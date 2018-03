SER Deportivos: La Liga de Messi (05/03/2018)

Voz 1 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al Depor

Voz 0699 00:03 en la SER seamos claros Leo Messi es la leche su juego en el campo de un partido sucedió ayer en el Camp Nou en encuentros igualados el argentino marca la diferencia en partidos más desequilibrados los despedazado es una realidad incluso para los que no son del Barça Leo Messi tiene algo distinto y encima cada año es más completo el año que ya tiene regate lo complementa con la asistencia y cuando existe regatea y marca la precisión de las faltas le acompaña también es la primera vez en la historia de la Liga que alguien anota tres goles en tres jornadas seguidas de falta directa Messi es claramente el factor diferencial ahora que esta madrugada se acaban de dar los Oscar de Cine el justo entregarle a Messi el de mejor protagonista lo es en el Barça y en el campeonato el de mejor director porque dirige la Liga hacia la azulgrana ya está el de mejores efectos

Voz 0239 00:47 eso especiales porque lo de su golpeo con

Voz 0699 00:49 efecto en las faltas es magistral así que el Oscar para Messi y me da a mí que la Liga para el Barça Lastras y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 2 00:58 eh

Voz 0239 01:00 sí

Voz 1804 01:05 a seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:11 pues nada aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como más os cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele la TDT nuestros enlaces en las redes hola web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma nos encanta para sentiros hay un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa hoy con Sonia Lus en la producción y Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica vivimos en un día puente entre lo que hizo Messi ayer en la Liga y lo que puede hacer mañana Cristiano en la Champions así que la cosa promete estamos en la previa del P G Real Madrid con toda la plantilla blanca en Francia incluidos Modric Kroos que han viajado con el equipo esta tarde Zidane decide pero eso sí acaben avisar en rueda de prensa Dani Alves eh

Voz 4 01:58 no se piensa que podemos a ese SAE nuestra estrategia me situaciones Viva la vida de de de

Voz 0699 02:19 no podemos fuimos superiores al rival el rival sólo vivió de diez minutos y fuimos superiores a ellos en el partido de ida eso ha dicho Dani Alves en la rueda de prensa previa al choque de Champions estamos en Francia ya mismo para oir más de Alves más de Emery y la última hora del Real Madrid pero el día pasa por el protagonismo también en Liga de Leo Messi otro golazo del argentino ayer ante el Athletic pone al Barça en línea recta al título de Liga el crack del Barça se intuye por Simeone como el factor diferencia

Voz 5 02:47 le quitaba la camiseta Messi será poníamos el Atlético de Madrid posiblemente el Atlético gana uno cero pero juega para el Barcelona no juega fuera de Barcelona en el barrio llegando el mejor lo elige uno no es tan fácil este juego apoyo yo no sé lo que hubiese pasado pero tampoco me lo que imaginar

Voz 6 03:03 para que no está con nosotros ha dicho Simeone que a Messi le pones la camiseta del Atlético gana al Atlético que habéis ganado porque tenemos al mejor de parece estar en el Barça más suerte para ellos y para cualquier equipo que no sea el Barça

Voz 7 03:16 a Leo está con con el Barcelona es el mejor del mundo marca la diferencia ahora sólo tenemos claros tampoco ha descuidado el mundo Valverde eh

Voz 0699 03:26 simpático con la respuesta La respuesta de pues la verdad no puede ser más bueno las cosas como están pero bueno lo que está en el borde es el título de Liga para el Fútbol Club Barcelona que sólo tiene la lesión de Iniesta como preocupación del lunes aunque hasta en eso le llegan mejores noticias de lo previsto al conjunto azulgrana

Voz 0017 03:40 sí esperamos que acaben siendo buenas noticias de momento es una intención porque Iniesta sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha pero a día de hoy no descarta llegar al partido frente al Chelsea del próximo miércoles en el Camp Nou el capitán del Barça quiere apurar todas las opciones para estar en ese partido y como digo su intención es poder jugar pero dependerá de cómo evolucione durante esta semana en la que aprovechará cada minuto esto para recuperarse el comunicado del Barça no habla de tiempo de baja y eso demuestra que la idea de Andrés Iniesta es intentar llegar al partido de Champions veremos si al final lo consigue esta es por cierto la sexta lesión de Iniesta esta temporada la primera en el bíceps femoral de la pierna derecha

Voz 0699 04:19 muchas son pero la noticia el titulares Iniesta no está descartado para jugar la Champions Iniesta que no es el único lesionado el finde a lo vamos a preguntar por Diego López Ibor Santi Mina lesionados también de importancia en esta jornada aunque el fin de fútbol dejó otra noticia importante que es la destitución del décimo entrenador de Primera División ha caído Muñiz en el Levante lo coge el equipo Paco López el técnico del filial hice hoy Las Palmas diera la sorpresa en el partido los lunes que juegan valido los levantinos caerían a puestos de descenso pero bueno en el protagonismo de los técnicos quiero rescatar las palabras del más cabreado de la jornada que no está en Primera sino en segunda Julio Velázquez enfadado con su afición en el partido ante el Córdoba el entrenador del Alcorcón yo diría acusó tanto el término huevos que la rueda de prensa debió ser en un apoye

Voz 8 05:02 a mí personalmente me fastidia que este pitando en colegios de mi estadio esté escuchando el himno de Córdoba no has jodido que lo diga que queda escucharon lo escucha que no presta la puta realidad que valora lo que tenemos el cabrón de turno a me duele que esté pitando el hizo el partido el que tenga que escuchar sus huevos eh por eso huevos porque entonces piensan que todavía se pueden salvar in todos nuestros apretar lo huevos valorar que una plata él desde los medios equipos en Segunda División cuesta mucho vamos a valorar lo que tenemos es que lo queremos mantener para eso estamos apretando lo huevitos

