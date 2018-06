Voz 1 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al de Burden La SER Si España destaca en un deporte fuera del fútbol y rivalizando con el baloncesto es el el motociclismo cada año no son insuficientes los dedos de las dos manos para qué

Voz 0699 00:11 dar las carreras que ganamos raro el año en el que por lo menos uno de los nuestros no es campeón del mundo en alguna categoría por eso la noticia de que Jorge Lorenzo será la próxima temporada compañero de Mar Márquez es un bombazo es juntar en un equipo en el equipo Honda como siempre el equipo de fútbol que queráis juntáramos a Cristiano y a Messi o en uno de basket a Lebron James y Stephen Carrie sólo que los mejores del campeonato de Moto son españoles los méritos de Márquez son más de presente y futuro hilos de Lorenzo de pasado pero con un presente demostrado ganando el último gran premio es una pasa cada vez pilotar a cualquiera de los dos y uno flipa imaginando lo que va a ser cuando ambos tengan la mejor moto

Voz 1313 00:48 parrilla somos buenos marcando goles y triples pero

Voz 0699 00:51 lo de dar gas somos la leche es bueno recordarlo

Voz 1313 00:54 ya está en días como hoy presumir un poquito las tres y uno comenzamos el rebote

Voz 2 01:04 a seguir deportivos Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 SER Deportivos una jornada más comentamos una hora de radio en donde resumimos todo el deporte de este día Gracia por oír no como más os mole por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER la tele la TDT nuestros enlaces en redes la Wert tres w Cadena Ser punto com cualquier forma nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción de Juan Carlos Ingelmo y no Emma valido como que la este la técnica de la selección española de fútbol viaja mañana al Mundial de Rusia y lo hace con veinticinco jugadores Rodri Vallejo entran en la lista se supone que para potenciar los entrenamientos pero sin descartar cambio Si Carvajal no se recupera de la lesión mañana viaja España el Mundial y claro todo va a quedar en un segundo plano por ejemplo el año de los clubes aunque haya cosas que es juez han como lo que ha pasado a Sergio Ramos con Sara primero con Carlos después en la final de la Champions

Voz 3 02:02 de la moda una bola que no quería hablar porque al final se magnifican pero viendo la jugada vie en el brazo yo caigo al otro lado de hecho selecciona el otro brazo y me dicen que nada hay una llave de yudo fue el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo he hablado con él por mensaje está bastante bien dice hubiese infiltrado podía haber probado incluso hace un aparte yo en ocasiones lo ha hecho tampoco ha sido por tanto hoy parece que robando bases vamos pues siempre se destacan poco más si no sé sé que cuando estás en el Madrid tantos años pues la gente lo mirar a otra manera

Voz 0699 02:41 Ramos tiraba de ironía con Manu Carreño pero se le ve molesto aún así la selección empieza a dominar a lo bestia la actualidad del fútbol español con la vista puesta en ese posible cambio en la lista de España que podría producirse con Carvajal que es el motivo por el que Lopetegui se lleva insisto a veinticinco al Mundial hemos todo lo de la selección y del Mundial ya mismo en un fútbol con va a tener dos foco más de actualidad en los próximos días los fichajes y traspasos grandes el equipo que asciende a Primera División vamos a contaros lo último y lo de verdad el banquillo del Madrid del futuro de Griezmann han robado en casa de Piqué en Barcelona el Villarreal ha fichado un delantero exótico Il en Let ya lo ha dicho en la concentración de Francia al Sevilla el Barça que antes del fin de va a decidir su futuro de fútbol de competición hoy se juega un Numancia Sporting y mañana el el Valladolid contra el Zaragoza en la lucha por el ascenso pero es que además en polideportivo tengo dos asuntos a tratar ya el primero que traigo aportara es que Honda creado el dream team de Moto GP para las próximas dos temporadas ha juntado a Márquez y a Jorge Lorenzo cuyo fichaje se ha hecho oficial hoy Mela Chércoles

Voz 4 03:40 pues para cojo efectivamente a eso de las nueve de la mañana

Voz 5 03:43 va comunicamos cita por dos temporadas para dos mil diecinueve y dos mil veinte Jorge Lorenzo va a ser el sustituto de Dani Pedrosa como compañero de Marc Márquez a partir de la próxima temporada entre los dos suman once mundiales han repartido siete de los últimos ocho de reina Jorge Lorenzo va un virus suele tener niños insiste de la franja de Repsol

Voz 0699 04:03 un bombazo dos cracks juntos en motociclismo es la noticia del día hay dos cracks que pasan por pistas de Roland Garros Garbiñe Muguruza hay Rafa Nadal juegan hoy por acceder a las semifinales del Abierto de tenis de hecho la española lleva ya un rato jugando contra Sara boba situado minuto de juego el marcador Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes

Voz 6 04:21 hola buenas tardes así es y está jugando además estanca mente being ganó ya el primer set seis dos está empate a uno en el segundo lástima que hizo el primer juego lo perdió de inmediato pero es cierto que está haciendo mucho mejor en la pista así que esperemos que sea ganadora y que luego entre Rafa Nadal para jugar contra el argentino Salman

Voz 0699 04:41 seis dos ganó Muguruza Sharapova al primer set empate a uno en el segundo así hasta el tenis y el motociclismo ya hay que hacer un hueco a como ésta iba a estar el baloncesto con las semifinales de la ACB y la final de la NBA que tienen noticia a ver cómo nos la sábana para contarlo todo como se debe es decir orden adicto y bien me ayos a las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 0699 05:37 mayores de dieciocho años juega con responsabilidad comprenderéis que hoy en los próximos días abramos el programa por donde se debe encabezara el Mundial

