SER Deportivos: El Atlético, sin cerrojo (09/03/2018)

Voz 0699 00:03 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en La Ser en treinta días el nueve de abril la Federación Española de Fútbol va elegirá sustituto del inhabilitado Ángel Villar ya el cargo de presidente se han presentado el delfín de Villar y el tesorero de Villar Un todo queda en casa de manual se postula Luis Rubiales promovido por Villar cuando estaba en la Presidencia como su futuro recambio y Ángel Luis Larrea el tesorero el hombre que regía las cuentas que investigan a Villar no me diréis que no es surrealista muy al estilo monarquía antigua metafóricamente como sea Villar les sucediera a su hijo su primo es la ocasión perdida de renovar el esquema de poder de un organismo claramente nació bajo sospecha antiguo elegir entre Rubiales Larrea parece que sea elegir entre Guatemala guatepeor el que pierde de nuevo es el fútbol español así que ellos sabrán lo que yo sé es que me parece que salga el que salga dará la impresión de que el futuro de la Federación es igual que su pasado las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 0699 01:19 pues nada aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio un día más en donde resumimos todo el deporte de El día gracias por habernos como más os mole por la radio vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele la TDT nuestros enlaces en redes o nuestra web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros hay un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Carlos Higueras como crack de la técnica no es noticia que un periodista pregunta Un protagonista pero que un protagonista pregunta un periodista como que si la cosa va hoy de la rueda de prensa de Zidane en donde Benzema ha sido muy protagoniza también con Bale en la prenda en la previa del choque de mañana ante el Eibar la pregunta sobre las dudas que genera francés en un sector de la afición también de la prensa ya han volado el dialogo pregunta Antón Meana sobre Benzema hizo su importancia impotencia en el fútbol actual del Real Madrid

Voz 4 02:10 que no nos gusta Benzema no le gusta el fútbol sea el que es futbolero le tiene que gustar Benzema

Voz 1994 02:18 y luego te pregunto a ti porque no lo hago normalmente pero ahora me tiene que contestar vale te gusta Benzemalas como

Voz 4 02:24 jugador de fútbol sala se como delantero cuando los daban el año pasado en trance gonna estuvo peñón pero sí pero tú me me ha contestado que es lo que le produjo varios engordaron se bueno que jemeres estará qué bueno está

Voz 0699 02:39 ya está primero totalmente respetable la opinión de Zidane segundo el titulares grande al que le gusta el fútbol te tiene que gustar Benzema Inter tercero una reflexión para clubes y jefes de prensa aprovechando lo del Pisuerga Valladolid queriendo Siria a todos normalizar el diálogo y que se pudieran entrar en varias preguntas y respuestas en un tema que las ruedas de prensa en vez de durar diez minutos duren diecisiete no creo que les te joroba la vida nadie ganaríamos todos hecha la reflexión de que el Real Madrid se pone en modo liga con el subidón todavía de la Champions que puede ser un rejonazo por cierto para el París Saint Germain no sólo en lo deportivo sino en lo económico se empieza feliz a filtrar que puede haber una sanción ejemplar por las calzadas de sus ultras que sería el cierre del fondo de las bengalas del Parque de los Príncipes el fondo entero y más de cincuenta mil euros de multa así que esperemos que sea un ejemplo lo burros queden en las granjas Hinault en las gradas como lo vemos de vez en cuando gradas que se llenarán de gente para ver mañana también partidos de Liga partidazos el Sevilla Valencia y el Getafe Levante siempre ni el Málaga Barça sin sin saber con quién aún en los visitantes pero atentos con noticias el azul granase acaba de cerrar un refuerzo para la próxima temporada Barcelona Santiago vaya buenas

Voz 1038 03:48 qué tal buenas tardes si el acuerdo es total entre el Barça Gremio por Arthur ese futbolista centrocampista Veintiuno de veintiún años fichará por treinta millones más diez en variables según nos cuenta el entorno del jugador fuentes del Gremio el Barça quiere que se haga efectivo a partir del uno de julio por una cuestión presupuestaria pero el acuerdo es total Arthur va a llegar al Barça en enero de dos mil diecinueve

Voz 0699 04:10 Arthur jugador del Barça llegará en enero del dos mil diecinueve noticia importante en azulgrana que se mete en la previa de la jornada de mañana aunque el día venga un muy marcado por la resaca de la Europa League que ayer tuvo eso en periodismo deportivo es un clásico cazo Cara y cruz para los equipos españoles bueno va ganó muy contundente al Atlético empalmó bastante fácil el Athletic de Bilbao pero la noticias Oblak de lesión en la mano y lo dobla que es muscular iba a tener que parar Miguel Montes

Voz 1576 04:35 Talavera así es Pacojó lesión en la musculatura

Voz 1038 04:38 Luthi a izquierda está pendiente de evolución pero ya sí

Voz 1576 04:40 perdió el partido de ayer de la Europa League parece está prácticamente descartado para el domingo frente al Celta de Vigo no va a viajar casi seguro a Moscú Iberia

Voz 1038 04:48 no saber es el plazo si puede jugar contra

Voz 1576 04:51 el Villarreal en el Madrigal así que va a convertirse en portador

Voz 0699 04:53 en la portería rojiblanca en los próximos partidos aunque el partido más próximo es el de Montilivi el que enfrenta hoy al Girona ya al Depor que son encuentro para el equipo catalán que puede ponerle en puestos europeos hoy mismo algo de ciencia ficción para el técnico del equipo local Pablo Mata

Voz 5 05:07 sin la temporada que estamos haciendo una temporada de ciencia ficción pero que la realidad dice que estamos con posibilidades reales de pelear por algo que nadie hubiera pensado igual que nadie hubiera pensado que bueno pues la guerra de las galaxias en un futuro pudiera