Voz 0699 05:33 pues eso que acabó con la producción de huevos de varios meses supongo entrenador del Alcorcón y hablando de técnicos de segunda atentos a Luis César en Valladolid que puede ser también destituidos en las próximas horas todos han fútbol en polideportiva este finde ha mandado al atletismo no venimos contentos de los Mundiales de pista Berta con dos medallas que pudieron ser tres de no ser por la descalificación cuando había alcanzado el oro de los cuatrocientos de Óscar Husillos que reconoce pisó lo justo pero piso

Voz 9 05:58 el Parlamento claramente que

Voz 10 06:00 hay que tener más cuidado bueno habrá que case con con lo que con lo que podía haber pido particular

Voz 9 06:08 bueno que que al aire libre pues bueno

Voz 11 06:11 eh

Voz 10 06:12 o para resarcir infortunio por decirlo así hubo no pocos es capaz de correr luego en verano

Voz 0699 06:19 hay que decirle Husillos hizo un carrerón que por un milímetro de pisada no fue válido pero que refrenda que una nueva generación viene con potencia nuestro atletismo también buenas noticias de la selección femenina de rugby que se proclamó campeona de Europa y en los Mundiales de pista de ciclismo en donde nos trajimos una plata de Torres y Mora en Madison que es una prueba por relevos entre dos que serán impuso en la pista y que se llama Madison porque se empezó a disputar en el Madison Square Garden dicen que todos los días aprendo algo nuevo y esto es lo mío de hoy lo de hoy lo de siempre es entretener divertir informaros con el deporte como excusa Ana en rollo son las tres seis vamos al lío ya

Voz 0699 08:00 a un genio ya para saber por dónde vamos a comenzar el programa vamos a abrir con el gran acontecimiento de la semana el partido de Champions de mañana nueve menos cuarto Parque de los Príncipes ida tres uno para el Madrid mañana París san Germain Real Madrid abrimos un arco de cuatro comunicaciones para marcar todo lo que es noticia a esta hora en este día previo los blancos ya están en Francia hablado Emery así que hay para todo pero primero última hora del Real Madrid y novedades del equipo de Zidane Javier Herráez París muy buenas tardes

Voz 18 08:28 hola qué tal Pacojó muy buenas tardes ya desde París ha llegado esta mañana al Real Madrid al completo la plantilla al completo con Zidane al frente el técnico francés el equipo se va a entrenar a las siete de la tarde en el Parque de los Príncipes a las seis y media base la rueda de prensa de Zidane el equipo que viene con muchas ganas no quiere pensar en el tres a uno del partido de ida contar ayer en el larguero la idea de Zidane aunque esté bien Cross aunque esté bien Modric que me cuentan que hoy se ha levantado con buenas sensaciones después de trabajar ayer con el resto de sus compañeros en principio los dos serían suplentes los dos estarían en el banquillo la idea que tiene en su cabeza no pondría no porque no estén bien sino porque primero hay un riesgo de que les falta fútbol es falta evidentemente rodaje después de tres semanas sin estar con sus compañeros y segundo que es año de Mundial y que estamos en octavos de final por tanto evidentemente la idea que tiene Zinedine Zidane exponer a Modric en el banquillo como te decía jugaría con Casemiro Icon Kovacic en el doble pivote por la derecha Lucas Vázquez por la izquierda jugaría Marco Asensio en punta Benzema y Cristiano Ronaldo por tanto Isco que fue la principal novedad jugando en rombo en el partido de ida se quedaría en el banco

Voz 0231 09:40 qué novedades del Real Madrid que viene contando Javier Herráez desde ahí

Voz 0699 09:43 ayer en la sintonía de la Cadena Ser en Carrusel y en El Larguero el Real Madrid espera la tarde para entrenamiento en rueda de prensa el Paris san Germain ya lo ha hecho novedades escuchaba protagonistas Antonio Romero también París muy buenas

Voz 0239 09:54 hola qué tal va cojo efectivamente el Paris san Germain ya ha entrenado esta mañana lo ha hecho también a puerta cerrada en sus instalaciones pendientes evidentemente de la baja de Neymar y cómo va a sustituir aunque todo está muy claro con Ángel Di María con el argentino en el equipo titular y por ejemplo en la rueda de prensa hoy ha sido protagonista un ex futbolista de la Liga española a un ex futbolista del Fútbol Club Barcelona Dani Alves que tenía esta manera tan curioso de analizar lo que pasó hace tres semanas en el partido de ida en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 0699 10:20 sí

Voz 4 10:22 nosotros podemos nuestros enseguida violentar a la te durante el otro parados

Voz 0699 10:55 fuimos superiores al rival viven de diez minutos y nosotros podemos ganarles Bono que podrán ganar en la Vuelta posible pero en lo de la ida ya no sé qué partido vio Dani Alves el que también ha hablado ha sido Emery para hablar un poquito de todo también no Romero

Voz 0239 11:08 sí no ha querido dar demasiadas pistas en cuanto al equipo titular es evidente que el recambio de Neymar es Di María futbolísticamente seguramente junto con Cavani el mejor jugador desde que empezó el año dos mil dieciocho incluso por encima de Neymar antes de que cayera lesionado el brasileño están pendientes también del tobillo de Mapfre hay alguna molestia pero no hay ninguna duda Pacojo de que embate mañana tiene que intentar liderar el ataque los tres

Voz 0699 11:32 de arriba del París Saint Germain en el centro del campo

Voz 0239 11:34 Motta parece que está por delante de Lass Diarra y entre los tres centrales hay una pequeña duda porque Marquitos tenía también un problema físico aunque todo parece apuntar por lo menos presta francesas así lo piensan quemar guiños sí que va a estar en el equipo titular sobre Di María Emery lo tiene así de claro

Voz 4 11:50 que está preparando

Voz 0699 12:09 ya que habla de Di María experto en fútbol internacional de la SER alemán muy buenas tardes

