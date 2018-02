SER Deportivos: El deporte mira al cielo (02/02/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER viernes doce de febrero el día de la marmota en Norteamérica ya sabéis con el animalito intentan conocer la duración del invierno pero también no recuerda a la película de Bill Murray Atrapado en el tiempo donde los sucesos se repetían una y otra vez y da la impresión que en realidad es así peligran varios partidos por la ola de frío y nieve y ojo al estado de las carreteras a ver cuántos partidos aplazan de hecho uno que puede peligrar es el Osasuna Rayo Osasuna que ya aplazado dos encuentros esta temporada también se repite la historia en el Camp Nou con un Leo Messi llevando en volandas al Barcelona un equipo que sigue invicto y donde también Luis Suárez sigue marcando más del día de la marmota Zidane en rueda de prensa tranquilo calmado protegiendo a sus jugadores y fiel a la BBC al menos de cara para el partido ante el Levante a Alejandro Valverde doscientos quince

Voz 2 00:46 días después de su lesión en el Tour de Francia

Voz 1 00:48 para ganar ayer en la Vuelta a la Comunidad Valenciana eso sí que es cíclico

el Deportivo nos cuenta

hola qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar llevadas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com sin tiempo de digerir la Copa del Rey llega una nueva jornada de Liga que habrá

Voz 2 01:24 hay que ver si se puede disfrutar en su totalidad porque hay alerta de nevadas en varios puntos de la península por ejemplo el Osasuna Rayo Vallecano de hoy o el domingo Numancia rehusó el gran partido Oviedo Sporting podrían también peligrar de momento hoy Real Sociedad Deportivo salvo sorpresa insisto Osasuna Rayo Vallecano a las nueve que esto del frío algunos les pilla por sorpresa ya Diego Martínez entrenador rojillo procedente del Sevilla Atlético pues claro le extrañó un poco más

Voz 0302 01:48 en vosotros estáis acostumbrados aquí a mí este año es la primera vez que me pasa tantas B

Voz 7 01:52 el vamos Alierta de no sé si entreno al Borussia Dortmund modo al Atlético Osasuna porque la nieve están habitual pregunto preguntas no no vale vale

Voz 2 02:03 dos partidos han aplazado ya a Osasuna que se tenían que jugar en El Sadar pero claro la nieve en fin de anoche el Barcelona ganó uno cero al Valencia en la segunda semifinal al igual que el Leganés Sevilla queda abierto para el partido de vuelta aunque en Valencia no quedarán muy conforme sobre todo por una acción en el encuentro porque consideran que Sergi Roberto tuvo que ver la tarjeta roja por una entrada sobre tras pedirá que se quedó en tarjeta amarilla en cualquier caso el miércoles y el jueves tendremos dos apasionantes vueltas de semifinales el Real Madrid visita mañana al Levante hablado Zidane en rueda de prensa le han preguntado por su preferencia por la BBC ante jugar con cuatro centrocampistas y esto ha dicho el francés

Voz 1994 02:41 me gusta jugar en en diferentes dibujos puedo jugar con las tres arriba cuando cuando lo tenemos gabinete supo estar en su en su pues dieciocho donde siempre han jugado donde siempre ha rendido yo no voy a inventar nada de fútbol sabes luego tengo otra posibilidades con otros jugadores la final del año pasado de la Champions jugamos en rombo osadas y luego cuando tengo los tres si la mejor posición de los de los de cada uno es es así Gámez por la derecha Cristiano la izquierda y can por delante

Voz 2 03:14 por cierto que el Levante hoy ha presentado a Koke Iván Villar Koke Vegas Rochina Pazzini Sadiq ul faja medio equipo a la vez casi nada siete jugadores nuevos en el equipo granota fuera del fútbol tenis estamos pendientes de la primera ronda en la Copa Davis ante Reino Unido se está jugando en Marbella victoria en el primer partido de Albert Ramos ante el británico Liam Brody

Voz 1 03:35 en breves e terminará el primer set de

Voz 2 03:38 el encuentro que está jugando Roberto Bautista ante Cameron no Ri de momento en el primer set está pasándolo mal Roberto Bautista seis cuatro para el español que ha sufrido iba perdiendo cuatro dos también tenemos Baloncesto Euroliga que grandes Sonia mala jornada para no

Voz 1 03:56 los equipos españoles perdieron los tres el Real Madrid ante el CSKA nueve tres ocho siete Valencia también en cancha de F ocho dos seis seis del Barcelona en casa ante Armani Milán ochenta y uno ochenta y tres hoy a las seis Quinn que Unicaja y a las ocho y media Baskonia Estrella Roja en atletismo hemos conocido que en el marco de la operación Chamberí contra el dopaje se encontraron en el domicilio de Ilias Fifa campeón de Europa de cinco mil metros varias sustancias dopantes podría ser sancionado por entre dos y cuatro años y además en un marco muy distinto

Voz 2 04:26 esta mañana Toni Garrido ha charlado con Bruno Hortelano en Hoy por hoy el atleta madrileño ha confirmado su no presencia en el Mundial de marzo de Birmingham

Voz 0302 04:33 en la cita de Berlín es sin duda en la cita más importante del año quiero repetir el oro que logren Amsterdam hace dos años ahora bien en diciembre tuve una lesión en el pubis y además tuve la mala suerte de hace un par de semanas tener la gripe más retrasado de entrenamiento y por eso pues no voy a competir sí en pista cubierta al final no vas a estar en Birmingham no no no estar en Birmingham tome la decisión ayer de lo que no quiero es precipitar me de ninguna manera ahora por fin ya son problemillas deportivas el accidente ha quedado atrás completamente de atrás

Voz 2 05:05 ese mundial en pista cubierta es del uno al cuatro de marzo pero para que no se marzo a nosotros pues empezamos ya que son las tres y cinco de la Inger

Voz 9 05:55 exclusiva a la Cadena SER el mayor espectáculo deportivo del mundo Super Bowl

