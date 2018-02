SER Deportivos: Messi contra su gafe (20/02/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hace una semana la temporada del Barcelona era celestial y la temporada del Madrid un infierno los de Valverde era en el equipo del año líderes en Liga clasificados para la final de la Copa y con una eliminatoria asequible en Champions los azulgrana parecían dejar muy pequeña cualquier comparación sobre todo porque el azulgrana brilla más cuando el blanco y negro pero llegó el Paris san Germain y lo que parecía iba a ser la fiesta culé se convirtió en el aviso de que para el Madrid la Champions es la aspirina de la temporada para el Barça un dolor de cabeza ya si lo que era brilla azulgrana ahora es duda hoy juega un Chelsea Barça donde el Barça es favorito pero también en en el que tropezar dejaría el brillo que os contaba más manchado que el babero de un bebé trasladado

Voz 1 00:39 ya así que cuidado si el Chelsea gana

Voz 0699 00:42 puede dar más significado un lema muy de aquí que no remite a la temporada azulgrana hasta ahora divina Si el Barça hoy sufre una derrota severa que se preparan en Barcelona a escucharlo de de Madrid al cielo lastres y uno comenzamos a reporteros

Voz 5 01:06 a seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:10 pues nada aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio como siempre en donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como más cuadre por la radio de toda la vida por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele entre nuestros enlaces en redes pero la web tres W Cadena Ser punto com que cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Noema Valido Alicia Molina Julio Hernández como cracks de la técnica bienvenidos un día chulo dentro de la actualidad deportiva hoy escuchara el SER Deportivos es como entrar en una tienda de chuches para un niño va a ser seguro muy divertido lo será porque tenemos un partidazo de Champions un Chelsea Barça lo será porque están mundo de hablar Mourinho en la previa del Sevilla United de mañana lo ha hecho Zidane antes de jugar mañana el partido ante el Leganés y hay noticias sobre la lesión de Marcelo Modric pero antes antes el sobresalto nuestro del fútbol de cada día cuando no es un amaño de partidos es detención de algún jugador en esto último este mes le toca siempre ha sido hay personajes del padrino menos oscuros que este tipo hasta hoy llevaba tres detenciones por asuntos turbios pero este caso no es que sea turbio ya es muy oscuro Xavi Isidro tanto que sí

Voz 6 02:17 a Paco porque Rubén y ahora mismo está detenido en las dependencias de la Guardia Civil de Valencia después de producirse un registro en su vivienda ya a la espera de pasar a disposición judicial acusado de delitos de lesiones detención ilegal robo después de una denuncia presentada el pasado doce de febrero según el denunciante éste habría sido atado golpeado y retenido por su remedo otros dos hombres en el chalet del futbolista en Bétera para posteriormente robar en la vivienda del agredido incluso los acusados habrían disparado dos veces un arma para intimidar le Ésta es la cuarta denuncia que reciben apenas tres meses la tercera detención anteriormente recuerdo fue detenido detenido por encañonar supuestamente con una pistola a un empleado de una discoteca a agredir a otra persona a la salida de otro local todo ello en los últimos cuatro meses el club de momento hoy ha suspendido la rueda de prensa prevista de un futbolista no ha hecho manifestación pública alguna según fuentes policiales el futbolista pasará la noche sí O'Shea en las dependencias de la Guardia Civil y mañana estará a disposición judicial todo esto recuerdo que el Villarreal pagó catorce millones de euros por el este verano firmó cinco tempura

Voz 0699 03:21 estamos hablando de fútbol no de Pulp ficción recuerdo detenido por matar golpear retener robar sembrado a un individuo en su casa hablamos de ese miedo no Dunn protagonista de los intocables de Eliot Ness y el Villarreal como decía Xavi suspende la rueda de prensa de hoy para mí silenciar sus plantillas doblar los errores pero bueno ellos sabrán en fin por fortuna cosa mucho más deportivas en el martes hay sobretodo como os decía un Chelsea Barça grande de Champions con dos datos previos Leo Messi no le ha hecho un gol en todos los partidos que ha jugado contra ellos raro entrando del PSG Rakitic habla del favoritismo del Madrid para la Champions raro también

Voz 7 03:53 el como es el espectro hacia el campeón ahora mismo que es el Real Madrid creo que está normal que ellos personalizado favorito número uno después de haber fichado como fichado el dintel París que que hablaba que sabe mucho que a ellos también es bastante normal quiere que nosotros que no seguimos ahí siempre por supuesto somos el base sabemos que sentido todo esto

Voz 0699 04:13 bueno pues ahora estamos en Inglaterra con la cita del día Fernández dos noticias además en doble clave madridista azulgrana en el Madrid estaban pendientes de la pruebas a Marcelo y a Modric para saber si llegaban a jugar ante el París Saint Germain hay novedades Javier Herráez buenas tardes

Voz 8 04:26 hola qué tal Pacojo muy buenas Luka Modric sufre una recaída de una antigua lesión en concretamente de los sitios de su pierna derecha lesión muscular pero Modric estará en París el partido de vuelta el día seis de octavos de final de la Champions estaba en un momento de formas excepcional pero como digo Modric para dar un poquito pero estará en París Ci Marcelo también tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y también Marcelo jugará el partido entre el París Saint Germain y el Real Madrid

