SER Deportivos: Experiencia vs ilusión (07/02/2018)

hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el deporte es tan bonito porque es de los pocos ámbitos de la vida en donde la lógica no se cumple siempre donde la matemática exacta es la asignatura pendiente el modesto Lester volteó las apuestas en la Premier hice la llevó ganando a los City United y compañía en Basque del Valencia levantó la ACB a los gigantes Real Madrid y Barça a nivel individual deportes con tan poca práctica en España como el bádminton el patinaje le dan campeones del mundo como Carolina Marín Javier Fernández hay cosas del deporte que somos digo de estudio el caso de este año podría ser el Leganés que está en semis de Copa contra equipos que suman veintinueve el Barça siete Valencia y cinco del Sevilla cuarenta y un títulos de los otros semifinalistas el Lega por su primero al por su primero en plan equipo de la ESO llenando de asignaturas este día saltando las matemáticas recorriendo la geografía haciendo del fútbol su religión generando su propia literatura y sobre todo aspirando a sacar un sobresaliente haciendo hoy Historia tres y uno comenzamos el Deportivo

Voz 2 01:01 bueno

Voz 3 01:05 a seguir deportivos Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 a de los de SER Deportivos aquí estamos comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte de El día Gracia por horno como siempre como más os guste por la radio por vuestro teléfono móvil a través de la aplicación de la SER la televisión la TDT en nuestros enlaces en redes sociales o la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos Mola para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica esta noche vamos a conocer el primer finalista de la Copa del Rey de fútbol Sevilla y Leganés esperan a esta noche a saber su suerte pero los técnicos intuyen ya un poco la de sus equipos de hecho en las salas de prensa Se ha preguntado mucho por los onces ya ha habido suerte con Montelfo digamos menos con garitas

Voz 4 01:56 a las mercado Lenglen Escudero Banega Sanabria Correa murieron también podría cambiar a acaba

Voz 5 02:10 de confirmar Fontela el equipo o casi el mismo que jugó aquí en Butarque si haces alguna valoración al respecto y si te animas a dar el once de mayo

Voz 6 02:17 eh eh con el uno que no

Voz 7 02:20 la broma

Voz 0017 06:05 pues para decir que le parece un gesto normal y que no hay que darle más importancia porque es una celebración que se ha visto muchas veces en el mundo del fútbol por lo tanto el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu le quita hierro al gesto de Piqué en Cornellà defiende a su futbolista Ésta ha sido su declaración en una entrevista en Mundo Deportivo

Voz 12 06:24 bueno yo creo que es una celebración que muchos jóvenes utilizan cien goles no es la primera vez que vemos un jugador que con con el dedo no silenciar a los estadios son gente no es la primera vez ido encuentro que es una celebración bueno normal como ha ocurrido también en el Camp Nou muchas veces ya todo el mundo puede recordar puso a algunos jóvenes que lo han hecho no ha cambiado y en otros campos de de la Liga no por lo tanto bueno celebración de un gol gol importante que situaba el empate a pocos metros del final

Voz 0017 06:50 por cierto que el Comité de Competición en su reunión de hoy no ha estudiado este gesto de Piqué aunque la Liga si lo incluye en su informe de denuncias semanal dejando claro eso sí que los insultos de la grada fueron una reacción a ese gesto de Piqué mandando callar al público de Cornellà veremos si Competición toma alguna decisión sobre este gesto en su reunión ya de la próxima semana

Voz 0699 07:13 Bartomeu defiende a su capitán veremos si los comités están en dar carpetazo al asunto o en seguir

Voz 13 07:20 hay la posibilidad de sancionar pero bueno vamos a esperar

Voz 0699 07:22 íbamos de pasa la cita del día a la Copa del Rey al partido del Pizjuán al Sevilla Leganés partido que arranca con el empate a uno recuerdo de la ida en el que el equipo andaluz es a priori favorito pero en el que los visitantes han dejado en la cuneta ya Villarreal y Real Madrid así que mejor digamos que la cosa tiene pronóstico reservado lo cierto es que vamos a empezar por contar la última hora de los dos equipos comenzamos el Sevilla a última hora novedad de Fran tranquillo muy buenas tardes

Voz 0700 07:46 hola muy buenas Pacojó con respecto al último partido de Liga el desastre en Éibar en el Croix entran como novedades en la lista mercado

Voz 1621 07:54 DiFranco Vázquez salen de la convocatoria

Voz 0700 07:56 a Nolito lesionado y Arana que todavía no está al nivel del resto de compañeros en el plano físico el resto de fichajes la Ayun Roque Mesa y Sandro están en la convocatoria pero no van a ser titulares

Voz 0699 08:08 el once ya lo dio ayer la pita Estrada Fernández lo dio ayer otra cosa es que lo haya cambiado eso de los locales los visitantes llegaron a última hora de la noche de ayer a la capital andaluza con la ilusión con las ganas Icon alguna novedad deportiva Óscar Egido

Voz 1643 08:21 Icon ambición bacalao muy buenas ganas ha dormido aquí en Sevilla llevó anoche con veinte convocados entre ellos no están los lesionados Mauro y manos que tampoco estaba Serantes Yahya ni Mantovani que contábamos que fue padre por tercera vez estos cinco han viajado esta mañana en AVE a las once Asier va a poner aunque no lo dijo ayer en rueda de prensa el once de gala de la Copa con champán en la portería Raúl García

Voz 0699 08:41 justicia Tito en defensa a Rabat Ruth

Voz 1643 08:44 en Pérez Gabriel el Zar en el centro del campo en la mediapunta Eraso y arriba pues como dijo ayer Asier Garitano una vez aquí el objetivo no es pasar sino ganar la final de hecho el más

