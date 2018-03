SER Deportivos: El Sevilla se cita con la historia (13/03/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en La Ser en octubre del año pasado Griezmann según prometió oralmente a firmar por el Barça por cinco temporadas el francés pudo ir antes pero la última renovación y el aumento transitorio de su cláusula doscientos millones frenaron su salida este año valdrá de nuevo cien y eso abre la puerta a ir lo que no sabes adónde dado que no hay nada firmado con nadie el abanico de destinos se abre hacia el Barcelona el favorito el PS G el nuevo rico el Real Madrid es el tapado los azulgranas tienen su palabra a los franceses la ventaja del retorno a su país y el Real Madrid a Zidane paradójicamente a Benzema el delantero es muy amigo de Griezmann su llegada reforzaría la influencia del clan galo en el equipo de Chamartín pero para desgracia atlética una cosa parece clara la continuidad de Griezmann el Atleti este verano es como la presidencia de Trump increíble inestable y sobretodo de difícil continuidad aunque como Trump el desenlace de esta historia es absolutamente imprevisible lastre y uno comenzamos al

Voz 1 00:56 tenemos

Voz 1804 01:06 a Deportivos Francisco José Delgado

Deportivos Francisco José Delgado aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio donde resumimos todo el deporte del día gracias por escucharnos como más dos cuadre por la radio de toda la vida por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER por la tele la de de nuestros enlaces en redes la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa hoy con Sonia Lus en la producción nueva valido Julio Hernández como el Sevilla busca romper un maleficio que le dura sesenta años el de plantarse en unos cuartos de final de la máxima competición europea una vez Doria o un empate con goles le daría acceso a esa ronda juega contra el Manchester eso sí Mourinho avisa no están dispuestos a caer ni mucho

Voz 3 01:54 bueno quedan personados para mí seré más

Voz 4 01:57 antes incluso no un mariachi a nuestra casa en un partido en que tenemos que ganar nos tenemos que ganar por tres por cuatro por cinco tenemos que ganar uno cero dos uno dos cinco cuatro ocho siete no ganar hostelería una una de sus

Voz 0699 02:41 Sevilla entera confían Sergio Rico pero se suma no se murió de Correa Escudero pues mejor que mejor lo de Old Trafford es la cita sin duda del día los de Montera sólo tienen bajas en los laterales y Mourinho duda con Pogba aunque con Alexis Lukaku y mata la cosa tiene calidad suficiente como para pensar que al Sevilla no le va a ser fácil así que vamos a comenzar ya en Manchester el viaje por la actualidad día que va muy de Champions porque mañana turno del Barça apunta que con Iniesta aunque para saberlo de verdad hay que esperar esta tarde que es cuando entrenan los de Valverde también los del Chelsea así sigue paso por Barcelona y también vamos a pedir al Atlético de Madrid sale en nada hacía Moscú para jugar ante el Lokomotiv UEFA el próximo jueves con bajas importantes en el ataque Miguel Martín Talavera aeropuerto de Barajas muy buenas

Voz 1576 03:23 tardes qué tal va cogemos buenas tardes fuese un nieto de embarcar el conjunto rojiblanco veinte convocados cuatro chavales de la cantera dieciséis de la primera plantilla y son dieciséis porque se quedan Savic que a pesar de estar recuperado no va a viajar se han caído dos delanteros Diego Costa con esa contusión en uno de sus tobillos después de la entrada de Sergi en el partido frente al Celta de Vigo y Kevin Gameiro que ha sido último en caer tiene una lesión en la mano facial de la musculatura adductor del muslo derecho tampoco viajamos

hay un montón de fútbol pero hoy es martes y trece quitarle el número y cada ojo lo primero es martes es el día de los oyentes en SER Deportivos Yoyes vamos a preguntar por algo que genera mucho comentario de tercero días quién es para vosotros ahora mismo el futbolista del momento en la Liga española hay porque la pregunta es amplia hemos acotado en Cristiano Messi Griezmann seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis años escuchamos en nuestro Whatsapp con notas de voz vale ampliar la muestra al que hay que podía ser Luis Suárez Guede Lucas Vázquez Oblak Teresa Ter Stegen no sé qué seis seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro número de guasa ya os escuchamos luego para lo que no no es para situarnos lo que es noticia fuera del fútbol también hay un partidazo hoy de Euroliga de baloncesto juega el Real Madrid está Mikel Landa en la pelea de llevarse la París Niza de ciclismo ya caído la segunda medalla en los Juegos Paralímpicos con Galindo y Santacana que se han llevado en Corea en esquí esta madrugada hay una cosa más el próximo jueves se inicia en el Palacio de los Deportes de Madrid la fase final de la Copa de España de fútbol sala ocho equipos en busca de un título y con mucho espectáculo en la cancha hoy vamos a sortear diez entradas dobles para esa cita para la sesión del jueves que por ejemplo debutan ese día Inter Movistar y El Pozo Murcia modo de participar seguirnos en la cuenta de Twitter arroba SER Deportivos retirara el mensaje que hemos puesto o acabamos de poner entre todos sorteados esas diez entradas dobles cuyo ganadora comunicaremos en esa red social a eso de las seis de la tarde ya hasta las cuatro Ser Deportivos ya las son las tres y cinco y como siempre vamos a apoyar

