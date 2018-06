Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER antes del Mundial Cristiano Ronaldo debiera dejar claro cuál va a ser su futuro pasa por el Real Madrid antes del Mundial Antoine Griezmann debiera dejar de marear la perdiz y elegir entre Atlético de Madrid y Barcelona despejar la incógnita de dónde jugará antes del Mundial Neymar debiera hacer una declaración aclaratoria de si la próxima temporada su capital de juego va a ser París Madrid antes del Mundial jugadores de la selección como Odriozola Rodrigo Iago Aspas debieran conocer su porvenir de clubes para jugar tranquilos con el combinado España todas esas cosas debieran pasar antes de que ruede el balón la próxima semana en el partido que se inaugura en Moscú el Mundial sea porque desde la semana que viene Nos gustaría hablar del Mundial más que contaros que alrededor de la cita de Rusia lo que puede ocurrir es que con el futuro de todos estos grandes por resolver se arme la mundial que es lo que me temo que va a acabar pasando lastre si uno comenzamos a deportivos

Voz 3 01:00 en donde

Voz 0295 01:04 a seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:18 tambores de SER Deportivos comenzamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte del día gracias por darnos este martes como más cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la TDT nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma no mola para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa hay del equipo del programa con Sonia Lus Ana producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks la técnica viene bonitos de cinco de junio la selección viaja el jueves a Rusia donde se disputará el Mundial y hoy su agenda ha estado más llena que El Corte Inglés en las antiguas has primer antidoping luego foto de equipo luego antes también todo luego atención de todos los medios eh a la Prensa desplazada allí de todos los jugadores bueno de hecho hay alguno que todavía estamos pasar por la zona mixta y en medio un anuncio del presidente de la Federación atención los viajes de lujo prometido por la anterior junta directiva familiares y amigos pasan a viajes normales y así se ahorra millón y medio de euros con la vomita

Voz 1959 02:14 pero cancelarlo celeridad que se ha cancelado vamos a seguramente a dar otro tipo de viajes más cortos uno probablemente sobre todo para familiar para directivos de ida y vuelta en en el primer partido contra Portugal vamos a hacer otro viaje con dos noches es verdad que los plazos muy cortos probablemente debería mañana no debería pasar mañana tengamos que dar la lista hay lo visado Gemma y no es fácil este segundo viaje tiene un coste total

Voz 4 02:43 de unos cuatrocientos mil euros

Voz 1959 02:46 hay un ahorro de un millón y medio de euros

Voz 0699 02:48 asunto zanjado del resto que no va a interesar cada día más vamos a tratar de escuchar a jugadores que han hablado hoy que pueden hablar en La Roja en el día de puertas abiertas para la prensa y aprovechando abrimos la puerta vuestro opiniones de SER Deportivos sobre la selección la pregunta de la semana nos ocupan desde el comienzo del Mundial ya está en la calle quién creéis que debe ser el delantero titular de la selección importa que tenemos cuatro opciones podría ser Diego Costa podría sería Guadalajara podría ser Rodrigo o podríamos jugar sin nueve o como falso nueve tenemos un número seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis que nos dejaban notar de voz en los otros felices de escucharos después repito número seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis dos escuchamos luego pero fuera de la selección el día viene fino como avanzaba anoche Antón Meana en El Larguero Allegri rechaza el ofrecimiento del Real Madrid para estrenarlo os hoy sin pero a día de hoy con los problemas también con flor con Pochettino suena

Voz 5 04:06 este mensaje espera confirmar los a los aficionados del Villarreal en la pretemporada con el equipo es un club muy especial para mí como como bien sabe todo el mundo es quiero agradecerles que me den otra vez esta oportunidad de de poder volver a la que considero mi casa muchísimas gracias a todos muchas gracias por las muestras de cariño que estoy recibiendo y espero veros pronto podamos por Villar

Voz 0295 04:37 cuál es el tenis que tenemos

Voz 6 04:40 cómo anda agresivo lazos así que vamos a ver quién

Voz 7 04:44 no hablamos de tres partidos hablamos el siguiente que es lo único que es una realidad además no existe ahora mismo y bueno creo que he jugado por momentos bien una de las cosas que en pueden jugar un poquito más es mantener la la intensidad Daniel de jugar agresivo

Voz 0699 06:54 hoy es un día especial dentro de la selección española de fútbol porque han pasado muchas cosas tenemos que contar a lo largo de la mañana pero sobre todo lo es porque es jornada de puertas abiertas de los jugadores a los medios de comunicación antes de viajar a Rusia eso es que van goteando los protagonistas que he los medios de comunicación los diversa enviados especiales de todos los medios se van acercando y cómo pueden van haciendo preguntas creo que si corremos vamos a pillar algún tenista a lazo a las tres siete minutos Ciudad del Fútbol de las Rozas Pedro Fullana han pasado varios mire ya por ahí pero aquí en divisas

Voz 2 07:27 aparece otro jugador que puede ser clave en el próximo Mundial y más ocupando una posición tan específica como Slash

Voz 0476 07:32 el portero David De Gea no sé con qué situación llega el equipo tras el empate ante ante Suiza este Mundial prevé muy buenas yo creo que hemos hecho una una gran conspiración contra equipos elecciones difíciles eh bueno también vemos un buen amistoso contra contra Suiza creo que hicimos creamos muchas ocasiones buen juego soy yo creo que el equipo está está preparado queda un un amistoso más para para afinar todo un poco soy bueno ya empezada lo bueno

