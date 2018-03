SER Deportivos: Messi quiere ponerse a cien (14/03/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en La Ser Sevilla mírala cara a cara que es la primera es la primera vez en sesenta años que el Sevilla se en cuartos de final de la máxima competición europea dejando en la cuneta al tercer presupuesto en el continente que es el United con seiscientos cincuenta y cinco millones de euros de este año enorme eliminatoria del sevillano dejando duda alguna de que fue superior en la ida allí en la vuelta ganándose deia esta compartir puesto con los ocho mejores equipos de Champions lo que es la leche sin duda da motivos para celebración lo fue en la celebración del Sevilla donde se produjo lo único feo de la clasificación los celebrando haciendo de menos el Betis y lo hicieron público en un vídeo que reprodujo el club en sus cuentas oficiales lo bonito que es ganar y lo importante que es saber hacerlo mira que había motivos para que hoy Sevilla tuvieron color especial pero celebrar un éxito dejando mal a tu rival histórico es tan grosero como estar bailando sevillanas el día de su boda con tu pareja y pensar en tu ex tres y uno comenzamos

Nos

bien

con un

era seguir Deportivo Don Francisco

Voz 0699 01:07 José Delgado esta SER Deportivos

comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por escucharnos

Voz 0699 01:25 saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes destacarse del equipo del programa hoy con Sonia Lus en la producción Alicia Molina Julia Hernández que no Emma ha valido como cracks de la técnica pues el Sevilla rompió una racha que duraba sesenta años la de verse fuera de los cuartos de la máxima competición europea el equipo andaluz pasaba por encima del Manchester United en Old Trafford y sólo falta por conocerse a día de hoy dos de los ocho equipos que van a estar en cuartos de esa competición porque ayer pasaron el citado Sevilla y la Roma Il alegría de ambos se cruzaba anoche en El Larguero con el presidente andaluz de Castro hizo exdirector deportivo ahora la Roma

Voz 5 01:57 sí solo pienso en que el Sevilla está entre los ocho mejores equipos de Europa le gustaría la Roma de Monchi me da igual estamos entre los ocho mejores equipos de Europa escucha Pepe Castro Monchi de felicidad enhorabuena muchísimas gracias Ramón se que está enormemente feliz igual que estamos nosotros

Voz 6 02:14 pero soy de los hoyos enhorabuena y bueno conseguir tienes al Sevilla quieres al Sevilla en cuartos Monchi o no la respuesta ha dicho ante el presidente yo estoy contento con arrojo después es mucho daño al final contento y ahora que pueda intentar hacer lo mismo que hecho eliminatorios

Voz 0699 02:31 pues el fútbol español ya tiene dos en cuartos y esperamos al tercero casi todo fue bonito anoche en Old Trafford el partido los goles el ambiente en la grada digo casi todo por camiones sobre esto en el vestuario sevillista lo de nadie conoce al Betis porque es un perdedor suben y bajan parece un ascensor lo cantan los jugadores del Sevilla tras la victoria

Voz 1 02:50 ayer

Voz 0699 03:03 de momento acordándose de un rival menos ofreciéndole a mi modo de ver empequeñece el momento

Voz 1576 03:09 y hoy desde la plantilla del Sevilla su Capi

Voz 0699 03:11 dan ha querido restarle hierro de dotar a veces

Voz 1414 03:14 se queda ahí tampoco hay que darle mayor importancia si ya está en un momento de euforia así que no hay que darle mayor importancia

Voz 0699 03:20 pues Escudero que le de la importancia que quiera yo digo que hay que exigir educación y altura de miras a los futbolista porque sino luego no la pueden exigir o no la podemos exigir a los aficionados no resta méritos a la victoria pero no me mola esta parte de la celebración sirve a tener más Ana Teresa equipo Champions con el Barça los de Valverde hoy se enfrentan al Chelsea con Iniesta en el foco Valverde valora Iniesta Conthe le pone

Voz 1804 03:42 pues está claro que cuando había partido de este tipo que es de no retorno el jugador siempre estén más proclives a determinados momentos arriesgar la cuestión es si el riesgo es excesivo nuestros eso es lo que hay de calibrar si el riesgo es grande o no es tan grande

Voz 7 03:56 Andrés Iniesta cien Chris a Isaac y News of de fútbol a Laika al hay tu comprar Himma tuit Andrea Pirlo hay cinco de obviar Talking voto jeans of Sopde Foot

Voz 0699 04:08 es un genio del fútbol repleta de dos veces compara por decirlo así que ahora estamos en Barcelona preguntar si el genio sale esta noche de la lámpara día muy de Champions de nuevo en la Europa League también tenemos cosas para mañana el Athletic de Bilbao más que preocupado con los ultras del Olympique de Marsella que mañana se esperan en San Mamés y el Atlético de Madrid estaba preocupado con que a Gil Marín no le dejaran entrar Moscú se ha pasado la noche entera al consejero delegado en el aeropuerto porque se olvidó el pasaporte pero ya está con el equipo lo que no olvida Simeone es que los partidos duran noventa minutos y las eliminatorias ciento ochenta por mucho tres cero que traiga uno de la ida

Voz 1804 04:41 la verdad es que lo que más me preocupa es el pensamiento general alrededor de todo piensan que puede ser un partido accesible que el partido está terminado que partido no tiene la importancia que tiene a mí me acostumbraron de Chiquito que uno le da valor a las cosa como la vive si nosotros la vivimos como como estamos viviendo con entusiasmo con ilusión todo dirá muy bien es lo preocupante que todos lo vean como una situación tan