Voz 8 05:45 vías de la red de Opel se ofrecen este espacio

Voz 0699 05:49 vamos con la selección en su último día libre esperamos hasta el próximo quince de julio que es el día de la final del Mundial hola Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 8 05:58 hola qué tal Pacojo muy buenas bueno algún día les dará libre no si España se mete en octavos a una tarde tendrán pero ojalá como tú dices que hasta quince de julio España no descanse y se meta en la gran final es una empresa muy complicada ir paso a paso como dice Lopetegui hay billetes para tres partidos ganarte evidentemente octavos cuartos semifinales y ojalá la gran final el día quince en Moscú recuento rapidamente que en lo deportivo como tú decías en titulares están Vallejo y está Rodri mañana para entrenar iban a viajar con el equipo de Lopetegui el motivo pues evidente la gastroenteritis de Busquets el problema muscular de Carvajal los dos van a estar en el Mundial pero Lopetegui quiere tener a los dos a Rodri ya a Vallejo para entrenar para que Vallejo debute con la española Rodri ya lo hizo en Alemania en Dusseldorf ante el equipo de Lou y bueno pues a la idea que tiene Lopetegui no dejar nada ningún cabo suelto pero en principio va muy bien la recuperación Wood como te contaba ayer de Carbajal de Sergio Busquets

Voz 0699 06:54 este bien recuerdo que la norma FIFA permite cambiar jugadores Veinticuatro horas antes del debut con un informe médico que confirme la lesión de uno de la lista es el artículo cuarenta y cuatro punto ocho de la reglamentación FIFA para los Mundiales eso es lo que dice y hace bien Lopetegui en cubrirse hasta el último momento de protagonistas en las últimas horas ha hablado con uno de los internacionales saber como digo multiusos

Voz 8 07:15 sí señor y está muy en forma de Lucas Vázquez que hace cinco meses no jugaba Bono no iba ni convocado casi con el Real Madrid es un hombre que Zidane siempre utilizó pero en el primer a final de la Champions tiró el primer penalti en en Milán Frente Atlético de Madrid en la segunda no fue convocado en esta sí fue convocado pero es un hombre que siempre no que cumpla es que es muy bueno bueno hizo la Lucas ciña que bautizó así Relaño en Carrusel hace unos días frente a Túnez en Villarreal y esto piensa eh Lucas Vázquez del Mundial y decidan

Voz 1313 07:45 la alegría y sobre todo a la oportunidad de hacerlo bien de buen trabajo que salgan las cosas que cambió el tercio una pena lo que decía no sí bueno yo creo que sí estuvimos de títulos que actúa por el exceso de trabajo

Voz 0699 08:11 Lucas hablando de Zidane y hablando de la selección selección con la que estará en Rusia pero un ex internacional de peso como Pedro ha dejado una palabra sobre su ausencia de la selección de lo más llamativas en Tenerife manoplas Buene

Voz 1371 08:25 hace dos años era noticia por unas declaraciones en plena concentración de España en la Eurocopa sobre su rol de suplente que no aceptó de buen grado y hoy es un ejemplo de honestidad lo que ha dicho Pedro Rodríguez Ledesma futbolista del Chelsea con respecto a su exclusión en la lista de Lopetegui la considera muy justas son declaraciones a la Cadena Ser

Voz 0953 08:41 poco probable no porque por cómo había ido la temporada jugando menos minuto y bueno yo creo que acertado esa decisión no creo que siempre tienen y los que se encuentra en mejor de forma en el momento soy yo pues en ese sentido jugó menos minutos

Voz 1371 08:55 al menos para el equipo este año no deja de ser sorprendente que un futbolista admita que su sitio natural no estaba dentro de la lista de Lopetegui sino fuera de ella

Voz 0699 09:01 Pedrito que por cierto podría cambiar de aires este verano y eso que tiene contrato en vigor con el Chelsea le honra desde luego no vamos con esa información también el posible cambio de equipo de Pedro de gracias Manolo más información situamos a la selección agenda de los próximos días de España

Voz 0838 09:15 Álvarez pues hay jornada de descanso para la selección y mañana jueves Pacojó día muy completo a las once último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Las Rozas allí recibirán la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI antes de partir a Rusia a las dos de la tarde la expedición española tomará el avión rumbo a Rusia tienen previsto aterrizar a las ocho de la tarde en el aeropuerto de Krasnodar respecto al fútbol el sábado nueve menos cuarto último partido de preparación antes del Mundial España Túnez en el estadio tras no dar realmente serio Pacojó España debutará en el Mundial de Portugal el viernes quince de junio a las ocho de la tarde los de Lopetegui se medirán a la campeona de Europa de Cristiano Ronaldo en el Estadio Olímpico de eso

Voz 0699 09:50 en las últimas horas fuera de lo nuestro es suspendido en amistoso entre Argentina e Israel creo que lo iba a explicar el presidente de la AFA en Barcelona Santiago Valle

Voz 9 10:00 el Safja donde paga

Voz 10 10:01 la selección argentina no habían convocado a las tres de la tarde esto no ha salido aplaudió Chiquita piano está claro que lo haga porque está en una reunión negó

Voz 8 10:12 no

Voz 10 10:13 la organizadora en los últimos aspectos porque ya comprados cerca de dos millones de dólares más selección no sabemos quién va a dar explicaciones a lo largo de la tarde el tope o tapia o la organización del evento del partido de explicaciones aquí en el hotel Sofía en el el cuarteto

Voz 0699 10:34 el partido que no sólo a jugar entre Argentina Israel los amistosos jugados y jugarnos interesa más ayer jugó hoy propone la anfitriona Bruno alemán

Voz 0301 10:41 sí porque volvió a empatar no mojó en este caso empate a uno contra la mención de Turquía se adelantó con un tanto de Summer dos empató Mali el futbolista de la Bundesliga en el segundo tiempo y al final otras tablas de una Rusia que no enamora en su mundial en los amistosos no están yendo demasiado bien las cosas empate a uno y muchas dudas un disparo a portería en todo el partido para la selección local

