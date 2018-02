SER Deportivos: Vuelve la Champions (13/02/2018)

Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenidos al deporte en la SER hoy es el Día Mundial de la Radio y nosotros en vez de acogernos el día libre para acelerar celebrarlo que la verdad en los parecía una mala opción lo que hacemos es rabia de puertas abiertas es decir que hoy tenemos público en este estudio de Gran Vía treinta y dos yo sé que seguro cada uno se apuntó esperando ver y escuchar hoy aquí a Pacojó siendo deciros que no está Ike semana tener que conformar conmigo pagó está enfermo ICIO hoy hubiera sido una final seguro que habría forzado para estar en este estudio pero necesitamos que se recupere para que vaya a Las Palmas y que nos cuente la Copa del Rey de baloncesto yo en el Día Mundial de la Radio solo puedo dar las gracias a los que están aquí ya los que estáis al otro lado muchas gracias a todos ya sabéis que la radio nunca cierra que abre las veinticuatro horas del día los siete días de la semana y los trescientos sesenta y cinco días del año para los que nos dedicamos a esto que sepáis que para no nosotros El día de la radio son todos los días son las seis y uno comienza a SER Deportivos

Voz 1 01:01 si el Deportivo encuentra Time Baser

Voz 1643 01:09 a ellas hay bienvenidos al deporte en la SER ya sabéis que puedes escucharlos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto com Ball la aplicación de la Cadena Ser Ike puede seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con la producción Icon Juan Carlos Ingelmo la parte técnica un saludo Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace estas al Deportivo que desde ahora ya está a las tres y veinte del vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido la mañana como la tarde de este martes trece de febrero el Día Mundial de la Radio un día en que la Cadena SER ha querido compartir con vosotros y por eso esta noche estamos con público en el estudio yo creo que alguno ha dormido aquí incluso llevan en este estudio de Gran Vía treinta y dos desde que empezó anoche el larguero pero para los que no lleváis tantas horas seguidas escuchando lo primero que voy a hacer es ponernos al día de cuatro fechas que ayer a estas horas dejábamos pendientes las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol para nacer el nueve de abril y ahora mismo se presentan Juan Luis Larrea Luis Rubiales la final de la Copa del Rey entre Barça y Sevilla será jugar el veintiuno de abril sábado en el estadio Metropolitano un día después el domingo veintidós de abril jugarán también en el Metropolitano al Atlético de Madrid Betis en partido de la jornada treinta y cuatro de la Liga el nueve Mayo cuando quedan aún dos jornadas por disputar Se van a jugar los dos partidos aplazados por la final de la Copa del Rey que son el Barça Villarreal y el Sevilla Real Madrid Así las cosas hoy ha habido reunión de la Liga con un único punto del día hay que subirle el sueldo al presidente Javier Tebas creo que como Gemma Giner la respuesta y además desde las doce están reunidos en el Consejo Superior de Deportes para ver si sindicato de jugadores ACB llegan a un acuerdo it desbloquea la huelga prevista para este fin de semana que si se mantiene nos dejaría sin disfrutar de la Copa del Rey de baloncesto los propios jugadores confían en que no va a haber huelga Easy Copa del Rey lo dicen Marcelinho Huertas del Baskonia Pierre Oriola del Barcelona

Voz 2 03:05 bueno hemos estado hablando está claro que es lo que queremos de llegar a un acuerdo Si bueno estar en contacto con muchos de los este proceso

Voz 1 03:15 pero si estamos todos juntos cortos se quede

Voz 3 03:17 bueno ojalá luego hay que para que podamos para la Copa

Voz 4 03:20 a ordinal los jugadores estamos unidos todos eh digamos por nuestro bien y nada más a huelga pues está está presente y veremos a ver qué sucede ahí pero vamos juntos estamos todos los jugadores alemanes todos

Voz 1643 03:34 estos líos que no se nos olvide que estamos en previa de la Liga de Campeones que el Real Madrid ha entrenado esta mañana antes de recibir el miércoles pues hablado Zidane ha dicho que su futuro no importan solo importa este partido asegura que no tiene ninguna presión ir responde así le preguntas si va a jugar la BBC

Voz 1994 03:52 lo que me interesa a mí es que ver a mi equipo eh metido eh yo creo que todos tan metido en lo que es el partido de mañana nuevo contestarte lo que me interesa es pensar deportivo mañana detuvo a saber basta ver cómo vamos a empezar el partido pero a mí no es importante como vamos a jugar digo el el el el dibujo de importantes lo que vamos a hacer lo que queremos hacer en el campo

Voz 1643 04:20 el Paris Saint Germain ha entrenado esta mañana por la tarde a eso de las siete a Madrid a las ocho menos cuarto Unai Emery jugador van a dar rueda de prensa en el Bernabéu antes del partido de ida de unos octavos de final de la Liga de Campeones que empiezan ahí con dos encuentros a las nueve menos cuarto Vassiliou this is Juventus Tottenham hoy es martes como todos los martes en SER Deportivos tenemos tu opinión cuenta esa sección en la que los oyentes tenéis barra la libre y como encima hoy es el Día Mundial de la Radio os vamos a pedir que hagáis de periodistas deportivos la pregunta es clara y es muy directa quién es el favorito en la eliminatoria entre Real Madrid y París Anne Germaine que os damos obviamente dos opciones para votar en nuestra cuenta de Twitter en arroces deportivos o en nuestra página de Facebook Real Madrid o París Anne Germaine poder votar reponer las redes sociales Isi como mi os gusta más hablar Poder dejarnos una nota de voz en guasa en el seis treinta noventa y dos cero seis cuarenta y seis el Whatsapp es seis treinta nueve dos cero seis cuarenta y seis a partir de las once y media os escuchamos y leemos con todo esto y mucho más olas trece cinco tenemos poco tiempo y mucho que contar así que vamos al día

