SER Deportivos: Los cafres paran la liga griega (12/03/2018)

la selección española de rugby Se sitúa a un paso del Mundial de Japón tras la paliza este finde ante Alemania llenando con su juego el campo de la Complutense Mikel Landa Aimar Soler pasean nuestro ciclismo a base de éxitos en la Tirreno Adriático y en la París Niza la atleta española María Vicente bate el récord del mundo sub dieciocho de pentatlón todo eso pasados finde en el deporte relacionado con los nuestros en el fútbol un presidente baja con una pistola Alcampo en Grecia hay se suspende la Liga los ultras en Alemania claman once cruces en el campo del Hamburgo como aviso a los jugadores de su equipo y los ultras de Lille y West Ham interrumpen los partidos de sus equipos para demostrar quién manda ahí los primeros los primeros ejemplos son admirables los segundos los segundos ejemplos son deleznables lo primero relacionado con España lo siguiente debería preocupar en España lo primero es deporte puro lo segundo dicen que es fútbol que empieza a ser un deporte que cada vez más se aleja de las tres y uno comenzamos

Voz 1 01:01 con el equipo

Voz 2 01:05 para seguir no Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 pues aquí estamos en llamas los de SER Deportivos comenzamos una hora de rabia en donde resumimos todo el día gracias por habernos como siempre como más cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER por la tele la TDT no estos enlaces en redes hola web tres W Cadena SER junto con cualquier forma Nos encanta para sentiros hay un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes a casa del equipo del programa hoy con Sonia Lus en producción Emma validó Julio Hernández en la parte técnica que pinta más bonita tiene la semana desemboca en un sorteo de Champions y una convocatoria de la selección el viernes que significa que van a pasar un montón de cosas antes por ejemplo un Manchester United Sevilla mañana mismo es en el teatro de los sueños así que el presidente del Sevilla hace lo que debe en la previa Pere Castro sueña

Voz 3 01:53 pero duda e ilusionados vamos a intentar hacer una nombrada ante un en un estadio mítico y ante un gran rival por tanto sólo podemos estar ilusionado ante para intentar conseguir algo importante que después de sesenta años volver estar en cuartos de Champions de nuevo

Voz 0699 02:09 ojalá lo estén sin Navas y Concha como novedades deportivas para mañana y con Mourinho en rueda de prensa en la que se dice algo con ello estamos y lo que vendrá después poseerá un Barça Chelsea el miércoles un partido al que Iniesta puede llegar porque va a tope con su recuperación Iniesta es el día en el Barça y André Gomes es la noche una noche muy oscura

Voz 4 02:27 yo mismo yo no lo previsto sacaran en la frustración que tengo yo entonces lo que hago es que habla con nadie no quiero molestar a nadie entonces con el sentir avergonzado me ha pasado más que una vez más que muchas no

Voz 0699 02:44 no he querido salir a la calle impresionante testimonio del portugués del Barça a los compañeros de la revista Panenka que luego se amplió en un lunes de mucho testimonio está el de Gabi sobre el futuro de Griezmann que Hoyo y lo muy fino o el capitán del Athletic lo ve lejos de su equipo

Voz 1 03:00 ya

Voz 5 03:00 lo respetaremos lo único que les hijo y que el eje mientras que está aquí pues defienda la camiseta vamos a merece pero bueno entiendo que no todos los jueves el Atlético de Madrid y que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar no hay porque criticarle porque crucificarlo por supuesto

Voz 0699 03:15 por supuesto pero me da que Griezmann está en la rampa de salida del Athletic pero menos que media plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas a la que Paco Jémez ha puesto rumbo a la Luna tras perder anoche ante el billetes

Voz 0696 03:24 al pudiese desate se había sido para para eso para que hubiera tiempo y dinero y tal y que acogieran a todo no echarán a tomar por culo a todo a mi el primero

Voz 1 03:31 ser para ahora trabajar hasta reventar pero hasta reventar

Voz 0696 03:34 hasta que echen el hígado por la boca todo porque aquí si caemos vamos a caer con dignidad con orgullo sobre lo tenga claro era ese cambio sí

Voz 0520 03:40 haremos lo habían trabajado durante la semana no tiene pelo

Voz 0696 03:42 es que ponga en tela de juicio mi trabajo yo soy un gran profesional yo preparo muy bien mi trabajo tiene siete pase por la cabeza eso no te lo voy a permitir está poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito

Voz 0699 03:52 la los nervios son malos consejeros en la sala de prensa en el banquillo y en la vida esto de los nervios con pagó se ha repetido en más de una vez lo que se repite en la Liga es el protagonismo de Cristiano en el Madrid y lo que es nuevo es la victoria de un Levante que refiera con su nuevo técnico por cierto hoy duelo de banquillos entre Abelardo y Setién en el partido de los lunes aunque el técnico más sonrojante en sus declaraciones afortunadamente no lo tenemos en nuestra Liga es Sarria entrenador del Nápoles Johnny voy a decir nada escuchar la pregunta y la respuesta hicieron entiende ya traduzco

Voz 6 04:22 son otros Pooh duras ético que cuesta ser a los culto compromete esto

Voz 1 04:26 un dando las seis Si no estimando fue estilo vemos

Voz 0699 04:32 a la pregunta de la periodista es soy demasiado duras si digo que el campeonato está muy difícil de preguntas sobre la respuesta de Sarria en rueda de pro

