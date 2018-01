SER Deportivos: Nadal abandona en Australia (23/01/2018)

Voz 1 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al

Voz 0699 00:03 porque en la SER el fútbol no entiende de intocables Si en el arranque de temporada hacen una encuesta en el Metropolitano sobre a quién considera imprescindible el seguidor del Atleti no elegiría ni a Torres ni sacó Kenia Griezmann y al duo refuerzos Costa Vitolo la gente hubiera elegido a Simeone de forma masiva el Cholo era Dios pero el fútbol no vive de pasados destroza altares la realidad Pérez Santa atlética es que a veintitrés de enero se leido la Champions el está yendo la Liga puede estar en el día en el que se le vaya la Copa el mes que se intuía un rayo de juego con los refuerzos resulta que está generando ya un trueno en la grada los tiempos del fútbol son así lo que un mes es el cielo el siguiente es el infierno hora para el chulos casi el Purgatorio la conclusión global es que la trayectoria de Simeone en el Atleti es incuestionable hoy indiscutible pero que los logros de esta temporada comienzan a ser para el Metropolitano de los más cuestionables bastante discutible a las tres y un minuto comenzamos a que César Deportivo

Voz 3 01:00 no

Voz 2 01:02 con todo donde

Voz 4 01:05 era seguir deportivos Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos como cada día todo el deporte de la jornada gracias por habernos como más os guste en la radio por vuestro móvil a través de la obligación de la SER la tele la TDT no estos enlaces en redes o la web tres W Cadena SER punto com que cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí desde Madrid en nombre de toda la redacción de deporte de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica una lesión en el muslo ha dejado a Nadal sin las semifinales del Open de Australia de tenis cuando jugaba al quinto set contra Cilic no ha podido más la exigencia de la tu al circuito tenístico la verdad es que Rafa Nadal no le ayuda

Voz 1774 01:47 a mí a veces es complicado pensar muy duro pensar a ver cuando termina de de en qué estado acaba de terminar no es la primera vez que va vive hace muchos años que qué pasa ahí estamos hablando de mucha gente que tiene problema la lista es demasiado grande y cuando hay una lista demasiado grande desgracias hay que plantearse si se hacen todas las cosas en el sentido de la salud en el sentido de la salud y de protección creo que al menos habría que plantearse su entrada de cantidad de torneos es un tema para mí de superficies

Voz 0699 02:16 es mensaje del número uno del mundo que habrá que tener en cuenta se nos ha ido Nadal Carla Suárez trata de no irse de el Open de Australia de tenis está forzando el tercer set ante Bosnia aquí en un partido que se está jugando ahora mismo así que hoy vamos a abrir en Australia y luego no vamos a pasar por todo el fútbol con Bilbao como primer destino allí fuera del cobijo de los medios del club ha hablado Kepa el portero del Athletic de Bilbao para los próximos años lo ha hecho tras su renovación anunciada ayer por el conjunto bilbaíno

Voz 5 02:43 el paso porque yo no yo no no había decidido nada hasta hasta el otro día que ya bueno se hizo se hizo efectivo todos no al final yo estaba en una en una situación de valorar todo elegir cuál iba a ser mi camino en mi vida deportiva IET para eso he tomado el me tomaba al tiempo que que necesita

Voz 0699 03:00 conocimiento que suele pasar es con el Athletic desde principio de temporada como Kepa esa actualidad la portería blanca de rebote también olvida dejar ya nuestro el número de Whatsapp como martes que ese el seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis os vamos a pedir hoy ahí que nos digáis cuál es la solución para la portería del Real Madrid confiar en Keylor hubiera sido la solución fichará Kepa a Courtois en el futuro a De Gea se os ocurre cualquier otro bueno pues nos decís en el seis treinta nueve los cero seis cuatro seis con notas de voz en nuestro Whatsapp yo seguimos a eso de las tres y media de de la tarde aproximadamente Kepa que está en en centro de todo en el centro de las conversaciones del seguidor del Athletic Club en el centro de las conversaciones del seguidor del Real Madrid en el del seguidor del fútbol en Zidane el pulso que se dice que así ha ganado a su presidente Florentino Pérez

Voz 1994 03:46 con con ellos con lo con mis jugadores aves porque sé que son ellos lo más importante es lo que me importa son los jugadores que están aquí nada más luego es nada contra Kepa contra ningún jugador

Voz 0699 03:58 pues nada desde luego decida no se puede decir que no defienda a los suyos a los que son los de su plantilla por cierto también hablando Zidane de lo de Cristiano y su gesto que a mí que Cristiano se mire la herida en un móvil no me parece mal en absoluto es una reacción normal de alguien que se hace una brecha pero bueno eso sino voy a Cristiano habrá publicitando unas gafas por poner un ejemplo porque hoy se ha presentado en el entrenamiento con el ojo totalmente Morano lo que sí veo es que nos vamos a pasar en nada Sevilla con el partido de la Copa del Rey de este día el Sevilla Atlético de Madrid que se juega a las nueve y media y en el que ambos yo diría también juegan un trozo grande de la temporada uno dos en el partido de ida para el Sevilla el partido va a ser intenso seguro la intensidad que querría ver por ejemplo Cristóbal Parralo el entrenador del Depor de su jugador en rezo Lac en los entrenamientos vete vete le dice Cristóbal al jugador del entrenamiento he palabras que han captado los compañeros de sport y este rifirrafe entre técnico y jugador acabado con el jugador en la ducha reflexionando antes del final el de la sesión preparatoria ya que tras el siete uno del finde es normal que Cristóbal exija mínimo intensidad intenso bien el día o lo puedo jurar en el fútbol seguro la mirada que pagamos cada día más allá del fútbol además de lo del Open de Australia de tenis que estamos pendientes de y del partido en directo de Carla Suárez hoy se ha dado a conocer el equipo de primera ronda de la Davis que se juega en Marbella sin Nadal se han sorteado los emparejamientos de cuartos de Copa del Rey de baloncesto os doy los partidos Real Madrid Unicaja y Valencia Iberostar Tenerife el jueves y el viernes Barça Baskonia fue la Gran Canarias juegan a mitad de el mes de febrero el suelo partidos y hablando de partidos el día fuera del fútbol es en el Europeo de balonmano entre España y Eslovenia en donde España trata de ganar para pisar las semis y lo que no quiero yo pisar más es el tiempo que empezamos a aprovechar en seguir contando cosas las tres y cinco como siempre vamos al lío ya a ver un vehículo un vehículo

