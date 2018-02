SER Deportivos (15/02/2018)

Voz 0672 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER va a ser verdad que el Real Madrid y la Champions tienen un idilio especial habíamos avisado ha pasado varias veces en la historia que un Real Madrid desahuciado resucita en la máxima competición continental fue un partido típico de Champions vibrante con un tremendo ambiente alrededor con alternativas contención en los banquillos por supuesto con errores con polémica Zidane esto por un cuatro cuatro dos sin Bale pero con Isco ya quince minutos del final apostó por el golpe final con la entrada de Lucas Vázquez idea Asensio que cambiaron el partido antes Unai Emery había retirado acaba en el campo para dar entrado a bañé cambio que deja señalado y tocado a Unai que en la previa había dicho que habían aprendido del año pasado en Barcelona ahora el madridismo rezuma optimismo y alegría la Champions es la receta que lo cura todo pero con cautela queda el partido de vuelta hay todavía puede pasar cualquier cosa un dos cero sin ir más lejos

Voz 1 00:49 eliminaría al Real Madrid aunque lo de ayer sirve para reivindicar a un equipo que parecía al borde del naufragio aunque eso sí de clasificarse sólo sería a cuartos de final

Voz 2 01:04 se El día

Voz 0779 01:04 por motivos

Voz 3 01:07 durante encuentra iba a se

Voz 0779 01:21 pues qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com Qué noche la de ayer sobretodo para el madridismo claro victoria por tres en la ida de los octavos de final ante el PSG que deja encauzada que no sentenciada la eliminatoria claves los cambios decidan los de Emery que también fueron claves muchas cosas que analizar y que hablar de una de las dos grandes noticias de la mañana porque alguien eclipsado este partido alguien con nombres apellidos Regino Hernández el ceutí el malagueño de adopción que ha conseguido la primera medalla para España en unos Juegos Olímpicos de invierno en veintiséis años desde mil novecientos noventa y dos con Blanca Fernández Ochoa España no recaba presea en Juegos Olímpicos bueno la verdad es que ha sido

Voz 4 02:07 la mejor final que corrido nunca no me he conseguido

Voz 5 02:10 al salir me he puesto de lo primero me he puesto segundo he podido seguir a pie el vórtice a pie Ortiz o Pierre Gaultier luego aparecido has rigió adelantado ya nos hemos ido Olot Tre y luego me he dado cuenta por el sonido de que estábamos los tres sólo ahí ya en la recta final intentado apretar lo máximo posible para intentar raptar la plata pero bueno no ha podido ser pero un bronce que estaba Platino qué grande

Voz 0779 02:38 en Hoy ojo porque esta madrugada comienza la participación de Javier Fernández en patinaje artístico es la baza más importante que tenemos para conseguir otra medalla la primera para Regino Hernández gran protagonista de la mañana como el protagonismo fue anoche para la Champions el Real Madrid sin Bale con un gran Isco con los cambios acertados de Zidane y un Unai Emery que quédate bien señalado con empate a uno decidió retirar a Cavani del campo y eso es algo que muchos aficionados galos les reclama al entrenador español la verdad que no sé qué habría pasado si se le pasa por la cabeza retirar por ejemplo a Cristiano con empatada a uno en el marcador un Emery que por cierto se quejó del arbitraje del italiano Rocky al considerar que no había penalti en la jugada del uno uno ir reclamar una posible mano de Ramos Zidane y Emery en él

Voz 6 03:21 Nos hemos hecho el partido perfecto

Voz 7 03:24 me sido con lo que hicimos en general contento y hay que estar contento con con con esta noche no

Voz 8 03:30 a mí no me ha gustado el árbitro me hubiese gustado el que hubiese más equilibrado en todo incluso en las tarjetas amarillas e incluso en las faltas que ha pitado en seguida el primer tiempo y creo que no ha estado creo que ha gastado más cerca al Madrid en algún caso pues nos ha perjudicado

Voz 0779 03:44 el tridente Neymar Cavani Mbappé tuvo sus momentos el brasileño fue el más activo aunque terminó quizá demasiado escondido parecido a lo que le ocurrió Mbappé que tuvo buenos detalles dejó clara por ejemplo su excelente zancada en definitiva dejaron clara su calidad aunque a lo mejor no tuvieran el mejor día con un espectacular Nacho que le tocó coger a Neymar el brasileño se le fue alguna ocasión es inevitable pero tremendo el esfuerzo de Nacho en una posición que no es la suya al final del partido Ramos ejerció de capitán y habló con los medios al igual que Neymar

Voz 1896 04:11 cómo hablar ahora de de decisiones arbitrales no va a cambiar nada Real Madrid ha hecho un grandísimo partido un partido muy muy completo no sólo a nivel ofensivo sino a nivel defensivo también requería muchísima concentración con tres puñales arriba ahí yo creo que que están hechas las cosas muy bien no hayan resultado acompaña mucho mejor para

Voz 9 04:28 para encarar el partido de vuelta cenaron convertido prevén para dos equipos entregas que a

Voz 10 04:36 por eso ha ganado el partido pues prepararnos para la vuelta seis de marzo cumple años

Voz 0779 04:43 el Real Madrid en el Parque de los Príncipes ayer por cierto también ganó el Liverpool cero cinco en Oporto así que bueno ha dejado sentenciada la eliminatoria pasada la Champions tenemos jornada de Europa League ida de dieciseisavos de final con cuatro españoles a las siete Spartak de Moscú Athletic Club Real Sociedad Salzburgo ya a las nueve y cinco Olympique de Lyon Villarreal Copenhague Atlético de Madrid el equipo de Simeone que va a presentar un equipo que mezcla titulares y suplentes se hace raro con los precedentes de los últimos años no verle en Champions Easy en esta Europa League pero es lo que hay como dice el Cholo

Voz 1914 05:12 de la misma manera que hace siete año venimos afrontado en todas las competiciones y no cambia absolutamente nada es la Europa League y la realidad que en este momento tenemos por delante partido partido buscando dar lo mejor tendremos que llevar el partido como siempre comento el lugar donde creemos que podemos hacer daño para para poder pasar esta eliminatoria