Voz 0985 05:03 hola buenas tardes esta madrugada o la Pacojo esta madrugada en los cuenta nuestro corresponsal en Río Joaquim Piera el Barça y el gremio han alcanzado un acuerdo con traspaso de treinta millones y otros diez en variables la cláusula era de cincuenta la llegada de Darfur está prevista para dos mil diecinueve ahora mismo no podría incorporarse al primer equipo ya que cuenta el Barça con tres extracomunitarios con lo que a la espera de que Coutinho adquiera la nacionalidad portuguesa Artur debería ir cedido o entrar el y el Barça ceder ayer elimina el staff deportivo con Rubert Segura siguen Brasil nos habla Bruno Alemany de un centrocampista Arthur completo creativo pero trabajador con mucho dominio del balón para giro regates y pases para romper líneas de presión un buen jugador en definitiva

Voz 0699 05:46 fichaje del Barça cerrado a partir de dos mil diecinueve por cuarenta millones de euros treinta más diez la cláusulas serán cincuenta así que algo que que se ahorra el Barça así de fuerte bien el día y me dejó la renovación de lo votan el Celta hasta dos mil veintitrés escucháramos tela que ha hablado en la previa del partido de mañana ante el United hoy al presidente del Athletic Urrutia sobre el futuro de su técnico Ziganda a Zidane que hablando de su futuro bueno eso no lo voy a aplazar tras el montón hace de rumores en la previa del choque aplazado en su día por el Mundialito ante el Leganés hemos pasado Dunn Zidane dubitativo en torno a su futuro aún Zidane digamos peleón

Voz 10 06:22 y luego veremos pero yo voy a estar aquí quedarme

Voz 1 06:26 aquí siempre y luego veremos si sigue también nos va a decir en abril que la próxima temporada voy a seguir

Voz 1994 06:31 claro porque no antes de finales empotrada si yo disfruto cada cada día y además bueno testigo es mucho desgaste pero soy joven eh no no tengo setenta y cinco un ochenta años para para decir que estoy cansado de entrenar para

Voz 0699 06:49 en cuarenta y cinco muy joven

Voz 1994 06:52 no para aparentemente decía que parece que Zidane ahora se siente como

Voz 0699 09:24 la sintonía Champions compartido grande de fondo esta noche en Stamford Bridge Chelsea Barcelona con Messi tratando de romper una maldición con el gol y con una duda en el centro del campo y mucho que contar abrimos comunicaciones última hora del Barça Adriá Albets Londres muy buenas tardes

Voz 16 09:37 hola Pacojó qué tal muy buenas tardes pues los jugadores del

Voz 8 09:43 muy cerca de Stamford Bridge donde hoy intentará

Voz 0017 09:45 han conseguir un resultado favorable sí puede ser una victoria

Voz 8 09:48 a un empate con goles para afrontar la vuelta

Voz 0017 09:50 de estos octavos con mayor tranquilidad aunque el Barça recordemos sólo ha ganado una vez en el campo del Chelsea en cuanto al once lo decías ahora Valverde tiene sólo una duda si repetir con Paulinho en el centro del campo darle la enésima oportunidad André Gomes o apostar incluso por Aleix Vidal como falso extremo por la derecha el resto del equipo está muy claro porque serán los mismos que jugaron en Ipurúa recordemos por cierto que Valverde tendrá que descartar hoy a tres jugadores porque la convocatoria que ha hecho este veintiún futbolistas llega Messi muy motivado al encuentro porque suma ya cinco partidos sin marcar y porque nunca le marcado un gol al Chelsea en ocho partidos que ha jugado con

Voz 8 10:26 el equipo inglés dice Valverde que el el partido

Voz 0017 10:28 importante para el argentino pero también para el grupo en general escuchamos

Voz 17 10:32 se si los antecedentes cuéntanos no en este caso pero lo que sí tengo claro es es una eliminatoria importante para todos para él para para mí para todos los los Barça difícil por el rival que es pero hombre queremos seguir es verdad que que Leo pues bueno no ha tenido suerte en algún partido contra el tren siempre sueña pertenece al pasado otro partido hiper

Voz 0017 10:58 por cierto que el césped de Stamford Bridge no está en las mejores condiciones

Voz 8 11:01 veremos cómo afecta eso al juego del Barça

Voz 0017 11:04 a que esta noche eso sí tendrá el apoyo de más de dos mil culés que verán el partido en directo en Stamford Bridge donde también estará el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu

Voz 0699 11:12 gracias Adrian del último del Barça lo último de un rival muy español el Chelsea Cesc Morata Pedro Azpilicueta lo que tú nos cuenta en Londres Lluís Flaquer muy buenas tardes

Voz 1296 11:20 qué tal muy buenas Pacojó pues el Chelsea que sabe que ya no tiene opciones en la Liga lo apuesta todo esta temporada la Champions aunque dice que el favorito en esta eliminatoria es el Barça el un partido perfecto a sus jugadores recuperado marcó Alonso ha será titular de los españoles esperasen también en el once Azpilicueta y Cesc Fábregas Morata aspira a ser el delantero centro titular en detrimento de Giroud del que podría arrancar en el banquillo es Pedro el verbo el morbo por aquello de que el Madrid estará pendiente de ellos lo pondrán has Ari Courtois aspira a seguir siendo bestia negra para el Barça a quien siempre le complica la vida ya mes inusualmente seco ante los blues aunque como dice Conthe sea el mejor jugador del mundo

Voz 18 11:56 no voy a Estolkin aparte de el de vor Messi

Voz 19 12:00 hemos hablado del mejor jugador del mundo Messi tiene la capacidad de resolver las situaciones de crear oportunidades cuando tú no estás viendo esa oportunidad estamos hablando de un futbolista extraordinario gano que hemos trabajado como defenderlo pero no sólo a él Suárez es un delantero fantástico todo el equipos peligrosos tenemos que trabajar muy duro y tenemos que estar preparados para sufrir durante partido pero también tengo la idea de poner la directa para tu tu tu tu esposa