Voz 2 06:37 la resaca el partido de Copa comenzamos ese Barcelona uno Valencia cero el gol de Luis Suárez y que deja todo abierto para la vuelta Santiago año Barcelona qué tal muy buenas hola

Voz 1313 06:47 qué tal muy buenas sí fue un partido duro que le costó mucho al Barça al final los sacó adelante con un gol de Luis Suárez como dices defendió Valverde el papel de los suyos ante un equipo tan cerrado y mensaje claro el entrenador con un derbi en el horizonte

Voz 10 07:01 casi todos los titulares en el campo quiere la Copa al Barça sería la quinta final consecutiva posibilidad de ganar la cuarta Copa seguida algo histórico en Can Barça no ha pasado nunca ni un dato el Barça lleva cinco años sin perder en casa en Copa como local síntoma de que el Barça se toma muy en serio

Voz 1939 07:18 la competición es alucinante por ponerle un pero Santi rápidamente poca gente

Voz 2 07:21 el estadio verdad sí cincuenta mil novecientos

Voz 1939 07:24 cincuenta y mueve hoy ha hablado sobre ello Josep Vives preocupa mucho Josep Vives es el portavoz del club preocupa y mucho este aspecto lo atribuyen a la bajada del turismo ayer al clima también pero sobre todo a los horarios televisivos pero es el aspecto a mejorar ayer semifinales de Copa media entrada en el campo

Voz 2 07:41 el Valencia hay un dato también hablando de datos que de las doce veces que ha tenido uno cero en Copa en diez días

Voz 1 07:47 las ha remontado es un dato para el optimismo que se dice después de él

Voz 2 07:49 partido Pedro Morata Valencia muy buenas hola qué tal

Voz 1716 07:52 buenas tardes la verdad es que el Valencia considera que dentro de lo negativo que es un resultado de perder uno cero y perder uno cero ante el Fútbol Club Barcelona más o menos el Valencia pudo salir vivo del Nou Camp para ponérselo jugar todo el próximo jueves aquí en Mestalla y los aficionados del Valencia los jugadores saben que cuando Mestalla brama las no noches de Mestalla son duras para cualquier rival se va a llenar casi seguro Mestalla a pesar de que hay veintisiete mil abonados que ya han sacado su entrada de los treinta y seis mil que tiene el Valencia han tenido que pagar entre diecisiete y treinta y cinco euros y ahora estará a la venta las entradas para el público en general unas veintitrés mil entradas aproximadamente están a la venta

Voz 0302 08:33 entre setenta y ciento setenta euros son entradas caras

Voz 1716 08:39 pero para un partidazo como este Valencia Fútbol Club Barcelona donde la principal preocupación para Marcelino será además de remontar el resultado de no encajar y de marcar pronto un gol que

Voz 2 08:49 pueda jugar Gonzalo Guedes que no va a pie

Voz 1716 08:52 jugar en el Calderón en liga el próximo domingo ya veremos a ver si puede estar recuperado para jugar el próximo

Voz 2 08:58 pues gracias Pedro estaremos atentos a ese estado de salud del jugador del Valencia además lo comentabas antigualla hablado Josep Vives el portavoz del Barça ha hablado de el derbi Santi

Voz 1939 09:08 sí han anunciado que presentarán alegaciones por los expedientes abiertos a Gerard Piqué y Sergio Busquets a raíz de las declaraciones posteriores al derbi no quiere entrar polémicas con el Espanyol también dice que no denunciaron los cánticos ofensivos para contra el Barça y contra Gerard Piqué porque la Federación tienen mecanismos para entrar de oficio le escuchamos sí

Voz 11 09:27 si el Barça no denunció esos cánticos es porque tiene mecanismos la propia Federación Española de Fútbol para actuar de oficio si que nosotros vamos a defender a nuestros jugadores y los ahora defender porque entendemos que sus declaraciones no constituyen en ningún caso nada que pueda sustentar un día uno incitación a la violencia y por lo tanto nosotros también el momento que se abra el plazo para poderlo llevar a cabo vamos a formular las alegaciones oportunas

Voz 1939 09:51 vive se muerde la lengua porque la indignación en el Barça es muy grande por cierto que las directivas de Barça y Espanyol no han hablado en toda la semana

Voz 2 10:00 pues que hablen que tampoco pasa nada gracias anti el domingo ese derbi en Cornellà y en el español hablado Gerar Moreno John Tejedor hola hola

Voz 12 10:08 es estado aunque el club empezó a potenciar ayer el mensaje de paz y llenarse ha unido al deseo de que sea una tarde tranquila y normal de fútbol no ha querido dejar de mandarle

Voz 2 10:15 este mensaje su tocayo Piqué nosotros estamos

Voz 13 10:17 eh orgulloso de dejar en Cornellà El Prat que no solo escondía todo el mundo también sabe dónde Segundo nuestro grupo del que tenga dudas que mire el escudo que hay lo pone bien clarito

Voz 12 10:26 en lo futbolístico el quinto capitán del Espanyol espera que el partido en el que podría debutar la roca Sánchez como titular se parezca bastante al de ida de cuartos de final de Copa que ganó lo españoles

Voz 2 10:34 gracias Joan pues de tocayo tocayo Gerar Moreno a Gerard Piqué por cierto felicidad felicidades a Gerard Piqué que su cumpleaños que cumple treinta y un años esto será el domingo mañana Levante Real Madrid con la enfermería del equipo de Zidane vaciando se Icon un Zidane que ha pasado por rueda de prensa para decir que Antón Meana hola hola qué tal muy buenas pues que le gusta la BBC que sacamos debates con Isco con Asensio con Ceballos pero que él sólo piensa en recuperar mentalmente a su equipo para que puedan ganar los partidos de Liga llegar bien a la eliminatoria contra el PSG porque piensa Zidane que no solamente se centran en el equipo de Emery les puede ir mal

