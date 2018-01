SER Deportivos: Kepa se queda (22/01/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en La Ser en la política de apoyo al fútbol español de cantera Javier Tebas ha decidido poner un jugador de Arabia Saudí en todos los equipos que se dejen así una decena de futbolistas de aquel país desembarcan en la Liga española que hace de escuela privada de todos esos jugadores los acogen reciben una pasta para formarlos Irán mejorados un máster en el que ganan todos bueno todos no ganan los jugadores Arabia Saudi en un fútbol que ni por asomo hubieran pisado si sólo contar la calidad ganan los clubes que los acogen que reciben una pasta importante por ello llegan a Javier Tebas que abre un mercado en Arabia Saudí en donde se tiene el dinero por castigo sí todo esto es los beneficios hay dos costes nada desdeñables la cantera que ve como a la Liga le importa un cuerno y la liga en sí que a cambio del dinero baja un escalón su nivel de exigencia para poder jugar en ella el fútbol ya es un negocio y un nuevo lema podría ser entre cartera hay cantera llenamos la billetera las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 0699 01:10 he aquí estamos los de SER Deportivos comentamos una hora de radio como siempre en donde resumimos todo el deporte del día gracia porque no como Mazo cuadre por la radio por vuestro teléfono fiel a través de la aplicación de láser la televisión la TDT nuestros enlaces en redes web tres w Cadena Ser punto com que cualquier manera Nos encanta para sentiros un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción de Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica se resuelve por fin el gran el culebrón del mercado invernal Kepa el portero renueva con Athletic débil

Voz 4 01:43 pero bueno muy contento no muy contento por por seguir en la que considero mi casa por por porque llevo muchísimos años aquí llevo casi quince años en la negociación ha sido larga eh pero pero bueno en los que están cerca mio o los que más me conocen saben que que soy una persona que les gusta pensar muchas cosas que agradecer al club también él el que me haya respetado en el tiempo para para tomar mi decisión por la finalización de contrato pues a partir de uno enero era libre para negociar y ahí ha habido propuestas pero pero yo considero que era que la mejor para mí ese Athletic durante durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato

Voz 0699 02:23 así que el titular es uno muy de moda Kepa Íñigo Marquínez se

Voz 5 02:27 nada

Voz 0802 02:27 sigue el subtítulo serían Se acabó Iker ahora el culebrón no porque han sido dieciséis meses que se dice pronto de negociaciones entre Kepa Arrizabalaga el club rojiblanco ha habido momentos en las que las posturas estaban más cercanas pero hace dos telediarios tenía pie y medio en el Real Madrid bueno pues han firmado con contrato hasta el año dos mil veinticinco con una cláusula de rescisión de ochenta millones de euros según noticias podemos avanzar que para va a ser el tercer jugador mejor pagado de la plantilla rojiblanca en la primera plantilla por detrás de Aymerich en la por de Iker Muniain y equiparado a Raúl García hoy se le ha visto por Lezama ha llegado tarde que tenía que firmar con el president al Palacio de Ibaigane ha llegado a Lezama ha entrenado está recuperándose de una lesión en solitario en el pabellón cubierto mañana ofrecerá una rueda de prensa donde puede aclarar algún punto más de lo que ha sido bueno pues este año y medio de negociación Kepa se quepa en este caso se

Voz 0699 04:03 el resto sería papel mojado mañana oímos a Kepa en espera de a los protagonistas un día que es de transición entre una Liga que se ponen un color azulgrana muy brillante y una Copa que pueda acabar consolidando sorpresas de Copa mañana se decide si a semis el Sevilla o el Atlético de Madrid recuerdo ida Atlético uno Sevilla dos Simeone que tras el empate ante el Girona de Liga está digamos un poquito más cuestionado de lo previsto

Voz 0501 04:23 para el entrenador es una persona que está expuesta continuamente que juega a partir de los resultados a ver yo no creo que haya entrenadores que duran mucho tiempo sino ganan y juegan espectacularmente cuando se decida a poner el buzo del entrenador que vive

Voz 0699 04:41 pero el buzo de entrenador recuerdo que este partido abre la vuelta de cuartos de Copa mañana en una competición que nos va a tener entretenidos la semana entera aunque la Liga reclamo hoy lunes también protagonismo con un bar hasta que mete una ventaja sideral sobre los perseguidores con el Atlético segundo once puntos Icon Messi en números extraterrestres diecinueve goles en veinte partidos máximo goleador cincuenta y un tiros a puerta el que más tira de toda la Liga y ocho asistencias el segundo que más asiste no me extraña que Valverde y Luis Suárez casi medio flipper

Voz 0017 05:09 hay que disfrutar de Messi nosotros en un tiempo en el que vemos a este jugador cada partido yo les sufrido también como rival se lo que es el mejor jugador que hay y que ha habido yo creo en el mundo del fútbol Leo ha tope

Voz 6 05:21 está ocular la gente que vino hoy al estadio puede disfrutar puede estar privilegiada tener la posibilidad verán mejor jugador de la historia en la agacharse

Voz 0699 05:29 sí es el gran protagonista de la Liga de largo Liga que tiene mucho más sean lesionado Diogo está Ceballos y Vermaelen que no son cualquiera debuta hoy José González en el Málaga ante el Eibar en el partido de los lunes y no se apagan los ecos del acuerdo de la Liga con el fútbol de Arabia Saudí que trae a nuevos jugadores de aquel país a distintos equipos de nuestra Liga de Erasmus a formarse a dejaron dinerito en los clubes a cerrar puertas a la cantera llenar de petrodólares el fútbol español que los cuatro dólares Moran sirven para nosotros pero Moran menos se hicieron para sacar a los grandes jugadores como Neymar de aquí te está el fútbol muy movido con el mercado de fin de mes en Inglaterra noticia Alexis pero también un español Javi Gracia que se va a convertir en el técnico del Watford de la Premier después de sonar para la Real para el español vamos que tengo un carro de fútbol pero fuera del tampoco me daría la vida sino vamos ágiles ha vuelto del Dakar el campeón Carlos Sainz