Voz 1870 07:21 pobladas Pacojo qué tal buenas tardes desde Manchester ya el Sevilla sus habitaciones y sus dos mil cuatrocientos seguidores en la ciudad de Manchester velando ya las armas para el partido de esta noche a las nueve menos cuarto las novedades fundamentales son la la duda que va a hacer Mon tela con el lateral derecho no puede jugar nada más no puede jugar con los dos lesionados y la Ayun no puede jugar la Champions porque jugó con el Oporto así que ahí tiene un problema la solución más lógica sería mercado la derecha en esa posición Iker como central y el resto del equipo lo que ha venido jugando en las últimas semanas con tela que ha sido lo que más garantía ha ofrecido a lo largo del campeonato para el sevillano las opciones el Sevilla no son muchas en el sentido de que juega control súper equipo y en su estadio en Old Trafford pero para Montelfo para Sergio Rico también ayer protagonistas en la previa del partido pasa por aprovechar ocasiones estar afinado con mucha más capacidad arriba que ha mostrado esto comentaba el entrenador y el portero

Voz 8 08:18 tiene que el equipo crea muchos muchas oportunidades de lo mismo futbolista que crean claro que te tienes que que es

Voz 5 08:28 ser más concreto tanto para el sevillismo como para el Sevilla como para mí puede de algún partido super importante y sobre todo muy especial no conseguir el pase a la eliminatoria pues sería hacer nuevamente historia me con con el club italiano ya de partido

Voz 8 08:44 el grupo cuando el equipo huelga con identitario pregona Espírito o alguna vez

Voz 3 08:52 puede hacer más viven identidad espíritu hoy

Voz 0699 08:56 algún gol para pasar la eliminatoria eso del Sevilla pero buscamos la última hora del Manchester United con la duda de uno de sus hombres claves como Expo va otro hombre de la SER siguiendo al equipo de Mourinho Inglaterra Fran rojillo cuéntanos buenas tardes

Voz 0700 09:10 hola Pacojo buenas tardes dos noticias la primera es que va ha entrado en la lista de veintiuno otra cosa será que luego pueda estar descartado por el técnico Mourinho porque es la gran duda el que está pendiente todo el Manchester ayer no entrenó al igual que Ander Herrera pero en la lista de veintiuno está por bala otras noticias que ha salido el sol en Manchester y que por tanto parece que el tiempo acompaña de momento aunque no hace demasiado frío tampoco hay lluvia es bueno para un Sevilla en el Manchester de Mount Lukaku al exigir Race for van a formar el ataque de los diablos rojos ojo a este equipo que sólo ha perdido un partido

Voz 9 09:47 en Old Trafford y ojo también

Voz 0700 09:49 Mourinho que dice que si se pasa lógicamente está en el guión pero sino no es un fracaso si una desilusión para el equipo de Old Trafford que hoy espera con todas las el mundo al Sevilla Fútbol Club que quiere hacer historia pasar a cuartos

Voz 10 10:10 claro

Voz 3 10:11 hola buenas tardes cómo lo ve Pablo yo lo que veo es que no bueno lo que veo

Voz 0699 10:20 ver vernos lo veo pero no de verdad que tampoco escucha Pablo Alfaro porque ha sido la comunicación recuerdo empate a cero del partido de ida papeleta en el lateral hecho para el Sevilla con la baja de Jesús Navas y el Corsa veremos cómo lo puede hacer el Sevilla es un partido histórico sesenta años después el Sevilla podría ponerse en los cuartos de final de la competición europea eso es la cita del día es el acontecimiento de la jornada como mañana lo será el choque entre el Fútbol Club Barcelona y el Chelsea en donde la espera de rueda de prensa hay convocatoria para la tarde el protagonista sigue siendo Andrés Iniesta Adriano

Voz 0017 10:55 si va a entrenar el Barça las cinco y media de la tarde en la Ciudad Deportiva y todas las miradas están

Voz 10 11:00 estas hoy efectivamente en el capitán que Espí

Voz 0017 11:02 era completar todo el entrenamiento con el grupo confirmar las buenas sensaciones y entrar en la convocatoria para recibir mañana al Chelsea hay que ser prudentes pero se mantienen si se mantienen las sensaciones Iniesta va a estar disponible para la Champions lo que es sin duda una gran noticia para el equipo también estará Sergi Roberto que arrastra un golpe desde el sábado pero hoy podrá entrenar en principio con normalidad y las bajas confirmadas para mañana del Barça son Coutinho que no juega la Champions y los lesionados remedo Denis Suárez así que si se recupera Iniesta Valverde deberá descartar a un jugador que sería en este caso Jerry mina el entrenamiento como digo es a las cinco y media y una hora antes hablarán Valverde también Sergio Busquets en rueda de prensa

Voz 0699 11:44 la seguro que la de Valverde va mucho de Iniesta la rueda de prensa está la actualidad Adrià muy de Champions porque hoy completando la jornada y un Roma Shakhtar con dos uno de la ida para los rusos Bruno Alemany

