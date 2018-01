SER Deportivos: Fiesta copera en Butarque (31/03/2018)

Voz 1 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenido

Voz 0699 00:03 los al deporte en la SER esta noche en Leganés su boom Belda no más de la escalera hacia un sueño el de pelear una Copa del Rey en su segunda temporada en la élite del fútbol español el equipo de Asier Garitano es la revelación de la temporada en nuestro fútbol y el míster tiene mucha culpa de ello a Asier Garitano un entrenador modélico con los pies en el suelo verdaderamente uno más del equipo y de los que sabe tener contenta allí exigida a toda la plantilla plantilla que es un ejemplo de promesas de profesión profesionalidad motivación en el resumen lo que nos mola del fútbol el ejemplo de que el dinero no siempre los todo un humilde con trabajo ilusión puede hacer una temporada grande el Leganés que es bueno está haciendo marketing con sus carteles de los partidos pudieran encargando uno de tele otro de cine el de Tele porque hoy en Butarque en una cita con la historia pueden vivir un capítulo del dónde estabas entonces es el de cine porque pase lo que pase la temporada del Leganés ya es una temporada de película lastres y uno comenzamos a esa reporteros

Voz 5 01:05 a seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 pues aquí estamos los de SER Deportivos un día más comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como más os mole por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER por la tele

Deportivo Francisco José Delgado

hoy es día de Copa hoy es día de cierre de mercado pero como en esto del mundo del fútbol hay que estar preparado para cualquier cosa esta mañana ha sido convulsa porque han detenido a uno de los hombres que ha hecho de todo en el fútbol español ha sido jugador ha sido representante de futbolistas ha sido presidente ya ha estado en medio de muchos varios detenidos sonará Quique Pina el actual consejero delegado del Cádiz Ignacio De la Varga

Voz 1047 02:01 dueño también de la sociedad que actualmente tiene la mayoría de las acciones de la entidad amarilla junto con Manolo Vizcaíno Quique mina bien dice Pacojó ha sido detenido en Murcia en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales en la mañana de hoy de forma simultánea a los agentes de la Policía se han personado en el estadio Ramón de Carranza en la ciudad deportiva de El Rosal lugar de entrena el Cádiz ya en la sede del Granada anterior club de Quique Pina en el Cádiz se ha requerido información principalmente de contrato de jugadores de hace unos años si es que de la investigación perecen pretende determinar si Pina aprovechó operaciones de fichajes traspaso de jugadores para inca Miri comisiones que no repercutiendo en los club esos fondos podrían haberse blanqueado mediante operaciones inmobiliarias desarrolladas fuera de España el Cádiz por su parte manda un mensaje de tranquilidad ha anunciado una reunión del consejo de administración de forma urgente para analizar la situación Jorge como es consejero de Cádiz y aclara que la entidad amarilla va a colaborar en todo momento collage

Voz 7 03:00 justicia nosotros somos transparente y le vamos a entregar la documentación que no requieren otros simplemente somos una entidad incluso de fútbol evidentemente dentro de la parcela deportiva pues se ficha hay y entre medio pues existe un contrato una serie de de cuestiones que en la que están analizando

Voz 1047 03:18 estar muy atento a lo que sucede situación de inestabilidad obvia y evidente en el Cádiz

Voz 0699 04:12 es la demostración de que las hay son los equipos que ha dejado en la cuneta con los que legarse ha enfrentado y ha ganado un respeto la copas el acontecimiento del día de hoy y mañana tendremos un Barcelona Valencia que es un partidazo brutal sin Guedes en los visitantes y veremos esta tarde con qué novedades desde el equipo de Valverde aunque en lo que se espera novedades es en el mercado de fichajes un mercado que viene marcado en las últimas hora por la operación Laporta al City Íñigo Marquínez al Athletic y la Real compuesta y sin novio el presidente de la Real echará muelas y el jugador Íñigo Martínez aparece feliz en su nuevo club vamos a a los dos empezando por lo que siente Iñigo al vestir la camiseta del de hasta hace hundía su máximo rival un orgullo

Voz 9 04:51 hacienda algo a lo que estamos orgullosos de todos los que visten la camiseta de la Real Sociedad darle las gracias al Athletic del que no quiere vestir la camiseta del Real lo mejor que pasa tardes marcharse Señor Historia en la Real aquí no vale el quedar en mitad de tabla sino que hay que ser ambiciosos conociendo la ambición de Iñigo pues no haya optado por un equipo que pueda Champions

Voz 0699 05:13 eso es tirarse los trastos a la cabeza y lo demás tonterías por Donosti no va a ir a tomar bichos tenemos que tomarle el pulso al mercado que hay mucho hablar del Real Madrid del Atleti que tienen noticias y mirar al polideportivo que os lo lleno ya os lo lleno de fútbol Sala que esta tarde a España en el Europeo lo lleno de baloncesto con el jugador de la NBA James Harden haciendo historia al anotar un triple doble con sesenta puntos os lo llena de ciclismo con la sanción a Froome ya en el horizonte yo os lo lleno de mañana de Copa Davis que en Marbella se va a jugar la eliminatoria España Inglaterra así que entretenido vamos a estar más con una noticia sobre Piqué de última hora son las tres y cinco vamos al lío ya este fue

Voz 0017 06:43 partidos Adriá Albets qué tal Pacojó buenas tardes si lo adelanta SER Deportivos el Comité de Competición ha decidido abrirle a Gerard Piqué un expediente extraordinario por referirse al Espanyol como el Espanyol de Cornellà tras el derbi de Copa lo que ha hecho competición básicamente es trasladar la denuncia que recibió por parte del Espanyol a un juez instructor qué decidirá si se puede hacer algún tipo de sanción para Piqué basándose en alguno de los artículos del Código Disciplinario de la Federación este juez instructor decidirá si se puede sancionar o no a Gerard Piqué y además la Comisión Antiviolencia también ha incluido en su orden del día para la reunión de mañana esta denuncia el Espanyol sobre las declaraciones de Piqué y también de Busquets hilos cánticos e insultos que se produjeron desde la grada de animación del K

