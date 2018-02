SER Deportivos: Misterio Neymar (27/02/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER sin Aimar estornuda se constituya el Paris san Germain entero el brasileño se ha lesionado el tobillo y el añade ahora una fisura en el dedo de un pie el dolor de Neymar es el de todo el equipo francés falta una semana para el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes INE un médico reputados capaz de asegurar la presencia de Neymar en el campo ante el Real Madrid es más todos dicen que es casi imposible ahora bien los nervios que rodean al equipo galo no dice mucho bueno del un equipo que se ha gastado tal pastón en refuerzos debería tener alternativas para medirse al Madrid y pensar en ganar Si el Madrid perdiera a Cristiano nadie pensaría en que ganara al París Saint Germaine fuera Misión imposible pero en Francia casi se piensa así sino estará el ex azulgrana Neymar forzará a tope si es necesario pero es humano no es Superman también selecciona ahí está sí constipado estornuda animar no será un constipado de los galos como pierdan como caiga más con Costa todo Emery va a vivir la peste de aquí a final de ETA a las tres y uno comenzamos

Voz 0699 01:11 aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde como cada día resumimos el deporte de la jornada gracias por habernos como más os mole por la radio por vuestro mira a través de la aplicación de la SER la televisión la TDT nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí desde Madrid en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa hoy con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo vino no ha valido como cracks de la tecla K ayer cerró la jornada de Liga sin tardar en veinticuatro horas Se abre la siguiente en el no parar en que Tebas ha convertido esto hoy juega el Real Madrid en Cornellà y lo va hacer sin Cristiano Ronaldo por descanso y sin Casemiro por una gastroenteritis con Isco y Marco Asensio muy titulares se supone pero para evitar suposiciones ahora os voy a llevar a Barcelona a preguntar bloques toda una suposición hoy es lo que está ocurriendo con Neymar que seleccionó depende a quién escuches desde pasa por el quirófano o juega contra el Real Madrid así quedándonos del parte médico esguince de tobillo y fisura del quinto metatarsiano el diagnóstico del doctor Ripoll s

Voz 3 02:13 está claro es que el futbolista corre su tendón vigas hueso está lesionado aunque es muy difícil de tratar de acceso que cubo es usada pueda jugar

Voz 1372 02:23 el partido pues eso es lo que dice el doctor

Voz 0699 02:26 daremos en París con lo último de Neymar y lo último es que Emery ha dicho que existe una mínima posibilidad una posibilidad pequeña de que Neymar esté pero que no está descartado haremos en Inglaterra en donde atentos tres dio discos tres recogen hoy la posible salida de Harry Kane hacia el Real Madrid cuando el río suena ya sabes llevaremos también a Girona donde se completa la jornada de liga de martes con el Girona Celta

Voz 0699 02:53 la operación salida China con el partido de mañana ante el Leganés Icon este mensaje de Elche sólo al entorno a la afición a la directiva ganar la Liga Lobelle Cholo así

Voz 0501 03:04 la veo como como la vientos en los últimos catorce años siempre ha salido Real Madrid y Barcelona en los últimos catorce años salvo en el dos mil ocho el Villarreal ha segundo estamos en un campeonato imposible para los otros equipos que no sea Real Madrid Barcelona y nosotros cuando tuvimos esa posibilidad

Voz 0699 03:30 así que el mensaje del Cholo es contundente pero es una pose os lo voy a trasladar a vosotros este finde hay un Barça Atlético de Madrid que creéis que va a ocurrir en ese choque habrá Liga tras ese partido del Camp Nou os doy un número seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis es el Whatsapp eh SER Deportivos que es vuestro Whatsapp sentencias liga el Barça a aprieta el Atleti saldrá Griezmann se saldrá Messi pues esperamos notas de voz a seis treinta y nueve dos cero seis cuatro seis os escuchamos después oímos también después al director general del Villarreal atizar ese miedo nos iremos a Barcelona a huir quejas sobre el calendario de Liga de esta semana y más cosas porque más allá del fútbol tengo como en el chiste tengo cosas buenas regulares y malas primero las buenas de baloncesto está clasificada ya para la siguiente ronda de la previa del Mundial tras ganar a Montenegro anoche las cosas regulares Gerard Piqué ha convencido a los jefes del tenis para enviar el cambio de formato de la Copa Davis de cara a la próxima temporada un todos contra todos en una semana de lo más la aparente digo regular porque no sabemos cómo va a funcionar las malas al coche nuevo de Fernando Alonso se les sale una tuerca anoche en el estreno de los entrenamientos

Voz 0699 04:56 buenas al coche le falta un tornillo que diría que bueno luego le fue bien pero ayer la temporada con problemas en una tuerca recuerda demasiado al futuro reciente que no fue buena el vuestra fe lo que sí lo sea y nosotros vamos a tratar de contribuir a la próxima hora entre géneros pongo filosófico voy a poner deportivos son las tres y cinco vamos a lío tuve en de salgo

Voz 0699 06:22 lo primero que ordena el día es la cita de la jornada ha partido a las ocho fútbol Primera división en Cornellà un choque que ha jugado CS entre el Espanyol y el Real Madrid vamos a empezar los blancos que tienen novedades en la convocatoria que ha dado a conocer Zidane esta mañana novedades que hacen que la BBC no vaya a emitir hoy seca cristiano de la convocatoria cae alguno más Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 9 06:43 es que tal Pacojo buenas tardes sí Casemiro seca el brasileño con problemas estomacales entra Óscar el futbolista del Castilla en la convocatoria Llorente se perfila como titular de esta noche a las ocho en Cornellà ante el Espanyol la baja de Cristiano que ya contábamos anoche en El Larguero descansa el jugador portugués ya anunciaba Zidane en la rueda de prensa vería a decir que el Mundial está a la vuelta de la esquina de quiere proteger a su futbolista dentro de una semana el Madrid se juega su pase a cuartos en París y quiere proteger a Cristiano así que con la baja de Casemiro jugará Llorente arropado por Lucas Vázquez Asensio e Isco y arriba la figura de Bale Benzema

