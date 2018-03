SER Deportivos: Champions y Selección (16/03/2018)

Voz 1 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Italia se cruza en el camino de los favoritos españoles a la Champions mucha suerte para el Barça

Voz 0699 00:07 al que le ha caído el rival más débil ninguna para el Real Madrid al que legal que fue su último contendiente en la final Barcelona Roma Juventus Real Madrid en el camino a semifinales de la competición y al Sevilla el complicadísimo Bayern de Munich pero volviendo al puente aéreo si tradicionalmente se habla de la suerte del Real Madrid en los sorteos este año será ha dejado claramente en casa el París san Germain fue el parto pido estrella de la ronda de octavos claramente el choque entre finalistas de la pasada edición del Oeste la Roma parece un convidado de piedra al lado del equipo de Leo Messi que puede pasar por encima del equipo romano como el que se como unos espaguetis pero la señal del respeto que nos tienen la da la portada del periódico deportivo de referencia de Italia tras el sorteo La Gazzetta dello Sport ha titulado

Voz 1 00:49 qué desgracia sólo un pequeño añadido

Voz 0699 00:51 hala su desgracia sea nuestra suerte

Voz 0699 01:23 eso la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes destacarse del equipo del programa hoy con Sonia Lus en la producción con Alicia Molina y Carlos Ródenas como cracks de la técnica el día hoy para un periodista deportiva como soltar a Rafa Nadal en la central de Roland Garros es un festival os voy a contar en un poquito en sonidos el primer sonido ha marcado la suerte de nuestros grandes equipos en la competición europea es el sonido del sorteo de cuartos de final de la Champions

Voz 6 01:52 el Barcelona ha hecho como Sevilla

Voz 7 02:00 eh

Voz 0699 02:08 la suerte de las bolitas ha sido buena para el Barça y complicada para Sevilla Real Madrid repito más nítido yo los cuartos de final de la competición Barcelona Roma Sevilla Bayern de Múnich Juventus Real Madrid y Liverpool Manchester City en el orden que han salido fácil para el Barça favorito ligero el Real Madrid la complicado lo de los andaluces pero estamos en el análisis ya de paso avanzó que también ha habido después sorteo de UEFA Europa League y al Atlético de Madrid ha caído el Sporting de Portugal que no era el más complicado de los que había pasado ronda e insisto en que la primera parte de este programa va a ser muy europea porque el día de más de un sorteo ha dejado una lista la de Lopetegui para jugar dos amistosos muy potentes ante Alemania y Argentina en los próximos diez días la lista es buena es esta

Voz 1245 02:47 en la portería David De Gea Pepe Reina Kepa Dani Carvajal Odriozola Iker Ramos Nacho Azpilicueta Marcos Alonso Jordi Alba Parejo Rodrigo Hernández Koke Tiago Saúl Iniesta Lucas Isco Asensio Silva Iago Aspas Costa Rodrigo Moreno son veinticuatro jugadores haciendo titular no es tal

Voz 0699 03:14 por Morata está Lucas Vázquez Rodri Parejo Marcos Alonso son las novedades más importantes de tres jugadores que debutan con la absoluta así que nos vamos a detener en lo que significa esta convocatoria en un día de verdad que es un no parar se ha lesionado el jugador del Valencia Koke Elaine estamos a la espera de parte médico pero parece ser bastante grave aunque la lesión gravísima de las últimas horas es la del jugador del Atlético de Madrid Filipe Luis Pedro

Voz 0760 03:36 bueno sí fractura en el peroné de la pierna izquierda estará entre tres y cuatro meses de baja por tanto dice adiós a la temporada con el Atlético de Madrid y al que podría haber sido ya su último Mundial con Brasil el Atlético no se plantea fichar pese a que recordamos Pacojó la plantilla horas Se va a reducir a tan solo dieciocho futbolistas

Voz 0699 03:52 sí que el Atlético de Madrid le salió cara la UEFA Europa League aunque peor fue lo del Athletic de Bilbao otra vez anoche foto con los ultras

Voz 8 03:59 eh

Voz 0699 04:02 no anoche la aliaron los del Olympique de Marsella en Bilbao que dejan un reguero de dos heridos varios detenidos y el asco que no provoca a todos escuchar estos sonidos la preocupación que genera lo blanda que es la UEFA en las sanciones en estos temas vamos a estar en Bilbao también en todos los sitios donde hay noticia de fútbol que será en Valencia con el partido de los viernes en Primera el Levante Éibar y en las novedades de los cuatro encuentros de sábado de mañana el fútbol pues también viene cargaditos para qué engañarnos e empieza este domingo el Mundial de motociclismo en Qatar y allí estaremos hay un partido de Euroliga en Málaga después de que no haya perdido nada más que Valencia esta semana y allí estaremos en la Copa de España de fútbol sala ayer cayó puso a Murcia en cuartos hoy segunda ronda de ahí estaremos con esa excusa vamos a poner la guinda de regalos a la semana hoy tenemos diez entradas dobles para la final de la Copa de España de fútbol sala el próximo domingo para participar mecánica típica seguirnos en Twitter a la cuenta arroba SER Deportivos dais a retirar el mensaje que acabamos de poner entre todos sorteando las diez entradas dobles para la final que hay que recoger esas entradas aquí en la emisora de la Cadena Ser en Madrid un favor sino estoy seguro de poder venir no seis de ellas a otros que sí las quieren lo que yo quiero ahora es dar remarca el día que hay mucho que contar son las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 0699 06:33 el reto muy de Champions esta mañana tenía lugar el sorteo de la competición continental buenos los sorteo porque en realidad primeros ha sorteado la Champions y después ha sorteado la UEFA Europa League cuatro equipos españoles están pendientes de su suerte tres en la Champions uno en la UEFA y empezamos por la suerte del Real Madrid que yo creo configura la eliminatoria estrella de esta competición en los cuartos de final al cruzarse con la Juve cómo han caído Antón Meana muy buenas

