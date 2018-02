SER Deportivos: Carvajal no estará ante el PSG (06/02/2018)

Voz 1 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER ayer nevó creo que os habréis dado cuenta nevó entonces hicimos más o menos lo que teníamos previsto trabajamos fuimos a clase va al médico incluso afrontó

Voz 2 00:10 alta es decir la nieve no es una plaga bíblica

Voz 0699 00:13 qué hace que tu vida varía aunque hay gente que si la cambia el Real Madrid decidió ayer suspender el entrenamiento del equipo por la nevada en esas por ejemplo entrenaba el Getafe Leganés con la nieve de fondo el Alavés decidió en Vitoria llevar el entrenamiento Bilbao para poder hacerlo pero el Madrid descanso otro porque el descanso ya lo extiende a Liga y Copa es increíble que un equipo que va de pena cuyo jugadores ganan un pastón que tienen uno gimnasios impresionante sala de vídeo como cine ayer se pasen el día de fiesta es un error de concepto de imagen de respeto y amor a unos colores en pequeñas decisiones ejes tan grandes aciertos de pequeñas pifias salen enormes errores la NIE bueno puede ser una excusa aunque la verdad el Madrid este año ha llenado su mochila de errores de excusas bastante peores lastres dio minuto comenzamos

Voz 3 00:59 uno

Francisco José Delgado

aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos como siempre todo el deporte del día ocho días para el partido de Champions que marca el año del Real Madrid ya ocho días la UEFA le priva de una alegría a los blancos el Comité de Apelación Le mantiene la sanción a Dani Carvajal y no podrá jugar la ida de la Champions ante los franceses así que en ancho Nacho apunta a titular en el lateral el PSG apunta al Madrid aunque pasando hoy por la Copa de por medio en la que Emery se guardan aymara ahora ampliamos desde Madrid y París no pasamos a mitad de camino por Barcelona en donde Javier Tebas anoche elevó un punto más la celebración del gol de Piqué ante el Espanyol y manda el tema al Comité de Competición

Voz 5 02:10 crispación en los que va a al campo contrario pues creo que íbamos evitarlo por lo menos por nuestra parte lo pasaremos a

Voz 0699 02:18 decisión que se decida si es sancionable

Voz 5 02:20 pero las lamento deja posibilidades que ciertas formas de cerrar goles se puedan cosa provocación pero eso ya no lo decido yo

Voz 0699 02:25 no lo decide el Comité de Competición la si no hubiera denunciado el caso no hubiera trasladado no hubiera podido ser juzgado por el Comité así que el pollo de nuevo ya está montado os vamos a contar qué probabilidad hay de castigo a Piqué y cuál sería y además os tengo noticia importante del Atlético de Madrid con una renovación que no es la de Vrsaljko que se concretó ayer como protagonista pero el protagonista grande de las próximas horas puede ser Luis Enrique anoche en la Premier Watford cuatro Chelsea uno Antonio Conte queda tocado se habla de que el asturiano es el candidato número uno a suplirle en el banquillo del Chelsea el dos es Carlo Ancelotti de fondo está un Chelsea Barça que puede ganar en morbo mucho en la Champions aunque antes de la Champions hay Cova mañana vuelta de la semi entre Sevilla y Leganés que valora así desde la capital andaluza Vincenzo Montella no es un partido es el partido espera que para el Sevilla sea un gran

Voz 6 03:18 día más grandes yo no total al final esto es si va a ser un gran día estamos a un paso de la final mentalmente y creo que el equipo está listo mentalmente y esperemos conseguir al final está de millones de moco

Voz 0699 03:34 un gran día para el Sevilla Un gran día para el Leganés un partidazo a la vista que nosotros vamos a tratar como se merece como vamos a tratar merecidamente la fama que precede al nuevo técnico del Depor Clarence Seedorf jugadorazo pero con poca experiencia en los banquillos de la que se defienda si el holandés

Voz 7 03:50 que es un club con mucha historia no creo que merece estar donde está y yo soy una persona que me gusta coger la patata caliente se dice que es fácil entrar en donde todavía funciona Zidane cual tenía menos experiencia que que yo empezado el Madrid Si ha salido bien y hay que tener coraje de dirigir no siempre eximente por expediente porque sino nadie va a empezar

Voz 0699 04:16 vale sí le gustan las patatas calientes con el Depor tiene Barcelona

Voz 2 04:18 tortilla Clarence está esta día muy técnico

Voz 0699 04:21 inmundo oyentes es martes es día de ello hoy hemos pensado en preguntaros si hay liga la pregunta sería si el Atlético de Madrid está en condiciones de pelearle la Liga el Barça sabiendo que tienen que jugar entre si por ejemplo que hay un Barça Real Madrid bueno seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro número de Whatsapp hay os pedimos opinión a través de nota de voz que os daremos más tarde repito seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis este Barça es tan sólido que es imposible que es el escape la Liga o la Champions por ejemplo le puede afectar no se nos decís ya os escuchamos ahí a eso de las tres y media cuatro menos veinte de la tarde ti para lo que no quiero hacer tarde el Parador los titulares fuera del fútbol hoy en realidad lo primero el fútbol con apellido fútbol a a España juega los cuartos del Europeo y ante Ucrania y es mucho basket el Barça se ha cargado a Sito Alonso en el banquillo de momento por un viejo conocido como Alfred Julbe hice ha sorteado el Mundial femenino que jugamos este verano en Tenerife de baloncesto donde disputarán la primera fase contra Japón Bélgica ahí Puerto Rico deben pasar ya se viene

Voz 2 05:18 María von así con más cosas que empezamos a desarrollo

son las tres y cinco vamos a este fin

Voz 0699 06:20 T de Apelación de la UEFA para saber si les retiraban la sanción a Carvajal podía así jugar contra el París Saint Germaine bueno pues hay fumata la fumata blanca Javier Herráez hola qué tal

