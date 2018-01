SER Deportivos: Adiós del 'Jefecito' (24/01/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Atlético de Madrid tiene la Europa League como la salvación de la temporada quizás el Cholo ha mal acostumbrado la afición en los últimos años pero al seguidor rojiblanco esa única opción les suena poco se le ha caído la Champions y la Copa antes de lo previsto y le duele duele por venir de donde viene el técnico argentino ha inyectado la afición colchonera una ambición que no se recordaba no se soñaba las pasadas de pelear por algún título sin leonés sabe lo que es ganar una Liga llegar a finales de Champions ganar la Copa Supercopas igual Foro París es una realidad que el Atlético de Madrid el Cholo ha aumentado sus vitrinas y ha engordado las ilusiones de los suyos desde que está al argentino al mando del banquillo del equipo rojiblanco pero es una realidad también que ha llegado este enero hice apuntado a ponerse a dieta este es un Atlético claramente light sin hambre sin tensión sin resultados y casi para su desgracia sin opción a títulos como casi todo lo light es insulso y con muy poquito savoir las tres y uno comenzamos el reporte

Voz 0699 01:08 ah pues como cada día aquí estamos los de SER Deportivos comentamos una hora de radio donde resumimos todo el deporte de esta jornada gracias por escucharnos un día más como más cuadre por la radio por vuestro teléfono móvil a través de la aplicación de la SER la TDT la televisión nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena Ser punto com que cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí lo decimos todos los días un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes destaca en del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica hoy es día de grandes tiendas de grandes nombres el primer gran nombre es el de un jugador del Barça que tras casi ocho temporadas se despide de azulgrana Javier Mascherano

Voz 0894 01:47 pero bueno el afortunado fue la lo que hace siete años y medio sea capaz de cumplir un sueño es hora de despertar del sueño ese terminó duró más de lo que he dicho jamás hubiese pensado es el momento de decir adiós Si irte con todo este cariño es

Voz 3 02:10 es lo mejor que te puede pasar casi entre las

Voz 0699 02:12 más muy emotivo la nidos de uno de los capitanes del equipo azulgrana en la mañana de hoy y no sé si será igual de emotivo el adiós de Laporta el City va a pagar en las próximas horas su cláusula de rescisión y marchará con Guardiola haciendo un agujero gordo porque con los setenta millones de euros de pago al Athletic no les da mucho a Urrutia en el mercado ahora estaremos en Bilbao aunque el avión más comentada de las últimas horas en el deporte Rey ha sido el del Atlético de Madrid a la Copa del Rey se fue en cuartos anoche el Cholo Se ha puesto como culpable de ello en Primera pero

Voz 4 02:44 con las responsabilidades absolutamente mía el haber quedado eliminado de la Champions Il haber quedado eliminado de la Copa del Rey queda todavía cuatro meses por disputar tanto la Liga como la Europa League y obviamente competiremos como lo intentamos hacer siempre

Voz 0699 03:00 claramente el Athletic queda tocado el Sevilla claramente reforzado y hoy veremos quién sale tocado de las otras dos eliminatorias que se disputan esta tarde noche hay un Alavés Valencia a las siete con un dos uno para los de Marcelino de la ida de un Real Madrid Leganés sin Cristiano sin Benzema sin Kroos sin Marcelo sin Ceballos por lesión pero con Sergio Ramos que entra en la convocatoria estaremos con los dos partidos de Copa de hoy con el de mañana entre el Espanyol y el Barça Icon el sorteo de una nueva competición de selecciones que nos hemos inventado bueno sola inventado la UEFA en donde vamos a jugar con Croacia e Inglaterra e en las jornadas en los veranos en donde no haya competición oficial estaremos con los nombres propios del día que no son noticia por buena cosa Ibarretxe ha vuelto a lesionar con la Real y Enrique Solano ha sido así hartado de el Depor por indisciplina y fuera del fútbol nuevo no o de protagonistas la lesión de Rafa Nadal le va a apartar tres semanas del Circuito de Tenis en balonmano tenemos un todo o nada para la selección enero Europeo si ganamos a Alemania esta tarde vamos a semis si perdemos no volvemos a casa y la lindas que hoy ha estado en España ni más ni menos que Valentino Rossi hablando sobre lo que podría ser su décimo campeón

Voz 5 04:09 Willy Ruiz mi objetivo es ser competitivo esta temporada lógicamente quiero pelear por el título lo primero es ganar carreras y estar en el pódium claro que el campeonato es importante para mí es un sueño pero no estoy obsesionado con ello si todo va bien seguro que vamos a pelear por ser campeones

Voz 0699 04:28 es un sueño no una obsesión grande el doctor en España grande Viñales que en ese mismo acto ha anunciado su renovación dos temporadas por el equipo Yamaha grande el equipo de SER Deportivos que está en todas partes en donde hay noticia ahora junto donde las hay son las tres y cuatro vamos al lío

Voz 0699 05:48 no es una novedad que me temo por el fútbol no lo es que empecemos por el nombre del día el nombre del día es Javier Mascherano el argentino Kun Tibor que sea guardado mucho ante los medios diría que en ocasiones hasta ha despreciado los medios lo que dice poco del pero lo cortés no quita lo valiente Mascherano de pedir doblando así de bien

Voz 0894 06:07 más difícil que tenía que jugar en el Barcelona era que un día te tenía que ir pero bueno era una decisión que que creía que tenía que tomar la edad