Voz 1 04:40 esa es eres una mujer muy guapa

domingo aquí en exclusiva en Movistar Moto GP

Voz 0699 06:49 lo que pasa inadvertida la noticia del día que ha sonado ahí en la presentación como si tal cosa sea suspendido sine die la Liga en Grecia por los incidentes ayer del partido del PAOK de Salónica con el presidente bajando con una pistola al terreno de juego os voy a embridar ya pero la cita de la semana en España es el fútbol de la Champions el primer escenario es Old Trafford con el Manchester United Sevilla el equipo andaluz ya están Inglaterra donde esta tarde entrena con novedades última hora Inglaterra Fran rojillo muy buenas tardes de demoler a tu dejase no lo mejor vuelve de amarillo pero luego vamos a escuchar al presidente del Sevilla antes de la salida del equipo antes de salir a disputar ese partido entre el Manchester United el y el Sevilla que arranca con el empate a uno del de la ida y hablando de la posible mala puntería del Sevilla los últimos

Voz 3 07:40 como está opción de hacer historia conmigo que tenemos que intentar acertar que es lo que no está faltas yo creo que el equipo tiene una línea de juego muy buena lo que nos está faltando es colmillo tener acierto de cara a la puerta días esperamos el equipo dos de las grandes citas esperamos un grande de Europa como el Sevilla en los últimos años y esperamos pues lo que he dicho ante acertar que vamos a bien seguro y lo único que no falta acertar y hacer un gran partido que es lo que esperamos todo mañana

Voz 1576 08:08 le falta acierto cierto momento al Sevilla pero

Voz 0699 08:12 seguro que acertamos es decimos que estamos ante un compromiso complicado que el Sevilla puede salvar aunque lo tiene que salvar sin dos bajas el resto de los jugadores de han viajado no han viajado Jesús Navas y Cocha para este partido mañana en Old Trafford es hablando ahora

Voz 1576 08:25 como José Mourinho de momento no ha dejado un titular muy muy relevante que si lo hubiera

Voz 0699 08:29 la estaremos en Manchester para para contarlo es la cita más próxima la Champions pero no es la única de la semana el miércoles en el Camp Nou Barcelona Chelsea con un nombre propio muy clara en la previa el de Andrés Iniesta Adriá Albets

Voz 0017 08:42 pues sí porque ha completado hoy ya una parte del entrenamiento junto a sus compañeros y por lo tanto ha dado un paso más en su recuperación un paso importante para llegar a este partido del miércoles frente al Chelsea ya contamos hasta

Voz 1576 08:54 para pasar aquí en temas deportivos justo

Voz 0017 08:57 desde que se lesionara en el partido frente al Atlético de Madrid que el objetivo de Iniesta era llegar a la Champions que no descartaba para nada conseguirlo el sábado le vimos tocando ya balón yo ya he hecho como digo una parte del entrenamiento con el grupo así que las sensaciones son muy buenas y mañana después del último entrenamiento previo al partido de tomará la decisión definitiva que tiene eh a día de hoy buena pinta ir también es protagonista en esta previa Pacojó Coutinho que acaba de hablar en la presentación de Lied del Torneo de Fútbol Base y ha dicho que estaría encantado con la vuelta de Neymar al Barça ya bendecido también el fichaje de Artur el brasileño que el Barça cerrado por treinta millones de euros fijos más nueve en variables escuchamos a Coutinho

Voz 11 09:37 yo no pienso lo mismo que es un grandísimo y claro a jugar con el juego y en la selección para mes briefing entonces claro para mí sería muy bueno no

Voz 4 09:50 a son grandes jugando coincidiendo con él

Voz 0520 09:55 con dentro del campo tener muchísima calle da personalidad

Voz 11 10:00 esto se de en fallecidos porque decir que es un grandísimo

Voz 0017 10:08 ya es Coutinho de de embeleso la agradecido al fronteras la existencia de gol del sábado Godiño que el miércoles no podrá jugar con lo cual la Champions pero sé que estará en la grada apoyando a sus compañeros

Voz 0699 10:18 no estaremos tranquilos y está Iniesta e buenas noticias de que el Barça con Iniesta mala muy mala para el fútbol europeo con un rosario de sucesos que se han desencadenado en todo este fin de semana desde presidentes que bajan con pistolas en Grecia hasta plantar cruces de cementerio en un campo en Alemania pero bueno la primera consecuencia de todos es la paralización de la Liga en Grecia José Palacio

Voz 1038 10:38 si hoy se han reunido Giorgios Vassiliou adiós el ministro de Deportes creo con Alexis Tsipras con el primer ministro después de que en el minuto noventa ayer en el partido entre el y un gol anulado al pago que le daría el triunfo y el liderato propiciará que el presidente del paddock Iván de saltar al campo con su

Voz 1576 10:53 guardaespaldas y con una pistola en su cintura

Voz 1038 10:56 alguien en esa reunión entre el ministro de Deportes y el primer ministro griego han decidido que la Liga va a ser suspendida por tiempo indefinido que hablarán con todas las partes y que hasta que no llegan a un acuerdo claro no se reanudará el fútbol en Grecia está suspendida por tiempo indefinido el ministro además ha dicho que es sólo la primera medida que habrá más anuncios a lo largo del día que podrían ser en torno al presidente del PAU y al equipo que podrían ser sancionados duramente vamos a escuchar a dos protagonistas españoles ayer en el partido el técnico empezamos con el técnico de a Manolo Jiménez que nos contaba

Voz 0985 11:27 así cómo lo vivían en Carrusel Deportivo porque me parece

Voz 1266 11:30 eh surrealista es que que lado de la de la posibilidad a que a que un presidente ya que persona del club de pagos gana al centro del campo en busca de la arbitró increparle después ver la foto que cuando llevaba la mano en las pinturas porque llevaba aquí todas no pero bueno ni en ningún momento más flaca como siempre ocurre en el mismo escenario lo que hay que pararle los pies a ciertas personas y aquí esto no es lo Exit