Voz 12 06:30 cojo si es negra ya esperada no porque la UEFA luso hacer rebajas reunido el Comité de Apelación ya han recibido en Valdebebas la noticia que ellos esperaban y también el futbolista Dani Carvajal recordemos que en Nicosia ante el Apoel veía la amarilla que acarreaba suspensión ante el Dortmund último partido de esa primera fase y le ponían dos partidos una por la acumulación Car objetivo de Carvajal y del Madrid dos por forzar es amarilla a juicio de la UEFA bueno pues es baja ante el y tú comentabas jugará Nacho ante el Tottenham con estuvo va Carvajal de baja de baja médica jugó a Rafa no lo hizo mal en la ida lo hizo mal en la Vuelta Illa decisiones que juegue Nacho para sujetar ahí a Neymar por lo demás el equipo ha trabajado hoy en Valdebebas el sábado ante la Real última prueba antes del partido ante el PSD el día catorce a las nueve menos cuarto el día clave

Voz 0699 07:19 el día de claramente del Real Madrid piensan el París Saint Germain y los franceses hoy se van de copas sin Aimar bueno mejor vamos

Voz 1038 07:25 claro que suena raro José Palacio si suena raro ya eso que ha estado Neymar tres días de fiesta celebrando su cumpleaños octavos de Copa de Francia juega al Paris Saint Germain a las nueve y cinco de la noche ante el Sochaux eliminatoria anterior sencilla para los parisinos

Voz 12 07:38 de segunda división la baja de Neymar por gestión del

Voz 1038 07:40 entrenador ha dicho el club y también la de rabiosa por lesión en este caso por precaución tiene unas molestias musculares además de la del Chelsea que está sancionado la gran novedad es la vuelta de Thiago Motta una convocatoria hace un mes el siete de enero también en Copa que no entra en la convocatoria sería se lesionó pero contábamos aquí en la SER su objetivo es estar en el Santiago Bernabéu insinuó es el el titular lo será Lassana Diarra que también parece que será el titular esta noche ante el Sochaux Emery ya ha sido preguntado también por el Real Madrid pero el decía que nos centramos en el Sochaux y en su día en el Toulouse es todo partido son la mejor preparación para encuentro en Madrid estoy muy tranquilo porque mi equipo está listo para esos grandes partidos

Voz 2 08:16 ya dirán lo que digan pero los dos están centrados en lo que está

Voz 0699 08:19 han centrado el Madrid pendiente de los comités del París Saint Germain el Barça pendiente de Piqué de los comités tras el anuncio anoche de Javier Tebas de llegar la celebración del gol del azulgrana ante el Espanyol al Comité de Competición San

Voz 13 08:31 qué Ovalle si el Barça va a defender al jugador y su libertad de expresión hasta las últimas consecuencias ya anunció el viernes que presentará alegaciones contra el expediente que ya tiene abiertos Gerard Piqué que es uno diferente el Espanyol no va a presentar denuncia porque entiende que el gesto y las declaraciones posteriores ya quedan englobadas en el expediente que tiene abierto Piqué sigue trasladará como comentabas Tebas el gesto de Piqué al Comité de Competición ya hemos consultada juristas reconocidos hay cierta división pero mayoritariamente consideran que la denuncia no prosperará por dos motivos primero no existen precedentes de sanción por este motivo y segundo en el acta no está recogido el gesto por lo tanto diferentes juristas reconocen a la Cadena Ser que estos dos motivos juegan en favor de Gerard Piqué pues

Voz 0699 09:13 son los motivos que juegan en favor de Gerard Piqué aunque hay división dijo que no sólo competiciones Antiviolencia podría sancionar económicamente a Gerard Piqué por el gesto en la celebración del otro día el Barça que tampoco le quita ojo por ejemplo el Atlético de Madrid que viene lejos detrás para distancia aún de no renunciar a la Liga como no renuncia al Athletic en las renovaciones de hombres claves en los rojiblanco Miguel Martín Talavera

Voz 1576 09:34 qué tal Pacojo buenas tardes si uno de ellos clave en este periplo de Diego Pablo Simeone es Juanfran Torres ayer se anunció lo hizo el club la ampliación de contrato la renovación sin beber salgo terminaba en el dos mil veintiuno Se la subido el sueldo ampliado el contrato un año más acabaría en dos mil veintidós pero esto la noticia que puede dar a Cadena SER que no afecta hala continúa de Juanfran Torres que termina contrato el treinta de junio unos pequeños flecos separan la renovación del de Crevillente del Atlético de Madrid una temporada y una segunda bueno pues se sujeta como suele ser habitual a los mayores de treinta años el conjunto rojiblanco ha partido rendimiento y demás pero en cualquier caso va renovar una temporada está contento

Voz 1576 10:18 en el foco este verano en el lateral izquierdo para acompañar a Filipe Luis pero como te digo en principio lateral derecho va estar cubierto con el croata sin beber salgo Icon Juanfran Torres que va a renovar como te digo últimos flecos para esa renovación del de Crevillente una temporada más con el conjunto rojiblanco

Voz 0699 10:33 otra noticia en un Atlético de Madrid que tiene la Liga de fondo en la semana pero la Copa está más cerca mañana se decidirá el primer finalista en el partido de vuelta entre el Sevilla y el Leganés los visitantes dejan entrenamiento en rueda de prensa para la tarde los locales ya tiene en la mañana mucho que contar Sevilla

Voz 14 10:48 el banquillo tanto Pacojó porque yo no sé cuántas veces hemos escuchado nosotros a lo largo de tantos años en la radio a un entrenador dar una alineación en puertas de un partido tan importante hoy lo vamos a escuchar no ha dado ni la convocatoria ya ha dado el equipo Montera

Voz 6 11:02 tres yo hagas Sergio Rico Navas mercado en inglés Escudero N'Zonzi Banega Sarabia corre a Muriel Vásquez podría cambiar también se le olvidaba el Mudo Vázquez en su hijo en

