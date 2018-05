SER Deportivos: Semana clave (26/02/2018)

Voz 1643 00:00 hola qué tal bienvenido al deporte en la SER a lo largo de la temporada con un equipo no está bien y mejora decimos que hay en punto de inflexión en el caso del Real Madrid ese punto de inflexión fue la derrota en el Bernabéu ante el Leganés que supuso la eliminación de la Copa fue el veinticinco de enero hace un mes idea la entonces el Madrid ha ganado cinco partidos en Liga ya empatado otro con veintitrés goles a favor y nueve en contra quitando el empate con el Levante en los otros partidos ha marcado al menos tres goles siempre ha goleado el Madrid ha despertado de su letargo ya resucitado en el momento más importante de la temporada cuando se juega la fase decisiva de la Liga de Campeones ha coincidido con la recuperación goleadora de Cristiano se han disipado las dudas sobre la continuidad de Zidane en el banquillo y además ha vuelto a la BBC y ahora hasta imiten color y es que a veces es necesario un toque de atención a tiempo antes de que sea demasiado tarde ya no tenga remedio las seis y uno comienza SER Deportivos

Voz 1643 01:11 ya estamos aquí bienvenidos al deporte en la SER

Voz 0985 01:23 a punto com barra Ser Deportivos

Voz 1643 01:25 la producción Icon Alicia Molina Juan Carlos en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace esta esas deportivos y que desde ahora y hasta las tres y veinte os vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido de la mañana y como Vila en la tarde de este lunes veintiséis de febrero el día en que se cumple un año de la cuarta lesión grave la rodilla de Sergio Asenjo parece casi imposible que después de unos obras de tres operaciones en la rodilla izquierda y la derecha se pueda volver a estar al cien por cien y Asenjo lo ha conseguido un año después de su último percance el portero del Villarreal ha celebrado su recuperación parando dos penaltis al Getafe uno Ángel y otra Jorge Molina dos paradas hicieron bueno el gol inicial den es un al Asenjo salvó tres puntos

Voz 2 02:10 yo no lo había hecho en toda mi carrera así que bueno un día para para recordar porque bueno no no es fácil no estuviéramos a todos los lanzadores en cada partido Jesús no nos enseñaba vídeos de todos los jugadores para intentar pues eh tener el partido muy bien preparado pero éramos en jugadas me rápida Si el que está en la portería el portero tiene que elegir en en pocos segundos

Voz 1643 02:30 su objetivo ahora es estar en el Mundial de Rusia con la selección victoria del Villarreal quinto que supera al Sevilla en la tabla como en la jornada veinticuatro también en la XXV volvieron a ganar los cinco primeros golearon los tres que manda en la tabla el Barça el Atlético el Real Madrid hat trick de Luis Suárez triplete también de Griezmann ya una semana de partido entre el primer es segundo en el Camp Nou los de Valverde no fallan y los de Simeone no cede con el permiso de Las Palmas

Voz 3 02:55 pues que están entremedias en siete días y con siete puntos de diferencia entre ambos se juega el partido que va a decidir si hay o no hay Liga

Voz 1643 03:02 un encuentro que mira de reojo el Real Madrid que no me equivoco si digo que está en el mejor momento de la temporada en el más importante cuando se decide la Liga de Campeones en Madrid que juega mañana a las ocho en Cornellà El Prat contra el Español porque esto no para la jornada veinticinco enlaza directamente con la XXVI después del Espanyol el Real Madrid recibe al Getafe y luego al Paris Saint Germain con Neymar o sin Neymar de momento el brasileño tiene el pie derecho como un botijo pero sus compañeros dicen que va a llegar a ese partido de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones en el Bernabéu incidían además quiere que llegue

Voz 1994 03:36 pues bien no me no me gusto a los jugadores que se lesione entonces muestro contento por la lesión del ERE de Neymar y luego no ojalá que puede estar con

Voz 4 03:46 no

Voz 1994 03:47 bueno en este en este partido porque al final lo jugadores tienen que estar yo no yo yo nunca voy a desear como jugador rival que no que no esté por por una lesión

Voz 1643 03:58 el seis de marzo se juega el partido ante el París Saint Germain el Inter favorito para pasar de ronda para estar en la final de Kiev del veintiséis de mayo lo dijo anoche en El Larguero el Kun Agüero

Voz 5 04:07 te favoritos siempre son los los equipo grande que están mal aquí en Champion pueden llegar a una final de Barcelona el Madrid con los equipos que que siempre están ahí bases Múnich esos son siempre los que que están entre los primeros cuatro en Champions tienen experiencia dentro se obviamente nosotros lo recién comenzamos ahí tuvimos lo máximo en una semifinal

Voz 1643 04:27 Agüero que ayer ganó la Copa de la Liga el que es el primer título de Guardiola con el City tres cero al Arsenal para cerrar portada a las nueve acaba la jornada veinticinco con el Levante Betis a las ocho se juega el Tenerife Lugo aplazado en segundo ayer por las lluvias en la isla hizo noticia aislarnos donde Mar Márquez con Honda hasta dos mil veinte el arranque de los primeros entrenamientos de Fórmula uno en Barcelona con el primer susto ya para Fernando Alonso nada más empezar se le ha salido una rueda al nuevo Mc Laren y el día pueda acabar con la clasificación de las elecciones pero de baloncesto para la segunda fase de clasificación de Mudial de China dos mil diecinueve juegan a las siete Zaragoza ante Montenegro con todo esto y mucho más son las seis y cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos al lío

Voz 9 06:20 yo he sido Dudus

Voz 1643 06:26 no hay jornada entre semana el Barça tiene que jugar primero en Las Palmas el Atlético de Madrid recibir antes al Leganés y el domingo a las cuatro y cuarto Barça y Atlético de Madrid se enfrentan en el Camp Nou en el partido que puede decidir la Liga siete puntos de diferencia entre primero y segundo y un partido que va a decidir si hay Liga o no el Barcelona juega el miércoles en Las Palmas sin remedo y con Luis Suárez o sin él porque el uruguayo no vio la quinta amarilla el sábado la goleada ante el Girona lo mismo viajará a Adriá Albets muy buenas hola qué tal Óscar muy buenas pues es la gran duda