Voz 6 05:56 de sustitución de sus sean gratis GREA Gratis gratis un vehículo de sustitución gratis un vehículo de sustitución gratis

Voz 7 06:07 todo era nuevo y revolucionario pues poco al principio pero allá hasta ahora en Ford por cualquier operación de mantenimiento te dejamos Kuga de sustitución para que nada te parece for Service cuidamos de tu coche cuida más

Voz 8 06:19 cuando pasas rebajas buscando una chaquetilla adelanta Beiro pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga Aldana siente Sophie Bruce Si quiere sentir de vivos piden un préstamo entre lo transferidos en quince minutos los primeros

Voz 9 06:32 el pseudo sin intereses ni comisiones mientras libros punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos Peace siente Tegui bus

Voz 0699 06:40 desde ganga parece lo primero de todo voy a llevar de ronda por los protagonistas del día allí el primeros Rafa Nadal al que una lesión la privado de estar en las semifinales del Open de Australia un problema en el muslo que sintió en el cuarto set le hizo perder primero el set y luego no poder terminar el partido ante Cilic Mel por Miguel Ángel Garray muy buenas tardes

Voz 10 06:59 muy buenas bueno pues mira qué le vamos hacer la vida ya eso sí en el tenis las lesiones están a la orden del día la verdad es que Rafa ganó el primer se tuvo el segundo también compre para poderlo ganar tres apodo ganó el tercero el Grec yo creo que ahí estaba con algunas molestias en el cuarto en Alcolea del pueblo más importantes aguantó como pudo pero en el quinto cuando perdió el saque decidió que lo mejor ya disipada casa porque luego a agravar una lesión que no sabía exactamente que ella la al médico pero no le ha hecho una nada así que se despidió de Grace Vito se despidió de que y bueno para para casita Nadal decía después del partido las sensaciones que había tenido molestias en la pista y que tendría que esperar a las yo mañana porque tenía el médico sabía lo que tenía

Voz 1774 07:53 me duele arriba al final de todo el cuadro cerca de la parte de arriba no sé exactamente lo que es mañana por la tarde sabremos el diagnóstico exactos que no podía moverme la hacer me quedara totalmente bloqueada es que no lo podíamos haber con lo cual tiempo que no voy a ganar este nuevo ya se pero es que no sé si aún me hubiera hecho más da comienzo de temporada donde no ha empezado a la semana que me hubiera gustado empezado más tarde para hacer las cosas bien para tomar las cosas con calma ser aquí te plantas en los cuartos de final y pasa lo que lo que ha pasado con lo cual más lento duro para mí y ojalá que no sea muy grave y que pueda seguir con mi calendario planeado

Voz 0699 08:33 pues ojalá sea así desde luego que si deseamos una pronta recuperación de la lesión de Rafa Nadal y que muy pronto le veamos otra vez las canchas a que seguimos viendo en cancha esa Carla Suárez que está tratando de luchar el partido y mucho a Wozniacki en el encuentro de cuartos de final que parecía sentenciado después del sin el primer set a favor de la danesa pero que la española el está dando partido el ha llevado Miguel Ángel al tercer set

Voz 10 08:57 sí es increíble porque le habían metido en seis cero en el primero después ya ha empezado a luchar consiguió hoy la alta inédita la de lo posible tienes empieza el tercer juego y se pone bueno se lo adelante han sí que ningún país día Plensa también perdió dimitiendo con él muy desconocido prácticamente bueno eso es así yo siempre digo con el tenis es un mundo de sorpresas por lo tanto bondades que la número dos del mundo vamos a ver si la sorpresa es que Carlas al verano

Voz 0699 09:26 por si llegas a sorpresas vamos a estar pendientes durante todo este SER Deportivos a lo que pasa en ese partido de Carla Suárez Carla Suárez el protagonista de momento en la pista del Open de Australia de tenis desgraciadamente nos hemos quedado sin Rafa Nadal el Liverpool el que ha tenido un mes también de mucha pelea fuera de el tenis ha sido nuestro siguiente protagonista que es Kepa el portero del Athletic que tras su renovación hoy ha tenido explicación explicación ante toda la prensa Iván Martín

Voz 0838 09:50 muy buenas Joey solventar algunas dudas nuevo entorno a su figura el hemos escuchado en portada ha dicho que no le cambio el paso tras escuchar a Zidane decir que no quería refuerzos en este mercado de invierno otro asunto el reconocimiento médico qué pudo pasar en Madrid a principios de enero Kepa Arrizabalaga dice

Voz 5 10:05 el reconocimiento que pasó con Cleries cada verano que estoy muy contento aquí y que y que lo que ha dicho la gente o lo que sea ha publicado una ha tenido que ver con decisión ante eso después que la toma cuando yo he considerado oportuno que la toma después de reflexionar y analizar a todo y que el camino que que tomo es el que ha decidido

Voz 0838 10:24 ha reconocido que para también que se ha puesto en contacto con gente especialista ajena al Athletic para tratarse un tobillo que le mantiene de baja ya más de un mes y que le dolió mucho que se dudase de su lesión

Voz 0699 10:34 Kepa Nadal y Carla Suárez el trío de protagonistas con noticias del día encontradas la noticias de los tres protagonistas del martes un vistazo al acontecimiento del día que es el Sevilla Atlético de Madrid de Copa del Rey

Voz 11 10:44 con ilusión siempre en la Copa ante el modo dicho con el partido difícil en una eliminatoria que está mejor presenta hasta el momento para el Sevilla pero bueno departir así que habrá que jugar y obviamente intentar

Voz 12 11:07 el jugador italiano pasa bueno creo que todo entrenador no quiere concellos dos goles y esto está claro que nosotros en lo que me está dando y que no tenemos que pensar esta ventaja es que tenemos que pensar en el partido en que a es muy importante el cual yo creo que va a ser un partido muy físico y muy agresivo Tom Moulton crecidos

