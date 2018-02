SER Deportivos: El gran duelo (14/02/2018)

Voz 0622 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER después de días semanas y meses hablando del partido ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario por muchos hoy catorce de febrero sí

Voz 0465 00:10 juega el hasta ahora partido de la temporada real

Voz 0622 00:13 Pitt PSD un partido una eliminatoria que puede abocar definitivamente al fracaso la temporada del Real Madrid o a seguir avivando una esperanza a día de hoy muy pequeña está claro que ganando hoy no se ganará Champions que daría la vuelta unos cuartos unas semifinales hila hipotética final pero el subidón sería tal que haría creer hasta al más uso de los madridistas precedentes hay muchos para algún hoy para lo malo el Real Madrid no tiene un gran balance ante los parisinos pero no sería la primera vez que una malísima la temporada es arreglada por la oreja una o poco recuerdan por ejemplo que la octava Champions el Real Madrid terminó la temporada fuera de

Voz 0465 00:43 las posiciones de Liga de Campeones aquel desastre de equipo en Liga eliminó a un favoritismo como el Bayern en Champions han Elcano marcaba la Arcoiris y entonces marcó hoy parece que jugará Benzema pues eso ocho cuarto carruseles

Voz 1 00:56 digo

Voz 3 01:02 se él Deportivo o Reina se

Voz 0465 01:25 queda la que empezamos es deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres uves dobles Cadena Ser punto com miércoles catorce de febrero felicidades a los que celebramos hoy el Día de San Valentín y felicidades a los que no porque el plan nocturno es apasionante partidazo el de hoy nueve menos cuarto Santiago Bernabéu Real Madrid París Saint Germaine desde las ocho y cuarto en Carrusel deportivo con Dani Garrido con Romero Herráez Meana y los comentarios de Álvaro Benito Rafa Alkorta Alfredo Relaño Tomás Roncero e Iturralde González es el gran partido insisto de lo que llevamos de temporada con las grandes incógnitas en el once del Real Madrid pondrá a la BBC inicio apostará por cuatro centrocampistas hará un marcaje especial a Neymar y Mbappé como intentó con Kovacevic a Messi en el clásico recuperará el Real Madrid su mejor nivel en la Champions toda vez que ha quedado eliminado en Copa no tiene opciones en liza a eso de las once menos cuarto tendremos desenlace del primer capítulo la vuelta el seis de marzo y los entrenadores pues se la juegan los dos el Real Madrid pierde Zidane verá en apuros suposición casi más por el mismo porque Zidane no se agarra al puesto de entrenador Easy el París Saint Germain no vas a Ronda Emery tendrá sus horas contadas como entrenador del equipo del que la Champions es el gran objetivo la Liga y la Copa doméstica se les queda pequeña reflexiones de los dos horas del partido

Voz 4 02:40 no es una final para mí es un partido de de Champions que tenemos tenemos dos partido Champions que tenemos que hacer nosotros ha jugado bien al fútbol lo que me interesa con pienso en lo que puede pasar

Voz 5 02:52 en un futuro yo creo que estamos mejor preparados hice Luque El equipo

Voz 3 02:55 independientemente bañada quedarán y empate

Voz 5 02:58 da está para competir a este nivel I y ante el mejor equipo

Voz 0465 03:03 mejor preparado seguro que está al Paris Saint Germaine como dice Unai Emery también más armado después de la pasta que ha dejado en verano

Voz 0231 03:09 la Veu lleno ambiente de las grandes citas

Voz 0465 03:12 perdí vale Real Madrid París Anne Germaine por cierto que hay otra eliminatoria hoy Oporto Liverpool con favoritismo claro para los ingleses anoche se jugaron los dos primeros duelos de octavos hice confirma que el City este año está verdaderamente fuerte victoria cero cuatro en Basilea exhibiéndose el equipo de Guardiola hombres verdad que el Basilea no es el PSD pero la solvencia que demostró en Cheste City le da el derecho de ser uno de los candidatos más firmes y ojo también con el Tottenham no es fácil remontar un dos cero en campo de la Juventus el Tottenham lo consiguió además con buen juego empate a dos al final la eliminatoria que va a Wembley muy abierta además de la Liga noticia que os adelanta la Cadena Ser relacionada

Voz 0838 03:48 com Piqué y el Comité de Competición

Voz 0465 03:50 Adriá Albets qué tal hola qué tal muy buenas

Voz 0838 03:53 el Comité de Competición ha decidido abrirle a Piqué lo que se conoce como información reservada por su gesto mandando callar la grada de Cornellà en el último derbi frente al Espanyol eso significa que a partir de hoy se abre un proceso para escuchar a todas las partes y más adelante competición decidirá si Le Havre o no otro expediente a Gerard Piqué por lo tanto competición no decide todavía porque entiende que no tiene toda la información le abre información

Voz 0465 04:18 cerrada para escuchar al jugador y al club

Voz 1 04:21 y más adelante tomará la decisión sobre la apertura de expediente disciplinario a Gerard Piqué

Voz 0465 04:27 gracias Adriana bueno pues información reservada es la decisión que toma competición con respeto a Gerard Piqué por lo demás el jueves tenemos Europa League el Atlético de amarilla está en Copenhague el Athletic Club ha llegado a Moscú con temperaturas en torno a los diez grados bajo cero el Villarreal también está en Lyon con la gran novedad de la convocatoria de Salem el jugador saudí llegado en este mercado de invierno y la Real Sociedad también prepara su durante el Salzburgo en baloncesto mañana comienza la Copa del Rey si esa Copa del Rey que peligraba por la falta de acuerdo entre ACB y los jugadores por el tema del Fondo Social Medio el Consejo Superior de Deportes y mañana tendremos balón

