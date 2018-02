SER Deportivos (22/02/2018)

Voz 0699 00:00 a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER pretender dividir al Atlético de Madrid entre preferencia por el Cholo por Torres es como si te preguntan a quién quiere más a papá o a mamá sólo que en este caso Palma más han enfadado se han enfadado porque está harto de que la familia de presiones diciendo lo buena que es bueno para dejarla metáforas sin neones siente que los agentes de Torres le dirigen el club y el entorno de Fernando está enfadado de que el trabajo de Torres no será conozca en el campo y por ejemplo Gaitán le pasara sin merecerlo es un choque de trenes es un enfrentamiento de símbolos y es un choque y un enfrentamiento en el que no sé quién va a ganar pero que tiene un claro perdedor el Atlético de Madrid el debate ya se sitúa entre el futuro en el banquillo o el pasado en el campo y en ese pulso parece tener bastante más fuerza el Cholo pero vamos que Papa Imma Mayol el Athletic se han peleado sería feo que dos que se han querido tanto acaben en un divorcio tirándose los trastos a la cabeza por mucho que los entornos se empeñen en ser malos consejeros las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 2 00:59 hola

Voz 1 01:01 pues donde les

Voz 0699 01:05 seguir Deportivo Francisco J se Delgado llegamos los de SER Deportivos comenzamos ya a una hora de radio en donde como cada día resumimos todo el deporte gracia por oír no fumo más os cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación

Voz 1576 01:18 de la SER la tele la TDT nuestros en las

Voz 0699 01:21 es en redes au tres w Cadena Ser punto com que es nuestra dirección web cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de la Ser equipo del programa hoy con Paco Hernández en la producción de Juan Carlos Ingelmo Alicia Molina como tradicionales cracks de la técnica hoy es día de Europa League para cuatro equipos jornada de resaca agradable para el Real Madrid tras la victoria contundente en Butarque idea de subir a los altares tras la exhibición de paradas con el United que privó al Sevilla de ganar la ida de los octavos de la Champions pero agarrados que vienen curvas asco se ha quedado fuera de la convocatoria del Athletic para jugar UEFA hoy mirar va a China Talavera qué tal Pacojó muy buen

Voz 1576 01:56 pues así es Yannick Carrasco no entra en la convocatoria hay tiene pie y medio en China a tiene autorización del club para negociar con el Dalian de López Caro salvo que se tuerza se va ir traspasado el montante entorno a los cincuenta millones de euros veinticinco por ciento para el Mónaco dieciocho kilos pagó en su día al conjunto monegasco el Atlético de Madrid

Voz 0699 02:17 acaba de hablar el presidente Cerezo sobre el tema poniéndolo así de claro

Voz 0571 02:19 esto bueno nosotros sea al igual que Carrasco lo que buscamos es el bien para el club ir bien para jugador dice Carrasco está negociando con un equipo chino pues si la oferta es buena para él y es buena para nosotros

Voz 3 02:30 no tendría ningún inconveniente que se marchó siempre tiene la puerta abierta entonces del Atlético pueda marcharse que sí

Voz 0699 02:34 pues el futuro de Carrasco en chino futuro de Semedo ya en un guión de película de la mafia calabresa hoy ha entrado a declarar esposado el jugador del Villarreal ya ha salido igual rumbo a prisión

Voz 0470 02:42 Isidro así éste es de las ocho y media estado declarando hoy a las dos y diez ha salido rumbo a Picassent a la prisión de Valencia porque el juez ha dictado prisión provisional comunicada sin fianza considera que pueda haber riesgo de fuga o reincidencia por tanto hasta que se celebre el juicio hasta que se revise la situación estará en Picassent encarcelar

Voz 0699 03:00 el futuro de semana pasado desde los juzgados a los calabozos que es donde deberían estar los ultras rusos que han puesto Bilbao en estado de sitio antes del partido en San Mamés esta noche contra el Spartak Íñigo Marquínez

Voz 0802 03:10 solamente hasta ahora no tenemos noticias de incidentes simplemente algún pequeño escarceo en el día de ayer en la noche de ayer lo que sí hay extensión Pacojó por ejemplo algunos bares cercanos a San Mamés no abre sus puertas en el día de hoy algún colegio también muy cercano a la catedral que suspende las actividades extraescolares a partir de las cinco y media pues cuando llegan los ultras en fin a las seis y media de la tarde más o menos cuando los ultras e hizo el resto aficionados rusos vayan escoltados a San Mamés servirán sin lugar a dudas los mayores momentos de tensión

Voz 0699 03:38 Dios quiera que no pase nada parece esto más escabrosos que SER Deportivos pero para que vuelva a aparecer los segundo del resto del fútbol rescató tres voces Sergi Roberto ha renovado con el Barça hasta dos mil veintidós ya recordado su mejor momento en azulgrana

Voz 1888 03:50 no creo que ese gol cambió bastante siempre la gente pues por la calle cuando me ve pues recuerda Ségol siempre veo imágenes son de eso de Segovia al final pues cuando pasen los años mirar vídeos de cuando estaba en el bar seguro que que ese gol pues siempre

Voz 0699 04:07 ese gol es el que marcó ante el Paris Saint Germain Sergi Roberto renovado De Gea anoche en Sevilla con el United coronado con su paradones que dejaron hacer a los andares

Voz 4 04:14 han tenido las mejores ocasiones hemos definido bastante bien el al final el partido el resultados abierto en otra foros por el momento no era el último minuto de la primera parte de momento tiempo importante bueno nosotros puede pararla de mantener la portera cero

Voz 0699 04:27 con el paradón que Elizo Muriel del diez para cerrar el fútbol Ángel Villar definitivamente inhabilitado se le acabó el chollo de presentarse a la reelección habla el presidente del Consejo Superior de Deportes Joserra con el nuevo presidente

Voz 5 04:39 culpa la posición hasta que acabe la legislatura el anterior presidente el cesado no podrá ser candidato que esto lo dicen los estatutos lo yo simplemente lo que dicen los estatutos de la Federación Española de azul