Voz 0699 11:06 hoy Bruno hay cuatro partidos y creo con juego ya no

Voz 0301 11:08 sí en Nigeria República Checa que se está jugando ya de momento empate a cero ha salido con una estrella de la selección mundialista la nigeriana a las siete de la tarde uno dos a Panamá a también a un patio entre sanciones Baras mundial Bielorrusia Hungría y el plato fuerte seguramente para las nueve menos cuarto no juega no está todavía recuperado Mohamed Salah pero muy interesante Bélgica Egipto

Voz 0699 11:30 tanto que lo es gracias fueron a otras noticias del Mundial Antonio de la Torre muy buenas tardes

Voz 0995 11:34 buenas tardes Irán primera selección en llegar a Rusia la selección comandada por Carlos Queiroz rival de España en la fase de grupos ha sido la más madrugadora a la hora de pisar suelo ruso debuta el día quince a las cinco frente a Marruecos ya está concentrada en Moscú además eran mundial plagado de veteranos apunten este nombre es Sam y capitán y portero de Egipto con cuarenta y cinco años puede convertirse en el jugador más longevo en jugar una Copa del Mundo le siguen con treinta y uno del mexicano Rafa Márquez o el ruso Sergei Nasser Beach con treinta y ocho

Voz 0699 11:57 que podría jugar yo escándalo en México ocho jugadores en una fiesta privada con más de tres

Voz 0995 12:01 la chica según publica la revista de corazón TV Notas tras el amistoso que jugaron contra Escocia ocho jugadores de la Tri estuvieron en una fiesta que duró de diez y media de la noche hasta la tarde del día siguiente con más de treinta chicas día a España

Voz 0699 12:12 la el gigante con la estampa del capitán Sergio Ramos en

Voz 0995 12:14 Krasnodar todo engalanado en la ciudad que servirá como cuartel general de la roja entre otros detalles relacionados con la selección humoral de grandes dimensiones de Sergio Ramos espera en tierras rusas gracias Andoni estamos a ocho días del comienzo del Mundial y prometemos contarlo a lo grande en las eh

Voz 11 12:28 sí ahí están ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción el nuestros asientos

Voz 12 12:38 celebra la llegada de la selección Opel lleva desde el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Finances Elvis es a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es soberbios tus fotos comen mutuo

Voz 1264 12:58 cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Adif ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 13 13:06 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 13:13 eh

Voz 15 13:15 nueve millones oye alguien ha ganado más de treinta y siete millones de euros exactamente treinta y siete millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros

Voz 1313 13:28 enhorabuena al ganador en Tarragona Duran Millán y no hay nada más grande

Voz 1371 13:34 mil billones trescientos mil móvil Tunis te segundos esperando el Mundial y lo vas a ver en una pantalla rota el Mundial este vivirlo en las mejores cuanto como las luces

Voz 16 13:44 con veinte por su doctrina puntos ochenta

Voz 1371 13:47 los llama

Voz 0699 13:50 eh vamos al resto del fútbol el banquillo del Real Madrid empieza a ser la primera canción de verano Antón Meana

Voz 0464 13:57 sí empieza a ser la primera canción en el club esperan poder presentar al técnico la próxima semana a finales pero no tienen prisa continúan sondeando el mercado Pochettino sigue siendo la primera opción tiene contrato hasta el año

Voz 0231 14:09 dos mil veintitrés en dos mil veintidós termina Jurgen Klopp quedaría libre nombre que pagar por él sería Antonio Conte repetimos Pochettino sigue siendo la primera opción del Madrid que espera convencer a Levi para que se siente

Voz 0699 14:21 otra canción que suena mucho en junio es el futuro de Griezmann con el Atleti y el Barça a la espera Miguel Martín

Voz 1576 14:27 Talavera así es Paco Jo qué tal muy buena de momento lo que contábamos ayer del principito ese portal alemán que no ha tomado la decisión aunque lo que nos cuenta lo que él ha podido saber la Cadena SER es que en el club son optimistas

Voz 0231 14:37 Se está preparando el equipo de cara a la próxima temporada

Voz 1576 14:40 y en esa preparación deportiva se cuenta que va a estar con el siete del Atlético de Madrid Antoine

Voz 0699 14:46 por cierto movimiento en los despachos rojiblancos de salida

Voz 1576 14:49 sí el que ha sido junto con Andrea Berta el máximo responsable deportivo José Luis Pérez Caminero está a puntito de cerrar su contratación con el Málaga para llevar la dirección deportiva de hechos ha despedido ya algunos empleados del club rojiblanco y por lo tanto Caminero que llegó como director deportivo del club lo va a dejar de ser en breve para irse al despacho

Voz 0699 15:07 esa es también la oferta Marcelino en el banquillo del Valencia que ahora afrontamos de cara a la próxima temporada Fran Guaita

Voz 0691 15:12 así es Pacojó buenas tardes una de las primeras decisiones de Mateo Alemán al regreso de Singapur de estar con Peter Lim va a ser ampliar el contrato la propuesta para Marcelino hasta junio de dos mil veinte acaba en junio del XIX y el Valencia antes de que arranque la próxima Liga quiere ampliar por una temporada el contrato del técnico asturiano

Voz 0699 15:29 más de mercado fichaje exótico para él Villarreal Xavi seguros y tocó de Camby delantero

Voz 0470 15:34 Veronés delanteras de veinticinco años ha llegado este mediodía a Vila real va a pasar el reconocimiento médico entre esta tarde y mañana para firmar su nuevo contrato en principio para las próximas cinco temporadas mañana Sara oficial y el viernes será presentado en sociedad viene de marcar diecisiete goles en treinta y siete partidos noveno máximo goleador de la Liga francesa dieciocho millones de euros le va a costar

Voz 0699 15:54 todos los movimientos de mercado pero en competición hoy se empieza a decidir el ascenso a Primera en Soria se enfrentan Numancia Zaragoza ultimar del choque José Carlos San José buenos