Voz 9 08:00 a usted le de de favoritos en El Vestuario

Voz 0476 08:04 no hombre yo creo que hay muy buenas selecciones no yo creo que hay equipos de muchísima calidad muy buenos mucho talento oí bueno es verdad que tenemos una gran selección nosotros estamos con muchas ganas mucha ambición pero Vermont partido partido está

Voz 2 08:18 tirado ese pequeño error de el otro día ante Suiza

Voz 0476 08:21 se hombre al final somos porteros si todo el mundo falla y bueno mejor fallaron amistosos en un partido oficial y bueno pues a seguir a seguir entrenando mejorando oí

Voz 13 08:32 te cuesta mucho dormir después de un fallo como el del otro día cuesta de edad

Voz 2 08:36 muchas vueltas a la cabeza dices mira afortunadamente

Voz 13 08:38 ha sido aquí en innovación en la fase

Voz 0476 08:41 no me la verdad que tengo para eso soy bastante bueno no cuando cuestiona a dormir N no lo doy muchas vueltas y bueno como lo he hecho antes era un amistoso es cuando relativamente se puede fallar Hay bueno pues nada esto esto esto es el mundo el portero sólo sabemos los que los que no pero me lo aguante salimos al al campo lo difícil que es Si bueno lo importante es ayudar al equipo en la en la en la fase final de del Mundial estar bien estará al al máximo nivel y que las cosas vayan bien cuál es así

Voz 2 09:10 a ganar el primer partido ante Portugal que es el rival a priori más difícil del grupo

Voz 0476 09:15 siempre es importante empezar con buen pie Mundial obviamente es un equipo con una selección muy muy dura muy difícil un partido complicado pero con ojalá podamos comenzar como

Voz 2 09:26 con la ley sobre el papel cuáles de España de cara a este Mundial porque contra Suiza pareció que falta un poco de gol que hubo poco remate

Voz 0476 09:34 como yo creo bastantes remates yo creo que que hicimos buen juego ocasiones y bueno al final cuando creas ocasiones tarde o temprano nada van a aparecer los goles y ojalá que aparecen en en en el Mundial hay preparados para poder sobre el voto

Voz 2 09:48 cuáles son las favoritas para ahora no sé

Voz 0476 09:51 de todas las que están clasificados para el Mundial tienen opciones que es difícil decirte alguna selección son todas todas muy buenas gracias a David De Gea portero de la selección española después de ese fallo que tuvo el otro día ante Suiza pero que

Voz 2 10:04 lentamente ya lo ha superado y pensando ya en esa gran cita que cada día queda menos para estar en el Mundial de Rusia

Voz 0699 10:10 Pedro Fullana volveremos por ahí la dificultad de preguntar con todos los compañeros pero lo importante es escuchar a la oferta vistas en esa en esa jornada de puertas abiertas de los jugadores de la selección no el arrojar más allá de las declaraciones quiero preguntar varios asuntos como está en París Pablo Carbajal y Busquets antes del viaje Javier muy buenas tardes

Voz 14 10:28 qué tal Gallego qué tal Pacojo muy buenas tardes ella bueno con el chip casi casi del tirón bueno pues es también están bien te cuento que Busquets no pudo entrenarse en el día de hoy que bueno pues va a viajar lógicamente va a jugar el primer partido pero bueno es una gastroenteritis ya sabes que hay que tener un poquito de mesura cuando uno no puede jugar y estaba Jordi sin poder alimentarse y Carvajal ha pasado justo delante de nosotros hace un instante iba a hacerse la foto con el presidente del Gobierno le hemos preguntado y está contento bueno no hay que tener prisa no que ponerse plazos si llega al partido frente a Portugal podrá jugar y si no pues no pasa nada lo haría Odriozola

Voz 0699 11:07 logrando protagonistas del día Jamison lo jugadores pero hoy también ha sido noticia Luis Rubiales el presidente de la Federación Javi

Voz 14 11:13 sí bueno hemos estado en un desayuno de trabajo después de la foto bueno primero ellos solos lo gastado como digo el presidente del Gobierno te cuento Pacojó que que hemos visto a Rubiales sin querer matizar lo que dijo el otro día que fui bastante importante bueno ya tiene mucho recorrido porque hablamos de un viaje que son

Voz 0699 11:29 vacaciones no un viaje para ver a la selección hablamos

Voz 14 11:32 nueve días con con visitas bueno pues a grandes ciudades bueno poco bueno un poco no totalmente fuera de lugar dos millones de euros para haciendo cinco personas que ya ha sido anulado como escuchado aquí en Ser Deportivos al principio de este programa va a haber dos viajes y bueno para alcanzar el medio millón de euros iban a separados días el primero era evidentemente el debut frente a Portugal otro extracto que a mí me parece muy importante más allá de la pelea y a veces limpia a veces menos limpia que va a tener con el presidente de la Liga con Tebas queda todavía el asunto de Larrea el que se presentó con él el que era tesorero de Villar que luego dijo que no sabía nada de nada pero bueno era el tesorero de Villa durante treinta años y se presentó a las elecciones de la Federación fútbol Ike sigue siendo el representante de España en FIFA y en UEFA y esto no deja de ser tremendo no ir rubia les he dicho esto entorno así pronto el presidente de la Española será como debe de ser el representante de nuestra federación fuera de nuestras fronteras