Voz 0699 11:25 Simeone y monté la última hora de los dos equipos serán los técnicos los locales de su lista de convocados Fran rojillo

Voz 13 11:30 lista de veinte jugadores en el Sevilla con como novedad Ganso fuera de ella buscando ya destine posiblemente Montera Joe va a tirar de sus

Voz 0699 11:38 este de garantías y repita equipo con Sergio Rico

Voz 13 11:40 por mercado la Escudero N'Zonzi Banega por delante Sarabia y Correa en bandas Mudo Vázquez en la media punta y arriba se van a disputar un puesto Muriel IB

Voz 0699 11:50 en el Athletic la lista trae digamos eh lo esperado que diría Javier Herráez Miguel Martín Talavera

Voz 14 11:55 queda al Pacojó muy buenas si dieciocho convocados en los que se ha traído hasta la capital

Voz 0699 12:01 sevillana el Atlético de Madrid con

Voz 1576 12:04 Enrique Cerezo a la cabeza de la expedición ha llegado a las dos y media ya está descansando europea el próximo a la estación de Santa Justa y como te digo dieciocho convocados quizá lo más novedoso es que entra como portero suplente Jan Oblak que no estuvo la lista en el partido de ida el argentino Vermeer por lo tanto se han quedado fuera por decisión técnica Nico Gaitán que no va a volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid que Augusto Fernández hizo los dos lesionados Filipe Luis Diego Costa con los dieciocho convocados el equipo dos dudas tan sólo sin una banda bastar correo estar Carrasco porque Saúl Koke Gabi son fijos en el centro del campo y saber quién va a acompañar Antoine Griezmann parece que Fernando Torres tiene más opciones que Kevin Gameiro atrás Moyá ser el portero de la Copa a pesar de su error en el partido de ida y además de ver salpicó Giménez Godín Lucas en defensa durmiendo como te digo ahora la siesta después de haber almorzado El equipo rojiblanco colchón

Voz 0699 12:53 pues buenas y está partido a las nueve y media desde las nueve lo contamos en Carrusel así Carrusel y mañana también vamos al repaso de los partidos que se juegan en miércoles el Alavés Valencia y el Real Madrid Leganés que hablado Irán

Voz 15 13:03 si no te gusta déjalo ciento ciudad te aburre vía Silvio eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso chicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas lleva T2 gafas graduadas con ante reflejando por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros

Voz 16 13:22 sólo rebajes buscando un hacha

Voz 8 13:26 que Putin ya adelanta pero pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes tribus Si quiere sentirte vivo piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros test

Voz 9 13:36 tanto pseudo sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama llaman novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos siente Teddy bus

Voz 0699 13:44 se está haciendo un partidazo Carla Suárez ante la número dos del mundo Wozniacki cuartos de final del Open de Australia de tenis empate a uno

Voz 13 13:51 tercer set decisivo sirve Carla Suárez quince cero en el marcador para la danesa En este tercer juego que va

Voz 0699 13:59 los al resto al resto de la compra el resto tiene mañana dos partidos el primero es el Real Madrid Leganés uno cero para el Madrid en la ida Un gol de Marco Asensio que ponen ventaja los blancos en la eliminatoria ya Zidane le ponen en la sala de prensa Javier Herráez si Pacojó hemos visto aún

Voz 17 14:12 ya no hay un poquito más relajado más eh tranquilo hasta bromeaba con nuestro compañero Miguel Ángel Toribio de Radio Marca con un polo que no era sino el de Australia así que bueno pues un Zidane que después de esa victoria balsámica ante el Deportivo parece que cobra recoge el pulso que tenía hace pues tres a cuatro meses en cuanto al asunto de Kepa ya hemos escuchado esas y Zidane el paro el fichaje de Kepa que pasta en el Athletic ha renovado porque Zidane lo paró para el Real Madrid porque quiere proteger a su plantilla de Isco dice que que sí que requiere mucho pero casi

Voz 18 14:42 en al querer digo yo que les va a poner menos de lo que le debería de poner yo le he preguntado directamente a Zidane sobre bueno pues con la vuelta de la NBC un fútbol más directo hombres los jugones el caso de Asensio o de Isco saben que el día del PSD lo tienen casi imposible así respondía Zidane

Voz 1994 14:57 tú lo estás hablando de parte se llamen como vamos a jugar ya yo no lo sé

Voz 0699 15:01 hablo de otro parece que tenemos una

Voz 19 15:04 deja el once ya seguro de que no por eso este circo nos no sé lo que fue

Voz 1994 15:09 a pasar muchas cosas queda mucho tiempo entonces de puede pasar muchas cosas el dibujo no es lo que me importa lo que me importa es la titulo que vamos a hacer en el campo

Voz 0699 15:17 no pueden pasar muchas cosas pero como dice Javier Herráez casi todos tenemos claro lo que va a pasar antes de eso pasará que hay partido mañana a las nueve y media entre el Real Madrid y el Leganés en el Bernabéu antes a las siete juegan en Mendizorroza a la vez y Valencia con la eliminatoria absolutamente abierta tras el dos uno de la ida de los de Marcelino el Alavés es un equipo copero los últimos años se resiste a dejar de serlo Vitoria Javier Lekuona así es muy buenas tardes

Voz 0889 15:40 da Morata que en el Valencia jugarán a Gabriel Iverson defensa al estar sancionados en Liga no jugará Garay único central disponible para la liga el sábado la duda es si se va a proteger a gente con Parejo con doble vía o West en la portería Jaume el guardameta de la Copa en el Deportivo Alavés están tocados Manu Héctor y Burgui sancionado Diéguez duda por gripe Hernán Pérez descartado por la cláusula del miedo me han yo creo que Abelardo saldrá con un equipo mixto de titulares en Liga hay gente menos habitual

Voz 0699 16:11 en una semana muy copera el colofón al partido lo pone el Barcelona Espanyol que en sus días previos Se ve teñido de la operación salida del equipo azulgrana con varios nombres encima de la mesa