Voz 12 11:20 las alineaciones pero yo creo que sí que va a ser

Voz 14 11:22 once mañana y un entrenamiento liviano antes de la lista de convocados y estrena el Sevilla autobús la leyenda de lado a lado del autocar

Voz 11 11:30 dicen que nunca nos rendimos eso dice el autobús de el serbio

Voz 0699 11:35 recuerdo ida empate a uno desde las nueve mañana partieron Carrusel de antes de la pausa vamos a pasarnos por Bilbao anoche se pasó pero para el larguero Yeray le contó a Manu Carreño muchas cosas sobre cómo han sido estos últimos meses llevó a

Voz 0838 11:48 en Hullera y sincero abierto natural reconociendo estar literal viviendo el momento más feliz de su vida pero reconociendo anoche Manu Carreño que ha sido un proceso en el que ha habido momentos duros como cuando recayó de la enfermedad estando con la selección

Voz 15 12:01 cero en mi vida pocas veces he llorado yo creo que ese día aunque me costó pero no solté solté la lágrima recuerdo estar con Willy con en la habitación no dándome ánimos ellos también llorando oí yo creo que es así el momento más duro no

Voz 0838 12:19 el jugador del Athletic yo admitió también que el fútbol queda en Nature que valora cosas que antes ni imaginaba antes

Voz 0699 12:24 luego que el fútbol queda en miniatura al lado de cosas así ya hablando del Athletic detalle del club vizcaíno con el Alavés y la nieve de portada

Voz 16 12:30 yo dio González si a las once y media de la mañana llegaba los autobús del Alavés a las instalaciones de Lezama huyendo de sangre que les impide entrenar en Vitoria a las doce y media asaltaban al verde que les recibía con lluvia media hora más tarde de que acabase el Atleti de así que no se han cruzado en esos exteriores de las instalaciones mañana también van a volver a Lezama entrenar en previsión de las nevadas que van a caer en en Álava en diciembre Pacojo ya utilizaron las instalaciones del Barça antes de ese partido contra el Girona por ese mismo motivo ahora es el Athletic que cede las suyas para qué hablar de los suyos pueda entregar bandos

Voz 0699 12:58 como no hay dos sin tres no vamos a dejar Bilbao ronda por los técnicos que son noticia en el fútbol español y también fuera de España

Voz 17 13:06 venimos maricón

Voz 10 13:17 a uno de cada tres usuarios insulta en la red durante un partido de fútbol por cada cien de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respetase

Voz 0699 13:27 lo insulta

Voz 10 13:30 te trece de febrero Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas de la afición en redes sociales sin respeto no hay juego

Voz 11 13:49 lo que hay ahora es mucha noticia de banquillo que contar en los próximos minutos en realidad hay mucho técnico con noticia en el fútbol español

Voz 0699 13:57 como decía así con Bilbao Tengo una pregunta depués de los últimos resultados del Athletic empiezan a surgir más que dudas sobre el futuro de Ziganda esta la próxima temporada

Voz 11 14:05 os sigue firme Íñigo Marquínez no sigue firme

Voz 0802 14:08 es verdad que hay dudas está señalado eso que no lo que Paradela menos duda está en el punto de mira por una parte de la afición y sobre todo después de la derrota en Girona una afición que estaba bastante calentita eh con el técnico del Athletic pero no está ni mucho menos cuestionado por ahora por la directiva lo que te quiero decir es que Ziganda no se la va a jugar este viernes contra la Unión Deportiva Las Palmas es verdad que una derrota provocaría que los precios seguirán a kilómetros pero no por eso la directiva ni mucho menos va a cortar por lo sano tiene el apoyo de la directiva de la confianza del presidente tampoco es que las está pasando canutas en primera división sigue en una zona más o menos cómoda aunque es verdad que eso no vale por aquí pero es verdad que entre la afición el sector contrario a Ziganda ha sumado adeptos

Voz 12 14:44 en las últimas jornadas aunque también es verdad que el Cuco ya tenías

Voz 0802 14:46 gente en contra incluso antes de comenzar la temporada lo que tiene

Voz 0699 14:49 pobres la junta directiva y eso es muy importante a la hora de que un técnico si el Athletic mira lejos el Málaga tiene que pensar digamos más de cerca en salvarse y ayer jugó un partido que no le pasa factura José González pero le deja fastidiado el choque ante la Unión Deportiva Las Palma con victoria del equipo de Paco Jémez Enrique Aparicio se

Voz 18 15:06 buenas tardes por ahora parece que no corre peligro a pesar de que el Málaga está completamente hundido en la clasificación tres partidos con José éxodo dos empates en Málaga espera que el Guaje los fichajes de invierno hasta ocho incorporaciones pero el técnico a día de hoy se siente con fuerza

Voz 19 15:19 las novedades en el empeño yo no pero no sé cuántos punto llevaría el Getafe Leganés en esta jornada en la primera vuelta eso en ese peso no tenemos que mirar no se lo punto que llevaban en la tercera jornada nosotros llevamos dos hay que peleando y yo no me voy

Voz 18 15:35 pero la realidad es que debe ocurrir un milagro para que el Málaga permanezca en Primera División

Voz 11 15:39 todavía queda tiempo para el milagro pero es verdad que el milagro está complicada eh

Voz 0699 15:43 el equipo de récord sin embargo en cuanto a noticias de técnicos es el Deportivo de la Coruña que ayer os contábamos que contrató a Seedorf y que hoy ha visto la despedida de Cristóbal Fran hervida