Voz 0699 05:07 siempre que compró el mensaje de fondo pero vivir con entusiasmo una vuelta contra el Lokomotiv de Moscú en la Europa League que en la ida tres cero pues como que no del todo pero bueno Rusia será también destinado un programa contará además apuntaba como el Real Madrid puede volver al rojo en sus equipaciones la próxima temporada como el París Saint Germain dice que Neymar el año que viene estará con ellos como el Barça ha dejado en la cuneta al Atleti en la ya juega el Real Madrid como la prensa inglesa lo a Mourinho tras caer ayer en polideportivo mucho basket ha hablado el presidente de la Federación Española sobre el conflicto con Euroliga Se juega el Iberostar Tenerife UCAM de FIBA Champions el Real Madrid ganó la Euroliga bueno ganó la Euroliga ganó un partido de Euroliga ayer en Milán y Calderón José Manuel Calderón ha alcanzado las cinco mil asistencias en la NBA adoro la gracia por acogiera que tuvo ayer nuestro regalo de entradas para la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala en el Palacio de los Deportes de Madrid muchísimo los que queríais centrada ICOM hubo gente que se quedó sin repetimos tenemos diez entradas dobles para la jornada de cuartos del próximo viernes para los cuartos de la Copa de España misma mecánica seguirnos en Twitter a la cuenta arroba SER Deportivos acabamos de poner un mensaje y entre todos horneamos las diez dobles para toda la jornada del viernes insisto estas en son para el viernes a las seis damos los ganadores ya más noticias hasta las cuatro no ponemos Cayo son las tres y seis vamos al lío ya

Voz 1804 08:45 sobre todo pues como he dicho antes no especular no porque aunque hayan pero hacerlo nos valga es un equipo a especular más bien lo contrario y yo creo que al final el equipo especula

Voz 0017 08:56 normalmente de eso les salió mal la jugada bueno pues el Barça saldrá a por el partido no especular a pesar de que le vale el empate a uno del partido de ida se espera lleno absoluto en el Camp Nou habrá ambientazo en el estadio del Barça donde los azulgranas buscarán por cierto clasificarse para los cuartos de final por undécima vez de forma consecutiva

Voz 0699 09:14 el Nobel Barça especulando porque no creo que sepa eso en azulgrana del equipo inglés del Chelsea de Conde también repasamos la novela desde donde puede estar jugándose gran parte de la temporada que contamos Lluís Flaquer muy buenas tardes

Voz 1296 09:24 muy buenas Pacojó dos los planes del Chelsea pasan por repetir el partido casi perfecto en palabras de Antonio Conte que realizó en Stamford Bridge cuando el Barça tan sólo pudo marcar en el único despiste defensivo de los blues así que la alineación no diferirá demasiado de la de Londres de hecho podría ser la misma aunque Conthe no descarta dar entrada hoy sí ha yogurt como referencia en ataque si juega el francés el damnificados sería Pedro ya que ofensivamente formarían Hazard Willian y el citado el de los españoles los que tienen plaza de titular garantizará son Cesc Marcos Alonso y Azpilicueta sean quienes sean los once elegidos el plan está claro defender defender defender seguir defendiendo de vez dando pero sin pasarse tratar de salir a la contra para aprovechar la velocidad y calidad de Hazard y Willian autor del gol en la ida así que el Barça necesitará paciencia tenerla inspiraciones de jugadores como Iniesta al que Conthe definían la previa como un genio

Voz 7 10:14 Andrés Iniesta que This is the jeans

Voz 9 10:17 de fútbol Alain Andrea Pirlo

Voz 1296 10:22 Iniesta es un genio y lo compara con Andrea Pirlo el equivalente a Iniesta en el Chelsea sería que hoy disputará su primer partido en el Camp Nou

Voz 0699 10:28 gracias aquí situadas las novedades situamos la sensación en Marcos López Barcelona buenas tardes

Voz 0107 10:32 qué tal buenas tardes noches y preguntarte aquello Marco

Voz 0699 10:35 dos de ese partido trampa no

Voz 9 10:37 porque porque están avisados porque incluso en el mensaje que trasladó hoy al Sevilla ayer con su con su maravillosa que se ubicación para los cuartos de final lesiva el Barcelona no te puedes fiar nada siquiera jugando en casa porque cualquier equipo el Chelsea es un gran equipo aunque sea un equipo defensivo te puede ganar pero no creo que sea que sea un partido trampa

Voz 0699 10:56 Simon pero cuanto peor es la vida sin Iniesta

Voz 9 10:59 la luz o la oscuridad hay gente que que le encanta vivir en la oscuridad a mi a mi personalmente me encanta la luz el mar ese brillo que que traslada al Mediterráneo y con Iniesta todo es mucho más claro

Voz 10 11:11 el tema es que el Chelsea Marcos se atrinchera el Barça se desesperen

Voz 9 11:15 no no porque el Barça está educado hasta para eso y porque el Chelsea en su última visita en el dos mil doce dejó una una una cruel herida al Barça una herida a Messi que todavía no no acaba de olvidar aquel penalti que falló en el dos mil doce que era el paso a la final de la de la Champions por lo tanto es un partido donde todos los protagonistas sabes lo que va a nacer

Voz 11 11:36 ahora

Voz 12 11:38 fundamentalmente los pequeños detalles el pequeño detalles que Christensen se equivocó en Stamford Bridge y el Barcelona encontró un tesoro en aquel gol de Messi juega Dunga fue un resultado

Voz 0699 11:48 dos uno vale bueno ya no tengo ningún problema

Voz 12 11:52 el café ya te lo de un placer compartido contigo migración amargas de una obras dado

Voz 0699 11:56 siete de la tarde noche en la Champions en el Camp Nou ojalá que acabe con la misma alegría que acabó la cosa en Old Trafford con el Sevilla que es el equipo que desde anoche es de cuartos felicidad absoluta supongo en el club hispalense Fran rojillo muy buenas tardes