Voz 17 16:02 tardes hola Pacojó muy buenas pues al buen hacer en casa donde Numancia ha ganado quince partidos este año ya el aliento de la afición que vayan a Los Pajaritos Éstas son las armas a las Capel el equipo soriano para conseguir un buen resultado hoy frente al Zaragoza en el primer partido de esta eliminatoria un once muy sin

Voz 0699 16:15 o al del pasado sábado frente a la Cultural Leonesa no pudo ser

Voz 17 16:18 ahora nadie Arrasate así que irá con todo el Numancia enfrentar

Voz 0699 16:21 dos partidos hoy y mañana Valladolid Sporting de Gijón que contamos de novela de José Ignacio Tornadijo

Voz 18 16:26 que hay un ambiente

Voz 1576 16:27 tremendo que por segundo día consecutivo prácticamente menos de una semana se va a volver a llenar Zorrilla no quedan entradas desde el lunes hay colas incluso ya para las entradas que se venden a las cinco de la tarde para el partido del domingo el de vuelta en Gijón y en lo deportivo el Valladolid con la moral a tope y con la baja de Michel Herrero intentará buscar un buen resultado para el el Molinón

Voz 0699 16:45 Numancia Zaragoza Valladolid Sporting uno de los cuatro equipos será equipo de Primera división la próxima temporada la última de fútbol es la que podíamos decir la exótica esta mañana han robado en el domicilio de Gerard Piqué Jordi Martí

Voz 0985 16:59 si los ladrones ladrones silenciosos en el argot de la policía han entrado por la ventana o el balcón sin que los inquilinos lo percibieron en un primer momento inquilinos que resultaron ser los padres de Piqué instalados en casa de Gerard de Shakira que se hallaban en Alemania en plena gira de la cantante se llevaron objetos de valor relojes y joyas en concreto

Voz 19 17:20 hoy fueron como te digo los padres de Piqué quién es

Voz 0985 17:23 madrugada alertaron al Servicio de Emergencias paradero para denunciar el robo en casa de Piqué y Shakira

Voz 8 17:29 a esta pasada medianoche en Esplugas

Voz 0699 17:31 pues tenemos ya más datos sobre lo ladrona ladrones silenciosos como dice Jordi Martí en la policía el fondo la tenemos bien contado del polideportivo buenos días situamos el deporte en directo Dennis paso por Roland Garros por empezar el partido de Nadal ante Suárez Man en juego el de Garbiñe contra sana boba Ile va muy bien Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 6 17:55 así elevaba fantásticamente bien seis dos cuatro uno por lo tanto una situación maravillosa para acceder a semifinales cinco uno ya en estos momentos acaba de hacer el quinto juego por lo tanto yo creo que la cosa está muy Clarita sino falla estará en semifinales

Voz 0699 18:12 si en treinta segundos la previsión de que juega Rafa Nadal para cuando sería Miguel Ángel

Voz 6 18:17 de inmediato en cuanto acabe este partido en dará lugar a un poquito la pista diez quince minutos pensaría Nadal plasman a jugar su partido

Voz 0699 18:24 eso es lo que tenemos desde Roland Garros de momento tenemos a Garbiñe Muguruza a un juego de estar en las semifinales de la competición hice tras el directo vamos al vistazo al resto el resto que es básicamente baloncesto ayer el Real Madrid se puso dos cero ante el Gran Canaria en las semifinales de la Liga Endesa mañana se jugará el tercer partido en Gran Canaria y si lo vence el Real Madrid ya sería equipo finalista de la Liga Endesa y hoy se juega el segundo del otra serie de semifinales entre Baskonia hay Barcelona que contamos Kevin Fernández

Voz 1264 18:53 hola Pacojó pues con esa referencia de la victoria por veinticinco puntos de quiero Alves Baskonia el lunes contra el Fútbol Club Barcelona que la plantilla vitoriana no le da confianza pero sí mucha moral para intentar viajar a Barcelona dos cero y sentenciar a la serie volverá a una final muchas temporadas después en el Fútbol Club Barcelona no volverán a estar ni Pau Ribas Niper Oriol a lo que dejará Adam Hanga hay Petric ponen como auxiliares de Thomas Heurtel en el puesto de base Baskonia quiere agobiar al base francés y gastarle es una de sus principales bazas hoy el partido a las nueve con más de diez mil personas de nuevo en las gradas del Buesa

Voz 0699 19:24 en la NBA tercer partido de la serie final esta madrugada por el anillo la serie va viaja a Cleveland Uxue Caballero

Voz 1509 19:29 pues sí Pacojo primera oportunidad de los Cavs en casa para ganar con la serie dos cero a favor de los Warriors para los Cavaliers es ahora o nunca la buena noticia es que en casa se han vuelto imparables ganando ocho partidos de forma consecutiva la extrema la estrella Le Bron James estamos confiado en este tercer partido ya que juega de local y como él mismo ha declarado el resto de sus compañeros suben el nivel cuando juegan en Cleveland

Voz 0699 19:49 esos pues hasta aquí el polideportivo desde aquí un montón a más de noticias que hasta las cuatro se encargan otros compañeros de contaros yo mismo en este SER Deportivos

Voz 1371 19:59 SER Deportivo Especialistas secundarios Javier Coronas Iñaki de la Torre Luis Piedrahita

Voz 21 20:11 Susana Ruíz van sumando gente Pedro Aznar Juanma Iturriaga Pilar de Francisco seis blanco Ana Alonso Lucía Taboada señor El Mundo Today

Voz 22 20:19 puedo tomar un poco de agua apaña te con el bote de miel y que no parezca mito

Voz 21 20:23 doble Toni Martínez todo esto y lo que no cabe en esta promo de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde en la ventana

Voz 1313 20:29 sí a todo todo todo por la radio ya está en la SER

Voz 23 20:38 fuera nombrado prisa del Atlético de Madrid las tres y veinte minutos vaya por delante pero antes quiero opinión mezclada con información de lo que está sucediendo

