SER Deportivos: Macroperación contra el fraude en el fútbol (19/02/2018)

Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER el Barça ganó anoche a la Copa del Rey de baloncesto el que es para mí el torneo más bonito y más emocionante del año del deporte español porque reúne ocho equipos ya ocho aficiones en una misma ciudad durante cuatro días es una auténtica fiesta del baloncesto hemos vivido siete partidos dos semifinales con presencia de equipos canarios y una final entre Real Madrid y Barcelona que tuvo emoción intriga hasta el último segundo además de polémica con si hubo falta o no él a última jugada la Copa del Rey de basket tiene todos los ingredientes para hacer disfrutar a la afición para que incluso un equipo pequeño pueda jugar la final el formato tan bueno que Oshima Ginés hacer lo mismo para la Copa del Rey de fútbol a partir de cuartos ojalá pero no creo que que el formato nunca porque al igual que con el actual sistema de competición a los equipos grandes no les interesa que se cambie porque sistema

Voz 0239 00:47 que hay ahora les beneficia como dice un amigo mío se siente es lo que hay son las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 2 01:00 hola

Voz 3 01:03 se él Deportivo

Voz 4 01:07 durante contra no iba a hacer

sí ya estamos aquí bienvenidos al deporte en la SER ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto com fuel la aplicación de la Cadena Ser que puedes seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con en la producción y con Alicia Molina Julio Hernández en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace este SER Deportivos Ike desde ahora y hasta las tres y veinte vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido la mañana como bien en la tarde de este lunes diecinueve de febrero el día en que nos hemos despertado con la noticia de una macro operación policial en toda España contra el amaño de partidos en Segunda B y en Tercera División según ha publicado esta mañana el Confidencial punto com los jugadores de la trama a sueldo de esta organización delictiva forzaban saques de esquina durante los partidos impedían fueras de juego hacían penaltis e incluso convencían a otros compañeros de que hicieran lo mismo enseguida ampliamos toda esta información en un día que tiene dos mensajes dos jugadores el primero es el recadito de Marco Asensio para Zinedine Zidane después del doblete de noche en el Villamarín desde Durban vista mayor bien

Voz 5 02:21 me encuentro bastante bien final cuando cuando tienes una continuidad pues se coge más confianza y te salen mal las cosas igual estoy en un buen momento hoy bueno contento por la victoria de por cómo están saliendo las cosas

Voz 1643 02:37 cuando salió en el minuto Se puede demostrar más ahí queda eso el segundo mensaje es de Diego Costa tras ver una tarjeta amarilla ante el Athletic el recado al delantero del Atlético es para los colegio

Voz 7 04:12 en el Larguero tenía muy claro lo que quería hacer lo que vamos mal sobre todo la confianza no es la clave en cualquier deporte confiar en lo que hace es Esteve no esté mal siempre horas mejor en ese aspecto pues creo que cada uno de nosotros ha tenido confianza de cada uno hemos aportado por eso

Voz 1643 04:29 en esta Copa confianza no prestado pero sí que el Barça ha ganado la Copa del Rey Federer al nuevo número uno de la ATP de tenis ha quitado el puesto a Nadal lo hizo el pasado viernes Gil Atlético féminas es el nuevo líder de la Liga Iberdrola son las tres y cinco con todo esto y mucho más tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos al lío

Voz 1743 06:35 si hasta ahora asciende a veinticuatro el número de detenidos y fuentes policiales nos confirman que habrá unos treinta a lo largo del día es una macrooperación con registros en Madrid Barcelona Albacete y Badajoz en despachos e instalaciones deportivas de varios clubes españoles contra el amaño de partidos ya puestas los cabecillas son dos ex futbolistas no han trascendido sus nombres aunque estas fuentes las aseguran que no hay no hombres muy relevantes en la operación nombres conocidos y actuaban a través de una red de intermediarios compraban jugadores en activo de Segunda B y Tercera División ellos mismos les construían para forzar jugadas penaltis saques fueras de juego amaños sobre los que se hacían las apuestas una corrupción deportiva gestionada desde China en una casa de apuestas y también tenían contactos en terceros países los futbolistas infiltrados convencían a otros jugadores para llevar estos amaños y el dinero de las apuestas se repartían entre cabecillas intermediarios y futbolistas es una operación de la UDEF de la Policía Nacional con la ayuda de Interpol y ha contado con la colaboración también desde hace meses de la Liga de Fútbol Profesional el operativo está coordinado por un juzgado

Voz 1643 07:33 lo de Badajoz en Zafra gracias Pilar ya veinticuatro detenidos como dice nuestra compañera se esperan hasta treinta en el día de hoy el hecho trampas esperemos que al final lo pague si de aquí a las cuatro y media hay más novedades ampliaremos esta información mientras tenemos que hablar de la Liga de Campeones que esa semana juegan Barça y Sevilla mañana arranca en los octavos de final para el Fútbol Club Barcelona a las nueve menos cuarto los de Ernesto Valverde se enfrentan al Chelsea los ingleses que han ha entrenado esta mañana hablan esta tarde los azulgranas han viajado esta mañana y por la tarde estrenan en el escenario del partido entrenan en Stamford Bridge con qué novedades Javier Alves muy buenas

Voz 0017 08:29 hola qué tal Óscar muy buenas pues si ya está aquí el Barça en Londres y todo el staff el hotel de concentración muy pegado a en Hyde Park a cinco kilómetros del estadio de Stamford Bridge donde como decías esta tarde va a entrenar el Barça Valverde se ha llevado todo lo que tiene a los veintiún jugadores disponibles sólo ha dejado en Barcelona a Coutinho que no puede jugar