Voz 13 12:08 muy muy felices muy buenas tardes cojo ha llegado a la expedición el Sevilla hace tan sólo un cuarto de hora estamos todavía la recogida de maletas te vas a escuchar a Rajoy a pensar el de Los Morancos César muy felices no fíjate pues soy Lukaku ahora mismo de grandes estoy nuca ea pues se priva unos Ximo diré toda aeropuerto la de Sevilla y uno de los más simpáticos de la expedición junto a Rafa Almarcha de Siempre Así y a otros muchos que vienen acompañando a ese equipo que todavía no es consciente del lo ha dicho el propio Cooder el capitán de lo que se ha conseguido sesenta años después meterse entre los ocho mejores de Europa

Voz 1414 12:46 pero la verdad que el vestuario está contentísimo no después de de lo de ayer creo que es para estarlo para disfrutarlo y creo que estar ilusionados con con este paso que hemos dado

Voz 14 12:56 accidente de que has hecho historia de que es un momento único y bueno creo que como te digo es es el momento de disfrutarlo

Voz 0699 13:03 tienen motivos para disfrutarlo para celebrarlo y para estar orgullosos el único lunar de parte de la celebración en El Vestuario en donde el Betis fue menospreciado y fue protagonista algo que apuntar desde el lado verdiblanco Florencio Ordóñez Sevilla muy buenas

Voz 1501 13:14 hola qué tal buenas tardes la reacción el Betis llegó anoche mismo a través de las redes sociales nada más conocerse esos cánticos de los hace el Sevilla de alguno publicado el Sevilla en Old Trafford acordábamos del Betis así el delantero Sergio León escribió en su cuenta de Twitter algo estaremos haciendo bien cuando el vecino se acuerda de ti al pasar la eliminatoria y acompañó el texto con una foto en la que se refleja el tres cinco que le infligió el Betis al Sevilla en el Sánchez Pizjuán el último derbi también el alguno entrenador Eder Sarabia muy activo por cierto en las redes sociales que escribió algo estamos haciendo bien buenas noches así de escueto se mostró no ha habido más reacciones porque el equipo no sea entrenados tamaña lo va a hacer la tarde de hoy ya veremos si alguien dice algo más en las próximas horas los próximos días pero nada nuevo desde luego en esta bendita y futbolera

Voz 10 14:02 ciudad Pacojó pues la ciudad es bendita futbolera chula y la convivencia también así que vamos a fomentarla

Voz 0699 14:08 ya después del adiós del United en Inglaterra reparte palos a Mourinho que la prensa española le debe parecer ahora llena de hermanitas de la caridad al portugués Manchester Álvaro de Grado léenos un ratito muy buenas

Voz 0107 14:18 buenas tardes Pacojó pues efectivamente el gran señalado de la derrota del Manchester United de Mourinho por ejemplo el Daily Mail dice que los goles de Sevilla señalan las tácticas de Mourinho que no fue a por la eliminatoria ninguno de los dos partidos sí señalan también el retroceso que ha dado el conjunto inglés en la última década en competición europea en la Champions League porque desde la final de dos mil once con Ferguson cuando perdieron contra el Barcelona el United sólo ha estado una vez en los cuartos de final varios años sin entrar ni siquiera en la en la fase de grupos también por supuesto criticar al rendimiento de Alexis Sánchez el fichaje veraniego que no ha dado resultado de momento en los partidos más importantes para el United desde esta Navidad también para va a que fue suplente ayer que tenía molestias pero que desde que entró al campo perdió varios balones Hinault fue diferencial muchas críticas al Manchester United que ya le queda sólo como terminar la temporada desear que no la gane en la Premier el Manchester City justo contra ellos el próximo fin de semana del seis y siete

Voz 0699 15:18 el Álvaro Joy se completa la Champions con un muy desequilibrante Besiktas Bayern Bruno alemán

Voz 0301 15:23 sí máis desequilibrado porque está absolutamente decidida la eliminatoria tras el cinco cero del Bayern en el partido de ida dicho Rummenigge el presidente de el Bayern que no está del todo cerrado que en Turquía siempre hay un ambiente muy especial pero incluso va a hacer rotaciones en Heynckes porque está absolutamente decidida la eliminatoria al otro que ha pasado es la Roma ya escuchábamos a Monchi después del gol de Deco superó al Shakhtar pasó a la siguiente fase estará el viernes en el sorteo hoy

Voz 0699 15:50 manda la Champions mañana seguirá mandando Europa os lo cuento ya

Voz 15 15:53 hola soy tu coche espero que conozca es la oferta de este mes el Ford con la que me puedes cambiar cada neumático por cincuenta y cinco euros con montajes

Voz 16 16:03 por tu seguridad cambia los neumáticos y garantiza una mejora la herencia la carretera lleva un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Fort punto es

Voz 1 16:18 sombríos que esconden mutuo

Voz 1414 16:22 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor incidan hasta cincuenta y seis kilómetros más porte

Voz 17 16:30 depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa

Voz 1576 16:33 el beneficio celebra con el tiempo hay puede variar debido a distintos

Voz 17 16:35 factores más información en BP te lleva más lejos punto

Voz 8 16:38 lo que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 1804 16:48 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FG convicciones en Fort punto es prueba lo Elda la red de concesionarios

Voz 0699 17:04 y gran más UEFA Europa League en Moscú en la previa del partido ante el Lokomotiv hablando Simeone Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 17:10 qué tal buenas tardes hablaba de muchos temas de que la eliminatoria no está sentenciada y que hay que ser cautos pero sobre todo un nombre propio ha llegado hasta aquí pero no sapos

Voz 0699 17:19 pido entrenar Jan Oblak se ha quedado en el GIL no

Voz 1576 17:22 pero es receta de Stadium de Lokomotiv y esto ha dicho sobre él Diego Pablo Simeone

Voz 1804 17:27 la idea siempre que bueno que si está en condiciones pueda jugar lo esperaremos hasta mañana y en consecuencia de cómo se sienta

