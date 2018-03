SER Deportivos: La Liga pasa por el Camp Nou (02/03/2018)

Voz 2 00:00 hola qué tal buenas

Voz 0116 00:03 tardes bienvenidos al deporte en la SER sino hubieran preguntado hace semanas la mayoría

Voz 1038 00:07 que de nosotros habríamos dicho que la Liga estaba decidida

Voz 0116 00:10 esa era la pinta que tenía el Real Madrid se hundía el Valencia se desinfló y al Atlético le costaba sacar adelante sus

Voz 1038 00:16 dos en plena debacle de Champions

Voz 0116 00:18 pero en enero algo cambio a orillas de la M40 llegó Diego Costa con el su intensidad con él su pelea y todo un mundo para Antoine Griezmann porque desde la llegada de Costa el francés ha marcado trece goles ya asistido en cinco ocasiones

Voz 2 00:32 en dos meses una barbaridad

Voz 0116 00:35 en Francia se frotan las manos ante el Mundial viendo su nivel el Atlético con Costa con este Griezmann es mejor equipo eso es una evidencia hay visitan el Camp Nou después de uno de los pocos tropiezos del Barcelona esta temporada con polémica actuación de Mateu lo que está claro que después del domingo la cosa

Voz 1038 00:50 la va a ir de mayoría sigan el Barça no habrá Liga pero sigan Atlético o empata tendremos campeonato fue eso diremos casi todos

Voz 5 01:07 durante el cuenta

Voz 1038 01:25 que era la que empezamos deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com sin tiempo para digerir la jornada de liga nos plantamos en la siguiente fecha no es una cualquiera gran parte de las opciones del Atlético de Madrid en Liga pasa por el Camp Nou a partir del domingo a las cuatro y cuarto y eso que la situación es mejor de lo que muchos aficionados colchoneros esperaban porque pocos pensaban en un pinchazo anoche del Fútbol Club Barcelona pero llegó en forma de empate a uno ante Unión Deportiva Las Palmas con Mateu Lahoz como protagonista el colegiado señaló penalti en una mano de Daniel pero no sancionó la mano clarísima del portero de la Unión Chi Chi Zola que además le habría supuesto la expulsión al guardameta argentino fueron las dos jugadas claves que cabrear a los culés vimos al final del partido como Gerard Piqué reclamaba Mateu y luego en rueda de prensa y en Star Ernesto Valverde Guillermo Amor hablaban de la polémica

Voz 3 02:22 aquí lo del penalti pues bueno duro que la pregunta tener es al revés yo tenía que pregunta

Voz 6 02:26 para qué es lo que ha pitado no lo sé todo

Voz 3 02:29 todavía no

Voz 7 02:30 bueno de hecho demostrado el visto ahí no sabemos quién ha hecho el penalti estamos ahí decía

Voz 6 02:33 a ver cómo ha podido ser luego honor de haber

Voz 5 02:35 esto claro lo hemos visto todos no creo que la visto

Voz 8 02:37 no todos yo creo que ha habido despejar falla en el despeje y entonces el es un gesto

Voz 1038 02:42 podíamos ente reflejo

Voz 8 02:45 la el balón y saca la mano no

Voz 1038 02:46 es manos clarísimo no es habitual ver a Valverde en este tono la verdad debería estar cabreado el técnico vasco aunque eso sí ningún jugador del Barcelona atendió a la televisión tras el partido por la Unión Deportiva Las Palmas Lezo Jonathan Calleri pero nadie del Barcelona habló algo a lo que están en teoría obligados que ya hay pero en el día que el Getafe empató en el Camp Nou unos entiende en cualquier caso la Liga se quedan cinco puntos y madre mía cómo al Atlético se le ocurra llevarse los tres del Camp Nou es sin duda el partido más destacado de esta jornada veintisiete en primera división que comienza mañana la una con el Villarreal Girona a las cuatro y cuarto Sevilla Athletic Club a las seis y media dos partidos Leganés Málaga hay Deportivo Eibar ya a las nueve menos cuarto Real Madrid Getafe con el partido del Paris san Germain del martes de fondo en ese partido ya lo sabéis no va a estar Neymar esto por un esguince siguió por una fisura ya terminado en fractura lo ha explicado el médico de la Confederación Brasileña de Fútbol Rodrigo pasado

Voz 9 03:42 hemos fractura usted no se aplica que un ex como fractura o de esa fractura actrices más veces al Melo sus tratamientos se graduó da masajes y muy tuvieran Schumacher fractura dentro

Voz 1038 04:03 la mejor y única opción era el tratamiento quirúrgico porque el tratamiento conservador da muchas opciones de que se vuelva a producir una fractura dos meses y medio a tres meses de baja eso es el parte oficial del médico de la selección brasileña Zidane que está pendiente de la recuperación de los suyos véase Marcelo véase Modric véase Cross pinta mejor lo de Marcelo para qué engañarnos pero evidentemente habrá seguido desde la distancia la lesión de Neymar esto dice Zidane sobre la baja del brasileño

Voz 1994 04:31 para nada es lo sentimos por Neymar ni nada y el resto es un equipo es un conjunta es un equipo muy fuerte lo que baja el jugador que va sustituir a este jugador es bueno seguro oí nosotros no pensamos en que el partido va a ser va a ser fácil

Voz 1038 04:51 el Real Madrid Getafe mañana a las nueve menos cuarto en la Liga Un dos tres comienza hoy la jornada veintinueve a las nueve Oviedo Barcelona además se confirma lo esperado la federación con la Liga han hecho oficial que tendremos bar la próxima temporada además estamos pendientes estos días del Mundial de atletismo en pista cubierta que se celebran en Birmingham esta mañana comenzaba la participación española además quizá con la opción de medalla más clara como es la de Adele Meshal en los tres mil metros se ha clasificado sin problema para la final del domingo al igual que Oscar cambios que se ha metido en las semifinales de cuatrocientos metros es día de Euroliga las siete estrellas Roca Estrella Roja Unicaja ya las nueve Real Madrid Fenerbahce ayer en Nueva derrota del Barcelona que se hunde noventa setenta y cuatro ante Zalgiris Victoria de Valencia Basket ante Bamberg ochenta y seis setenta ID Baskonia ante Khimki ochenta y siete setenta y siete ya estamos pendientes también de los entrenamientos de pretemporada de Moto GP en Qatar ayer Maverick marcó el mejor tiempo para disipar en cierta medida las dudas que se cernían sobre Yamaha tres y cinco empezamos