Voz 0699 07:30 nos atentos que esto va a tener recorrido y más lejos aún antes de meterme con la copa uno que yo creo que lo mismo se pasa con ellas el jugador del Villarreal Semedo han tenido ya dos juicio por movidas nocturnas y como no hay dos sin tres pueden tener un tercero Xavi Isidro

Voz 13 07:43 sí bueno así es el portugués suma y sigue a esas dos casos abiertas por supuestos delitos de agresión y violencia e incluso uno de ellos con una supuesta arma de fuego hoy se sumó un tercero un delito por amenazas y otro por malos tratos tras un incidente que tuvo lugar otra vez en Valencia el Juzgado de Instrucción número veintiuno ha suspendido el juicio porque uno de los perjudicados la empleada de la discoteca vive en otra localidad no habría sido citada con suficiente antelación esa es la versión oficial lastra oficiales que las partes podrían estar negociando un acuerdo económico por el cual la víctima retiraría la denuncia de este modo Semedo evitaría tener antecedentes que le pudieran acarrear más problemas en un futuro o pregunta ahora consejero delegado del Villarreal Fernando Roig por ese tema

Voz 6 08:22 la presunción de inocencia existe hasta que haya algo más por lo tanto no tenemos nada más que comentar

Voz 13 08:28 desde el club extraoficialmente asegura que las noticias que salen son un poco exageradas que han tomado medidas que están atando en corto Semedo y que en principio parece que va a continuar al menos hasta que haya resolución Jude

Voz 0699 08:39 pues nada presunto inocente pero con tres juicios

Voz 13 08:42 de lo que es mucha

Voz 0699 08:44 presunción pero bueno está claro que la competición fetiche de Semedo sería la Copa por motivos obvios vamos a esta competición hará para que marca al día en el primer partido de ida de las semifinales nueve y media en Butarque Leganés Sevilla novedades última hora de los de Garitano Óscar Egido en Leganés

Voz 1643 08:58 se jugaba su primera semifinal de Copa en casi noventa años de historia pero eso que va a estar casi lleno ahora mismo quedan menos de trescientas entradas en taquilla en lo deportivo Asier Garitano confirmó ayer al bajas de Rubén Pérez de Mauro de manos que el once va a ser el de gala en la Copa con cambios en defensa porque seguramente va a reservar nuevas y el resto van a ser los que ganaron en el Bernabéu el pasado jueves hemos sacado de repetir Garitano no hay presión ninguna sí que hay mucha ilusión y el objetivo para esta noche es que el Sevilla no

Voz 14 09:22 la sentencia de la eliminatoria en el partido de ida como ella

Voz 1643 09:25 hizo en las tres rondas anteriores novedades del

Voz 0699 09:27 Villafranca banquillo

Voz 0700 09:29 hola Pacojó un Sevilla que quiere salir también con muchas opciones para resolver en la vuelta aunque sí hoy lo deja encarrilado en la idea de Montera que va a repetir su once de gala Sergio Rico en la Puerta Navas nuevamente el lateral derecho en el Sevilla mercado Lesmes Escudero N'Zonzi Banega por delante árabe Correa en bandas Mudo Vázquez Muriel ojo porque podría tener minutos Roque Mesa que está en la convocatoria junto a los también fichajes la lluvia Arana Sandro se ha quedado en Sevilla pasando el reconocimiento médico

Voz 0699 09:58 partido las nueve y media desde las nueve en Carrusel mismo horario al Barça Valencia a los de Valverde lo dejan todo para la tarde entrenamiento lista de convocados declaraciones Adrián

Voz 0017 10:06 si el entrenador del Barça dará una rueda de prensa a las cinco de la tarde a las seis va a entrenar el equipo en la Ciudad Deportiva hay sobre las ocho tendremos ya lista de convocados para este partido de mañana pendientes sobre todo de Sergio Busquets que el lunes no entrenó por gastroenteritis pero hoy sí debería hacerlo y estar en la convocatoria volverá también a la lista André Gomes Valverde deberá descartar a dos jugadores de los veinte que tiene disponibles las únicas bajas seguras del Barça son Vermaelen Eden velé que siguen lesionados

Voz 0699 10:33 el Barça lo deja todo para la tarde el Valencia ya tiene las novedades después del entrenamiento de hoy Ximo más Manu

Voz 1264 10:37 si siguiendo con el símil de ayer del semáforo al final el disco

Voz 0962 10:40 con rojo no van a viajar a Barcelona ni Murillo amiguetes ni con dos vía Mi Garay tampoco que arrastra del golpe que se dio el otro día con Neto en el Valencia Real Madrid la buena noticia al que poníamos ayer en el disco verde si viaja Gabriel que vuelve tras diez cooperación casi casi milagrosa y un entrenador Marcelino que sabe que está diezmado por las lesiones pero aún así

Voz 6 11:05 que él no se rinde vamos no vamos a poder acudir a esta semifinal como realmente quisiéramos con todos nuestros efectivos disponibles pero también disponemos el resto de la plantilla nuestra ilusión va a ser máxima por a afrontar esta eliminatoria con el ánimo de llegar a una final

Voz 0962 11:24 el equipo ya ha entrenado viaja esta tarde mañana a por la tercera semifinal con el Barça en los últimos diez años la primera alegan hoy ganó la Copa en dos mil ocho en las dos últimas fue el Barça el que eliminó al Valencia y acabó ganando el título

Voz 0699 11:37 mañana se decidirá en la ida de esas en el Camp Nou fue hoy la de la semi debuta que hablando de citas importantes hemos conocido las tripas de una que lo fue mucho para el Real Madrid Javier Herráez