Voz 0699 17:38 en el Atlético preocupados por Oblak en el Athletic de Bilbao preocupado por los ultras del Olympique Diego

Voz 1414 17:42 a González si esta mañana nos han contado cómo va a ser ese dispositivo especial para evitar que se convierta de nuevo en un campo de batalla van a separar a los dos

Voz 18 17:49 lecciones de la siguiente manera que las vallas se van a colocar en la misma explanada es un que es la la parte de la valla que son dos espacios es un elemento de seguridad a separar aficiones y este error

Voz 1414 18:02 la Ertzaintza se va a encantar Yosu bufa con Bujanda el jefe de la división de protección de que eso sea así el premio a Paco puede llegar en otros puntos de la ciudad ahí tanto a la Policía Municipal de Bilbao como la propia girar digamos los puntos calientes de las zonas de encuentro

Voz 0699 18:15 en la previa de la UEFA son las noticias en la previa de los partidos del Real Madrid hay dos protagonistas que hoy no han entrenado Javier Herráez

Voz 11 18:21 sí señor Luka Modric Gareth Bale pero vamos que esas usted que podrán estar a disposición de ciudadano el próximo domingo frente al Girona aunque ya piensan en la Champions el equipo que podría vestir el próximo año de rojo tercera equipación ya lo hizo Pacojó el año dos mil once dos mil doce Si bueno no disgusta sin ir más lejos Cristiano Ronaldo marcó un gol un golazo de tacón en Vallecas en cuanto al sorteo del viernes gustan más los ingleses que os equipos españoles gustaría equipos como el Liverpool o la Roma y evidentemente el coco sería el Barça se clasifica hoy frente al Chelsea o las lluvias

Voz 0699 18:56 al polideportivo comparecencia ante la prensa del presidente de la Federación Española de Baloncesto Jorge Garbajosa la guerra FIBA Euroliga sobre la mesa Marta

Voz 1509 19:03 esa guerra cuya solución parece que sigue igual de lejana que hace seis meses y nos acercamos ya la tercera ventana ha hablado el presidente Jorge Garbajosa asegurando que el calendario sólo la punta del iceberg de un conflicto mucho Phau mucho mayor entre FIBA y Euroliga

Voz 0998 19:16 cuando que no haber acuerdo presentaré una propuesta con lo cual nosotros en absoluto es complicado un acuerdo FIBA hizo algo en el mes de noviembre antes de la primera ventana cuando había solución para ellos lógicamente que era una propuesta que tenemos claro que no era una solución definitiva en el tiempo que era adelantar un día partido de Euroliga retrasar un día hemos partido de la selección nacional encontramos con un no rotundo los cuadernos cuando no va a haber acuerdos Juan Ramón con uno o no muy queremos una solución cuando alguien no quiere negociar nada

Voz 0699 19:42 muy difícil está la solución desde luego en baloncesto de competición juegan hoy Iberostar y UCAM Murcia encima Champions con ventaja de los insulares de la ida y en la Euroliga victoria del Real Madrid ante Armani Milán en Italia con un gran un gran partido de Facundo Campazzo hay por cierto esta madrugada Calderón cinco mil asistencia primer jugador español que lleva a esa cifra en la NBA nosotros llegamos a las tres y veinte pausa y continuamos en SER reporteros deportivos

Voz 1 20:06 en hacer

Voz 19 20:14 como

Voz 0699 20:14 siempre vamos a lo más próximo en este tramo antes de recibir una visita de lujo en esta SER Deportivos el acontecimiento que marca las próximas horas en el fútbol Leño es el partido de vuelta de la UEFA Europa League en Moscú entre el Lokomotiv y el Atlético de Madrid así que vamos a pasar un ratito más en Moscú ampliando las novedades deportivas del Atlético de Madrid con la vista puesta catalanos decías en Oblak bien ver si llega al partido de mañana hay cómo se levanta mañana que de eso dependerá de que el Cholo Lomce o no

Voz 1576 20:40 sí yo creo que se ha venido hasta aquí podría deja llevarnos a pensar que va a jugar pero yo creo que no haya hecho hoy portería y que lo hayan hecho tanto Axel Werner como como el chico del filial San Román Miguel San Román yo creo que no va a jugar ni se va a arriesgar nada siendo un tema muscular pero ya te digo más que información son sensaciones de lo que se ha visto hoy en ese entrenamiento que ha sido por la mañana a cambio de rutina va a haber cambios no pródigo Pablo Simeone pero parece que nombres propios como el del capitán Gabi en el centro del campo Juanfran lateral derecho Fernando Torres en punta de ataque la vieja guardia son fijos vamos a ver si si alguno de los centrocampistas descansa caso de Koke Saúl que son los que llevan más tralla en cuanto a minutos Perea tedio con la idea de porque si no no espero otra cosa ni no va a consentir otra cosa que sea un partido serio el Atlético de Madrid siga con esa gran racha donde ha ido allí le ha llevado a ganar prácticamente todo en el dos mil dieciocho menos el partido se perdió

Voz 0699 21:35 Barcelona que interpretó las declaraciones de Charlotte para qué quiere la gente muy enchufada y que no da la eliminatoria por terminada con el tres cero o por lo menos desde el mensaje quiere transmitirle a sus jugadores no

Voz 20 21:44 no

Voz 1576 21:45 sí porque yo creo que lo que le ha molestado a digo posiciones que prácticamente todas las preguntas iban por tres cero Por si iba a sacar un equipo B eh

Voz 21 21:54 eh si esto estaba todo sentenciado sí

Voz 1576 21:56 importaba más el partido del domingo en el Madrid contra el Villarreal ella sabes que Simeone no regala minutos