Voz 0622 05:00 esto lo confirmaron en el larguero un emocionado al

Voz 0465 05:02 eso Reyes presidente del sindicato de jugadores y que era alto secretaria general de la CEP

Voz 0200 05:08 hay que padecer

Voz 6 05:09 todo lo que a lo que ha tenido que soportar el aficionado han sido días muy duros estoy muy contento de acuerdo hay mucha gente me acuerdo de muchos jugadores no me acuerdo de mi padre Jofré

Voz 7 05:22 felicitarnos porque hay Copa estamos muy satisfechos para nosotros es uno más importante íbamos a trabajar para que el baloncesto sea mejor a partir de ahora así que mañana a las siete Valencia Basket Iberostar Tenerife ya las

Voz 0465 05:33 no y media Real Madrid Unicaja además la selección femenina ganó ayer con facilidad a Bulgaria nueve siete cinco siete está a un paso del Eurobasket dos mil diecinueve que grandes y en ciclismo comienza la vuelta Andalucía con dos puntos de interés el primero el debut de Mikel Landa con su nuevo equipo el Movistar y el otro verá Chris Froome por primera vez tras su positivo por salbutamol tres y cinco Ingelmo dale que empezamos sino antes justa

Voz 1269 08:10 es el partidazo de Liga sin lugar a dudas Javier Herráez qué tal buenas tardes hola qué tal Escorial muy buenas tardes

Voz 0465 08:15 Antón Meana muy buenas

Voz 17 08:17 qué tal Escorial voy You bueno voy You Javier

Voz 0465 08:19 el no hay duda de que se llena el Bernabéu

Voz 17 08:22 es verdad

Voz 18 08:22 vamos eh no hay ni una sola entrada ya contado Antón Meana estos días en la que había en la reventa el club estaba preocupado para que no ocurran cosas raras para que la gente que tenga su entrada vaya para que la consiga pues este en el Bernabéu me llena hasta la bandera con cuatro mil el parisino saqueo tenga una pulsera que venga de París que venga de París no podrá entrar al campo y es un partido de alto riesgo así que bueno pues están todos los ingredientes encima de la mesa para que

Voz 0465 08:49 con grandísimo partido ahí queda hay que dada las seis y media no como como se suele hacer los grandes partidos

Voz 18 08:54 al final decía ayer Zidane que no es una final pero chico I quedada todos convocados hasta lesionado como Vallejo au sancionados como que Carvajal en Valdebebas trabajando Zidane que guarda hasta su última charla el once paradas los futbolistas bueno pues sí para mí es una final el Madrid no está obligado a ganar la Champions todos los años evidentemente pero con la Liga que ha hecho y con la Copa del Rey que ha hecho pues no le queda otra que que que la Champions hacer un gran papel no le queda otra que eliminar si puede al Paris

Voz 0465 09:27 dormir en lo deportivo es la la madre del cordero es saber si BBC sí o BBC no

Voz 18 09:33 bueno ese hay nueve hay diez puestos fijos falta saber si juega o no Gareth Bale que siempre suele ser el elegido aunque bueno Bale no jugó la final de Champions por ejemplo es verdad que no estaba físicamente al cien por cien ahora tampoco está al cien por cien aunque está yo que sea al ochenta por cien de lo que era Gareth Bale hacían hace un par de años hay el casting está abierto e Bale en primer lugar segundo disco que es el que más se lo merece a modo de ver por lo que ha hecho este año Lucas Vázquez que siempre es un currante que podría reforzar esa banda para ayudar a Nacho para ese dos contra uno que pueda cera Emery con el Paris san Germain Marco Asensio que después del partidazo que hizo en en en el Bernabéu eh frente a la Real Sociedad pues se merece jugar hombre yo pondría los tres pero yo no sé Zidane yo pondría siempre en equipo a Isco a Lucas Vázquez a Marco Asensio dejaría fuera Benzema y dejaría fuera Bailey dejaría fuera Cross que no han hecho méritos para jugar estos partidos pero el que mandar Zidane el que ha conseguido la Champions ser Zidane es a la noticia buena para el Real Madrid y bueno pues diez puestos fijos Keylor Navas Nacho Varane Ramos Marcelo Modric Casemiro Kroos Benzema Cristiano y el otro pues Bale Isco look caso Asensio creo yo que sino Juega Bale lo normal es que jugará Isco pero veremos lo que lo que al final

Voz 0465 10:48 el técnico francés Meana menos dudas en el PSD me da me da en la nariz que van a jugar los tres de arriba si para jugar los tres de arriba Mbappé Cavani

Voz 0231 10:57 ahora vía dos dudas saber qué pasaba en el centro del campo si ponía a lo Celso o apostaba por Lass Diarra también que pasaba en el lateral izquierdo entre cursa agua Yuri finalmente se va a decantar según dicen los compañeros de la prensa francesa aquí en la puerta del PSG por el ex de la Real así que Areola en portería Dani Alves derecha Yuri Izquierda con niños Tiago Silva en el centro de la zaga con esta línea de tres que forman Lass Diarra ve ratio israelí Ehud y arriba Mbappé Cavani Neymar están comiendo ahora mismo el jeque Al que Life y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez ninguno de los dos ha querido hablar en la puerta del restaurante seguro que el nombre de animar sale a la palestra recordemos que son muy buenos amigos así que para nada es una comida tensaba Escorial

Voz 0622 11:41 otro mil franceses han llegado no Meana

Voz 0231 11:43 sí cuatro mil franceses que tienen bastante peligro setecientos de ellos Nos contaba esta mañana fuentes del Real Madrid que muchos de los ultras peligrosos viajan en coche particular así que va a ser más difícil controlarlas y esperemos que no ocurra nada en este partido que es una final absoluta ese vive casi como si fuera un encuentro decisivo ya que estamos en el mes de febrero con Unai Emery al que ayer vi en la conferencia de prensa es consciente de lo que se juega un poco nervioso sabe que la lupa hasta sobre su puesto de trabajo no quiere fallar dice que ya han aprendido de lo que pasó el año pasado en el Camp Nou luego amplia