Voz 12 06:17 ha sido un indicador de que de que bueno iba

Voz 0894 06:21 perdiendo protagonismo oí vice masía cada vez más difícil y bueno antes de de de poner en un compromiso al club oí digamos no terminar de la mejor manera de esta relación creo que trata de buscar una solución para para que todos podamos quedar satisfecho oí pone punto final un punto a parte de la mejor manera

Voz 0699 06:46 así que hoy se ha producido la despedida coordinada con el Fútbol Club Barcelona del ejercito del Barça al internacional argentino que se va recordamos a China Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 06:55 sí qué tal Pacojo buenas tardes un Mascherano que cierra su etapa en el Camp Nou tras siete temporadas y media en las que ha ganado los dieciocho títulos que hoy la acompañaban precisamente en el Auditorio donde se ha hecho este acto de despedida también han querido estar presentes casi todos sus compañeros de vestuario incluso algunos ex compañeros como Abidal y Puyol Valverde y todo el cuerpo

Voz 13 07:17 el técnico y la plana mayor del Barça con el presidente ruso

Voz 0017 07:19 Maria Bartomeu como máximo representante ha sido un acto bastante emotivo con mensajes de cariño de los jugadores del Barça para el cuarto capitán del equipo que ya hemos escuchado que en algún momento no ha podido contener las lágrimas un Mascherano emocionado por las buenas palabras del Vestuario y agradecido con Valverde por su comprensión

Voz 0894 07:39 sinceramente le tengo que agradecer a Ernesto porque entendió mi situación entendió mis sentimientos sobre todo porque él también fue jugador irá a veces uno tiene que aceptar la realidad a la realidad mía que sano era el jugador que que había sido antes sano no tenía importancia que tenía años anteriores Si bueno necesitaba necesitaba este cambio tampoco sentía que podía revertir la situación

Voz 0017 08:04 Bartomeu le ha abierto la puerta para que cuando se retire vuelva para ser entrenador del fútbol base del Barça y Mascherano no lo ha descartado ha dicho que le gustaría pero que ahora no piensa en eso en lo que piensa es en su nuevo reto como decías en esta etapa que vivirá en el Hebei Fortún de la Superliga China con el objetivo de tener más minutos de poder llegar en forma al que será su último Mundial con la selección argentina

Voz 0699 08:28 pues de uno a otro que se va ir y falta que llegue la oficialidad del pago de la cláusula ex jugador del Athletic es uno de sus jugadores básicos Íñigo Marquínez

Voz 0802 08:36 se trata de Merrill aporte quedan dos telediarios en el Athletic que están a la espera del conjunto rojiblanco de que el Manchester City de Guardiola deposite esa cantidad de sesenta y cinco millones de euros en la Liga para hacer efectivo el traspaso la marcha del ex jugador rojiblanco que hoy ha entrenado con el resto de sus compañeros en San Mamés a la espera repito de que el City que ya ha comunicado al Athletic su intención de pagar la cláusula haga efectivo ese pago también en principio en Bilbao el jugador todavía andan rojiblanco va a realizar una rueda de prensa antes de marcharte de marcharse pero bueno será prácticamente a cuando esté a punto ya

Voz 0699 09:15 de coger el avión para Manchester por lo tanto no hablado

Voz 0802 09:18 sí sí ha hablado uno de los capitanes del equipo Markel Susaeta de este asunto

Voz 14 09:21 al final un jugador Él hace lo que queda como muchos jóvenes han renovado follón yo no sé si hay un teléfono de de otros equipos en Amelie pero si un jugador que estar aquí sólo queda ya está cerrada jugadores liberal lo que quiera pero que yo no he notado nada diferente respecto a otros días

Voz 0802 09:37 lleva seis temporadas en Bilbao ha jugado doscientos veintidós partidos oficiales se va a marchar a cobrar atención siete coma cinco millones de euros limpios por temporada va a mar seis años echando cuentas más de cuarenta y cinco kilos que va a trincar el jugador rojiblanco

Voz 0699 09:52 de nuestra mal pagado el mercado se agita ya está dando más de un susto a los equipos de una pieza básica que se va del Athletic a la Premier un portero titular de una de las revelaciones del año que seguimos en el culebrón del si se va cuando se va ir a donde se va a Óscar Egido Guaita se va

Voz 1643 10:06 a ETA se queda en la pregunta que ahora mismo en Getafe porque ayer en su día libre el portero pasó reconocimiento médico con el Crystal Palace en Londres

Voz 16 12:16 si no te gusta déjalo ciudad te aburre vía Si no eres feliz vuelve a empezar tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de chicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 17 12:26 se lleva te dos gafas graduadas con ante reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros

Voz 9 12:35 solo en Moscú ópticas cuando a rebajes buscan

Voz 3 12:37 una chaquetilla vilo pillen

Voz 10 12:40 es un chaquetón de esos que antes costaba la Ana te sientes virus Si quiere sentir de vivos piden a su presta muy te lo transferidos en quince minutos los primeros

Voz 11 12:49 el dos sin intereses ni comisiones entras libros punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos siente Teddy Bruce

Voz 0699 12:58 sí vamos al resto el presente en la Copa servida con dos partidos hoy el futuro se llama en esa competición Barça Espanyol ese disputa mañana con ventaja blanquiazul y con novedades precisamente en tono españolista Joan Tejedor en la SER el máximo secretismo Quique

Voz 18 13:11 concentra toda la plantilla dará la convocatoria mañana pendiente de las dudas de Piatti Jurado el segundo con más opciones y la principal novedad respecto a la ida será Sergio García la lista de convocados acertar arriba es la clave para el técnico perico que espera una salida en tromba del Barça

