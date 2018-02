SER Deportivos: Se busca sede (09/02/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Barcelona y Sevilla disputarán la final de la Copa del Rey el sábado veintiuno de abril en una sede todavía por determinar aunque parece indicar que será Madrid si lo siento ya estamos otro año con lo de siempre la sede de la final de Copa la verdad es que yo no quiere hablar de ello pero es que nos obligan a hacerlo los que no deciden a principio de temporada como sería menester dónde jugar el partido lo cierto es que si no se ha decidido que sea Madrid es por una serie de elementos pequeños detalles sin importancia nótese el sarcasmo el más directo es que ese mismo fin de semana el Atlético recibe al Betis no veo Arganda albergando dos partidos en dos días y no estoy seguro si el Atlético estaría dispuesto a aplazar su partido por terceros pero por si fuera poco al día siguiente es la maratón en la capital el año pasado participaron cuarenta mil personas Isora mismo intenta hay reservar hotel para ese fin de semana veréis que la ocupación está al noventa y uno por ciento así que tranquilos que vamos a tener tema de la sede de la final de Copa

Voz 1038 00:53 va para rato paciencia

Voz 2 00:56 sí

un misil deportivos encuentra Leyma se

Voz 1038 01:16 hola qué tal aquí empezamos a ser deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web Cadena Ser punto com Food el club Barcelona y Sevilla se enfrentarán en la final de la Copa del Rey que se debe jugar el próximo veintiuno de abril teóricamente en Madrid aunque eso como siempre está sin decidir el Barça se clasificó anoche tras vencer cero dos en Mestalla haya hacer bueno el uno cero de la ida sorprendentemente Valverde apostó de inicio por André Gomes en detrimento de Coutinho el brasileño salió en la segunda parte tardó cuatro minutos en hacer el cero uno su primer gol con la camiseta del Barça hay primera vez en la historia de la competición que un equipo llega a cinco finales consecutivas ahora queda lo de siempre el de la sede donde se bajó pagar Madrid parece el mejor lugar pero hay jornada de Liga el Atlético recibió al Betis en el Bernabéu no parece muy posible buscando más sedes el presidente del Sevilla Pepe Castro ofreció el Pizjuán pero escuchando anoche Valverde parece complicado que sea allí sobre la sede Iniesta el propio Valverde Rakitic

Voz 4 02:17 las iguanas igual lo importante es que el Barça vuelve a estar en una final

Voz 1038 02:21 había jugado una final de Copa del Rey en el campo del rival en la verdad que no me gustaría repetir a lo mejor

Voz 4 02:26 qué podemos invitar a Barcelona jugar ahí ese mal muy especial porque ya tenemos un partido en liga ahí creo que con eso ya basta hay que buscar una estaba que podemos está todos los contactos

Voz 1038 02:36 pues pendientes de esa decisión que desde luego no aprendemos nunca todos los años con lo mismo ayer el ambiente en Mestalla espectacular ejemplo entre aficiones lo que pasa es que siempre hay un su normal que intenta estropearlo Icomos digo un tonto tiró una piedra que impactó en la luna lateral del autobús del Barcelona rompió la luna Exterior no sobrepasó más capas y por tanto no llegó al interior pero vamos que hay que ser imbécil en fin hoy comienza una nueva jornada de Liga la número veintitrés lo hace con el Athletic Club Las Palmas a partir de las nueve en la dos tres también se juega el Granada Valladolid mañana será turno no del Real Madrid que recibe a la Real Sociedad a las veinte cuarenta y cinco ha hablado Zinedine Zidane en rueda de prensa sobre Isco se ha puesto serio el francés arisco

Voz 1994 03:18 quiero que se queda toda la vida aquí y esta no va a cambiar porque es un futbolista o que que es muy bueno que la demostrada y que puede mostrar siempre es mentira pero bueno

Voz 1038 03:37 bueno pues eso ha dicho juego Zidane en la previa de Real Madrid Real Sociedad mañana también a la una Villarreal Alavés a las cuatro y cuarto Málaga Atlético ya a las seis y media Leganés Éibar Europeo de Fútbol Sala ayer los nuestro Nos dieron la alegría después del sufrimiento España está en la final ante Portugal la Portugal de Ricardinho Íñigo sufrimiento porque conseguimos ganar por penaltis tras empatar a cinco ante Kazajistán el penalti decisivo de Ángel Angelina precavido antes de recibir a Ricardinho compañía

Voz 5 04:05 de del mundo nosotros tenemos para mí creo que la mejor selección también y hay que demostrar una vez más no vale sólo con decirlo así que nuestro objetivo es siempre el mismo ir como dije anteriormente al principio del Europeo el objetivo ganar allí de aquí no nos vamos sino es campeones

Voz 1038 04:21 hoy también se han inaugurado los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang en Corea del Sur España con trece representantes y la baza más importante de Javier Fernández la imagen sin duda ver a las dos Coreas desfilando juntas eso sí que nos gusta IM baloncesto jornada de la Euroliga anoche gran victoria de Valencia Basket ciento tres noventa y nueve ante CSKA de Moscú también ganó Unicaja Efes mientras derrotas de Barcelona ante Maccabi de Baskonia ante Panathinaikos hoy nueve menos cuarto Real Madrid Olympiacos a ir muy pendientes del sindicato de jugadores de la ACB y esa amenaza de huelga en las fechas de la Copa del Rey de baloncesto luego nos cuenta empezamos

Voz 1038 06:09 tendremos final legó para Barcelona Sevilla trece enfrentamientos en la competición seis victorias culés tres empates y cuatro victorias del Sevilla el último enfrentamiento la final en la temporada dos mil quince dos mil dieciséis ganó el Barcelona dos a cero y quién sabe si se repetirá la historia Santi Valle muy buenas olas

Voz 4 06:26 es como muy buenas ayer Valverde hay que decirlo

Voz 1038 06:29 evocó con André Gomes reconoció es equivocación al sustituir al descanso y que acabó con con molestias de hecho creo que hoy unos entrenado debutó Yerry Mina y la mejor noticia el estreno goleador de Coutinho muchas cosas dejó el partido Santi