Voz 0699 08:54 lo hacen esta de Leganés Felipe Moreno está tan convencido

Voz 1643 08:57 de qué va a pasar que anoche en El Larguero y aprovechando que estaban en Sevilla parafraseado Joaquín tras esa victoria del Betis en el derbi

Voz 14 09:04 hemos venido preparados para darnos una fiesta a ver si copiar Joaquín aquí no sobra nadie mañana antes de las tres años dijo las cinco tenemos que y luego Payá y hay que entrenar mañana en dos días más tarde veremos el partido otra el sábado

Voz 0699 09:17 pues eso es lo que decía el máximo accionista del Leganés eh con cierta guasa con respecto al recuerdo de Joaquín la novedades de ambos del Sevilla del Leganés un histórico contra un humilde favorito en Sevilla pero donde está la clave del partido de esta noche para los dos vamos a hacer que Miguel Ángel barriada de técnico hola Miguel Ángel muy buenas tardes

Voz 15 09:36 muy buenas tardes Pacojo

Voz 16 09:38 lo primero que tiene que hacer el Sevilla en el marcador aunque pudo ser mejor en la ida un uno uno un magnífico resultado luego está la calidad del Sevilla cuenta con mejores futbolistas tiene más dinero y además está acostumbrado a jugar este tipo de citas y lo menos importante aunque también cuenta el factor ambiental

Voz 17 09:54 a ver un llenazo en el Sánchez Pizjuán y el Sevilla en casa

Voz 16 09:56 está ya ha demostrado que muy poderoso todo esto claro está es la teoría está luego la práctica en el Sevilla son plenamente conscientes de que no hay nada hecho y cabrá todavía mucho batalla está noche

Voz 0699 10:06 tu crees el pronóstico reservado o que realmente el Sevilla es un pelín favorito Miguel Ángel

Voz 16 10:10 hombre sí sí favorito el Sevilla como no puede ser de otro modo no así evidentemente viendo el el nivel de uno y otro equipo pues es normal que exista el optimismo bloques ocurre que posiblemente Leganés tenga su momento es la eliminatoria en este partido de vuelta hay que tampoco al Sevilla se eleve fiable no está sólido por ahí está la posibilidad de Leganés y el Sevilla sale autoritario y con cuando lo normal es que la eliminatoria en la que ver

Voz 0699 10:33 lo normal es que vayamos a pasar una noche muy divertida en Carrusel un abrazo Miguel Ángel

Voz 16 10:37 un abrazo hasta ahora el partido lo contamos desde las nueve de Carrusel

Voz 0699 10:40 pero estamos vivienda desde ya en este SER Deportivos partidazo hoy partidazo mañana Mestalla la otra semi entre Valencia y Barça los azulgranas esperan a la tarde para entrenamiento y declaraciones cosa que ya avanza el Valencia hablado Marcelino que se sabe de Guedes Pedro Morata

Voz 18 10:52 que está en la convocatoria y que no va a jugar de principio lo van a tener preparado como una bala para utilizar en función de las circunstancias del encuentro es un jugador que tiene algo de riesgo forzarle para jugar está para jugar a lo mejor veinte minutos pero en principio está en la convocatoria no hay una convocatoria diecinueve es de dieciocho ir no va a estar en el once inicial Murillo in Pereira no están ni pueden estar en la convocatoria porque están lesionados hay treinta y cinco mil entradas vendidas es decir no tiene pinta de que Mestalla mañana a las nueve de la noche se vaya a llenar ir respecto a Guedes y la manera de poder eliminar al Fútbol Club Barcelona Guedes sonó Marcelino

Voz 19 11:31 es muy difícil pero no es imposible no nos queda nada es el partido sabemos que después de noventa minutos de este enfrentamiento contra todo un Barça estamos en una final o no estamos por lo tanto no azul desde el inicio hasta el final

Voz 18 11:46 a full desde el inicio hasta el final utilizando la frase típica y tópica full

Voz 0699 11:51 el Valencia ya full el Barça que espera no azul sino a la tarde para las novedades Adriá

Voz 0017 11:56 sí pendientes sobre todo de Gerard Piqué que arrastra problemas en la rodilla derecha desde el derbi que sería recomendable que no jugara durante unos días para recuperarse pero él sigue empeñado en forzar para estar media mañana en Mestalla aunque las sensaciones no son del todo buenas veremos si esta tarde a partir de las seis puede entrenar con sus compañeros porque esa será la prueba definitiva para saber si podrá estar o no mañana sino esta Piqué a Valverde sólo le queda hacer debutar a Yerry Mina con Umtiti o poner a Busquets en el eje de la defensa porque Vermaelen todavía no está recuperado a las cinco habla el entrenador del Barça veremos si nos da alguna pista sobre esta cuestión

Voz 0699 12:33 me escucharemos a Valverde aunque antes para cerrar la actualidad de del Fútbol Club Barcelona es noticia también el exazulgrana Alexis Sánchez con un titular contundente acepta dieciséis meses de cárcel por fraude fiscal Jordi Martí

Voz 9 12:44 sí porque ha aceptado o ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por

Voz 0985 12:48 el que acepta estos dieciséis meses de cárcel que como tú decías en el comienzo no suponen su ingreso en prisión al haber defraudado un millón de euros Hacienda entre dos mil doce dos mil trece al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en el Barça según este acuerdo de conformidad alcanzado hace unos días por lo tanto otras el acuerdo Pacojó falta ahora que se celebre el trámite del juicio

Voz 0699 13:11 ayer Riquelme hoy Alexis pasaron por lo mismo Mascherano Messi Neymar Xabi Alonso Di María Coentrao Pepe Mourinho salen un montón sin buscar mucha un montón de noticia mal me salen a mí hasta el final de este deporte