Voz 19 13:25 eliminatoria anterior contra el Celta claramente tener

Voz 3 13:27 a un ejemplo de lo que fue

Voz 19 13:30 el de partido no el que dio alguna concesión es sólo el partido noqueados treinta minutos en la salida al Barcelona no tuvo nada que ver con el parte de ida

Voz 20 13:38 los que mañana cada puso salgamos es doble

Voz 18 13:41 hoy a diferencia de hace una semana no ha querido regalar un sol elogió a Messi y pone el foco en el colectivo de ambos equipos por cierto hay sanción porrón mecheros caídos en el partido de Cornellà en la ida Jordi Martí si el Comité de

Voz 20 13:51 competición ha impuesto una multa de trescientos euros al

Voz 21 13:54 el Betis por el lanzamiento de mecheros en el último partido contra el Barça el pasado

Voz 0699 13:58 domingo el árbitro recogió en el acta

Voz 21 14:01 de hasta cuatro mecheros dice el comité que el lanzamiento de mecheros es susceptible de causar algún tipo de lesión leve de haber llegado a impactar con algún jugador en este caso a Chávez al no haber acertado la diana al agresor queda como una infracción de menor gravedad

Voz 22 14:17 así que seguimos castigando la puntería más que el hecho y así no sigue yendo

Voz 0699 14:22 alrededor del Fútbol Club Barcelona He de ayer tenemos la eliminación de uno de los grandes el Atlético de Madrid que cayó en Copa en Sevilla y que tiene una estocada bastante grande Miguel Martín Talavera

Voz 1576 14:31 qué tal Pacojó pues sí porque había mucha ilusión en esta competición después del disgusto de la Liga de Campeones había puesto el foco en esta en esta competición que sabes que el muy agrado del agrado siempre del Atlético de Madrid y bueno pues en momentos puntuales detalles en el partido de ida sobre todo en ese primer gol y en el fallo del del segundo y también ayer cuando se pudo empatar la eliminatoria incluso estar a un gol de pasarla con esa Jaca son Ángel coreanos aprovechó el Sevilla sí aprovechó sus momentos sí dejó fuera el Atlético de Madrid como te puedes imaginar funeral era lo que se veía en las caras de los joder rojiblanco anoche cuando llegaron van a tener hoy día de descanso y volverán al trabajo mañana a partir de las cinco pero muy tocado queda el conjunto

Voz 0699 15:12 lo que es oscuridad incluso atléticas luz en clave sevillista sólo la lesión de coche ensombrece un poco el día en el que se habla allí de semifinales refuerzos de Ortega

Voz 23 15:20 qué tal muy buenas hace una semana justo una semana en el Sevilla todo era una verdadera complicación tras el derbi en Mendizorroza seis decida siete días después está en semifinales de la Copa del Rey destacados bien en Florida otra echado para salir por el cuanto cueste evidente

Voz 22 15:37 y eso es lo que nos contaba de Ortega que cambia de El día a la noche en las opciones de el Sevilla con respecto a los resultados termina Santi

Voz 23 15:46 si te decía que la figura de Roque Mesa como refuerzo para el mercado inminente de invierno está prácticamente cerrado lo se complica con la presencia de Roma de llegada depende precisamente gordo la Roma hecho ya para invertir en mejorar una plantilla que evidentemente no era tan buena como la ha pagado este año pero no tan mala como estaba siendo son horas desde luego las que ha cambiado la cara de la entidad

Voz 0699 16:06 de Hernando sabores de lo bonito del Sevilla lo malo de la Real un jugador que veía la luz al final del túnel vuelve a caer Roberto

Voz 1825 16:11 trabajo había jugado después de muchos meses el pasado domingo frente al Celta diez minutos como bien decías parecía a ver la luz al final del túnel pero cuenta

Voz 13 16:19 no al calvario con las lesiones de Imanol Agirretxe

Voz 1825 16:22 esta mañana ha tenido que retirarse antes de tiempo por unas molestias en la musculatura isquiotibial isquiosurales del muslo derecho esto quiere decir que no es una lesión de gravedad pero por si acaso si mañana persisten las molestias le harán pruebas para conocer el alcance definitivo de la lesión

Voz 0699 16:37 mala cosa malo también lo del casos sola con el Depor Adrián Gandara Cristóbal lo ha apartado hoy castigado al mar

Voz 24 16:43 del grupo veremos lo que ocurre ahora se plantean que no está en la convocatoria si de ese partido ante el Levante ir de este club barajan también una sanción disciplinaria hoy ha hablado el capitán de le por Pedro Mosquera dice que la explicación del jugador es que había sido un malentendido pero que acatan todo lo que decide el míster

Voz 25 17:00 no se lo va a pasar eh son son cosas que decir el míster pero vamos nosotros las vamos a respetar y nada pues nosotros lo hablado y es que no pueden volver volver a ocurrir este tipo de cosas el jugador pues en en la sala que hemos tenido pues lo a lo aceptaba oí pues al final pues les cuesta un poco por el idioma pues hay que explica más pero yo creo que la entendido perfectamente

Voz 0699 17:22 mosqueo tremendo aconsejó de Cristóbal Colón jugador que ya lo tiene marcada ya lo tiene marcado marcamos a partir de hoy la National League que es una nueva competición de selecciones cuya obligación de sistemas daría para un Play Fútbol entero pero no lo tenemos Bruno alemán

Voz 0301 17:35 bueno en crudo contaremos algo el sorteo se ha hecho hoy en Lausana Pacojo el la intención de la aguja es eliminar los amistosos e aprovechar las fechas FIFA para añadir otro torneo o más iba Sagarra algo de pasta todo sea dicho a España en el sorteo de la tocado Inglaterra y también Croacia arrancar el seis de septiembre Si España queda primera jugará una final four el próximo mes de junio de dos mil diecinueve con los otros tres líderes de la primera Liga de la Liga porque hay cuatro Ligas según los niveles de cada selección bueno

