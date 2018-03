SER Deportivos: París dicta sentencia (06/03/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER a falta de la muestra de argumentos deportivos en la ida el París Saint Germain tira de otros para la vuelta de Champions ante el Real Madrid sin Neymar caído en el peor momento de la temporada muestra un Di María que con todos los respetos parafraseando Alejandro Sanz no es lo mismo para la remontar avisa el director deportivo al árbitro en Leiza Birch que quiere un arbitraje ejemplar con Emery jugándose el puesto incluso ganando el míster afirma que es un partido único para el club para París para Francia entera y lo peor el equipo galos hecha en manos de sus ultras para crear un ambiente irrespirable en la previa del partido es decir el todo vale ha llevado a la máxima expresión todo vale hasta que ruede el balón son once contra once los nuevos ricos contra los que viene demandando el que manda es el Madrid de momento mal la avisó de que ganó en la ida Joy quiere mandar el segundo demostrar que como a Bogart en Casablanca en las temporadas chunga las al Real Madrid siempre le queda París las tres si uno comenzamos SER Deportivos

Voz 3 01:01 no

Voz 4 01:05 a seguir deportivos Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 pues nada aquí estamos una jornada más los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como más os cuadre por la radio de toda la vida por vuestro teléfono móvil a través de la aplicación de la SER por la tele la TDT nuestros enlaces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com dos grandes de Europa se juegan la temporada pero así en el Parque de los Príncipes sólo va a quedar vivo uno para los cuartos de la Champions hilos de Zidane parten con ventaja porque ganaron tres uno en la ida porque enfrente no está Neymar porque es muy difícil que no marque el Real Madrid en un partido porque el Madrid vive para la Champions no hay otra cosa que les ponga ya este año a esta plantilla aún así el aviso previos claro Zidane piensa que el que afirme que lo de esta noche será coser y cantar lo lleva claro

Voz 5 02:05 lo que yo quiero ver lo que es lo que nosotros tenemos que hacer es es es un partido un buen partido de fútbol y sabemos que desde de sufrimiento porque vamos a tener que sufrir pero sufrir jugó a su vez creo que no será fácil

Voz 0699 02:24 el pero si el Real Madrid juega como se presupone que debe jugar una plantilla así debe acabar la noche en los cuartos el de la Champions Zidane será aguardan a Croacia Modric hay problemas en la segunda planta lo en la segunda parte y Emery no tiene más medio que jugar sin Neymar este partido una baja esencial por mucho que nos empeñemos en alabar al que va a ser su sustituto Di María como desde la prudencia hizo Sergio Ramos

Voz 5 02:46 creo que es un jugador distinto diferente a nivel mundial ahí siempre pues un equipo lo tiene pues eso conlleva no una señal de alerta que en estos últimos años pues lo vamos a sufrir pero no sólo ahora el PSG sino también en en el Barça Di María pues es un jugador que ayudaba a nivel defensivo Easy

Voz 0699 06:41 el acontecimiento de la jornada es quizás el acontecimiento deportivo de la semana dos de los grandes en Europa se enfrentan por un puesto en la final de la Champions la ventaja la tiene el Madrid bueno el resultado en la ida por la baja de Neymar en el rival situaba puntos con noticia hasta ahora ahora le pregunto a Javier Herráez porros ultra pero antes que hace el Madrid última hora posible once novedades Javier Herráez París muy buenas tardes

Voz 0520 07:03 hola qué tal Pacojó muy buenas tardes desde el hotel de concentración muy tranquilo esta madrugada a la una y media era otra cosa bueno pues venían a perturbar el descanso de los futbolistas dos detenido ya a las contado tú y luego Nos contra un poquito más Romero pero evidentemente bueno pues

Voz 1804 07:16 se ve venir si el Cruz el PSD protege

Voz 0520 07:19 a estos ultras pues estos campan a sus anchas pero lo que importa del fútbol el Real Madrid que esta mañana ha hecho sesión de estiramientos Zidane ha puesto envidia los futbolistas por la tarde les va a dar el once Ellos creen todavía no lo saben que va vamos van a jugar lo que hemos contado aquí en la Cadena SER desde el pasado domingo es decir Keylor Navas en la portería con Carvajal y Marcelo como laterales Varane Sergio Ramos pareja de centrales del centro del campo con Casemiro y con Kovacic en el doble pivote por la derecha Lucas Vázquez por la izquierda Marco Asensio y arriba Benzema y Cristiano Ronaldo Ése es el once que tiene en la cabeza Zidane e imagino que lo va a cambiar en las próximas horas en la merienda les va a dar el equipo a los futbolistas a las siete menos diez partirán para el estadio estamos cerquita del Arco del Triunfo

Voz 10 08:04 el estadio estaba aproximadamente a unos cuatro

Voz 0520 08:06 da minutos en coger el periférico habrá un poquito de atasco Marie que llegará como siempre hora y media antes del partido va a vestir de blanco iba a haber cuatrocientos cincuenta periodista

