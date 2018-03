SER Deportivos (08/03/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Mireia Belmonte Garbiñe Muguruza Lidia Valentín Teresa Lozano Vero Boquete Carolina Marín Alba Torrens Eli Pinedo os suena no todas ellas encarnan el éxito de la mujer española en el deporte mundial la selección mañana de fútbol por ejemplo ganó anoche el Torneo Internacional de Chipre Italia la de rugby quince es campeona de Europa revalidado título este pasado fin de semana Ana Peleteiro se trajo un bronce de los Mundiales de Atletismo de Pista Cubierta el deporte bien entendido es un ejemplo de educación en valores practica la integración la igualdad la cultura esfuerzo y la participación algo que es necesario recordar en un día así para que las actitudes machistas de las gradas y de los entornos más retrógrados sean sonrojantes y cada vez más minoritarias ojalá algún día el grito mujer tenías que ser más que interpretarse como un insulto ser recibido como algo que generó Julio el primer minuto de hoy es un deporte

Voz 1 00:50 sociedad no de sexos sino de personas las tres y uno comenzamos aquí SER Deportivos Deportivo Francisco

Voz 2 01:05 José Delgado

Voz 0699 01:13 pues aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por habernos como siempre como más los cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación ser la tele la TDT nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma no da para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de la cadena seria del equipo del programa hoy con Paco Hernández en la producción Carlos Ródenas y Carlos Higueras como cracks de la técnica continua la semana grande del fútbol español en Europa tras lo logrado por el Real Madrid en la Champions hoy esperamos lo mejor de los nuestros en la Europa League que sin embargo se han complicado la vida en la previa con Mara anotó días en puestos claves atentos el Atlético de Madrid juega ante el Lokomotiv esta tarde con la baja de su cerrojo Oblak se ha lesionado Berners el que hasta hace dos semanas ni entraban convocatorias estando Moyá más ser el titular de la portería esta tarde el equipo del Cholo Simeone el Cholo quemando un mensaje de confianza a sus jugadores

Voz 3 02:09 seguro que tenemos que mejorar seguro que podemos mejorar dice uno que nosotros mismos no nos exigimos para para seguir mejorando como equipo pero no tengo ninguna duda de que hace seis años que estoy en el club lo que mejor que me pudo haber pasado orgulloso de lo publica que tengo cada día veo más fútbol en la televisión y más orgulloso desde jugador

Voz 0699 02:28 lo mejor para el Cholo y mejor para el Atlético de Madrid y mejor aún si gana esta noche al equipo ruso que viene con pocos ultras pero alguno puedo armar un pollo que trataría de evitar la policía vamos a marcar de cerca este partido de todos los modos posibles como lo haremos con el Athletic de Bilbao que juegan Francia ante el Olympique de marzo ella también tiene dudas la de Aduriz con gripe deportivamente ira del césped que me da a mí que Ziganda no piensa les vaya a favorecer están

Voz 4 02:49 los propios jugadores están lamentando de el del césped que era una pena porque

Voz 5 02:53 eh evidentemente este gran estadio

Voz 4 02:56 hoy este este campo oí sería lo lo lo

Voz 6 03:00 el pues que tuviese un un césped acorde a todo lo que a todo el envoltorio apenas y no está en perfectas condiciones Line pero no Samuel daremos todos

Voz 0699 03:07 vamos que uno intuye que el más bonito el envoltorio que el regalo a ver si no influye en el partido que juega a las nueve y cinco el Athletic Éstas son las dos citas del día aunque en Europa League por ejemplo Ayón Milán Arsenal de lo más chulo y todo en medio de los ecos de la victoria del Real Madrid en Champions ante el París Saint Germain Victoria que ha acabado con el futuro de Emery en el equipo francés a medio plazo siguen el presente llevado por ejemplo al entrenador del Barça Ernesto Valverde a tener que hablar así de su máximo rival

Voz 7 03:31 al final el Madrid siempre en el partido y en escenarios de ese de ese tipo como ese pues generalmente siempre siempre está bien hay que hacer un gran partido para para poder realinear bueno

Voz 2 03:44 lo mejor que si la realidad es que

Voz 0699 03:47 vean blanco o en azulgrana las dos a fue tan superior que hay que reconocerlo pero mola mucho hablar del rival reconociendo el eméritos Si fuera así siempre eso que ganaríamos Valverde que tiene algún motivo más de preocupación que ayer con la lesión de Denis Suárez y las molestias de Piqué para los próximos encuentros el hombre no gana para sustos así que bueno cómodo vamos a pasar por Madrid Barcelona por Londres Oporto perdieron a La Coruña por Las Rozas con fútbol son noticia obliga Aduriz Harry Kane Iker Casillas Machín Seedorf y Luis Rubiales por distintos motivos que os los cuento aquí como que le quito el factor sorpresa al deporte y no es plan pero el plan del día va más allá de el fútbol e incluso del deporte es el Día Internacional de la Mujer ya hemos querido rescatar una petición de cambio de una grande del deporte actual Carolina Marín que anoche pedía a Stoner

Voz 0760 04:31 pero le daría una vuelta al I más D

Voz 1292 04:34 eh me cuando una mujer entra en la maternidad el tiempo que tiene para poder volver otra vez a al trabajo y luego también es otra cosa que yo creo que es muy importante que cambiaría es que la mujer a día de hoy podemos liderar graves Hercesa