Voz 7 06:15 muy contento ahí la verdad que sí sí después de dos semanas pelear no pues hemos conseguido la victoria ha sido uno bastante Murillo en el Open de Tenis aquí lo yo con

Voz 0699 06:28 si mañana juega Nadal pasa la primera semana

Voz 8 06:30 eh uno uno se quita un poquito esa responsabilidad de haber pasado esos partidos que uno ya tiene la obligación de ganar ahora ya está en cuartos sabes que es un torneo nuevo te lo juegas contra contra los mejores sabes que juegas muy bien no te vas a ir a casa cada día no

Voz 0699 06:44 y hablando de cuartos el baloncesto español conocerán mañana los cuartos de la Copa con el sorteo en Gran Canaria y la selección de balonmano jugara mañana por su posible acceso a las semis del Europeo vamos a pasar una semana entretenida empezando por hoy así que no tardó son las tres y siete vamos al lío

Voz 0699 07:50 desde minuto noticia de última hora relacionada con la Copa del Rey con el partido de mañana en el Pizjuán entre el Sevilla y el Atlético de Mas

Voz 5 07:56 del Nike y cambia de árbitro Fran Rome que yo

Voz 12 08:00 hola sí Pacojo buenas cambio de árbitro de última hora está lesionado el canario Hernández Hernández lesión muscular que obliga a que el partido lo pite el valenciano Martínez Munuera el choque de mañana que según Fontela Se va a jugar a cara de perro de la italiana allí con un encuentro muy físico por delante

Voz 13 08:19 y bueno creo que todo sólo entradón no quiere hacer dos goles y esto está claro que no son de este enorme y que no tenemos que pensar esta ventaja que tenemos que pensar en el partido de mañana que iba a ser muy importante el cual yo creo que va a ser un partido muy físico y muy recinto inquieto crecido

Voz 0699 08:35 declaraciones de monte en la en la previa del partido que en el Sevilla tiene novedad de Fran

Voz 12 08:40 bueno esta tarde entrena y habrá lista de convocados yo creo que en el día de mañana veremos el mismo equipo que jugó la ida esa es la principal novedad al margen de que se acaba de colgar el cartel de no hay billetes lleno está garantizado

Voz 0699 08:53 lógicamente hay expectación parece que es un partidazo que dejará uno de los grandes fuera de las semifinales de la Copa del Rey o queda fuera el Atleti o queda fuera el Sevilla lo locales ya hemos contado la última hora del Atlético de Madrid tenemos la última hora ya Simeone en la sala de prensa

Voz 1576 09:07 el Martín Talavera pues sepan qué tal buenas tardes un Atlético Madrid que se ha ejercitado que va a viajar mañana a mediodía a eso era una de la tarde que por lo tanto no han dado lista de convocados la manada mañana por la mañana esperamos que poco pocas novedades en cuanto a convocados no está Diego Costa con esa elongación en el aductor que eleva dejar fuera de combate algo menos de dos semanas también Filipe Luis que sigue lesionado y a partir de ahí más o menos tiene claro Diego Pablo Simeone duda en varias posiciones hoy ha trabajado la estrategia son doce jugadores de campo la defensa está clara va a estar Moyá que además lo ha dejado y lo ha confirmado en rueda de prensa junto a él ver Sicko Giménez Godín y Lucas esos cuatro defensas Gabi Koke y Saúl parecen fijos y a partir de ahí pues hay posiciones ido se tienen que caer Correa parece que es lo ganó por lo que ha hecho en los últimos partidos y Carrasco tiene algo de menos opciones y arriba Griezmann acompañando bien a Gameiro

Voz 0699 10:00 Viena Fernando Torres por lo tanto tanto

Voz 1576 10:03 anda como en punta de ataque son las dudas que tiene un Atlético de Madrid que se ha criticado muchas cosas sobre todo a su entrenador de falta de ambición eso decía esto decía el Cholo sobres

Voz 0501 10:12 posiblemente lo que opinan de esa manera no conoce a los futbolistas que tenemos en el edil seis año compitiendo en la mejor liga del mundo no extraordinario súper poderoso Real Madrid Barcelona siempre estando cerca de ello compitiendo en varias finales últimamente con los mejores del mundo esos son los chicos que tenemos nosotros no es fácil mantener la regularidad en el tiempo el equilibrio pero eso es lo ha mantenido me siento orgulloso

Voz 3 10:41 la crítica existirá

Voz 0699 10:44 el sólo reivindica la ambición de su equipo ese es el partido que abre la Copa cuando aún no se han apagado los ecos de la Liga con dos goleadas la del Real Madrid siete un ante el Depor es un bálsamo tras una época muy difícil Javier Herráez sí señor

Voz 14 10:56 cojo fue un partido en el que el equipo volvió a sonreír no solamente por los goles sino por el juego los dos goles de Cristiano que luego se hizo hasta un selfie la verdad es que bueno sembró la cara al menos en el móvil del médico que no creía que un futbolista que tenía una brecha en la cabeza le pidiera el móvil en una tirita para verse la herida en la ceja con ese segundo gol que marcó para el Real Madrid pero bueno ésa fue la anécdota del partido lo mejor el juego del equipo blanco como decíamos los goles de Cristiano dos otros dos de Gareth Bale dos de Nacho y uno de Modric quizá el mejor fue Bale el más deslumbrante por sus goles pero el más eficiente y el más profesional como siempre Nacho Fernández captó casi casi de capitán en la página de lo que es la de enfermería blanca van a recuperar a Sergio Ramos propia en otro efectivo al margen de Vallejo se ha lesionado Ceballos lesión en el tobillo para dos semanas y cien

Voz 0699 11:46 Madrid goleó en casa al Barcelona lo hizo fuera con una segunda parte de enmarcar como es el día después de la maleta de la manita al Betis en el Villamarín Adrián