Voz 0699 04:53 pues son bastante claros la verdad así que hay fútbol para parar un tren pero el tren habrá que pasarlo por el polideportivo porque vuelve el Basque de Euroliga hoy con tres partidos la selección española viaja Bielorrusia donde juega mañana partido de calificación para el Mundial de Baloncesto y se presentan dos coches de Fórmula uno para la próxima temporada el nuevo Ferrari el nuevo Mercedes que no son dos coches cualquiera lo que no es este es un día cualquiera para el deporte hay mucho y bueno así que lo clásicos a las tres y cinco vamos al lío

Voz 6 05:17 catorce José Antonio Marcos cadenas Serra

Voz 7 05:22 si no te gusta déjalo tu ciudad te aburre viaja no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso chicas nosotros te ayudamos a cambiar de gafas lleva T2 gafas graduadas con ante semejante por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por ciento setenta y nueve euros sólo en mí

Voz 0231 05:41 el día ópticas un chaval con rastas

Voz 6 05:44 puntos de conocerá al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no está en Nochevieja aunque sus Patrice Le deja

Voz 8 05:52 una seta tiras

Voz 3 05:54 pero no mi hay humor Marie dan perfectamente en cada isla fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este veintisiete de febrero a las ocho y media de la tarde en el Auditorio ABANCA de Santiago con la colaboración del Concello de Santiago

Voz 6 06:16 Miguel huele Villén Inger vi Benger

Voz 3 06:19 dijo cómo se llama el juego de la serie Las en el que compre si vendes jugadores preparas alineaciones compites con tus amigos

Voz 6 06:25 Millet en Huerta de Llengua ver creo vi Benger

Voz 3 06:30 con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser bueno lo digas cómo lo digas Súmate a Abi Benger el Fantasy de la SER IAS descarga entra en la liga de los ases punto com Care nombrecito

Voz 9 06:45 en lo que hace es la quiniela te da tiempo a pensar en el acertante del pleno al quince de que esta jornada se ha llevado más de cinco millones cuatrocientos veinte mil euros y piensas en el pedazo de viaje alrededor del mundo qué harías tú si fuese Excel y entonces es jugando a la quiniela que puede ser él esta jornada un único ganador de la quiniela sea llevado cinco millones cuatrocientos veinte mil euros ninguna apuesta deportiva tramas más por un euro con cincuenta juega a la quiniela

Voz 0699 07:08 hinchado el indicativo de Hora catorce hagamos todo Juan Carlos Ingelmo y estoy no sé si por escuchar a Juan Cruz o Javier Gregory pero bueno vamos a dejarlo para luego hoy como diría Óscar yo de contar y poco tiempo aunque a veces lo dice al revés y también queda simpática bueno va UEFA Europa League competición que sería simpática o no según no salga lo de hoy hilo doy lo vamos a ordenar de más dificultad al menos en el estadio la cerámica tras el tres uno para los francesa en la ida Villarreal Olympique de Lyon

Voz 0470 07:32 bueno pues el Villarreal Pacojó va intentar levantar ese tres uno de la ida para estar en el sorteo de los octavos de final pero desde luego el Olympique tienen la eliminatoria encarrilada Calleja ha dejado fuera de la citación a los lesionados Andrés Fernández Semedo Bruno y Sansone por decisión técnica Adrián Marín ya Roger Martínez el objetivo la remontada Se espera una buena entrada la cerámica aunque va a ser francamente complica

Voz 0699 07:51 seguimos con eliminatorias digamos un poquito chunga en Austria tras el empate a dos de la ida juegan Salzburgo y Real Sociedad noveles en la previa Lo bueno de viajar con ellos es que creo que está Roberto Ramajo con protagonista hola Robert muy buenas

Voz 10 08:02 hola qué tal buenas tardes aquí estamos en el hotel de concentración de la Real Sociedad en Estrasburgo en la previa a un partido muy importante la Real se juega seguir vivo en en Europa frente al conjunto austriaco las cuentas son claras la victoria y el empate a partir de dos goles es decir tres tres para arriba les da el pase a la clasificación como uno de los protagonistas seguro en ese partido hola qué tal Mikel Oyarzabal muy buenas supone que nervios tensión Nos en la previa uno que tiene cuando se juega gran parte de la temporada en este partido

Voz 11 08:31 sí bueno e cierto nerviosismo está claro que hay al final es un partido importante de los que no se juegan todos los días se hemos trabajado mucho oí el año pasado nos costó mucho mucho trabajo para estar ahora dónde estamos y nada queremos hacerlo lo mejor posible para intentar llevar un buen resultado dos

Voz 12 08:48 mil aficionados de la Real Sociedad aquí en Estrasburgo eso que provocar responsabilidad más presión

Voz 11 08:54 bueno nosotros responsabilidad sabemos que la tenemos venga no gente al final desde nuestras casas desde sus casas desde aquí aunque estemos lejos notamos al final sabemos que que mucha gente está pendiente de nosotros Si nosotros siempre queremos dar el cien por cien y dar una buena imagen de la Real ahí dejar el listón lo más alto posible está claro que que obviamente Si si los tienes cerca y lo sientes es mejor ese cariño con muchas veces ya he dicho que la gente igual cree que no se nota pero nosotros lo sentimos mucho oí incluso intentaremos darles una alegría tanto a ellas como nosotros mismos

Voz 10 09:28 a veces Miquel suerte de acuerdo Gasco bueno pues las paras de Mikel Oyarzabal Éste es el sentido lo que se refleja lo que se siente aquí en el hotel de concentración de la Real Sociedad en la previa a un partido importantísimo frente al Salzburgo se jugaban estar en octavos

Voz 0699 09:42 ni más ni menos con vía gracias Robert rebajamos la dificultad con lo de San Mamés contado lo de los Ultra nos centramos en lo deportivo Athletic de Bilbao Spartak de Moscú en la ida en Rusia uno tres para los de Ziganda que llegan muy favoritos a los de hoy Verónica como Ciesa dice el resultado al Athletic le vale a ganarle

Voz 0047 09:56 para darle van e incluso perder por un gol o por dos sino encaja esta noche pero las sensaciones del equipo y también los resultados de esta temporada no permiten confianzas Ziganda insiste está encarrilado no sentenciado ya

Voz 13 10:06 el a ganar es la mejor manera de clasificarse salir a ganar y no podemos especular que habrá momentos que tengamos que defender evidentemente y habrá momentos en que tengamos que replegar porque bueno también los pasos Moscú tenemos que hacer el partido costo lo solemos hacer en los días grandes