Voz 0017 06:59 que tiene Valverde para este partido lo más lógico sería dejara

Voz 1643 07:02 el uruguayo en Barcelona y aprovechar estas

Voz 0017 07:04 la acción para darle descanso porque lleva diez partidos seguidos jugando lo absolutamente todo sin descansar ni un solo minuto ya le toca parar así que este puede ser el momento ideal el sábado como decías intentó de mil formas distintas ver la quinta tarjeta para llegar limpio

Voz 0239 07:20 el partido frente al Atlético pero no lo consiguió

Voz 0017 07:22 así que ahora Valverde tendrá que tomar una decisión con Luis Suárez para el jueves en cambio a Jordi Alba Si les salió bien vio la amarilla frente al Girona no estará ante Las Palmas igual que ese miedo que tiene para cinco semanas de baja por esta lesión en el bíceps femoral hoy el Barça descansa

Voz 0239 07:40 mañana el equipo vuelve al trabajo para preparar este

Voz 0017 07:43 el partido frente a Las Palmas en el que es posible que

Voz 0239 07:46 ese también Gerard Piqué no está al cien por cien de su rodilla derecha

Voz 1643 07:51 pues Valverde que va dando descanso por precaución alguno de cara a ese partidazo del próximo domingo el rival el segundo el Atlético de Madrid vamos primero con el Deportivo luego con en el mercado porque el Athletic tiene varios frentes abiertos el Atlético que ganó ayer al Sevilla con solvencia dos cinco con hat trick de Griezmann no se rinde Izquierda la Liga Yeda la semana decisiva en el mejor momento de la temporada de Miguel Martín Talavera muy enchufado buenas tardes

Voz 1576 08:16 tal Óscar buenas tardes sí porque pues se ponía el acento en este partido no era un campo muy difícil un rival muy complicado y quizás en ese sentido bueno pues pensaba que la de Madrid podría dejarse aquí gran parte las opciones de seguir peleando por el título sin embargo vimos una de las mejores versiones del equipo de Simeone en el curso con un Antoine Griezmann absolutamente brutal y aprovechando el trabajo del desgaste incansable de del punta de lagarto Internacional de López David de Diego Costa que robó el primer varón marcó el primer gol y a partir de ahí todo fue cuesta abajo yo creo que felicidad absoluta Griezmann está en el mejor momento de la temporada a costa hecho creo será el equipo Koke brotes verdes jugando cada día mejor Saúl Gabi Thomas trabajo incansable dentro del campo la defensa sigue sellada a pesar de esos diez últimos minutos todos los equipos de High encajó dos goles en cualquier caso yo creo que el la mejor versión de este Atlético

Voz 1643 09:04 Madrid y el Atlético de Madrid que tiene dos baja para el miércoles porque Torres se queda Pérez del jugador está la que ponen rumbo a China

Voz 1576 09:10 sí eh Carrasco que lo tiene hecho ya con con el equipo de que de nuevo propietario es Wanda In el que va acompañar no va a ser Torres que al final ha decidido quedarse a pesar de la oferta que era suculenta el que se va a ir con él va a ser Nico Gaitán lo tiene prácticamente cerrado ya no ha entrenado con sus compañeros es tiene una oferta de de tres años y a partir de ahí veremos lo que sucede pero en cualquier caso eh Gaitán no contaba el caso de Carrasco está completamente desconectado tanto de sus compañeros como del entrenador como de El club aquí son dos salidas que no se ven con malos ojos aunque eso sí o sí con diecisiete jugadores de campo se quedan al Atlético de Madrid para afrontar lo que queda Equus

Voz 1643 09:52 he uno de esos diecisiete jugadores de campo esta noche visita El Larguero Diego Godín el hombre que le dio el Atlético de Madrid su última Liga con el Barça en el Camp Nou en la última jornada del campeonato si decimos que el Atlético llega el tramo decisivo de la temporada su mejor momento lo mismo podemos repetir del Real Madrid Cristiano no se sabe marcar la BBC y funciona mañana visiten a español y hoy hablado Zidane ponemos todo en orden Javier Herráez muy buenas hola qué tal elegido muy buena si el Madrid que viaja mañana

Voz 10 10:19 hasta Barcelona en Cornellà a las ocho se va a medir a Espanyol podría jugar otra vez si quiere Zidane la BBC creo que va a jugar en rombo que va a volver Asensio que nueve Sergio Ramos a la defensa después de la sanción que Isco va a ser titular descanso frente al Deportivo Alavés Ike en punta lógicamente pues basta Cristiano que descansó hace una semana frente al Leganés vendió

Voz 0985 10:41 desde los lesionados de Marcelo Kroos y Modric ha dicho

Voz 10 10:43 Zidane en francés en la recta final de la sala de prensa de la rueda de prensa mejor dicho que va a aprobar el jueves con ellos o que si ellos están para jugar un ratito frente al Getafe podrían entrar en la como

Voz 0985 10:54 historia del próximo lunes para viajar a París en ese

Voz 10 10:57 dentro el día seis la vuelta de la Champions tres a uno

Voz 1643 11:00 el Real Madrid en la ida y en cuanto

Voz 10 11:02 asunto Sergio Ramos salvados los últimos días de que no fue buen compañero con Bale le pidió tirar el penalti en Leganés se lo quitó el balón porque eso capitán y quería tirar el penalti Sergio Ramos y hace tres días bueno pues Cristiano Ronaldo dejó a Benzema tirar el penalti para que marcara un gol el francés hay quién la acusado de mal compañero a Sergio Ramos esto ha dicho hoy Zidane en la sala de prensa