Voz 0699 18:03 vamos a estar muy divertidos en los próximo verano vamos a estar también en la página polideportiva lo primero la cita con el balonmano encuentro a vida a muerte en el Europeo a las ocho y media contra Alemania vamos rápida hacia de creo que Diego González mantiene la tradición de estar con protagonista en un partido al límite muy buenas

Voz 20 18:19 hola qué tal muy buenas Pacojó así España juega contra Alemania llegamos hasta el demacrada pues casi casi como estaba previsto se esas posibilidades de semifinales contra los alemanes un nueve que conoce en la Bundesliga perfectamente es Joan Cañellas hola Joan qué tal muy buenas muy buenas habrá que ser otra versión de la que vimos ayer haciendo alguna para ganar esta tarde los alemanes si lo de ayer

Voz 12 18:40 pero sabiendo que tenemos está saneado pues desde luego pues afrontamos creo yo con otra mentalidad al partido con ganas de quitarse el mal sabor de boca de ayer con la cabeza fría sabiendo que dependemos de nosotros y que con un buen partido contra un rival fuerte pero proponemos partido creo que lo podemos sacar adelante

Voz 20 19:00 que mantener en España enfrente y que va a ser pues centímetros kilos fuerza

Voz 12 19:05 no hay bueno y un país tradicionalmente de de balonmano está claro que hay muchos factores que ellos no superan pero bueno en otros y les superamos creo yo ahí hay que aprovechar esos esos factores

Voz 20 19:19 han que vaya bien a cosas suerte y que España logre esa plaza para las filas lo que estamos deseando con muchas gracias gracias a Joan Cañellas Pacojo que se vaya a descansar a suavización un ratito porque nada en una hora y media dos están cogiendo el autobús que les lleva a ese Arena

Voz 0699 19:36 noticia la selección española de balonmano noticia un piloto que renueva con su marca Ibon Álvarez

Voz 26 19:41 qué tal va como bellamente Maverick Viñales ha renovado su compromiso con Yamaha por los dos próximos años porque esta mañana ha presentado Madrid junto Valentino Rossi la nueva griega Z R de dos mil dieciocho con la que competirá en el próximo año en Moto GP

Voz 0699 19:51 grandes número de nombres en página polideportiva grandes números esperamos de la selección española de balonmano la jornada de hoy grandes noticias hasta las cuatro once borregos SER Deportivos

Voz 27 20:01 sí claro

Voz 3 20:03 en SER silencio por favor todo por la radio es un espacio muy serio de actualidad política

Voz 28 20:12 todo es falso salvo alguna cosa que alguna cosa no es alza la cerámica de Talavera

Voz 3 20:19 claro que los políticos se empeñan en seguir haciendo humor lo mejor en el tramo de dieciocho mil pero mejor se va a Gil de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Iturriaga Icon la Cadena SER

Voz 0699 20:47 es como si a esta hora turno para lo más cercanas a las cuatro de la tarde yo yo tengo mucho bueno que contar tenemos Copa de lo abonado ida ayer tela que cortar en las dos eliminatorias una ya acabado mal la otra va a dejar en la cuneta un equipo de Madrid con lo que tampoco va a salir genial tenemos esta tarde aún bueno esta noche Real Madrid Leganés siguen por aquí Javier Herráez Óscar Egido tenemos protagoniza pero ante novedades Javi que tenemos la lista de convocados del Real Madrid con la buena noticia en clave blanca del regreso de Sergio Ramos no

Voz 13 21:14 sí señor Humbert después ese problema en el gemelo lesión que tenía ya en el Mundial de Clubes jugó la final frente al gremio luego ya se resintió en en enero ya estaba de baja y es un hombre muy importante para la defensa del Real Madrid fíjate que con la baja de Vallejo Nacho que iba a descansar hace justamente una semana otro contaba a esta hora de bueno descansó pero nada diez minutos porque luego tuvo la mala suerte de selección de Vallejo y tuvo que jugar casi el partido completo Iván que siempre pues bueno ojalá que aguanté muchísimos partidos es un buen central pero sabemos que con aquella maldita lesión de rodilla pues no no es capaz de jugar cinco seis partidos consecutivos y ahora lo está haciendo veremos a quién da descanso Nacho le corresponde pero pero o mima mucho Zidane en punta se van a jugar Mayoral y Benzema uno otros dos primos porque se define Mayoral es el hombre de la Copa pero Benzema quiere quiere jugar Hierro dados Lucas Vázquez por la banda derecha Asensio por la izquierda Isco va a enganchar Kovacic junto con Llorente y a Rafi Theo van a ser los laterales el portero Casilla la ventaja de un gol y un Real Madrid que no se fía ni mucho menos porque en Copa Pacojo ante el Numancia y también ante bueno el el equipo de Fuenlabrada en Marín no jugado vienen en su feudo aunque la ventaja tenía ya el partido de ida y eso le hizo de colchón para pasar a siguiente Ron

Voz 0699 22:33 enfrente estará un Leganés en donde creo que Asier Garitano cumple doscientos partidos Oscar los cumplió el domingo

Voz 1643 22:38 Soria sigue son doscientos uno que lleva al frente de Leganés ha citado al equipo a la una y media en la deportiva de Butarque así que ahora están eh primero han comido luego se han echado la siesta Dámaso obras hasta ahora a las siete y cuarto en el Bernabéu Garitano va arriba con todo lo ofensivo que tiene como se fueron partido de Liga con Bobby con Rabat con el Zar por delante los tres de brasa Anna Rubén Pérez y de Gabriel se ampara en la portería id