Voz 0699 08:17 acreditados seguidores del Real Madrid hay dos

Voz 0520 08:19 trescientos que van a estar en un sector del estadio de los que el Parque de los Príncipes de París que va a estar como te puedes imaginar que se pueden imaginar nuestros oyentes a reventar

Voz 0699 08:29 cuarenta y seis mil cuatrocientos caben en ese estadio eh lo de los ultras esperemos que el ataque de estupidez de ultras que de ahí no tengamos que lamentar nada más a lo largo de de ahí que sea noticia más lo deportivo del Paris san Germain que como avanzábamos en las últimas horas tendrá abro en alemán en Di María a su novedad muy buenas tardes hola muy buenas

Voz 0301 08:47 si va a ser el recambio de Neymar en la delantera va a formar con Cavani y en papel la línea de ataque del conjunto de Unai Emery mi apuesta en el centro de campo es que Motta sea titular yo no veo un centro del campo demasiado efectivo yo creo que Motta va a jugar con drogo junto con avión para intentar tener el balón y llevar la iniciativa de del partido en defensa la única duda seguramente de martillos y se recuperar no parece que el brasileño va a estar en el lateral izquierdo podría existir también la duda de Yuri Okur Sawa en principio el ex de la Real Sociedad por su perfil un poquito más seguro en defensa ese va en el puesto de titula

Voz 0699 09:21 te lo voy a complicar un pelo te voy a dar una vuelta de tuerca tiene el París Saint Germain algún arma secreta que pueda desequilibrar el partido Bruno algo no habitual

Voz 0301 09:29 a ver tiene jugadores muy jóvenes con mucho talento que si les da por salir con bastante desparpajo jugadores que puedan mover el partido en el segundo tiempo los Lo Celso tendrás Lerín y compañía creo que le podrían es Isabel insisto con desparpajo y sin complejos podrían dar una vuelta de tuerca al al partido

Voz 0699 09:45 ya a la vuelta de tuerca la pregunta a novedades deportivas busquemos opinión Francia París Antonio Romero muy buenas tardes por dos para y dónde está la clave del partido de hoy Antonio

Voz 0455 09:57 para mí que el Real Madrid marcó un gol yo creo que es muy difícil ver un partido en Liga de Campeones el Real Madrid no sea capaz de encontrar gol en la corte nada contraría eso viviente que yo zidanes para pesando los cuatro centrocampistas para controlar un poco la calidad que tiene mucho al París Saint Germain de centro de campo para delante yo creo que si el Real Madrid logra logra marcar un gol imposible que París Anne Germaine pueda pueda voltear la eliminatoria

Voz 0699 10:22 el debate está Romero en lo que ponga en el centro del campo es arriesgar reservar a Modric o el riesgo sería ponerlos

Voz 0455 10:29 yo creo que el riesgo poner a un tío que tiene una lesión muscular ya no es la primera que tiene durante toda la temporada y que no jugó ni un solo minuto que desde que cayó lesionado otra película sería la de Toni Kroos

Voz 11 10:39 el problema de rodilla y es más de aguantar el dolor

Voz 0455 10:42 para mí tampoco podía estará al cien por cien porque están en el mismo caso que el croata pero pregunta concreta es sobre Luka Modric que a mí me parecería después repito que una lesión muscular me parecería una auténtica barbaridad porque aunque le estamos dando

Voz 1699 10:55 Dural chabola a éste

Voz 0455 10:57 a que es un partido de la máxima en Europa recordemos que estamos sólo en los octavos de final y que ahora mismo a dos meses vista de que acabe la competición cualquier otro problema muscular de un futbolista ya veterano como Luka Modric puede comprometer su final de temporada

Voz 0699 11:11 de la última sin buscaron titular Grande Se está jugando el Real Madrid algo más que la temporada en este partido es decir de caer el lo que hay aquí es una debacle y una revolución para el año que viene

Voz 0455 11:22 no sé si una debacle pero sí una revolución yo creo que eso está jugando es más de tranquilidad que es lo que corresponde a la eliminatoria de cuartos de final a dos meses de aquí a final de temporada de limpieza de vestuarios de que Marcelino entrenador de altas y bajas de cara a la próxima temporada porque el Real Madrid el pierde que yo creo que no va a perder he pues lo único que elegir ayer la confección de la próxima temporada porque la la clasificación

Voz 12 11:49 entre los cuatro primeros para el año que viene yo creo que pasaron que procederán a final de año Pacojo es algo una hecatombe ya que prácticamente haría desaparecer el club no corre peligro entré yo creo que sí eso está jugando una debacle hizo está jugando

Voz 0509 12:02 me de tranquilidad que me estáis y que en esta institución es fundamental déjame un detalle sobre el equipo de del Paris Saint Germain que eran todos los periodistas franceses ha dicho Bruno de Thiago Motta todos a Thiago Motta pero sí que habría una novedad en la banda izquierda el lifting Yuri alguien Francia todos los compañeros están diciendo que va a jugar Kurosawa yo creo que busca también un poquito más de profundidad seguramente el ofensivo hay Unai Emery París Saint Germain porque no le quedaba otra no el resto el mismo equipo que Tahrir