Voz 0047 10:20 habrá cambios en el once unos cuantos con respecto al que perdió en el Wanda convocados veinte jugadores Aduriz con molestias es la principal duda para un partido que arranca a las nueve y cinco en San Mamés

Voz 0699 10:28 vamos con lo que pinta más fácil en el campo aunque con el ambiente raro con Carrasco Torres y Simeone tras el uno cuatro de ida para los colchonero juegan en el Metropolitano Atlético de Madrid y Copenhague tal

Voz 1576 10:37 sí es que aunque no lo parezca Pacojó hay partido de fútbol diecinueve convocados tres canteranos ser llegó a ser titular Montoro y Olabe Nico Gaitán que un montón de meses después antes de una lista es verdad que tiene que ver todavía un descarte parece que el equipo tiene claro con Jan Oblak bajo palos con Juanfran el lateral derecho con Serge canterano el lateral izquierdo con los dos uruguayos Josema Jiménez y Godín en el centro de la defensa con y el doble pivote sea caído Carrasco que iba a ser titular Ángel Correa en un costado en el otro Vitolo y arriba se mantienen Gameiro

Voz 0699 11:08 Fernando Torres cuatro españoles en la vuelta de dieciseisavos de la Europa League que es una competición que deja algún partido más chulo Iván Álvarez

Voz 14 11:14 qué tal va cojo si a las siete de la tarde tenemos un Yates pic Nápoles los alemanes ganaron uno tres en la ida en Sanpaolo así que el líder de la Serie A tendrá que intentar remontar en Alemania también tenemos un Lazio Steaua de Bucarest con uno cero para los rumanos en el partido de ida a las nueve y cinco dos eliminatorias sentenciadas la del Arsenal enfrenta luchadores ambos ganaron por cero tres en la ida y el Borussia Dortmund que tiene que visitar el campo de la Talanta después de ganar tres dos en alemán

Voz 0699 11:37 todo eso en la Europa League pero la competición europea nos obliga Un paso también por Sevilla Champions un empate a cero de Goran al portero del rival David De Gea como un héroe Fran rojillo

Voz 0200 11:45 no

Voz 0700 11:45 sí señor Gil la gente ilusionada a pesar de todo en el Sevilla Pacojó varias conclusiones invitan al optimismo el juego del equipo ayer el Sevilla no estuvo mal ante

Voz 0699 11:53 gigante de Europa saber que cualquier empate

Voz 0700 11:56 con goles le vale al equipo de Montera y ojo un precedente el Sevilla

Voz 15 12:00 ha pasado de ronda dos de las tres veces que

Voz 0700 12:03 empatado a cero en el Sánchez Pizjuán una frente al PAU de Salónica griego en dos mil seis también contra el Mainz cero cinco y en sólo una ocasión caía eliminado en dos mil cuatro de la UEFA frente al Parma Italiano con ese resultado en la ida la gente contenta ilusionada pero nada confiada porque sabe de la dificultad de Old Trafford para el trece de marzo donde va a haber que pelear y sudar sangre

Voz 0699 12:26 no están confiados pero es un bonito precedente se que deja los empates en Sevilla para poder pasar ronda gracias Fran hasta aquí Europa desde aquí el fútbol más cercano

Voz 16 12:36 remate final en interés del veintidós al veinticuatro de febrero lleva te la segunda unidad un euro durante estos días con la compra de dos artículos rebajados te llevas el de menor importe por solo un euro no te lo pierdas sólo hasta el veinticuatro de febrero vendrá Intersport éxtasis sonríe

Voz 17 12:50 bajas quieres dar un cierto negocien las principales radios y al mejor precio entre Cruz de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de sus actores preferidos desde sólo veinte euros entre de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargados de Togo de la radio punto com para que vendas más

Voz 18 13:12 qué dices a los bancos que te cobraron gastos de formalización de tu hipoteca OCU defiende con otras ya los que te incluyeron una cláusula suelo cundió Youth recuperar mi dinero llámanos novecientos novecientos siete seiscientos

Voz 0047 13:23 vamos a jugar contamos con el apoyo de más de doscientos

Voz 18 13:26 cuenta mis hacia entra en ocu cláusulas abusivas punto o RG hoy llama al novecientos novecientos siete seiscientas con OCU no está solo

Voz 19 13:34 Iris fue de los y sports comienza el espectáculo descubre con así Movistar todo el contenido y actualidad sobre los deportes electrónicos en ellos porque punto as punto com vive la competición indirecto conoce a los protagonistas disfruta con los vídeos más espectaculares publico Blake FIFA muchos más sport punto as punto com web en la que todos juegan

Voz 9 13:53 en lo que hace es la quiniela te da tiempo a pensar en el acertante del pleno al quince de que esta jornada se ha llevado más de cinco millones cuatrocientos veinte mil euros y piensas en el pedazo de viaje alrededor del mundo qué harías tú si fuese Excel y entonces es jugando a la quiniela tú puede ser él esta jornada un único ganador de la quiniela sea llevado cinco millones cuatrocientos veinte mil euros ninguna apuesta deportiva tirada más por un euro con cincuenta juega a la quiniela

Voz 0699 14:16 a las trece catorce minutos están pasando muchas cosas en este día así que recuerdo por si alguno ha llegado tarde el jugador del Villarreal Semedo está rumbo a prisión sin fianza Carrasco estar rumbo a China o por lo menos está negociando el jugador de digo a Madrid el presidente Enrique Cerezo Berto la puerta hasta que sea así cala el jugador del Getafe está rumbo a China pero no en la negociación sino en un avión eh que puede ponerle durante los próximos meses jugando en ese fútbol hay hay alerta ultra en Bilbao con los ultras del Spartak de Moscú que ojalá no pero que la pueden liar esta tarde está hemos pendientes de todo eso pero bueno vamos con el resto vamos con el Real Madrid el equipo de Zidane ya se ha puesto al día en la Liga tras su partido ante el Leganés y lo ha hecho ganando y convenciendo con Asensio y Lucas Vázquez claramente diríamos Antón Meana pidiendo paso si Pacojó