Voz 0699 22:02 sí en los amistosos y quiere que sea un partido

Voz 1576 22:04 serio él entiende que si tú juegas a medio gas un día no te puedes enchufada el siguiente por eso quiere un buen partido sabe que va a ser complicado porque el público aprieta sabe que va a ser complicado por las condiciones del campo que estaba la hierba alta no altísima parecían auténticos a matorrales y tabaco una lona para evitar la nieve que ahora mismo lo cubre todo en la capital moscovita también en cuanto al frío del frío hablado el el capitán Gabi Fernández que bueno fíjate qué forma tan curiosa porque el sabes qué lo hizo en Copenhague en Copenhague no jugaba con calentadores en las piernas no juega con guantes no Juani siquiera con manga larga lo hace con manga corta han preguntado el porqué un compañero ruso y fiestas de las

Voz 11 22:44 pues

Voz 1804 22:45 bueno yo tengo descendencia de Albacete que un una ciudad de España que que hace mucho frío también en todo estoy acostumbrado a jugar con ese frío

Voz 0699 22:53 bueno pero es desde luego no sé si en Albacete ahora todos los días dieciséis bajo cero y esas cosas pero es verdad que Albacete fresco P

Voz 12 23:02 margen de el fresco aquí

Voz 0699 23:04 sólo lo que ha pasado en las últimas horas con Miguel Ángel Gil también es noticia por el consejero delegado del club ha tenido digamos a ver Pedro Fullana una noche incómoda no buenas tardes

Voz 1415 23:17 muy buenas sí que ha terminado por fin a las diez de la mañana de hoy porque ha podido entrar en Moscú finalmente traspasar doce horas que se dice pronto en la zona internacional del aeropuerto un lugar que lean habilitado para pasar la noche en la zona de tránsito del aeropuerto de serie metí Evo no ha podido entrar en Moscú hasta hoy porque ayer en el viaje perdió el pan aporte no era el mejor viaje ni mucho menos el de Moscú el de Rusia para perder un pasaporte no lo encontraron y eso que los tú buscando en todo el avión y evidentemente cuando llegó al control pues no le dejaron pasar al país se barajó incluso la opción de volver a Madrid porque el avión regresaba justo después de dejar a la expedición rojiblanca pero tras hablar con la embajada y con el consulado a pesar de ser ya altas horas de la noche se quedó a dormir porque le confirmaron que hoy le iban a dar un pasaporte nuevo le iban a dar el visado le iban a dejar entrar y efectivamente desde la mañana ha trabajado ya las diez doce horas después por fin ha podido acceder a Moscú así que termina esa pesadilla para el consejero delegado del Atlético además

Voz 0699 24:15 podemos decir que es la anécdota de viaje Talant no pierdas el pasaporte

Voz 1576 24:20 no no hay que perderlo la verdad que hay países donde la cosa puede ser un poquito más laxa donde

Voz 0699 24:25 explica donde te dan un poquito de

Voz 1576 24:28 o sea no es ni mucho menos están preparando el tema de seguridad de forma concienzuda para para lo que viene próximo verano para el Mundial de hecho aquí prácticamente quitando cuando se quedan ellos en un bosque alejado no hay prácticamente ningún incidente en las gradas con ultras ni con aficionados y como te digo la ciudad es importante y en este caso pues lo ha tenido que sufrir Miguel Ángel Gil Marín

Voz 0699 24:49 dime quedarnos que podría ser algo así como colchoneros en Moscú a la caza de protagonistas en Moscú está también Pedro Fullana que me ha dicho que iba a buscar aficionados del Athletic

Voz 14 24:57 hubo fíjate que buscando aficionados los hay algunos de El Atlético de Madrid que los escuchábamos ayer antes de partir de la capital de España hacia Moscú ya aquí Moscú por ejemplo hemos hemos encontrado a una aficionada aunque también vinculada al mundo del fútbol que trabaja en la Federación Rusa daría otro Soba que no sabíamos la atención que lleva el brazo tatuado con un escudo del Atlético de Madrid siendo ella originaria de Moscú siendo Rusia evidentemente hoy ha venido a ver a disfrutar de de su equipo horaria muy buenas olas

Voz 20 25:28 las del Atlético de Madrid sí sí porqué porque es el equipo tiene un carácter in me gusta como juega me gusta tiempos Bellido

Voz 14 25:41 el caso de tantas canteranos se lleva un escudo precioso aquí en el en el brazo del Atlético de Madrid me imagino que no hay muchos aficionados y aficionados de el diario de Madrid que lleva tatuado un escudo aquí en Moscú

Voz 1 25:55 si en a en Moscú no no no

Voz 20 25:59 tengo una cuenta en su sala Joy tenemos tres miles personas de Kazajstán de cocaína y tesón es

Voz 14 26:15 no sé que trajes la Federación Rusa Iggy tenemos tu sueño era que viniera el Atlético de Madrid a jugar aquí a Moscú no es era tu sueño tu ilusión

Voz 20 26:24 sí sí sí Mi sueño es edad está en Madrid tres hay jugado con ella no puedo con dos

Voz 14 26:37 cada entrenamiento ha estaba viéndolo jugadores haciéndose fotos con algunos de ellos está trabajando ahora me imagino para el Mundial de Rusia también no en la Federación ahora pensando ya no sólo en este partido del del Atleti sino en el Mundial no trabajando

Voz 20 26:52 bienvenidos a Moscú Rousseff os esperamos en él él bueno lo haría muchas gracias por error perdonó un abono ya nos gustaría a nosotros hablar también el ruso como tú hablas mucha gracia gays es bueno pues

Voz 14 27:09 nada cojo como te digo que además trabaja en la Federación Rusa de de fútbol

Voz 0699 27:13 trabajando preparando el Mundial

Voz 14 27:16 acercado vamos no ha dudado hoy en venir a ver a su equipo el Atlético de Madrid y además lo lleva tatuado en el brazo derecho de voy a ir enviando la foto para que la sociedad