Voz 0760 06:57 en el Pacojó buenas tardes no querían al Bayern ni al Barça en cuartos pero la Juve no es un regalo el sentir del vestuario blanco es claro ni ante el PSG eran una banda ni ahora son favoritos para ganar de calle al equipo de Allegri la vuelta en el Bernabéu gusta bastante es la repetición de la final de Cardiff el año pasado también recuerdan que la Juve en semis con un gol de Morata les dejó fuera de un Madrid Barça en la final de Berlín así que no están contentos pero sabe que ahora mismo el mundo les pone así como favorito Juventus Real Madrid a tres de abril

Voz 0699 07:29 vuelta once del mes próximo sigue avanzando la Roma es el rival del Fútbol Club Barcelona supongo que ese sí que ha caído muy bien en la Ciudad Condal Santiago

Voz 12 07:37 hay mucho la verdad es que si los futbolistas no quería ni en pintura ninguno de los españoles lo han vivido en sus casas hoy tenían día de fiesta son conscientes en el Barça que es el mejor rival que podía tocar con el recuerdo aún presente del partido de dos mil quince que acabó seis uno y aunque es prudente Guillermo Amor ha dicho después del sorteo que se van contentos

Voz 13 07:56 la crucero hablamos bien pero hubiera tocado que no hubiera tocado no si digamos vive porque no queda otro remedio siempre tienes que salir con digamos contento de los sorteos siempre decimos que mejor jugar la vuelta en casa es un todo el mundo a lo mejor nosotros sí que es cierto que tenemos opción

Voz 0520 08:14 este gol tanto en casa como fuera la tocó en casos pues en casa si hubiera tocó fuera puesta

Voz 12 08:18 de haber siempre prudente Guillermo Amor pero la afición y el club contentos con el cruce contra las

Voz 0699 08:23 ida cuatro de abril vuelta diez cerramos las reacciones en Sevilla los de Montera van a por el más difícil todavía ahora cae el Bayern Florencio Ordóñez

Voz 0760 08:31 si no se quería Madrid Barcelona se prefería la Roma hombre no

Voz 1259 08:36 a descontentos del todo pero son consciente de la dificultad de enfrentarse a un equipo como el que nos ha metido nunca en competición oficial quisiese recuerda aquí por ejemplo un amistoso que hubo con el Bayern en el Sánchez Pizjuán el año de Maradona no gustan tampoco la fecha pero el tres de abril tiene que jugar martes tres días de poder recibe al Barcelona en liga y el once de abril la vuelta sólo tres días también de jugar su partido de Liga en Vigo frente al Celta pero así lo ha visto el director deportivo del Sevilla Óscar Arias presente en el sorteo

Voz 0924 09:02 el medirse ante un histórico de europeo un club grande en esta competición como es el va ayer pues bueno no va a ser nada fácil como como cómo puede intuir no pero bueno nosotros estamos muy ilusionados ya el mero hecho de estar aquí es una gran satisfacción que ahora afrontamos esta eliminatoria con la ilusión de poder hacer algo importante en Europa no

Voz 0699 09:25 excepto el del Sevilla todos los caminos de la Champions pasan por Roma o alrededores Ivor eso Alberto Cerruti compañero de La Gazzetta dello Sport Italia muy buenas tardes

Voz 1284 09:35 muy buenas tardes cómo ha caído a Alberto el sorteo allí

Voz 14 09:39 tranquilidad alegre dicho que es una fiesta Cuca en estos partidos que la Juventus se está muy bien es un gran rival ha dicho que todo puede pasar el fútbol no tiene miedo pero siempre que conoce que el Madrid es el gran favorito para la victoria final pero nosotros estamos listos para que en el campo no tememos será un desafío estupendo para todos

Voz 0699 10:03 piensa en la Juve en la Roma con el Barça Alberto

Voz 14 10:07 la goma hablando Francesco Totti como directivo ha dicho que le gustaría estar él en el campo no porque le gustaría de este gran partido ha dicho que respetar global pero también el Barça tendría que preocuparse de Roma ha subrayado la pequeña venta que desde el segundo partido en Roma en su casa

Voz 0460 10:28 las declaraciones dentro de los clubes eh son más

Voz 0699 10:30 tenidas que la prensa ya leíamos el titular de La Gazzetta dello sport al principio qué desgraciada decían cuando caía el sortea gracias Alberto un abrazo una resulta tanto experto en fútbol internacional de las Ser pero en alemán muy buenas tardes hola Pacojó muy buena está claro que el Barça es el que más suerte ha tenido

Voz 0301 10:45 sí ha tenido suerte pero ojo porque sino miramos la clasificación de la serie MD miramos sólo lo que ha hecho la Roma en la Champions que nadie se olvide que dejó segundo de grupo al Chelsea eliminó al Atlético de Madrid en la fase de grupos ya ha eliminado no diría con suficiencia pero sí tranquilamente al Shakhtar es el que más suerte ha tenido pero tiene una buena eliminatoria de esa

Voz 0699 11:05 en el Real Madrid va a arrancar con dos bajas importantes en los italianos no muy importantes es

Voz 0301 11:10 así como sea el Madrid le quitas algo así como Ramos y Modric el partido de ida pues Bennati Pjanic van a ser baja en el partido de ida llevan cuatro goles encajados en los últimos veintitrés partidos pero insisto me parecen dos bajas importantes y creo que el Madrid es favorito

Voz 0699 11:24 acciones claras al Sevilla de pasar la eliminatoria contra el Bayern

Voz 0301 11:26 pues pocas porque el Bayern estaba muy bien tiene a Lewandowski química en un grandísimo momento de forma además ha recuperado a Heynckes a jugadores como James como Müller así que pocas pero bueno Lara estoy seguro de eso la eliminatoria el equipo de Montes

Voz 0699 11:39 la eliminatoria que queda el Liverpool City es muy desequilibrado a favor de los de Guardiola

Voz 0301 11:43 bueno es uno de los tres equipos el Liverpool que ha ganado al City este año la cuatro tres además marcando el cuatro goles siempre complica Klopp va a Guardiola con dos emprendan sus equipos así que no me parece tan desnivelar aunque sí que veo al City favorito