Voz 1994 11:26 meter en duda de lo de lo que es Sergio gramos en este club en este para mí es un poco una falta de aspecto pero bueno que tenía que haber dado el balón a lo que ha hecho Cristiano Conca bien cómo puede podemos montar un debate de estas cosas porque no ha dejado el el penalti a Agaete el otro día en Leganés al final nosotros sabemos aquí a quién tenemos en nuestra casa nuestro capital lo quiere mucho dentro oí también fuera todo madridistas luego lo quiere mucho porque es un espectáculo

Voz 1643 11:58 Sergio Ramos fue egoísta Cristiano fue generoso hasta los primeros que vienen de golear este fin de semana en una jornada veinticinco que termina hoy una pausa estamos en Valencia

Voz 0985 12:07 que dice eso los bancos que te cobraron gastos de formalización

Voz 11 12:09 de tu hipoteca OCU defiende mixta nuestras ya los que te incluyeron una cláusula suelo cunde ayuda a recuperar minera llámanos novecientos novecientos siete seiscientos samba sacó contamos con el apoyo de más de doscientos cincuenta mis hacia entrar en Bochum cláusulas abusivas o RG hoy llama al novecientos novecientos siete seiscientos

Voz 6 12:27 no solo un sea restas a punto de conocer al padre de su novia que es militar un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres

Voz 12 12:38 digo una seta gastronomía hay humor harían perfectamente en canela fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este veintisiete de febrero a las ocho y media de la tarde en el Auditorio a Banca de Santiago con la colaboración del Concello de Santiago

Voz 8 13:02 quieres de anunciar de una gracia en las principales radios al mejor precio entran en el club de la radio punto com quieres tu anuncio con la mejor calidad de sonido incluso con las voces de los actores preferidas ideales

Voz 1804 13:12 con los veinte euros entrar en Cruz de la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida y muy económica deja que los encargados de todo de la radio punto com para que venas más

Voz 1643 13:30 la jornada veinticinco pone punto final en el Ciudad de Valencia a las nueve juega en Levante y Betis última hora del partido José Manuel alemana muy buenas hola muy bueno

Voz 13 13:37 las el Levante que va a tener una nueva oportunidad para despegarse de sus más directos rivales en la lucha por la permanencia el conjunto granota encadena doce jornadas sin ganar y Muñiz podría jugarse su continuidad tras ser ratificado el pasado lunes por el consejo de administración el técnico asturiano podría cambiar incluso el sistema apostando por un cuatro cuatro dos con en la medular

Voz 3 13:53 Roger histórico en ataque por su parte el Betis opta las

Voz 13 13:56 séptima plaza de la clasificación tras su última derrota ante el Real Madrid Setién no podrá contar con Guardado Jamaat ambos con molestias musculares lo que significa que Javi García regresará al once inicial la principal novedad en la convocatoria es el regreso de Rubén Castro se espera buena entrada en Orriols para un partido que va a dirigir el colegiado vasco de Burgos Bengoetxea

Voz 1643 14:13 Levante y Betis que cerraron una jornada que además de Messi Suárez Cristiano ha tenido otros dos protagonistas uno en el Villarreal donde Sergio Asenjo paró dos penaltis en la victoria ante el Getafe una buena forma de poner fin a un año complicado porque hoy Xavi Isidro hace trescientos sesenta y cinco días que sufrió su cuarta lesión grave de rodilla muy buenas

Voz 0470 14:31 así es Óscar quedarme buena se produjo en el Madrigal y en esa misma portería paraba uno de los penaltis en la primera mitad ángel en la segunda en la portería contraria a Jorge Molina por eso hoy Sergio secos uno de los protagonistas ha entrado en el Olimpo de los pocos porteros de Primera que ha logrado parar dos penaltis en un mismo partido Ausejo protagonista como también el presidente Fernando Roig que hoy aprovechando la presentación de la Gala Nacional del Deporte que se disputa bueno que se va a celebrar aquí

Voz 1643 14:54 en Castellón ha hablado de Rubén severo

Voz 0470 14:56 el Villarreal tal cual mantiene su postura va a esperar a la resolución judicial todo y que el club recuerdo ha suspendido de empleo y sueldo al jugador esperemos que esto acabe de la mejor manera posible aunque tiene pinta de que va a estar mucho tiempo

Voz 1643 15:09 la verdad que no tiene pinta de que acabe bien también en tierras valencianas muerda fue protagonistas Santi Mina su doblete ante la Real Sociedad las paradas de neto le mantiene a dos puntos del Madrid en la lucha por esa tercera plaza Pedro Morata muy buenas

Voz 1716 15:21 hola qué tal buenas tardes el Valencia ha cambiado la cara muchísimo porque venía de seis derrotas de manera consecutiva entre Copa del Rey y Liga ya pasado después de caer eliminado en las semifinales de Copa ante el Barcelona en Copa del Rey ha pasado a tres victorias de manera consecutiva en la Liga tal es así que ha consolidado su posición de Champions ahora mismo Valencia está con ocho puntos por encima del quinto IL diez puntos por encima del sexto y además está a dos puntos del tercero el Real Madrid fíjense en este dato el año pasado el Valencia en toda la Liga sumó cuarenta y seis puntos hoy el Valencia a falta de tres

Voz 1643 15:54 de jornadas tiene cuarenta y nueve ha mejorado muchísimo este Valencia que está luchando por esa tercera plaza con el Real Madrid no a perder el puesto de Liga de Campeones porque detrás del Valencia del Villarreal en la tabla viene el Sevilla tras la derrota ante el Atlético de Madrid por goleada de recibir otra vez cinco goles hoy en Sevilla están pendientes de la debacle de la declaración del presidente Pepe Castro porqué declarara no Quillo buenas tardes

Voz 0700 16:18 bueno pues eso aclara porque un chalé denunció buenas tardes por administración desleal de la sociedad así haciendo uso también de una tarjeta cargando os la cantidad de gasto

Voz 14 16:29 cuenta a ver el club algo que le deja a tres

Voz 0700 16:31 kilo a el presidente tras una segunda declaración ya en este juicio porque entiende que lo único que ha hecho para el Sevilla es darle aportan alejarse mucho tiempo y a veces incluso también su dinero está tranquilo