Voz 0699 05:23 a dar el final de la frase difícil de fregar pero vamos que si lo que quiere decir es que llevan una temporada galáctica yo se lo compró el entrenador del Girona y todos los demás seguro que no me podéis decir que no no digo que no la noticia futbolera fuera de la competición Larrea presentar los avales para presidir la Federación la jueza que lleva el caso del Sevilla pide información sobre las acciones del presidente Pepe Castro y estamos en pleno proceso de ofertas sobre el fútbol y la tele para la próxima temporada que como Roures siga pidiendo más pasta lo vamos a tener que ver por la NASA el año próximo como sigamos así y fuera del fútbol os sonará con el McLaren de Fernando Alonso se ha vuelto a parar en los entrenamientos de hoy se ha vuelto a parar en el mismo sitio donde celebró el miércoles en la misma vuelta de momento parece un coche en Mclaren este más diseñado para los stocks que para la recta así de las curvas lo que no para hoy es el baloncesto partido definitivo en la Eurocup para el Gran Canal ya importantes en la Euroliga los encuentros de Barcelona y Unicaja se ponen en marcha hoy los Juegos Paralímpicos de Invierno que fijo van a dejar medallas en nuestro deporte deporte que no ponemos ya mismo ampliar son las tres y seis vamos ya

Voz 0699 07:21 el empuje verde es un programa galos viernes que a Sonia Lus luego sería que dirigiera Almodóvar porque la ponen al borde de un ataque de nervios muchísimas conexiones ahora con novedades de todos los encuentros del sábado que nada del fin de vivir la previa de la jornada veintiocho de fútbol de Primera División sábado en horario estupendo para los chinos a la una de la tarde juega el Real Madrid ante el Eibar con el subidón de ante el Paris Saint Germain Icon novedades y rueda de prensa de Zidane cuéntanos Antón Meana buenas

Voz 1038 07:51 qué tal buenas tardes con la enfermería vacía han entrenado todos el equipo no tiene lesionados a las siete de la tarde viaje a Euskadi para el partido de mañana a la una de la tarde en Ipurúa un partido que huele a partido Gard

Voz 1576 08:04 Bale sobre el galés ha hablado hoy fines

Voz 1038 08:07 incida no en su Julio hablamos frivolidad hablo con él

Voz 1038 08:35 Zidane sabe que después de ganar en París muchos le consideran el mejor entrenador del mundo pero que si pierde mañana en Eibar podría ser para algunos el peor

Voz 0699 08:43 enfrente del Real Madrid el equipo de Mendilibar que está haciendo una gran temporada y que recupera un viejo conocido de la afición blanca Roberto

Voz 1038 08:49 bajo Pedro León que seguramente va a ser titular mañana frente al Real Madrid ocupando el puesto del lesionado Orellana se une a los también lesionados Sergi Enrich Fran Rico Mendilíbar

Voz 7 08:59 dar hablando de lo que acabo de decir Antón Meana ha querido echarle un capote a Zinedine Zidane lo que pasa que en el capote ha dado un CSKA en toda regla a los medios yo no me siento muy representado en ese CSKA pero escucharlo y luego me cuentas

Voz 8 09:13 Aleix de la noche al día de un día otro antes son los totalmente nada días como muy buenos malos si no tienes término medio ni sus muy objetivos en la media pronunciados decís lo que tiene que poner ideas está sí si es verá bien sino me da igual soy sostiene al

Voz 0699 09:29 cómo te quedas porque creo que ve muchas tertulias de televisión de escucha muy poquito todos los programas de radio pero bueno así me quedo ese es el partido del sábado a la una de la tarde el que abre jornada eh esa jornada la cierra el Barça en su partido ante el colista aunque para novedades en tono azulgrana hay que esperar que nos dio vaya hasta hasta

Voz 1038 09:46 la Raynaud se sí la verdad es que sí pero tenemos pocas dudas están lesionados Denis Suárez Andrés Iniesta y Nelson remedo sólo habrá un descartado presumiblemente va a ser Guillermina va a ser un día importante para Coutinho que tendrá que coger el rol de Iniesta más cuando no puede jugar Champions contra el chef si estamos atentos a Piqué que sigue arrastrando esas molestias y es posible que descanse pensando en el partido de Champions hoy a las seis último entreno antes de las cinco toma la palabra el entrenador el míster Ernesto Valverde

Voz 0699 10:13 con lo escuchamos esta tarde como gallego en Hora Veinticinco las que sí tenemos las novedades son las del Málaga que buscará dar la gran sorpresa rascar algo ante un equipo el Barça que les saca la friolera de cincuenta y seis puntos en la tabla de clasificación en Riga Aparicio

Voz 9 10:25 hay en nada buenas tardes espera numerosos cambios por parte del equipo de José González la temporada pasada el Málaga ya le ganó al Barcelona por dos a cero cuando estaba Sandro en plan estrella quieren agarrar a eso ido novedades en la convocatoria Success Illes tiene que vuelven por Juanpi Borja Bastón que se caen por decisión técnica no hay entradas a la venta por lo tanto mañana se vaya en La Rosaleda

Voz 0699 10:44 de partidos de Madrid Barça aunque para mí el partido de la jornada se juegan el Pizjuán entre los otros dos que discuten el poderío de los grandes Sevilla Valencia paso por las dos ciudades que ha dicho que prepara Montera como esta nueva Fran tranquillo buenas

Voz 1038 10:54 hola buenas tardes Pacojo lo primero lo de nada es la noticia del día se confirma que no va a estar ni contra el Valencia ni contra el Manchester en la Champions el martes gran preocupación en el Sevilla por la baja de Navas que deja el hueco en ese lateral derecho donde no puede jugar la Ayun porque ya había jugado con el Oporto y por tanto no está inscrito en la competición europea convocatoria de dieciocho la misma que hace una semana Dick monté la Piero pegando el orden táctico de un Valencia muy bien

Voz 10 11:21 trabajado alguna escuadra multó con Pato no se bueno es un equipo muy compacto un equipo que es muy unido y un equipo que está muy bien organizado organizado que que trabaja muy bien y tiene muchísima paciencia para repasar los balones absoluta atacantes y tiene una grandísima transiciones de balón sobre el partido también tiene grandísimos futbolistas sobre el partido lo que me espero es como siempre espero que podamos hacer un gran partido y podamos ganar esto lo pienso siempre hago

