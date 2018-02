SER Deportivos: Piqué acapara los focos (05/02/2018)

Voz 1 00:00 hola todos buenas tardes bien

Voz 0699 00:02 pero dos al deporte en la SER Gerard Piqué no es una persona

Voz 1 00:05 la cualquiera desde hace mucho tiempo es internacional con las

Voz 0699 00:07 selección y desde hace poco excapitán del Barça y desde siempre es un tipo al que le persigue la polémica o por mejor decir en la persigue el alcanzan esas ocasiones entiendo que no tenga gracia que sí me tan con tu familia durante todo un partido que no mola que te piten noventa minutos pero entiendo que mandar callar aún estadio rival centrándose de un gol y repetirlo del Espanyol de Cornellà cuando tiene abierto un expediente por ello es de ser polémico y provocador ser uno de los capitanes de un equipo grande lleva implícita la educación y la internacionalidad el ser un espejo en el que muchos críos en Irán y Piqué ha roto el espejo con tanto gesto el mandar callar a un estadio y menospreciar al Espanyol incidiendo en lo de Cornellà les sitúa a tener educación y respeto tan cerca como está Tram de ser amigo del presidente de el norcoreano la verdad está bien a las tres un minuto comenzamos SER Deportivos

Voz 3 01:01 por

Voz 4 01:05 al seguir deportivos Francisco José Delgado

Voz 0699 01:08 pues aquí estamos los de SER Deportivos ya estéis escuchándonos desde la carretera tener cuidadito comenzamos una hora de radio donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como mazos cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la hacer la tele la TDT nuestros enlaces en redes o la web tres suben les Cadena Ser punto com que cualquier forma ya sabéis que nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción y Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica llegó Marco se sobró se lesionó ir rajó casi en ese orden el gesto hacia la grada de Cornellà estas declaraciones le pueden salir por un pico de partidos a pique

Voz 5 01:47 el es muy obvio son son de Cornellà lo dije el otro día leí con eso yo lo que me refería que cada vez están mal más desarraigados de Barcelona tiene un propietario chino también que ya no hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo son de China de España dedicó carne porcina son son de de de lo que eso ni nada cada vez están más desarraigados y es lo único que quise decir y sé que dolió pero claro es que ellos también la afición también todo lo que dice duele mucho entonces yo con el sarcasmo intente pues devolvérsela parece que ha funcionado porque ha gastado una pasta

Voz 0699 02:25 a ver el gesto a la grada en caliente sin ser edificante hasta puedes entenderlo en un momento de calentón lo de las declaraciones en frío meditadas y reincidentes nos entiende y Piqué sigue queriendo acaparar un protagonismo con sus palabras que lo tendría por su juego si no se es obra tanto sería un central excelente sobrados pues es más noticia por sus palabras que por su juego y hoy también es nota noticia protagonista por su lesión nada de Gerrard le provocó en un en el partido e una lesión de la que esta mañana ha pasado reconocimiento médico y además un partido que tuvo lío en el túnel de vestuarios en la zona mixta en la sala de prensa en una rivalidad entre ambos que este año ha crecido un montón así que Barcelona será nuestro prima destino eh por todo esto el segundo será Madrid en la pelea en dónde se ha metido el Atlético que trata de que la Liga no se convierta en un monólogo tras su victoria ante el Valencia en donde puede haber perdido por cierto sus dos centrales titulares para tres semanas también Madrid tiene noticia con el Real que va de desastre en desastre en Liga hasta yo diría el desastre final cuarto cediendo otro empate este fin de semana ante el Levante hiriendo como en el horizonte se dibuja un par Nissan Germaine de un motivador Ximo de un ansioso por jugar Neymar

Voz 6 03:37 es imposible yoga contra ellos desde tendré que que exigía

Voz 0699 03:45 más ansioso imposible dice Neymar que como cristiano está de cumpleaños hoy aunque la fiesta grande del fin de semana la hemos vivido con un retorno

Voz 1576 03:54 el de Yeray que tras nueve meses después del Diane

Voz 0699 03:57 Nos cáncer regresó ayer con el Athletic de Bilbao

Voz 7 03:59 sí yo creo que este debut

Voz 8 04:02 no

Voz 7 04:02 eh yo creo que es un ejemplo no no solo

Voz 9 04:05 todo ha

Voz 7 04:07 para mí sino para todas las personas que están pasando por ellos que osea que

Voz 1576 04:12 entonces supera de puede salir adelante nos alegramos

Voz 0699 04:14 un montón pero hay no pudo celebrar su vuelta con la victoria de un Athletic que cayó ante el Girona que ahora mismo parece la revelación de primera que pelea un Leganés de actualidad por la Copa para la que ha agotado las entradas con colas incluidas en Butarque para el partido del miércoles esos ya antes de la Copa hay que completar la Liga que se juega un Las Palmas Málaga con más que necesidad de ambos Joy además de nuevo capítulo burocrático futbolístico reunión entre el ministro de Educación Cultura y Deporte la FIFA con el run run que dejó Villar de una posible suspensión de la selección para el Mundial de Rusia os acordáis o nada va a quedar en nada

Voz 8 04:45 no con total seguridad es lo que queda mucho

Voz 0699 04:48 es el polideportivo de hoy es un espectáculo han estado Rafa Nadal y Alberto Contador con actos en Madrid la selección de fútbol sala juega mañana los cuartos de final del Europeo Illa de baloncesto da a conocer esta tarde los convocados para las ventanas de Klee el ubicación del Mundial de final de mes irse ha jugado esta madrugada y lo hemos contado en la SER la Super Bowl que ha ganado Philadelphia Eagles a New England Patriots que ha hecho que hoy seis millones de estadounidenses seis digan que están malos para faltar al trabajo después de ver anoche la súper vosotros a lo que no debería faltar esa los próximos minutos de radio que son las tres cinco y como siempre y hoy más que nunca vamos salir

Voz 10 05:24 ya si le preguntas al dueño de un negocio que es para él

Voz 11 05:26 palabra pernil que tira socio una palabra en inglés no alguien de confianza eso es lo que queremos ser paradigma Un par