Voz 4 06:40 si empezamos por Piqué que es lo más novedoso no ha saltado a entrenar sobre el césped con sus compañeros el Barça hecho una sesión de recuperación no estaba Piqué no significa que no esté para Getafe porque nos dicen desde el Barça que estarán pendientes mañana le harán pruebas porque recordemos no está Vermaelen que sigue lesionado y tampoco Umtiti que está sancionado para el partido contra el Getafe ha entrenado ningún central del filial por lo tanto mañana pruebas para Piqué para ver si llega al partido contra el Getafe y sobre el partido de ayer buen estreno goleador de Coutinho para encarrilar la clasificación una clasificación que remató Ivan Rakitic llega el Barça por quinta vez consecutiva a la final de Copa busca su cuarta Copa seguida ganó con solvencia al Valencia debutó Yerry Mina en el tramo final del partido por Piqué que acabó con dolor ir empiezan a hablar en Barcelona de triplete le preguntaron ayer a los jugadores a Ernesto Valverde la vaya Ernesto Valverde que se apunta la filosofía Cholo eh de partido a partido no quiere pensar en tripletes la única mala noticia fue ese impacto de una piedra en el autobús del Barça que por suerte no pasó a mayores pero prudencia aunque el Barça es consciente de que puede hacer historia ganando su cuarta Copa consecutiva

Voz 1038 07:53 eso de la actualidad deportiva llevará a pensar en la posible sede preferencias del Barça Santi

Voz 4 07:59 hay fuentes en el club que son partidarias de volver a pedir el Bernabéu como final de Copa aunque aceptan que lo lógico es jugar en el Wanda Metropolitano pero con el consideran que por capacidad por condiciones prestado el campo el Bernabéu es la mejor opción dicho esto eh parece que aceptan que sea el Wanda Metropolitano lo que no quieren que sea en Sevilla ya lo dejaron claro su entrenador Valverde Ivan Rakitic Bartumeu siempre ha creído que es un día

Voz 1576 08:26 la de comunión de desplazamiento de calor

SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e tener arrobas SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 1038 08:40 eso de el Barça gracias anti en Sevilla PB Gastro ofreció el Pizjuán como estadio para albergar la final Valverde ha dicho que en nadie Illa preferencia hispalense cuál es Manolo Aguilar hola qué tal buenas tardes va a llevar el próximo lunes a la Reunión todavía

Voz 13 08:55 presidentes esa propuesta Ramón Sánchez Pizjuán estadio de la Cartuja óseas

Voz 0672 08:59 Sevilla evidentemente sabe que es muy complicado por no decir imposible que sea así pero quiere apretar desde Sevilla si no es así da opción de Valencia no gusta al Sevilla

Voz 13 09:11 entre otras cosas porque un desplazamiento más complicado para sus aficionados da la impresión en Sevilla que también el Wanda Metropolitano sería un camino intermedio que se puede aceptar pero nos dicen que no descartamos otras opciones que surge

Voz 1038 09:24 en la reunión gracias Manolo y no descartamos nada pero bueno la idea es hacerlo en Madrid viene a la cabeza el Wanda Metropolitano lo que pasa que además

Voz 1576 09:33 a todos los posibles problemas hay jornada de

Voz 1038 09:36 la ese fin de semana el Atlético recibe al Betis

Voz 1576 09:39 el Atlético tendría que aplazar su partido no selló hasta qué punto eso sí

Voz 1038 09:42 día lógico dice algo el equipo colchonero

Voz 1576 09:44 todo del tema Miguel Martín Talavera hola bueno pues es de momento el único que hablado por decir que hablado que le han preguntado ha sido Diego Pablo Simeone porque fíjate lo que ha dicho

Voz 0501 09:53 el público como ahí

Voz 1576 10:14 bueno cosa que eso se ha referido al partido de mañana que juega su equipo pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid siempre sus directivos han ofrecido su estadio lo que pasa es que choca con los intereses

Voz 1038 10:23 deportivos del entrenador de la afición al que este año

Voz 1576 10:25 han movido varias veces e partidos y horarios cuál es el problema que el Atlético de Madrid Si le pasan el partido aplazado al lunes que es la fecha que está barajando el XXIII el veintiséis Si sigue avanzando en competición europea jugaría Partido de la Europa League por lo tanto sería perjudicado osea que evidentemente el Atlético de Madrid si le preguntan por su estadio estaría dispuesto a cederlo pero ya te digo yo que ni a Simeone ni alos

Voz 1038 10:50 aficionado de Atlético de Madrid les haría gracia porque el Calderón ya no está para esos trotes sí sí que si estaría para esos trotes imaginas

Voz 1576 10:56 bueno pues sería una doble despedida el año pasado fue la final

Voz 1038 11:00 en el Calderón a no ser que el Cholo Simeone estuviera ofreciéndole Leda césped tiene tiene un asiento salvo alguno que voló alguno queda también no no creo creo que se volvieron a poner bueno pues pues estamos dando ya estamos reinventando estamos resolviendo el problema a pedir un sol a la Federación tres y once SER Deportivos

Voz 1038 12:46 ah pues entre todo el día de la Copa que va a dar para largo va a durar muchísimo vamos a tener tiempo de sobra para hablar sobre eso estamos a punto de comenzar una nueva jornada de Liga mañana el Real Madrid recibe a la Real Sociedad hoy rueda de prensa de Zidane cada día le tenéis más cabreado Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0231 13:05 qué tal es cómo estás muy buenas cada día

Voz 1038 13:07 lo dicho Zidane no sé si si la rueda de prensa versado más en el partido de de mañana o pensando más bien en el partido del catorce de febrero ante el PSV

Voz 0231 13:16 mucho más en el París Saint Germain escuchábamos en el inicio del programa la frase decidan desmintiendo que quiera vender a Isco de cara a la próxima temporada