Voz 0017 11:52 hola qué tal Pacojó muy buenas pues es un día de felicidad para el barcelonismo porque parecía que el Barça iba a sufrir en el campo del Betis y de hecho en la primera parte tuvo momentos de agobio pero el equipo de Valverde se transforma en las segundas partes y ayer otra vez pasó como un rodillo por encima del rival marcando en este caso cinco goles en cuarenta y cinco minutos con un Messi en su versión más

Voz 5 12:13 extraterrestre en plan buzón que recibió incluso

Voz 0017 12:16 aplausos del público del Villamarín porque marcó dos goles ya asistió también a Luis Suárez

Voz 5 12:21 dejando detalles de calidad el argentino

Voz 0017 12:24 sí que veinte partidos del Barça sin perder en Liga amplía su distancia con los rivales les saca ya once apuntes Gonzo once puntos al Atlético catorce al Valencia diecinueve al Madrid hilos

Voz 0451 12:34 jugadores como Jordi Alba elogiando no

Voz 0017 12:37 este caso al entrenador a Ernesto Valverde escuchamos enseguida a Georgia

Voz 15 12:43 sí pues le muy bien los partidos está aceptando en en todo

Voz 16 12:49 muy bien pues eh

Voz 0501 12:51 es un entrenador pues dame lo importante que es

Voz 15 12:54 de los partidos en el descanso como tiene más tiempo para decirnos las cosas así quiénes son es muy bueno no

Voz 0107 13:00 el equipo ha entrenado esta mañana hemos visto

Voz 0017 13:03 cierto a Iniesta ya con el grupo casi recuperado el capitán también a Mascherano que el jueves vivirá su último partido con el Barça y quizás pueda despedirse del Camp Nou jugando unos minutos en la gente

Voz 0699 13:13 bueno pues veremos qué pasa para cerrar la Liga hoy se juega el partido de oro lunes en Ipurúa rachas opuestas entre Eibar y Málaga con la noticia en el banquillo visitante del debut de José González

Voz 1825 13:21 Puerto Ramajo hola qué tal muy buenas Pacojó José González que para este primer partido como técnico del Málaga tiene la baja de Alberto Peñaranda el defensa Miguel Torres que están lesionados aunque va a recuperar al punta Borja Bastón que se que vuelve a Eibar donde hizo su mejor temporada cuando estuvo en primera división junto a él Keko Gontán y Adrián González viejo con los viejos conocidos de la afición de un Éibar que a pesar de la derrota frente al Atlético quiere seguir al alza mirando los puestos nobles de la clasificación aunque tiene una baja muy importante la de Sergi Enrich lesionado puede tener una lesión de gravedad de gravedad en su rodilla derecha a estar varias semanas de baja será perder el primer partido desde que Mendilibar está en el conjunto armero vuelve a defensa a Nike Armilla el partido va a arrancar a las nueve de la noche en Ipurúa lo va a arbitrar el catalán media Jiménez

Voz 0699 14:06 más fútbol esta tarde más fútbol ya

Voz 0699 14:49 si ayer se anunció el acuerdo entre la Liga y Arabia Saudí para una cesión en masa de jugadores de aquel país a equipos de nuestra Liga para formarlos a cambio de dinero Antón Meana ni son no de jugada

Voz 1390 14:58 tres tres a Primera tras la segunda tres segunda B los clubes que firman estos futbolistas son los más afines a Javier Tebas avanza la Cadena Ser que se intentó hacer

Voz 0699 15:07 otras ligas como la de la India pero no dan el nivel Icon silencio absoluto en la Liga aparecen voces discordantes la más dura la de la hace que acusa la Liga de priorizar lo económico por encima de lo deportivo flash de la versión de la Liga Jordi Martí

Voz 0985 15:20 Temas está convencido de que la Liga española está superando a la Premier en el mundo árabe de ahí que entienda que la presencia de jugadores saudíes de un fuerte empujón a la Liga el caso es que según el acuerdo empresas árabes harán patrocinios en los clubes que han incorporado a futbolistas saudíes

Voz 0699 15:38 dos de mercado mercado del fútbol español en la recta final del mismo en invierno iban Álvarez uno

Voz 0451 15:43 los equipos que ha incorporado jugadores saudís es el Leganés con este fichaje el equipo de enero ha completado el cupo de veinticinco fichas disponibles Garitano quería un medio centro por lo que deberá buscar un futbolista sub veintitrés con ficha del filial lo dar salida algún futbolista

Voz 0699 15:54 quién acaba de confirmar dos fichajes el Deportivo de la Coruña

Voz 0451 15:56 Eco Bóveda y el portero que oval llegan a Riazor otro jugador que podría aterrizar en la ligas Flamini que ha estado a prueba en las últimas semanas con el Getafe los que se encuentra en la rampa de salida Aythami que no cuentan para Paco Jémez en Las Palmas el Levante también podría mover ficha en este mercado invernal delante

Voz 0239 16:09 los como Rubén Castro recién llegado al Betis es aventura

Voz 0451 16:12 sin allí el propio Remi interesan al equipo granota y también sí

Voz 0699 16:14 sobre el fútbol internacional Bruno Alemany sigo en el

Voz 0301 16:17 Le Bron de Alexis parece ser en sus últimas horas debería ser hoy ya de manera oficial jugador nuevo jugador del Manchester United Lass Diarra cuentan en Francia que ha pasado revisión con el país entre el ojo porque podría ser el medio centro titular en la eliminatoria contra el Real Madrid parece ser que el Chelsea también está a punto de firmar un delantero Yeste sigues oficial al menos uno de los cuadros que te contaba ya está hecho bajó van Percy nuevo delantero del Facebook