Voz 0779 05:29 además en Gran Canaria arranca la Copa del Rey de baloncesto a las siete Valencia Basket Iberostar Tenerife y a las nueve y media Real Madrid Unicaja ligeramente favoritos Valencia Basket irreal Madrid un Real Madrid que ha ganado cuatro títulos consecutivos y busca lanzar el quinto anoche Pablo Laso

Voz 11 05:43 lo bueno es que normalmente en todas las quinielas de todas las copas te puede salir cualquier cosa lo que hace grande a esta competición es esa sensación de que todos los equipos tienen opciones considero que hablar de favoritos quinielas es muy difícil

Voz 12 05:56 no soy mucho de apostar pero no apostaría en la Copa si fuera funciona pues no ha preguntáis se ha puesto apostaría por el Real Madrid déjalo

Voz 0779 06:04 además segunda etapa la vuelta Andalucía con final en alto de las haya nadas oportunidad para los favoritos venga vamos con todo

Voz 3 06:11 Mucho Si no te gusta déjalo ciertos ciudad te aburre Si no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros te ayudamos a cambiar de gafas

Voz 13 06:22 se lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan te por setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros

Voz 1914 06:31 la óptica

Voz 3 06:33 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 14 06:38 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el club

Voz 15 06:54 Miguel Wert Beach en Gere vi Benger

Voz 12 06:57 dijo cómo se llama el juego de la serie Las en el que compre si vendes jugadores preparas alineaciones compites con tus amigos

Voz 3 07:04 mi llengua papá vi Woerth creo Benger voy con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser bueno lo digas cómo lo digas Súmate a Abi Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy entra en la liga de los ases punto com Care vaya nombrecito

Voz 6 07:24 en lo que hace es la quiniela con un bote de seis millones trescientos

Voz 16 07:26 mil euros durante una reunión con los del trabajo da tiempo aclara te pase el boleto por debajo de la mesa ideas que sólo falta poner el pleno al quince y que hay un teléfono declara pero no el del trabajo de el otro

Voz 17 07:36 mientras la haces ya ganas esta jornada vote en la quiniela de seis millones trescientos mil euros bingo una apuesta deportiva tendrá más por un euro con cincuenta la quiniela

Voz 4 07:53 tiempo para hablar de la Champions League que va a ser que al final la historia y el escudo pesan Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 6 08:02 sí sí sí claro que pesan el Madrid en esta competición se transforma se pone el traje de la Champions suena esta sintonía en el Bernabéu y eso bueno pues es una simbiosis entre público y futbolistas también Zidane que acertó con el planteamiento en los cambios también aunque aunque para mí un poco tarde minuto setenta y ocho metió Lucas Vázquez por la derecha ayudando a Nacho metió Marco Asensio por la izquierda que fue un puñal ayudando a Marcelo que estaba un poquito cansado si el planteamiento que decíamos ayer a esta hora con Isco en el vértice más ofensivo del rombo en el centro del campo Benzema estuvo regular Cristiano sobresaliente es como Nacho como Isco como Keylor Navas que sacó un buen balón como Marco Asensio que decíamos que para mí en doce minutos dio la vuelta a esta eliminatoria pero como tú decías está encarrilada todavía no conseguida hablaba Sergio Ramos de lo que es el Real Madrid en esta su competición

Voz 1896 08:53 el Real Madrid pues no tiene doce Copa de Europa por casualidad no es una competición que es siempre lo dice todo el mundo no que nos ponga sino que que nos gusta mucho porque ser campeón de de de Europa pues es una de las mayores satisfacciones que uno puede vivir como una de las últimas balas que tenemos hay que saber aprovechar la vi salir de esta manera no

Voz 0779 09:14 la verdad que fue Javi un partido trepidante es verdad que al final resultados tres uno pero hubo momentos que que parecía que estaba incluso más cerca de adelantarse en el marcador luego el Real Madrid partido como digo alternativas con errores con polémica arbitral de Champions totalmente

Voz 6 09:28 sí señor el la mala suerte que tuvo en la primera parte el Madrid que salió muy bien y que merecía un gol pero lo sacó el portero del París Saint Germain cuando Cristiano y bueno pues lo estrelló en su en su cara esa mala suerte que tuvo el Real Madrid porque llegó el gol de de rabia cuando porque estaba en Madrid la tuvo en la segunda parte que estaba más cerca del gol del Paris san Germain cambió Zidane metió los refuerzos Lucas Vázquez Marco Asensio que tienen que ser titulares no sé cómo tiene que hacerlo Zidane pero tienen que jugar mucho más como Isco y ayer Madrid fue capaz de bueno pues remontar el marcador que podría haber sido adverso se pone tres a uno y ahora mismo la eliminatoria la tiene casi casi en el bolsillo pero sí se fía podría pagarlo imagino que Madrid no se va a fiar ni mucho menos porque juega contra el Paris Saint Germain el pasado año le metió cuatro al Barça

Voz 0672 10:14 más allá de de la entrada del ocells en el pestillo de la entrada de de Isco en el en el Real Madrid eh los comentado antes de pasada no claveles

Voz 0779 10:22 decisiones de los entrenadores de uno de otro

Voz 6 10:25 sí bueno es que se equivoca quitando a Cavani y la verdad es que ver a los tres futbolistas en el campo los tres delanteros del Paris san Germain me encantó Neymar me gusto Mbappé pero le falta todavía a madurar un poquito pero es una gozada ver Mbappé en el terreno de juego como encara al al defensor con qué con qué calidad este chaval con nada con diecinueve veinte años luego Cavani con mucha experiencia como dejó pasar el balón para el primer gol de París Anne Germaine la de Honey Marie remató rabieta a placer mí me encantó ver a los tres de arriba y el resto pues atrás decíamos que es una banda tras comprar mejor exagerados pero sí que es un poco un equipo que le falta muchísimo atrás para ser algún día campeón de Europa el Madrid también dejó algún lunar ahí algún a una laguna que aunque decía ahora a Sergio Ramos que estuvo muy concentrados es verdad pero buenos que apretaba mucho el Paris Saint Germaine fue un partidazo muy vistoso Il Alliot la lío Emery quitando a Cavani al Madrid le favoreció y lo supo aprovechar Zidane

Voz 0779 11:20 luego la nuevas más Javi gracias que se dice fuera de España del partido jugado ayer entre Real Madrid Iván Álvarez qué tal

