que una estrella no es malo aquí nadie es malo por lo tanto ha tenido que cruzar para que ha ganado uno la treinta y cuatro minutos yo creo que la dejaba hacer un juego cada en cada vez le funcionó porque un amigo dominicano oí bueno hay que quedar bien con la gente pero buen partido de Rafa Nadal

Voz 0699 17:37 noticia el tenis brazo Miguel Ángel noticia al balonmano hoy segundo partido de los hispanos en el Europeo antes de salir del hotel partidos a las seis y cuarto creo que hay opción de escuchará ha protagonizado González

Voz 16 17:47 qué tal muy buenas porque estamos a menos de tres horas ya de que arranque ese yo creo que importantísimo partido contra Hungría porque es un partido yo creo que clave ya que si ganas dentro ratito a Hungría estas ya con puntos en la siguiente fase aparte ya de clasificado para la misma Eduardo Gurbindo lateral de la Agencia Española queda muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal pasa batalla campal si preparados no hemos empezado bien el campeonato

Voz 2 18:10 con confianza pero realmente donde se va a ver el nivel al que estamos viendo también el partido lo jugaron contra Dinamarca si somos somos capaces de ganar digo vídeo que habéis visto que hay que hacer contra Hungría que nosotros tenemos que aprovechar que no somos mi tan físico como ellos somos un equipo más dinámico que nos gusta correr como siempre creo que la la clave va a ser defender ellos son muy muy grandes pero bueno quizás no son tan dinámico sin iban a hacer el repliegue tan bien creo que va a ser lo lo importante después en ataque posicional veremos eso sí fuera fuera de casa porque esto

Voz 16 18:53 va a estar lleno de cine húngaro se desplazan a

Voz 2 18:55 todos los campeonatos es una pasada jugar en casa pero bueno nosotros tenemos que mantener al margen de eso que tenemos equipo equipo de sobra para para poder ganar

Voz 16 19:04 pues de muchas gracias gracias a la dormida dejamos ya que vaya habitación y ahora mismo ya de nada en breve bajar aquí a este hall coge el autobús iban para el Arena para tiempo es que les vaya bien

Voz 0699 19:14 los nuestros en baloncesto todo no les va bien a una jornada del final de la primera fase van quedando cosa

Voz 1509 19:18 claras de cara a la Copa Marta caso a cosas claras Pacojó como que ya conocemos a los cuatro equipos que van a ser cabezas de serie en el sorteo Real Madrid Barcelona Valencia y Montakit Fuenlabrada también clasificado como anfitrión está el Herbalife Gran Canaria en el aire las tres últimas plazas por las que van a luchar la próxima jornada cuatro hora cuatro equipos con horarios unificados Unicaja Baskonia Iberostar Tenerife UCAM Murcia uno de ellos se va a quedar fuera

Voz 0699 19:38 en fútbol sala tenemos convocatoria de España para el Europeo Toni

Voz 1576 19:41 catorce convocados cinco cinco del Barça hay dos

Voz 17 19:43 todo Murcia porteros Paco Sadam guerrero los otros dos de Ortiz y bebé Pola Adolfo Miguelín Joselito Rafael sin Sergio Lozano Lin Solano

Voz 0699 19:50 Alex madre mía qué barbaridad Llum no sería capaz de repetir ninguno tenemos el polideportivo más lleno del mundo y el resto del programa ni os cuento y veinte hasta las cuatro los seguimos demostrando en la SER SER Deportivos

Voz 1576 20:07 salud locutor Brito que le pasa a este Real Madrid

Voz 0985 20:11 han ido viendo los síntomas no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 18 20:15 los mira con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía que te puede costar un jugador de las características del francés quería hacer

Voz 1576 20:25 música Manuel de agradezco mucho este saquen el Labedra

Voz 5 20:27 del quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes Griezmann

Voz 1576 20:33 tras cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo fútbol ir entrando un poco en El Larguero con

