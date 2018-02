SER Deportivos: El drama que no cesa (23/02/2018)

lo de la raya que para ellos la rayas un punto en la lejanía por desgracia ya no es sólo sin respeto no hay juego es ya que con violencia no hay vida las tres y uno comenzamos rebote

pues aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como más cuadre por la radio con vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele la TDT nuestros enlaces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros hay un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de la SER y del equipo del programa con Sonia Lus Ana producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica esto que vais a escuchar no es la guerra de Siria ni la franja de Gaza ni la lucha contra las maras en Honduras es la explanada de San Mamés a las ocho de la tarde de ayer

la policía muerto tres personas más heridas cinco detenidos destrozos por todas partes en un partido de fútbol del que estábamos advertidos que podría pasar esto la violencia ultras a Doña del fútbol y destroza cualquier cosa que fuera noticia que nos gustaría contar hoy aunque hay que empezar a distinguir el fútbol para los ultras es la cobertura es la excusa a estos entre el fútbol y pegarse eligen pegarse entre el deporte y la violencia les gusta la violencia el único color que tienen es el de la sangre no los hay buenos y malos los hay ultras hice acabó la historia y lo que hay es que tomar medidas para acabar con todos no con unos con otros con todos el tono justificados de clubes y dirigentes que sin sus ultras los de estadio están con menos color con menos sonido es en un día sí tan repugnante de escuchar injustificable que los que mandan y puedan acabar con esto se lo tendrían que hacer mirar cuando una persona ha muerto por causa de los ultras está claro que las medidas son insuficientes declaraciones de justificación a veces por parte de jugadores presidentes y algún forofo son de vergüenza ajena el lehendakari Iñigo Urkullu tuvo que trasladar este mensaje que desgraciadamente pues nos recuerda la kale borroka de los noventa

los los partidos que se van a jugar este fin de semana eh habrá un minuto de silenció pero el silencio que es un buen homenaje no es la solución hay que alzar la voz de una vez y ampliar a lo bestia la medidas para acabar con ellas ahora vamos a estar en Bilbao en el día después de la batalla vergonzosa y ampliamos aunque no fuera Unidos sonrojante que arrastra el deporte de ayer atentos a esto no es comparable pero esto ocurrió cuando Pedro Fullana tras el Atlético de Madrid Copenhague le preguntó a Vitolo por el lío que hay en el Atleti entre Torres Simeone esto es lo que les salió de el alma Vitolo

muy bien muy sinceramente no hay no hay ningún tipo problema de verdad no somos mujeres para ir metiendo cizaña y luego sigues las declaraciones como si nada luego pidió perdón en redes dijo que eran en plan broma supongo que a su madre a su novia y a su familia le hará una gracia la broma vamos espectacular así está el fútbol en el primero de la ESO en el mejor de los casos eso sí el día tiene más casos y más cosas el otro caso es el detenido hoy el Villarreal ya acoge la sartén por el mango

me extradiciones Sonia Lus vaya presentación de vamos del día si es que es todo muy surrealista así está el día con casos y cosas cosas como el sorteo de la UEFA al final se ha celebrado esta mañana a los emparejamientos Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú Olympique de Marsella Athletic de Bilbao partido ya con incidentes ultras desgraciadamente en el camino el año pasado recuerdo que ayer cayeron Villarreal y Real Sociedad en esta competición estamos en la previa del Real Madrid a la vez sin Sergio Ramos y del Barça Girona concierto run run con Valverde porque no pone de titulares en fichajes eso de cosas de casos senos abierto el de Fernando Torres que como Carrasco tiene una oferta del fútbol chino para decidir antes de cinco días si deja el Atlético de Madrid ahora mismo las cosas están en un cincuenta por ciento no olvido que esta noche se juega un Depor Español de primera de un Sporting Osasuna de segunda y mañana juegan como os digo Madrid Barça las tanto fútbol tanto cafre por lo menos nombre polideportivo juegan Bielorrusia España de baloncesto partido de ubicación para el Mundial Se juega un Barça Madrid de Euroliga después si es surrealista pero pero es así también se juegan los dos partidos ya ha presentado el McLaren de Fernando Alonso muy Mandarina color muy naranja la lástima es que el día venga más bien negro lastres ese ahí vamos al lío