Voz 9 13:20 sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras su chalé con piscina no surge increíble que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana

Voz 20 13:29 es imposible pues en por lo hemos hecho posible en el mundo cada vez que lleves tu vehículo al taller de dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida siempre ocupaciones bienvenido

Voz 3 13:40 el nuevo estandarte servicio no por la increíble sensación del es preocuparse

Voz 0699 13:46 el resto del fútbol loco pero vamos a empezar por el Real Madrid que dice preparar el partido ante la Real Sociedad pero que no se quita de la cabeza el Paris san Germain que ayer ante el Sochaux sin Aimar goleó en la Copa aunque el hombre noticia en el Real Madrid Keylor Navas Javier Herráez

Voz 21 14:00 qué tal Pacojó si yo Levy

Voz 16 14:02 pasado sábado en la zona mixta del campo del Levante no sólo por el empate a dos pero desde la marcha de Iker Casillas el puesto de portero Pacojó siempre ha estado en entredicho pero Keylor llevado Champions e es el portero de Zidane y ha conseguido bueno tuvo no sé si la suerte llámalo como quieras pero que De Gea no vino por el famoso faz de United que al final se quedó Keylor que quepa estaba cerrado pero que al final tampoco vino este pasado invierno sigue siendo el portero del Real Madrid y esto no ha acabado los fuerza están picados tienen ganas de demostrar ante París Anne Germaine que no está ni mucho menos acabados para la presente campaña que lo tienen difícil sí pero que ellos se ven en la siguiente ronda Seven en cuartos de final luego hay que demostrarlo en el terreno de juego el próximo día catorce será el partido de ida ir el resto te cuento que están todos ok salvo Zeballos y Vallejo y el tema disco ya lo contamos el lunes el pasado lunes en en el Larguero Isco está desencantado pero no desea enganchado hay un Mundial de por medio cree que le puede dar bola o va a dar bola el responder como digo todavía esto no ha terminado

Voz 0699 15:03 dos futbolista noticia por lo tanto a la actualidad de el Real Madrid pero sobre todas las novedades sobre Keylor Navas el Madrid gracias Javi en el Athletic no nos pasa mucho que un jugador salga a sala de prensa porque si el mero hecho de que ocurra ya lo convierte en noticia quién ha sido el protagonista José Antonio Duro

Voz 1621 15:17 ha sido si me Vrsaljko el lateral derecho cuya situación bonobos ha dado un giro total en las últimas semanas de pedir salir a renovar hasta dos mil veintidós el croata que ha hablado esta mañana no puede ser más feliz y aunque transmite lo que transmite está claro que debe estarlo porque defiende a Griezmann tras su reproche a la grada en el partido ante el Valencia

Voz 3 15:33 aunque esto no solo

Voz 22 15:34 soy el que queda está muy nosotros sin campo tengo que mantendrá resultados positivos está entre ganar partidos tomo decidir decisiones no me en cada momento

Voz 1621 15:49 espera estar aquí mucho tiempo al igual que Juanfran quiere dijo ayer Talavera que va ser el siguiente en renovar del entreno ensaya Simeone con Lucas y Jiménez atrás el sábado va a volver Filipe y tiene pinta que titularidad para Vitolo en Málaga

Voz 0699 16:00 desde la noticia el protagonista del Atleti Hala del Sevilla fuera de la Copa que él afirma su presidente hay noticia un paso por los juzgados que tendrá que hacer Pepe Castro aunque yo sí

Voz 0700 16:10 en el Juzgado de Instrucción número once de Sevilla por presuntas

Voz 0699 16:14 irregularidades en el uso de la cuenta de represión

Voz 0700 16:16 dación del club va a ser el próximo veintiséis de febrero es la fecha del paso de Pepe Castro por el juzgado la jueza investiga presuntos delitos de administración desleal y falsedad en documento por parte del actual presidente del Sevilla en el uso de la cuenta de representación del club a la que presuntamente atención cargó más de ciento dieciocho mil euros en gastos personales como viajes particulares aunque vaya por delante y esto hay que decirlo Pepe Castro ya ha consignado dos cheques para reponer esa cantidad

Voz 0699 16:44 mal lo que el fútbol está tanto en los juzgados sólo conectan los equipos de Copa hoy el Sevilla ya está el Barça son noticia por cosas distintas a la competición los azulgrana porque ven cómo han interés del Chelsea en el que fuera su técnico Luis Enrique no decrece Álvaro de Grado

Voz 17 16:57 efectivamente después de además de la derrota del

Voz 16 17:00 otro día por cuatro a uno contra el Watford cosa tensiones un poco mayor con con Conthe con el actual entrenador del Chelsea igual no va a tener el partido la eliminatoria contra el Barcelona en la Champions League pues para aprobar un poco su valía aunque la sensación ya en las últimas semanas y sobre todo en esta temporada es que como mucho Conte en el banquillo del selfie va a estar hasta verano veremos si llega verano Noyer a cero como mucho hasta esta temporada y a partir de ahí el máximo favorito como dices Luis Enrique el entrenador el ex entrenador del Barcelona

Voz 0699 17:28 hay que seguir esa pista ya hablando de Inglaterra gracias Albano el ex del Arsenal Mathieu Flamini ha sido presentado hoy tras ser el fichaje estrella del mercado invernal del Getafe sino iban Álvarez sí Badajoz o presentado