Voz 0699 12:31 bueno estaremos pendientes de esa banda concursa agua seguramente como novedad gracias un abrazo fuerte hasta luego que queda una opinión más alrededor el Real Madrid la que le dio anoche un comentarista de la Cadena SER a Manu Carreño en El Larguero mañana sí Pacojó porque las glorias blancas lo tienen

Voz 1680 12:46 más o menos claro creen que el Madrid es mejor que el París Saint Germaine que debe estar en cuartos de final ya el héroe de la séptima era optimista en El Larguero

Voz 1699 12:53 eso no es un muy buen resultado pues que no se la gente quiere que estaban hablando pues eso sí por cien pueden equipo en Madrid sí que es un lector alcanzaron de euros puestos consecutivos sobre aquí porque tiene mucha más experiencia los equipos de partidos lodo lo sé la gente que tiene miedo teniendo tres uno pues que que debería pasar cinco cero seis cero

Voz 11 13:16 que estemos tranquilos con con tres uno

Voz 1699 13:18 el equipo serios como el Real Madrid yo creo que es más que suficiente no hay que tener mientras hay que jugar serio hay que manejar todos los detalles importantes saben perfectamente bien a Dios este año es la daba único entonces tienes la posibilidad de salvar la temporada ahí hay que jugar este tipo de partidos yo soy muy optimista de verdad

Voz 1680 13:40 los ex del PSG y del fútbol francés por la Cadena Ser también ven favorito al Madrid así que si el equipo no se pone nervioso casi todo el mundo vea decidan en cuartos de final Pacojo

Voz 13 13:49 hay que jugar un partido serio dice Mijatovic el

Voz 0699 13:52 partidos muy serio y como tal lo contamos en esa SER Deportivos

Voz 16 15:01 bueno no mete mano cuando me retire el año que la el año que me retiré y tenía un lado una opción de haber podido jugar en el PSG porque estaba allí dentro

Voz 0699 15:12 ah vale vale vale yo recordaba final

Voz 16 15:15 ya al final tenía el central me acuerdo marroquí que no lo pudieron sacar del equipo vamos me quiero decir sitio ya aproveche para retirarme

Voz 0699 15:23 vale es una buena manera de contar la peli al lío Rafa como imagínate de hoy

Voz 16 15:29 bueno y imaginó primero de imagino al Madrid de la eliminatoria haciendo un buen partido aprovechando yo creo que más la ansiedad de del Paris Saint Germaine y la presión cresta apetito sus propias Jerte allí hay que que al propio Madrid pues la situación incluso que tener Liga es una situación mala entonces me estoy imaginando un partido de dónde va a ver que sufrir como decía Zidane como no puede ser de otra manera pero donde yo creo que y tal como lo está relatando los últimos partidos Cristiano creo que el Madrid se vamos a ver eh

Voz 0699 16:06 que si marca el Madrid Se acabó

Voz 16 16:10 bueno nunca pasaba metió el contra el Barça acabó quiere decir que en el fútbol yo creo que que hay que mantener siempre es decir cierta distancia con las afirmaciones porque puede pasar de todo obviamente si mete Ball es casi imposible pues sí casi imposible pero visto lo visto no es nueva

Voz 0699 16:29 dime qué jugador será clave para el Madrid esta noche Rafa

Voz 16 16:32 Cristiano seguro seguro Cristiano porque es el mejor jugador es el jugador que ellos sentido al que hace goles el que contagia al equipo de estos últimos partidos han empezado el equipo ha mejorado cuando éstos así tiene tal influencia en el equipo es que es demasiado importante y en el día de hoy tiene que ser también muy importantes

Voz 0699 16:53 vale pues me quedo con eso me quedo ya recordando la historia que tenía yo en la memoria muy lejos en la tuya con el Paris san Saint

Voz 10 16:59 no

Voz 0699 17:00 gracias a los no sé cómo será hoy la vuelta pero sí sé cómo fue la ida hizo nota al que hacía en la SER

Voz 18 17:08 me da pena porque para acabar y la deja Cavani tiene radio arrabio jugar al Paris Saint Germain Córdoba Cristiano Míster Champions portugués verbales con pierna derecha tenga Cristiano a su la a seis el balón picado Cristiano sí sí Cristiano Marcelo para marcar sus el acuerdo Asensio Nalda el partido eliminatoria viva dos goles de diferencia pudo ser el mejor pero también pudo ser peor Real Madrid tres pared San Germaine una dentro de tres semanas nos veremos en París pues lo de París ya está aquí el Real Madrid

