SER Deportivos: Líos de Copa (12/02/2017)

hola qué tal bienvenido al deporte en la SER a pesar del empate de de ayer del Barça durante los próximos días vamos a aparcar el debate de si hay Liga o no hay liga y lo vamos a dejar a un lado porque empieza una semana en la que vuelve la Liga de Campeones el primero en España jugar es el que menos opciones tiene al abismo de luchar por el título el miércoles el Madrid recibe al París Anne Germaine fuera de la Copa y muy lejos del Barça en Liga el torneo del que está enamorado el Real Madrid la Liga de Campeones el título que ha ganado Zidane en sus dos temporadas en el banquillo busca el Madrid su décimo tercera Copa de Europa tanto a de Jona que juega en la ida de los octavos el día catorce de febrero el día de los enamorados ir un día tan especial que mejor que jugar contra el PSG y es que para que todo hubiera sido perfecto sólo ha faltado que la ida de Champions se jugará el catorce de febrero no en Madrid sino en París fue una de las ciudades más románticas del mundo sólo asesino comienza SER Deportivos

Voz 0509 00:59 eh

Voz 3 01:01 se él deportivos

ah ya estamos aquí me al deporte en la SER ya sabéis tiempo diez escucharnos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto com la aplicación de la Cadena Ser Ike puedes seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos desde ahora ya hasta las tres y veinte dar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido la mañana ICO moviera la tarde de este lunes doce de febrero un día que tiene como actualidad dos líos que tienen que ver con la Copa del Rey uno colar de fútbol y otro con la de baloncesto el primer lío tiene su última hora ahora mismo en la Federación Española de Fútbol porque allí desde las dos están reunidos los clubes principio para hablar de las elecciones la Federación pero en esa reunión el Barcelona ha planteado cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey que tiene que jugar contra el Sevilla hilo pide porque la semana siguiente a esa final hay semifinales de la Liga de Campeones y sin saber si ellos Si el Sevilla va a estar en esas semifinales han pedido el cambio así que cuando no Elio por accede a Elio por la fecha y el otro lío copero es el conflicto entre sindicatos de jugadores Ilha la ACB que tiene ahora mismo en vilo una Copa del Rey que debería empezar a este jueves en Las Palmas pero que ahora mismo están pendientes de si hay o no hay huelga en nuestro baloncesto en seguido afrontamos cómo están los dos temas en un lunes en aquel debate es si hay Liga porque el Barça ha fallado en sus dos últimos partidos dos empates ante el Espanyol ya Getafe por lo que el Atlético de Madrid se ha puesto a siete puntos del equipo azulgrana los del Cholo han recortado cuatro puntos en siete días aunque dice verde que era algo que podía pasar

Voz 0588 02:54 más lógicamente no hubiese gustado sumar los tres los tres puntos bueno esto entra dentro de a pesar de todo entra dentro de la lógica la lógica dice que vas a ganar todos los partidos en ibas a tener una regularidad el regularidad absoluta ganando todos los partidos con la trayectoria que llevamos siempre puede haber algún tropiezo y en este caso pues nada que no supiéramos que podría pasar

Voz 1643 03:16 quizá el color verde es que con que el Barça jugara uno de sus peores partidos de la temporada tampoco que el Atlético jugará mejor pero ganó el sábado cero uno en Málaga también recorta puntos el Valencia que está a dieciséis ganó el derbi ante Levante y lo hizo con polémica porque con empate a uno el árbitro María Giménez anula un gol legal de Cope para el Levante es lo que haces falta pero en realidad el empujón es de Paulista a Gayá es decir un empujón de un jugador del Valencia a otro jugador del Valencia para el tres uno pita penalti esa lo que parece es falta de esa sobre Robert Pierre el central del Levante el arbitraje fue tan malo que Juan Ramón López Muñiz el técnico salmantino que nunca habla de los colegiados ayer no tuvo más remedio

Voz 4 03:57 lo podía haber arbitrado cualquiera que estuviera fuera porque era un partido que no tenía nada la pregunta es nuestra perjudicado si claramente no es que yo estoy llorando aquí llega de actuación arbitral fue buena mala es que fue muy claro los hay siguen el va a poner de acuerdo a los levantinistas y a los valencianistas siguió y te digo no me gusta opinar de los árbitros da este tío está perdido

Voz 1643 04:15 el Levante a pesar de la derrota está todavía fuera del descenso el Valencia es tercero les sigue el Real Madrid que está a diecisiete del Barça y que esta semana aparca la Liga para pensar sólo en la Champions en esa el partido del miércoles ante el Paris san Germain enseguida estamos con la última hora del equipo de Zidane con la resaca de la jornada veintitrés en Liga que se cierra hoy con el Deportivo Betis a las nueve con el debut de Seedorf en el banquillo gallego en segunda noticia la destitución de Jorge Romero que es el tercer ten digo que sea el Córdoba esta temporada tras Lucas y Juan Merino dio el contamos la primera opción medalla para España en los Juegos Olímpicos de invierno en Seúl porque Queralt Castellet se ha metido esta madrugada en la final de Halperin con todo esto y mucho más son las tres cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos a

Voz 3 04:58 si no te gusta cientos ciudad

Voz 10 06:32 vaya nombrecito puesto convencido triple peine forense aquella

Voz 1643 06:44 me gusta acabar la portada de ser deportivos diciendo eso de vamos al lío hoy la verdad es que podía haber dicho vamos a los líos porque tenemos dos y los dos de Copa del Rey uno de fútbol y otro de basket vamos con el primero porque desde las dos de la tarde están reunidos los clubes de Primera de Segunda en la Federación de Las Rozas la reunión era en principio para hablar de las selecciones pero se han encontrado con esa petición del Barça que contábamos anoche en El Larguero de pedir el cambio de fecha de la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla que está fijada para el sábado veintiuno de abril cuéntanos Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 07:18 hola qué tal Óscar muy buenas empezado con retraso así que llevan pocos minutos viéndose las caras Sevilla Barça y Federación llegado bebé Gastro al filo de las dos y media en la Federación no tenían constancia oficial de ningún cambio de fecha ni de estadio aquí tienen claro