Voz 0889 11:26 era El Escorial vuelvo expresa la derrota del Paris Saint Germain hay que decir que existe el optimismo en Francia donde la prensa se aferra a una posible remontada del Paris Saint Germain esto no ha acabado así abre el diario L'Equipe su edición de hoy que titula la crónica del partido con la frase Misión posible Le Parisien argumenta que el PSG está condenado a la remontada tras haber sido doblegado por el Real Madrid y también aprovecha para darle un palito a Neymar para Le Parisien el brasileño estuvo dos escalones por debajo de Cristiano Ronaldo Lemon Por su parte centra sus críticas en nueve en Unai Emery considera que la derrota es la puesta pérdida del técnico español respeta lo que se dice en el resto de Europa pues por ejemplo en Italia La Gazzetta dello Sport define el partido en tres palabras Ronaldo sí

Voz 10 12:03 Joe Indep mal en Alemania Bill dice que nadie debe dar

Voz 0889 12:06 ha perdido en Portugal a bolas se refiere a la Champions como la Liga de Ronaldo

Voz 0779 12:11 tanto y que se lo digan tres y doce SER Deportivos

Voz 12 12:13 qué dice son los bancos que te compraron gastos de formalización de tu hipoteca o Cruz defiende míster está ya los que te incluyeron una cláusula suelo poco me ayuda a recuperar mínima llámanos novecientos novecientos siete seiscientos gracias a ocu el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas abusivas entra en ocu cláusulas abusivas punto o RG o llama al novecientos novecientos siete seiscientos con OCU no estas solo año dos mil ciento cincuenta después de años de investigaciones ensayos y pruebas la aerolínea espacio temporal momentos ofrece la posibilidad de viajar

Voz 18 12:45 los tiempos Si pudieras viajar al pasado cuando iría comodín por casta Iberia presentan aerolínea momentos una nueva serie en la que podrás conocer a Pride Dakar Sirte de copas con Hemingway Coll arte en el hotel de los Beatles con las voces de Antonio Dechent Ingrid Capea Johnson y Macarena Gómez aerolínea momentos escucha todos los episodios en Podium podcast punto com y en su aplicación para dispositivos iOS y Android

Voz 19 13:13 una historia absolutamente mágica

Voz 3 13:15 ya Tura es capaz de entender las emociones

Voz 20 13:18 el monte y cautivador gracias boxear necesitas trece de obligaciones en los Oscar incluyendo mejor película acabe con esto cuanto antes la forma de lenguaje dieciséis de febrero en cines

Voz 16 13:28 en lo que hace es la quiniela con un bote de seis millones trescientos mil euros durante una reunión con los del trabajo da tiempo aclara te pase el boleto por debajo de la mesa Ibeas que sólo falta poner el pleno al quince y que haya un teléfono el declara pero no el del trabajo de el otro

Voz 17 13:40 mientras la A6 ya ganas esta jornada en la quiniela de seis millones trescientos mil euros ninguna apuesta deportiva te da más por un euro con cincuenta la quiniela

Voz 0779 13:55 si hablamos de la Europa League porque hoy hay cuatro equipos que quieren empezar a trabajar para entrar en octavos de final ida de los dieciseisavos por ejemplo el Atlético de Madrid que juega en Copenhague donde imagino que se espera mucho frío a la hora del partido Miguel Martín Talavera o la tala

Voz 1576 14:10 qué tal muy buenas pues si la Escorial porque se han ido desplegando las temperaturas se hablaba de cero grados sí que haría una sensación térmica por el aire de menos tres bueno pues ya se habla de de tormenta de nieve esta tarde a la hora del partido se habla de alrededor de menos diez menos doce grados de sensación térmica mucho frío que ahora mismo en la capital danesa que seguramente va a ser una de las cosas que se va a enfrentar también a las que se va a enfrentar también el Atlético de Madrid atrincherados en su hotel de concentración en el centro de la capital danesa el equipo de Diego Pablo Simeone ya han activado por medio de Ortega en el gimnasio del del hotel y con las ideas muy claras no va a haber demasiados cambios de lo que te contaba Fullana ayer con Jan Oblak bajo palos con Juanfran el lateral derecho Lucas en el lateral izquierdo con Godín y Giménez en el centro de la

Voz 21 14:59 la cobertura Thomas con Saúl

Voz 1576 15:02 va a estar en el centro del campo además de que

Voz 21 15:04 Koke y Correa y arriba en punta de ataque la dupla France

Voz 1576 15:07 esa Kevin Gameiro Antoine Griezmann

Voz 0779 15:09 gracias tal además el Villarreal tiene un hueso duro en el Olympique de Lyon en la capital francesa a Xavi Isidro qué tal

Voz 22 15:15 hoy hola qué tal muy buenas tardes desde el donde esta noche en el grupo en el Villarreal va afrontar la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League lo hace en estos momentos con muchas dudas un respeto a los escriturar ya contábamos ser hay entre cuatro cinco futbolistas

Voz 23 15:27 que sufren un proceso febril aunque Calleja ayer insistía en la sala de prensa que están recuperados sigue habiendo dudas de si vamos a poder ver como se esperaba el once titular de gala del Villarreal en la convocatoria novedad de Rodri Roberto Soriano también sale mal dados área aunque todavía no sabemos los dieciocho definitivos porque al final viajaron veintidós precisamente por este problema el partido a las nueve y cinco la ambición máxima del Villarreal de intentar encaminar esta eliminatoria ya en el partido de ida en la que será por cierto la sede de la final de la Europa

Voz 0779 15:58 gracias Xavi a las siete Sparta Athletic Club Iván Martín arratsalde on

Voz 24 16:05 después de cara a la cita de esta tarde máxima concentración y conscientes de los padres de la importancia de esta eliminatoria ajuar Herrerín la idea de apostar por quiere yihadista como centrales basándose en el centro del campo para Peñato Sarkozy con Raúl García y Aduriz en el once uñas podrían descansar de inicio enfrenta el Spartak es el vigente campeón de Liga rusa aunque lleva dos meses y Pope Pierce ha nevado aquí durante todo el día en Moscú a menos ocho grados buscará a partir de las siete el Athletic un buen resultado de cara a la vuelta

Voz 0779 16:33 gracias iba ni la Real Sociedad quizá en el partido más cómodo de los nuestros hoy recibe al Salzburgo en que novedad