Voz 0699 20:46 en el Real Madrid en el Atlético de Madrid

Voz 23 20:48 en el Real Madrid el banquillo la fichajes la salida bueno en todo están pendientes de los movimientos

Voz 0231 20:54 se de los diferentes movimientos reuniones con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez con esa noticia que el otro día en el entorno del madridismo se interpretó como un gesto valiente de Zidane como un gesto hasta no sé cómo decirlo consecuente con sus ideas lo dejo pero con el paso de los días yo parecido que el Madrid se da cuenta que Zidane le dejó tirado que muy bien qué es el ganador de las tres Copas de Europa que se merece la fotografía para la historia pero que realmente ha dejado tirado al Madrid y que el Madrid está a principios de junio sin entrenador porque Zidane no avisó de sus intenciones aunque fuera en privado a Florentino Pérez y esa decisión deja al Madrid con una situación delicada para elegir entrenador el que gusta desde el minuto uno sigue gustando Es Pochettino que Pochettino sea difícil hice a prácticamente un dolor de muelas negociar con Levi no hace que el Madrid le descarte es verdad que hay otra serie de entrenadores que se ofrecen gusta Allegri ya les dijo que no les gusta Klopp es difícil que Klopp salga del Liverpool según le han comunicado al Madrid

Voz 1313 21:54 senadores como Conte que ahora mismo

Voz 0231 21:57 de qué va a salir del Chelsea que suenan sin tener el beneplácito completo del presidente Florentino Pérez y luego están Reuniones por ejemplo con Jorge Mendes para hablar de Cristiano o de De Gea

Voz 1313 22:09 Mendes intenta colocar en algún entrenador los suyos por ahora no lo ha conseguido pero yo insisto que por la información que maneja la Cadena SER la opción número uno sigue siendo Mauricio Pochettino pues nos

Voz 0699 22:20 apuntamos apunta también que acaba de ganar Garbiñe Muguruza convertido en semifinalista de Roland Garros ahora lo contamos con Miguel Ángel Zubiarrain seis dos seis uno a Sharapova en el Atlético de Madrid para no marear más a la gente con Griezmann e con esos asuntos hoy tal vamos a darle bola a la cantera del equipo no

Voz 1576 22:36 yo creo que sí lo ha ganado más de veinte equipos que han ganado la verdad que están que se salen en un año muy complicado con sanción

Voz 25 22:43 con la FIFA y evidentemente hay que destacarlo por favor Deborah la cantera que

Voz 0699 22:50 es la que merece por otra parte la cantera del Atlético de Madrid vamos a hablar con Emilio Gutiérrez que es el responsable máximo de la Academia de la cantera del Atleti hola Emilio muy buenas tardes e más de veinte campeones de Liga torneos nacionales internacionales UNIA fue un año muy exitoso la pregunta es obligada que truco tiene esto

Voz 4 23:09 mucho arte muy bueno bastaron que que no es otra que de forma chicos que quieren incorporación muy heredar los valores que tuvo que te aporta trabajas me acuerdo de las lecturas que tenemos aquí combinamos adscrita al actual parterres todo vacío a partir de que también poco de Cartagena y es que aunque los factores integradas volverán a crecer a los chicos ven no se va a ser la categoría es como cada año dos niños contra esta temporada acaban a nivel más empezar a satisfacción y el objetivo final nosotros cobrando jugadores al futuro a la general críticos mejor

Voz 25 24:00 que en un año este donde ha habido también

Voz 0699 24:03 en una sanción FIFA que conocemos cómo ha afectado al primer equipo pero quería saber cómo cómo ha afectado también a las categorías inferiores y os ha tocado también Emilio

Voz 4 24:12 sí que los pues aplicó a la estructura de las oficinas de la Academia claro afectó no pudimos incorporar mi remarcaba celebrado la ventana de verano sí lo hicimos invierno pero gusta mucho y jugadores a mitad de temporada pero en el que se reforzar algunas posiciones nos quedamos sin la categoría prebenjamín que lo con esa categoría del año pasado por tanto gol no lleva casi un año difícil aquello lo que no hacer las cosas mejor la verdad es que ya no se agotaba el Tajo no haber incorporado jugadores pues la verdad que hemos consolidado en casi todas las plantillas que anime a nivel deportivo caso él considera afectó no cuando pudimos incorporar

Voz 0699 25:02 sé que no es lo más importante para vosotros pero en el que la cantera tenga reflejo en el primer equipo Siro debe ser para los jugadores canteranos el año que viene y así haciendo un cálculo rápido me salen Gabi Koke Saúl he Thomas Lucas Rodri yo no sé qué siente la cantera rojiblanca al ver tanto canterano en el primer equipo Emilio

Voz 4 25:23 bueno pues no tenían sabes te pues él tener una conexión directa con cuestionan si el Atlético Madrid quiere competir con con el Fútbol Club Barcelona con otra Madrid con los grandes clubes con el Ajax de Munich ninguna un otro pues tenemos que de alguna forma es incorporar a jugadores formados en la casa y al final el gran jugador que viene de las categorías inferiores eh acabase colocando recientemente pertenencia hacia hacia la marca

Voz 0699 25:54 eh

Voz 4 25:55 fue se convierten mercado pero yo no tengo ni una hipoteca o a ver cómo Koke como como como hay como Fernando Torres esas filas a jugadores que se ya que aportan muchas cosas primer equipo y no sé cuánto costaría el mercado lo cual pues a uno como Koke Javier como cualquiera de los que tenemos actualmente procedente de la cantera que no supusiera ningún coste el hecho incorporar a tener el equipo de que no tengo método Baksi balón yo creo que no tenemos hombre de competir con los grandes que sin apostar por un modelo de academia formativa había sin embargo jugadores incorpora