Voz 0699 11:49 pues alabanzas de Monte la al Valencia ya agujero de Jesús Navas para el próximo partido los en el Sevilla sobre todo en la Champions y de la misma que ha dicho que a Marcelino en el Valencia Ximo mano

Voz 1038 12:00 era una baja por lesión Santi Mina viajan diecinueve dos se quedan por decisión técnica máximo Vicent Nacho Vidal viajan dieciocho como digo por los problemas que ha tenido en los últimos días Gayá hoy ha entrenado con normalidad en principio apunta a la titularidad pero por si acaso viaja con diecinueve Marcelino con Doc vía vuelve en su mejor momento ahora mismo en Valencia vuelve al Sánchez Pizjuán Sasa ir Rodrigo van a jugar arriba Bezos ICO Kellen podrían ser novedades en una banda derecha en la que no habría jugadores puros de banda derecha Marcelino Sanz de la importancia que tendría ganar en Sevilla o al menos puntuar tanto es así que acaba firmando Le

Voz 11 12:39 pues eso que Marcelino firma el empate en el partido entre el Sevilla

Voz 0699 12:43 Valencia y me queda por repasar un encuentro de mañana el choque del Coliseo el Getafe Levante con equipos recién ascendidos en rachas opuestas

Voz 1038 12:50 decidieran apuestas Pacojó qué tal el Getafe tienen números

Voz 12 12:53 el equipo europeo en el Coliseum encadena diez jornadas consecutivas sin perder ante su público con siete victorias y tres empates y enfrente estará un Levante con una dinámica muy diferente los granotas son el equipo con la peor racha de primera división ya son quince jornadas consecutivas sin ganar llegan al Coliseum con la necesidad de sumar de tres en tres en el que será el debut en el banquillo del nuevo técnico Paco López en lo deportivo Rubén Rochina Iván Villar Sergio Sergio Postigo y se han quedado fuera de la convocatoria del Levante para un partido en el que el entrenador recupera a Chema Jefferson Lerma Ibar de Bordalás por su parte tiene las bajas de Flamini Remi recupera al portero Guaita ya Ángel será duda hasta última hora

Voz 0699 13:26 el repaso cronológico a la una mañana Eibar Real Madrid a las cuatro y cuarto Sevilla Valencia a las seis y media Getafe Levante ya las nueve menos cuarto Málaga Barcelona todo mañana pero hoy ya tenemos fútbol en Primera

Voz 1 13:36 división en lo que haces la quiniela de dos millones setecientos cincuenta mil euros de bote con tu padre da tiempo a que te cuente que tu madre sigue con lo de los nietos que te lo dice porque su mal dado que ese partido es un uno fijo y que eleva a comprar un perro para que se olvide del tema y así el sale un poco de casa mientras la haces ya ganas esta jornada vote la quiniela de dos millones setecientos cincuenta mil euros ninguna apuesta deportiva te por uno dos cincuenta quiniela que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 6 14:07 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motor Eco Boost que puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta semana habrá fin haciendo con que lleva condiciones en Fort punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1 14:23 tú vende salvo si quieres vender más si Ikea esperar mal Ike a anunciar T no tengo dinero no es problema

Voz 3 14:30 con sede en radio con lector de la radio punto com de sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará

Voz 0699 14:36 miles de personas de la radio punto com

Voz 3 14:38 Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 0699 14:45 el sábado como escucháis viene cargado pero no hay que esperar al sábado para tener fútbol de Primera partido del exilio de viernes que mandan temas y Roures ahí la revelación del año fuera del fin del Montilivi Girona Depor ultima hora del partido Sergi Vitoria buenas tardes

Voz 13 14:56 qué tal va cojo pues son partido de polos opuestos con un Girona que lleva cinco victorias consecutivas que puede dormir sexto cinco victorias consecutivas en casa de un Deportivo que ha sumado sólo un punto los últimos ocho desplazamientos al conjunto que entrena Seedorf llega con bastantes bajas sólo tiene a diecinueve jugadores disponibles hilos trae a todos al Girona Rubén volverá a la portería por la sanción de coba al CEAR podría estar en el eje defensivo y podría apostar por un póker atacante con Lucas Andoni Adrián iba en el Girona Machín sólo tiene dudas en el carril izquierdo donde planas está lesionado disputan el sitio Mojica que arrastra molestias In A Day que acaba de salir de sanción Gorka Iraizoz también es baja para el partido aunque portero suplente arranca las nueve lo dirige Undiano mayor

Voz 0699 15:34 partido de Primera recuerdo que también hoy en segunda se disputa un Tenerife Oviedo en la zona alta de la tabla alto el pabellón del Atlético de Madrid en el partido de UEFA ante el Lokomotiv de Moscú buen encuentro buenas noticias excepto de la lesión de Oblak que no es del partido Miguel Martín Talavera

Voz 1576 15:50 un poquito fríos e fue que hemos conocido ante lo comentábamos el el parte de baja del portero lo menos lo que está claro es que Jan Oblak va a ser baja que el Atlético My consigue una buena victoria golazo de Saúl volvió marcar otra vez Koke gol de La Pantera de lagarto de Diego Costa y en definitiva a los jóvenes que sacaron las castañas del fuego con algún veterano como Filipe Juanfran dice un auténtico partidazo no va a estar Oblak los próximos partidos y el protagonismo es para Axel Werner portero argentino veintidós añitos que ayer habló sí

Voz 14 16:19 si uno trabaja siempre para para brindar sea el máximo donde quizás un compañero sucede algo y te toca entrar ella cumplir cumplir con todos como te digo con el cuerpo técnico que es el que te y con los compañeros que son lo que te hablan en estos momentos el apoyo de hechos y la tranquilidad