Voz 1643 07:22 valga sólo un día para el partido más largo del mundo porque es un partido en el que empezamos a hablar de diciembre cuando el sorteo por fin por fin llega mañana esa eliminatoria entre Real Madrid y París Saint Germain fuera de la Copa ya diecisiete puntos del Barça en Liga el Madrid se juega la temporada a una sola carta la Liga de Campeones que es además el título que más les gusta mañana a las nueve menos cuarto en el Bernabéu Real Madrid los blancos han entrenado esta mañana ya hemos tenido la rueda de prensa sí que operamos todo contamos la última hora del Real Madrid Javier Herráez buenas tardes

Voz 9 07:54 hola qué tal elegido y además aciertas es porque es un partido tan largo que cuando acabe haya ya por el día siete de marzo después de que acabe en el Parque de los Príncipes de París tendrá consecuencias a favor o en contra de los dos equipos que se van a medir a partir de mañana en el Bernabéu porque son dos grandes conjuntos hechos para conseguir la Champions no es que el Madrid está obligado cada año hagan a ganar la Copa de Europa pero sí que es verdad que una temporada como la presentes sin Liga dieciocho puntos y diecisiete puntos y con la Copa ya pérdida sólo le queda la bala de cañón que es la Champions la competición fetiche del Real Madrid la noticia Oscar a esta hora es que están todos convocados incluidos Carvajal y Vallejo el primero sancionado y el segundo lesionado el motivo la piña que quiere hacer esta noche Zidane en Valdebebas preparando el partido de mañana Ana donde en principio no va a haber novedad va a jugar la BBC aunque vamos a ver el tema veinte quizá no ha dicho nada ni se comenta nada ni aprobado nada pero hombres como Asensio Lucas Vázquez o Isco podrían tener una pequeña pequeñísima opción de poder jugar el partido de inicio yo lo veo complicado porque siempre que ha habido una opción de meter a la BBC la metido Zidane vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico francés el primer extracto es de la pregunta era directa si consideraba que a una final aunque fuera en octavos de final el Madrid esta temporada hice notaba la presión estar la contestación de Zidane

Voz 1994 09:21 no es no es una final para mí es un partido de Champions que tenemos tenemos dos partido Champions e ir o que tenemos que hacer nosotros ese jugar bien al fútbol lo que me interesa luego es la consecuencia si tú juegas al va bien al fútbol con el equipo que tenemos podemos tener muchas posibilidades hicieron esto no no pienso en en lo que puede eh como se dice lo que puede pasar en un futuro

Voz 1643 09:48 además de la entrenadora es habitual que en la previa de Champions hablo también en un jugador Le ha tocado Javi a Marcelo

Voz 9 09:54 si iba a decir que lo que ha dicho lo que ha hecho es diferente ciudad en dice que no es una final pero ha convocado a todos luego sí que es una final y el Madrid sabe que es una bueno que no tiene vuelta atrás que hay que ganar bien para seguir vivos en la presenta campaña después como tú decías o mejor dicho antes en la sala de prensa ha comparecido Marcelo uno de los capitanes del Real Madrid se ha preguntado por Neymar le dijo hace un par de días que bueno pues él no vería nada a Neymar en el Madrid en el futuro y hoy ha preguntado en la sala de prensa he contestado esto es brasileño

Voz 1994 10:24 bueno el dicho que algún día jugaría tal vez tardaría que jugará no no no es tanto que jugará cruzado varios mensajes pero no hemos hablado de fútbol pues no sólo Neymar todo el equipo es muy bueno creo que sería un error pensar sólo en en Weimar está claro que es un grandísimo jugador que está en un grandísimo nivel pero lo colectivo es es más importante entonces vemos lo que tenemos que hacer pero no pensamos sólo en más que estamos en en todo el equipo

Voz 1643 10:50 neymar que viene esta tarde a Madrid con el París Saint Germain el ex del Barça al que la FIFA no le ha dado la razón en su denuncia contra el Fútbol Club Barcelona el asunto no ha terminado todavía pero Jordi Martín Se puede decir que el Barça gana uno cero Neymar buenas tardes

Voz 10 11:04 sí buenas tardes por lo menos esta es la interpretación que hacen los directivos uno a jugando masas sabes como dices tiene Aymar Pla llegó una denuncia una demanda ante la FIFA reclamándole el Barça cuarenta millones por el bonus de renovación bonus que el Barça no lo estoy pagar Se lo tienes reteniendo porque entiende que rompió unilateralmente el contrato a partir de ahí la cifra seis mide rechaza la disminución en el mar me invitó a ir a la justicia ordinaria si ya en la justicia ordinaria está planteada una demanda que el Barça con transformar por daños y perjuicios por romper el contrato con una factura que puede superar los setenta millones de euros por lo tanto en este litigio de fondo grave intenso entre el Barça y insisto de momento el partido va uno a cero porque la paz la justicia deportiva ha rechazado la demandas animal

Voz 1643 11:52 el Real Madrid PSG gracias Jordi es mañana pero las idas de los octavos de la Champions arrancan hoy y lo hace con dos encuentros a las nueve menos cuarto de la noche quién mejor para contarnos la última hora de los dos que el experto en fútbol internacional de la Cadena Ser el director de Play Fútbol que es Bruno Alemany hola Bruno muy buenas que tenemos para hoy