Voz 0231 15:03 buenas tardes en el club creen que Asensio tirado la puerta de la titularidad también lo piensa parte del Vestuario y eso que por momentos de la temporada hubo celos por la repercusión mediática que tenía Marco es intransferible y lo normal sería que tuviera de aquí al mes de mayo la proyección en el once que tuvo hace un año con lo de Lucas no sorprende es Sunset

Voz 0699 15:22 puro de vida pero Zidane la directiva les

Voz 0231 15:25 sigue viendo como un revulsivo algo que a Lucas no le convence del todo el banco

Voz 0699 15:29 Lillo está de moda en el Real Madrid en el Fútbol Club Barcelona hay un jugador que ha estado de moda en las últimas temporadas que podríamos decir ha sido el multiuso de todos los planes de cualquier entrenador que Sergi Roberto viendo que caben todas partes lo que ha hecho el club ha sido renovarla

Voz 0017 15:44 sí sí qué tal Pacojo muy buenas ha afirmado hoy su nuevo contrato con el Barça hasta dos mil veintidós con una cláusula de quinientos millones de euros un Sergi Roberto muy feliz porque el Barça es el club de su vida ha tenido que luchar mucho Isère muy paciente para cumplir su sueño de llegar al primer equipo y ahora ya se ha consolidado es una de las piezas claves del Barça aunque en una posición que no es la suya conocido que tuvo ofertas de otros equipos pero jamás escucho nada porque su objetivo era quedarse aquí donde espera dice poder retirarse aunque sólo tiene veintiséis años dice que es su espejo son los Xavi Iniesta Puyol Messi etcétera que han jugado sólo en el Barça les pide a los jóvenes del filial que tengan paciencia que trabajen que luchen por su sueño como hizo el lo que también sueña Sergi Roberto es estar en el próximo Mundial escúchame

Voz 1888 16:28 está claro ha pues yo ya pude jugar un Mundial sub diecisiete Un Mundial sub veinte y ahora pues poder jugar un Mundial con la selección absoluta pues también sería sería un sueño para mí creo que cualquier jugador pues quiere al final jugaron mundial Bono ahora lo tengo muy cerca

Voz 0017 16:46 ha dicho también que el Barça está en la mejor situación posible ahora mismo y que es normal notar el desgaste físico tras dos meses muy intensos sobre el PSG Madrid ha dejado claro que si el Barça pudo remontar un cuatro cero el París Saint Germain puede también darle la vuelta a un tres uno

Voz 0699 17:02 lógicamente tendría que decir eso el jugador del Barça por cierto antes que son por ejemplo el sábado llega nueva prueba para el Barça en la Liga del fútbol de viene mañana les toca el deporte al español ha dicho algo destacados en la previa alguna novedad La Coruña Adrián Kendall pues hasta esta tarde no no conoceremos

Voz 0018 17:16 qué va a decir Seedorf con la convocatoria lo que sí sabemos es cuál va a ser el gran aliciente esta tarde saber si Adrian Shine se recuperan sí sabemos todo de un español que llegó hoy mismo a Coruña ya hablado Kike que ha citado a diecinueve jugadores se quedan en Barcelona Javi López vuelven Didac y Mario Hermoso alerta total por riesgo Hades engancharse para el Depor es una auténtica final sigan Guara al Levante por cierto Pacojó también es noticia en el Depor que ya tiene cubierta la ficha que quedaba libre avión futbolista prueba Muntari el ex del Milan el Inter a Convent

Voz 0699 17:46 de Seedorf y se queda hasta final de temporada bueno pues noticia en el Deportivo de la Coruña y para terminar el fútbol anoche en El Larguero nos fijamos en los que te vas vendió como los Messi Cristiano y Griezmann de Arabia Saudí que llegaron a nuestro fútbol hace un mes y que en ese tiempo en ese tiempo no han rascado bola los equipos Toni López

Voz 20 18:00 partido oficial ni uno de los nueve ido convocado siquiera con sus equipos por lo tanto obviamente no han jugado ni un minuto aunque sean amistosos por ejemplo fajas en el Levante ya en el Numancia incluso con una asistencia que piensa en los clubes de estos jugadores por ejemplo Tito Director Deportivo Levante dice que está preparado para aguantar un partido de Primera sobre Yahia en el Leganés Garitano y Zaldúa aseguran que tampoco lo está lo mismo al jugador que fuera Sporting B que ni siquiera vale para la categoría de bronce y el lado positivo lo ponen Javi Calleja sobre el Villarreal diciendo que está cerca de entrar en alguna lista o Martín presente Rayo diciendo que a lo mejor se queda otro año aunque presa lo hablara pensando en el patrocinador ya que por ejemplo el Levante tiene un nuevo patrocinador árabe por tres millones de euros

Voz 0699 18:36 todo pelín bacalao al polideportivo en baloncesto regresa a la Euroliga hoy juegan Ceseca Baskonia Unicaja Maccabi Olympiacos Valencia con resquemor aún en el banquillo taronja tras la Copa habla Txus Vidorreta

Voz 1 18:46 la primera idea que teníamos es que hicimos un mal partido con unos

Voz 0699 18:58 un trullo es una definición gráfica de lo que hizo el Valencia en la Copa del Rey a sudar que es lo que dice Vidorreta de tienen que hacer mañana Sudán dos Barça y Madrid que juegan la Euroliga y la selección que juegan las ventanas de nuevo desde mañana Xavier Saisó

Voz 21 19:10 así es normal que se jugará cubierto porque la temperatura puede llegar a menos diecisiete grados a la hora del partido la selección ha entrenado esta mañana en Guadalajara se trasladó a Madrid donde esta tarde viaja a Bielorrusia el partido mañana cinco y media hora española recordemos que España está con dos victorias en dos partidos mientras que los bielorrusos cierran el grupo con cero Víctor

Voz 0699 19:30 se van acabando los juegos de invierno José Antonio Duro si accidentada

Voz 0231 19:32 eso esta noche para los españoles Juan del Campo y Kim salarios

Voz 0699 19:35 han participado en eslalon masculino ninguno de los dos ha conseguido a terminar la prueba quedan apenas tres días Nos queda Imanol Rojo el

Voz 0200 19:41 sábado en los cincuenta kilómetros presentan dos equipos de Fórmula uno

Voz 0699 19:44 Corea del clan a pelear por el Mundial Mercedes y Ferrari con la novedad