Voz 1038 07:13 ese es el gran punto de interés de este fin de semana en ese partido del Camp Nou ese Barcelona Atlético de Madrid que llega tras el tropiezo en Gran Canaria del equipo de Valverde Sanz

Voz 0231 07:22 oye buenas tardes

Voz 1038 07:24 hola buenas tardes porque imagino que ayer el equipo salió cabreado de Gran Canaria con actuación arbitral

Voz 7 07:29 hay muchísima indignación del Barça con Mateu Lahoz Valverde lo escuchábamos habló de penalti invisible Piqué se enzarzó después del partido con el árbitro con Mateu Lahoz considera a Valverde que marcó el partido el penalti porque les desconcertó no hicieron una buena segunda mitad después del partido tuvo que salir del capitán del Barça Andrés Iniesta a descargar un poco la tensión con el árbitro después de lo que hizo en el Estadio de Gran Canaria escucha

Voz 14 07:55 decisión es de largo

Voz 1038 07:57 creo que que a veces eh ante quitan el penalti pues se ha referido a unas manos realmente yo no no no he visto la jugada en se para

Voz 14 08:06 bueno más allá de de lo que es el empate

Voz 1038 08:09 no no no podemos hacer mucho más respeto al al resultado en nada descansar para el partido

Voz 0047 08:14 tenemos dos de marzo de dos mil dieciocho tres y ocho de la tarde esto es lo más cerca que vais a escuchar en

Voz 1038 08:18 la vida Andrés Iniesta e rajar aún de un arbitro el Atlético a cinco puntos la verdad es que un pinchazo pondría la Liga al rojo vivo algo impensable hace semanas ante habrá que ver con que sale Valverde porque los nuevos fichajes tienen que empezar a entrar

Voz 7 08:34 sí siempre he dicho Valverde que hasta que no sea matemáticamente campeón no la ve ganada tampoco descarta al Real Madrid la única buena noticia es que Luis Suárez podrá estar en el partido del domingo contra el Athletic el Barça no ha perdido en los últimos quince partidos de Liga contra los colchoneros se dice pronto pero llega con tres empates en las últimas cuatro jornadas siguiente tiñó ayer hizo efecto aspirina cuando salió al partido los primeros minutos sí que reactivó al equipo por lo tanto si tiene que salir alguno será Coutinho de inicio contra el Athletic para intentar pues darle un poco de picante al Barça contra un equipo que llegaba lanzado como el Atlético de Madrid

Voz 1038 09:10 dónde estás que prueban el altavoz en una lonja

Voz 7 09:12 estamos en el web Export Congress que está a punto de llegar el señor Tebas aquí para hablar sobre el bar ha estado Infantino también Joan Laporta hablando sobre tecnología hay deporte y sobre el bar y ahora justo mala pata no abierto los octavos de que

Voz 1038 09:28 música de la tuya gracias ante un abrazo

Voz 7 09:30 alzó IN el Atlético de Madrid hombre yo creo que sí

Voz 1038 09:33 en el empate sería considerado un buen resultado aunque es verdad que que hombre una victoria evidentemente será el mejor porque te pondrías a a dos puntos pero un empate que tampoco sería un mal resultado yp prepara el partido con la única novedad de Jiménez en la defensa Miguel Martín Talavera hola

Voz 15 09:49 queda el muy buena Xesco yo creo que el gran mérito del Atlético

Voz 1576 09:53 Madrid es que cuando termine ese partido el domingo a falta de de once partidos poniéndonos en el peor de los casos que incluso pierde a ocho puntos es verdad que será mucha distancia que el Barça habrá dado un paso de gigante pero que incluso hasta última hora podrá pelear el el Atlético de Madrid yo creo que ese es el mérito que tiene el equipo de Simeone es evidente que está en su gran momento de la temporada que jugadores importantes que estar enchufado que funcionan

Voz 16 10:17 en lo individual y en el colectivo y a partir de ahí bueno pues el deseo que en el Vestuario oí la conjura que hay es que se puede

Voz 1576 10:26 en armar la en Barcelona y pueden hacer algo algo bonito ya lo decía Griezmann lo han dicho los jugadores lo han dicho delante de los micrófonos y lo han dicho detrás SCO es el gran objetivo para eso esta tarde van a seguir trabajando yo creo que el once a no ser que alguna sorpresa está más o menos claro tiene dos centrales sanos

Voz 15 10:45 con Jiménez y Godín eh

Voz 1576 10:48 en los laterales yo creo que va volverá a confiar en versar a pesar del gran partido el otro día de Juanfran Filipe que está de nuevo en un gran momento yo creo que va a optar por los cuatro centrocampistas de Sevilla y luego arriba pues Zipi Zape y Antoine Griezmann y ideó Costa vamos a ver si esta tarde como te digo prepara alguna cosa todavía quedaría el entreno de mañana sábado pero en principio por ahí va el la hoja de ruta este Atlético de Madrid de cara a Barcelona he tomado nota

Voz 1038 11:16 sé que me has dicho luego quédate un ratito que con Jordi vamos a hacer la quiniela del once del Barça Atlético de Madrid vale vamos a ver vamos a ver es decir tal Jordi Bonet entre mucho

Voz 1576 11:25 cero en las quinielas pero bueno habrá que ver

Voz 1038 11:27 luego luego la hacemos por ahí gracias N no no al Real Madrid pendientes de ese partido ante el Getafe hoy hemos tenido rueda de prensa decidan que ya hemos escuchado hablando de Neymar y que más ha dicho el francés Antón Meana hola

Voz 0231 11:37 pues mira Escorial qué tal muy buenas dice que no le importa lo que pase el próximo fin de semana este fin de semana perdón en el Camp Nou en el partido que hablabas entre el Barça y el Atlético pero que evidentemente hay liga y que muchos pensábamos que esto era imposible que se acercara el equipo de Simeone tanto al de Valverde ha hablado del partido contra el Getafe de cómo están los lesionados recupera a Marcelo que mañana va a estar convocado tendrá minutos como adelantó Javier Herráez pero siguen fuera Toni Kroos Modric no ha querido especular si pueden llegar para el partido del martes en París escuchas veracidad