Voz 1959 12:31 ya hemos hablado con el presidente de UEFA con el presidente de FIFA así piensan igual no no es un secreto que igual ello igual todos los compañeros de la junta directiva obviamente no no van a expulsarlo no pueden era hombre yo creo que hay cuestiones que son de principios de valores se tiene que hacer este hombre que que del paso no esperemos que lo ve por el bien sobre todo los principios democráticos

Voz 0699 12:53 es lógico que así sea líder de despachos al margen además hoy ha sido el día elegido por el presidente del Gobierno

Voz 15 12:57 no Pedro Sánchez para presentar para visitar a la selección española José Antonio Duro acogió uno de los primeros actos como presidente Pedro Sánchez que sea pasó por la ciudad el fútbol para salvar y evidentemente para despedir a la selección antes de que los de Lopetegui se vayan a Rusia acto protocolario que ha sido en el césped de uno de los campos con evidentemente Luis Rubiales también con Andrés Iniesta que además ha recibido la Cruz del Mérito Deportivo en definitiva Pedro Sánchez convencido con el torneo que comienza

Voz 1722 13:19 la unión hace la fuerza yo yo estoy convencido de que vais a a tener una trayectoria en este Mundial de Rusia extraordinaria que empezamos además con un partido difícil con Portugal pero que estoy convencido de que va a ser

Voz 2 13:34 el inicio de una gran aventura de un apóstol

Voz 1722 13:36 nueva aventura para la selección española como es el Mundial de Rusia como presidente del Gobierno solamente puedo desearos lo mejor y pase lo que pase estoy convencido de que la afición española con afición unida en torno a su selección así que mucha suerte ya ganar partido

Voz 0699 13:57 las de traigan la victoria allí en el capítulo deportivo capítulo amistosos ayer uno nuevo de Marruecos con victoria dos uno ante Eslovaquia Bruno alemán qué tal buenas tardes y Victoria de la que rival del

Voz 0301 14:08 selección española en el Mundial Marruecos dos Eslovaquia uno le tocó remontar a la selección de Hervé Renault volvimos a ver otra vez la calidad de los mediapuntas de la selección marroquí los Girjet Hadid velando allí y compañía ya al final les valió para superada Eslovaquia remontando empezaron perdiendo con un gol de eh Gregory Easy marcaron el Avi Irlanda el jugador del Galatasaray para acabar remontando el partido el partido que jugó a Garrafe el futbolista del Madrid empezó como lateral derecho y acabó el encuentro como carrilero zurdo

Voz 0699 14:37 es el partido amistoso que más nos llama la atención de las últimas horas también llamada de la atención de las últimas horas la lista de las XXXII selecciones que juegan en Rusia Andoni De la Torre muy buenas muy buenas qué equipo manda más jugadores al Mundial el equipo más

Voz 1493 14:50 los lleva al Mundial es el Manchester City el conjunto inglés aportará un total diez dieciséis jugadores a las diferentes selecciones y podían haber sido más además nuestra Liga estará representada por ochenta y un futbolistas destaca que la Superliga China tendrá nueve representantes

Voz 0699 15:01 cuáles son los dos sales de las principales estrellas en el grupo

Voz 1493 15:04 boa Uruguay Luis Suárez llevar al nueve en el B e Iniesta el seis o el Ramos el quince con España hay en Portugal Cristiano llorar siete destaca el grupo C Griezmann con el siete en Francia grupo de Messi tendrá el diez que se lo quita auguró que a diferencia de City llevará al diecinueve con Argentina en Brasil Preciado Neymar tendrá el diez en Alemania Ter Stegen no llevara ni el uno ni el trece llevará el XXII el trece de Thomas

Voz 0699 15:23 el Grupo G Harry Kane a diferencia del diez

Voz 1493 15:26 Duran llevará el nueve y en Bélgica azar portará la habitual diez y Grupo H James con Colom medieval diez Lewandowski con Polonia tendrá el nuevo

Voz 0699 15:33 gracias Andoni pues esto ya empieza a parecer que toma color de mundial por los cuatro costados y nosotros dispuestos a contarlo como nunca lo ha hecho nadie en la sintonía de La Ser más hasta las cuatro en SER Deportivos

Voz 16 15:41 estás pensando en esta parte el próximo fin de semana es capaz de donde sea con quien sea pero escaparate con los coches de Fiat Professional Cobo y dobló no hay excusa pierde te con su gama trekking desde diez mil novecientos euros entra en Fiat Professional punto es y elige sólo con quién viajar

Voz 17 16:01 Saudí carburantes

Voz 2 16:03 los dos mutuo en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación

Voz 9 16:13 mira para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio celebra con el tiempo hay puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0699 16:21 tres rápidas de fútbol antes del polideportivo lo primero de todo Pep Guardiola ha hablado esta mañana en Barcelona de Zidane Santi Ovalle

Voz 0470 16:29 sí ha dado su opinión sobre si su carrera Illa de Zinedine Zidane son similares escucha