Voz 0509 07:33 el Wanda es la primera opción porque ese ofreciera Atlético de

Voz 0231 07:35 Madrid en caso de que hubiera problema pensaban en Mestalla las dos opciones que maneja la Federación acaba de arrancar hace nada esta reunión con las partes implicadas

Voz 1643 07:44 sí implicados el Barça y el Sevilla en Barcelona abre al vez que esperanzas en el Barça de que cambie esa fecha

Voz 0017 07:50 tal Óscar muy buenas pues bastantes bastantes esperanzas porque entienden que es lo más lógico y algo que al final puede beneficiar a los dos equipos porque los dos podrían estar en las semis de la Champions que como contabas tu se juega en el veinticuatro y el veinticinco de abril por lo tanto la final de Copa estaría muy pegada a esos partidos y se juega el veintiuno de abril por eso el Barça tiene claro que lo mejor es desplazar la final de Copa el miércoles nueve de mayo una fecha que está libre en el calendario y que además no implicaría tener que aplazar partidos de Liga así que el Barça espera poder convencer a la Federación y al Sevilla de que es mejor cambiar el día de la final en el club también tienen asumido que será el Wanda Metropolitano el la sede de la final si el Atlético de Madrid no cambia de opinión el otro

Voz 1643 08:33 sí porque juega esa final es el Sevilla queda también podría ser el Sevilla es semifinalista de la Liga de Campeones que dice el conjunto sevillano hay reacción Fran rojillo

Voz 0700 08:43 bueno de momento lo que sí te puedo contar hasta ahora es que el Sevilla prefiere hablo primero de escenario luego de calendario prefiere Eluana no quiere bajo ningún concepto que sea la sede de Valencia porque creen que logísticamente esto favorece al Fútbol Club Barcelona a lo que no se generaría el Sevilla y esta es la segunda parte de mi respuesta dejar al cambio de fecha con lo cual ahí empezamos a tener claro que puede haber acuerdo en torno a ese nueve de mayo si definitivamente así también lo entiende la Federación creo que ese es el punto de mayor dificultad en establecer el cambio de fecha porque en la logística el Sevilla se va a negar en rotundo a que sea otro escenario que no sea el Madrid

Voz 1643 09:21 así que puedo estar en el cambio de fecha que pide el Barça Sevilla puede haber cambio de fecha de la final que se juegue el nueve de mayo el otro lío es el del baloncesto porque faltan tres días para que empiece la final de la Copa del Rey en Las Palmas y aún no sabemos empezar o no porque el conflicto entre el sindicato de jugadores y la ACB tiene en vilo el arranque de la Copa del Rey cuál es la última hora hacha vais son muy buenas

Voz 11 09:42 hola qué tal Oscar pues a esta hora la huelga sigue convocada ha habido contactos posiblemente mañana se produzca una reunión decisiva para intentar desbloquear la situación la Comisión Delegada de la sección de clubs tenía arde una reunión ya prevista hace unos días en Madrid ya hablarán lógicamente también del tema ACB veía BP se mantienen firmes en su postura pero el tremendo perjuicio económico para el aficionado que supondría la suspensión de la Copa podría terminar un paréntesis para seguir negociando después de de la misma por tanto

Voz 12 10:13 de momento todo en el aire pero como digo a esta hora de la tarde tres y diez la huelga sigue convocada tras la huelga de momento continúa la Copa arranca

Voz 1643 10:21 K el jueves en la sede de la Federación Española de Fútbol a lo que habían ido es hablar de la fecha para elegir sucesor de Ángel María Villar Icon esta fecha lo mismo también al lío porque van a tomar la decisión antes de que el Consejo de Estado Antón Meana decida qué miembros de la Asamblea tienen que votar

Voz 0231 10:38 correcto estamos a la espera a Óscar de que el Consejo de Estado de una vez por todas diga por fin cuando son las selecciones tienen que repetirse de manera completa las de la Asamblea

Voz 0509 10:47 pero hoy se va a poner fecha a elecciones al presidente

Voz 0231 10:50 en abril sabremos algo Contador

Voz 12 10:52 los ligas vamos a hablar de fútbol porque esta semana es semana Liga de Campeones

Voz 1643 11:06 vuelve la Champions el miércoles a las nueve menos cuarto en el Bernabéu Real Madrid París Saint Germaine supongo que con la moral alta después de esa goleada a la Real Sociedad última hora de Blanco Javier Herráez buenas tardes

Voz 14 11:18 hola qué tal el giro muy buenas tardes el equipo ha trabajado esta mañana en la deportiva de Valdebebas con todos efectivo en menos Vallejo que tampoco ve en la convocatoria esperemos que se recupere pronto el central del Real Madrid el once del Real Madrid lo sigue guardado bajo llave Zidane todo apunta a que va a jugar con la BBC con Bale con Benzema y con Cristiano pero a la pregunta directa a menos mía esta mañana algún miembro de ese equipo eh de momento no hay respuesta porque no aprobado nada así que eh como digo Zidane guarda sus bazas es verdad que hay hombres que está muy bien casado Lucas Vázquez caso de Marco Asensio caso de Isco pero esos tres podrían ser suplentes Si Zidane es fiel a sus ideas es decir que juegue con Casemiro Kroos Modric en el centro el campo y arriba con Bale Benzema y Cristiano mañana último entrenamiento rueda de prensa de Zidane concentración en deportiva de Valdebebas y el miércoles el día catorce nueve menos cuarto la hora de la verdad Real Madrid París Anne Germaine presumiblemente con la BBC

Voz 1643 12:14 de arriba no juegan esta semana sino la siguiente porque el Sevilla Manchester United es el miércoles veintiuno de febrero pero ayer el delantero Luis Muriel pidió el cambio por lesión ante el Girona peligra la participación del delantero colombiano ante de una élite rompió

Voz 0700 12:27 bueno va a llegar muy justo si llega la verdad es que me va a venir muy bien al Sevilla que que haya una semana de por medio sin partido entre semana es decir que hacía tiempo que el Sevilla no jugaba de domingo a domingo de sábado a sábado juega el sábado en Las Palmas ese partido se lo va a perder tiene una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo está pendiente de evaluación pero entendemos que una vez que descanse la jornada del fin de semana que viene frente a la Unión Deportiva es posible que si llega aunque lo haría justo pudiera estar ante el Manchester United