Voz 0301 12:09 qué tal Óscar muy buenas pues bueno tenemos ese encuentro tres Basile hay Machester City con el equipo de Guardiola como el principal favorito para pasar allí meterse en los cuartos de final de la Champions además ha recuperado Guardiola a San eh el internacional alemán no va a ser titular en principio pero bueno podría tener minutos es un jugador muy importante para a Guardiola que va a ir con los pero de Bruni compañero en el equipo titular vaya además se juegan Juventus esta eliminatoria parece bastante más igualada puentes para jugadores importantes del equipo de Pochettino para Harry Kane para Eric en que están llamando a las puertas seguramente de equipos superiores a la Juve recordamos eh finalista de la última Champions Enric arrancan los dos partidos a las nueve menos cuarto

Voz 1643 12:51 si queréis saber más Keira Cadena Ser punto com escuchar el Play Fútbol de ayer Easy queremos escuchar los dos partidos en directo los dos de hoy tenemos programación especial de Champion Bruno desde qué hora hay cómo podemos a escucharos desde las ocho y media por ahí aplicaciones también

Voz 0301 13:06 en La Ser punto com aplicación de la Cadena SER evidentemente

Voz 1643 13:10 nada para narrar de Borja Cuadrado de José Palacio los partidos con

Voz 0301 13:14 el equipo habitual de de Play Fútbol desde las ocho y media

Voz 1643 13:17 hasta que se acaben de los partidos de ida de octavos de final pues aparte de la Liga de Campeones en una ciudad de Bruno antes tiene más citas y además tiene muchas noticias en un minuto estamos con ellas

Voz 8 13:26 si no te gusta de tu ciudad te aburre viaja Si no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 11 13:37 que lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 12 13:47 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 13 13:52 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold y Brad aquí en el club de la radio

Voz 14 14:10 año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad

Voz 1 14:19 de vieja

Voz 11 14:21 el pasado Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a pida Kahlo irte de copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles las voces de Antonio Dechent Ingrid Cathy a Johnson y Macarena Gómez aerolínea momento escucha todos los episodios en Podium podcast punto com su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 12 14:47 yo te ganga vendido duro

Voz 1643 14:53 Diez y media de la mañana ha empezado en la antigua sede de la Liga una reunión que tenía un único punto en el día hay que subirle el sueldo al presidente Javier Tebas yo casi que imagino la respuesta el ocurrido en esa votación pero mejor pero en cuanto el que ha estado allí que ha sido Doctor González les suben honor suban el sueldo va te va a ser muy buenas

Voz 1534 15:10 qué tal Oscar pues piensa mal y acertará se les sube el sueldo a Javier Tebas va a cobrar uno coma dos millones de euros al año recordemos que cuando llegó a la presidencia de la liga en dos mil trece no llegaba a los cuatrocientos mil este nuevo contrato tiene una cláusula de concurrencia es decir el día que deja el cargo no podrá trabajar para una empresa similar en dos años y todo esto porque la Serie A italiana estaba interesada en hacerse con sus servicios al considerar que su llegada podría relanzar descubre el italiano han votado ya presencialmente o delegando el voto los cuarenta clubes que integran el fútbol profesional español es aprobado esta subida de sueldo para Tebas con amplia mayoría con los votos entre otros del Rayo Vallecano de Raúl Martín Presa

Voz 15 15:47 hemos podido contrarrestar eh la oferta que le ha hecho la liga italiana que al final era un ataque contra la línea de flotación de la Liga quitándonos pues nuestra principal cabeza de bueno pues ha aprobado por una amplia mayoría pues que se va a hacer una mejora es elevar retener para evitar ese intento de quitarnos a una persona que consideramos muy muy importante

Voz 1643 16:10 bueno yo creo que aunque tenga que estar dos años sin trabajar en una empresa asimilar con uno coma dos millones de euros al año en la mesa de Teba no va a faltar el pan hicimos si os parece época reuniones tenemos una más encima es importante que el Consejo Superior de Deportes se han reunido esta mañana para intentar desbloquear la huelga que ha declarado el sindicato de jugadores y que hace que peligre la Copa del Rey de basket que tiene que empezar este jueves en Las Palmas a esta hora sigue convocada la huelga Marta Casals muy buenas

Voz 1509 16:34 pues tenemos noticias calentita es Óscar y es que a esta hora se desconvoca la huelga después de una reunión de algo más de tres horas en la sede del Consejo Superior de Deportes con la presencia del secretario del secretario de Estado José Ramón Lete ese han reunido todas las partes tanto la ACB como la BP If finalmente han conseguido acercar posturas y conseguir el objetivo de todos los aficionados y de todas las personas que forman parte del baloncesto desconvocar la huelga para que a partir del jueves en la isla de Gran Canaria se pueda jugar la Copa

Voz 1643 17:05 Del Rey pues buena noticia no va a haber huelga de los jugadores de la ACB si va a haber Copa del Rey bajo la última reunión ayer la dejábamos pendientes de finalizar Antón Meana esa reunión de la Federación para elegir fecha para las selecciones y sede de la Copa

Voz 16 17:18 decía a la carrera ayer que valoraba la fecha de abril pues bien el día nueve de abril elecciones a presidente salvo que el Consejo de Estado apruebe antes la petición del TAD Isère repita el proceso desde el principio con una nueva asamblea el quince de marzo sabremos los candidatos definitivos se quiere presentar Larrea Rubiales se ve ganador a ver qué pasa con Manolo Llorente pero el día nueve de abril elecciones a presidente para saber quién es el nuevo hombre ocupa el cargo de Ángel María Villar

Voz 1643 17:45 fuera de las reuniones del día es noticia en Las Palmas la rueda de prensa quedado Jonathan Viera Rafa León después de esa mareante oferta de Katrina de China muy buenas