Voz 1313 17:39 esta mañana en el Coliseum Alfonso Pérez Mathieu Flamini centrocampista defensivo XXXIII años llevaba libre desde junio su último club fue el Crystal Palace de la Premier League aunque eso sí ha dicho que está en forma que lleva ejercitándose tiempo por su cuenta ya ha llegado al Getafe para suplir esa baja de Mehdi Lacen que se fue el pasado treinta y uno enero Flamini lucirá el dorsal número ocho le han preguntado por su empresa recordamos que produce

Voz 0699 17:59 ácido lo único en su empresa jefe

Voz 1313 18:01 lo que me dice que quiere salvar la Tierra acabarlo con con la contaminación ha dicho que su mayor pasión es el fútbol

Voz 23 18:07 amén los fútbol gusta el fútbol es mi prioridad y mi mayor pasión llevo muchos años jugando y quiero seguir haciéndolas más todos tenemos otros intereses más allá del deporte pero yo estoy centrado en el equipo aquí porque quiere ayudar al Getafe en todo lo que sea posible

Voz 24 18:19 tú y tú tú cantas

Voz 0699 18:22 pues con esos es el último protagonista del fútbol y muchos en página polideportivo baloncesto un pimpampum la Peña ha despedido a su técnico Javier Saisó

Voz 1982 18:30 así es séptimo entrenador que cae de la Liga ACB Diego Ocampo en el divinas Joventut la peña está en zona de descenso y ha optado por destituir a Ocampo y fichar a Carlos Durán que ya fue entrenador ayudante de la Peña

Voz 0699 18:40 siguiendo con Busquets Xavi los jugadores hacen algo más que amagar con una huelga que se encargaría la Copa

Voz 1982 18:44 sí si sigue la polémica eterna entre la patronal de los clubes los sindicatos jugadores lo últimos que mañana a las diez los dos partes unirán en Madrid en el Consejo Superior de Deportes con el secretario de Estado José Ramón Lete tratarán el conflicto sobre el convenio colectivo hay una amenaza de huelga y hay que decir que el AVE ya se ha puesto en contacto con las plantillas de los ocho clubs alertando de esta posibilidad

Voz 0699 19:05 en la NBA mala noticias para Porzingis Andoni De la Torre

Voz 0846 19:07 pues sí ha roto el ligamento cruzado de la rigidez que era cuando iba a realizar un mate ya no va a estar en entonces en el dieciséis de febrero en el partido del All Star

Voz 0699 19:14 además en fútbol sala la selección avanzan las semis del Europeo Toni López

Voz 16 19:17 jugaremos mañana contra Kazajistán ahora que el Sergio Manzanos Bella se tuvo que retirar lesionado en principio no jugará las semifinales esperemos que esté para el sábado para la final si pasamos

Voz 0699 19:26 la delegación española llegue a Corea donde a final de semana comienza su participación en los Juegos Olímpicos de invierno Paco Hernández

Voz 17 19:31 trece representantes viajan hoy algunos están allí entre el nueve y el veinticinco de febrero se van a disputar los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang Lucas es uno de los protagonistas y el abanderado español

Voz 5 19:42 quiero ir a disputar los Juegos quiero difusa el día en que estoy abanderado que cumplió veinticuatro años de disfrutar de de todos los compañeros y esa mirada Manilva oportunidad que tengo en el cuerpo hilo por supuesto que lo voy a seguir estando todo como siempre he hecho

Voz 9 19:57 Nos ha quedado Nicolau hasta las cuatro más SER Deportivos SER Deportivos

Voz 3 20:04 en hacer

Voz 26 20:09 bien butano no

Voz 3 20:19 diez partidos de fútbol igualdad doscientos XXXV mil insultos en la red por cada cien de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respetar o insultarse este triste pero Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas de la afición en redes sociales sin respeto no hay juego

Voz 9 20:47 el pasado miércoles ocurría esto

Voz 27 20:50 en el partido

Voz 25 20:54 así que esta semana

Voz 28 21:01 miércoles diez de las mueve y ocho en Canarias Sevilla

Voz 29 21:31 Carrusel deportivo viviremos ese partidazo histórico para el Leganés entre el Sevilla y el conjunto de Asier Garitano será a las nueve de la noche el partido a las nueve arranca Carrusel desde hace un ratito está Óscar Egido en Sevilla Óscar con

Voz 0699 21:46 ambiente alrededor de Lega de

Voz 29 21:49 de grandes ocasiones no

Voz 30 21:51 sí el ambiente ahora los de Leganés

Voz 1643 21:54 en el Pizjuán Pacojó porque estoy aquí da la puerta del estadio donde las nueve y media se va a jugar este partido ella o las dos y media ha dejado la bolsa el uno que hecho es venirme a a tantear el terreno de la enemigo para esta noche no

Voz 0699 22:06 viajaron ayer veinte convocados a

Voz 1643 22:09 llegaron a las doce diez aquí a Sevilla en una hora o poco rara pero cenaron todos juntos en la ciudad deportiva ya que Garitano como contra el Villarreal encontró el Madrid entrenaron por la tarde era hora cerca del partido y le vino bien no cambio de nada ha preferido entrenar ayer por la tarde viajar para dormir en Sevilla aunque se a bastante tarde no han viajado ni Mauro y sí manos Key por lesión además se quedaron fuera de la lista Yahya al Sherry el saudí tampoco estaba Serantes y Mantovani que ayer contábamos que fue padre por tercera vez pero ha dejado estos cinco han viajado esta mañana en el AVE de las once porque por si acaso hay final Asier quiere a toda la plantilla en el Sevilla en lo poco que no dejaron verde en entrenamientos ayer a puerta cerrada en Butarque vimos que Cuéllar no saltó al césped a entrenar sí que estaba en el estadio estuvo con los fisios estuvieron tratando esa lesión en el tobillo que se hizo en Getafe el pasado domingo ha viajado con los convocados con los titulares pero había esta mañana en la foto que han puesto en Twitter se ve que la camiseta de Serantes están El Vestuario al pie Juan así que veremos sorpresa serán tres está convocado aunque la portería va a ser para el portero de la Copa que es champán junto a él Raúl García Siovas