Voz 0699 16:38 mientras el Atlético avanza en UEFA con paso firme el Athletic de Bilbao vuelve a tropezar en Europa con Ziganda en el banquillo Iván Martín es que Pacojo

Voz 1038 16:46 que lo mejor del choque de ayer fue el tres uno en contra creo que lo dice todo mal el Atlético irregular mal el entrenador con sus decisiones malos jugadores con errores graves Aduriz esboza autorizó en el vestuario rojiblanco no se esconde según bastante superiores

Voz 15 16:59 fue un resultado la verdad que muy difícil habrá que intentar hacer lo que podamos en San Mamés vamos a ver con todo pero la verdad es que hoy ha sido un mal día

Voz 0699 17:09 queda la vuelta es verdad pero muchos Freddie para estar en los cuartos de final de esta Europa League y fuera de los partidos están los despachos el depre evidente de la Federación Española de Fútbol en lo ocupará el segundo ha presentado hoy los avales

Voz 1038 17:21 sí tal y como adelantó la Cadena Ser setenta avales un número de apoyos que Si se convirtieran en votos serían suficientes para ganar las elecciones del día nueve de abril Rubiales pasó anoche por el larguero después de presentar treinta y cuatro avales dice que tiene ochenta y siete pero lo cierto que si quiere ser presidente tendrá que remontar un partido que tiene perdido

Voz 0699 17:39 con la hay Rubiales conmociona no sería descartable que ganará la abstención no más tengo ahora contarnos el resto del día fuera del fútbol

Voz 16 17:46 en

Voz 0699 17:49 vamos a la página polideportiva acerca del fin de semana la actividad se multiplica por ejemplo en baloncesto el Granca se la juega hoy en la Eurocup contra el Lokomotiv partido de Cao Nicolás López

Voz 1621 17:59 hola qué tal Paco Java sí es verdad que no va a poder contar en el día de hoy normalmente con Marcus Ericsson que sigue convaleciente de su lesión mientras que la combatirse de Cuban ha dejado en casa también acto estrella anotadora el australiano rayana en el Gran Canaria que ya demostró en Rusia que puede competir de tú a tú con el equipo de obra Dodig uno de los grandes candidatos a ganar esta Eurocup yo Aizoon el apoyo en el sentido gran cráter Arenas espera estar el próximo miércoles en Krasnodar en el último partido de la serie de cuartos de final

Voz 0699 18:24 eso de Eurocup de Euroliga tras las victorias de Baskonia y Real Madrid hoy turno para el Barça para el Unicaja Xavier Saisó así es el Unicaja apura sus últimas

Voz 1982 18:31 acciones en Moscú en la pista del líder CSKA plaza saldrá con todo lo disponible aunque ser Maldini es baja los andaluces Ana tres victorias del octavo puesto el partido a las seis tres horas más tarde en el Palau Barça Estrella Roja los azulgranas eliminados lucha no es broma para no ser últimos era Fini Hanga son bajas y la perla de Pesic en diez segundos

Voz 17 18:51 al sexto sin tres botes ofensivo como una una suma sin Sánchez sin sin sólo una supo ascenso después baloncesto sin botes Sophos

Voz 0699 19:02 las opas sin sal es el rebote vale más cosas en Fórmula uno momento Alonso en Montmeló última sesión de entrenamiento sabe hoy pregunto no avanzó que el Mc Laren de de Fernando Alonso Manu Franco

Voz 1385 19:14 bueno pues la verdad es que ha empezado bastante mal porque solamente ha podido dar siete vueltas se ha parado y han tenido que sustituir el motor Renault del Mclaren otra vez pero ahora ya aproximadamente hace una hora ha vuelto a salir y así está rodando con normalidad iba XXVI vueltas el piloto asturiano Innova no ganaban la tarde vamos a ver si puede completar un buen número de huelgas el que está siendo peor todavía es Carlos Sainz con problemas de hecho solamente cuatro vueltas y de momento no ha vuelto a salir el que logra el mejor tiempo a Kimi Raikkonen con el Ferrari

Voz 0699 19:45 bueno la noticia sería ya que un día funcionara bien enterito el McLaren de Fernando Alonso y la noticia hoy arrancan los Juegos Paralímpicos en Corea en donde seguro habrá cosecha cosecha de medallas de los nuestros y lo que hay ahora es más deporte más cercano hasta las cuatro en este programa que SER Deportivos se ir deportivos

Voz 1038 20:02 en unas

Voz 18 20:04 sí

Voz 1 20:07 la entrada para esta casa borra el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 6 20:12 esta aquí la porra de Arruza se descarga de nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 19 20:28 cabe papi Cáritas cambios para el vano sea el primero en la puerta de Carrusel

Voz 1 20:34 los los goles valen la Cadena Ser

Voz 20 20:40 el arte contemporáneo porque este tiempo hablando de arte

Voz 1038 20:44 temporánea del esquí pensabas que Carrusel

Voz 1 20:46 sólo en los deportes

Voz 21 20:49 somos a la una de la tarde una hora menos en Canarias con

Voz 19 20:52 el Real Madrid Sevilla Valencia Getafe Levante Málaga fútbol somos dos goles somos moción este inició formado por personas que atención y así lo digo Biel son alérgicos a la atención por si se quiere tensión y la mejor manera de pasar el fin de semana somos Rosell Deportivo

Voz 1 21:18 el de Dani Garrido cada ley

Voz 18 21:21 eh

Voz 11 21:23 panorama que lo diga pero si no lo digo yo no lo va a decir nadie os lo vais a pasar bien hasta los cuatro cero Deportivo vamos a emplearlo de el Eibar Real Madrid la novedad del encuentro las rotaciones que se esperan la amistad que están surgiendo en el diálogo entre Zidane y Antón Meana Bono lo que tú digas Antón

Voz 1038 21:37 pero es que lo más importante de ese diálogo es la defensa que hace permanente de Karim Benzema Zinedine Zidane no habla tanto de otros jugadores le preguntas por Asensio cualquier día dice que es bueno a los diez segundos cambia de respuesta

