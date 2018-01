SER Deportivos: Ni plan A, ni plan B (19/01/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Real Madrid recuperó ayer el gol de Asensio y el ganar en la recta final de un partido no recuperó nada más usar el tópico de que lo mejor para el Madrid es el resultado no es un tópico en este caso sino la más cruda realidad el equipo de Zidane jugó ayer uno de los peores partidos del año sin un tiro a puerta en toda la primera parte con un juego horizontal que asusta y con la conclusión de que la BBC no emitirá pero el plan B puede ser B de bodrio si no se tocan otras muchas cosas la duda que queda es la de saber si es que Zidane no da con la tecla o es que la tecla que pulse Zidane no hace música o en este caso no hace juego el Real Madrid es a tono plano o explicándole en términos mucho más de andar por casa no juega hundimiento pero ese es su mérito sin jugar a mucho tiene un pie en semis coperas está vivo en Champions y aunque está en la Liga tan lejos del Barça que ni lo ven los azulgranas lo dan por descartado para el título esa es la esencia de el Real Madrid aunque no juegue un pimiento pica como una guindilla lastres y uno comenzamos el Deportivo

Voz 1 00:57 vale

Voz 3 01:05 esa seguir deporte Juan Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 pues nada aquí estamos los de ser deportiva como cada día comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte de la jornada

gracias a un gobierno como Masó guste por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la TDT la tele nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena cadenas

Voz 0699 01:24 junto con que cualquier forma nos mola para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes destaca Said del equipo del programa con Sonia Lus en la producción y Juan Carlos Ingelmo como crack del niqab el Real Madrid sigue sumido en un bache pero la Copa le ha dado un motivo para coger un poquito de aire de jugamos como nunca perdimos como siempre que sus a veces el Real Madrid ha pasado jugamos como últimamente pero ganamos al final un gol de Marco Asensio en Butarque ha hecho que el equipo de Zidane ponga un pie en las semifinales de la Copa la tercera competición en importancia que cuando se gana es súper importante de hecho ese calificativo el de importante lo uso Zidane tras lo de anoche

Voz 1994 02:00 donde hicimos un muy buen partido defensivamente damos en ningún momento y al final o no en el juego nos ha costado un poco más pero bueno lo importante era era ganar para nosotros es un partido de ida importante con este resultado ahora hay que hay que eran

Voz 0699 02:18 el segundo partido importante ante el Leganés así están las cosas en el Madrid así demás formas formas que os vamos a contar en este este deportivos que hay que hablar de Kepa hay que hablar de algún jugador que ayer no aprovecho la oportunidad y hay que ver si la BBC emite el domingo contra el Depor o qué parte que no es seguro que vuelvan los tres El caso es que los suplentes del Real Madrid no aprovechan las eso oportunidades y alguno la esfera con facturas como Quique Setién en el Betis a Dani Ceballos

Voz 1757 02:42 escribiendo un caso como es el de Dani Ceballos que también tenía mucha ilusión por ir al Real Madrid le vemos las caras allí ahora es una cara triste ya se olvidó del dinero seguro lo que le gusta es jugar y a veces tomamos decisiones en función de cosas que no son tan importantes cuando tienes veinte años que ser feliz con lo que uno hace que es lo mismo que Le dije a a Dani Ceballos este verano cuando me senté para decirle yo creo que es bueno que te quedas aquí un año más firma el Madrid pero veinte bueno hay estar todos podemos sacar las conclusiones que quedamos

Voz 0699 03:15 mi conclusión es que a nivel diez pero vamos que no lo sé seguro lo que seguro que siendo viernes toca mucho fútbol ya está aquí la jornada del fin de de Primera empezando hoy con un Getafe Athletic de Bilbao prosiguiendo por ejemplo con el Atlético de Madrid Girona tras el tropiezo copero que tiene a Simeone un pelín más raro de lo normal el Cholo habla ya también ante el Girona como Zidane de partido super importante y lanzando un mensaje el equipo de que hay que tener Pere importante primero por la clasificación

Voz 0501 03:40 León por seguir empujando en ese lugar importante cual tenemos en la Liga hay y bueno después siempre las cosa positiva en cosas positivas así que estar fuerte trabajar colectivamente en equipo que en nuestra mejor versión tiene hambre si hay hambre y ambición seguramente lo otro viene solo

Voz 0699 04:02 es decir que hoy es un día en las declaraciones en utiliza mucho la palabra importante por cierto alrededor del Atlético de Madrid es decir que el ultra que apuñaló a otro antes de ayer pasará hoy a disposición judicial y que lo pueden caer hasta diez años de cárcel por tentativa de asesinato de verdad que penado por qué asco o las dos cosas tengamos que hablar en un programa de deporte de esto me Molar más a hablar de toda la jornada del sábado o ir que a Paco o a Calleja que han sido protagonistas os va a interesar más que os cuente que Sergi Roberto en el Barça ha seguido y las anda de Piqué ayer eh ha anunciado la renovación el Barça del con cláusula anti que de quinientos kilos y hablando del Barça estamos detrás de una operación salida de un jugador que involucra a otro de los equipos grandes de Primera os cuento luego todo en el fútbol en lo que no lo es destacando una jornada más Rafa Nadal el Espanyol que sigue avanzando como un martillo en Australia ya está en octavos del primer Grand Slam de la temporada sin ceder un solo set

Voz 1774 04:53 el homenaje ha perdido pocas iniciativas

Voz 5 04:56 que había o como te he dicho momento

Voz 0501 04:59 cuando el servicio de han podido ritmo para después

Voz 1774 05:01 del teólogo alta recuperar a ser general bien me sacaba el segundo saque bien de momento pues se jugadores partido los he ganado otra oportunidad pasado mañana para mí es otra oportunidad de competir bien y de intentar seguir