Voz 1038 11:56 culpabilizar a Manolo Jiménez al pago que también tuvo que suspender un partido la Liga griega por A ante el Olympiacos porque le dieron al técnico Óscar García Junyent y en el otro bando en el pago que tenemos un jugador española José Ángel Crespo que en este caso echa la culpa a década Olimpia

Voz 0699 12:12 la verdad no cede lo negocio que tiene

Voz 1201 12:14 en Rusia temerario o por su seguridad supongo que la llevará por es que bueno esa es la imagen anecdótica ese va quedar junto con la verdad que es que los del partido un poco vergonzoso estamos viendo lo que este país entre Olympiacos hoy a este organismo

Voz 12 12:30 es poco Togo pero este año cuando han visto que estábamos primeros puede a la manera que ha empezado a suceder cosa extraña Hay no sé si saldrán con la suya pero evidentemente los que no consigue los en el campo puede lo conseguirán fuera

Voz 1038 12:41 desde Grecia apunta en Pacojo que va a haber más lío por el acta del árbitro porque en el acta no se no se anula el gol sigue el uno cero lo que le daría la victoria al PAU se refleja el arma del presidente del PAOK y además insultos del ex árbitro Lubos Michel que ahora es

Voz 0520 12:56 directivo del PAU de Salónica en el que

Voz 1038 12:59 llega a insultar gravemente al árbitro y a decirle estás acabado vamos a ir a Port

Voz 0699 13:02 Nos hemos vuelto locos si no lo estamos parecemos estar cerca pilla que estamos entorno internacional una lesión que preocupa la de Harry Kane con el Tottenham de tobillo se hablaba de posible afectación del ligamento saben algo Londres Álvaro de Grado muy buenas tardes

Voz 1201 13:16 hola buenas tardes pues Pochettino ayer por ejemplo en la rueda de prensa

Voz 13 13:19 pues del partido contra el Podemos dijo que la lesión podría parecerse bastante a la que el año pasado

Voz 1201 13:23 estuvo dos meses fuera de los terrenos de juego eso sí

Voz 13 13:26 indicaría que ya se perdería gran parte de lo que queda de temporada pero no hay confirmación oficial de cuánto tiempo esta rebaja riqueza que como decimos allá

Voz 1201 13:34 no pudo terminar el partido hice podría quedar sin acabar una temporada en la

Voz 1266 13:37 qué va a hacer o de momento está siendo uno de los Macron

Voz 1201 13:40 voladores de Europa estaremos atentos jugador en la lista

sabías que ciertos carburantes teatral

Voz 0699 15:00 Galán al resto viene con nombre propio muy potentes el primero es el de André Gomes impresionante sinceridad del portugués con los compañeros de Panenka en Barcelona Adrià por la verdad es que

Voz 0017 15:10 va a escucharle explicar con tanto detalle lo que le pasa por la cabeza y reconocer que es pico lógicamente está muy muy tocado llega decir André Gomes que ha vivido un infierno que no disfruta en el campo porque es exige demasiado a sí mismo no se perdona un error y que incluso muchos días le ha dado vergüenza salir a la calle así lo explica André Gomes en Panenka

Voz 4 15:32 eso de que la gente puede mirar que tenga vergüenza tenía uno opinión sobre tiques tu trabajo al final es fruto la jinete no yo pienso que toda la gente le gusta pero que sale a la calle que tengan miedo de salir a la calle por el hueso de la situación todo aquí llevo de este momento estoy trabajando físicamente a nivel mental para pasar esa barrera porque al final lo que quiero yo más que nada es ser yo mismo

Voz 0699 15:57 le honra el jugador del Barça estarlo sincero que está protagonizan el Barça Andre Gomes en el Real Madrid Cristiano vais con momentos opuesto Javier Herráez dice señor cada cruz no del Real

Voz 0520 16:07 madrid Pacojó en el equipo dirigido por Zidane esperando a rival en la Champions en cuartos el próximo viernes a las doce del mediodía lo de Cristiano pues bueno ha olvidado o la sanción de cinco partidos el pasado mes de agosto la falta de gol en octubre la mala caras en noviembre las quejas en diciembre para conseguir más pasta y una mejora de contrato aparcado el tema de Hacienda veremos en qué mes lo resuelve sólo fútbol piensa la Champions piensa en el Mundial lleva ya treinta y cuatro goles cuatro solamente en la primera vuelta en Liga catorce en la segunda llevamos nada más que ocho partidos así que ese Cristiano que ayer el Real Madrid hilo de Isco pues LB un poco tristón como y no papel secundario aunque jugará titular en el partido de ida frente al PS llegue pero no es un fijo para Zidane sí para Lopetegui que el viernes lo meterá en la lista para los amistosos frente a Alemania If frente a Argentina

Voz 0699 17:01 dupla de protagonistas en el Real Madrid dupla también en el Atlético de Madrid con delanteros como Diego Costa de Griezmann noticia por diferente motivo Miguel Martín Talavera

Voz 1576 17:08 si uno Antoine Griezmann mejor elegido mejor jugador por de de la Liga en febrero está espectacular marcó un gol y una asistencia está en su quizás seguramente en el mejor momento de forma desde que es jugador del Atlético de Madrid y ayer como te digo volvió otra vez a ser protagonista y otro dio Costa recibió un pelotazo brutal de Sergi Gómez por detrás que le hizo una herida en uno de sus tobillos y bueno ser dio renqueante depende de cómo evolucione haría no no pruebas en el día de hoy porque del día tiene día descanso ya a esta hora de la mañana todavía no han hecho por lo tanto parece que se va a quedar en un golpe Jan Oblak que también estaba con algún problema muscular ayer en la segunda parte no quiso sacar de puerta lo hacía Josema Jiménez para evitar cualquier problema en esa musculatura del glúteo que los últimos desde el fútbol de hoy