Voz 0017 16:19 de Albets si el primero el de Rafinha porque ayer por la tarde se hizo oficial lo que llevamos días contando en SER Deportivos que se marcha cedido al Inter hasta final de temporada el Inter tendrá una opción de compra por treinta y cinco millones de euros fijos más tres en variables es una cesión pero Rafinha en Instagram se ha despedido del Barça porque no tiene ninguna intención de volver al club azulgrana y el otro nombre es el de Mascherano que el viernes se unirá ya al heavy Fortún al equipo chino que está en Marbella de pretemporada y la idea es que mañana se despida

Voz 18 16:50 en un acto en el Camp Nou con sus compañeros y la plana

Voz 0017 16:52 por del Barça y el jueves viva su último partido con el Barça frente al Español

Voz 0699 16:56 tengo treinta segundos para la rareza de fútbol del día que ha ocurrido en La Coruña Efrén Hermida si las

Voz 0688 17:01 el entrenamiento del Depor Cristóbal en un momento de esa sesión de trabajo esta mañana ve como el jugador turco envía con un pelotazo el balón fuera del terreno de juego y le pregunta si tiene algún problema le añade que se puede ir si efectivamente tiene ese problema y acto seguido lo envía al vestuario mientras el técnico recuerda en voz alta Fito palabras textuales aquí se quedan los que quieren trabajar expulsión de hecho hablan según mucha gente muchas fuentes del club todo esto tiene como germen lo sucedido el domingo en el estadio Santiago Bernabéu cuando después de la derrota por siete goles a uno había pedido quedarse en Madrid no volver como el resto de sus compañeros

Voz 0699 17:38 pues solo fue del entrenamiento nosotros vamos a la página polideportiva en Balonmano tenemos el quinto partido de España en el Europeo con la vista previa previa puesta en semifinales daremos un paso importantísimo y si ganamos a Eslovenia el partido afronta así que están a punto de salir del hotel Diego Gonzales muy bueno

Voz 20 17:52 hola qué tal muy buenas Pacojó así en capillas es decir española nada a las cinco de la tarde de que estaría en el partido es a las seis y media con uno de los pesos pesados de ese equipo capitán Raúl Entrerríos muy buenas no lo bueno Arsuaga no ya de Deco autobús sirve para ya no se merece tener

Voz 21 18:07 los ganas de dar otro paso más está claro que es muy complicado al igual que en tres partidos pero vamos con muchas ganas y mucha ambición

Voz 20 18:14 que se contra España ante Eslovenia

Voz 21 18:16 partido duro muy exigente Eslovenia es un equipo que hace muy buen balonmano y además no baja el nivel durante los sesenta minutos no es muy constante y sin duda a ser un partido en el que tenemos que demostraron una vez más nuestras armas si hacer un partido me

Voz 20 18:29 completó ese partido completo bueno quizás algún contrataque más hubiésemos podido contra Macedonia haberlo materializado pero España ha encontrado ya es decir esas señas de identidad

Voz 21 18:40 bueno ganar partidos es diferente no editada partido otra de las opciones que que que puedes hacer otros equipos juega más lento tienen otros y eso te impide muchas veces deshacer el mismo juego que hace siempre hay que adaptarse sin perder nuestras señas pero abiertas sea a López tenemos enfrente y Eslovenia será una vez más un partido de este tipo no pero que tenemos que que intentar defender por supuesto intentar correr pero bueno pero que ser un partido diferente al de Macedonia obviamos verdad hay que tener confianza

Voz 0699 19:05 el supuesto

Voz 20 19:08 vamos a Raúl que se vaya las habitaciones nada en en poco más de una hora cogen el autobús que les lleva

Voz 0699 19:13 a ese para esta segunda jornada de la segunda

Voz 1621 19:16 por supuesto la suerte para España vecinos cavando José

Voz 0699 19:19 en baloncesto sorteo de cuartos de la Copa del Rey en Gran Canaria Rafa

Voz 22 19:22 León Valencia Basket Iberostar Tenerife Real Madrid Unicaja de aquí saldrá un semifinalista Herbalife Gran Canaria Montakit Fuenlabrada Barcelona Baskonia de ahí el otro primeros eliminatoria él

Voz 0699 19:32 jueves quince de febrero viernes dieciséis

Voz 22 19:35 sábado diecisiete semifinales domingo dieciocho cerebral campeón

Voz 0699 19:38 estas de convocados para la Copa Davis en la primera eliminatoria Andoni De la Torre cinco nombres Pablo Carreño Roberto Bautista David

Voz 1914 19:43 Ferrero Albert Ramos y Feliciano López del dos al cuatro de febrero en Marbella frente a Gran Bretaña de Gran Bretaña

Voz 13 19:48 lo bueno si breve de dos veces es bueno lastre

Voz 0699 19:51 sí veinte de la tarde eso sólo significa que hacemos una pausa y que hasta las cuatro se siguen pasando por aquí compañeros en SER Deportivos para contaros más te pones seguir deportivos

Voz 20 20:02 en ese

Voz 23 20:06 y de los creadores de José

Voz 24 20:16 Copa de los cuartos de final de la Copa del Rey este martes a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias por las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com y la onda media Villa

Voz 25 20:33 parecía una semana normal

Voz 26 20:35 pero añaden emoción

Voz 25 20:38 el el de goles

Voz 27 20:50 corren nuevos tiempos vamos a escuchar la Cadena SER

Voz 0699 20:56 a todos pendientes desde las nueve de la noche de ese carrusel con el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey y me pongo con ese partido ahora mismo ante recuerdo el objeto de debate con los oyentes de Hoy bueno la pregunta de la jornada más que el debate que va sobre la portería de el Real Madrid tras el asunto Kepa que necesita la portería del Real Madrid nos hemos preguntado el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp para que dejéis nota de voz hay que fichar en verano o no da Keylor el libelo no seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis seguimos recibiendo vuestras opiniones en el Whatsapp de SER Deportivos que ya han me dice Sonia Lus que hay un montón y en un rato os ponemos todas en antena pero lo que ahora llamamos a la antena es la Copa del Rey como os decía el partido de hoy entre el Atlético de Madrid y el Sevilla vamos a opinar no sé si a medio picar algún un rato pero bueno ahora López muy buenas tardes qué tal muy buenas tardes Pacojo hola Pablo Alfaro muy buenas tardes