Voz 1576 13:24 un montón de preguntas sobre el PSG el extranjero

Voz 0231 13:26 lo cree que el equipo va a dar la talla no quiere olvidarse del encuentro de mañana porque es bueno el aspecto anímico de cara a la Champions pero cuando la Cadena SER le ha preguntado a Zidane porque el Madrid va a eliminar al PSG está ha la respuesta

Voz 1994 13:39 yo no quiero nada por lo que lo que lo que sé es que nosotros vamos a darlo todo dio tú nadie sabe lo que iba a pasar el miércoles pero lo que sí nosotros tenemos una gana de de de bueno de hacerlo bien

Voz 1038 13:54 ha hablado también Unai Emery en la previa del partido del PSOE y ante el Toulouse por cierto mañana a las cinco por si alguien quiere verlo anunciado que Neymar no se reserva para el partido del Madrid ha confirmado que tenía permiso del club para acudir a las fiestas que es el ha visto esta semana al jugador brasileño igual pues que Neymar va a jugar desde luego el partido ante el Toulouse contra Madrid evidentemente también nos está

Voz 16 14:19 bien y no llamar que fue una decisión que ya teníamos eh

Voz 1038 14:23 captada en base a a también a hablar

Voz 16 14:26 Esteban de los de los minutos y él está en perfectas condiciones y con muchas ganas el Real Madrid es el equipo mejor equipo del mundo en cuanto a a los títulos conseguidos en Champions en su liga dijo a los mejores jugadores del mundo eso en su plantilla y Cristiano es su sugerente en las grandes citas son Palogrande jugadores y los tienen ellos y tenemos nosotros

Voz 1 14:48 la miradas en los va a París pero también tenemos que estar

Voz 0672 14:50 antes de San Sebastián ojo a la última hora de la

Voz 17 14:53 equipo donostiarra Roberto Ramajo hola hola qué tal

Voz 1825 14:55 muy buena Xesco pues ojo sí porque se ha lesionado en la sesión de esta mañana la última antes del partido de mañana frente al Madrid en el Santiago Bernabéu el máximo goleador de la Real Sociedad llevaba cuatro jornadas seguidas marcando dieciséis goles esta campaña el brasileño Willian José tenía molestias de la sesión de ayer esta mañana en un golpe en el entrenamiento ha sufrido un fuerte dolor ha tenido que parar in la Real Sociedad emitió un parte médico que dice que tiene fractura por estrés del tercer metatarsiano esto quiere decir que tendría que estar entre seis

Voz 1038 15:25 yo ocho semanas de baja una baja importa

Voz 1825 15:28 tantísima para el equipo de Eusebio Sacristán que viaja mañana con veinte convocados la baja de William José puede hacer que Imanol Agirretxe sea titular en el Santiago Bernabéu recordemos hace dos años y dos meses se lesionó en ese mismo escenario desde entonces una un calvario tremendo con las lesiones Draghi Reche que le ha llevado a pasar dos veces

Voz 1576 15:46 quirófano nos alegramos de volver a ver a Aguirre echen Un

Voz 1038 15:49 terreno de juego esto del Real Madrid Real Sociedad en el Atlético

Voz 1576 15:51 Simeone vuelve al estadio donde debutó como entrenado

Voz 1038 15:54 el Atlético en La Rosaleda previa del partido

Voz 1576 15:57 con Godín entrenando puede firmar ciento cincuenta victorias en Primera división de ganar que sería el técnico que lo ha hecho con mejor porcentaje de ha necesitado menos partidos para lograrlo una auténtica pasada lo de este Atlético Brit que no va a recuperar a Diego Godín pero como ya contamos el otro día bueno pues no estaba descartado para el Athletic de Bilbao hoy se le ha visto entrenando con el resto de sus compañeros es media que no ha hecho todo para recibir ningún golpe pero gran parte de los ejercicios si es una buena noticia para la familia rojiblanca esto decía Simeone de Godín de su baja para este partido de las bajas en defensa

Voz 0501 16:33 eh bueno en principio veintiuno a Novo estar pero está muy bien tiene una fuerza interior una recuperación muy buena pero confesó que teníamos previsto médico sobre todo y él así que yo me imagino cubre la semana que viene posiblemente se iba todo igual puedo hacer con nosotros mañana va a empezar a José Hay Lucas Si bueno mucho más grande

Voz 17 17:03 ya está la esta noche en una Amis primer partido de la jornada Athletic Club Las Palmas Las Palmas de ganar empataría a puntos al Levante que está en zona de salvación que contamos Diego González muy buenas

Voz 18 17:13 hola muy buenas e pues es un partido para dos equipos necesitados se cuatro partidos sin ganar icono el rácano fútbol de sus jugadores hacen que las aguas bajan revueltas

Voz 1038 17:21 Bilbao Ziganda recupera a De Marcos

Voz 18 17:23 Pepa ya al cien por cien aunque no ha confirmado su titularidad en el once de esta noche un Ziganda que vida escucharle hoy en San Mamés va a pasar los siguientes además someter a su equipo a juicio bueno pues esto es lo que dice seguido escuchamos a Paco Jémez

Voz 4 17:36 sabemos que lo que quiere la gente todo lo tenemos muy claro no lo estamos consiguiendo lo bueno que tenemos es que si jugamos bien si ganamos salir aplaudidos si no jugamos bien no ganamos y el partido no sale bueno pues evidentemente la afición se manifestara

Voz 19 17:51 llevamos allí creyendo que están en un mal momento de tal creo que ya ya

Voz 4 17:54 ya empezamos a perder el partido antes de arrancar

Voz 19 17:57 pero aquí no

Voz 18 17:58 Jémez que pierde por lesión recupera vigas y Jairo a las horas del choque las nueve de la noche que arbitrar catalán Estrada Fernández echarle que no va a llover pero hemos de tener mucho frío tres cuatro grados de temperatura

Voz 17 18:08 gracias Diego en fútbol sala hubo que sufrir mucho ante Kazajistán pero ya estamos en la final Toni López hola hola