Voz 0239 08:49 Champions ya ese miedo que está sancionado

Voz 0017 08:52 en la expedición Vermaelen que ayer recibió el alta ya ha viajado

Voz 16 08:55 estola que es el tercer portero del equipo en Champ

Voz 0017 08:58 a partir de las ocho hora española va a entrenar el Barça en Stamford Bridge ya antes sobre las siete y cuarto de la tarde hablarán en rueda de prensa Ernesto Valverde Ivan Rakitic el Chelsea por su parte como decías entrenado esta mañana pero las ruedas de prensa

Voz 1643 09:11 serán a las ocho y media con el entrenador Antonio

Voz 0017 09:13 que en principio con la estrella del equipo Eden Hazard serán los encargados de atender a los medios a partir de las ocho de las ocho y media muchos directivos del Barça irresponsables del club han viajado a Londres con el equipo está aquí también el presidente Josep María Bartomeu que ha volado directamente desde Las Palmas porque ayer estuvo presente en la final de la Copa del Rey de basket que se llevó el Barça ante el mal

Voz 1643 09:37 pues mañana el Barça ante el Chelsea en Londres y pasado mañana juega el Sevilla también encontrar un equipo inglés reciban el miércoles a las nueve menos cuarto al Manchester United a última hora del equipo de monte la franja Quillo muy buenas

Voz 17 09:49 hola qué tal muy buenas pues son buenas las noticias de última hora porque recluta el italiano para la causa a Banega Nolito Muriel probablemente a Correa que ayer

Voz 18 09:59 con molestias en los isquiotibiales no se ejército y que

Voz 17 10:02 hoy ha trabajado con el grupo así que estos cuatro repito Banega Nolito Muriel y Correa Se van a apuntar para la Champions para recibir a

Voz 19 10:10 yo no hay tienes que Mourinho en el chat

Voz 17 10:13 el Pizjuán atención al dato se han ganado cinco de los siete encuentros oficiales que es el jugado contra equipos británicos todos menos hace dos años controló City Julen parte el la dos mil seis dos mil siete frente al Tottenham así que con ilusión y sobre todo con muchas ganas de meterle mano a United la afición del Sevilla hay un equipo que espera seguir haciendo historia seguir avanzando en una competición en la que quiere pasar a cuartos

Voz 1643 10:40 gracias rojillo gracias a Amena Adrià desde Londres Barcelona Sevilla en Liga de Campeones y el jueves jugarán Atlético de Madrid Athletic de Bilbao Villarreal Real Sociedad en la Europa League ahora una pausa ir pasamos la resaca de la última jornada nuestra Liga que sí

Voz 1643 12:18 el Real Madrid no juega la Liga de Campeones esta semana pero tiene Liga porque el miércoles juega el partido aplazado ante el Leganés en Butarque partido que se aplazó por el Mundialito de clubes un encuentro para el que va a ser baja Cross además de Marcelo que estar pendientes de pruebas médicas y para el que más Paco Asensio llega en su mejor momento tras sus exhibiciones ante París Saint Germain y Betis tras su mensaje tantas el partido de anoche Javier muy buenas

Voz 4 12:41 hola qué tal elegidos cuando le pone evidentemente es un futbolista que la rompe lo hizo

Voz 16 12:45 ya el pasado verano también el pasado año porque Zidane confió en él esa es la realidad marcando el primer gol de Di de Liga también de la Supercopa contra el Sevilla entró engendros golazos ante la Real recordó también una vaselina maravillosa en el primer partido de Liga fue el futbolista que cerró la Champions en Cardiff con otro gol para conseguir la décimo segunda este año comenzó muy bien marcando al Valencia en Liga dos goles empatando empatando el partido comenzó también siendo fundamental la Supercopa de España pero cayó al ostracismo por aquello de que le pesaba mucho las piedras en la mochila no llevaba mochila Asensio le dejó en el banquillo y ahora han vuelto a poner sigue siendo un hombre fundamental El y Lucas Vázquez amén de Asensio Nacho y otros futbolistas que todo la temporada jugando francamente bien esto

Voz 23 13:31 eh dijo Zidane ayer en La

Voz 16 13:34 la sala de prensa a pregunta de la Cadena Ser sobre si a partir de ahora estos futbolistas Lucas Vázquez Isco o Asensio van a tener más participación en el once inicial

Voz 24 13:45 siempre se merecen más porque bueno cuando les toca jugar cuando le toca hacer el trabajo sucio lo lo hacen con personalidad además por lo que están haciendo los dos lo están haciendo muy bien es un trabajo de todo pero el trabajo de de Lucas y Marco ha sido no obstante hoy

Voz 1643 14:03 de Marco Asensio hoy de Lucas y demás jugadoras hablados a mañana en Murcia el seleccionador Julen Lopetegui que ha dicho José Antonio Vera muy buenas

Voz 1026 14:10 hola muy buenas hosca porque sabe estado hablando de Murcia de la situación de los jugadores y le ha preguntado por la suplencia en primer lugar de Isco aunque Julen Lopetegui el término de suplente parece que no le ha gustado demasía

Voz 25 14:20 queremos que todo jóvenes tengan protagonismo en sus equipos e Isco quien porque de juntas e hizo hace poco un partido extraordinario ante el PSG en partido importantísimo por eso yo no lo cantado hablaría como tú lo has catalogado super importante para subir bueno te contesto lo vimos con con Isco y con todos los jugadores de nuestra selección queremos que sean protagonistas queremos que estén felices y cuanto mejor que varios equipos mejor para ellos sino para nosotros