Voz 28 21:49 buenas tardes a todos los voy a empezar por el final Gustavo quién crees

Voz 0699 21:51 qué gana hoy

Voz 0749 21:54 está difícil pero una cita para el Athletic

Voz 29 21:57 Pablo por quién le ponen una ficción bueno ciudadana esas esa no nada vale tú lo ves de sí bueno ya veo que contemporizar tú a ti te va un cero

Voz 13 22:08 no no no yo creo que yo creo que va a ser

Voz 28 22:10 partido muy bonito que ha hace hace unas semanas estábamos todas creo que dábamos todos por mucho más favorito al Atleti y hoy ya una situación sabiendo que son paso Un partido larguísimo pero yo creo que el Sevilla tiene lo que pasa

Voz 0699 22:26 vale la ficha que le pones tu al Atleti Gustavo que partido plantar era el Cholo para que esa fichas se convierta en tres en la Pola

Voz 13 22:33 esta no

Voz 0749 22:35 creo que va a variar mucho el esquema del Cholo Simeone sabiendo que que bueno tiene que hacer más de dos goles para poder pasar la eliminatoria pero sin sin prisas

Voz 30 22:44 no es el Atlético de Madrid

Voz 0749 22:46 todos sabemos y conocemos de la forma que tiene para jugar tiene una baja muy importante como la Diego Costa una baja

Voz 14 22:53 quién no le viene nada bien sabiendo que tiene que hacer goles

Voz 0749 22:55 es pero yo creo que el sistema táctico a ser similar a lo que viene haciendo habitualmente el Cholo Simeone defender muy bien que no les no cometer ningún error ni de organizarse defensivamente para estar vivo dentro del partido y eso yo creo que el Cholo en el día de hoy

Voz 0699 23:09 oye Pablo y no puedes explicar qué tecla tocado Munté eran los dos últimos partidos para hacer que el equipo funcione

Voz 28 23:16 bueno pues pues es cierto es cierto la verdad que todos los sabéis no que llevamos tiempo en Sevilla que además el resultado del hizo mucho daño muchísimo pero retiró en muy poco tiempo como pues pues parece que está está remontando el vuelo no ir sobre todo yo creo que fue así día te digo que es de poquito la distancia creo que sí que he intentado afianzar afianzar con trece hombres trece catorce hombres importantes los cuales ahora están repartirse los minutos y afianzar a esos futbolistas que sean lo es un poco el núcleo duro no de desde su llegada luego que sí que era una que con el balón siempre al al buen gusto pero sí que el equipo es más vertical y que posiblemente de manos sea menos el balón centro del campo para cuando llegue a la zona de tres cuartos intentar ya como al rival no que el rival tenga que que más forzado que lo situaciones de peligro pues se más

Voz 0699 24:08 entiendo que la preguntas medio obvia Gustavo pero que pierde

Voz 13 24:11 esta noche sin Diego Costa

Voz 0749 24:14 de Gaulle pierde energía pierde contagiar al compañero

Voz 0699 24:18 enfurecer el partido tener

Voz 0749 24:20 vilo a los defensores tenerlos constantemente con mucha prudencia sabiendo que en cualquier momento puede decantar el partido para un lado para el otro Diego Costa es eso no es toda es todo nervios todo pundonor esto sacrificio humildad y sobre todo no lo que contagia lo que tramite dentro un campo para lo

Voz 13 24:41 bueno para su compañero y para lo malo para los defensores sino que te lo diga Pablo que seguramente habrá chocado con alguno estoy es son terrible ha chocado con alguno de esto Pablo a pase de ganaba siempre Pablo

Voz 28 24:54 como no que va que va que va Gustavo tuvieran a distinto algo así como que es con ellos en el surco es verdad eso es posiblemente lo que la y recoger el pero ha yo fíjate os haría una pregunta a lo mejor el sustituto de hoy de Diego Villar afirmó para vosotros igual si era titular indiscutible no

Voz 13 25:16 esto sí que tiene muy buen equipo

Voz 28 25:18 es un rival que ya larga bueno obviamente en buena lid que ha hecho

Voz 13 25:27 ahí tiene la pregunta baila Gustavo la de Gameiro de todas las que me hizo

Voz 0749 25:34 yo creo que sí puede ser el titular viendo el Cholo como como plantea los partidos si la idea que tiene la cabeza te puedes esperar códigos ponen a Carrasco en punta Hay ir a otro medio junto con Correa o por ahí lo pone a corrí desplaza

Voz 30 25:51 a Griezmann y Gameiro ahí

Voz 0749 25:54 eh hay muchas variantes tácticas tiene mucha riqueza también hay que contar con Vitolo que puede ser de la partida bueno hay demasiadas riqueza táctica vuelo insistir lo que perdieron con Diego es el realmente importante muy importante sobre todo por lo que hacen introduzca tampoco independientemente de que pueda ser más o menos goles pero lo que transmite el dentro del campo y lo que significa para sus compañeros y los rivales esa es la mayor pérdida que puede tener el Atlético Madrid después quién va a jugar de titular bueno severa de esta noche es conociéndolo al Cholo por ahí arma algo distinto para distraer a adversas

Voz 13 26:29 Pablo el Atleti está sin Champions

Voz 0699 26:31 el Athletic está exigido por el partido de ida y el resultado es el Athletic el que tiene la presión hoy

Voz 28 26:37 hombre de partir así de partida así no cabe duda no yo espero lo sabe como decía Gustavo lo sabe el Cholo y lo sabe ideológicamente el quedarte tan prontito fue la Champions ahí quedarte hoy pudiera sobre ellas nociones de Copa pues logicamente fue una temporada va quedaríamos marcaba no ya solamente con un objetivo el por cierto lo estaban pero por eso te digo que creo que era para pasar tiene que marcar al menos dos goles no y el Sevilla se plantea un encuentro de forma inteligente porque realmente tiene que posiblemente pueda esa responsabilidad todos sabemos entonces las muchísimas virtudes que tiene le gusta mucho más esperar y salir no entonces por eso te digo que va a ser un partido yo creo que va a ser muy largo intenso y se van a ver muchas muchas circunstancias Si bueno a ver quién es el que saben leer mejor las las situaciones de juego