Voz 0301 11:56 si Israel rondado del área da cierta ventaja al equipo de Ucrania pero se espera que la Roma con yo fui compañero pueda acometer la remontada por el conjunto ucraniano la amenaza serán los jugadores de muchísima calidad partido eliminatoria totalmente abierta ayer hablábamos con Monchi con el director deportivo de la Roma en Play Fútbol caso es muy importante en la clasificación para dar el salto de calidad que pretenden la ropa

Voz 1176 12:19 uno de los partidos más importante el último tiempo de de la Roma con la mentalidad ahí con la ilusión de luego de pasar de ronda no sería algo importante no pagase ideas para para la tasa de crecimiento quiere experimentar el club no se enfoque en estos días de motivación e ilusión para intentar solventar eliminatoria que es fácil pero tampoco imposible no

Voz 0301 12:45 el partido a las nueve menos cuarto en el Olímpico de Roma y lo contaremos en Carrusel

Voz 0699 12:49 como no y en el no para desgracia Bruno de citas europeas en la Liga la Champions Juvenil duelo español a un partido en cuartos a las seis Barça Atlético de Madrid en Barcelona ante Ovalle

Voz 11 12:58 sí para meterse en la Final Four de la Champions en Nyon que se disputa del veinte al veintitrés de abril la buena noticia como mínimo un equipo español va a estar en esta final a cuatro en el Barça bajarán ayudará al juvenil tres jugadores del filial Abel Ruiz Carlos Pérez Dani murió en el Atleti lo harán Toni Moya Carlos Isaac el Barça aspira a meterse por tercera vez en esta final el Atlético quiere meterse por primera vez nunca ha pasado de cuartos el ganador de Barça y Athletic se enfrenta al ganador del Liverpool y Manchester City el partido se juega a las seis con entrada libre en el Miniestadi para ver a los cracks del futuro del líder del segundo de la lista

Voz 0699 13:34 seguro ambiente y para terminar la noticias internacionales hoy la FIFA debates sobre el fenómeno ultras tras las últimas acciones preocupantes a nivel internacional para Hernando

Voz 12 13:41 FIFA decidió plantar cara al los hacia la violencia en el fútbol después de los incidentes en Grecia en Inglaterra en Francia sobre todo en Grecia recordamos donde el presidente del PAO bajó al césped con una pistola en el cinturón Fitch amenaza con expulsar a las federaciones que no condenen y que no actúen para eliminar cualquier tipo de acto violento en los estadios de fútbol uno de los aspectos que más preocupa la institución presidida por Infantino es evitar que cualquier tipo de incidente llega al Mundial de Rusia y por eso ha convocado hoy una cumbre de emergencia con los principales directivos de la FIFA para tomar medidas contra la violencia de los ultras también UEFA ha programado una reunión para el próximo día veintidós para tomar medidas por los sucesos en los que estuvieron implicados el PSG y el Spartak de Moscú

Voz 0699 14:18 le queda todavía más fútbol que contar

Voz 10 15:34 ah muy pendiente de ese sorteo porque se juega la temporada no en su competición fetiche la Champions lleva doce y quiere soñar con la décimo tercera el equipo recuperó sensaciones verá Luka Modric en el estadio de Ipurúa para Zidane fue pues un respiro importante no es porque solamente Luka Modric sea en este equipo fundamental sino porque estaban preocupados por la sensación entre croatas y sacó sobresaliente el futbolista del Real Madrid el equipo pendiente de ese sorteo también de la lista el próximo viernes de Lopetegui que será muy cerquita de aquí de la radio en en Telefónica a la una después del sorteo a las doce como digo en Suiza espera estar Lucas Vázquez veremos si lo convoca no Julen Lopetegui el resto lo habitual con Ramos Carvajal Isco Asensio Nacho también pendientes de esa reunión viéndolo desde fuera evidentemente en el club de aquel AFI el presidente del PSD que de visitara Neymar después de esa lesión es la foto que quería el PS llegue pero que Neymar siguen la suya y que no está muy contento en el PS oye y eso que llegó hace cinco meses y que su padre sacó del Barça para que fuera feliz en París

Voz 0699 16:40 la foto la tiene el PSOE le veremos qué foto Se hace donde este verano en Weimar vamos a la UEFA Europa League a última hora del Atlético de Madrid antes de la salida para Moscú ya no contaba Talavera en la portada la novedades deportivas con la baja de última hora de Gameiro talar

Voz 3 16:56 el problema muscular el han hecho pruebas Si bueno le ha dejado fuera de combate saboreando en Madrid también se ha quedado

Voz 1576 17:04 Diego Costa y a partir de ahí bueno pues veremos a saber lo que lo que sucede lo que está claro es que lo de Costa no es nada es una contusión nada más pobladas final ha pasado la prueba viaja junto a él otros jugadores de la cantera Sergi que suele ser una habitual además de San Román como tercer portero Olave que también ha subido alguna convocatoria de Juan Moreno que el año pasado sobre todo era también otro de los habituales Savic que ya está recuperado que sus compañeros finalmente no entra en la lista de espera otro partido para reaparecer

Voz 0699 17:33 en la vuelta del partido del Athletic de Bilbao ante el Olympique de Marsella desgraciadamente que lo que más se habla es de ultras otra vez Diego Martín