Voz 15 16:44 tranquilo tengo mi conciencia muy tranquila personalmente la fe

Voz 1804 16:48 a sólo no

Voz 15 16:49 soy totalmente tranquilo si de verdad es mi conciencia la tengo muy tranquila sólo hecho es trabajar por el Sevilla durante muchos años y sigo haciendo

Voz 1643 16:57 pues está tranquilo el presidente el Sevilla hoy termina la jornada veinticinco en Primera la XXVIII en Segunda tenía que haber terminado ayer pero no se jugó el último partido por culpa de las lluvias caídas Tenerife así que hoy a las ocho las siete en Canarias se juega al Club Deportivo Tenerife Club Deportivo Lugo para cerrar el balompié que contar que el tesorero de la Real Federación Española de Fútbol y todavía presidente en funciones Juan Luis Larrea tiene nuevo cargo la UEFA cuales Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 17:23 qué tal buenas tardes Oscar pues mira es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA cubre la vacante que dejó Villar cuando dimitió entrar en prisión Le han elegido esta mañana en Bratislava la semana que viene Larrea va a dimitir como presidente de la Junta Gestora de la Federación para poder ser candidato a la presidencia hasta el año dos mil veinte pero es una buena noticia para el fútbol español porque Larrea está desde hoy formando parte del Comité Ejecutivo de la UEFA

Voz 3 17:48 tres Sí diecisiete Hasta aquí el fútbol

Voz 1643 17:57 hoy ha arrancado en Montmeló los primeros entrenamientos de la pretemporada de Fórmula uno también han empezado los primeros problemas para Fernando Alonso que ha perdido una rueda nada más comenzar la sesión especialista de Fórmula uno de la A6 de la sede de Manu Franco que ha pasado cuenta Ana buenas tardes

Voz 14 18:12 ahora muy buenas tardes bueno pues la verdad es que ha tenido mala suerte escandaloso porque ha salido al principio horas nueve y diez aproximadamente yo no soy de salir a ningún problema es la segunda vez que ha salido cuando llevaba ya seis vueltas consecutivas amén sin problemas en bonos tiempo serán segundos esto comentó

Voz 1643 18:30 pues de

Voz 14 18:33 Bárcenas ha salido una de las ruedas por una verja defectuosa según el equipo Mc Laren hay otras teorías que dicen que el problema pues es algo más graves pero bueno en cualquier caso a Fernando hasta luego buena parte del inicio la sesión fuera de la pista pero ahora está en carreras de no está en el asfalto de Montmeló es quinto que en un día en el que el mejor tiempo en el Ricciardo el piloto de Red Bull un día en el que hace muchísimo muchísimo frío estoy futuro Montmeló

Voz 1643 19:01 un minuto para noticias en Moto2 es noticia de quemar Márquez ha renovado con Honda hasta cuando especialista en motos de la sede la Chércoles muy buenas

Voz 14 19:09 o eso y ráfagas para dos mil veinte inclusive tiene esta temporada en el dos mil dieciocho se encontró competidor ya prorrogado por dos más que este despeja así una de las incógnitas más importantes del comprar camisetas del mercado que cita Kitajima para la próxima temporada porque esta acaban contratos pudo a las vacas sagradas de la clase reina de Moto GP ganó la cuestión es saber quién será su compañero de equipo Dani Pedrosa consiguiera otra prórroga ver Rato o cambiará de aires y vendrá un compañero nuevo apuntes los nombres de su hermano Alex Márquez ir yo admiro de Moto2 como posibles rivales para ese puesto

Voz 1643 19:43 ya esta tarde a las siete en Zaragoza España Montenegro es España gana estará en la segunda fase de clasificación de Mundial de China de dos mil diecinueve son las tres y veinte desde aquí y hasta las cuatro Se pasan por hacer el resto de compañeros de las emisoras para contarnos más noticias

Voz 0239 19:58 de ir deportivos

Voz 17 20:00 todo inasible

Voz 18 20:06 elijo este tema musical

Voz 1623 20:07 el literario y vital para anunciar con

Voz 18 20:10 el clasicismo de las promociones de los noventa un contenido que define un país diferente hemos creado en los últimos años dice así hay cuatro elementos que unen a las tres personas que voy a nombrar Najat el Hachmi Miguel gane y escándalo culo son escritores su escritora dos presentan nueva obra tres son hijos de los emigrantes que llegaron en los últimos treinta años a España cuatro este lunes estarán en La Ventana con Carles Francino

Voz 19 20:53 desde ahora y hasta las cuatro de la tarde con la información más cercana de con toda la actualidad del deporte madrileño con la última hora del Real Madrid antes de viajar a Barcelona donde va a jugar mañana contra el Espanyol más lejos Serván Yannick Carrasco y Nico Gaitán del Atlético de Madrid los dos ponen rumbo a China al Dalí Angie fan ningún

Voz 1643 21:11 pero bastaba ya en el derbi ante el Leganés del próximo miércoles en el Metropolitano Un partido con cinco bajas para el Leganés que suma cinco partidos sin ganar ayer se rompió la buena racha del Getafe perdió en el estadio de la cerámica donde Sergio Asenjo le paró dos penaltis al Geta además en Segunda el Rayo ganó al líder iba a luchar por el liderato y el Alcorcón perdió en Granada con dos goles de Adrián Ramos en apenas dos minutos antes de las cuatro vamos a poner todo esto en orden pero antes es lunes todos los lunes en SER Deportivos hay barra libre la tertulia más salvaje de la radio española sintonía de sueldo a la cadena más cada día porque veo que le suelto la cadena lo cuadro de la tertulia eh a veces es bueno un poquito el violento verbalmente uno con otros vamos a ver cómo empieza esto y cómo acaba hoy desde ahora hasta las cuatro menos veinte Jordi Martí Barcelona muy buenas