Voz 0688 15:52 sí así es Pacojo muy buenas hoy primera sesión de trabajo para Clarence Seedorf muchos esperaban una larga charla en El Vestuario pero el holandés ha hecho bueno lo que anunciaba en su presentación al fútbol no se juega hablando así que en una sesión de trabajo con muchísima expectación han saltado rápidamente al verde para ponerse en faena y la primera medida de Seedorf va a Oriente la precisamente a eso a trabajar ha decretado tres jornadas consecutivas con sesiones dobles la primera hoy mismo y además comida en equipo para hacer grupo mientras el equipo saltaba a entrenar en la sala de prensa se despedía Cristóbal sin reproches ha declinado la invitación del club para continuar en otro puesto en el Depor recuerda que él no ha bajado los brazos en ningún momento en la búsqueda de la permanencia y ha querido enviar también un mensaje de unidad a todos jugadores consejo y afición porque según Cristóbal ganando los dos próximos partidos ante Betis y Alavés el futuro Se va a haber de otro color

Voz 11 16:45 pues esperemos eh ver de qué color Se ve el futuro en el Deportivo de la Coruña

Voz 0699 16:51 noticias en primera división de técnicos noticias en Segunda hoy se ha presentado Joseba Etxeberria como entrenador del Tenerife

Voz 1371 16:58 buenas qué tal muy buenas agenda de vértigo para Joseba Etxeberria el nuevo técnico del Club Deportivo Tenerife aterrizó ayer hasta ahora a continuación se marchó al estadio Rodríguez López para mantener una primera reunión con sus ayudantes y con sus superiores ya hoy ha entrenado esta mañana la vista puesta en el Córdoba una prueba de fuego por cuanto se enfrenta al Tenerife a un rival directo en la lucha por la permanencia ha cambiado el objetivo de los canarios este es el primer discurso de Etxeberria que se estrena a escala profesional ir repite una vez tras otra que la principal prioridad es la exigencia

Voz 20 17:27 un mensaje a mí mismo mensaje una exigencia el equipo se sienta beneficiados por esa calidad que sea lo antes posible y eso es este domingo ya no

Voz 1371 17:38 el Tenerife que fue concebido para el ascenso directo está a once puntos de los playoff noticias

Voz 0699 17:43 en segunda noticias en Primera en los técnicos y en fútbol internacional uno de los grandes queda en la cuerda floja el resultado ayer del Watford ante el Chelsea puede pasarle factura Antonio Conte vamos Javi Gracia que es el entrenador del Watford puede echar a Conthe suena el exentrenador del Fútbol Club Barcelona Luis Enrique como primer candidato a ese banquillo el segundo sería Carlo Ancelotti ex entrenador entre otros

Voz 11 18:07 los de el Real Madrid recuerdo

Voz 0699 18:09 Chelsea Barça en la Champions si al Chelsea no entrará Luis Enrique la palabra morbo se quedaría muy corta por definir esta eliminatoria es un día muy de técnicos actualidad futbolística por cierto se habla en la Premier también de parar en invierno desde las próxima temporada nunca sería en diciembre serían enero fuera del Boxing Day y fuera del fútbol también el día deja detalles y vamos al vistazo al polideportivo la crisis del Fútbol Club Barcelona de baloncesto se lleva por delante el entrenador Sito Alonso destituido de momento el sustituto se encuentra en casa Javier seis

Voz 1982 18:42 pues así es porque se trata de un histórico Alfred Julbe de momento de forma interina a la espera de que llegue el nuevo entrenador después de la destitución ayer de Sito Alonso esta mañana el You'll Be se ha reunido con la plantilla y luego ha dirigido el primer entrenamiento Juve que entrenaba hasta ahora al Barça B le poro se sentará en el banquillo el jueves en la pista del Maccabi toda parecía indicar que la próxima semana llegará un entrenador puente hasta final de temporada el próximo año un nuevo proyecto

Voz 0699 19:05 decía en baloncesto en un club grande noticia en fútbol sala nuestro vivo más grande la selección que hoy juega los cuartos de final del Europeo Toni López

Voz 21 19:11 a las nueve de la noche contra Ucrania a cuartos de final contra un rival que a priori es bastante menor a la selección española la historia nos favorece diez duelos en competiciones oficiales diez victorias para España treinta y siete goles a favor y solo ocho en contra si ganamos Nos enfrentamos a semifinales a Kazajistán que ayer eliminó Serbia por el otro lado del cuadro se clasificó Rusia eliminando a Eslovenia espera semifinales al ganador del Portugal Azerbayán de hoy también a las seis derrotas

Voz 0699 19:31 de segundo para de Carlos Elorrieta no Fuente el resultado del sorteo del Mundial femenino de baloncesto que se ha celebrado esta mañana en Tenerife Carlos

Voz 22 19:39 buenas tardes se verá las caras a selección española con Bélgica el tercer bronce europeo el campeón de Asia Pacífico Japón y el Bronx americano Puerto Rico las cita

Voz 1185 19:48 entre el veintidós y el treinta de septiembre en La Caixa

Voz 2 19:51 es una gran cita en septiembre lucharemos por mundial que no pelearán

SER Deportivos en Aceh

Voz 1371 19:59 SER Deportivos en Aceh

perdona pues escapar de sus acuerdos tiene yo soy el tío al que están verse con una el mal seguro que te va al fondo la SEC Isaí sotana cuarta temporada te en Negra y Criminal es comer a dos nuevos capítulos cara medias con Mona León Siminiani de Gray criminal ya disponible por hipotecas punto com Se balear