Voz 9 17:40 a mañana semana ofrecer más datos al respecto pero se quiere evitar lógicamente lo ocurrido en los últimos con los ultras del Spartak la explanada de San Mamés eso seguro va a ser vallada para evitar situaciones como las hace unas semanas y en lo deportivo mensaje claro de Aritz Aduriz el que no creía en la remontada el jueves que no vaya a San Mamés porque él sí lo cree

Voz 19 17:56 sin ninguna duda lo sabía yo creo que además el que no tenga la hacer

Voz 9 18:01 Deza de que es posible

Voz 19 18:03 adelante y de que es posible ganar un partido con esos dos goles eso ya sabemos cuáles son los resultados eh yo creo que es mejor que venga

Voz 0699 18:12 Valencia de quién actuará el mediapunta por el sancionado Raúl García las dudas decía el mensaje de Aduriz de Jesé que pasó anoche por el larguero Iván Álvarez

Voz 0889 18:19 sí Badajoz ese habla de noche en el Larguero analizó la complicada situación deportiva del Stoke penúltimo la Premier también se refirió a la posibilidad de haber fichado por Las Palmas en el pasado mercado invernal escuchamos a Jesé

Voz 20 18:28 nos dieron conversaciones no pero pero la realidad

Voz 21 18:31 es que también hablando con con Miguel Ángel Ramírez que como todo el mundo sabe que somos buenos amigos de la sino al que sigo al equipo por haber dificultades no porque es defender a la realidad estaba también con el niño entonces no iba a jugar tampoco entonces preferí quedar con el Niño acudiendo a mí mismo y entonces luego ya era muy impulsivo torpe incluso más tarde pasando mercado aquí Astroc

Voz 0699 18:53 pues eso es lo que nosotros decimos es que vamos a dar ni un minuto en la página polideportiva un baloncesto el Real Madrid juega hoy en Milán Euroliga Marta Casas

Voz 1509 19:01 la vida con el recuerdo cercano de lo sucedido este fin de semana en el Palau contra el Barça a sabiendas que los blancos no pueden permitirse fallan en su lucha por terminar entre los cuatro primeros con la baja de Doncic con la novedad de Tom Kings Real Madrid Armani Milán en Milán desde las nueve menos cuarto ciclismo Mike

Voz 0699 19:15 anda luchando por una victoria en una de las grandes pruebas de la pretemporada Borja Cuadrado

Voz 22 19:19 ya en la última etapa de la Tirreno Adriático una crono de diez kilómetros es tercero a veintitrés segundos del polaco esquí horarios de salida quince cuarenta y cuatro Mikel Landa quince cuarenta y ocho que y lo va a tener difícil porque es un recorrido para especialista

Voz 0699 19:30 en los Juegos Paralímpicos segunda medalla para la delegación española Snow o llegan que con Santacana Galindo hoy dedicatoria incluida

Voz 2 19:36 yo a mis padres que me da mucha pena que no estén aquí que somos lo que no han vivido por la tele

Voz 9 19:41 Lope también en mano

Voz 8 19:43 de Olivia que yo vi

Voz 2 19:48 pues nos espera mucho pero mucho energía proveerá mi mujer la crisis también está sufriendo que también mucho

Voz 0699 21:19 en SER Deportivos recuerdo que hoy es martes esto significa que el Día del Recuerdo pregunta sobre el acoso hemos cuestionado al principio del programa muy futbolera quién es para vosotros el futbolista del momento en la Liga española hay porque la pregunta es amplia pero hemos puesto tres nombres en la encuesta vamos lo que estáis pensando Cristiano Messi Griezmann tenemos al seis treinta de dos de los seis cuatro seis para que nos mandáis nota de voz donde podéis decir si os parece bien que esos tres o alguno de esos tres sea el jugador del momento porqué si queréis y creéis que es otro también os lo podéis contar seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis en un ratito os escuchamos claro que vamos a escuchar es todo lo relacionado con el Atlético de Madrid antes de su viaje al frío Lokomotiv de Moscú Atlético de Madrid de UEFA Europa League en el aeropuerto de Barajas sigue Miguel Martín Talavera que nos ha contado la última hora que quiero que me cuente que se lleva para protegerse de los diez bajo cero de Moscú tal

Voz 1576 22:11 ah bueno pues imagínate guantes gorro ya sabes un poco de todo parches térmicos para libreta térmica mayas térmicas pero bueno lo habitual en estos en estos viajes te puedes imaginar cómo no son son complicados es al un poquito de lo de lo habitual pero por lo demás poco más la eliminatoria está encarrilada que al final es lo importante y lo que le importa a todos y es el gran objetivo terminar de finiquitar el próximo viernes en el sorteo de los cuartos de final de la segunda competición continental

Voz 0699 22:41 situar arte bueno por situarle a los oyentes

Voz 3 22:44 dentro de ahora mismo entrando en la dieron todavía falta que llegue a los jugadores de digo para

Voz 1576 22:49 los Simeone ya sabes van a venir veinte cuatro chavales del filial dieciséis de la primera plantilla no viaja a costa no viaja Gameiro lesionado no viaja Savic recuperándose pero bueno con la ilusión de hacer las cosas

Voz 0699 23:00 bueno yo sabía que estaba dentro del avión porque notaba el tono Pitu Pedro Fullana donde está muy buenas olas