Voz 12 05:33 con Vodafone One Profesional el Brussels

Voz 10 05:36 es hora miento que necesitas para que tu negocio a este deporte

Voz 12 05:38 delante Vodafone esto Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 13 05:44 di esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 14 05:59 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros con eco bonus de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1576 06:10 tú vendes algo si quieres vende más si Ikea esperar mal Ikea o anunciar T no tengo dinero no es problema

Voz 4 06:17 con sede en radio con lector de la radio punto com es de sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará

Voz 0699 06:23 a miles de personas de la radio punto com

Voz 4 06:26 Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio Puig

Voz 0699 06:32 creo que vamos a coincidir todos en que el nombre propio del días claramente el de Gerard Piqué multi protagonista de la actualidad del Barça goleador radiador lesionado y lo mismo expedientado por sus declaraciones el caso es que el central del equipo azulgrana es noticia de Albets hoy por casi todo buenas tardes

Voz 15 06:47 hola qué tal Paco juego buenas tardes si lo más reciente por esto

Voz 0017 06:50 la lesión en la rodilla derecha que le podría tener un par de semanas de baja una entrada de Gerard Moreno en el tramo final del derbi le provocó molestias en esta rodilla y esta mañana ha pasado pruebas Gerard Piqué en la ciudad deportiva del Barça para saber si hay lesionó el club de momento no piensa decir nada no va a hacer comunicado pero según TV3 Piqué sufre una elongación en el ligamento externo de la rodilla dicha podría estar como digo dos semanas de baja con lo que llegaría justo para el partido de Champions en Stamford Bridge frente al Chelsea ahora el problema lo tiene Valverde porque Vermaelen sigue lesionado y sólo están disponibles Umtiti que además está sancionado para recibir al Getafe Yerry Mina que todavía no ha debutado un Valverde que ayer habló del gesto de Piqué mandando callar a la grada de Cornellà hilo hizo también Quique Sánchez Flores el gesto

Voz 1038 07:39 que lo enmarcó dentro de todo lo que ha sido está

Voz 16 07:41 a esta semana y también dentro de la rivalidad al todo el mundo estaba susceptible Don cada vez que tocaba el balón aquí

Voz 17 07:48 que un jugador no puede silenciar una afición iconos como la nuestra es imposible los gestos son gestos ya que quedan pero nosotros estamos muy por encima del español está muy por encima de afición el español está muy por encima Isabella estar muy por encima de los próximos días

Voz 0017 08:02 esto decían los entrenadores antes de escuchar a Piqué en zona mixta dejando claro que la falta de respeto es que el español le denuncie por decir que sí

Voz 1576 08:09 son de Cornellà pero no denuncian a su afición

Voz 0017 08:12 por insultar a la familia de Gerard Piqué hay muchos

Voz 0699 08:14 de respetó demasiadas en torno a la actualidad de esos dos equipos porque además del lío de Piqué en el campo lo que pasó en la sala de prensa y la zona mixta de por medio queda el del túnel de vestuarios entre Sergio García y Umtiti con racismo de por medio Adrià sí

Voz 0017 08:28 no bastante lío en el túnel de vestuarios incluso Gil Manzano el árbitro del partido lo recogió en el acta

Voz 0239 08:33 Nos consta que hubo algún forcejeo

Voz 0017 08:35 entre jugadores que afortunadamente no llegó a mayores en las tuvieron Sergio García hay Umtiti ya sobre el césped de Cornellà luego eh con esta disputa verbal que siguió en el túnel de vestuarios según algunos testimonios sí

Voz 15 08:49 yo García le llamó negro aún Tití

Voz 0017 08:51 qué sobre el campo ya fue a por él estaba fuera de sí el jugador del Barça Joy el futbolista del Espanyol dicen Instagram que habló con un tras el partido literalmente dice que en ningún caso mi ánimo fue racista es decir no niega que le llamara negro a Samuel Umtiti dice Sergio García que su mujer es de etnia gitana y su cuñado afroamericano Ike en cualquier caso la tensión que hay en los partidos debe quedarse todo en el terreno de juego

Voz 0699 09:20 lo mejor de todo va a ser de vacaciones a los Espanyol Barça temporada viendo el nivel de tensión que registran ambas como hoy la actualidad del Barça tiene el nombre propio de Piqué y los líos la del Real Madrid más global va de desastre defensivo falta latitud desconexión de partidos y cabreos generales Javier Herráez por la Junta

Voz 15 09:35 perfectamente Pacojo la verdad que están desesperados eh la cara de ciudadano de Ramos el sábado en en el campo del Levante era todo un poema están deseando deseando que llegue ya el día catorce así cuando a un futbolista por Whatsapp te dicen que ya cuanto antes llegue el día catorce para medirse al PS Jen es una pesadilla constante muy tocados encajan un gol y se vienen abajo vamos la que está cayendo la nieve hoy en Valdebebas y el campo es campos están completamente bueno pues nevados les cambia el chip a las cinco entrenan como digo después de ese nuevo fiasco ante el Levante empate a dos el cumpleaños hoy de Cristiano XXXIII la frase la que captó con los compañeros de Movi Star en el día del

Voz 18 10:18 el fútbol Ramos con Marcelo al lado de dice Marcelo que somos un cuadro

Voz 15 10:22 lo que nadie mete el pie de textualmente como digo ahí en el día de fútbol de Movistar se puede leer los labios no puede ser dice Sergio Ramos vamos ganando un balón dividido y nadie mete el pie creo que resume perfectamente lo que le pasa al Madrid este año vamos a ver si frente al pie y en la Copa de Europa el Madrid y lo futbolistas meten el pie

Voz 0699 10:41 lo resume bien y descartado por lógica hay fútbol el Madrid el que se mete en la pelea por el título de la Liga es el Atlético de Madrid que ayer sacó adelante el partido ante el Valencia pero que pagó con sus centrar en los tres puntos Miguel Martín Talavera queda