Voz 0699 16:41 y para terminar una ronda de las lesiones del fin de Toni López

Voz 1643 16:43 en el Madrid recordemos Ceballos de baja dos semanas también Jesús Vallejo estará fuera cruel también Cristiano Ronaldo que tiene tres puntos en la cara aunque en este caso no es grave en ese encuentro el deportivista Mosquera se fue con molestias musculares nada más empezar el segundo tiempo venden devolución en el Barça dos semanas de baja para ver mal en el Atlético también musculares para Diego Costa José en rueda de prensa estuvo al día siguiente que estará dos semanas apartado no fueran musculares en el partido contra en ese partido contra el Girona donde se lesionó el guardameta el equipo catalán Bono se tuvo que retirar problemas en la rodilla en el descanso también con molestias en la rodilla acabó el jugador de Las Palmas Gabi Peñalba en el Valencia esta mañana

Voz 18 17:18 el entrenamiento de la Real Sociedad tocados Rulli Llanos

Voz 1643 17:20 hay canales entrenador del Celta el truco Hernán

Voz 18 17:23 Cruz Roja hoy tras la ronda

Voz 0699 17:25 en en la relación de vergüenza de cada lunes el nombre hoy sería racismo sexismo y fútbol en Asturias cuéntanos David González unos sucesos gravísimos que tuvieron lugar ayer en un parto

Voz 19 17:33 lo de regional preferente entre el rival de Valle del Nalón varios aficionados más de uno y más de dos dejaron insultaron y amenazaron al equipo arbitral el colegiado era negro y una de las asistentes era una chica expresiones racistas tuvieron que escuchar la recoge el acta como negro de mierda que pena que no se te pinchó la patera insultos machistas todo tipo de vejaciones también incluso amenazas te voy a arrancar la cabeza el tercer asistente el club el rival de Deba asegura que la diré

Voz 0699 17:55 lleva no escucho nada pero un comunicado condena totalmente los insultos pide disculpas y asegura que trabaja para

Voz 19 18:00 identificar y expulsar de su campo a los vándalos que

Voz 0699 18:03 protagonizaron este escándalo y una vergüenza por no decir que es un asco lastre dieciocho al polideportivo acaba de aterrizar en España ganador

Voz 20 18:10 el Dakar Héctor González fue recibido por más de cien pares

Voz 0107 18:15 son fans familiares también estaba su hijo Carlos no es para menos el matador ha conseguido su segundo Dakar dos mil dieciocho dos mil diez Ahora va a comparecer en rueda de prensa le preguntaremos sobre su futuro y veremos si se anima a ir a por el triplete luego lo escuchamos en tenis jornadas

Voz 0699 18:30 prestar el Open de Australia Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 21 18:32 pero bueno el Charles jornada con de sorpresas la derrota de Djokovic ante el coreano Chung que están jugando bien se ha impuesto el coreano por siete seis siete cinco siete seis y la otra la de dotar de Dominique tienen que era un jugador también que contaba ya ha perdido con un desconocido tan Glenn norteamericano al que yo no había visto jugar todavía ninguna vez Illa para la jornada de mañana nueve de la mañana hora española Nadal contra Marin Cilic después a continuación Carla Suárez Navarro contra la número dos del mundo Carolina Wozniacki un partido muy difícil

Voz 0699 19:09 partimos dos previsiones suenan balonmano para mañana adiós González

Voz 22 19:13 si España está en el camino esta optimista mañana Eslovenia a partir de las seis y media es consolide todo el mundo de que es ese escalón en el que hace falta de momento para seguir mirando a las semifinales todos los jugadores están en condiciones Pacojo no hay tocados y eso es muy buena noticia para esta esa

Voz 0699 19:27 otro de campeonato y en baloncesto acabado la primera fase de la Liga Endesa mañana es el sorteo de la Copa Javier Saisó

Voz 1982 19:32 así es ya tenemos los ocho equipos que jugarán la Copa Real Madrid que jugará el jueves cabeza de serie en Valencia Barcelona y Fuenlabrada también cabezas de serie Unicaja Baskonia Iberostar Tenerife Herbalife Gran Canaria como anfitrión mañana a las doce y media efectivamente hora peninsular el sorteo recordemos del quince al dieciocho de febrero la fase final en las partes

Voz 0699 19:50 baloncesto balonmano tenis y motor que llenan el polideportivo el resto del SER Deportivos de asuntos cercanos por aquí se van a pasar más compañeros hasta las cuatro a seguir contando deporte moáis ser deporte sí

Voz 3 20:02 claro

Voz 23 20:06 es al revés

Voz 3 20:09 libre este lunes en la veintena subiremos catorce ochomiles así como estoy Juanito Oiarzabal se somete a las ruedas de prensa de todo por la radio todas las huelgas manifestaciones cuál ha sido la más personas que quería saber cuántos años lleva sin verte la cara sin afeitar lamentó

Voz 24 20:29 no sé si es porque me he tomado un par de botellas pero

Voz 3 20:32 estoy muy contento

Voz 24 20:34 feliz con Carles Francino como el acomodo

Voz 3 20:38 la SER

Voz 1 20:41 no

Voz 0699 20:45 ha llegado el lunes a las veinte momento de discute cinco rey sin matices en la barra libre sobre lo que no deja al fútbol este fin de semana si alguno es nuevo en la escucha o viene de más de yo lo explico sentamos aquí a cuatro cracks de la opinión les saludo y veinte minutos después les despido para llenar de pasión la antena si el que suena de fondo Jordi Martí estos que me llevo está haciendo cuentas con lo que bueno va a llover saludando vale hola Antonio Romero muy buenas tardes hola Si esto va a ser así de aquí a final de temporada yo te pido por favor

Voz 0239 21:11 gente que les retire hola diario al horas

Voz 0699 21:14 hola muy buenas encantadísima de poder

Voz 1390 21:16 estás viviendo a la par que Messi no sigue blindando unos partidos

Voz 0699 21:21 imborrable hola por el Atlético de Madrid no ganó Manolete no estoy hablando de Messi no te digo Hardy del mejor jugador del mundo de la Historia señor de las cuentas Barcelona Jordi Martí buenas tardes buenas tardes perdona Pacojo que