Voz 11 20:45 voy a recordar que es martes en realidad eso no merecen ningún recuerdo

pero sí que el martes es el día de los oyentes

Voz 11 20:52 en SER Deportivos Ike hoy os esto

hemos eh trasladando a la antena de la SER

Voz 11 20:57 una de esta discusión tenemos roto por la mañana la relación

Voz 0699 21:00 que la de esta semana es si el Atlético de Madrid después de su última victoria ante el Valencia le puede pelear la Liga al Barça después de su último tropiezo ante el Espanyol ahora mismo la diferencia de puntos el muy favorable al Fútbol Club Barcelona pero bueno e queda al Atlético de Madrid contra el Barça en Madrid tiene que jugar contra el Barça no se seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis hay queremos vuestra opinión en el Whatsapp de serie de SER Deportivos os vamos a escuchar un poquito más tarde añadimos la opinión de los oyentes a la que tenemos nosotros en la redacción o parece el Barça ya ganador de Liga o el Atlético se la puede pelear por lo que vosotros lo que resta de temporada seis tres la nueve dos de los seis cuatro seis El Whatsapp notas de voz en el Whatsapp de ser deportivo para escucharos un poquito más para más tarde pero vamos a darle bola antes de eso al partido que marca la semanal para el fútbol madrileño que no es otro que el encuentro de vuelta de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Leganés en donde el equipo de Garitano el Lega va a ser noticia por su entrenamiento último y sus declaraciones bueno dentro de un ratito Óscar Egido muy buenas tardes al haber esfera perdona Óscar claro que dejó primero como Garvey derivó como una cuplé así que te voy a saludar otra vez vamos a hacer las cosas bien cuéntanos Óscar Egido muy buenas tardes

Voz 1643 22:16 hola muy buenas pues ha tenido la mañana libre de Leganés porque les pero una tarde bastante intensa a la cuatro habla Asier Garitano en la previa de una semifinal que para el Leganés subiría que es una final porque es el partido más importante de su historia el momento ya que es la primera vez que puede luchar por un título nacional al al cinco el equipo entrenar a puerta cerrada no en Butarque con sólo una baja la de esquí y pendientes del estado del brasileño Gabriel que no jugó Getafe por enfermedad y después a las ocho y media los dieciocho convocados están citados en la situación deportiva de Butarque para ir en autocar Atocha viajaron en la XXV iban a llegar a Sevilla sobre las doce de la noche al resto de la plantilla viajar mañana lo va a hacer en el mismo día de partido como en el Bernabéu Valderas sin ninguna obligación con mucha ilusión el once ya lo contábamos ayer en SER Deportivos con la portería Raúl quince Tito en defensa ante Rabat Rubén Peter Gabriel Omar Ramos en en el campo y arriba Eraso Ibooks quizá lo más destacado es que vuelve a la tirolina a Rubén Pérez que jugó previamente en el otro tipo de Sevilla en el Betis

Voz 2 23:15 bueno pues antes de ese entrenamiento aprovechando que es un poquito más tarde vamos a quitarle unos minutillos a uno de los que esperamos sea clave en el llega mañana ya lo ha nombrado Óscar Egido Rubén

Voz 0699 23:26 Pérez muy buenas tardes

Voz 0811 23:28 hola buenas tardes cómo estás bien muy bien

Voz 2 23:31 la costilla mejor

Voz 0811 23:34 ah estoy entrenando con el equipo ya estoy para para Fiery en el partido de mañana

Voz 2 23:40 que partidazo si no

Voz 0811 23:43 verdad que sí que bueno ya lo he dicho que son partido que cada jugador le gusta jugar vamos campo donde el ambiente es muy buena no de también para los equipos visitantes pues también se emocionan con picos de de partido

Voz 2 23:59 desde dentro el Rubén notas alega al equipo distinto estos días

Voz 0811 24:05 no creo que bueno durante toda la temporada he seguido seguimos una línea de trabajo bueno está siendo un año de trabajo muy muy ahí creo que llegamos momento a este partido oí como he dicho es que no pasara a la final que sería histórica para para y para los jugadores también

Voz 2 24:23 no puede cambiar la pregunta notas distintos a los aficionados del Lega estos días

Voz 0811 24:27 ah eso sí eso sí ya plenamente en que bares que bueno creo que para todo el mundo no creo que aporta unidad muy muy buena no porque estamos a un paso aunque el paso muy está muy grandes y que en edad el ambiente

Voz 1185 24:44 sobre todo a Parlon los pues mandó papel todo

Voz 0811 24:49 en el estadio Ciudad Deportiva pues se ven que que está muy ilusionado igual que igual que nosotros Rubén que aprendido desde el martes

Voz 2 24:56 lo de ida para que tiene que servir en la ida al legal

Voz 0811 25:01 bueno creo que ya no sólo el partido de ida ya es el Sevilla un equipo que conoce todo el mundo no porque el equipo grande un equipo que está acostumbrado a jugar ese tipo de partido y seguramente pues bueno creo que la primera parte en la ida naciera engaño porque ello le gusta tener la la yo me tienen acumula mucha gente por medio oí bueno pero que en la segunda parte tuvimos mejor y eso y esperemos que el partido de mañana pues más que el tipo de la segunda parte que que ya no solo también fuimos capaces de hacerles daño porque creo que le creamos bastantes

Voz 2 25:34 mientras la aplicación me viene al pelo salir a conservar en el Pizjuán y pillar una contra es un principio de suicidio

Voz 0811 25:41 bueno creo que es peligroso ese tipo de partido porque yo bueno pasaron a qué es lo que que le gusta tener la pelota que intenta nada no perder la ahí estamos resueltos sólo replegado seguramente he ahora puesto dan ya porque bueno un gol pronto te puede hacer mucho daño en en ese campo

Voz 2 25:59 yo ya sabes cómo somos los periodistas de estos de poner titulares grandes en las entrevistas están a lo mejor es así pero tú dirías que este es el partido más grande de la historia del Lega

Voz 0811 26:10 a día de hoy sí creo que es un club que está creciendo mucho que hace cinco años estaba en Segunda Segunda B y a día de hoy puede estamos jugando no llegar a una final ante un rival como como El Sevilla que ricamente para el club pues creo que será un partido que jamás eh podrá olvidar porque bueno creo que estoy

Voz 1185 26:31 somos conscientes que de lo que

Voz 0811 26:33 qué partido oí el club es igual Rubén

Voz 2 26:36 voy a extender será el partido más importante de tu carrera como futbolista