Voz 1643 12:54 tras el empate ayer del Barça ante el Getafe el segundo consecutivo de los azulgranas el Atlético de Madrid se ha puesto a siete puntos del Barcelona visita el Camp Nou recordemos el próximo cuatro de marzo así que cuando la Liga parecía decidida se abre otra vez preocupa en el Barça Atlético se acerque tanto Adrià

Voz 0017 13:11 bueno el Barça siempre ha estado muy pendiente de sus perseguidores cuando el Atlético estaba a nueve es el que tenía muy en cuenta y ahora que está siete pues evidentemente un poco más no preocupa a la distancia sino en el hecho de haberse dejado ya cuatro puntos en los últimos dos partidos porque el Barça venía de empatar en Cornellá frente al Espanyol y ayer tampoco pudo con el Getafe y el equipo además no fue capaz prácticamente ni de crear ocasiones claras de gol Valverde y sus jugadores son conscientes de que hay Liga de que siempre la ha habido lo dice Busquets a la siempre

Voz 1890 13:43 sobre todo pues a estas alturas incluso más cuadra porque quedan más partidos pero nosotros no

Voz 0985 13:48 vamos a nosotros mismos damos en los perseguidores lo gana enteros

Voz 1890 13:50 dar hasta el final que sigue son una distancia considerable ahora hayamos perdido eso punto de que nos hemos dejado tanto hoy como la jornada anterior y bueno tenemos una semana para descansar un poco y para entrenar un poco más cosa que en todas teme no hayamos podido hacer porque ha sido un mes super exigente a nivel físico y a nivel mental a mirar siendo partido

Voz 0017 14:10 hoy por cierto no ha entrenado Dembélé con problemas estomacales según el Barça tampoco Piqué los jugadores descansan mañana pasado y a partir del jueves preparaban ya el partido del sábado en Ipurúa

Voz 1643 14:21 les sigue el Atlético de Madrid que no acaba de jugar bien pero que en la última semana recortado cuatro puntos y los del Cholo Simeone empiezan a creer en que es posible Miguel Martín Talavera pelear por el título de Liga al Barça muy buenas

Voz 1576 14:32 qué tal muy buenas se las cuentas que sacan es que este mes va a ser complicado para el Barça porque viene de jugar Copa y piensan que si cierran febrero

Voz 1643 14:40 oye a seis o menos puntos bueno pues la van a pelear hasta

Voz 1576 14:43 final es verdad que esta ese partido el día cuatro que es crucial yo creo la suerte del campeonato pero en cualquier caso bueno al Atlético de Madrid hace lo que sabe hacer en la era Simeone y es pelear a competir por por todos los títulos al menos intentarlo es verdad que no se jugó bien en Málaga pero a falta de que aparezca al fútbol al menos aparece las victorias es importante aunque la buena noticia hoy tiene nombre propio Diego Godín se ha entrenado con sus compañeros ha vuelto al choque se ha tirado al suelo ha peleado los varones yo creo que puede ser una de las grandes sorpresas todavía quedan días para ir a a Copenhague la Europa League

Voz 1643 15:14 así están los dos primeros enseguida estamos con la resaca de la jornada veintitrés que esta noche tiene el último partido

Voz 3 15:19 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar consumen hasta un treinta por ciento menos creemos en el confort térmica

Voz 15 15:30 año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas de héroes

Voz 0985 15:36 en y espacio temporal momentos ofrece la apoyo

Voz 15 15:38 seguridad de viajar en el tiempo

Voz 16 15:41 Jara el pasado cuando iría folletín por casta Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Frida Kahlo ir de copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles Paul las voces de Antonio Dechent Ingrid Cathy a Johnson y Macarena Gómez aerolínea momento

Voz 3 16:01 escucha todos los episodios en Podium podcast punto com aplicación para dispositivos Android

Voz 17 16:09 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 7 16:22 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es Si sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma de concesionarios tú vende salgo si quieres

Voz 0509 16:34 vende más si Ikea esperar mal

Voz 7 16:37 anunciar T no tengo dinero no es problema anuncio

Voz 18 16:40 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el sur de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 1643 16:53 sí tenemos dos minutos para cinco noticias la primera da nueve anoche en Riazor Deportivo Betis debuta en el banquillo Coruña da muy buenas

Voz 19 17:02 qué tal muy buenas efectivamente es el Depor quiere empezar con buen pie la etapa de Seedorf y engancharse al tren de la salvación mientras que el Betis quiere seguir mirando a Europa en los de Setién son baja Feddal Sanabria Rubén Castro todos

Voz 0298 17:13 los por problemas físicos Gump

Voz 19 17:16 por sanción se espera la presencia de un canterano que el lateral diestro de Francis

Voz 12 17:19 de otro el hacerlo

Voz 19 17:22 de de ataque por parte de los residuos ausencias importantes en la lista de convocados jugadores como Carles Gil y guiarme van a ver el partido desde el palco veremos una pareja de centrales inédita con Bóveda Albentosa también

Voz 0298 17:33 un doble pivote novedoso con Valverde

Voz 19 17:36 en Delhi y arriba Lucas Pérez Adrian Andone va a Cali sale con todo el equipo de Clarence Seedorf en ese partido que comenzará a las nueve de la noche

Voz 1643 17:44 siguen enfadados en el Levante porque el arbitraje de ayer José muy buenas muy buenas claro que siguen enfadados

Voz 20 17:49 indignado con rabia pero también con la aceptación porque los puntos ya no sólo para reponer la Federación Española de Fútbol a estas alturas

Voz 0298 17:55 de el día hubiesen elegido lógicamente el

Voz 20 17:58 poder estar alejado de la zona de descenso pero hoy más que nunca van a tener que estar muy pendientes de lo que pasa en ese partido en Riazor porque en caso de una victoria del conjunto gallego empataría en a veinte puntos y ambos equipos compartirían la zona roja de la clasificación