dos mil novecientos noventa y ocho en un derbi entre Spartak y CSKA de Moscú tuvo lugar la primera gran batalla campal que se atribuye a los ultras del Spartak mil ultras del Spartak contra del CSKA y lo que ello conlleva claro una de las más sonadas sucedió en dos mil trece se enfrentaron ultras rusos y radicales del Dinamo de Kiev llegando incluso a cortar el tráfico de Kiev más recientemente en esta misma temporada en la fase de grupos de Champions frente al Maribor Los tras se vieron las caras con la policía eslovena hay dentro del estadio lanzaron una especie de cohete que a punto estuvo de impactar con el árbitro un mes después ves no disponer de entradas por sanción viajaron a Sevilla sacaron al enfrentamiento entre Esparta que Sevilla de la Youth League intimidando a los juveniles locales provocando altercados también en la ciudad gritos racistas en su partido pude ya feliz también no olvidemos que los ultras del Spartak también participaron en los tres días de incidentes de Marsella en la pasada Eurocopa

pues las sanciones si se me permite muchas de son ridículas y casi siempre por no decir siempre multas económicas en los seis

Marta de Moscú en este caso tres expedientes por parte de la UEFA y una sanción de la Federación Rusa pero siempre haga lo mismo normalmente sanciones económicas tres mil seiscientos euros de multa por cantar al puerto el Lokomotiv Guillerme que es de origen brasileño nacionalizado ruso que hace un mono en la selección por los altercados en Maribor que hemos comentado contra los ultras y la policía eslovena con el posterior lanzamiento de bengalas sesenta mil euros y la prohibición de adquirir entradas para el siguiente desplazamiento que era en Sevilla algo que no impidió visitar España los ultras donde la liaron también frente al Liverpool por el bloqueo de salidas de estadio bengalas comportamientos ilícitos que incluyan gritos racistas sanción económica también setenta y tres mil euros sanciones irrisorias que desgraciadamente no frenan ni mucho menos a los ultras está claro que no

sí más allá de la reunión que también se puede considerar grave es que el PSOE fundió las imágenes por los perfiles oficiales del club el grupo colectivo los ultras París se reunió con Dani Alves marquemos Thiago Silva entre otros para pedirles que lo den todo contra su histórico rival en Marsella esta semana y la próxima semana contra Real Madrid en declaraciones a Le Parisien un ultra dijo que quieren que los madrileños sientan lo que venir a París y pidió a la afición francesa que fueran pronto al estadio con su camiseta bufanda esperemos que no lleven nada más que no deban lleva no puede no debe volver a pasar

estés donde esté la Dior Anse es es muy mal y espero que estas cosas no puede no pasa además

el que vaya gente ya predispuesto garita bueno Abelardo Bordalás Chory Castro o Machín yo no soy quién para pedir soy periodista me limito a contar ayer un muerto más sólo lanzo una pregunta cuántos hacen falta para tomar medidas serias y hacer del deporte algo de lo que sentirnos orgullosos que respondan

pues yo creo que sobre todo bien al Atlético de Madrid que le ha tocado el Lokomotiv me parece que el tema de ultras al margen el equipo del Cholo Simeone es muy favorito que la gente pueda recordar seguramente Farfán el ex compañero de Raúl en el Schalke el futbolista pues más conocido para el Athletic Club de hombre me parece un equipo suficientemente importante el Marsella con algún jugador con calidad como tú me parece igualado y tirando la eliminatoria un poquito hacia el equipo

así es el español que llega aquí A Coruña con las bajas de Javi López y Marc Roca la dupla en ataque Leo Baptistao Gerard Moreno este último especialista en marcarle al Depor le ha hecho cuatro goles Icon Quique Sánchez Flores que quiere romper la racha de tres empates seguidos en Liga que ha acercado a los pericos a la zona de peligro en el Depor bajas por lesión de Albentosa Alberdi Cobas no estarán por sanción va Cali entrarán Fede Cartabia Isère en el once titular y ojo porque podría debutar Muntari el club acaba de anunciar que tiene el tránsfer los papeles en regla y ayer en el último entrenamiento Sidor lo alternó con Mosquera en el once titular

el rato diésel rato que a mí no me gustaría contaros Nine que ni gastar programa pero es lo que hay es importante es importante que todos sepamos dónde estamos y hacia donde nos debemos mover pero bueno vamos ahora lo que no mola vamos a la Liga a todos qué hay de Liga entre hoy y mañana y sobre todo mañana porque ya hemos contado lo de hoy del partido entre el Depor y el Espanyol por ejemplo mañana el líder recibe al Girona que es la revelación de la Liga que ya rajado puntos al Real Madrid y el Atlético de Madrid así que el Barça va avisado vamos a la tarde para la novedades del equipo azulgrana pero el hallazgo de contar de de Barcelona ante Ovalle muy buenas tardes