Voz 0699 21:50 morisco morisco o Bale o así

Voz 1038 21:52 está por Kroos y Modric que siendo buenos tampoco les pondera tanto pero por Benzema es una defensa permanente y creo que de hoy ya lo hemos hecho en la portada de este programa es con lo que me quedo tres preguntas sobre Benzema en cada una la defensa mayor hablando de lo importante que es Karim para el equipo de lo que le gusta el Benzema Il titular el día que si te gusta el fútbol te tiene que gustar si O'Shea Karim Benzema no ha dicho lo mismo de jugadores como Bale ni tampoco de Neymar fíjate cuando le han preguntado por la puerta

Voz 0231 22:21 además una de las noticias del día los cuatrocientos millones de euros que pide el PSG por Neymar Zidane alucina con las cifras pero como él costó mucho tampoco le sorprende tanto

Voz 1994 22:32 un lo primero no te voy a hablar de bueno que un jugador que que no es mío lo que de las cuatrocientos millones esto pagaron dos dos dos ven doscientos veinte millones esto es lo que es lo que hay cuando yo me acuerdo cuando me compraron eran setenta de setenta y dos son no sé cuánto de bueno a mí me parecía una una locura si cuanto años después diez más o menos diez años después son dos veinte millones puede ser que bueno dentro de dos dos Españas hasta cuatrocientos o antes

Voz 0699 23:14 es verdad que los precios del fútbol desbocado y es verdad que el París Saint Germain pediría esa cifra que es una barbaridad que por cierto a la hora de hacer negocios tiene un negocio redondo porque lo compró por doscientos veinte y lo vende en cuatrocientos lo que yo sé que aquí cada uno sabe Duran cosa de Menéndez con quién hablar e es que el Real Madrid quiere animar la próxima temporada la próxima temporada no las siguientes eh

Voz 1038 23:38 firmo debajo seguimos colas rueda tan mañana tiene que ir a Éibar después del subidón de París después de que en la prensa ya no sea una línea Ador para muchos de nosotros si para nosotros sea ahora el mejor entrenador del mundo y el que tiene que ganar el Balón de Oro la próxima campaña Zidane que con las críticas con las alabanzas no se vuelve loco lo explica así

Voz 1994 24:00 a mí no me molesta pero para nada esto yo sé que es la realidad hay siempre va a estar mañana así cuando se pierde es hay comentarios y cuando se gana hay otro comentario lo que no me va a quitar a mí es lo que el trabajo el hay luz yo sí el que quiero meter en el metro abajo eso nadie la va a quitar Hay inviernos a los jugadores que es lo más importante es la vida hay que vivir con esta crítica Si bueno cuando son buenas son bueno son malas hay que aceptarlas

Voz 0231 24:34 posibles para Éibar mañana veremos rotaciones uno de los dos centrales de París va a descansar para que Nacho juegue de inicio posiblemente la vuelta de Theo minutos para Cross después de del rato que tuvo en el Parque de los Príncipes han sabido convertir Ipurúa casi en el parque de Gareth Bale para que juegue de inicio en galés para que tenga minutos ante el equipo de Mendilibar para que alegre un poco esa cara que ya no es fácil que la cambie después de haberse visto en el banquillo en los partidos clave de la Champions

Voz 0699 24:59 sí en el parqué esa sube al columpio y se divierte de sube al tobogán que el tobogán lo que genera desde extensa gracias dentro

Voz 1038 25:05 a eso del Madrid en el Atlético de Madrid día

Voz 0699 25:08 ah pues bien después de ganar bueno después de pasar por encima del Lokomotiv de las noticias que hemos contado del futuro de Juanfran y de Arucas y sobre todo el aficionado pelín preocupado por el estado es adulto Black aunque al que va a escuchar esa uno que está muy saludable que Antoine Griezmann toda la tú lo ordena

Voz 1576 25:21 sí porque ha sido el mejor futbolista del mes que acaba de terminar la verdad que todo han sido

Voz 1038 25:27 victorias para el Atlético de Madrid en ese hito

Voz 1576 25:29 presionante mes de febrero y perdón Ésta ha sido Antoine Griezmann que ha hablado de su comunión con la grada ha hablado de su mes ha hablado de su rendimiento incómodo del próximo partido contra el Celta

Voz 0198 25:37 tengo el apoyo de la gente y entonces el intento dar ese cariño ese apoyo en el en el campo que sea con con goles asistencia o con con esfuerzo no ha sido un gran mes sino un buen fútbol con con goles ganan lo de todos los partidos no creo que nos quedan doce en dos semifinales intentaremos ganar el todos los que nos queda ahí lo ya ya veremos dónde dónde ya damos bien con mucha confianza con con alegría que es lo más importante y con ganas de ayudar a la al equipo en lo que sea no en un trabajo defensivo ofensivo con muchas ganas y Mestalla donde tenemos a nuestra gente con ganas de vernos ganar al hacer un buen fútbol y ahí estaremos trabajando y haciendo esfuerzo para acoger los tres puntos

Voz 1576 26:29 Griezmann se ha ejercitado hoy también lo ha hecho Godín que ya sabes que ayer se cayó a última hora de la convocatoria por una gastroenteritis está ok y por lo tanto no corre peligro su concurso el próximo día frente al Celta de Vigo el que no va a estar va a ser Oblak con esa lesión la musculatura aglutine izquierda pendiente de evolución iba a estar de nuevo bajo palos Axel Werner por cierto de ayer gran jornada de lo decías tú de la Europa League hasta cuatro futbolistas han sido elegidos en el once de la jornada Juanfran Torres que dio la asistencia e hice un auténtico partidazo Josema Giménez Filipe Luis y Jorge Resurrección Koke

Voz 0699 26:59 déjame que te pregunto una cosa ésta es ya de opinión desde el desconocimiento que tal porteros Werner este porque es que John Lennon no le conozco