Voz 1576 10:51 Pacojó muy buena así pues un precio muy caro es verdad que se acerca al Barça es verdad que la metido ya diferencia de nueve puntos al Valencia tercero y diez al Real Madrid IV pero no es menos verdad que saqueados y sus dos centrales titulares un pinchazo en el minuto veintiocho de la primera parte de Stefan Savic en la parte posterior del muslo izquierdo le va a dejar de dos a tres semanas de baja y lo he Diego Godín pues es una incógnita hoy está pasando ahora mismo está pasando pruebas ayer se habló que el habían reconstruido Maxi lo un especialista maxilofacial perdió tres dientes del maxilar superior pero que en teoría la mandíbula no estaba afectada bueno pues se está hablando de plazos de alrededor de dos semanas lo querría decir que si tiene la mandíbula aceptada en cualquier caso todavía no es seguro iba a depender un poco de esas últimas pruebas que están haciendo en la mañana de hoy si tiene la mandíbula o no afectada en cualquier caso no van a estar para el fin de semana iban a ser dos bajas importantes la de los dos y fuera de los GAL

Voz 0699 11:41 Andes el otro equipo noticia del días el Deportivo de la Coruña

Voz 1576 11:43 la última goleada encajada llevado al equipo gallego a la destitución de Cristóbal la llegada de un ex

Voz 0699 11:47 la dos de mucho renombre al banquillo deportivista Fran Hermida

Voz 19 11:50 seis Se trata de Clarence Seedorf como dices con muchísimos renombre como jugador ex del Ajax del Real Madrid el Inter pero que como entrenador únicamente tiene experiencia de veintidós partidos con el Milán y catorce más en el Shenzhen de la segunda división china está a punto de aterrizar en A Coruña se espera para las tres y media será el tercer entrenador del Deportivo en esta campaña

Voz 0699 12:11 en los campos como jugador un crack el historial en los banquillos de Seedorf no es tranquilizador precisamente pero supongo que en el Depor piensan que algún día tendrá que cambiar lo que no cambia es que tras la pausa seguimos más

Voz 21 12:22 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 10 12:26 ambas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico conducirlo la misión imposible para mí pero anoche las luces de los otros coches

Voz 22 12:38 es difícil calcular bien las distancias Feinstein seis son entes para uso diario que permiten además una visión más precisa durante la conducción encuentra el acento óptico de confianza en seis punto es barra visión

Voz 10 12:52 quieres dar conciertos negocia en las principales radios

Voz 4 12:54 al mejor precio entre Cruz de la radio punto com quieres tolerancia con la mejor calidad de sonido incluso con las voces de estos actores preferidas desde son los veinte euros entrar en Cruz de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargados de todo de la radio punto com para que venas más

Voz 0699 13:14 a los engañó el resto del fútbol vale muchas cosas por ejemplo va de Copa el miércoles vuelta del Sevilla Leganés en el Pizjuán que es una cita histórica para los visitantes tras el uno uno de la ida y había pocas entradas con lo que hemos visto hoy colas en Butarque y entradas agotadas para los visitantes

Voz 1643 13:29 el primero de la cola llega al estadio a las doce de la noche la tornado con algunos familiares para comprar la primeras de las cuatrocientas XXV entrada que han salido a la venta Juan Manuel trastadillas había doscientas personas en la fila y las entradas se han agotado en menos de tres horas hay aficionados que estando en la cola hirviendo que se quedaba sin entrada las han comprado directamente en la web del Sevilla para el viaje el Leganés gratuitos y las peñas dos más si hiciera falta iconos sana o todas las entradas ya había cinco autobuses llenos en lo deportivo Gabriel que ayer fue baja en Getafe por enfermedad ha entrenado los convocados van a viajar mañana hilos que se quedan fuera de la lista venera Sevilla el miel

Voz 0699 14:00 en la plantillas de tomar partido como dice el capitán

Voz 9 14:05 de una semifinal que para nosotros es un final eh hay que darlo todo

Voz 0699 14:09 es la final de la temporada para el Leganés o la primera de las finales el Leganés es la revelación en la copa el próximo equipo noticia en SER Deportivos es la revelación en la Liga Girona recién ascendido ayer ganó al Athletic y está dos puntos de Europa

Voz 8 14:21 Vittorio qué tal Pacojó pues la buena marcha del equipo eso sí no hace cambiar a nadie discurso sólo se escucha la palabra permanencia pero el hecho es que como dices catorce puntos sobre el descenso y a sólo dos de Europa League y el domingo visita al Sevilla que justamente es que marca la zona europea el entrenador Pablo Machín da permiso a la afición para que sueña pero él sólo se fija en lograr la salvación

Voz 1576 14:40 eso sí elogios no le faltan a su equipo le pidieron

Voz 8 14:42 que de esquí describir al Girona en una palabra así lo hizo

Voz 23 14:45 más larga que conozco es súper Khalifa gilista que traducido han argot este es mi equipo

Voz 0239 14:53 la hostia y una última cosa Pacojó el Girona renovado

Voz 8 14:56 hoy hasta dos mil veintiuno al central Pedro Alcalá tienen licencia para soñar tienen derecho a soñar

Voz 0699 15:01 ese partido de Montilivi Se produjo una noticia que nos dieron montón que es el regreso a los campos de Yeray tras nueve meses del diagnóstico del cáncer testicular Iván Mantilla

Voz 0838 15:08 sí sí me de Oriente Pacojó el primer título de la temporada y creo que el más importante en el Athletic Un Yeray que volvió además en el Día contra el Cáncer jugó los noventa minutos no tuvo como el resto del equipo un buen partido pero casi en este caso

Voz 1576 15:19 era lo de menos de alguna forma de sorprendió en el once

Voz 0838 15:22 titular y puede que el viernes San Mamés su afición pueda corear su nombre cuando el once sean once por megafonía veremos será sin duda otro gran momento para Yeray

Voz 0699 15:30 desde luego son grandes noticias y me quedan un par de apuntes futbolísticos en Madrid reunión FIFA ministro del Deporte con el asunto de la amenaza pasada auspiciada por Villar de dejará la selección fuera del Mundial de Rusia que vas a dándome Ana buenas

Voz 24 15:42 pues nada lo esperado que ha venido la secretaria general de la FIFA

Voz 0231 15:45 ha unido con José Ramón Lete también con el ministro estaba Juan Luis Larrea IU considera la FIFA que no hay intromisión del Gobierno le haya explicado que es un tema judicial ajeno al Gobierno y por ese motivo España estará en el próximo Campeonato del Mundo

Voz 0699 16:00 afortunadamente eso se diluye lo de la ausencia de España en el próximo Mundial cita aún queda lejos más cerca está el fin de la jornada de Liga de Primera División con un duelo de equipos muy apurados en Gran Canaria juegan Las Palmas Málaga último hora Francia buenas tardes qué tal muy buenas tardes