Voz 1994 12:07 lo importante es que que esté mañana más cero con nosotros ya el primero y luego veremos día a día es la sensación del jugador que no importa más para eso lo que yo quiero es el jugador más simposio yo te yo te digo que mañana el partido del martes no sé veremos día a día

Voz 1038 13:23 a sí pues en la previa de la jornada de liga repasa

Voz 0047 13:27 vamos lo a última hora de los partidos que se juegan mañana por ejemplo empezando por la cerámica por ese Villarreal Girona abre mañana esa jornada veintisiete

Voz 1038 13:35 P el Girona el equipo revelación que contamos

Voz 0047 13:37 Isidro hola hola qué tal es como muy buenas pues así es partido entre dos equipos que luchan por Europa en Villarreal venido a menos que defiende el sexto puesto el Girona en este tema

Voz 0018 13:45 en primera que quiere meterse de lleno en la pelea el Villarreal tiene las bajas de Andrés Fernández Bruno y Sansone por lesión la duda de Javi

Voz 0047 13:51 luego por un golpe en el tobillo se queda fuera por decisión técnica

Voz 0018 13:54 la Cheryshev y entra como novedad el canterano Morlanes en el Girona Machín tiene las bajas de Aday Iraizoz Stuani tiene un pequeño problema alérgico pero parece que va a estar para jugar la idea de Machín repetir el mismo once que consiguió la victoria el auto

Voz 1038 14:07 la jornada gracias Hydro además a las cuatro y cuarto Sevilla Athletic por equipos el Sevilla ante un Athletic tocado haberse aprovecha la oportunidad Florencio Ordóñez

Voz 0047 14:16 hola qué tal hola qué tal muy buenas tardes pues va a por todas el Sevilla mañana ante el Athletic Club Bilbao a las cuatro y cuarto de la

Voz 1259 14:22 tarde está a ocho puntos del Valencia hay sigue siendo es en la referencia del Sevilla alcanzará al Valencia hay meterse por cuarto año consecutivo en la Champions League habida cuenta de que además la semana que viene vuelva a jugar en casa precisamente frente al Valencia para el partido de mañana ante el Athletic vuelve mercado Escudero eh

Voz 1168 14:41 por Roque Mesa es la única

Voz 1259 14:44 novedad en la lista de convocados citado Montella y además de mercado al once titular también volverá por ejemplo N'Zonzi el que sigue siendo baja es Jesús Navas que todavía no está recuperado mucho ambiente a pesar de la lluvia para mañana en el

Voz 0047 15:00 en cuanto escoge paraguas gracias Florenci y el Athletic a mejorar la imagen con Un Ziganda que está muy discutido Verónica Gómez buenas tardes

Voz 1509 15:08 muy buenas algo en menos ya han esta semana en el Athletic seguro va a haber cambios son unos días eh bueno de mucho trabajo muy cargados de partidos pero de momento de las mejores rachas de los últimos meses ganó aunque de aquella manera al malas empató frente al Valencia con una imagen mejorada así que empieza a haber cierto optimismo es cierto que condiciona ese partido frente al Olympique de Marsella la próxima semana y todo apunta que Raúl García ha tocado con molestias en un tobillo podría descansar también quizá Aritz Aduriz dejando la punta de ataque Williams Yllera hay seguro novedad en el centro de la defensa en minutos a y media habla en sala de prensa el Cuco Ziganda antes del último y casi el único entrenamiento veremos si aclara algo más luego la convocatoria ya las siete viajan hacia Sevilla

Voz 1038 15:44 gracias Vero para las seis y media han dejado los partidos tensos los que se juegan el descenso Leganés

Voz 20 15:51 Málaga Ahora para el Málaga son todo más goles Enrique

Voz 1038 15:54 Paricio qué tal hola buenas tardes sobretodo porque después

Voz 21 15:56 cinco derrotas consecutivas dos puntos de veintiuno con José González en el banquillo el Malaga se agarra a que los demás tampoco ganan y están a siete puntos de la permanencia esta mañana convocatoria cuatro novedades vuelven Juanpi Borja Bastón mano Vichy rica por parte del Club Deportivo Leganés con la duda de Andhra base esperan rotaciones esta tarde entrenamiento incógnita el Leganés porque lleva cinco partidos sin ganar en Liga

Voz 1038 16:17 aquí también a las seis y media en Riazor el Deportivo Sidor que busca estrenarse que con

Voz 0047 16:22 estamos Adrián Canal hola qué tal hola es que bueno pues lucha por Europa

Voz 0018 16:26 el Eibar que llegó a Riazor sin Joel capa Rami si Jovanovic y son baja rico y Sergi Enrich el mensaje que ha mandado Mendilíbar es que no se fía del Depor que lleva cinco partidos sin marcar diez encuentros sin ganar y que como dices consumidor sólo ha sumado un punto de doce en juego la afición que estaba mosqueada y prepara una nueva revolución Sidor lleva prácticamente una revolución por jornada y otro cambio de sistema la afición del Depor sigue mosqueada pero todavía salen las cuentas está el conjunto coruñés a dos puntos del Levante ya dos también de Las Palmas

Voz 1038 16:54 bueno Adrián que queda mucha Liga mucho animo y a ver esa revolución de Sidor en el

Voz 0047 16:59 equipo coruñés vamos con el polideportivo tres y diecisiete SER Deportivos hijos

Voz 23 17:11 ayer tuvimos jornada

Voz 1038 17:13 la Euroliga quizá lo más importante sin quizá la nueva derrota de Barcelona que después de la Copa del Rey no termina de levantar cabeza Marta Casas muy muy buenas Escorial no no termina de funcionar