Voz 1576 27:06 la verdad que prácticamente no ha jugado nada por lo que me ayer en no tuvo mucho que ver una más e Ivonne y floja desde el centro campo casino los que le conocen dicen que aparte de la planta que solo hay que verle que es espectacular que somos Diego mucha personalidad y sobre todo el Cholo defendió que está muy comprometido con el club que incluso no estando convocado sin decir nada a nadie cogió un AVE para ir a ver el equipo

Voz 0699 27:25 como un hincha más ante el Levante se cogía un AVE para ir

Voz 1576 27:27 Sevilla ver a su equipo contra el Sevilla en Copa mira bueno pues aquí está muy metido en la dinámica y la gente está muy contenta con su traje

Voz 0699 27:33 le va a dar más Curro el Celta de Vigo en Liga que Lokomotiv aseguró ella veremos cómo el Athletic juega el domingo antes le toca jugar a los otros dos equipos de los que no hemos hablado tenemos el Getafe Levante en el coliseo on sin René con Guaita recuperado comportará por escuchar Iván

Voz 12 27:47 se ha hablado esta mañana Bordalás en rueda de prensa el técnico del Getafe en la previa a este partido frente al Levante un Levante que como ya hemos comentado en el tramo Nacional estrena entrenador con Paco López Bordalás ha dicho que no le conoce mucho pero que bueno que tienen que estar preparados ante cualquier novedad avisa también de la dificultad del rival es verdad que el Levante lleva quince jornadas consecutivas sin ganar no lo hace desde el diecinueve de noviembre pero en este tramo de la temporada según Bordalás puesta a ganar a cualquier equipo jugarán un bueno un partido en el que está la permanencia en el horizonte y tendrán que rayar la perfección para ganar escuchamos

Voz 23 28:14 es un partido que nos puede dar eh no matemáticamente pero sí dar un paso importantísimo para para ese objetivo que bueno estamos muy muy preparados mentalmente para afrontar este importante partido sabemos que va a ser un partido muy muy muy complicado de lo más complicado de todos puesto que enfrente realmente nos enfrentamos a un equipo que se está jugando el descenso

Voz 12 28:39 el descenso con el que el Getafe tiene dieciséis puntos de ventaja y una hipotética victoria ante Levante ampliaría la renta entre granotas y azulones hasta los dieciocho puntos en lo deportivo la principal dudas la de Ángel que durante toda la semana

Voz 0699 28:49 es verdad se ha ejercitado en solitario pero hoy ya lo ha hecho con

Voz 12 28:52 en con el grupo en esa sesión a puerta cerrada y hasta última hora veremos si si juega o no las ausencias son la de Remick está

Voz 1038 28:57 ha sancionado después de la expulsión en el Bernabéu

Voz 12 29:00 a y que también se ha ejercitado en solitario pero ya se ha reincorporado también al grupo y la principal alegría es verdad que es una ausencia pero Markel Bergara después de esa lesión ante el Sevilla ya llevaba más de un mes fuera de los terrenos de juego y también se ha reincorporado ha pisado el césped y la semana que viene ya volverá con el grupo luego de las novedades de Guaita el portero que no jugó en el Bernabéu que estuvo sancionado también frente al Real Madrid tras esa derrota en el Santiago Bernabéu el Getafe buscará reencontrarse con la victoria antes oficio lo dice Bordalás

Voz 23 29:23 no podemos tener dos malos partidos estamos obligados de alguna manera ante nuestra afición estamos obligados exigidos si queremos si queremos seguir vivos en la competición y si queremos o

Voz 1385 29:34 entonces nuestro objetivo nuestro Alfonso

Voz 0699 29:37 es bueno para conseguir el objetivo el Getafe

Voz 12 29:39 pesará al fortín del Coliseum donde estarán arropados por su afición por muchas mujeres ya que mañana se celebra el Día de la Mujer azulona entradas a precio especial los abonados podían retirar entradas a cinco y diez euros para un acompañante que fuera mujer por lo que habrá gran presencia femenina en este Getafe Levante con el arbitraje del tinerfeño Trujillo

Voz 0699 29:55 el refrán no hay dos sin tres pero no ustedes no hay tres sin cuatro eh porque mi saludo de tres equipos modesto pero la división no resta a hablar del Leganés que juega el domingo en San Mamés en un partido especial para el hombre que es protagonice que se lo va a perder que no es otro que el entrenador Asier Garitano que ha hablado esta mañana va a gobernar si sobre la sanción precisamente sobre esos dos partido

Voz 1576 30:13 Nos ha dicho que era lo que esperaba que la lo lo esperado para él así que no la no la ha protestado demasiado por lo demás para las bajas de este partido sin manos carrera Guerrero era lo esperado el argentino no ha saltado al campo si lo ha hecho Ferrero pero contrabajo al margen y hoy se ha sumado a ese grupo de bajas Gabriel que no entrenado por problemas en la rodilla que ya lleva arrastrando varias semanas y hoy ha tenido que poner parar hoy hemos escuchado a Garitano además de eso sobre la sanción sobre los dos partidos habló sobre el favoritismo del encuentro bastante contundente Asier

Voz 24 30:41 nosotros no somos favoritos absolutamente con nadie en primera división y fuera de casa y menos jugando contra el Athletic Bilbao los aviones no somos favoritos que vamos a pelear lo así que vamos a querer jugar un gran partido para para poder sacar eso seguro contra el Atlético contra cualquiera pero favoritos Leganés no va a ser nunca

Voz 1576 31:03 Garitano no se fía del Athletic y a pesar de la derrota de los de Ziganda Europa League ha elogiado la temporada de los rojiblancos

Voz 24 31:09 tres competiciones pues no no es sencillo aunque da jugando Francia una eliminatoria de de Europa League eso es muy bueno para para el Atleti pero claro eso son muchos esfuerzos durante muchos meses y es normal no el pues bueno los altibajos esos que pueda que pueda tener en en esta temporada pero espero pues el Athletic que que jugó su último partido en casa con el Valencia que jugó un buen partido con su gente en San Mamés es un equipo que es fuerza