Voz 1994 11:10 al final sin nosotras pensamos que que tú vas a jugar el parecen grave Massey nos equivocamos los jugadores no pienso eso piensa que es sabemos que nosotros tenemos que tener has partido antes recupera nuestra confirma lo que estamos haciendo porque hay dos partido denigra donde nosotros metemos once goles y nada más

Voz 2 11:32 el equipo viaja mañana por tanto hasta por la mañana no conoceremos la lista de convocados sin Vallejo sin Ceballos los dos lesionados hoy recuperado en el entrenamiento a Isco a Ramos y a Cristiano que esa es la mejor noticia ahora mismo para Zinedine Zidane diré recuperando efectivos por cierto el París Anne Germaine la roja al final bueno la sanción va va a estudiarse así que podrá jugar el próximo fin de semana el astro francés gracias Meana hasta ahora esto del Real Madrid en el Levante nada hoy un día tranquilito sin apenas movimiento siete jugadores se han presentado José Manuel Alemán hola hola muy buenas dos horas de presentación dos horas de multi presentación siete futbolista

Voz 0871 12:10 las dos porteros Iván Villar Koke Vegas un lateral Coke Andújar dos extremos Rubén Rochina hat y dos delanteros sádico ir Pacelli primero asaltado de uno en uno al césped para la foto y luego de uno en uno como si se tratase de Allen el director deportivo del presidente aguardaban en la sala de prensa que entrase jugador o traductor iraquí de uno en uno han ido respondiendo a las preguntas con posterior rueda de prensa del entrenador y el director deportivo de Vicente Blanco Tito dando explicaciones a las siete incorporaciones ya como que ha quedado reforzada la plantilla granota para tratar de mantener la categoría

Voz 2 12:43 siete presentaciones dos horas de rueda de prensa claro es normal que a uno no lo ve tiempo a a sacar nada gracias alemán son las tres y doce enseguida seguimos en SER Deportivos

Voz 5 13:39 en febrero y muchos perilla hay Free primavera negra pero el invierno

Voz 0871 13:45 esta para abrigarse ponerse el abrigo la mujer

Voz 5 13:48 da y los guantes para mantita

Voz 15 13:50 el vuelve a bajar las temperaturas en toda España ya atención además las

Voz 16 13:58 ah vale lo grave incendio que esos traemos también la nieve el frío este sábado desde las tres una hora menos en Canarias Betis Villarreal y Alavés Celta de Vigo de Levante y Real Madrid trayendo el frío y la nieve Spadea partido Garrido

Voz 17 14:25 cadena SER

Voz 2 14:35 pues comienza hoy la jornada de liga y lo hace con un partido que a priori no debería correr peligro como hemos contado en el caso de por ejemplo Osasuna Numancia o el Oviedo Sporting es el primer partido de la jornada a partir de las nueve en Anoeta Real Sociedad Deportivo que contamos Roberto Ramajo muy buenas

Voz 0302 14:51 hola qué tal muy buenas asco alegó repetidores Eusebio Sacristán eh no el partido que se va a jugar hay que ha llovido mucho granizada pero el césped va a estar en condiciones para que jueguen la Real el Deportivo encuentro de muchas urgencias especialmente para el técnico Vilaseca como pierda frente al Deportivo puede precipitarse su destitución como técnico de la Real Sociedad un Eusebio que va a recuperar su esquema habitual deja a un lado la revolución de la semana pasada Rulli volverá a la portería

Voz 2 15:16 en Rodríguez será el lateral izquierdo ocupando el

Voz 0302 15:19 con la lista de convocados de Iñigo Martínez ya en el Athletic y por su parte en el Deportivo de la Coruña están los tres fichajes de invierno pero solamente uno apunta a titular Bóveda en el banquillo el portero también le banquillo Krohn Dehli puede salir de inicio en un once en el que también al novedad sería Fede Cartabia el choque va a arrancar a las nueve de la noche va a hacer mucho frío el arbitrará el navarro Undiano Mallenco

Voz 2 15:41 pues abriga te en Ramajo antes tu caliente la gente ya sabes eso es ya sabéis que la Real Sociedad ofrece borrar el nombre y el número de la camiseta de Iñigo Martínez para que los afganos con su camiseta bueno pues si se sienten agraviados pues no lleven más ese ese dorsal hoy sobre eso hablado Mikel Rico jugador del Athletic Club en la rueda de prensa tras iniciarse su renovación por el equipo de Urrutia esto ha dicho Miquel

Voz 7 16:08 bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera y cada uno pues bueno se retrata con sus propios actos imagino que no será del agrado de nadie que cuando estado tantos años en un club dando tanto a a ese club pues tengan un gesto así pero bueno cada uno es libre niño está aquí está con nosotros bueno seguro que aquí no nos acceso

Voz 2 16:26 ya empiezan a defenderá su nuevo compañero Real Sociedad Deportivo a las nueve también hoy también a la misma hora Osasuna Rayo o eso se supone cómo está el terreno de juego Javier Laquidain hola

Voz 0888 16:36 qué tal Escorial muy buenas pues aquí estamos pendientes una vez más de las previsiones meteorológicas que anuncian a partir de esta tarde la entrada de un frente frío que puede provocar precipitaciones en forma de nieve como decías ya nieva sobre mojado porque recordemos se han tenido que aplazar ya dos partidos esta temporada Osasuna en El Sadar ante el Nàstic ya ante tu Valladolid para en principio el césped ahora mismo está perfecto porque insisto no ha nevado todavía nada veremos a eso de las nueve de la noche como está porque ahora mismo en Pamplona luce el sol cielo casi despejado cinco grados a la tarde veremos cómo evolucionan y piezas

Voz 2 17:08 ah pues sobre Pamplona y sobre el resto de posibles puntos conflictivos queremos preguntarle al hombre de la meteorología de la Cadena SER Jordi Carbó la Jordi muy buenas

Voz 0978 17:17 buenas como estamos en qué punto nos fijamos que puntos

Voz 2 17:20 en causar problemas este fin de semana para el fútbol por ejemplo pues