Voz 0047 19:46 estética del heavy lo ese protector para el piloto mañana a Mc Laren el lunes era el primer test en Montmeló con Fernando Alonso lunes y miércoles en el circo

Voz 0699 19:53 qué tal buenos hoy chicos son las tres y veinte de la tarde una hora menos en Canarias seguimos contando Deporte hasta las cuatro en esto SER Deportivos seguir deportivos

Voz 0783 20:02 sí

Voz 3 20:07 este jueves desde las siete de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 22 20:11 con las aplicaciones en Carrusel deportivo y que Adena sea ilegal

Voz 23 20:18 político de Madrid copien al Villarreal Dios Habsburgo Real Sociedad Athletic Club de Bilbao Spartak de Moscú este jueves Dani Garrido

Voz 24 20:39 el partido entre el Copenhague del Atlético de Madrid ya se decidió en el encuentro de ida

Voz 0699 20:44 sabemos que este choque iba a ser de trámite el que sí

Voz 24 20:46 va a jugar en el Metropolitano del choque en sí lo será

Voz 0699 20:49 pero se ha visto muy enrarecido por el asunto entre Simeone Fernando Torres una relación tensa que mantiene el Cholo hoy el niño Simeone y Torres que no es una cosa de hace cinco minutos ayer el Cholo dio un paso más pero sinceramente el asunto viene así de lejos obviamente

Voz 25 21:05 la gente nubes de una manera yo veía que de que necesitábamos fútbol por abajo Fernando lo visionados y salida con juego aéreo pero posiblemente menos conexiones futbolística IRI mantiene mejor bien tiene mejor juego entre líneas necesitábamos no perder la pelota tan rápidamente no se pudo por pasajes que eso es lo que intérprete del partido

Voz 26 21:24 es es que últimamente el foco está entre vosotros dos no Torres Charlotte sólo Torres qué opinas de todo eso que siempre quiere lo copa eso seguro

Voz 19 21:31 yo creo tener una polémica Cholo en nuestro entrenador

Voz 0571 21:34 por Torres en nuestro jugador y el entrenador el que decide quién y que no juega entonces no te puedo decir nada sellado en fenomenalmente bien no tuvo sin ninguna polémica en el tema es bueno estamos de aquí a final de temporada de estamos decidiendo lo que va a pasar pero yo no creo que haya ningún problema futuro

Voz 27 21:54 es todo y evidentemente siempre buscaremos lo mejor para el club yo tengo una charla muy importante hace dos días con Fernando y él tiene muy claro cuál es mi pensamiento DACA para para ella

Voz 0654 22:04 cuando entre en una plantilla de muy parecida a nivel los que os jodan el y los que no hay uno se queda ahí otro juega con uno de los dos está siendo injusto si no es que es es es complicado lo que no va a haber nunca ahí no se va a producir es una división Simeone Torres porque eso no es bueno para el equipo yo eso no lo voy a permitir sea mi manera de asumir cuando no me toca es es trabajar mi

Voz 0699 22:27 Sanidad y luego ya se cayó hace muchísimo

Voz 0654 22:30 es año si alguna de la he tenido la afición quiere de dirima

Voz 28 22:32 no yo hago aunque asumió el de media chilena es el mejor de todos y como les pasa a todos delanteros delantero esto no hace goles no habla con nadie también lo critican Gameiro hace pocos goles y lo critican Fernando hace poco goles pero se lideró del club

Voz 1621 22:46 me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuas será nombrada más

Voz 29 22:51 yo pienso en el equipo la pregunta no es en el equipo está claro en un grupo que se lo piensen en una persona de deferencia comido que eso pienso en el equipo

Voz 0699 23:01 y en esas estamos es el relato en voces de los últimos meses en la relación entre el Cholo que Fernando Torres hay cosas que en Omán que no que no engañan que son los números que tenemos números de era temporada de Fernando Torres comparada con la temporada de otro Fullana

Voz 0231 23:17 sí es curiosa porque evidentemente legales donde sale perjudicado a Fernando Torres porque ha jugado sólo minutos que Vietto que ya está fuera del club que Gaitán que cuenta a poco de hecho ha entrado la convocatoria hoy después de casi tres meses Iker Diego Costa que lleva sólo cinco partidos en la Liga por tanto es normal que también Torres lleve tantos son dieciséis partidos que ha jugado Torres de los veinticuatro que no está mal el problema es que sólo tres ha sido titular en cambio trece Anta desde el banquillo el jugador del Atlético Madrid que más veces ha salido desde el banquillo de hecho fíjate que seamos los números totales no está nada mal ha jugado veintisiete partidos de XXXVII Fernando Torres pero volvemos a lo mismo dieciocho de ellos ha sido eh lentes son mil treinta y tres minutos por ejemplo son más minutos que los que ha jugado Gameiro que los que ha jugado Vietto que los que ha jugado Diego Costa que los que ha jugado Gaitán por tanto digamos de los no habituales si quitamos a Griezmann y Correa que lo han jugado prácticamente todo Torres sería el siguiente minutos pero el problema es que juegan los últimos minutos de cada partido sale casi siempre desde el banquillo y sobre todo escuece que cuando no estaba Diego Costa porque no podía jugar cuando Gameiro había hecho lo que había hecho en verano con la lesión no se les diese la oportunidad teniendo poco minutos ganándose en el

Voz 0699 24:22 lo que ha dicho el presidente Cerezo sobre este tema han salido

Voz 0231 24:25 tangente tenía excusa muy fácil hoy hallado de viaje a primera hora de la mañana por tanto no ha visto no ha leído no sabe nada

Voz 0571 24:31 bueno yo no sé exactamente esto es una cosa técnica dijo que deciden pero no he escuchado ninguna declaración de Torrent ya te digo llegó a las seis de la mañana entre el desayuno en mi oficina hago llegar aquí ahora esta tarde cuando Giraud me contarán exactamente qué es lo que ha sido pues a los dos con grandes aplausos porque son dos jugadores y un entrenador muy queridos en el Atlético de Madrid

Voz 0699 24:50 con fue fácil aplausos para todo el mundo he bueno pues si buen regate observa qué vamos a engañarnos sino hemos que Cerezo no sabe de qué de que estábamos hablando OPI Unión sobre esto quién tiene razón y cómo se resuelve el tema esa es la pregunta que trasladamos a lo que saben que así en un minuto qué te parece