Voz 0985 22:06 más tarde Oscar lo que sí que están sueltos son todavía muchos chavales que por las calles y plazas de Barcelona Óscar es emocionante ver cómo ensayan cómo tratan de emular el gol de Messi no sabes el disparo seco a ras de suelo que sorprendió a la defensa del Girona bueno no simplemente que me me parecía y me me me apetecía compartirlo aquí con vosotros como toda a esta hora de la mañana tantos chavales por las calles y plazas de Barcelona emulando ensayando el gol de su crack

Voz 1643 22:36 apetecía también decirlo anoche en El Larguero de la tertulia que te es esto esta mañana el de ayer era durante todo el día el mismo exclusiva que sigue sigue si ese es el el gol que le faltaba a Messi junto con uno de chilena en el diario As hoy con buen sonido además ahí está Manuel Esteban hola qué hay también encantado de de Madrid donde todos los chavales por las calles de Madrid que están intentando

Voz 1623 23:00 no es mulato irrepetible balonazo

Voz 1643 23:03 de asistencia de Griezmann no el derechazo Square dar muy bien

Voz 0985 23:09 sí sinceramente hombre son también un gol expectación cosas espectaculares pero no me parece que tengan esta capacidad genial de Messi

Voz 1623 23:17 han sentados a la misma mesa llevaba como en la misma mesa que te está entrando ya un poco de nerviosismo pensando en el domingo

Voz 1643 23:26 eso es como a veces se acelera que a mí que era hasta Miguel Martín Talavera

Voz 20 23:30 qué tal muy buenas yo vengo desde Sevilla donde los niños iban a la escuela invitaban a nadie es el único sitio donde pero era algo deja ayer hacia los patios el cole donde ha dicho que esta mañana patio ahí te ha pillado ahí vale no yo misma

Voz 1576 23:45 duda ese las tres veintitrés todavía sigue haciendo tropelías Luis Suárez para amarilla porque ya más no puedo hacer el balón con la mano demorar saques

Voz 1623 23:55 borrar

Voz 1643 23:58 su segunda familia hoy a los tres pero no eche de menos a alguien

Voz 1623 24:02 oye Romero está mal malo no sí pero lleva de baja desde cuadros cinco días a que me temo lo peor pues yo creo que lo peor que el recambio que lo verbalmente uno de Asturias por el recambio no me no me voy a hacer

Voz 1643 24:14 ayer Antonio Romero buenas tardes en la Cadena SER

Voz 1623 24:22 no no ha fallado ha fallado en el momento estaba quedando espectacular de momento hombre

Voz 0985 24:27 por lo menos alegrarnos de su recuperación

Voz 21 24:29 no habrá bajamos bueno habrá bajado espera de Qala i Naw que era broma que no está Román con una balón a la plaza para para

Voz 1643 24:36 dimite el gol de Griezmann no creo que está llamándole Sonia que sí que Romero va a la tertulia pero ya aprovecha para deleite para tirarlo ahí de no ser aún asturiano y tal profesora Ana buenos mental

Voz 1623 24:49 supera Romero que es verdad que la fallara el aparato

Voz 0985 24:54 en lo que recuperamos Antonio siempre contentos de saludarles de nuevo de saludarle de nuevo

Voz 1643 25:00 ver Oscar falta sólo al menos en ese dan solo ya verás

Voz 0985 25:03 tema este de Luis Suárez ayer e Iturralde dijo que en ninguna de las acciones de Luis Suarez merecía tarjeta amarilla con lo cual lo grotesco de El show de Luis Suárez todavía está multiplicado no solo no consiguió ver la amarilla no sólo consiguió hacer un gran show que a mí me pareció que era un poco brotes poco sino que además ayer descubrimos nos lo dijo Iturralde que ninguna de sus acciones buscando esa tarjeta lo era por P

Voz 1623 25:30 eh esto es que es que alguien podía entre

Voz 0985 25:32 porque que el árbitro le vaciló dice al árbitro mira ahora por mis tal pues no te la enseño pero en oro es que al parecer ningún tan fácil que esto fue aquí lo recordó la retransmisión del carrusel Oscar tan fácil que lo hubiera resultado habiendo marcado un hat trick que despojan de la camiseta y fuerzas amarilla ganen pero no fue capaz de verle

Voz 1643 25:49 esto que por unas cosas y lo torpe que que espero otro abono a ver acabar la sanción de Romero Romero está por ahí ahora no

Voz 0239 25:54 sí claro quince minutos un águila habitado de no hola hombre de dudas eh varias cosas a mi mejor que no me suelta la la cadena no sacas suelta la barriga de jalear luego estoy de acuerdo con Talavera creo que en la única ocasión en veinte minutos que estar de acuerdo en a la vez con Talavera que me parece que los niños hasta las cuatro de la tarde en el día de hoy deben estar en el colegio a partir a partir de ahí se Iturralde dijo eso que que yo no lo escuché ayer tengo que ser honesto si Iturralde dijo que porque he tenido la mala suerte se echaba mucho de menos eh pero he tenido la mala suerte de ver los partidos con un aficionado tranquilito en casa sin sin el ruido de las bufandas digamos si Iturralde run en directo sí sí Iturralde dice en directo que ninguna de las acciones de Luis Suárez es merecedora de cartulina amarilla yo creo que lo que yo tuve no es un virus el virus lo tiene Iturralde no que corto

Voz 1576 26:48 total pelis ha descentrado al tirarse

Voz 0239 26:51 pero sí una contracción pero pulso discrepa

Voz 1576 26:54 hoy si tirar empero otra empresa perdona

Voz 0239 26:57 pero otra cosa pero ahora en segundo otra cosa es que pueda decir que el árbitro

Voz 1576 27:01 no sólo por cierto también que a mí por cierto también

Voz 0239 27:04 vale que no dijo esto Antonio Hens de gestión déjame pero déjame no de la tarde hay que bastante tengo con lo que tengo otra cosa es que el árbitro gestionara que repito a mi me lo parece gestionara bien la situación si decidiera no sacarle a Luis Suárez la cartulina amarilla para ganarle el pulso no sé si el árbitro es el que tiene que decidir si ganarle el pulso no a Luis Suárez eso no lo sé pero lo que no se puede decir es que ninguna de las cartulinas amarillas o ninguna sanción esa cartulina amarilla porque si no corremos el riesgo de caer en la palabra que he dicho Talavera