Voz 0811 26:40 pues a día de hoy bueno ya lo he dicho que había ve hoy en Copa sí

Voz 2 26:44 su tuve la suerte con el Atlético bien

Voz 0811 26:48 de estar en la final contra el Sevilla en el que no pero bueno soy el descarte que estaba en el filial y ya demostró partido con ello y ese partido pues bueno que Buene y a la pregunta posiblemente si había veo y todo lo que en todos los años que lleva en primera división pisa he tenido la suerte de o la mala suerte de jugar partido importante para ver también bueno estando en el Betis que tuve la suerte de entrar en Europa League y bueno eso ya es pasado ya lo que vale el presente y a día de hoy pues sí creo que puede ser el partido más importante y la verdad que yo estoy súper ilusionado porque he creo que podemos

Voz 2 27:32 Victoria ese acento sevillano no sé exactamente cuánta Familia te ha pedido antenas adaptadas al Partido Demócrata

Voz 0811 27:42 fue han veo muchísima pero está la cosa complicada porque bueno

Voz 1185 27:45 pues a lleno viaja amo todas las plantillas ahí tenemos una tampoco

Voz 0811 27:51 claro entonces que no mal con un bono

Voz 2 27:54 sí

Voz 0811 27:54 sí sí sí la verdad que sí bueno oye

Voz 2 27:58 marca un gol lo dedica a tomar por saco

Voz 0811 28:00 bueno mira yo lo firmo ahora mismo incluso si sí dice que te voy a pasar la eliminatoria que no vaya que me cuadre

Voz 2 28:08 hombre tampoco es eso es que a lo mejor a tus padres les gusta ver que que su hijo sabes oye Rubén la última el titular que te gustaría leer mañana a las once y media de la noche tras el partido cuando abra sus el teléfono ayer en El Vestuario cuál sería le afectaría es un buen titular si es el título que sueñan seguro toda la afición de de Leganés Rubén Óscar Egido que se cubre el Leganés en la SER

Voz 11 28:40 Rubén que leamos el titular y sobre las

Voz 10 28:45 once vanos sufren mucho valor

Voz 0811 28:48 esperemos esperemos que sí o incluso antes

Voz 2 28:50 hombre a ver si eso si los sentenciada al descanso ya me parece mucho más bueno que cualquiera sabe

Voz 0811 28:55 bueno me da igual acompasada igualmente que se ha sufrido seguramente lo lo vamos a hacer un partido difícil de un campo muy difícil bueno pero lo importante es que estamos medianamente cerca de esperemos conseguir

Voz 2 29:11 al final si pasa eso sí pasáis si te dejas el jueves me comprometo alerte toda la prensa vale perfecto mucha suerte mucha suerte rodeado muchas gracias algo más que me deje de legados carecido

Voz 1643 29:26 porque yo otra con la prensa para que las granadas hola Rubén el próximo jueves si nada que Leganés a las ocho y media de debutar que íbamos a ver si en esa autocar camino de Atocha Bono Mantovani porque a vueltas al padre esta noche a eso de las seis de la mañana ha nacido su tercer hijo Fabio el tercer otros Claudia Hay Miranda ir de vez en una chorrada una anécdota no lo sé pero la última vez que el capitán que Mantovani fue padre fue en junio del año dos mil dieciséis días después el de Venezuela primera vamos que cada vez que manto Banier padre pasa algo grande el de gano yo lo dejo ahí luego algo que pasa

Voz 26 29:57 bueno vamos a dejarlo con un dato mañana por la noche vemos si el dato tiene significado queda en mera curiosidad habla ya no cuentan esta tarde que es lo que ha dicho Asier Garitano porque

Voz 0699 30:08 la rueda de prensa justo después de ser un abrazo Óscar fuera del partidazo de Copa de mañana aquí en lo más cercano en el fútbol es noticia al Real Madrid de momento la noticia es al margen de lo de Carvajal que hoy sí que entrena en Coín hay nieve

Voz 12 30:20 ah sé si hoy no hay nieve bueno contábamos ayer hasta ahora que el Madrid el club suspendía el entrenamiento porque aún futbolista podía tener dificultades para llegar de con su vehículo hasta Valdebebas pero bueno decíamos también que que se puede haber dejado voluntario el que llegue más tarde tampoco pasa nada no habría multa Se podría entrenar en el gimnasio ver algún vídeo corretear por la nieve bueno en fin hacer grupo pero bueno si tampoco era o sea que creo que el más sin iba a pasar iba a dejar de pasar contra Paris Saint Germain por hacer o no es entrenamiento simplemente es un botón una muestra

Voz 2 30:52 sí pero si no eres un voto es un botón más de el traje de la temporada

Voz 12 30:56 sí sí la verdad es que hay gente algún futbolista pesaba

Voz 2 30:58 había que acercarse otros

Voz 12 31:01 me entrenaron por su cuenta la mayoría la mayoría interno pues cuenta

Voz 2 31:04 que no hacía falta ir estaba llevas para trabajar seguro

Voz 12 31:06 que sí bueno que cada uno entienda o crea lo lo que crea CRO lo que estime oportuno pero sí que a mí personalmente me parece que hoy no estaría mal o demás hacer ese entrenamiento que antiguamente se hacía voluntario no quitaba uno Ibai trabajaba por su cuenta yo recuerdo la época de Del Bosque en la vieja ciudad deportiva que había mucho veinte voluntarios no

Voz 2 31:23 ya los entrenamiento voluntario solían mucha gente da muchísimo

Voz 12 31:26 futbolistas e Iván no sé pero además a lo mejor no iba a Ronaldo gordito y luego era el mejor

Voz 2 31:31 desde que dice que tampoco es vinculante para mí

Voz 12 31:34 no era un niño un castigo es simplemente una bueno pues juntarse una motivación extra que este momento como tú decías le puede venir bien a la a la plantilla pero bueno para gustos colores cada uno que interprete lo que crea oportuno a mí personalmente me