Voz 0985 21:34 a veces me sorprendéis haciendo cuentas y números y sobretodo te pasas revisando o Manolete desde una Barcelona que no da crédito a lo que ven la tabla de clasificación cuando Beato Atlético once puntos el Valencia catorce ya

Voz 5 21:49 al mes

Voz 1390 21:50 a Messi Messi Messi ahora

Voz 0985 21:53 hemos de Messi claro hola Madrid Miguel Martín Talavera bueno

Voz 1576 21:55 qué tal cómo estáis pero es que de ser muy malo en matemáticas Jordi volverá esta noche dijo vendas de salir

Voz 0985 22:01 no pero a veces es que no doy crédito sinceramente vosotros estoy repasando Pacojó la estadística no internacional y hay pocos precedentes de que en la primera jornada de la segunda vuelta añadió a distancia de este calibre esto nos habla de que nos habla nos habla de un Barça con velocidad de crucero Ike de la mano de Messi pues está convirtiéndose en una máquina

Voz 5 22:22 cuando te den la Liga no sé si los hablo foresta de Barcelona pero si no comunicárselo que está ya totalmente confirmado sólo vale por un trofeo Sáez la Liga sólo da igual la distancia que les vale bueno hombre de la jornada treinta y te lo digo que solo sólo le van a dar una copa

Voz 0985 22:35 hombre pero a distancia afinó también te mina la moral e háganos Ponos no es lo mismo ganar por un punto que ganar por que debe no me hable de la Liga que te envuelve Adedy otra de cese segundo tiempo de Messi es porque yo tengo sesenta años es un recuerdo que no voy a olvidar mientras viva yo lo he visto

Voz 5 22:53 viendo un libro realmente está llegue esta da bien pensaba que te iba a estar en que no hay nadie jugó a las cuatro y cuarto malamente es cómo estás no pero es verdad

Voz 0985 23:04 no tenemos todos los que estamos aquí nuestros oyentes seguro que lo comparten Pacojo la obligación de disfrutar de disfrutar cada semana del que es el mejor jugador del mundo

Voz 0699 23:14 de disfrutar por obligación

Voz 5 23:17 no digo los aficionados al fútbol en general tiene de basura sin ninguna duda el Barça

Voz 1576 23:21 el Barça tiene algo esta temporada que es lo que demanda jugando bien jugando mal y jugando regular y eso hay que reconocérselo al Barça ya Jordi Martí pero ayer

Voz 0239 23:30 el ardid pero que pasar que entrena Jordi Martí

Voz 1576 23:33 pero cómo lo ve lo vive con pasión formó parte de un poco de la Familia del entorno lo que se llamaban entorno Teruelas Jordi

Voz 0985 23:38 es así eso sí muy en cualquier caso

Voz 1576 23:40 no cabe decir que la segunda parte fue muy buena pero los partidos suelen tener una primera parte una segunda parte del noventa minutos de la primera pues sufrió el Betis hubiéramos visto otra cosa por eso yo creo que es verdad que ahora es incontestable es verdad que el Barça está arrasando es verdad que el resto tiene mirarlo desde desde mucha distancia pero bueno

Voz 5 23:58 hoy ha quedado claro alas a Vila tales Lahoud a la duda era marcan siempre a mí la duda que la duda que me quiere

Voz 1576 24:05 es cierto que en los últimos diez años también en el Barça hay ya perdió título

Voz 0239 24:08 a mí la duda que me queda es si se suena táctica

Voz 1390 24:11 es decir si el Barcelona arranca a los partidos

Voz 0239 24:14 el ritmo que les marca Leo Messi en la primera parte por ejemplo en Anoeta

Voz 5 24:17 jugó caminando la Copa del Rey Juan

Voz 0239 24:19 caminando prácticamente los noventa minutos en la primera parte no París no apareció en la segunda el recitales de de quitarse el sombrero es espectacular lo que hace el euro todo el Barcelona pero fundamentalmente Leo Messi en la segunda parte de mi pregunta y mi duda es saber si es realmente una táctica es decir en la en los primeros cuarenta y cinco minutos confiamos al rival contemporizar el partido no no hace falta ir cien por cien desde el principio porque sabemos que en la segunda vamos a arrasar si es una táctica eh para partidos de mayor calado a mí me parece peligroso si es una táctica para a de mayor calado por ejemplo el Chelsea Liga de Campeones yo no creo que contra el Chelsea en Liga de Campeones te puedas permitir dos primeras partes tan malas como el Barcelona se puede permitir en Anoeta hace una semana ahí ayer frente al Betis en el Benito Villamarín pero no sé si es una táctica o realmente los partidos salen así no

Voz 0985 25:05 vamos Jordi trapos dando sí hombre hay Faust eh yo soy partidario también de que los compañeros todos podamos intervenir

Voz 0699 25:12 no pero esta están hoy para los compañeros

Voz 0985 25:14 para que tú tú me ilumina como suele hacer aquí en la barra libre no pero yo sí una táctica hoy sale nazi los partidos lo que si vemos es que al Barcelona hay equipos como vimos contra el Real Madrid como la Real Sociedad o porque es razonable

Voz 0239 25:28 pero aparte también claros batiendo incorporada aquí

Voz 0985 25:31 entonces son equipos que te vienen a buscar de quién iba a buscar con toda la calidad que despidan los tres equipos que comentado bien el Barça es sólido es un equipo que Sumarroca atrás que concede muy poco y lo que pasa es que al final pues tú no puedes aguantar tanta presión ya no llegas a los balones las líneas se distancian más y entonces entonces cuando el Barcelona que mantiene un fuelle físico extraordinario es donde te mata

Voz 0699 25:56 dice mucho de este Barça que Rafinha no quepa

Voz 0985 25:59 bueno esto para mí sí que es un tema que min yo a Rafinha Le considero un jugador para el Barcelona así como otros de los que van a salir léase Thuram por ejemplo