Voz 0699 07:25 habrá novedades por lo tanto en el Real Madrid con esa convocatoria y el Madrid gracias Javier está avisado con el Español el equipo de Quique Sánchez Flores emotiva contra los grandes y este año ha ganado al Barça y al Atlético de Madrid en distintas competiciones Joan Tejedor que es el acto

Voz 1061 07:38 pero al que se agarra a Quique repetir lo que ha hecho con los otros dos grandes porque lleva siete jornadas seguidas sin ganar en Liga en Liga no ha ganado de hecho en su estadio en dos mil dieciocho pero la única victoria desde fin de año cesa contra el Barça en Copa el líder también empató gracias en Liga el último triunfo de dos mil diecisiete como local fue contra el Athletic de hecho de los europeos sólo Sevilla y Valencia han ganado en Cornellà El Prat esta temporada por lo que el planteamiento va a ser similar y los nombres los mismos la única novedad en la lista es más Roca en lugar de Mario Hermoso

Voz 0699 08:02 el partido grande de la jornada de hoy el partido del que está pendiente el Real Madrid pero el Real Madrid vive pendiente también lógicamente de su partido de Champions de dentro de una semana y sobretodo en ese partido de la lesión de Neymar esguince de tobillo ir rotura parcial del quinto metatarsiano más qué duda dicen en París para jugar contra el Real Madrid bueno en realidad depende lo que mires en París sin mirar los medios de comunicación dicen una cosa si miras el entorno de Neymar dicen otra diferente si vas a buscar a Brasil otra opuesta así que bueno vamos a dejarlo en que la lesión es esa esguince de tobillo rotura del quinto metatarsiano mucho más qué duda segundos acaba el doctor Ripoll anoche en El Larguero el problema

Voz 3 08:47 yo metatarsiano se pronuncien Don fija el tema es el tobillo todo lo que extracciones de continuamente hueso mientras se corre se necesita la estabilización del todo guión entonces cada vez que el futbolista corre eso tendón pilas huesos que está aleccionado ya digo que es muy difícil que pueda jugar a partir de este producto cuando se produce un esguince de tobillo de tanta entidad como la que se protocolo normal tiro pero a eso que frecuentemente incluso acaba en el quirófano

Voz 0699 09:24 a ver si es una lesión que frecuentemente acaban el quirófano veo en chino que Neymar juegue de hecho lo del quirófano haya sido nombrado en Brasil pero veo posible también que sea una estrategia de despiste ya estén exagerando porque Emery acaban de decir que hay una pequeña opción de que Neymar esté contra el Real Madrid así que yo creo que lo prudente es que vayamos eh Fernando para lo que no pero para contarnos el otro partido de Primera del día con un toque chulo de ver por como juegan los dos equipos el Girona Celta a última hora Victory Chery Vittorio muy buenas

Voz 10 09:52 sabes qué tal va a ser una lucha apasionante por la séptima plaza en Montilivi en una noche que ya os digo que va a ser fría ese espera nieve para la madrugada no para el partido aunque la temperatura va a ser bajo cero mana por el calor las parejas atacantes de ambos equipos Stuani Portu veintitrés goles Iago Aspas Maxi treinta el Celta ya con las bajas de fondas por lesión y Cabral por sanción y la duda es si va a entrar en el once titular en el Girona es baja Gdaim van a infiltrar a Mojica para que pueda estar en el once y el regreso del delantero Christian Stuani se intuye como la novedad más significativa el once Stuani ha marcado en todos los partidos en casa del Girona desde el quince de octubre el partido es a las nueve y media y lo va a dirigir el canario Trujillo Suárez Sergi el vertido uno en Vitoria sino en Montilivi que donde se tienen que jugar los partidos de ganando partido para hoy un montón

Voz 0699 10:34 para mañana de hecho el del Atlético de Madrid se juega mañana partido que está marcado por un montón de cosas

Voz 10 10:39 que hacen que el Cholo habló muy poco del Leganés

Voz 0699 10:41 es el rival sino en ese acuerdo con diecisiete jugó por estas la marcha atina de Carrasco y Gaitán pero hay más cosas que le preocupan

Voz 0451 10:47 Pedro Fullana es una plantilla más o menos

Voz 0760 10:50 corta bosón diecisiete futbolistas de campo más los tres porteros es evidente que la Atlético Madrid tiene por delante los retos de la Liga y también sobre todo el de la Europa League que ya no cuenta con Carrasco y con Gaitán que están camino a China traspasados al Dalian y fan que va a ser propiedad del ex socio Wanda del grupo Wanda que ahora comprado este equipo chino donde va los jugador del Atlético de Madrid Simeone tiene muy claro que son pocos futbolistas pero eso sí son muy buenos

Voz 0501 11:13 la verdad que el equipo está bien yo sé que seguramente esto no dará la posibilidad de que la mayoría Tena minuto Si obviamente lo podamos contribuir de la mejor manera para para que se siga potenciando equipo que lo conoce porque somos pocos para para ir a buscar lo veremos pocos pero compromete