Voz 0699 04:49 peticiones de lo más razonables Nos unimos desde aquí en Ser Deportivos puede ser de otra manera y fuera del fútbol del día de la mujer el jueves no se corta al ofrecer noticias lo es que el McLaren hoy funcione bien y lo haga con Vandoorne en vez de con Alonso lo es que la París Niza de ciclismo siga liderando la Luis León Sánchez trasladaron ayer y lo hace en baloncesto ya dos partidazos de la Euroliga un Real Madrid Panathinaikos por la zona alta en un duelo español entre Valencia y Baskonia digamos por la zona media quién medio de todo este SER Deportivos programa que se pone a contar deporte como sino costar hasta las cuatro a las tres de cinco vamos al lío ya

Voz 8 05:21 yo estoy convencido adscribe pene Face eh

Voz 8 07:06 yo estoy yo dónde vamos al turrón

Voz 0699 07:08 a la Europa League que es el acontecimiento futbolístico del día empezamos por el partido que se juega aquí entre el Atlético de Madrid el Lokomotiv en el Metropolitano a las siete coronas novedad muy importante en la portería cuéntanos Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 0107 07:45 bueno niño sea unos jovencitos va a estar depositado

Voz 1576 07:47 a la confianza uno en la portería de titular Axel Berners argentino apenas veinte años no dejó ni un partido oficial con el al

Voz 0699 07:55 dijo de Madrid iba a estar bajo palos ante

Voz 1576 07:57 el Lokomotiv en este primer partido de los octavos de final de de esta Europa League y otro Alejandro Dos Santos de origen brasileño diecinueve añitos portero del juvenil va a ser el que cubra la plaza de ver de Vermeer en el banquillo por lo tanto no va a cambiar mucho más los planes los tenía claros Diego Pablo Simeone con el once de Barcelona pero a excepción de de Oblak esa caído también semana cae el capitán Gabi Correa también se va a caer si me versaron el lateral derecho Juanfran Torres pero la noticia es ésa Jan Oblak no va a jugar problemas físicos de un equipo que tan sólo tiene diecinueve jugadores de la primera sobre

Voz 0699 08:33 Black sobre el interés del París Saint Germain en medio Atlético de Madrid sobretodo acaba de hablar el presidente del Athletic o Pedro Fullana

Voz 0760 08:40 porque se juega un poco al gato y al ratón con la lesión de Oblak I no había lesión por la tarde ayer tampoco Simeone descubre las cartas cuando convoca al joven portero del juvenil seguía sin haber lesión hasta que ya el tema no se sostenía más golpe en una mano las molestias musculares y le hemos preguntado a Enrique Cerezo al presente el Atlético de Madrid que deja claras dos cosas una obra que no juega dos hay les

Voz 15 09:00 bueno pues tiene una pequeña lesión

Voz 6 09:02 con que limpiado impide jugar esta tarde pero bueno tenemos un gran suplente que es ver que para nosotros es tan bueno como cualquiera pero

Voz 4 09:10 el que tiene es precisamente lo sabe civiles lo tiene muy buena mano eso que a los médicos y médico negligente y doctor entonces toda la cosa técnica de medicina de que lo diga el doctor preocupantes

Voz 0760 09:21 bueno nada bueno pues H el viernes va a ser el portero Atlético Madrid a partir de hoy seguro que Enrique Cerezo lo tendrá ya en mente también en sus oraciones y el presente el Atlético de Madrid al que le hemos preguntado por el París Saint Germain y esa posibilidad de que vengan a buscar todo lo que les falta Cerezo ha estado evidentemente en su salsa

Voz 6 09:38 eso de la misma canción de siempre di yo creo que como llegues y a cantar en la voz llegue en Operación Triunfo hoy entre otros sitios no porque es una canción que ya realmente Kansas pero le molesta o le vino a y Nimes ni me molesta ni me preocupa eso de la misma canción de siempre yo creo que como siga así lavar a cantar en la voz es un triunfo mientras estos sitios algo que es una canción que ya realmente cansado pero le molesta o le vino a mí me ni me molesta ni me preocupa me entiende yo creo que al que le puede preocupar es al que se lo quiere

Voz 0699 10:08 bueno es una manera de salir del paso pero ojo eh que hay canciones que por mucho repetir acaban convirtiendo

Voz 2 10:12 el éxito eso dice Cerezo he veremos qué es lo que dice Cerezo según

Voz 0699 10:17 vayan pasando los partidos sí sí luego enormes anima que ojalá no lo que yo digo es que la UEFA Europa League tiene otra cita hoy para los nuestros en Francia el choque que enfrenta Olympique de Marsella del Athletic de Bilbao también con un nombre propio en la previa el de Aduriz Íñigo Marquínez muy buenas tardes hola Pacojó

Voz 0802 10:32 sí yo creo que no va a jugar creo sufrió un proceso gripal ayer cuando el equipo llegó aquí a donde nos encontramos al Velodrome a Marsella no entrenó con los compañeros ha habido un parte médico esta mañana su parte médico una nota de los médicos diciendo que ha evolucionado que has tenido cierta mejoría pero a mí me llegan noticias de que lo va a tener muy complicado para salir de inicio derecha Aduriz el máximo goleador del Athletic en el partido que las cinco para jugar contra el Olympique de Marseilla aquí en el estadio Velodrome

Voz 0699 11:00 bueno pues sí que estamos bien Aduriz baja en el Athletic de Belloch así asegura la de Oblak totalmente segura el Atlético de Madrid estaremos pendientes del Athletic del Atlético lo contamos desde las siete en Carrusel como contaremos también los otros choques importantes en Europa que hay unos cuantos destacando el Milán Arsenal José Palacio sigue qué tal muy buenas Pacojó

Voz 1038 11:15 en el turno de las siete de la tarde en San Siro Milán Arsenal la gran eliminatoria