Voz 25 26:09 gob es mérito de todos

Voz 0985 26:12 aquí tenemos una discusión yo soy un simple aficionado e los entrenadores confían mucho en Andre Gomes entonces qué era aquello no compre no entiendo tanto como entienden ellos pero no de todo esto tiene que ser así porque la mayoría de entrenadores mucha gente del mundo del fútbol te hablan muy bien de André Gomes

Voz 0699 26:28 sí sí sí hay sigue osea quiero decir será por algo algo que a lo mejor el resto Nobel

Voz 0985 26:32 lo que los entrenadores ahora

Voz 0699 26:34 te puedo pedirle a tal a o consejo si con seis de voy para irme ya a rezar a San Isidro todavía crecen los milagros y sin Diego Costa bueno yo no yo no sé lo que va

Voz 1576 26:50 pasar yo no sé de vino pero yo creo que el equipo Atlético de Madrid va va a competir seguro yo creo que lo ha hecho siempre no este año

Voz 5 26:57 a competir en lo que queda de fútbol nada nada de nada lo ha

Voz 1576 27:02 lo ha hecho siempre si bueno pues pues por ejemplo setenta minutos contra ese Barça excelso que que ha contado con Talavera que paró la pasó canutas

Voz 0239 27:09 dice la figura del Manolete Rajoy se esto

Voz 5 27:12 esto es Liga pero ahora se supe en todo Sami Carlo sobre cuál es tu carro tu carro pues tú la semana

Voz 1576 27:20 esa dijiste que lo mejor que le ha pasado bético de Bétera digo palos

Voz 5 27:22 a ti no te quepa la menor duda de que es el personaje más importante de toda la historia de este por dónde estás pero pero pero no jugamos cumplimiento al fútbol ya Betsy tala tú que mueven los hilos llevamos ya hago yo no año que viene un centrocampista lo algo de fotos

Voz 1576 27:43 bueno lo lo los hilos pero en cualquier caso yo creo que el equipo va a competir Jordi cuando este equipo se le han echado que duró en dos sets seis siete años yo creo que los los cinco que estamos aquí hemos visto paladas de tierra es acabado de casa esto si son o no lo que no lo veamos

Voz 5 28:02 Cristiano no es mucho que ella

Voz 1576 28:04 es dicho vosotros sobre Mauricio ido sin sin embargo cuando peor ha estado y cuando más difícil lo ha tenido yo creo que no he jugado su mejor versión creo que no hay

Voz 0239 28:11 un equipo de los grandes en esta Liga con una crítica periodística más benévola que el Atlético de Madrid sincera

Voz 0985 28:16 si me permites que de una de acuerdo Antonio le le estamos exigiendo al Atlético de Madrid tiene unos parámetros que no le correr

Voz 5 28:23 no le estamos exigiendo al fútbol perdona a exigir es que no es incompatible

Voz 1390 28:28 es iba a decir no lo digo no

Voz 5 28:31 vale el drama

Voz 0239 28:34 pero el Atlético de Madrid este año hay muchos partidos que han sido un Cagancho que está perdiendo puntos contra rivales que no se lo puede permitir al Atlético de Madrid por cierto me parece un mal mensaje digo esta es la bomba un futbolista que venían un estado de forma espectacular pero me parece un mensaje pésimo del entorno del Atlético de Madrid creer que un equipo que ha competido casi siempre está ya fuera de la Copa del Rey

Voz 5 28:56 por eso el entorno de Manolete no la afición hay aficionados que Estados Unidos está algún jugador deprimido pero yo creo que dijo Heredia

Voz 1576 29:05 esta esta mediodía en la rueda de prensa

Voz 5 29:07 lo que está ahí hemos sido ya íbamos segundos diálogos pero la sensación generalizada después de la prueba médica a la que se sometió Diego Costa es el Atlético no ahí están fuera porque no está mal

Voz 1390 29:19 y un dato hizo número no cada uno que saque conclusiones el equipo menos goleador de todo el veintinueve goles hasta ahora nunca había pasado mientras el Cholo Simeone pero bueno Pérez

Voz 1576 29:32 viene de la primera de la primera parte de la temporada donde has podido donde nos has podido forzara donde había dos jugadores goce sino tres que estaban fuera del mérito mérito al equipo daré medio el equipo que está segundo después de un Barça imparable que se va a una dice a unos puntos sigue así de más de cien que no lo ha hecho nadie creo que sólo el Madrid y el Barça llegó a cien puntos en dos ocasiones sigue la progresión de puntos del Barça iría por encima de los cien puntos el Atlético de Madrid con todo lo desastre con todo lo malo que Manoli

Voz 26 29:59 este está distribuido y a mucha distancia

Voz 5 30:02 Aguado de que estamos hablando bueno estamos hablando estamos hablando que si no se aleja por ejemplo los puntos de Girona en la ida y la vuelta está más arriba bueno claro el Atlético de Madrid le tiene ganas Girona ganará todos os escucha yo no digo todos yo digo que el Atlético de Madrid esta temporada el Atlético Madrid que tú sabes que es seguramente el equipo más regular que ha habido desde que Simeone está en el banquillo duda el más regular más regular que el Barcelona y más regular que el que el Real Madrid dentro de las posibilidades el equipo más competitivo este año hay partidos tanto en Liga de Campeones como en el campeonato nacional de Liga que no ha competido eso no significa que yo te pregunto Ángela Hakan pero existía acuerdo contigo pero es la cantinela que les vamos a exigir Atlético Madrid no no Leganés llorona jugando al hay que exigir pues no

Voz 1576 30:44 pero pero no me hagas trampas ahora dime tú la verdad que sí sí sí ve nace porque yo tres pidiendo que todo lo que dices tú es verdad claro pero tú no le das importancia a que el equipo no ha podido reforzar Bono Arellano Gales no no ya no vale pero bueno ya no valía no vale a menudo jugó tampoco