Voz 0622 12:20 pues ese y otros temas porque es verdad que ambos entrenadores de uno y otro forma de se la juegan pero hablábamos de esos cuatro mil aficionados franceses es verdad que la mayoría están controlados por por la policía pero bueno hay aficionados que no necesitan ser encontrados por la policía porque son aficionados tranquilos que estaban por el centro de Madrid tranquilamente tomando algo iban Álvarez ha estado con ellos hola Iván qué tal muy buenas

Voz 19 12:39 es que buenas tardes han contado haberlos los aficionados vuelvo dado por la Gran Vía también en la Puerta del Sol luego no son hasta la Plaza Mayor y ahí es verdad que es donde más afición los hemos encontrado estaban en los restaurantes comiendo tapas paella tomando una cervecita y la verdad es que llevaban ya a sus banderas

Voz 18 12:55 de el Paris san Germain ni rastro de los radicales

Voz 19 12:57 eso sí están controlados por las fuerzas de seguridad españolas muy tranquilos los aficionados les hemos preguntado un pronóstico para esta noche el posible fichaje Neymar el Madrid escuchamos a los aficionados

Voz 1 13:07 lo que solo

Voz 6 13:10 no puedes de eso

Voz 0200 13:21 va va

Voz 20 13:23 me Mar me

Voz 0200 13:26 ah el Madrid Mourinho cuando te y no si sí claro el optimismo de la afición parisina

Voz 19 13:35 en fían en el Paris san Germain no tanto en el técnico Unai Emery por supuesto no les hace ninguna gran

Voz 0465 13:39 sea que se relacionan con el Real Madrid pues eso que dicen los aficionados franceses y además en Francia pendientes de las portadas de los periódicos qué impresión se tiene del choque Andoni De la Torre

Voz 21 13:48 tal de tales como pues hablan de desafiar el Real Madrid L'Equipe abre en portada con las palabras derrocar al Rey Sagarra al igual que muchos otros a su tridente ofensivo Cavani en papel y Neymar Lemon dice que es el momento de brillar y personaliza en Neymar que dicen debe demostrar en esta eliminatoria su calidad justificar la inversión que el PS ya hizo poner divulgación va más allá y habla de duelo entre fuerzas invisibles haciendo referencia a las dos potencias económicas que representan tanto madrileño Ellos como parisinos máxima expectación en Francia cómo no voy a ser de otra manera y en resumen Escorial el PSE-EE que quiere desafiar al campeón de Europa todos centran sus opciones en el nivel que vayan a dar sus tres delanteros

Voz 0465 14:21 hacia esa Andoni especialista de fútbol internacional director de Play Basket de Padre de familia Bruno Alemany qué tal muy de Play Fútbol ocho playback gracias Sonia Bruno lema qué tal muy buenas olas

Voz 0301 14:32 falta eso golpe presentar y dirigir B

Voz 0465 14:34 la verdad es que sí lo sabía dónde iba a sacar al tiempo que ha escrito Pacojo ha alterado usted sustituyó al hombre hasta qué punto es importante la baja de Thiago Motta para el PSC pues es importante porque es

Voz 0301 14:46 ante el jugador que le da más serenidad al juego en el centro del campo y eso para el París Saint Germain es importante porque muchas veces juega un fútbol demasiado alocado

Voz 0231 14:53 pero a mi me gusta del fichaje de Lass Diarra

Voz 0301 14:56 es un futbolista que en lo posicional es muy inteligente sabe dónde están el punto justo para que el rival no tenga el contraataque cómodo que es lo que más está sufriendo el Paris Saint Germain dejó muchos espacios a la espalda es su centro de campo de su defensa incluso los laterales sufren bastante y las puede compensar un poquito eso aunque insisto que con Motta evidentemente de ha el mejor es factible que juegue e donde Mota Lo Celso si tú fueras del Real Madrid quién preferirías que jugara Lo Celso olas Lo Celso eh me parece mejor jugador técnicamente que que las pero me da la sensación que en un partido de Champions lo el argentino no tiene demasiada experiencia es un jugador que cuando lo oí ficharon de Rosario Central gambas un mediapunta que que otra cosa así que creo que no está preparado para en la Champions aguantar la la voz ha sido como tiene que hacer un medio centro

Voz 0231 15:44 gracias a un abrazo otros hasta luego

Voz 0465 15:46 ese cuarto SER Deportivos

Voz 3 15:49 este mágica esta criatura es capaz de entender las emociones Fire Beatles cautivadora Xerox necesitas trece de en los Oscar incluyendo mejor película acabe con esto cuanto antes la forma del agua dieciséis de febrero infieles

Voz 22 16:02 tú quieres dar un cierto negocio en las principales radios y al mejor precio entre el club de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de los actores preferidos ideales

Voz 3 16:12 el noventa euros entrar en el club de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida y muy económica deja que los encargados de toma de la radio punto com para que venas más año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 23 16:35 el tiempo si pudieras viajar al pasado cuando iría comodín por casta Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Frida Kahlo Sirte de copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid Capea Johnson y Macarena Gómez aerolínea momentos

Voz 3 16:57 escucha todos los episodios en Podium podcast punto com su aplicación para dispositivos así Android llega la promoción de los precios de coste de Conforama más de quinientos productos a precios de locura aprovechen renueva tu hogar del dieciséis al diecinueve de febrero en comprame y Conforama punto es

Voz 11 17:13 sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras su chalé con piscina no se Sergio increíble que sólo fuera para cambiar un enchufe o una ventana nada