Voz 1576 16:15 diga final tanto para la Unión Deportiva la forma como para

Voz 0699 16:18 al Málaga la Unión Deportiva Las Palmas recordó ganó

Voz 8 16:20 el partido de ida disputado en La Rosaleda en el equipo malaguista son altas

Voz 1576 16:26 Day en la Unión Deportiva Las fama Aguirre Garay

Voz 8 16:28 el eterno podrían debutar en el once titular del equipo de Paco Jémez

Voz 0699 16:33 Las Palmas Málaga un partido de mucha tensión para cerrar toda la jornada de liga cerrados el fútbol dejamos tres minutos hoy al polideportivo que hay para repartir

Voz 10 16:50 este lunes es una locura hoy

Voz 0699 16:52 dos grandes nombres han estado Madrid Rafa Nadal ha presentado una clínica y de paso ha pegado un repaso a la actualidad del tenis ya ha hablado de su lesión que es lo que ahora mismo más no preocupa Antonio de la Torre

Voz 26 17:03 no si ya querido transmitir tranquilidad respecto a su lesión a las molestias que le obligaron a abandonar en los cuartos de final del Open de Australia frente a Marin Cilic el número uno del mundo tiene previsto reaparecer en el torneo de Acapulco que comienza el día veintiséis de este mes sigue los plazos de recuperación todos queremos que aguantó antes pero no quiere ninguna prisa para

Voz 1774 17:22 acortarse los plazos es posible pero bueno recibió el calendario todo todo sigue igual le tengo previsto irme me para para México dentro de una temporadita jugaré de lo que lo que tenga jugar no Juanelo que tanto yo como mi equipo creamos que sea lo lo adecuado para para mantener un nivel alto si al cine al cabo jugaremos feliz jugar

Voz 0699 17:41 Rafa Nadal cumpliendo plazas y otro grande en ciclismo Alberto Contador ha presentado los equipos de su fundación mirando hacia la cantera Borja Cuadrado

Voz 0298 17:49 sí efectivamente con una novedad para esta temporada porque al margen de las formaciones que ya existían en categoría júnior y sub veintitrés ve la luz el proyecto profesional el arte Cometa de Tercera División el ciclismo mundial

Voz 0239 17:59 equipo con once corredores jóvenes que surge un mes de

Voz 0298 18:02 pues de la retirada de hemos lanzado la pregunta lógica venderá echa de menos el ciclismo

Voz 9 18:07 bueno pues quizá tenía que responder en dos meses porque me cuesta eh me cuesta me cuesta cambiar el chip de hecho en esta Vuelta a Valencia pues estuve viéndolo a los estuve viendo los también a pie de carretera me costaba me gustaba verla desde fuera no porque al final o te encuentras bien físicamente te gusta la competición y en cierto modo pues un poco lo echar de menos no pero bueno ya estoy hablando con con iban con Ivan Basso que tiene experiencia porque lo ha dejado te más tiempo que yo estoy diciendo que me aconseja un poco para quitarme un poco ese moro esas ganas de competir

Voz 0699 18:36 Contador y Nadal dos grandes protagonistas del día muy en deportes Se va a dar a conocer hoy la lista larga de la selección española de baloncesto para los dos próximos partidos de las ventanas en medio del conflicto con la Euroliga Marta Casas fue si aún

Voz 1509 18:48 conflicto que desde la última ventana ya estaba hoy no se ha solucionado Sergio Scariolo va a dar una lista de veinticuatro jugadores de cara a los dos próximos partidos en mis en Minsk ante violó

Voz 1576 18:56 en Rusia el veintitrés de febrero contra Montenegro

Voz 1509 18:59 en Zaragoza el lunes veintiséis la base serán los doce jugadores que ya ganaron los dos primeros partidos con nombres como Quino Colom Fran Vázquez Don Jaime Fernández con novedades como Javi Beirán o Pablo Aguilar lesionado es la primera lista Icon nombres también de jugadores de Euroliga que salvo solución in extremis no van a estar en la lista definitiva

Voz 0699 19:14 y hablando de selecciones la de fútbol sala juega mañana en el Europeo los cuartos de final

Voz 1576 19:18 Toni López se contra Ucrania mañana a las nueve de la noche

Voz 27 19:21 pues se clasificó como primera del grupo de tras ganar uno cero azerbaiyano hoy empiezan los cuartos de final del Europeo a las seis Serbia Kazajistán a las nueve de la favorita Rusia se enfrenta a la anfitriona Eslovenia para mañana de Mar del España Ucrania a las seis juegan Portugal Azerbayán y un dato

Voz 0239 19:34 eh ocupante Pacojó es el Europeo con menos goles en sumar

Voz 27 19:36 los grupos sólo cincuenta y cuatro por ejemplo en las tres anteriores ediciones no se bajó de setenta y tres goles

Voz 0699 19:42 esta madrugada se ha jugado la Superbowl breve

Voz 20 19:45 el germano los Eagles de Filadelfia

Voz 8 19:49 que hemos acabado de contar así como estáis escuchando las

Voz 0699 19:51 cuatro y media de la madrugada

Voz 20 19:54 así estamos

Voz 10 19:56 les saca pura

Voz 8 19:57 aunque queda mucho deporte y sin resaca que contar este ser deportiva

Voz 0699 20:00 hasta las cuatro de la tarde SER Deportivos

Voz 9 20:05 inasible

Voz 20 20:13 maricón

Voz 28 20:23 uno de cada tres usuarios insulta en la red durante un partido de fútbol por cada

Voz 29 20:28 atiende esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respetar o insultar insultarse este trece D

Voz 28 20:36 en el Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violento

Voz 9 20:43 de la afición en redes sociales

Voz 10 20:46 sin respeto no hay juego en Hora Veinticinco es que yo aluciné con los interrogó

Voz 8 20:54 oiga usted jurar y perjurar que es fan de la

Voz 10 20:56 constitución más o menos le vino y estos os le promete que va a ser bueno una fuga para consiguió frenar los cánticos analizan la actualidad pero está en Bruselas porque le da la gana que no olvidaré verdad eso es cierto tú sabes los lunes a las