Voz 0301 12:13 ojo muy buenas como está Di María pues estoy de acuerdo con Romero para mi es el mejor del país intermedia en este dos mil dieciocho ha jugado por la banda derecha por la banda izquierda prácticamente en cualquier sitio donde la puesto debería rendido fíjate son diecinueve participaciones directas en goles del París Saint Germain este año trece goles y seis asistencias ha dado que la gente tampoco esas usted no es el Di María del dos mil catorce que brillo a ese nivel espectacular en el Madrid pero está jugando a gran nivel

Voz 0699 12:38 no es el Di María de ante pero no es un Di María que genere poco peligro ni mucho menos y con todo esto Bruno así en una quiere la rápida que opciones le das al país andino de pasar la eliminatoria le da opciones de pelear

Voz 0301 12:48 los dos y marca primero y sobre todo si lo hace pronto la baja de Neymar le le quita mucho impacto amenaza al al preserven pero bueno creo que es muy favorito el Madrid echó pero que si marca antes el equipo

Voz 19 13:00 eh Zidane se acabará la eliminatoria de preparar ataques

Voz 0699 13:02 mañana vas a tener tarea un abrazo Bruno otro entre tanto hemos nombrado mucha Neymar Neymar por aquí Neymar porque ya tenemos animar en Brasil con salida en helicóptero del hospital tras la operación

Voz 0231 13:12 sí para ir de Belo Horizonte a Río de Janeiro la planta del hospital desalojada y cerrada para él parecía más la operación estética de un famoso que la deportiva de un futbolista hablan de que va a estar seis semanas fuera de los terrenos de juego triste no se LB acompañado de su familia de forma de su madre cuenta hoy Diego Torres en El País el alivio que siente la mayoría del vestuario del PSG ante la baja de Neymar un jugador que dicen tiene una sobreprotección por parte del club Piqué mañana se verá la mejor versión del PSG sin Aimar

Voz 0699 13:40 partidazo en la Champions mañana ayer partidazo en la Liga

Voz 12 13:44 sabías que ciertos carburantes te atascan el modo todo

Voz 13 13:48 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad el motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 14 13:56 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0699 14:05 hoy todo es Messi patrimonio del fútbol mundial y toda la peligrosísima zona ideal para el bendito pie izquierdo del argentino

Voz 20 14:12 su juego

Voz 0699 14:15 el gol en Carrusel servía así en Sudamérica así veremos veremos ya veremos qué pasa con

Voz 19 14:20 sí a mí sí sí sí el partido clave clave el gol de ir en bici

Voz 0699 14:35 en Estados Unidos así y en Arabia Saudí de esta manera

Voz 1804 14:45 luego me buscando Palot chimenea

Voz 0699 14:51 el fútbol es universal pero parece que en los últimos años el idioma que habla al fútbol es el que dicta Messi ayer su gol de falta que dio la victoria por la mínima al Barça para el Athletic vuelve a llevar Adriá Albets a los al

Voz 0017 15:00 Suárez sí fue el protagonista absoluto del partido y lo decidió con este golazo de falta otro más ya es el sexto que marca Leo Messi esta temporada y el tercer consecutivo le marcó al Girona por debajo de la barrera a Las Palmas con un cañonazo por la escuadra aunque su gol no evitó que el Barça se dejara dos puntos

Voz 0699 15:18 si ayer al Atlético de Madrid con un lanzamiento

Voz 0017 15:21 preciso que sí le dio en este caso la victoria al Barça un gol que además fue especial para Leo Messi que alcanzó los seiscientos como profesional Messi maneja los tiempos del Barça decide cuando quiere y domina el fútbol a su antojo es el pichichi de la Liga con veinticuatro goles lleva los mismos que Cavani Cain Sala en la lucha por la Bota

Voz 22 15:40 de oro lo malo que dejó el partido para el Barça fue como es

Voz 0017 15:43 los dicho antes la lesión de Iniesta también los pitos André Gomes More parte de una parte del público del Camp Nou no calentamiento de Dembélé que estuvo un rato en la banda casi ni calentó no jugó ni un solo minuto el francés

Voz 0699 15:56 xima para poner la guinda al día pueda haber buena noticias de Arthur y su salida del Grec Madrid así porque representantes del club brasileño están

Voz 0017 16:02 hoy en Barcelona reunidos con varios responsables del Barça para cerrar definitivamente el traspaso del jugador fuentes del Barça reconocen que todo está muy encarrilado y la intención es resolver el fichaje de Artur en las próximas horas la operación podría cerrarse por unos treinta millones de euros

Voz 0699 16:17 José más diez en variables y la idea

Voz 0017 16:20 quería que el futbolista llegara en enero del año que viene así que a Artur muy muy cerca ya del

Voz 23 16:25 si en el Atlético de Madrid como es el día después de Pedro Fullana bueno pues un día complicado porque asumen que las opciones para no

Voz 0760 16:30 título de Liga pasaban prácticamente para ganar el partido de anoche

Voz 23 16:33 no se da por perdida la Liga pero se ve muy complicado dicen que evidentemente el bastante que perder tres partidos de los once que quedan y no ha perdido ninguno a día de hoy así que reto más que difícil objetivo seguir igual como hasta ahora porque el Barcelona había dejado seis puntos en el último mes en comparación con el Atlético de Madrid y por tanto esa es la esperanza que queda que el Barça se centre también en la Champions que pueda perder partidos en en la Liga y ahí el Atlético Madrid pueda volver a recoger punto si disminuir

Voz 24 16:56 esa ventaja pero lo la dan prácticamente te ya por perdida en El Vestuario

Voz 0231 16:59 Atlético Madrid se centran ahora ya en la Europa League que es el

Voz 24 17:02 camino viable a conseguir un título esta temporada nuestro puentes

Voz 0699 17:04 pero Madrid Barcelona visitamos Barcelona otra vez pero para hablar del lesionado del Espanyol por el que estábamos preocupados John Tejero