Voz 0699 23:00 tú Agustín Bas Diego Rico la defensa

Voz 1643 23:03 a la baja Garitano derrumbados sancionado de manos que Mauro lesionados además de la decía él Muñoz que ha superado ya la mononucleosis que ayer por la tarde pisaba césped pero que no va a llegar a este partido y ayer pagó curioso porque a veinticuatro horas de este partido de esa visita del Leganés al Bernabéu en la sala de prensa de Butarque no se hablaba prácticamente de la visita en Madrid

Voz 0699 23:23 los fichajes Audi de

Voz 1643 23:25 Agirre al Selim el técnico de la gané Garitano capeó el temporal como pudo lo hizo con educación siendo sincero como lo hace siempre él reconoció que no le conoce que se ha enterado esta operación hace apenas diez días la pregunta de cómo se siente después de un medido centro de un mediapunta que no avalado Isaac Mendez sin tener décima fichas libres Garitano responde así

Voz 29 23:45 yo soy un empleado soy el entrenador intento sacarle rendimiento a lo que a lo que se traen de sexto histórico que estemos a más preguntas de henchido que del Real Madrid yo no sé si eso ha pasado alguna vez pero me da igual no como entrenador me adapto a lo que me traigan ya saben lo que yo quería y a partir de ahí pues

Voz 22 24:07 está el partido raro la verdad las cosas como se habla de los que no están en el Madrid del gesto de Cristiano de

Voz 0699 24:14 los árabes el caso es que haya Herráez expectación para el partido de esta noche siendo el día que él viniendo la eliminatoria como viene jugando ser ahora que jugaba

Voz 13 24:22 sí señor eso ya Marie lo ha vivido como decíamos antes del Numancia que bueno fue su peor entrada venía con un colchón importante también contra el Fuenlabrada equipo pues puede costó jugar esos encuentros lo juego luego dijo ciudad en rueda de prensa que esos partidos un difícil de jugar hoy el Leganés que se fía de Leganés y de Garitano puede pagarlo muy caro es un equipo que Sagarra mucho y bueno tanto el Fuenlabrada como el Numancia en el Real Madrid no se fía ni mucho menos Zidane quiere estar en semifinales vamos a ver quién le toca si pasa ante el Leganés y el Madrid tiene la Copa bueno pues lógicamente señalada con con Rojo después de que la Liga está perdida y que la Champions es el objetivo número uno pero por delante está el allí así que Marie tiene que meterse cómo serán las semifinales y buscar una final el Madrid al final eso de ser un equipo bastante fiable

Voz 22 25:06 bueno partido de contaremos desde las nueve de la noche desde las nueve y media pero desde las nueve seguro ya con conexiones interrumpidas en el Bernabéu en la sintonía del Carrusel Deportivo de la Cadena SER gracias Javier un abrazo hacia hasta luego Paco que íbamos a la otra cita de Copa la del Atlético de Madrid la derrota ante el Sevilla que deja el equipo cuántos de tocado tal bastante no

Voz 1576 25:27 mucho mucho muy muy tocado no vamos a Tambo engañar a nadie es un equipo que esa costumbre todo a ganar a estar peleando hasta en finales en los últimos años y que bueno pues en uno de los Trofeos que este año estaba muy animado lo había dicho el entrenador habían dicho los jugadores pues han quedado fuera hablado con un joven esta mañana decía que cuando tú tienes una ilusión una cosa ahí ves que se te va que se esfuma pues que evidentemente el disgusto está ahí ha quedado tocado pero bueno salgo también ha descubierto el Atlético de Madrid de Simeone Pacojó es que cuando peor ha estado pues ha levantado y ha vuelto a reinventarse este año era muy complicado con no poder fichar con no poder reestructurar un poco lo que era y equipo bueno pues ahora tiene que rehacerse ayer también faltó Diego Costa que mejor importante que el dado David insuflado eso que que parecía que no tenía el equipo en este arranque de dos mil dieciocho y es lo que hay que pensar en lo que hay lo que hay por delante que es la Europa League como posibilidad conseguir un título más real y luego hacer una gran Liga agotando todo lo que se pueda el Barça certificando cuanto antes estar entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones

Voz 0699 26:31 no voy a cargar de datos será análisis del presente el pasa

Voz 22 26:34 hoy el futuro de del Atlético y Manuel Esteban Manolete muy buenas tardes

Voz 0699 26:39 hola al resto es hoy bueno yo te doy dato hizo dudas sensaciones anoche fue la primera vez en la temporada que al Athletic le hace Emmanuel tres goles

Voz 1372 26:49 pues lógico lógica consecuencia de que el Athletic se lleva jugando con fuego y sobre todo que si no está el hombre entre los mirando el único jugador que esta temporada está rindiendo al nivel que se mucho mayor del que se esperaba que eso habrá pues llegan las malas consecuencias y la realidad es que por ejemplo yo estoy asustado me pongo mejor de un futbolista que no salga muchos volví pero que están muy lejos de su mejor

Voz 0699 27:19 ha perdido el Athletic en una semana los mismos partidos que en los últimos cuatro meses dos derrotas en tres partidos antes dos en veintinueve

Voz 1372 27:26 por eso es lógico también porque es la respuesta de un equipo que necesita he escuchado ahora tal gravedad no creer creo que es benévolo que necesita una amplísima reestructuración deportiva para el año que viene creo que es empezando por la defensa y siguiendo en especial por un centro del campo que sigue siendo la cuenta pendiente