Voz 17 17:53 hola buenas y cinco millones de euros le ofrecían al jugador son un poquito más sin tres años seguro a la Unión Deportiva Las Palmas no se ha cansado está está mejor oferta maravillosa para él y que los hombres la visa tanto al club como su familia

Voz 18 18:10 es lo que que es una oportunidad pues yo diría que única ya no para mí sino para el club también entonces bueno yo le dio leve y el presidente de La Palma que que es una oportunidad de carrera la vida en familia y que si él puede y que si él puede y el equipo puede hacer un esfuerzo por mí pues yo encantado

Voz 1643 18:28 aquí para cerrar uno el fútbol vamos a recordar a algunos de los datos más importantes de ese informe comentábamos anoche en El Larguero que analiza las conductas machistas racistas y homófobas y violentas en las redes sociales durante los partidos ser respetados insulta a José Palacio muy buena qué tal muy buenas Oscar pues se insulta

Voz 1038 18:47 mientras tanto los campos de fútbol como en las redes sociales se ayer presentamos el informe de Séntisis sobre comportamientos tóxicos en redes sociales en los principales partidos de Food el de la temporada pasada hasta esta misma hasta el treinta de enero de dos mil dieciocho casi dos millones de comentarios analizados en el que el veintiséis por ciento hay violencia insulto genérico la mayoría machistas homófobos y racista sobre todo machistas dirigidos a las novia sólo a mujeres de los propios futbolistas el perfil del hincha violento la mayoría es hombre ochenta y dos por ciento de hombres dieciocho mujeres la franja de edad entre dieciocho y veinticuatro años y también hay una importante franja entre treinta y cuarenta y cinco durante un partido casi dos de cada diez hay in cultos el cincuenta por ciento jugadores el veintiuno por ciento a la afición contraria

Voz 1643 19:28 el diecinueve por ciento a los árbitros en segunda noticia que José Ramón Sandoval las el nuevo técnico del Córdoba IU prevé yendo la huelga el Valencia de baloncesto Fran Guaita viajaba hoy

Voz 0691 19:38 sí ha pagado un chárter veinte mil euros se lo podía ahorrar Si volverá al Ryanair a las veintiocho plazas Ryanair que tenía pagadas ya Valencia Basket ese avión va a quedar libre porque el objetivo era estar allí se convocaba la huelga pero habiendo la desconvocado tiene poco sentido la inversión económica el despilfarro que hacer el club para un viaje perfectamente sino hay huelga que ya no hay huelga podía hacer

Voz 1643 19:56 mañana puede llegamos hacia las desde veinte de horas a las cuatro por aquí aquí aquí

Voz 20 20:02 SER Deportivos

Voz 1643 20:24 el desde ahora ya está las cuatro vamos con la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño os vamos a contar la última hora del Real Madrid antes de jugar mañana ante el Madrid Sander Men las novedades es del Atlético de Madrid antes de viajar a Dinamarca para jugar contra el Copenhague en la UEFA Europa League en Leganés ha vuelto a entrenar y están pendientes del hombro de Brasanac ese reiteró lesionado en la derrota ante el Eibar el pasado sábado Getafe es descansa hoy vamos a tener protagonista del Alcorcón porque llevan una buena racha fuera de casa y que han tenido lesión gorda de un jugador importante en la plantilla ya más hoy tenemos tu opinión cuenta os recuerdo que preguntamos quién es el favorito en la eliminatoria entre Real Madrid y París Saint Germain y que podéis votar en nuestra cuenta de Twitter en arroces deportivos o en nuestra página de Facebook podrán votar y responder en las redes sociales Ozzy como a mí gusta mucho más a hablar podéis dejarnos una nota de voz en guasa apenas seis treinta noventa y dos cero seis cuarenta y seis seis treinta nueve dos cero seis cuarenta y seis y a partir de las tres y media más o menos os escuchamos y leemos en SER Deportivos pero antes tenemos una cita porque mañana vuelve la Liga dejando

Voz 22 21:46 miércoles nueve menos cuarto de la noche

Voz 1643 21:49 en el estadio Santiago Bernabéu Real Madrid París Saint Germaine en la ida de los octavos de final de la Champions es el partido de los partidos desde diciembre parece que no existe un partido mejor que éste desde que el Leganés echó al Madrid en la Copa no existe en la Casa Blanca un título más deseado que la decimotercera Copa de Europa esta mañana hemos tenido entrenamiento ruedas de prensa Javier Herráez por ahí otra vez muy buenas

Voz 9 22:15 por aquí sigo sigo Óscar la verdad es que hemos escuchado Un poquito a de decir que no es una final aunque es evidente que es una final convoca a toda la plantilla incluido un lesionado como es Vallejo IUCN sancionado como es Carvajal para hacer piña ya la ciudad deportiva de Valdebebas y preparar el choque aunque la motivación esta bueno más que demostrada no hace falta ningún tipo de charla para este partido se juega la temporada todo pasa por eliminar al Paris Saint Germaine que es un grandísimo rival con Neymar con Mbappé con Cavani con rabia decir pues bueno pues un equipazo con estrellas que dirige Emery y que buscará meterse en cuartos de final porque también está hecho para conseguir la la Champions hemos escuchado un poquito de Zidane decir que no es eso que no es una que no es una final que son dos partidos que serán ciento ochenta o ciento noventa minutos que el dibujo es lo de menos ir sobre cómo afrontar este partido ante el París Saint Germaine las pistas queda Zidane son estas