Voz 0699 17:55 sí se puede convertir hoy en el primer equipo español que alcance los cuartos esperemos que sea el primero de los tres que se planten ahí ya me planto yo antes de volver con otros detalles a contaros el resto de la tuya tengo tres apuntes antes de la pausa clásica de veinte del resto del fútbol voy a rescatar una frase muy llamativa del día que la pronunció abandona el respecto de la situación del Depor en la

Voz 1680 18:16 Adrián caudal situación recordamos critica del Deportivo Andoni es optimista y habla de la hombría clave para que el Dépor salga adelante

Voz 19 18:24 les Andoni fútbol en estas situaciones se tiene que salir los hombres de verdad de los que

Voz 10 18:33 Nos tienen grandes tiene que sacar esto adelante

Voz 19 18:35 eso sí el que no pueda colapsa

Voz 20 18:39 que no que no juegue así que Pacojo por de los hombres de verdad como Andoni jugará este viernes ante el Girona veremos si sale del descenso madre mía

Voz 0699 18:46 me queda otra noticia del Diarra del fútbol que hay que dar y que va del caso harán sin Óscar Egido la DGA el de Burgos ha puesto

Voz 1680 18:51 qué libertad confianza a dos de los tres jugadores de la Arandina que estaban siendo investigados como supuestos autores de un delito de abuso sexual cometido contra una menor el tercero nuestra libertad que presentó el recurso más tarde la fianza es de seis mil euros y les ha impuesto una orden de alejamiento un kilómetro con la menor que les denunció

Voz 0699 19:08 segundo porque darnos un apunta fuera del fútbol en Fórmula Uno el McLaren entrenándose para más que mi abuelita cruzando un paso de cebra Manu Franco muy buenas tardes la verdad es que bastantes pero eh

Voz 21 19:17 el McLaren solamente cuatro vueltas durante la mañana luego es cierto que ha salido ya ya lleva unas veintiséis pero muy muy muy lejos de lo que se esperaba y muy lejos sobre todo de Ferrari de Sebastian Vettel que marcha primero de botas con el Mercedes y también de más Verstappen con el Red Bull también ha salido Carlos Saura por la tarde vamos a ver de qué es capaz abierto madrileño

Voz 0699 19:37 bueno e cada año no vender una cosa nueva de Mclaren pero cada año la cosa empieza aparecida el McLaren separa y Fernando Alonso supongo que tiene su cabeza de todo menos parada pero bueno vamos a meterle más velocidad a esto que no será difícil comparándolo con esto a las tres y veinte seguimos con más deporte hasta las cuatro en sólo un minuto

Voz 6 19:56 SER Deportivos

Voz 0699 20:00 ya sé

Voz 22 20:04 el país y de de no

Voz 7 20:07 Blanco ha elevado la comisura de vuestros labios y sonreír

Voz 1038 20:11 llega la novia yo termino de poner el carrete de la cámara ballet no hay ninguna novia somos nosotros

Voz 7 20:16 nosotros en la tan vuestras risas tomado una vez en la hacemos un homenaje a la comedia en ocasión

Voz 23 20:28 yo voy con Riis la comedia

Voz 7 20:37 lo analizamos este martes con Carlos Hipólito y David Serrano en el plató de televisión de La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 6 20:46 a la entrada a la porra el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 1804 20:53 esta aquí la porra de descargas de nuestra aplicación participa advierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 23 21:12 el primero en la corre de Carrusel

Voz 6 21:15 los los goles valen Cadena SER

Voz 0699 21:27 está claro que el acontecimiento del día es el París el en Real Madrid hijos quiero llevar hasta Francia en este tramo de Ser Deportivos porque vamos a hablar con un entrenador que en los últimos años ha jugado contra el Real Madrid y el París san Germain y conoce perfectamente el potencial de ambos para agradecemos un montón el tiempo de un hombre que nos atiende desde Burdeos donde entrena al histórico Girondins eh Gustavo Poyet

Voz 20 21:49 buenas las buenas tardes cómo está muy bien a usted cómo le va por el fútbol francés

Voz 24 21:54 bien bastante bien adaptándome todavía recordando un poquito mi francés perdido que como treinta años pero bien bien sin problemas

Voz 0699 22:01 el Girondins para hacernos una idea es algo así como un han no se Real Sociedad un Espanyol en la Liga francesa algo de ese estilo

Voz 24 22:08 sí que hubo por ahí unos unos cuantos años increíblemente cada diez años que ha ganado la Liga acuerdo acordamos tuvo Laurent Blanc

Voz 0699 22:17 sí entrenador en años

Voz 24 22:19 sí es ya ha tenido temporal las inyecciones es al mismo tiempo después es el equipo que inventó siempre en una situación cómoda pero como todos los equipos hoy en día hay altibajos y por eso bastante

Voz 0699 22:32 bueno le llamamos para hablar del PSOE en Madrid en Francia se habla mucho del partido hay mucho foco puesto en él