Voz 1623 27:36 bochorno a mí

Voz 22 27:38 a mí me

Voz 0985 27:41 dime por favor si puede sacar Oscar la cinta no sería un favor pero yo anoche estaba Joan tala tanto

Voz 1643 27:46 yo lo voy a tener en el estudio y aparte son muy antiguo hora al agravados digitalmente

Voz 0985 27:52 es una forma de decir ETA está tala de testigo también tanto en el carrusel como en El Larguero Antonio emite me sorprendió pero lo que dijo Iturralde es que ninguna de las acciones por ejemplo cuando agarra por las cintura al defensa del Girona como no es una acción creo recordar dijo prometedora sí pero ya no es el agarrón del pie

Voz 1576 28:11 sí pero fue demasiado no no te pregunto tal

Voz 0985 28:14 así tendríais que yo sí es verdad así me apretó olvídate que tus escuchamos

Voz 1576 28:19 pero es belga pero lo que dijo Iturralde allí un tío se tira al suelo coge el balón con la mano cuando no puede coger el balón con el pie de un tipo no quiere tirar al suelo si tú cree sinceramente si eso nos tarjeta amarilla en el entonces es que yo he perdido el tiempo de todos estos años

Voz 0985 28:38 es que discúlpame yo siempre les digo yo no soy árbitro no me conozco Inter

Voz 0239 28:44 nota interior Oscar por favor concedan

Voz 0985 28:47 hemos le al señor Iturralde el conocimiento

Voz 1623 28:49 no sólo se vio es que yo soy con la barra libre pararla

Voz 0239 28:56 Jordi ocurre para mí Iturralde es el mejor comentarista arbitral de este país esto es un gusto personal dicho esto no tiene por qué ser infalible si ayer dijo eso

Voz 1623 29:06 dijo una barbaridad llevarla a los Oscar pues a la pregunta de Miami

Voz 1643 29:12 la SER Si un árbitro aún siendo amarilla no se las saca

Voz 1623 29:15 para no darle la razón para que podamos para niños pobres tampoco es

Voz 1643 29:21 hace lícito a mi modo hablar no

Voz 1623 29:23 porno arbitral que fue el penalti de Carvajal al Alavés con empató a cero que a mí me parecen más bochorno sonrojo que lo que está hecho hablando de la tarjeta

Voz 0239 29:33 pero es cierto no aparece como un camión el Talavera otro que se ha llevado parte del virus lo tiene que no es penalti no es penalti pero pero decir que te parece una acción puntual que no es nada fácil de ver en directo la FAPE era fácil de liderato cierto el Real Madrid hubiera gana el partido si eso sí con la gorra eso usted dice hicieron claro que me has echado mucho de menos yo lo sé ha dicho Di pero dicho esto si eso te parece igual que el cachondeo que el bochorno de la de la continua provocación de Luis Suárez al colegiado para que les sacara cartulina amarilla Manolete el virus lo tienes tú comenzaba el virus

Voz 1623 30:15 a ver cuando hablamos de Griezmann ideario esperamos diera el penalti

Voz 1576 30:20 Khaled penalti eso es indudable Sos duda ya era creo con cero cero en el marcador au uno cero no me acuerdo muy uno cero cero cero que podría haber pero bueno en cualquier caso yo creo que la de fin de semana dudas para Luis Suárez Jordi Alba Jordi Alba la sacó rápido se quitó de enmedio hiló Luis Suárez pero dicho esto yo más

Voz 1623 30:39 a Jordi Alba y Jordi Alba es fútbol sala una ve la segunda amarilla Follies borra el que se ha borrado pero pero lo que lo que iba a decir

Voz 1576 30:51 a mí respecto a lo que ha pasado en el Bernabéu yo sigo pensando que a mí más había un error puntual volverán ligar al que los árbitros pueden acertado no acertar isla jugada estoy acuerdo con Romero que es es complicada de ver en directo luego con la cámara lo ves muy claro qué es la actitud yo creo que las dos primeras faltas que hace el Alavés a Hernani a no recuerdo otro jugador dos tarjetas amarillas hay una contra monumental que corta Theo que que caza a un jugador y no les sacan tarjeta o sea yo creo que ese es el criterio eso es lo que puede enfadar a la gente el criterio que al final el grande y sobre todo Madrid

Voz 0239 31:23 sea ya salen de la rueda de prensa la rueda de prensa el Pitu Abelardo y la verdad es que la rajada sobre el árbitro fue tremenda no pero pero no sé no sé si o no eso eso sí pero pero si lo que queréis contarle a la gente Talavera es que el el partido del sábado del Real Madrid el Madrid lo gana en uno de sus mejores partidos en el Santiago Bernabéu ante un buen equipo sobre todo desde que está Abelardo en el banquillo si queréis vender a la peña en Madrid en el partido el partido el Madrid gana el partido por el Oporto

Voz 1576 31:50 si lo si no hay mal encaminado quisiera decir lo diría yo yo no he dicho eso yo yo hablo de un criterio que al final el árbitro de todo

Voz 0239 31:57 se eligen la semana pasada otro partido

Voz 1576 32:01 al final el el el árbitro es una persona diez permeable y al final tú sabes que el grande pesa mucho y pasó el día el Paris san Germain contra el Real Madrid con el criterio le pasó el Barça con el Alavés pasa mucho quizás un poco lo que quería denunciar Manolete no sé si lo dirá por ahí Manuel eh mira

Voz 1623 32:17 nosotros hicimos nosotros pero yo reconozco las cosas nosotros hicimos un penalti el de obra Iker por fin hay milagrosa en el fútbol español ya que al Athletic le pitan penalti nada