Voz 1994 23:10 no no haya leí además al final no te voy a decir nada lo que lo que te puedes decir yo lo que te puede decidió yo es que estemos vamos han depende del del dibujo porque esto sino voy a tomar la decisión como vamos a jugar contra pero sí pero eh es es son los jugadores los que iban a ser los jugadores en el campo de lo que me interesa más porque la la la disposición y cómo vamos a defender como atacar el dibujo esto justamente Ojeda decir nada exento

Voz 1643 23:46 no lo ha dicho hoy que Javi pero lo he dicho otras veces ser siempre ha mantenido que me entrar la BBC esté bien es innegociable que con la juegas siempre

Voz 9 23:54 sí bueno yo estaba buceando llevo un par de días pues eso intentando saber que no se que no suele ensayar nada pero bueno por si acaso es un partido muy importante en una eliminatoria en la que se juegan como decimos en la actual campaña

Voz 22 24:07 no no lo ha probado nada hay Leire

Voz 9 24:09 es que juega la BBC pero todavía alguna voz dentro del vestuario te dice bueno pues todo puede pasar hoy el día del Barça metió a Kovacevic irse cargó al mejor que era Isco no y luego palmo el partido bueno es Zidane ha conseguido ocho títulos en dos años agro dicen que es una línea pero los éxitos consideran en el Madrid han estado servido si fue capaz fue fue capaz de dar la vuelta a la tortilla cuando bueno el equipo lo dejó como estaba Benítez no la culpa era toda de Benítez pero sí que es verdad que la dinámica era muy negativa y el consiguió bueno pues la Champions en Milán la Champions en Cardiff de otros títulos hasta conseguir ocho desde que llegara al equipo blanco ahora mismo la cosa está muy complicada muy fea si el Madrid cae eliminado pues Zidane es difícil que siga pero vamos no porque el club jamás hechas sino porque lo mejor considera que ya ha acabado pero eso es harina de otro costal y habrá que comentarlo después de que pase esta eliminatoria donde el Madrid para mí para mi no sé si es favorito pero creo que tiene más opciones que expresan Jermaine por categoría ah por estadística Poor saber jugar esto tipo de este tipo de partidos Hypo Rossi por experiencia en la competición aunque ellos tiren Mbappé cien Cavani tiene un equipazo que pueden hacer pues es mucho daño al al Real Madrid el equipo blanco tiene pues a Cristiano ABI la Benzema a Isco Asensio es decir también un ramillete de figuras hay otro fragmento que quería ponerte es el que ha hablado del que habló Zidane y también toda la plantilla no esa especie de arenga con la con la afición buenos suele ser un equipo muy apoyado y arropado el Real Madrid en la Champions es un público festivo el que va a este tipo de partidos Si siempre apoya al Real Madrid pero por si acaso Zidane ha dejado el mensaje

Voz 1994 25:46 como siempre nosotros nuestra afición lo que queremos es que estén muy orgullosos de nosotros nada más y nosotros vamos a dar todo eh yo creo que la afición siempre va a estar con con el equipo eh como siempre ha sido eh mismo cuando las cosas se pone un poco un poco complicado que esto es el fútbol pero mañana tenemos otro partido otra oportunidad otra con precisión lo que vamos a hacer es darlo

Voz 1643 26:14 no todo va a ser importante el público en el Bernabéu ya contábamos ayer que Sergio Ramos entre otros ha pedido que a las seis y media la afición esté en los Sagrados Corazones como ya viene siendo habitual en los últimos años siempre que hay una cita importante del Real Madrid en el Bernabéu y Zidane que ha hablado de su futuro que ha dicho que no le importa que sólo le importa este encuentro que no tiene presión que no es una final pero vamos ha dicho Javi ha convocado a todos y esas cosas sólo pasan partidos importantes y es como una final y además es de Havilland pregunta incluso por Guti como próximo entrenador del Real Madrid porque el que fuera jugador blanco le han preguntado hoy no se ha postulado pero ha dicho que no futuro sería depuesto

Voz 9 26:53 hombre es que oye Guti es un un tío creado en la vieja Ciudad Deportiva ex madridista hasta las cejas es un buen técnico no quiere decir que con siendo Mari estar pues al Real Madrid pero vamos que Guti conoce la casa perfectamente de ahí que sabe como ha dicho él algún día puede entrenar está preparado oye lo ha hecho muy bien con el juvenil sus equipos jugaba muy bien al fútbol y la idea que tiene Guti del fútbol a me encanta ocurre es que entrenarán y no es fácil el en Madrid no es fácil y ahí la experiencia pues a veces pues mira Seedorf con poquita en el Milán que les fue mal y ahora el Deportivo de La Coruña ya ya está dirigiendo equipo de Primera División que Zidane cogió al equipo en su bagaje era el el Castilla y Guti podría ser juvenil pero yo creo que Zidane se marcha creo que Guti no sería el primer el primer recambio creo es una opinión cimentada en algo de información pero vamos que el tiempo lo dirá primero la eliminatoria y luego el futuro de Zidane que lo voy a decidir hoy mismo Zidane decidirá si sigue unos la próxima campaña salvo que oye caiga con estrépito ante el Paris Saint Germaine el crudo se convierta en una yo qué sé la de pólvora Hay evidentemente ponen pueda seguir Zidane porque a él tampoco le interesa ahí tampoco los futbolistas pero yo creo que el Madrid va a ser una buena recta final Hay creo que tiene dinamita

Voz 23 28:08 está bien aunque la empresa no sea fácil

Voz 1643 28:11 me que llega esta tarde con una ni con Neymar con Cavani con Mbappé con toda la pesca para dar rueda de prensa en el Bernabéu