Voz 0699 17:49 sí porque la jornadas empiezan en viernes ya que llaman los lunes me queda un Alavés Betis con detalle

Voz 1623 17:54 desde el choca Kevin Fernández un partido Pacojo

Voz 1264 17:56 los equipos están en buenas momentos de forma el Alavés que de ganar dejaría catorce puntos la permanencia pero pierde a Guidetti por un problema en la espalda recupera el pichichi Munilla al capital mano García enfrente un Betis que quiere seguir alimentando el sueño poder ir a Europa pero tiene la baja de Joaquín Illa de Guardado hay duda de si jugará con tres o cuatro defensas Woody Buzz y Camarasa podría entrar en el equipo el partido ha sido declarado de alto riesgo va a ser si sólo hablamos de fútbol a partir de las nueve en Mendizorroza

Voz 0699 18:22 ojalá a lo que no es fútbol ciclismo gran fin de semana para los españoles en la primera prueba fuertes del calendario buenos acuerdos

Voz 1704 18:28 sí señor con la victoria en la París Niza para Marc Soler con veinticuatro años primer triunfo una prueba Westwood cuarto español en conseguir

Voz 1576 18:34 Pirlo después de Indurain Contador y Luis León Sánchez

Voz 1704 18:36 se impuso por cuatro segundos únicamente de ventaja sobre el británico Simon Yates también hay que hablar de Mikel Landa en la Tirreno Adriático a dos etapas del final marcha tercero a veintitrés segundos después de la victoria que consiguió el sábado

Voz 0699 18:47 en uno nos acercamos al comienzo de la temporada con Australia en el horizonte José Antonio Duro si va a acoger

Voz 16 18:52 importante importantes esta semana las fotos que comienzan en Qatar por supuesto con Marc Márquez como protagonista y con el inicio ya el fin de semana del XXV de la Fórmula uno en Australia como es tradicional a la espera de mejoras para Alonso y su Mc Laren por supuesto para Carlos Sainz y su Renault y sobre todo para desearle suerte a los compañeros de Movistar con Ernes Rivera con Antonio Lobato capitaneando los equipos de motor que ya comienzan a viajar durante esta semana

Voz 0699 19:17 al final medalla de bronce en snow juego paralímpico por primera vez en la historia

Voz 17 19:21 anuales teme de ahí las horas y horas así pelea además hija tilda que llevó detrás no se describen el subidón que no se quede será dijo a ver pues un pack sin el nombre me y a mi madre

Voz 1 19:37 es todo para mí no espera ni será abanderada por qué ninguno había imaginada en medallas

Voz 1982 19:44 es una mujer feliz y un equipo feliz el Barça de baloncesto Javier Saisó un Barça con mucha hambre en la Liga con buena defensa y un tridente letal Heurtel Oriol Arribas delante un Madrid errático en el tiro Icon rotaciones pensando claramente en el partido de mañana en Milán palizón en el clásico del Barça al Real Madrid veinte más hasta las cuatro en SER Deportivos ir deportivos

el

Voz 17 20:05 claro

Voz 1576 20:11 en Hora Veinticinco negaron que dos políticos analizan la actualidad

Voz 1 20:16 a la cantidad de referencias que sale hace reinos en ningún

Voz 0699 20:22 en monárquico se siente

Voz 1576 20:24 el señor amplísimos sectores de la sociedad catalana hay desafección respecto al Papa

Voz 1 20:30 el que ha jugado la monarquía cierra las Performance se hacen cada día entonces ahora tocado en lo saludar al Rey

Voz 18 20:36 lunes a las nueve la mesa política de Hora veinte a la balada Páramo pero tenían a petición Echenique eh

Voz 0985 20:42 acuerdo con que contarán simplemente pero pero luego se pierde no

Voz 18 20:44 se pierde el hilo porque te lo recuperaría no te preocupes echen incrementará eran Angels Barceló

Voz 0699 21:26 dice que Cristiano Neymar Messi Griezmann protagonista por distintos motivos de una barra libre que tiene el miércoles su Chelsea Barça que fijó va a tener un rato de debate en este tiempo de opinión sin fisuras sin censura y con la duración como límite en este SER Deportivos para Antonio Romero madre muy buenas tardes qué tal muy buenas a todos ahora diario As Manolo Esteban buenas tardes encantado hola Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 21:48 buenas tardes Pacojó desde esta Barcelona que está convencida

Voz 1 21:52 de que Messi ante el Chelsea le querrán dedicar por lo menos un gol

Voz 0985 21:57 a su nuevo hijo por lo menos no

Voz 1 22:00 mejor con un olores vale entre sí poroso digo por lo menos un gol de hecho lo que sabemos es que él Pacojó

Voz 0985 22:08 el descansó lógicamente porque ha tenido una crisis

Voz 1 22:10 sobre cuando tienes un hijo pues lo normal es estar pendiente domino de la mujer de la madre en este caso

Voz 0985 22:15 pero qué va acomete con muchas ganas con mucha fuerza este partido contra el Chelsea que se presenta tan así

Voz 19 22:22 pero eh a cometo yo saludar otra vez a Miguel Martín Talavera hasta que era no es que yo artísticamente hace eso se pone a hablar para que no me presente en yo ya lo he notado ya un par de eh yo también

Voz 0985 22:34 no no no siempre y en este sentido tengo la máxima cortesía ahora yo tala hoy estaré pendiente con las que las quince veintidós

Voz 0239 22:40 que ha descansado Jordi bien Messi no y dos Antonella no para que la gente lo tenga claro