Voz 1825 16:38 a Roberto Ramajo hola qué tal muy buenas es la principal novedad es que hoy puede debutar Héctor Moreno como titular en la Real Sociedad va a hacer cambios el técnico del conjunto realista pensando en el próximo domingo el encuentro de Liga frente al Levante así que uno puede ser el mexicano el eje de la defensa junto a Diego Llorente

Voz 0779 16:56 Kevin Rodrigues en el lateral izquierdo a partir de ahí

Voz 1825 16:59 Zubeldia pueda aparecer en el centro del campo en lugar de David Zurutuza recuperado procede renqueante de la sobrecarga del Bernabéu y arriba la oportunidad para el chaval de la cantera para Bautista el choque va arrancará a las siete de la tarde aproximadamente trescientos seguidores de Salzburgo un equipo invicto en esta competición arbitra el partido el escocés Bobby

Voz 0779 17:18 Biden gracia Robert De vuelta a la Liga hoy en Barcelona Se ha presentado un nuevo patrocinador en un acto que ha contado con la presencia de Bartomeu idea Gerard Piqué Jordi Martí que bueno

Voz 0985 17:27 muy buenas muy buenas tardes tal buenas Gerard Piqué que ha hablado de las expectativas del Barça en la Champions ha dicho que son máximas como corresponde a un equipo favorito pero pide Gerard Piqué prudencia escucha le

Voz 25 17:40 las expectativas son máximas las expectativas al máximo siempre que juegas con el Barça alrededor del mundo eres favorito de tienes posibilidades de ganar hay un ambiente muy positivo y favorable sobre este año pero tenemos que ser prudentes si aprender de las experiencias de los últimos años sabemos que se pudiera al campo del Chelsea tener un mal día y mal resultado hoy privarnos de la Champions se puede pasar de tener un año fantástico a uno que no lo sea tanto

Voz 12 18:07 no era Champion posaron en el

Voz 0985 18:10 acto de presentación en Barcelona de un acuerdo de patrocinio del Barça con Beckham y compañía de electrodomésticos turca que patrocinará la camiseta de los entrenamientos con diecinueve millones anuales por tres años

Voz 0779 18:21 de Jordi por cierto del PS ese dicho algo

Voz 0985 18:24 del PSG lo que ha sorprendido son dos cosas el error arbitral

Voz 10 18:29 cómo vas como una cátedra y luego que Emily la pifió gracias Jordi eso del fútbol vamos al bosque porque comienza la Copa del Rey de baloncesto en Gran

Voz 0779 18:44 canaria Xavi Saisó qué tal muy buenas olas coreó Alborada saludos ayer me dijo Pacojó que favoritos ligeramente Real Madrid y Valencia Basket para los partidos de hoy estás de acuerdo

Voz 12 18:54 sí hombre yo le añadiría un poquito al Baskonia también eh porque hablar por hoy Baskonia a estar un buen momento y pocos leerán al Barcelona aunque parezca mentira un grande pero bueno pese a escapar de todo pero sí hombre de Valencia actual campeón de Liga Real Madrid que lleva cuatro

Voz 26 19:08 los seguidas realmente yo creo que sólo son los favoritos se esperan Gran Canaria Arena estos días

Voz 12 19:15 hoy arranca recordemos la la competición siete de la tarde Valencia Iberostar Tenerife cuatro bajas Williams dio Vives

Voz 10 19:23 el Valencia a tope sin novedad ABC

Voz 12 19:26 Iberostar Tenerife esto será a las siete a las nueve y media el Real Madrid actual campeón recibe al Unicaja el Madrid sin Gustavo Ayón que ha viajado pero que no ha estado inscrito en los cuartos de final por tanto hoy arranca ya para mañana el Herbalife Fuenlabrada el Barça Baskonia empieza a podríamos

Voz 0779 19:42 el espectáculo gracias Xavi

Voz 0672 19:44 es empieza el espectáculo allí en gran Ghani recordamos la gran noticia de la mañana la medalla de bronce

Voz 0779 19:49 Tino Fernández en snowboard la primera medalla en los Juegos Olímpicos de invierno de España desde mil novecientos noventa y dos que se dice pronto seguimos por aquí tres y veinte

Voz 10 19:58 Deportivo

Voz 0779 20:01 claro

Voz 27 20:05 el jueves suena a seis de las aplicaciones de Carrusel deportivo y Cadena Ser en Cadena Ser punto

Voz 28 20:21 Athletic Club de Bilbao ligón Villarreal Copenhague en para acabar Irak acabaré tiene radio eh Torra vio jugar al Parkinson germen conque poquito elevar a los franceses para ponerse por delante en el marcador en el Santiago Bernabéu a Cristiano Míster Champions por portugués del Bages con pierna derecha tenga Cristiano Jason suben a la web Asensio el balón picado cristiana un Cristiano Marcelo para Marco Asensio Nalda el partido eliminatoria viva dos goles de diferencia pudo son mejor pero también pudo ser peor Real Madrid tres paredes Anger número uno

Voz 0779 21:32 dentro de tres semanas no afganos han pares bueno pues eso fue como lo contamos ayer en Carrusel deportivo y todo con la voz de nuestro narrador Antonio Romero hola Romero qué tal muy buenas Se Jorge buenas a todos también por ahí otra vez Javier Herráez hola Javi

Voz 6 21:46 para que sigo qué tal bueno he Romero la enésima

Voz 0779 21:49 la resurrección del Real Madrid fíjate que lo habíamos avisado pero pero bueno otra vez en Champions vuelve a resucitar

Voz 30 21:56 no todo lo habíamos avisado yo creo que en el equipo la vitola de súper equipo que ha ganado en las últimas temporadas en la Liga de Campeones es de necios es evidente que el Real Madrid está lejos de su mejor versión también ayer estuvo para mí dejó de su mejor versión pero tiene un plus de competitividad un plus de escudo un plus de de un montón de cosas que no significan doce Copa de Europa que otros clubes en Europa en bien y eso no es que sólo lo tenga el Real Madrid pero fundamentalmente su máxima expresión es el conjunto que dirige Zinedine Zidane que además estuvo acertado que además metió cuatro centrocampistas yo creo que el trabajo de Isco fue espectacular en lo físico cuando el Real Madrid tenía la pelota y luego aseguradora una circunstancia que un equipo europeo aunque rutilantes como el Paris san Germain viene con más miedo al Santiago Bernabéu que equipos de Primera división de mitad de la tabla