Voz 1026 14:45 es la pregunta Julen Lopetegui sobre su futuro en el Foro Nueva Murcia ha dicho que su renovación no es ahora lo más importante sino centrarnos en el Mundial de Rusia

Voz 1643 14:51 Lopetegui habla de Isco y Asensio es protagonista en todas las conversaciones con su gran momento pero no lo es menos el momento que vive Jan Oblak en la portería del Atlético Esprit actuaciones que permiten a los rojiblancos seguir segundos en diga y es que el portero del Atlético Pedro Fullana lleva más partidos con la portería a cero que goles recibidos

Voz 0760 15:08 sí buenas tardes ochenta y cuatro veces ha dejado en su tu trayectoria en el Atlético Madrid la portería sin encajar lleva ochenta y tres goles recibidos desde que están en la digo a Madrid en sus más de ciento cuarenta partidos números destacados del portero esloveno del Atlético de Madrid un Atlético Madrid que sólo encajado nueve goles nadie encaja tampoco en Europa nadie ha dejado tantas veces la portería a cero como el Atlético de Madrid que sigue a siete puntos del Barcelona ayer victoria con goles de Gameiro de Diego Costa Griezmann firmó la paz con la grada Simeone celebra que su astro el público vayan de la mano

Voz 26 15:39 todo Klum que son los dirigentes los jugadores los entrar en el cuerpo técnico y los aficionados están todos unidos siempre hay grande de posibilidades de tener éxito tenemos que empujar para que no se pueda quebrar nunca nadie lo quiere porque somos una familia siempre la familias hay conflictos pero se pueden resolver

Voz 0760 16:00 la única nota negativa la lesión de Lucas Hernández sufre una lesión en el aductor del muslo izquierdo y no podrá jugar en la Europa League en Sevilla esta semana el Atlético de Madrid

Voz 1643 16:09 poco antes de Copenhague el próximo jueves en la UEFA Europa League una competición en la que aspiran a estar Getafe y Celta de Vigo los dos cierran la jornada veinticuatro de Liga con la vista puesta en Europa López muy buenas

Voz 27 16:18 quedan Óscar muy buenas a seis puntos estar Celta ya ocho el Getafe mirando también dar un golpe encima de la mesa porque con XXXII y treinta puntos pueden dejar la permanencia prácticamente sentenciada Bordalás tiene que reestructurar la defensa por la sanción de Antúnez y también pensando en el buen momento de Bruno puede jugar contiene a la derecha de suele Izquierda Brunet calan en medio o dejar a cero la zaga meterá Molinero como la de Celtas están todos disponibles se quedó Fontàs en Vigo por decisión técnica Unzúe dice que puede hacer rotaciones el partido a las nueve de la noche con arbitraje del asturiano González Fuertes

Voz 1643 16:46 último partido de la jornada veinticuatro que ha sido la última jornada de Jonathan Viera en las filas de la Unión Deportiva Las Palmas porque el canario ha pasado reconocimiento médico con los chinos del Beijing Guoan Rafa León buenas tardes

Voz 1576 16:57 muy buenas tardes dice el club que hay una confidencia

Voz 16 16:59 ella no debo andar los datos hablaba de veintitrés millones de euro dieciocho si iba Las Palmas el estándar de Liga pero Bravo representantes se reparten el resto el jugador para cobrar una base de seis millones de euros cada una de las tres temporadas que firmó con el equipo lleno y uno variables que podrían hacer llegar a los ocho mil

Voz 1643 17:15 viera abandona Las Palmas que es antepenúltimo en la tabla justo por delante pero fuera del descenso está el Levante Unión Deportiva que ha perdido ayer con la Real Sociedad por tres cero Ike hoy está decidiendo si siguen confiando no en Juan Ramón López Muñiz de hecho José Manuel Alemán están reunidos ahora buenas tardes

Voz 28 17:32 hola buenas tardes si es de las dos en punto de la tarde está reunido consejos de administración para dar la aquí de resultados por lo que el conjunto granota después de la búsqueda en la jornada ayer arena no el director deportivo el secretario técnico se reunió esta mañana también con el entrenador para conocer sus valoraciones para saber cuál es el análisis después de una racha de doce partidos sin ganar en los que sólo ha sumado cinco puntos un informe tanto Tito como el pozo tendrán plantea al Consejo si consideran que Muñiz puede revertir esta situación o por el contrario por un cambio entrenador para recibir dentro de siete días al Betis en Ciudad Real

Voz 1643 18:03 pues hay alguna novedad antes de las cuatro la contamos aquí en Ser Deportivos Valencia gracias alemán para cerrar el fútbol hay que contar que ha habido cambio de Di de cambio de líder en la Liga Iberdrola el Atlético féminas se pone al frente de la tabla con cincuenta puntos uno más que el Barça que era líder esta este fin de semana que ha perdido el primer puesto tras caer derrotado uno cero ante el Athletic de Bilbao son las tres dieciocho hasta ayer fútbol

Voz 1 18:28 lo ideado para el baloncesto porque al Barça

Voz 1643 18:33 Ana la Copa del Rey de basket desde dos mil catorce ayer ganó su copa número veinticuatro Las Palmas y lo hizo ante el Real Madrid los azulgranas está de una mala temporada pero con P Messi quien diez días celebra el título de noche veces son muy buenas hola qué tal buenas de los Oscar