Voz 1576 25:08 bueno pues Leo innecesario un lío que no beneficia a Fernando ni al Cholo ni mucho menos al equipo el Atlético de Madrid lloró que ayer se equivocó en en a Simeone en abrir ahora este melón que no tocaba ese puede haber hecho a final de temporada sino cuenta con Fernando y a partir de ahí bueno veremos lo que ocurre está claro es que yo creo que Fernando por números queda dicho Fullana creo que a principio de temporada podía haber estado perfectamente por delante de Gameiro y Vietto no estuvo pero en cualquier caso el enterábamos el que toma las decisiones tanto para salir o no salir como para conformar el equipo junto con dirección técnica

Voz 0699 25:42 ahora ya te Manolete que te parece de muy buenas tardes

Voz 1372 25:44 hola Paco Simeone ha sido justo y verdadero co Fernando Torres no entra dentro de sus planes y tampoco hay que escandalizan los atléticos sabemos que estamos encantados Simeone que su historia que con él hemos ganado nos hemos situado en la élite es tenemos una plantilla de seiscientos cuarenta millones de euros Fernando Torres sigue siendo el también El niño del Atlético que nos ayuda en unos momentos muy determinados pero que el tiempo no pasa en balde para nadie y que a lo mejor lo que tiene que hacer la directiva el Atlético es colocarle en puestos de despacho en puestos ejecutivos que pueden ser una solución pero el Atlético de Madrid de ahora siempre es Prado ir solo

Voz 0699 26:31 vale me queda esto Gustavo López tú dirás

Voz 0749 26:34 son dos ídolos dos iconos del Atlético de Madrid son doscientos personas muy querida por la gente y entonces tendrían que que llevaron como un acuerdo es verdad que la pregunta que hiere al entrenador en el subsuelo presos sale de esa forma no pero el mejor que nadie sabrá el porque esa respuesta es Fernando es un jugador muy querido dentro de la institución y dentro de de de la gente irá seguramente querrá tener más minutos de Madrid solucionar el entrenador y jugador

Voz 0699 27:05 ah bueno la verdad es que está la cosa gracias Gustavo bien una joroba porque claro y que cuando esto era un debate que no estaba en ningún sitio ha vuelto el debate en un momento de la temporada horrible para para el Atlético de Madrid no es un debate que hayan generado los medios de de ninguna forma es una guerra soterrada que estaba ahí y que de repente se ha vuelto a poner encima de la mesa y claro como se ha puesto encima de la mesa nosotros hemos puesto en las redes sociales con una pregunta muy clara una pregunta nada Carcesa Ígor una mayoría que opina en una dirección Paco Hernández que cuál es la pregunta que opina la gente muy muy buenas

Voz 1576 27:39 la pregunta es que debe hacer el Atlético de Madrid con Fernando Torres las opciones renovar su contrato no renovarlo homenaje o esperar a final de temporada la opción más votada con mil ciento cincuenta y ocho votos sesenta por ciento no renovarlo y homenaje segunda opción veinticinco por ciento esperar a final de temporada y quince por ciento última opción renovar su contrato bueno pues parece que

Voz 0699 28:02 eso está claro entre los aficionados de el Atlético de Madrid insisto lo que también está claro es que esto no le hace ningún bien ni a Torres ni el Cholo ni al Atlético de Madrid es aportar algo más Talavera Fullana es el momento sino voy pasando pajita

Voz 0231 28:16 bueno básicamente lloró N no ha gustado para nada lo que pasó en el

Voz 30 28:19 ahí en el Simeone y evidentemente la gente que

Voz 0231 28:22 si quieren tienen que la situación en las relaciones más cordial de lo que aparenta en los medios de comunicación y que parece que hay una guerra abierta que tampoco no es así evidentemente no son amigos pero es una relación normal coherente y sobre todo dicen que realistas sabe Torres lo que hay cuando va a jugar y cómo va a jugar cuál es su posición y que por tanto en eso Simeone es muy sincero Griezmann es presente y futuro Torres es pasado y presente pero evidentemente no va a tener muchos años más de fútbol y es normal que defienda en este caso a Griezmann como ha hecho pública

Voz 0699 28:46 vale la pregunta en la previa del partido en metropolitano es si Carrasco será presente o será pasado o que Foot lo tiene el Atlético de Madrid tala futuro poco

Voz 1576 28:54 escaso a no ser que se tuerza las negociaciones con el da de López Caro y no lleguen a los emolumentos que pide el Atlético de Madrid recordemos que fue fichado por dieciocho kilos alrededor de dieciocho kilos que su cláusula es de cien y que el veinticinco por ciento del futuro traspaso tiene que ir al al club monegasco por lo tanto el All los montantes o la idea que el Atlético de Madrid es las ofertas que llegaron este verano que eran alrededor de cincuenta sesenta millones de euros por la en la Juve de del Bayern de Múnich hice el precio que pueden al jugador si llegan allí los chinos aunque por menos yo creo que saldría del Atlético de Madrid será es ya pasado en el conjunto rojiblanco entre otras cosas porque pocos y consideran ya imprescindible Yannick Carrasco por no decir que el aguanta muy poquitos dentro de la caseta dentro de cuerpo técnico dentro

Voz 0699 29:39 vale digamos que no es un jugador que hace piña en el Atlético de Madrid por lo que podemos escuchar y por lo que no llega y un apunte deportivo del Atlético de Madrid Copenhague que sinceramente te hace casi ya es lo de menos de Pedro lo que tiene al Atlético de Madrid

Voz 1576 29:52 bueno pues seguir compitiendo seguir con la buenas sensaciones que sigue al equipo ganando que el chaval canterano va a ser titular de otros dos Olave y Montoro San colador alista que Gaitán después de que parece que iba a salir no ha salido entre la lista de diecinueve veremos a veces el descarte o es alguno de los chavales que se han quedado fuera Savic y Lucas por lesión Vermeer

Voz 0699 30:10 Costa Filipe por decisión técnica y Carrasco arreglando su mañana sabremos cuál es el futuro del Atlético de Madrid en la UEFA Europa League porque nadie duda Poor he que no pasa otra cosa que no sea la clasificación y mañana el sorteo de la Europa League de cara a la próxima ronda están Atleti raro e a China los chinos quieran patrocinadores el patrocinio bueno en fin Un cuento de chinos esperemos