Voz 0760 11:40 dos Para mañana se esperan pocas novedades quizás sólo una Thomas tiene cuatro tarjetas amarillas lo va a proteger de cara al Camp Nou

Voz 0699 11:46 pocos pero bien atrincherados ha dicho el Cholo suspicaz pero es raro que los jugadores del Atlético de Madrid se vayan a China al equipo que precisamente eh su empresario invirtió en su día y luego invirtió en el Atlético de Madrid es en el metropolitanos el más destacado de la jornada de mañana pero mañana es un no parar de partido cuyas novedades vamos a repasar cómo se deben hola Daniel Álvarez muy buenas tardes qué tal muy buenas patriótico el partido Daniel novedades por orden cronológico vamos a empezar en el Coliseum Getafe Depor a las siete y media Dani venga a los locales que vienen de parte

Voz 0451 12:16 por contra el Villarreal este fin de semana ya con la baja definitiva también de Juan Cala que ha puesto también rumbo a China mientras que el Deportivo de la Coruña sigue en puestos de descenso once partidos sin ganar y sin embargo están las tan solo dos puntos de salir de los puestos de descenso así que también se la juegan los declaren sido

Voz 0699 12:32 misma hora también siete y media de la tarde duelo andaluz de rachas muy distintas en La Rosaleda juega Málaga Sevilla con más necesidad los locales el mala que son colistas llevan cuatro

Voz 0451 12:40 dos consecutivas con la baja también por sanción de Adrián González que además

Voz 0699 12:44 está lesionado de la rodilla hasta mediados de marzo

Voz 0451 12:46 su parte el Sevilla sigue en puestos europeos buena racha aunque eso sí también vienen del duro castigo que recibió el domingo contra el Atlético de Madrid en casa por ello Montelfo ha confirmado también que va a haber rotaciones Innova poder contar con el lateral Escudero por sanción ni con Jesús Navas por lesión

Voz 0699 13:01 no hay dos sin tres no cambiamos aún de horarios intimidad de la tarde partido grande en San Mamés uno de los clásicos de la Liga Athletic de Bilbao Valencia con digamos presión para Ziganda sí parece la afición que está en contra del él

Voz 0451 13:11 Nico del Athletic de Bilbao de Ziganda Ike busca mañana encadenar la que sería la segunda victoria consecutiva de la temporada en Liga algo que sólo han hecho dos veces en la temporada este año también van a tener que hacerlo sin Mikel Rico ni tampoco con la baja de de Balenciaga perdón por lesión mientras que en el Valencia llegan lanzados con tres victorias consecutivas ojo porque podrían ponerse incluso terceros al final de la jornada ya que están a tan solo dos puntitos del Real Madrid así que la mirada puesta hoy en el equipo blanco

Voz 0699 13:37 dice Ramos cambiando de horario partido las no

Voz 11 13:40 a media mañana coincidiendo con el Atlético de Madrid de madre

Voz 0699 13:42 el Leganés tenemos un Éibar Villarreal daré parados

Voz 0451 13:45 seis puntos con Europa como el gran objetivo de la temporada los entrenadores anuncian también rotaciones ir con problemas para el gol en el Eibar que suma ya ciento ochenta minutos sin marcar un solo gol enfrente semana encontrar nada menos que a Sergio Asenjo que viene de parar dos penaltis el pasado domingo

Voz 0699 13:59 esta semana va a ser un no parar gracias Dani cinco partidos para mañana dos para hoy el jueves otros dos más y no le hace mucha ilusión verse con menos descanso que el Atlético de Madrid vamos a Barcelona ya eh

Voz 0017 15:44 pues si el mosqueo no es de ahora porque el Barça se ha sentido perjudicado por el calendario Varas varias veces ya esta temporada pero lo de esta semana no ha gustado nada en el club no entienden que el Atlético de Madrid tenga veinticuatro horas más de descanso al jugar mañana y que el Barça tenga que jugar el jueves a las nueve de la noche en Las Palmas llegando a Barcelona casi a las cuatro de la madrugada tras el partido desde el club en privado no esconden su malestar pero admiten con resignación que al final deben aceptar lo que imponen las teles que son las que pagan

Voz 0760 16:14 ya no queda otra del Barça por cierto

Voz 0017 16:16 eh vuelve hoy al trabajo esta tarde tras un día libre el equipo entrena a las seis de la tarde pendiente de Piqué que arrastra estas molestias en la rodilla derecha y es uno de los jugadores que seguramente podrían descansar el jueves en las para

Voz 0699 16:28 podemos decir que hay mosqueo soterrado clarísimo el mosqueo en Villarreal hoy un dirigente del club ha dejado de hacerse sangre en la lengua ya no se la muerte Machado

Voz 16 16:36 Isidro queda al Pacojó muy buenas pues así es el vicepresidente José Manuel Llaneza ha hablado esta mañana aprovechando las charlas del Congreso Nacional de Prensa Deportiva ha intentado sacarle algo positivo al tema de la mejor manera dice que pasa por hacerles ver a los jugadores de la cantera lo difícil que es llegar al fútbol profesional y lo fácil que es tirarlo todo por la borda como en el que

Voz 17 16:53 yo era un niño como ellos quién Portugal tenía sus problemas pero ganaban poco divierte y de pronto ha venido aquí gana más dinero y ha encontrado pues amistades extraordinarias que le han aconsejado que se compraron mejor Mercedes sí que dejara dinero que es lo iban a devolver al doscientos por cien y cuatro cosas de éstas que es que no sé si me las puedo decir porque todo es yo creo que a los niños hay que explicarle que puede ser Manu Trigueros que tiene unos estudios una carrera da clases o puede ser segundo