Voz 0985 22:46 no pero espera que yo he quería decir Antonio perdona que yo ahora unos quince y veintidós yo también casi veintitrés el XXIII último en el último barra libre que hicimos bueno estuvimos hablando las declaraciones del Cholo en las que hubo de volver

Voz 1576 23:01 cuando juego de forma obsesiva hacia los del Cholo

Voz 0985 23:04 lo dijo el entrenador Cholo Simeone fue la primera respuesta que dio la recordarás Pacojó Si quieres tienes la cinta a mano probables

Voz 0699 23:10 de Chaikovski del que las cintas enviarán antiguo pero bueno soy probó

Voz 19 23:13 pues si tú tienes ese corte trece Sanitas Granada Jordi que luego nos quedamos sin tiempo llevaba Sonia Lus que la productora del programa que no está muy contenta con tu introducción yo creo que quiere un poco más de Moya

Voz 0985 23:22 el ya acabó entonces que nos dijo Simeone bien si Messi llevar a la camiseta del Atlético este partido lo hubiera ganado Atlético yo ahora espero una reflexión parecida en el caso de Griezmann que fue determinante para la victoria del Atlético contra Celta D

Voz 1576 23:36 fue importante como lo es la de los grandes jugadores pero no fue decisivo yo lo que de lo que quiso decir que vuelvo a decir de hombre que implantó que no el blanco Diego Pablo Simeone y antes de que le preguntaran dijo voy a decir esto le preguntaron si Messi había sido decisivo el factor decisivo en esa rueda de prensa de Barcelona que tú seguro que la escucha desde entonces el dijo que sí que sí que vienen debía ser decisivo

Voz 0239 23:58 más allá no habla más allá Manolete de las obsesiones de de Jordi Martí que son más que ser la edad eh yo creo de de ese partido y sobre todo de esa rueda de prensa

Voz 19 24:08 parecencia de los jugadores del Atlético de Madrid ayer después del derribo de la buena Vigilia Javier Atlético

Voz 0239 24:13 Ari frente al Celta a mí la sensación que me queda después de escuchar mal Gabi porque no graven la sensación que me queda después de escuchar a Gabi te puede gustar lo que ha dicho no te puede gustar pero a mí la sensación que me queda después de escuchar los que en ese vestuario se respira que Griezmann está viva

Voz 1576 24:28 todos sus últimos meses como futbolista del Atlético de Madrid

Voz 1 24:30 que luego lo tiene

Voz 1576 24:33 que pase lo que tenga que pasar pero lo que se desprende de las declaraciones repito no de un van Guta sino del capitán del Atlético de Madrid el once de Prendes que ellos intuyen que el año que viene Griezmann no me podéis me podéis creer no me puedo creer yo no sé si es intuición como dice Romero guion intuición no llamaba informado que tu dices que es que es intuición lo que dice lo joder yo te digo que los jugadores El Vestuario no sabe al cien por cien ir oscuro las preguntas hace tres meses ellos tenían claro que se iba ahora no lo tienen claro pero tampoco tienen claro que se pueda quedar por por por los fleteo lo dijo la manera en lo que en en cómo cómo escenificó la rueda de prensa Gabe no vuelve a Orwell honor la Vera oye por cierto mal Gabi porqué Manolete sueltas creo que tiene que hablar de cosas que el interés de Naher Hinault cosas sobre si le preguntaron en la rueda de prensa a Jordi Martí Manuel o sea que tengo que pregunté son las esto no es sólo para hacer el sorteo capitaneado un poco al porque eso es otra historia no se pueden comparar Gabi bueno había sido gracias

Voz 19 25:39 a ver a ver a ver a ver si podemos solvente

Voz 1623 25:43 todos los pues en malo va a tocar un pal vas muy bien dirigido antes que hable de Jordi quién Talavera de un Petit unos es récord que todavía no se puede confirmar pero que me parece que al Barcelona deja la miel sopla lo labio a ver Jordi no como como has dicho a habla tú tienes la empanada mental del Barça nada mental porque son esas

Voz 1576 26:10 Mora como Manolete que también es parte

Voz 0699 26:13 lo que te ha querido decir Jordi vamos a ir al

Voz 0985 26:15 vale entonces esta cinta que se conserve eh veintiséis de el día doce parece Radio hora eh Jordi Sierra veintidós por cerrar como por cerrarse en todavía no ha empezado desafinada barra libre parece como una liebre que va dando botes

Voz 1576 26:31 tras hablar de gestión

Voz 0985 26:33 queréis os mato unas Cortes indicáis corte no Jordi venga cierra tu hombre haber una cosa yo os voy a dar información del tema Griezmann

Voz 1576 26:42 pero breve Osés es que esto es mucho más tiki taka tiki taka

Voz 0985 26:45 venga

Voz 1576 26:48 es muy difícil yo te entiendo Guillermo Amor

Voz 0985 26:52 por admitió contactos del Barcelona con en torno a todos en la renovación de Bartomeu con Messi que no fue una renovación fácil Bartomeu tuvo que atender un requerimiento de Messi Messi quiere un equipo lo máximo de competitivo posible un equipo reforzado

Voz 1576 27:10 lo siento Gil perdona

Voz 0985 27:13 a Messi ya los cracks del Barça les gusta Griezmann ayer mientras Messi con una mano estaba dando el biberón con la otra aplaudía el golazo del mismo

Voz 0239 27:24 muy bien también hay que decir que teniendo el equipo que tiene ahora el el Fútbol Club Barcelona veríamos saber donde jugaba nadie

Voz 0985 27:32 cuando son problema yo esto ya lo dijo Johan Cruyff se equivocó

Voz 0239 27:38 yo no digo que sea un problema en el talento yo creo que este Griezmann el que estamos viendo desde la llegada de Diego Costa el Atlético de Madrid repito desde la llegada de Diego Costa al Atlético de Madrid este Griezmann sería titular en el Barcelona y en el Real Madrid