qué tal buenas tardes pues mira pendientes de Gerard Piqué que ayer no se entrenó va remitiendo de sus molestias pero ayer hizo trabajo específico en el gimnasio a las seis veremos si salta hoy a entrenar con el grupo o no también pendientes de Ousmane Dembélé que no tuvo ni un solo minuto en el campo el Chelsea después de su segunda lesión su entorno le recomendó que tuviera más calma que se tomará su vuelta en la lesión como una especie de pretemporada una pretemporada que en su momento no hizo y en principio el partido de mañana va a servir para que el francés coja confianza hice adapte al juego

lo denominan como nuevo derbi catalán no sé yo si un poco por tocar las narices al español gracias Andy ahora ya que hay que esperar a la tarde para oír a los protagonistas del Barça para no vamos a hacerlo con los del Girona que han entrado tarde y antes de viajar esta Sergi Vittorio la Ciudad Deportiva con nuevo protagonista con quién no la Sergi muy buenas

qué tal Pacojó buenas tardes pues estamos con Cristian Porto Cristo cómo estás hola buenas tardes el Gran Vía supongo bueno uno de esos días que uno mira el calendario cuando cuando salen sí es un partido importante contra un grandísimo rival que que bueno será con muy complicado pero pero el equipo bueno siempre piensa en en dar el máximo y conseguir los tres puntos íbamos a ir al Camp Nou a ellos dicen que ir al Camp Nou o ha dicho a alguien que es como ir al dentista en las cosas de esas que no me apetece pero hay que pasar vosotros con la situación en la clasificación igual hasta lo puede disfrutar no que el equipo

va muy complicado como el Camp Nou pero bueno somos un equipo con con muchísima ilusión muchísimas ganas y creo que podemos conseguir algo positivo allí en el Wanda apuntó estéis en Sevilla estuvisteis cerca se puede dar por supuesto como he dicho nosotros somos un equipo con con muchísima ilusión y muchísima buenas hasta ahora hemos competido en todos los campos Si bueno tenemos que estaba doscientos por porción para para conseguir agua allí yo creo que el equipo es capaz el Barça que es lo que más asusta bueno son grandísimos jugadores tiene a uno que que creo que con los partido cuando quiere pero bueno nosotros somos un equipo que que muy compacto que que defendemos muy bien y que luego a la contra somos gente rápida que podemos hacerle daño llevas nueve goles ganar en el Camp Nou con un gol de Portús sería un sueño bueno lo que lo que intentaré intentaré pues bueno lo siento como siempre en cada partido y luego pues bueno si se me da esa ocasión pues bueno intentar meterlo racios Cristiano gracias las palabras de Christian Portu delantero del Girona que junto con Christian Stuani forman una dupla sensacional veintidós goles ha dicho entre los dos Juanito

de todo un poco de todo y me gusta la reflexión de Ceballos porque hemos hablado y mucho lo hacíamos ayer en el tramo local de SER Deportivos hablando de eso de los veintinueve segundo en Butarque pues hoy Zidane después de que ayer contáramos en El Larguero que el futbolista pensaba que no lo había hecho con Bale detención su entrenador hoy Zidane ha dado un paso al frente y ha dicho que está muy arrepentido

además lo siento mucho lo he dicho porque además no me gusta sacar un jugador treinta segundos para nada pasó el otro día y yo estoy encantado con él porque es un tipo encantador trabajo encantado con él tiene que seguir peleando y pensando que izquierdo que va a tener minutos

atentos al matiz ha dicho Zidane esta mañana lo siento mucho se lo he dicho quiero decir que es que no no sólo es una cosa que ha dicho en público y en la rueda de prensa cuando lo han preguntado sino que se dio cuenta de Zidane quiero decir de no el error si sino que no era lo que pretendía con Ceballos en el partido ante el Leganés sacarle veintitrés segundos que podría ser entendido entre comillas como un gesto raro y habló con el jugador para decirle que que bueno pues que se le fue la pinza con el tiempo porque realmente es lo que dice Zidane que que Le que le pasó yo en este caso sí que creo que así que también le honra un entrenador grandes reconocer un error con uno de los jugadores de Antón no habitual