Voz 0699 11:55 son la Champions pero después hubo UEFA al Atlético de Madrid le cayó un rival cercano por lo menos

Voz 0760 12:01 el Slavia menos va a ser un viaje cómodo el que va a raíz del Atlético Madrid Lisboa para enfrentarse al Sporting que en Madrid la vuelta otra vez fuera de casa la prioridad era evitar equipos como el Arsenal como el Marsella volver por ejemplo viajes largos como el que podría será Moscú así que satisfechos en el Vestuario lo tiene muy claro si juegan a este nivel que están jugando en la Europa League y ahora mismo también en la Liga española son claros favoritos al título Bruno

Voz 0699 12:23 a abusar de un apunte del Sporting de Portugal

Voz 0301 12:27 bueno es un equipo que juega muy bien a fútbol Bruno Fernandes el centrocampista seguramente irá con la selección de Portugal es un jugador con muchísima calidad pero bueno ya demostraron en la Champions que por ejemplo están lejos del nivel de de la Juve del Barça en esa fase de grupos quedaron terceros así que el Atlético me parece muy favorito en esta eliminatoria

Voz 0699 12:44 me quedo con ese pronóstico gracias pero no las tres y doce minutos día de sorteos pero también día de lista de la selección española de fútbol

Voz 0699 13:38 tras los sorteos europeos la otra noticia de la mañana es la lista de la selección para los partidos ante Alemania y Argentina novedades importantes ausencia presencia bueno cuéntanos Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 0520 13:46 qué tal Pacojo muy buenas tardes y ya sabíamos que es Lucas Hernández no podía ser seleccionable será preguntado mucho a Lopetegui sobre este aspecto pero él se ha enrocado él no quería decir nada sobre un futbolista que no es seleccionable sí entiendo la postura de López

Voz 0924 13:59 aquí lo que ocurre es que todo el mundo sabe que la Federación Española de Fútbol ha intentado

Voz 0520 14:04 pues que Lucas jugara con España Lucas al final porque al lado de San va a jugar con Francia no tiene los papeles no tenía la doble nacionalidad el tema que tiene pendiente con la justicia también era un bueno pues un un no activo para el futbolista francés IS motivo era el que bueno preocupaba evidentemente a la Federación Española de Fútbol esto es lo que ha dicho el técnico español Lopetegui sobre el asunto Lucas Hernández

Voz 1245 14:29 remitirme a lo que siempre he dicho no no hablamos de jugadores que no son seleccionables en este caso creo que tenemos que que que focalizar el interés y la atención sobre los chicos los veinticuatro chicos que han venido y que están en la en la lista el resto pues no

Voz 0520 14:47 pues no mucho horas pero no son seleccionados ya hemos contado la lista al completo la contado el propio Lopetegui en este SER Deportivos recordemos Busquets lesionado que estará en la definitiva novedades son Marcos Alonso Parejo el Chelsea Parejo del Valencia Rodri del Villarreal vuelven Lucas Vázquez y Azpilicueta ausencias la principal la de Morata sin olvidarnos de hombres como Sergi Roberto Illarramendi que no va a pesar de que no esté Busquets algo raro Pablo Sarabia Gerard Moreno hombres como Portu Luis Alberto Suso Callejón Monreal o Alberto Moreno no

Voz 0699 15:22 de todos pero lentamente pero son los que está

Voz 0520 15:24 van en la primera lista la definitiva de veinticuatro que ha dado hoy Lopetegui vamos a escuchar la cara y la cruz en voz de Lopetegui la cara de Marc Marcos Alonso o la cruz es evidentemente Álvaro Morata

Voz 1245 15:35 Moreau porque hemos entendido que era el momento propicio para que vinieran en este caso pues tanto Marcos como Dani a menudo porque hemos entendido que era el momento propicio para que viniera bueno y Álvaro lo dicho un poquito de pasada no Álvaro es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre ha tenido una serie de problemas de físicos una inactividad esta no está jugando mucho y hemos entendido que que era mejor que que venían a otro compañero y que y que por supuesto no deja de salir para nada en nuestros pensamientos tienen las opciones intactas para poder Munguía

Voz 0699 16:07 pero es un palo para Morata sí tienen intactas las

Voz 0520 16:10 aspiraciones para jugar el Mundial Pacojó pero no está en esta lista es muy preocupante toda vez que Conthe no le pone en su equipo en el Chelsea

Voz 0699 16:16 vamos a ver una cosa clásica la reacción de uno de los debutantes cuando le llaman por primera vez en la selección la de Rodri en el Villarreal

Voz 18 16:22 sí sí pero así es porque con sólo veintiún añitos aunque era

Voz 0760 16:25 dijo en las categorías inferiores da el salto a la absoluta

Voz 18 16:27 oye esta mañana intentando intentaba asimilar lo que es

Voz 0699 16:30 novedad para muchas

Voz 19 16:33 salvo un par de horas hasta que a las Asimelec porque con algo que se sueña desde pequeño ahí Ibon a uno va paso a paso trabajando para conseguir pequeñas metas intenta lograr algún día llegará esto y me ha tocado con veintiún años así que estoy muy contento que tengo que representar a mi país así que

Voz 0760 16:53 así que a lo mejor de mí seguro que lo hace el año

Voz 0699 16:55 bien además tiene pinta de que va a jugar en el Atlético de Madrid de selección es día de sorteos pero es día de más cosas dentro del mundo del fútbol por ejemplo en busca de resaca de la UEFA Europa League en Bilbao la resaca la afirman otra vez unos vándalos Verónica Gómez

Voz 1951 17:09 si los ultras e ayer franceses que la aliaron de nuevo en Bilbao estuvieron dos agentes de seguridad tuvieron que ser hospitalizadas hospitalizados fueron agredidos dentro del estadio por estos ultras que emplearon las hebillas de sus cinturones al más grave le hirieron en el cuello y ha sido trasladado a planta iba a recibir el alta en los próximos días ir a otro le rompieron también con un cinturón tres dedos de una mano en cuanto a los detenidos son tres franceses esto siguen en dependencias policiales y en las próximas horas van a pasar a disposición del juez y el aficionado del Athletic este por cruzar varios contenedores frente al estadio ya quedó en libertad anoche esto en lo que no fue el partido en el resto