Voz 0268 27:48 el asfalto pendiente lo que no polvo

Voz 1372 27:51 a todos los problemas actuales

Voz 0699 27:53 en cuarto por tercera vez en las últimas cuatro temporadas

Voz 22 27:56 sí

Voz 1372 27:57 no sólo eso es que ha cerrado todos los grifos de mantener la esperanza de lo que se esperaba fue una gran temporada discrepo de los que dijeron que está a la mejor atendido Simeone a su disposición también Simeone también debe analizarse y por ejemplo todas dibujo casos merced a todo el campo sea lo tiene que replantear yo por ejemplo ha sido haciendo entender como jugador recalcó convocarlas constantes que Vitolo para el entrenador atlético en definitiva muchas análisis se tienen que hacer en el Athletic que lo contaría muy bien que en cualquier descanso fuera mejor sí que es espiritual en Los Ángeles de San Rafael y hablan mucho entre ellos

Voz 1576 28:40 en términos habituales Pacojó cómo cómo es esto de fútbol le porque hace ocho días iba a los ultras a casi casi a amenazar al equipo de monte en la que estaba muerto el Atlético de Madrid era segundo a que a que había llegado Diego Costa estaba en el horizonte parecía fabuloso a excepción del tropiezo de la Liga de Campeones y ocho días después pues todo es completamente distinto

Voz 0699 29:02 el

Voz 1372 29:03 es es injusto porque no me gusta que hicimos en El Larguero con Simeone y creo que fue hace dos tres meses yo le dije a la cara que el Atlético de Madrid ya te estoy hablando desde hace como mínimo dos meses llevaba muchísimos más puntos que fue este año está clarísimo que las obra este Atlético incluso yo tú

Voz 30 29:26 diez en estaría peleando por entonces

Voz 1372 29:28 no y entonces Salva el ochenta por sentado en los puntos

Voz 0699 29:33 de Talgo recuerdo que la barra libre de los lunes

Voz 1576 29:38 sí bueno no no pero no sólo de decirle que Oblak igual que Ter Stegen igual que Keylor Navas forman parte de una plantilla cosa que no están ahí para hacer milagros están ahí para hacer su trabajo

Voz 31 29:47 y lo que les pagan muy bien el trabajo

Voz 0699 29:51 también adquirir esto va a ir a hacia la barra libre próximos al sí Lacy un abrazo Manuel hola abrazo a vosotros algo más el Atleti tala pues si te parece yo creo que un extracto

Voz 1576 30:05 es un poco lo que lo que se dijo ayer lo que sintió ayer esa plantilla hablaba José Jiménez muy crítico con con su situación quiero decir con la situación del del equipo sobre todo un poco mirando hacia el horizonte

Voz 32 30:17 en cierta manera son fracaso atemporal Atlético Madrid es así son unos fracaso

Voz 33 30:22 en el fútbol ciudadanos aprende he y creo que estas cosas y sirven para aprender está claro que que bueno y vamos a seguir luchando o lo que es más podamos la Liga hidratar la voz los errores que cometemos una cuesta muy caro y eso hay que corregirlo

Voz 22 30:39 no sé si ejercicios espirituales pero reflexión seguro que van a hacer los

Voz 0699 30:44 integrantes de la plantilla del Atlético de Madrid un abrazo tal a un abrazo Joe hasta luego está partes no va a quedar un poquito como una macedonia de fruta pero quiero retomar el partido de esta noche de Copa entre el Real Madrid el Leganés porque nos está escuchando una protagonista que lo va a ser en la previa del choque Óscar Jara Cuenca encargada de material de la Cruz de partido Leganés

Voz 1643 31:03 es que normalmente era ayudante de Juan Domínguez pero como Juan Domínguez está sancionado probarán que de ocho partidos

Voz 0699 31:08 el partido de ida ella

Voz 1643 31:10 hala de estar hoy en el Bernabéu de surtir al equipo de todo lo que necesite durante el partido no pueda sentarse en el banquillo Pacojó porque no tiene ficha pero seguro que esta mañana ha dado colocándose camiseta verde Pepín eras que luego Leganemos esta noche en el Bernabéu porque el Leganés viste de verde como las

Voz 0699 31:23 de citas no con la morada aunque sí en el partido

Voz 1643 31:26 llegan al Bernabéu a llevar la morada en ola verde hola Harald muy buenos

Voz 0699 31:28 tardes hola buenas tardes cómo estás

Voz 34 31:32 si bien bien ya pensando un poco en el partido de esta noche

Voz 0699 31:34 no me cuesta encontrar un precedente así eh

Voz 34 31:38 sí yo creo que en este caso soy la primera sobre todo en este puesto para ahí un equipo de Primera División

Voz 0699 31:45 ni que te apetece vivir especialmente Jara de lo de lo de esta noche sea lo que sea eh por por lo que sea

Voz 34 31:52 a ver de especial tampoco tiene mucho yo siempre yo no suelo viajar en los partidos de fuera de la Comunidad de Madrid pero la Comunidad de Madrid Si voy a todos los de casa estoy en todos y de manera especial sobre todo por el uno el partido en sí que es la primera vez que el Leganés llevaba en cuartos de final de la Copa del Rey y sobre todo por eso que por mi parte

Voz 0699 32:12 no lo que son apenas que no puedo estar en el banquillo Jana

Voz 34 32:16 sí bueno pero lo viviré de igual manera en el túnel

Voz 0699 32:21 de igual manera que qué significa es decir cómo se vive un partido estando en el equipo al equipo en una cita si Jara