Voz 9 28:19 si no entran en el Bernabéu hace un Mourinho no que es una táctica que hacía el técnico portugués no entrenar en el campo donde se va a jugar el partido yo lo que siempre es bueno por lo menos pisar el césped sudar un ratito el campo donde va a jugar al día siguiente tomar un poco el contacto con con ese escenario donde vas a jugar el partido pero bueno ahora ya se lleva esa moda de solamente hacer la rueda de prensa el resto va a dormir a un hotel bueno veremos que como Soledad luego en el partido estas cosas nunca se habla de ellas pero a mí siempre me parece interesante llegar un poquito antes Si Iber de campo no pero bueno Emery decide eso y mañana veremos el rendimiento de su equipo que seguro que será bueno aunque el Madrid le va a apretar mucho

Voz 1643 28:58 entrenamiento esta mañana en París a eso de las siete van a llegar a al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a las ocho menos cuarto está prevista la rueda de prensa de Unai Emery un jugador de París y que luego a las ocho y media en Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego nos contara Javier Herráez gracias Javi hasta luego

Voz 9 29:16 pues un abrazo mañana veremos el partido y seguro que ni que hace muchas fotos Le gusta posar muy así de sensual así como diciendo aquí estoy yo y con la nieve sin la nieve para enseña sus tatuajes mañana va conocerá Nacho y mañana va con un buen defensores así que va a tener un partido muy bueno Neymar es muy bueno pero eso también es muy bueno así que habrá un buen duelo hay entre el futbolista del Real Madrid y el de París Anne Germaine

Voz 1643 29:40 hasta luego Javi fuera de la Copa y con la Liga muy lejos al Real Madrid sólo le queda la Liga de Campeones y alguno piensa que sólo un título puede salvar el futuro de Zinedine Zidane en el banquillo del Madrid se juega Zidane su futuro en la Liga de Campeones narrador del Real Madrid en la Cadena Ser Antonio Romero tú qué piensan muy buenas

Voz 24 29:59 pues hombre muy desgraciadamente el fútbol no tiene memoria de yo creo que que a mí me parece es un tiro como entidad que ha ganado ocho de once títulos no debería estar vendiendo de una eliminatoria haciendo ochenta minutos para ser ratificado no en la próxima temporada como el Real Madrid pero teniendo en cuenta que en el campeonato nacional de Liga al Real Madrid va como va la Copa del Rey ha sido uno digo fracasó me parece que el futuro inmediato de Zidane pretende de lo que pase en parte mañana hay fundamentalmente en el partido de vuelta dentro de tres semanas en en París no ya sólo porque el Real Madrid pueda pensar en prescindir de Zidane como entrenador si también se ha fracasado la Liga de Campeones sino porque conociendo un poco el currículum la carrera hizo manera de proceder de Zidane yo creo que él sería el primero que si también hizo fracasar la Liga de Campeones la próxima temporada decidiría no seguir al frente del equipo

Voz 1643 30:49 yo también lo que no gracias Romero Ciudadana demostrada hasta ahora que es un tipo honesto y que es legal precisamente fue Romero el que dijo ayer en la tertulia de ser deportivos que el Madrid sin duda es el favorito para pasar a esta eliminatoria ante el París Saint Germain pero por si la opinión de Robert nos convence le he pedido a uno alemán el director de Play Fútbol que siguiera con nosotros después de su intervención hace un ratito en el tramo nacional de SER Deportivos S del Real Madrid dice favorito en la eliminatoria pero no

Voz 0301 31:14 yo creo que sí Óscar es ligeramente favorito pero si me tengo que mojar si tengo que decir uno de los dos para mí el equipo de Zidane es favorito por varias razones porque tampoco creo que sobre todo tácticamente el Paris Saint Germain llegue especialmente bien sigues también sus estrellas en papel sobre todo Neymar la gran estrella del jugador es el buque insignia de de este equipo sin ningún tipo de duda pero a nivel táctico en las contras de los rivales sufre bastante el el equipo con defensas organizadas también Le le ahí me da la sensación que en partidos así que además son límite porque se juega muchísimo tanto el París entre ven como también el el Real Madrid la plantilla del Madrid tiene algo más de bueno bastante más experiencia el club de las Copas de Europa y creo que si hay que mojarse es decir un aunque es una eliminatoria igualada pero que es el Madrid

Voz 1643 31:58 casi que Romero llevaba razón en que el Madrid es favorito en la eliminatoria pero es también el PSG tan flojo como apostaba Romero ayer el la barra libre

Voz 0301 32:05 yo creo que no haber es un es un gran equipo y además tiene soluciones a nivel indie pido al para resolver prácticamente cualquier tipo de problema yo creo por ejemplo que Marcelo va a sufrir muchísimo con con Mbappé señalaba Herráez el otro duelo el de Nacho con Neymar también creo que está desniveló a favor del brasileño pero sobre todo con la velocidad de Mbappé si pierde demasiado el sitio a Marcelo ahí puede sufrir bastante el Real Madrid tiene buen centrocampista muy buenos como rabiosos como verdad y me da la sensación de que va a ser una eliminatoria igualada ni mucho menos al equipo el ni Begoña vaya el lo sabía

Voz 1643 32:42 gracias pleno esta tarde vivimos contigo y con todo su equipo de los dos partidos de esta noche en Liga de Campeones hasta luego un abrazo estará iba a terminar con el Real Madrid París espera la llegada en las próximas horas de los aficionados franceses para los que se ha preparado un dispositivo especial que han preparado cuéntanos Alfonso Ojea muy buenas