Voz 1643 18:10 el partido lo ganó el Valencia que sigue tercero de que les recorta puntos al Barcelona Pedro Morata muy buenas

Voz 12 18:15 hola buenas sí pero el Valencia no está pensando en recortarle puntos al Barcelona

Voz 0341 18:19 XVI además los que diferencia el Valencia lo que está pensando es en consolidar su posición de Champions que ha roto una racha en donde en los últimos nueve partidos de Liga hasta que ganó ayer había perdido seis y que llevaba entre Liga y Copa del Rey seis derrotas de manera consecutiva el Valencia lo que sí que piensa es que ha logrado aumentar la ventaja con el Villarreal que es quinto clasificado y ahora no está ya tres está seis puntos por encima la Champions es lo que preocupa al Valencia

Voz 12 18:43 ya en forma de telegrama de Roberto Ramajo peligra Eusebio en el banquillo de la Real no porque no hay tiempo

Voz 0509 18:49 próximo jueves tenemos Europa Arija que visita el Salzburgo porque luego llega el Levante pero eso sí tiene tres partidos los dos encuentros de la Europa League que el cual el próximo encuentro de Liga para poder seguir como técnico de la Real Sociedad se ha reabierto la herida que parecía cerrada con la goleada frente al Depor tres

Voz 1643 19:05 verdad que el fútbol

Voz 0509 19:08 en el balompié destaca no

Voz 1643 19:10 dos Olímpicos de Invierno donde Sonia Lus esta madrugada vamos a luchar por la primera medalla para España

Voz 1509 19:14 luego a luchar queda al Castellet que se ha clasificado para la final de Half Pipe con la quinta mejor puntuación la final esta próxima madrugada a las dos hora española además Ander miran velen en esqueleto las sido vigésimo y vigésimo primero en los entrenamientos oficiales de este lunes el abanderado Lucas Seguí ha aprobado el circuito de cross y le ha encantado hoy también ha aprobado la pista el patinador Javier Fernández

Voz 1643 19:33 buenas noticias desde Seúl malas desde la final

Voz 1509 19:36 de fútbol sala de la Eurocopa

Voz 0298 19:38 lo muy buenas y muy buenas sueca porque perdimos en la prórroga con un gol de Bruno Coelho que le dio el primer título a Portugal el primer título da en para Ricardinho que tenemos que estar pendiente de su novia porque el día de hoy lesionados Sergio Lozano que se pierda la Copa de España y la buena que la Liga Nacional de Fútbol Sala ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la Liga a través de la Liga Sport

Voz 1643 19:55 así llegamos a las seis de veinte de dar a esa las cuatro se pasa por aquí el rostro de compañía

Voz 0298 19:58 de la SER Deportivos

Voz 21 20:03 claro

Voz 0985 20:03 inasible

Voz 3 20:08 diez partidos de fútbol igualados doscientos treinta y cinco mil insultos en la red por cada cien de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto

Voz 0509 20:17 tasó insultarse

Voz 3 20:20 pero te presentamos en la Cadena Ser el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas en redes sociales durante los

Voz 0509 20:28 partidos de fútbol sin respeto no

Voz 3 20:31 el juego Cadena Ser

Voz 12 20:42 vete ahora ya hasta las cuatro vamos con la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño con la última hora del Real Madrid antes de su partidazo con el París Anne Germaine el Atlético

Voz 1643 20:51 Mary's acerca al Barça se acerca gracias al puntazo que sacó el Getafe en el Camp Nou un ratito vamos a escuchar a uno de los protagonistas el partido de ayer en el equipo azulón el Leganés ha sido el único equipo madrileño que ha perdido este fin de semana fue en el último minuto ante el Eibar porque a Segunda Alcorcón y Rayo ganaron sus partidos ante los dos filiales el Alcorcón al Barça B a domicilio el Rayo en casa ante el Sevilla Atlético en nada estamos con todo esto pero antes hoy es lunes y como todos los lunes tenemos barra libre en SER Deportivos con la tertulia gamberra y más salvaje de la radio española

Voz 22 21:33 esto arranca cuando quiere Ingelmo que ha decidido

Voz 12 21:36 me retrasaba unos segundos aunque desde que ha entrado el toro Romero en el estudio no ha parado de rajar ya con Miguel Martín Talavera Romero muy buena en qué tal muy buenas autónomos sigue por aquí tal escucha

Voz 1576 21:47 tirándonos los trastos e lleva mejor no desvelamos

Voz 12 21:49 Nos estamos hablando que son íntimas y personales Jordi

Voz 0985 21:53 el Barcelona hola buenas buenas tardes Óscar desde esta Barcelona que ya se pregunta está ahora sí arder a Madrid o a París

Voz 22 22:02 eh Arreta contesta Romero no

Voz 12 22:07 si no lo único que hay que decirles que esta mañana salió el árbitro del partido no hay te Pekín bueno dentro porque estamos todavía la fase presenta eso información no es ahí te quién me me falta para saludar a uno Manuel Esteban Manolete hola

Voz 23 22:20 hola soy que cuidaba que a lo mejor lo que el cuatro de marzo el Barcelona

Voz 12 22:27 y la verdad es que porque mira Jordi a por Romero

Voz 0985 22:31 no pero le el guante

Voz 1643 22:33 Talavera Manolete Jordi Martí

Voz 0985 22:36 yo mira te diré una cosa yo ya te que alguna vez con el Atlético de Madrid no lo volveré a hacer yo considero que el Atlético Madrid a pesar de que su fútbol no es excesivamente brillante va sumando de tres en tres la Liga no la da por perdida no me fío del Cholo por lo tanto le recomiendo al Barcelona que no de oxígeno e no de aire a sus adversarios que es lo que hizo ayer Jordi High señor ayer van esto

Voz 0509 23:04 lo que arroja no no te digo Manolete en ese Costa pero estoy seguro que lo comparte

Voz 0985 23:09 campo de que la Liga está abierta pero ya lo estaba antes de otro pieza del Barça contra Getafe hoy estamos

Voz 0509 23:14 para mí el Barcelona es favoritismo para ganar la Liga pero no solamente ganó favorito tiene que cerrar