Voz 0699 05:14 era jugando Never alta Nadal que sigue siendo una apuesta firme a la que engancharse siempre aunque hoy Carla Suárez y Pablo Carreño también le han acompañado en las victorias Victoria que operamos de Carlos Sainz en el Dakar que está a dos días de lograrlo Victoria que esperamos de Javier Fernández en los Europeos de patinaje cuyo programa largo se disputa hoy esperamos lo mejor de nuestros equipos de baloncesto en la Euroliga diría esperamos victorias pero claro juegan antes

Voz 6 05:34 pese Unicaja Real Madrid es imposible que ganen todos

Voz 0699 05:37 qué posible contarlo todo y hacerlo bien prometido hacerlo más pausado de lo habitual así que voy a intentar cumplir la promesa de todo son las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 6 06:43 antes de meternos en los partidos de fútbol

Voz 0699 06:45 el de manera estricta más mojón el protagonista del día que está en Barcelona ayer renovó a Piqué el Barça hoy le ha tocado al Multiusos audio Ovalle

Voz 3 07:26 el Granada como mínimo hasta los treinta años podemos decir

Voz 0699 07:28 si el Barça suma y sigue la renovación renovaciones el Real Madrid lo que trata de sumar es sensaciones a su mal juego anoche ganó al Leganés en Copa pero una victoria por la mínima sin brillo que no disipa las críticas al momento del equipo de Zidane sale alguien tocado ha reforzado tras el partido de ayer Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 07:43 de qué tal buenas tardes reforzado Nacho que tuvo que jugar por la lesión de Vallejo y lideró al equipo desde atrás porque destacó Zidane que lo mejor del Real Madrid ayer fue en la entrega también la defensa llama la atención el siguiente sonido del entrenador cuando le preguntaban por el partido de Marco Asensio

Voz 1994 07:59 el puede hacer lo puede hacer mejor como todos seguramente libro bien final ha marcado el gol que nos dará la victoria hay contento

Voz 0699 08:07 contento pero con matices como Marco Asensio que fue de lo mejor ya que fue el goleador de el Real Madrid en la Copa cabo ayer en los cuartos de ida la Liga ya tiene fútbol este fin de semana con cuatro partidos en sábado el que suena más chulo enfrenta al segundo con la revelación el Atlético de Madrid Girona con el Cholo Simeone que ha pasado esta mañana por sala de prensa

Voz 1509 08:25 así un partido importante para los rojiblancos Pacojo para regalo dar sensaciones y para seguir la estela de el Barcelona ante un rival el Girona que ya les puso las cosas muy difíciles en el partido de ida llegando a ponerse dos a cero y obligando a los rojiblancos a la remontada recupera Simeone haga Villa Savic que no estuvieron en el partido contra el Eibar mientras que no va a poder contar con Godín sancionado y tampoco con Filipe Luis sí que va a estar Antoine Griezmann no está siendo el Griezmann de las pasadas campañas idea incluso ha dejado de ser uno de los techo intocables para el Cholo Simeone este año para que nos hagamos una idea Griezmann ha sido sustituido frente a la Roma frente al Leganés frente al Deportivo de la Coruña frente al Real Madrid y el otro día contra el Sevilla

Voz 0699 09:02 a le ha preguntado el Cholo a qué se deben estos cambios

Voz 1509 09:05 sí es porque estamos viendo una versión más greens del francés eso sí Simeone no ha querido complicarse la vida mirando

Voz 0501 09:10 a lo que necesita el equipo está claro de que nosotros siempre no nos hemos manejado en consecuencia de lo que de lo que es sigue al equipo y seguiremos en esa línea no soy nada

Voz 1509 09:23 no es nada extraño cinco partidos ha sido sustituido Antoine Griezmann algo ha cambiado eso es una realidad en el Atlético de Madrid

Voz 0699 09:30 sí me parece algo extraño veremos qué ocurre mañana en en el Metropolitano lo que va a ocurrir mañana que va a ver más partidos por ejemplo el partido en Cornellà tras el subidón de ganar al Barça llega otro partido grande el Espanyol juega ante el Sevilla en el partido matinal que contamos con Tejedor muy buenas si ambos de subidón diría

Voz 8 09:45 yo con la victoria del Sevilla precisamente en campo del Atlético ese factor mental es el que el técnico del Espanyol Quique Sánchez Flores cree que es más determinante en el fútbol hoy en día lo repetido varias veces que la táctica la técnica o el físico

Voz 9 09:55 pero que ese momento mágico que no siempre se da a lo largo de una temporada eh en estos momentos existe y es momento de intentar aprovechar al máximo sería hacer que las rachas duren lo máximo que que se pueda

Voz 0699 10:06 para mañana Quique vuelve a perder a Petty pese a que no llegó

Voz 8 10:09 o en el derbi también Aaron por sanción y vuelven Sergio García Imad Roca el Sevilla entrena esta tarde pendiente de la retaguardia de Psiquiatría llega a tiempo no pareja ya hasta con el grupo pero necesita tiempo según ha dicho la que también pide paciencia

Voz 0699 10:20 gracias Joan el siguiente en el orden de juego tras el Espanyol del Atleti será el quinto en discordia el Villarreal que se enfrenta al Levante

Voz 0470 10:27 qué tal Pacojo muy buenas pues si el Villarreal va a buscar su quinto partido sin perder afianzarse en Europa y pelear por la Champions ante un Levante que sólo ha ganado uno de los últimos catorce partidos y que mira de reojo al descenso para este encuentro el Villarreal va a contar con cinco bajas por lesión los habituales más Carlos Bacca por sanción vuelven Víctor Ruiz y Roger Martínez a la convocatorio en un partido especial para en es un al que apunta a titular contra los que fueron hace escasas semanas sus compañeros por su parte el Levante no va a tener a Raúl Fernández Díaz Toño García por lesión se quedan fuera mano mesa Samu García Isaac Moore por decisión técnica sí han entrado en la convocatoria Antonio Luna también el delantero Roger Martí después de casi seis meses de baja al partido seis y media con arbitraje de González González