Voz 0047 17:24 el equipo de Barcelona una nueva derrota

Voz 1038 17:26 para los blaugranas que ya están eliminados sin opciones de

Voz 0047 17:29 a meterse entre los ocho primeros volvieron a perder en este caso contra el Zalguiris de Jasikevicius han perdido doce de los últimos quince encuentros en la Euroliga también ayer Victoria del Baskonia frente al los vitorianos se ponen a un solo triunfo del octavo puesto también del Valencia Basket ya sin opciones frente al Brose Basket alemán hoy se iban a jugar otros dos nuevos partidazos a las nueve de la noche Real Madrid Fenerbahce el vigente campeón de Europa sin Maciulis cortado por el conjunto blanco y un poquito antes desde las siete Estrella Roja Unicaja bueno pues vamos a estar pendientes de esos partidos de los equipos españoles de esos difíciles partidos ante Fenerbahce

Voz 1038 18:03 sí ya ante Unicaja eh tenemos motociclismo tenemos la la pretemporada en Qatar Moto GP ayer el mejor tiempo para la Yamaha de Maverick Viñales en medio de las dudas de de la escudería japonesa hoy que Mela Chércoles muy buenas

Voz 24 18:19 hoy rapaces lo importante es que Yamaha empieza a salir de la crisis para los tiempos te voy a uno de ellos tras un poquito recordemos te en Qatar cerró de noche así que las horas diurnas de los pilotos pero en este momento con dejan a darle gas y lo destacable en el día de la crisis y no solo porque Maverick marcara el mejor tiempo Arco también estuvo entre los primeros una posición en la séptima que ocupaba Valentino Rossi un Rossi que además lo más importante es que ayer dejó entrever que va a renovar por dos temporadas con Yamaha que tendremos Valentino Rossi como mínimo a saldos

Voz 1038 18:52 vamos ahí

Voz 24 18:54 estaría dispuesto a tener una estructura la próxima temporada como ya tiene en Moto3 y Moto2 V R cuarenta y seis patrocinada por Skype para el equipo satélite de Yamaha destitución o tres que estén temporada de bueno pues de la órbita de de la marca de los ya ha dicho que no porque lo más probable es que todavía él tenga para rato Icono mínimos telegramas todos los voy a tener que trabajar como piloto y está pendiente además de un equipo satélite en el que no corriera

Voz 1038 19:22 gracias Mela y el modo telegrama Mundiales de atletismo en pista cubierta en Birmingham que contamos profesor José Luis López hola

Voz 0781 19:29 pues contamos que se ha metido en la final después nació tercero en su serie de los tres mil con siete cuarenta y tres ochenta y tres también se metan pegado a semifinales de los cuantas sueltos metros Santos vistió en su serie con el Chelsea no pasa con el segundo mejor tiempo los participantes ir también Lucas esta tarde las semifinales de los otros quinientos metros con muchas posibilidades sobre todo para algo de la arriba y también los mil diez y el femenino con más papeles

Voz 1038 19:55 gracias profe todo a tiempo ha sido gusto seguimos en SER

Voz 0047 19:58 deportivos SER Deportivos

Voz 25 20:03 en hacer

Voz 26 20:04 ya

Voz 17 20:07 la entrada para esta casa habrá borra el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 27 20:12 hasta aquí la porra de rubor se descarga nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 3 20:32 el Carrusel

Voz 17 20:34 los goles valen la Cadena Ser

Voz 12 21:00 las tres y veinte de la tarde es un fin

Voz 1038 21:05 semana importante en muchos ámbitos para el deporte madrileño un derbi como el Real Madrid Getafe también importante para el Leganés que atraviesa un bache el último mes el Rayo que está en posiciones de ascenso directo pero que visita un campo complicado bonito como es el Nuevo José Zorrilla en Valladolid el baloncesto con la Liga en deshacernos con la Euroliga pero sin duda lo eclipsa todo

Voz 2 21:25 en el duelo por todo lo alto el domingo

Voz 1038 21:28 otro y cuarto de la tarde desde las tres en Carrusel Deportivo Barcelona Atlético de Madrid sesenta y seis puntos del Barcelona imbatido hasta la fecha sesenta y un puntos en la ley digo de Madrid el equipo menos goleado de Europa como referencia en Carrusel Deportivo en el Twitter arroba Carrusel preguntamos quién llega en mejor momento el setenta por ciento votó por el Atlético de Madrid narrador de del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas que tales como estaba muy buena como en turista de Carrusel Deportivo Jordi Martí hola qué tal Jordi

Voz 5 22:01 qué tal Jorge buenas tardes famosos bueno

Voz 1038 22:03 a vosotros cómo lo veis quien llega en mejor momento

Voz 15 22:07 bueno yo creo que el Atlético de Madrid lleva muy bien

Voz 1576 22:09 eh yo creo que el Barça ha sido algo más irregular en este tiempo como lo era el Atlético de Madrid sobre todo en el dos mil diecisiete en finales del dos mil diecisiete pero en este dos mil dieciocho bueno pues todos los partidos Atlético Madrid prácticamente se saldan por por victorias está en un gran momento creo que la revitalizado la llegada sobre todo de Diego Costa el gran momento que vive su su estrella Antoine Griezmann sigue con los parámetros que han sido siempre fundamentales e innegociables para de digo de Madrid de Simeone que es defender bien y ser competitivos sólo añades mucha más pólvora arriba pues el equipo está está bien llega bien yo creo que el Barça siempre favorito en su estadio por por lo grande que es pero bueno con buenas sensaciones de cómo dejó de Griezmann el otro día al término de Leganés de hacer algo bonito el Atlético de Madrid Jordi

Voz 24 23:01 bueno lo primero que tuvimos que consignar es que tanto él como el Atlético Madrid quisiera no querrían estar en una posición del Barcelona estos indiscutible con un Barça que de momento les saca esos cinco puntos al Atlético de Madrid aquí lo discutiremos tiene a partir de ahí tenemos que admitir que el Barcelona está en un momento yo de cierto bajón mental físico yo lo atribuyo Jorge sobretodo la enorme tralla enorme desgaste de la Copa ha tenido que hacer un esfuerzo impresionante para situarse a tantos puntos del Atlético a otros tantos del Real Madrid para situarse en la final de la Copa y mantenerse con un pie digo yo en cuartos de la Champions bien sabes que el Atlético de Madrid pues este desgaste pues no lo tiene el Atlético de menos está jugando sino recuerdo mal la Europa League con un equipo con él en con el Copenhague si no recuerdo mal está apeado de la Copa del Rey en la Liga pues ahí está distancia por lo tanto yo le tengo que dar un mensaje a tabernera ya los seguidores del Atleti