Voz 0985 27:51 ahora mismo pero luego la temporada es muy larga yo digo

Voz 0239 27:53 que Luis Fabiano que de centro del campo parar ante esta dos que tienen que jugar siempre que son Messi Luis Suárez pero siempre siempre sea un noventa y cinco por ciento de los partidos y a partir de ahí desvele su melón por abrir está Coutinho sigue estando Iniesta osa no es tan fácil que Griezmann se asegure un papel tan protagonista en el Barça

Voz 19 28:12 haber ver pero por cerrar hombre fuera por cerraron o no

Voz 0985 28:18 es que esta va a ser tu latiguillo esto ir no latiguillos por cerrar dicho esto eh estos grupos latiguillos que esto podía para una promoción

Voz 1576 28:28 pero una cosa Jordi es que es que por cerrar no no no no es que ha dejado ahí Manolete una cosa que no me ha gustado cuando ha dicho que hay que jugar Abi es el mayor error lo que es más se le puede achacar en el debe el fútbol español los últimos años durante dos años ha sido el mejor centrocampista y que Gabi se vaya a retirar cuando se retire esperemos que dentro de unos años sin haber sido internacional es una de las mayores y Justicia injusto por eso fíjate que es hoy Del Bosque vista soy Del Bosque hasta la muerte yo no pero yo creo creo creo que es el mayor borrón de Vicente el único museo no hay Romero es simplemente una cosa Eton lo cuenten con las últimas con Mario Sabato se murió una cualquiera de las pizzas me estoy con las últimas compras que ha hecho Griezmann

Voz 20 29:21 eh es tú el cinco en Madrid

Voz 1623 29:24 está lo Manolete o pesadilla con que Griezmann pueda acabar en el Madrid va baja acabáramos ahí queríamos llegar a Manolete tú tienes una pesadilla es no es hacer compras esa noticia no es mía es de un maestro de periodistas que tiene las e Ike en su día lo dirá cuando lo tenga lo tengamos bien atado

Voz 0985 29:50 bueno alguien en cualquier caso cualquier caso acaba de Lope

Voz 1576 29:55 o lo que era lo que viene a decir Manolo de es que lo que se dijo desde Barcelona de las me inmobiliarias de la búsqueda de una casa por parte de la Familia Griezmann en Barcelona no sólo lo ha hecho en Barcelona sino que lo ha hecho en Madrid ha mirado casas por cierto de gran montante económico para eh no sólo a para animarle Madrid me iré a vivir en Madrid entonces es eso yo sinceramente lo que te deje al principio ahora mismo nadie sabe yo creo que ni el propio Griezmann sabe Si el año que viene Atlético Madrid sobretodo porque yo

Voz 19 30:26 veo que es una muy mala para ganar títulos

Voz 1576 30:30 sí sí es una mala noticia estuve noticia porque el cien por cien es una mala noticia pero es verdad que sí estaba casi un noventa por ciento que se iba ahora la duda es que está mucho más cerca de quedarme como audiencia

Voz 0699 30:43 me pidió la palabra como hemos abierto un melón eh

Voz 1623 30:45 eh Romero hablaba de la dificultad que tendría Griezmann de entrar en el en el

Voz 0699 30:50 Barça como Manolete lo Boston en el Madrid

Voz 1623 30:53 en el Madrid hombre hay que ver la la

Voz 0239 30:55 composición de la plantilla del Real Madrid que vamos teniendo la competencia ahora mismo

Voz 1576 30:59 The Daily de Benzema en dando cristiano en el las

Voz 0239 31:03 la antena del equipo sería titular por delante de Bailey por delante de Benzema

Voz 1576 31:06 pero desde luego esta Zidane claro pide da palabra Atleti ha vivido te damos una vuelta no hace falta una una eh que ha vivido muy bien

Voz 1623 31:14 sin el Kun sin Courtois sin Falcao sin

Voz 0239 31:18 a Roland ida digo pero llega un momento marido si eso es verdad pero llega un momento en el que el Atlético de Madrid que yo creo que ya tiene una capacidad económica lo suficientemente solvente como para no pensar en vender a su gran estrella temporada tras temporada llega un momento en el que el Atlético de Madrid tendría que dar un puñetazo encima de la mesa llamado alguno como por ejemplo el de Koke decir no ya no vendemos más a los bueno porque no sólo queremos llegar a finales y seguir compitiendo sino que queremos saber portero pero claro

Voz 0985 31:47 a la pagan si quiere el futbolista

Voz 0239 31:49 tú es parece un futbolista Griezmann no pero eso ya es un problema de que Griezmann se querría ir del Atlético de Madrid pero ir a Griezmann mira el año que viene te vamos a fichar a dos centrocampistas un central un lateral izquierdo lo ha dicho en entes si hacen un equipo así a lo mejor Griezmann los Athletic

Voz 1576 32:05 a ver yo no pero en cualquier caso pero igual que caso tú tú has empezado razonamiento veo burgués mentira a la gente que no está escuchando claro agradezco mucho más allá de lo razonó no saludo también intencionadamente a pero era el Atlético Maite a estas alturas de la temporada tiene tan sólo tres puntos más tres puntos menos perdón de su mejor temporada que fue que cuando fue campeón de Liga la trece catorce lo designó sí pero si hablas de eso quiero decir es que al final poner directo Madrid Jordi poner hasta Atlético de Madrid ponen el digo Madrid que va con la lengua fuera para intentar fíjate un Barcelona que que que lo ha ganado todo y lesionando ocho puntos a lo mejor si tuviera más a lo mejor si hubiera tenido no es la temporada más no tienes no el Athletic Atlético Gemma tú creo que el Atlético Madrid puede gastarse trescientos doce volvemos hablando de eso no estamos hablando de las armas estamos