Voz 3 17:22 es imposible fuese por lo hemos hecho posible en cada vez que lleves tu vehículo al taller te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste para que continúe con tu vida sin preocupaciones bienvenido a un nuevo estándar de servicio por la increíble sensación de que preocuparse

Voz 0465 17:42 a Sonia de la Europa League porque mañana llegan las eliminatorias de dieciseisavos de final el Atlético de Madrid ya está en Copenhague Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 17:50 qué tal es como muy buenas acaba de aterrizar hace aproximadamente quince veinte minutos el sol ha recibido la expedición rojiblanca aunque eso sí hace bastante frío veinte convocado en las grandes novedades el chaval Montoro y sobre todo el faraón Diego Godín que está ya preparado para el partido y que incluso mañana puede ser titular la gran ausencia además de Savic y Gaitán por decisión técnica la de Diego Costa alguna molestia muscular darle descanso en definitiva el punta del aborto no va a estar mañana en el Parken de Copenhague grado

Voz 0465 18:19 te hasta la el Atleti viaja a Moscú diez bajo cero siendo de Bilbao Iván Martín pues seguramente estén bermudas hola Iván qué tal muy buenas

Voz 24 18:26 muy buenas escuelas a sangrientos me enredo por si acaso Gasol

Voz 25 18:29 las Piqué

Voz 24 18:31 es más te cuento que están Spartak Stadium porque en media hora arranca aquí las seis menos cuarto dos años más la rueda de prensa ayer de José Ángel Ziganda IVE Aritz Aduriz que mañana va a ser titular más teniendo en cuenta que el domingo no va a poder jugar ante el Atlético de Madrid por sanción un Athletic que busque no lupa un punto de inflexión que no acaba de llegar en Liga

Voz 0838 18:48 gracias Iván el Villarreal se las verá con el Olympique de Lyon

Voz 0465 18:51 Xavi Isidro hola

Voz 0838 18:52 qué tal como muy buenas desde León donde hace aproximadamente unas dos horas aterrizado la expedición del Villarreal al completo todo lo disponibles atraídos a tierras francesas Javi Calleja veintidós futbolistas porque algunos están sufriendo un proceso gripal iban a ser dudas a última hora novedades aparecen en la convocatoria Roberto Soriano ir Rodri y entra por primera vez el saudí sale mal a usar y que ha viajado con el equipo esta tarde último entrenamiento en la que va a ser la sede de la final de la Europa League en este caso el primer partido para el Villarreal en eliminatorias mañana conoceremos definitivamente la convocatoria de un Villarreal que ya lo decíamos ayer viene con intención de pasar de llegar muy lejos en esta competición gracias Xavi irreal Sofía recibía

Voz 26 19:32 es Burgo que contamos Roberto Ramajo rápidamente buenas noticias en la convocatoria entra ya en usar recuperado de su lesión entra Zurutuza superada la sobrecarga del Bernabéu se quede la convocatoria Raúl Navas con lo cual Héctor Moreno el mexicano tiene más opciones de debutar mañana como titular Graz

Voz 0465 19:47 Robert esto mañana y recuerda la cita ocho y cuarto en Carrusel Deportivo Real Madrid pese y en seguida seguimos hablando más de ese partidazo que hoy ocupa la Champions League

Voz 1 19:55 SER Deportivos en hacer

Voz 3 20:16 el Rey de Europa contra el que hay que quiere este viaje desde las ocho el Puerto Real Madrid

Voz 28 20:44 en ese

Voz 0465 20:48 eh

Voz 1269 20:53 pues llegarán durante esta temporada seguramente otros grandes partidos sus partidos

Voz 0465 20:59 más avanzada la competición que pensaremos que son el encuentro del año el encuentro de la temporada pero estas alturas desde luego este Real Madrid PSD es lo más grande que nos hemos encontrado en esta temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho es buen momento para hablar con el director del diario As Alfredo Relaño qué tal buenas tardes hola buenas tardes la primera cortita y al pie saldría con la BBC informó entrenador del Real Madrid

Voz 0094 21:22 no me convence BBC me convence más un un equipo con cuatro mediocampo yo siempre han reprochado que se recogen los tres eran un poco y el Madrid en el medio campo entonces hombre siempre tendría Cristiano desde luego oí no uno de los otros dos en estos momentos que saben

Voz 0465 21:40 es decir que a lo mejor cuatro cuatro dos con Isco en lugar de Benzema

Voz 0094 21:43 esto es es curioso

Voz 0465 21:46 a la BBC es verdad que se discute por esa estabilidad que pierde el equipo el medio campo y demás el Paris Saint Germaine jugaba con el mismo sistema y allí nadie discute que vayan a jugarlos

Voz 0094 21:56 de arriba tenemos que tener superioridad por cierto le vencer muy buena para para golear a equipos cuando están bien para golear a equipos de trabajo que es que es lo que hay en Francia que en Francia ha lamentado en la tabla ya es el segundo porque entonces ella usted suprimidas sobre todo si son fútbol hombre que tiene tiene la grandeza de y en el ataque constante y tal pero para jugar con equipos sénior de verdad pues no no convence del todo en este caso son los dos pues se en yo me imagino un partido de muchas galopadas

Voz 0465 22:28 cómo te lo imaginas con el Real Madrid saliendo en tromba o o contenido pensando en no encajar goles

Voz 0094 22:33 yo creo es saliendo fuertes siendo fuerte porque el el estadio mismo lo pide y si no lo hace desconecta al público de del equipo con un arreón fuerte de cinco minutos para para poner a Iker

Voz 0465 22:47 que va a marcar el Paris san Germain

Voz 0094 22:49 sí creo que va a marcar gol a marcar gol sí sí yo creo que la cara Rossi y también el Madrid en París pero yo creo que sí yo creo yo me imagino un partido de descuidos y de goles y de quince días