Voz 11 27:24 ahora puedes la puedas ver un disco el Atleti

Voz 14 27:27 Madrid en todo el antebrazo derecho

Voz 0699 27:30 lo que ha surgido una amistad llamándole Fullana en las entrevistas con con muy intenso podríamos bueno va en gracias a vamos esto tiene el Real Madrid hay que hablar de la actualidad del primer equipo con Bale y Modric como noticias Irún partido del Audi que arranca en Valdebebas en un ratito de

Voz 11 27:47 sí señor que Fullana coja el teléfono de esta chica que habla también que son un poquito de aire fresco para el Mundial de Rusia que nos espera que creo que va ser de cuchillo y tenedor es bueno pues al margen de eso si es que a las cuatro un partidazo fue el Madrid de Guti el equipo blanco que quiere este club las June Lino en las últimas bueno ha sido cuatro ediciones el Chelsea ha ganado dos es el rival hoy del Real Madrid de Guti que a las cuatro Un partidazo que pueda que lo vea que se va se va divertir entre el Real Madrid o el Chelsea y del resto pues sí Luka Modric Si Gareth Bale que no han trabajado con el resto de compañeros pero bueno es una semana Mika buena para Zidane para trabajar para tenía el equipo enchufado de cara al Girona y a pensar bueno en ese parón de selecciones evidentemente tampoco va a reservar nada ciudad porque la gente viene descansa después del partido de Eibar o el sábado a mediodía después vendrá el bueno pues el equipo en en San Dios aunque antes habrá que viajar a Las Palmas en pleno Sábado Santo el equipo está con moral con ganas tiene buenas sensaciones y físicamente se asemeja bastante al Madrid de la pasada campaña en la recta fin

Voz 0699 28:48 al menos perdona hilo del rojo de la próxima temporada esa filtrado desde la tercera equipación vuelve al rojo y que lo iban a utilizar mucho la champán

Voz 11 28:55 sí sí sí porque te gusta gustar más a la afición del Real Madrid Si bueno pues no no siento nada mal no es la primera vez que ocurre es que el Madrid vista de rojo hace muchísimos años ya lo hizo la última vez fue en la temporada dos mil uno dos mil once dos mil doce recordaba ayer entramos Nacional aquel gol de tacón no es un taconazo que marcó Cristiano para ganar aquel partido que se le complicó muchísimo al al Real Madrid es un color que buenos equipación pero como tú dices Se va se va a poner bueno el Madrid bajó Assange de Blanquerías

Voz 0699 29:25 de gente pero que el rojo un color que

Voz 11 29:28 es que se va a ver en la Champions pues nada que será

Voz 0699 29:30 a la gente bueno ya sabéis que eso también va de merchandising marketing y estas cosas pero es verdad que la camiseta roja el bastante chula un abrazo Herráez

Voz 11 29:39 a ti Pacojó lo que viene puede conectar Real Madrid Barça

Voz 0699 29:41 pero hay París Saint Germain badén Aimar el viaje del jeque parisino a Brasil a su jugador y la reacción posterior del entorno va cuenta de muy buena

Voz 22 29:49 muy buena zanjó si el padre de Neymar ha aprovechado la visita al al que la y fiel máximo mandatario del PSG para tranquilizar un poco al club francés dice que el futuro del jugador está ligada al PSG y agradece el apoyo en un momento difícil el momento de la lesión

Voz 1 30:07 es decir con todo no

Voz 22 30:15 pues bien al que Life y aprovechó esta reunión con el futbolista para contar sus sensaciones está feliz muy motivado entusiasmado ante la idea de volver pronto como sea posible dijo al que la sobremesa

Voz 0699 30:25 para mí eso es una demostración de quién manda en el Paris san Germain inédita que no es precisamente el jeque en el asunto de futuro de Neymar lo que manda ahora son en el fútbol los equipos que no son Real Madrid Atlético de Madrid por ejemplo en el Getafe la noticia más allá del entrenamiento es que hablado un protagonista que ya empezamos a celebrar que alguien se pase por Salade prensa hoy le ha tocado a un delantero del equipo Antonio de la Torre

Voz 0995 30:45 qué tal Pacojo pues sí ha hablado Jorge Molina después del entrenamiento a puerta cerrada hoy el Getafe que visita este sábado la suciedad salida complicada pese al hoy regular que están siendo los tirios esta temporada la Real eso sí lleva tres victorias ligueras consecutivas en casa y el Getafe sin embargo fuera de casa baja sus prestaciones por lo menos en cuanto a resultados es hora de dar un golpe encima de la mesa ganar fuera de casa poroso haremos pregunta Jorge Molina por el pobre bagaje fuera el Coliseum

Voz 1804 31:09 el año anterior se consiguieron resultados mirar que este año nosotros fuera de casa no estamos a los nuevos resultados tomos

Voz 0699 31:14 con los poniendo todos

Voz 1804 31:16 lo posible para que pues bueno ahora que el sábado o tengamos un mal resultado y pueda mostrar nuestra

Voz 0995 31:23 de ahí Jorge Molina decía esto porque el Getafe ha conseguido ganar en Anoeta en sus dos últimas visitas pero sin embargo no ganan fuera de osada fuera de casa desde el ocho de septiembre cuando en la jornada tres ganó al Leganés en Butarque así que ya les toca logró ganar fuera de fuera

Voz 0699 31:36 Bordalás pues si ya les toca ya sería buen momento y seguro que la afinado el Getafe está pensando ello y mientras en Getafe andamos con los delanteros como protagonistas en Leganés habla de la portería de más cosas Óscar Egido es el debate de la semana porque esa salida a por uvas de Cuéllar en San Mamés es un error más que hay que sumar