Voz 1157 17:10 por Diego López que esta tarde será trasladado en ambulancia al hospital donde pasó la noche en Valencia a la clínica Diagonal de Barcelona donde le va a visitar el neurólogo que les supervisará la recuperación no se descarta incluso que según como lo vea le pueda hacer pasar otra noche en observación aunque las pruebas que le han repetido esta mañana confirman que todo está correcto que desde ayer por la tarde está fuera de peligro que no hay ninguna fractura tampoco en ningún hueso del cráneo sólo un par de puntos por un corte en la oreja en los próximos días Diego López seguirá pasando controles neurológicos lógicamente la reposo no va a entrenar no tiene fecha de retorno lo van a marcar los doctores y sobra decir que es baja más que seguro

Voz 0699 17:41 era lógico volver de Valencia en donde ha habido una la conferencia con la Liga de Fútbol Profesional como protagonista Pedro Morata de un número muy interés de muy interesantes explica el director general de la

Voz 1716 17:50 la Liga Javier Gómez que la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda con la Agencia Tributaria en el año dos mil doce era de seiscientos cincuenta millones de euros que hoy sólo es de noventa y seis y que dentro de dos años solo será de cincuenta millones de euros además ha explicado que los clubes de fútbol al margen del Real Madrid y el Barcelona en el año dos mil doce perdieron doscientos dieciséis millones de euros sin y sin embargo el año pasado ganaron ciento sesenta además de que dice Javier Gómez que nada de bajar los ingresos por televisión en los equipos de fútbol que creen que hay rango para subir el contrato

Voz 0699 18:24 números interesantes en Valencia números que le faltan al Levante en la clasificación y que han llevado la destitución de Muñiz y la presentación del recambio José Manuel Alemán sí

Voz 22 18:32 Paco López como nuevo entrenador del conjunto granota para las once jornadas que restan de competición después de la salida del entrenador asturiano tras empatar ayer ante el Espanyol el club granota

Voz 0802 18:39 tira de promoción interna asciende al técnico del filial con dilatada trayectoria en diferentes categorías pero sin experiencia en Primera División

Voz 25 18:46 llámalo como quieras sueño ilusión estoy evidentemente muy contento muy ilusionado pero

Voz 0699 18:52 el último que pienso es en mí pienso sobre todo que la lógica ilusión por una etapa nueva en el Levante y para finalizar las novedades del partido del lunes el Celta Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0239 19:02 hola Montes Celta obligado a ganar si no quiere

Voz 26 19:04 quedarse atrás en la lucha europea no se esperan demasiados cambios en el once de Unzué que recupera Gustavo Cabral mientras que Paco Jémez tendrá que buscar sustituto a su máximo goleador ausente por sanción y que será sólo una de las siete bajas del equipo de Jémez a las nueve con arbitraje de De Burgos Bengoetxea en Balaídos Celta Las Palmas

Voz 0699 19:20 apuntes de polideportivo y ya han pasado con Bradley Wiggins Inglaterra y la acusación de doping Íñigo Marquínez

Voz 0802 19:28 sí es un comité parlamentario británico que ha acusado a este corredor de usar un poderoso fármaco para ganar carreras incluida la victoria el Tour de Francia del dos mil doce es un informe Pacojó demoledor de cincuenta y dos folios donde se acusara al corredor y también al equipo de utilizar sustancias dopantes habla de paquetes sospechosos que recibieron por ejemplo en la Dauphiné del dos mil once bueno tanto el Sky como el propio corredor han rechazado enérgicamente el documento

Voz 0699 19:52 a Cecil pues con esto y un bizcocho no seguimos hasta las ocho porque no nos dejan pero hasta la mitad hasta las cuatro siguen pasando por aquí compañeros a contar más deporte en SER Deportivos SER Deportivos

Voz 0699 21:21 voy a hacer muy rápido Barça uno Atlético de Madrid cero mañana Paris Saint Germain Real Madrid vuelta de Champions no necesitamos más argumentos verdad no hay más madera posible para la barrera yo creo que tenemos munición de sobra para un rato divertido que bueno Romero suena en París como si estuvieran en el estudio sigue por Ainhoa Antonio ya verás

Voz 29 21:40 no no es mérito de romeros bueno mérito de Cabrera que se están comiendo una hamburguesa hasta el momento bolos pienso el tío pero at ha tenido tiempo para ver hasta dónde aguanta ya está jugando bueno pues el mérito

Voz 0699 21:50 Cabrera un saludo a Cabrera que hace que esto suene de de lujo mano Cabrera preocupa está Cabrera preocupado porque ya me imagino Manolo Esteban diario As muy buenas tardes ahora Reixa nadas tarde y figúrate lo que nos habla comido don Antonio antes de tiempo unos Barcelona Jordi Martí

Voz 0985 22:07 buenas tardes Pacojó desde esta Barcelona donde la trampa

Voz 30 22:11 que hábilmente nos tendió el Cholo no ha cuajado tres gente nos Zelaya elegido lo que se pregunta la gente en Barcelona nos cuente Miramón

Voz 0699 22:24 entonces te porque es que decir Glock

Voz 30 22:26 lo que era de este barcelonés oiga señor Simeone no nos cuenten milongas

Voz 0985 22:30 las explícanos porque es su Atlético de Madrid sólo pudo hacer un disparo entre los tres palos en noventa minutos jugándose como se jugaba la

Voz 0239 22:40 Liga de fútbol sino ahora lo que más me gusta como perdona no lo que más me gusta de esto es que al cuarto que todavía nos presentaba Talavera que siempre está dorando la píldora Jordi siempre está dando bolas