Voz 0465 22:59 dónde dónde puede estar la clave de no ya del partido de hoy sino un poco de la eliminatoria

Voz 0094 23:04 pues en nuevos fenómenos en cómo estén Cristiano y Neymar sobre todo a mí me lo malo del Madrid en este caso que en en en esa especie de de de de combate galopadas que veo me los tres de arriba de ellos tienen verdadera fuerza mientras que en el Madrid sólo Cristiano mantiene una verdadera fuerza en el que no que Bale hay volvió bien nos pusimos muy optimistas yo sé que temía en su momento temía en medir la presencia de Bale en esta eliminatoria porque me lo comentó sí pero no no ha ratificado estoy la aire tan bueno con el que volvió a quizás quedan partidos fáciles y a Bale Benzema pues lo vemos un poco alicaído no mientras que en los trenes de del pesebre en que están fenomenal y encima tienen a Di María como premio repuesto

Voz 0465 23:47 sí sí sí de hecho por eso te iba a preguntar no está claro que parece quiénes van a jugar en el ataque del PSOE quién va a sufrir más Nacho con Neymar o Marcelo con Mbappé porque ese Marcelo que suba que que a lo mejor la jugada no llega el se queda a mitad de camino en autovía

Voz 0094 24:02 sí en dos mil y en el caso de esa banda en donde en en la de Marcelo es donde yo espero mucho dislate también razón quizá Mbappé le le cuesta seguir a Marcelo dotarnos veces nos acuerda no se acuerda de Marcelo se descuidan mucho para bajar con cualquiera me va a ser un espectáculo en el otro lado de los que Neymar puede con cualquier Nacho es un gran jugador tres uno de su defensa que de Imam animal es muy difícil pararle no sin duda

Voz 0465 24:28 sin duda Alfredo tienes la impresión de que los dos entrenadores se juegan su futuro en esta eliminatoria

Voz 0094 24:34 mí ya que queden fuera no va a estar en el equipo el el año que viene de fuera vamos hoy dentro de quince días nuestra pienso que sí pagan Madrid hay otro tiro Si el leí el PCI es que es que tiene tele como su fundamento de vida a ganar una Champions cuanto antes nos nosotros en hornos no es otro de otros anteriores al Arsenal en la Champions en el monte que quede fuera ahora otra vez porque se ha hecho una especie de urgencia histórica allí no no es un equipo reciente porque tiene esa obsesión desde desde su digamos refundación

Voz 0465 25:10 también pesa en algo la Historia en este tipo de partidos el palmarés

Voz 0094 25:16 yo espero yo confío yo creo que en empecé dejé Dean se BCB algo como artificial en una cosa echamos deprisa como el fast food no mientras que en en Madrid es una cosa cocida a fuego lento de después de mucho más de cien años sin pienso que eso aporta que sopesa que sopesan las mentes de los jugadores y al fin y al cabo

Voz 0465 25:37 les hemos hemos recordado por ejemplo la octava Champions que el Real Madrid en Liga en no entrar entre los cuatro primeros si llega a semifinales enfrenta un Bayern que era decía en el mejor equipo de Europa con un delantero como Anelka que que no hacia goles he llegó la eliminatoria y el Real Madrid ganó pasó y Anelka hizo goles

Voz 0094 25:56 esto es un fuerte el Madrid tramposo en Europa que en que el equipo de enfrente contempla con aprensión siempre no es decir que estos han ganado tantas cosas siempre la siguen ganando y cuando se Il y el y el propio Madrid lo en paz a las generaciones pretenden compromiso con este campeonato si te fijas desde que se creó la Europa que fueron cincuenta y seis en la primera el Madrid ha ganado más veces la Copa de Europa que la propia Copa de España permitir sólo once cero diez más que ha ganado incide doce las Copas de Europa que ha ganado tengan que a hecho es una competición en la que en Madrid y se siente muy seguro y además lo tan seguros sesenta en Madrid como inseguros los de enfrente cuando lo tienen no ya de la esperanza que yo tengo pues PSG leñosos a doce afligido es la palabra Se afligido en el Camp Nou y eso que venía con un con un cinco uno venido con cinco cuatro

Voz 0465 26:44 cero de la ida con un cuatro cero verdad

Voz 0094 26:46 dice afligido bueno medio imagino que salir ahí Bernabé hoy no lo decimos que parece una tontería o los que yo creo que es cierto hay con uno fantasmas hay que sabes que estás en la goleada en globo sí sí

Voz 0465 26:57 por cierto estos días pasados en Carrusel en El Larguero hicimos una quiniela del uno por uno coma seis tanto en el en el diario As me gustaría preguntarte el antiguo los onces que a priori parecen los que saldrán por ejemplo uno X dos en la portería siendo el Real Madrid local

Voz 1 27:10 Andrea hola Nacho Dani Alves pues uno también Varane Marquitos con X Ramos Thiago Silva porque a veces hace cosas raras Marcelo Kurosawa o Yuri I

Voz 0465 27:28 ese miro las

Voz 0094 27:31 asumen horas pondré un X aunque no sé exactamente deben de meter mucho respeto a unas ciento mucho a usted estará ahora digamos que una X

Voz 0465 27:39 Cross Radio

Voz 1 27:42 todavía modos Modric Radi Radio eres Bale Mbappé Mbappé Benzema Cavani Cavani Neymar Cristiano pues son X Zidane Emery Ciudad de Melilla

Voz 0094 27:59 hay digamos una X X fíjate en

Voz 0465 28:03 nadie ha dado ventaja a la delantera del Real Madrid

Voz 0094 28:07 sí claro en Madrid tiene un uno oí ellos tienen tres es la verdad

Voz 0465 28:11 sin y quién se va a clasificar esta es la buena

Voz 0094 28:14 pues yo espero que el Madrid por esos fantasmas del pasado no creo que en ahí tiene un plus no pero yo la veo muy bien muy bien línea de quién ideó oí dos equipos creo que tienen lo mejor y lo peor parecido no lo mejor en ataque y lo peor por cierto desorden para para