Voz 0089 32:58 qué tal buenas tardes pues han preparado un dispositivo que empieza ya como tú dices en las próximas horas y que se irán incrementando según vaya llegando las esas nueve nueve menos cuarto de la noche de mañana miércoles un dispositivo por ejemplo Óscar que no nos han querido decir dónde van a estar los aficionados del PSG no nos lo han querido decir por seguridad espera cuatro mil eh que vengan cuatro mil aficionados del equipo tres de los cuales setecientos atención según la la los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía pues son radicales son hooligans no se esperan problemas bajo ningún concepto gastar todo controlado lo único que nos han dicho desde la Delegación de Gobierno por cierto la delegada Concepción Dancausa basar esta noche en El Larguero con Manu Carreño para dar más detalles pero nos han dicho habrá que llegar al estadio Santiago Bernabéu unas dos horas antes del inicio del partido bueno pues para superar esos tres anillos ya habituales de seguridad en torno a esta instalación deportiva e anillos en los que se va a cachear y se va a impedir por supuesto la entrada al estadio bueno pues con cascos de ya con paraguas etc etc etcétera por lo tanto todo controlado Milos doscientos efectivos entre los que va a haber como decimos también muchísimos policías camuflados muchísimos policías Si queremos con conel con ese adjetivo de secreta no de la policía secreta que van a estar entre los aficionados detectando si se produce algún tipo de Bono de algarada os e intenta ir a un choque con las fuerzas de seguridad como paso lamentablemente el año pasado con el esto

Voz 1643 34:20 esto es así está el dispositivo de seguridad Ojeda mucho gracias a vosotros y el Real Madrid Germain que se juega mañana el Atlético de Madrid juega el jueves en la UEFA Europa League a sigue por ahí Marta Casas hola Marta otra vez hola

Voz 1509 34:41 Óscar otra vez aquí estamos el Atlético de Madrid que juega

Voz 1643 34:44 jueves a las nueve y cinco ante el Copenhague y esta mañana han tenido entrenamiento y además apto

Voz 1509 34:50 si el último entrenamiento la última sesión antes de viajar mañana a Copenhague lo van a hacer prontito además ir a tenor de lo que hemos visto hoy en la sesión del Cholo Simeone prepara cambios en el once posible titular eh con respecto al último partido de Liga contra el Málaga en el que entrarían Juanfran Godín después de ese golpetazo que le hizo perder tres piezas dentales el uruguayo ya está recuperado ya está entrenando como uno más también entraría Thomas Gameiro y Correa serían los cinco posibles cambios con los que está trabajando el Cholo Simeone con lo que ha trabajado hoy en esta última sesión antes de viajar como te digo ya antes del acto publicitario que han tenido a cuatro jugadores Carrasco Lucas

Voz 1643 35:29 Hernández Moya hay Vrsaljko que han estado en una

Voz 1509 35:31 to de Alfa Romeo uno de los patrocinadores del Club Atlético de Madrid han estado conduciendo ir recibiendo instrucciones de todo un experto como es tiene ir después de ese acto hemos podido escuchar a uno de los jugadores a Lucas Hernández hablando sobre la Europa League sobre lo que significa para ellos y también sobre si es posible uno aspirar al título de Liga

Voz 25 35:50 sabemos que que te ha quedado eliminado de la Champions no ha sido un partido pero bueno nosotros vamos a través de un Madrid siempre unida contamos ahora viene la la Europa League la competición ilusionante la que debo vamos a votar casi todas ellas ir con la cabeza puesta en los partidos si bien queda muchísima temporada creo que sería muy atrevido decir que que podemos a la Liga porque queda mucho

Voz 1643 36:16 hay que agradecer que haya gatos porque últimamente los jugadores sólo os escuchamos cuando hay un acto patrocinador de la marca de su club gracias a ese acto de coches hoy hemos podido escuchar a Lucas de un Atlético de Madrid Marta que viaja mañana a Dinamarca

Voz 20 36:31 si mañana a las diez y media de la mañana hasta

Voz 1509 36:34 convocados en el aeropuerto para poner ya rumbo a Copenhague por eso te decía que la de hoy ha sido la última sesión antes de viajar porque ya el próximo entrenamiento lo va a nacer

Voz 22 36:43 de ahí en Copenhague una vez que lleguen

Voz 1509 36:45 previsiblemente después de la rueda de prensa oficial que dé el Cholo Simeone y un jugador del Atlético de Madrid ya allí realizarán la última prueba antes del partido ida de dieciseisavos de final una competición que ahora la Europa League que ilusiona y mucho los jugadores del Atlético de Madrid más

Voz 1643 37:01 la casa es un parto aprovechado que lleva toda la mañana pendiente del Atlético de Madrid pendientes de lo que ocurre en el CSD en la huelga del baloncesto por lo que yo creo que lo que se ha votado esta mañana en la Liga no se había que subirle el sueldo a Tebas sino se había que subir el sueldo a Marta Casas y Marta mi voto así con Bale pues me alegra saber ese voto

Voz 1509 37:19 por cierto hablando de lo de el baloncesto simplemente que vamos conociendo ya más detalles desconvocada la huelga hiel no un acuerdo a largo plazo el que han conseguido al final tanto la ACB como la BP de cara a los cuatro próximos años cuatro próximos años así una buena noticia el al menos pensar que los próximos cuatro años no nos vamos a volver a ver en esta situación de una convocatoria de huelga que podría paralizar una de las competiciones más bonita sin duda del baloncesto España

Voz 1643 37:43 bueno pues estaremos cuatro años al menos sin amenaza de huelga Marta muchas gracias a ti hasta luego tras dos días de descanso ha vuelto a entrenar el Club Deportivo Leganés pendientes del hombro de Brasanac que se marchaba lesionado ante el Eibar el pasado sábado además con susto cómo está el serbio y que ha ocurrido iban Álvarez muy buenas