Voz 14 27:32 no desde luego el Atlético de Madrid ha visto en situaciones de presión con el chulo

Voz 0699 27:35 que yo Gustavo haya salido bien de de ellas pero te quiero preguntar por el Cholo

Voz 13 27:38 eh tú entiendes que haya sectores que ahora empiecen a discutir al Cholo Simeone

Voz 0749 27:42 no no no lo entiendo realmente no entiendo no por lo que me une a él sino por lo que ha hecho no durante estos seis años revalorizó el equipo ha revalorizado a sus jugadores todos los jugadores quieren venir al Atlético de Madrid ha potenciado al club en un nivel económico muy importante ha logrado los objetivos año tras años estando entre los tres primeros

Voz 13 28:03 lo ha logrado un título en el Camp Nou al logra una Copa del Rey en el Bernabéu

Voz 0749 28:07 sea TAS hablando de cosas impensable para la afición del Atlético de Madrid que pasa que el fútbol no tiene memoria y esa es la realidad pero los seis año que viene haciendo el Cholo en el Atlético de Madrid formidable y cuando hubo renovación entrenador o cuando hubo otra vez a uno entren a un entrenador sabe su ADN

Voz 13 28:23 cabeza lo que te vas a adoptar yo creo que es un entrenador hoy por hoy barato para el Atlético de Madrid

Voz 0749 28:28 qué significa por bloquea potenció el equipo hiló que ha logrado no constantemente ha logrado que los objetivos que se planteó el club

Voz 13 28:36 si lo fuera dando paso a paso Pablo que se discuta el Cholo significa que en los banquillos ya no hay nadie indiscutible

Voz 28 28:44 ya la verdad de verdad me hice Gustavo de que yo creo que ahora mismo a cualquier aficionado al fútbol internacional solamente en España la marca le tiran asociaba a su a su rostro no es la realidad entonces él solo pues es decir creo que yo no era algo muy común ante pues estamos como como si el club fue un puzzle gigante y faltaba una pieza lleva esa era justamente la que engañar y la que ha hecho funciona al Athletic que ocurre pues que es que eso de de poquita memoria la gente se cansa se cansa de la misma cara de cansado de la tipo próceres a veces hasta ganar te cansas no pero lo que es lo triste y bueno la misión rachas se que que lógicamente este año a la designación de Champion tan temprana pues hecho daño que reconocerlo o el Atleti contemporáneos no estaba acostumbrados entonces esto pues ya empieza después de tanto tiempo pues algunos detractores pues lógicamente también ambientes peleáis debida para salir pero yo creo que volver a ver tengo que todo a su cauce y lógicamente y hacer ese equipo correoso difícil y competitivo

Voz 0699 29:53 cuando vimos el sorteo sabíamos que estará la elimina la estrella de los cuartos de final y la verdad es que la ida no de crudo estamos seguro de que la vuelta va ser un partidazo Gustavo López Pablo Alfaro bueno pues

Voz 13 30:04 es cierto ya que estáis los dos ahora sois los dos comentaristas de hacerse vez de buen rollito cuando estabais en el campo las tuvisteis tuviste tu recuerdas alguna Gustavo con Pablo o o sin duda recuerdas vas a callar o como él no no con Pablo siempre las teníamos todo a nivel de dialéctico así el él no me podía acogió porque yo siempre saltaba entonces él quedado ahí pero siempre fue muy noble a mi me gusta el jugador

Voz 0749 30:27 eso noble dentro del campo te pueden dar pero siempre de frente no eran tipos malintencionado y eso es lo que me gustaba de del fútbol no del fútbol ahora aparece ese está volviendo demasiado light de la época nuestra nosotros veíamos hiló eh

Voz 13 30:41 hemos sufrido pero la clase jugadores de que

Voz 0749 30:43 es que tenías enfrente en esa época eran eran guerrilleros eran duros pero sobre todos

Voz 13 30:48 dialéctico él hablaba yo hablaba así

Voz 0749 30:51 sí la verdad que lo pasábamos muy bien y hay que daba el tuve la suerte de coincidir con él

Voz 13 30:56 dando unas charlas ahí en en Cádiz

Voz 0749 30:58 la verdad que me parece un tipo fantástico no porque esté ahora

Voz 13 31:02 nosotros que también sino si nota

Voz 0749 31:04 conviene que les sigue teniendo miedo por si me pegó un codazo

Voz 0699 31:08 oye Pablo yo sé que lo que queda en el campo lo que pasa en el campo queda en el campo pero ya hace mucho recuerdas alguna comer

Voz 13 31:15 que se puedan contar con Gustavo

Voz 28 31:18 pues mira recordar se seguramente habríamos quedado que otro pique porque era la mano mucho es que como él cuando me acercaba yo encima un poquito más lejos no

Voz 29 31:27 es lo que suele pasar estamos hablando

Voz 13 31:33 el sí sí sí

Voz 28 31:36 es coña sueña con sentido coincidió también con Gustavo o qué

Voz 13 31:40 es que pues no sirvió para mí el deporte

Voz 28 31:41 muchas veces eso no tiene en el campo de FT tres colores yo cuantas veces hemos coincidido tomando cafés tomando luego una cerveza después del partido y ahí es donde ya se ve realmente porque el deporte es esto o lo que queramos vender entonces besado lo legalmente defiende otras cosas no pero para mí es para mí eso defender a tu equipo en buena lid después somos todos compañeros

Voz 13 32:03 aparte aparte cojo escúchame sale a a Pablo atrás venía Navarro no sabía cuál era peor no sí quedarle en el primer día uno no claro

Voz 0749 32:14 a priori digo bueno salto el otro y no pasa nada pero tenía claro tener aparte el Sevilla era un equipo que cuando iba a Said al Sánchez Pizjuán sufrí no sólo por lo aguerrido que era como equipo sino que Jobim que jugaba el lo que tenía que correr detrás de hechos que juega muy bien y no sólo eso sino que también es un equipo muy competitivo pero era un lindo partido