Voz 0239 32:49 hablando de que el Atlético de Madrid si tiene la capacidad para no vender cara

Voz 1576 32:53 año a su mejor futbolista no nos ha vendido bueno bueno en los últimos años los dos últimos no sería lo que sacaba Saúl ha repescado a Diego Costa que era uno de los delanteros más cotizado yo creo que voy a romper ese sentido y no ni siquiera porque los dirigentes no quieran

Voz 0985 33:09 eso porque el entrenador no quiere está en un error el no poder decirles a todos los jugadores que tengan el amor por los colores que pueda tener un Koke puede tener un Puyol puede pues es un Raúl etc etcétera aunque se quedó por amor a los colores pusieron un pastón

Voz 1576 33:27 tal en la ficha para detener a los buenos

Voz 0985 33:29 pero Griezmann estaba eh

Voz 1576 33:32 los vayan era más pastizales si es posible

Voz 0985 33:34 yo quiero ganar títulos piensan que hubiera metido un penalti en la final de una Copa de Europa y a lo mejor era ganar una Champions que no está al alcance de cualquiera por eso alma a lo mejor

Voz 1623 33:44 quería ir al Madrid Griezmann si quiere ganar

Voz 0985 33:46 dobló no al Barça claro tú has soltado para sembrar cizaña

Voz 0239 33:51 es verdad que Dios todo perdí tampoco será la primera vez en la que el Real Madrid se mete en un posible fichaje del Barcelona o el el Barcelona un posible fichaje del Atleti del Real Madrid aunque sea para tocar las narices

Voz 0985 34:03 es más difícil el tránsito Atlético Real Madrid que el tránsito Atlético Barcelona

Voz 19 34:09 bueno eso ya eso era lo de Theo ya a partir de ahí ya veremos a ver

Voz 1576 34:13 eso sí yo tengo una cosa dicho esto yo entiendo que por cien millones de euros no sólo Madrid Barça sino todo el equipo todos los equipos que puedan poner cien kilos encima de la mesa creo que tienen la obligación de Industria ahora Antoine Griezmann porque el equipo en el top cinco de los mejor

Voz 0239 34:29 el otro Manolete yo no hablas del Atlético de Madrid yo me pongo firme pero es

Voz 1623 34:33 eso yo lo pregunté porque lo dije esta no sé si la semana pasada el anterior

Voz 0239 34:37 me dicen que no gana esa pasta en el Atlético aquí el libro

Voz 1623 34:40 os de polvo y paja Il ofrecen quince limpias Unión a treinta y tantos que en el Barça creo que Messi poquito más bueno pero para que notas Griezmann Cristian en su racha

Voz 0239 34:53 la Romero no yo creo que hay deberían hablar Talavera me parece a mí me pareció no

Voz 0985 34:59 hoy ha sido la palabra pues éstos sí pero breve por favor acuérdate de esto que son Cristiano Pacojó encadenó trescientos minutos sin gracia pero estamos hablando

Voz 0239 35:10 de ahora de es la barra libre de hoy Pedro

Voz 0985 35:12 de árboles donde acabó vale hizo una primera parte del campeonato sino recuerdo mal con sólo cuatro correcto Cristiano desapareció tenemos que agradecerle los culés a Zidane que le ya asentado porque ausentar le ha perdido muchos puntos el Real Madrid de hecho yo creo que en buena parte en buena parte esta enorme distancia que hay entre el Barça y el Madrid que creo que es de quince dieciséis puntos se debe a la desaparición absoluta de Cristiano Ronaldo

Voz 0699 35:37 cómo mola Jordi Martí que dice creo que es de quince diez y como si no

Voz 1576 35:41 pero pero no debería a Ronaldo es un fenómeno y lo va a tener cincuenta años va a jugar con sus hijos y jardín es un fenómeno a la gala me dejando escúchame es un fenómeno de cara a portería y es un tipo que va a tener cincuenta lleva está jugando con sus hijos el césped de la piscina va a hacer goles porque eso lo tiene dentro y lo va a hacer toda la vida ahora que es peor futbolista que hace un año qué hace dos días por el ex futbolista es un futbolista diferente un fondista que se acerca todos los años a cincuenta goles no se puede decir que los futbolistas de contexto que su uso de lo mejor

Voz 0985 36:16 sí yo tengo la desaparición desaparición de Cristiano explica en buena parte los dieciséis puntos lo explica todo lo que pasa que tuvo ya está o no

Voz 0239 36:27 me pasa es que tú que achaca desapareció la desaparición de Cristiano Ronaldo al entrenador y eso sí que el mentir

Voz 0985 36:32 no no no no eso no la Chaco a él no quería externos de hace tres años has dicho cupo tendrán que no nos dan da yo te quiero contestar Zidane echó una mano porque es verdad en la Liga no eso no es verdad en la Liga hasta que la Liga ha estado competida

Voz 0239 36:45 las únicas veces en las que Cristiano Ronaldo ha desaparecido ansía

Voz 0985 36:49 al principio de temporada porque les sancionaron con lo que pasó en la Supercopa Yazid guardias claro hace cuatro días

Voz 0239 36:54 ya tiene te importa la Liga ya para el Real Madrid tu entenderá que es una opción secundaria para entrar en Liga de Campeones es decir que la desaparición de fichaje de Cristiano Ronaldo en la Liga Zidane dijo que sea vaca se achaca a Zidane es mentir eso sí que el mentir Ronaldo ha tenido su peor racha como futbolista en el