Voz 1296 12:27 sepa llenar Stamford Bridge mayoría habló a pesar de la presencia como decía Adrià de esos dos mil seguidores del Barça le tiene muchas ganas y hay esperanzas en poder frenar a los Messi y compañía esta noche en estampida

Voz 0301 12:37 el partido es grande y como tal lo tratamos

Voz 0699 12:40 en Flaqué con Adrián Carrusel pero todavía tengo más el partido que imagino un experto el que ya ha visto más de uno y de dos Chelsea Barça es Marcos López el de hoy cómo será Marcos muy buenas tardes

Voz 20 12:49 buenas tardes Pacojó un partido donde en realidad espera que Messi Hazard sean los focos de luz es ya en realidad tradición necesidad para el base para el Chelsea pero quizás el partido sumida en lo que son otros asuntos que parecen ahora menos trascendentes el poder de las defensas ir más lejos los laterales Albà Jordi Alba Marcos Alonso Sergi Roberto el poder de esos defensa puede ser realmente importante en este partido para el Barça Se trata en en en última estancia de la prueba de que todo lo que ha construido Albert en tiempo récord es decir desde agosto cuando perdió la Supercopa de España contra el Madrid tiene real vigencia en Europa sirve también de prueba definitiva para saber si han aprendido la lección de París recuerda cuatro cero el en la temporada pasada de Turín tres de la temporada pasada hiló y lo hace todo ello en Londres una ciudad fetiche para el barcelonismo allí ha ganado dos Champions en el viejo y en el moderno o hambre

Voz 16 13:40 tanto yo no sé cómo será gracias Marcos pero sé lo que es es un partidazo era octavo Chelsea Barça

Voz 0699 13:46 en un encuentro enorme que viviremos como tocan Carrusel para que no nos quedamos con ganas mañana más tenemos un Sevilla Manchester United y acaba de volar montera en Sevilla Fran rojillo muy buenas

Voz 0700 13:54 además hola hace unos minutos hemos salvado lo que hemos podido porque el traductor se ha cargado literalmente la rueda de prensa pero atención a esto porque Montella dice que espera mañana y quiere a un Sevilla más agresivo incluso que el día que eliminó al Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Voz 19 14:10 es eso soy de libelo cerebelo topo que de manera continua de que tenemos que ser atrevidos

Voz 0700 14:21 a agresivos atrevidos con unas ganas tremendas esperara United que vuela a las cuatro a Sevilla mañana va a dar el Sevilla la lista de convocados esperemos que con Banega Nolito Muriel y Correa los cuatro también se han ejercitado hoy en el United está en el entrenamiento veremos si vuela esta tarde y a las siete y media habla Mourinho en Sevilla ochocientos cincuenta efectivos para la seguridad en un partido de alto riesgo aquí mañana

Voz 0699 14:45 ineludible united cómo llega a Bruno alemán muy buenas tardes

Voz 0301 14:48 hola Pacojó muy buenas pues no llega demasiado bien en cuanto a juego en cuanto a resultados es verdad que tampoco han sido tan malos últimamente Lukaku por ejemplo el futbolista que firmaron en verano llega marcando bastantes goles en las últimas semanas y es cierto también que Alexis todavía no ha arrancado a jugar todo lo bien que él pueda hacerlo está siendo titular pero no acaba de arrancar del todo un buen United pero que no debe asustar en demasía este Sevilla

Voz 9 15:11 ya que te tengo por aquí del resto de la Champions hoy hay un Bayern Besiktas Bruno si va a héroes citas

Voz 0301 15:15 con el equipo alemán muy favorito Bailemos Si Heynckes apostó por un centro del campo con Javi Martínez y Arturo Vidal lo bien eh uno de los dos se quede en el banquillo y plantea un once mucho más ofensivo con James Rodríguez y Müller acompañándoles en cualquier caso como digo al equipo de Heynckes muy favorito ante el Besiktas Bruno resumidito cortito hoy hay mucho fútbol en Europa hay mucha fruta

Voz 0699 15:34 España cuento Si no te gusta

Voz 16 17:19 luego los un mayor brevedad

Voz 0699 17:20 que si no no va a caber todos protagonistas del día vamos seguir ácida en Javier Herráez hablando de los lesionados y sobre todo de Modric nos Javier

Voz 8 17:28 sí señor sí Luka Modric que es el que más preocupaba prior de bicho en titulares que Modric bueno es una ha recaído de una antigua lesión en los sitios pero Modric estará en París ese es el titular también Marcelo bíceps femoral de su pierna derecha curiosamente los dos tiendo hay males suena aunque bueno alguno es una cosa y otro es parecida es la zona pero no es la misma lesión del futuro de Zidane ya hemos escuchado esta Tomás interesante lo hizo en la rueda de prensa ayer ve muy tranquilo y para que la gente entienda el futuro decidan depende de la Champions y de cómo está el equipo dentro de nuestro equipo está bien seguirá si el equipo no endereza el rumbo pues no seguiría pero bueno Madrid ahora mismo es favorito para meterse en cuartos de final escuchamos lo que he dicho Zidane sobre el asunto de Luka Modric

Voz 1994 18:10 bueno sabes sentido en el menisco pero la situación es que hoy no entrena no está entrenando oí ir pensando sólo a recuperar a Luca tengo fe en en en toda la gente que trabaja aquí por no rápidamente que sea poco

Voz 8 18:28 hoy que que vuelve a así que Modric estará ahí tiene

Voz 0699 18:30 decidan haberse podemos escuchar dos protagonista más uno ha tenido un ataque de sinceridad jugador del Dépor Adrián caudal