Voz 16 17:18 por cierto que hace unos minutos hemos conocido que el juzgado archivado la causa contra delito leve de amenazas y maltrato a petición de los denunciantes

Voz 0760 17:26 una de las primeras denuncias que recibió en noviembre

Voz 16 17:28 había negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo económico hoy parece que ha sido así así que sembró ahora tendrá más facilidades de cara al último caso por el que si está en prisión preventiva sin

Voz 0699 17:36 no eso suena a un acuerdo económico cabreo de todas maneras en Villarreal consumidos del XXX como el de la afición del Levante con los últimos resultados de su equipo que la pregunta es clásica pero peligra Muñiz en el banquillo José Manuel Alemán

Voz 1061 17:47 los no no peligra porque el consejo de administración del Levante y la dirección deportiva siguen depositando la confianza de Muñiz para seguir dirigiendo al equipo tras encadenar trece jornadas sin conocer la victoria presentará el jueves

Voz 0760 17:57 en el banquillo de Mendizorroza para dirigir a su equipo

Voz 1061 18:00 del Deportivo Alavés salvo debacle o una nueva derrota sonrojante en Vitoria Muñiz también se sentará en la matinal del domingo ante el Espanyol pero será prácticamente un ultimátum

Voz 0699 18:08 Gemma atún por lo tanto para el entrenador del Levante que no yo lleva una buena racha como es el fútbol deja sus cosas fuera del también las hay este martes y así que vamos al polideportivo baloncesto España venció anoche a Montenegro se clasificó para la siguiente fase del Mundial a falta de dos partidos por jugarse todavía en el grupo Javier

Voz 18 18:24 es eso España setenta y nueve Montenegro sesenta y siete cuatro victorias las rastrea todas Le quedan dos partidos con Eslovenia Bielorrusia Pablo Aguilar dieciséis puntos Quino Colom once Sergio Scariolo muy contento recuerda esta clasificación

Voz 0503 18:38 creo que al margen de los resultado

Voz 19 18:41 los los hemos conseguido con generosidad con espíritu de sacrificio con compromiso juegas para ganar

Voz 0699 18:51 otros cuatros hice ganó hablando de resultados los buscan los equipos de Fórmula uno en los test de pretemporada en Montmeló Manu Franco como una jornada muy buenas

Voz 20 18:58 hola muy buenas tardes pues la verdad es que no ha ido nada mal sobre todo para los intereses de Fernando Alonso porque no está en pista hoy el piloto asturiano pero si estoy en el bando el belga de su equipo su compañero de equipo que ha sido segundo en los entrenamientos hasta ahora ha dado muchísimas vueltas para el frío que hace aquí en en Montmeló que hace muchísimo frío eso ha provocado que al principio han tardado bastante los pilotos en salir a pista pero luego después como digo han salido casi todos muchos problemas sobre todo para el equipo Red Bull también algún problema para Carlos Sainz que no error quizá todo lo que él desearía pero esta tarde seguirá en pista el piloto madrileño

Voz 0699 19:33 si me quedo una cosa más en tenis Gerard Piqué ha convencido al mundo del tenis en plantear un nuevo modelo de Copa Davis director de Punto SER y Partido cuéntanos Juan lo fue si Pacojó giro a todos

Voz 0760 19:40 tal el que propone Gerard Pique para la Copa Davis la ideas concentrarlo todo en una sola semana a final de año participarían dieciocho equipos en lugar de dieciséis la mayor diferencia es que ese jugarían dos individuales y un dobles esto lo tiene que aprobar la ITF en agosto

Voz 0699 19:54 todo concentra Lito todo diferente todo distinto todos por aprobar lo que no es diferente sino iguales hasta las cuatro y más SER Deportivos

Voz 21 20:14 hasta aquí la porra de Rousseff se descarga te nuestra aplicación participa advierte a los resultados de la jornada Hypo tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 1 20:32 en hasta el primer en la porra de Carrusel todos los goles

Voz 5 20:37 valen Cadena SER lejos de la hipocresía

Voz 22 20:41 hemos olvidado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos suele robamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres

Voz 1 20:49 cerca de la impartida parece que que las cautelas podrían venir de bueno pues evitarle la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia entre entre las dos y percepción

Voz 15 21:03 en el Sánchez Mellado se toma el café todos los martes con Carles Francino la venta

Voz 0699 21:15 el café ya no llegará a nosotros un poquito más tarde que todavía tenemos que comer hasta las cuatro está con lo más cercano el recuerdo que siendo martes decía de oyentes y estamos preguntando por si habrá lucha por la Liga tras la disputa del partido del domingo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid recuerdo que tenéis el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que es nuestro número de Whatsapp para dejarnos notas de audio para poder contarnos de escucharos un poco después me interesa mucho puesto qué opinión pero así para aperitivo hoy da Diego Godín sobre eso anoche con mano en El Larguero para nosotros Liga siempre y cuando

Voz 0503 21:46 va Samuel Don ganando los partidos tenemos por delante eh tenemos muy muy claro de que el Barça está en un momento espectacular que que como todo el mundo coincide es difícil imaginarse hoy que el Barça pueda varios partidos seguidos

Voz 15 22:02 pero lo que está se puede ganar lo que tenemos por delante y bueno esta nuestra meta ganar los partido que tenemos por delante y bueno emana Si llegamos con esta distancia de punto poder enfrentarnos al rival directo que está por la Liga pues eso