Voz 1038 21:10 dame electoral tenía algún soplo claro

Voz 10 21:13 hombre yo creo que no mucho cuidado

Voz 1576 21:16 de Hora Veinticinco reparta falaz

Voz 10 21:19 tres Odom Páramo con Ángels Barceló

Voz 9 21:25 a bueno en un poco menos de tiempo para la barra libre así que

Voz 0699 21:28 lo voy a quitar de la presentación te digo que Piqué Cristiani Griezmann con sus gestos no van a llevar un rato ella Dios dirá hola Antonio Romero muy buenas tardes qué tal muy buenas a todos hola Barcelona Jordi Martí muy buenas buenas tardes quedamos Madrid tiempo Yola de nuevo Miguel Martín Talavera lo hemos Rice hola qué tal de por dónde empiezo empiezo por Piqué he Jordi

Voz 0985 21:48 hombre yo creo que sí ha sido noticia ha sido protagonista realmente Piqué se equivoca con sus declaraciones relacionadas con el español yo siempre he defendido que el español no es un club de Cornellà que es un club de Barcelona y a mí las alusiones autónomas eh me sobran aquí me parece que Piqué se equivoca ha dicho eso

Voz 1576 22:11 todos tenemos que hacer un esfuerzo el dicho esto te mata a Jordi porque estaba perfecto pero es que siempre pasa desde Barcelona digo nada más pero no pero oye tienes razón pero por qué dice esto esto esto pero no no hay un pero luego si quieres hablamos de la grada de Cornellà de lo que sí presentable o la repugnante pero es que siempre pero es que

Voz 0239 22:32 podría con el Alavés lo mismo la moción alimentará moción tranquilo excepto la la enmienda

Voz 0985 22:36 ya te puede sosegar a repetir de nuevo por lo tanto yo creo que Piqué se equivoca cuando habla de español de Cornellà hice que evoca

Voz 0239 22:47 en sus declaraciones fotones índice cien prosiguieron Jordi yo también cien anuncian con Jordi lo único quiero decir que lo peor de este caso con mucha diferencia son los impresentables que e insultaron ayer yo creo yo creo no no tampoco estuve tan tan atento al partido como para decirlo cien por cien seguro pero creo que hasta el gesto no hubo insultos corrija a Jordi así es así es pero a mi me da igual Osán Leonor era la manera de la claro que insultan Annette lo peor con diferencia de este caso lo dije ayer lo repito hoy alguien del español refiero algún directivo algún futbolista algún de algún dirigente incluso el entrenador podría haber salido públicamente afear la conducta de esos impresentables que sobran en los campos de fútbol dicho esto Piqué se tendría que preguntar porque siempre le pasa a él Piqué leves comiendo encarecidamente la lectura de un artículo en el diario El Mundo de mi compañero Orfeo Suárez creo que fue juegue el viernes de la semana pasada en el que yo por ejemplo me enteré eh por qué español está en Cornellà Hinault continúan Sarrià leer les recomiendo encarecidamente la lectura desarticuló a Piqué y a lo mejor a partir de ahí tiene menos motivos de llamar al español español de Cornellà y luego otra

Voz 8 23:58 la reflexión que creo que debería hacerse Piqué

Voz 0239 24:00 al que ayer Gallego llamó patoso en el larguero yo creo que es una definición fantástica del comportamiento de Piqué fuera del terreno de juego por qué le pasa a pique por qué no le pasa Pujol es menos del Barcelona Puyol que Piqué porque no le pasa Busquets pues menos del Barcelona a Busquets que Piqué porque jamás le ha pasado Iniesta es menos del Barcelona para la gente Iniesta que Piqué siempre le pasa Piqué yo creo que Piqué que según ser un tipo tan inteligente debería hacer una reflexión profunda de por qué siempre le pasa a él y a otros

Voz 0985 24:32 ya ahora dicho todo esto tenemos que decir lo siguiente que todos nosotros la mayoría nosotros pues hoy tenemos familias tenemos hijos eh entonces si cualquiera de nosotros se encontrara en las circunstancias que ha vivido Piqué en Cornellà donde es víctima Diana de los peores insultos que os podéis imaginar no él sino a su mujer a su hijo yo creo que esto sí que es un claro atenuante IMI hace comprensible que el jugador tenga este tipo de salidas me entendés lo que quiero decir perfecta Bolero

Voz 0239 25:06 el acosa a Piqué a Piqué

Voz 0985 25:09 dándose les Silva en León o en cualquier sitio en Gijón no en el río el campo que crees

Voz 8 25:14 nosotros por sus declaraciones políticas porque

Voz 0985 25:17 él las hace ya él siempre ha hecho declaraciones políticas yo creo que Piqué es independentista creo creo eh no estoy seguro porque lo niega el dice que es partidario del derecho a decidir pero las en toma entiende que forman parte de una reacción a su propia posición política lo que no tolera le duele es que el ataque salvaje y brutal sea a su familia

Voz 8 25:39 en su mujer George Bush recordarlos

Voz 0985 25:41 juntos

Voz 0239 25:42 uno de ellos no que no hace falta ya no la Jerez dieron a entender de forma masiva y coral sólo recordamos todos los insultos tú crees que a Cristiano Ronaldo y sus salidas de pata de banco que tú tanto criticas le insultan Tanguy levemente en lo personal como insultan también a Piqué o

Voz 0985 26:07 sí

Voz 8 26:08 pues ya está pero era el primero

Voz 0239 26:11 ya está no podemos darlo por los insultos son poner masivo caso estamos nosotros lo futbolista no se pueden poner al nivel como nunca de los aficionados

Voz 0985 26:23 a Piqué con los insultos que recibe Shakira

Voz 0239 26:25 a lo futbolistas repito oler a la altura ni al nivel de los radicales que sobran en los terrenos de corderos los radicales no

Voz 8 26:35 no será evidentemente no tuvo una

Voz 0231 26:39 pues mira yo que en esto no soy nada tibio y que como muchos de los que estamos en la tertulia intención de paso la vida en comités presidentes preguntando cosas de estas yo cerraba Cornellà creo que lo que hay que hacer es cerrar ya los fondos de los estadios sancionar ya los equipos es que no hay que tener ningún tipo de miramiento una afición que se mete con Shakira que se mete con el hijo de Piqué hay que cerrar primero el estadio y luego preguntar