Voz 0699 11:06 atentos a esto en la jornada de sábado se completa con un calentito de ambiente Las Palmas Valencia semana de pintadas semana de rajadas que desemboca en partido ante el tercero de Liga con mensaje de Paco Jémez a su díscolo favorito Nicolás López ni con el teléfono pues si no es Nicolás López lo voy a contar yo el mensaje es a Remi e del que ha dicho en las provincias en el diario La Provincia remita dicho de Paco Jémez que le trató muy mal eh cuando se reunió con él en la Unión Deportiva Las Palmas ese es el mensaje de Paco Jémez al que todavía su jugador

Voz 10 11:44 remilgos lleve un alertar de combatir dice nos llega a todos es la primera vez que llega que cuando nos reunimos en el estadio el llega tarde llama llega tarde y en el y buenas tardes ni se irá en el campo de entrenamiento cojo todo el equipo yo les digo que esta circunstancia tenemos que quitar la del nuestra manera de de actuar porque yo no lo permite pero bueno pues enero del en la cena vuelve a llegar tarde y ahí estando yo me a que coja su cosas que se vaya para su casa que conmigo no va a jugar ni un solo segundo no una constante pelota una cuestión de claridad creo que más claro no se puede decir Gemma había treinta personas delante deseos no entiendo porque mira tiene que mentir no sé a quién le falta la pelota o no lo que siempre lo que sea es un mentiroso sí sí claro porque no cuenta la verdad

Voz 0699 12:22 pegado de se puede decir más alto pero desde luego no más claro claramente contamos aunque sean las novedades del partido Nicolás López

Voz 6 12:29 pues no va a ser el día de Nicolás López en Las Palmas

Voz 0699 12:32 luego lo contamos eso para el finde pero ya hoy comienzan a jornada de Primera con el partido de los viernes en el Coliseum juegan esta tarde esta tarde noche Getafe Athletic de Bilbao iban Álvarez esta noche arranca la segunda vuelta del campeonato

Voz 11 12:43 en primera división a las nueve de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez el Getafe recibe a un Athletic Club de Bilbao que atraviesa su mejor momento de la temporada el conjunto vasco encadena ocho jornadas consecutivas sin perder mientras que el equipo azulón quiere prolongar su racha como local no pierden el Coliseum desde el catorce de octubre ante el Real Madrid buenas noticias para Bordalás que recupera al central llene ya el mediocentro Markel Bergara en un partido en que la atención estará centrada en ambas porterías quepan ha entrado en la convocatoria del Athletic por lesión llegó a estas duda hasta última hora por unas molestias en la mano

Voz 0699 13:09 pues el fútbol de Primera empieza hoy pero lo que no terminan las noticias de mercado estamos justo a mitad del de invierno y restan operaciones por hacerse la primera conjunto involucra al Fútbol Club Barcelona y al Sevilla ahora junto a las tres y trece

Voz 7 13:22 saber si tu equipo va a ser capaz de romper la racha y ganar fuera de casa te va a costar una espera de noventa minutos saber si el II que le has puesto te puede hacer ganar tres millones ochocientos mil euros te va a costar un euro con cincuenta hay muchas razones por las que jugará la quiniela el veintiuno de enero con la quiniela bote de tres millones ochocientos mil euros juega la quiniela ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con cincuenta

Voz 0699 13:44 o de fútbol eh tengo que hablarles del resto de los nombres propios relacionados fuera de los partidos el primer va de mercado es el de Alex Vidal y la pregunta sería si hay en marcha una operación de retorno al sevillano dio Valle

Voz 0017 13:59 sí era una operación que lleva días sonando eh que había quedado un poquito aparcada pero se reactiva la opción Sevilla Aleix Vidal está dispuesto el club andaluz a ofrecer entre siete y nueve millones más variables al Barça es una cesión con opción de compra obligatoria hay acuerdo entre Sevilla y Aleix Vidal según el entorno del jugador falta que los clubes el Barça el Sevilla se pongan de acuerdo dos nombres también rápidos en clave mercado Barça falta el acuerdo entre Inter y Barça por Rafinha próximas horas seguirán conversando en los clubes el Barça quiere que la opción de comedia de compra perdón sea obligatoria ya en el caso de Deulofeu es más complicado porque el Barça quiere lo mismo opción obligatoria de compra desde el entorno del jugador nos aseguran que el Nápoles tiene otras opciones por ejemplo Lucas Moura y el precio alrededor de los veinte millones complica bastante la operación

Voz 0699 14:47 como las operaciones en parte son con el fútbol italiano Santi operaciones en el mercado operaciones entre grandes equipos en cualquier caso Barça y Sevilla por Aleix Vidal no olvidamos a Kepa porque el Real Madrid tampoco lo olvida del todo de hecho se sigue con lupa su lesión y en el club blanco dicen depender de ello para la ejecución del traspaso como está verdaderamente el portero del Athletic que se en Bilbao Verónica Gómez

Voz 1951 15:09 buena pregunta es otra cosa es que podamos responder da dijo la semana pasada que había terminado ese periodo de cuatro semanas de recuperación que se habían dado en el club ha pasado ahora una más Ike pasó entrenando en solitario en el gimnasio no lo hemos visto ni un solo día de esta semana junto al resto de compañeros no hay parte médico así que ayer hasta en tres ocasiones le preguntamos al propio Ziganda por el estado del portero ir el míster no soltó prenda