Voz 0699 26:35 el tengo una muy difícil porque este año ha sido

Voz 25 26:37 a un año muy bueno para el Atlético de Madrid de la academia si tuviera que destacar

Voz 0699 26:43 algo de lo que ha ocurrido en el Atlético de Madrid

Voz 25 26:45 que en su nivel en las categorías

Voz 0699 26:48 peores en la cantera ya sé que es como elegir entre papá y mamá quién quiere más pero pero qué es lo que más le llama la atención al repasar decantara del Atleti

Voz 4 26:57 no no no porque tienen idealizado en persona en adora porque puede darse el caso de que equipos que habían crecido mucho cayendo han sido campeones ha visto crecer a toda la plantilla ocho contrabajo extraordinariamente instructor bando Fatih en el cuarto este tipo de las que subía su deber jugadores jugador empieza a equipos de la cadena Benjamin H tres o cuatro años para a la final es difícil en equipos siempre mucho pero no hay muchas cosas fundamentalmente de capital humano que tenemos a nivel de gente querrá ver a que subiera por fue Parador chicos gente muy anónima que nadie hacen están trabajando a todos los saben muy por debajo de lo que se merecen y lo hacen con tanta quedará lo que en la parte más paro y más relevante y porque está algo muy popular que no Athletic por venir pues

Voz 0699 28:01 algo tenía

Voz 4 28:03 esta copa pues eso es una cosa que no se enorgullece mucho afea la Academia la no un poco por libre aunque está bajo en Atlético Inter sector sanitario no sentimientos por el hecho de estar mucho al metido dentro de la dinámica del club y luego el el ahora ha azul profesional porque este año han sido muchos los entrenamientos kosovares partidos que han jugado del equipo enseñamos me equivocado el respaldo de mira también retrovisor que se da cuenta que no

Voz 5 28:39 sí es mucho y bueno

Voz 4 28:42 poco tendremos la ocasión de hablar a la afición del Athletic como ocho de los jugadores televisón a me han bueno estaba en el primer equipo en el futuro aquí en la casa sino que tenemos

Voz 0699 28:55 de hecho Emilio el Juvenil A el equipo de Manolo Cano sido campeón de Liga ha sido campeón de la Copa de Campeones semifinalista de Copa es equipos jugadores pueden ser los siguientes en en asomarse no

Voz 4 29:05 bueno pues esta es la antesala de la profesora en su último año de Matías o Symbian a lo que llaman la profesionalización ocasión que estás incorporándose a algún otro poso pero sí primaron que tras descubrir con que desde luego poco van a tener cabida en el futuro más próximo no pero viene mucho por abajo también Estir porque hay muchos jugadores este año también se destaca la parte no en Juvenalia es impresionante el otro juvenil de leyes que hasta luego fin sigue siendo la mayor parte de las ponencias Valencia Villarreal está fuerte el flamante síntoma de que muy bueno fue que estas reforzó móviles

Voz 0699 29:59 por cierto dentro de los formadores esta Manolo Cano que no está renovado e seguirá no bueno imagino

Voz 4 30:06 unieron llenando con el perfil de cada entrada siempre afilada este podrá siempre lo mejor para ellos y de los que Sara también que se aquellos ciudades subiendo peldaños a extraordinario pero cuando tengamos ocasiones rompiendo exactamente es cómo visualizar ambos Victoria de todo como ella al igual que él todos los que ha oído todavía no nos hemos sentado vamos a hacer próximos días todas las estructuras Hummel tengo un prebenjamín todo exactamente igual se avecinan de la vida a jugadores como a los entrenadores como visualizado su contenido con nosotros obviamente tanto Manolo como casi todo que no tienen trabajo extraordinario no entonces y nosotros lo que buscamos lo mejor percibe por categoría y a lo mejor la referente de etapa muy bien eso estábamos diciendo ya o cambios de ajustes situaciones porque personas algo va cambiando necesidades faltas

Voz 0699 31:18 pues tiene curro en los próximos días con todos los que tiene ahí de futuro

Voz 4 31:24 mucho mucho ya que es apoyamos el trabajo de mucha gente

Voz 0699 31:29 bueno pues eso pero sí son pequeños

Voz 1176 31:31 bueno de que no falte quiero decir tener trabajo

Voz 0699 31:34 siempre es bueno yo trabajo gratificante muchísimo mejor pues enhorabuena EPO

Voz 25 31:39 Borda de la Academia de del Atlético de Madrid que

Voz 0699 31:42 pues vamos a hablar de cantera mucho como nos mola en este SER Deportivos Emilio muchas gracias por estar hechas

Voz 4 31:46 hay muchas cosas de este equipo

Voz 25 31:49 un abrazo y me dejo algo el Atleti todavía por contar tala pues nada que ayer Reunión en Tallin

Voz 1576 31:56 para la Supercopa de Europa mil cuatrocientas entradas para el Atlético de Madrid alrededor de cincuenta euros van a ser todas las que van a despachar que va abre un periodo para que los socios se vayan apuntando a los más veteranos que tengan el el Abono Total sean los que vayan despachando se esas mil cuatrocientas entradas la reunión en Tallin Estonia será virus Gates esa es la zona donde se van a juntar los jugadores del Athletic aficionados

Voz 0699 32:18 jugador Gemma no viene en el campo para completar el Atlético de Madrid está lo de Suso y el Atlético cuéntanos José Palacio buenas tardes

Voz 0953 32:25 qué tal muy buenas Pacojó pues es que el Atlético de Madrid hasta acabo Conil diría puta todavía el día veinticuatro años plenos guapo con el Milán pero se guarda una cláusula rescisión bastante hace quince cuarenta millones de euros la inestabilidad en el club rossonero hacen que se plantee su futuro y el Atlético de Madrid está al tanto de esto ya ha contactado con el representante con el entorno del jugador internacional con España el pasado mes de noviembre en el ese amistoso ante Rusia él ve con buenos ojos esa opción de regalar en el Atlético de Madrid tiene varias ofertas de varios clubes europeos la puja importante va a ser con el Nápoles