Voz 5 30:59 sí sí claro evidentemente evidentemente había siete jugadores

Voz 1576 31:02 que iban a salir yo creo que iban a llegar Teruelas importancia eso

Voz 5 31:05 sí yo crearles arde todo está ahí arriba yo creo que el Atlético de Madrid

Voz 0239 31:07 en esta temporada mejor plantilla que la pasada temporada lo creo firmemente creo que es importante no poder en los años no para poder no poder reforzar T también creo creo que Simeone ha ido metiendo una serie de jóvenes que la pasada temporada el anterior no contaban está contando con Thomas está contando con lo que es más el look ya son los únicos verbos verdadero no pasa nada por decir que el Atlético de Madrid tiene una crítica demasiado benévola en ocasiones favorecer

Voz 0985 31:34 Ancona perdona Manolete han sonado los pitos idea la novillada que además venía afeitada no hemos dicho

Voz 5 31:41 no simplemente en la concluyó de invitado al Trofeo Teresa era el Rey alma jugó al Deportivo contra el Barcelona este año sino sino en la primera vuelta afeitado en la novillada ahí como como quedaron no

Voz 0985 31:56 yo lo que Congo es una pregunta muy clara y muy pertinente yo simplemente quería decir que anoche estaban sacando unas conclusiones de la victoria del Real Madrid contra el Deportivo que yo creo que hay que ser mucho

Voz 5 32:09 mire era enumera no vale

Voz 0985 32:11 entrega hablaban de la recuperación hablaban de un Madrid que ya no sé qué oiga no vayan más despacio porque ayer ayer no ayer no había un toro bravo enfrente lamentablemente deportivo con las bajas de Finney de Albentosa hay tantos otros Obilla quienes más benigna

Voz 0239 32:30 el de ella Albentosa y tantos otros no sé si usted parece pues otro no no me parece porque me parece que es Sidney Albentosa ha dicho tantos otros hijos mentira

Voz 0985 32:38 novillada que venía afeitada y que no te permite Antonio Romero ni el madridismo

Voz 1576 32:43 Pablo sacar conclusión pero ustedes no no se pueden sacar y es que a Zidane le sobra el talento no quiere el talentoso variedad no no no les coló te lo traigo obviando

Voz 5 32:57 una cosa es que no

Voz 1576 32:59 pero no cuenta no cuenta con Asensio no cuenta con Ceballos es que son talento sobre todo lo que más cada no cuenta con

Voz 5 33:07 primero primero cuál es respetable primero respetar el mero cuenta con ello yo no estoy de acuerdo

Voz 0239 33:11 lo que hizo ayer con Isco a mí la conclusión más importante y más evidente del partido de ayer

Voz 1576 33:16 crea perdió a Borja Mayoral por delante al margen al mar

Voz 0239 33:19 de que es evidente que puede haber un antes y un después en el bloqueo mental que tenía los futbolistas de cara a gol pero la conclusión es que Zidane de aquí a final de temporada quieres

Voz 1576 33:26 jugar con la BBC una algo después algo

Voz 0239 33:29 te en el bloqueo mental de cara a gol porque no sé si ayer estaban pendientes del partido metió siete dos a lo mejor

Voz 0985 33:35 antes y las pues de Cristiano que

Voz 0239 33:38 no no he dicho he dicho en general del equipo que Therese en nueve yo soy cristiano a aplicar de servicio

Voz 5 33:46 estas personas digo

Voz 0985 33:50 que hemos dicho nada ahora calma gracias al tema Kepa y FAPA tema foto

Voz 0699 33:53 si falta el larguero pero

Voz 0239 33:55 lo que es la conclusión más evidente del partido de ayer este Zidane ya tiene claro lo que quiere de aquí a final de temporada ahí es que se están los tres de arriba van a jugar sobre el talento a decir que Zidane prescinde del talento

Voz 5 34:06 perdona te quiero mucho me parece una barbaridad pero pero no lo no lo ponen

Voz 1576 34:11 Antonio tienes que hacer tú crees que los partidos importantes en una cosa con toda la plantilla ok yo te digo los partidos importantes juega Isco juega Asensio en huelga Ceballos o juega Ashtiani

Voz 0239 34:22 es lo que te donde la tasa en el mismo saco con Asensio Ceballos se ha merecido ser titular indiscutible en el Real Madrid Asensio está en el camino pero tiene que hacer más hice es un meritorio no lo metas en la misma bolsa vales ya digo si la pregunta es eh entre Ceballos Bale Benzema quien tiene que jugar en el Real Madrid tienen que jugar Mail o Benzema porque Ceballos de momento es un mérito notable en ahora esto con Isco es absolutamente para mí injusto pero la declaración de intenciones decidan ayer es que quiere jugar con la de de cero Romero me pregunta mi opinión a mí no me Agustí una vez tiene razón ya está al PS desagradar ya me las da más Chamber

Voz 1390 34:54 hasta el pese a que hay que hacer hasta al PSG se asustó el PSG asustó

Voz 5 35:00 perdió con el Olympique de Lyon bueno quitaron dijo que imbatible Ja Vale haber entendido nada me quedan cinco

Voz 0699 35:10 minutos antes son casi dos para Ávila Rojas

Voz 0985 35:13 el padre Hodges como lo cortés no quita lo valiente Pacojó Jaber hubo en el minuto setenta y dos en el Bernabéu una ovación de la el público del Bernabéu a Cristiano que me parece que hay que subrayar destacar porque como muy positiva e yo creo que el público sabio el público sabe que lo de Cristiano es tremendo estaban ante su enésimo fallo y le aplaudió y le ovacionó para atrás nombre es verdad eso sí para tratar de que el jugador morado porque para muchos madridistas el sudor es muy frío el que recorre a su frente cuando se dan cuenta de que de lo que va a ser vivir sin Cristiano quisiera ponerlo sobre la mesa de que hubo esta voz ovación