Voz 0699 22:17 piensa Godin eh quiero eso qué pensáis vosotros ya los escuchamos pero antes del Athletic un par de detalles del Real Madrid lo primero lo inmediata esta noche Liga como contamos a las ocho en Cornellà El Prat Español Real Madrid sin Cristiano sin Casemiro como contábamos hace unos minutos ampliamos eh si está fuera y Javier Herráez

Voz 9 22:34 sí por aquí sigo Pacojo que tal buenas tardes amarilla en Barcelona viajaba esta mañana se calla Casemiro de la convocatoria pro un pequeño problema estomacal ha entrado hosca de la convocatoria para está en el banquillo rumores que juegue Llorente que esté arropado por Lucas Vázquez por e Isco que será la parte más ofensiva del rombo que le gusta montar últimamente a Zidane como hiciera en Cardiff o ante el PSG en la Copa de Europa izquierda Marco Asensio jugadores si te fijas que han militado muchos de ellos en el español salvo los dos delanteros Benzema y Bale que formarán en el once inicial esta noche a las ocho en Cornellà desespera la nieve bastante frío en el partido lava la de Cristiano la esperada contábamos anoche en El Larguero que lo quiere dosificar ya lo anunciaba en la sala de prensa ayer Zidane hablando de un cristiano al que hay que dosificar tanto en Champions como en el Mundial tiene que buscar sus objetivos este año la Liga pues una vez que esta pérdida intentar ponerse a punto no dejarlas ni mucho menos porque ha cogido ya la directa del portugués como el pasado año se presenta como el hombre más ofensivo y más determinante del ataque del Real Madrid a buscar los tres puntos esa la idea de Zidane y a pensar en el partido frente al Getafe el próximo sábado recordemos que para ese encuentro quiere tener activos el técnico francés a hombres como Modric como cross como Marcelo los tres están lesionados Marcelo podría jugar un ratito Cross más complicado con la rodilla hilo de Modric es lo que más preocupa pero ese futbolista más importante en el centro del campo del Real Madrid pero eso será el próximo martes el día seis cuando el equipo blanco busque su pase a cuartos de final

Voz 0699 24:11 sin duda Javier el Madrid pendiente de su partido ante el Espanyol luego de probar a la gente contra el Getafe pero pendiente de fondo del París en Yemen del estado de la que ha pasado en veinticuatro horas por todos los estados

Voz 23 24:24 de lesión leve lesión grave a que se sabe así

Voz 0699 24:28 vamos a intentar saber Antoine Mon ex compañero del diario L'Equipe París Antoine muy buenas tardes

Voz 24 24:33 pero buenas buenas tardes sí Antoine ayúdanos Se sabe

Voz 0699 24:35 tiene Neimar

Voz 24 24:37 bueno el que sabe todo el mundo sabe lo que tiene pero casi nadie sabe cuánto tiempo va va a tener para para que que recupere eso es la pregunta que bueno vemos la quince de tullido sabemos pero pero la pregunta es y va a ser o no y cuánto tiempo Synergy sino supera porque eh desde algunas horas si se dice que en que va algo pero sin de momento en el que no tenemos información y ha dicho que no que la decisión no ha sido tomada entonces Emery ha dicho esta mañana que que todavía hay una opción una opción que juega eh pero bueno a la pequeña ahí aún si juega a los sesenta y al setenta por ciento de de sus capacidades ser detenta ochenta no sabemos entonces hay muchas preguntas Tutu para hacer un culebrón más sobre eliminatorias

Voz 0699 25:40 es lo que faltaba porque yo creo que lo que ocurre es que de fondo está el Mundial de alguna manera desde Brasil puede que el entorno del jugador y el entorno de la selección Dion Antoine presionen para que el jugador pare Illes llegue bien a la selección brasileña

Voz 24 25:56 sí sí hay mucha presión y si el buenas ideas y sabe más que que nadie que quede de es fundamental para él lo vemos en tu mundial cuando cuando fue a ella ya fue el eso sí lesionado Easy neymar es bueno junto a fuga de París pero también para su país hay mucha presión pero también hay un precio que ha costado pasaron de grano no me me parece que que el Paris hay un se observa va a quedar al lado a la UCI pero se ha jugador decir esto eh ahí hay muchas cosas que que que chocan eh pero bueno de momento en París hice todavía hay una opción la cosa es que hay hay exámenes porque ayer y enviamos pocas cosas había que que queda poco tiempo para ver el eh el estado del tobillo izquierdo cada hora da más información sobre sur son pero bueno hay mucha presión de dos sí también hay hay juego y comunicación

Voz 0699 27:06 no tenía inclusive que hay que ella

Voz 24 27:08 con comunicación por parque de Brasil pero también por parte de de club

Voz 0699 27:12 sí sí París pero frente a frente al Madrid

Voz 24 27:15 y que también tiene sus lesionados entonces hay muchas cosas que se dicen poco quizás Isabel hay que esperar un poco yo creo

Voz 0699 27:24 yo creo que como tú dices hay mucho juego por medio y es posible que estén jugando al despiste lo que sí sé es que Neymar es el jamón en medio de Sangüesa lo están presionando pues por un lado desde Brasil seguramente por otro ha hablado desde el entorno de Paris Saint Germain el tendrá que