Voz 1643 31:51 ella lleva el portero del Leganés en las últimas semanas

Voz 0699 31:54 aunque gaditano dijo ya también eh hace unos

Voz 1643 31:56 es que no tiene en mente cambiar reportero portero pero claro viendo los fallo de Cuéllar y lo bien que lo hizo Nereo champán en los partidos de Copa lo que demostró que es un portero solvente y fiable pues mucho aficionados estarían a favor de cambiar de deporte en Leganés no sería la primera vez que lo hiciera Garitano cambiar de portero a mitad de temporada lo hizo segunda B allí sentó a Dani Barrio impuso aquello Piña que había llegado en enero y eso que Dani Barrio al Zamora del Grupo I de Segunda quitó a Keko para darle la titularidad a Serantes así que es poco probable que Quito a Cuéllar pero no es imposible por lo demás la buena noticia es que Gabriel ha completado el entrenamiento con él

Voz 12 32:32 no está el grupo va a volver a jugar ante el Sevilla Guerrero ha entrenado aparte ha estado con el adaptador consejo Martos Innova llegar para el domingo Easy manos que sigue sin entrenar sigue recuperándose en el gimnasio río adaptador al dicho no adaptador

Voz 0699 32:44 a Martin Sheen no si aquí vamos aprendiendo términos en el fútbol cada cada día uno en fin así está el Getafe Leganés asista al Atlético de Madrid al Real Madrid ya está aquí el fútbol vamos a hacer una pausa voy a presentar a dos Crack

Voz 23 32:57 que han tenido la deferencia

Voz 0699 33:00 a acompañarnos en los estudios de SER Deportivos las tres y treinta y tres minutos

Voz 0699 35:16 bueno pues como prometía son las tres y treinta y cinco minutos estáis en SER Deportivos bravas Se va a marcar aquí un lujo total en los estudios acompañándose española Hassan número uno del mundo en su deporte de un deporte que ha crecido muy fuerte en el último lustro y que además a nivel amateur su practica está cada vez más consolidada entre la gente hablamos del Pablo Isla Mujeres que nos acompañan son hermanas son gemelas son aragonesas el número uno del mundo eh no es una tarea fácil y son las hermanas Sánchez Zalayeta e Mapi Sánchez Mato muy buenas tardes hará buenas tardes Majo Sánchez al abierto muy buenas muy buenas tardes majos seis dos gotas de agua gemelas muy femeninas o muy muy

Voz 34 35:51 decididas no Mumbai

Voz 0699 35:53 muy parecida es un término flojito de esto sea válido no sé en algún examen para cambiar doce bueno en alguna que fuese hayan sido bastante buenas así que nos hemos portado bastante bien lo anterior significa que en alguno lo habéis hecho o qué es simplemente ha pasado por vuestro cerebro hacerlo y no lo habéis hecho

Voz 12 36:10 eso se queda en vale vale vale vale bueno pero es posible que vuestra rivales

Voz 0699 36:16 bajo tengan la sensación de que ven doble por ejemplo en un partido

Voz 34 36:19 bueno hay algunas de ellas que todavía no nos diferencia en así que no es cambiar el nombre constantemente

Voz 12 36:23 pues sí que es verdad que casi siempre somos las mismas

Voz 34 36:26 si la mayoría no es distingue pero alguna aún lo pasa mal

Voz 0699 36:29 vamos a hacer la ficha lo primero de todo para situar a la gente Mapi quién mete en el pádel a quién o cómo llega a Israel

Voz 34 36:36 bueno creo que fue casualidad no en ningún momento nos planteamos meternos de lleno en el padel sino que que vino solo fueron unos amigos los que nos invitaron una vez a jugara padel y bueno por ahí empezamos Nos empezó a enganchar es verdad que al principio no nos gustaba mucho

Voz 0699 36:52 no veníamos de tenis Iglesias encontrábamos

Voz 34 36:54 hago pérdidas pero bueno por ahí empezamos es verdad que el gusanillo la competición siempre lo hemos tenido como no explicamos muy pronto pues quiere seguir mejorando quiere seguir mejorando oí hasta el día de hoy

Voz 0699 37:05 yo diría que para sentiros pérdidas os encontraréis rápido e las cosas como son o no sé

Voz 23 37:10 por qué quiero decir eh eh

Voz 0699 37:13 encontrarás pérdidas al principio porque porque el hombre el tenis el pádel dices es una evolución lógica más o menos natural o no

Voz 34 37:19 bueno si es evolución lógica lo que pasa que tiene las paredes que en

Voz 12 37:22 si no existen en la bandeja

Voz 34 37:25 que en el tenis tampoco existe y Toro que venía por arriba lo queríamos reventar si pues con ese tipo de cosas no encima es como que en la pista de pádel más pequeña estás ahí encerrado va todo mucho más rápido y bueno hay lo pasábamos un poquito más

Voz 0699 37:40 por situar en el tiempo cuanto lleváis en el pádel a nivel profesional desde el dos mil diez desde el dos mil diez es decir no

Voz 34 37:47 sólo ocho años en esos ocho años de tránsito han cambiado mucho las cosas en el en el padrón si han cambiado bastante y por eso queremos hacer mención especial a árbol para el Tour a Estrella Damm

Voz 35 37:59 porque bueno eh yo creo que que el padel a día de hoy

Voz 34 38:03 es otro deporte a a cómo empezamos a jugar nosotras ya ni te cuento la gente que lleva muchos más años que nosotras jugando no tiene

Voz 35 38:09 hay que ver el el papel de en la actualidad con el de hace muchos años no entonces bueno yo creo que que es un deporte espectáculo oí la gente

Voz 34 38:17 sí nunca he visto un partido de jugadores profesionales yo invitaría a que a que fuesen haberlo oí poder disfrutar de de este maravilloso deporte

Voz 0699 38:24 Mola mucho más lleváis ocho años más o menos decía Mapi como profesionales