Voz 12 15:31 es mejor no decir plazos porque luego cuando si se retrasa adelantan parece como que estás escondiendo te estás equivocando habremos dado un tiempo más pero bueno tampoco acá está cambiando una semana arriba una semana bajo no hay ninguna novedad ningún retraso ni adelanto en línea en ninguna novedad

Voz 1951 15:46 está lesionado desde el dieciséis de diciembre el ocho de enero es el último parte médico que emitió el Athletic decía sigue con molestias el escáner no aprecia nada nuevo y continúa en tratamiento de fisioterapia así que estáis sabemos

Voz 0699 15:57 el caso más oscuro de noticias que mola contar los fichajes sereno las lesiones los partidos a las que no mola nada como el paso a disposición judicial de Ignacio Racionero el ultra que apuñaló a otro en los alrededores de Metropolitano Alfonso así es está a punto de pasar a disposición

Voz 0089 16:11 judicial en todo caso si hubiera o algún problema con la conducción es decir con el traslado de de comisaría esta misma tarde a los juzgados de Plaza de Castilla pues pasaría mañana el atestado policial Paco ya está finalizado tiene un abogado y no de oficio un abogado que le ha defendido ya en los numerosos casos que le han llevado a prisión durante diez años en diferentes etapas

Voz 0699 16:31 de que participo brote fue integrantes

Voz 0089 16:33 el grupo que atacó a Aitor Zabaleta en mil novecientos noventa y ocho lo que podemos a comentaros ahora es que es inminente ese pase a disposición judicial es que se va a solicitar por parte de la Fiscalía

Voz 0699 16:44 con lo podía ser de otra manera prisión condicional

Voz 0089 16:47 sin fianza que en el atestado policial Se recoge un delito tremendamente importante entre cinco y diez años de prisión que es el intento de homicidio

Voz 0699 16:55 gracias Alfonso y para concluir más en plan futbolero retomó el fútbol que se juega hoy con la segunda que también es hija de Dios será un partido que suena primera entre Granada y Zaragoza Alberto Flores

Voz 0047 17:02 hola qué tal Pacojó pues así es y además los dos llegan bastante lejos de sus objetivos el Granada es octavo a dos puntos del play off no ha puntuado todavía en dos mil dieciocho pero vuelve a Los Cármenes donde mejor rendimiento de los de José Luis Oltra que además recupera a nadar muy machista el Zaragoza por su parte decimocuarto más cerca del descenso que de play off y además con bajas importantes no van a poder contar con su pichichi Borja Iglesias por sanción tampoco con Toquero y Mikel González por lesión en definitiva duelo de equipos necesitados para abrir la jornada según

Voz 0699 17:30 pues repasado el fútbol gracias Alberto vamos a mirar a la página polideportiva que nuestra mucho que contar

Voz 6 17:37 en el polideportivo lo primero es el tenis

Voz 0699 17:39 el nombre propio de Rafa Nadal hasta luego que sigue pasando rondas del Open de Australia sin ceder usted eh verbos Miguel Ángel Zubiarrain cuéntanos muy buenas olas

Voz 13 17:48 a veces teníamos entonces hoy y lo sacamos adelante Nadal sin algún despiste de algún momento pero bueno siempre que se va solucionando los problemas Carreño BEOK suponga siete seis cuatro seis siete cinco siete de cinco catastrales impulsado Epi para vencer luego seis uno y seis así que ya sabemos que Nadal juega contra el próximo día el domingo Carreño fue un partido muy complicado mañana tenemos sólo un español pero vamos rival lo va a Djokovic pero creo que si de algún momento es ahora

Voz 14 18:25 el nombre de aprovechar al ver lo aprovechen

Voz 0699 18:27 Dennis buena noticia gracias Ruben baloncesto e imposible que sean todas buenas hoy en Europa porque española en la Euroliga Marc Garriga Aparicio

Voz 15 18:34 Unicaja Real Madrid Unicaja después de tres derrotas seguida no quiere alejarse más de los ocho primeros Kaczynski

Voz 0699 18:39 llegan tocadas de Milá aunque van a jugar y por parte del drama

Voz 15 18:42 Eric quiere volver al segundo lugar que ocupa el Olympiacos Doncic es duda para mí Analytics no hay entradas a la venta Se va a llenar el Carpena a las nueve menos

Voz 0699 18:49 cuarta hay ochos que suenan raros además juega Baskonia Armani Milán pero también arranca hoy la Copa de la Reina del baloncesto femenino en Zaragoza Juan Cano

Voz 1177 18:55 pero si campeón Perfumerías Salamanca como gran favorito con Mann Filter como anfitrión buscando la sorpresa con el apoyo de la grada a las seis y media Uni Ferrol Guipúzcoa desde las una menos cuarto Mann Filter San Adrià buscando las semifinales de mañana donde esperan ya Salamanca Girona la gran final el domingo a mediodía y todos los partidos como decías en el Príncipe Felipe

Voz 0699 19:11 en la NBA esta madrugada se han elegido los quintetos titulares del All Star con Le Bron y Carrie de capitanes Antonio de la Torre efectivamente lo esperado y si han dado

Voz 16 19:17 diez nombres entre los que destacan además de James y Carrie De Marcus Cousins Anthony Davis Durant James Harden el el este y el oeste perdón en el Este ante todo com poder Embid Irving

Voz 0699 19:28 en patinaje hoy es el programa largo del Campeonato de Europa que es el momento en que sabremos si Javier Fernández logra el sexto título Iván Álvarez

Voz 11 19:33 de español tiene hoy la oportunidad de agrandar su leyenda a las siete y treinta y cuatro minutos de la tarde realizará su versión extendida el madrileño parte con doce puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor sino no ningún fallo Javier Fernández se convertirá en campeón de Europa por sexta edición consecutiva