Voz 0699 23:11 justicia de Tito en defensa han Rabat Rubén

Voz 1643 23:13 Pérez Gabriel el campo era son la media punta y arriba Budú dijo ayer Asier Garitano que no han ensayado los penaltis que en su en una entrevista a puerta cerrada sin cincuenta mil personas gritando no se pueden ser

Voz 0699 23:24 no claro eso es difícil de saber porque más o menos en el ambiente nuevo no va a estar la cosa igual somos muchos aficionados del Leganés que hasta ahora viajan para ver el partido que es un encuentro histórico Marcelo fue el primero en la cola el otro día en Butarque creo hola amarse muy buena

Voz 31 23:37 puedes hola buenas tardes donde te pillamos dónde estás o mira hemos hecho un alto en el camino en Almuradiel así que estamos toda la afición casi de Leganés

Voz 0699 23:47 un fuera de allí se come bien te lo digo yo que conozco la zona que el marido claro

Voz 29 23:54 en el puerto de Almuradiel muy bien

Voz 0699 23:57 Arce hasta hoy que partido techo más

Voz 31 23:59 emoción hasta hoy de ver con tu legal a ver si te oigo

Voz 0699 24:05 ya oigo llave de fondo digo que hasta hoy Marge cuál es el partido que más te ha gustado con el Leganés cuál ha sido el partido histórico ti

Voz 32 24:13 el partido de histórico ascenso a Primera

Voz 5 24:16 la al cerebro contra la tirantez

Voz 31 24:21 y hoy hoy que que espera soy del equipo

Voz 15 24:25 hoy hoy espero que todo pero para bien es buena exprime el primer el primer partido que que fui pues del ascenso de Segunda me hace gusta

Voz 0699 24:38 hoy también fue alegría

Voz 15 24:41 total en Hospitalet de Llobregat luego en Miranda de Ebro yo digo una cosa como se suele decir el equipo por nuestras tierras poner por España no hay dos sin tres entonces vamos con esa

Voz 31 24:59 con esa idea con esa ilusión con esa idea no

Voz 0699 25:02 lógicamente sí sí por supuesto al fin también estuvo en las escuelas de Butarque el otro día hola Alfons muy buenas

Voz 15 25:09 hola buenas Pacojó qué tal donde estás tú vale esperando al subir a dos autobuses aquí en Almoradiel dejando los últimos minutos para otra ella Destino Sevilla

Voz 0699 25:20 qué ambiente lleváis en el viaje

Voz 15 25:22 buen ambiente yo creo que a primeras un poquito tranquilito o la gente se va guardando a la la todavía para cuando lleguemos que es muy largo

Voz 0699 25:30 decía Marge que ha vivido ascensos con con el equipo yo creo que tú eres más jovencito así que te voy a preguntar para ti cuál es el partido que más te mola con el Lega

Voz 15 25:38 bueno más jovencito ya son cuarenta ciudades bueno pues ya está convenciendo Guillén Si a ver yo el primero fue del noventa y seis allí en el antiguo Rodrigues Miguel encontraré primer ascenso a Segunda el no lo olvidaré tenía dieciséis añitos y es inolvidable y luego lo has Meño pues tanto en hospitales después

Voz 33 26:01 con el segundo segunda grandísimo Calvino que estamos viviendo ahora

Voz 15 26:06 hombre Miranda Miranda de Ebro inolvidable quien no lo iba a decir estar en Primera es bueno y lo veo ya puedes ahí como dices Garitano de momento lo importante es estar aquí pero hay que ganar para estar en la final

Voz 0699 26:17 dime Alfon en quien confías tú esta noche quién quién ves el jugador que te va a dar alegría

Voz 15 26:23 yo confío en todos en el equipo porque él leganense con puntos a destacar individualidades aunque soy pro Gabriele Gabriele vive que para mi marca la diferencia en el medio campo y espero que compartía al igual que en el Bernabéu pero es lo que te dijo luego al final son cada uno aportar a lo suyo Si echas un vistazo

Voz 0699 26:44 todo alrededor cuánta gente del Leganés

Voz 15 26:47 buf mucha ahora mismo pues estamos los autobuses esperando a a subir estaremos ahí pues en torno a los tres ciento sopor ahí malos que hayan ido en coche nave por motivos de trabajo que a lo mejor no podían echarle tantas horas en Buffalo yo creo que estaremos más de quinientos allí en Sevilla esta noche

Voz 0699 27:05 Alfon como más tú te podía aprovecharme eh tú te ves como director de orquesta para cerrar con un grito de guerra ahí de Leganés de todos a una canción cita

Voz 15 27:14 esperaré a ver si es que justo subiendo al cinco mundo esto está subiendo los dos hombres Torrevieja aquí de momento a ver el esperado momento chavales una grita estamos en La Ser en directo

Voz 35 27:29 sí hola

Voz 0699 27:43 pues eso es lo gritos de la afición del Leganés y al Bones un buen director de orquesta cuatrocientos entrenador de Leganés parados en Almuradiel para volver a coger el autobús llegarse hasta Sevilla a presenciar una noche histórica gracias Alfon llamarse que han hecho de enviado especial de la Cadena SER a lo que es el el interior era el que estaba hablando

Voz 13 28:04 eh

Voz 0699 28:05 es que claro cuando es el directo pasada pasa lo que pasa hay más cuando está todo el mundo cantando alrededor bueno creo que no tengo que recordar que estamos ante el día más importante de la historia del Lega presidenta del Leganés Victoria pago muy buenas tardes