Voz 0787 16:35 pues el cuestión el pelo si desafortunadas fuera para dos dos no lo sé yo las vida mucho uno de mis y dos cuando juegas juegas ven con el trabajo que ha hecho ha dado los números en muchos casos la forma de jugar por sí solo no es seguro que volverá desde temprano y se ha decidido hacer un paso al lado es porque habrá sentido que que era el momento

Voz 0699 16:59 pues ya que estamos novedades en el banquillo el Real Madrid que avanzábamos anoche en El Larguero Antón Meana

Voz 0231 17:04 sí que se confirman desde Italia lo cuenta ya también la Gata de los por ayer lo decíamos en el Larguero Allegri elige a la Juventus el Madrid sondeó al técnico del equipo turinés que les ha respondido que no que se queda en la Juve que hace tiempo le dijo que no al Chelsea por motivos personales que quiere seguir ganando títulos con la Juventus Iker aunque agradece mucho el interés del Real Madrid Allegri le dice al Madrid que no que se queda en la juventud

Voz 0699 17:27 el de mercado en Sevilla el convencer al en Lake para que no se vaya se ha convertido en el principal objetivo de Caparrós banquillo

Voz 18 17:34 esa es una tarea Pacojo y así lo dijo ayer Caparrós el un encuentro con la Cadena Ser en Sevilla así que cuando vuelva de vacaciones van a tratar de hablar con el francés para hacerle ver que dar el salto ahora no es oportuno que el Sevilla es el sitio idóneo para que no corten su proyección

Voz 0699 17:47 y no olvido que mañana tenemos fútbol de Segunda División con un Numancia Zaragoza declarado de alto riesgo José Carra

Voz 19 17:52 San José hola Pacojó que nadie se asuste de alto riesgo porque Zaragoza está cerquita de Soria es habitual que vengan muchos aficionados blanquillos saber estos derbis del Moncayo a Soria igual que va en muchos numantinos a Zaragoza y es más que nada por precaución no se prevé que haya altercados pero son los protocolos de la Liga y por tanto Se declara el partido de alto riesgo y mañana las taquillas estarán cerradas tras el fútbol a la página

Voz 0699 18:11 polideportiva y atención motociclismo anuncia que se divorcia Dani Pedrosa de ellos tras dieciocho años de matrimonio Mela Chércoles

Voz 20 18:19 pues sí no habrá decimocuarta temporada Dani Pedrosa Repsol Honda Alberto Puig con el que se reencontrarán es el jefe de la elaborada alquilado

Voz 21 18:28 la continuidad de la numerosas recordemos que llegó en dos mil seis a la mejor escudería del Mundial de la clase reina tres subcampeonatos

Voz 20 18:35 a a ver las relaciones dieciocho años y contamos también las temporadas de Cientoveinticinco para noticiosa de pone fin a la relación de Pedrosa no

Voz 0699 18:42 la rápido de Roland Garros en jornadas y en español es Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 0704 18:47 así que espero estar jugando

Voz 22 18:49 Pisa centro de quién es un bonito partido está dominando tienen ya por seis cuatro cuatro uno ya además es breve se está quejando en el muslo izquierdo ha llamado al médico y al fisioterapeuta mucho me temo que no va a acabar este partido porque es cierto que los partidos anteriores los ha jugado todos los a cinco sets que ha acabado muerto físicamente en la pista Suzanne Lenglen estaba jugando dos mujeres Stephen Putin se va ganó perdón Keith Putin se va no que hizo el primer set siete seis entre esas dos para Putin se va cuando acabe en ese partido jugará Djokovic

Voz 23 19:27 con él

Voz 22 19:30 sin acto el italiano mientras que en la central cuando acaben

Voz 2 19:34 sí a mí es veré el jugador

Voz 22 19:38 Stephen casas

Voz 0699 19:39 en lo que se nos acaba el tiempo para del polideportivo recordemos que en baloncesto hoy se disputa un partido de semifinales de la Liga Endesa que enfrentará al Real Madrid con el Herbalife Gran Canaria uno cero en la serie para el Real Madrid y que ayer se disputó el otro partido de la serie de semifinales que enfrentó a Baskonia con el Fútbol Club Barcelona con victoria del equipo vitoriano ayer hacemos una pausa ya está jugando seguimos con más en SER Deportivos SER Deportivos

Voz 21 20:01 sí

Voz 2 20:03 en hacer

Voz 3 21:35 como siempre a esta hora lo que más nos tocará acerca hay recuerdo la pregunta lo primero de todo que martes y lo que toca es escucharos

Voz 0699 21:44 va de selección va del nueve de España que jugador debiera ser el titular de la delantera de nuestra selección en el arranque del Mundial y porque es decir quién debe ser el nueve de España y también podemos jugar sin nueve bueno tú nos dices en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro número de whatsapp a través de notas de voz y te escuchamos en un ratito hemos escuchado ya David De Gea al primer protagonista de media day pero como estos Un no parar de protagonistas y bien está que así sea dinos quién tienes ahora Tino tuya al resto de los compañeros Fullana

Voz 2 22:14 te escuchamos también ya parece disco a disco muy buenas

Voz 0295 22:17 para

Voz 2 22:17 la máxima ilusión no se podría definía así el paso previo a ese viaje el juez por lo que está diciendo un poco todos los compañeros