Voz 17 20:00 claro

Voz 18 20:04 en la que el grupo que sigue el sendero junto al río Duero con abrigo

Voz 3 20:08 dos bufandas y gorros calados hasta los

Voz 18 20:10 jo

Voz 3 20:13 Sol Rafa Vilas al cual Isaías Lafuente Mona León Siminiani Benjamín Prado Iñaki de la Torre Rebeca Jiménez Nat Simmons y Carles Francino han camino a Soria al Congreso fin giro compromiso dos B30 donde les espera el alcalde de la ciudad Carlos Martínez y Emilia Said secretaria general de la Red Mundial de Ciudades hará frío pero somos valientes y este viernes abriremos allí La Ventana de la Cadena SER

Voz 0699 20:53 en espera de que Francino abra la ventana desde los entre fresquito vamos a lo más próximas a las cuatro de la tarde allí montaraz de asuntos además que contaros sobre todo con el fútbol madrileño y demás alrededores aunque hay que comenzar con el fútbol y con el Atlético de Madrid Girona partido que se juega mañana y que tiene hecho los semana su protagonista que para que habla por la mañana cuando hago yo el programa hay que aprovechar oye que escucharlo Marta casos que ha dicho es el Cholo en la previa del partido ante el Girona bueno pues nos ha dejado

Voz 1509 21:17 claro que ya sólo está pensando en ese partido de mañana contra el Girona uno de los equipos que más difícil se ha puesto ha dicho en toda la primera vuelta y que no quiere despistes pensando en la Copa del Rey en el Sevilla y por cierto el Cholo Simeone que mañana va a cumplir trescientos cincuenta partidos oficiales en el banquillo del Atlético de Madrid que no está para para nada mal esa cifra es el primer partido de la segunda vuelta teniendo en cuenta todo lo que queda al hemos preguntado porqué cree que tiene que mejorar el equipo de cara a estos meses que vienen por delante en la competición escucha la respuesta porque lo hemos hecho la pregunta ya ha aprovechado para dejar un palito

Voz 0699 21:49 a ver sin ir potenciando el trabajo en equipo

Voz 0501 21:52 que hace el equipo ha siempre que no piensa individualmente sobre todo lo lo más difícil de manejar las situaciones los chicos que por ahí no entran desde el inicio y que como siempre yo cuando juegan parecería que son fenómenos y cuando no juegan son malos yo creo que los extremos siempre son malos los representantes ayudan poco para que esto genere un trabajo en equipo y ojalá que esa parte importante el grupo se pueda sostener fuerte que es donde siempre hemos hecho la diferencia cuando ha entrado gente fresca y lo ha hecho bien y cuando ha cambiado en los partidos y cuando las plantillas toman valor a partir de lo que pasa con los cambios no con los diez primeros campo eso estoy absolutamente convencido

Voz 6 22:34 no da puntada sin hilo Cholo esos son de los mensajes que uno te quieres

Voz 0699 22:39 en una rueda de prensa quiero decir independientemente de la preguntan que si un técnico quiere soltar un mensaje en algún momento lo van a meter por algo hacia alguien hacía algún representante que dicho en fino está tocando las narices al Cholo Simeone será querido tirar en la sala de prensa al habrá que saber a qué representante de qué jugador Marta se refiere plan eso es la deuda con la que no sé

Voz 1509 22:59 hemos quedado todo si es lo que tendremos que investigar el las próximas horas pero si lo que estaba claro es que el Cholo Simeone ha salido con la idea de mandar ese mensaje con la idea de transmitir que el Atlético de Madrid es más fuerce mes más fuerte no sólo con los once titulares sino con la plantilla en su conjunto ya Il ha dejado el Cholo Simeone precisamente va a tirar de plantilla de ese partido de mañana porque va a tener que hacer cambios con respecto a la Copa contra el Sevilla aunque hoy no aprobado nada allí esconde sus cartas son baja Godín por sanción y Filipe Luis con una tendinopatía nueva lesión después de recuperarse de la lesión muscular en los sitios no

Voz 0089 23:32 jugada en todo lo que llevamos en dos mil dieciocho iba a esta

Voz 1509 23:35 la ausente por sexto partido consecutivo Filipe Luis ir regresan Savic Gabi que no estuvieron en el partido contra el Eibar así que Oblak entrará por Moyá Giménez entrará en la defensa Godín también versado presumiblemente lo hará por Juanfran en el lateral derecho y el otro cambio podría estar en la banda Carrasco Correa por Vitolo arriba no hay dudas Antoine Griezmann ir Diego Costa la adaptación del del lagarto ha sido rapidísima parece que nunca se fue del Atlético de Madrid algo más le está costando a Vitolo al que también hemos podido escuchar hoy en los medios del club hablando de su entrenador y de lo especial que es para él trabajar a las órdenes de Simeone

Voz 20 24:07 para mí la verdad que que que es una alegría hasta con un entrenador tan tan grande como como Simeone y bueno tiene muchas ganas de estar a las órdenes de de aprender de lo que de lo que él me enseño oí bueno la verdad contento oí ojalá que que este año pues te gnomo tengamos éxito

Voz 2 24:25 sí

Voz 20 24:26 sí sí haya aprendido cosas de él que para mí

Voz 21 24:29 sí

Voz 6 24:29 lo que pasa es que en el diccionario de Simeone plantilla éste se llama Vitolo si Juanfran y se les

Voz 0699 24:36 cambiamos atentos a muchos pero bueno que les da igual lo importante es el acento futbolístico que ponga Vitolo en el terreno de juego IS cada vez le va convenciendo más al Cholo y Vitolo que se va sintiendo más cómodo en el Atlético de Madrid algo más Marta