Voz 0239 27:03 a veces eh contrató los nuevos no contrató

Voz 0231 27:07 pero pero dicho esto a mí Piqué no me da ninguna pena no quiero que le insulten quiero que cierren Cornellà pero creo que Piqué se busca lo que le pasa por provocador nos lo hacen otros lo hacen a Piqué porque le encanta provocar es sobrecogedora termino con esto el gesto de poner el dedo en la boca de pedir silencio señalado comparando desde Barcelona con tu borrarlo en el Camp Nou creo que Piqué futbolísticamente hablando se puede comparar con Raúl son dos grandes pero el personaje de Piqué se asemeja más al que tenía Arbeloa fuera del campo el que tenía Raúl mucho más

Voz 1576 27:38 pero sobre todo porque yo creo que al final yo creo que estamos todos de acuerdo en cuanto a lo deleznable de los insultos y que eso hay que meter mano oí seriamente el problema es que sí de notaba ya SS pero ese ese es su problema pero lo imparable porque me Jordi pero yo creo pero yo creo que por ejemplo sólo tala perdona no pero lo que pasó el otro día en la grada pero no son

Voz 0239 27:58 meter mano pero perdona giro quiero insistir en este punto no sólo meter mano de manera de manera legal el competir el Comité de Competición el árbitro que cómo no también el club Iturralde el club claro el club responsable absoluto de si no puedes identificar a todo porque eso es imposible seguro que alguno lo puedes identificar fundamentalmente para mí la responsabilidad máxima de no haber salido públicamente algún miembro del Real Club Deportivo Español de Barcelona presupuesto a decir esto no nos gusta en nuestra casa

Voz 8 28:30 pero yo lo tienen que decir también lo pero yo

Voz 1576 28:33 Antonio estando de acuerdo contigo creo que al final es una parte de la grada numerosa menos numerosa y que no tenía que haber ni uno que estamos todo de acuerdo que hay que erradicar de nuestro fútbol pero al final el el el el daño a dónde va a tirar Piqué además ayer el dice claramente que a mí me han molestado yo precisamente les he ido a dar donde les duele quiero decir una cosa ya premeditada de Piqué que siempre se mete en este tipo de cosas y Credit como una falta le respeto absoluta a mucho a muchos pero sí por Jordi a muchos Jordi contaba Jordi a muchos pericos que tuvo o no

Voz 0699 29:09 es que no se merecen que les traten así bollera el siguen religioso ya verás

Voz 0985 29:12 si te lo he dicho al empezar Si yo tengo muchos amigos cuantas veces te lo tengo que decir tala que el español es de Barcelona El español es de Barcelona

Voz 0239 29:23 es el que lo tiene que decir expliqué yo soy el que

Voz 8 29:25 no no lo dice que habría que recordar habría que recordarle que a lo mejor que a lo mejor

Voz 1576 29:29 por su directivo su directivas Chile a lo mejor su dinero chino que al mejor de que cambiar muchas cosas entre otras cosas porque no ha tenido el privilegio que ha tenido equipos como el Barça como el Madrid como el Atlético Osasuna que al final tiene una política de socios que no lo hicieron convertirse en una deportiva por eso no necesitado quizá el capital extranjero

Voz 0985 29:48 oye superemos todos un poco la anécdota que este tema es muy serio vayamos a elevar un poco la mirada su el

Voz 0239 29:53 ah sí

Voz 0985 29:56 pues eso para las ONG lo que iba a ser precisos

Voz 0239 30:02 quiero dejar claro que el tema es sería absolutamente para ti

Voz 0985 30:04 no es sólo para eso por eso claro para todos yo pido que dejemos que levantemos la mirada por encima de la lenta preguntemos lo que quiere Piqué entiendo yo es que se vean las costuras del sistema el sistema es verdad que se le ven las costuras Antón porque la pregunta que alguien se puede hacer es

Voz 1576 30:22 pero cometió un error cometiendo un error eh sobre otro error gravísimo que esos insultos tú crees que es la solución de ver las costuras a los sistemas

Voz 0985 30:29 no la pregunta que te hago tala es creéis razonable que se abra un expediente por decir que el españoles de Cornellà Hinault se abra un expediente a un club que de forma reiterativa ir reincidente desde sus gradas de forma coral y masiva aparecen los peores insultos cierra All signo de admiración nos parece razonable

Voz 8 30:50 claro que en España no haya ningún

Voz 0985 30:53 la grada cerrada cierre pregunta

Voz 0239 30:55 no del Camp Nou

Voz 0985 30:58 el que Antiviolencia

Voz 0239 31:00 sobre un insulto que contiene racismo homofobia machismo

Voz 0985 31:06 lo que queráis creéis razonable que Antiviolencia este así

Voz 8 31:10 a la tome cartas en el asunto no todo es claramente la Ley de Violencia contra Racing pero todo esto lo otro todos los insulto

Voz 0239 31:21 en toda la Grace Ike pero nadie para que resultó que es el futbolista en cuanto a declaraciones seguramente más provocador de toda la Liga española a lo mejor no está en disposición de dar lecciones repito Piqué en esta ocasión le toca en primera persona entiendo entiendo totalmente al dos mil por mil el dolor que puedas sentir Piqué pero repito no es seguramente el futbolista que cuando se pone con un micrófono por delante el más no ejemplares

Voz 1576 31:49 claro que para querer dar lecciones al resto del mundo

Voz 0239 31:52 vamos dicho esto dicho esto los insultos hemos de Antoni en Cornellà en el Camp Nou porque yo he estado en la pista otro Antonio sino no conoce otro que ya lo pero que atender que Lippi Piqué con el historial que tiene Piqué no está Piqué para dar lecciones a nadie que el ajuste este país forma deportiva en este país es una luego estaremos no hace falta que nos lo cuente Piqué todos tenemos niño era cuando nos atacan es una demagogia no ganamos

Voz 10 32:21 sí sí ojalá que sí ojalá fuera una de magos

Voz 1576 32:24 que a pesar de que es autor no sentirme el sentimiento de todos los estas aloje insultan que son muchos