Voz 16 11:49 sí señor cómo consiguió el Madrid la duodécima Copa de Europa ocurrió en Cardiff el Madrid ayer en su televisión en Radio Televisión emitió la premier de esta película de cómo consiguió Zidane convencer a los suyos ahora dicen que es un alineados Ador y que no evidentemente ya no tiene el perfume que tenía anteriormente pero esto dijo Zidane a sus futbolistas en la charla famosa en Cardiff cuando el Madrid empataba uno con la Juventus lo ganó uno cuatro

Voz 17 12:15 lunes descensos veces tenemos que estar más agresivo pero pesado nadie que nosotros tenemos eso sí tu paciencia jugamos más rápido por fuera el exceso fuera centro al vaso Ice ir al porque tenemos que sufrir Jesús al final sufrimos pero siempre había cedido al sol pensar que vais

Voz 0699 12:44 las tripas de la final de la Champions del Real Madrid con Zidane como protagonista Iron técnico a otro protagonistas Simeón en el Atlético de Madrid dio hoy un jugador de ese equipo ha salido a defenderle como no podría ser de otra forma Marta Casas

Voz 1509 12:55 José María Jiménez el central uruguayo al que hemos podido escuchar nada más terminar el entrenamiento de hoy el primero pensando en el partido del domingo contra el Valencia ya ha dejado un mensaje muy claro y es que pese a que la temporada no está siendo la mejor con algunos resultados que han dejado dudas esas dudas no las hay en el vestuario se cierran filas en torno a Simeón

Voz 0699 13:13 la verdad que

Voz 18 13:14 nunca nosotros tenemos claro lo que lo que nos pide el entrenador lo que quiere el entrenador esté siempre jugamos siempre tenemos un estilo de juego creo que así se conocieron cosas importante porque ahora no no es un par de partidos empatado otro en casa lo que sea no se tienen porque poner en duda Ana estamos bien vamos fuerte seguir pues

Voz 0699 13:36 el dudas en torno a Simeone de lo que no hay duda es de que el mercado el último día bastar entretenido

Voz 9 13:41 si no te gusta déjalo ciento ciudad te aburre viaja Silvio eres feliz vuelve a empezar tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 19 13:52 lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 0699 14:02 el Barça al mercado de Josep tanto que no descarta alguna sorpresa sobre el límite pero vamos a ver tengo a marcha el día de momento el equipo con más movimiento yo diría que es el Levante José Manuel Alemán

Voz 14 14:13 sí porque ha oficializado el fichaje del delantero albanés Armando sádico que llega traspasado del Legia de Varsovia esta tarde va a cerrar dos operaciones más las cesiones de Giampaolo Pazzini que llega del las Verona del mediapunta valencianos Rubén Rochina que va a llegar desde el Rubin Kazán con una cláusula de compra obligatoria

Voz 0699 14:28 así que de tres en tres el Levante de uno en uno el Betis con la presentación hoy por ejemplo de Marc Bartra

Voz 20 14:33 Florencio Ordóñez ha estado Marc Bartra presentado como futbolista del Betis que firma hasta el año dos mil veintitrés de decir lo que resta de temporada Hi5 más no llega a los cien millones de euros lo que ha pagado el Beti porel al Borussia de Dortmund a pagar entre cómodos plazos una ganga dicho Serra Ferrer respeto lo que han pagado por otro futbolista y el jugador que ya está disponible incluso si lo desea el entrenador ha dicho para jugar el sábado frente al Villarreal ha comentado que su gran objetivo

Voz 21 14:58 yo es estar en el Mundial

Voz 22 15:01 está clarísimo que a finales un objetivo que tengo en mente llevo la selección bebiendo a todas las convocatorias desde hace ya cuatro años llevo casi hoy quince internacionalidades mi mente siempre están crecer todo para estar en el Betis a dar mi granito de arena y luego pues para seguir estando en la selección evidentemente que fiestas mes objetivos

Voz 0699 15:20 Marc Bartra que llega con hambre de mundial y con hambre de fútbol al Betis pero la operación que más llama la atención en las últimas horas es la salida de Laporta hacia la Premier la llegada de Iñigo Martínez al Athletic de Bilbao y el agujero del Athletic a la Real por el jugador tiene recambio o por lo menos alguna intuición Roberto Ramajo

Voz 1825 15:37 todavía no pero lo va a tener en las negociaciones en la Real está muy avanzadas para que lleguen central joven de proyección de una Liga extranjera que puede ser Rami ven defensa joven de veintidós años internacional con Argelia que juega en el rehenes de Francia la segunda opción sería el mexicano Héctor Moreno al que la Roma le quiere vender en este mercado de invierno lo que está claro es que hoy la Real tendrá sustituto para Íñigo Martínez

Voz 0699 16:02 ella de este mercado de momento de es el aporte aunque la estrella de las últimas horas puede ser el madridista Marcos Llorente os hablaba ayer del Depor por hoy el caro intenta fuerte es el Alavés Kevin Fernández sí

Voz 1264 16:14 lo lleva intentando varias veces durante todo el mercado de enero hasta dos lo he dicho que no Marcos Llorente pero la relación entre esos agentes y el club es muy buena de su temporada pasada ID hecho hoy hay una reunión habido una primera toma de contacto esta mañana llevar a mantener los contactos durante la tarde entre el director deportivo Sergio Fernández y Julio Llorente que es el tío ir representante de Marcos Llorente saben que es muy difícil casi imposible deje que pueda salir del conjunto blanco pero el Alavés va a apurar hasta prácticamente el último segundo del día de hoy para que Marcos Llorente apuntaló el equipo del pito

Voz 0699 16:45 en el resto de los rumores y las operaciones de mercado por donde se mueven Paco Hernández