Voz 0779 22:49 lo hemos comentado no oí y lo comentamos ayer se percibía un exceso de de miedo en algún sector por por por la llegada de del PSOE llegue demasiado respeto al PSOE y es verdad que son muy buenos pero el Real Madrid también es un gran equipo pudo ser clave la decisión de hacer entrar a Isco en detrimento de Bale ola de Emery de quitar a Cavani o o incluso Rocky para el que lo quiera averno el colegiado que pitó ese penalti dudoso a a Toni Kross muchas variantes en un partido tan importante pero el que P

Voz 1576 23:15 primero se atrevió a decir que él quería Isco con lugar de

Voz 0779 23:17 la BBC fue Álvaro Benito comentarista de Carrusel hola Álvaro

Voz 31 23:20 qué tal buenas tardes oye buena solución

Voz 0779 23:23 es claro que sin BBC

Voz 31 23:25 bueno no lo tenía claro no lo que pasa es que bueno que cada uno tiene su manera de verlo Zidane en este caso yo creo que que sabiendo que Emery probablemente iba a contar con esos tres delanteros que que tienen el mismo problema que posiblemente tienen normalmente a la BBC que son los retornos pues que no son no son jugadores que hagan ese ese repliegue intensivo que hagan ese trabajo solidario tan fuerte como otros jugadores pues decidió reforzar la línea de centro de campo sobre todo por el trato ya no sólo lo que discoteca con balón que eso ya lo sabemos sino por el trabajo que hizo ayudando a Nacho con Aimar no que Nacho estuvo casi sobresaliente porque para Neymar noventa minutos es imposible pero pero necesita esa ayuda y creo que disco hizo un trabajo formidable ahí luego luego la decisión de los dos últimos cambios yo creo que fue fue acertadísimo fue la que cambió realmente la dinámica hay bueno y le dio esos dos goles que le da una ventaja muy buena para

Voz 0779 24:22 partido vuelta y esa ventaja de tres unos lo pregunto también a ti Romero a Herráez Antón Meana que creo que está Portillo al Antón muy buenas aquí estoy con las colecciones buenas en os pregunto a todos Álvaro por ejemplo el tres uno te parece engañoso por lo visto en el terreno de juego te parece un resultado justo

Voz 31 24:40 vamos a ver el la el partido yo lo yo lo preveía e igualado sala el desarrolla la eliminatoria iba a estar en en detalles en en en acierto en cualquier cualquier cosa un cambio del entrenador como ayer Zidane en los últimos minutos que que marca la diferencia contra ex rivales así pues si Keylor nace separado con la meta de la mete dentro pues estaríamos hablando de otra cosa pero es que esto es lo que pasa en estas eliminatorias que piense que va a eliminar a equipos como el Bayern de Múnich o el Paris Saint Germain All City o el Barcelona sin sufrir que va a ganar tres cero en la ida cero dos allí tranquilamente como si fuera un equipo por eso esos eso no existe no pasa que el Real Madrid aprovechó su momentos quizá no aprovechó sus primeros quince o veinte minutos que fueron muy buenos donde tuvo opciones de ponerse por delante y el París Saint Germain prácticamente en la primera vez que tiró a portería se encontró con el gol osea que también eso hay que reseñar lo que el Paris san Germain yo creo que salió un poco arrugado al Bernabéu EEUU y el Real Madrid le le atropelló los primeros veinte veinticinco minutos hasta que se encontró con el gol no algún escarceo Neymar pero poco más ya a partir de ahí pues hubo momentos en la segunda parte de sufrir de verdad porque yo creo que el cansancio hizo mella que yo ellos son un equipo muy poderoso sobre todo en transición y ahí fue cuando Zidane pues pues con los cambios eh Le le metió ese ese pulso final al al al equipo para que pudiese hacer dos goles no pero quién piense que el partido de vuelta va a ser fácil esta es es mentira porque va a estar igual de igualado iba a depender del acierto de unos de otros si se va a decidir por detalles igualmente Antonio yo creo yo creo que el resultado

Voz 32 26:17 pues justo la verdad que pudo ser diferente porque el Real Madrid tiene un ratito las una parte de la venía a decir nada todo cambio ya porque estaba roto esos quince minutos de la segunda parte tampoco el Paris san Germain genera demasiados oportunidad de gol pero sí que está dando la sensación de estar más crecido en el partido pero me parece que el resultado fue justo porque en la primera Areola hacerlo grandes partes paradas una Cristiano Ronaldo otra cosa la fe a Karim Benzema yo sólo recuerdo como parada es verdad que tuvo otra que tira a bocajarro en Osaka Sergio Ramos pero como para dar la que te contaba Álvaro de Mbappé a Keylor Navas m me parece una buena parada pero no un paradón no porque y los sino porque yo creo que maté no termina de resolver bien una jugada en el mano a mano con el con el portero tico pero a mi me parece que el gran error de Unai Emery el París Saint Germain al margen del cambio que está marchando de de quitar a Cavani para meter a un lateral derecho con el dos contra uno para mí tal y como pintaba la cosa como Beniel ellos de crecidos como podían entraron en las dudas al Real Madrid en esta competición porque aunque es la suya venimos de donde venimos el Paris Saint Germain emerge plantarse en el Santiago Bernabéu a tener la pelota la líneas arriba con la presión alta para dotar al Real Madrid lo que hace jugar como un equipo menor a ver si cogen alguna la contra a ver si me estoy más los borradores tales fueron una Cavani yo suele poner la eliminatoria cuesta abajo pero yo creo que el principal error de Unai Emery que una vez más por amarrar Tegui fue plantarse en el Santiago Bernabéu permitirá al Real Madrid respira

Voz 0779 27:44 Javi

Voz 6 27:45 pues creo que el resultado fue justo lo que consiguió al final lo mereció en la primera parte y quizá tuvo un poco de suerte en la segunda a mí me encantó ver a los tres de arriba en el campo cada vez que la cogían el público y los que estábamos allí veíamos que eran capaces de hacer algo grande con el uno uno hubo un rato ahí complicado pero el Real Madrid supo sufrir supo sobreponerse creo que decidan acertó en el planteamiento también acertó en los cambios para mí bastante tarde lo metió en el setenta y ocho lo contaba el contábamos todo se veía que al Madrid hacia falta rápidamente remozar el equipo creo que el Madrid va a sufrir pero va a pasar en en París el resultado es bueno no es engañoso pero no te puedes fiar Antón