Voz 0301 17:43 poco le fue mejor al Athletic perdió quedó eliminado a la afición

Voz 1951 17:46 con despidió al equipo con pitos y con pañolada Aduriz fue expulsado en el que posiblemente será su último partido europeo y a falta de más pruebas dos lesionados Yeray indicó

Voz 0301 17:54 rico y un tercero dentro de la competición

Voz 0699 17:57 el foro palés que lo firma al Atlético de Madrid con una lesión como decíamos muy grave fusión

Voz 0760 18:01 como era de la de Felipe le con esa fractura del peroné de la pierna izquierda entre tres casi cuatro meses de baja aproximadamente por tanto se acaba la temporada con su look Para él la posibilidad de ir al Mundial con Brasil regresó con las muletas a Madrid esta mañana las pruebas médicas han confirmado la gran sospecha hay una gran noticia sin duda para Lucas Hernández que no va a jugar con España va a jugar con Francia pero va a tener ya puesto asegurado al menos hasta con el Atlético de Madrid porque no va a fichar a nadie Simeone

Voz 0699 18:25 lesionado ha caído otro esta mañana de gravedad en Valencia Carlos Martínez

Voz 0760 18:28 hola Paco sí contratiempo importante que se ha producido esta mañana en el transcurso el entrenamiento porque se ha roto Francisco que

Voz 0301 18:34 concreto sea roto el tendón de Aquiles de su pierna derecha

Voz 0760 18:36 ahí Marcelino después justo al acabar el entrenamiento explicaba así como se había producido en las

Voz 0699 18:40 sí ha sido un apoyo

Voz 0924 18:42 apoyo sobre pierna derecha yo como estoy medio sordo no lo escuché veros dicen que sintieron como aunque esto

Voz 0699 18:51 una madera un apoyo llenas de gracia al mismo tiempo mala noticia en el Valencia buena que hoy jugó un partido de Primera el Levante Éibar también en Segunda Un Sevilla Atlético Albacete y en polideportivo muy rápido como lo primero libres en Qatar en el arranque del Mundial de motociclismo Mela Chércoles

Voz 1284 19:08 ha sido el mejor crono en Moto GP por delante de Valentino Rossi y Marc Márquez ESP uno de mozos que están en esta lista está usted libre decía mandan Jorge Martín un cuanto más Moto2 en la única salida que hasta el momento el jardín

Voz 0699 19:26 en baloncesto juegan Unicaja Euroliga ahí tenemos Copa de España de fútbol sala Toni López esta tarde los otros partidos de cuartos de final

Voz 0760 19:33 al ser Pacojó fueron dos cuartos de final muy igualada

Voz 20 19:35 el Palma Futsal eliminó al segundo en la tabla ganó dos uno al Pozo Murcia gracias a la actuación sobre todo del guardameta argentino Nico Sarmiento mismo resultado para Movistar Inter una magna dos uno y también gracias a la actuación del portero ganador en este caso Jesús Herrero esa semifinal Movistar Inter Palma Futsal mañana a las seis de la tarde hoy se abre el otro lado del cuadro a las siete Jaén Paraíso Interior Plásticos Romero Cartagena

Voz 0301 19:56 el cuarto Barça Barça Ríos Renovables Zaragoza

Voz 0699 19:59 si bien el día y con mil cosas más que seguimos contando hasta las

Voz 1 20:01 cuatro en SER Deportivos SER Deportivos

Voz 0924 20:05 sí claro

Voz 0699 20:12 ah ya sumo que hemos sido un poquito apretadito se en la primera parte de ser deportivo pero es que el día venía así no podíamos contarlo de otra manera así que vamos a ralentizar un pelín el ritmo aunque claro aquí contar lo primero los telegramas de novedades de los partidos de Primera División de manera que no lo hemos hecho hasta ahora y lo vamos a hacer ordenando por horas a la una de la tarde de Nos un partido ya dramático en Riazor entre dos candidatos al descenso Deportivo de la Coruña Unión Deportiva Las Palmas que contamos La Coruña dieran Cantal muy buenas

Voz 22 20:38 qué tal Pacojo buenas tardes bueno pues duelo dramático el que viviremos mañana quién rehacer entre Las Palmas y el Depor un Las Palmas que están Coruña está en Galicia ya desde ayer y que esta mañana se han entrenado en Abegondo deportivo del Depor viene con muchísimas bajas algunas de los titulares como Gal BC Thibault Peñalba no van a estar en el partido de mañana

Voz 0760 20:56 Luis definen Paco como una auténtica final con

Voz 22 20:59 en un partido en el que ni siquiera valdría el empate ni para ellos ni para el Depor y por cierto vuelve a la que es su casa que tiene Paco su residencia y ha destacado que si no se salva Las Palmas al menos dice que lo haga el Depor por parte del equipo local con crispación en las gradas por parte de Sidor pretende dar una vuelta otra vez al equipo con hasta tres cambios mantendría ese rombo y la gran novedad la presencia del turco en rehecho Luck insistimos a ninguno les vale el empate partido dramático mañana en Coruña entre Las Palmas

Voz 0699 21:28 desde luego a ninguno le vale el empate gracias Adrian seguimos avanzando en el día a las cuatro y cuarto mañana en Mestalla se enfrenta a Valencia y a la vez en partido en el que el Valencia tratará de acabar el tercero eh ya hemos contado lo de coquetean pero contamos el resto novedades te vuelvo a saludar Carlos Martínez