Voz 24 27:40 el jugador quiere jugar quiere jugar este partidazo por supuesto no no ido a París tras jugar contra los equipos sino para para hacer ganar al Paris para ganar títulos y un varón de oro ir ganando hagas te a estos partidos ya de que que que podría de Canal entonces quiere jugar también pero bueno ayer lumínico ahí los clubes la voluntad del jugador hay muchos

Voz 0699 28:06 bueno como si pasa algo lo primero que se van a enterar son los compañeros del diario L'Equipe porque son los mejores volvemos a hablar con Antoine en cuanto en cuanto yo diga Antoine ha sido un placer muchísimas gracias se han avanza la comparación del Madrid con lesiones parecidas e para que veáis lo que lo que tiene Neimar lo que tardaron otro jugadores del Real Madrid que tuvieron la misma lección en recuperar fractura del quinto metatarsiano Marcelo tardó no

Voz 23 28:30 a tres días Savia Alonso sesenta y ocho días James Rodríguez CC

Voz 0699 28:35 a cuatro días Toni Kroos en una recuperación espectacular la XXXIX es decir sin Aimar tiene lo que dicen que tiene no jugaría ni de broma ahora bien está por ver qué es lo que tiene exactamente el brasileño es si como nos dice Antoine desde París lo que están haciendo un juego o lo que yo diría jugar al despiste y lo que va adquiriendo tono de todo menos de broma es lo de Harry Kane el Real Madrid contábamos hace tiempo aquí hoy hay tres periódicos en Inglaterra trece que ponen al delantero del Tottenham en el Madrid así que vamos a Inglaterra Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 3 29:07 hola buenas tardes que ha pasado de repente ella

Voz 0699 29:10 porque es de los tres con esto

Voz 25 29:12 bueno pues sobre todo en el caso de el Daily Mirror

Voz 1372 29:15 hay que citar una frase del ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón en la que dice que cree que el objetivo número uno para este próximo verano del Real Madrid dos Hurricane no Lewandowski con lo cual aprovechan para colar esa fase en la portada y volver a poner el interés del drama en el Real Madrid que como hemos visto muchas semanas es todavía no hay ninguna oferta formal es cierto que hay un interés que bueno va a depender mucho de lo que ocurra el año que viene con el entrenador con Pochettino hay por supuesto

Voz 26 29:42 con el futuro de decían en el Real Madrid hizo os con las aspiraciones del Tottenham sea por clasificación a la Champions League por no clasificación o por pelear la Premier que en este caso la tienen bueno prácticamente imposibles

Voz 10 29:53 si ni siquiera eso hace que se aproveche una frase para volver a

Voz 0699 29:58 a incidir en torno al interés el Real Madrid que como cuenta Álvaro existe pero no hay una oferta queda llegado al Tottenham más que nada porque en el Real Madrid están pendientes de lo mismo la oferta no sería la misma si el Tottenhan estará próxima temporada en la Champions como está ahora está cuarto el Tottenham no Álvaro

Voz 1372 30:15 sí bueno claro ahora se quedó el Chelsea fuera de la última jornada pero está el segundo y el cuarto quinto durante durante las últimas semanas

Voz 0699 30:22 digo que en el Real Madrid son muy del Chelsea por muchas cosas porque el Chelsea jugaba contra el Fútbol Club pero no hay porque el Chelsea es el que le puede arrebatar la plaza de Champions al Tottenham ISI la remata la plaza de Champions al Tottenham Harry Kane estaría mucho más cerca de el Real Madrid gracias Álvaro un abrazo eh

Voz 1372 30:40 un abrazo hasta luego pues la cosa en el seno

Voz 0699 30:42 pero que les avanzábamos en su día pero le quedan capítulos a esa historia menos capítulo va a tener el serial chino que vivía el Atlético porque el Atlético de Madrid pendiente en las últimas horas de la que se ha denominado operación rollito de primavera de Carrasco y Gaitán que ha acabado cerrándose en las últimas horas los dos ya son historia de Atlético de Madrid ambos con unos números que dejan tras de sí

Voz 15 31:07 ya y no demasiado contundente no no porque los dos por nazis

Voz 0760 31:12 nada de entorno cincuenta millones de euros que es lo que va a recibir el Atlético Madrid curioso porque además es la cifra que recuperó el grupo Wanda cuando decidió vender sus acciones del Atlético Madrid

Voz 0699 31:22 son buenas atrás son muy curioso

Voz 0760 31:25 entorno a cincuenta millones de euros ahora le fichan a dos Atlético Madrid por cincuenta millones de euros el equipo el Dalí tanques recordamos el equipo chino en el que va a invertir Wanda ahora dentro de del país Tino bueno pues son treinta millones aproximadamente por Carrasco sólo va a ganar cinco limpios el Atlético de Madrid se recordamos costó diecisiete un veinticinco por ciento al Mónaco si son treinta las cuentas muy claras cinco millones de euros y unos veinte por Gaitán Carrasco se va entre otras cosas no ha funcionado en el Atlético de Madrid en sobre todo esta temporada está teniendo muchas oportunidades sí le dan diez millones de euros limpios cada temporada y firma por seis años tres años a firmar Nico Gaitán por cierto mañana va a viajar a China Gil Marín y Enrique Cerezo para seguir mejorando esos acuerdos con empresas de ese país como por ejemplo el grupo Wanda un Enrique Cerezo que hoy cumple setenta años y que anoche lo estuvo celebrando porque llevas treinta dentro del club con la plantilla hay trabajadores del Atlético