Voz 0985 23:20 cosas claro es que seas favorito que yo lo comparto pero oye no podemos cuidado eh esta Liga Oscares muy competida los rivales son magníficos un Real Madrid oye brillante potente e que aspira a ganar la Champions

Voz 0509 23:33 bueno porque todos los años como cuando gana el Real Madrid pero sobre todo Jordi A

Voz 1576 23:39 a ha apuntado un poco todo argumento que comparto hoy casi al cien por cien yo creo una Liga en la que no

Voz 0509 23:45 hemos estado viendo buen fútbol aquí lo importante

Voz 1576 23:47 tres tres el Atlético ahí como lo está haciendo el Barça no lo ha hecho en las últimas jornadas

Voz 0509 23:52 ya no mereció sacar los tres puntos

Voz 1576 23:55 ves se dejó puntos en Cornellá sede juntos ahí contra el Getafe bueno pues el que menos falle va a tener más opción

Voz 0239 24:00 de todas maneras yo creo que el Atlético de Madrid para para competirle el título de Liga el Barcelona hasta el final tiene que jugar un poquito mejor el fútbol tiene que mejorarse yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo súper fiable que para mí ahora mismo junto con Ter Stegen a la par no sabría no sabría sinceramente a decidirme por uno de los dos yo creo que Oblak Ter Stegen ahora mismo son los dos mejores porteros del mundo el Atlético de Madrid

Voz 0509 24:22 el sistema defensivo made in solo

Voz 0239 24:24 lo repito uno de los dos mejores porteros del mundo la actualidad está sumando de tres en tres pero creo sinceramente lo creo que eso si no mejora en lo futbolístico no le va a dar para aguantar el pulso del punta AGE al Barcelona hasta el final y una cosa eh mucho debate en el Atlético de Madrid siempre alrededor del delantero centro parecía que cuando cuando viniera Diego Costa iba a ser la panacea uno Diego Costa el otro día tocó tres pelotas me refiero que jugar de delantero centro en el Atlético de Madrid aunque sea un delantero centro tan bueno como Diego Costa no es nada sencillo y eso ya no es un problema de delantero centro sino un problema claro de la manera de entender el fútbol el Cholo Simeone que el delantero pero Costa sufre

Voz 1576 25:01 pero lleno de compró ese argumento porque yo creo que el Atlético de Madrid

Voz 0509 25:04 sería raro que me lo que no

Voz 1576 25:06 muchas cosas esto ha acertado pero yo creo que lo que nos arde es poner una etiqueta a todos estos años de yo creo que ha habido

Voz 0509 25:12 en partidos habido temporada ha sabido depurada de estoy que de maíz a la digo

Voz 1576 25:18 ya pero es que ya pero es que como anoche hacéis trampa porque en la temporada actual yo creo que lo que no se puede solapar el lo que se puede dejar de lado es que

Voz 0509 25:25 eh

Voz 1576 25:25 de de siete a ocho futbolistas no estarían que al final has tenido que hacer la la la la plantilla con lo que has tenido que Ángel Correa estaba con un acuerdo cero en San Sebastián que Tomás no iba a jugar en el equipo que los delanteros pleno han marcado en La Haya

Voz 0239 25:39 en Madrid el Atlético Madrid ha tenido dos bueno dos refuerzos Arendt

Voz 1576 25:42 Mercè pero si uno por uno también ha llegado lesionado que se tiene que poner a tono que es Vitolo y el otro que nada más

Voz 0509 25:48 ya relacionado yo lo lesionó todo esto no lo que pone los listones tenemos del Madrid que noticias tenemos te digo una cosa Jordi

Voz 1576 25:57 escuchando lo que escucho yo en las quinielas de Armenia

Voz 0509 25:59 el Real Madrid yo estoy por llamar a Unai Emery que no vengan el mayor yo te voy a entrenar porque el favoritismo yo yo te voy con una cosa para que te quedes tranquilo el Real Madrid el miércoles

Voz 0239 26:10 se presenta Shaq quiero decir ni el partido

Voz 0985 26:13 por perdido el Oscar ni siquiera he podido formular la pregunta simplemente pregunatr montar actuales

Voz 12 26:19 la principal ha escuchado el Barça pasaba la euforia las últimas semanas a la prudencia denostado presentará

Voz 0985 26:25 estamos en el tema Madrid ya cuando hablemos del Barça ya broker si quieres hablamos del Barça ahora pero déjame Jockey simplemente lo que preguntaba es que noticias tenemos de Zidane cuál va a ser su once que sabemos de Isco sabemos y sigue en el limbo base va a salir Bale en el once inicial sobre la habilidad que noticias que noticias tenemos de este Madrid dubitativo e irregular que afronta un partido muy difícil contra el PSG

Voz 0239 26:50 a sus afronta una eliminatoria muy complicada contra el Paris san Germain yo creo que lo del otro día

Voz 0509 26:55 el suplente que está haciendo a la gente dudar me parece

Voz 0239 26:58 que que no tiene demasiado fundamento a mí me dan lugar a mí me da la sensación de que si no pasa nada en el entrenamiento de que creo que el encuentro de mañana a puerta cerrada la BBC va a ser

Voz 0509 27:10 bueno yo yo Toulon

Voz 0239 27:12 sea que en las últimas cuarenta no seis cuarenta días

Voz 0509 27:14 horas no han sabido leer y escuchar nada porque ya llamaba a equívoco o podía llamar a equívoco el hecho de que el otro día fuera Asensio titular por delante de disco que Isco jugara sólo veinte minutos

Voz 23 27:27 que en mi teoría que te llevó defendió que en el Madrid no manda Alzira mandar las vaca sagrada Los intocables de Eliot Ness Si bueno Bale es un intocable en el vestuario no tiene la no

Voz 0239 27:40 Bale es un intocable en el Vestuario tu realmente crees eso

Voz 23 27:42 ahora yo estuviera o no una duda

Voz 0239 27:46 no cuando cuando Manolete habla de vacas sagradas se refiera núcleo duro del Vestuario y para ser para ser miembro del núcleo duro del vestuario tendría que hacer algo en El Vestuario sí pero bueno pero nada