Voz 23 16:49 Sandra ya ha pasado las pruebas médicas para fichar por el Sevilla como cedido a otro delantero que llega a la Liga también como cedido es ideal procedente de la liga china iba a firmar por el Málaga Peter como nuevo refuerzo de Las Palmas también como cedido centrocampista ofensivo que se convierte en el sexto fichaje del equipo de Jémez el Deportivo está buscando un mediocentro defensivo en el Eibar bebé podría salir podría ser la única salida esta sonando para el AEK de Atenas fuera de España se pueden hacer oficial el fichaje de Giroud por el Chelsea Lucas Moura es tal Londres para firmar por el Tottenham ya es oficial la marcha de Mohamed Jan al Arsenal por sesenta y tres millones de euros

Voz 0699 17:20 y una cosa más hablando de fichajes un equipo pide plazo para la ampliación del suyo en España uno de segunda el precisamente por la detención de Quique Pina Alberto Flores

Voz 0047 17:27 sí tal cual Pacojó el Granada solicitado esta mañana de manera formal a la Liga la Federación Española de Fútbol y a la FIFA la ampliación del plazo de fichajes debido a que tras esa detención de la que hablabas de Quique Pina que presidió el ganada entre dos mil nueve dos mil dieciséis La policía ha estado realizando registros durante toda la mañana en las oficinas y en la ciudad deportiva del equipo rojiblanco y la directiva considera que no han podido por tanto trabajar con normalidad en un día clave y por ello aunque ven difícil que prospere la petición quieren que se amplíe el plazo para fichar

Voz 0699 17:54 no voy a citar como se debe hacer en Italia la Gazzetta dello sport habla del interés del Inter en el jugador del Sevilla Correa y en el de la Roma por Sansone en el Villarreal que podrían medio destrozar esquemas en el último minuto del mercado en los dos últimos antes de la pausa al polideportivo tiene cuatro deportes como protagonistas el primero al fútbol sala con el debut de España en el Europeo Toni Elías

Voz 24 18:16 pues si no lo hacemos vasco confiaba porque jugamos contra Francia una rival que a es floja y a priori es peor que España mucho porque el siete veces campeón de Europa pero es que ayer Rusia clara favorita clara rival de España por el título empató contra Polonia otra Cenicienta así que hay que ir con toda por Francia en el grupo también está Azerbayán recordemos en el grupo de pasaron primeros así que España lo tendrá fácil para pasar de grupo e intentar conseguir el octavo título continental en el fútbol

Voz 0699 18:42 el siguiente es el ciclismo con el nombre de Chris Froome pendiente de sanción por doping y rodeado de rumores Borja Cuadrado

Voz 25 18:47 aquí no sé si la verdad es que es una situación delicada por la que atraviesa en Italia el Corriere della Sera publicado unas informaciones según las cuales aceptaría ser sancionado durante seis meses por lo que perdería la vuelta que ganó pero que de esta forma podría correr los próximos y lo de Turbo nuevos Froome ha dicho que esta información es completamente falsa ya que su única intención es salir completamente limpio de este caso que tiene en vilo al ciclismo mundial

Voz 0699 19:08 bueno pues estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con Chris Froome el Grande es un jugador de baloncesto noticia en la NBA por una actuación esta pasada madrugada histórica Javier Saiz

Voz 1982 19:17 pues así es nunca nadie en la historia de la NBA había anotado sesenta puntos consiguiendo un triple doble en un en este caso once asistencias y diez rebotes todo en cuarenta y seis minutos la barba Harden lo ha conseguido lo ha hecho posible en el Toyota Center de Houston para derrotar ciento catorce ciento siete a los Magic de Orlando para Harman es su cuarto partido con al menos cincuenta puntos en lo que va de temporada

Voz 0699 19:40 las barbas siempre tuvieron muy de moda en el baloncesto y sino que se lo digan a Javier seis oyen y recuerdo que mañana se producieran sorteo de la primera eliminatoria de Copa Davis en España que se juega este próximo fin de semana en Marbella y con tenis baloncesto ciclismo fútbol sala y fútbol hemos pasado casi

Voz 26 19:53 veinte minutos de programa nos quedan cuarenta más para hacer deporte juntos así que ni moverse que hasta las cuatro seguimos en SER Deportivos ir deportivos

Voz 0699 20:01 ah sí

Voz 27 20:03 cadena SER

Voz 19 20:10 a partir de las cuatro las tres en Canarias con Carles Francino Cadena SER

Voz 28 20:20 de lunes a jueves no My Lol hoy trataremos temas como qué es realidad que es magia quién fue el primero en persona porque hay tanto tipo distintos animales que esta le echan las cosas

Voz 19 20:32 o el creador ni una vida moderna Broncano no si después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 21 20:51 My Lol Atenas

Voz 0699 20:52 era a estaba mientras el día que es el partido de ida de las semifinales de la Copa ante el Leganés y el Sevilla aquí en Madrid porque hasta las cuatro hablamos preferentemente para los oyentes de A lo exagero si digo que es el partido más importante de la historia del equipo dinero para nada

Voz 1643 21:20 absoluto porque sería la primera vez que Leganés estuviera lo más cerca posible de jugar una final de Copa del Rey es que es la primera vez en casi noventa años de historia que según el mes de junio en que el Leganés juega unas semifinales de la Copa pues eso que va a estar casi lleno ahora mismo las tres y veinte de la tarde quedan menos de trescientas entradas para ese partido no hace falta esperar a que saberlo hasta aquellas e online y por ordenador o con humor una tablet puedas comprar unas entradas ayer a puerta cerrada en Butarque lo estación obviamente Garitano muy cerca del partido está funcionando el está yendo bien decide no cambiarlo confirmó en rueda de prensa de Mister las bajas de Rubén Pérez que no llega la de Mauro Dos Santos y la de desde manos que os las mismas quedábamos ayer aquí las tres de la tarde en SER Deportivos el once que saque legal el de gala en la Copa es muy muy parecido al que jugó la semana pasada en el Bernabéu lo único que seguramente que se retiró lesionado con un pinchazo le vayan a reservar para el derbi del fin de semana sea el único cambio en defensa se que puede salir alega con champán el portero de Copa con Rico Muñoz