Voz 0699 11:19 en Thabo llega mejor momento el Milán con la gran mejora de la

Voz 1038 11:22 puso en el banquillo no pierde desde el veintitrés de diciembre además lleva seis partidos sin encajar gol y es la única vía para el Arsenal para llegar a la Champions el año que viene en Premier está trece puntos pero son muchas las preocupaciones para Benger cuatro derrotas consecutivas las bajas de la caset Monreal Bellerive ni agua Millán que jugó la Champions con el Dortmund precisamente el Dortmund juega también a las siete ante el Red Bull Salzburgo un gran momento de forma de Marcos Rois que lleva tres goles en las tres últimas jornadas de la Bundesliga CSKA Moscú Olympique de Lyon el guión con ganas de llegar a la final que se va a jugar en su estadio un partido este que va a ser dirigido por el español Mateu Lahoz no y cinco tenemos el Lazio Dinamo de Kiev buen partido para ver a Luis Alberto ya una de las sensaciones de esta temporada al gigante Milingo y Savic no quedará también el Red Bull Zenit de San Petersburgo y el Sporting de Portugal Viktoria Pilsen

Voz 0699 12:05 eso es una tarde completa en realidad estamos en una semana muy comprendida porque ayer se clasificaron en otros dos cocos para los cuartos de final de la Champions

Voz 16 12:12 se Manchester City Juventus siete Guardiola perdió uno dos contra el Basilea pero para poner el cero cuatro de la ida salió con muchos suplentes dejó fuera persona Wall quería Otamendi jugaron incluso Claudio en tres minutos en cantaron el diecisiete años Food en no ganó el trámite pero está en cuartos de final en la otra eliminatoria pasó sopesó el escudo por encima de todo con el dos dos de la ida entrenamientos y para llamar fácil para los locales ayer en Wembley de hecho se puso por delante con un gol con bastante suerte del coreano Hinson pero la Juve mucha Juve Higuaín está inspirado un gol y una asistencia de bala que dieron la victoria uno dos

Voz 1576 12:45 en la clasificación a cuartos de final de la Juventus

Voz 16 12:48 por cierto luego que el lo dedicó al recién fallecido en el fútbol italiano Davide Astori que hoy ha sido despedido por miles de afinados en Florida

Voz 0699 12:54 la clasificación de la Juve en la ausencia del Tottenham influye el caer anoche en Champions en una posible salida de Harry Kane hacia el Real Madrid como se ve en Inglaterra Álvaro de Grado cuéntanos

Voz 0107 13:02 hola buenas tardes Pacojó pues efectivamente la participación de Harry Kane en esta Champions Lake acaba con un punto bajo con esta eliminación en los octavos de final es cierto que el delantero inglés precisamente Ci fue uno de los mejores jugadores durante el partido contra la Juventus para el final se va de la Champions League unos meses antes de que es un hombre estén todas las portadas de los periódicos por su relación con los mejores equipos del mundo ya haber sabemos que Hurricane puede cambiar de equipo este verano y ahora todo depende de dos cosas una de la situación de Pochettino al final de la temporada de si el técnico argentino cambia de equipo dos de si el Tottenham la temporada que viene se clasifica para la Champions ahora mismo son cuartos en la

Voz 2 13:40 no volverían a disputar la máxima competición europea el Chelsea quinto así que ahora mismo el Madrid muy el Chelsea en realidad por muchas cosas en el Real

Voz 0699 13:49 Madrid que por cierto ha cambiado ya el chip de la Champions a pensar en la Liga en donde lo mismo hay alguna rotación a un horario raro juega este fin de semana Javier Herráez

Voz 15 13:57 sí señor un horario que es el sábado a la una en Éibar Zidane tiene toda la plantilla a su disposición para ese partido Theo Hernández va a jugar por Marcelo al cual va a dar descanso decidirán después de la lesión y que jugara todo el partido frente al PSD en París Isco Bale Kroos se perfilan como titulares el próximo sábado por cierto hablando de Zidane Pacojo te cuento que no va a cambiar su decisión hace digo del futuro no de un máximo año hace un mes después de caer ante el Leganés era una línea Ador aunque no estuviera fino dejando fuera de la convocatoria a sus delanteros y ahora ante el todo lo contrario él va a estar siempre en el medio ni arriba ni

Voz 4 14:35 por su futuro Pacojó si les dejan si les dejan

Voz 15 14:39 sigue ligado iba seguir ligado al Real Madrid pero la Champions también tiene que dictar sentencia veremos que toca en cuartos el Madrid sigue vivo Zidane les gustaría seguir el próximo año

Voz 0699 14:48 tras la Champions lo de aquí

Voz 1 14:51 el Cadena DNS

Voz 0699 16:41 le voy a pedir a los compañeros que ajusten que hay que dar Sevilla que hay muchas cosas por ejemplo en el Barça ayer la Supercopa de Catalunya le costó un lesionando quién Adrián

Voz 21 16:49 Denis Suárez que esta mañana se ha hecho pruebas y se ha confirmado que tiene una rotura fibrilar en el abductor de la pierna izquierda y estará entre quince y veinte días de baja se lesionó justo antes del descanso en esta Supercopa de Catalunya que se llevó el Barça en la tanda de penaltis donde vimos por cierto el primer gol y el primer baile de Jerry mina con el Barça aunque para gol recordado Paco el de Sergi Roberto

Voz 2 17:10 eh remontada frente al París Saint Germaine hoy se cumple precisa

Voz 21 17:13 Mente un año de aquel milagro el seis a uno con el gol de Sergi Roberto que provocó el delirio

Voz 0699 17:19 en el Camp Nou y vivimos la previa del partido del viernes del Girona Depor novedades de los locales