Voz 5 23:59 apunta el Barça que verán en el Camp Nou

Voz 24 24:01 no tiene nada que ver con el Barça displicente y un tanto precioso que vieron contra la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 1576 24:07 si ellos oe decirle a Jordi por alusiones que es verdad que el Atlético de Madrid no ha tenido ese desgaste que ha tenido el Barcelona pero tampoco tiene ni mucho menos ni de cerca la plantilla que tiene el Fútbol Club Barcelona ni ha fichado lo que ha podido fichar el Fútbol Club Barcelona ni tiene dobladas las posiciones y en sitios triplicado como tiene el fútbol Barcelona yo creo que la temporada más difícil el Atlético de Madrid de Simeone donde la sanción FIFA le ha hecho cambiar los planes y que siete ocho futbolistas muchos de Jean salió ahora en invierno no hubieran ni siquiera ha empezado el curso creo que a estas alturas ser el único rival que al Barça que está pulverizando registros de puntajes diría a Pellegrini le esté mirando a la cara yo creo Jordi que por lo menos tienes que ser no sé si magnánimo pero por lo menos ser realista y reconocerle algo a este Atlético de Madrid que desde ahí

Voz 1038 24:54 ahí desde ayer desde el empate con las

Voz 0047 24:56 Temas no esté reconociendo nada eh como eh

Voz 24 24:59 no yo sabes que estaban en este sentido siempre digamos son muchísimo ya elogiado el rock el papel del Atlético de Madrid cuyo presupuesto nada tiene que ver con el del Barça y con el Real Madrid y además tiene razón el oxígeno que ha ganado Griezmann gracias a la entrada de Diego Costa es formidable yo creo que estos últimos goles ante estas fantásticas semanas que va cuando Griezmann a que no habíamos visto a principio de temporada son básicamente por por cómo mejora Diego Costa al equipo al la y especialmente a Luisma ahora bien insisto Messi está en un magnífico estado de forma y si vemos a un Messi en modo Jorge exhibición en modo recital yo creo que el Atlético de Madrid lo pasará mal

Voz 1038 25:40 además que a Messi se le da muy bien en el Atlético de Madrid le echó veintisiete goles veintisiete goles Jordi Tardà sólo al Sevilla el hecho más que el hecho veintinueve y es verdad que que viendo como está Griezmann con con Diego Costa

Voz 0463 25:52 son dos ataques temibles si tú fíjate SCO Kevin da

Voz 1576 25:58 el Atlético de Madrid Leo Messi que las dos eliminatorias de Champions la era Simeone

Voz 3 26:02 ya ha pasado el Atlético de Madrid

Voz 1576 26:05 día golpearon a que se jugaba la Liga en el Camp Nou fíjate lo bien que se le da Mesia Atlético de Madrid que la Liga viajó a la capital de España pues joven dedos dos golpes sólo uno Jordi una cosa es una cosa es meter goles otra cosa es Jokin no había de jurar Leo Messi Leo Messi es el jugador mejor del mundo y seguramente el mejor jugador de la historia pero creo que esto es un equipo esto aunque los grandes jugadores puedan estar al frente de grandes equipos creo que esto es de conjunto y creo que si hay un conjunto que lo ha demostrado en los últimos años de regularidad de compromiso

Voz 28 26:37 eh absolutamente

Voz 1576 26:39 a granítico Ése es el Atlético de Madrid de Simeone

Voz 24 26:42 bueno estos son los equipos tiene razón son los equipos que se le atraganta no aprobó Club Barcelona la de Picos una muestra de ello son equipos que cierran dejan muy pocos espacios atrás por eso yo pienso que para completar el once del Barcelona de Coutinho va a ser el paseo jugador incluso más que le porque habrá pocos espacios también hay otra gran noticia en este Atlético es que no lo va a poder quitar Mateu Lahoz propone encadenar dos partidos distintos este pero no tengo una noticia para SER Deportivos importante de forma espontánea grupos de astrónomos ese reúnen alrededor de observatorios con sus telescopios todos están revisando las imágenes del partido de anoche para tratar de descubrir que dio Mateu Lahoz se trataría de un auténtico hallarlo insisto los telescopios más importantes de Europa se dan cita en Barcelona impuso técnicos de la NASA la pregunta que recorre la ciudad condal es que pudo haber marcado pero insisto que una buena noticia es fíjate que lo dejado tampoco quería yo pero es una gran noticia es que no va a estar Mateo la segunda segundo la noticia Jorge es que insisto a un punto de motivación la inercia la rutina de un partido porque las Palmas contra un Atlético sin embargo vamos tienes de persona

Voz 1576 27:56 pero creo que un señor que está hablando en boca de seguramente uno del mejor equipo del mundo tocar el tema arbitraje yo sinceramente no lo un duro porque lo hiciera Jordi Martín lo ha hecho él

Voz 24 28:09 me parecía interesante que la Cadena SER conociera que grupos espontáneos de astrónomos

Voz 5 28:13 según el Observatorio intentando además está

Voz 0047 28:16 en porque es verdad que no pita Mateu Lahoz no sé quién pita Manuel preocupa a Gilmar

Voz 1038 28:21 bueno pues mira ahora que ya me lo ha recordado tú porque yo no lo conocía

Voz 0047 28:24 lo que fue el que hizo un auténtico desaguisado en un partido de Copa en el Calderón si se haga bien el túnel de vestuarios y que hizo que Neymar y compañía que ampara a sus anchas pero bueno desearle suerte que tenga Gil Manzano no la tiene demasiado con el Atlético de Madrid la verdad para qué vamos a decir lo contrario pero bueno

Voz 1576 28:40 ojalá que nos acordemos de Gil Manzano y que disfrutemos Doom

Voz 0047 28:43 el gran partido que os iba a preguntar si se le iba a mirar al árbitro con lupa sobre todo después de lo ocurrido ayer pero ya tenemos la ver con telescopio tienes la respuesta le van a mirar con Telescope ya están preparadas de le están preparando poquito ya el Vestuario para para la