Voz 9 23:05 dejó muy buenas estamos a punto ya de subirnos al avión destino a Moscú fíjate qué pensar que va a hacer más frío estamos con dos aficionados del Atlético de Madrid hay catorce que viajan con el equipo inglés queremos preguntar a ver qué tipo de material llevan para Moscú si están asustados con el frío no por ejemplo por aquí tengo a a Javier hola Javier muy buenas buenas tardes que tú eres de los que te llevas una maleta dos cinco diez

Voz 0699 23:27 cayó una maleta muchas bandas del Athletic

Voz 23 23:30 un gorrito térmico y nada vamos unos pantalones porque por lo visto ya lo conozco comentado está torturas bajo cero y en muy baja muy baja percepción de la temperatura en nada entonces es su nuevo muchas cositas la verdad un pantalón térmicos mucha del Atleti

Voz 9 23:47 y un gorrito te digo por aquí Ana hola Ana muy buenas tú eres como ellos también vas a llevar sólo una maletita pequeña hay un bolso también atrevida además tú eres de Moscú San Petersburgo ofrecer rusa entonces ahí yo tengo ahí me abrigos de piel yo tengo un truco a amigo entonces si llevar la maleta ahí cuando llegas allí te traen toda la ropa hasta aquí llevo jerséis pantalones todo muy apretadito has aprovechado el viaje supongo que para ir a casa entonces no un poco un poco para casa también bueno para ver

Voz 10 24:18 la tesis del fútbol no

Voz 9 24:20 claro pues va hacer mucho frío porque estoy viviendo ahora que tres grados de temperatura pero veníamos términos dieciséis

Voz 8 24:25 al menos catorce veo mínima parte de menos diez

Voz 9 24:30 pero yo creo que se va a sentir frío porque hemos clubes

Voz 13 24:34 sí pero bueno túneles de la que pasa mucho estás acostumbrada me imagino a eso es verdad pero no aguanta ya te asalta a Madrid clara

Voz 9 24:47 hoy llevo cuatro maletas me he pasado no si traspasa verlo parecía me lo parecía Ana muchas gracias que disfrute del partido vale bueno para cojo como ves todo se ligerita de ropa sé si es que nos hemos equivocado avión pero vamos yo veo que aquí con el rótulo clarísimamente Moscú holgados que es verdad que ahora no hay tanta temperatura baja como Silvia la semana pasada para el próximo fin de semana por ejemplo al Atlético de Madrid comentarte que lleva el mismo equipaje que se llevó a Copenhague es decir cuarenta y siete bultos veintisiete de ellos en maletas entre los cofres evidentemente también se llevan el vino tradicional que se llevan a todos los desplazamientos en Europa cuarenta y siete

Voz 0699 25:24 no falta de nada eh parches térmicos sobre todo

Voz 9 25:27 hoy para los pies las mantas para los que estén en el en el banquillo ropa de todo tipo sobre todo térmica para que puedan entrenar mañana y evidentemente también jugar el partido así que ponemos ya rumbo a Moscú con menos equipaje del que me esperaba dicho sea de paso

Voz 10 25:42 vale no sean equivocada bien lo que yo

Voz 0699 25:45 se han equivocado a la hora de mirar el pronóstico dicen que ha mejorado mucho el tiempo Moscú lo estoy mirando según me estaba hablando Pedro Fullana para mañana a ver tampoco faltó tanto vale máxima menos uno mínima menos cinco el día del partido noventa por ciento de posibilidades de precipitación de nieve doce bajo cero

Voz 3 26:03 en Moscú así que es decir yo

Voz 0699 26:06 has dicho iría por si acaso pero bueno buen viaje al Atlético de Madrid el frío no problemas sobre todo en la victoria ya lleva encarrilada la eliminatoria con el tres cero de el partido de eso del Atlético de Madrid en el Real Madrid estábamos hablando de que están pendientes del viernes que el viernes es un día muy el Real Madrid por el sorteo de Champions por la convocatoria de la selección y luego las cosas colaterales que ocurren como por ejemplo la visita a Neymar o otra vez el José Mourinho poniendo encima de la mesa y Javier Herráez el haciéndolo Porter

Voz 24 26:36 sí señor ID De Gea no que se hablado mucho de y el Real Madrid

Voz 10 26:40 se está hablando mucho si va a seguir hablando de este próximo verano porque este verano si Madrid iba a acudir al mercado iba acomete de grandes fichajes habrá gente que salgan futbolistas que salgan y futbolistas que van a llegar como digo importantes en la portería el caso de David De Gea o Courtois me no por David De Gea aunque bueno creo que Madrid tenga un problema en la portería porque desde que se fue Iker Casillas el club ha estado buscando siempre un portero Keylor Navas en dos años dos Champions y una Liga no creo que son datos muy importantes para Zidane su portero es Keylor Navas para Sergio Ramos y Marcelo capitanes también Keylor Navas ha sido el portero pero como digo insisto el club sigue buscando un nuevo cancerbero esto ha dicho Mourinho en torno a David De Gea

Voz 23 27:25 todas las intenciones de de Kosovo desde de doce va a Madrid pero

Voz 10 27:37 bueno pues que dice que no que no está en venta David De Gea claro no va a decir que los entonces la relación entre entre Mourinho y el club y el Real Madrid es una relación no decir que fluida pero vamos