Voz 2 17:24 Vittorio qué tal Pacojó pues el Girona que busca seguir alimentando su sueño europeo del que nadie se esconde el técnico Pablo Machín recupera Aday Benítez que va a aliviar el problema los carriles donde Carles Planas va ser baja por lesión y Mojica que sí puede actuar no acaba de estar al cien por cien tampoco puede contar Machín con el portero suplente Gorka Iraizoz que sigue lesionado y veloz

Voz 0699 17:42 durante Fran Hermida Sunde porque va viaje

Voz 1179 17:44 dar con bastante jugadores que se quedan aquí en A Coruña codo al por sanción y las lesiones dejan en tierra Guillerme fue de Valverde Fede Cartabia y a última hora también Luisito y Krohn Dehli con diversas molestias se han caído de una convocatoria donde entran absolutamente todos hace unos minutos se acababa la rueda de prensa de Clarence Seedorf dejaba este mensaje a partir de ahora con el equipo ya ha trabajado dice a nivel defensivo a los rivales le va a costar muchísimo marcarle goles

Voz 4 18:09 por te he visto no mejora en este aspecto pero ahora es una una cosa que tiene que ser muestra que todos los equipos que van enfrentar el Depor van a tener que pelear para

Voz 2 18:21 por fuerte paraísos Seedorf a los rivales veremos si hay

Voz 0699 18:24 tanta mejora el último protagonizan el Food cuál es su nombre que ha presentado hoy la candidatura a la presidencia de la Federación Antón Meana

Voz 0760 18:31 sí ha presentado los avales Pacojó dice que tiene ochenta y siete aunque no ha llevado todos a Las Rozas por estrategia hacen falta setenta votos para ganar el día nueve de abril mañana turno para Juan Luis Larrea al frente de la Gestora se queda este mes Marcelino Maté

Voz 0699 18:44 al polideportivo en el polideportivo en la Fórmula uno nueva jornada de entrenamientos en Montmeló hoy funcionan McLaren ya además muy bien Manu Franco

Voz 22 18:55 bueno no van desde luego llevan sesenta y seis vueltas y es el quinto mejor tiempo pero nada que ver con Ferrari ciento veintidós

Voz 0749 19:03 vueltas y un tiempo estratosférico

Voz 22 19:05 a uno coma seis segundos les al McLaren del Ferrari no estoy convencido

Voz 0699 19:08 en años luz baloncesto jornada de Euroliga juegan tres equipos españoles Aíto partidazo Javier

Voz 1982 19:12 eso hace días a las nueve de la noche Real Madrid Panathinaikos en la lucha por la cuarta plaza parece descartado Luka Doncic por un problema muscular Tom Kings podría volver el Panathinaikos de Xavi Pascual baja prestaciones fuera de casa medio era antes en la Fonteta Valencia Baskonia vuelve Pedro Martínez al banquillo donde ganó la Liga el Valencia está virtualmente eliminado pero al Baskonia sigue luchando por entrar en los play playoffs

Voz 2 19:32 ya en ciclismo París Niza que otras cosas si en la París Niza mar Soler ayer segundo en la crono se coloca cuarto en la general a veintiséis segundos de Luis León Sánchez y de Purito un tout curioso en el que reconocía que le había caído una multa de ochenta euros por grabarse con el móvil promocionando una prueba ciclista el ex ciclista aceptado la multa ha pedido perdón y que casi le cuesta menos en eso Purito encarnan el programa encajaron apunta así es Ser Deportivos programa que siga

Voz 0699 19:55 avanzando hasta las cuatro para seguir contando más de deporte en la sintonía de la Cadena SER

Voz 1804 20:03 Pablo Escobar Gaviria

Voz 0699 20:05 en and going to kill Hispania Baix Llobregat sufrir

Voz 4 20:12 te puedes enamorar día alguien así y complique el crediticia

Voz 10 20:18 la respuesta es sí

Voz 4 20:20 Cole vamos a medio metro eso le queda Javier Bardem es Pablo Escobar lo Beam Pablo José A

Voz 10 20:30 y este jueves estará con Carles Francino en La Ventana Cadena SER

Voz 23 20:39 la entrada para irse a casa a la porra el día en que llevas años aplazando

Voz 0107 20:43 a la porra aquí la porra de

Voz 1804 20:46 descarga de nuestra aplicación participa acierta los resultados de la jornada y por cien mil euros con cien mil euros tupida cambio

Voz 24 21:00 cabe FAP y Cáritas cambias

Voz 25 21:02 fuera Fano sea el primer la correcta

Voz 1804 21:05 Carrusel todos los goles

Voz 23 21:07 en la Cadena Ser

Voz 0699 21:10 hasta las cuatro ya sabéis que alternar es lo próximo con lo importante y lo más próximo y lo más importante es él Atlético de Madrid Lokomotiv de UEFA Europa League en el Metropolitano a las siete de la tarde Gustavo López muy buenas tardes

Voz 0749 21:22 qué tal muy buenas tardes cuánto te preocupa que esta noche

Voz 0699 21:25 no jugó dobla Gustavo

Voz 0749 21:27 jo no es una garantía o con lo cual los ex portero me lo abolió la es el jugador que está muchísima muchísima hecho creo que hay que tiene lo de sobre iban bueno dijo ahora te a cualquier de situación no es fácil suplir a hola pero

Voz 2 21:42 seguramente he Benger

Voz 0749 21:44 sí es un portero que que va a tener que hacerlo en algún momento y bueno es un buen partido para la motivación también

Voz 0699 21:51 eh ahora no vale pero seguro que hay muchos aficionados que se acuerdan de Moyá