Voz 0760 21:43 hola buenas de nuevo pues con esa novedad importante en la convocatoria por la lesión que contábamos antes de Francisco que LAN que es la principal ausencia en la lista de dieciocho que ha dado esta mañana Marcelino se queda fuera el francés además de Santi Mina que ya por baja médica se perdió el partido de la jornada pasada contra el Sevilla por decisión técnica el técnico asturiano ha descartado a Nacho Vidal al habitual también a Rubén Beto entran en la lista con Dogville higa ya que habían venido arrastrando problemas físicos durante toda la semana en el Alavés parece que Abelardo va a hacer varios cambios después de venir de una derrota en la última jornada contra el Betis incluso podría haber un cambio por línea entrando a Alexis en la línea defensiva entrando Dany Torres e incluso también Hernán Pérez en el centro del campo John Guidetti arriba el partido se va a disputar en plenas Fallas que estamos viviendo ya intensamente aquí en Valencia

Voz 0699 22:31 ese es a las cuatro y cuarto en plenas Fallas a las seis y media Real Sociedad Getafe separados sólo por tres puntos se miden los dos en Anoeta con estilos distintos de juego pero con el mismo objetivo ganar y mirar a Europa última hora San Sebastián Roberto Ramajo muy buena

Voz 1825 22:44 hola qué tal buenas tardes ese duelo entre dos equipos separados por tan sólo dos puntos en la clasificación viene con novedades en ambas convocatorias en la Real se han quedado fuera por decisión técnica por sorpresa Aritz Elustondo Kevin Rodríguez sillón Bautista Zubeldia tocado ayer ha entrado en la convocatoria vuelve Guridi además del chaval del filial Andoni Gorosabel y el Getafe no va a poder contar Bordalás con Remick sigue tocado así que una semana más es baja para jugar frente a la Real Sociedad entran dos chavales del filial hubo duro

Voz 0760 23:15 imberbe el el choque arranca mañana a las seis y media lo va a arbitrar el catalán Estrada Fernández

Voz 0699 23:20 gracias y la jornada del sábado echa el cierre en el Villamarín con dos equipos que están jugando bien esta temporada Betis Espanyol ese es el partido la intuición es que va a ser bueno que preparan Setién ni Quique eh

Voz 1259 23:32 la Florencio Ordóñez no va a estar Joaquín mañana en el Villamarín el partido frente al español que le puede servir al Betis para alcanzar al Girona que juega el domingo en el Bernabéu

Voz 0760 23:43 ser a la altura del séptimo clasificado

Voz 1259 23:45 ya no habrá lista en el Betis pero la baja de Joaquín es segura seguramente va a recuperar a Guardado

Voz 0760 23:51 el entrenador del Betis que hoy ha celebrado también la como

Voz 1259 23:53 notoria de Francis uno profundiza lo que le ha dado confianza para la selección sub veintiuno a la que va al igual qué Fabian y en el caso del español viene con tres ex béticos Sergio García Baptistao medidas con uno que no pudo ser y no lo fue David López y como otro que lo va a ser Pau López el portero del Español que no cuenta no puede contar por lesión y con Diego López Nico

Voz 0301 24:18 Javi López ni tampoco con jurado pero que

Voz 1259 24:20 eh espera dar una buena imagen mañana aquí en el Villamarín a partir de las nueve menos cuarto de la noche

Voz 0301 24:25 hay mucha conexión entre esos dos equipos Hong tanto eh

Voz 0699 24:28 el gracias Florencio recuerdo horas nueve menos cuarto Betis Espanyol seis y media Real Sociedad Getafe cuatro y cuarto valenciana vez hiela una Deportivo Las Palmas contado el ABC de de la Liga del sábado vamos a lo más cercano ya a lo más cercano ha llegado hoy un poquito más tarde en hay mucho que rascar en el Real Madrid hemos estado a la mañana pendientes del sorteo de Champions también en parte de la lista de la selección en las últimas horas de una visita anoche en El Larguero así que lo vamos a contar como si no tuviéramos que batirá el récord del mundo de los cien lisos es decir más de paz

Voz 0760 25:01 estamos tranquilos y dejó tranquilos porque ha sido un buen día para el Madrid en tema de selecciones gente como Carvajal como Isco como Marco Asensio la presencia de Lucas Vázquez en la convocatoria de Julen Lopetegui Nacho va a estar en el centro de la zaga practicamente asegurando su presencia en el Campeonato del Mundo de Rusia y encima tres otra vez en la souvenir si uno Vallejo que se lesionó en el partido de Copa del Rey que parece que fue hace un siglo pero fue en el mes de enero en Butarque se lesionó allí Vallejo no ha vuelto a jugar pero es un fijo para Celades y está en la convocatoria igual que Mayoral Ceballos ha reconocido el seleccionador recela de la Cadena Ser que ha hablado estos días con Ceballos quien no está del todo bien pero que él sabe donde está en el Madrid y que espera poder cambiar la situación a pesar de la competencia que tiene el equipo mañana va a realizar el último entrenamiento antes de medirse al Girona a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu el domingo y ayer estuvo en este estudio Rafael Ramos

Voz 0699 25:57 dónde estás tú correcto en esta mesa intenten

Voz 0760 25:59 que novio concedido ninguna entrevista a ninguna radio ninguna televisión en siete años

Voz 0699 26:04 es decir que a mí me sorprendió a mí también

Voz 0460 26:07 es decir esperaba como más eh cauto y con

Voz 0699 26:11 pero palabra harán como nos sorprendió cara a cara

Voz 0760 26:13 seis cuatro a Romero a Herráez a Torrejón y a mí es verdad que en mano en estas entrevistas suele sacar lo mejor invitado pero nosotros estamos aquí casi con la nacional H ha preparado para ver si sacamos algo corte de daba hasta pena porque Varane es un buen tío hilos los reconoció luego fuera de micrófono que él en la zona mixta Se corta un poco porque dice que ahí sí que es al fallo que ahí sí que vamos a a ver qué Terras cambios pero que se sienta hablando de la vida de esos amigos del equipo ideas lección dijo un montón de cosas ayer Varane en El Larguero con Manu Carreño

Voz 7 26:46 cada vez es como es como Cristiano Messi siempre te preguntas está al mejor nivel pero siempre se supera siempre juegan mejor Cristiano cada vez piensas que baja voy siempre es que huelen mejor yo digo que han amigos cuando hablo me preguntan a Cristiano zanja Borgia o que yo respondo