Voz 24 22:40 sí me ha de X yo ya casi dos meses nunca había escuchado hablar tanto un partido culo como como el de hoy es realmente iría más en temas nacionales no están tan París es un tema bastante nacional a una movida increíble tanto a nivel de publicidad en televisión de mensajes de lo que va a pasar en el estadio de lo que necesitan a la prisión la verdad que han hablado mucho el árbitro han hablado han hablado de todo de todo quizás pro producido por la falta de Neymar que por ahí puede ser que necesiten algo extra pero sí que ha tenido una repercusión

Voz 0699 23:16 como aquí lo vemos desde el tamiz Espanyol ayúdenos a entenderlo desde el también francés allí dan también favorito al Real Madrid es mucho decir

Voz 24 23:25 yo creo que ahora sí yo creo que cuando estaba Neymar había todavía a esa posibilidad de que evidentemente podía pasar no el dos a cero de una situación muy clara que que lo sobre todo basándonos en el primer tiempo Madrid si se podía dar yo creo que ganará con si Neymar yo creo que ha cambiado en poquito yo creo que ahora Gianetti tan visitan algo más no que pase en en el en el partido para que se puedan aprovechar ahora creo que ha andando un poquito más y la el favoritismo Real Madrid

Voz 0699 23:57 sin embargo eh nos cuentan que Di María está en un momento brutal que llega con trece goles y nueve asistencias y que bueno a ver no es lo mismo que Di María pero que está en un momento dulce también el sustituto de Neymar

Voz 24 24:09 sí yo lo dije antes del partido de ida cuando todo el mundo hablaba hagan Francia de que Di María no iba a jugar ya que a mí me pareció una cosa increíble pero que el problema que tiene Emery sé que tiene a tres arriba que son impresionantes y que al final es el medio no vendrá lo que hacía de que no pudiera jugar como no jugó ni un minuto en Madrid una cosa increíble porque ya estaba a un nivel excepcional pero bueno tienen que pasar estas cosas para jugador que están en un muy buen nivel tenga entrada y en este caso la falda en Aimar entonces veremos si siguen ese nivel es un partido totalmente distinto pero sin lugar a dudas que si es el mejor modo dentro de Di María conoce los dos conoce encima

Voz 0699 24:48 han eh conoce a Emery y cómo cree que le va a plantear Emery el París Saint Germain el partido y al Real Madrid

Voz 24 24:56 yo creo que no va a cambiar mucho de lo que planteó en Madrid creo que es el inicio de Paris lema de Madrid fue muy bueno una cantidad de cosas que pasaron durante el primer tiempo y los entrenadores nosotros durante el partido leemos el partido y pensamos a veces que hay ciertas cosas que hay que cambiar creo que Merino tenía claro en su cabeza que quería para la banda izquierda del Real Madrid hizo el cambio que hizo pero a raíz de ese cambio Zidane reacciona de una manera espectacular Le puso dos jugadores por fuera hay increíblemente con la izquierda baile al partido no sea que yo creo que la idea que tenía Emery era perfecta lo que pasa que pues no se dio lo que quería esa salida de Marcelo mía también la entrada Asensio cambió partido yo creo que sin lugar a dudas la pelota mucho el parece me va a intentar tener al Madrid atrás ignora los espacio que tenía quizás lo que a mí me va mirar con muchas cautelas como va a salir el Madrid no

Voz 0699 25:54 exacto de este partido cuando París

Voz 24 25:57 un Madrid totalmente y quinto salió presionar arriba intensidad impresionante los primeros veinte minutos cosa que no venía siendo en la liga en ese momento que estaba

Voz 0699 26:06 se equivocaría hoy el Real Madrid Si espera atrás y espera pillarle al al París en en una contra

Voz 24 26:13 yo creo yo creo yo creo que son buen plan el problema que experiencia el plan siempre es bueno si ganas

Voz 25 26:20 pasar la eliminatoria

Voz 24 26:22 pasarela muy bueno clanes puedes en la realidad

Voz 25 26:26 de que extraigan

Voz 24 26:28 tiene potencial para eso al Madrid pero yo creo que el Madrid es un equipo tan tan grande sino es el más grande del mundo que que a veces léase difícil no el protagonismo al rival eso va a ser algo importante de manejarlo por ahí como puede jugar contra el Barcelona a veces en la Liga robos sabiendo que el otro equipo tiene un potencial técnico importante sea que no va no va a tener inconveniente este Madrid es ese campeón y por eso juega como juega en Europa

Voz 0699 26:53 le he creído entender que más que un partido entre París y Madrid es un asunto de Estado en en Francia si sin no pasa el Paris san Germain se puede considerar como una debacle en en Francia por todas las expectativas que estaban puesto en el a principio de temporada

Voz 24 27:10 sí pero con una gran excusa si tienen claro esa excusa les viene de película todo a todo parece Yemen yo creo que con Aimar hubiera sido un tema complicadísimo de resolver para todos ahora sí hay una pequeña salida no Tebas animar que eso siempre que eso no ayuda