Voz 0749 21:56 bueno sí pero viste como unas cosas en el pudo suceden esta esta circunstancia hace no cuáles no estaba previsto un portero que no para nunca que gracias a Dios no suele suena nunca tampoco bueno pasó estoy ahora hay que tirar con lo con lo que queda del Cholo Simeone seguramente sabrá motivando de la forma que los negativa para un partido tan importante como el de hoy

Voz 0699 22:17 la verdad que tiene narices hay que Black no se lesionen a lo largo de años justo dos semanas después de que se vayan

Voz 0749 22:23 Bachar el la ley de Murphy

Voz 0699 22:26 más más hombre efectivamente Gustavo Si tuvieras que priorizar ahora mismo Liga o Europa League o no te apetece priorizar

Voz 0749 22:33 no yo creo que el Atlético de Madrid tiene calidad y cantidad de jugadores como para encarar las dos competiciones consuma garantías esa es la realidad no se lo demostró en temporadas anteriores que hecho Simeone no es de utilizar muchos jugadores lo largo de la temporada independientemente de que el campeonato que judía sí siempre lo hizo de una forma muy buena no tiene grandes lesiones no tiene jugadores que en los cuales se tenga lesiones en el transcurso de la temporada y creo que físicamente es un equipo siempre cincuenta y cinco otra vez el profesor al otro lado de una forma espectacular lo mismo que a medida que van pasando los partidos que iban pasando los me has dicho encontrando mejor y entonces hay que precisar ninguna de las dos hay que ir a Madrid puede ir tiene con has

Voz 0699 23:19 vale voy a terminar dando una vuelta de tuerca a todo ya sabes complicando te un poco la vida dicen que el París san Germain quiera el Cholo quiera Griezmann hasta querría Oblak para el año que viene se sinceró si fueras Cerezo Miguel Ángel Gil estarías un pelín preocupado no

Voz 0749 23:32 no mejor que he hecho lo Simeone ha demostrado con creces que tiene pues el Atlético Madrid cada vez que en algún momento leí de fútbol Leire Villa que en algún momento global pero por el momento se notaría propone eso

Voz 26 23:44 sí sí el marido

Voz 0749 23:47 se tiene que preocupar pues el Cholo dio la palabra tiene un contrato firmado y creo que va a respetar otra cosa sería muy diferente sin eso suena mi nombre me preocuparía

Voz 2 24:01 gracias Ángel gustazo grandes si no no no yo yo yo yo sí sí suena tu nombre me preocupo de cupo pero bueno ya ya me preocupa al echar ya verdad este verano hasta luego tala además de Oblak ninguna novedad no en lo deportivo por si acaso que no habrán Radio Peces sí no no no des ideas de

Voz 1576 24:24 no en principio es la novedad más importante yo creo que lo tiene claro yo creo que explicó perfectamente Gustavo López quién conozca Simeone ya son muchas temporadas

Voz 2 24:33 en el en el Atlético de Madrid sabe que no

Voz 1576 24:36 no se prioriza que aquí hasta los amistosos son importantes y la gente se juega cosas por lo tanto las dos competiciones son importantes de hecho que no iba a rotar más o menos un cambio que es entendible que va entrando que es Juanfran Torres y me ver salgo se van a repartir de aquí a final de temporada los partidos no estuvo demasiado fino el croata en Barcelona ahí estaba en un gran momento de Crevillente hoy va a ser titular y luego otros yo creo que porque el el cómo

Voz 0760 24:58 incluso a pesar de ser líder de la Liga

Voz 1576 25:00 la liga rusa es un equipo que que defiende muy bien yo creo que va a quitar uno de los medios centros de Barcelona en este caso a Gabi iba optar borroka aprobada entre semana por Ángel Correa para darle un poco más de de verticalidad al ataque en los demás los que jugaron en Barcelona evidentemente no va a estar el lesionado eh Jan Oblak bastar Axel Verne en portería el lateral derecho va a ser Juanfran el lateral izquierdo va a ser Filipe los centrales van a ser los uruguayos Giménez y Godín en el centro del campo vano estar Saúl Thomas Koke y Correa y arriba lo que no rota indicó no cambia es la pareja de moda en el Atlético de Madrid Antoine Griezmann Diego Costa

Voz 0699 25:36 hace un día en Madrid o va a aparecer esto el Caribe entrar

Voz 4 25:38 en la semana que viene así que disfrutan un abrazo

Voz 0699 25:42 un abrazo hasta luego declaraciones que destacamos de las últimas horas Fullana de Madrid

Voz 0760 25:45 Cerezo precisamente en eso que estabas comentando si priorizar Europa League ICO hay que seguir priorizando la la Liga en el Vestuario lo tienen más o menos claro quieren un título esta temporada saben que puede pasar por la Europa League no van a perder la cara a la Liga porque sino la ganan ser segundo sería un gran resultado imagínate la combinación de ambas no un título y segundo la Liga pues haría que firmasen un gran año a pesar de no haber comenzado muy bien la gente en esos términos se expresaba Koke él ya piensa en el título eso sí su entrenador Simeone ya es otra cosa eso de los favoritismos en una competición es cosa de la prensa

Voz 27 26:17 abrimos una competición muy ilusionante no que es el mismo que tenemos muchas ganas de hacerlo bien hacer bien las cosas de pues bueno tenemos ganas de de ganar un título este año es cierto nos vamos a engañar y bueno todo empieza

Voz 3 26:30 todo empieza que es lógico que siempre en el periodismo ponga títulos a ciertas situaciones lo único que en realidad a cuenta de lo que va a pasar mañana Santidad a partir de todo lo que lo pueden posicionar a uno no no es tema nuestro sistema de lo que nos ponen en ese lugar