Voz 13 32:34 me encanta ese tipo de partido porque aparte de la nobleza dentro del campo estoy con vosotros el fútbol es algo más que lo que se vende entre comillas pero ayuda

Voz 0699 32:42 día para vender el fútbol que también se conocieran estas cosas

Voz 13 32:45 pero no sólo cuando soy comentaristas cuando hay futbolistas también una crítica así muy light de ala ancha son fines razón tiene razón

Voz 28 32:54 precisamente el te la compro es verdad

Voz 13 32:56 sí y no le la razón que después se cree no no me crezco muy claras te digo una cosa con un uno setenta

Voz 0699 33:01 cinco por mucho que me crezca no llegar muy alto

Voz 14 33:04 abrazarlos dos uno y hasta luego

Voz 0699 33:08 la opinión de cómo se va a ir el partido buscamos las novedades deportivas ya desde Sevilla Pedro Fullana cuentan aún muy buenas tardes

Voz 0749 33:15 qué tal muy

Voz 31 33:15 buenas bueno pues sobre todo con dos duda se quién va a ocupar una de las bandas y Correa o Carrasco y quién va a ser la referencia ofensiva junto a Antoine Griezmann si Fernando Torres o Kevin Gameiro ya sabes que ayer escondió las cartas Diego Pablo Simeone con trece futbolistas eh Miguel Ángel Moyá que va a ser el portero titular a partir de ahí la defensa está más o menos clara no podrá jugar el fin de semana tanto será titular en el partido esta noche junto a

Voz 13 33:37 Jiménez junto a Godín junto al HUCA

Voz 31 33:40 por delante Koke Gabi van a volver al once del Atlético de Madrid tras no jugar en Liga a partir de ahí se abren un poco las dudas eh Saúl va a ser de la partida pero habrá que ver en donde va a jugar en función del esquema hiló Correa Carrasco y Fernando Torres So Gameiro acompañando la delantera a Antoine Griezmann para tratar de remontar una eliminatoria complicada de hecho el Atlético Madrid sólo ha conseguido remontar en toda su historia una vez un uno a dos en contra fue allá por el año mil novecientos setenta y ocho en San Mamés así que no es una empresa fácil pero el Atlético de Madrid ha aterrizado hace prácticamente una hora a las dos y media la tarde aquí en Sevilla con la máxima ilusión de darle la vuelta a la eliminatoria

Voz 0699 34:16 pues enhorabuena por la paternidad eh a su voy yo que sé que disfrutaremos de yo carruseles unas obras rostros no un abrazo todo eso en torno al partido de hoy de la Copa del Rey nueve y media de la noche en el Sánchez Pizjuán la ida en el Metropolitano uno dos a favor de Sevilla pero hay mucha vuelta por jugar entre el Sevilla y el Atlético de Madrid suelen suceder muchas cosas pero como dice el clásico mañana hay más de hecho hay todo un Real Madrid Leganés con lo que en la previa hablado Zidane al que hemos escuchado al principio pero hay que oírle

Voz 18 34:47 con más calma sobre el resto de lo que haya dicho Herráez

Voz 13 34:50 sí bueno sobre todo hablar un poquito o escuchar mejor dicho a Zidane

Voz 18 34:54 cuando de de Isco y de Cristiano es bueno Salado mucho de

Voz 13 34:58 de esa esa famosa sesión iba a decir

Voz 18 35:02 bueno la forma de entender el fútbol de Cristiano que como debe hacerlo no un futbolista pues que se juega ahí la cabeza para meter un gol que es el séptimo pero bueno pues es es Cristiano perfecto porque si es un futbolista que tiene que tiene ganas y luego también es capaz de pedirle al al médico el móvil para ver la herida en el terreno de juego no bueno así es Cristiano te guste o no es la forma de ver la vida y el fútbol el portugués sobre las críticas que ha recibido Cristiano es eso coger el móvil hay hacerse no sé si un selfie de mirarse a ver la herida que tenía con el espejo del móvil del médico que le atendían césped del Bernabéu ha respondido hoy el técnico francés Zinedine Zidane

Voz 1994 35:40 lo que te puede si lo que pasó a Cristiano el coge el móvil para ver si tú lo que tenía exactamente si era grande o pequeña para para saber si podía seguir y al final uno cero al Nereida muy muy incómodo muy grande y bueno hasta los comentarios de fuera no podemos hacer nada

Voz 32 35:58 bueno he yo sé que

Voz 0699 36:00 en un poquito en contra de opinión general pero a mí no me parece ninguna barbaridad

Voz 13 36:04 que uno cuando sufre una brecha una herida tenga la curiosidad entre comillas sola preocupación de ver qué es lo que se ha hecho is lo que más

Voz 0699 36:12 mano tenía en en ese momento era el móvil de el médico no me parece ni mal que Cristiano Ronaldo pudiera mirar en ese momento que es lo que tenía luego ha habido mucho cachondeo y tal pero bueno hay que ver si te hacen la vida tú a ver cuál es la reacción pero esto pues también opinó y vosotros podéis tener otra diferente y a lo mejor e igualmente respetable Zidane ha tenido opinión sobre esto pero entiendo opinan también sobre Isco que es otro de los nombres que le asaltan mucho en la sala de prensa eh

Voz 18 36:38 sí porque en chico Isco no merece ser es mi opinión yo lo he dicho así ya muchas veces suplente frente al Sevilla el equipo ganó ese dijo que con con Isco el equipo es más lento ralentiza el fútbol pero bueno es que ha sido el mejor de Madrid en el primer tercio de la temporada hielo sentó frente al Sevilla frente al Barça frente al Deportivo de La Coruña una vez por Kovacic otra por Borja Mayoral que merece jugar evidentemente pero a mi me parece que Isco fue mejor en Madrid y bueno fue el único que sostuvo al equipo cuando el resultaba casi casi de vacaciones el estaba implicadísima y trabajaba en defensa en ataque y era la único el único futbolista que salvaba del Mary no dicho por mí sino por todo el mundo a partir del del Real Madrid el sacrificado fue Isco y y bueno pues la opinión que tiene sobre Isco