Voz 20 18:14 Escorial empatamos a cinco en un partidazo de hecho ambos entrenadores dijeron que ganó el Futsal pero en real que pasó a la final fue España en penaltis para uno Pacos acosaron omitió los tres España mañana la final a las nueve menos cuarto en Eslovenia contra Ricardinho de año trece más la filial de Ricardinho es la novena final de España en once acciones de las ocho anteriores hemos ganado siete así que España es clara favorita pero como digo enfrente esta cigarrito

Voz 1038 18:35 sé que muchos mañana nos lo cuentas en Carrusel deportivo además esta mañana inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno Chang en Corea del Sur con una imagen en especial Andoni de la Torre de tal escoria social e histórica bolsa la ceremonia de inauguración de hoy las dos Coreas han desfilado juntas bajo la misma bandera bandera de la península de Corea en azul sobre fondo blanco algo que no ocurría desde los Juegos de Turín en dos mil seis tendrán además un equipo unificado hockey femenino han en en cuanto a España ya han desfilado nueve de los trece participantes españoles pues algunos aún no están en Corea entre ellos el abanderado Luca seguí por cierto hoy su cumpleaños que tiene opciones muy importantes de medalla pues llega de ser subcampeón del Mundo dos mil diecisiete en snowboard y también están como acciones muy relevantes Javier Fernández en patinaje artístico y Queralt Castellet como Ryder primero

Voz 0931 19:21 yo lo en competir Imanol rojo el domingo a las siete y cuarto hora

Voz 1038 19:24 mañana pues a esa hora nuestro estarás contando en directo además Euroliga ayer tuvimos partidos con suerte dispar hoy el Real Mari Marta Casas muy buenas Scariolo

Voz 1509 19:32 en el Real Madrid partidazo en el Palacio de los Deportes desde las nueve menos cuarto contra el siempre peligroso Olympiacos de Vassilis Spanoulis tercero contra quinto ayer derrota del Barcelona contra el Maccabi en el Barça hoy ha sido presentado Pesic como nuevo entrenador también ayer triunfo del Valencia Basket contra el CSKA también gana Bunny Caja al Anadolu Efes y derrota del Baskonia contra el Panathinaikos de Xavi Pascual

Voz 1038 19:51 gracias Marta tres y diecinueve esto es Ser Deportivos seguimos seguir deportivos

Voz 21 19:57 tú

Voz 7 20:03 la vive está lleno de situaciones circunstancias trances ocasiones chance santiamén tristes sí

Voz 3 20:13 son las trayectorias son épocas fases etapas coyunturas oportunidad

Voz 7 20:20 la la trayectoria de Coque Malla son una suma de instantes y momentos irrepetibles concentrados en treinta años de carrera escucha lo este viernes en directo en La Ventana con carreras

Voz 17 20:51 a tres y veinte seguimos en SER Deportivos para escuchar un poco más de lo que ha dicho

Voz 1038 20:56 Zinedine Zidane en esa previa en la que evidentemente la han preguntado por el Paris san Germain porque es de lo que prácticamente está pendiente todo el madridismo se partido del miércoles en el que se juegan la temporada sin opciones en Liga eliminados de la Copa del Rey pues todo el mundo piensa en ese partido ante el Paris Saint Germaine pero es que antes está el partido frente a la Real Sociedad es verdad el Real Madrid ya no va a ganar la Liga pero también hombre hay que sacar los partidos adelante hay que quedar lo más arriba posible Easy la Champions no sale bien hay que asegurar su participación la temporada que viene aunque suele duro decirlo es así Antón Meana que más ha dicho el francés

Voz 0231 21:30 pues se ha hablado de ese partido contra la Real Sociedad recordando las imágenes del otro día en el campo del Levante cuando se vio a un Real Madrid superado por el equipo de Muñiz después del uno dos de Isco el empate final para los granota imágenes que veíamos en las televisiones de Ramos

Voz 1576 21:45 lo que el equipo fuera más intenso era un cuadro

Voz 0231 21:47 estoy llenan el pie si considera Zidane que no es tan importante es un famoso tópico del fútbol de meter el pie

Voz 1994 21:55 meter el pie es meter el pie el buen sentido de la palabra nómada a mí no me interesa meter el pie para meter el pie a mí lo que me interesa jugar al fútbol y que mis jugadores juegan al fútbol luego cuando no tenemos el balón sea lesivo pero en el sentido de la palabra defender lucha de eso lo que me interesa cuando preparamos el partido

Voz 1038 22:20 hombre es verdad que lo de meter el pie no es lo más importante de nuestro fútbol pero por no meter el pie por ejemplo a Marcelo le brindaron el balón que supuso el dos uno del Celta en Balaídos o el otro día también frente al Levante pues por no meter el pie verá que lo más importante al final es como toques el balón cómo es y cómo pases pero de meter el pie también tiene su importancia o no Meana sí vi el otro día Escorial a más de un madridista le ponía nervioso ver como su equipo se adelantaba en el campo de Les

Voz 0231 22:47 ante en el ochenta y dos y era incapaz de mantener el resultado que te empate Levante últimos minutos cuando te pones por delante con la calidad que tiene el Madrid por un poco de falta de fútbol y otro poco de no meter

Voz 1038 22:57 el pie a la gente le ponen nerviosa era ahí está muy les

Voz 0231 23:00 los del Barça en la Liga no pueden fallar tienen que dar una buena imagen sobre todo porque es difícil levantar de de un día para otro el Madrid ahora mismo está lejos del nivel del PSG le puede ganar el miércoles sí pero tal y como está el Madrid lo normal es que sufra mucho ante el equipo de Emery de ahí que la dinámica de la semana que viene va a pasar mucho por lo que haga el equipo mañana contra la Real Sociedad