Voz 0760 26:48 pues va a tratar de resolver la eliminatoria por el Atlético de Madrid para evitar tensiones en el partido vuelta la semana que viene el Lokomotiv el líder de la liga rusa que viene sin sus dos mejores jugadores Ari ir Farfán no están ninguno de los dos han quedado en Moscú y además sí que llegan al menos con el delantero con Ever que marcó el gol que dio el título de la Eurocopa a Portugal en Francia

Voz 0699 27:09 Deportivo de de este partido aunque cuando cayó el Lokomotiv de Moscú después de la que armaron los ultras en Bilbao los del CSKA todos estábamos juegos temerosos de Abel que aficionados venían aquí buen aficionado no porque los ultras no son aficionados a ver si venía algún ultra de Lokomotiv llevo manda José Palacio a peinar un poco el centro de Madrid por si acaso hay algún tipo de jaleo como está la cosa Jose

Voz 2 27:32 hola qué tal muy buenas Pacojó pues mira estamos ahora camino de la Plaza Mayor

Voz 1576 27:36 esto me encontrado con dos aficionados del Lokomotiv de Moscú

Voz 2 27:38 que me estaban diciendo ahora que iban para el partido no hablan español pero sí le voy a decir una pregunta sólo una pregunta que resultado para esta noche bajo es el de Mats pero el Atlético de Madrid el Lokomotiv want free One for Atlético de Madrid o Lokomotiv pero bueno pues eso es uno para el Atlético es un honor yo viene muy optimista Bruno en sí que me he encontrado algunos tengo ahí están mira justo es están cruzando con otros aficionados aquí de camino a la Plaza Mayor se espera que lleguen unos trescientos aficionados me decían ahora esta das dos personas todos los aficionados rusos que les han dicho que iban a quedar en un punto de Madrid y luego les iban a llevar al metropolitano hay mucha Policía desplazada y sobre todo la Delegación del Gobierno de de Madrid

Voz 1038 28:29 ya tiene más de mil trescientos efectivos entre la Policía Nacional municipal la Guardia Civil Samur la Protección Civil y Cruz Roja así que se va a vivir un ambiente de calma por ahora vemos sigue algunos rusos en esta plaza Mayor hay especial interés por tener protegidos a quince que son los que en teoría son más radicales de este conjunto moscovita pero parece que por ahora no hay

Voz 2 28:53 sin ningún problema hay tranquilidad en Madrid como te digo estamos en la y aquí sí comienzan a agregarse a reunirse alguno de los aficionados del Lokomotiv Moscú que como hemos escuchado tres a uno para el Atlético no viene muy motivado

Voz 0699 29:06 según la verdad es que bueno que vengan tranquilos y hasta es bueno que venga tan pesimista si hay alguna novedad volvemos con José Palacio gracias José una trazo y me queda una cosa más encontrarlos en este SER Deportivos vinculado al Lokomotiv había una historia muy especial que vivió durante años el capitán actual del Real Zaragoza hola Alberto Zapater muy buenas tardes hola buenas tardes Si yo te nombró Lokomotiv de Moscú a ti que te viene a la cabeza vamos

Voz 0749 29:36 damos tiempo horas para para explicarlo pero

Voz 28 29:40 pero siento de todo malo o bueno

Voz 0749 29:44 sí que no afortunadamente no prima más lo lo bueno porque fue una experiencia deportiva y sobre todo vital que que me y yo creo que mejor persona para toda la vida Manolo de atasco

Voz 1804 30:00 malo bueno pero sobre todo Alberto duro muy duro

Voz 0749 30:05 si bueno fue una época que pues la llevas el silencio porque he pues se a mis amigos de siempre el pueblo y en el que una persona que curra ocho horas diarias pues de se pueda poner tu lugar porque al final siempre somos privilegiados y tu familia pues al final también lo de la distancia in situ decirles que está mal pues van a sufrir

Voz 29 30:35 sí sí yo

Voz 0749 30:38 me acuerdo de fue dos veces sincera entrenar es lo que pasa que en un futbolista profesional que pues pues no es algo no es algo normal entonces sí que fue una época en que los lunes el eso que hay veces que pasan las fotos ahora por gozar el odio nos une

Voz 0699 30:59 que lo dicen a un mileurista

Voz 0749 31:02 pues pues yo en ese momento los sentí que cerámica bajó del sábado pues las semanas dura porque yo estaba entrenando

Voz 29 31:14 ya parte en condiciones que no eran no era

Voz 0749 31:17 ambos fueron dos años de entender

Voz 1758 31:19 de lunes a sábado sólo eh apartado por bueno por qué por qué

Voz 0699 31:25 sí

Voz 1963 31:26 bueno yo el primer año dos jugó todo el año

Voz 0749 31:30 el pubis en Roma o no iban bien la no de ya que no estaba bien en diciembre nos pero Cugat en Barcelona entonces me me me parece prácticamente todo el año en blanco acaba de acabar el año me dijeron que me buscara equipo lo que me había pegado un año sin jugar y con dos operaciones imposibles que me fueran lingüístico y a partir yo no me encontraba bien

Voz 0607 31:51 mira si soy a raíz de ahí pues se hable ahora con Eva para forzar digamos la situación y que me fuese pero es que hay posibles sitios y no estaba bien así entrenaban en campos además artificial que no era bueno para mí y para el público pero llegó un momento que es pues pues profesional sí sí pensando que que esos acabaría pero sirvió exilio cada mercado de fichajes pues era más difícil era aún pues es son callejón sin salida yo no podía en ningún sitio ni al final me pone bien

Voz 29 32:27 sí ya sé estuve dos años

Voz 1758 32:30 qué decías bueno hay cosas buenas y cosas malas que fue lo mejor de de de toda esa experiencia porque te te juro que