Voz 0699 27:47 eso es saludan y no ha habido no no acabaron mal

Voz 10 27:49 el al club y Mourinho no no acabaron mal así que bueno pues el tiempo lo dirá el famoso FAS que no entro en su momento y no y bueno pues abortó esa contratación de David De Gea el pasado año también estuvo ahí pero el club coincidan como digo cerró banda y no se cerró en banda no quiso lo que viniera a David De Gea el futbolista está loco por la música a David quiere fichar por el Real Madrid así que veremos lo que pasa bueno sigue más lejos el pasado año de estaba más o menos apalabrado el asunto De Gea con Courtois un precontrato esto filmado entre el padre de Thibaut Courtois y el propio futbolista allí el diez de Mario tanto que al final se cerró ir no se firmó se tiró a la basura porque el Madrid consiguió Champions Liga y el club no quiso cometer ningún fichaje bueno el tiempo lo dirá veremos lo que pasa pero como digo este verano vamos a escuchar muchos nombres y algunos se van a hacer efectivos para

Voz 0699 28:40 marcó el tiempo y otras cosas porque en esto hay que ser claro juntan muchas cosas a lo largo de la temporada pero luego sucede lo que lo que sucede lo que sucede por ejemplo es que si el Real Madrid ganar una Champions pues las cosas son diferentes a sino las ganada y la composición de la plantilla sí sí

Voz 24 28:58 no no lo mismo evidentemente que haya eso el tema

Voz 10 29:01 la decimotercera que su sueño todavía hay que ha conseguido a que eso no ocurra pero este año va a acometer fichajes seguro delantero centro central lateral diestro para reforzar esa posición en la portería así que esa es la idea que tiene el Real Madrid

Voz 0699 29:15 valen pues esa es la última hora del Real Madrid no te vayas Herráez creo que tenemos una noticia de última hora porque entre Ana Terradillos a todo correr aquí al estudio central de la Cadena SER y eso significa que hay algún tipo de noticias que los oyentes de la SER tienen que saber cuéntanos Ana muy buenas

Voz 0125 29:28 es una noticia qué tal buenas tardes Pacojo que podemos dar ahora mismo en exclusiva aquí en la Cadena Ser y que desde luego tiene a toda España pendiente podemos confirmar de fuentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que la detenida por el crimen del pequeño Gabriel ha confesado todo delante de los investigadores y también delante de su abogado ella ha indicado les ha llevado a los agentes de la Benemérita a la ropa al a un vertedero donde se encontraba la ropa del pequeño con lo cual nos confirman ahora mismo lo decimos ahora mismo en exclusiva aquí en la SER que el crimen ya está esclarecido

Voz 0699 30:00 el cáncer las tres y media de la tarde informa la la Cadena SER una seguimos cuando su estado

Voz 25 30:14 hay poco

Voz 6 30:14 qué decir mucho Carrucel que escucha

Voz 0699 30:42 las tres y media de la tarde la noticia que nos servían los tres compañeros de los servicios informativos como siempre la antena de la SER pendiente de cualquier información en cualquier programa sea de deportes sea fuera del que sea de interés general como esta desde luego lo es Si mucho retomamos la actualidad de el deporte Herráez decíamos que es una semana que en el viernes desemboca para muchas cosas del Real

Voz 10 31:03 a ver si están pendientes evidentemente a las doce del mediodía de lo que va ser el sorteo de la Champions en el club los futbolistas no hablan de posibles rivales porque todavía faltan por conocer algunos de ellos pero hombres y el Barça se clasifica el partido será mañana el Barça no es un equipo que la plantilla quiera para el Real Madrid toda vez que estamos en cuartos en cuartos de final hay quién dice de que este sería podría ser el año de la final Messi Cristiano no veremos lo que pasa quién se clasifica y quién está en esa gran final de Kiev allá por el mes de mayo también gente de esa lista como tú decías de Lopetegui es ya la última antes de la definitiva para el Mundial de de Rusia lo tiene bueno pues todo muy varado Lopetegui su cuerpo técnico y Fernando Hierro pendientes de el futbolista del Atlético de Madrid De Lucas Hernández que quiere jugar en la selección española anoche me contaban que es casi imposible que llegue el papeleo para que pueda ser convocado el el próximo viernes para la próxima semana recordemos dos amistosos la que se va a jugar en Alemania el que se va a jugar en el Wanda Metropolitano frente a Argentina ya en plena Semana Santa el Martes Santo in no va a llegar para esa lista casi seguro pero bueno es un futbolista que quieren en la selección española de fútbol toda vez que si que cumple su palabra no estará Piqué el después del del Mundial hizo estaría Nacho Sergio Ramos y la presencia de Lucas como tercer central para los fútbol

Voz 0699 32:23 pues eso del Madrid hemos contado lo del Atleti hoy descansan en Getafe y Leganés así que no dan mucha actualidad el resto de los equipos de Primera División y antes de los oyentes que es la siguiente sección os voy a llevar creció un rato como venimos contando desde ayer la Liga de fútbol de aquel país se suspendió tras los incidentes del partido entre el PAOK y el AEK en el que recuerdo el presidente del paddock pistola en cinturón se plantó en el terreno de juego y la Leo tan grande que la Liga de aquel país se ha suspendido vamos a tratar de contar la situación que vive el full el griego con un viejo conocido de la afición madrileña buena viejo no reciente conocido de la afición madrileña ex jugador del Rayo Vallecano hola Piti muy buenas tardes