Voz 1576 28:58 es lo que tiene que hacer que nos equivoque dos veces seguidas

Voz 1038 29:01 conocer una cosa si ha habido alguien

Voz 0463 29:04 en la Cadena Ser que no ha dado la

Voz 1038 29:06 la Liga por ganada que nunca ha dado la Liga por ganada ha sido Jordi Martí así sé pero pregunta

Voz 24 29:14 si pregunto yo si el Barcelona gana

Voz 1038 29:16 de Tiko cuál será el discurso de Jordi Martí Ras el lunes cuando entre en El Sanedrín el domingo en la barra libre el lunes que va a decir Jordi Martí

Voz 24 29:26 será como siempre un discurso de prudencia un discurso de Sein de cautela de partido a partido y que no puedes decir plazo hasta que esté Neos activen diga esto vendría a ser

Voz 5 29:40 no hay que venderla antes de Caffarel

Voz 24 29:42 no tienen este siempre ha sido mi discursos entonces sí una cosa al Barça pues ayer pero empató de acuerdo es elegirán todos qué pasa con el Real Madrid Jorge está siendo del Real Madrid ya Ana de críticas antes por su deriva en la Liga española es lo razonable que el Real Madrid mantenga esta distancia con el Barcelona y todos fallamos asumido con tan tan naturalidad que con tanta anormalidad bueno esto son aspectos que quitarnos daría para otro debate

Voz 1576 30:10 sí pero yo creo Jordi que eso habla de la grandeza que tiene el Barça que evidentemente el resultado se Se le mira con lupa yo creo que dice muy poco de de este de este Real Madrid quiero decir al dar por asumido que puede perder en cualquier sitio estar a una diferencia de cinco seis siete partidos con juego con los equipos que están arriba que tienen que competir contenido dice

Voz 0047 30:33 eh previa del Barça Atlètic los palos al Madrid no bueno pero ya que la introducido Jordi yo por yo yo no Toén

Voz 5 30:39 aunque no me encontré lo que queráis lo que queráis

Voz 0047 30:42 el lema no hay ningún tipo de problema en os voy a tirarla

Voz 1038 30:44 a la quiniela hasta que sabes que nos gusta hacer sobre los onces y demás empiezan por por Jordi si te parece que es el local

Voz 0047 30:52 el más mayor también sí también también

Voz 1038 30:54 desde meses pero sí terrestre en Oblak

Voz 5 30:57 de Ter Stegen uno uno

Voz 1038 31:00 eh

Voz 5 31:01 los dos Sergi Roberto Berzal y con Jordi uno x un Tití Jiménez uno x Piqué Godín x dos Jordi Alba Filipe Jordi Alba X Busquets

Voz 7 31:27 Javi

Voz 5 31:29 bosques claramente uno dos Rakitic toma

Voz 1038 31:34 las

Voz 5 31:38 Iniesta Koke uno claramente X Coutinho Saúl copiosa

Voz 1038 31:45 el pulso

Voz 0047 31:46 no repiten la pregunta que no me ha entendido yo creo eh Coutinho Saúl uno dos lodo a ha dos ratos Coutinho lo ha hecho mal la opinión de Jordi es muy respetable

Voz 5 31:57 Luis Suárez Diego Costa dos Messi Griezmann uno dos Valverde Simeone

Voz 23 32:16 los catalanos puesto ni un sólo uno Jordi unos puesto ni un solo dos

Voz 5 32:22 pero muchos de mis X en fin

Voz 1038 32:25 te ha dolido Messi Griezmann dos eh Jordi de Talavera

Voz 24 32:29 y y bueno vamos a ver

Voz 5 32:32 esquiva es una cosa muy gorda es posible

Voz 24 32:34 que se de las últimas veces que Talavera

Voz 5 32:37 lo de puntuar a Griezmann como jugador del Atlético de Madrid

Voz 0047 32:41 venga reconozco reconozco que iba a poner una x pero por el despecho de Coutinho Saúl puesto el dos lo recordamos con vale un resultado para mañana Jordi

Voz 5 32:50 yo creo que será una pistola perdona pese una victoria ajustada del Barcelona que creo que puede ser un dos a cero dos uno

Voz 28 33:02 sí yo también creo que ha

Voz 1576 33:04 pocos goles y

Voz 23 33:07 cero cero cero uno cero cero ahí pero mandar la cosa

Voz 24 33:11 mensaje final para que no hay que jugar con intensidad e intensidad significa lo que significa

Voz 5 33:17 la intensidad para más simplemente este pequeño comentario final bueno

Voz 1038 33:23 es decir a Jordi sigue investigando

Voz 5 33:26 anónimos de nada más que eso de de intensidad de ponerlo todo pero eso eso eso es

Voz 15 33:31 dejé decidirá asignatura de Madrid a millón de siempre

Voz 0047 33:33 se comporta actuó alguna vez tú alguna vez alguna vez me asaltó un hito en la cabina del delgado no esperemos que este con Portes

Voz 24 33:42 bueno sí depende de si los algún cajón

Voz 1038 33:46 oye no están a nuestra otro gracias gracias hasta la buen viaje gracias Jordi trata bien a tal a llevar

Voz 5 33:54 no es sólo algo y así contento muy contento de recibir a de a ver me parece yo esperemos todos que veamos un gran espectáculo Jorge sí señor domingo por supuesto

Voz 1038 34:03 a las cuatro y cuarto Barça Atlético de Madrid bueno ahí está esa opinión de Jordi de Talavera pero qué opinan los ciudadanos de a pie de Madrid y Barcelona en Madrid que creer la gente que va a pasar Antonio de la Torre se ha bajado a la calle a ver qué dice la gente

Voz 4 34:23 el Barça porque a priori muy partido todavía ese año a jugar en casa aunque con las Melilla del muy buena favoritos pero Gbagbo pero de calle pero bola Atlético Madrid tiene el alta cinco cinco cinco puntos de ventaja

