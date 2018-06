SER Deportivos (07/06/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal bienvenido

Voz 1643 01:11 ya estamos aquí bienvenidos al deporte en la SER ya sabes que puedes escucharnos en la radio de toda la vida en Cadena Ser punto com pues la aplicación de la Cadena Ser y que puede seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con Paco Hernández en la producción Icon Juan Carlos Ingelmo ya dice a Molina en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace esta SER Deportivos Ike desde ahora y hasta las tres y veinte pues vamos a llevar por toda la geografía española para conocer cómo ha sido

Voz 1153 01:40 la mañana y la tarde de este jueves

Voz 1643 01:42 diecisiete de junio el día en que la selección española ha puesto rumbo a Krasnodar esta mañana ha recibido la visita del Rey Felipe VI en Las Rozas ID Maxine Huerta que ha debutado en su nuevo cargo de ministro de Cultura y Deporte ir desde las dos de la tarde están volando a Rusia para llegar a eso de las ocho al que va a ser su cuartel general durante las próximas semanas el viaje de los jugadores ha generado menos polémica que ese que la Federación Española de Larrea le ha pagado a los directivos que cuesta dos millones de euros un viaje al que invitaron incluso al presidente de la Liga Javier Tebas

Voz 0906 02:15 Saura unas fechas y luego cada uno saque las conclusiones que sea no diecisiete de mayo Luis Rubiales presidente el viernes pasado no lo que uno de junio yo recibo un email invitando medidas

Voz 5 02:26 eh un viaje de deporte

Voz 0906 02:28 Thibault festivo yo como digo que no voy porque infringe el Código Ético y de la Federación nuestro código de también de buen gobierno de cierto de mayor uno de junio lo valorará si el viaje silbaban a comer con papas no bueno

Voz 1643 02:44 quita de Tebas vas a la Federación de Rubiales a los directivos que van a viajar al Mundial de Rusia porque como ha hecho Tebas ellos también podían haber declinado esa invitación enseguida estamos en esa avión de la selección española camino de Rusia pero antes hay que contar que Rafa Nadal ya está en las semifinales de Roland Garros hace una hora ha terminado su partido ante su Arman ése que empezó ayer y que se aplazó por la lluvia su rival va a ser su amigo el argentino Del Potro ahora le toca a Garbiñe Muguruza buscar un lugar en su segunda final consecutiva va a jugar ahora antes Halle además sigue siendo noticia los dos culebrones de este verano el futuro de Griezmann y el futuro de Cristiano ambos están ahora con sus respectivas selecciones sobre el francés hablo Leo Messi en una entrevista en Mundo Deportivo y el líder del Barça le manda un mensaje Antoine Griezmann

Voz 1293 03:32 para eso depende el técnico sino contrató no sin siga o no Griezmann que todavía no está cien por cien nuestras utilizado en ese salón a nosotros queremos hacer el mejor equipo del mundo y para eso tenemos que tenerlo lo mejor y de Puerto lema El mes y no tengo duda de que uno de los grandes jugadores que está pasando por un momento de su carrera excepcional pero obviamente que habrá se que queda entraría

Voz 1643 03:57 es evidente que nos entenderíamos igual que quiere Florentino Pérez llegar a entenderse con Cristiano Ronaldo como contamos anoche en El Larguero ayer su agente Jorge Mendes se reunió con dirigentes del Real Madrid y ahora mismo las posturas siguen alejadas de hecho en esa reunión de lo que más se habló no fue la mejora de contrato de Cristiano sino de otros asuntos como le David de David De Gea que también representa Méndez hoy en Portugal tanto a bola como récord titulan que Cristiano Ronaldo se va a ir de España y que deja al Madrid Portugal que además juega hoy amistoso a las nueve y cuarto de Lisboa ante Argelia iba a ser el primer partido de Terre tras la final de la Liga de Campeones el futuro de Cristiano que parece que va para largo no vamos a tardar en conocer qué equipo acompaña a Rally Huesca en primera división desde ayer están en marcha las semifinales de los play off de ascenso ya en el primer envite Numancia Zaragoza empataron a uno en Los Pajaritos con goles de Guillermo de Zapater esta tarde a las ocho y media juegan la ida en Zorrilla Valladolid y Sporting de Gijón no es lo único que hay en juego esta tarde porque a las nueve juegan Herbalife Gran Canaria irreal Madrid con dos cero para los de Pablo Laso así que si ganan los blancos van a jugar su séptima final de la ACB consecutiva casi nada veremos contra quién porque anoche el Baskonia le ganó al Barça ochenta y cinco a setenta y nueve Se ponen dos cero la serie John partido de la final también esta tarde a las ocho y media la selección femenina de fútbol juega ante Israel en Murcia partido clasificatorio para el Mundial de Francia dos mil diecinueve y en la NBA Golden State ha ganado ciento diez a ciento dos a Cleveland está ya ha a un solo partido de ganar el anillo con todo esto y mucho más solas cinco tenemos poco tiempo mucho que contar así que vamos al lío