Voz 1576 30:35 bueno Herrán el Atleti las cosas en puede ser positiva

Voz 0699 30:38 al final prematuramente digo el Atleti es capaz de darle una vuelta más de tuerca y lo que es raro convertirlo muy raro también gracias a la gran esta tarde en el carrusel dejamos el Atlético revuelto vamos al Real Madrid no del todo tranquilo e tras ganar de forma contundente ante el Leganés porque deja también dos casos rayitos el de Ceballos y el de Bale Meana

Voz 0231 30:55 empezamos por Bale que está fuera mental y físicamente porque está lejos de su mejor nivel físico porque la espalda allí el sóleo no le dejan rendir porque los médicos del club como adelantó la SER en diciembre no se atreven a dar el OK para que juegue dos o tres partidos de nivel seguidos después de un mes jugando la carta cuando digo a la carta me refiero a nueve minutos diez dieciocho sesenta y uno ochenta y tres sesenta y nueve ochenta y uno descanso en Copa dos en la Liga a una pretemporada para llegar al PSG no llegó a tiempo suplente en tres de los últimos cuatro partidos Él está muy tocado y eso que Zidane como

Voz 0017 31:30 puede Le sigue defendiendo

Voz 31 31:33 con si hay que hay que ir poco a poco con él pero lo que queremos Score combates que es poco a poco encuentras tu su mejor nivel ahí y eso va de esta mañana así yo voy a contar con con todos

Voz 0231 31:51 hay que ir poco a poco con él estamos en febrero como se descuide les acaba el campeonato con Bale que ayer se marchó del terreno de juego muy triste Ramos tiró el penalti que él quería lanzar y una imagen de la previa más casi de consumo interno de la radio estábamos Javier decidió esperando para entrar al estadio grabando un vídeo para las redes de Carrusel deportivo bajaron los jugadores faltaba un futbolista al que veíamos en el autobús was apear sentado en su asiento con los pies en el respaldo de adelante no sabíamos quién era contábamos contábamos pasaba un minuto dos minutos tres minutos el equipo ya estaba en el campo ir a Bale que se bajaba sabiendo que iba a jugar desconectado mentalmente del partido y con la sensación Paco jode que está viviendo posiblemente los últimos meses en el Madrid y eso que él no se quiere marchar

Voz 0699 32:38 su entorno lo mantiene como me lo dejáis votando Bailey Carrasco en el mismo autobús sería un silencio por mucho que durar

Voz 32 32:43 el el viaje hacia donde fuera eh

Voz 0231 32:46 diferente es lo de Ceballos es diferente porque él está ahora un poco tocado ayer esa imagen que todos vimos veintinueve segundos en el campo se marchó muy rápido después de que no tuviera tiempo ni de tocar el balón luego se fue también contaba Herráez rápido casi pasar

Voz 1576 33:00 la ducha en el vestuario de Butarque

Voz 0231 33:02 pero eso es estación extraña porque él es muy feliz en el Madrid Él sabe que esto es un premio que le ha dado el fútbol llegar a este nivel pero cree que le falta algo para rendir en el Madrid y que Zidane tampoco le está dando las oportunidades para poder lucirse entonces muy arropado por Ramos muy arropado por el entorno de Sergio Ramos intenta eso que no le afecte mentalmente una situación que ayer le hizo dormir mal porque ese fue hundido

Voz 0699 33:26 el Leganés el hambre con las ganas de comer a Ceballos entre que él no llega incidan novelas

Voz 32 33:31 eh tiene para ponerle mal bus y la verdad es que no tiene un

Voz 0699 33:37 un presente fácil tampoco tiene un futuro fácil Ceballos si la cosa no no cambia mucha pegas pensé sativa como del Madrid de lo ocurrido que ayer en torno a Bailey a Ceballos ha hablado hoy en un acto en Madrid la atención Arbeloa Andoni delator

Voz 0047 33:50 qué tal va cojo pues sí ha hablado el embajador del Real Madrid de la actualidad del club blanco nos ha dejado palabras pues interesantes le hemos preguntado en el lugar de si hubiera hecho lo mismo con Ceballos el hecho de Métele tampoco tiempo al final del partido y si puede ser una humillación para el medio centro sevillano

Voz 0102 34:04 hombre humillación nunca nunca puede ser para un futbolista salir ayudar a tu equipo sea de la manera que sea puede que el míster me para perder tiempo o para parar el partido necesitase hacer ese cambio

Voz 0200 34:16 gusta a nadie que seguro queda en esta área

Voz 0102 34:19 fastidiado seguro pero es bonito del fútbol que esto es un equipo y que hay que hacer muchas veces este tipo de sacrificios

Voz 0047 34:26 también ha querido dejar claro que el Madrid necesitará todos sus jugadores en plenas condiciones para lo que viene entre ellos a Gareth Bale quiere que el Gales se que

Voz 0102 34:33 yo no vendería y no creo que haya acabado el crédito ni que esté en un mal momento yo si fuese Zidane lo que querría es tener a todos es la mejor forma para los tres meses que queda ya al final la única forma es hacer que todo el mundo juegue que todo el mundo tenga menudos que todo el mundo coja responsabilidad entonces le cuidará muy mucho le daría los minutos

Voz 0200 34:54 tunos innecesarios para para que siguiese con ritmo allí

Voz 0102 34:56 creo que es lo que está haciendo no como curiosidad Pacojo

Voz 0047 34:58 el siete que si ciudadano continuo no ahora mismo pero el nombre de Arbeloa sí puede ser un nombre a tener en cuenta para ocupar el banquillo el Real Madrid pues el propio Arbeloa ha confirmado en el acto que va a sacarse el carnet de entrenador

Voz 0200 35:08 es el momento más

Voz 0699 35:11 susto vale que está en ello que se pone a manos a la obra para poder ser entrenador algún día de del equipo que sea de todas maneras cómo mola los jugadores cuando San a ser ex porque justifican cosas que cuando les toca a ellos les sientan común