Voz 0239 35:51 a mí yo tenía dudas yo tenía no por esa opinión de no por esa oportunidad puntual que falla Cristiano Ronaldo que esas son las peras mentales de de Jordi Martí que oye que es también eh nos divierten pero a mí sí que desde desde el primer minuto del partido tuve la sensación de que el Bernabéu quería aplaudir quería arropar a Cristiano Ronaldo en una semana muy complicada

Voz 0985 36:09 ah ya tenía dudas porque hay mucha gente

Voz 0239 36:12 desde la afición del Real Madrid y ha habido muchas encuestas durante toda la semana que nos han dejado claro que que la gente está mosqueada con ese entorno y esa subida de pasta llámalo como quieras yo tenía dudas de que iba a pasar durante el partido el resultado ayuda porque a futbolista cuando va ganando todos los sueños

Voz 0985 36:26 a continuación yo te escuché tu ves recordó con el culín apretar

Voz 0239 36:30 no es que el Real Madrid es que el Real Madrid con ese toro afeitado que tú

Voz 0985 36:33 decías el Real Madrid durante los primeros veinte minutos

Voz 0239 36:35 no le hacen un gol tiene varios problemas serios en defensa con un equipo que de medio pelo el centro Camoranesi así de medio pelo no quiso hora aquí

Voz 1576 36:46 de todas formas quién es el máximo responsable bajo tu punto de vista de esta situación de este club

Voz 5 36:52 yo no no no a ser que mira a la pregunta no sé qué les impresionó podido

Voz 0985 37:01 esa es la pregunta iba a decir

Voz 1576 37:03 tú has visto todos partidos del Ramadán de este clima de este rollo raro que en el Bernabéu con Cristiano Ronaldo bajo tu punto de vista quién es el máximo respeto

Voz 5 37:11 aunque no la mete Cristiano Ronaldo no no del entorno

Voz 1576 37:13 del raro de que me quiero ir de que nos que agusto destruir triste de oferta de Manchester mofa hombre de la selección de Portugal que no quiero continuar al Real Madrid ahora sino que me suena la pregunta

Voz 0239 37:26 es muy sencillo ex máximos responsables Cristiano Ronaldo ahora está en su derecho si considera que está mal pagado de pedir más pasta

Voz 0985 37:32 Ballet que si no no perdonan Antonio lo que no puede pretender el señor Cristiano es cobrar como el mejor del mundo problema tuyo escribió para que la gente entienda lo que lo que tiene que no pudo pretende nosotros no podemos siempre marciana para eso estamos para Merle reflexionar cosas lo que pase el señor perdona acaba el señor Messi cobra treinta y cinco millones yo señor Cristiano XXI pues esta es la diferencia que hay entre el mejor del mundo árabe muy bien pero que Christian tenemos que decir rumbo a Ronaldo

Voz 0239 38:02 considera Itu tendrá que respetar la opinión de claro

Voz 0985 38:04 no no respeto porque son marginada no puede cobrar como el mejor del mundo

Voz 0239 38:08 el considera que está mal pagado y a partir de ahí

Voz 0985 38:10 es tener tu opinión pero tú a ti te parece que la proporción de salario que hay entre Messi y Cristiano nos la que hay encima de césped

Voz 0699 38:18 ahora mismo si un minuto para que es algo que decirle el asunto que pasó un pulso de gana Zidane o que le pasa al Madrid con los porteros es un bolso eh

Voz 0239 38:27 evidentemente creo que el Real Madrid pierde un gran portero para los próximos diez años y que está claro que la próxima en en el próximo verano independientemente de que sea ciudadano no tiene que venir un pez gordo en la portería

Voz 1576 38:37 Hinault y no sólo por veinte euros veinte mil y claro IPC

Voz 0239 38:41 no hay muchos no haya tú Nos

Voz 1390 38:43 al en dos o tres no no sale más hiló Zidane ha ganado el pulso a mi me parece que el Real Madrid y al margen de lo que ha dicho hoy en los medios oficiales quepan alejado tiraba al futbolista Inge

Voz 1576 38:55 es de una cosa Manolete porque parecía que porque ya lo dijo en rueda de prensa yo no he hecho nunca al pulso no hay presidente ni al club para conocer Antonio Romero y el y le ha echado un pulso claro yo he tenido que no así las de club porque ha perjudicado al club hacerse con un gran

Voz 5 39:10 no sé si por veinte millones de euros ha perjudicado

Voz 1576 39:13 Ehud hacerse con este aparte de Har tiró a decir

Voz 5 39:15 creo que seguro no hubiera espera mostrado gratis un pulso que gana Keylor

Voz 1390 39:21 Laure hizo en torno a que perdona a Keylor is su entorno del futuro

Voz 5 39:28 es una cosa Manolete estaba vigilando para que pueda estar Sergio Ramos no lo demandará Sergio Ramos Manolete no sabes yo no sé yo no se lo estático

Voz 0239 39:39 mira a ver porque por los Manolete Keylor te recuerdo que hace dos temporadas y media estaba en un avión rumbo a manos el impulso va a ganar Keylor el pelo el pulso lo gana Zidane como una vez más arropa al vestuario que están vendiendo cuenta que vamos dando todo por el momento con el Barça sesenta

Voz 5 39:58 al Athletic se ha ofrecido está como loco

Voz 0985 40:00 cero y están la Historia por ejemplo Griezmann no

Voz 0699 40:03 crecido a nadie en en una hora y veinte minutos de barra libre que hemos completado Marianne cortos hay que ampliar vale espera en hemos tocado el selfie Francino y por favor La Ventana arrancara a las cuatro y diez aproximadamente para tratar de llegar un poquito más adelante próxima selfie que petición cursada pues de arte más selfie para la siguiente mochica dándome dábamos al va a volver a hacer tranquila

Voz 6 40:25 pero claro esto ha quedado aquí

Voz 0699 40:28 pues pasó de puntillas por tema de la foto Ac2 Un selfie a vosotros un abrazo a los cuatro tres y cuarenta más

Voz 1390 40:33 cosas hasta las cuatro