Voz 26 37:59 qué tal buenas tardes bueno pues hoy Brasanac no se ha ejercitado junto a sus compañeros ha sido baja en el entrenamiento matinal del Club Deportivo Leganés y ese susto lo ha dado Gabriel Pires porque cuando estaban realizando unos ejercicios de posesión en la segunda parte del entrenamiento sea retirado el mediapunta cojeando es verdad que podía caminar por sí mismo estaba acompañado de uno de los fisios del Club Deportivo Leganés pero se ha retirado cojeando y veremos Si bueno si es para largo esperemos que no porque parecía que podía caminar con con normalidad

Voz 1643 38:25 vamos a ver si Gabriel llega el viernes al partido ante el Girona que juega Leganés a la nube anoche en Montilivi va muchas gracias

Voz 26 38:31 es nada el Getafe ya contábamos ayer

Voz 1643 38:34 cansa hoy y mañana son las tres y treinta y ocho en el Día Mundial de la radio es tiempo de los oyentes en SER Deportivos

Voz 22 38:40 sí

Voz 28 38:47 hacer deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluía arroba SER Deportivos quien u SER Deportivos

Voz 1 38:59 veinticinco Deportes Gallego buenas tardes baloncesto no

Voz 29 39:03 baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música vamos con las noticias de el Open de tenis buena jornada en habiendo de Sevilla el libro ya ha vuelto a parar el Mc Laren de Fernando esta de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana Cyril con las mejores opiniones las que deja

Voz 4 39:22 por sus tardes Gallego

Voz 1914 41:18 o sea que me vas a pagar doble no porque si tengo que decir yo también la pregunta

Voz 1643 41:21 hemos puesto vamos a subir el sueldo como semana subirán

Voz 1914 41:24 vale perfecto exactamente igual bueno pues la pregunta hoy viene muy pegada a la actualidad FIES quién es favorito para el cruce de octavos de final que comienza mañana entre el Real Madrid y el París Saint Germain ese partido de ida en el Bernabéu y además teniendo en cuenta que es el Día Mundial de la radio vamos a pedir que los oyentes hagan un poquito de periodistas deportivos y también los expliquen los motivos de por qué se dan con uno o porque se quedan con otro en la encuesta que tenemos colgada en Twitter en arroba SER Deportivos hay un favorito pero hay un favorito ganó está muy claro porque la votación está muy ajustada a punto de llegar a los mil votos en Twitter el sesenta por ciento de los votantes cree que el favorito es el Paris Saint Germaine Icon el cuarenta por ciento de los votos hoy que tenemos solamente dos opciones el Real Madrid piensan que es el favorito como digo igualado pero todavía en este tiempo que le dedicamos a tu opinión cuenta creo que puede darse la vuelta

Voz 1643 42:14 pues Romero hoy Bruno Benzema que Madrid era favorito los oyentes por Twitter aumentó piensan que el Paris san Germain es el que va a pasar esta eliminatoria que explicaciones nos dan en Twitter y en Facebook iban bueno pues han participado ya bastantes

Voz 26 42:29 de seguidores en Twitter en con el opinión cuenta Día Mundial de la radio en la cuenta de arroba SER Deportivos Ismael barra baja Mr nos dice por ejemplo que ve una eliminatoria muy igualada y abierta entre el Real Madrid y el PSG cree que los franceses llegan mejor pero que el Real Madrid en la Champions se crece que es la competición estrella de los blancos arroba varón habrá Baha Adrián dice que del empate en el Bernabéu y una victoria del PSG en París con coincide con el Martín Moreno que ve favorito al PSG por el estado actual de forma de los jugadores señor don Ousmane Nos dice que quiere que gane el PSG pero cree que el Madrid pasará eliminatoria y luego Charles no dice que Zidane es un mar de dudas que el PSG están un gran momento y qué tipo de encuesta estamos planteando si pasa el Real Madrid se viene a la pata coja desde Valencia hasta el estudio de la Cadena SER cogerle el nombre si hacemos me gusta ahí vamos sí sí pasa

Voz 1643 43:10 el Madrid dentro de dos semanas vemos si viene de la pata coja el estudio a la pata coja no se quedó con los dos pies en el suelo de Toni López en la Gran Vía pero eso al que hemos mandado hoy a coger frío en SER Deportivos Tony dijo estar muy buenas

Voz 23 43:24 muy buenas Oscar pues mira hecho trampa Sabah fan estoy con un francés que ha venido aquí a Madrid de visita a sabrá

Voz 1643 43:32 el Espanyol porque dudo yo no no

Voz 23 43:34 durante el como él sabe mejor español a diez años

Voz 1643 43:37 demostración ya el techo la demostración molestaba suficientes

Voz 23 43:39 es una palabra d'Aro con quién vas

Voz 1643 43:42 dijo también quién crees que va a pasar primero quien cree

Voz 35 43:44 es que va a pasar pienso que va a pasar pero mañana pienso que me Madrid va a ganar es a lo mejor es lo que yo francés pero quién quién

Voz 23 43:52 es que pase exigieron me cogió un francés que quiere que pasa que quiere quedar en Yemen y que quieran Germain no pasaría nada si el Madrid no

Voz 35 44:04 sí pero pienso que no va a ser un importante jugador chilena también

Voz 23 44:11 lleva nueve goles en dos mil dieciocho que Di María Un gol mañana el Madrid

Voz 35 44:15 si mañana el Madrid sería muy bien

Voz 1 44:18 eh

Voz 35 44:18 esta vez desde hace años que no estaba en Madrid sería bien Taradell que marca un gol

Voz 23 44:23 las malas noticias que no basar el partido porque mañana te de vuelta a casa

Voz 1 44:26 esta Braña medias esta reía en París