Voz 0704 22:24 sí muy contento y con ganas de que empiece ya la verdad es que que tenemos muchas ilusiones selección cubano deseando que te dejaba

Voz 2 22:34 Beto pues nada

Voz 0704 22:36 yo no sé de verdad que que somos una selección muy buena muy completa con gente joven con gente veterana con mucho talento tenemos equipo para para echar en entre la favorita pero bueno al final nunca se sabe de estas cosas la marca un pequeño detalle muy buen ojalá podamos dice Pepe Reina el ambiente entre sí

Voz 2 22:55 bueno sí veteranos que siempre está bien que haya algún viaje gente como él por aquí suelto

Voz 0704 23:00 acuerdo que cena la relación es muy buena siempre estamos de broma haciendo tonterías lo la la buena relación luego dentro del campo eso se nota ahí hace que que juguemos mejor que que nos veamos todo más enchufado que que demos la cara el uno por el otro oí sí la verdad que estoy muy contenta algo muy contento con el equipo que también pueblos

Voz 9 23:22 toda la gente de España y quiénes son las selecciones favoritas para para llevarse el Mundial

Voz 0704 23:28 bueno siempre está Brasil Alemania Argentina Francia tiene muy buena selección también va va a ser celestial que van hasta en la pelea hasta el final pero bueno ojalá

Voz 0699 23:40 a final esperas a nivel individual este Mundial

Voz 0704 23:44 no había pesado en esa al final de un grupo de en la máxima división de galo lo más lejos posible lo obviamente quiero que salgan las cosas bien pero tampoco me obsesiona con eso pongo de mi juego ha las al servicio del equipo para para ayudar para para llegar lo lo mal

Voz 2 24:05 es posible no sé si estáis pensando sobre la selección también en el futuro quién va ser el entrenador del Real Madrid tu cabeza también piensan es hoy te sorprendió el adiós de Zidane como unos suspendió a todos

Voz 0704 24:15 sí me sorprendió algo que que no nos esperábamos fue fue algo repentino pero pero bueno él ha tomado su decisión ha estado muy orgulloso de haber podido ganar tres Champions junto a él es algo histórico oí y bueno al final ahora es el club el que tiene que decidir qué quién viene aunque no

Voz 2 24:37 hay preocupación porque se puede ir Cristiano lo digo pero también va a jugar con con contra el con con Portugal no pero si ese es el día para decir que se quede os preocupa también es el tema

Voz 0704 24:46 si fuera un poco pareció como como uno al final es el que que tiene que tomarla

Voz 0476 24:52 decisión si quiere seguir que se quede que que

Voz 0704 24:56 que si no sino quiere al final está en suma no ojalá se quede con nosotros

Voz 0699 25:03 mucho ha ayuda mucho

Voz 2 25:06 las palabras de hablando evidentemente de la selección centrado en ese mundial que se avecina hay que es lo más importante para todos los jóvenes que están concentrados aquí en Las Rozas pero es evidente que también en la cabeza de un jugador como él pasa por quién va a ser su futuro entrenador en el Ramadán

Voz 0476 25:21 una vez que ha dicho que se marcha hay lo que acabamos de escuchar también que espera que desvele

Voz 2 25:26 su futuro Cristiano Ronaldo si será o no compañero suyo de vestuario la próxima temporada

Voz 0699 25:31 lógico que están en gol la cabeza en muchos sitios de Gea menudo Duo de protagonistas en este SER Deportivos en ese día de puertas abiertas de la selección española de fútbol a los medios de comunicación se hubiera un tercero protagonista no nuevo desde que volvemos por Las Rozas en ese ese deportivos esto es muy interesante de escuchar de trabajar es un poco más complicado porque bueno pues son muchos los medios de comunicación quieren preguntar al protagonista todos se mezclan ahí en esa zona mixta en Las Rozas para hacer la pregunta pero lo importante no es que hagamos todo la preguntas sino a escuchar a los máximos protagonistas posibles ya que habláramos con Isco vamos a emplearla del el Real Madrid que en el conjunto blanco es noticia el banquillo ya os hemos contado ibamos a ampliar ahora lo de Allegri también lo del delantero con Lewandowski como noticia Antón sigue por ahí no

Voz 0231 26:18 sí por aquí sigo abogó muy buenas por donde va

Voz 0699 26:20 hemos quieres empezar

Voz 0231 26:23 yo creo que bueno empezar por lo de Allegri que es lo más importante avanzar un poquito la información quedábamos ayer en El Larguero es una noticia que a las nueve de la noche cuando la conocíamos no llamaba la atención porque desde diferentes puntos nos decían que era la primera opción del Madrid que Florentino Pérez después de ver que se complicaba lo de Pochettino empezaba a barajar otros nombres y que él le gustaba mucho pero podíamos confirmar con el entorno más directo del técnico de la Juve que ya la habían contactado Un sondeo inicial para nada una oferta en firme sino simplemente conocer su disponibilidad y la respuesta de Allegri fue bastante clara no voy los sitio que no sea la Juventus el ha tenido problemas personales que le hicieron por ejemplo rechazar hace un mes el banquillo del Chelsea considera que si ahora se cambia al Madrid por ejemplo dejaría mal no solamente a la Juve sino también al al equipo inglés y por ese motivo él quiere quedarse en Italia además considera que el ciclo ganador de la Juventus puede continuar y que para él sería interesante ganar Ligas en Italia y encima la forma en la que ha salido Ciudad del Madrid el hecho de que es muy completo lo mejor para un equipo que tiene tres Copas de Europa consecutivas se aleja definitivamente a Allegri del Madrid lo contábamos anoche y esta mañana lo veíamos en la portada de La Gazzetta dice Allegri que se quede en Italia y por tanto va cojo seguimos buscando entrenador a ver qué dice el Madrid pero no encontramos por ahora el nombre que el Madrid tiene con fuerza porque ninguno les dice que si de las primeras opciones del equipo