Voz 1867 28:28 era más para empatar pero que el uno uno era un resultado justo eso en el ochenta y en el noventa y me parece que si dura cinco minutos más el Madrid puede ganar cuatro uno con total justicia esto es el Madrid esto es la Copa de Europa de pasó al Valle del año pasado que por momentos se vio superior al Madrid que terminó goleado en ese país ha de vuelta de cuartos de final y me quedo con la forma en la que disfrutó el Bernabéu patas arriba la gente enganchada desde el minuto uno conscientes de que estaban viendo algo que por muchas veces que lo vean no terminan de acostumbrarse in me comentaba algún compañero francés en la zona mixta que ellos creen que Emery cambia era línea John en función de de Isco cuando se va enterando durante el día lo cuenta Herráez por la tarde que va a arisco piensa en la prensa francesa que eso cambie un poco la forma de ver el partido de Messi que apuesta por un medio centro como Lo Celso en vez de poner a Diarra porque no le preocupa tanto como Bale y al final termina siendo un partido extraño incluso para la mente de la gente del G

Voz 0779 29:32 os pregunto si o no Álvaro te parece penalti a Toni Kroos a ti Romero Herráez no si os parece mano de Ramos Álvaro Álvaro ha cortado si si si si le parece Antonio me escucháis

Voz 30 29:54 a ella a mí no me parece a mí no me parece no

Voz 0779 29:58 a mí tampoco parece tenga que lo de Ramos el yo estoy con Álvaro me parece penales

Voz 1576 30:02 vale pues mira a coincidir salvar Meana en las dos Si Romero es la misma que es lo que más os gusto del Real Madrid y lo que menos empiezo por ti Álvaro

Voz 31 30:13 me gustaron muchas cosas primero Marcelo que que dio fue el factor más desequilibrante en ataque me gustó mucho Modric pero que fue el mejor del partido en estos partidos tipo de partido de nivel élite superélite siempre siempre emerge como como protagonista siempre no costó mucho cross sorprendentemente porque es un jugador que siempre yo siempre te he tenido la sensación de que puede dar mucho más porque su su nivel es espectacular y a veces pues se conforma por así decirlo estuvo brillante y me quedo con con Cristiano Cristiano que no fue él

Voz 33 30:49 eh dude de él es que es un poco necio porque

Voz 31 30:52 que todos los años pasa lo mismo no sé cuántas temporadas lleva marcando más de diez goles en la Champions el año pasado lleva de los últimos dieciséis goles en eliminatorias de Real Madrid lleva doce

Voz 34 31:02 os

Voz 31 31:03 bueno no no necesita reivindicarse pero todavía lo seguirá haciendo

Voz 32 31:07 Romero

Voz 30 31:07 a mí fundamentalmente la implicación durante casi todo el partido hubo momentos en los que el físico o les daba pero la implicación defensiva los solidario que fue el equipo en general evidentemente Cristiano Ronaldo en ensañó y a Neymar una cosa es ser muy bonito muy bonito y otros ser muy bueno no es incompatible pero una cosa es ser muy bonito yo te vamos a ser muy bueno tanto el partidazo de Luka Modric quiere el centro del campo para arriba la resurrección de Marcelo

Voz 0779 31:31 me he dicho todavía nada que no sea Gustavo Herráez pues me gustó bien bueno he dicho las dos pero vale luego me ahora me lo imagino me gusta no te gustó Casemiro nada latía Álvaro

Voz 31 31:45 yo creo que nos tú no estuvo a su mejor partido Casemiro ahí tampoco nos nos dio todo lo que pensaba que no podía dar Bale en el cambio

Voz 6 31:53 a esa hora tú si puedo aportar algo nuevo me encantó Nacho porque no era fácil lo que tenía delante Neymar es una pasada que coge la espalda dos contra uno para aportar algo diferente al margen de Cristiano Modric y compañía y no me gustó que el Madrid cuando la cosa se pone complicada a veces se descoloca no se le ha pasado este año ya varias veces le pasó contra el Barça Il le pasó factura ayer afortunadamente el equipo supo reponerse pero eso en momentos de dificultad de falta ordenarse con el balón juntarse un poco más ahí se descolocó y afortunadamente el preso no lo no lo supo aprovechar el Mari pues le machacó Meana

Voz 32 32:29 pues a mí me gustó mucho Zidane creo que era un día en el que todo el mundo les señalaba y acertó con la alineación acertó con los cambios me encantó Marco Asensio creo que es el mejor futbolista de España pero que tiene nivel para jugar en el Madrid y ganar partidos pero sólo dio una exhibición hijo gusto Marcelo atrás pero que Marcelo es muy bueno pues el Madrid gana partidos como el de ayer porque les da todo ataque pero deja demasiado hueco por detrás en no bajar a veces con la velocidad con la intensidad que merecen los partidos si eso pasa en París lo puedo aprovechar el que esté por suponer

Voz 0779 33:05 cierto Álvaro tengo interés en saber qué te parece en papel

Voz 31 33:08 pues mira yo creo a mi Mbappé me encanta me parece un jugador tremendo más tremendo que va a ser todavía pero pero por banda derecha a pie de prestaciones al no es extremo derecha entonces es un jugador que ahí te puede hacer una jugada porque el primer gol del juego en el gol del París Saint Germain sale de sus botas de un desequilibrio que crea él pero creo que pierde mucho mucho de sus prestaciones jugando ahí en banda oye para nosotros fenomenal pero yo creo que ese chavales un delantero un segundo delantero incluso

Voz 10 33:36 tirado más hacia el costado izquierdo pero para mí eso

Voz 31 33:39 delante de un segundo delantero que tiene tres metros que no te lo recupera nadie os ahí luego el chaval tiene gol me parece un jugador tremendo más allá de que de que ayer no estuviera bien no estuviera creo que también

Voz 10 33:49 en todos lo lo visteis ayer que Neymar tuvo bastantes

Voz 31 33:53 balones claros donde él conducía traía los defensores estaba liderada en otro lado y no y no le pasó la pelota no hay eso bueno pues beneficia al Real Madrid que estuvieron poco individualista ayer pero me parece un jugador con un presente y un futuro tremendo