Voz 34 32:28 pues la verdad es que muchos nervios ya nervio desde el principio desde que empieza el día desde que acerca más el partido con más nervios te entran una vez que empieza al partido pues nervios porque al final te estás jugando mucho en cada partido

Voz 22 32:43 hablemos mucho de los futbolistas en los campo

Voz 0699 32:46 dos pero poco de lo que rodea a los futbolistas para jugar los partidos cuál es por ejemplo tu labor dinos qué vas a hacer de aquí a la hora de del partido Jara

Voz 34 32:55 bueno pues bueno esta mañana como ya he dicho Óscar hemos estado colocando en el Bernabéu El Vestuario para el estoy todo preparado para esta noche ahora acabábamos de comer ahora descansamos un rato la Ciudad Deportiva y luego merendamos ya nos vamos directamente al Bernadeu pues allí estar un poco dentro ya tienen todo colocado pero a uno le faltaba algo necesita cambiar algo de ropa lo que tienen lazos preparados pues alguno durante el partido quiera cambiar de botas todavía un choque y tiene que cambiarse la camiseta posado agregó algo y poco más

Voz 22 33:25 cuánto tiempo llevas haciendo esa labor en el en el Lega Jara

Voz 34 33:29 Cossio está mi cuarta temporada en la sólo una temporada si eres cuando ascendió a Segunda División dista la cuarta

Voz 22 33:35 bien en las cuatro temporadas que ha sido lo más curioso que que te ha pasado con respecto no sea cualquier cosa que te haya ocurrido en el campo Jara

Voz 34 33:44 curioso la verdad es verdad que la gente no es que te mil errado pero sí extraña ahí te dice los campos a la primera mujer tal pero la verdad es que El vestuario siempre muy bien los jugadores te ves muy bien conmigo no me trataron de manera diferente porque sea mujer todo lo contrario y la verdad tiene más peculiar peculiar nada

Voz 0699 34:05 o simplemente a lo intentan cuyas

Voz 34 34:07 no más que al resto de cuerpo técnico preso por el hecho de ser una mujer pero nada nada especial

Voz 1643 34:14 pero sí sé que verdad Pacojó que al principio a la daba cosa

Voz 22 34:17 te daba cosa

Voz 34 34:19 si antes en los primeros años yo no entraba al vestuario y al final son ellos los que te acaban diciendo

Voz 0699 34:24 el problema es una más

Voz 34 34:26 sí

Voz 0699 34:28 eso mola haciendo cosas comunes final es una más es que esa sí punto oye danos un secreto una manía de algún jugador no nos digas de quién es algo que te llame la atención y no hace falta que sea de alguien de la plantilla actual ya que lleva cuatro temporadas con con ellos

Voz 22 34:41 seguro que alguna manía de estas especiales tienen

Voz 34 34:45 bueno Rubén Pérez y yo tenemos un una manía siempre antes de cada partido que es como nuestra amuleto de suerte siempre llegan a partidos hacemos el gesto que tenemos todos los suyos no sirve como amuleto

Voz 0699 34:58 a ver qué gesto es hay cosas que no qué le pasa vale que lo quiere saber todo lo que sí claro pero Jara tu estudias periodismo has estudiado Periodismo estudia estudió Periodismo hasta entonces entiendes que yo pregunte no mira oye podía finalizar esperando la pregunta esperada tú dos veces ganando hoy en el Bernabeu pasando eliminatorias Jara

Voz 34 35:24 pues por qué no yo creo que hay ilusión como ya han dicho muchos jugadores nuestros no nos va a ganar nadie

Voz 0699 35:31 aunque el Madrid tenemos seguro

Voz 34 35:33 es verdad que que por plantilla ahí por la historia pues ellos tendrán tiene mejores jugadores y tienen también más facilidad para hacer gol yo creo que es clave que hagamos un gol pronto para que ellos les entrenen también un poco los nervios

Voz 22 35:47 qué te gusta más este trabajo el de entender categorías inferiores

Voz 34 35:51 es muy diferente cuando las categorías inferiores no sólo lo que les enseña a los críos sino lo que aprender de ellos cada día y aquí pues por suerte aprendes El día a día de un futbolista profesional ir por suerte pueden aprender mucho de fútbol adaptado un entrenador como Sacyr gaditano

Voz 22 36:09 tenemos mucho que aprender pero no sólo de los futbolistas sino de la gente que rodea al fútbol y que los hace también importantes y muchas veces nos olvidamos de ello así que hoy no nos olvidamos de pero que sirva en representación de de toda la gente que rodea al fútbol de la que no nos acordamos habitual

Voz 0699 36:24 para que te lo pasas muy bien vale vale muchas gracias iba a decir que gane pero aquí entre Leganés y el Real Madrid hablando para Madrid hay que ser neutral vale

Voz 34 36:34 vale muchísimas gracias a saludos

Voz 0699 36:36 Jara hasta luego para finalizar nos queda el Getafe de equipos de fútbol de Primera División el Getafe las miradas estaban puestas más en Guaita pobre más que interés podemos decir del Crystal Palace pero el portero ha estado creo Antonio de la Torre de lo más normal no

Voz 35 36:49 así normalidad absoluta en el entrenamiento de hoy y sobretodo normalidad de Guaita que se ha ejercitado con uno coma uno más con la plantilla concentración plena la plantilla que visita el domingo al Sevilla un Sevilla que ya hemos contado que llega en una dinámica muy positiva y después de orinar Atlético por ello Bordalás los quiere enchufados mucha intensidad en el entrenamiento de hoy y a la espera de incorporar al ansiado centrocampista que quiere el equipo azul pero en cuanto gaita normalidad absoluta