Voz 2 31:46 dado que fuera voluntario que la gente se hubiera

Voz 12 31:49 cercado por Valdebebas caso como digo no va a influir ni mucho menos en lo que ocurra el día catorce ante el Paris Saint Germaine en ese encuentro que es decisivo para la temporada toda vez que está ya olvidada la Copa del Rey y la Liga muy lejos aunque el Madrid no te puedes enganchar y tiene que terminar cuarto en esta competición hoy trabajó ya con balón Ceballos por su cuenta no así Vallejo estuvo Tejero el chaval de Castilla con los futbolistas de la primera plantilla y la noticia ha sido la que tengo tú comentabas a comienzo de este SER Deportivos la ya baja segura para ese partido del día D el París Saint Germain el día catorce de Dani Carvajal el Comité de Apelación no ha estimado oportuno el recurso del Real Madrid y Carvajal que vio amarilla en Nicosia pues se pierde este partido que es muy importante podrá jugar la vuelta el día seis en el Parque de los Príncipes donde el Madrid tendrá que buscar el pase a cuartos de final que es el objetivo básico de la temporada

Voz 0699 32:39 que lo de Carvajal es la noticia sin duda el otro es la anécdota

Voz 2 32:42 esto es si queréis que ayer el Real Madrid suspendiera el entrenamiento pero claro es un gesto que hay que tener cuidado con con lo gesto porque la afición del Real Madrid puede ver en el gesto pues un exceso de relajación cuando la temporada no está para relaciones y entiendo que algún aficionado del Real Madrid ayer dijera Hobart pues si yo voy a trabajar con la que está cayendo porque los jugadores de mi equipo no van a trabajar sabiendo que puede brilló pero bueno insisto es un gesto que cada uno lo interprete como como quiera

Voz 0699 33:11 el Madrid que mira al París Saint Germain sin pasar por alto

Voz 2 33:14 a lo de la Real Sociedad y el Paris Saint Germain

Voz 0699 33:16 los blancos pero antes del partido del Real Madrid el París Saint Germain jugados encuentros un ante el Toulouse este finde Joy en Copa juega ante el Sochaux e Antoine y ex compañero del diario L'Equipe en Francia o la anchoa muy buenas tardes

Voz 27 33:31 hola buenas tardes para esta noche

Voz 0699 33:34 mi favorito es el Paris Saint Germain pero qué ambiente hay para el partido de Copa como están socio

Voz 2 33:38 sí

Voz 27 33:39 bueno la verdad es que hablamos mucho de del partido del Madrid el partido de Copa para parar a decisión de París es es un partido y es un partido que quedó cuentan mucho porque bueno hace hace no sé tras cuatro temporadas que el Paris no ha perdido un partido de Copa en Francia juega en un equipo de Segunda División entonces no no debería tener ningún problema bueno nunca sabemos pero pero la verdad es que a mí

Voz 28 34:11 que no ha traído va al a Neymar

Voz 29 34:14 ha dejado alguno

Voz 27 34:16 va a dejar en el banquillo para desde luego lo también entonces ahí ya me hemos hasta el partido de de

Voz 30 34:24 el Madrid sí entonces

Voz 27 34:27 vamos a ver pero debería no tiene y hacer un mal partido de esta tarde

Voz 0699 34:32 eh las encuestas que ponen los técnicos del siguiente partido en la que quitamos los periodistas de medio ni el Real Madrid piensa mucho en la Real Sociedad y el Paris san Germain piensa mucho Sochaux o en el Toulouse e Tengo una pregunta Antoine sí ha trascendido algo de El cumpleaños de Neymar que aquí cuando estaba en Barcelona siempre era noticia el cumpleaños de Neymar fue ayer hoy está fuera de la lista de convocados para la Copa lógicamente porque es un partido intrascendente pero se sabe algo de cómo fue la fiesta de cumpleaños DNI

Voz 27 34:58 bueno hemos visto en ninguna vírico de de Yuri se a las tres o cuatro de me da que bueno era una una verdadera fiesta a dos días del partido fue un poco extraño pero bueno había

Voz 1185 35:19 creó trescientos invitados

Voz 27 35:21 novia del presidente de Brasil fue un rumor pero había Ronaldo había muchos grandes jugadores también un jugador de del hueso Double marginado también bueno fuera así está en vamos a verlo no lo que iba a pasar en nuestro hicimos Dios pero pero refleja el ambiente que hay en torno a este país

Voz 30 35:43 sí sí que está muy

Voz 27 35:46 de muy buen humor antes de quiero de más importante de la temporada

Voz 0699 35:52 sí me gusta una frase que utiliza Antoine fuel

Voz 2 35:55 la fiesta directamente tiene pinta de ser la fiesta aquello hoy en Francia Antoine haya alguien que apueste como favorito al Real Madrid en la eliminatoria de la Champions

Voz 31 36:04 no no mucho

Voz 27 36:06 pero pero bueno con el país ir después de de la remontada del del año pasado siempre hay una duda y entonces no no sabemos pero pero bueno con este París y en este Madrid puede aquí en Francia no pensemos bueno pensamos que que el buen año

Voz 29 36:27 para para para acá

Voz 27 36:29 al Madrid que si hay un año para quedar en Madrid y es pero pero pero bueno vamos a ver también el hecho de que el partido de vuelta estará estará en en París juega mucho en lo en las cabezas

Voz 0699 36:46 entonces vamos a ver pero

Voz 27 36:49 en el París de momento no no no hay no hay dudas no hay dudas vamos a ver el partido de ida pero el país está muy muy emocionante

Voz 2 36:56 por cierto esta es la última hoy sacáis un informe Antoine en L'Equipe sobre los jugadores mejor pagados en Francia el París Saint Germain no es que domine es que arrasa eh