Voz 1576 27:55 pero más allá de Bale no necesita ser del núcleo duro del vestuario para ser titular indiscutible lo que pase con Zidane y yo creo que esa obra

Voz 0239 28:02 no no no no no no Manolete dice que Bale insinúa me imagino que tendrán alguna información porque si no es una

Voz 0509 28:09 Varela me dato no consideró es consideraba no hemos considerado Manolete capaz de decir semejante barbaridad dice que Bale juega porque él no

Voz 0239 28:17 creo duro del vestuario que son cuatro Le dice

Voz 0509 28:20 Zidane que tiene que jugar yo lo niego yo creo que juega en la premisa el miércoles yo creo en la prensa miércoles lo que ya podemos decir hoy lunes

Voz 1576 28:28 a las tres y media es que se le ha faltado el respeto al paraíso

Voz 0509 28:32 Jermaine en la previa desde hace días en el Real Madrid el entorno del país y que ahora estoy viendo que un equipo un equipo que no ha ganado en su campo en Segunda B a un segundo haya creído en Copa contra con que no pero

Voz 0985 28:45 pero juegan en Francia porque les toca jugar realidad francesa

Voz 0509 28:48 todo el mundo habéis dicho primero eso que el favoritismo el Real Madrid el favorito le puede generalísimo Fabri para mí el Real Madrid en cualquier partido en la Liga de Campeones es favorito porque su historial diferente cualquiera el mejor equipo de cualquiera pero te presento ayer a diecisiete puntos en febrero del primero y luego te elimina un humilde de la primera no me gustaría

Voz 0239 29:08 día que no has ganado a nadie que no pisaba si esas acusaciones al aire un gran equipo y me gustaría que no tiene esas acusaciones al aire y que fueras al grano quien en el Real Madrid le ha faltado al respeto al París Saint Germain

Voz 0509 29:18 yo creo que el entorno dar favorito

Voz 0239 29:21 todo bonito que es es dar favorito por el Rey al Real Madrid Aquilino Pérez es un asco

Voz 0509 29:26 os que Rajoy no

Voz 0239 29:29 quién quiénes Florentino Pérez la falta el respeto el presidente el remate

Voz 23 29:32 Antonio ahora el entorno

Voz 0239 29:34 gente te en el vestuario del Real Madrid la falta al respeto al Paris Saint Germain Zinedine Zidane les faltó al respeto al Paris Saint Germain que haya algún comentario periodístico que cite con lo que tú consideras que eso faltarle el respeto al París además será problema de política que lo porque no no podrá una argumentación de dentro no puedes decir que el Real Madrid la falta al respeto al París san Germain porque esto lo bueno con Luis Fernández en Francia vamos a hacer

Voz 1576 29:55 Israel los pelo vamos a hacer una vuelta rápida que que que se pronuncien Giorgio Van Gaal sino han percibido lo que percibido yo

Voz 23 30:02 cosa que tú siempre tira con bala ya acertado Romero eso que están fuera de juego desde hace tiempo

Voz 0985 30:08 el planeta rojo del micrófono que es un tema de del teléfono a vamos a una cosa a Antonio el miércoles hazme caso

Voz 0239 30:16 llevo el pañuelo dentro no hacerte caso casi nunca bueno pues hazme en vivo ya no Vigil Boya no cambiar los miércoles

Voz 0985 30:21 las a menudo de hacerme caso lleva este un buen pañuelo para sacar sacarte las gotas de sudor frío que te van a recorrer la

Voz 23 30:28 no es necesario

Voz 0985 30:30 de Dios pero lleva te ese pañuelo porque yo por ejemplo te voy a hablar de un duelo que se va a producir en la banda izquierda de Neymar con Nacho ojo Antonio con este duelo ojo que era verdad

Voz 0239 30:42 kilo vas a sudar un señor frito

Voz 0985 30:44 es tremendo que te va a recorrer Huguet y él por la banda derecha Antonio por la banda derecha ojo con el cruce Mbappé ganárselo la también puedes sudar de lo normal

Voz 0239 30:57 ahora es que el otro día alguien hablamos de fútbol y usted yo

Voz 0985 30:59 oye no me obligación nosotras nos enfrentamos a OPS llega que mi obligación es advertir te lo puedo tú lo puedes no

Voz 0239 31:05 pero aunque se haya bastante diferente a este bastante más débil que este yo creo en el que el que incluso

Voz 23 31:09 Annie comba

Voz 0509 31:11 sí pero guarda cierto es Jordi

Voz 0239 31:13 es una de las Delors todas las quinielas

Voz 0985 31:16 Antonio muy interesante hay un titular muy claro

Voz 0298 31:19 no hay nadie que ponga un

Voz 0985 31:22 uno no sé si me sigues Oscar a los oyentes de su lesión

Voz 0298 31:25 tengan un uno al ataque madridista

Voz 0239 31:28 las me parece evidente su volcán Sounds of parece evidente a mí no sé qué te sorprende es que ahora mismo decir que los tres de arriba del Madrid están mejor que los tres de arriba del Paris Saint Germaine es una barbaridad

Voz 0985 31:39 ser consecuente con el respeto que nos tiene que merecer un PSC si coincidimos todos en que su delantera atacante supera la del Madrid frescos desde el respeto

Voz 0239 31:47 Pérez Lama tuve el sueño no un estudio un estudioso del fútbol el que tácticamente va sobrado entenderá al fútbol juegan hoy

Voz 0985 31:54 no yo no yo no voy sobrado juegan once pero hay gente no

Voz 0239 31:57 que resumir Iker resumir el duelo que van a durar que va a durar ciento ochenta minutos al menos entre el Real Madrid París Anne Germaine en un en una pelea individual en la banda derecha Nacho Neymar en la banda izquierda Marcelo la

Voz 0509 32:08 de seguir Antonio llevaba llevará al centro del campo tú crees que el nivel de y de Casemiro lo que llevamos de temporada es para pensar porque Modric está bastante mejor partido es para que que puede pasar por encima al centro hagamos en el centro del campo del Real