Voz 0465 28:30 a recogerse te digo una cosa ese a Benzema le da por hacer dos goles no les no les en tanto el año eh

Voz 0094 28:38 no les sienta que no los haga hambre para la Liga ahí no lo sienta es es lo que eso es lo que más me echaran de de Zidane me da la sensación de que no hay verde de los en teoría justo este año eso que sale y Lucas Vázquez fue Asensio como el otro día no sé muy bien entre los nada vamos

Voz 1 28:55 todos los esta noche muy pendientes muchas gracias al esta noche te escuchamos en Carrusel muchas gracias

Voz 1269 29:05 narrador del Real Madrid Antonio Romero qué tal hola hola otra vez Herráez

Voz 18 29:11 hola qué tal nada tiempo a estar ahí brújula dando un poquito y aunque decidan insisto yo te contaba hace un rato no ha dado el once a a la plantilla lo va a hacer en la charla la merienda la idea que tiene el francés en la cabeza la que más le gusta por lo menos la que ha meditado a última hora es la de Cardiff hacer un rombo con Casemiro Modric Kroos e Isco y arriba Benzema y Cristiano insisto aún no ha dado once a los futbolistas y cuanto ellos no lo saben pero la idea que le ronda Zidane es esa hacerlo de Cardiff contra la Juventus y meter Casemiro Modric Kroos Isco en la en el vértice más ofensivo de ese rombo jugar en rombo en el día de hoy no con cuatro tres tres sino en rombo en el centro del campo arriba Cristiano Ronaldo y Karim Benzema pues

Voz 0622 29:57 la última hora que nos cuenta Javier Herráez saluda Meana ellos preguntó lame a otra vez

Voz 0231 30:01 tenemos también a última hora del PSG porque adelanta L'Equipe que no juega en defensa Thiago Silva que lo va a hacer Kim teme así que sería un cambio según adelanta como digo el equipo ahora mismo en Marquitos y Kim PM pareja de centrales en el Bernabéu

Voz 1576 30:14 pues mira otra última hora una por por cada equipo Romero lo del Real Madrid lo de el cuatro cuatro dos lo que

Voz 0622 30:20 a ti te gustaba por ejemplo aunque tuviera ha sido incluso más allá con Asensio en lugar de Benzema

Voz 30 30:25 sí pero bueno no me conformo con ese cincuenta por ciento según firmas alineación que enojó yo creo que será una buena noticia para el Real Madrid en varias series equipos el que mejor juega al fútbol bajo el mandato de Zinedine Zidane que si la culminación absoluta fue la final de carril el día que le pasó por encima a la Juventus de Turín eh que yo creo que el año pasado era más equipos que ya esté París Saint Germain yo creo que era un equipo más complicado de hincarle el diente esas Juventus de Turín repito es París Saint Germain y a mí me parecería una buena noticia y si yo todavía iría un paso más allá y teniendo en cuenta el nivel de juego que está dando Karim Benzema pues seguramente metería te amenaza eso pero más allá de más allá de hombres yo creo que lo debidos a una cuestión también de mentalidad es una cuestión de que lo forestal del Real Madrid saben que están ante su penúltima la última saben Francia oportunidades salvar la temporada o o fracasar en la temporada porque si es que no sigan acepta indicase en cuartos también la temporada salón fracasó y me parece que salga no salga aunque repito para mí es una buena noticia lo que tienen que hacer es cambiar absolutamente la mentalidad que hemos visto en el Bernabéu en la mayoría de los partidos

Voz 0465 31:32 Antonio horas pregunta también a Javi a Antón y tú cómo te imaginas la salida del Real Madrid una salida a tope o una salida más preocupada lo mejor de de no encajar ese gol que que que tanto daño haría

Voz 0239 31:44 yo me imagino un Real Madrid que quiere mandar en el partido todo lo que no sea eso a mí me sorprendería por diferentes motivos el principal eje tu además

Voz 31 31:52 la tienes que aprovechar el tirón de él

Voz 0239 31:54 los mensajes de los futbolistas y el ambiente que va a haber en el estadio Santiago Bernabéu desde las seis y media de la tarde para salir dominando porque si tú sales a Gaza para intentar Airbus para una compra irle dejas la la posesión de la pelota al Paris Saint Germain primero Massa enviar un mal mensaje y Vasa enferma la mente yo creo que por ahí puede ser la vida de partido que tengo ahora mismo Zinedine Zidane evidentemente cuidando las espaldas con Casemiro fresquito que no jugó el otro día con los cuatro atrás muy pendientes de del tridente de ataque de París Anne Germaine pero no me imagino otro estilo de partido inicio que un Real Madrid intentando dominar si luego ya te pones por delante la película cambia pero de inicio en el Bernabéu en la Champions con toda la gente mirando el partido el Madrid no puede salir a otra cosa que domina

Voz 0465 32:39 Herráez tuvo te imaginas el el inicio de partido

Voz 18 32:41 bueno pues yo creo que es un Madrid que va a salir a por todas osea es un Madrid que con cabeza osea no va a buscar una remontada de cuatro goles en media hora pero sí que va a ser un equipo muy reconocible en Copa de Europa hemos visto muchas veces la gente implicada que es fundamental yo veo que que Evans que Benzema o iba a currar que Cristiano va a bajar un poquito más aunque sea el fue el futbolista más ofensivo del Real Madrid si eso ocurre si Kroos está centrado si Casemiro físicamente responde creo que es bueno pues un Real Madrid que en su feudo y en Champions es prácticamente imbatible por mucho Neymar y Mbappé o Cavani que vengan es un equipazo de París Anne Germaine y para muchos el favorito pero para mí el favorito es el Real Madrid y más jugando en en su casa esta noche creo que va a ser como digo muy reconocible en cuanto a la nación pues si al final e insisto eh Le confirma los futbolistas el once que hemos dado hace un instante jugando en rombo con Isco en la parte más ofensiva me parece un equipo mucho más reconocible fue el de Cardiff el que maravilló en la segunda parte ante la