Voz 0239 32:29 es verdad que yo Diego Costa que hace un partido que hace un partido soberbio partido de de de de como dirías tú de sombra Erazo la que el inglés que te pareces

Voz 1623 32:38 mejor de que es lo que pedirían para por lo menos precio que he visto a Cristiano Ronaldo con escudo a dio otro de otros rivales ya otras aficiones Cristiano Ronaldo no pregunta Chris alto no jugara ahora cuando quiere el moderador habló

Voz 0239 32:57 hemos de Cristiano Ronaldo pero mira la pregunta es directa Manolete que te parece que lo que hace un que hace un partido descomunal como hizo Diego Costa frente al Sevilla está mientras estuvo en el terreno de juego qué te parece la que puede liar con esa ridiculez que hace ante el inglés esa es la pregunta

Voz 1623 33:12 no simplemente en que los tiene bien puestos que se enfada pero pero

Voz 1576 33:16 escuchaba una cosa hacer eso que que que que es una pantomima Eagles

Voz 0239 33:20 esto es la tarjeta amarilla justa

Voz 1576 33:22 que eso para todos los días que libra dio Costa cuando desde que ha llegado no ha hecho nada en la expulsión ha sido poner al agradó siempre sacó a Diego Costa

Voz 0239 33:30 porque pero que alguien pero que lo que hay

Voz 1576 33:33 Somalo Diego Costa si eso quisiera lo de ayer lo de ayer el lamentable lo lo de ayer es que esa acción es acción ya le condena ya ya no va a vosotros

Voz 0239 33:42 lo primero que dicho el partido que hace Diego Costa es descomunal que lo que le da Diego Costa al Atlético de Madrid y particularmente lo que le da Antoine Griezmann es tremendo repito lo que le da Griezmann para mí parte del éxito de la resurrección de Griezmann es Costa piden porque tiene a Diego Costa partiéndose el pecho con los dos centrales dicho esto no le hace ningún bien a Diego Costa ocultando acciones como la de ayer que yo no te digo que le pueda tele pueda condenar a una expulsión porque sería exagerada pero igual coge otro árbitro en otro momento va a la calle tenemos el lío

Voz 1623 34:15 está otra vez por cierto tala Gameiro te quieren invitar más pensando en el partido contra el Barça que vuelvas a salir defendiendo a Fernando Torres porque el gol de Gameiro estaría garantizado

Voz 20 34:27 no conoce a mí no me tiene que invitar Gameiro

Voz 1623 34:30 al muy bueno de San ante el Athletic contra él y golazo

Voz 1576 34:35 se tiene que dedicar a hacer Gameiro esa jugar cuando lo pongan y sobre todo a no haber tirado media temporada Honorato

Voz 1623 34:44 todo ante el Athletic Club y como la tiró

Voz 1576 34:47 como la tiró media temporada por operarse tarde porque no quería salir porque se verde el equipo porque saben que no contaban con él a mi a mi yo no me subo a carros en marcha como suele hacer tú es de fosas ventajista en el caso de de Gameiro yo porque puede meter un gol diez ó veinticinco pero que la primera parte de la temporada no sabe no no ha respetado esa camiseta no ha sido profesional suya te lo puedo decir

Voz 1643 35:10 la pregunta a hacer ahora ya que el domingo la José cuarto de ese Barcelona

Voz 1623 35:16 estás haciendo Jordi Jordi sacaba de cortarle

Voz 1643 35:19 es pero con oye le pasó

Voz 1623 35:21 si no perdona a alguien mi intervención pues no se a la era o Romero tienen acceso al cable lo pinchó aprovechando

Voz 1643 35:32 antes de que te Cortese Aylwin o va a haber liga el domingo a eso de las seis de la tarde a uno

Voz 1623 35:37 pero hubo Liga Oscar yo aquí en la Liga

Voz 1643 35:40 a siete puntos a cuatro es Kylie con siete

Voz 1623 35:43 hay líder con diez Jordi lo he dicho siempre eso es verdad es que yo en esto e incluso nunca he descartado Real Madrid bueno a

Voz 0239 35:51 sí la verdad es que éramos el reto

Voz 1623 35:53 poquito honesto a la Unión Deportiva Las Palmas Leganés eh claro no les pueden faltar ni a la Unión legales sobre todo Noblejas es al respeto a mi me gustaría saber en qué momento o Romero o Talavera me han cortado la línea cuando yo estamos ubicando lo de Messi

Voz 1643 36:07 ha sido no está jugada

Voz 0239 36:09 estaba escuchando por el teléfono intentando hablar creo que era Sonia la que decía que te cerraran que por teléfono no

Voz 0985 36:16 simplemente un marciano que hoy ha escuchado la barra libre pues será quedar muy sorprendido de que ya

Voz 10 36:22 Nos Talavera ahí Romero y Manolete

Voz 0985 36:24 dado tantos minutos hablar de Luis Suárez no lo hayamos hecho de Messi

Voz 1623 36:28 el texto habla de Messi perdona

Voz 0985 36:30 protagonizó una exhibición maravillosa y me gustaría

Voz 1623 36:34 Kylie Minogue Jordi Griezmann Nisman si Messi está sano apuntarlo si Messi está sano está en este modo exhibición

Voz 0985 36:46 no tenéis nada que hacer en la Liga y claro eh yo preveo que tiene prisa el otro día dijo Valverde tengo prisa no no el problema es que eh pues ya te digo Jordi tiene prisa

Voz 0239 37:00 el que tiene prisa es Messi pues yo te lo digo Jordi lo que te dije anoche con Messi sin estar

Voz 1576 37:05 malo el Atlético de Madrid se pasó por la piedra dos eliminatorias de Liga de Campeones en cuartos de final al Barça lo eliminó ilegal

Voz 0239 37:13 no la no tenía el nivel ese año no tengo Beloki bueno he dicho eso que para mí Messi está en el mejor nivel que yo le he visto que aquí quizá no en el en el nivel más espectacular más bonito de ver que yo creo que ese pues a lo mejor el día del gol de del Getafe por poner uno es ese ya no huele pero sí en el en el mes y más dominador que se haya podido volver que en un campo de fútbol es es para mí está siendo esta temporada por regularidad por dominio por manera