Voz 1982 18:47 pues sí el efecto pese que sin duda es importante en este Barcelona que consigue volver a los títulos importantes recordemos ayer noventa y dos noventa frente al Real Madrid partidazo el Barcelona dominó tres cuartos el último el Madrid metió treinta y ocho puntos y Caser tuvo el tiro definitivo para ganar pero la bola no entró y luego a falta de Claver sobre Taylor que no se señaló el Real Madrid rompe su racha y el Barcelona con Pesic como digo Heurtel de MVP vuelve a los títulos además Navarro consiguió el séptimo título hoy Óscar lo van a celebrar una cena privada en un hotel de Barzan

Voz 1643 19:19 más títulos y más premios porque esta mañana los Reyes han dado a los Premios Nacionales del Deporte en El Pardo aquí José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1621 19:25 premio marcados por los Juegos de Río dos mil dieciséis por eso han sido protagonistas muchos de los piragüistas que se llevaron medalla ciudad año y medio son los premios de dos mil dieciséis Reyes mediante han tenido como galardones a Saúl Craviotto como mejor deportista

Voz 0239 19:37 Marcus Cooper como revelación también a Lidia Valentín

Voz 1621 19:40 en Leo en sus Rau que han compartido galardón Reina Letizia o Teresa Perales García Bragado que además se han llevado menciones especiales

Voz 1643 19:47 pues así llegamos a las tres y veinte de la tarde desde ahora hasta las cuatro Se pasan por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contarnos más cosas en SER Deportivos hasta las cuatro láser SER Deportivos

Voz 1576 19:59 claro

Voz 4 20:04 de lunes a jueves no My Lol Madrid Franco y la sexualidad eso repasamos la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignacio sí

Voz 22 20:20 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 20:26 My Lol Cadena Ser

Voz 1643 20:36 desde ahora y hasta las cuatro vamos con la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño el vamos a contar la última hora del Real Madrid de Leganés antes el partido aplazado enfrenta el miércoles sobre todo como está lo lesionados de ambos equipos el Atlético de Madrid recibe el jueves a Copenhague en la UEFA Europa League nada os ampliamos las paces de Griezmann con el metropolitano y el cabreo de Diego Costa con los colegiados además hoy juega el Getafe contra el Celta yo estoy porque el contar cómo está la posible marcha de Juan Cala al fútbol chino tenemos ya María de baloncesto de vuelta volviendo a ser campeón de Copa en Las Palmas ya hay que hablar del Rayo que esa puesto segundo de Segunda B está en puestos de ascenso directo pero antes de todo eso es lunes hilo lunes en SER Deportivos hay barra libre tenemos la tertulia más salvaje de la radio española así que no fuéramos el tiempo que hay poco mucho que tertuliano más está por Aida Antonio Romero Anthony muy buenas qué tal Óscar muy buenas a todos en Barcelona Jordi Martí hola Jordi por todo lo que ha borrado borrados ahorro

Voz 30 21:45 no pero solamente saludarte de una Barcelona que está muy satisfecha con el Barça de básquet con su reencuentro con la victoria en la Copa del Rey sabes que hacía muchos años que el Madrid tenía esa hegemonía creo que es bueno para baloncesto hizo todo para basada basket

Voz 1643 21:59 claro que si tú saca pecho gane el título Jordi han pensado por aquí por Madrid empezando al baloncesto para tapar un poco la mala actuación de la victoria del Barça agregan

Voz 0239 22:08 no no no yo vivo yo miro a Robinho

Voz 23 22:12 la espero Soler dirán pequeño detalle ha

Voz 0239 22:14 a Jordi para mí fue el Barcelona muy superior a lo largo de casi todo el partido al al Real Madrid lo que es una mala noticia porque al final sólo las gana de dos pero la última falta

Voz 23 22:22 la de de Claver a a Taylor

Voz 0239 22:25 pues yo es de lo más claro que he visto con un árbitro mejor colocado desde luego una final sin duda es inexplicable yo creo creo por defecto en la buena fe de los árbitros pero tuve es repetida la imagen de televisión es inexplicable como esa falta sin ningún jugador por medio no la puede ver primero señalar después el árbitro

Voz 1643 22:46 bueno vamos a seguir presentando al resto hablamos de baloncesto de fútbol lo de lo que dé la gana Manuel Esteban Manolete muy buen

Voz 0239 22:51 tras un placer y le recuerdo al señor Romero que tengo las imágenes del vídeo del partido contra Unicaja y los del Málaga todavía afectan preguntando por qué el Madrid jugó esa final Romero con alusiones a Belenguer no bueno es que discutir con Manolete del baloncesto a nivel no puedo BBM siendo incapaz de ahora que reconociera mi súper bueno de baloncesto en esta redacción de deportes de la SER es Miguel Martín Talavera ablanda la muy buena

Voz 1576 23:22 muy buena hace falta muy clara y yo voy a intentar ponerle algo de luz a esa última jugada yo creo que esas faltas que casi todas son el árbitro no se mete en un jardín no la pita es es tan esto

Voz 0239 23:35 no me no me metas en salud salud no no

Voz 1576 23:38 no quiero que era la estoy viendo las subiendo la falta es no haberla la falta Clara es clarísima porque de hecho no puede tirar ni sale de su mano es basándonos es algo que se puede digo la UTE como el rebote lo coger Rudy está cerca yo creo que el árbitro se quitan el marrón diciendo a ver que la meta Rudy iban a ser ligación la falta flagrante es que te diga dices tú creo creo en la en la honestidad Sáenz dentro es que que decimos que el árbitro no lo aquí opinó