Voz 0465 33:39 Juventus y a mí personalmente pues

Voz 18 33:42 se me caería Benzema en mi opinión y metería ya Marco Asensio dice me caería por ejemplo Toni Kroos y lo reforzaría con otro futbolista pero vamos Cross es un jugadorazo y seguro que esta noche estará al cien por ciento

Voz 0622 33:54 Meana todas por seguro que el Paris san Germain va a meter gol en el Bernabéu

Voz 0231 33:57 sí tengo miedo que más de uno creo que es un equipo que juega muy bien en lo que va de temporada que tiene todo el peligro arriba con esos bichos sobre todo con empate y con Neymar porque Cavani es un buen delantero pero digamos que hay muchos equipos en Europa que tienen buenos delanteros Lewandowski el Bayern de Múnich Harry Kane el Tottenham que ya Bernabéu en el mes de noviembre pero la diferencia con el PSG es el peligro en las bandas de Neymar y Mbappé que completan una delantera terrible creo que va a marcar creo que va a marcar más de uno iba a medida que se acerca ahora el partido parece que el Madrid tuvo esta suerte en el sorteo que es mucho mejor que el PSG que va a eliminar la historia pesa por encima del dinero de los jeques pero yo sigo viendo favorito el equipo de Mary por cómo va el Madrid hasta el día

Voz 0622 34:41 doce de febrero por Romero a colación de esto que dice Meana no sé yo no sé si hay un exceso de miedo con el PSE-EE que sí que es un buen equipo pero que por otro lado va a jugar Lass Diarra de titular

Voz 31 34:51 no te da ninguna duda con el Paris san Germain si el logra amargar hoy los goles pues yo creo que que habría prácticamente sentenciada la eliminatoria yo no lo tengo tan claro yo creo que el Paris san Germain ha tenido dos partidos importantes esta temporada el resto son partidos de mentiras ha tenido dos partidos importantes uno en el que jugó un partidazo pasó por encima del Bayern de Múnich en Francia y luego las pasó canutas en Munich han tumbó ayer que todavía no era el el Bayern que ahora está bajo las órdenes hacen que en ha mejorado bastante para mí esos son los dos partidos diferencia real de París Anne Germaine en esta temporada Isabel Eloy cierta parte de de razona Meana por cierto los delanteros tipo Cavani ha nombrado a Lewandowski que dos de los delanteros que a mí seguramente Medel no sé si más miedo que Mari Mbappé pero por lo menos el mismo miedo porque tengo comprobado que este tipo de delanteros siempre le hace mucho daño al Real Madrid el delantero que jugar de espaldas a la portería que se pega con los dos centrales Pepito Lewandowski le ha complicado muchas veces la madre Cain las dos veces que jugó contra el Madrid le ha complicado la vida y Cavani ojalá me equivoque le va a complicar la vida al menos tanto como en Marte como como Neymar dicho esto es evidente que el Real Madrid tiene que defender mucho mejor de lo que ha defendido hasta ahora para evitar que el París Saint Germain marca porque hoy vamos a mejor día a día de hoy en el Bernabéu ha marcado casi cualquiera que pasara por ahí cualquiera marcado

Voz 0622 36:14 Herráez quién se juega más el Real Madrid el PSD

Voz 18 36:18 los dos los dos son dos equipos hechos para ganar la Champions de París Anne Germaine la liga francesa con todo el respeto para los que conoces mejor que yo el fútbol internacional es una broma una broma cariñosa no no no despectiva no no no no no se compite cómo se compite en España en Inlaterra o en Italia aunque haya bajado mucho el calcio por motivos económicos entonces ellos tienen un equipazo en defensa dejan algo que desear por ahí el Madrid les puede hacer daño por eso el equipo que mejor esté en el aspecto defensivo creo que hoy puede llevarse el gato al agua esté más atento sobretodo porque Madrid tiene problemas de atención claros en esta campaña se juega mucho en Madrid porque

Voz 1576 36:54 en la Liga pues se dejó ir

Voz 18 36:57 se puede perder la Liga puedes perder la Copa pero no puedes dejarte ir como ha dejado al equipo de Zidane en la competición doméstica la Copa del Rey fue en ridículo ante el Leganés y sólo le queda la bala la bala de cañón que es que es la Champions y ganarla oye la gana en cuatro años tres veces no daba ganar siempre pero claro como no le queda otra pues se juega más el Madrid al final Meana tiquete parece que se jugaba más yo creo que ese juega

Voz 0231 37:19 mucho más el propio Saint Germaine creo que todo el proyecto

Voz 18 37:22 por lo que recuperamos Romero quien se juega más Madrid

Voz 0622 37:26 selle

Voz 0239 37:27 posterior al final enamoramiento yo yo creo que el segundo corriendo porque el Real Madrid tiene el colchón de de haber ganado tres de cuatro pero no se puede permitir una temporada como la que está haciendo y caer en octavos de final Isaacs significaría para mí con toda la injusticia del mundo pero yo creo que significaría que el fin de del ciclo Zidane así no que fuera después el Paris san Germain pero que bueno que me una otra manera no iba a seguir la próxima temporadas en Madrid también en octavos de final de la Liga de Campeones y en el París cuarta parte de lo mismo si si Emery no le gana al Real Madrid en no hace las maletas a mitad de temporada porque se está pasando en la liga francesa pero los dos clubs juegan parte de su proyecto gran parte de su proyecto empezando por la cabeza de esos dos entrenadores