Voz 0978 17:23 mira el entráramos a tranquilizar un poco para el partido que estabais comentando ahora mismo no que se juega en Pamplona y es que sí que es cierto que se acercan precipitaciones pero van a llegar cuando finalice el partido eso sí abrigarse mucho cojos decíais hace un momento ande yo caliente pues eso abrigarse porque la temperatura cuando empiece el partido estará alrededor de los tres grados cuando finalice cerca de los cero y después si tener que desplazarnos por carreteras próximas mucha atención porque si queda madrugada va a nevar en gran parte de la mitad norte de Navarra y a la pregunta de dónde encontraremos complicaciones este fin de semana pues es muy probable que en gran parte del interior de hecho los partidos que se jueguen mañana muchas dificultades no tendrán será el día más el kilo de todo el fin de semana pero el domingo ya desde primeras horas de la madrugada hasta al finalizar la tarde en prácticamente todo el interior en provincias como Ávila Segovia en Soria estoy pensando en todos esos partidos de Segunda de regional que seguro que además jugando muy temprano se van a encontrar con estas nevadas pero es que también afectarán prácticamente toda Castilla La Mancha incluso el sur de Aragón con nevada copiosa la Comunidad de Madrid puede recibir también algunas nevadas sobre todo durante la mañana al sur pero durante la tarde también afectarían al resto de la comunidad de manera que los partidos que se jugarán el domingo son los que van a correr más riesgo los que se jueguen en el interior de la península porque insisto la cota de nieve estará prácticamente a todos los niveles

Voz 2 18:42 muchísimas gracias Jordi así que ya lo sabéis vamos con el polideportivo venga porque están pendientes de la primera ronda de la Copa Davis de momento ha empezado bien la cosa Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 18 18:52 hola hola buenas tardes pues si bien en cada uno de ellos que me partido Albert Ramos para ustedes y cuatro siete seis nunca tuvo claro de la pista pero bueno venga era muy superior y consiguió tiene el control de España ahora está jugando Bautista con el primer set pues se complicados los cuatro abajo en el marcador pero a ella supo a poco el tirón ganó cinco juegos seguidos y estar dando tres a cero en el segundo seis y seis cuatro tres cero cero quince eso no servicio todo está está ha sentenciado

Voz 2 19:30 gracias tú en formato por telegrama dos partidos de Euroliga las seis Quinn que Unicaja rica apareció

Voz 1939 19:35 acto en el equipo malagueño para manejarse en el playoff dos bajas neto beach is Bruce con esguince de tobillo se pierden el partido

Voz 2 19:41 a las ocho y media Baskonia Estrella Roja Lecuona el Baskonia que recuperamos en de fascitis plantar el Estrella Roja que está sin Pero Antic como decías ocho y media en Vitoria vaya cracks veinte segundos dos conexiones así me gusta tres y veinte seguimos en SER Deportivos ir deportivos

Voz 19 19:55 ah sí

Voz 20 19:58 claro

Voz 2 20:08 cuando despertó

Voz 22 20:10 en el desahucio

Voz 2 20:13 el garcilla seguía los lectores

Voz 23 20:15 no ahora conociendo léxico opera sábanas

Voz 2 20:19 a a Didier presentas días Zapatero

Voz 5 20:22 domingo se ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 25 20:33 el lazo

Voz 5 20:39 si seguimos SER Deportivos hemos escuchado antes

Voz 2 20:43 la Zidane defender a la BBC

Voz 6 20:47 bueno parece que la BBC Antón va a ser de la partida ante

Voz 1313 20:51 antes sí ha vuelto Cristiano Ronaldo a entrenar sin problemas con sus compañeros

Voz 2 20:54 la verdad que en esta espera se hace larga al alimón

Voz 0231 20:57 Anatoly ante el PSG estamos como el que esperar una novia Escorial que no llega nunca el día que no llega nunca la famosa cita sabemos los los de Emery en papel y compañía es una espera hasta aburrida es verdad que escuchábamos hace nada hacían decir que si creen que relajando se luego van a ganar como si nada el PSG pero parece que otros partidos de Liga en Valdebebas se hacen hasta bola no están pensando al cien por cien en Levante y si en llegar todos bien físicamente al partido más importante de la temporada y eso que si te pregunto que si la Liga está sentenciada para el Madrid tú qué dirías yo te diría que estás sentenciada en extendió que ésta sentenció que no gana van para mí también creo que está sentenciada y que el Madrid no la va a ganar pero Zidane hoy ha dicho lo siguiente

Voz 1994 21:38 estas tú hablando de la Liga está sentenciada bueno yo no lo creo lúdica cosa es que en el fútbol no es nunca nunca se puede decir nada entonces no que vamos a ser nosotros seguir trabajando intentar ganar nuestros partidos que tenemos por delante y luego la Champions claro no con la máxima ilusión que es una competición que bueno como tú lo decía madre tiene muchas vamos a intentar hacerlo lo masivo para para ganar nuestro próximo partido de Champions

Voz 2 22:11 entiendo a Zidane de qué mensaje va a dar a la plantilla que que no no jugamos los partidos de Liga entiendo que a lo mejor lo ha dicho más para la plantilla que para el aficionado a lo mejor regio

Voz 0231 22:21 Bardem normal si el equipo se desenganche mentalmente

Voz 2 22:23 el equipo no compite luego va a ser difícil ponerte cara a cara con un equipo tan de moda como o sea el de Emery además que sea visto otras temporadas que equipos que están arrasando en su liga no no quiere decir que sea el caso del del Barça este año ni muchísimo menos porque creo que Valverde les tiene muy enchufados que equipos como el PS ya equipos como el Bayern otros años arrasando en su liga llegado cierta relajación ha llegado la Champions sean llevados al Bayern de Pep le pasó todo el las mejoradas de Guardiola en Alemania

Voz 0231 22:46 ya hacía unas temporadas buenísimas en la Liga jugado

Voz 2 22:49 ah muy bien en la Champions el día que le tocaba jugar la semifinal fallaba porque posiblemente el equipo no estaba tan metido en la competición como lo estaba el el rival el que está metido en el equipo pero igual no al cien por cien en el punto de vista mentales Xisco en otra vez