Voz 0699 27:45 Negri dice no Pochettino que es el favorito que quisiera Florentino Pérez está complicado en la negociación con el Tottenham que sabe que si se tiene que poner a negociar el Real Madrid tiene un hueso duro de roer el máximo mandatario de el equipo inglés me da a mí que van a empezar a surgir nuevos nombres en la quiniela como el de Laudrup que Bono ha sido ofrecido al Real Madrid eso sí que se puede contar Antón sí sí

Voz 0231 28:10 los primeros que llamó estaba con el teléfono encendido Tutumlu el agente de Laudrup llamó por teléfono de los primeros ofertas de todo tipo es normal para luego están los agentes ofrecer a entrenadores gente conocida de la casa no es como Fabio Cannavaro también llamó el primer día para interesarse está el nombre de Laudrup pero yo creo que el Madrid buscó un perfil distinto no terminan de decantarse por una puerta de la casa por los Solari Guti Álvaro Benito es como un paso que el Madrid no quiere dar y es una pena para el Madrid que le haya ocurrido esto a principios del mes

Voz 2 28:42 junio con los banquillos cerrados conocía

Voz 0231 28:45 es como la de Blanc por ejemplo más cerca del Chelsea que de quedarse sin equipo veremos qué pasa con Conte que es el el entrenador tope entre comillas que va a quedar en el paro en los próximos días no encaja tanto en la filosofía del Madrid el nombre de Sarre al que le ha quitado el banquillo del Nápoles Carlo Ancelotti hizo parece que se van cerrando opciones que parecían muy muy buenas a mí me pareció noticia lo de que el Tottenham se ponga tan tan tan bravo con Pochettino la puerta de Allegri completamente cerrada y a ver qué pasa con Klopp haber sido durante el día de hoy podemos contactar con el entorno del entrenador del Liverpool Iber si como todo hace indicar finalmente también se queda en el banquillo de Anfi

Voz 0699 29:24 va a tener dificultades en encontrar el técnico que quisiera encontrar técnico sin encontrar el técnico que quisiera Florentino Pérez y luego está lo de la delantera que es el segundo paso en las últimas horas ha vuelto a coger fuerza la opción de Lewandowski Antón

Voz 0231 29:39 sí nos constaba que Lewandowski estaba permanentemente llamando al Madrid que quiere jugar de blanco venir al Bernabéu se cambió de agente para ello y que no le importa que esté Zidane o cualquier entrenador en el banquillo y esta mañana los compañeros de ABC apuntaban que el Madrid quiere Lewandowski sí o sí que parece que es el delantero no el que más os gusta sabes tú me gustas pero a lo mejor el que más se adapta en relación calidad precio Ike haciendo números viendo que no tienen entrenador entre que se decide y no Pochettino e han puesto en la lista bien arriba Lewandowski a mí sí me consta de manera directa que Lewandowski ha llamado en los últimos días varias veces y que está como loco por la música por irse del Bayern de Múnich venir al Real Madrid a ver cómo va la negociación está con ese intermediario que también está llevando el tema de Neymar y la salida posible del brasileño del PSG pero cada vez más caliente el tema Lewandowski Real Madrid

Voz 0699 30:34 la Meana les pasa como a Javier Herráez el dejan entré en la información el el dato clave y luego puede pasar inadvertido que no pase inadvertido la gente de Lewandowski es el mismo de Neymar pizza Javi es el que está llevando la operación de Neymar de salida del Paris san Germain es el nuevo agente de Robert Lewandowski cierto el número uno en las preferencias de cara a la próxima temporada para la delantera del Real Madrid era Harry Kane era que la gente de Lewandowski de Neymar puede hacer que Lewandowski le gane la partida a cualquiera en la delantera de el Real Madrid me dejó algo Antón así de él

Voz 0231 31:13 el Depor con el porcentaje con el tema Neymar que los jugadores del Madrid siguen viendo han Aimar de blanco están convencidos de que Neymar va a ser compañero suyo no están en la negociación hecho lo lleva Florentino Pérez y José Ángel Sánchez pero el sentir del vestuario es que Neymar va a ser compañero de ellos

Voz 0699 31:29 mundial más divertido dentro y fuera de los terrenos

Voz 2 31:32 juego a Sara gracias un abrazo

Voz 0699 31:34 de eso en el Real Madrid en el Atlético Driss vamos vuelta y vuelta con el asunto Griezmann vamos esperando a que también se hagan otras operaciones ya haya ciertas repuestas de otro tipo Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 31:44 qué tal buenas tardes sí porque ya damos aquí hace bastantes semanas el acuerdo total entre el Atlético de Madrid y Johnny Castro el lateral izquierdo que puede ser también lateral derecho del Celta de Vigo y la realidad es que ese acuerdo estaba más que cerrado el problema está en que el Celta no termina de aceptar la oferta del Atlético de Madrid el Atlético Aíto ofrecía en torno a ocho millones de euros el Celta se descolgó con una oferta superior a los diez en ningún caso lo va a pagar el Atlético de Madrid que tiene la sartén por el mango ya que el año que viene termina contrato Johnny sería cuestión de esperar un año para que viniera completamente gratis