Voz 0699 37:11 por cierto sobre Guaita no seis ha contado ya y si nos ha contado al Crystal Palace ofrecía al Atlético de Madrid este pasado verano ocho millones de euros por Moya y un sueldo lazo para el portero del Atleti el Atleti lo rechazó pensábamos ya que la oferta podría repetirse pero ahora con todo lo que está pasando con Guaita

Voz 22 37:31 lo de que no va a tardar mucho en firmarse sino estafa

Voz 0699 37:33 bueno ya un precontrato la renovación

Voz 22 37:36 eh el portero del Athletic de el del Atlético de Madrid de Moyá de Miguel Ángel Moyá

Voz 0699 37:41 no va a tardar tampoco en firmarse como me lo cuéntanos lo cuento yo no aguanto más cosas en ese SER Deportivos las tres y treinta y ocho

Voz 0699 39:57 para dedicarlo el deporte femenino nuestra protagonista hoy es una mujer que ha mezclado en su vida el deporte y los certámenes de belleza y leído bien es embajadora de la liga de baloncesto en España ex Miss Universo España se presentó mil su universo internacional y quedó entre las diez primeras ha estudiado Relaciones Internacionales y el basket en su vida bueno el basten hubiera sido muy importante e Sofía del Prado muy buenas tardes muy bien con una vida tan ajetreada donde te cogemos hoy Sofía

Voz 0268 40:27 con una serie Madrid descansando un poquito porque este fin de semana estado una Copa de la Reina con la Federación y y nada la aplicación fin de semana bastante ajetreado Tina puesto ahora en Madrid descansando y hirviendo nuevos proyectos

Voz 22 40:41 hablábamos de lo de Las Vegas en Las Vegas habida desde

Voz 0699 40:44 el All Star de la NBA un certamen de Miss Universo social como es lo segundo lo que tienen más reciente como slow de un certamen de Miss Universo

Voz 0268 40:52 pues eso ajetreo constante de no dormir no descansar interactiva de tener que estar siempre con con la mejor cara posible pero bueno es una experiencia inolvidable que tú esta vez en la vida me siento de verdad muy privilegiada de haber podido de representar a España de haber podido una podido ser una de las noventa mujeres que que que han que hemos estado allí no porque al final bueno sí es verdad que la que hagan es una pero la las dos semanas previas que íbamos allí las acidez qué hacemos y sobre todo las chicas que conoce de todas las partes del mundo es lo que me llevo y con lo que me quedo no porque ahora les privó a cualquier chica de las amigas que es una pasada no el poder compartir de las diferentes culturas y el poder sobre todo ahora visitarlas a ellas en sus países

Voz 22 41:37 es verdad que al certamen llegaste con una camiseta de Pau Gasol

Voz 0268 41:41 sí sí sí sí que no pedían un regalo benéfico nada para subastar allí para donde los fondos a era una asociación benéfica aquí bueno lo típico es que bajen las chicas que han llevado igual una caminito de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y tal Ivonne yo pensé que siendo obvia lamenta Estados Unidos Pau Gasol jugando en la NBA jugador español y al tener dio esa relación con el vamos después no no podía haber mejor regalo que una camiseta de Paul Gasol tuvo la suerte de poder contactar con él me la firmó Flame a San Antonio Mela afirmó en el amando a Las Vegas

Voz 22 42:18 el mundo del deporte Sofía es duro lo saben y ahora lo vamos

Voz 0699 42:21 hablar pero el mundo de la pasarela de las misses a mí también me lo parece

Voz 0268 42:25 la verdad que si no todo nosotros tan bonito como se ve en la televisión no porque tú es el show final Icex Waka espectáculo que bonito pero pero son muchas horas de ensayo son muchas horas de entrenamiento físico para adaptar ese nivel no hay buenos clases de maquillaje clases peluquería clase de pasarela oratoria al final se mide un poco todo y al final una mi ser más que una belleza no para mí una amigos es una persona bastante completa hay que al final como te digo embajadora de su país y entonces todo tienen lo suyo el deporte tiene su artificio y esto también

Voz 22 42:59 el preparando la entrevista para conocer tu historia Sofía sonaba muy paradójico que de pequeña se metieran contigo porque decían que eras fea y alta

Voz 0268 43:07 sí sí la verdad es que ha crecido la más alta de la clase en el cole era la más alta siempre se metían conmigo por eso me ahora han de todo pero

Voz 22 43:19 podemos podemos decir directamente la sociedad que sufrís vamos

Voz 0268 43:24 sí sí además no sólo fue en el colegio sino que también se extendió un poquito al Instituto igual no tuvo la suerte de que al empezar el instituto empecé a jugar a baloncesto y las amigas que hice en el equipo obviamente pues son los que mantengo a día de hoy hizo lo que me hizo salir de esta poco de ese acoso escolar no porque no tenía yo un grupo definido de amigos

Voz 22 43:47 he aunque sea duro recordar lo que te decía en el cole o que que te hacían que

Voz 0268 43:54 pues bueno me metió añade de altura me llamaban y me avance a cuatro metros Poti larga jirafa y luego ya en el instituto no se me llamaban de todo pero pero bueno luego tienes la que también se extendió a segundo de bachillerato que ya supuestamente eres un poco más mayor tienes más madurez pero bueno allí también empezó el tema de las redes sociales Si no ponían motes pero bueno ahí ya creo ya era más mayor y ya me afectaba menos

Voz 22 44:24 Sofía que te aborto el baloncesto en ese momento