Voz 24 18:38 la Coruña ahora sí Raúl Albentosa que está frustrado porque Seedorf ha cambiado todo ha hecho sudar a los jugadores de momento los resultados no salen adelante así de gráfico lo resumía Raúl Albentosa que al final parece que no pero yo por lo menos tenemos aquí a mí me jode muchísimo el digamos Nos la porquería que estamos haciendo al final esa pequeña fortuna pues habla de porquería al resultado el

Voz 9 19:02 bajó del de porque se la vuelve a jugar Pacojó este viernes frente al Espanyol se puede decir más alto pero no más claro ya estado claro hoy sobre el futuro de Ziganda su presidente Iván Martín

Voz 0838 19:11 pregunta aclare directa puedes garantizar la contenía de Ziganda en el banquillo este la próxima temporada responden onces

Voz 25 19:15 segundos todos sabemos que el fútbol es imposible garantizar ni posiblemente pueda garantizar que yo vaya a venir mañana osea garantías absolutas no tenemos firmas un contrato para cumplirlo y las intenciones son de otro cumplas

Voz 0838 19:28 pese a descartar adelantar las elecciones al verano no ha desvelado si se presentará

Voz 9 19:31 por cierto de preocupación iban en Bilbao por los hinchas que hubo llegar esta semana en la UEFA

Voz 8 19:35 sí caer incluso protagonizaron incidentes en Vitoria ya

Voz 0838 19:38 están en Bilbao hoy el operativo policial va a ser especial van a ser ochocientos agentes la seguridad privada del Athletic también ha doblado su número no es inédito pero es el doble de lo normal

Voz 9 19:46 la acción es lógico ojalá los cafres se queden en casa y no suceda nada en la UEFA Europa League nada que no sea deportivo lo que sucede ahora es que son las tres y veinte que hacemos una pausa que hasta las cuatro seguimos contando deporte en este SER Deportivos SER Deportivos

Voz 17 20:00 sí

Voz 0699 20:42 primero recuerda cómo fue martes hoy es día de oyentes en este SER Deportivos que estamos preguntando sobre si hay jugadores que piden de cara a los próximos partidos de Liga bueno y el de vuelta de Champions ante el París san Germain se nos ocurre han los Asensio Isco Lucas Vázquez Nacho pero vamos hoy libres de abrir más la rueda ya signos decís además por quién es nuestro Whatsapp lo perdamos os dejo número de igual hasta el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es el número abierto ya para que podéis contarnos vuestras opiniones giros después a eso de las tres y media de la tarde hoy tenemos una cita que van a ver culés madridista ya Atlético por muchos motivos el Chelsea Barça que ofrece muchas cosas y le he pedido Álvaro de Grado que se pase por aquí desde Inglaterra para preguntarle hola Álvaro buenas tardes hola buenas tardes qué tal existen Hazard la impresión de que hoy por ejemplo pasa un examen para los seguidores del Madrid

Voz 27 21:35 sí pues se pueden hacer es cierto que Hazard lleva haciendo uno de los probablemente todos otros mejores futbolistas de la Premier en los últimos años este año con con sal ahí d'Hebron pues está ahí

Voz 28 21:44 el esos en esos tres mejores lleva quince goles

Voz 27 21:47 la temporada sin duda si puedes dar un salto más arriba en su carrera es dárselo precisamente hacia el Real Madrid hasta de la órbita el club blanco durante

Voz 28 21:55 durante varios años y su rendimiento ha sido pantallas

Voz 27 21:57 sí con Inglaterra y queremos o el público en general quiere ver cómo Hazard pues tiene todavía un nivel más en Europa no

Voz 28 22:06 ya lo hemos la por demostrarlo demostrarlo en Europa

Voz 0699 22:09 si tú que crezcan Courtois le pasa un poquito lo mismo también que sabe que hoy están mirando con lupa desde España

Voz 27 22:14 sí aunque con Courtois yo creo que pasa es un poco diferente el caso porque corto ha estado probado a todos los niveles

Voz 28 22:22 el ex ningún tipo de problema con lo cual es

Voz 27 22:25 es un examen más pero es un poco confirmar las sospechas que ya tenemos que es uno de los mejores porteros del mundo y que y que no hay no hay ninguna duda de ello los dos están por cierto a la espera de renovar su contrato con el Chelsea tanto como como Hazard

Voz 0699 22:37 oye cómo está Morata que qué tal la la temporada y sobre todo qué tal la reaparición

Voz 27 22:42 bueno pues lleva doce goles esta temporada es cierto que lleva mejores números que sensaciones en las últimas semanas porque entre unas molestias una expulsión hay distintos partidos en los que no ha sido titular pues ha llegado un poco más renqueante en estos último en estas últimas semanas que Prat titular por delante de pasó allí al final el delantero belgas el Dortmund llegó Giroud que ha sido el delantero titular del Chelsea en las últimas semanas pero lo lógico sería que hoy Hazard y Morata pues fueran delanteros los dos atacantes del Chelsea que el español fuera titular como lo ha venido siendo casi toda la temporada ya te digo lleva doce goles esta temporada son buenos números pero todavía lo que queda de temporada puede mejorar los en su primera temporada

Voz 0699 23:21 a media Álvaro sigue la opción de Luis Enrique sobrevolando ese banquillo os calmado todo un poquito más

Voz 28 23:26 bueno no es digamos lo que se puede entender como un despido inminente lo de Conthe pero sí es cierto que el primer nombre

Voz 27 23:32 suena así el técnico italiano se va que parece que como mucho va aguantar hasta verano es el es el de Luis Enrique así que podría haber un entrenador español más en la Premier