Voz 0239 32:31 la mal con todos los masiva si en todas las gradas ejemplo también en el camino no quiero referirme VG lo dije ayer no quiero repetir no quiero repetir algún grito o algún dime algo que de forma mayoritaria escucha yo por ejemplo en el Camp Nou pero bueno bien a cuenta por no por grabar en cuanto a poner de actualidad pero cuando el último partido del Real Madrid

Voz 0985 32:51 qué Pasok dime que Cain sumó nueve en otro

Voz 0239 32:53 es decir quieres que te diré algo de nuevo sabes no quieres que te diga uno que escuche por ejemplo no en el último partido no en el último partido frente al Espanyol pero si en algún partido contra el Espanyol quieres que te lo diga sí que Dani Jarque marqué un gol esos escuchó en el camino de manera mayoritaria porque lo escuches Gio se escuchó en el Camp Nou Josep Lluís escucho tuviera hacer hace algún tiempo

Voz 0985 33:13 pues ICREA han acusado no sabían cuándo

Voz 0239 33:16 serán condena pero es que hay más es en el campo del Barça Sexpe uno todos los campo Jordi pero que Piqué que van claro lo que está claro ahí esté continuar

Voz 1576 33:27 pero en España pero no hay que actuar como un pistolero metiendo insultando tú y echando gasolina oye Si estamos todo el acuerdo si faltando el respeto menospreciando llama lo que quiere decir que ponen menos precio fueron vanos

Voz 0239 33:41 pura las palabras ofensivas

Voz 1576 33:44 a la misma altura digo que solucionar un problema no se hace echándole gasolina al problema eso no se hace

Voz 0239 33:50 vale es yo me temo en fin

Voz 0985 33:53 estamos redundando las mismas cosas peores de quizá deberíamos ser un tanto no sé si comprensivos o por ejemplo un atenuante que caliente digas cosas cuando ha sido víctima de tanta atrocidad

Voz 0699 34:04 bueno yo creo yo creo que en caliente es el gesto luego en frío son las declaraciones pero ya está osea vamos a llegar aquí pocos y lo vamos a hacer un círculo único

Voz 8 34:11 de de un tema es el tema de que no porque tenemos menos tiempo en la barra libre algo me perdida

Voz 0699 34:17 de todas formas porque hay protagonistas esperando después

Voz 1576 34:19 no vale vale vale lo que pasa que hoy es más fácil que Jordi se tire aquí una perorata con el tema de Piqué y no se hable de que el español fue mejor que Barça durante mucho tiempo se dejó dos puntos que el Madrid también hizo lo propio en el Ciudad de Valencia y que lo único que ganaba ha sido el Atlético de Madrid está segundo y es la alternativa clara al posible título del Barça

Voz 0699 34:38 manera por ponerlo todo en su justa medida ya que hemos hablado de un gesto hay otros dos eh uno de Cristiano y otro de Griezmann lo de Cristiano y bueno en realidad lo de Zidane Zidane como nadie les saluda cuando cuando cambia Llach está convirtiendo en una costumbre

Voz 1576 34:53 que yo no sé si fue dime

Voz 0239 34:56 claro que siguen los futbolistas no perdona que lo los futbolistas cuando se retiran de reconocen algo que nosotros decimos cuando ellos estará en activo y que mosquea es el seguramente el deportista más egoísta que exista en la fase de la duda y luego te lo reconocen todos cuantos han retirado tomando nada compartiendo una comida ahí tomando un café todo esto lo reconocen pero bueno están en activo ninguno escapadas decirlo públicamente lo que hizo el otro día Benzema lo que hizo el sábado Cristiano Ronaldo con Zidane es lamentable por cierto Zidane estuvo bastante inteligente porque ha sido como se dice cocinero antes que fraile no quiso acercarse a Cristiano Ronaldo porque quiso evitar el problema Cristiano Ronaldo en el

Voz 8 35:32 el recorrido que va desde que le cambian hasta el banquillo

Voz 0239 35:35 tú crees que levantó Antonio quién tu que evitó el problema a lo mejor evitó que Zidane les tiende la mano y Cristiano no será algo así entiendo que decidan no le mira por eso porque sabe que que va muy caliente dicho esto no es el primer futbolista de la historia que se mosquea cuando cuando le cambian pero es que venimos de un entrenador seguramente que me corrija Meana más joven que yo el el entrenador que yo he conocido del Real Madrid con el que yo he trabajado en el Real Madrid no más atrás no lo sé que más ha protegido al vestuario pública y privadamente ante el presidente al cual ante la FIFA

Voz 1576 36:11 son ante todo el mundo

Voz 0239 36:13 no he conocido un entrenador que haya defendido a sus futbolistas como Zinedine Zidane y a la primera que vienen mal dadas se lo pagan de la manera que sólo están pagando algo tan importante como Benzema

Voz 0985 36:24 problema de entregar o encomendarse al usuario cuando tú te encomiendas al vestuario te acaban pues esto un día Benzema el otro ya Cristiano si además sabemos todos que los futbolistas son egoístas de percebe pues imagínate es el caldo de cultivo perfecto

Voz 1576 36:39 las formas ese en ese tema de Cristiano Ronaldo ha habido una cosa que pasa desapercibido para mí es la más importante sorprendernos no no te lo digo en serio y es que ilustra no más allá más allá del G esto feo que ya lo explicó perfectamente Romero eh yo creo que aquí hay algo de manifiesto inician cuenta que para ganar un partido el Ciudad de Valencia uno de los equipos que peor está en la tabla clasificatoria no necesita a Cristiano Ronaldo cambio estaba pedido el cambio estaba pedido con uno uno claro a quemar no entonces ahí me lo que no sea lo que demuestra es que

Voz 0239 37:09 pero para ganar no pero no para ganar mal perder para no perder que con uno con uno uno mete el cambio porque veía que para

Voz 1576 37:15 estaba el partido por eso te digo pero al final lo que cuando Larraz final lo que manifiesta es que Cristiano Ronaldo no es imprescindible para sacar un punto en el Ciudad de Valencia Zinedine Zidane y demuestra que el la temporada que está haciendo el portugués el claro declive de del siete que ha ni tampoco para mí es de lo más importante lo que vas hoy en el Ciudad Valencia el pues esta elección

Voz 0231 37:39 escucha Romero y me gustaría también la vehemencia de Talavera con el enfrentamiento