Voz 0699 22:50 yo sé que es mucho Moira hoy el avalan hoy que el avión

Voz 0239 22:53 dada las balas van contra él de empieza a protestar pero claro esto cuenta lo que ha pasado en la barra libre de toda la temporada ya en la barra libres de toda la temporada en el noventa y cinco por ciento más o menos

Voz 0699 23:02 tanto le adora o la píldora que al

Voz 0239 23:06 hago de quicio Jordi Martín Holanda la buenas claro

Voz 0699 23:08 era muy buenas tardes no es cuestión de sacar de quicio el único que yo lo que no entiendo a Jordi ya

Voz 0231 23:14 la gente del Barça es que es como la Gata aflora sabes aquí sino ganas diciéndoles que tocan el violín que son finos estilistas les les insulta les insulta que digas que ganan defendiendo que ganan sacando cemento que ganan haciendo cambios defensivos que ganan al uno cero ir echándose atrás a ver si coge diese alguna eso les molesta en vez de decirle que es una virtud que tienen a Messi pero es que además ahora tienen mucha más riqueza táctica pues eso les moleste son como la Agatha Flora

Voz 0699 23:40 mes que no déjame terminar porque es que como no sabíamos cómo iba a estar Antonio Romero tengo repóquer en la barra libres tanto Meana también Antón hola

Voz 0231 23:50 o simplemente porque hay un momento de la barra libre en que los enemigos de la barra libre de hoy van a fundar la Peña del París Saint Germain en España y hay que poner un poco será haga mirar en el minuto siete ocho entonces hay que intentar que haya diferentes posturas

Voz 0699 24:05 me parece estupendo ya ya si queréis yo no digo ni digo nada pero pero a Romero gordo osea de uno en uno por favor admite me espero Carlos menos me diga algo desde porque desde septiembre que era muy duro con Simeone no lo que yo digo es que lo que hay

Voz 0231 24:22 pues saltar del barco Manuel avisa

Voz 0699 24:24 avisa el señor yo tantas hombre tenéis que saber perdóname Antonio siempre mente ayer el Athletic ni jugó mejor ni peor es el fútbol que ha hecho todo el año un punto

Voz 0239 24:35 no yo creo que ha habido partidos este año en el ojo del Atlético de Madrid ha jugado muy mal ha habido partidos en los que ha jugado bastante bien a mí lo que me parece es que ayer es un partido en el que el Atlético de Madrid tiene que intentar dar un puñetazo encima de la mesa tiene que intentar salir a por el partido ir regala una parte gana te regalan el no

Voz 0699 24:51 de Sevilla minutos regala cuarenta y cinco minutos

Voz 0239 24:53 sí en la segunda parte cuando quieres reaccionar el fútbol no leerá es verdad que en determinados momentos de la segunda parte y hay una sensación medio de superioridad pero el Barcelona sufre muy poco aunque a Jordi Martí aunque a Jordi Martí le pese a mí ayer me para dio una versión del Fútbol Club Barcelona pobre muy muy normalita muy muy normalita para mí el Atlético de Madrid ayer pierde una oportunidad importante de pegarle un susto gordo al Barça

Voz 0231 25:18 con el cuatro dote de Sevilla Manuel que recuerdo que tú estás aquí

Voz 0699 25:20 no no va a Javier ayer Talavera a la palabra a Yeray el gusto claro sí

Voz 0231 25:25 no escucha venga sí lo que pasa como nuevo barra libre porque hubo jornada entre semana a mí yo me que todavía perplejo porque yo escucho yo soy oyente evidentemente de la Cadena Ser El Larguero y el martes no te vi pero si el entrenador del equipo de Radio Marca en y la mitad de crítico también el trabajo trasmitan mete ni la mitad de crítico que fuiste con lo que ocurrió en Cornellà con lo que fue el Atlético de Madrid tiene la obligación con la temporada más complicada es el único que ha llegado hasta el cuatro de marzo dándole un poco de emoción a la Liga si es el culpable todos los males de la Liga ayer porque no les saliera un buen partido el Atlético de Madrid es me parece una desfachatez punto uno punto dos que me parece también igual de importante en el Atlético de Madrid ayer se enfrenta un equipo que no ha perdido es verdad que podía haber hecho mejor partido que hubo Jorge estuvieron bien que el equipo en general no estuvo bien lo que queráis decir perfecto pero lo que no Etna ha hecho Nadine XXVI Jornadas ni la Liga de Campeones sólo el Real Madrid en el cuaternario de la Supercopa donde al mejor plantilla del mundo un equipo por ciento se cayó de la Liga en diciembre

Voz 0699 26:26 pero el Athletic es el culpas

Voz 0231 26:29 de todo lo que pasa en la Liga sois injustos una vez más

Voz 0985 26:31 a mí me gustaría contarte algo que conocí al parecer ha ayer en el túnel de vestuarios el mono y el Cholo están hablando y se preguntan ostrás es verdad que sólo hemos hecho un disparo entre los tres palos y si es así es verdad que Griezmann sólo ha hecho un disparo la mandado al tercer anfitrión

Voz 0699 26:50 el Barça con Jordi pero me estoy trasladando

Voz 0985 26:54 formación que me con ya hablaremos además

Voz 0699 26:56 ha realizando uno en esa charla pues los dos

Voz 0985 26:59 comparten lo que es una obviedad incluso se preguntan por Koke se preguntan por Diego Costa que no ha podido pasar para que no superen todas las facetas como es que no han neutralizado porque unos no es exactamente como dice Antonio que el Atlético regalara acaba rápidamente no es VRAC el Atlético regalará hay enfrente un rival qué te desactiva que te neutraliza o los dos se dieron cuenta

Voz 0699 27:22 a ver por tanto Jordi

Voz 0985 27:24 este como los dos se dieron cuenta de que esto era una evidencia palmaria un Atlético Madrid rácano que fue desactivado por el Barcelona pensaron ostras en rueda de prensa que