Voz 0231 23:05 duda para mañana aunque sea recuperado ya ha entrenado con sus compañeros no está al cien por cien porque sabe que Zidane prefiera la BBC pero cuando le preguntas al francés por Isco dice que nos encanta sacar debates

Voz 1994 23:17 mañana es Isco hablaremos de de porque no juega Marco Asensio y luego el día siguiente es es el día siguiente es otro esto de todas forma vosotros estáis ahí para para hablar de eso yo estoy aquí para hacer mi equipo y lo que intento es que que todo está pues centrado únicamente en trabajar bien y cuando uno tiene la oportunidad de jugar hacerlo bien nada más resto siempre serás hablara tiene calados

Voz 2 23:53 si Nos muy no nosotros también a él

Voz 0231 23:56 esto es lo que pasa cada viernes en la rueda de prensa de Zidane al que le he visto relajado pudo muy bien las semana sin partido por el medio prefería evidentemente jugar la semifinal de Copa una vez que ya está fuera aprovecha para recuperar para estar con la familia para no viajar como ha explicado en la conferencia de prensa hilo dicho mañana por la mañana el equipo viaja a Valencia conoceremos la lista de convocados iban a buscar repetir una buena imagen como la de hace una semana precisamente en esa ciudad pero ante el equipo de marzo

Voz 2 24:22 pero claro es que sería confirmar un buen momento de forma hay un Atlético de Madrid Valencia en el cual se pueden acercar a uno de los dos rivales es un partido importante para Zidane que decíamos presumiblemente volverá a gente como Sergio Ramos al once inicial sí sí está ok lo ha dicho el entrenador erramos no quiere forzar pero ya decíamos la semana pasada que no era una lesión grave se ha demostrado la ok el va a jugar seguro contra el PSG y la duda es ver si mañana ya le pone de inicio o le aguanta unos días más para jugar contra la Real el próximo sábado pero tener la enfermería vacía en un momento clave de la temporada es posiblemente lo único positivo en que he encontrado cien

Voz 0231 24:55 han en los últimos días ese ese partido de la semana que viene frente a la Real Sociedad ahí yo creo que así que vamos a ver rotación hago rotaciones por si alguno de ando catorce no correcto que alguno descanse para poder llegar mejor los intocables al partido contra el PSG le gusta la BBC no lo explica

Voz 2 25:12 de manera muy técnica se limita a decir que

Voz 0231 25:15 Bale el supuesto Cristiano en el Daily Benzema en el del son los mejores hay que cree firmemente en no

Voz 2 25:22 no apuesta por Isco no apuesta por ese dibujo de rombo o con cuatro en el medio que le fue muy bien el año pasado en la Champions iba va a morir nunca mejor dicho con está escuchando el corte de que preguntéis por Ceoe Ceballos fuera de la convocatoria gracias Meana corear enfrente va a estar el Levante última hora del equipo valenciano José Manuel Alemán qué tal muy buenas pues

Voz 0871 25:42 llega muy tocado porque son tan solo una victoria de los últimos dieciséis partidos con lo cual máxima urgencia para el conjunto de Báñez que podría caer a la zona de descenso Si vuelve a sumar otra nueva derrota llamar llega con dos bajas importantes la de Chema en el corazón de la defensa y campaña un centrocampista que prácticamente en la mano extensible de Muñiz sobre el

Voz 17 25:59 campo en la portería va a estar Oriol Riera Oriol e la bueno que susto no Oier Olazábal quería decir Oier Olazábal en la

Voz 0871 26:08 banda derecha va a estar Coke Andújar en la banda izquierda estar Antonio Luna la única duda en el centro de la defensa va a ser si juega Robert Pierre o va a jugar Cavaco porque Postigo va a ser fijo ante la ausencia de Chema tridente en la medular con Luke Cage Lerma Itu puré la banda derecha para Morales los dos goles que marcó bien Riazor el pasado fin de semana le van a garantizar el posición la posición de extremo zurdo y arriba Roger Martí porque de los nuevos tan sólo Pazzini ha llegado en estado físico aceptable óptimo para entrar dentro de la convocatoria todavía no van a estar a disposición ni Rochina ni tampoco el albanés Armando Salinas

Voz 2 26:39 es decir de los nuevos fichajes no vamos a ver ninguno pues fíjate Pazzini delantero para el Levante alemán

Voz 0871 26:45 Livni no Pazzini otro que podrá salir pero seguramente en la segunda parte aunque han llegado en buen estado de forma porque ha jugado con regularidad en el Barcelona tan sólo se perdió la última jornada ya buscando su salida inmediata hacia un destino en este caso el Levante deportiva pero el resto de los jugadores que han llegado para esa posición tanto armando como también la posibilidad de que pueda jugar en esa demarcación como segundo delantero Rochina no han llegado en la mejor condición física un estaba de pretemporada con el Wisla de Cracovia y el caso Rochina ni tan siquiera estaba convocado con el Rubin Kazán en el tramo final de su preparación cuando se reanude la Liga rusa

Voz 2 27:18 la sacar cortes de las dos horas de rueda de prensa a luego abrazó hoy en el Atlético de Madrid que por cierto el domingo juega ante el Valencia he salido al Wanda Metropolitano porque tenían la foto oficial en la cual por supuesto Miguel Martín Talavera no ha salido o la tala