Voz 31 28:17 hola muy buenas tarde si cierra los ojos como imagen

Voz 0699 28:20 a usted el partido

Voz 32 28:22 bueno pues ahora lo tengo abiertos y estaba escuchando ahí con vosotros cantando estaba un momento muy bonito pero bueno esta noche no me puedo imaginar el partido sinceramente no me he puesto a reflexionar como una avería pues no bueno me puedo imaginar algo parecido en el Bernabéu no pero pero bueno hay que tener los ojos abiertos y que que que que sucede esta noche

Voz 0699 28:49 nota a sus jugadores a su técnico especialmente motivados

Voz 32 28:54 yo creo que sí que hay motivación piensa que para nosotros que somos primerizos no somos como el Sevilla que ya ha jugado tantas finales y tantas finales en nuestra plantilla me parece que sólo hay una persona que ha estado en uno imagina que para ellos la motivación de sobra decir que ellos hoy noches una noche importante llegamos todos seguros de que van a dar lo mejor que tiene luego no sabemos lo que vamos a conseguir pero pero por eso no podemos dudas

Voz 0699 29:21 sonados viajando desde Leganés ahora parados con esa ilusión cantando que que que le recorre el cuerpo

Voz 32 29:28 bueno me recuerda a esas días de de de Le posible ascenso el que lo conseguimos como cuando fuimos a Miranda cuando fuimos al final él difíciles siete pone el cuerpo ese decir bueno

Voz 34 29:39 estamos viviendo otro momento histórico hoy

Voz 32 29:41 sacaremos

Voz 0699 29:44 voy a preguntar qué significaría para el Leganés el paso siguiente estar en la final de la Copa

Voz 32 29:50 bueno pues para nosotros además ya hemos hecho historia vocería lógicamente histórico no llegar ahí a una final de Copa de Rey bueno pues sería sobre todo pues muy bonito y dar un paso más para todo lo que se está consiguiendo

Voz 0699 30:02 cree que hoy en el palco va a estar más nerviosa de lo que se suele poner habitualmente

Voz 32 30:08 no lo sé todo depende de cómo se desarrolle el guión no ven de momento no estoy nerviosa dejemos que disfrutarlos un partido muy bonito lo vamos a ver todo cómo cómo va sucediendo pero bueno me imagino que si lógicamente pues es un momento importante Vicente ahí esos de nosotros

Voz 0699 30:24 decía ayer Felipe Moreno en El Larguero que si se gana hasta las tres de la mañana fiesta que hasta las cinco no que luego hay que volver

Voz 36 30:32 no no no no

Voz 34 30:33 el Estado tenemos un partido

Voz 32 30:35 al final íbamos a volver pero sí ha decidido quedarnos

Voz 31 30:39 para que el ojo Adri descanse

Voz 32 30:41 entonces pase lo que pase a dormir todo el mundo oí ni a concentrarse en el partido del Eibar que que es este plan este mismo sábado

Voz 0699 30:48 probar pase lo que pase pero si si se llega a la final un poquito decía están un poco más enganchaba daremos no

Voz 32 30:55 pero eso como dice Asier hay que celebrarlo ya cuando acaba la temporada

Voz 31 30:59 de momento ahora

Voz 32 31:01 pensar cuando acabe el día de hoy cuando acabe esta noche hay que te enseña que es también un partido muy importante de Liga

Voz 34 31:08 las fiestas se tendrán que aplazar

Voz 32 31:09 no cuando ya ese tiempo libre disponible

Voz 0699 31:13 disfrute la afición presenta la última de un resultado con la cabeza y otro con el corazón

Voz 32 31:20 bueno no hay empate que pueden ser bueno no hubo empate de dos a dos agregó así pero bueno no quiero jugar adivina que sea un resultado favorable al Leganés que la gallega

Voz 31 31:30 el presidente que sufra lo justo y que disfrutes lo máximo vale dulzaina muchísimas gracias a los un beso muy grande alcalde de Leganés Santiago Llorente

Voz 0699 31:40 buenas tardes qué tal buenas tardes ya usted

Voz 31 31:43 le pillamos pues yo estoy cogiendo el

Voz 17 31:45 de cercanías para ir a la estación de Atocha a coger el AVE vale

Voz 0699 31:49 o sea que estamos en proceso de no disparar

Voz 17 31:52 la ciudad Sevilla que como muchos aficionados

Voz 0699 31:54 no no si hemos interrumpido ahí el trayecto de las así que ya cuatro cientos de uno con el alcalde es eh supongo que es como para preguntar a quién quieres más a papá mamá pero quién es el jugador preferido el alcalde de Leganés del equipo

Voz 17 32:11 para vi llorar tengo muchísimo cariño a a Martín Mantovani la verdad que es una persona muy entrañable muy volcada con la ciudad y que participa absolutamente pues en todas las actividades que le proponemos osea que la verdad que es una pedazo de persona increíble

Voz 0699 32:24 qué significa para la ciudad que el equipo esté en semifinales ya de la Copa alcalde

Voz 17 32:30 bueno pues hemos subido no está todo el mundo absolutamente encantado hay una o qué felicidad por todos los sitios bueno pues la verdad que para nosotros es un momento muy especial el domingo pasado fuimos a jugar el derbi con el Getafe y el Getafe que ha jugado dos finales de de Copa del Rey nos decían bueno pues que es un bueno pues que no lo de nos deseaban que te llega a la final para que disfrutemos de ese momento porque la verdad es que es algo muy especial yo espero que sea así que tengamos un poquito de suerte que lo podamos conseguir