Voz 0699 23:39 te has mirado las apuestas honores apostar no eres como los ingleses

Voz 27 23:43 soy muy apostar pero también soy bastante de perder con el siete es cuanto menos las mire mejor si ya te digo que el bar

Voz 28 23:49 pero no es favorito está vale vale ya que apuesta este una mesa

Voz 0699 23:54 lo que quiera pero mañana te voy a preguntarse a gana o no

Voz 28 23:57 que lo sepa por ahora sólo Álvaro hasta luego

Voz 0699 24:00 insisto de ese Chelsea Barça va a estar pendiente el aficionado del Real Madrid que guerra ver a Morata pero que guerra verá Hassan que a Courtois e hizo grande también aficionado del Atlético de Madrid porque le gusta el buen fútbol en realidad un partidazo así que todo el mundo seguro que lo vamos pero pero bueno vamos con el Real Madrid a la previa del choque ante el Leganés que mañana el Madrid tiene partido contra el legal encuentros si os acordáis pueda aplazado por el Mundialito yo ya hablado Zidane Marcelo Kroos y Modric son noticia por sus lesiona bueno lo de tono cuenta Javier Herráez

Voz 8 24:29 bueno lo de Jafar recordemos que a este futbolista fue Zidane cuando estaba de asesor del presidente no eran técnico estaba Mourinho lo recomendó para el Real Madrid lo lleva recomendando el hombre de fe porque el austro siempre osasunista que nunca además el no lo ha negado que le que le gusta pero eso dependerá de si continúa o no Zidane que va a depender de la Champions como te decía antes nada más porque Zidane quiere seguir el club está encantado con Zidane pero claro esto es fútbol sí esperemos que Mari pase que creo que va a pasar frente al faisán Jermaine seguir vivo en la en la lucha por la Copa Europa si el equipo sigue peleando Zidane se quedará pero si el equipo se descuelga que esperemos que no pues entonces vendría otro y ese otro pues bueno aunque de Madrid el club pues tiene esos objetivos caros no que sólo hemos contado aquí pues le gusta Salat le gusta in son objetivos Marie Le gustan para la próxima la campaña India lo de mañana pues bajas Modric e Marcelo y Kroos cloro de la rodilla que la gente se olvida pero que es una lesión que le puede tener porque puede que alguna complicación lo de Marcelo y lo de Modric por lo hemos dicho lo ha contado ya ciudad eso bueno una recaída pero estará en París también Marcelo como lateral izquierdo sino llegar a que va jugaría Nacho no Theo Hernández que mañana frente al Leganés jugará con Carvajal en lateral derecho con Varane con Ramos conteo con Keylor Navas lógicamente la portería Casemiro Kovacic en el doble pivote volverá Isco volver a Benzemá Lucas y Asensio que sólo han ganado a jugar Cristiano lo está dosificando Zidane preguntado en la sala de prensa sobre este aspecto sobre bueno quita a Cristiano pero Pacojó no lo quita cuando el partido está ya decidido no frente al Levante estaba del encuentro empatado marca el cambio de marca el partido y hace el cambio Zidane il frente al Betis lo cambia cuando mete el tercero el equipo de Setién así

Voz 0699 26:15 no ve el tema de Cristiano Ronaldo eh

Voz 8 26:18 Zidane ya sabemos que Cristiano no gusta que cambien nunca así que la pregunta era clara la respuesta también clave concreta

Voz 1994 26:23 Cristiano y hoy no se contó cuántos años seguidos que hijos que está jugando se sesenta setenta partidos que son diez años que no para eh bueno lleva un momento donde donde de todas formas la es necesario para él para el equipo para todos eh de vez en cuando bueno de vez en cuando no jugó está mejor haciendo bueno de esta manera claro que que lo hablamos para para bien de de todos

Voz 9 26:50 muy de vez en cuando eh muy dosificado muy de acuerdo hay muy pocas ocasiones Herráez

Voz 8 26:57 sí señor para mí sigue siendo noticia Baceos me Mestalla Cristiano hay que estar atento él no va él es muy listo aparte de que quiera jugar todo Hamás ganó uno creo que a ningún gesto raro pero Zidane caso no es acerca mucho esas le deja que ese vacío que se que se ponga el plumas que se meta dentro del banquillo pero nos acerca mucho pues si miramos hago el cambio el otro día fui a falta de tres minutos que da igual que se quede no se quede pero el partido no estaba en ese aumento decidido luego entró Benzema marcó el el quinto y definitivo gol para el Real Madrid ir Gareth Bale yo les vi muy perdido muy perdido frente al Betis no me gustó nada el el galés creo que está todo el día midiéndose para no lesionarse entiendo es humano a muchas CS y está pendiente de su cuerpo pero él tuvo una carrera en banda derecha que casi hace gol patera con pierna derecha y ahí sí que hace un esprín Le vimos también en San Sebastián hace ya unos cuantos meses pegar un buen esprín con un pase disco y definir muy bien creo que es más miedo que otra cosa pero bueno ayer o mejor dicho anteayer yo le vi mal Abel Ésta es la opinión de Zidane sobre el galés

Voz 1994 27:53 no es como es como es yo creo que el intenta hacer lo mejor posible y así ya está ahí muchas cosas se habla mucho cuando con uno de otro pero al final lo importante es darse cuenta que el equipo es muy importante y darlo para para todos el máximo yo es lo que pido a todos los jugadores y yo creo que el lo intenta

Voz 9 28:16 la intenta no sin intentarlo lo intenta lo chungo que sea noticia que de un buen esprín eh para ser claros es que