Voz 0699 27:33 la última noche quiero quitar más tiempo eh bueno estas ahora voy a hacer un poco estilo comentarista de Carrusel es decir como si fuera un comentarista nuestro qué resultado le pondría al al partido de hoy para acertar que resultado cree que se va a dar

Voz 24 27:46 yo creo que Madrid iba a marcar osea que oyó ese empate a uno ocho o dos a uno para empujan mucho no creo que pase ahí aunque se puede también que gane una cero sean en ese aspecto yo estoy convencido que el Madrid iba a marcar hoy por eso lo tienen muy complicado apareces

Voz 0699 28:01 todos los aficionados del Real Madrid han sonreído al escuchar el pronóstico que las once kilómetros Burdeos Gustavo Poyet ha sido un placer ha sido el lujo ignoramos la gracia por este ratito con nosotros en SER Deportivos

Voz 24 28:11 es un abrazo grande saludos un abrazo pues es un análisis

Voz 0699 28:14 preciso de un entrenador que sabe de qué habla ha jugado en los últimos años contra el Real Madrid contra el Paris Saint Germain y seguimos hablando de la Champions también desde Francia mismo me queda un poco la perspectiva desde dentro del París Saint Germain

Voz 23 28:37 eh o por lo menos desde el entorno

Voz 0699 28:41 lo del periodismo francés que sigue al equipo de Unai Emery atracados en el último mes en más de una ocasión al compañero del diario L'Equipe Antón Beaumont muy buenas tardes hola buenas tardes es seré como una heroicidad como algo épico el que París san Germain pase la eliminatoria Antoine

Voz 26 28:58 bueno estoy aquí dice que sería una hazaña pero pero bueno para para para mí y para mucha gente no serían unas haya porque bueno del país hizo un buen partido de ir a tuvimos que que el Madrid tiene problemas esta temporada pero bueno lo que lo que lo que hemos vivido los las dos últimas semana muestran que iba a ser muy duro más difícil para el París que que visto que lo pensábamos hace tres semanas aún después de del dirá pero se habla Se habla un poco de una hazaña ahí esperamos una noche como una Kiki vivió en en noventa y tres cuando cuando como con un gol al último segundo para eliminar el Madrid

Voz 0699 29:40 eh Antoine Si el aficionado de París tiene que confiar hoy en alguien a quién Sagarra Di María en papel a Cavani a quién

Voz 26 29:46 a todo el mundo a todo el mundo pero claro que se esperan muchísimo de Di María porque bueno es el segundo Neymar es el mejor jugador de principios de año entonces

Voz 11 29:59 hablamos muchísimo del Emma no hemos Toledo tanto

Voz 17 30:02 a sus cualidades como hemos visto en el paseo de ira que que es capaz de de hacer diferencias e extrema así mi

Voz 26 30:13 por el momento no ha sido vigílico como como esperábamos veo si miramos un poquito más pobre y María

Voz 0699 30:23 ahora que nos escucha el entrenador Seller cuánto de cuestionado está Emery si no pasa la eliminatoria cae es posible que caiga incluso pase o no pase

Voz 26 30:33 sí sí claro que la situación es muy difícil en el París porque bueno y hemos visto que luego no

Voz 17 30:40 a Dutroux Soros

Voz 26 30:43 éxito de la Champions pero

Voz 17 30:46 hice ahí no he ido eh

Voz 26 30:50 Emery es una en está en una posición

Voz 17 30:53 que es muy difícil porque porque Qatar

Voz 26 30:58 hay aquí no muchos mucho dinero mucho dinero

Voz 17 31:00 no yo estoy de tiempo no tiene tiempo oí aún después de de ETA

Voz 26 31:05 la teoría quedará en cuanto cinco partidos antes del título entonces me parece muy lejos

Voz 0509 31:13 estoy muy lejos así un aire momento uno

Voz 26 31:16 no hemos creado muchas cosas positivas en cuanto respeto a los títulos

Voz 17 31:21 de que que que que los dirigentes del él

Voz 0699 31:25 hay una cosa más a España nos han llevado imágenes de aficionados ultras del Paris san Germain ayer en la recibida en la recepción al equipo eh nos han llegado imágenes de ultras alrededor de el hotel de El Real Madrid hay un dispositivo especial de seguridad hay preocupación con los ultras os esto es algo más o menos que será de forma habitual cuando juega al Paris Saint Germain ante equipos grandes

Voz 26 31:46 no no es algo habitual porque habrá más ultras que que que que lo habitual habitualmente sólo está en en una en parco eh estando si extraen dos para que haya más ruido para que sea una noche especial que que que que haya un hombre que para empujar a París pero bueno aquí en Francia en no no no hablemos tanto de

Voz 17 32:09 de tiro ese riesgo de de de de incidentes y vamos a ver

Voz 26 32:15 claro que hay porque porque conocemos a los ultras conocemos y lo estoy Mota a los partidos en el París pero pero bueno no no pensamos mucho en súper estamos mucho más en el campo