Voz 1963 32:38 no pues el lo lo lo bueno

Voz 0607 32:41 eh que que al final a ver yo yo cuando me voy de aquí ya estoy aquí en Zaragoza pues pues eso te sientes sea un ex futbolista pero yo dije mira yo voy a intentarlo voy a ponerme bien pero lógicamente tanto física como psicológicamente pues pues me encontré con viéndolos Ernest fiscales y y psicológicamente imagínate estar mucho tiempo sin competir entrenando con gente joven y sabes no lo difícil que es el fútbol el volverá al a la competición pero pero el que saliese bien pues igual gracias a todo ello estoy otra vez otro sueño vestir la camiseta que quiero vestir

Voz 1758 33:29 no eso no hubiera pasado

Voz 0607 33:30 no lo sé y entonces y luego pues eso valorar el como vimos en España y pues no sé el valorar el simple hecho de que hacer lo que yo he porque me gusta ahí sin pensar en el día pero pues ahora lo puede estar haciendo también crucial

Voz 0699 33:51 qué caracteres oye ahora que no nos oye nadie les manda algún mensaje agravio a Juanfran que son amiguetes diciéndoles eh mira chicos si esta noche marca hay son gol acordaros de mí

Voz 1963 34:02 no no no no no pero

Voz 0607 34:04 porque a ver al final y y ahora además al final y lógicamente ellos me rescinden el contrato por un tema además que no era nada agradable mi madre había fallecido de un se le fue mal yo no yo la viví allí eso sí que es algo que llevo ahí dentro porque no lo pude vivir como lo hermano Mi madre

Voz 29 34:32 si ellos al hacerme unas pruebas en las aunque yo ya también esos esto era el riñón porque favor editarlo

Voz 0607 34:40 pero bueno a ellos alegaron que yo no podía jugar a fútbol por por eso es ese último año que me quedaba y también personales el acabar el contrato digamos que no hubiesen podido conmigo aun sabiendo que yo no sé cómo va a acabar pues me rescindir el contrato alegando eso sabiendo que eso no era

Voz 1963 35:01 no era legal intentarán llegar a un acuerdo con vivo que llegó al se rompió yo denunciadas pipa lo gane pero volvieron a negociar conmigo porque les venía mejor a las dos partes yo llegar a un acuerdo con ellos

Voz 0607 35:18 con ellos cuando hablo con ellos los que están ahora no son los que entonces tampoco va a estar hay que ser muchísimo se oye pues mira eso cuando hay veces que se estatal o nos tratan de mercenarios y todo eso he tanto a analizar en todo eso pero vamos yo es que más profesional que he sido no preguntará qué he hecho yo para para estar en esta situación es que no he hecho nada aquí yo sanos no que esa o de hecho ahora mismo y sí creo que va a ganar el Atleti pero vamos yo tengo un amigo ahí que bueno también el fútbol es conocer personas Cómo conocí ahí el capitán Guillerme que lleva ya muchos años allí y es amigo mío también

Voz 1758 36:09 tú sí que eres buena persona te lo tengo que decir a se el dos años entrenando solo de lunes a sábado te rescinden cuando dicen encontrarte una enfermedad que te imposibilitaba jugar al fútbol que que no era así porque ya está demostrando que puede seguir haciéndolo lejos de guardar rencor cuenta historia como Si pasear por fuera de La Romareda de verdad eres un un ejemplo entre lo tengo que decir así también te digo a mí hasta hoy en lo cómo tiene unos con me daba igual el hoy me cae un poquito peor no no te engaño Alberto Zapater muchísimas gracias por estar en SER Deportivos y que te vaya muy bien en Zaragoza e como estaremos plano

Voz 1963 36:45 bueno a ver gracias un abrazo

Voz 0699 36:48 muy grande

Voz 1758 36:49 la otra cara del Lokomotiv yo diría también del fútbol encarnada en un jugador

Voz 0699 36:54 el Zaragoza he que hoy creía yo que iba a ser más de

Voz 30 36:57 del Athletic pero lo que es es más generoso de lo que yo intuía intuyo muchas cosas más que contar ahora me pongo

Voz 0699 39:18 vamos al resto del fotos muy rápido que no está esperando Antoni Daimiel como cada jueves en este en SER Deportivos en el Real Madrid Javier Herráez felizmente así quieres a Florentino Pérez que creo que ya está de cumpleaños

Voz 15 39:28 sí señor sí señor está de cumpleaños el presidente del Real Madrid y también me gustaría destacar la entrevista con Zapatero que acabas de escuchar aquí en la sintonía de Ser Deportivos que The Sun un ejemplo para todos los futbolistas evitan no sólo para aquellos que bueno para la vida es un ejemplo para la vida pero para es que se enfadan por ejemplo Gareth Bale que se enfadó el otro día porque no le puso titular porque el creía que debía de jugar Guirós demostró que Lucas Vázquez lo merecía más y estuvo muy bien el el gallego creo que es una lección de vida ahí de de deporte en lo deportivo te preguntaba anteriormente no que decidan piensa en el partido frente al Eibar que ni mucho menos se quiere dejar ídem en la Liga ir me quedo me quedo con la idea que tiene el técnico francés si todo va bien y si les dejan él se él tiene ganas de más se da marcha buena no nunca sube mucho cuando las cosas van bien como ahora que ha conseguido eliminar al Sellés ni tampoco bueno pues se viene abajo cuando la elimina Leganés porque él tampoco estuvo nada fino aquel día hizo una mala convocatoria no así que siempre en el centro como dice técnicamente el técnico franceses