Voz 0699 22:22 Bush quince en defensa brasas

Voz 1643 22:25 el dirigiendo al equipo Amrabat y están las bandas Eraso el golazo en la media punta y arriba Claudio Beauvue como se ha cansado de repetir Garitano no hay presión ninguna el equipo se que tiene mucha ilusión y el objetivo para esta noche es el mismo que ante el Real Madrid hace dos semanas que no dejes de cerrar la eliminatoria en el partido de ida algo que el Sevilla sí que ha hecho ante el Cartagena ante el Atlético de Madrid también su anterior elimine eliminar

Voz 8 22:50 frío obligaciones no tenemos ninguna en cuanto a resultados sí que la obligación de darlo todo la ilusión la tenemos y bueno intentaremos jugar buen partido para volver a tener opciones siguiente cuando vayamos allí a Sevilla sea ese será el objetivo de una etapa uno como la semifinal no va yo creo que que os van a respetar seguro a Leganés mucho y que nos van a respetar estoy seguro ordenado al final somos equipos de primera división de la dificultad yo creo que ellos saben que pueden tener dificultades aquí en Butarque

Voz 1643 23:26 en el palco saliésemos cierto Pacojó va a estar Yahya al Sherry el fichaje Saúl que hizo hace diez días llegó el lunes a Leganés en Butarque hoy va a estar en el partido y mañana ya entrena con claridad

Voz 0699 23:38 te voy a decir muy conociendo su casa a la hora de comer no se quienes el señor ahora sí cuando los plegar ya sé quién es el nuevo fichaje árabe de Leganés no lo voy a envolver a la gente de legal partido en papel de regalo porque sería engañar lo precedentes de enfrentamientos entre Leganés Sevilla no son buenos para el Lega pero hay uno que hoy claro mola recordar año mil novecientos noventa y siete partido Leganés Si Sevilla eliminatoria de Copa Jaime Ramos

Voz 29 24:02 buenas tardes hola buenas tardes partido de Liga Jaime Ramos que hacía

Voz 0699 24:06 ya he por aquel entonces eh así en

Voz 26 24:08 en el noventa y siete

Voz 30 24:10 pues sí cierto tuve el privilegio y la oportunidad de jugar en el Leganés años en ese partido que como tú dices que yo la verdad que no no no no tenía constancia ha sido la última victoria de Leganés sobre sobre reservas

Voz 0699 24:27 al Leganés uno Sevilla cero que recuerdas de ese partido Jaime

Voz 15 24:33 pues la verdad es que tengo un recuerdo bastante nítido no porque jugamos en el antiguo muy tremendo en el en el municipal de Leganés no en el antiguo campo todavía y además no recuerdo que fue una mañana lluviosa entonces jugamos siempre pongo por la mañana no habitual no estoy en Segunda División y bueno pues nos enfrentamos bueno pues os Sevilla que entonces a creo recordar estaba Tsartas al bastaba Borne estaba ahí Vic lo llevaba Vicente me prefieren entrenador Easy bueno pues la que nosotros éramos un equipo pues quizá también un poco como Leganés actual no muy incómodo un equipo parecer caracteriza un sopapo por el trabajo colectivo muy compacto y sobre todo en casa éramos un equipo muy fuerte no otros entonces yo recordar que está Las Palmas todos estos equipos que pasarán por casa pues no sé si lo ganamos a todos eso tuvimos para ganar a un histórico como ese día pues la verdad que que fue una mañana redonda en ese sentido no creo que hicimos partido muy completo es bueno pues yo ese día tuve tuve la fortuna de marcar

Voz 31 25:47 anda qué casualidad de como sí sí creo que fue una falta

Voz 15 25:54 la artera yo no sé si un poco más antes sacó Alfredo pero fue el que el que ejecutó la falta de me parece yo entre el segundo palo dijo que estaba ahí vi que el centrales que que lo el bosnio que luego el Atlético Madrid Si bueno pues tuve la fortuna de de adelantar elevado bueno marcamos

Voz 32 26:14 como la postre Foro por supuso la victoria y la verdad que que tres puntos de oro entre

Voz 33 26:21 lo cual pues una victoria de prestigio no tanto han pasado once años desde el noventa y siete hasta ahora en la distancia cómo ves a este Leganés Jaime a este que fue el tuyo

Voz 15 26:33 Bono ha a creo que han pasado doce años pero luego

Voz 32 26:37 pero bueno que sí la verdad es que

Voz 15 26:40 el perdón sigan pasó once años y bueno pues creo que tenemos algunas características en uno yo creo que por ejemplo había una identificación plena entre entre la ficción y el equipo no era no era un conjunto sobre todo con gran ilusión por hacer las cosas bien con sobretodo un grupo central de jugadores joven

Voz 32 27:05 es que teníamos ganas de de de hacernos un hombre de de crecer en lo deportivo un club que a nivel institucional

Voz 15 27:14 no bueno en esa época estaba Jesús Polo que que la verdad que que que llegaba hizo una diversión una gestión muy otra Fagor que joder a la verdad que muy buena sí trabajamos con con muchísima tranquilidad bueno ya te digo que ardió una ilusión tremenda por hacer cosas bonitas importantes iraquí bueno en mi caso los tres años que estuvo allí la verdad que fueron tres años maravillosos

Voz 0699 27:41 llevo buena gente de estos entrevistados que no corrigen el entrevistador aunque meta Un total del partido fue en el año noventa y siete noventa dio trágica ha pasado algo más de once años diría yo fallan las matemáticas o me falla la memoria y en este caso las dos cosas así que vamos a situar las cosa si bien el entrevistador tampoco pasó por corregirle José Jaime quedaría por ver el partido de hoy en Butarque desde dentro digo