Voz 0699 32:29 vale pues esperemos que sólo tengamos que hablar de fútbol que es lo que no gusta tanto en París como en Madrid Antoine te agradezco muchísimo que no ha salido del metro para entrar en SER Deportivos

Voz 16 32:40 sí sí muy bien una

Voz 0699 32:42 la zona y así estamos desde dentro de París como se ve el partido desde los compañeros del diario L'Equipe eh tengo dos cosas más que contaros vamos a poner la guinda al choque el París Saint en ven está poniendo mucho el foco sobre el árbitro lo de esta noche lo pita Félix Bridge árbitro de la SER Iturralde González muy buenas tardes

Voz 13 33:06 hola muy buenas tardes así Itu a priori

Voz 0699 33:08 un partido de calado es un marrón o es un premio

Voz 0509 33:12 a su premio nada y eso que te están diciendo están presionando al árbitro a este nivel no puedo decir nada al árbitro Press y con eso impartido más de su partido más normal yo creo que hay mucho más literatura y alrededor del partido que lo que realmente va a pasar

Voz 0699 33:30 no tenéis nada de leído en el As todos los árbitros están bajo presión eh yo supongo que hay distintos niveles también y depresión no

Voz 0509 33:38 no lo hace imponer al final todos somos humanos que cada uno lleva la presión de diferente manera pero un arbitro está bajo presión que cualquier partido si al final si te fijas en la presión que puede seguir igual ambiental es un campo que que las gradas estar muy lejos del campo

Voz 13 33:55 eh

Voz 0509 33:57 os hemos ido a pitar a campos mucho más dónde está la grada mucho más arriba ante un Osasuna Real Madrid de la buena época

Voz 0699 34:06 ya así no es desde luego sí ahí la grada presiona más si él es estamos estamos

Voz 0509 34:12 yo prefiero el más que al árbitro se puede sentir un poco más presionado porque tiene el público Alabau pero a este nivel un árbitro alemán el partido se va a jugar en Francia que cuando acaba el partido se va a marchar por se va a marchar otra vez Alemania ha llegado a Yeda a Francia que presión puede ayudar

Voz 13 34:30 qué tipo de árbitro es pues es ser más latino de todos los árbitros alemán

Voz 0509 34:36 por eso te digo es eso es súper curioso pero a la hora de hablar él también eh

Voz 13 34:40 sí a la hora de hablar con él él es muy gesticulante

Voz 0509 34:42 es es muy es totalmente diferente a cualquier árbitro alemán como cualquier persona alemana ya verás del el es muy gesticulante y luego a mi me gusta eh

Voz 11 34:51 cómo no

Voz 0509 34:53 no no rehúye decisiones

Voz 17 34:56 M

Voz 0509 34:57 ese diría yo he conflictiva se lo ha visto lo va a tomar

Voz 11 35:00 yo misma sea la segunda amarilla sea un penalti

Voz 0509 35:02 luego claro luego pasa pues se equivocará pero te estoy diciendo que esto es de los que dice muchas veces

Voz 17 35:08 sí

Voz 0509 35:09 que rehúye no segunda amarilla sobretodo en este nivel ya de partidos dice uf que sea muy clara la segunda amarilla no no es lo mismo sea el Madrid que el Paris Saint Germain

Voz 0699 35:19 vale pues mira me quedo con con ese detalle y la últimas hacer arbitraje ficción valen si si tú fueras hoy el árbitro del partido sin en el en el partido de hoy te va a Sergio Ramos por un lado te va Thiago Silva por otro antes de empezar el partido le miras a un elemento a otro les dices algo o no dicen nada

Voz 0509 35:34 no no nada nada porque al final todo el mundo se conoce a ella no es nuevo no es un árbitro luego no tienes que decir nada doce de los jugadores que muchas veces para esa presión que se habla luego cuando vas a Alcampo no no la notas pita un Galatasaray Olympiacos y que parecía aquello que se caía dos horas y media antes todo lleno y cuando empiezan los noventa minutos no pasa nada no te das cuenta ni la presión ni nada pasa lo tuyo

Voz 13 36:00 pues mira serán nos adiós a un hombre por supuesto todo

Voz 0509 36:04 bueno es estando dicen los jugadores no va a haber presionado presionado Bitton que beba una presión al árbitro ojo hay ambiente hay en Paris para recibir al Real Madrid pero qué ambiente que tiran bengalas y son los jugadores pero tienes que importa

Voz 13 36:16 no van a llegar al campo bueno que no tiene nada que sea una fiesta por eso lo mejor es que el árbitro pita lo que ve y lo haga bien que que eso eso es lo que muy que no haya como decimos en muchas veces hasta nivel ya que no haya jugado grises eso sí que es posible

Voz 0509 36:31 espera las jugadas grises son las peores porque todo lo que haga lo pilla el toro que sean todas negras o blancas