Voz 0699 27:34 ese mismo albergues optamos yo en el mismo Atlético que el español le ganó uno cero en Sarrià en el minuto noventa y mucho él mismo bajara dicho esto rotas o un término estaba Jordi terminando la conversación entre ese Morcín a un poquito más concreto ya lo somos

Voz 0985 27:56 dos en concreto eh entonces estas la conversación dan cuenta de que la evidencia palmaria preguntan qué haremos en rueda de prensa no te preocupes el relato lo voy a fijar yo voy a meter algo de barrio alguien que con el PNV

Voz 0699 28:08 pero por si lo dije no dijo Jordi

Voz 0985 28:11 señores no den vueltas a partido si Messi hubiera jugado con

Voz 0699 28:16 a su compañero de todos no se inventa él

Voz 0985 28:23 que no les respondiste afán quite soltó total una cosa que iba envenenada es decir que si se enfrentan Atlético Leganés Si Griezmann juegas con el Leganés entonces que oiga estas comparaciones tan infantiles no se ponen

Voz 0231 28:35 pues a mí o a Simeone me encanta me gusta jugar y yo diría si juego si yo diría que sí Valverde hubiera estado en el banquillo del Atlético de Madrid igual olvidan el partido para mí fue más fallo de que Simeón estuvo en el banquillo al Atlético de Madrid que de que Messi estuvo en el equipo del Barça a los tiene Simeone vamos es el culpable

Voz 0699 28:57 bueno nada supo catalán no pasa nada por él

Voz 0985 29:02 Hinault fijó un relato que no es exactamente lo que explica el partido

Voz 0239 29:06 yo a talar razonó no lo decimos nosotros hay te suena bueno primero yo lo dije ayer lo repito muy difícil ganar en en el Camp Nou con todo el respeto para el voto para los dos chavales tu mejores futbolistas son por este orden Thomas Jiménez que fueron los dos mejores fue el Atlético de Madrid sin ninguna duda en el Camp Nou dicho esto tala a lo mejor no a Jordi yo tampoco lo creo a lo mejor no lo que no crees no cree en la explicación de Meana o no me cree Sammy pero cree Tea Jiménez Jiménez cuando acaba el partido en la zona mixta Jiménez te suena el mejor del Atlético de Madrid con Thomas lo primero que dice es Nos ha faltado actitud que yo escuchando todo lo que dijo Jiménez lo que creo que quiere decir es normal

Voz 0699 29:44 claro que esa sensación

Voz 0239 29:46 que tiene hoy menos Talavera todo en la afición

Voz 0231 29:49 no los Rodrigo algo de ahí que el Atlético de Madrid o Così tanto el Atlético de Madrid con un buen partido pues dijo Jiménez Gimeno jugó

Voz 15 30:00 el grupo alguien lo colectivo yo lo que te digo niego la mayor es que vosotros decís

Voz 0231 30:05 el Atlético tenía la obligación de ganar en el Camp Nou

Voz 0699 30:09 dice no entender

Voz 0231 30:11 y lo intentó y compite hoy en la segunda parte otro delantero ya segunda parte sin tirar a portería es verdad tuvo siempre la sensación de peligro sino un fuera de juego de diez centímetros hubiera conseguido un hermoso en al final salió todo lo más vivo en las una aparte a lo mejor de otra forma en el primer tiempo Manuel Amigo tiempo no llega a tiempo porque el Barça habría cansado quería jugar de un día más y el partido a cualquier caso oye que me parece perfecto que cada vez que pierda

Voz 0699 30:39 el tú saltas del Bardo Gimeno es un desastre luego cuando

Voz 0231 30:42 en activo ya gana al Sevilla ya gana hoy está segundo y va a pelear la Liga es un feo

Voz 0699 30:47 promedio verdad razón Talavera yerra Romero tú me dices quede estoy dando desde el principio de temporada llega un par de meses y meses de perdón de no sé qué tal al estaba haciendo la la reverencia Chile subió hasta la comida les dije en antena claramente que esta Athletic con lo sigo manteniendo es que no paguen es decir juntos que foco no pasa nada que yo seguía Talavera les sale urticaria no pasa nada por decir que el Cholo sí

Voz 0239 31:15 no es el mejor entrenador para mí de la historia del Atlético de Madrid

Voz 0699 31:18 junto a él se ve pero que a veces le falta no yo lo digo equivocar yo creo que en los partidos importantes de en en el pasado

Voz 0239 31:29 defiende del Atlético de Madrid ha habido momentos elogiar

Voz 0699 31:31 su entrenador le ha faltado ambición de campeón a ver yo creo sinceramente que le ha faltado ambición de campeón cuesta rápida Meana sino también

Voz 0231 31:39 en partidos sensacionales tomas Simeone

Voz 0699 31:41 excesivas precauciones para jugar contra el Barça y el Real Madrid me Ana

Voz 31 31:44 mi contra el Leganés vale Jordi P Manolete que este año no he Romero evidentemente sí

Voz 0699 31:55 la vera no prepara el partido según el rival claro eh

Voz 0985 31:59 no Si yo lo único que discuta las redes

Voz 0699 32:02 Talavera cuando la final de Milán hace el cambio que hace el Real Madrid con el relato corto corre y muerte por favor señores sería

Voz 0985 32:11 oye Pacojó no dime que se enfrentaron los dos equipos mejores de la Liga

Voz 0699 32:16 no oye nombres Trump lo hará el de ayer es muy raro verlo algún gran partido del Barcelona sobre todo la pido por favor por favor lo visto el partido estabas comentando lo en Carrusel sí

Voz 0239 32:26 imágenes altímetro gustó la primera parte de Barcelona veinte

Voz 0699 32:29 minutos que duró eso es lo que yo no no te fuiste a partir del mes igual que los partidos si lo comparas con tu Madrid haya ganado el reglamento que no has dicho el reglamento los partidos