Voz 1509 24:47 nada simplemente decirte que es el primero de los tres partidos consecutivos en Liga en el Metropolitano que quedan menos de mil quinientas entradas mañana a las cuatro y cuarto así que seguro que va a haber un buen ambiente para este Atlético de Madrid Girona

Voz 0699 24:56 lo malo gracias Marta es que en el Atlético de Madrid vamos a pasarnos un tiempo hablando de fútbol un poco de violencia ya contábamos lo contaba Nos Ojea hace un ratito que el ultra va a pasar hoy a disposición policial el ultra que apuñaló a otro Utah y nos hemos querido meter un poco más a fondo con la medidas entre comillas anti radicales que tiene en marcha el fútbol español y como sabéis se dan los pasos necesarios para dar Carlos Joan Álvarez ha pasado toda la mañana investigando y que te ha contado los distintos estamentos del fútbol español sobre el tema Iván

Voz 11 25:24 qué tal va fíjate para encontrar la última referencia de un organismo respecto a los grupos radicales en el fútbol español hay que remontarse nada más y nada menos que hasta el pasado dieciséis de octubre de dos mil diecisiete fecha en la que realza la Real Federación Española de Fútbol junto con la Comisión Estatal contra la Violencia envió una circular a los clubes para informar de las nuevas medidas encaminadas a erradicar a los violentos del fútbol español cuáles son estas medidas impedir la entrada de pancartas banderas bufandas que hagan referencia los grupos radicales ninguna mención relacionada con la violencia según dicho informe no existen nueve grupos radicales en España el Frente Atlético los Riazor Blues los guiris norte desde el Sevilla los Malaka y el Frente Boquerón del Málaga los ultras del Alavés el fondo norte y el avispero de Zaragoza y por último el Joventut del Elche Club de Fútbol en declaraciones a SER Deportivos el presidente del Movimiento contra la Intolerancia Esteban Ibarra ha mostrado su desacuerdo con este informe

Voz 22 26:10 todo el mundo sabemos que no hay ánimo de grupos Elbicho simplemente a reflexionar sobre el papel de los Ultra Boys de Gijón de los soportes Betis o pero subrayó que han protagonizado una etapa que reciente lo de este hombre a mi juicio con un país como España que tiene capacidad para enfrentar el terrorismo y para enfrentar retos muy importantes no hay ninguna explicación son para no acabar de una vez por todas las este problema

Voz 11 26:35 clubes como el Real Madrid el Barcelona han prohibido la entrada a los ultras otros en cambio se desmarcan de los radicales cuando los incidentes se producen en el exterior de los campos de fútbol que ocurre en otros países dos mira Pacojo en Italia existen carnés para controlar los aficionados en Italia Se prohíbe viajar a las aficiones rivales en situaciones de alto riesgo

Voz 0231 26:50 hoy en Alemania existe Un registro desde el año mil no

Voz 11 26:52 novecientos noventa y dos con los datos de los radicales Esteban Ibarra tiene claro cuál es el ejemplo a seguir

Voz 22 26:57 yo creo en seguir en esa línea de actuación que se está planteando ahora mismo en Europa aquí en España pues ha sido como bastante digamos timoratos a la hora de aplicar estas estas medidas cautelares porque dejan de ser medidas cautelares que en cualquier caso un juez lo puede aplicar perfectamente porque eso está previsto también en la ley creo que el camino es ése pero también el camino es desmontar la existencia de estos grupos

Voz 0699 27:26 el camino lo tendremos que recorrer todos juntos pero el destino está claro cuál es el destino es sacar a los ultras del fútbol primero del fútbol porque es lo que nos toca en el ámbito deportivo luego de la sociedad y es verdad eh es verdad son verdad dos cosas la primera hay medida mucho más contundentes que se aplican en el fútbol europeo que en el fútbol español y que no pasaría nada que cualquiera que tenga un antecedente de violencia alrededor del deporte sepa que lleva consigo que por ejemplo los partidos de su equipo lo va a haber en un calabozo como se hacen Inglaterra tampoco pasaría nada sabiendo eh la efectividad de nuestros cuerpos de seguridad del Estado y son capaces de luchar contra el terrorismo como dice Esteban Ibarra estamos seguros de que son capaces de luchar contra el fenómeno ultra en el deporte ya no voy a decir en el fútbol sino en el deporte a nivel general así que nos lo tenemos que hacer todos miran mucho pensar mucho y combatir mucho que es lo que hay que hacer contra estos cafres todo lo que sea sacar estos tipos del fútbol y alrededores será bueno para el fútbol será bueno para la sociedad que ya está el Atlético de Madrid gracias llevan que tiene muchos puntos de actualidad pero lo más cercano en el tiempo lo tenemos en la Copa con el Leganés cero Real Madrid uno del Madrid hemos hablado ya íbamos a volver a hablar pero eh está antes Óscar Egido con un protagonista tras el partido de anoche de creo que eh Leganés entrenando también esta mañana Oz o la Óscar muy buenas

Voz 23 28:44 va como muy buenas pues el Leganés que ha vuelto a drogar a esta mañana después de esa derrota anoche en Copa ante el Real Madrid con gol en el minuto ochenta y nueve y estoy en uno de los titulares ayer de el galés además de un partidazo un Agustín está muy buena

Voz 2 28:55 bueno duele perder así os demasiado castigo podría perder siempre duele no pero la verdad es que el equipo sí que yo creo que llevó a cabo semana ahí el partido pues la verdad es que nos sentíamos como excusa pues sí que te va a existir mucho más bueno el fútbol es un como un poco su objetivo al final esto deportes hace pero pero bueno yo me quiero quedar con el trabajo del equipo con las que acabó como cómo lo habíamos trabajado eso da confianza al equipo ahí vi buenas sensaciones Si el partido de que el mundo de Podemos ese resultado cero uno remontaron en el Bernabéu ahora que pelear pero si al final teníamos claro que que para el dos eliminar