Voz 0699 32:59 bueno pues el Atlético de Madrid el Nápoles pujan por Suso ahí la noticia de contaba ayer José Palacio gracias Jose otras noticias del fútbol en Madrid por dónde van Alberto Fernández Blanco muy buenas tardes

Voz 0838 33:10 buena Pacojo en Madrid el verán el Getafe está siendo muy positiva en cuanto a la campaña de socios se refiere en la última semana han los dos mil socios esperan superar la cifra del año pasado mientras en el plano deportivo el conjunto azulón es optimista con Matías Oliveira están seguros de que va a llegar con facilidad al inicio de la pretemporada por otro lado el Rayo Vallecano ha informado que cerró Galán y Diego Aguirre no serán jugadores del primer equipo la próxima temporada han contado con muy poco minutos durante el año aún así el Rayo les agradeció su profesionalismo y entre mientras un poquito más al sur de Madrid los socio del Leganés ya pueden renovar su abono para la próxima temporada que además tendrá una pequeña novedad la gran animación en unos metros y los asientos tendrán un particular mensaje en esta grada se anima de pie en lo que a la Segunda División Se refiere David Navarro se ha convertido en el secretario técnico el Alcorcón sustituyendo a Miguel Ángel Baltanás que la salida de Julio Velázquez también deja el club alfarero

Voz 0699 33:58 gracias Alberto yo junto otra noticia el Getafe ofrece Joel Robles como contábamos ayer que interesa para la portería dos años de contrato y el Getafe teme la salida de su obrador Ángel con destino al Valencia mediante el pago de la cláusula de rescisión que son seis millones de euros el equipo getafense pediría la cesión de Borja Mayoral o de Raúl de Tomás al Real Madrid a ha contado lo del fútbol las tres y XXXIV vamos a presentaros a una protagoniza más

Voz 26 34:23 ahí

Voz 27 34:25 ya

Voz 2 34:27 el sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e Inter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 1176 37:07 hola buenas tardes imagina que estás hablando con un amiguete

Voz 0699 37:09 eh aunque no conozcamos de nadie habrá que habían Ojeda vale venga Si yo te pregunto para situar a la gente que selecta non tu disciplina tú que nos cuenta María

Voz 1176 37:19 se trata de una prueba que la le que consta de siete pruebas normales que serían cien vallas la altura el peso el doscientos la longitud de la sobrina de los y bueno gana hace a cada pasa haciendo tus sus pruebas hizo una marca queda ACS con conseguiremos puntos

Voz 0699 37:39 oye como te digo María por practicar algo tan exigente y tan completo

Voz 1176 37:42 lo bueno porque pues porque de pequeñas hacíamos un poco de todo llega cuando te haces mayor que esta gritar si yo no quería dejar de hacer ninguna prueba y me dijeron que estaba la opción de hacer el electas no poder hacerlas todas pues me de cáncer Corella

Voz 0699 37:58 sin embargo tu llegada al atletismo que me han dicho que viene a través de un engaño un engaño entre comillas

Voz 32 38:04 sí sí se a mi el atletismo no constaba de pequeña mi madre siempre me ha dicho pero yo decía que esto de correr no era lo mío sí bueno al final alguna reunión mi tía me engañó me dijo que nos íbamos al cine con mi primo y me llevaron a pista de atletismo así que una vez allí yo no tenía nada que hacer y me puse a probar

Voz 0699 38:24 o sea que te dijeron que va al cine y de repente te encontraste con unas calles hay para correr no no no venían poco de Familia no porque a tu madre si queremos la al atletismo

Voz 1176 38:34 si la pequeña en la escuela había practicaba el estilismo y tal pero bueno como hobby porque ya era jugadora de balonmano

Voz 0699 38:42 cuando te das cuenta de que esto te gusta hice te puede dar medio bien María

Voz 1176 38:46 un año siguiente ya que ella veía que me gustaba cuenta que se me podía dar bien poco dos años más mayor yo así que ya me iba quedando campeona de Cataluña peón Campeonato de España mí también ya vi que esto pueda algo

Voz 0699 39:05 sí es que puesta a tener que elegir entre las pruebas no quería dejar ninguna quería practicadas todas esté pues selecta pero dentro del talón como es tan completo y tan diferente que se te da mejor María de la peor porque habrá algo que se te ve mejor y peor no mejor lo que se constantes de los lanzamientos osea que hay que lanzar más sobre ese ese mano tienes tiempo para mejorar poco a poco ya voy haciendo cositas cositas XXXIII rigor nacionales un con a los diecisiete campeona del mundo con yo diría que son María algo más cosita anuales son cosa alzas en el que te sitúen como la mayor esperanza de nuestro atletismo a que te suena María

Voz 1176 39:52 bueno me da muchos ánimos para seguir Ali espero no defraudarles a todos los que si me siguen pero tampoco osea sea yo quiero llegar a lo más alto

Voz 0699 40:06 te voy a hacer la pregunta más difícil de toda la entrevista te suena un señor que se llama José Luis López vale pues te lo presento José Luis López ex entrenador de atletismo es el especialista en atletismo de la Cadena SER dio clase a tu madre hola de muy buenas tardes

Voz 18 40:20 qué tal cómo están los veo muy bien y tú bien bien yo di clases en la escuela enterado es evidentemente que sí que me conocen María sea más recibimos al Mundial de Londres

Voz 0699 40:30 Di María no me acuerdo es un señor bajito que que tiene un micrófono de color amarillo por las zonas mixtas del atletismo vale es que no

Voz 1176 40:38 me pongo cara no te preocupes yo te mando yo luego

Voz 0699 40:41 foto en el Whatsapp para que para que vean lo he López tú qué nos puedes contar de María de su madre