Voz 0239 24:04 qué tal has una simpleza muy bien ha empezado muy bien diciendo que ese tipo de faltas tú que ha jugado mucho de pívot que yo te he visto ese tipo de falsas en un en un rebote ahí en casi todos los en casi todos los partidos Si decimos que lo único en lo que a mí me parece inexplicable es que el árbitro no se decide a pitar porque queda queda imágenes les retratan porque es que no tiene no están no tienes a nadie nadie tiene la ve nada ante la Sala una curiosidad una curiosidad simplemente es tan clara como el penalti que le hicieron a Diego Costa

Voz 1576 24:39 y yo creo que más clara y más clara aún Mae Manuel Egea no te puedes

Voz 0239 24:44 le otra Manolete no gente puede otra cosa

Voz 1576 24:47 el penalti de Diego Costa ya van treinta partidos consecutivos sin recibir un un penalti es muy claro es que la falta para cualquiera que haya visto partido once esto haya estado en una cancha es muy clara pero en Perú señor Pablo Laso eh un señor Pablo Laso porque no era el momento de estar mirando esas jugadas a aprender Romero recuerda que el año pasado el Rally de excampeón con una jugada muy controvertida que hace campo atrás lo me diga contra Mora Banc Andorra en los cuartos de final igual que no creo que aquí ya estaba eliminado porque la última jugada un triple de traición en esa jugada pero en cualquier caso igual que no creo que el año pasado el Real Madrid ganará la Copa por aquella jugada ante Andorra por más que fuera decisiva no creo que haya ganado la Copa al Barça por esa jugada ultiman

Voz 30 25:32 claro es lo siente a los oyentes que no estén escuchando resulta ridículo que estemos llegando tanto tiempo a falta cuando aquí lo importante lo que trasciende es que el Barça es que te estaba hundido la más no de Pesic sale adelante

Voz 1576 25:47 para una buena vaya camita le hicieron la situación

Voz 0239 25:50 sólo hombres solos sólo saber sólo faltaba el club

Voz 30 25:54 la la la diría pero no la tengo

Voz 0239 25:57 el faltaba que un club con la pasta que se gasta el Fútbol Club Barcelona en la sección de baloncesto con el pedazo de plantilla que tiene con los jugadores que maneja el entrenador sólo faltaba que siguieran el pozo está claro claro es cómo va

Voz 30 26:09 el Real Madrid tiene tantos o más recursos económicos que el Barcelona claro quién en Liga fracaso absoluto toma década esto funciona así el dinero el dinero por ejemplo no hubiéramos visto aquí como jugar dos finales de la Champions esto es un poco más complejo por dinero

Voz 0239 26:30 yo es que teniendo poco cómo estás por teléfono entendiendo regular pero bueno

Voz 30 26:34 repetir el tema es que es de la misma forma que el Barça pasó la Copa del Rey por el Real Madrid en la Liga no sale del pozo tú comparas a los años sesenta y setenta con la de los años noventa y dos mil verás la diferencia es abrumadoras abordo Barcelona pasa por lo tanto no somos una cuestión de dinero a veces el dinero no lo explica todo si fuera por dinero nadie quería que el Atlético de Madrid haya muchas finales de Chan

Voz 19 26:57 mira yo ahora mira Jordi lo de él

Voz 1576 27:00 Haití la liga eso es un expediente X que que se va a terminar la temporada y no lo vamos a a entender ni tú ni Manuel Millón y nadie que haya estado en el planeta fútbol en los últimos cincuenta años que se un poso de normalidad a una cosa tan anormales que termines en diecinueve partidos la primera vuelta diecinueve puntos del primero y con otros dos equipos por delante y que parezca que no pasa nada

Voz 30 27:20 claro que el otro día ahí está el partido ante el Barça

Voz 1576 27:23 dime que no pasa nada que estás a diecinueve puntos el premio algo que te algo porque la cara

Voz 0239 27:28 todo esto creo que el Madrid es el vigente campeón de Liga me parece

Voz 1576 27:31 no no bueno me da igual pero es lo que pasa esta temporada le está ayudando le estoy dando Romero un poso de normalidad a que un equipo como el Real Madrid un trasatlántico al equipo con ello el mejor equipo del mundo no no duro no pero es que yo creo que falta mí me decía el otro día Romero que cree que me falta autocrítica cuando hablo el Atlético de Madrid yo no he visto nada de crítica del Real Madrid ni en su entorno ni en la gente que está cerca cubriendo no

Voz 16 27:55 el Real Madrid tu hija de nueve has tenido poco has tenido poco para leer para escuchar a diecinueve

Voz 0239 28:01 creo que yo creo que como como en el éxito el el Real Madrid es el equipo que más se habla el que más elogia no tengo ninguna duda que en el fracaso es al que más se critica al quemarse machaca pero ninguna duda Metro en ese saco es decir incluyo ahí no sólo al Atlético de Madrid por supuesto sino también a su igual en la Liga española que es el Fútbol Club Barcelona yo creo que se ha dado todos los palos que sale tenían que dar al Real Madrid

Voz 1576 28:24 Campeonato Nacional de Liga hasta enero hasta hasta hasta hasta el miércoles

Voz 0239 28:28 está empezando por su entrada que es un entrenador que repito en los últimos tres años ha ganado dos Copas de Europa una Liga bueno ocho de diez a gana ocho de diez y aun así como es natural y como el Real Madrid tiene que vivir del presente lo que está haciendo en este Campeonato Nacional de Liga es lamentable para mí Se ha dicho el Real Madrid sólo una esperanza que es la Liga de Campeones dicho lo teníais enterrado lo teníais integrado y parece que está resucitando tu miedo o pánico

Voz 30 28:55 lo que no podemos hacer es negar la evidencia tiene razón Talavera cuando dice que lo Assis de Florentino el oasis que ha sembrado Florentino y que es tiene mucho caudal de agua del fango votando