Voz 1576 27:32 muy buenas qué tal muy buenas no para eso están los artistas y la gente forma parte del del equipo del cuerpo técnico del conjunto rojiblanco que sigue como te digo como bien dices Sander lado de de su cuartel general habitual para entrenar del Cerro del Espino de Majadahonda hasta el el Metropolitano allí han se han ejercitado la buena noticia es que siguen ejercitándose Filipe Diego Costa ninguno de los dos ha recibido el alta pero suele ser casi la última jornada entrenamiento antes del partido yo creo que al menos el punta del aborto casi seguro va a tener el alta médica para medirse mañana el domingo perdón ocho cuarenta y cinco en el Metropolitano al equipo de Marcelino se han ejercitado foto oficial y una cosa que tiene muy claras Simeone quién estuviera ya el uno de fiebre pero con él contaba hasta final de temporada parece que tampoco va a salir adelante de la posible llegada al Zenit San Petersburgo de Nico Gaitán por lo tanto estos que hoy se han hecho la foto oficial son los mismos que van a terminar la temporada con el Atlético de Madrid por lo tanto evidentemente no va a llegar nadie más pero tampoco se va a ir nadie más con esto con lo que cuenta Diego Pablo Simeone para hacer una buena temporada liga lo está haciendo ahora mismo segundo el que está siguiendo el tirón del Barça en Europa League en más de lo mismo también intentando hacer llegar lo más lejos en la competición el equipo hoy como lo han cerrado no hemos podido ver pero bueno por lo que aprobó estos días parece que dio coste Griezmann en la punta de ataque Ike el Cholo en ese proceso de recuperar la mejor versión de jugador que es fundamental para este equipo como es Jorge Resurrección Koke

Voz 2 28:58 pues lo a poner en el centro

Voz 1576 29:00 el campo al lado de Saúl o al menos es lo que ha hecho las pruebas uno que ya no están esa foto y que en ese centro del campo es Augusto Fernández anoche pasaba por El Larguero con Manu Carreño repasaba el adiós como lo encajó Diego Pablo Simeone y sobre todo el momento para elegir

Voz 0978 29:15 Dios lo el primero que sí

Voz 26 29:18 por este jugador la tenían de la continuidad en definitiva veía lo mismo que hay verdad fue todo término no sólo con él sino a nivel diligencia al que era el momento no se toma las decisiones FAPE sudar por impulsos y nos dice me charlar todo la verdad que hacer y porque ya es cierto la oferta económica no era porque está claro que sí pero también para un jugador como ha lo que a su unánime y luego los partidos seguidos es importante también volver a sentirse jugador volver a sentirse importante volver a jugar al fútbol

Voz 2 29:52 Nos ha fastidiado mayo con las flores dice la oferta económica está bien seguro que está bien por cierto has antes lo de Gaitán eh ya para completa la total seguridad de que va a terminar la temporada del Atlético de Madrid ha suscrito la Europa League que era algo que se esperaba allí llega uno de febrero pues el Cholo escrito prácticamente a todos

Voz 1576 30:08 no y además eh tenía una cosa Simeone mientras que elegían su futuro no ha contado ni con él ni con Luciano Vietto pido ese fue el Valencia pero tengo claro que a partir de ahora sí vamos a ver a Nico Gaitán en las convocatorias ya es uno más para Diego Pablo Simeone trabaja todos los días como uno más si cree que va a ser necesario su concurso en los partidos el choro no te quepa ninguna duda que va el partido

Voz 2 30:29 que vamos a ver rotaciones en el equipo de Simeone cuando llegue la Europa League veremos también

Voz 1576 30:32 muchos minutos a Gameiro porque ahora mismo en Europa League supongo que

Voz 2 30:34 prioridad absoluta también para para el equipo del Cholo no sobre todo yo creo que después de

Voz 1576 30:39 hacer una buena Liga parece que estar entre los cuatro primeros no lo tiene asegurado lo que pelear pero bueno quién sabe si el Barça pasa una mala racha cuando lleguen las sedes de Liga de Campeones está lo más cerca para intentar aprovecharlo y evidentemente la Europa League es un título que le ha dado mucho al Atlético de Madrid The Sun es un trofeo

Voz 1963 30:55 qué le empezó a a

Voz 1576 30:58 a encaminar hacia la senda del triunfo yo creo que lo tienen muy muy Afee grabado los los pesos pesados de este equipo

Voz 2 31:04 mañana Alvaro hablará Simeone por la mañana

Voz 1576 31:06 ha puesto la alegría no está Busto cuando has entrenamiento lo que sí parece seguro es que va a ser el Cerro del Espino de Majadahonda veremos a ver si por la mañana o por la tarde

Voz 1 31:15 sido fundamental que dice Simeone porque son seis puntos de diferencia entre Atlético y Valencia a parte del Real Madrid que yo creo que va a estar ahí

Voz 2 31:22 es el gran rival por la segunda posición ahora mismo

Voz 1576 31:25 que si el Valencia porque además es verdad que ha tenido un bajas lo ha del equipo de Marcelino pero es un equipo que compite bien lo vimos ayer en en Copa contra el Barça es un equipo sólido y bueno el drama Iberia traje también es otro equipo competitivo y que seguro que va a vender muy cara esa segunda posición porque la primera parece casi casilla exclusiva

Voz 2 31:43 terminar estando ahí gracias hasta la hasta luego bueno esto es el domingo a las nueve menos cuarto el domingo a las dos

Voz 1 31:50 C el derbi del sur de Madrid Getafe Leganés en el partido de ida ganó el Getafe uno

Voz 2 31:56 dos ahora mismo los dos equipos empatados a veintiocho puntos hizo el Leganés con la moral por las nubes después de la semifinal copera frente al Sevilla en El Getafe ha hablado Bordalás Iván Álvarez qué tal muy buenas tardes que buenas tardes que ha dicho el entrenador del Getafe

Voz 1313 32:10 hemos vivido algo inusual añado un fichaje eso es hemos visto algo poco habitual en rueda de prensa que un entrenador confirme el fichaje de un futbolista y hoy lo ha hecho José Bordalás esta mañana en la rueda de prensa del Coliseo Alfonso Pérez e contamos que se había ido Mehdi Lacen que había rescindido su contrato y que el Getafe necesitaba un centrocampista pues esta mañana José Bordalás el entrenador el Getafe ha confirmado la llegada de Mathieu Flamini al conjunto azulón

Voz 1576 32:32 la verdad ya llorado

Voz 27 32:35 nosotros no empezará con el grupo mañana Hay jugadores que viene para para ayudar para aportar