Voz 0298 32:44 Duran noventa hay tres duró el de ayer creo porque Foster Guardiola a una parte me paro y cinco minutos

Voz 0985 32:50 me pareció Antonio que el Barza el Barça hizo un partido solidario que trabajó defensivamente defensivamente tuvo una versión altísima y luego tiene un jugador como Messi que está en un momento de forma es bueno siempre digo

Voz 0231 33:03 Jordi lo que dijimos anoche parecía muy mal y ponemos el grito en el cielo por decir que tenía a Messi y que defensivamente es un equipo que cambió la historia

Voz 0985 33:10 cuántas veces tengo que explicarlo lo que no me trago es la trampa que nos tiende Simeone simplemente esto

Voz 0699 33:16 que es caso

Voz 0231 33:18 es el cuajado de decir es decir hoy hoy hoy a la una y treinta a las tres y treinta y tres de la tarde

Voz 0699 33:23 una hora menos ayer el Barça hizo un gran partido

Voz 0231 33:25 tienes el cuajo de decir eso cuenta que estaría perdido en la primera parte esté porque pedir dieciocho tarjetas amarillas incluso la de ver salgo cuando le da un tirón a Iniesta que se lesiona sólo tamén pedir esa tarjeta venir dos o tres penaltis pues igual me perdí en ese partido

Voz 0985 33:40 es cierto es cierto o no es cierto que el Barça frenó a un Atlético que encadenaba ocho victorias consecutivas es cierto o no es cierto que el Barça frenó aún Griezmann que llevaba siete goles

Voz 0699 33:50 es cierto es partidos es cierto o no es cierto como

Voz 0985 33:53 dijo Busquets están que el Barça aterrizó en la madrugada del viernes para bochorno general ir disputó el pan

Voz 0231 34:02 en general nada paso a todos es el peor no general nada no no no no no no no no pero bochorno general no

Voz 0699 34:09 o te gusta a Busquets Dati pero nada de la gente no hablado esto ningún sitio ante no generalizar lo que la gente no le importa señor mirara para una Alice

Voz 0985 34:18 ya que se precia con razón de estar en la de ser de las mejores del mundo no es razonable que un partido de estas características en las que se decide el título haya un equipo que aterrice Pacojó tú lo sabes que venías también asumido recientemente de Canarias

Voz 0699 34:33 sí sí que aterrice a las cinco de la madre

Voz 0985 34:36 la del viernes para disputar un partido me parece

Voz 0231 34:38 una falta de respeto a los canarios con la cantinela que lleva es que parece que vienen de jugar en el chat

Voz 0699 34:43 a la plantilla que tiene el aparato te digo de que aparte para todas las semanas viaja todas las semanas y aparte de eso que aparte de eso que es una absoluta eh

Voz 0985 34:55 eso da perdonan Antonio la barra libre de la semana pasada yo esto no lo dije com o buscarse dice en caso de victoria

Voz 0699 35:02 no no digo Gasol la

Voz 0239 35:05 pero si ayer llegan a Palmar sonó mira ayer había un ambiente Jordi ayer había un ambiente motivado en parte por la falta de educación palmaria Illa actitud despreciable que tiene Luis Suárez durante cada partido de cada competición en la que aparece el delantero uruguayo había había un ambiente en el Camp Nou cada Fall Tita tú no mide uno gritos cuando por cierto tengo que decir yo siempre suelo ser muy crítico con los árbitros que el arbitraje de ayer no fue perfecto para mí el mejor arbitraje de lo que llevamos de temporada en un partido gordo sin ninguna duda bueno pues aún así había un ambiente en el Barcelona de cuidado que Madrid pita un penalti el otro día enfrenta la Unión Deportiva Las Palmas que a mí no me parecían

Voz 0699 35:42 pidió normal a la no voy a cambiar al envite Passport éramos algo más un deseo y felicita al Mono Burgos cayese en el juego a balón parado del Atlético estuvo soberbio en el Barça se asustaba cada vez que había un balón bombeado no tiene rezos cosas en Sevilla tienen

Voz 0231 36:04 a razón porque como todos los equipos de la Liga le hacen dos o tres goles al Barça a balón parado pues tienes tienes toda la razón culpa a la Champions decir

Voz 0985 36:16 sabes Gemma Talavera a Talavera es muy difícil que me encaje una critica porque o el Atlético de Honduras se encarga muchas dudas hola

Voz 0699 36:26 el Madrid está afectado por la FIFA así porque no tiene Jordi

Voz 0985 36:29 no pues entonces Jordi hicieron la razón la

Voz 0231 36:32 digo de Madrid que venía lanzado desde Griezmann y la tocó ni la olió en justo vencedor el Barcelona porque tú a Messi la metió Si yo no temo crítica lo que pasa es que dos os molesta que os digan que defendía ahora mejor con Valverde y que habéis cambia el juego que ya no toca el violín ni tocáis en los timbales que ahora toca rock duro y guitarra ir romperse la camiseta no no es lo que hay punto uno eso te molesta punto dos lo que te digo es que no puede tener la obligación una de las temporadas más complicadas o la temporada más complicada de la era Simeone con todo lo que acontecido que te recuerdo que ayer iba todo lo que podía ir dieciocho y no tiene más no ni semana en campo para no constituirse para no tener algún tipo de de esto porque no tiene más futbolistas Si tiene la obligación ese equipo que ha llegado hasta el cuatro de marzo convirtiendo la Liga si tiene obligación de ganar es el culpable todo lo mal es de la Liga en único de te dicho

Voz 0699 37:20 me cruzo yo que Madrid esperas mañana he Romero

Voz 0239 37:22 yo en París espero o Madrid versión Champion espero un Real Madrid mira me gusta mucho a la definición de Jordi que no lo escucha en la vida pero ahora resulta que el Barcelona es un equipo solidario bueno