Voz 1994 23:22 sabemos lo que somos lo que somos no nos salen las cosas como como querer como queremos bueno unos ha salido como queremos algunas veces pero al final sabemos lo que somos sabemos que bueno cuando cuando pasó momentos difíciles que cuenta que hizo de eso pero siempre con el con el trabajo y pensando pensando punitivo porque sabemos las armas que tenemos que no sé que tenemos nosotros esto se puede cambiar muy rápidos

Voz 1038 23:57 lo que pasa que claro que es lo que venimos diciendo estas últimas semanas que el Madrid si da las sorpresas y después de todo esto que se está hablando consigue hacer un buen partido el miércoles frente al PSOE Jesse consiguen luego en la Vuelta a refrendar y clasificarse todavía estará en cuartos de final es que queda tanto no se puede uno pensar que por eliminará el PS y prácticamente si tiene la la conquista de Champions de lo deportivo yo Antón e va a pensar en ese partido en el once ante la Real va reservará algo va a ir con todo qué idea tiene el francés

Voz 0231 24:27 por lo que ha explicado hoy en rueda de prensa va a ser casi un ensayo general va a poner el mismo once que serán frente al PSG como mucho con un par de detalles no descarto a Cova sic que pueda poner a Nacho para que se pruebe en ese lateral derecho ante Del Toro que tiene con Neymar porque recordemos no puede jugar la Champions por sanción Carvajal algo que ha lamentado hoy que no le hayan quitado la sanción al lateral el Leganés pero el resto el equipo prácticamente de gala para eso que sirva de ensayo general antes del partido que todos queremos ver el miércoles contra los de Emery

Voz 0672 24:57 ya hablaremos de ese partido pero imagino que ella absolutamente todo quedó no

Voz 0231 25:01 todo vendido con precios en la reventa que te vuelves loco con un control que contábamos en El Larguero el otro día muy férreo del Madrid para evitar la reventa de hecho volvemos a recomendar a los que escuchan La Ser que si no tienen entrada que intenten huir de la reventa porque si la compran en reventa es muy posible que el Madrid les pilla antes de entrar se quede sin acceder al

Voz 1038 25:22 además de los precios que que se hablaban de hechos unos precios tan altos tan altos que Antón Meana sólo se podría permitir tres entradas con los presos que están moviendo para ese partido frente al pesebre más o menos tres entradas Montón igual hasta cinco eh pero bueno así muchas más no muchas más ahí está gracias a un abrazo

Voz 0231 25:40 habrá dos leal hasta luego eso de el Real Madrid en

Voz 1038 25:42 el Atlético ya nos contaba ante es Talavera la vuelta de Diego Godín puede no ser la única vuelta del equipo frente a la contra y jugar al gol

Voz 1576 25:53 Marc contra el Málaga en La Rosaleda de Málaga en el como antes decías en el campo donde debutó hundía Diego Pablo Simeone sí ha recibido el alta

Voz 0672 26:02 médica después del entrenamiento Filipe Luis no juega desde el veintidós de diciembre el día de la lotería de Navidad el único partido que perdió el Atlético de Madrid de Liga que ha perdido en Liga contra el Rey

Voz 1576 26:11 Club Deportivo Espanyol pues desde entonces no juega Filipe Luis que ha encadenado ya ha encadenado dos lesiones musculares consecutivas esto qué quiere decir que va a volver y además Valverde como titular

Voz 1038 26:21 claro si es que viene gama en defensa si dieciocho

Voz 1576 26:24 bocados todos de la primera plantilla no ha querido meter a ningún central de del filial por lo tanto se quedan fuera Vermeer como tercer portero Nico Gaitán que todavía no no cuenta para Simeone además de los dos centrales lesionados tanto Godín como Stefan Savic por lo tanto el equipo lo tiene muy claro ante un equipo el Málaga muy complicado muy complicado porque se juega la vida ahora mismo está el último en la clasificación de no ganar ante su público pues practicamente empezaría a estar muy cerquita a oler a azufre al infierno de la

Voz 1038 26:53 en segunda división en la que hablaban de ocho victorias en las jornadas que quedan lleva tres en toda la temporada el Málaga si es

Voz 1576 26:58 evidentemente una de las finales que tiene por delante el equipo de José González y así se espera Málaga peligroso Diego Pablo Simeone

Voz 0501 27:06 esta segunda vuelta todos lo partidos son determinante pasan acertó finales lo punto para todos empiezan a tener mucho más valor ahí no habrá acuerdo mucha concentración está claro Málaga es un equipo que es su casa empujará a porque la gente obviamente necesitará apoyar al equipo para para salir de la situación en que está según entrenador nuevo ese poco la verdadero partido que ha jugado los ha jugado bastante bien más que un resultado no haya sido el esperado por ellos y nosotros como te decía intentar llevar el partido donde nosotros estamos bien y también conocer todas esas situaciones que estamos conversando

Voz 1576 27:48 sí Filipe es la gran novedad en defensa acompañando al Lucas a Jiménez a ver salgo habrá que la portería el nombre propio del centro el campo es el de Víctor Machín Vitolo y le preguntaban hoy a algún problema con él canario porque no ha jugado demasiado en la él ha ha ido recordando los partidos que ha jugado en este dos mil dieciocho En cualquier caso sabe que su jugador que debe ser el presente y el futuro importante para asimilar

Voz 0501 28:12 no va a dar muchas cosas importante de Deraa cuál en necesita el equipo sobre todo transición buena de defensa ataque o esto es lo que me ilusionó en que pase mucha confianza en él hemos estado trabajando mucho tiempo el club nosotros para poder contar con él dirige ojalá que pueda responder en el campo de la mejor manera como el quiere nosotros veremos

Voz 1576 28:39 pues Gabi en el centro del campo junto a Vitolo a Koke Saúl y lo que no cambia de la delantera mientras estén bien jugaran siempre Antoine Griezmann y Diego Costa esta tarde viajan a Málaga mañana a las cuatro y cuarto ese partido importante de la Rosales