Voz 18 40:47 bueno eso madre y creo que es alguien muy muy importante como había dicho en en que ya se decantó por el atletismo pues puede en la Escuela de Entrenadores era la mejor de las clases sin dudas había una diferenciar tremenda entre entre marcase y el resto de los alumnos no tuvo uno un excelente de de de clasificación segurísimo no lo de de de María pasa desde luego Assumpta pues es evidente que que no es habitual que sale atletas así no pero lo más importante yo creo que es lo que tiene claro lo que quiere entonces para mí eso muy importante que es una apasionada el atletismo también es muy importante yo recuerdo haber tenido atletas que sí que hacen atletismo pero luego dio mundial insistiera pues lo veían por la tele es en cambio pues convenció a su madre para ir al Mundial de Londres porque quería ver correr a Usain Bolt ya a las otras estrellas no eso es muy importante que te guste mucho lo que lo que estás haciendo y luego a partir de ahí pues es algo muy polifacético muy metódica en muchas circunstancias que van a influir en el resultado final de la carrera absoluta de de una letanía lo tiene todo para llegar muy arriba creo que tienen un entrenador muy sensato un entrenador muy bueno y que tiene los pies en el suelo creo que eso es muy importante inicial añadimos que estudien dirigida eso será lo fundamental en en el futuro de llamaría

Voz 0699 42:11 María pues para no acordarse del te ponen como si fuera tu mejor amigo eh oye además de atleta María estudias te puedo preguntar qué te gustaría ser de mayor

Voz 1176 42:22 y bueno me lo pueden preguntar pero es que no lo tengo muy claro no se había algo que trabajó en el laboratorio yo también me tiro por el marketing no sé tengo muchas muchas cosas en mente pero decidió

Voz 0699 42:39 ni que te resulta más difícil el estudio el deporte María

Voz 4 42:43 el estudio

Voz 0699 42:45 me ha gustado mucho una frase que te leído que decías me gustaría unas vacaciones de voluntaria en Kenia y eso mola

Voz 1176 42:52 sí que quiero hacer un voluntariado

Voz 0699 42:55 te gustan más unas clases de voluntariado o una clase larga de baile Uber el baile también te gusta eh sí sí pero creo que te tuviese que dejar de practicar ballet puede ser

Voz 1176 43:09 en silla ya no solo contemporáneo antes hacía clásico contemporáneo pero ya me viva problemas de los pies y también cómo usar las puntadas me machacado bastante decidí dejarlo

Voz 0699 43:21 osea que el ballet han tenido que pasar a la historia no

Voz 1176 43:24 cuál es la próxima prueba importante de

Voz 0699 43:26 aunque tienes que que disputar María

Voz 1176 43:28 bueno pues ya no haré adaptada el Campeonato de Europa o elegir en un día que desde aquí un mes

Voz 0699 43:37 eso de por medio que significa es decir a partir de ahora como un día normal para María Vicente mañana por ejemplo entre clases entrenamientos

Voz 1176 43:45 bueno es cierto a las siete cincuenta es voy a clase después voy a entrenar vuelvo ir a clase otra vez

Voz 0699 43:55 sí parece rutinario pero es bastante completo eh yo te voy a hacer una pregunta más José Luis López la buena de Atletismo la mía muy normal para ti quién es tu espejo quién salía todo atleta referente María en el en el mundo del deporte nos puedes decir quiénes sí

Voz 1176 44:12 el récord del mundo tiene el récord del mundo de Decathlon

Voz 0699 44:15 ah vale perfecto mira ves cada día yo aprendo algo nuevo y López tú tú pregunta que la tuya será mucho mucho mejor que la mía

Voz 18 44:21 la pronta María yo creo que la clave de que hayas tomar un camino muy muy correcto es que si lo hacen combinadas porque sé que te habían dicho bueno que siga se pasa al triple que se especializa en las vallas creo que lo mejor que has hecho es según combinadas que es la mejor base para todo estás acuerdo que seguir en combinadas el no haber especializado en una prueba esa es la mejor inversión de futuro que has podido hacer

Voz 1176 44:48 sí yo creo que seguimos Musa muchas gracias por decirme que todo el mundo me dice lo contrario que tengo que ver alguna prueba que sería muchísimo mejor nada una que podría llegar más lejos pero yo creo que no yo creo que me tengo que dar una oportunidad que porque hay muy poca gente en España que lo haga yo creo que está mal o sea la gente

Voz 5 45:08 de cuando ve que destacan una prueba es me consta

Voz 1176 45:12 pero lo que deseo que

Voz 5 45:14 esa están las combinadas y agradece

Voz 0699 45:19 vale estoy convencido de que es obra en esta entrevista soy yo oye María la última imagina que hablamos dentro de tres años donde te ves en el mundo de del atletismo María

Voz 1176 45:30 dentro de tres años espero haber podido ir al Campeonato del Mundo que serán dos mil veinte porque no consigue una medalla igual no se va a los Juegos Olímpicos que se acercaron poco GER cava ir a verla

Voz 0699 45:47 yo te digo una cosa ha puesto contigo que no vemos en Tokio

Voz 1176 45:50 ojalá no jugamos nunca fui nos vamos

Voz 0699 45:53 allí vale vale e María ha sido un placer un beso muy grande gracias profesor López eh

Voz 18 46:00 muchas gracias adiós hasta luego apuntaba el nombre

Voz 0699 46:03 haría Vicente apuntar la edad diecisiete

Voz 0231 46:05 años apuntaba el palmarés lleva XXXVII

Voz 0699 46:09 Kors nacionales a su edad los diecisiete bastante tenía con no suspender matemáticas informando para soñar con ser periodista así que la cosa yo diría que ha progresado mucho para vienen los demás si pararía en lo que viene ahora también con el deporte femenino como protagonista eso es la mejor noticia del día porque ya tenemos a Garbiñe en las semifinales de Roland Garros Miguel Ángel Zubiarrain