Voz 0231 32:16 yo creo que al final el Celta entrarán razón

Voz 1576 32:18 hay y evidentemente negociará con el conjunto rojiblanco hice terminara de realizar esa operación para tener un lateral polivalente que pueda jugar

Voz 0699 32:26 tanto de lateral derecho como lateral izquierdo aunque en principio

Voz 1576 32:29 en como lateral derecho porque exime si no cambian las cosas saldrá rumbo a Italia en las próximas semanas para apuntalar la defensa el otro nombre propio evidentemente es el de Antoine Griezmann pocas novedades desde ayer Pacojó en el club siguen esperando la respuesta definitiva del francés y de su entorno para con el sí del francés que es por lo que siguen apostando en el Atlético de Madrid contar con que ser refuerza el equipo hizo son los temas encima de la mesa pero evidentemente todo los focaliza que Antoine que está contento y feliz y que se ha pasado unos diez por Madrid da el permiso de de la selección pues tenga una respuesta definitiva para saber con que cuenta de cara a próximas

Voz 0699 33:08 bueno pues esas son las noticias de la Atlético de Madrid que son muchas pero todas por concretar qué es lo que está el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid están eso en los detalles de operaciones de jugadores está en el eje conocimiento de a ver qué ocurre con la Supercopa de Europa todos los alrededores no

Voz 1576 33:26 sí porque hoy la expedición rojiblanca viajado a Tallin para ver cuál va ser el hotel de concentración cuál va a ser el cuartel

Voz 0699 33:32 general del Atlético de Madrid en ese primer título de la T

Voz 1576 33:35 en la Supercopa de Europa el quince de agosto en Tallin ante el Real Madrid y allí sobre todo en la reunión de hoy bueno pues detalles no donde van a estar razón como a vestir cada cada equipo el número de entradas entorno a dos mil dos mil quinientas es el número que le va a corresponder a cada club por la tarde el organismo federativo europeo la UEFA dar una rueda de prensa para dar el pistoletazo de salida para las entradas que no le de narrar My de Atlético de Madrid en este caso ya se pueden adquirir como cuatro como número máximo a través de la web de la burocracia

Voz 0699 34:05 hasta la de esto de los protagonistas de la selección en jornadas así porque claro somos capaces de escuchar De Gea abriendo el programa Ice con el centro y creo que si volvemos a Las Rozas dinos quién tienes ahora tiro tú y el resto de los compañero Fullana

Voz 2 34:21 pues vamos con uno de los que se estrena en este Mundial con la absolutas y jugó grandes citas con las categorías inferiores ha hecho hubieran año con su club con el Atlético de Madrid con esa Europa League

Voz 0476 34:32 y que me consta que tiene muchas ganas de estar en este

Voz 2 34:34 mundial Saúl Ñíguez muy buenas o muy buenas con qué sensaciones viaja a Rusia por son muy positivo de verdad creo que este equipo lleva trabajando muy bien he estado muy con mucha ambición con muchas ganas de seguir el mundo ya no nueve para también muy especial no esta cita se sabe especial que que el míster puede contar contigo para jugaron tu primer Mundial muy muy importante como digo como todo muy ilusionado y con muchas ganas que empiezan pues hablado con Julen sobre tu rol en el equipo más tipo busque hecho incluso más adelante no de ese momento no podemos hablar de otras cosas pero no no hemos hablado de eso porque él sabe que que si tengo que jugar como UGT fueron mujeres si tengo que jugar como como Jordi Alba como Piqué o al que sea llamado a tener no tiene toda totalmente mi confianza para para cualquier posición que que le necesito que era que que puedo jugar pues ahí estaré

Voz 9 35:24 Naciones esta es teniendo como grupo como equipo tras el partido amistoso ante ante Suiza son buenas son las que esperábais a estas alturas

Voz 2 35:31 son muy bueno la verdad al final tenemos un grupo muy bueno creo que que el equipo es espectacular porque mezclamos esa esa gente veterana con nuestra gente joven que que esa gente veteranos cuentan su experiencia de su vivencia de de haber ganado todo nosotros que que tenemos esa ambición porque creo que se se junta todo y hacemos un gran equipo los jóvenes se o Rebel Aisa a los veteranos y supuestamente tienen un puesto más asegurado cómo cómo afronta hice eso los jóvenes bueno nuestro poder esas habláramos es trabajar no trabajaba vivienda ganándose el puesto en el campo de las cosas lo difícil que es decir el míster y lo único que tenemos que ver también los jóvenes saber cómo llevar ese por ejemplo segundo rol no quiero que son muy importante y creo que va a ser muy duro para todo lo que no juguemos pero sabemos que lo más importante aquí es el equipo y lo más importante es España o Sentís favoritos para para llevar esto tras otra nueva estrella