Voz 0699 37:31 es el acopio espero ayer

Voz 0239 37:34 yo espero espero en el partido el Parque de los Príncipes un Real Madrid solidario yo estoy absolutamente convencido de que el Real Madrid va a pasar la eliminatoria y tengo casi casi la certeza de que no va a perder aquí mañana por una cuestión eh yo creo Pacojo por una cuestión futbolística que todo el mundo pueda entender que el Real Madrid

Voz 0699 37:50 sí es superior al París Saint Germain y que el Real

Voz 0239 37:53 el Madrid Si el Real Madrid defiende mal el París san Germain defiende todavía peor y es muy difícil eliminar al Real Madrid con una defensa tan mala como la que tiene

Voz 0699 38:00 es una advertencia yo ojalá me equivoque me huelo una encerrona de UEFA con el arbitraje porque a veces tres años seguido el Madrid campeón de la Champions no de la digo una cosa Manuel tiene mejor Sarrià cuando lloras me chirría cuando no se ría cuando llora Jordi Martí de un viaje a Las Palmas

Voz 0239 38:24 habla yo no voy a caer en esa trampa yo no creo que el Real Madrid tenga que estar preocupado del árbitro en el partido

Voz 0699 38:29 mañana a más allá de agradecerte tu magisterio siempre tan importante para entrar la verdad de trabajo gratis et que te lo que habrá que hacer lo que te intuyo más humanos Teresa Coto

Voz 0231 38:41 qué va a decir que el Madrid jugó el sábado a las nueve menos cuarto acabó las a las once y entonces

Voz 0699 38:46 ya está bien pero más allá de toda la temporada y en Toño más allá agradecida la propaganda no

Voz 0985 38:58 puedes explicar algo de por dónde irá al once del Real Madrid

Voz 0699 39:01 yo creo que no sabe si más allá de la del Barcelona Si más allá de la propaganda si va a jugar Isco se va a perder otro partido los grandes se dedique al centro pero es verdad que no me lo pregunta dije ayer más allá de la propaganda

Voz 0985 39:15 oficial si sabes quién jugará en centro del campo si serán centro del campo creativo o no será creativo va a asumir va a asumir que de nuevo

Voz 0699 39:24 los hoteles la pregunta porque no podía cisco acabo Xisco de nuevo se va a perder un partido grande tanto para mira te aconsejo un ejercicio radiofónico fantástico que es escucharte Carrusel durante todo el fin de semana no sólo durante los noventa minutos que dura el partido del Fútbol Club Barcelona pero no va a jugar yo creo porque hay un entrenamiento a puerta cerrada esta tarde que luego tendremos que descifrar yo creo que Isco va a ser suplente creo que va a jugar otra vez Cova chic sí otra vez al partido grande otra vez campo Kovac esta es una crisis a jurar con clase Mir bueno una crisis tremenda expresión porque a la nada cobra sentido a la derecha Lucas Vázquez yo sigo creyendo

Voz 0239 39:58 no va a jugar la BBC y que vas Bale perdón Benzema y Cristiano Ronaldo los dos que Juan

Voz 0699 40:04 arriba el París ante el París fue mejor en la ida sino hay con nota Duran raras sonora eso no es mejor

Voz 0231 40:09 y un ratito nada que tenga nada que tengo en lo segundo me marquen Ibar bien yo creo que el ahí lo puede pasar mal porque repito fue el féretro fue muy inferior al de Fernando ha quitado quitándonos encontró esa mezcla Seles mezcla el deseo con el recuerdo sí decir creo quiero ese es un momento de la vida fue un palo para muchos que no mañana

Voz 0699 40:31 quizá no dieron Ana avisa sabes que me paguen minutos

Voz 0985 40:36 no sé a cuántos puntos va sinceramente si me preguntas a cuantos punta anima a pues eso quince catorce

Voz 0699 40:42 la normalidad no pasa nada si pierdes en Cornellà es el bochorno en Cornellá no pasa nada aquí pierdes quince puntos gana Observatorio del final de la Liga verdad al resolver el asunto

Voz 0231 40:51 debo decir me gustó la primera parte el Real Madrid

Voz 0699 40:54 portería asombroso esos oleajes a Manu Carreño que por aquí en El Larguero es una cosa SER Deportivos otra no confundamos eh pero eso sí es la misma cuarenta y uno es que me tengo que ir una Jordi hasta mañana Pacojó hombres con nos podemos despedir con el pasado

Voz 0985 41:10 hombre simplemente yo lo que quería decir es que hemos asumido todos con una naturalidad y una anormalidad que el Madrid vaya quince puntos

Voz 0699 41:16 qué razón tiene órdenes asumimos la verdad ser madre naturalidad y Novés normal si empieza una deriva de tal calibre a ver si van por allí yo meten empieza no Diane

Voz 0231 41:27 no sé es que terminan de la mano es que esto estaba previsto no

Voz 0699 41:29 un abrazo señor Talavera ayer un abrazo Jordi un abrazo profesional y un abrazo al Quantum quemaduras Antonio Romero de maravillas le va a pasar Cabrera guía Ruano pero en cuanto un aguantar

Voz 0231 41:40 a la hamburguesa de agosto consumo interno

Voz 0699 41:42 ya está metida la hamburguesa Peres dentro de Quantum final a esta metida dentro el Quantum suben un abrazo hasta Pablo las y hasta aquí la barra libre hasta las cuatro más SER Deportivos

Voz 0699 44:04 hoy es una de las ocasiones pero bueno vamos al resto del fútbol demorado poca bola al partido del Camp Nou desde la perspectiva del Atlético de Madrid y de las declaraciones los rojiblancos viven aún la resaca de ayer probó vamos que pronto van a tener que cambiar el chip con ese modo UEFA Europa League qué es lo que juega en el jueves

Voz 0231 44:19 sí porque además es la vía que ven para conseguir