Voz 0520 27:06 tienes la sensación tenéis la sensación de que se ha sido injusto

Voz 7 27:09 con Zidane se porque primero por lo que ha hecho que es espectacular también por ha por lo que sigue haciendo aquí estaba haciendo mira por ejemplo ganamos contra el PSG ya cambian las cosas pero antes del PSG hacía bien las cosas también y siempre estamos con él bueno esto es el mundo del fútbol mundial poca poca paciencia hay poca memoria pero nosotros dentro del vestuario seguimos tranquilo oí seguimos con

Voz 0520 27:35 sigan debería seguir si sí pase lo que pase ganáis lo que ganemos

Voz 7 27:38 no no ganáis nada para mí es un controlador top todos aprendimos mucho de bueno primero Kareem espero que en que va a seguir creo que va a seguir no sé nadie para para desde lo que va a pasar pero es un jugador buenísimo tendría los dos desplazamientos increíbles de una calidad de pase de de lectura del juego hace cosas que no he visto en ningún otro jugador hacer cosas espectacular y espero que siga que siguen el Madrid bueno esta exigencia lo entiendo a un club así si es también lo que hace la fuerza de este club que nunca está contento cuando ganamos la Champions y que veo un aficionado en la hi fi de vamos a poner otra pues bueno

Voz 0699 28:24 molesta que el Bernabéu pita Cristiano a Benzema que también

Voz 7 28:27 me molesta cuando nos pita yo prefiero que no que no sabiendo que nos apoyan pero también es normal que se pueden enfadar pueden pedir más así se entiende también hay que entender los dos pero a veces cuando un jugador está un poco tocado en un momento un poquito difícil ahí la ayuda del público es importante también de los compañeros todos tenemos que estar unidos Cristiano lo lo lo impresionante es que cada vez se supera Se supera asimismo ha conseguido todo sigue pensando en lo que puede hacer mejor yo no entiendo cómo se puede criticar a hundió como Cristiano no entiendo por qué con lo que ha hecho y lo que sigue haciendo

Voz 0760 29:06 cómo pues escrito jugador Si

Voz 7 29:09 el jugador suena de su carrera que es impresionante no se puede criticar puede ser un día peor puede ser que no te gusta su personalidad pero a nivel profesional yo me quedo sin palabras no puedes criticar nosotros sobre todo en Champions estamos bien con confianza con fuerza con yo sigo pensando que este equipo este grupo puede puede seguir superándose así llegar a una reto que que nunca se ha hecho que ganar otra vez la Champions suelto afable

Voz 0699 29:36 en la entrevista claro uno se sorprende porque escucha tampoco hablar a determinados jugadores del Real Madrid que no sabe muy bien cómo son pero ahora ya hemos podido conocer un poquito más a Varane y su manera de desenvolverse ante los medios de comunicación en el terreno de juego y en la vida porque en una entrevista alargada para preguntarle Meana de muchas cosas

Voz 0760 29:51 sí sí por ejemplo alguna que no entraron este repaso pero que son buenas el explicaba Mario Torrejón que él cree que somos un poco chovinista y que somos más de Nacho que de Varane y le contaba a romper vende aquí

Voz 0699 30:03 en los mismos si le contaba Romeo

Voz 0760 30:06 pero que le quitaron el setenta y dos por ciento del menisco cuando le operaron que no sabe la gente que no es igual el externo que el interno que le quisieron dar un periodo de recuperación de tres meses y que era para estar al cien por cien un año bueno han diferente que hubiera acompañado de su hermano que estaba aquí sentado en una silla de las del público fue una charla muy agradable y ojalá que podamos tener más de aquí a que termine la Atenas

Voz 0699 30:27 horas coja la que si Bono del Madrid y de todos los equipos que cada vez es un poquito más complicado el escuchar a los protagonistas de manera tranquila serena sosegada como yo creo que quieren los aficionados escuchar en los medios de comunicación gracia Mena allí largo eso del Madrid sin hablar mucho del partido del finde ante el Girona que bueno qué me pongo es algo que vamos a solucionar ya porque toca pasar un rato con uno de los jugadores que yo creo más ganas tiene de estar en el Bernabéu seguro porque se perdió el partido del Camp Nou el de esta temporada por lesión nos lo presenta usted Girona seria Vittorio

Voz 1526 31:00 qué tal Pacojó pues si no jugó en el Camp Nou pero este domingo puede quitarse esa espinita supongo Johan Mojica queda al cómo estás Si bueno contento por el rendimiento del equipo y la individual también eh despertemos fue este fin de semana te este fin de semana poder

Voz 23 31:18 podrá ser un gran partido oí

Voz 1526 31:23 y en todos los aspectos pues estar muy claros

Voz 0699 31:26 qué hace especial ilusión ir al Santiago Bernabéu

Voz 1526 31:28 sí para para todo futbolista era uno de los mejores campos que tiene el fútbol es bastante lindo y pues con la mentalidad de ir a competir de de ser un trabajo muy serio y también pues demostrar todo todo el fútbol que que se tiene tanto en lo colectivo como en la individual

Voz 0699 31:46 David ganasteis dos a uno se puede repetir

Voz 1526 31:49 en el en el estadio El Real Madrid se puede se puede dar cualquier resultado lo importante es salir con la cabeza arriba de que hemos hecho un gran trabajo y que hemos dejado de todo dentro del terreno de juego como lo toméis la visita en el Camp Nou era para disfrutar está es igual o ahora viene Europa tan cerca hay que ir a buscar más los puntos bueno otro a todos los ex campo hemos ido a competir en el Camp Nou pues sabemos que el Barcelona es un equipo que

Voz 23 32:17 que ahora son los primeros en la Liga hay salen de

Voz 1526 32:21 verdad entonces es simplemente se hubiese resultado pero inmediatamente el próximo partido que tuvimos ganamos entonces venimos en en una buena racha allí una buena Sendai esperemos poder continuar así el fin de semana pues creer en esas condiciones en nuestro en nuestro trabajo oí ya el resultado pues hablará por él ya que es lo que más se teme del desmadre