Voz 15 28:06 hombre pues sería muy bonito que se nos conformamos con ver la distancia desde aquí de Lugo donde estoy ahora pero bueno creo que que va a ser un partido bueno parte de momento ya puede Leganés está haciendo historia no yo creo que que que hay que valora muchísimo nada donde ha llegado el equipo no en tan poco espacio de tiempo no recordemos la corta trayectoria en Primera División en unas semifinales de Copa del Rey

Voz 0311 28:35 yo creo que tiene un mérito tremendo no

Voz 15 28:37 a partir de de pues bueno yo creo que hay que tener en cuenta también al final de su partido la doble eliminatoria tampoco creo que este primer partido no no va a determinar grandes cosas no todo lo que no se espera un partido muy igualado evidentemente contesté Sevilla es un grande explicó que que ya ha conseguido muchos títulos a nivel europeo pero bueno entiendo que que el Leganés tiene argumentos suficientes para plantarle cara hay muy bueno pues para para hacer un partido más que digno y ojalá desde ahora mismo como aficionado pepineros pues

Voz 33 29:14 pasar la eliminatoria no lo

Voz 0699 29:16 culto estábamos tirando de talismán el hombre que hizo el gol de la única victoria del Leganés al Sevilla es Jaime Ramos ahora mismo eh actual miembro del cuerpo técnico del Jaime que te vaya muy bien en Lugo muchas gracias por estar con otros en SER Deportivos

Voz 33 29:31 somos un abrazo algo más Oscar

Voz 1643 29:35 pues que faltan ocho horas y media para que se cierre el mercado y pendientes de partido de Copa del Rey esta noche

Voz 0699 29:40 sino de que llegue ese medio centro que King

Voz 1643 29:43 sobre la plantilla y que tanto ha pedido Garitano pues a estas horas de momento complicado difícil a mí me confirmaba florece Ordóñez desde Sevilla hace nada que el Betis descarta a fan el internacional turco de veintidós años que también había sonado

Voz 26 29:55 al Leganés pero el club me aseguran que de momento no hay opciones de que gozan venga veremos si llega alguno difícil van estamos

Voz 0699 30:02 pendiente desde el mercado y estamos pendiente del partido recuerdo partido a las nueve y media en Butarque Leganés Sevilla ida de las semifinales de la Copa desde las nueve en la sintonía del Carrusel de fútbol de marzo está esperando un protagonista precisamente el próximo rival del Leganés en la ley

Voz 5 30:19 vamos a ver

Voz 0699 30:20 vamos a marear pero antes vamos al Real Madrid al Atlético de Madrid el equipo de Zidane va a vivir una semana raras de un partido cada siete días sin copa hasta que llegue la Champions Josep da para poca chicha en la actualidad pero por ejemplo para estrenar película Javier Herráez

Voz 16 30:38 este señor y además creo que estaría bien que la

Voz 0017 30:41 L en Valdebebas para que los futbolistas sepa en qué

Voz 16 30:44 eh que todo es posible y más es el Real Madrid no aunque no sea el equipo del pasado año pero falta mucho como he dicho Zidane y como he dicho Cristiano al final llegan los meses de la verdad aunque está fuera de la Liga y fuera de la Copa es un equipo temible en Champions es el rey de la Champions es su competición aunque tenga un hueso duro de roer como es el Paris san Germain antes déjame que te diga que hoy Cristia por cierto estuvo en el gimnasio como ayer Gareth Bale les da tiempo en esta semana a dosificar y hacer su planning particular si Isco ya está recuperado y puede jugar creo que no va a hacerlo de inicio frente al Levante pero podría ir en la convocatoria del partido frente al Levante el próximo sábado a las nueve menos cuarto me ese encuentro liguero Sergio Ramos Iván también se encuentran ya muy recuperado si veremos si puede tirada uno más el técnico francés eso sí Vallejo y Ceballos siguen en el dique seco vamos también hablando de lo que es el cierre de mercado no quiere lo dijo pública y privadamente Pacojo no quiere ni salidas no entregadas Marcos Llorente me consta que quiere jugar más y bueno pues suspiran por el bueno Leganés Alavés Betis pero como digo Zidane no quiere bueno no quiso Sonia que pagan estaba cerrado el fichaje ocho con el futbolista mejor dicho del Athletic de Bilbao no quiso Alexis para reforzar la delantera hay tampoco quiere que se vayan pues eso Ceballos al Betis eso Llorente e incluso si venía que para que se fuera Kiko Casilla como tú decías el Madrid por dentro no como es un descanso en la final de Cardiff empate a uno en el marcador se adelantó Cristiano empató Man Djukic el partido estaba muy igualado en el descanso Zidane déjalo futbolista siete minutos solos después ocurre esto

Voz 17 32:24 es un nacionales sabemos que presumiblemente para para para contarle para Defensa o tendremos que estar más agresivo pero Massagué sin ningún sentido para no para mira que saca de mejor de esto somos era hace poquito más se une a todos uno uno de Eros general o bajo

Voz 26 32:47 bueno la verdad es que mola siempre mucho escuchar las entrañas de del fútbol y en eso siempre estas cosas esta feliz mulas es sólo una cierto y estamos seguros de que sepan a ser un éxito

Voz 0699 33:00 entre todos los aficionados pero preferentemente entre en aficionados de Riyad Mahrez eso en el Real Madrid el Atlético de Madrid dos protagonistas uno por sus declaraciones Jiménez otro por su recuperación Filipe Luis Marta Casas