Voz 20 33:00 hola buenas tardes cómo estás bien bien disfrutando la experiencia Hay bueno con estos sucesos que que no se ponga todo no

Voz 0699 33:10 los sucesos e pelín impactado pelín alucinado

Voz 20 33:15 pues la verdad es que si no es una cosa que se verlo o lo que lo que soy y el otro día pues son o qué que no se ha sorprendido a todos porque porque un presidente que baje que un campo de fútbol jugadores de del campo aquí una pistola encima de la verdad que está se Freire un poco

Voz 0699 33:41 cuando viste las imágenes del pago cae cae viste eso que relatan que te pasó por la cabeza SAS

Voz 20 33:50 bueno hay que baje el presidente que baja el presidente al al al terreno de juego Manoli increparon un poco al árbitro y todo pues bueno son una cosa hasta que no se dedicaron a los guindo pero se ve no aquí los presidentes pues son muy diferentes que en España bajan al campo como si fuera el entrenador lo que pasa que bueno en este caso ha sido una una gravedad algunas muy grande no de viajes con una pistola eh que después vimos en imágenes no hacía el que hasta que sacaron las imágenes más concretas de esa no sé porque porque la llevará yo creo que tendrá una hacer murió a lo mejor tiene que tener muy grande no porque para llevar una pistola encima es algo más es algo muy grave en el mundo el pulpo

Voz 0699 34:42 por lo que entiendo me dices que el que un presidente baja el terreno de juego a hablar con el árbitro increparle a hablar con sus jugadores con el entrenador es algo que no extraordinario en en la liga griega y entiendo que los presidentes del fútbol griego tienen que ver poquito con los que presiden el fútbol en España no

Voz 20 35:02 no no nada al presidente del PAN alguna me sorprendió no no es la primera vez que lo hubiera aquí ya en en el año que que estoy aquí por eso no me sorprendió nada el presidente son presidentes entrenadores son soy aquí bueno lo que sí que impactó un poco lo que llevo una pistola encima porque una cosa muy grave no no si la debe llevar normalmente encima allí suele olvidarse o algo en saltó al terreno de juego porque sino no tenía explicación ninguna

Voz 0699 35:33 que cómo eso ya es una cosa excepto los de las pistolas que los presidentes al terreno de juego y eso también hemos visto con los han llegado las imágenes de la agresión a Óscar al entrenador Olympiacos hace unas semanas vemos imágenes de bengalas también en el fútbol griego en tu aventura entre comillas en en Grecia cuál ha sido la situación más surrealista que te que te ha tocado vivir en un en un estadio de juego

Voz 20 35:59 nosotros y cuando vamos a los estadios nosotros no somos un equipo grande suelen estar estar los ambientes más más feroces que que hay aquí no pero sí que sí que hay mucha violencia con él los más fuertes de de este país y eso es algo que se tiene que mirar no porque es un deporte donde en muchísima gente donde la violencia no tiene que existimos y aquí pues un poco por encima tienen que tener un poco más sí a la Liga de este deporte lo ve muchísima gente tanto la Liga está parada

Voz 0699 36:42 qué lo han dicho algo de cuando se puede volver a reanudar o bajo qué parámetros se puede volver a jugar al fútbol en Grecia

Voz 20 36:49 bueno en principio aquí como cada semana pues es una cosa no sé hablando muchísimo bien muy muchísimos temas pero en principio pues bueno lo que que no se iba a empezar y que esperando pues informaciones no el Gobierno de Atenas que que al final es el que el que se ha metido por medio

Voz 0699 37:10 hasta abril me dices es es decir que estamos hablando de un parón mínimo quince días de ahí en adelante no

Voz 20 37:16 si unimos quince días de la semana que viene lo tenemos partidos semana en principio tampoco se juega hasta que hasta abril hasta nueva orden la Liga está parada e incluso los se dice que bueno está acabada ya no sumar está acabando ya sí en principio pues bueno dicen que hay un parón de estos quince días abrirse volverán a hablar se volverá pero que puede ser que que la Liga pues por lo finiquitada ya esta temporada lo quiero ya

Voz 0699 37:50 ya fíjate que son cosas que llegan a España se habla de corrupción arbitral de injerencias políticas al margen de lo que vemos de de eso de de ultras eso está hablando de cosas que son gravísimas que aquí en España afortunadamente no parecen de ciencia ficción eh

Voz 20 38:05 no eso preocupa la verdad es que que no tiene por qué ser así no porque lo que queremos ver ese una espectáculo entre los equipos más fuertes allí y lo que vemos es violencia no tendría que ser así que los partidos hijos durante creo que tendrían que tener un poco más de preparación en todo esto porque porque van muchísima gente a los estadios va muchísimos muy poco tienen que ver estos costos de de de aficiones que no que no que no quieren al deporte porque porque sino no tiene explicación

Voz 0699 38:41 tú entiendes que haya jugadores no se extranjeros que juegan en Olympiacos Panathinaikos en el paddock con el AEK que digan mira chico yo para esto casi me vuelvo a mi país y a tomar por saco