Voz 0699 37:44 mal tercer candidato es que hayan jamás

Voz 0231 37:46 el de visado avisaba hace semanas Talavera avisándolo de comunión entre el Wanda ironías es total y la gente se ha desilusionado yo creo que Griezmann ya no engaña a su afición Talavera casi doblemente dos veces hubo que frenarle en la primera con Jordi y ahora casi pisa Romero por el tema de Cristiano Ronaldo no les esperábamos con atención cómo dulcifica aún no dulce

Voz 24 38:09 yo sólo puedo primavera no puedo firmar debajo y aplaudir por no decir todo tuyo dulcifica Antoine Griezmann pero de esclavo nada que no ha confirmado nada gradas tu versión a la grada la Guadalajara agregó

Voz 1576 38:21 el público de vio un amigo de preferencia un amigo que millón de no haberle a las tres y treinta y ocho no me he metido hace un rato en las redes sociales pero creo que la XXXVIII si todavía no ha pedido perdón a la afición yo creo que ya se está equivocando o todavía más Antoine Griezmann creo que la afición no tiene razón en esa jugada además yo creo que hizo uno de los mejores partidos de dos mil dieciocho aguantando la pelota siendo protagonista tanto él como Diego Costa en esa segunda parte pero no justifica en absoluto eh que tú te giras a la grada que Dezcallar que luego Farrar todo lo que no

Voz 8 38:52 pero pero en tu última intervención eh me ha parecido que decía pero podemos cortes al revés pero a mi hijo me puede sacar de Talavera en la que critica a dice pero dicho esto no lo arregla pero al revés reemplazo por favor di pero escúchame puede superar el corte con una promoción Jordi yo

Voz 1576 39:15 tono tú dices tú dices cómo

Voz 8 39:18 yo no soy James no sólo jóvenes mucho pero

Voz 0239 39:22 tala

Voz 1576 39:22 el existe una media de dos bueno hasta aquí no posible hasta el esto

Voz 8 39:26 posible Rafa tanto hablando de Griezmann que de cristianos mira lo que suele hacer hecho Jordi largas última semana

Voz 1576 39:32 sí es verdad le ha perjudicado

Voz 8 39:35 sí es verdad

Voz 1576 39:37 es es verdad que Kikes que Piqué se equivoca incluso dos Mangué y ahora yo lo que te digo es que la afición creo que está bien pero te digo que está mal Griezmann dónde pongo el foco el énfasis es que el que se equivoca es Griezmann

Voz 8 39:49 a ver la paja en el ojo ajeno a la altura de la catedral de enero de este joven en en planos diferentes órganos diferente porque además yo he visto por la tele Simeone aplaude la acción deportiva de Griezmann hacer es decir

Voz 0239 40:04 si Griezmann hace lo que le pide Simeone en planos diferentes le pasa lo que le lo que le ha ocurrido a Piqué que en esto la trayectoria también cuenta le pitan a Griezmann porque están hasta los mismísimos de la ficción del Atlético de Madrid es una cosa puntual borró de ayer refiero mucho

Voz 8 40:21 os quiero mucho pero nosotros también tenemos ocupado al mismo tiempo que sí

Voz 1643 40:25 hombre

Voz 8 40:26 claro pero tengo que hacer es no tengo que hacer puntos Jesse porque hemos dedicado renta soy Romero que la nieve nivelado miedo no ha venido aquí no las que que que que no haya más menos que si voy no llego bueno

Voz 0699 40:45 el resto de la barra libre a aplicaciones en aplicación del Madrid fútbol bobas que antiguo noticia del Madrid fútbol lo Basque noticia del Madrid fútbol las tres y cuarenta

Voz 8 40:53 tras una pausa os contamos mostró

Voz 0699 41:01 de lunes a jueves o My Lol eh nos han enviado

Voz 1576 41:05 caqui caqui si en la terraza tienes que ponemos cama

Voz 10 41:09 tras haber qué pasa lo mejor de repente vemos a Michael Robinson un pasamontañas robando

Voz 8 41:16 os Francino hablando

Voz 10 41:21 lo de Cataluña vida moderna David Broncano

Voz 30 41:29 has vuelto a Pellegrini

Voz 31 41:30 eh

Voz 10 41:35 y acaba así lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol nunca Atenas ser fino

Voz 31 41:49 eh yo las ventanas como los centros se abren oigo sea los te levantas y te marchas Benjamín por favor no puede ser has visto la fotografía es necesario pero yo creo que es que no se puede ser Bob Dylan y normal saxo termina

Voz 4 42:04 los en contraposición Benjamín Prado Pérez los lunes de Carles Francino La Ventana

Voz 5 42:16 estas ideas recordó pues las cantamos sus acuarios

Voz 10 42:20 y el tío al que están verse cuna del mal la que estéis hay una cuarta temporada en Negra y Criminal comentada dos nuevos capítulos cada mes con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast

Voz 32 42:49 punto com Se valía

Voz 10 42:53 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 33 43:03 toda la mañana cuando en Madrid y alrededores como cualquiera que nos escucha y sabe si vive en Madrid José a la láser Hillary

Voz 9 43:12 vive Javier Herráez qué ha pasado con el entrenamiento del Real Madrid

Voz 0985 43:17 pues que está suspendido y bueno

Voz 15 43:20 yo me enteraba hace veinte minutos aproximadamente y bueno pues quería saber el motivo no aparte de que ha nevado en Madrid esa suspendidos entrenamiento porque se entiende que los futbolistas muchos de ellos no podrían llegar al entrenamiento porque están malas carreteras bueno ésa es la explicación oficial SIMA o tiempo durante estos veinte puntos

Voz 18 43:38 hablar con con trabajadores del Real Madrid con algún futbolista y algunos lo lo ven bien ocho

Voz 15 43:44 en regular yo sinceramente pienso que es mejor dejar entrar dentro las cinco el que llegue llega el que no llegue no llega se puede quitar parte de la nieve se puede hacer un poquito de footing y de juntarse que les viene bien como algo terapéutico no como castigo paro Real Tamariz y hombre fumarse un día como el de hoy pues creo que tampoco es bueno no no porque vaya a pasar nada entrenar hoy o no entrenar hoy

Voz 1576 44:04 da igual os al Mari iba a conseguir los mismos títulos