Voz 1576 31:38 esto es lo que ha dicho sobre el Athletic no ha querido mojarse sobre si su futuro va a estar vinculado al Club de Bilbao así que habrá que espera para conocer el futuro de Garitano mañana entrenamiento a puerta cerrada viaje a las seis y media de la tarde rumbo a Bilbao el partido el domingo a las cuatro

Voz 0699 31:50 ah pues muy contundente no somos favoritos absolutamente contra nadie dice Garitano en la Primera división sobre todo fuera de casa y y bueno ha sido favorito contra muchos ya ganamos muchos partidos en Leganés aunque entiendo que en el momento en que esté en que está ahora mismo Asier Garitano cubra un poquito más y me quedará segunda división algo que venimos arrastrando desde el lunes las relaciones digamos algo fracturadas entre el entrenador del Alcorcón y sus aficionados a los que acusó el pasado domingo Desert más o menos como una afición de teatro de no animar nada que contamos con muy buenas tardes hola qué tal

Voz 1473 32:22 ojo si un Julia Velázquez que acusó a la afición tras perder uno dos el pasado fin de semana contra el Córdoba en Santo Domingo una derrota que les deja a sólo dos puntos de Segunda B Velázquez culpa a los jugadores al mismo y sobre todo a los seguidores amarillos que les acuso de no animar lo suficiente durante el partido una entre el entrenador cabreado para situación cargo contra la afición a la rueda de prensa tras el partido y le respondió mañana juegan de nuevo en casa esta vez contra el Valladolid ha vuelto a hablar de la afición ahora quitándole hierro al asunto esa de la secuencia de lo ocurrido a las voces de los protagonistas empezando por el técnico siguiendo con la reacción de las peñas ya acabando con lo que ha dicho hoy Velázquez

Voz 1006 32:56 a mí personalmente me fastidia que este pitando en colegiada que mi estadio esté escuchando el himno de Córdoba no has jodido que lo diga que da escucharon lo escucha que no no prestar la puta realidad que valora lo que tenemos el cabrón de tu no sale pero a mí me duele que esté pitando el hizo el partido con el que tenga que escuchar sus huevos se por eso huevos porque entonces piensan que todavía se pueden Sabonis todos nuestros aprieta lo huevos y valorar que una plaza El del Dios equipos en Segunda División cuesta mucho vamos a valorar lo que tenemos es que lo queremos mantener para eso apretando lo huevitos

Voz 1385 33:27 la afición es soberana totalmente desafortunado porque no creemos que era el momento ni la situación es venía hablando pero guapos llegan todos y al final pues la situación ha estallado

Voz 25 33:40 no es que él tiene que preocuparse de lo que su parcela deportivamente sacar el equipo adelante porque este equipo alguno para malos contra el público lo que tinaja Teresa alentada el público al que yo el equipo anda no cargar contra ellos porque al final el público en tu contra

Voz 1385 33:54 me aunque lo piense no es quien para dar vida piedras sobre su propio dejaron tocar cosas tocar afición que yo creo que eso ya es es intocable es un club muy pequeñito que sea fueron muy poquito oficiamos no puedes tirar piedras contra los que te dan de comer por así decirlo

Voz 1038 34:11 yo estoy muy contento de cómo vivimos

Voz 26 34:13 con gente de club de cómo llevar jugadores a esta como digo a mí primero que sentemos todos alerta aquí estamos todos los activados así igual lo veo veo que estoy convencida de que esta unión bastante sí que sí que sí si todos somos uno siempre vamos a poner en dificultades a contrarios

Voz 0699 34:35 bueno hay una unión ahora mismo es que no veas a ver si uno va a ver a su equipo le cuesta una pasta hace mal tiempo en su equipo no le da muchas alegrías y él han subido el dinero pudiera verlos normalmente muy felices como que no arranca en el partido aquí me parece que tiene mucha más razón el aficionado que el técnico que el aplauso y el ánimo desde la grada a un equipo es voluntario la intención de trabajar por hacerlo bien de un equipo es obligatorio y ahí está la diferencia era diferencia que ahora va a venir una cosa distinta lo que viene va de un Barça Atlético de Madrid que va Molar las tres y treinta y cinco minutos

las

Voz 0699 37:16 tres y treinta y siete minutos seguís seguimos en SER Deportivos el próximo domingo a las ocho de la tarde se juega el mejor partido de la Liga pero la de fútbol femenino que mover en España con

Voz 11 37:25 todos los respetos eh a al resto de todos los equipos

Voz 0699 37:28 en Barcelona Atlético de Madrid que es un duelo entre Segunda Si primeras con un punto de ventaja para el equipo Atlético el partido se podría haber jugado en el Camp Nou pero el técnico del equipo culé lo ha descartado porque teme que a pesar de que haya una buena entrada quede la cosa como desangelada en la grada porque el Camp Nou es muy grande con Lola Gallardo Ana guardameta del Atlético de Madrid es internacional con la selecciones lo hará en España bueno es titular con con España con el Atleti hola hola muy buenas tardes lo primero venís de ganar con la selección el Torneo Internacional de Chipre muy bien la selección muy bien tú muy bien todo no

Voz 31 38:00 sí que hemos tenido dos semanas

Voz 32 38:02 las fantásticas como quien dice bueno ahí

Voz 0699 38:05 además en la selección creo que en abril tenéis dos partidos Finlandia y Austria para certificar el objetivo a clasificarnos para el Mundial de Francia lo voy bien no digo

Voz 32 38:15 si bueno fue de te que entendemos

Voz 33 38:18 partido me lo pregunta si te lo digo vale ya veo que el partido partido ya está

Voz 0699 38:25 vale bueno pues como les del domingo es lo próximo dime cómo ves lo próximo en te parece el partido del año no momento para vosotras