Voz 0699 32:56 intuyo por cómo habla que ustedes futbolero eh

Voz 17 33:00 bueno no mucho la verdad pero soy consciente de lo importante que es para bueno o para nuestros vecinos para la ciudad de Leganés

Voz 0699 33:06 usted va a estar en el Pizjuán para que no quede duda si esto lo paga de su bolsillo eh sí sí sí

Voz 17 33:10 sí sí sí la verdad que bueno cada vez que voy por el Lega todos los desplazamientos el pago de mi bolsillo el hotel azotar el

Voz 31 33:16 la patrimonio incentivó al Ayuntamiento como debe ser sí señor cómo se tiene que hacer se le toca palco o donde va a estar

Voz 17 33:23 si hubiera al palco voy al palco bueno yo hace ya verás alguna vez me llevo fenomenal con la presidenta alguna vez lo he dicho que yo pido con los aficionados que en el punto más divertido y me dice no no vaya a los aficionados que iban a Heinze que estamos peleados y la verdad es que nos llevamos muy muy bien no qué bueno era yo cuando pues

Voz 31 33:38 la acompañó Un hay una cosa mana del palco alcalde que no sé por qué no se puede tener gol eso sí

Voz 17 33:44 sí sí es es pues la verdad es que el día del Bernabéu la verdad que bueno claro vamos vamos al Bernabéu realmente posa que bueno pues bueno pues a a disfrutar del momento

Voz 31 33:52 sí la verdad que le ha metido dos goles

Voz 17 33:55 es en en el Bernabéu la verdad claro estábamos todos agarrotado no guarda buenos que queda feo pues celebra los goles ahí no

Voz 31 34:02 pero en ese momento Le quiero terminar

Voz 0699 34:05 haciendo una pregunta como lo hacía la presidenta el feeling que tiene el alcalde para el partido de esta noche así un un resultado una porra de estas que hacemos en Carrusel nosotros

Voz 17 34:12 bueno pues yo diría que cero uno by

Voz 36 34:15 un gol que me da muchísima presión

Voz 17 34:17 el estadio y quiero Yemen pues a tener un final trepidante valen pues me Mela

Voz 0699 34:22 punto para luego si te si acierta echar quiniela juntos

Voz 17 34:26 pero que si no le voy a preguntar por

Voz 0699 34:29 si el Leganés llega a la final ballet porque eso se pasa Se lo voy a preguntar mañana

Voz 17 34:33 de acuerdo y ojalá sea así a todo el mundo la verdad que es un equipo simpático no va todo el mundo les gusta que de vez en cuando a área Goliat entonces bueno sobre la verdad que espero que tengamos suerte que recibo es el apoyo de muchísima gente

Voz 31 34:46 pues desde aquí nuestro apoyo alcalde buen viaje impartido muchas gracias muchas gracias un abrazo un abrazo hasta luego

Voz 0699 34:52 pues es que Leganés está como no puede ser de otra manera volcado con su equipo para lo de esta noche estamos en serio ante el partido más importante de la historia de Leganés no te quejarás Óscar Egido ocho Play Butarque

Voz 1643 35:05 o en un ratito no me puedo quejar Jony López viene para que luego digan que sólo hablamos de comunicación del Madrid es mentira cuando haya algo que con darse cuenta dice la dar espacios que es necesario mientras él hablaba

Voz 1621 35:15 el alcalde con la presidenta de coral fónico

Voz 1643 35:17 a mí me han confirmado que es Serantes viene a ver el partido y que en el banquillo estar el Pichu Cuéllar de capturando cosas que escucharlos desde la presidenta que solamente un jugador del Leganés sabía está una semifinal lo contó ayer en director deportivo Rubén Pérez con el Betis ante el Barcelona pero no se vistió no llegó a sentarse en el banquillo ir recordemos que Raúl García titular hoy en el lateral izquierdo del Leganés estuvo en la final de la Copa del Rey el año pasado con el Barça lo que pasa es que al final sino recuerdo mal la jugó Teo ignora jugar pero bueno experiencia esa petición

Voz 0699 35:45 sido una cosa eh si el Leganés

Voz 37 35:48 pasa a la final eh

Voz 0699 35:50 tú haz como ha dicho la presidenta las celebraciones deja fuera después que hay que le ocurre en El Larguero e Bay Larguero

Voz 1643 35:56 mañana en SER Deportivos y tengo Play Segunda y el sábado tengo otro partido pues al en Leganés Éibar ganó dos uno al final de temporada Garitano se valora hice celebro a todo lo que hay que explorar juntos

Voz 0699 36:06 la madre mía tenéis todos el mismo chip eh un abrazo buen partido en Carrusel Óscar hasta el Sevilla Leganés que es el gran acontecimiento del día sin duda y como tal lo hemos tratado en este SER Deportivos lo próximo es hablar con una protagonista que

Voz 5 36:20 lleva tiempo bastante tiempo sin conceder entrevistas ahora en la presente

Voz 31 39:11 te capitana del equipo español masculino de Copa Davis ya creo que vive mucho más feliz formando talentos desde bien chiquitos Gala León muy buenas tardes hola buenas tardes cómo te va la vida fenomenal

Voz 13 39:26 me paso de diciendo que el deporte de base pude ser más gratificante que el deporte de elite gala

Voz 34 39:31 a ver entonces tiene tu su punto es su momento no varió creo que ya vivir a competición tanto como cuadra como entrenadora y ahora me toca pues se disfrutar de de la Base lo cual estoy haciendo inmóvil muy muy la mente porque los chavales te te ofrecen muchísimo pero dan mucho cariño y ves corriendo ya desde el Parking que salen corriendo desde el coche para ir a tu pista entrenar Ivonne luego tienes también lo que es de la escuela de de veteranos de veteranas de de gente que juega un poquito menos vale que es mucho más de base ahí y la verdad es que son fantásticos porque te hacen te son muy agradecidos Si te hacen sentir muy bien no a nivel profesional la verdad es que es gratificante