Voz 0699 32:18 desde luego tiene mucho que celebrar el presente

Voz 10 32:20 de el Atlético de Madrid los acuerdos con China también

Voz 0699 32:23 por ejemplo también de de verdad que Abel que que seguramente es hilar muy fino yo soy muy suspicaz Si a todo esto pero bueno o a un grupo empresarial invierte en el Atlético de Madrid un grupo empresarial el mismo de invierten el Atlético de Madrid una cantidad que se gasta en pagar a dos jugadores para llevárselo al no el grupo de al nuevo equipo en donde invierten China en fin que que serán cosas curiosamente Carrasco que contar

Voz 0760 32:50 lo contaba mucho ya sabes que dentro del vestuario es el han permitido demasiadas cosas y a los suyos que no estaban contentos con él es decir un jugador prescindible para el Atlético de Madrid al menos en verano Gaitán que no contaba para fundamente nada e intentan llevar a Fernando Torres después de Sergio Torres Simeone curioso todas bueno

Voz 0699 33:04 de todas formas la salida ha dejado al Athletic con pocos efectivos para afrontar dos competiciones la lesiones dejan así con quince efectivos de primera planta sí

Voz 0760 33:12 para el partido mañana sólo hay que entre futbolistas de campo no hay mal porque están lesionados Savic y y Lucas no van a estar mañana hay veremos difícil que puedan llevar el partido Barcelona pero como mínimo se mantiene la incógnita sí que quince futbolistas uno apercibido que es Thomas que no va a arriesgar en la jornada de mañana y una plantilla corta con diecisiete cuando se recuperen Savic y Lucas más los tres porteros pero se ha quedado Fernando Torres Simeone ha reconocido hoy que no esperaba menos

Voz 0501 33:37 de la mejor manera esperando que no pueda dar lo mejor de aquí al final de temporada no me me dijeron no me imaginaba otra situación conociendo a zonas

Voz 0760 33:46 y un mensaje que deja claro el técnico que es la exigencia necesaria para jugar en el Atlético de Madrid que por ejemplo un argumento que perfectamente podría explicar como ejemplo el porqué no han funcionado jugadores como Carrasco indicó Gaitan el porque se ha marchado

Voz 0501 33:59 como dijo Correa en una entrevista con ustedes para jugar en el Atlético de Madrid tenía que tener una cabeza muy fuerte porque no se exigen y no se exigimos pelear contra los mejores hiciera eso obviamente necesitamos el ciento diez por ciento cuando como me dijo una vez que sufrir cuando cuando el club ofrecerá en el Atlético no el cansancio y eso es lo que hay bueno pues es lo que reconocía

Voz 0760 34:24 como hemos escuchado de Simeone plantilla corta sí pero competitiva y todos atrincherados que es lo que necesita para tratar de ganar la Europa League disputarla hasta el final el título al Barça

Voz 0699 34:33 no me gusta rajar cuando no están pero como lo he dicho cuando estaba no me importa repetirlo Carrasco un jugador que no tuvo la implicación suficiente para estar en el Atlético de Madrid es más si alguno de sus compañeros algún día se atreve a contar algunos de los desplantes que ha hecho en ese vestuario la gente del Atlético de Madrid iba flipa en contraposición a Carrasco anoche Un monstruo vino a vernos que es una cosa que está muy de moda y ahora mismo en el periodismo dio esa pasó por El Larguero uno de los pilares básicos del equipo del Cholo lo contó a Manu Carreño con el programa desde lo que ha pasado con Torres a lo que ha sido la salida de Gaitán y Carrasco pasando por sus objetivos empezando por el asunto que más preocupa al seguidor del Atlético de Madrid

Voz 0503 35:09 el Antoine Griezmann sí sí cuando el cuando él se fue de vacaciones hasta estuvimos en un tiempo sí que obviamente se decían María muchos rumores que se iba de que de que esa nueva seguir acá y bueno así que aves la posibilidad porque eran noticia todos los días en la prensa que se iba a cerrado que esto lo otro y bueno después fue el primero en llamarme

Voz 27 35:34 cuando cuando dijo voy a seguir me quedo

Voz 0503 35:39 hablé con el presidente de hecho le prometí que bueno fue el primero en estar encantado y feliz de tomar esa decisión si si se complementan bien Navara descendiendo envían desde el momento que llevó tienen más relación además porque puede llevó también a todo el día obviando ese no existe Antoine se ríe el chiste este esta eso sí bueno contando chistes y no chistoso de sí sí sí a veces Man cables pero nos reímos mucho hoy ya Antoine está encantado con él porque es un complemento necesario no es físico y fuerte va mucho al espacio juega bien de espaldas fue una decisión personal de los dos

Voz 0760 36:17 eso fueron conscientes Si con las

Voz 0503 36:19 Ana de de a a probar suerte ya tener un nuevo contrato no no me sorprende porque la verdad que que es un contrato que pusieron encima de la mesa prácticamente irrechazable no se interpretó sacó de contexto soso entendí perfectamente lo que quiso decir de Beñat pregunta si después claros hizo un mundo de todo eso pero pero bueno es un tema que está zanjado y está está más escaños hace imposible pensar en la Champions presupuesto de Lehman que viene va a ser uno de los objetivos de inicio de temporada del del del equipo de club si es una cosa que nosotros tenemos como grupo y como como club todos los dos Atlético que queremos ganó la Champions es el ese gran sueño que que tenemos y canela amo así que te puedas durar que no personal del club y a luchar a muerte podían en la Champions