Voz 20 38:53 claro que al final al sino los jugadores del pagos se perjudicados por todo por todo este asunto es lo que queremos es jugar con lo que era ganar debemos quedar lo más arriba posible y no vernos perjudicados por Poor en el brazo pero no es el caso del presidente a los jugadores en el terreno de juego y al final van a tener una sanción lo perjudicial jugador

Voz 0699 39:23 claro desde luego es que es que es que es así de dos maneras tú me decías que a ti te va bien eh y la experiencia en Grecia

Voz 20 39:32 yo la verdad es que las viviendo es son nuevas experiencias sobre todo porque esto yo no lo he aquí estamos bueno siempre es una experiencia única no fenómeno yo no me equipo muy bien y contento por qué viviendo oí bueno y al final conseguir los objetivos que lo que lo que me importa

Voz 0699 39:56 sí ya para Daniel

Voz 20 39:58 sí por supuesto aquella yo tengo unos cuantos goles esto estoy contento a nivel tanto personal que falten por todos los aspectos Si bueno que la experiencia ha sido dura Hay estar feliz lo que es importante

Voz 0699 40:14 Bekele tienes allí

Voz 20 40:16 no la verdad es que prefiero que esté allí más seguro que existe

Voz 0699 40:23 la nota así como están las cosas en Grecia desde luego es mucho mejor que está en España pite ya irán llegando las dedicatorias de los goles aunque bueno todavía están chiquitito que no creo que que se entere pues nada que nos alegramos de verte bien no nos alegramos del resto de las noticias que nos llegan desde Grecia nos quedamos preocupados sobre todo de la suspensión definitiva de la Liga Cubillas está planteando allí y que supongo que tiene una base estable y que también intuyo que desde Grecia alguna medida gordas se tiene que tomar para que esto no se repita que un presidente no puede bajar con una pistola ni unos ultras supondrá un partido ni que haya incidentes entre aficiones en los grandes encuentros eso sí el perjudicado acabará siembre siendo el mismo en primer término al aficionado hoy en segundo término al a que te vaya muy bien pite un abrazo

Voz 20 41:06 muy bien muchas gracias

Voz 0699 41:08 así está el fútbol en Grecia lo peor que podríamos pensar de todas maneras es que es un fenómeno exclusivo de aquel fútbol porque no poner barreras a los ultras se sientan en las gradas en los palcos es la opción de estropear el fútbol sin mucho remedio lo que va a tener remedio ya es dar la palabra es martes así que vamos con vosotros en cuestión de un par de minutos

Voz 1509 44:00 encuesta que ahora mismo tiene dos mil ciento treinta y cinco votos hacía tiempo que no pasamos esa barrera psicológica de los dos mil votos hoy el tema parece que ha gustado y además podemos decir que la muestra es fiable porque a esta hora no sólo por la cantidad de votos sino por lo que están votando los oyentes más de la mitad el cincuenta y tres por ciento dicen que Leo Messi es el jugador más en forma de la Liga a pesar de que se perdió el último partido por el nacimiento de su hijo Le sigue pero bastante lejos Cristiano Ronaldo que a pesar de su última racha goleadora tan sólo tiene en este momento el veintisiete por ciento de los votos y fíjate que hemos hablado mucho de los números de Griezmann pero ahora mismo es la tercera opción con el dieciséis por ciento de los votos y el último acción esa abierta que dejamos siempre otro quién porqué habrá que añadir para que la gente diga a parte de esos tres quién es el jugador más en forma para ellos

Voz 0699 44:49 así que se puede votar a través de Twitter Se puede a dejar vuestro mensaje a través del Whatsapp se puede llamar al teléfono de SER Deportivos se puede ir a la Gran Vía que Paco Hernández Burque gente verdad que si va con muy buenas tardes

Voz 24 45:01 muy buenas Pacojó si verdad que si aquí estoy con por ejemplo con Jorge que Extremadura Jorge qué tal hola qué tal bueno a ver a ti quién te parece que está más en forma me han dicho que era del Atleti pero yo no te quiero condicionar la Pino entonces

Voz 33 45:11 cuéntame con las encuestas ponen que primero esta Messi lo Griezmann y los cristianos yo creo que Cristiano este año al zona temporada regular como con las anteriores Griezmann está en buena forma pero desde hace muchos años y todavía le queda Messi va a ser el mejor pero de sobra

Voz 24 45:25 digo bueno es está hablando mucho del futuro de Griezmann últimamente Tucker del Atlético cómo ves el futuro del francés que el que va a seguir muchos años vistiendo la camiseta del Atlético o que este verano

Voz 8 45:35 no lo sé es que es así un poco más Velilla

Voz 33 45:39 le vamos a poner en Connie chamanes tendrán hasta con el Barcelona no lo sé no lo sé y que basará yo quiero que se quede pero no sé qué

Voz 24 45:47 Sara bueno y un resultado mañana juega al Atleti pasado jugar Atlético Europa League como ve la eliminatoria prácticamente sentenciada no sé yo creo que Un pero bueno bajo lo primero votos y la primera es resultado para la porra del Atlético de Madrid que de momento el aficionado rojiblanco es optimista vale para