Voz 28 32:42 sí sí lógicamente tenemos que confiar al máximo en el mejor saque es un magnífico profesional sino pueda ayudar al máximo

Voz 2 32:51 por eso eh

Voz 28 32:53 juego pues será el mejor fichaje que podamos haber hecho

Voz 1313 32:57 Frattini es un centrocampista veterano tiene treinta y tres años llega libre al Getafe llevaba desde junio sin equipo su último club fue el equipo inglés del Crystal Palace tiene experiencia estuvo siete temporadas en el Arsenal cinco años en el Milan y ya estuvo entrenando con el Getafe durante el mes de diciembre parece que que le gustó Bordalás

Voz 2 33:13 ahora ha decidido incorporarlo al conjunto azulón

Voz 1 33:15 Brito porque Flamini también empresario aparte de futbolista y tiene una empresa eh haber cómo lo explico que quiere ser un recado

Voz 2 33:24 dio para el petróleo a través del ácido Le Bulli Nico una molécula pues queda a través eso área al de las veces de combustible ir no haría daño a la capa

Voz 6 33:35 entre sino que eleva ayer mal cuando se recibió

Voz 1313 33:41 más o menos lo hacía de verdad que Bordalás ha mostrado bastante contento con con su llegada cree que le puede aportar mucho al equipo y respecto a la actualidad deportiva del del Getafe como hay que decir que es la baja tiene la baja confirmada de Markel Bergara para el partido del domingo estará dos o tres meses de baja por lesión de indebidos

Voz 0231 33:56 su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho

Voz 1313 33:58 la única duda es la de Damián Suárez el lateral derecho que ya está recuperado de esas molestias en el músculo semi tendieron Izquierdo ha completado hoy el entrenamiento Just junto al resto de sus compañeros ha tocado balón así que está perfectamente veremos si mañana después de esa sesión a puerta cerrada a las diez y media centran la convocatoria hay

Voz 2 34:13 hombre vamos a ver a Rémy el delantero recién fichado es otra

Voz 1313 34:16 las dudas ha dicho literalmente Bordalás que hay muchas posibilidades de que entre en la convocatoria lleva entrenando junto a sus compañeros desde el lunes ayer fue presentado y puede que esté mañana lo veremos al mediodía cuando Bordalás de conocer esa lista

Voz 2 34:27 creo que la han hecho una pregunta

Voz 6 34:29 lo iba a decir puñetera tampoco es puñetera no le han preguntado por por el mejor equipo de Madrid salió por la tangente

Voz 1313 34:35 el han lanzado cuál era el tercer equipo de Madrid después de del Madrid Ana eso eso es refiriéndose así el Getafe o el o el Leganés no todo mucho aunque es verdad que al final acabado entrando ha dicho que el Leganés es es un gran equipo que está en un gran momento que no cree que la Copa del Rey les vaya a distraer sobretodo sólida de respecto a esa pregunta de cuál es el mejor equipo de Madrid esto ha dicho Bordalás

Voz 28 34:55 bueno pienso que seamos el tercer equipo en el cuarto yo siempre pienso que

Voz 2 35:00 somos el mejor equipo del Madrid con el domingo a las

Voz 1313 35:02 doce del mediodía en el Coliseo Alfonso Pérez este derbi del sur de Madrid entre el Getafe y el ghanés partido declarado de alto riesgo trescientos efectivos de la

Voz 0978 35:10 policía llene el Leganés que contamos

Voz 2 35:12 la Torre muy buenas muy buenas fuese Garitano Samos

Voz 0978 35:15 todo menos cuando el tema este del tercer mejor equipo de Madrid y eso ha querido decir pues que dependiendo aquí en apoyo cada uno obviamente ése será el mejor equipo de Madrid y que pese a ser el hijo adoptivo de Leganés

Voz 2 35:25 no vive este partido de manera diferente a hace cinco años

Voz 0978 35:28 es cuando llegó a Leganés más allá de que es un derbi muy importante para su afición obviamente no ha llegado M finalmente en el mercado de invierno mediocentro

Voz 2 35:35 lo que reclamaba el entrenador pero está limitado a decir lo de siempre

Voz 0978 35:38 la quiere sacar el máximo a los que están ahora mismo la plantilla en lo estrictamente deportivo el entrenamiento de hoy Rubén Pérez ha entrenado con sus compañeros con total normalidad aunque será duda hasta última hora Yahya al ser y el último en llegar el jugador árabe ha entrenado como uno más también en una sesión en la que hemos visto muchas acciones de estrategia no sé si querrá decir algo aunque sabemos que el Getafe también es muy fuerte en esas acciones Se para el partido bajas confirmadas de manos que y Mauro Dos Santos para el derbi un derbi Asier Garitano cataloga como muy complicado por el nivel que está mostrando el Getafe desde el primer día

Voz 29 36:06 da igual muchas veces en los derbis cómo llega uno otro intentaremos jugó

Voz 25 36:10 es un gran partido

Voz 29 36:13 a ver no puede sabemos también de la dificultad de de lo muy fuerte que está siendo el el Getafe en casa están sacando sus partidos y muchísimos puntos hay me espero ese gran

Voz 2 36:24 taza habrá que ver si en las rotaciones los cambios que hacen el equipo teniendo en cuenta que han jugado la semifinal el miércoles y que juega la importantísimo el importantísimo partido de vuelta el miércoles imagino

Voz 0978 36:35 cambios esperan no pues si se esperan cambios porque esta semana están siendo de mucha carga física para para el Leganés volverán a hombres como Cuéllar Naranjo Mantovani y el que si volverá también parece es Diego Rico ausente estos días por un proceso de gripe sí sí estaban

Voz 2 36:49 con gripe además creo que alumbre ahora le pillamos en un momento complicado Diego Rico buena

Voz 1963 36:53 las tardes hola buenas tardes lo primero perdona por la interrupción en la comida eh ya tranquilo que que está que estabas comiendo un poco de pescado