Voz 0239 29:06 que nos den no te entiendo explica uno

Voz 30 29:08 aquellos que te permite absorber cosas como la que le pasa al Real Madrid en la Liga que va dieciséis o diecisiete puntos del Barcelona que se ha tratado con la máxima naturalidad como si nada pasara no imagino lo tiene ir

Voz 0239 29:22 claro el sentido contrario

Voz 30 29:24 de Florentino tal calibre de Estado profundidad todo

Voz 0239 29:29 para mí estás diciendo una barbaridad yo yo creo repito que el equipo con con mayor cobertura en el elogio mayor

Voz 23 29:36 por lo que crítica en la derrota

Voz 0239 29:39 es repisa era la del Real Madrid yo la que la que la que estime oportuna fue una lanza a favor de Romero creo que es verdad si algún equipo se le critica cuando está mal

Voz 1643 29:49 la diga ninguno esa pero no al Real Madrid

Voz 0239 29:52 E incluso mucho más que va mucho más el Barça de mucho más que la prensa catalana explicando el ejemplo por ponerte un ejemplo Oscar porque esto que si es cierto

Voz 30 30:06 la prensa catalana critica tanto o más como puede hacerlo la prensa madrileña lo que digo es que sea vestido revestidos de una gran normalidad naturalidad

Voz 1576 30:16 tanto es así

Voz 30 30:19 si no estás a un tenga cuarenta y cinco puntos en Barcelona Dario esto es una anomalía

Voz 0239 30:26 lo que sí puedo decirlo

Voz 1576 30:28 otra forma por decirlo otra forma pero también vamos a Antonio cuántos años vejar acabará ganando con Antonio cuántos años llevas cubriendo de una forma o de otra el la información del Real Madrid

Voz 0239 30:42 en el año noventa y nueve dos mil vale

Voz 1576 30:45 como tú eres un tío sincero que además en otra cosa no pero dices la verdad siempre

Voz 0239 30:48 en otra cosa lo que quiere decir

Voz 31 30:50 es muy o al no quedara

Voz 0239 30:56 yo te lo tomo yo te lo tomas con Ángeles que si yo te contara su pasado

Voz 1576 31:02 a Antonio que iba a haber cumplido yo te digo tú lo de estas se lo de esta temporada Jornada diecinueve termina la primera vuelta diecinueve

Voz 0239 31:11 si los alguna vez bueno lo lo vi con el último año de José Mourinho en dice

Voz 1576 31:16 hombre también tiró la Liga pero no pero no tanto no estaba diecinueve puntos con una diferencia con una diferencia

Voz 0239 31:22 que que Mourinho que allá peor y probablemente

Voz 1643 31:24 llegar a más

Voz 0239 31:25 no con una dice bueno esa es tu diferencia yo te voy a dar la mía hay una diferencia muy importante que es equipo venía de no comer Safi de ganar muy poco este equipo viene repito de ganar por ejemplo el año pasado Liga y Copa de Europa el año anterior Copa de Europa es decir que esta plantilla aún siendo máxima la exigencia en el Real Madrid se ha ganado el respeto que por ejemplo para mí no se había ganado José Mourinho su última tempranillo a ver si el Madrid Atenburu sigue olvidando

Voz 1576 31:54 queremos cuente milongas la verdad Iker admitió donde la verdad que de la malo adelanto de la glía hablando de la

Voz 0239 32:02 crítica de la falta de crítica toda la razón a los jugadores del Atlético de Madrid parece que hay que pegarles un tiro dentro del área para pitar un penalti eso es un hecho esta temporada dicho esto sí a Cristiano Ronaldo se le ocurre a un metro de la llamarle zumbando al juez de línea hoy entra aquí Manolete y le tenemos que meter la pastilla debajo de la lengua pues si lo que Diego Costa hiló hace Diego Costa Il estáis todos rieron ningún favor a final de temporada no deja en que el animal te ha vuelvo a decir que hay dos Copas de Europa que escasa colocando al señor Zidane que fue Diego casos legales Diego Costa noventa Diego el a en la grafeno lo que yo yo arreglo la gracia yo sí que he sido crítico Cal primer partido tú me Zoom Baxter dije que esta Atlético tenía más puntos que fútbol lo sigo manteniendo punto final no te estoy preguntando es hora no pero toca aprender un poquito porque todavía me acuerdo de tus tiempos de la tartera cuando declaraba tu amor a los colores ruido de la arteria macho K creará bastó amor a los colores rojiblancos y ahora ha cambiado de manera me interesa mucho la opinión de pero

Voz 30 33:11 esta cartera more Mi amor es periodístico

Voz 0239 33:13 me interesa mucho la opinión de Talavera sobre este tema me interesa muchísimo hablando precisamente de la crítica y la falta de critica

Voz 1643 33:19 estaba quieta en tanta país Callao Talavera

Voz 0239 33:22 me interesa sí sino yo creo que Diego Costa se equivoca

Voz 1576 33:24 en esa acción creo que tiene que controlar y por supuesto esos

Voz 0239 33:30 esto no va a controlar cuando juegue lo veterano pero pero escucha

Voz 1576 33:32 una cosa Antonio pero cuantos partidos lleva desde el dos mil dieciocho Diego Costa entre los que ha jugado de Copa jugaban los ha perdido alguno por lesión Iliana puso acusado uno es decir que el expulsaron qué le expulsaron por una cosa que desconocía de los justificaciones debería de conocernos era bueno pero no pegó a nadie no mató a nadie ha hecho nada daba