Voz 0298 32:22 y aún en este nivel el nivel que está dando ahora mismo es mejor de una

Voz 0231 32:26 era sobrada en referencia al de Rafa Sanz ha sido sencillo y la defensa del Real Madrid a este nivel que está

Voz 0239 32:33 lo mejor al sesenta por ciento no sabe mejor defensa que el Paris san ya no lo ha repetido muchas

Voz 12 32:39 que la clave de este partido no va a ser la delantera que basarán las defensas

Voz 0985 32:42 sosegar esquela el Madrid nos dice que al Real Madrid esta temporada le están llegando

Voz 0239 32:48 en realidad evidente Caja o les llegan

Voz 0985 32:51 no tanto también a tras vuestra vulnerabilidad

Voz 0509 32:53 qué argumentación con todo lo que está haciendo Jordi tú estás sintiendo dándole la razón que argumentación tienes para decir que la clave es la defensa que la defensa del Real Madrid es es mejor que que que bueno que me en una que no yo no he dicho que me vaya a sufrir poco yo creo que es una eliminatoria que se gane la va a ganar sufrida pero a mi me parece que todos

Voz 0239 33:11 los defensas del Real Madrid serían titulares

Voz 0509 33:13 París Saint Germain y no puedo decir al contrario los sólo me cabe una vez ante la defensa pues no es un problema de la defensa es un problema del sistema de Nacho para mí es el mejor central que tiene el brazo pero a jugar de lateral derecho uno Jorge que tiene el Real Madrid se llama Sergio Ramos

Voz 0985 33:28 pues en este nivel no pero sí pero en cualquier

Voz 0509 33:30 eso Nacho es para mí es el mejor defensa al Real Madrid pero lateral derecho es evidente yo siempre digo

Voz 0239 33:36 hemos si tú mañana en la rueda de prensa es si Emery pudiera decir la verdad cuando le pregunte mañana Meana subirá la ceja a Emery y mentira pero si le pregunta Meana usted

Voz 0509 33:46 cambiaría de rival mañana lunes

Voz 0239 33:48 estaría enfrentarse a cualquier otro menos al Real Madrid yo creo que me a una zona

Voz 23 33:52 quería recibir pero sí sí es verdad no quiso es verdad

Voz 1576 33:54 pero lo que no se puede hacer lo que no se puede es que estáis escondiendo el nivel de forma del Real Madrid está eliminado de Copa ante el Leganés ya diecisiete puntos del primero por lo tanto no puede ser favorito ni está en un momento de forma como para lanzar las campanas al vuelo que que pasa por encima

Voz 0509 34:09 a mí me encanta cuando abandonaba apoyó la verdad cuando en cuando eleva el nivel de autocrítica

Voz 0239 34:15 la elevando os hablando del Real Madrid a mí me

Voz 0509 34:17 me gusta mucho ya coge un poco cuando haces lo mismo con el Atlético de Madrid pero cuando analizas el fútbol del Real Madrid y el momento de crisis de del remedio que sólo me puedo quitar de sombrero decir chapó ya cuando cuando empiezas a analizar el Atlético de Madrid se me queda un poco corto el tema hombre está

Voz 1576 34:33 las después de un Barça imbatido así de punto yo creo que es verdad que no

Voz 0231 34:36 claro pero es que estás haciendo trampas porque tú haces el panorama completo

Voz 0239 34:41 sacas el abanico de de la temporada del Real Madrid lo basada al abanico invierto gracias a Caravaggio olvida de vacío legal hacerlo

Voz 1576 34:49 pero es que de empero es que esta temporada pues el problema la sanción FIFA ha marcado para mí de Ford

Voz 0239 34:54 me dice que es un tema del Athletic que no me cuente mi lenguaje para eliminar al Caravaca la Liga de Campeones sobra la sanción de la FIFA no me cuente maldito que lo ocho eh

Voz 1643 35:02 me tenemos que Manolete tiene tiene prisa así que Manolete te vamos a dejarlo

Voz 0239 35:06 qué mal tiene prisa por teléfono o no sólo oye tiene sanciones hasta por teléfono

Voz 23 35:10 amigo mío siquiera mete conmigo al ardor cita que tengo uno

Voz 0239 35:15 yo te llevo la maleta de lo que haga falta

Voz 23 35:17 de cuidar a tú también

Voz 12 35:20 muchos gomeros de muchas gracias bueno

Voz 0509 35:24 perdón no tú tranquilo Jordi todos los días

Voz 0239 35:27 tú has empezado la tertulia hoy

Voz 0985 35:30 estamos así estamos estamos todavía en la barra libre no

Voz 12 35:34 es la verdadera tambores de pidiendo sonaba Manolete el resto continuar blanco minutito más me gustaría avanzar su mensaje yo yo quiera hacerte una pregunta ante la que acaba la Jordi también

Voz 0985 35:43 bueno yo me gustaría lanzar a los culés un mensaje de tranquilidad para decirles que oye perdonad ayer el equipo volvió fundido entonces oye cuando tú acumula es el desgaste de la copa que durísimo correos enfrentamientos del Barça en la Copa han sido inmunes metió una plantillas hay fichados Dios yo te cuarenta

Voz 0509 36:00 cientos millones de euros yo te estoy diciendo que lo deje

Voz 0985 36:02 SER no lo tengan muy en cuenta eh que accidentes los tiene todos los días los tiene todo un Talavera del Barça Se le vio fundido por lo tanto a alimentar expectativas de Cornellà en demasía te puede llevar a un Castañón

Voz 1576 36:17 el lo de Cornellà hilo de si no aparece un árbitro que tuvo mala suerte en este caso con el árbitro el día de que se presenta hoy el equipo del Pitu también le pega un meneo es que no es un día puntual ni es por lo que pasó en Valencia Copa que por cierto visto cuarenta y seis

Voz 0985 36:33 esto lo hace para el Barça es muy raro ver a un Barça que no hace ni un solo disparo puertas también el Barça

Voz 1576 36:40 va teniendo más puntos más puntos que Fútbol impartido a lo largo de estos dentro