Voz 24 29:54 a ver si lo conseguimos pero no vale que había que hacer goles

Voz 2 29:57 sí somos poco

Voz 17 30:00 tenemos que ir allí y tratar de hacer Bali

Voz 2 30:02 sí bueno sagrado inmigratoria de verdad sé que me casara que hay que pasasen a la vez que este resultado poder Liga es una cuestión distinta que no tener nada pero nada ya te he dicho que que para nosotros hoy aunque él es un todos los bueno tenemos que salir reforzado de este equipo que que hemos llevado a cabo lo que hemos trabajado que eso siempre no no es fácil y al final me lo espero cambie tenemos mucha ilusión puesta en esta competición por lo que en esa de comer es la Liga Hay sabemos pero sanitario mirar última personales están jugando realmente mucho y además eso entrante sí sí yo siempre me he sentido muy cómodo para después tienes la defensa la verdad es claro si tienen la suerte de jugar por su condición de compañeros porque está conmigo oí yo bueno tratar de decíroslo al nivel como todos los compañeros y y ha cortado

Voz 1643 30:55 hay muchas no puede ser estaba central titular anoche la casa de Leganés que paró absolutamente todo hasta el minuto ochenta y nueve remate de Asensio y se metió en la portería a cero uno de cara a la vuelta de en el Bernabéu siguiente parada este domingo a las doce de la mañana en Vitoria Alavés arranca la segunda vuelta para el Club Deportivo Lara José

Voz 0699 31:15 lo del Leganés gracias Óscar del Real Madrid hay que hablar del plan B de Zidane y de cómo eh funcionó ayer Meana sigue por ahí no os de qué te pareció el plan B el equipo B o como quieran llamar a la segunda unidad del Real Madrid me parecen compartir

Voz 0231 31:29 tuvo muy plano Madrid aburrido que por momentos estaba jugando a un ritmo impropio de un partido oficial pareció un amistoso creo que hay pocos jugadores que puedan decirle a Zidane a la cara ponme más porque lo estoy demostrando yo creo que Asensio siempre que toca el balón hace cosas diferentes más allá de que no esté en un era un momento Lucas como contábamos en Carrusel Deportivo es el que pone un ritmo como si fuera titular habitual del equipo para mí Nacho ya es un jugador titular es el segundo que más minutos lleva en la presente campaña no está en el once de gala porque Zidane prefiere a aunque no entienda en el equipo titular de una final de Champions estaría han con Ramos pero para soy Nacho siempre está entre los que están por encima de la media y luego me parece llamativo el caso de Ceballos que él considera que se está siendo injusto con él que no le han puesto cuando mejor estaba Ike sea mantenido en el puesto Across dosificando o a Modric sin tener la magia de otras veces pero ayer vimos un mal Ceballos que según Zidane fue cambiado porque arrastraba molestias pero no sé yo creo que de ayer se puede sacar poco positivo al constatar que el Madrid ahora mismo aburre en sus partidos y es lo peor que sí le puedo decir a un equipo con esta calidad

Voz 0699 32:40 como me han nombrado tres veces el nombre de Ceballos más de tres lo ha nombrado hoy en rueda de prensa Quique Setién el que fuera su entrenador del Betis que le ha querido dejar un mensaje así de contundente

Voz 1757 32:51 estoy viendo un caso como es el de Dani Ceballos que también tenía mucha ilusión por ir al Real Madrid y luego le vemos las caras cuando está allí ahora es una cara triste ya se olvidó del dinero seguro se ha olvidado de esto se ha olvidado del otro lo que le gusta es jugar lo que quieres participar crecer y a veces tomamos decisiones en función de cosas que no son tan importantes cuando tienes veintiún años para todo hay un tiempo hay que elegir cuándo es el momento eso sí muy importante ser feliz con lo que uno hace que es lo mismo que Le dije a a Dani Ceballos este verano cuando me senté para decirle yo creo que es bueno que te quedas aquí un año más está bien firma por el Madrid pero veinte un año más y State aquí ya verás la diferencia y bueno ahí está todos podemos sacar las conclusiones que queramos

Voz 0699 33:45 me da a mí que aquí hay una intrahistoria más allá de las declaraciones y más allá de lo que ha ocurrido este verano este verano ocurrió eso cuenta Quique Setién pero más allá de eso cuando el Betis ha visto que Ceballos no jugaba en el Real Madrid han vuelto a pedir de alguna forma la cesión de el jugador parece que cuando la llegada al jugador eh han oído decir algo así como que el Betis se le queda pequeño incluso no jugando en el Real Madrid idea ahí el siguiente mensaje de Quique Setién hoy en la rueda de prensa que como lo que os contaban desde el Cholo cuando luego entrenadores quieren dejar algún mensaje en rueda de prensa lo dejan porque la pregunta a Quique Setién iba sobre Fabián no iba sobre Ceballos y al final Quique Setién habla lo de el jugador del Real Madrid así que nada mensajes a la unidad del Real Madrid que como tú dices ayer pasó sin pena ni gloria con Butarque por Butarque y no sé si la unidad B del Real Madrid alguien de la unidad B está en la rampa de salida en este mercado de invierno porque es verdad que pasen como pasen tiene mucho cartel en entre el resto de los equipos eh

Voz 0231 34:42 pero se van a quedar aquí porque Zidane no quiere que se marche nadie de hecho hay jugadores que han pedido salida o que por lo menos verían con buenos ojos estar los próximos meses en otro equipo caso de Marcos Llorente pero los quién aquí a todos y ninguno va a salir de aquí al treinta y uno de enero

Voz 0699 34:56 oye seleccionó Vallejo otra vez y se sabe que cuál es el alcance de la lesión hay que esperar