Voz 1509 33:13 Ana una buena noticia la del lateral brasileño como protagonista Filipe Luis que ha estado trabajando ya con el resto de sus compañeros ya recuperado de la tendinopatía que ha sufrido en los últimos días Filipe Luis no ha jugado en todo lo que llevamos de dos mil dieciocho ahora le toca coger ritmo pero si tu se ultima ya la recuperación aún sin el alta médica es verdad que el Atlético de Madrid uno no la ha transmitido también ha entrenado al mismo nivel sin ningún tipo de problema Diego Costa ya lo hizo en la recta final de la semana pasada aunque prefirió no arriesgar con él y que no estuviera contra Las Palmas hoy aprobado en un teórico once con Griezmann ir Diego Costa arriba ideal que a tenor de lo visto y saldría Gabi en el centro del campo para que entrara Yannick Carrasco en la SER Jon ha estado como uno más Nico Gaitán su salida sigue en el aire hiel que ya no forma parte de la disciplina del Atlético de Madrid es Augusto Fernández el lunes pasa el reconocimiento médico ya está todo firmado con el Beijing Rengel el equipo de Luis García Plaza y mañana va a ser presentado y en el apartado de declaraciones José María Jiménez ha presentado la campaña abren los ojos al sarcoma que en la que participa junto a la Fundación del Atlético de Madrid ya ha hecho un repaso de la actualidad una temporada complicada eliminados de la Champions y de la Copa lejos del Barcelona

Voz 18 34:22 con sabemos que que la eliminación de la Champions no me dolió no volvió muy fuerte no lo esperábamos este el Atlético de Madrid está siendo años increíble dedicará a lo que la Champions ni las competiciones quedará fuera copa también nos afectó pero bueno este grupo como decía antes que tienen es un grupo de coma de compañero de romanos que no defendemos el uno al otro increíblemente hay claro que dolió como te digo pero a través de de de lo unidos que estábamos en nos sentimos fuertes como grupo y tratamos de sacar todo esa esa situación que fueron negativas deja pensar el en el

Voz 1509 35:00 es más que compañeros eh nos vemos como hermanos en las últimas horas habrá un hermano en estas últimas horas antes del mercado que posiblemente se marche que será Nico Gaitán

Voz 0699 35:10 gracias Marta para completar el póker de el fútbol me quedé el Getafe el equipo que encima termina la semana con el podemos decir derbi chico ante el Leganés y siendo un partido tan especial hemos pensado en ponerle la linda con un protagonista cuéntanos con cómo ha sido la mañana en el equipo de Bordalás con quién estás llevan Álvarez muy buenas tardes

Voz 34 35:28 buenas tardes bajo qué tal bueno pues ha sido una mañana un poco movida la verdad es que ha habido un entrenamiento intenso y hemos visto el director deportivo que ha estado toda la mañana pegado al teléfono en este último día del mercado de fichajes hoy nos ha entrenado Mehdi Lacen a falta de confirmación oficial parece que va a abandonar el el Getafe y veremos si el club azulón incorporó un centrocampista para ha pues bueno para suplir la marcha de El centrocampista argelino y también para esa lesión de de Markel Bergara ahí nos encontramos bueno pues con todo un un veterano del fútbol podríamos decir que está viviendo o practicamente su segunda juventud aquí en Getafe es capital es uno de las referencias además lleva cinco goles esta temporada saludamos ya aquí en la sintonía de SER Deportivos a Jorge Molina qué tal buenas tardes tras avanzar es bueno una pregunta que me has hecho una semana diferente no porque el domingo tenéis un derbi ante ante el Leganés en el Coliseum pero cómo se preparan en este tipo de partidos la motivación imagino que sea diferente

Voz 35 36:15 a una jornada normal no bueno pero somos conscientes de lo que implica para para la gente para la para la afición y bueno que ella es una semana bonita y se vive con con mucha ilusión evitar trabajando

Voz 34 36:29 intensamente para para conseguir la victoria para luego ya te escucha Jorge Molina en la sintonía de ser Deportivos

Voz 0699 36:34 vamos a quitarle tres minutitos al protagonista hola Jorge buenas tardes eh quería preguntarte si tú sientes que en Getafe y más ganas alega que al Madrid por ejemplo

Voz 29 36:44 pues sí la verdad yo creo que si en tal que ya no pero no madre madre yo creo que que el Leganés debe y entonces la la gente lo vive todo con mucha más ilusión y más pasión

Voz 0699 36:59 Lega esta semana tiene por medio el compromiso de hoy hoy en la Copa con quién vas con el Lega tu próximo rival no con el Sevilla siendo Toys el Betis

Voz 29 37:07 que para mí son dos derbis Alice complicada rompe quedado con con el otro semifinalista que pasa

Voz 31 37:14 eso vale ya me dije pero lo vas a vernos

Voz 29 37:20 no es ese no lo veremos lo veremos porque el pueblo se será son semifinales de Copa es un partido bonito y es bueno que haya que haya mucha intensidad de que se lo máximo posible

Voz 0699 37:32 no sea que tú vas con ello mejor no viene a nosotros con el desgaste no

Voz 29 37:36 sí sí claro que sea un partido muy intenso de mucha exigencia el duelo la aunque después de aquel domingo hay tiempo de recuperar de Saura pero bueno si siente estar un poquito más avanzados siempre siempre vende mejor

Voz 0699 37:48 doy una cosa tanto Leganés como vosotros tenéis motivos para estar contento con la temporada el centrándome en el Getafe lleváis muy buen año Jorge

Voz 29 37:56 sí la verdad que que estamos contentos con con la temporada unos resultados que vamos poniendo con con la forma de afrontar los partidos en en todos en todo lo que ocurre es que hemos dado la cara en todo Si bueno pero aquí sí ha caracterizado al equipo es que que no se conformista nunca he ido no seguir en la misma línea que querido queriendo sacar buenos resultados

Voz 0699 38:20 de hoy hace poquito decir lucharemos por lo máximo pero teniendo los pies en el suelo no levante los pies que sería lo máximo por lo que luchar Jorge