Voz 0699 28:23 Gareth Bale tiene un problema de cabeza

Voz 9 28:26 decir que es que es muy como diríamos es muy cauteloso con su físico cuando nota cualquier cosa

Voz 0699 28:33 pequeñita en en una lesión la eleva al

Voz 9 28:36 categoría de la décima potencia claro eso es un problema en un jugador de fútbol es un problema mayor cuando juega en un equipo tan exigente y Javi como es en Madrid

Voz 8 28:46 lo ha juntado perfecto yo creo que es el problema de de Gareth Bale está constantemente estirando se eleven no está seguro de sí mismo y eso a cualquier que le gusta hacer deporte para cualquier cosa el que corre el que nada o el que juega al tenis como usted todo el rato observando te al final no disfruta si tu cuerpo eh los médicos y los fisios que no es un buen mensaje para tu tu cuerpo y creo que por ahí vienen los tiros bueno antes cuando llegó al Real Madrid yo recuerdo que Gareth Bale lo que hacía a la mínima aparte que nunca se ha infiltrado que está en su derecho de era llamar a su médico en Londres en el Tottenham tenía un médico de confianza is recuerdo que una vez abandonó la concentración en Valdebebas de la previa de un Madrid maletín con Ancelotti que luego el Madrid ganó que el partido fácil y luego consiguió pasar a la siguiente ronda Ebay se fue porque hablo con su médico allí en donde se dijo con lo que yo veo lo que manda por por por escáner creo que es mejor que no juegue eso está muy pendiente de su cuerpo es comprensible porque tienen muchas lesiones pero en tanto tanto yo creo que no es bueno al final y de hecho está perjudicando

Voz 9 29:44 yo os digo que hay veces en donde los médicos miran las pruebas de los futbolistas y los médicos no ven nada ir los futbolistas dicen que les duele no pasa mucho pero creo que al galés de pasa además bueno vamos para cerrar y ahora que está lesionado Marcelo por cierto va a estar ahí el debate en la banda izquierda entre

Voz 0699 30:07 para los próximo partido bueno próximos hasta que se recupere Marcelo pero un día Javi vamos a hablar de Fran García que cayó un chaval en la cantera de Madrid que juega en el lateral izquierdo y que están poniendo por las nubes en en todas las categorías en la sub diecisiete en la sub diecinueve y todos los entrenadores que eleven jugar dicen que es un crack en ciernes eh

Voz 8 30:26 si hay una gusta verla los partidos de los chavales Si se que Frank es muy bueno y cuida la misma en la cantera vamos a ver luego Ésta es que el fútbol de hacer lo que apuntas y luego otra cosa es tener suerte la cabeza funcionan muchas cosas pero en Fran se dan muchas circunstancias para que triunfe ese caso de Dani Gómez que buscaban que muchas veces sí que está con el tema de renovación y no le ponían porque el chico no quiero renovar el delantero del Alcorcón que juego el Alcorcón como su hermano también Jo allí que es muy bueno hoy por el tema económico este año está jugando poco pero es el máximo anotador el pasado año de la Giuly son futbolistas que apunta muy bien pero claro luego hay que dejar el paso y demostrar que estas ahí no así que seguro apunta en que apunten ese nombre porque Fran va a llegar lejos en cuanto al asunto de Marcelo cuando en este Marcelo en partidos no menores pero en partidos como el de Leganés jugará Teo

Voz 29 31:16 pero el partido bueno

Voz 8 31:19 que el Madrid se juega las habichuelas hay jugará Nacho que eso no lo dude nadie porque Teo está también muy nervioso no se le ve no da un pase a derechas Si el está costando muchísimo muchísimo hacerse con el lateral izquierdo del Real Madrid porque Marcelo ese titular pero él tiene que haber jugado mucho más de lo que está jugando y lo que juega no lo está jugando

Voz 0699 31:36 bien nosotros jugando mal eh género gracias a un abrazo adiós hasta luego parejos de la previa del Real Madrid Leganés eh vamos a esperar a la tarde por oír Asier Garitano en la previa de un encuentro que tiene su aquel para el Lega tras la copa buena la tarde en realidad Óscar Egido dentro de un ratito no muy buenas tardes

Voz 1643 31:53 hola muy buenas si es dentro de una hora exactamente sin encontré minutos a las cuatro y media esa esa rueda de prensa en Garitano

Voz 28 32:00 luego a las cinco y media entrenamiento a puerta cerrada

Voz 1643 32:02 en el Estadio de Butarque de cara a mañana que decir que Leganés va a recuperar a cinco de las siete bajas que tuvo en Girona

Voz 28 32:09 porque por ejemplo vuelve si vas que estuvo sancionado para el partido

Voz 1643 32:11 viernes ya están disponibles por metro y esperemos que la ganó hoy Gabriel o Mara Mauro incitó así que los única baja para partía mañana en el Leganés banal NAC Easy manos que vuelve además al once sí que va a hacer pareja de a ir Gabriel y lo más seguro es que vuelven convocados del filial Jaime Sierra que ya estuvo en el banquillo en el Bernabéu con el partido de Copa que jugó en Girona el pasado viernes bueno de minutos Ike debutó en Primera hace unas semanas en Butarque contra el Espanyol va a haber lleno mañana para recibir al Real Madrid por segunda vez en un año que está todo vendido el pasado viernes ya en el partido va a haber merienda te directivos en Butarque le dieron a elegir al Real Madrid seguirían comida directivas o picar algo

Voz 0699 32:52 si antes del derbi el Butarque

Voz 1643 32:54 hay algo en el Butarque pero príncipes

Voz 0699 32:57 vez de decir Steve Jobs es la que que lo escucho por cierto ya que ha dicho lo del Butarque de de los Príncipes es una chuletada Oscar el cartel de promoción del partido