Voz 0779 34:07 pensando en el en el partido de vuelta hemos hecho mucho hincapié que evidentemente hay que hay que jugar la vuelta que no está sentenciado pero pero bueno una posición ventajosa del Real Madrid desde luego Álvaro

Voz 31 34:18 muy ventajosa Hay lo que pasa que jugar con con los resultados es difícil más equipos como el Real Madrid que su vocación ya sabemos cuál es el Real Madrid no sabe aguantar resultados por el perfil de jugadores que tiene a vamos decidan en mente lo que sí es cierto que el equipo tiene que mentalizarse para

Voz 6 34:37 ah

Voz 31 34:38 para hacer un gol porque todo lo que sea no hacer goles Baser sufrir mucho porque un uno a cero que se pongan ellos en la primera parte

Voz 0779 34:46 te da un informe no bueno

Voz 31 34:48 seguro por eso que la idea tiene que ser la misma que la ida ir a ganar el partido yo creo si el Real Madrid planteó un partido para ir a ganarlo raro será que pierda mono puede ser no pero porque son dos equipos muy potentes pero pero que no haga goles para cerrar hace algún gol pues ya se va a poner muy cuesta arriba para el francés

Voz 0779 35:05 te digo una cosa así van a abrir más a lo mejor hay luciendo la BBC a fuerza o por lo menos veinte

Voz 31 35:11 ver si el problema de la BBC es Moon tiene cosas muy buenas te da cosas positivas el equilibrio claro claro el problema es que tú tienes que defenderán Aimar necesitas ayudas para defender animar tú tienes que defenderá Mbappé necesitadas ayudas para defender a Capello no sé si meter a Di María I el problema no el problema es cuando no tienes la pelota porque el fútbol tiene dos verdades una cuando la tienes y otra cuando no el Real Madrid necesita estar bien en este tipo de equipos en estas eliminatorias tienes que estar bien en las dos facetas porque sí

Voz 10 35:40 no no te da Romero tú qué esperas para la vuelta

Voz 30 35:44 no no no sólo el Real Madrid va a ganar en París por lo menos no va a perder en París y me parece que a Unai Emery con las salieran en el partido ayer con con el cambio de Cavani con ellos el careto que hemos visto en el autocar llegando al aeropuerto que al lado de Mary pero a muchos kilómetros de distancia mentalmente eres hombre senador yo creo que lo esperan tres semanas muy complicadas el Real Madrid ha cogido moral le ha cogido vuelo yo no no sólo tengo plena confianza en la eliminatoria sino que estoy convencido de que no colman

Voz 6 36:15 Herráez pues creo que el Madrid va a sufrir pero qué va a pasar eh creo sinceramente que el mejor Madrid con Ancelotti y con Zidane es el cuatro cuatro dos con Isco en el en el campo como titular tiene que repetir con Isco por cierto futbolistas ya como Lucas Vázquez y Marco Asensio no son meritorios a Zidane tiene que verlo ya

Voz 0779 36:35 claro a jugar titulares no se Cindy

Voz 6 36:37 discutibles pero a jugar mucho más de lo que juegan si lo pidan creo que en la Champions Madrid iba a ser no sé si favorito pero muy muy protagonista Meana

Voz 32 36:48 yo primero prometo aprender de Álvaro Benito de Romero de Herráez no volveré a dudar del Real Madrid en Europa ayer restaba la casi convencido de que el PSG iba a hacer mucho daño en el Bernabéu se mostró lo que es el Madrid en partidos como éste la experiencia y luego me sorprende por ejemplo Escorial que le preguntes Álvaro Benito por veinte

Voz 3 37:09 pero que Bale no

Voz 32 37:11 ahora en este Real Madrid lo pienso realmente tendrá que jugar Asensio en

Voz 0779 37:15 pero si quiere acudir estas abierto eh no no no

Voz 32 37:18 yo creo que en el que en el maldito y jugadores que que que tiene ahora mismo un rol más importante que Bale y que el presentador del programa salga bueno a lo mejor en París Page no sé que he hecho Bale para jugar en París tendrá que jugar Asensio en París tendrá que jugar Lucas en París ha llegado la hora de que Bale espere su turno como todos no se guardar el sitio en los partidos mi opinión

Voz 0779 37:39 la última os pareció decisivo el arbitro

Voz 34 37:44 Álvaro y yo creo no sé no sé no decisivo no lo hay

Voz 31 37:51 pero no son salvo que sea un escándalo

Voz 34 37:54 no son decisiva

Voz 31 37:55 a mí el penalti a Kroos me parece yo creo que que lo Celso se equivoca gravemente a este nivel tú no puedes cometer es una inocentada así porque cross cross hace lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer un jugador vivo lo que te hace un jugador listo que es me agarran el área un poco pues

Voz 34 38:11 lo exagero porque otros lo exagera obviamente Sagarra no es para

Voz 31 38:14 a impedir que progrese con la pelo

Voz 34 38:17 esta pero otros dice oye me han puesto el caramelo me lo como

Voz 31 38:20 entonces te lo pita si te lo hizo en muchas ir le Sergio yo siempre con las manos estamos en lo mismo en la regla no no no te da margen para que esto sea blanco negro la regla siempre tiene demasiadas zonas grises en cuanto a la interpretación del árbitro yo ayer manifesté que no le da tiempo a Sergio a pesar de que haya a lo mejor siete metros de distancia entre el disparo de rabia y su mano a esa velocidad que dispara rabia no te da tiempo a quitar la mano te da tiempo a hacer un gesto instintivo de de proteger T de hacer cualquier cosa que ocupa un espacio si esto de las invasivas evasivas pues al final es de interpretación del árbitro el árbitro interpretó que Sergio no tenía intención de de cortar ese balón voluntariamente pues no lo pitó pero puede pitar íter comer igual igual que por eso creo que no no fue decisivo también pudo sacarle una segunda tarjeta amarilla a Neymar le pudo sacar la segunda Lo Celso aunque está en el límite de la zona Estado que eso que llaman este año con la regla de que tiene zona de influencia cara a gol y tal pues etiqueta final tiene que medir y yo creo que no no fue decisivo aunque bueno las las decisiones no favorecieron claro que si no pitó un penalti inhóspito otro que te podía pitado