Voz 0699 32:43 eh

Voz 1526 32:44 bueno la sabemos la parte ofensiva como están pero pero es un equipo que tiene

Voz 0760 32:50 a lo mejores del mundo también ha entonces

Voz 1526 32:52 tanto defensivamente como como la parte ofensiva es un equipo muy completo y incluso también en la mitad del campo buen resultado sería gasolina para seguir soñando con Europa como un buen resultado allá pues es puntuar entonces esperemos pues de que de que se logre bajas Johan gracias a cultivar palabras

Voz 0460 33:12 de Mojica carrilero del Girona

Voz 0699 33:15 y que no pudo jugar en el Camp Nou pero sí lo va a hacer en el Santiago Bernabéu buenos es un jugado gracias Sergi motivado en un equipo motivado porque la temporada tiene motivos para estarlo y además yo diría que más allá de la motivación es el equipo revelación de lo que llevamos de temporada mucho alrededor del Real Madrid pero es que toda la actualidad del Atlético de Madrid tampoco le va a la zaga en el Atlético de Madrid es noticia su rival en la Copa de la UEFA Filipe Luis de remo el asunto Lucas irse va a fichar o no será que ya nos decía Pedro Fullana que no se va a follar

Voz 0760 33:47 no de momento no esa es la decisión en el club la plantilla quedamos reducida a diez muy Bolín es decir que ya no se permite ni una sola lesión dieciocho relojería Atlético Madrid son dieciséis de campo y dos porteros si quitamos ya Pepe que va a ser baja para lo que resta de temporada ya de hoy ya te digo que en los primeros síntomas con han sabido ya han confirmado esa lesión de la fractura de peroné de de Filipe Luis han decidido que de momento exhibían estar contento porque tiene a Lucas lateral zurdo que siempre ha rendido

Voz 0699 34:12 bueno eso es estar concentrados Godín

Voz 0760 34:15 que está contento evidentemente con lo que tiene ellas le da pero bueno vamos

Voz 0460 34:19 o cuando diseñaron la plantilla

Voz 0699 34:21 les han empezado a jugadores entre los jugadores lesionados a los jugadores que se han ido ahora ya sí que se puede decir definitivamente que para mí el Atlético de Madrid ha cometido un error en la planificación de la plantilla desde Navidades hasta acá es es evidente por mucho del Atleti de Madrid

Voz 0760 34:34 sé que eso estaba planificado porque la final de la temporada se cargaron de futbolistas al no poder fichar es evidente que al final podía pasar esto sobre el papel ha pasado con Jan Oblak en los últimos partidos que no ha podido jugar Ángel Moya hace dos semanas y está pasando ahora pero podrías utilizar otro tipo de esquema si tuviese esa Carrasco por ejemplo en el equipo no aunque no sea evidentemente jugador defensivo pero si te permitiría jugar con piezas como por ejemplo Thomas que está en el centro del campo pero que muchas veces ha jugado de de lateral de te digo de momento hoy cuando han conocido la la noticia es que nos han planteado fichar himnos lo van a plantear por ahora que hay dieciocho jugadores y con ellos cuenta Simeone que Lucas vale para el lateral zurdo que incluso ha jugado a veces en lateral zurdo puede ser una buena opción para jugar en algún momento de desde la temporada si hay alguna novedad con con con Lucas que incluso se podría tirar de Sergi del filial que entrenando toda la temporada con la plantilla bueno de momento esa es la decisión que han tomado una vez conocido esa esa mala noticia de la lesión de de Filipe que va a perderse lo que resta de temporada también posiblemente el Mundial mucho menores lo de Juanfran que se tuvo que retirar en el descanso por unas molestias musculares lo hizo más por precaución esas molestias en el izquierdo veremos si puede estar difícil para este fin de semana pero si ya a la vuelta de los partidos de selecciones hiló en cuanto al sorteo de la Europa League bueno pues satisfacción satisfacción porque han ha invitado al Arsenal que era el rival a evitar porque tampoco no van a entender el Olympique de Marsella que es peligroso a incluso a equipos como el alemán y evitar un largo viaje como el de Moscú que la posibilidad de enfrentarse no al Sescam no gustaba nada sobre todo ayer en el en el viaje de vuelta enfrentado a una vez al Sporting de Lisboa fue en la temporada dos mil nueve dos mil diez en octavos de final de la Europa League ese año recordamos que terminó ganando el título con Quique Sánchez Flores en el banquillo todo una certeza en El Vestuario si el nivel del equipo es el que está mostrando en los últimos meses no hay por qué preocuparse de hecho fíjate los datos de Griezmann diecisiete partidos desde el mes de enero quince goles y seis asistencias sólo en cuatro de ellos o no ha marcado o no asistido así que el Atlético de Madrid viven su mejor momento y sobre todo la actitud de los partidos ya sean grandes o pequeños se juegue mucho o no cejó en casi nada como el día de ayer a pesar de la lesión de Filipe Luis y eso es lo que destacaba Simeone

Voz 0501 36:38 le admiración yo siempre digo que en la vida uno se lo valora por más que nada por la actitud que ponen todo camarero ya sea empresario ya sea doctor pues ya sea futbolista o entrenador pero de la actitud de lo único que vale de verdad de pueblo pues lo puede ser mal la verdad que yo lo sigo admirando a mis jugadores porque donde van

Voz 0699 37:04 todo el partido entiendo que siendo detenga admiración por jugadores Entiendo que el aficionado del Atlético de Madrid tenga admiración por el Cholo Simeone pero está Jesucristo se equivoca quiero decir ayer tiene un partido en donde vas ganando en la ida cero tres ha ganado uno cinco el partido de vuelta pero te vienes sin un lateral izquierdo que no tiene recambio tiene una plantilla un poco más larga tienen la posibilidad de hacer rotaciones e igualmente la tienes y te llevas a chavales del filial ayer quizás no era el día para ganar un partido uno cinco sino de reservar la posibilidad de que puestos claves no se quebrara como la envasadora al Atlético de Madrid dicho eso estos mi opinión que no tienen por qué ser compartido por el resto de los aficionados ni por el cuerpo técnico ni siquiera por los jugadores aunque creo que Filipe Luis se queda