Voz 1643 33:07 sí es otro cartel de Leganés que enamora la verdad es que se lo curra mucho lo hace muy bien y bueno si te gusta ya el cartel o titular el hasta claro

Voz 0699 33:16 sí sí sí sí sí Mercedes vamos la verdad que sí tenía banda en director de Marketing y Comunicación del Lega hola Dani muy buenas tardes

Voz 28 33:22 hola qué tal cómo estáis así que el Butarque de los Príncipes

Voz 0699 33:25 bueno sí bueno

Voz 28 33:27 la visita de del Real Madrid ha al PSC pues pues creo que era una una buena causa para para en el cartel no porque esta nada bastante de moda sea que que bueno espero que se ha gustado

Voz 0699 33:39 bueno como dice Oscar Neymar bien no venga está bien

Voz 28 33:44 si no porque además es un partido aplazado que nadie contaba con con él aún ahora un poco también peculiar y desde luego que siempre recibir al Real Madrid aquí en Butarque pues es un motivo de celebración es decir hay que Leganés está en primera división y y bueno la verdad es que ahora mismo no nos podemos quejar hoy puesto que su partido de Champions pero no dio ruso no sí porque el horario bueno es un poquito antes precisamente que que lo Dario de de Champions y bueno cuando estimulando esté ya digo pero esto coincide realmente con el horario en Rusia se hubieran de parece que se impone cuanto antes

Voz 0699 34:17 Le promocionales hacéis para cada partido quiero decir como una tormenta de ideas claro

Voz 28 34:22 bueno pues Alberto Pascual que nos envían siempre una aquí nosotros a partir de esa pues el de decimos que también alguna cosa amén otra o o que tengan en cuenta otra idea que nosotros les hemos hecho para este partido contra el Madrid no se enviaron cartel pero si eso les echamos dijimos que que bueno que tirase más por el por el enfrentamiento del PSG que que está tan de actualidad con el con el Real Madrid Si bueno en este cartel que deseamos pues me que ver poco con la película trescientos computar que bueno como veíamos que tampoco estaba muy de actualidad el tema de de esa película pues apostamos más por el tema del PS

Voz 0699 34:56 Dani ya que es verdad que los carteles de promoción del de o partidos del dejan y están de tirón siempre tienen actualidad son tienen muy buena acogida por tu experiencia cuál es el el cartel top el que Massa tiraban acudieron han tenido de todos

Voz 28 35:11 el mejor cartel creo que hicimos en la visita de Sevilla porque justo dos días antes eso tres el presidente Sevilla en vez de decir Butarque dijo Albuquerque por buscar viajó

Voz 0699 35:25 sí sí y nosotros bueno

Voz 28 35:27 de hecho estuvimos hablando en el grupo D A esto es lo que ha ocurrido a que presidente se había hecho la tenía Stella su vamos a eso aprovechamos y nada pues hay Alberto en medio al diseño y bueno muy rápidamente pero lo conseguimos meter en en redes sociales apenas pocas horas después de que hubiera habido células no oí funcionó muy muy muy bien y esos son los mejores los que están muy pegado a la actualidad y en poco tiempo consiguen salir no

Voz 9 35:52 por curiosidad luego se venderlo cartel eso o algo así

Voz 28 35:55 no no pero es una opción porque la verdad que ha habido gente que incluso los carteros urbanos no lo demás Line este son los Sonae Losantos tengo a la venta los que cogen de de la ciudad de las calles ese saque que es una idea tener en cuenta pero bueno ahora no lo hacemos más democrático que todo el mundo pueda pueda tener acceso al cárcel vaya

Voz 0699 36:16 te voy a lanzar un reto imaginen Leganés en Europa la próxima temporada que cartel te demoraría así como idea algo de cine algo de música de de OT sí

Voz 28 36:26 el Leganés está en Europa yo creo que da igual hecho quién lo rellenan los aficionados no en el rival sería increíble contenía la temporada que viviré para celebrarlo pero desde luego que que a nivel europeo no sabe jugar contra equipos como el Liverpool con todos los iconos que más hacia ese club sería muy bonito no hacer algo relaciona con los Beatles o cosa así la verdad que que sí bueno por soñar que no quede Weigle

Voz 0699 36:50 la ley como la dais al coco estoy seguro de que el cartel va a quedar

Voz 30 36:53 pues nada y mañana veremos el partido n del Butarque de los príncipes y gracias por ese es el partido

Voz 0699 37:01 llena que se juega entre el Leganés y el Real Madrid en Butarque el siguiente enclave madrileñas pasado en UEFA Europa League con el Atlético de Madrid como protagonista o foro Balic de fondo cambios posibles y como el partido es a las siete Se juega a las siete de la tarde

Voz 9 37:18 hay una petición a los aficionados Miguel Martín

Voz 0699 37:19 Talavera muy buenas tardes qué tal Pacojó muy buena

Voz 1576 37:22 si el sinsentido tú fíjate que en Dinamarca que son horario el norte de Europa ese juego a las nueve y cinco de la noche que nevando te puedes imaginar la noche de perros que vivimos hace apenas una semana sin embargo en Madrid que ya sabes que en España hay otro tipo horario pues a siete de la tarde con ahora comercial además la gente está saliendo de los trabajos y por tanto la petición que hace el club apoyándose en Metro de Madrid es que la gente vaya en Metro de hecho que tanto han tirado el Atlético de la colaboración de su músico de cabecera que es Carlos Gene de la agencia que hace sus anuncios de publicidad de la señora por Ian han creado un un spot en el que hablan de tirar túneles bueno un montón de jugadores femeninos y masculinos del Atlético de Madrid tirando túneles Icon esta esos acordes y con esta música para que el el jueves a las siete de la tarde todo el mundo vaya en Metro