Voz 0231 35:01 hay que esperar a mañana porque sabes que cuando es una lesión como la que sufrió muscular Vallejo tienen que pasar unas horas para poder hacerlo bien las pruebas se habla de casi un mes fuera de los terrenos de juego para jugar en el Madrid hay que ser muy bueno Vallejo lo es y hay que estar preparado mentalmente físicamente y hay dudas de que Vallejo esté preparado de alguna de las dos ojalá que ese recuperó lo antes posible pero para mí no es casualidad que Varane seleccione todos los días que Vallejo lleven el Madrid más tiempo lesionado que sano Ike Nacho Fernández lesionado

Voz 0699 35:31 nunca en doce años nunca es nunca ha sufrido ninguna lesión hay gente que tiene una forma

Voz 0231 35:39 especial de trabajar y que tiene casi hasta unos atributos particulares para jugar en un grande tienes que jugar y jugar con regularidad en el Madrid hay que lo estén haciendo últimamente

Voz 0699 35:48 no en el fútbol de verdad existen muy poquito las casualidades y tampoco son todo palos a los jugadores de del Real Madrid el siguiente rival del Real Madrid es el Dépor y hoy en el Depor

Voz 0089 35:59 por Keylor Navas ha encontrado y como cómo

Voz 0699 36:01 es una frase de aliado inesperado Adrian La Coruña

Voz 0089 36:04 qué tal buenas tardes polvos y hoy salió en defensa de Keylor Navas alguien que lo conoce muy bien compatriota los dos de Costa Rica amigo personal de Keylor Celso Borges habla de las condiciones del portero del Real Madrid lo destaca común arte Erazo dice que nunca ha dejado de rendida a pesar de que siempre le han querido colocar novias en la portería yo él

Voz 0501 36:25 espectacular ahí tengo espectacular diez años que he podido estar con él lo que él ha tenido que aguantar no no es no es fácil lo ha llevado de otra manera súper e hipermercados profesional

Voz 3 36:41 ha dejado que su rendimiento siempre hable por sí solo bueno para nosotros como costarricense sí para el país es un gran orgullo tenerlo allí

Voz 0699 36:48 pues el domingo se verán las caras en ese Real Madrid Depor los dos ticos Borges sí Keylor Navas decía Borges que se eleva hace raro si tienen que marcarle un gol a su amigo veremos a ver si es capaz de conseguirlo y veremos a ver cómo lo celebra también no soy muy amigo no parece super mega profesional Madre de Dios eso sí que ponerle calificativo por delante de superlativos a una actuación pero que sí que está claro que Keylor tiene también aliados e compatriotas en el Deportivo de la Coruña gracias Adrian eh ya que esta Meana por cierto como ya lo está varias bandas como está lo de Lucas Hernández y la selección que que es lo que está ocurriendo con su proceso de nacionalización Antón

Voz 0231 37:26 pues que para Lopetegui prioridad número uno nacionalizar a Lucas Hernández ha pedido a Fernando Hierro que se ponga al frente de la situación y está amante director deportivo de la Federación Española de Fútbol llevando la gestión de manera directa con el Ministerio los trámites están avanzados recordemos que Lucas eh ha debido procesos abiertos con la justicia española de los últimos años y eso dificultaba su nacionalización son optimistas en Las Rozas y creen que va a llegar a tiempo para el Mundial de Rusia de hecho Lopetegui para presionar entre comillas a Hierro ha metido a Lucas en la lista es decir que si estuviera OK para los partidos de marzo si ya tuviera pasaporte para el siguiente con él le convocaría para jugar en el Wanda también en Alemania en Dusseldorf ante el equipo campeón del mundo y por cierto una última hora de la Federación ya sabemos que el próximo jueves hay junta será a las doce y media himnos acaba de llegar los diferentes puntos de

Voz 1509 38:20 el orden del día y en el punto número dos está

Voz 0231 38:23 la destitución de Ángel María Villar lo van a tratar a ver cómo lo hacen sin montaña la gestora se hacen elecciones a presidente de la Federación dentro de esta asamblea que todavía está eh considerada como válida pero ya aparece en el punto número dos del orden del día de la reunión del próximo jueves en la caída de Ángel María Villar como presidente de la Federación

Voz 0699 38:42 el jueves más entretenido paseo pasar estuvo en la ciudad el Fútbol de las Rozas

Voz 0231 38:46 me apetece bastante a los dos

Voz 0699 38:48 a otro para ver qué ocurre tanto el jueves como con la nacionalización de Lucas Nos queda dentro de del fútbol madrileño el partido de hoy porque hoy viernes ya tenemos fútbol en el coliseo en juegan Getafe Athletic de Bilbao ha mostrado muy rápido las novedades en el tramo nacional hablemos un poquito ahora Iván que tenemos un poco más de ti

Voz 11 39:07 pues cuéntanos hola de nuevo Pacojó la segunda vuelta el curso en Primera División comienza esta noche duelo entre Getafe y Athletic Club de Bilbao a las nueve en el Coliseum Alfonso Pérez el equipo azulón buscará continuar con su racha como local ya acumula más de tres meses sin conocer la derrota en su feudo desde el pasado catorce de octubre fecha en la que cayó ante el Real Madrid por un gol a dos buenas noticias para Bordalás que ayer se refirió por primera vez a Europa de prensa y que recupera para el partido esta noche al central Gené sancionado la jornada pasada ya al centrocampista Markel Bergara al hace un mes le practicaron una artroscopia en su rodilla derecha la única la única duda es la de al guardametas ha perdido las dos últimas jornadas por unas molestias en la mano y parece que el portero será Emi Martínez a las nueve de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez Getafe Athletic Club con el arbitraje del extremeño Gil Manzano