Voz 1038 28:53 a pesar de el cabreo que es agarro Griezmann el otro día no hay problemas y mire tampoco lado mayor importancia durante toda la semana hombre entendemos que fue una orden de Simeone no más allá de que de que Griezmann encarará con la grada el otro día frente al Valencia que no está bien pero bueno

Voz 17 29:08 tienen hay que entender la tensión del partido pero era orden de Simeone evidentemente

Voz 1576 29:11 sí es que yo creo que aquí dos cosas distintas en la acción de Griezmann yo creo que sus compañeros Simeón le el propio Ohrid maniobró de casi todo el mundo está de acuerdo que hizo lo que tenía que hacer que era lo que le pedía al partido que era tranquilizar y no salir un ataque a lo loco por más que pudiera sorprender a al rival y otra cosa es que eso yo creo bajo el punto de vista y es es mi opinión punto de vista muy bueno no justifica que tú mande callar a tu afición cuando cree que te has equivocado en alguna acción de juego por lo tanto yo creo que no se juzga que hizo lo correcto Griezmann porque así lo ordenaba su su entrenador el partido y sus compañeros era lo que querían y otra cosa que para mí es injustificables que tú mande callar a todos

Voz 3 29:49 Julio

Voz 1038 29:49 pues queda claro gracias Talavera estaba bastante esto del Atlético de Madrid en el Málaga que se dice Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 24 29:56 hola buenas tardes en Málaga ya no se habla de finales ni de partidos dramáticos porque los aficionados están expectantes a ver qué ocurre simplemente como espectáculo deportivo ICOM ocio y luego a ver el resultado que será porque poquitos aficionados confían en la victoria del Málaga mañana a pesar de que el campo de La Rosaleda Se va a llenar apenas hay entradas a la venta y sobre todo por la situación de León tipo el pasado lunes perdía frente a Las Palmas y eso ha hecho mucho daño en el entorno del mismo José González ha convocado a diecinueve futbolistas les tiene el belga uno de los últimos en llegar es la gran novedad de la convocatoria hay también Diego Ronan que lleva un mes y medio fuera por un problema en el tendón de Aquiles Chory Castro por su parte ha cumplido un partido de sanción el entrenador sigue sin contar con el delantero Borja Bastón y también con el centrocampista argentino apuesta económica del verano Esteban Rolo esto dijo José

Voz 4 30:43 sabemos que difícil pero

Voz 21 30:45 yo no creo que yo contemplen el partido como un partido fácil

Voz 1038 30:48 creo que respeto

Voz 24 30:51 han firmado que mantendrá el bloque inicial de los últimos partidos

Voz 1038 30:54 gracias Enrique por cerrar el tema Copa Atlético Wanda Madrid ya hemos escuchado que Simeone no se moja en la sede copera hemos visto que el Sevilla ofrece su estadio que Valverde no quiere que Valverde no quiere que Rakitic no le importaría en Barcelona pero no nos engañemos Madrid es la opción más factible y cobren

Voz 0672 31:11 la mente del Wanda Metropolitano pero también es verdad que el Atlético tendría que aplazar su partido ante el Betis ya ha dicho Talavera que bueno que a lo mejor podrían jugar el lunes

Voz 1038 31:18 es pero es que no sólo eso sino que al día siguiente es decir el domingo veintidós de abril se celebra la maratón de Madrid que atrae a cerca de cuarenta mil atletas Ike entre eso que es fin de semana la ocupación hotelera en Madrid para esos días veinte veintiuno y veintidós de abril es del noventa y uno por cierto por ciento en la capital así que nada más complicación eh es todavía este es el partido del Atlético de Madrid frente al Málaga pero más de equipos madrileños porque el Getafe visita al que

Voz 17 31:46 now un campo donde no ha ganado nunca el Geta hablado

Voz 1038 31:50 las Iván sigue tales que ha hablado esta mañana a él

Voz 0931 31:53 técnico del Getafe José Bordalás ha definido a Messi como el mejor jugador del mundo ha dicho que no están obsesionados con neutralizar el domingo no entiende esa denominación de equipos de otra Liga cuando se enfrentan pues equipos como el Getafe como Leganés este tipo equipos a los de la parte alta de la tabla dice que para él todos juegan en la misma liga ya la pregunta de la Cadena SER de si considera imposible ganar en el Camp Nou esto respondido Bordalás

Voz 25 32:13 igual siempre siempre difícil en este momento gesta yo creo que nunca un momento pues se hace se antoja doblemente difícil pero siempre intento inculcar jugadores la idea de que nosotros tenemos posibilidades y capacidad para ganar a cualquier rival con esa idea vamos al can no a ver si podemos sacar un buen resultado y sobre todo hacer un gran parte

Voz 1038 32:37 el Getafe nunca ha ganado en el feudo culé

Voz 0931 32:39 en sus catorce visitas once derrotas y cuatro empates además salió goleado en las dos últimas por seis goles a cero en la temporada catorce quince y en la XV XVI y este año sólo ha ganado una vez a domicilio lo hizo en el derbi ante el Leganés allí por el cuatro de septiembre

Voz 1038 32:52 divo va a haber muchas novedades pues se ha ejercitado esta maña

Voz 0931 32:55 al equipo en una sesión más suave que lo de ayer

Voz 17 32:57 Nico la única baja confirmada es la de Markel Bergara que continúa recuperado

Voz 0931 33:01 doce de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho tampoco estará Flamini ha dicho Bordalás que está trabajando para ponerse al nivel de sus compañeros pero el que sí viajará y seguramente lo haga para jugar como titulares Francisco Gordillo uno de los hombres fijos para Bordalás

Voz 1038 33:12 lo que nos está escuchando hola Portillo buenas tardes

Voz 26 33:15 hola buenas tardes motivar romper la imbatible

Voz 0672 33:17 la del Barça en Liga

Voz 26 33:19 bueno eso es la ilusión que tenemos al final vemos que que un partido muy complicado

Voz 27 33:25 no creo son Dívar que viene

Voz 26 33:27 forma bueno final nosotros fue vamos con la ilusión con con la San ahí con mucha confianza de poder sacar algo positivo