Voz 0699 38:28 suena heavy de los ochenta sí sí de ese de ese rollito ya sabes que son las líneas

Voz 1576 38:34 dos cinco y siete de las que comunican con el campo del Atlético de Madrid y en verdad con el follón que va a haber de la gente saliendo de los trabajos en la M40 alrededor del metropolitano parece que lo más lógico y lo más sensato es evidente más no se va a acabar demasiado tarde va a ser ir en metro en clave deportiva tú lo decías pues muchos cambios que se vislumbran hemos saber incluso hasta en la portería de nuevo tienen digan Miguel Ángel Moyá recordemos que eliminatoria está muy de muy cantada a favor del conjunto rojiblanco después del uno cuatro en la capital danesa In muchos cambios Fernando Torres aseguró en punta de ataque donde puedes retar menos es atrás porque recordemos que tiene dos lesionados y los dos son centrales Lucas Hernández y Stefan Savic pero a partir de ahí Juanfran al lateral derecho al centro del campo Gabi puede ser de nuevo titular en competición europea Carrasco también en muchos billetes ojo porque hasta Nico Gaitán puede entrar en una lista que hace un montón de meses

Voz 0699 39:29 recuerdas a que el auge de Marga

Voz 1576 39:32 la Isla de me quedo me voy me voy me quedo bueno pues puede ser que entre una lista un montón de meses después mira calentito calentito el árbitro del encuentro por aquello de jugar la Europa League pues es un poco más exótico va a ser el lituano Hedi minas más

Voz 9 39:45 a d3 más sí desde luego porque yo

Voz 0699 39:48 va a arbitrar no no es la primera vez que hoy

Voz 9 39:51 el nombre de árbitro como jugador de baloncesto no son un poco más pero bueno edil alto lo que mañana no a Goya al programa

Voz 0699 39:56 vale a ver si se lo cree y habló por la mañana

Voz 1576 39:58 ahora mañana vaporosa perfecto sí sí sí además cambia un poco el protocolo porque no va a ser en el metropolitano va a ser en la Ciudad Deportiva de Majadahonda entrenamiento por la mañana cuando termine rueda de prensa el Cholo Easy lo escucharemos en SER Deportivos estamos

Voz 0699 40:14 es una noticia de alcance que diría el clásico un abrazo tal hasta luego el partido del jueves al partido del lunes al de ayer que pum partido ayer el Getafe ante el Celta goleada tres cero Ángel en plan figura y el equipo metiendo un colchón con el descenso bueno más que colchones una habitación entera iban Álvarez qué tal va todo buenas tardes y quince puntos

Voz 1313 40:30 ya de distancia que tiene al Getafe que es noveno con treinta y tres y se coloca cinco Europa es verdad que que en el conjunto azulón no se quiere hablar de esas posibilidades de clasificarse para posiciones europeas pero bueno hay que decir que está a cinco de Europa y quince por encima del descenso ayer el gran protagonista fue Ángel Rodríguez anotó dos goles

Voz 8 40:45 abrió la lata en la primera mitad de un disparo desde fuera

Voz 1313 40:48 ya y sentenció el partido a diez minutos del final con con una volea tremenda también le dio la asistencia Jorge Molina en el segundo tanto y un ángel que lleva ya diez goles en Liga es el segundo máximo goleador de del fútbol español los ex máximo goleador nacional por detrás de Iago Aspas y anoche abrió habló en los micrófonos del Larguero con Manu Carreño en Getafe Angeles sí

Voz 1 41:06 sí porque bueno es jamás de novelas cosas

Voz 31 41:08 está saliendo bien tenemos tres puntos muy importantes contra un gran rival y bueno seguir sumando de una fuerte en el Coliseum que que bueno que en principio temporal lo lo que hemos hecho

Voz 1313 41:20 habla Ángel de hacerse fuerte en el Coliseum pues ni que lo diga cuatro meses sin perder en casa desde el catorce de octubre cuando cayeron frente al Real Madrid por un gol a dos es el el tercer partido consecutivo que deja la portería a cero el Getafe es el tercer equipo además menos goleado de la Liga por detrás de Atlético Madrid Barcelona y además de Jaime decirte Pacojó que esta mañana se han ejercitado no lo ha hecho Bruno que tenía cuarenta de fiebre ayer durante el partido ya han expulsado del entrenamiento Álvaro Jiménez por una conducta Un poco antideportivas lanzaron un aviso por despejar un balón un pelotazo pegó un pelotazo le avisó el preparador físico ya los dos minutos dijo coge la cuesta para arriba que se te acabo de entrar

Voz 9 41:52 nuevo poca broma Bordalás con con esos temas pobre Bruno cuarenta el entiendo perfectamente vienen la gripe común malita G este año

Voz 0699 41:59 pero está bien el Getafe y está bien que a las tres y cuarenta y dos escuchemos a los oyentes de SER Deportivos

Voz 32 42:05 sí

Voz 17 42:22 veinticinco Deportes Gallego buenas tardes hola baloncesto no

Voz 33 42:26 baloncesto tenis Fórmula uno fútbol lo que sea noticia con buena música ambos con las noticias en el Open de Tenis buena jornada Renacimiento de Sevilla el libro Adrià ha vuelto a parar el Mc Laren de Fernando esta de convocados de la selección española ya partidazo de Pau Gasol atención a lo que ha dicho esta mañana en las mejores opiniones las que deja ahí

Voz 17 42:45 su tarde Vallejo