Voz 27 37:06 claro claro un jugador de de del Marsella en el top diez pero pero por supuesto con claro que que que que Emery entrenador que que que hará más a los jugadores de París todo esto nos queda además ahí hay pocos aún en Europa hay muy pocos equipos que que que que que ofrecen salarios de coco como los del país sólo hay el Madrid Barcelona a los dos clubes desde el Manchester es yo sí pero aún el Bayern Munich y ahora son pues por debajo porque bueno parece para para contratar a grandes jugadores jóvenes con los jugadores si para Barack TIC es que se quedan lo que tiene que que que que pagar

Voz 2 37:53 a mí me sigue asustando ver que Neymar cobra tres millones de euros al mes en el Paris san Germain Antoine muchísimas gracias por estar con otros en SER Deportivos y deja ya te mola estaremos más veces que tenemos que hablar mucho del París Saint Germain

Voz 0699 38:07 estos días tras un abrazo un abrazo hablando del PSC e ayer pasó Luis Fernández por el larguero habló del Real Madrid del París Saint Germain con Aimar lógicamente de por medio

Voz 1938 38:16 parece que da cojo si anoche basó el responsable de la cantera del Paris san Germain Luis Fernández por El Larguero habló en esta mega previa no del Madrid PSG aunque todavía faltan ocho días para el paro

Voz 12 38:26 ha sido analizado como es lógico la actualidad del equipo

Voz 1938 38:29 sino también se refirió al momento de forma del Real Madrid y nuestro compañero Manu Carreño le preguntó por el futuro de

Voz 2 38:34 de de Neymar si seguirá o no en el

Voz 1938 38:36 a París la próxima temporada el futbolista brasileño parece que en el PSG lo tiene muy claro escuchamos la respuesta de Luis Fernández anoche en El Larguero

Voz 1576 38:42 Luis Si tuvieras que poner la mano en el fuego a que Neymar nos

Voz 25 38:45 se va al Real Madrid la pondrías yo lo pongo

Voz 32 38:48 porque está demostrando que jugar les gusta jugar tocado llega a ver marcar no sé si estaré a gusto con sus compañeros en la ciudad iba a buscar a Neymar es para ganar no para que el presidente la exposición que está con con Neymar Neymar es un crack

Voz 1938 39:06 Luis Fernández pone la mano en el fuego por Neymar veremos si al final sacaba quemándolo porque en esto del fútbol nunca se sabe

Voz 2 39:11 ah bueno seis hay que poner la mano con

Voz 26 39:13 en cierta precaución en el fuego hoy en cualquier sitio hablando del futuro de un futbolista

Voz 0699 39:18 a mí me queda gracias iban el Atlético de Madrid un equipo con noticias muy de defensas con Juanfran Vrsaljko todos los central está la como protagonistas así que ordena los tu antes de ir a hablar del Atlético de Madrid con los oyentes

Voz 1576 39:29 pues sí te parecen empezamos por los laterales ya lo contábamos antes en el tramo nacional sin me Vrsaljko ayer se renovaba su contrato ampliaba un año con el conjunto rojiblanco en vez de dos mil veintiuno va a terminar el dos mil veintidós Le han subido el sueldo yo he reconociendo el trabajo que ha hecho en esta última época cómo ha cambiado la situación estaba con y medio fuera del Atlético de Madrid el mercado de invierno el pidió salir sin embargo bueno le ha convencido Simeone lo ha puesto muchos partidos el también ha subido su rendimiento y al final va a seguir una temporada más como contábamos en SER Deportivos esto no influye en la continuidad de Juan Fran Torres que si no se tuercen a falta de poquitos flecos va a renovar por una temporada con una segunda opcional por partido rendimiento y demás como suele ser los mejores de más de treinta años en el Atlético de Madrid pero en principio va a continuar el Atlético Maite está contento el Cholo con sus laterales derecho con el compromiso del de Crevillente que ha sido pieza fundamental en este en este año nuestro exitoso del técnico argentino en el banquillo del Atlético de Madrid y por lo tanto se buscará en el mercado de de verano un lateral izquierdo acompaña Filipe pero el lateral derecho está bien cubierto con si me Vrsaljko y con Juanfran Torres y en cuanto a los centrales bueno pues la más noticias contábamos en las últimas horas Pacojó aunque ayer bueno pues por la tarde ya asiático con un poco en el caso de Diego Godín no afectada la mandíbula es verdad que la han reconstruido ayer pasó de nuevo por el maxilofacial para revisar la reconstrucción de esas tres piezas dentales va a tener un entrenamiento alternativo para no recibir golpes esta semana está descartado contra el Málaga pero no está descartado todavía para jugar el siguiente partido en el Metropolitano frente al Athletic de Bilbao al que no va a llegar a ese partido tiene dos semanas quince días de baja es ese pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo Stefan Savic un Atlético de Madrid que a las cinco de la tarde en un ratito vuelve a los entrenamientos

Voz 2 41:16 por cierto hablando de lo de la nieve oye el Real Madrid

Voz 11 41:19 eh que hay una cosa de la nieve y el Atlético de Madrid que bueno en fin

Voz 2 41:23 está el Atlético de Madrid falto de centrales ayer Lucas Hernández en su Instagram en sus redes sociales puso como digamos se divertía en la nieve se quitó la camiseta se puso allí a tumbarse es en la nieve que claro luego si tienes un constipado te pierdes el siguiente partido ir haciendo el Atlético de Madrid puede pensar que menuda cabeza de Lucas Hernández por cierto

Voz 1576 41:45 no sobran centrales para Málaga lesionados

Voz 0699 41:48 hay dos cosas tiene a al propio Lucas ya Josema Jiménez hay dos cosas que están mal hechas la primera hacer eso y la segunda ya que lo hace es ponerlo en las redes sociales que ya en fin gracias un abrazo para coger a los a hablar con los oyentes

Voz 0699 44:16 al así que no me voy a arrollar hoy hablamos de si el Atlético de Madrid puede pelearle la Liga al Fútbol Club