Voz 0672 33:36 digo viste el partido ayer contra el Valencia

Voz 26 33:40 sí sí lo vi lo vi la verdad que bueno que algo que siempre al Barcelona jugadores que te marca la diferencia como ya digo vienen haciendo un trabajo extraordinario sí sabemos que que va a ser muy difícil no nuestro objetivo como ya te digo es no perder nuestra esencia de me nuestra alma ni intentar como ya te digo llevarnos la victoria que sabemos que todo hace muy complicado

Voz 0672 34:02 si te digo elegir un jugador del Barça quitando a Messi con quién te quedarías uno que vas a echar una pachanga con tus amigos y puedes eligieron jugador del Barça para tu equipo

Voz 26 34:11 bueno pues me quedaría como no sé no hay mucho no pero si tuviera que que decirte uno todos son el grandísimo jugador que están ahí por por toda su trayectoria decimos hay que elegir alguno en Orihuela me decantaría por por Andrés Iniesta no parecen fue gol

Voz 0672 34:28 rectangular toda todos

Voz 26 34:30 estoy en ese sentido pues

Voz 0672 34:33 y ahí no no no es arriesgado dice es dices de no perder la esencia del del equipo es verdad que la ida no se perdió la esencia estuvo muy cerca de sacar algo positivo incluso de de ganar al final uno dos pero si siguen por ese camino a lo mejor se puede dar un susto

Voz 26 34:48 sí bueno porque no no pudo al final de M eso no cuando menos te lo esperas pues pues el rival que pues por quince no alguna vez tiene que ser la primera vez ciudadanía y bueno ojalá que que podamos ser nosotros no pero como ya te digo somos conscientes de que hay que vamos a tener que hacer un partido perfecto para

Voz 0672 35:09 para intentar consigue el hábito allí y además yo creo que al equipo le vendría muy bien sumar fuera de casa más allá de que es el Camp Nou que es un campo en el que además el Getafe no ha ganado nunca sacado tres empates pero a lo mejor dentro de esta gran temporada que estáis haciendo la asignatura pendiente un poquito puede ser los partidos a domicilio no mejor sacaran lo positivo del Camp Nou podría cambiar esa dinámica el otro día del Pizjuán estuvo bien el equipo también sacando un punto pero podría ser un buen momento no

Voz 26 35:34 sí está claro no al final es cierto que que quizá no falta de ese ese pelín fuera fuera de casa ahí sí que es cierto que que no falta lo mejor encadenar también un par de Vitoria seguida porque como ya te digo en casa pues el el equipo está fuerte creo que los números son muy bueno pero sí que es verdad que bueno fuera de casa bueno falta quizás encadenar una victoria no mi que se ese impulso y bueno que mejor que que allí en el Camp Nou uno ojalá que se den todo lo faltó de podamos conseguirla

Voz 0672 36:05 además que el próximo mes del Getafe se las trae porque después del Barça bien el Celta luego el Villarreal luego el Real Madrid vaya vaya días que quedan por delante para el Getafe

Voz 26 36:15 sí bueno complicado no al final el nivel de la Liga muy fuerte tienes que jugar contra contra todos los rivales y bueno sí que es cierto que ahora bueno que en el partido muy complicado fuera de casa pero entonces ya te digo al final todo todos los rivales son complicados ahí cualquier rival si no está al cien por cien pues te pinta la cara no

Voz 0672 36:35 ya tal día como hoy con el Getafe doce puntos sobre el descenso

Voz 1576 36:38 y a cuatro puntos de Europa cuál es

Voz 0672 36:41 el objetivo del equipo a final de temporada

Voz 26 36:43 bueno el objetivo sigue siendo el mismo no voy partido a partido no pensar más allá de partido de del domingo oí primero pues se busca la la permanente que al final es el objetivo principal y que a partir de ahí si lo conseguimos pues pues mira hasta dónde podemos llegar no pero el objetivo ahora mismo es conseguir esa cifra que que me la tranquilidad de ver la permanencia no

Voz 0672 37:07 te da tiempo a estar un poco pendientes de tu mala lo están pasando mal este año

Voz 26 37:11 pues sí sí la verdad que sí la verdad que que lo el final bueno del equipo de emitiera tengo mucha gente allí el aprecio y sí que sí que sí que lo siglo bueno esta situación me da me da me produce tristeza nos lo verlo desde fuera lo que es el equipo es bueno ojalá que que entre entre todo juntos equipo ya puedan salir

Voz 0672 37:34 eso sí la verdad que lo tiene lo tiene complicado por cierto qué tal la la llegada de Flamini como lo habéis acogido

Voz 26 37:43 bueno bien algo perfectamente la verdad que como ya hemos dicho siempre que hay junto con un grupo humano muy bueno y el vine como una buena disposición fenomenal

Voz 0672 37:53 pero de poco tiempo que digo yo que es que se pagará una cena no cargo se tendrá que militares

Voz 26 38:00 bueno imagino imagino que más adelante al se se tendrá que que en mitad no al final todos todos nuevo tienen que que hacer algo

Voz 0672 38:09 no pero es que además no sé si os llama la atención dentro del vestuario el hecho de que sea un empresario de tal éxito es que hablamos de un jugador que podría comprar el Madrid o el Barcelona si quisiera

Voz 26 38:19 bueno si eso lo hemos visto en algunos medios la verdad que no no vamos no le damos importancia desamor nosotros nos fijamos en que como compañeros ha integrado perfectamente bien viene a aportar y lo hemos recibido con bolígrafo abierto no

Voz 0672 38:34 hicimos un poquito del combustible se desarrolla a lo mejor coche bien Francisco Portillo que haya mucha suerte el domingo cuatro y cuarto Barcelona Getafe Ike podamos hablar de de una victoria del equipo azulón un abrazo muchísimas gracias