Voz 0295 36:21 no

Voz 9 36:24 partido ante Portugal que todo el mundo señala como el quizá el partido clave del del grupo es el primero que a ti personalmente te gusta jugar primero contra el en teoría favorito también no

Voz 2 36:34 no no me gustan y me es lo que ha tocado eso sí tenemos que afrontarlo sabemos que es que Portugal es un país muy difícil si conseguimos una buena victoria creo que es para nosotros muy importante empezar ganando como a Sara a esta cita mundialista después de todos los minutos que ha jugado casi de de los que más ha jugado en el Athletic

Voz 0476 36:50 bien es verdad que te has podido

Voz 2 36:52 para estos cinco días después de esto pues al principio cuesta pero después de esta semana entre esta estaba encontrando mejor puede tener algunos minutillos en el partido amistoso de vas encontrando mejor creo que vamos a llegar en buena forma Bali son las selecciones favoritas sino es España bueno goteras Alemania tiene sabrá si tiene Francia en su equipo muy difícil pero al final en un Mundial creo que que era favoritas se dejan a un lado según olvidarse de la vida de club el tema del club o ojo ayudaría que Griezmann dijera de una vez si se quedado solo para los dejemos en paz

Voz 26 37:22 Temas de la letra eso no no es cuestión nuestra

Voz 2 37:25 lo de Griezmann preguntárselo a él y está no ya hemos dejado claro que todo jugador del Atlético de Madrid quiere que queremos seguir pero vosotros sabéis

Voz 0476 37:31 qué va a hacer bueno contra porque era ayer ya se hizo oficial que

Voz 2 37:36 en septiembre lleva la selección sub veintitrés ilusionante no es emocionante emotivo tenía muchas ganas Elche yo a esperando ya diez años hubiera la que España fue a decir yo estaba en la grada Vie gol de falta de teníamos muchas ganas no hay encima que si tengo la suerte y puede estar en el campo será todavía mucho más emocionante

Voz 9 37:56 de la cuchara ahí o no la obra presionaba la gente no

Voz 2 37:59 no no no a uno presiona a nadie no pero ahí le pasa presionan para estar no no no José también pero pero estáis Oller no dejamos caer por aquí que no de Elche bueno pues con las sonrisas dejamos a Saúl evidentemente le emociona que la selección pueda volver a Elche y cerrar ese círculo lo hizo la vio desde la grada como aficionado junto a a su padre y su familia y le gustaría evidentemente habrá también jugar en el campo con la selección y veremos si con la segunda estrella en el pecho

Voz 0699 38:27 pues ojalá sea así Saúl Isco De Gea protagonistas en esa zona mixta en el media day de la selección española de fútbol y tenemos otras noticias de nuestro fútbol cercano evidentemente si hubiéramos protagonista volveríamos a mí que no vamos a cazar más en el Leganés ya hay fecha precio in hora de palcos VIP estrenan de cara a la próxima temporada en Butarque Óscar Egido

Voz 1643 38:48 la fecha es el dieciocho de junio ese día la empresa a modular pollas empieza a la construcción de veinte palcos VIP que van a ir en el lateral del estadio de Butarque cada asiento va a costar mil quinientos euros son veinte palcos diez asientos cada uno son doscientas plazas echó cuentas y en la sala embolsar trescientos mil euros esta temporada si vende todos esos asientos van a tardar veinte días en la construcción así que estarán hechos para el ocho de julio que va a ser casi casi cuando Lega empiece la pretemporada que será en torno al diez mañana Saura el plazo de renovaciones de abonos para la temporada que empieza con cuatrocientas renovaciones por días hasta el día dieciocho de julio las altas nuevas van a hacer a partir del día veintitrés de julio se quedan huecos en Butarque y por el mismo precio te cuento cómo está a la negociación de renovación de contrato del zar estaba pendiente de si continuaba Garitano o no era importante para que siguiera Garitano no ha seguido pero a pesar de todo el zar ha seguido hablando con el Leganés la negociación sigue en pie se ha metido por medio al Levante que quiere también que vuelve al conjunto con Paco López donde ya estuvo hace unos años el extremo derecho marroquí pero estaba esperando el zar a ver quién venía al banquillo del Leganés es Pellegrino con el que coincidió en el Liverpool hace diez años así que aunque conoce y que le parece una buena opción para continuarán alega

Voz 0699 40:02 vale pues por el mismo precio te voy a contar y al resto de los oyentes quién es el elegido para la portería del Getafe para sustituir a Guaita de cara a la próxima temporada que es Joel Torres el jugador de la pasada temporada en el Ewerthon que queda libre en este mes de junio y que ayer se pasó por Getafe no diré que ayer se pasó a firmar pero ayer sí que estuvo en la minas de El club hubo reunión hubo conversación es un antiguo anhelo y deseo de Ángel Torres sabiendo que se ha puesto a tiro yo creo que va a ser jugador del Getafe no tardar mucho de cara a las próximas temporada Joel Robles eh

Voz 0231 40:37 Joel Robles efectivamente que no que no lo dicho Robles el portero

Voz 0699 40:41 de las tres y cuarenta minutos ahora sí digo bien hacemos una pausa íbamos con los oyentes

Voz 21 40:48 sí

Voz 0699 43:59 López que ese desde en la Gran Vía madrileña muy buenas

Voz 3 44:01 estoy haciendo trampa Pacojó hace otro