Voz 0231 35:25 tiro hubiera querido llover Arbeloa salir XXI

Voz 0699 35:27 segundos en un partido y luego salir a decir que es que hay que estar a disposición del entrenador y que hay que llevarlo bien no me cuadra mucho que Arbeloa precisamente Arbeloa salir a decir bueno que el Madrid salió crecido hoy vamos a ver cuánto de tocado está en el día después su rival de ayer en la Liga el Leganés del entrenamiento equipo de Garitano terminado después de aprovechamos para irnos con un protagonista Óscar Egido muy bueno

Voz 1621 35:48 hola Paco muy buena pues al otro lado del Leganés de recuperación e esta mañana después de la derrota el motores anoche contra el Real Madrid en ese partido aplazado de la Liga yo estoy con un nombre que marcó anoche su primer gol con el Club Deportivo Leganés Reus dista muy buenas buenas

Voz 1 36:01 se puede decir que casi pierde la cabeza

Voz 1621 36:05 hasta aquí hubo bueno

Voz 0783 36:07 eh no creo que me tampoco haya sido muy peligroso al final bueno es acciones eh eh no sólo igual me ir mucho los dos peligro yo veía en estos acerca de de la línea Hay fui con todo oí concebía cero gol

Voz 1621 36:24 que tuvisteis en la segunda parte no faltó la primera porque el equipo otras dudas caso parecía otro

Voz 0783 36:29 sí puede que que no falta un poco de de contundencia sobre el cerrar el partido al final de este tipo de equipos como con el Madrid cuando lo haces un gol pronto es como un toque de atención que ellos me me he tenido una marcha más y tú tienes que tratar de de bueno de de parar eso no es bueno la segunda parte yo creo que el fútbol más mal nosotros más el equipo que que queremos ser pues se más contundente con el equipo más más juntos y eso es lo que tenemos que trabajar para seguir siendo eso dijo en la rueda de prensa que en este último mes dos meses al equipo ha entrenado poco y ha jugado muchos os pagar bueno está claro que un equipo como nosotros los entrenamientos son fundamentales sino hemos tenido la opción de de de entrar en el mucho pero pero bueno yo creo que que con los partidos también se sorprenden cosas Si son entrenamientos muy muy potente Si te ayudan a recuperarse acciones compitiendo oí y eso tenemos que hacer recupera de ser buenas sensaciones Si ya por cada partido iba

Voz 0699 37:27 la terminal

Voz 1621 37:29 en los dos partes juegan ahora en casa Las Palmas Málaga no finales porque queda mucho pero bueno poco a es la situación de el Sporting el año pasado

Voz 0783 37:36 bueno está claro que que todos los puntos son importantes para nosotros está claro que esos equipos pues pueden estar peleando por lo mismo que nosotros pero ya te digo no cambió mucho de de los tres puntos estaban en juego a los que van está el domingo al final los pues ya te digo que tenemos que volver a a su equipo que éramos que encajado pocos goles porque para nosotros es algo importantísimo instructor de los punto es lo antes posible

Voz 1621 38:00 bueno hay muchas cosas que trabajó una amarga un primer gol anoche con el Club Deportivo Leganés jugados a la cabeza con el P de Theo Hernández ahora pesar en la siguiente parada es el sábado a las seis y media en Butarque ante Las Palmas

Voz 0699 38:11 esa es la siguiente parada gracias Guido así estás Leganés tras jugar contra el Real Madrid perdió uno tres y ver cómo arrastra una maldición porque tras caer de la Copa la verdad que el de gasta que que no levanta cabeza el que tiene la cabeza más a Arribas el Getafe pero en el Getafe ha surgido un asunto China y Cala que ha hecho que hoy haya un silencio en torno al club ensordecedor dicho con toda la ironía

Voz 32 38:30 ya de del mundo que no sabe de Calais de su futuro iban Alvárez muy buen

Voz 0699 38:34 las bueno pues se sabe que que calan

Voz 14 38:36 esos momentos está en China es la negociando su salida al en Ángel equipo de la Superliga China con permiso del Getafe ha viajado con permiso del club azulón está revisando su nuevo contrato va a firmar por tres temporadas y está pendiente de pasar el reconocimiento médico es un traspaso voy a recalcar la palabra traspasos un fichaje que se cerrarían uno coma seis millones de euros el acuerdo es total entre los clubes y sólo falta la firma del jugador así que el Getafe ingresaría uno coma seis millones de euros por un futbolista que finaliza contrato el treinta de junio aunque en estos momentos todavía no hay nada oficial

Voz 0699 39:04 os juro que jamás pensé que iba a tener que aprender

Voz 32 39:06 el la fecha límite de traspasos del fútbol

Voz 0699 39:09 bueno pero claro está la cosa como para no saber lo que es el veintiocho de febrero

Voz 0231 39:12 eso es ahí acaba el mercado chino

Voz 0699 39:14 de fichajes en el fútbol si uno está como está pues hay que tener en cuenta que hasta ese día puede haber sorpresas como la cúpula Jonathan Viera como la que pueda haber con Yannick Carrasco como la que va a haber con total seguridad con Juan cara gracias iban a todo esto en torno a la primera división y nos queda el fútbol de de las canteras de los dos equipos de la Champions la del Real Madrid el Atlético que han avanzado José Antonio Duro es buena noticia

Voz 0231 39:38 en si no se van a China semana cuartos el juvenil blanco sufrió para superar al Bayern de Munich en Alemania con uno menos durante todo el segundo tiempo dos tres hasta tres veces tuvo que ponerse por delante el juvenil de Guti que estará en cuartos enfrentará al Chelsea del entrenador anoche en El Larguero

Voz 33 39:51 seguramente de de las que más a disfrutar disfruta poco luego cuando casa al partido pudo disfrutar un poquito más pero el partido lo pasado lo pasa francamente mal nos han puesto las cosas difíciles a esta final

Voz 0699 40:03 también estará en cuartos Atlético Alberto salido olía mal

Voz 0231 40:05 para para los de Manolo Cano que ganaron uno a cero en el Cerro del Espino ante el Basilea fue en la recta final y en cuartos frente al Atleti al Barça y los partidos de cuartos la semana

Voz 0699 40:15 del doce de marzo bañarnos contra los de cuartos en China yo me voy al basket con Daimiel y con un Barça Madrid en el horizonte

Voz 6 40:28 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que hincó Inter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos estaba menos lo es sólo una