Voz 0231 38:10 Meana decías el PS no creo que el PSG creo que el PSG se juega todo es que el Madrid se queda eliminado es un golpe duro es un fracaso pero no deja de ser una derrota después de haber ganado dos copas de Europa seguidas el Madrid perder un partidos noticia a nivel mundial el Madrid pierde con el Levante con el Leganés y se enteran en los periódicos de Japón de Australia de China sin embargo se la gente es consciente de que el Madrid ha ganado dos Copas de Europa el París Saint Germain vive para esto para instalarse en la alta sociedad europea si fallan contra el Barça un año y al siguiente vuelven fallar con el Madrid no merece la pena gastarse cuatrocientos millones de euros ni merece la pena a los jugadores Escorial ir al PSG yo creo que hoy el PSG se juega muchísimo de ahí las caras que tenían ayer Emery y los jugadores cuando llegada a Madrid a cinco horas de el partido esto cambia mucho las

Voz 0465 38:59 exacciones las ideas Romero aquí en ves favorito

Voz 0231 39:02 para el partido de hoy y qué crees que va a pasar Mójate con algún resultado va

Voz 0239 39:05 yo creo que vamos a ver un partidazo creo que vamos a ver un choque espectacular con goles favorito para mí es el Real Madrid con un tres uno

Voz 18 39:14 tres uno Javi tú me quedo al resultado pero como lo dije

Voz 1576 39:18 la uva en el bloque local de

Voz 18 39:21 sí pues en Madrid pues a cambiar el tres uno por el por el dos uno venga pues dos uno a favor del Real Madrid por ser diferente y creo que el Madrid dejes pasar la eliminatoria ese fastidio con la vuelta eh sí es muy muy malo es mejor uno cero uno cero uno cero uno cero estoy convencido

Voz 0465 39:39 eh Antón

Voz 0231 39:41 uno dos

Voz 0465 39:44 vaya uno dos para sí

Voz 0231 39:46 es verdad que sí ya tengo yo ojalá alma ojalá el Madrid pase y ojalá cuente con Romero y con Herráez la décimo tercera en Kiev pero creo que es un acto de fe ya veremos si físicamente hablando el Madrid está muy mal está muy mal y lo está demostrando contra todos los rivales es que contra los malos ir contra los buenos porque el Barça ganó aquí cero tres yo creo que el Madrid iba a perder y que no va a pasar la eliminatoria

Voz 0465 40:09 bueno pues eso es lo que dicen Romero Herráez y menos escuchamos esta noche abriga te Romero que va a hacer frío ocho y cuarto en Carrusel deportivo gracias Javi me han acordado no

Voz 25 40:19 eres del norte todo está más acostumbrado con los náuticos basura

Voz 0465 40:21 un abrazo pero iremos a bregar por sacar un abrazo Xavi y cuatro menos veinte SER Deportivos seguimos

Voz 0465 42:39 ah bueno pues mañana tenemos jornada de Europa League dieciseisavos de final el Atlético que está ya concentrado en COPE

Voz 1269 42:46 le ha llegado alrededor de las dos de la tarde

Voz 0622 42:49 mañana a las nueve y cinco ese partido de ir a Copenhague Atlético de Madrid desde las siete en Carrusel

Voz 0465 42:54 deportivo Miguel Martín Talavera hola qué tal

Voz 0622 42:57 qué tal Escorial muy buenas Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 1269 43:00 hola muy buenas semis frío

Voz 1576 43:03 bueno pues ahora no porque vamos en el autobús rumbo al hotel donde sea fastidiado van a quedar y aquí bueno pues funciona la calefacción pero se hace bastante frío e a pesar del sol cero grados tú miras es bueno va a hacer calor pero luego cuando sales te pegar a rasca Hay bueno hace hace bastante frío no tanto como va a pasar iban en Moscú pero casi casi nada más frío porque estará cero grados y una sensación térmica de menos cuatro con el viento que se prevé que vaya a hacer pero de momento hombre no nos quejamos porque entre lo que parecía desde lejos a lo que está haciendo aquí bueno pues más o menos

Voz 0465 43:34 Madrid ahora y mañana equipo más menos titular con algún matiz es verdad por ejemplo no va a jugar Diego Costa pero va a ser un equipo que se va semejar bastante lo que vemos en Liga

Voz 1576 43:43 si va a ver algunos cambios no va a jugar Diego Costa porque entre otras cosas se ha quedado en Madrid básicamente molestia así mejor es recuperarlo y por precaución se ha quedado en la capital se avecina un calendario complicado en la Liga y evidentemente también en la Europa League aquí vale más que todos los juristas estén en perfectas condiciones no va a jugar Diego Costa va a estar arriba en principio Antoine Griezmann acompañado de Kevin Gameiro era algunos retoques en el equipo por ejemplo puede tener descanso Gavin el centro del campo volvería Thomas junto a Saúl Correa que no jugó de titular el último partido en Málaga puede volver también los son diferentes circunstancias que ha ido probando durante la semana Diego Pablo Simeone defensivamente pues también va a dar continuidad en este caso a Lucas para esta competición acompañando a Godín Giménez Juanfran que también sería novedad en el lateral derecho lo que está claro es que quedan dos competiciones el Atlético de Madrid tiene posibilidades en la Liga a pesar de estar a siete puntos el Atlético de Madrid es favorito en la Europa League y por tanto tiene que dosificar todo lo que pueda la plantilla Simeone para rendir al máximo las dos competición Talavera es favorito el Atlético de Madrid pero

Voz 0622 44:44 es una competición que mot que motivó al club que motiva a los jugadores que motiva el cuerpo técnico