Voz 23 38:28 en qué momento de la trayectoria es decir

Voz 0699 38:32 no sé no

Voz 12 38:32 está mal vamos a ser buenas en nuestro eh bueno

Voz 34 38:36 eh sí que es verdad que que en dos mil diez es cuando vamos el paso para venir a Madrid a dedicar profesionalmente y tratar de de intentarlo no en ese momento es cuando nos lanzamos a la piscina Hay ponemos todo en el asador vencimos bueno pues vamos a intentarlo y a ver lo que pasa también es verdad que que Nos lanzamos un poco a la aventura porque no sabíamos que se nos venía encima ni conocíamos practicamente el mundo del padel en ese momento pues apostamos por nosotras y que es verdad que que bueno hubo un jugador por aquel entonces que conocíamos que es la apertura desde un primer momento y confió en nosotras y nos dijo vosotros tenéis que jugar que que tenéis muchas cualidades tenéis habilidades creo que vaya a ser número uno bueno parece que no se equivocó

Voz 0699 39:17 menudo cree que desde luego tiene tiene visión para esto lógicamente también de jugador de pádel bien pero hay más algún momento de duda de decir qué duro es esto madre mía donde no sometido así al principio ni eso

Voz 34 39:28 sí bueno hubo un momento que que estábamos pareja número cinco oí bueno siempre perdíamos con con las top

Voz 0699 39:36 comer trescientos cinco quiero decir normal pero bueno

Voz 34 39:39 sí es normal pero que como que siempre ganamos el primer set y acabamos perdiendo entonces decíamos pues yo no sé si valemos para esto sino los entraron dudas porque también nos jugamos de una manera más agresiva que que el resto en aquel entonces quizás se juegan poco más lento más defensivo Nos planteamos que si teníamos que continuar jugando de esa manera o teníamos que jugar con otro estilo entonces bueno al final yo creo que que confiamos en nosotras también hubo un momento de inflexión que yo creo que fue en dos mil trece cuando ganamos a Carolina por primera vez era número uno Ivonne y bueno yo creo que ahí se dio un poco la vuelta a todo el resto jugadores también confió en que se podía ganar a a la pareja número uno en aquel entonces sí ahí ya pues con confiamos Si nuestro juego nuestro juego rápido en mira al final

Voz 0699 40:26 no muy sabemos seguimos si no ya no puede asumir más Mapi en esos momentos de duda quién empuja a quién quiero decir quién es la que te pega el empujón a la otra es decir en adelante os hoy más o menos idénticas bueno

Voz 34 40:37 creo que somos bastante parecidas en ese sentido

Voz 0699 40:39 en este sentido y a muchos otros

Voz 36 40:42 no una está un poco más floja

Voz 34 40:44 lamentablemente pues la otra Le apoya hay pues nos apoyamos la una en la otra para seguir continuar y al final bueno entre las dos y nuestro equipo técnico creo que que salimos hacia adelante

Voz 0699 40:56 vale ya sé que esta pregunta es difícil para vosotras pero que os hace buenas qué es lo que hace que estéis las número uno del mundo Mapi

Voz 34 41:04 bueno yo creo que siempre lo digo para nosotras y para cualquier deportista creo que que es una mezcla de de las cualidades del talento que se puede tener pero sobre todo si no hay ese esfuerzo ese sacrificio por entrenar meter horas en el deporte que practicas creo que es muy difícil llegar a ser número uno

Voz 0699 41:21 en un deporte como este en donde se juega por parejas será importante la compenetración supongo que es importante ser hermanas que estaremos compenetrados y más siendo Gené

Voz 12 41:29 sí eso intentamos que sea un punto a favor aunque

Voz 34 41:32 también tenemos que contra

Voz 12 41:34 a las muchas veces que bueno cuál es el control que hay que controlar la gobernanza pero bueno bueno pues

Voz 34 41:41 qué te puedes decir cosas en la vista que iguala otra persona no será la diría eso si la avería es de otra manera y en ese sentido sí que nos tenemos que controlar un poco ahora ya sí que queremos mucho carácter las dos Esca así pues eso tratar de vernos como pareja de trabajo y no como hermanas no al final siempre se dice ese entre pareja de entreno

Voz 12 42:00 mi novia María mujer voy que lo voy a decir yo no se puede jugar con lo cual de tal manera la compenetración es clara

Voz 23 42:07 a nuestra manera de ser

Voz 0699 42:10 también parece semejante aunque creo que hay diferencias pero vamos en donde no hay diferencia es en cómo sois de hecho me contaba alguien esta mañana que en las pistas los fotógrafos esperan a ver qué raqueta coge aire para saber quién es cada cual y si eso

Voz 34 42:26 hemos para diferente porque sino

Voz 0699 42:28 pero vamos ya acostumbradas a Berna foto y Kennedy

Voz 23 42:31 que les den la otra no haber de dime algo que envidiar es Mapi de tu hermana con la pista Ramos lo que desea

Voz 12 42:40 qué difícil porque en realidad no envidia nada no pero sí que envidio pues su remate por tres por ejemplo al revés Mojo

Voz 34 42:51 bueno yo creo que

Voz 36 42:54 su tranquilidad a veces me falta quizá un poco más de tranquilidad o mono yo tengo un poquito más de carácter con lo cual llame M apaciguó y ya por el buen camino feliz del tenis

Voz 0699 43:04 una jugaba ahí juntas o jugó Weiss una contra

Voz 36 43:06 la contra juntas no era imposible nos nos han encontrado tampoco podíamos

Voz 12 43:11 sí saltaban chispas lo preguntamos quién ganaba pero no sé si va a estar la pregunta ese se queda ahí guardada en secreto de sumario y

Voz 0699 43:21 qué le ha pasado al pádel en España para tenerlos a vosotros en el número uno de haber crecido tanto en chicos como en chicas porque es verdad que en el último lustro la cosa ha crecido mucho algo ha pasado