Voz 0239 33:53 si alguien ha sido el que tú tal

Voz 1576 33:55 pidiendo algo a Diego Costa que es la primera vez que les sacan una tarjeta amarilla desde que ha vuelto lleva un montón de partidos por protestar que no solo a protestar tal protestara está montando unos por una tarjeta de ocho partidos es que lo de ayer no es una tarjeta por protestar

Voz 0239 34:13 el ayer es expulsión a Diego Costa que no es lo mismo y lo dijo en El Larguero que llamando le llaman loco con gestos era falta no hace falta que lo de que le hizo que está muy bien que lo diga sale de roja

Voz 1576 34:25 pero yo no me suelo sale Diego Costa índice de

Voz 0239 34:28 Costa que me tiene manía tienen que decir a Diego Costa creo haber perdonado la han perdonado la expulsión pero poco un día te pasa que Suárez no ha pasado cuenta

Voz 1576 34:37 pero viene un poco bueno no no el pasado no cuenta porque vuelvo a decir te mira mira las expulsiones tiene bastante menos expulsiones Diego Costa del Atlético de Madrid que Cristiano Ronaldo colas del ahí por ejemplo ejemplo partidos por ejemplo

Voz 0239 34:48 lo que ha jugado una cuarta o pero que

Voz 1576 34:50 el expulsado tanto que tampoco han expulsado tanto que las campañas también hacen mucho y dañan imágenes yo sólo te digo que en el caso de Diego Costa

Voz 0239 34:57 ha dicho que el delantero de la selección nacional y lo de ayer

Voz 1576 35:00 pero ayer ese pulso sí también hubo campaña por cierto para quitarle después de lo de la valla como tú lo lo leíste es igual que yo pero en cualquier caso me mal que Lopetegui Un tipo serio y iba a ser su delantero para lo que te voy yo es que dio Costa cuando algo malo como ayer que esa en esa acción se equivoca y merecen merece pulsar le el árbitro sí lo ve yo te lo compro tampoco vamos a ir a la caza de brujas

Voz 0239 35:21 primera cuestión la primera si lo ve Juan José Ibarretxe hasta aquel momento centímetros jeta Rome Benito son los venido no lo dicen de Casemiro que si los hábitos en este país fueran justo es tenía que estar todos los días

Voz 1576 35:38 se ha dicho de Casemiro el rosario

Voz 0239 35:41 hace examen de conciencia de fútbol de fútbol

Voz 1576 35:43 en este tema eso quiero decir una cosa Yes qué mérito tiene cualquier equipo en cualquier competición que sea capaz de arrancarle un punto porque es arrancarse lo a fuego a Barcelona en cualquier competición lo hemos visto esta semana la pleitesía arbitral que hay en todas las competiciones y esto es culpa ojo es culpo Madrid de Abarth esa pero la pleitesía que hay para los grandes para los grandes futbolistas los grandes equipos que estamos viendo en todas las competiciones pero vimos el otro día en el Bernabeu lo vimos en Éibar lo vimos en el Camp Nou contra el Alavés otro de yo no he visto toda la pleitesía que hay por por ejemplo no te hable ya de errores puntuales sus graves en contra te lo digo de darle dieciocho patadas a Neymar la primera cada el tarjeta no dejar jugar a un equipo esa pleitesía que hay del colectivo arbitral tanto en competición europea como la Liga Nacional es hacer hace hace saque algún punto quién saca algún punto o llamo te digo que gana un título sean héroes

Voz 1643 36:39 Verdi aprovecha para hablar por teléfono hoy esta santa

Voz 1576 36:42 la Dalai no no no

Voz 30 36:44 hombre yo lo de la pleitesía que dice

Voz 32 36:48 que ir al Barça bueno oye los equipos

Voz 30 36:50 grandes los equipos grandes pues tienen siempre digamos más respeto por parte del colectivo arbitral no lo vamos a descubrir aquí ahora pasa en todos los órdenes en todas las competiciones pasa en todos los países si quieres si quieres lo que tratar de hacer es ser tan grande como es el Barça y entonces tendrás un trato arbitral equitativo y equilibrado

Voz 0239 37:11 dos años un boli encontrara

Voz 30 37:14 bueno pues oye

Voz 0239 37:16 a este dato aislado no nos dice

Voz 30 37:19 los datos os comparamos porque te digo que el Barça llega a portería noventa veces más que sus adversarios entonces entenderemos porque al Barça le quita me lo explicamos que leyeron dos veces claro no sé cuánto tiempo es que el dato de lo que significa el dato qué significa que hay una conspiración para que os piten penaltis a Barcelona podemos llevar

Voz 1576 37:40 los rezos Sole son sólo por apuntalar Jordi has dicho pocos penaltis en contra no la empiezo a ninguno

Voz 0239 37:46 bueno pues ninguno pero que sugerimos

Voz 30 37:50 mira digamos rubricar hombre y llega mire manifiesto para no quitarle

Voz 1576 38:00 como mínimo lo que abre que si no lo pita

Voz 30 38:03 Mourinho Mourinho tuvo coraje es decir señores escúchame el Barcelona las Champions que está ganando las gana gracias a una conspiración arbitral en la que participan este este este día

Voz 0239 38:15 eso no es válida cuidado si eso es un fracaso

Voz 30 38:24 que el que venga el que tenga la certeza el que tenga la certeza de que piten penaltis porque hay una cola filiación