Voz 32 38:32 bueno yo lo que está claro que que si conseguimos la victoria sacarle cuatro Albà eso sería muy importante pero todavía queda queda mucho partido y yo creo que que no va a ser definitivo no está claro que partidazo que pero que gusta jugar y bueno esperemos que se cancelan rojiblanco

Voz 0699 38:50 me encuentro con una mujer prudente y que sabe perfectamente de qué van las entrevistas cómo ves al Barça Lola

Voz 32 38:57 bueno yo creo que cualquiera que sepa un poco de fútbol de ahí que sea inteligente lo sabe no tiene un equipazo tiene una plantilla muy grande y con muchísima calidad ahí bueno está vamos a su casa encerado estilo muy complicado y bueno espero que que te muy igualado pero que que gane el Atleti claro

Voz 0699 39:15 lógico vais a su casa te hubiera gustado que su casa fuera más grande

Voz 32 39:22 hombre yo creo que es sagrado que todas nos imaginamos y no pero las cosas han sido así es que que tampoco está claro que nos gustaría juegos tampoco más aforo pero bueno es lo que hay que seguir el mejor

Voz 0699 39:39 no se puede jugar en el Mini se va a jugar en la Ciudad Deportiva Per Se barajó el Camp Nou eso sí que hubiera sido la bomba eh

Voz 32 39:46 si logran al final nosotras éramos las toda la semana que viene cuarta mira adecuado hay bueno entrenador ha decidio quejas así pos pos del cree que es lo mejor para los dos equipo y bueno que sea lo lo que a veces

Voz 0699 39:58 bueno yo no sé si para los dos equipos a lo mejor para cosas oye vuelves el Lola tras dos partidos de sanción incluso perdiste perdona las redes social las que hiciste para tener que pedir perdón

Voz 32 40:09 bueno al final me echaron cuando el partido de acabó que que Fisas centro de partido hace hoy de esa pues no tienes que pedir perdón cuando es por una protesta y cuando ya el partido zafia Visa Oro al final el al equipo lo deje luego lo dejé porque es una gran portero pero poco fallera era era malo para el equipo yo creo

Voz 0699 40:32 vaya que al final tenemos que has Tetuán más con la expulsión que nadie no si dice oye Martens enfrente y el partido se complica la he para la guardameta del Atlético cuanto teniendo a la mejor jugadora del mundo en el rival

Voz 32 40:46 bueno tengo muy buena defensa entonces egipcio que que me está claro que es la mejor que tiene mucho peligro tiene su jugada favorita de meterse para dentro y para lo largo y bueno creo que que es un jugador importante pero nosotros aquí en casa las oímos ahí espero que allí también

Voz 0699 41:04 con su jugada favorita ya a sabes de memoria frenarla ellas cargarse medio equipo es demasiado decir Lola

Voz 32 41:10 no no yo creo que que si planteamos el partido como es aquí en casa de podremos tener mucho salí a muerte necesitan la victoria dijo bueno a bien hacer lo mejor posible y a llevar el partido a los ojos

Voz 0699 41:26 es un Barça Atlético de Madrid están diciendo que es el mejor partido que se puede dar con respeto a toda s n la Liga Iberdrola de fútbol femenina se nota diferencia en un partido así quiero decir la semana es especial Lola

Voz 32 41:39 bueno si no al final yo creo que está jugando mucho ya sea de vigas acerca hay buenos dedica que preparamos el partido al Barça que contra cualquier otro rival si fuera el último partido de Liga nos jugamos la Liga no sabes yo creo que queda que nosotros lo máximo posible para concebir había cuarto abastecedor por supuesto pero de el club

Voz 0699 42:03 oye no la como tú yo no hemos hablado mucho yo soy curioso te voy a preguntar a hacer la ficha para presentar a a la gente de SER Deportivos en sociedad a Lola tú cómo llegas al fútbol Lola

Voz 32 42:14 bueno yo creo que al final jugaba ese patio de colegio entre ser gente entre doce Si bueno tengo la suerte de tener una familia increíble que si os voy a oí y aquí estoy a día de hoy

Voz 0699 42:28 pasar de Huelva Madrid con diecinueve años es durillos por llevarse bien

Voz 32 42:33 y bien dicho antes tengo una familia que quien siempre me apoyado hasta hacerlo en los esto alguien lo falo y iguanas haces algo que te gusta darte yo creo que la cosa se complica y es difícil estar lejos de tu familia y tu familia tuvo digo pero bueno pues contiene no sueños todo mejor

Voz 0699 42:50 he leído por ahí que te hiciste perderá porque no te gustaba correr he leído mal o era Padilla

Voz 33 42:55 totalmente correcta confirmó

Voz 32 42:59 sí yo pensaba que los porteros no colorido pero una vez ha habido un entrenador se corre bastante

Voz 0699 43:06 vale osea que totalmente decepcionada por lo que corría Jaen aportaría también

Voz 32 43:10 a ver seis aviones de partido cobró foco pero sí sí se corrió bastante y bueno el IPIC y no ha reabierto la verdad

Voz 0699 43:19 se confirma que he leído bien los de que te tira la derecha es verdad lo he leído bien no hablo de política e Thibault de tu manejo en la zona derecho de del cuerpo no me me al Inter

Voz 33 43:27 qué te has leído bien correcto se confirma es decir

Voz 0699 43:33 verdad que empieza por por la derecha pero pero por todo a vestir TA entrarán en K

Voz 32 43:38 vamos a decir siempre por la derecha que sabe tengo que decirte que cada vez que pido

Voz 0699 43:48 cuántas te queda osea con cuantas empezaste cuántas le quedan

Voz 32 43:52 empecé con muchas incontable y ahora recibe por la derecha y la de no pisar la raya o izquierda oí no pisa rayos

Voz 0699 44:02 vale y cuál es cuál es la más rara que te has quitado ya en la que no esté y que diga al menos mal que me la quita de medio por ella era un sin vivir

Voz 31 44:08 si te iba

Voz 32 44:09 no me acuerdo porque a mí me dice hasta aquí es dice lo digo algo la derecha ya que eso le haya