Voz 12 20:43 Manu Carreño Nos también en la Cadena Ser

Voz 0699 20:49 eh vamos allá vamos al tiempo más desbocado de la semana en SER Deportivos abrimos aquí la barriada la barra libre que no va a llevar por el análisis más apasionado de la actualidad de la semana en los próximos minutos muchos minutos intuyo mucho Real Madrid sobre la mesa intuyó bastante Barça feliz intuye un Athletic de opciones bueno voy a dejarme de intuiciones para ver cómo van las realidades hola Antonio Romero muy buenas tardes qué tal Pacojo buenas a todos diario al éste va muy buenas tardes ahora mismo Antoñito lo peor todavía está por tranquila Manolete los super haré Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 21:22 buenas tardes Pacojó y es verdad que te saludo desde una Barcelona feliz pero en fin esta noticia que acabamos de conocer de esta rotura fibrilar de den velé con esta baja de tres cuatro semanas empaña un poco la alegría pero en fin habrá tiempo para hablar de todo sí sí seguro de tiempo

Voz 0699 21:38 que vuelva a saludar a Miguel Martín Talavera era muy buena

Voz 1576 21:40 será Joe cómo estáis existe una obligación únicas

Voz 0699 21:43 pero de lo que les sucede al Madrid yo

Voz 1576 21:46 pero a mi me parece que yo utilizo el otro día en Carrusel Deportivo La la expresión pasión por la competición estoy absolutamente convencido a mí me parece insólito que el Real Madrid empalmando cero uno contra el Villarreal y con diez minutos por delante en el Santiago Bernabéu ni el público ni el equipo tocaron a rebato para intentar empatar me parece que en la primera parte es indiscutible que el Real Madrid se tendría que el puesto por delante y luego un cúmulo de circunstancias que no marca Cristiano Ronaldo que cinco seis futbolistas del once titular indiscutible están no lejos muy lejos de su mejor estado de forma y luego una cuestión de bloqueo mental que sólo se puede pasar ganando dos tres partidos consecutivos que hace mucho el Madrid gana de no no es quiero decir que no

Voz 16 22:26 Ana Cubero han esperado determinado porque ahí ahí

Voz 1576 22:31 me dirás que sale de la competición te lo dije anoche tras pedir hoy de la Liga que la Copa qué os han puesto la cara colorada N ameno al Real Madrid le han puesto la cara colorada aún segunda B un segunda división no ha podido ganarle a ninguno y al fue al Numancia en Champions el Tottenham aquí le pinta la cara aunque empata y en y en Londres le gana antes cosa que no es no es cuestión de Liga es cuestión de que Roma Indo funciones de pretemporada y me vas a decir levantó títulos perfecto pero desde agosto el Mundialito de aquella manera Al Yazira invitado de un equipo que no tiene nivel Ny le vale perfecto Dolly ese es el mérito llega así te ganan porque tiene publicado para Berlín es complicado por supuesto que sí pero en cualquier caso ya tiene más nivel que el Yazira que hice agregó contra el Al Jazira tienes que ganar al perfecto perfecto yo pero vamos que no es una cosa de una rentabilidad pidiendo que no quiera

Voz 0699 23:16 todas le puedo dar un consejo a Zidane sí claro Romeo hasta que no se lo nos echaran

Voz 19 23:22 me apunté de Simeone que va segundo y fíjate que dato más significativo no ha repetido una sola alineación durante los diecinueve partidos eso que decía que en Madrid la segunda unidad le funcionaba a las mil maravillas veintidós jugadores que tiene a pleno rendimiento enough vemos los morritos

Voz 0699 23:44 las caras largas en Madrid a los del banquillo que ya están al gorro de cajón afortunadamente Pacojó nos cita aquí desde hace un montón de tiempo todos los lunes a la misma hora

Voz 1576 23:54 y todos los que te han escuchado decir barbaridades de Simeone no jugamos decir barbaridades de Simeone barbaridades de esta planta practicado eso está bien sabe muy sabe muy bien de qué pie cojea Manolete

Voz 0985 24:07 pero una cosa Antonio no podemos defendernos atacando al Caravaca y atacando no se queda

Voz 0699 24:13 de dos mil ocho con argumento

Voz 0985 24:15 serios y solventes al yo lo peor que te lo peor que te puede pasar en la vida es que te peguen un Castañar hizo como nos han pegado que también tumbado en el suelo perdón camino que te quedes tumbado que te quedes tumbado en el suelo y no acierte con lo que te ha pasado si continúas pensando que esto es un problema de pasión que esto es un problema de Mayor Oreja eran no te das cuenta

Voz 1576 24:42 me decía no te das cuenta de que éstos