Voz 29 38:27 no lo máximo ahora mismo se los40 punto lo ante posible oí que bueno ya a partir de ahí pues posa negar ver yo siempre lo he hecho nuestra filosofía aunque ahora mismo K muy a modo de partido a partido pero pero es una realidad hice que es verdad que cuando llegues a la altura de marzo por ahí que que podamos ver dónde estábamos y por lo que podemos luchar contra pues ahí ser más realistas con con el objetivo que que en ese momento el equipo pues podrá llegar

Voz 0699 38:53 hay una realidad es que el Getafe está haciendo las cosas bien y eso demuestra no sólo en el campo sino en los despachos nos contaba ahora a Iván lo de Mehdi Lacen Ángel con ofertas de China Guaita de la Premier yo diría que sois un equipo que está en el escaparate

Voz 29 39:10 al final cuando cuando los resultados son son positivos una buena imagen al final yo creo que sale beneficiado todo el mundo el club Gredos y los propios jugadores es tanto tanto los que juegan como incluso los que los que están disputando

Voz 0311 39:24 al menos minuto no lo no sé

Voz 29 39:27 el equipo es buena y es positivo al final yo creo que todo el mundo sale

Voz 0699 39:31 tras el Leganés que es un partidazo para la afición del Getafe llegará el Barça te pregunto si os pero va mejor te pregunto cómo lo ves

Voz 29 39:41 y vamos a los lograran prácticamente prácticamente todo valga que vieja donde viéndonos resultados espectaculares fueron la diferencia que tienen en la Liga es brutal

Voz 0699 39:53 es de los equipos que mola ver jugar pero no tenerlos enfrente no

Voz 29 39:56 también en la verdad que también gusta jugar contra ellos sí que es verdad que corren más de la cuenta porque corre corre a cuenta de parar el balón pero bueno que son partidos bonitos de disfrutar ahí siempre quiere jugar contra cota a lo mejor jugador del mundo y es bueno para el Barça están están los mejores

Voz 0699 40:12 bueno antes de que lleguen ellos llegarán los otros que son los otros versos de Madrid que es el derbi entre el Getafe y Leganés que gane el mejor Molina muchas gracias SER Deportivos

Voz 29 40:21 muchas gracias a ver si somos nosotros imaginaba aquí

Voz 0699 40:24 va a ser esa la coletilla en forma dejamos del fútbol lo siguiente es una entrevista que tiene pinta de que nos va a quedar igual de hecho la que está ahora os cuento una pausa y seguimos SER Deportivos

Voz 37 40:41 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 0699 42:44 es un rato de deporte exclusivamente femenino como todos los miércoles en este SER Deportivos te voy directo Blanca Manchón es cinco veces campeona del mundo de windsurf además del batazo hace unos meses denunció la discriminación dificultades que sufría la mujer tras quedarse embarazada en el deporte ellas madres niño Intras sello que ha vuelto a subir al pódium de una prueba del Mundial es decir que estoy seguro de que está feliz de enhorabuena hizo lo mismo con un poco de jet lag hola blanca muy buenas

Voz 26 43:14 hola qué tal lo primero enhorabuena eh muchas gracias muchas gracias donde te pillamos

Voz 0311 43:20 has pillado bien Sevilla recién llegada me ayer de de vaya

Voz 26 43:24 si estás de vivienda Osaka la primera noche eres de las que duerme regular no

Voz 0311 43:31 sí sí y más con un bebé de un año aquí Mainar oye tú pruebas

Voz 0699 43:37 ese X que hay que hablar con propiedad pero que vamos que el windsurf olímpico no

Voz 0311 43:42 sí exacto de ERC el en la modalidad de in Craven prolífico

Voz 0699 43:49 vale que estarás contentísima

Voz 0311 43:52 sí ha sido un resultado poco esperado no porque estamos en la temporada después de ser el campeonato del mundo de dos mil diecisiete Kaká veo cavas un resultado increíble después de haber sido mamá nueve meses después aquí y ahora encontrarme con esto pues me da un montón de de motivación para para afrontar la temporada

Voz 0699 44:14 cómo ha sido la competición en Miami por dentro que que te has encontrado cómo te has encontrado

Voz 0311 44:20 Fidalgo ha sido ha sido bastante atípica porque Miami suele ser un tipo de Biden todo tranquilo viento flojo viento medio nunca nunca suele soplar mucho viento estaban pasando por allí el el final de un tifón vi yo no que no que no pasaba poco cerca

Voz 45 44:38 ahí ha habido un día de viento medio el otro día había mucho viento sí

Voz 0311 44:44 el bastante bien bastante rápida con con esas condiciones había bastante nivel

Voz 45 44:50 sólo faltaban las China todas las demás era casi el nivel mundial si me he encontrado

Voz 0311 44:58 muy bien ha nacido un quemado muy divertido porque las condiciones han sido magnífica hacia calorcito habida viento oí y me llevo muy bien la final pues un cinco minutos antes te iba a otros cinco minutos después iba platas Dios súper emocionante por en directo por internet ahí ha visto muchísima gente que infarto yo desde dentro no sabía lo que pasaba ahí al final el el bronce cuando crucé la línea

Voz 26 45:30 y no son resultados súper bueno también te digo hubiera estado mejor que hubiera terminado cinco minutos antes sí sí

Voz 0311 45:37 totalmente de ver a mi deporte de lo único que así que no depende de de una pista de atletismo imagínate que se ese muevas hola la calle ustedes todo el rato cambiando el viento ABC así no puede hacer nada ahí bueno por eso mi deporte es tan especial y tan bonito no cada día es diferente y por eso me encanta

Voz 0699 45:59 como en estas entrevistas yo también aprendo yo espero que la gente he con curiosidad aprenda también a mejor y a cabalgar las olas con viento fuerte o con viento medio que han sido los dos vientos que que me dices has tenido en Miami