Voz 0985 36:45 inédita han convivido no perder luego el tenemos que ser un poco comprensivos también con las cosas cuidado eh con un Dembélé que acaba de salir de una lesión chaval oye yo también lo puede me pongo su sedación si en ellas

Voz 1576 36:55 esa con veremos lo menos inocula por debería

Voz 0985 36:58 estar oye una pared

Voz 1576 37:00 la semana pasada era un fenómeno Adif y chao

Voz 24 37:03 ser el heredero de Iniesta

Voz 0985 37:05 pero pero perdona perdona Coutinho su fenómeno

Voz 1576 37:08 pero pero nosotros cuando marcó al Valencia no ser en la Gata ahora ya se tiene que adaptar esta semana

Voz 0985 37:13 no no digo que tenemos que darle un tiempo para que se adapte o no lo requirió Luis Suárez el tiempo de adaptación cuánto tiempo estuvo sin más

Voz 0239 37:21 pero yo creo que sí sí existe el Barcelona es bastante

Voz 0298 37:24 a simple y es que ayer que Messi descansó todo el partido

Voz 0239 37:28 cuando estén bien bueno pero cuando pero cuando Messi se toma en serio la mitad del partido Un cuarto de partido cinco jugadas al oro del partido normalmente al Barcelona le sale de cara en boca una Hay mete ayer ayer Messi que tiene suerte todo el mundo no tuvo una buena actuación el Barcelona empató esto es una lectura demasiado simplificada sí sí sí reducción entraran sinceramente lo veo así tus bueno pues oye J

Voz 12 37:50 digo América de mucho mérito tuvo Guaita

Voz 1643 37:52 sabe y el planteamiento de los bolivianos

Voz 12 37:55 bueno la verdad es que al margen de Messi

Voz 0985 37:57 están brillando otros jugadores como eximente pero la partido lo ganan sketch sí pero bueno paralelos ganar mes los laterales son muchas abonarla también quiere decir

Voz 1576 38:06 yo creo que aquí todo el mundo hemos puesto por la nubes a Valverde porque además lo merece pero si Iniesta no juega que a lo mejor el tendrá que pedir explicaciones a entrenador que no lo pone

Voz 0985 38:13 bueno pero también en tendrás que a Iniesta hay que dar los descansos que le corresponda por parte del entrenador que les instamos sentimientos viene el citas muy importantes y por lo tanto de lo que hace es dosificar gestionar el oro que es Iniesta lo aussie en la segunda parte hace falta sacarlo como fue el caso

Voz 0239 38:30 yo creo que yo creo que el Barcelona sea visto con una ventaja tan grande en el campeonato nacional de Liga pero ha centrado todos sus esfuerzos en una eliminatoria muy complicada contra el Valencia Hay cuando trabajas en una competición como la Liga pues claro te dejas ir un poquito pero no pasa nada de tenía derecho a dejarse ir al Barça

Voz 0985 38:45 de estar viendo vivo hoy te puede dar pereza en un momento dado Philadelphia hace una cosa de los últimos diecisiete goles del Barcelona en los últimos diecisiete goles han intervenido os cuarzo Messi

Voz 12 38:55 pero yo te quiere hacer una pregunta de Jordi

Voz 1643 38:58 que me tengan poco a mi otro bocadillo he visto ha sido baja el sábado en en Butarque por unos salga sin español protesta o una falta le sacan amarilla vía era Luis Suárez cuando De Wever anular el gol al filo del descanso

Voz 12 39:10 a labrar la que le monta el linier y que no veo

Voz 1643 39:12 la tarjeta amarilla es el tío

Voz 0985 39:14 yo ya he recomendado en voz alta en el carrusel y en el larguero y ahora aquí también lo hago que Luis Suárez o modifica su comportamiento te está dando mucho

Voz 12 39:23 sí pero se nota que les llega su mensaje da igual que sea por comportamiento porque se lo perdonan

Voz 0239 39:27 pero la Sarah perla del escucha de Luis Suárez si en vez de Luis Suárez fuera el delantero del Getafe ayer a lo mejor estaban la pobre

Voz 1643 39:37 en Griego sacaron amarilla el problema

Voz 0239 39:40 el modelo permite a Suárez y Luis Suárez

Voz 0985 39:42 se tiene que dar cuenta no yo porque no tengo acceso a él pero si alguien le quiere como compañero les desde hoy el usuales no puedes estar cada partido jugando con fuego con la tarjeta amarilla modifica de una vez por todas este criterio ya han tomado la matrícula no te lo van a conseguir

Voz 0509 39:56 han tomado la matrícula no nos la han tomado la matrícula no que mata la matrícula hizo lo están consiguiendo el partido de ida contra el Valencia que juegue la final demuestra que no le tomó la matrícula

Voz 0985 40:05 es más fíjate cuando no quiere hacer faltas o no quiere amarillas esto hacerlo como cuando jugaba la final la semifinal contra el Valencia ya sabía que estaba apercibido y cómo quiere jugar la final contra el Sevilla en el Bernabéu pues entonces fíjate cómo se protegió

Voz 1643 40:18 bueno que vamos a hacer es invitar un día a Luis Suárez a esta tertulia del lunes en Sara bien vivo para para que ver Dalma

Voz 0239 40:24 el comentarista de Carrusel que más divertido ir dialéctica

Voz 1643 40:26 ante Belén con vosotros aquí en el programa Jordi Martí Antonio Romero Miguel Martín Talavera muchas gracias ya hasta el próximo lunes

Voz 0509 40:34 el Jordi tranquilo el miércoles en Madrid se presenta relájate tráete la bayeta para el español lo traigo todo pañal todo

Voz 12 40:43 pero a Jordi a Romero de cabaret Romero Jordi muchas gracias cuatro menos veinte de la tarde hasta las cuatro seguimos a SER Deportivos

Voz 21 40:52 sí

Voz 0509 40:58 de lunes a jueves no My Lol eh nos han enviado nunca aquí nunca aquí sí

Voz 1576 41:04 de raza tienes que ponemos cámaras

Voz 0298 41:07 qué pasa si ya lo mejor de repente vemos a Michael Robinson con un pasamontañas robando