Voz 0779 39:31 ahí estamos bueno Álvaro Benito Antonio Romero Javier Herráez Antón Meana gracias a los cuatro por estar en SER Deportivos un abrazo y hasta luego bueno eso de la parte de Madrid pero en Francia que se dice en Francia Antoine mamones compañero del equipo Antón

Voz 1293 39:47 bueno de la la te dan claramente es la derrota es bueno o no no es la derrota de Unai Emery pero una habría perdido mucho ayer eh no no no por por la allí ágil porque bueno el lucir su fue pues su visión pero no pero era difícil poder fundar hallar aquí que no tenía muchos minutos Frasier ir pero es sobre todo excepto con los cambios de la escudería y de a acaban ni son decisiones que que han mostrado su su miedo mismo viendo de qué la temporada pasada ahí Emily que estas quién era entrenador de la remontada secreta dentro donde la remontada Hay lo ha perdido muchos hallará pero bueno e lo hemos visto ahora año pasado que que hizo todo va puede cambiar en tres semanas el año pasado con descuentos era ir a era el mejor entrenador del mundo después peor y bueno si en tres semanas el Paris contra Irina al Madrid que cambiará todo

Voz 10 40:55 gracias Santo al menos veinte seguimos

Voz 35 41:01 no

Voz 3 41:03 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com en las redes sociales e incluso Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 12 41:15 utilizamos la palabra clásico y alguna forma decimos indiscutible clásico es algo que merece ser recordado y servir de ejemplo por eso abrimos la Ventana de los clásicos

Voz 9 41:37 Juan Ángel Vela del Campo

Voz 12 41:39 a este jueves con Carles Francino Cadena Ser

Voz 27 41:46 el jueves suena desde las siete

Voz 28 41:50 sin querer y Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto Athletic Club de Bilbao Villarreal Atlético de

Voz 36 42:19 qué opinas de la lactancia materna sí ha sido madre recientemente y no has podido evitar preguntarle a Google es que probablemente haya salido bien parada quizá eres de las que han tenido que sufrir las miradas asesinas de otras madres por decidir no dar el pecho

Voz 18 42:34 durante esta semana envío que ir desmontando todos los mitos y tabúes sobre la leche materna y la alimentación de los recién nacidos de contamos también en qué consiste en la última tendencia gastronómica la Crocker pilla hablamos del desamor en la semana de San Valentín vio queda disponible en Cadena Ser punto com y plataformas digitales con Ángela Quintas

Voz 0779 42:59 los tiempos vamos escucharnos hemos escuchado a Simeone al principio la Europa League que es lo que hay así que toca ir a por ella en Copenhague Miguel Martín Talavera hola qué tal es con muy buenas Pedro Fullana hola hola muy buenas bueno allí

Voz 1576 43:20 le luchaba el debate que teníais animan o con los Convit del Real Madrid y en las teles de Copenhague no sé si allí no ves las tres de Copenhague la gente estaba bastante indignada por cierto casi todos iban con el germen con ese penalti claros de Ramos con el bueno cómico de de Toni Kross aquí la prensa danesa habla un poco de de manga y manga azote no sabían nada

Voz 0779 43:43 él no merecemos tener Andrés Cano

Voz 1576 43:45 cómo se ganan ese Mangano tengo algo así pero vamos

Voz 6 43:48 que aquí la gente salas donde mosqueada Iverson

Voz 1576 43:51 vendió que todo el mundo iba con la mayoría con el presente

Voz 9 43:53 bueno bueno sí imagino que cuando uno

Voz 0779 43:56 equipo gana mucho va con el con el otro

Voz 9 43:58 no pasa también en otros deportes eh

Voz 0779 44:01 la favorito es el Atlético de Madrid en la Europa Ligue pero favorito número uno quizás

Voz 1576 44:05 sí bueno oí yo creo que si no se de quitar ese cartel en los últimos años ha demostrado que ha estado entre los mejores de la Liga de Campeones y Stars entre los mejores de la Liga de Campeones es que tienes que estar entre los mejores os el mejor de la de la Europa League hay muy buenos equipos como Arsenal como Dortmund como Nápoles y evidentemente de Copenhague no debe ser un obstáculo de de nivel para el Atlético de Madrid para pasar la eliminatoria es verdad que tampoco lo era el aquí fíjate dónde está jugando y el Atlético de Madrid en la capital danesa por eso sí

Voz 0779 44:34 para no tomar muy en serio por eso están muy concienciados

Voz 1576 44:37 es una opción real para para ganar títulos para ganar un título y a partir de ahí bueno pues empezar hoy esa esa carrera

Voz 26 44:44 y y Fuji es verdad que la ley

Voz 0779 44:46 ha ganado dos de las últimas cuatro que que ha participado y que además el Copenhague no está en su mejor momento sí ha ganado

Voz 1576 44:53 de las últimas cuatro hay que decir que haya haya llovido evidentemente porque eso fue antes de la Liga de Campeones y situar

Voz 0779 44:59 en uno de los mejores equipos de Europa estando las

Voz 1576 45:01 Temas cuatro ediciones de la Champions a a gran nivel pero por ejemplo Simeone ya ganó la Europa League en dos mil doce con comodín con Filipe con Juanfran con Gabi Saúl con Koke es decir con sus hombres de confianza de aquella época anterior fue ella en dos mil diez y son pues dos centros importantes así que un poco la base en Europa que luego supuso esa eclosión en Champions se viene precisamente de la Europa League no ahí esa posibilidad que tiene el Atlético Madrid esta temporada no era lo deseado era un poco esa competición que Sevilla desde la distancia hay que ahora acapara protagonismo en el escaparate del conjunto rojiblanco y evidentemente como decía en Talavera no debe ser un problema del Copenhague es verdad que ganado las dos últimas Ligas es verdad que es un equipo que en su en su competición de no tiene rival este año fíjate va cuarto en la en la clasificación goleó el pasado fin de semana pero la realidad es que le está costando mucho conseguir partidos

Voz 0779 45:54 yo estaba en la previa de la Liga de Campeones donde

Voz 1576 45:56 entró por cierto con el Karabaj le ganó aquí en Copenhague dos uno al conjunto azerí pero terminaron pasando los de Bakú a la fase de grupos Si el Copenhague realmente es un equipo que ha venido mucho menos en los últimos meses cuatrociento