Voz 2 40:31 la sala de prensa le gusta estar en medio de las drogas

Voz 15 40:34 cosas ni muy eufórico ni muy hundido y él quiere seguir en el Madrid el tiene ganas de demostrar que lo que ha hecho en el equipo blanco dos Champions una Liga bueno un montón de torneos y de trofeos que son ocho si no me equivoco lo quiere seguir haciendo eso sí si la cantidad responde Si lo hacen los pesos pesados como ha ocurrido con hombres como Marcelo como Sergio Ramos o como Cristiano que siempre han apoyado al técnico francés de cara al partido del sábado Theo Hernández por Marcelo Gareth Bale Isco y Kroos titulares el Madrid que tendrá que viajar el viernes mañana entrenamiento rueda de prensa porque el partido recordemos es al aún

Voz 0699 41:08 al mediodía un poco raro y chocante en un poco no

Voz 15 41:10 estantes toda vez que el Madrid no tiene partido Pacojó la próxima semana

Voz 2 41:14 jugará el domingo frente al Girona justo antes del

Voz 15 41:17 del parón de selección Tebas y China estas cosas

Voz 0699 41:19 a ras de mañana escuchamos a Zidane gracias Javi un abrazo

Voz 15 41:23 a la hasta luego me quedo con lo de Zidane tiene ganas de

Voz 0699 41:26 marcha quiero saber qué ganas de marcha tiene Iker Casillas porque en Oporto tras el último partido de la Champions viendo lo bien que está Iker ha surgido un movimiento que le pide a Iker Casillas que se quede en el Oporto Luis Cristobal compañero de Eurosport Portugal muy buenas tardes

Voz 0749 41:44 bueno es es muy fuerte ese movimiento

Voz 0699 41:46 cae a favor de que Iker continúe

Voz 0607 41:49 si el pasado martes cuando al final del partido el Oporto has dicho que Iker se podría quedar si quisiera así que en este momento hay ese movimiento de adeptos de del Oporto de las redes sociales en Twitter de G no

Voz 0749 42:10 la casilla es que ese intentando

Voz 0607 42:12 yo a convencer el portero español a quedarse en Oporto de la parte de del club la verdad es que es una cuestión de dinero el Oporto quiere bajar el sueldo de de Iker pero en este momento está disponible interesado en que se quede en Portugal

Voz 0699 42:32 vamos a tener que marcar de cerca esa noticia porque cuando pensábamos que había llegado el punto final de la carrera o de la vinculación entre Iker Casillas y el Oporto ahora resulta que existe una pequeña puerta a que Iker pueda continuar en un club de primer nivel

Voz 2 42:45 cómo es el Oporto en Portugal así que eso significa que Moll estaremos salud más veces gracias Luis deportivos y que Iker

Voz 0699 42:54 Casillas noticia en Portugal noticia lógicamente que tiene que ver también con con Madrid también derbi Leganés lo que ha pasado es que se ha llevado una sanción Asier Garitano se va a perder el partido San Mamés que sería uno de los encuentros especial en un campo especial en un campo que no malas mal a Óscar

Voz 1576 43:10 hola moderna pues ha pasado lo que dejo Iturralde González

Voz 2 43:13 pues después de que le expulsaran en el pasado sábado

Voz 1576 43:15 dijo le van a caer dos partidos de sanción por dos partidos que ayer por la tarde a Asier Garitano pues decirle al árbitro y al linier ha sido penalti ha sido penalti y las visto esas graves acusaciones que le hizo al colegiado le han costado dos partidos el de Bilbao este próximo domingo y el del Sevilla de el siguiente domingo a las doce de la mañana en segunda al expulsaron dos veces Asier Garitano así que cuatro partidos se ha sentado en el banquillo su segundo que es Jaime Pérez no ha perdido Jaime que Abejas ha sentado en el banquillo danés tiene una estadística de dos victorias dos empates empates con el Numancia en el primer año en Segunda después de hacerle pusieron ante el Betis y victorias ante el Bilbao Athletic en Butarque ante el Numancia en Soria en el año del ascenso después de que expulsaron a Garitano contra la Ponferradina así como tú dices Asier Garitano no se va a sentar en el banquillo San Mamés en una foto golaveraje tenía bastante morbo

Voz 2 44:02 con tanto Jorge muchos dicen que puede ser os va a ser el próximo

Voz 1576 44:05 técnico del Athletic de Bilbao San Mamés que es además un campo que al Leganés helada muy bien ha empatado en la Liga pasada un empate a uno que sirvió para conseguir la permanencia en San Mamés victoria por uno dos en Segunda División ante el filial del Athletic con remontada inclusive incluida para conseguir el ascenso a Primera hace dos temporadas en los dos partidos curiosamente Marcos y manos que que este domingo no bastar Purves les

Voz 0699 44:27 eso del Leganés y en este día que es de reivindicación de especial de la mujer eh queremos poner el foco sobre una que está en el Getafe de Primera División ocupando un puesto digamos que es muy de hombres médico de la primera plantilla vamos pasaron unos minutos con ella para que nos cuenten cómo es este día cómo es su día a día en ese puesto preséntanos las eh con quién estás y donde hola Iván Álvarez muy buenas

Voz 38 44:48 qué tal Badajoz y estoy aquí en en Getafe con una a una mujer que es todo un ejemplo la primera médico de un equipo de fútbol de Primera División siempre es verdad que centramos los focos son los futbolistas el entrenador en hay hay otras personas que forman parte de las plantillas de los equipos que son muy importantes y es el caso de Ana de la Torre que saludamos aquí en en la sintonía de la Cadena Ser buenas tardes Ana qué tal hola buenas tardes Ana es la

Voz 0760 45:09 primera mujer médico de un equipo de fútbol de Primera