Voz 13 37:21 Zidane es esta para mí es un jugador importante

Voz 1994 37:24 siempre va a tener un papel importante aquí Él ha demostrado lo que lo que es como jugador yo siempre he demostrado mi mi mi confianza porque es un jugador determinante muy importante y esto no va a cambiar entonces para mí no es un problema iraquí Isco es listo para pensar que que el profeta el el papel que va a tener siempre va a ser importante yo he demostrado ir voy a demostrar como todo mis jugadores

Voz 0699 37:49 seguro que el disco pero seguro que le gustaría

Voz 32 37:51 a tener la demostración con más partidos de manera continua por parte de de Zidane pero bueno

Voz 13 37:59 también digo siempre que ningún entrenador Se echa piedras contra Sobrón

Voz 0699 38:02 ha dejado hoy sin oponer pues será por lo que sea algo más de normal

Voz 13 38:05 ah y Javi

Voz 18 38:06 bueno pues que sí que disco será listo pero que sabe que tiene un Mundial que sabe que fue el mejor suplente que eso es injusto y ácida no lo haga otro a mi ciudad me cae de lujo pero el pasado año fue injusto con Morata Morata sacó marchando Isco merece jugar y no juega en juego puesto que evidentemente Xisco no de síndrome fundamental han renovado pues imagino que se lo pensará Oslo

Voz 13 38:27 eh a plan lo replanteará porque es normal

Voz 18 38:29 porque es un futbolista que que debe de jugar aunque como tú dices iniciaron el pone pues su motivos su derecho tiene que para eso es el el técnico pero con esta idea que tiene de Bale Benzema y Cristiano Benzema que no merecía jugar y está jugando todo pues hombres como Isco Asensio Lucas Vázquez saben que no van a jugar frente a lo sabe no salvo que uno tenga pues ojalá no sea así una una desgraciada lesión así que bueno pues se zidanes en esto Pacojó pues como de lo de Kepa no

Voz 33 38:56 es un hombre

Voz 18 38:57 eh que que cierra mucho la plantilla la jerarquizada bastante ese ecosistema lo mantiene hasta el final dado muy muy buenos frutos estos últimos dos años pero ahora mismo con dos cosas han ido mal pues tampoco ha leído también dentro porque algunos le dijo que no el que mejor entrenaba finalmente jugaba

Voz 0699 39:13 es el mensaje que se dentro de El vestuario gracias Javi un abrazo ti hasta luego el Real Madrid recuerdo juega contra el Leganés Leganés espera la tarde para entrenar para conocer la lista de convocados y la opinión de un Asier Garitano que ya tienen futbolista árabe en su vida

Voz 13 39:26 a ver si de echar al entrenamiento

Voz 1643 39:28 las seis y media de que a puerta cerrada antes a las cinco y media va a hablar Asier Garitano y aparte del partido de Copa hay que preguntarle por esa llegada de Yahya al sheriff de mediapunta internacional saudí que anunció el pasado domingo tras esa invasión saudí en la Liga española yo puedo contarte que Asier y la dirección deportiva de Leganés están mosqueados porque Garitano lleva tres semanas pidiendo mediocentro para suplir la marcha de

Voz 13 39:49 Erik Morán Ilan traído mediapunta aquel ni ha pedido Nias

Voz 1643 39:52 calado cuyo fichaje es única y exclusivamente de la Familia Moreno Familia que no hacer declaraciones hasta que la próxima semana presente el jugador en Butarque cima Asier Garitano ha dejado sin la única ficha libre que tenía por lo que si quiere ahora un medio centro tiene que dar una baja o tiene que intentar traer a un jugador sub veintitrés al que se le puedo hacer ficha del filial S

Voz 13 40:10 sub veintitrés no va a ser el jugador

Voz 1643 40:13 años más Roca aunque tiene veintiuno años es uno de los nombres que está en la agenda del Leganés desde hace unas semanas no va a hacer pues de razones primero porque aquí que no tiene claro que vaya a salir de España el jugador aunque se quede Javi Fuego segundo ponen el Espanyol prefieren que no vaya al Leganés ya que no creen que pueda quitarle el puesto a Rubén Pérez ni a Gabriel y tercero porque prefieren que barroca vaya cedido a un equipo de Segunda que este luchando por subir y los dos que más opciones tienen ahora mismo son el Huesca y el Sporting de Gijón

Voz 0699 40:37 noticias sobre el Leganés noticias sobre el deporte en general acaba de Carla Suárez en los cuartos de final de el Open de Australia de tenis cero seis siete seis seis dos contra Wozniacki ni medio pero contra la española que ha luchado hasta el final las tres y cuarenta y uno ahora vamos a escucharos a vosotros a los oyentes deportivos

Voz 34 40:55 eh

Voz 4 41:01 el sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e Ter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 35 41:14 veinticinco Deportes Gallego buenas tardes hola baloncesto no baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música vamos con las noticias de en el Open de Tenis buena jornada era viento del Sevilla ya ha vuelto a parar el McLaren de Fernando esta de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana civil con las mejores opiniones las que deja ahí

Voz 11 41:37 por su carrera lloro porque a la embajada

Voz 36 41:42 el gallego que establezcan en ese hambre que luego Cases entorpecer

Voz 26 41:45 la estudia señor Gallego un policía Hora veinticinco Deportes todas las tardes a las ocho y media con Gallego en la SER la noche deportiva empieza así hola qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero y a partir de aquí pasa todo esto en Nueva York Rafa Nadal muy buenas presidente Florentino Pérez buenas noches buenas noches Don Alberto Contador muy buena grabarán noche está por ahí nuestro mar marque que hacía tiempo que hablábamos con él así que ahí está hola Marc muy buenas creo que triunfara ya gran Billy no habilidad me eh hola muy buenas hola qué tal cómo estamos aquí bonito es el Wanda Metropolitano

Voz 4 42:29 qué vamos a hacer hoy el larguero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias El Larguero con Manu Carreño síguenos también en el Larguero punto de cadena en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los que quieren disfrutar de un paisaje blanco inmenso hoy Diego la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto com la radio que tu programa