Voz 1643 37:41 ejecutar el fútbol por manera de pensarlo todo

Voz 0239 37:43 eso es así dicho esto se llena la boca hablando y alabando a Leo Messi quisiera escucharos a hablar de la penúltima resurrección de Cristiano Ronaldo porque aquí está estrés que no Paradis de Man de matarle el lunes tras lunes

Voz 1623 37:58 hay yo digo porque yo soy sólo premiado Laurel de su amigo Mel mañana con los premiados Lauro de su amigo Mendi no nos ya no es una cuestión de Brenes es una cuestión de si charra de chicharras eh eh no te preocupes por Messi cada día es mejor él está en su Max en el cénit de su carrera deporte

Voz 0985 38:20 el IVA lo que si no se es situado

Voz 1623 38:22 es el de aquel entonces eh cuidado eh tienen para este dentro de viene con el mazo golpeando eh

Voz 0985 38:33 el tema de Cristiano pues bueno yo siempre he dicho que el Madrid es un magnífico adversario un rival formidable es más aquí mismo en la barra libre

Voz 0239 38:41 los cristianos Cristiano Cristiano el Real Madrid

Voz 0985 38:44 sí ponen nombre tú quieras siempre he denunciado eh

Voz 1576 38:47 Pablo Pinto y Talavera que está muerto ya o Cristiano hace un juego de nueve porque es un tío que tiene gol lo va a tener hasta que se retire construye les lo ante del lateral derecho no pero lo que te digo jugando de nueve El cristiano que jugaba en banda ya no está y cada vez que tú aunque lo dijimos

Voz 1623 39:03 aquí no

Voz 1576 39:06 no parece que sigo diciendo lo también dije lo que me parece una

Voz 1623 39:11 es que es que siga haciendo esa bicicleta

Voz 1576 39:13 la banda intentando no hará para no irse viene nadie tocarlo

Voz 0239 39:17 tras también dije que es una falta de respeto intolerable la que parte de la gente estaba teniendo como Cristiano Ronaldo también dije que muchas de las peras periodísticas que llevamos haciéndonos durante toda la temporada de qué le pasa al Real Madrid Se explican de una sola manera que Cristiano no las enchufada desde que Cristiano las vuelve a enchufar el Real Madrid gana prácticamente todos los partidos

Voz 1623 39:41 eso no

Voz 1576 39:43 no yo ya he dicho lo que pienso creo que Cristiano va a hacer gol

Voz 0239 39:47 se va a hacer bueno número eso no lo creían si lo logra

Voz 1576 39:49 sí yo creo pero creo que bien

Voz 0239 39:52 sí y creo que está en el ocaso de su carrera antes

Voz 1576 39:55 hay una regularidad de ocho meses ahora le da para tres meses porque la primera parte de la temporada ha sido muy discreta por no decir muy mala ya a partir de ahí bueno pues esa es la realidad el día de divismo el del país por las nubes y los gays en pone el sol en brazos mete un gol de rebote hace un partido más que discreto dominado como el resto de su equipo

Voz 0239 40:18 me Te2 no sé no te importa bueno para Israel

Voz 1623 40:21 penaltis de la Liga española que va en la pelea por la Bota de Oro Cristiano no

Voz 0239 40:31 Guerra es que Cristiano tiene de esa ya para regalarte y Manolete en el Madrigal está el madridismo está muy muy muy preocupado por dos palabras Talavera y creo que no firmaría que Cristiano Ronaldo descansar hasta diciembre incumpliera todos los años con el propósito de hacer un final de temporada como por ejemplo hizo el año pasado pero que el madridismo está tranquilo

Voz 1576 40:53 eso demuestra que no es el mejor

Voz 1623 40:55 todo el primero está bien yo lo firmo

Voz 0239 40:58 este año el año pasado hablaron campeones y no

Voz 1623 41:00 esto es bueno que no ha llegado a al menos veinte más

Voz 1643 41:03 no hemos hablado de Messi como en alto Óscar hemos a la de Cristiano hemos a la de Suárez pero es que nosotros esperando el otro protagonista de la jornada veinticinco en Primera un tío que ha parado dos penaltis en un mismo partido yo iba hace justo un año que sociales

Voz 0239 41:17 es es la ironía iraquíes que lo mete

Voz 1643 41:20 hala Iker vaya al Mundial que se lo haga no ahora hace lo vamos a preguntar a ver qué nos dice este va muchas gracias gracias Jordi Martí un abrazo hasta luego Romero pero por de pronto para que otra vez un abrazo chavales ya Talavera tuviera la comida muchas gracias

Voz 1576 41:35 hasta luego son las cuatro menores

Voz 1643 41:38 veinte pasadas de la tarde nos vamos a Villarreal después de pausa

Voz 29 44:12 no recuerdo nunca pequeño a poco

Voz 1643 44:17 eso lo lleváis estudiado eso es talentosos al así estuvieron de va la pelota intentado pararla

Voz 29 44:22 no es que nuestros porteros no nos dan muchas facilidades y bueno pues no nos enseña muchos vídeos de otros lanzadores pero bueno siempre nos dice que que regiones el que hay que estar portería es el portero y que que tiene que decidir

Voz 1643 44:36 saber qué día es hoy Sergio

Voz 29 44:39 se lo dijeron a partir de hoy se cumple un año de de lesioné así que bueno que muy contento de estar jugando disfrutando y sobre todo con el estamos

Voz 1643 44:50 algunos le dices a un hombre que ha tenido cuatro operaciones de rodilla tres en la izquierda y la derecha ahí está al cien por cien eso lo dice sinceras imposible

Voz 29 44:59 hombre no es fácil está claro que que son muchas lesiones pero bueno he tenido la ambición de recuperarme lo mismo que que se puede salir adelante que sí que se podría volver al máximo nivel y bueno pues poco a poco