Voz 13 40:19 a dónde te encuentras ahora el desarrollo

Voz 0699 40:21 hace la labor de formación gala

Voz 34 40:24 pues en el que te diseña en el Club de Tenis Denia hace cuatro meses que me llamaron a un amigo Manuel sala me dijo que había sido al Club de Tenis y que quería que forma equipo con él ideó hace cuatro meses así que circulen o por Denia

Voz 13 40:41 críos mejorar día a día o ver a los adultos como se esfuerzan en eso también

Voz 34 40:45 pues mira la verdad es que he disfrutado como una enana Adviento el Open de Australia sobre todo el femenino que ha sido de lo mejor que he visto yo en los últimos

Voz 47 40:56 tiempos y desde luego que no

Voz 34 40:59 debo repetir que ver la evolución como han comportando gente que puedes reeducar o educar desde pequeñito es mucho más sencillo que que de repente hacerte con los profesionales todo tiene sus pros y sus contras no vives tranquilo en casa no tienes que viajar porque llega un momento que también te cansas de de viajar ir y los profesionales que van evolucionando van mejorando Rankin iba superando metas pues también es es son luego más que que te que te llegan mucho no me diferentes pero todo todo tiene sus sus contar la vida vamos

Voz 13 41:36 todo tiene su aquel y yo creo que estoy hablando con una persona que ha hecho un viaje personal largo durante los los últimos cuatro años porque resulta interesante contarle a la gente cómo se pasa de entrenar a los profesionales en la élite a entrenar a los críos y supongo que SM ese viaje tampoco es fácil novelar

Voz 34 41:54 ver a mí nunca hemos estado los críos nunca me han supuesto problema el el el verdadero podemos a tenemos nosotros hemos finalmente o creyendo unos que merecemos algo diferente no yo creo que lo interesante para mí estos años ha sido darme cuenta que ahora mismo soy más feliz sin aparentemente tenernos logros deportivos tan intenso tan bueno tan altos como los tenía anteriormente no eso para mí es el el viaje más más largo que que más profundo que estoy haciendo conmigo misma pero la realidad es que cada uno le llena una cosa no hay estos cuatro años han sido pasó por todo han sido duros han sido agradables te has encontrado con gente que lado con gente que te apoya

Voz 47 42:41 dado mucho ahí entonces es como

Voz 34 42:45 una experiencia más en la vida

Voz 13 42:48 las cosas bonitas que de las cosa chunga pero para valorarlo bonito eh hay que haberlo pasado Bono dicen que pasarlo mal también ayuda es verdad que tú saliste de de la Capitanía pasándolo mal y que cerrase tú

Voz 0699 42:59 la sala Alcalá de Henares coge visto una maleta para Alicante cuando urgentemente

Voz 13 43:02 estaba aquí va a pasar un fin de lo que ibas era pasar por un tramo gordos de tu vida creo eh

Voz 34 43:08 bueno la he a ver al final los cambios más radicales que tienen una persona es cuando pasa por experiencias muy fuertes no que por desgracia por suerte en el ser humano suele darse cuenta cuando sufre sufre muchas cosas a nivel personal no sí yo la verdad es que ahora mirándolo desde lejos no se vuelva a repetir como dije el otro una entrevista que lo del ahí me ha servido para el crecimiento personal mío para darme cuenta que lo material no es lo más importante y que es tocar lo que a nivel social padece el techo a nivel profesional como capitana de la Copa Davis So directora deportiva la Federación Española de Tenis no te da la felicidad entonces y eso lo miro desde una parte como muy positiva después de haberlo pasado francamente mal

Voz 13 43:58 viéndose de forma desde fuera claro porque yo no lo puedo ver de otra manera fue una precursora una mujer al mando de un equipo de élite masculino

Voz 34 44:06 sí sí como casi todas las mujeres que forman parte de una nueva iniciativa no fuese a veces sale bien a veces que hay que sufrir y a veces pues sale mal no eh yo creo que pues sea la forma que fuese ayudó para abrir los ojos un poco más a la igualdad y sobre todo que te diesen la oportunidad de bueno no estuve yo que estuvo Conchita

Voz 13 44:30 claro lo tanto ya dimos otras porque

Voz 34 44:33 llega para que fuese otra mujer la que estuviese ahí hay esperemos que no sea la única es la única no que no se quede como algo que surgió con polémica con mi con mi cargo ir después lo dejamos Conchita y ahí nos hemos quedado no sea esperemos que que esto sea más natural

Voz 13 44:51 desde luego la naturalidad lo que buscamos creo todos los que somos más o menos inteligentes pero cuando tú supiste que Conchita Martínez pasada tú cogía tu relevo era menos discutida no sintió una punzada de decir joroba

Voz 34 45:05 no es es que es así sea el mundo funciona si no no siento una punzada mi mi sentir la osa a los que nos movemos en este mundo sabemos perfectamente pues fue el nombramiento oí los motivos y piden que además yo creo que que que tiene su mérito oí tenía sus posibilidades por supuesto como las tuve yo quiero decir el lo único que que que yo echo en cara tampoco en esas situaciones es el hecho de que a mí me ha dejado trabajar

Voz 47 45:34 igual no fue nada más sea por lo demás

Voz 34 45:39 tuvo que pasar como tuvo que pasar para que yo realmente despertarse hijos se yo mismo