Voz 3 34:41 a mi pesar previas y madridistas

Voz 29 34:42 pero ganas

Voz 30 34:43 el Barça

Voz 31 34:51 el Atlético aunque tiene espíritu

Voz 1038 34:53 a conocerlo

Voz 4 34:54 pero jornales emprende la digo un poquito y que que tener un poquito de miedo

Voz 3 34:57 el Barça el jugador mes pero es que

Voz 29 35:00 una prenda del partido a veces es fuerte ETA Ali podría

Voz 1038 35:05 no

Voz 4 35:12 firma de va para por qué porque mi madre sintió que vale para todo

Voz 1038 35:17 bueno esta esta más Tomás menos no Andoni repartido vamos define

Voz 0463 35:21 cincuenta y tres cuarenta y de joyas y me decía antes eh

Voz 1038 35:24 lo que pasa es que en Barcelona a Elena caballería en la dado envidia Andoni que ha dicho oye pues yo también me voy a bajar a la calle por aquí por las Ramblas que estamos plaza Cataluña voy a preguntar a la gente en Barcelona a ver qué piensa que va a ocurrir en este partido dale del Barça

Voz 32 35:36 tiene que que ganar es

Voz 21 35:39 Juana

Voz 32 35:40 porque se juega se juega la Liga

Voz 7 35:42 de tres a uno dos Saúl llegan mejor

Voz 33 35:45 por el estado de forma del Fútbol Club Barcelona tres uno a favor del Fútbol Club Barcelona Yemen

Voz 12 35:50 sí a la madre yo creo que pierde siempre el Barça el Barça porque si juega bien es el mejor de dos el problema problemas cuando le daban no juega bastante bien que pasarlos al Barça pero yo creo que tal como está el Atlético bueno que empatan entonces la cosa quedará igual pero bueno yo creo que el Barça yo me gustaría otros a uno aunque después de ver el arbitraje de ayer pues que quieres que te diga no sé

Voz 27 36:15 bueno creo esta estar jugando bien pero mejor el Atlético últimamente con con las salas rectores de Griezmann y tal yo creo que

Voz 3 36:22 qué ético puede dar la sorpresa sacar un empate no

Voz 27 36:25 o cuando el Barça cuatro cero he ganado el Barcelona

Voz 7 36:29 porque el Atlético no valen para nada

Voz 0047 36:30 sólo tienen a Griezmann y el año que viene será hombre hombre tampoco es eso tampoco es eso aún así yo he visto

Voz 1038 36:36 más más repartida la cosa de lo que yo esperaba en Barcelona a ver qué piensa el ínclito Manuel Esteban Manolete muy buena

Voz 34 36:43 has hola cómo estás domingo

Voz 1372 36:48 pues como diría el Cholo partido a partido pero lo que nadie puede discutir los números en la mano que es que esta segunda vuelta al Atlético llega mucho mejor que levantó suspicacias ileso en el cuerpo El miedo porque llorando con el tema de los árbitros sigue caro que miembros de lo que vi a Putin yo veré yo me extraña que quieran vestir no sólo ha sido aún media plantilla del Atlético de azulgrana

Voz 1038 37:23 oye una una cosita ató ayer estabas muy contento además lo dijiste en El Larguero por el papel que pueda jugar el Real Madrid en todo esto

Voz 1372 37:30 puede serlo divertidísimo yo siempre pienso que los lo al Athletic hace el plan machada yo ya estoy tirando a la jornada treinta y uno que juega el la visita el Bernabéu pues desea si el Madrid empata la eliminatoria con tal pensé que en medio del partido de ida o ir al partido de vuelta de los cuartos de la Champions y el Madrid está pensando en competiciones en su competición pasar para la temporada dentro en la Liga ya en la jornada treinta y seis en Madrid al Nou Camp al caldo que puede tomarse la revancha de la Bernabéu ganando en el campo del Barcelona en la Liga para ellos sería un título honorífico con Carlos Jorge incluso somos nosotros lo que este año lo vamos

Voz 34 38:23 sí un hermanamiento con Cibeles no en ese caso se bueno es no sufran mucho el domingo eh tranquilidad si todos nos alimentó sí sí dime

Voz 1038 38:38 ha dado con una quedar venga

Voz 1372 38:41 a la fe aquí mi corazón dice que ojalá

Voz 5 38:46 en el otro gracias

Voz 34 38:49 digo un abrazo Tracy XXXVIII seguimos a ser

Voz 1038 41:10 porque el día anterior a ese partido ese Barcelona Atlético de Madrid juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu veinte cuarenta y cinco recibe al Getafe y ya hemos escuchado a Ciudadanos es un Real Madrid que hombre no sé si le va dar igual ya pinchar yo creo que no pero la sensación es que tampoco se llevan un disgusto Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0047 41:27 qué tal cómo estaba Escorial muy buena aquí ya lo que importa

Voz 1038 41:30 la es jugar entre semana aunque eso sí imagino que pendientes del partido el domino

Voz 0231 41:34 sí ahora dicho Zidane que le cabrea al la derrota del otro día en Cornellà en el campo del Espanyol porque piensa que el equipo no lo mereció ir un poco más después de ver el empate del Barça contra la Unión Deportiva Las Palmas me parece un poco extraño pero Zidane ha querido insistir varias veces durante la rueda de prensa en que el Madrid está lejos en el Madrid no es favorito pero también que la Liga no está perdida escuchamos cuando la Cadena SER de preguntaba al técnico del Real Madrid qué le parece el partido del Camp Nou si cree que hay Liga todavía

Voz 1994 42:02 siempre va a haber Liga hasta el final siempre para todos eh además mismo nosotros piensa gente y vosotros y todo Spence pensando que bueno que la Liga ya está ya está sentenciado no del fútbol nunca doce nosotros lo que tenemos que hacer es meternos en la cabeza que bueno que la Liga es los partido que tenemos en Liga