Voz 0760 37:45 por la radio y la opinión de la mayoría es que cuando vieron que Griezmann con el partido de la eliminatoria resuelta fue a saltar al terreno de juego también cruzaron los dedos porque este veinte era innecesario sobre todo con la situación del césped que era bastante mala a pesar de que después fíjate la acción de la lesión de de la factura del P

Voz 0699 38:01 pero no por un patadón que lega Eder

Voz 0760 38:03 porque va a salvar un gol así que hasta incluso esos momentos entregan al máximo jugador del Atlético Madrid evidentemente otro protagonista Lucas Hernández no directamente pero sí indirectamente porque se conoció su convocatoria por Francia a pocos minutos de salir la expedición del Atlético Madrid hacia el terreno de juego incluso los sorprendidos muchos de sus compañeros varios que sabían que iba a jugar con España no pensaban ya que iba a jugar con con Francia y en el club pues hombre no es afecte directamente pero tenían claro que había tomado esa decisión definitiva ese cambio de opinión en base a las circunstancias que rodean al al central francés de Adrià Tico de Madrid y que a partir de ahí es su opinión y una cosa que gusta mucho Koke Saúl Diego Costa la selección española no ha ido Vitolo serían cuatro Rodri que va a firmar el año que viene el Atlético Madrid cinco si hubiese ido Lucas habría sido incluso seis bueno pues gusta este cambio de dinámica que también que hay y que se manifiesta ya en la selección española de fútbol es lógico que se manifiesta porque el Atlético de Madrid

Voz 0699 38:54 dulce como tal sólo tiene que reconocer Julen Lopetegui gracias oye Broadway marsellés Leganés bloques intuían como una plácida rueda de prensa con Asier Garitano ha pasado a ser algo más tensa cuando será insistiendo en que hablara de su futuro con la cantidad de ofertas que dicen que tiene José Antonio

Voz 0301 39:08 o sea vista mosqueada Garitano Pacojo no enfado del todo

Voz 0699 39:10 ojo yo creo que es un poco más allá porque al final

Voz 0301 39:13 el entrenador del Lega entiende la insistencia de la prensa a lo que es y debe digamos más que un interés de otros equipos hablaba esta semana del Athletic de Bilbao del Eibar del Espanyol hoy en el áspero claro también le toca al resto entenderá el entrenador al final es lo normal que no deje ni siquiera cuestionar ni siquiera formular todas las preguntas que en la previa del Legacy

Voz 0760 39:31 ya el domingo a las doce se han hecho sobre este asunto

Voz 24 39:34 no sé si quieres confirman algo os ibas a mantener su postura a seguir objetivo luego habla el primero en Leganés ya está ya lo dije ya hace tiempo que ibas a tener la paciencia suficiente buenas fuera el veinte de mayo para a partir de ese momento ponerte a pensar en la temporada que viene en cuanto al fondo con el único objetivo pues es intentar mantener ahí Si hubiera distraer nada más hablamos de del siguiente partido de todo lo demás no los va

Voz 25 39:59 entonces nada de muchos planes seguramente de otros

Voz 0699 40:02 Asier Garitano Daniel

Voz 25 40:04 lo que viene es muy buena Éver Banega

Voz 0301 40:07 que es muy bueno piensa en la salvación piensan el Sevilla el domingo a las doce en Butarque si encima nos quisimos brasa Nach tampoco Guerrero que no entrarán esta mañana si estará Gabriel sobre Yahya ha dicho una cosa que me ha llamado la atención es que ha dejado muy claro que no está al nivel de la competición que no cumple unos mínimos que no hay manera lo dicho literal y que no tiene ninguna opción de jugar de momento ahora se muestra con su selección esta semana y además te cuento también Pacojó

Voz 0699 40:30 el pitara el Twitter el Leganés y ha estrenado hoy un nuevo Twitter

Voz 0301 40:34 en inglés para todos los aficionados del Lega en el mundo siempre con esa chispa

Voz 0760 40:38 habitual en redes sociales de que anuncia con un diccionario

Voz 0301 40:41 dinero inglés inglés dinero que es la primera lección de este nuevo Twitter del Club Deportivo Leganés

Voz 0699 40:46 los regidores puede ser notaron bueno se pregunta del Getafe el protagonismo también es del técnico afortunadamente en este caso Bordalás no sea enfadado la Real Sociedad el próximo rival la renovación del técnico está en el aire todo eso seguro que han sido noticias en la rueda de prensa de la mañana Esther Martín muy buenas tardes

Voz 0460 41:02 hola Pacojo así es Bordalás sabe que la Real

Voz 26 41:04 queda es un equipo duro y los números que ha sido el Getafe fuera de casa no le favorecen en toda la temporada sólo ha ganado un partido fuera contra el Leganés fue en septiembre el técnico azulón sabe que mañana tienen en Anoeta un gran reto a las seis y media

Voz 7 41:16 los números son bueno fuera de casa

Voz 0658 41:18 sí bueno ahora tenemos una oportunidad sabemos que no va a ser fácil frente tenemos a la Real que siempre es un equipo temible un equipo importante como local todavía hay tiempo para para hacer una gran temporada ahi tenemos que seguir en el camino que iniciamos ir recuperar nuestras señas de identidad que son las que nos han dado la posibilidad de esta rueda una situación buena

Voz 26 41:43 y como comentabas en cuanto a su renovación Bordalás asegura que está feliz en el equipo madrileño Iker centrado en el partido de mañana

Voz 0699 41:49 pues nada eso es lo que dicen los técnicos normalmente cuando le hacen una pregunta que no quieren responder responden poseso con cosas raras el partido de mañana Éver Banega o el Cholo Simeone que lo hace mucho también cuando preguntan por Griezmann el futuro dice Sevilla o lo que toque después