Voz 0699 37:10 los a los que da gusto escuchar Diego Godín

Voz 0503 37:12 es uno de ellos la Champions como objetivo futuro

Voz 0699 37:15 presente pero es un día especial para el Atlético de Madrid porque como nos decía Pedro Fullana Enrique Cerezo ésta de cumple mano lo estaba muy buenas tardes ahora que que es Cerezo que es Cerezo al Atlético de Madrid Manuel

Voz 1372 37:26 pues en hecho cuantos treinta años metido en al club quince El presidente ahora mismo eso longevo longevo del fútbol español ya no se casa con nadie ya también ha lanzado sus redes ahí tienes como prueba los títulos el Cholo y haber hecho un nuevo estadio Ike sabes mover sus contactos siempre intentando con mayor o menor acierto de al Atlético la última yo creo que al final ganando quedo en El Larguero que se iba a jugar el lunes y el Atlético ya ha dicho que se juega en domingo y que los de la maratón es una amigo Moncada que hace una semana se sus grandes deseos sueños es conseguir Champions del dos mil diez

Voz 10 38:15 fuera de la Champions la ilusión que les regalarán hoy

Voz 1372 38:19 pues cariño amor mañana llevarse un puente de comida española porque con Miguel Ángel separan a China

Voz 0699 38:28 Pérez podrán mañana si al Barça

Voz 1372 38:31 por incluso nuestra en un nuevo inversión chino para que el Atlético a su equipo horas en la próxima temporada

Voz 0699 38:38 vaya a ver si el regalo de cumpleaños

Voz 10 38:40 a los seguidores del Atlético de Madrid que estoy seguro de que el sector del Atlético de Madrid no le llama grano

Voz 0699 38:45 Manuel eh

Voz 10 38:46 un abrazo fuerte hasta luego y no olvidamos el próximo rival del Athletic es el Leganés que mostró síntomas de mejoría ante la Unión Deportiva Las Palmas y que Asier Garitano para hablar con Óscar Egido en menos de media hora bueno con Óscar y los que estén con Óscar en la sala de prensa de Uttar que verdad Oscar

Voz 28 39:00 hola Pardo buenas pero fundamentalmente conmigo

Voz 0699 39:02 yo vengo

Voz 28 39:03 cuatro a preparándose para Garitano que ha vuelto a la rueda de prensa estaba anunciada a las cuatro y media entrenamiento la sin que media y al final en rueda de prensa a las cuatro en Butarque y entrenamiento de pues que sólo al cinco y ojo porque ha nevado esta mañana en Leganés Madrid a esa hora está previsto que puedan nevar otra vez así veremos el entrenamiento comienza luego si acaba para un Leganés que vayan a visitar aguada por primera vez en la historia y lo hace con cinco bajas porque no va a estar y Rubén Pérez que está sancionados no creo que se que tú

Voz 1372 39:30 es una herida en el pie que le molesta caminar por punto puntos

Voz 28 39:33 enésima manos quiebras a la que tampoco van a estar así que vamos a ver quién sustituiría si vas en el centro de la defensa puede ser Mantovani puede ser hace que Almunia los o puede ser incluso los dos sido descanso a Agustín Za lo que es seguro que Gabriel en el centro del campo Iberia hacia arriba el nueve de Rabat o va a hacer Guerrero porque ante La Palma pensamos que iba a ser Guerrero y al final fue a Rabat la final para el Leganés mañana la final del sábado ante el Málaga parece partir ahí Teresa apercibidos que son Eraso rico diez Garitano yo creo que eso lo podría rotar a rico en si quiere derrotarlos rodó se tiene que inventar algo porque nuestra Rubén Pérez es su ausencia condiciona la presencia de Gabriel libera así que yo apostaría a que va a ser Raúl García el que juega de lateral izquierdo es la primera vez que la visita el Wanda empatado a cero el año pasado en el Calderón el Leganés perdió dos a cero en la que fue el debut de subasta

Voz 10 40:23 estaremos pendientes de la novela desde el partido de hoy de la rueda

Voz 0699 40:27 en sí de si nieva y si lo haces

Voz 10 40:30 eh hace una foto de San María apretones que la fe ilusión quería era un abrazo y hasta luego

Voz 0451 40:43 eso sí Baroja ha hablado esta mañana Bordalás en la rueda de prensa del Coliseo Alfonso Pérez en la previa del partido de mañana a las siete y media frente al Deportivo de la Coruña en el Coliseum el técnico el Getafe ha lanzado un mensaje en rueda prensa muy directo escuchamos a Bordalás

Voz 29 40:55 estamos ante el partido más complicado del campeonato vamos a enfrentar a un equipo con una necesidad muy grande hay un equipo que se juega el ser o sea por lo tanto a la plantilla que que su partido muy muy complicado y que necesitamos lo mejor de cada uno lo mejor las mejores prestaciones Si si queremos ganar este partido

Voz 0451 41:18 un partido ante el Deportivo para el que son baja confirmada Faisal Fahim que llegó libre al Getafe este verano pero una de las condiciones para que llegar a libre es esa cláusula del miedo para enfrentarse al Deportivo de la Coruña tampoco jugará Markel Bergara que continúa de baja por esa rotura en el quinto metatarsiano del pie derecho y la principal duda es la de Flamini que no se ejercitó la semana pasada ayer tampoco lo hizo pero hoy ha sido un entrenamiento a puerta cerrada sí que se ha dejado ver por ahí el francés así que veremos las está de enhorabuena porque recupera a Damián Suárez después de que no jugara el pasado fin de semana oficial la salida de Juan Cala lo ha hecho el propio futbolista el pasado jueves contamos el propio oficial