Voz 1576 37:10 espera haber dicho una cosa habéis dicho una cosa que me parece gravísimo y decís que la situación que se vive en la Liga que vive en la Liga el Real Madrid es mucha culpa de la racha tenido Cristiano Ronaldo tiene mucha culpa nuestra Rueda sabes que tiene que Messi perfecto pero para mí hay otro responsable máximo responsable que es Zinedine Zidane no ha sabido ante la ausencia de Cristiano de este año no ha sabido tocar ninguna tecla que funcionara anterior a un jugador fuera de forma como Benzema ha puesto a Bale ha vuelto a a a Isco ya Asensio y al final ha desnortado a todo el ataque del el Madrid es el máximo rector al mundo no le gustaría que ataque no olviden masón desnortado al equipo en París Nueva York y no se vio obligado a Rocky en el Bernabéu y en el norte de algún matiz notado billete Eibar vive ya en Éibar Bimbo Iturralde que me lo dijo los dos penaltis que no pido

Voz 1623 38:01 esta al Madrid en verano y que seguimos en la línea de verdad verdad habitual Barça Chelsea

Voz 0985 38:07 hombre pues un partido áspero tremendamente difícil contra un equipo antipático que hasta el minuto ochenta no saldrá de la madriguera pero en frente a un Messi hispano Messi vigoroso un Messi totalmente en modo enchufado y por lo tanto pronostica una victoria azulgrana y su consiguiente pase a octavos

Voz 0239 38:26 también aparte de eso porque les está haciendo una temporada absoluta le ha desaparece

Voz 1576 38:31 ha ido todo lo bueno toda la no

Voz 0239 38:34 tenía el equipo de de Monterrey sólo puede sólo puede perder la eliminatoria el Fútbol Club Barcelona porque repito

Voz 1576 38:40 el Chelsea llega en un momento de la temporada absolutamente lamenta estoy de acuerdo contigo pero también te digo eh a Antonio Conte momentos puntuales ahora de ver para el paro todos es verdad que en ligas han dejado ir de de mala manera forma lamentable pero tengo que prepara muy bien los partidos se tarda y yo en seis siete años lo que le críticas de dar bola a Conthe que ha ganado Marta Andre el mismo equipo ni mucho menos yo pero te digo que en siete años en siete años el Atlético de más yo no he visto tan sometido tan sometido ni con Madrid ni con Barça Nico nadie tan sometido en juego de principio a fin como contra el Chelsea que prepara un gramo todos los olvida en la en la ida sino por un gol de Messi de medios rebotes

Voz 0239 39:21 tras la gala el Barcelona le metió un meneo el Barcelona no está en el mejor momento la temporal

Voz 0985 39:25 es que fue el único

Voz 1576 39:27 tiro a portería eh es que el Chelsea tubos

Voz 0985 39:29 su momento en la ida hizo lo que pudo ser pues ya no será válido seres suerte bueno respiró de melé vimos es lo vimos el la primera edil

Voz 19 39:40 en fin yo no tengo duda

Voz 0985 39:43 los grandes adivinos del fútbol con Romero a la cabeza pronosticaron el caso en el caso de envíele ha durado una semana de llovía de melé dos ratos

Voz 0239 39:52 contra el Real Madrid el año pasado frente al Borussia Dortmund en Liga Campeones y me encantó yo creo que no vale lo que han pagado por él lo que no cuesta lo que han pagado por él pero

Voz 0985 40:00 ayer me gustó o no pasa nada o el sábado me gustó no hace cuatro días

Voz 19 40:03 tras Málaga contra el Málaga que no practicante

Voz 1576 40:07 le habrá que darle dos o tres partidos Jordi para decir que ya ha durado sólo queda la obra que en Belén que en cuarenta años

Voz 0699 40:12 los segundos habrá que decir que se hablaba del caso

Voz 0985 40:15 de todavía escaso porque no porque venga para ganarle al Málaga en el caso de Málaga el Barça perdió la liga la temporada pasada se el en el caso de también está ahí la gracias le está en franca proyección se van por por un rato de un partido fantástico franca proyecto sí franca proyección proyección todos estos cortes carbón

Voz 19 40:42 hola en la Supercopa que hay medio medio otra vez de la suerte

Voz 1 40:45 esa que se juega hoy mismo al Sevilla

Voz 0985 40:48 hoy hay un elenco de corte son un elenco un elenco

Voz 0699 40:50 tenemos a Sonia Lus sacando los cortes ya de de las cintas de la cinta mano las tenemos todas ahora señores de las cintas y de la barra libre un abrazo a los cuatro otro fuerte para darle ánimos a las tres y cuarenta y un minutos más cosas en estas torres

Podemos

Voz 0699 43:12 tras escuchar a tres protagonistas en entrevistas de aquí al final el este

Voz 1 43:15 en SER Deportivos para eso para contar

Voz 0699 43:17 el resto de la actualidad del día de los equipos de Madrid que es de lo que estamos hablando hasta las cuatro de la tarde hemos escuchado a Javier Herráez hablar de Cristiano de Isco

Voz 1623 43:25 eso en el comienzo del programa en el tramo nacional de lo demás el Real Madrid bueno pues quizás el Real Madrid creo que además libra esta mañana las cinco Se trata Éibar el chillón de Varane tres puntos no Javi sí

Voz 0520 43:39 sí pero fíjate cómo fue el partido e el Madrid se llevó los tres puntos fue un partido muy disputado pero bueno en Montjuïc aunque perdón Moyano en Cornellà hace bueno diez días el Madrid no jugó un buen partido y también estuvo ahí en el alambre y al final palmo esta vez lo ganó aunque hay me gustó más

Voz 1576 43:55 la actitud del Real Madrid mucho más en Eibar