Voz 26 38:48 gracias

Voz 28 38:49 vez por eso en el Getafe yen el

Voz 1038 38:51 danés hasta la tarde y no escucha

Voz 0931 38:54 Nos a Garitano Toni de la Torre pues no no escuchamos ya por enésima vez esta semana el equipo entrena esta tarde a las cinco y media a puerta cerrada en Butarque tren para preparar el partido contra el Eibar que enfrenta a un equipo tanto por entrenador y trayectoria muy similar al alegan a esta temporada ambos con miras a puestos europeos iconos esperan rotaciones para para no

Voz 1038 39:12 mañana Cuéllar Omar Ramos Guerrero entre otros para dar

Voz 0931 39:14 frescura al equipo que que ya unas semanas de mucha carga física en el capítulo de bajas ese recordamos con tarjeta de sanción va está sancionado Zaldúa pues contra Getafe

Voz 1576 39:22 vio la quinta amarilla impresionados y manos que

Voz 0931 39:25 llega al partido ni Mauro Dos Santos tampoco llega importante para Leganés este partido que está ahora con veintinueve puntos y en caso de victoria se engancha de lleno a los puestos europeos que ahora mismo ocupa

Voz 1576 39:34 el Sevilla

Voz 0931 39:35 precios populares para el partido de mañana entre quince y treinta euros para favorecer la asistencia ayudar al equipo pues a pasar página de la eliminación en Copa

Voz 1038 39:42 que nadie olvida la gran competición gracias Andoni que ha hecho el Leganés en la Copa del Rey y que está haciendo en la Liga porque como decía Andoni está muy cerca de Europa aún muchísimo más que el descenso si manos que no termina de recuperarse su envío Benger yo lo voy a acusar que lleva unas semanas hay fastidiado son las tres y treinta y nueve dan Ingelmo

Voz 10 40:15 el camino Rocío la final de la Champions ya ha tenido un cuchillo instrucciones

Voz 0684 40:20 sí lo menos y a la playa disfrutando de la prevé Inglaterra horas antes Leo Alemania Romero la Flagey turismo la Londres Romero las han dado muy buenos sea cual sea lo mejor saludos desde el corazón de Spielberg Atenas dos que fresquito aquí en el estadio donde Mario Barça de Messi visita al Sporting de Lisboa son campan en Estadio dos esto es Juventus Stadium Liga de Campeones espectacular el Wembley carros dice

Voz 7 41:05 seguimos rumbo a esto en Carrusel Deportivo con Dani Garrido amigos de campeón

Voz 1038 42:16 pues hoy aquí cerquita en la Comunidad de Madrid han recibido homenaje Carlos Sainz y Lucas Cruz como ganadores de la Dakar acordando hola qué tal

Voz 1576 42:24 es cordial muy buena puesto algo de picar ahí por la mañana en León

Voz 1038 42:26 no había nada pero debe fíjate que a ti te gusta eso sí hombre siempre que aún si era muy temprano también eh por eso hay que coger fuerzas para el día que tal Carlos Sainz que ha dicho el campeón madrileño

Voz 1576 42:39 bueno pues mucha expectación para recibir a los campeones del Dakar Carlos Sainz el piloto y el copiloto Lucas Cruz han estado casi cuarenta minutos fíjate en la entrada de la Comunidad de Madrid en la puerta de atendiendo los aficionados y curiosos que se acercaban para hacer fotos luego han colocado el coche en el patio de la Real Casa de Correos multa

Voz 0931 42:55 ah

Voz 1576 42:56 no he han dejado entrar el coche porque hay un museo una exposición que se puede visitar de forma gratuita hoy y mañana con el coche y muchas fotografías de la etapa de de las etapas del Lagarde que ha ganado o Carlos Sainz de Puebla ha tocado hablar a Carlos le han preguntado sobre todo por su continuidad en la competición Easy está pensando ya en otro Dakar

Voz 31 43:13 cuando llegue el momento pues sólo diré hay yo no lo he dicho cientos de veces últimamente que que bueno que la gente del te crea que deba no seguir que crea que no que respete sea la que sea la la cara acababa hace dos semanas prácticamente no los equipos todavía no están haciendo sus planes

Voz 1576 43:34 el otro protagonista del día en un acto que ha estado ha tenido Ponseti como maestro de ceremonias como siempre como no podía ser de otra forma conseguí el otro protagonista digo ha sido Lucas Cruz que es el copiloto de Carlos Sainz que ya te está escuchando SER deportivo

Voz 0672 43:47 dos Lucas Cruz buenas tardes hola buenas tardes bueno lo primero es lo primero que tal ha estado Ponseti

Voz 31 43:52 era muy bien muy bien como siempre no conocedor de la prueba de de Carlos

Voz 0672 43:58 bueno he otro homenaje merecidísimo encima creo que dejáis el el Peugeot expuesto en la en la Real Casa de Correos no de ahí además con una pequeña descripción de cada etapa con fotos y demás una una cosa chula sobre el Dakar no

Voz 31 44:12 sí así es hay una exposición que estará hasta el sábado por la tarde noche con el coche ganador del Dakar y creo que vale la pena y poder verla Hay disfrutar un poco de ella

Voz 0672 44:25 has descansado ya desde la Vuelta hombre han pasado ya unas semanas pero bueno

Voz 31 44:28 pues la verdad es que he pasado más tiempo en Madrid en caso hay que el detenido poco tiempo de descanso

Voz 32 44:33 hemos tenido doy fe doy fe de ello porque que es que es que le tengo tendría que ver donde estamos estamos frente al coche pisando Arena que no sé dónde han sacado estar en una les ha cogido de las traído tú Lucas del de de aquí estamos ya me ha apuntado que es que acabó dejar a Sánchez que también ha salido corriendo madre mía está estos dos que ya está me dice Sáenz que ya está bien de celebraciones que llevan celebrado todo

Voz 0672 44:59 sí sino si me decía Lucas que no han tenido ni un rato tranquilo cuántas entrevistas habéis podido hacer Lucas desde vuestra vuelta

Voz 31 45:06 yo creo que es un poco incontables incontable