Voz 2 37:05 ah bueno está bien ata cuidarse dietas a nadie que sí que sí qué tal de la gripe mejora

Voz 1963 37:10 sí ella todo mejor si cómo está el equipo ahora que nada porque cuando un partido muy importante lo vengo parecer ser un derbi mucha ilusión como como la ahí esperemos que hemos los tres puntos nosotros

Voz 2 37:30 es consciente el equipo de la importancia el derbi imagino que sí pero también imagino que el míster en algún momento os ahora ha dicho es dejar de pensar en el miércoles que el domingo tenemos partido o eso no ha pasado

Voz 1963 37:41 no lo aunque eso no ha pasado porque sabemos que él es el es lo mismo Yves Leterme con el pues ya principalmente se lo mismo su digo muy duro en casa de el rival aprieta la que están en campaña esperemos que estamos haciendo una buena temporada y esperemos conseguir algo positivo

Voz 1 38:10 sí desde luego es tu segundo año aquí en en Leganés e irreal

Voz 2 38:14 ante la temporada lo lo que decías no que estáis haciendo los dos equipos no sólo el Getafe también el Leganés es impresionante veintiocho puntos a cinco de Europa a once de descensos se cambia un poco el objetivo que ese tenía marcado a principio de temporada o primero llegar a esos cuarenta cuarenta y tres puntos

Voz 1963 38:29 no es el principal objetivo es la permanencia como como acordamos desde el equipo están en Primera y luego pues éstos se verá donde merecemos estar más arriba abajo pero principalmente el objetivo es la salvación luego el mar pues ya ya hasta dónde podemos llegar

Voz 2 38:49 en el partido bueno ha declarado la comisión de contra la violencia el racismo la xenofobia el partido de de alto riesgo haber trescientos efectivos de la Policía lo acabamos de contar sobre todo llamamiento a la calma entre las aficiones no que es un partido de fútbol que es una fiesta y nada más

Voz 1963 39:07 claro es un o partidos un un espectáculo gente vaya a disfrutar de fútbol animando cada funciona

Voz 30 39:17 ahora soy ni que que que que

Voz 1963 39:20 eso que sea una fiesta un espectáculo y esperemos llevándose los tres puntos

Voz 19 39:25 aún así Diego hoy claro habéis tenido el partido deseó

Voz 2 39:27 entonces no ha sido una semana normal ha sido un poco atípica pero notáis que los aficionados os presionan os os animan más de cara a este partido el domingo que es más importante que el resto de partidos o no se nota

Voz 30 39:39 no es que que no se nuestra nada que están

Voz 1963 39:44 el partido que se está con nosotros en el mando unos

Voz 30 39:48 en cualquier lugar de España en cualquier estadio la que agradece y esperemos que que

Voz 1963 39:54 muchas ganas y mucho tiempo seis empatados a puntos

Voz 2 39:57 ha comentado pero en el partido de ida el Getafe ganó uno dos también es un partido importante para recuperar el golaveraje

Voz 1963 40:05 si alguien es un partido tanto que te dan un pequeño salto también con los de abajo y ahora el tema tiene pues es ilusión a Patti para tu gente para me ha dado nada porque lo que pasó la que que perdimos puntos aunque estoy pensando en él

Voz 2 40:28 Bingo sólo y únicamente se viste ayer el Barça Valencia el otro duelo de Copa

Voz 1963 40:34 sí sí que lo hubiera que si tienes alguna preferencia

Voz 30 40:39 la preferencial ahora mismo

Voz 1963 40:43 para nosotros el Getafe y luego el Sevilla pues a la final y luego pues era final pues aún partido todo todo puede pasar

Voz 2 40:51 sigue tienes aprende a la rueda de Getafe Getafe Getafe bueno pues el próximo domingo a las doce Getafe Leganés Diego Rico que tengáis muchísima suerte hay muchísimas gracias por estar en SER Deportivos

Voz 19 41:02 vale muchas gracias a vosotros tres y cuarenta y uno seguimos

Voz 2 43:20 no hablamos de fútbol sala porque empezó el Europeo de Eslovenia y Toni López muy buenas muy buenas adquirieron no lo hizo de la mejor forma es verdad que no perdimos pero

Voz 37 43:31 esperábamos otra cosa si contra Francia España empató a cuatro esperamos una victoria incluso holgada pero bueno el fútbol francés está dirigiendo el fútbol francés está creciendo la muestra fuera otro día que venció a la vigente campeona de Europa perdón empató contra vigente campeona de Europa España y bueno fue un partido irregular de la selección que al final se abrió el marcador para España con un gol de Adolfo que fue el mejor del partido te está escuchando ya en sintonía es algo porque vamos a saludar

Voz 2 43:55 el Adolfo qué tal muy buenas hola hola

Voz 19 43:57 buenas tardes podemos considerar el empate ante Fran

Voz 2 44:00 como un pinchazo entonces bueno así es

Voz 38 44:02 claro porque al final esta selección España sólo sólo aspira a ganar hecho y lo único objetivo que tenemos eh cada partido que es fascinada Messi el único objetivo de este campeonato de Europa nuevamente Si está claro que que que está difícil porque todo está muy igualado los partidos

Voz 39 44:22 muy diferente si está muy muy

Voz 38 44:24 claro y muy muy difícil

Voz 39 44:27 lo día

Voz 38 44:28 pero bueno al final en también hay que hay cosas negativas pero también hay que sacar las conclusiones positivas es que hicimos dimos la vuelta al marcador en el que en cuatro cuatro veces en el partido de verdad que también eso de pisar

Voz 0978 44:42 eso te iba a decir que que la reacción en realidad fue

Voz 2 44:44 muy buena porque con cuatro dos abajo quedando pocos minutos de cualquier otro equipo a lo mejor habría perdido la cabeza por lo menos pues nosotros nosotros sacamos ahí el carácter no para conseguir el empate a cuatro que parecía ya muy complicado a pesar de de del rival creo decía