Voz 1576 38:32 Jordi que que entre el entre el negro y el blanco hay Hungría

Voz 0239 38:36 yo creo que el Fútbol Club Barcelona como el año pasado al Real Madrid en el campeonato nacional de Liga que va a terminar ganando yo creo que lo va a terminar ganando lo va a ganar porqués o está siendo el mejor equipo dicho esto a mi me parece que este año los árbitros en la regularidad del campeonato nacional de Liga están favoreciendo bastante al Fútbol Club Barcelona Pío gesta Antonio te lo digo

Voz 30 38:56 no tengo noticia de que los avisos han puesto de acuerdo para forzar

Voz 0239 39:01 para que es una noticia muy dado Romero con lo del partido contra el pensé en París UEFA tres años seguido que la hagan un equipo español el Real Madrid cuidado con el tema arbitral ya lo mejor al final dice tienes razón cuidado no lo diré es que no lo es que yo no creo en eso no si yo creyera en eso tendría que cerrar el chiringuito yo creo que si el Real Madrid Palma frente al París Saint Germain y luego hay circunstancias de la región pero no tú estás hablando de que la UEFA mandar a un tío a sabiendas para eliminar al Real Madrid dijo en el fútbol profesional eso es imposible otra cosa posible en Europa como siempre dice Relaño los árbitros

Voz 1576 39:45 ahí pleitesía de ahí pleitesía carecía cierto sé lo que está diciendo Manolete Talavera hoy es todo lo contrario que a UEFA va a eliminar al Madrid

Voz 0239 40:00 yo le he cuando los club el primer año de Florentino los clubs Clichy no nacer liga profesional que pasó jueza lo pasó para la narices ocho años en Madrid sin llegar a semifinales de Champions que jugaba muy mal muy mal correcto es porque jugaba muy mal que corroe pero que si gana que si le gana el París Saint Germain el Real Madrid se clasifica para cuartos de final que no gana la Liga de Campeones digo que pereció nuestra nada por el proyecto que se no queda mucho tiempo para hacer más ruido

Voz 1576 40:31 pues de cuartos de final que es el seis de marzo tenemos tiempo

Voz 0239 40:34 a hablar los próximos lunes del encuentro idea es así de toma de Luc André toda esa gente que ha dicho de contacto mucho de echó no sé qué quieres que te lo digo eh el de pedirle hasta luego nada que que vais a ver lo que cerraba el chiringuito los cierres ya que tenemos que seguir adelante son las cuatro menos veinte ante una rama en muchas gracias un abrazo o te gracias Manuel hasta luego un abrazo Jordi

Voz 1643 40:57 eh gracias tala gracias a todos chao hasta aquí la barra libre de este lunes en SER Deportivos de cuatro bajo la información del Madrid del Atleti de Leganés es el Getafe

Voz 34 41:12 a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 1 41:24 sí sí

Voz 1643 41:28 yo las ventanas como los centros de abrir o tildes dos te levantas siete te de Javi por favor no puede ser has visto la fotografía es necesario pero yo creo que es que no se puede ser Bob Dylan y normal saxo términos

Voz 4 41:44 Benjamín Pérez los Carles Francino La Ventana de lunes a jueves o My Lol Madrid Franco y la sexualidad eso repasamos la vida moderna David Broncano

Voz 1643 43:18 el Real Madrid está a diecisiete puntos del Barça pero el miércoles tiene la oportunidad de ponerse a catorce porque las siete menos cuarto juega en Butarque ante el Leganés el partido aplazado de Liga en diciembre por ese Mundialito de clubes que ganaba el Real Madrid sigue por ahí Javier Herráez hola Javi hola qué tal vez giro muy buenas para ese partido ante el Leganés sin Cross y a la espera de hacerle pruebas a Marcelo las próximas horas

Voz 18 43:40 sí señor empieza mañana porque claro es que hay que esperar siempre con de su problema muscular que está cuarenta y ocho horas para que la prueba sin hacerle digna está ecografías resonancia magnética a la que va a ser sometido Marcelo dijo ayer Zidane que él cree que no es gran cosa que podría llegar al partido de París eso lo apuntó yo sino juega Marcelo jugarían Nacho en ningún caso Theo Hernández que ayer cuando entró porrón Marcelo se les vio y seguro como casi siempre lo intenta el futbolista del Real Madrid pero nada les sale así que creo y Bale fueron ayer de largo los más flojos del Real Madrid

Voz 1643 44:13 habrá rotaciones en Butarque para el miércoles porque hay jugadores Javi como prueba ejemplo de Cristiano Ronaldo que no lo hemos visto en Liga el año pasado por allí en como tampoco

Voz 18 44:21 bueno pues yo creo que se que las a ver llegar el próximo miércoles es verdad lo está rotando un poquito ciudad yo les quitó unos minutos aunque el resultado era muy ajustado ese momento luego ya marcó Karim Benzema que jugó cinco minutos y que tuvo Zidane que llamarle al orden para que trabajara en defensa la verdad es que acaba de salir no echaba una mano sus compañeros hicieran tuvo que decírselo luego marcó un buen gol hizo lo de Cristiano a tu pregunta pues hombre yo creo que jugar va a jugar con Benzema Bale Le veo muy flojo lo quiere dosificar Zidane lo quiere mimar pero Carlos no pudo poner ante el porque no está ni mucho menos ni al sesenta por ciento de de su aspecto físico y también mental hoja porque se ve que no va a las jugadas está como siempre pendiente de no lesionarse es comprensible que a tener muchas lesiones pero al fin y al cabo si estamos pendientes de que

Voz 30 45:12 el fútbol eso repercute en el equipo

Voz 18 45:14 ya veis yo creo sinceramente que hizo un mal partido

Voz 1643 45:18 jugará Asensio después el mensajito que le manda a Zidane en el vientre al minutos