Voz 0699 36:37 vale yo se lo trasladó en un Whatsapp ahora chica seguro que que deberían mejorar pero un abrazo me quedo una cosa vamos a ver cómo es la odisea de los seguidores del Real Madrid que viajan para un partido así si es que eso dice

Voz 6 36:49 es una fiesta o lo que sea José Emilio

Voz 0699 36:52 Martínez miembro de la peña cinco Estrellas del conjunto blanco París Josemi

Voz 13 36:55 muy buenas tardes hola cómo estás

Voz 0699 36:58 muy bien cómo estáis vosotros

Voz 13 36:59 pues mira comiéndonos una bonita aquí en París esto es mejor que yo cómo cómo está yendo la jornada en París José Emilio

Voz 11 37:07 pues mira hemos estado verán si estamos como ciento veinte de la zona ya te digo repito siempre restaurante si hay o no

Voz 13 37:20 supongo que por qué me cuentas suelo sin problema

Voz 0699 37:24 efecto porque anoche hubo lío con los ultras en el hotel del equipo vosotros no sabéis cruzado a nadie con ganas de jaleo no

Voz 11 37:29 vamos vamos sin camisetas luego en el estadio no las ponemos

Voz 1680 37:32 ah

Voz 0699 37:33 vale e intuyó que os dan recomendación

Voz 11 37:36 no pasa nada no no no no no

Voz 13 37:38 cosa que es lo está lo hacemos lo hacemos en todos

Voz 11 37:41 Campos no es por lo que han dicho nada no las ponemos nosotros vale

Voz 0699 37:45 eh espera hay José Emilio del partido de esta noche

Voz 11 37:48 bueno lo que esperamos es un partido duro es un partido duro de ellos te están haciendo su partido supo que en cuenta que ellos tienen que calentar las manera el problema que hay un poco esto lo hemos hecho también nosotros cuando lo hemos necesitado las grandes remontadas sobre todo si ellos lo que es normal no no nosotros él

Voz 13 38:09 oye

Voz 11 38:11 bueno eso democrática

Voz 16 38:16 pero lo que ocurre es más que nada es así

Voz 0699 38:21 viaje sois ciento veinte aproximadamente hay que se arrancaban medio va a cantar tienes que esperen va al cuando termine la las conexiones

Voz 11 38:26 se refieren al que estamos solamente en esta zona estamos aquí estamos doce

Voz 0699 38:31 vale seis doce hasta el momento del partido que vais a hacer José Emilio

Voz 11 38:36 hasta el momento el partido pues esto luego al así como para el capote

Voz 0699 38:39 ah vale vale vale a todos aquí

Voz 11 38:42 y ahora pues comparemos algún café y una copa y poco más

Voz 13 38:45 pues nada no queda mañana defendía pero

Voz 11 38:48 os esperamos de partido sino contar las así un poco más esto supondrá han portado vamos a ver si despierta de su tierra y si tiene un poco lo importantes encargar un poco el partido oí echarles cara intentar marcar un gol el problema va a ser ellos primero que están ahí las fuerzas igualadas pero como sepamos jueces como sepamos jugar el partido lo suficientemente el alteran tan como ellos es que que le pillemos a ellos en una contra entonces es marcando un gol lo vamos a tener bastante bien pero sino vamos a subir mucho

Voz 0699 39:22 sí el gol están en la cabeza de todo el aficionado de el Real Madrid no te pregunto qué qué te vas a tomar de postre porque yo a estas horas no comido y lo del chuletón llamado

Voz 13 39:30 no tiene mal trae José Emilio así que nada pero vamos a ver a ver si podemos hablar en cuartos vale pues nada mira eh me quedo como con ello que disfrutéis de la tarde en París y que todo

Voz 0699 39:39 es una fiesta deportiva vale nada

Voz 13 39:42 el estudio ha sido sí

Voz 0699 39:47 desde a José Emilio olvidados del Real Madrid que se ponen a hablar en el último minuto antes de la desconexión Javier Herráez el París me dejo algo que quieras comentar de del partido

Voz 6 40:56 las nos vamos a seguir pasando bien hasta las cuatro seguro ir desde las ocho y cuarto también en Carrusel

Voz 10 44:45 a llover Hola cómo te llamas Valerio Valerio como te llaman Daniel Daniel hay que dice que son dos italianos que estaban por aquí rondando por la tienda del Real Madrid hablan español así que vamos a a entender español chicos qué pensáis que va a pasar esta noche

Voz 34 45:00 pues bien el Real Madrid pinche

Voz 10 45:03 gana Pelle quien se clasifica no sabe está igualado igualado igualado tú que crees yo creo que va a pasar irreal

Voz 1804 45:15 va a ser difícil pero muy difícil

Voz 10 45:19 tal vez como un dos a uno pero se va a clasificar el material

Voz 1804 45:24 tú tú crees lo que dice si sí si tu madre

Voz 10 45:27 días hace un rato que a lo mejor con en va P era más

Voz 1804 45:31 difícil más difícil se combate