Voz 23 42:24 tanto Marcelo perdona Marta

Voz 1038 42:27 pelo si para París pero

Voz 23 42:29 para Getafe va a estar más complicado para

Voz 0231 42:32 Paris complicado Modric Kroos Kroos y Modric no van a estar al tiempo en París no van a estar físicamente al cien por cien en París eso es evidente ahora bien que Zidane considere que lo mejor para ellos es jugar porque el Madrid necesita el esfuerzo perfecto pero conociendo a Zidane dos jugadores que en el entrenamiento del viernes cuando el Madrid juega en París martes no están eso quiere decir que su estado físico es preocupante lo decidirá el mismo lunes veremos si viajan a París veremos si están en el entrenamiento del equipo blanco a las siete de la tarde en el Parque de los Príncipes pero son dos jugadores que no van a llegar a tiempo no van a tener minutos en el compromiso anterior contra el Getafe mañana es una situación delicada pero yo creo que no es tan tan tan grave recupera a Marcelo que le da mucho al equipo es verdad que Modric juega al fútbol como los ángeles y el Madrid es mejor con Modric pero creo que decidan ha sabido levantar al equipo en bajas igual o más importantes que tiene banquillo para que en París la baja de Kroos Modric importante pero no determinante

Voz 1038 43:33 el equipo viaja el lunes el lunes por la tarde se entrenarán en el Parque de los Príncipes corríjame si me equivoco y ahí es donde se tomarán

Voz 0231 43:40 decisión no si yo creo que hasta la tomará casi el martes por la mañana porque tiene horas para pensar si merece la pena forzar o no pero el entrenamiento del lunes tú lo explica muy bien es decisión tu mejor no primero Si están ahí se han ido por la mañana y segundo si se encuentran físicamente al cien por cien es un contratiempo grave Se habla mucho de la baja de Neymar posiblemente en el fútbol del Madrid o sea más importante Modric que Neymar en el fútbol del PSG que que la incidencia de Modric en un buen partido del Madrid sea mayor que la incidencia de Neymar en un gran partido del PSG pero no vale la pena lamentarse o bien Zidane ha vuelto a insistir lo escuchábamos abriendo este programa en el que era

Voz 15 44:19 cadena aymara él le molesta

Voz 0231 44:21 y hay una sensación de que el partido es una trampa el de París que no está sentenciado con tres uno de que si se relajan mentalmente lo pueden pasar fatal que creo que van a ir muy muy concienciados de lo que se juegan

Voz 1038 44:33 el martes en Francia bueno pues a ver cómo va el fin de semana de haber cómo llegan para ese lunes Los protegidos de Zidane en cuanto a la enfermería me refiero Modric Kroos porque Marcelo parece que saldrá gracias a un abrazo a abrazo hasta mañana frente la gran campaña del Getafe de Pepe Bordalás que ya empató en el Camp Nou y no descarta posiciones europeas viendo el nivel al que está teniendo el equipo sólo ha dicho Bordalás es sólo lo digo yo hablado eso sí el entrenador Iván Álvarez qué tal muy buenas

Voz 0931 44:58 es que buenas tardes si en una rueda de prensa en la que

Voz 1038 45:00 que se ha focalizado sobre todo en el Real Madrid mantiene

Voz 0931 45:03 en el propio Getafe Bordalás ha ensalzado la figura de Zinedine Zidane y de Cristiano Ronaldo del portugués ha dicho que es un matador uno de los mejores jugadores del mundo mientras que decidan ha dicho literalmente que es un magnífico entrenador también alabado al Real Madrid un gran equipo que lo ha ganado todo y respecto a la posibilidad de que el Madrid pueda jugar condicionado por el partido del martes ante el Paris san Germain Bordalás lo tiene claro

Voz 12 45:23 seguro que no pueden permitirse el lujo de antes de un partido la importancia que tiene el próximo miércoles bueno cosechar una una segunda derrotaba por lo tanto yo creo que va a ser un Real Madrid peligrosos que está herido en su orgullo

Voz 40 45:36 que he recibido algunas críticas y que

Voz 12 45:39 sí que tiene un potencial increíble potencial

Voz 0931 45:42 creíble del Real Madrid mientras que el Getafe llega con la principal duda de Guaita hoy se ha ejercitado en solitario con el preparador de porteros y hasta mañana no sabremos si podrá estar en la convocatoria o no con las ausencias de Amat por sanción flan

Voz 1038 45:53 sí Vergara por lesión y con la novedad de fingir que no

Voz 0931 45:55 puedo jugar frente al Deportivo de la Coruña hay un dato que invita al optimismo y es que el Getafe lleva seis goles menos en contra en Liga que el Real Madrid aunque para Bordalás no existe comparación alguna entre el Madrid y el Getafe

Voz 12 46:06 no puedo hablar de superioridad porque nosotros no nos consideramos superiores al Real Madrid en ningún sentido y el Real Madrid es eh sino el mejor equipo del mundo de los mejores del mundo lo ha demostrado que históricamente y por lo tanto el el hacer algún tipo de comparaciones es sería tener muy poquita humildad debemos de rozar la perfección si queremos sacar un buen resultado de la prueba

Voz 0931 46:29 un Bernabéu Bordalás visitará por primera vez como entrenador con el objetivo de romper la mala dinámica lejos del Coliseum no ganan desde el ocho

Voz 1038 46:36 siempre gracias iban además mañana Leganés recibe al Málaga partido peligroso porque el Málaga está obligado a ganar el Leganés no

Voz 20 46:44 traviesas su mejor momento de la temporada José Antonio de Uruguay

Voz 1038 46:48 hola qué tal muy buenas no está en el mejor momento las choque importante porque es en Butarque

Voz 0962 46:52 la sentencia prácticamente al colista superar además el cuatro a cero el otro día en el Metropolitano es que está el Lega diez puntos del descenso están por ahí Las Palmas y el Levante pero claro esta mañana muchos proponeros Saura han levantado ahora miraba la clasificación verán al equipo decimosexto Isaura llevado un disgusto que lleva al Leganés seis partidos consecutivos sin sumar una victoria que es algo que quieras o no pues es preocupante

Voz 1038 47:14 sí sí sí están echando de menos yo creo que Alexander Shimano manos esquí olas y manos que qué tal muy buenas

Voz 1168 47:19 hola buenas bueno lo primero enhorabuena por las

Voz 1038 47:21 innovación eh

Voz 5 47:23 bueno muchas gracias hasta dos mil veinte no come de eso es

Voz 0463 47:27 creo que que creo que te lo echaron ayer en sala de prensa