Voz 1643 06:36 la selección española ya está camino de Krasnodar donde el sábado a jugar ante Túnez su último partido amistoso antes del debut en el Mundial ante Portugal el día diez de junio para conocer la última hora de la Selección Española conectamos con los enviados especiales a Rusia Nos vamos al Mundial

Voz 3 06:51 días de la red de Opel que ofrecen este espacio

Voz 1269 07:00 ayer tuvieron el día libre el último día libre en España hoy

Voz 1643 07:03 se han tenido que llegar prontito a Las Rozas Javier Herráez muy buenas hola qué tal Óscar muy buenas a esta hora la selección española está viajando a Krasnodar

Voz 0851 07:12 sí señor una mañana muy muy intensa con la visita de el Rey Felipe VI que ha estado con los futbolistas con Lopetegui el capitán y con todos muy cariñoso y deseando la sección española de fútbol ha comenzado entrenamiento al menos cuarto Lopetegui que ha hecho ensañamiento un poco más suave de lo habitual Carvajal todavía está entre algodones y mejor ya Sergio Busquets después de la gastroenteritis así que recordemos viajan veinticinco futbolistas entran Rodri Vallejo para reforzar el grupo aunque en principio serán los XXIII que eligió en su momento el técnico español

Voz 1643 07:43 los veinticinco con Callejo con Rodri con Carvajal como cuentas habrá que esperar a la llegada Krasnodar y los primeros días a Rusia para ver si el lateral derecho del Real Madrid puede continuar en la selección sí bueno él él está

Voz 0851 07:55 es optimista muy optimista y bueno pues y Carvajal incluso hasta podría jugar el primer partido frente a Portugal podría debutar no está confirmado porque no hay plazo creo que la mejor noticia pero evoluciona muy bien recupera muy bien Dani Carvajal y podría jugar si no lo hace el contra Portugal el día quince en Sochi del debut de España lo haría Odriozola

Voz 1269 08:16 antes del viaje han recibido la rozar la visita de el Rey el nuevo ministro de Cultura Deporte Felipe VI

Voz 1643 08:22 la gran aficionado al fútbol ha estado hablando un buen rato con algunos de los estandartes de la Roja cuéntanos Pedro Fullana

Voz 0851 08:28 si el Atlético de Madrid el Rey Felipe VI ha saludado a todos los juegas uno por uno sobretodo a Gerard Piqué esa época saludada de forma más efusiva y cariñosa luego un corrillo para dedicar algunas palabras a los jugadores ha dicho que les ha deseado evidentemente suerte que les espera con la Copa del Mundo Sergio Ramos ha el portavoz de la plantilla y le ha dicho al monarca que elevan a representa

Voz 0231 08:46 a a él y a España de la mejor forma posible en el Mundial

Voz 0851 08:49 de Rusia y también ha sido el primer acto oficial del ministro de Cultura y Deporte de Machine Huerta que ha dejado claro que el deporte no es lo suyo pero que lo va a cuidar todo lo que pueda

Voz 1535 08:57 hoy apoyar amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas ellos y ellas los que compiten todas las federaciones y todos los que están detrás que es mucha gente por eso Mi primer acto eh ante la duda que había antes de entrar al Ministerio querido que fuera eh nos hemos sido Su Majestad yo a despedir a la selección española

Voz 0851 09:19 fútbol Felipe VI salido cargado de recuerdos de Las Rozas una camiseta con su nombre y con el sexto en números romanos el brazalete de capitán que el entramado Sergio Ramos sin balón firmado por otro futbolistas que la Andrés Iniesta con el que se ha quedado hablando cuando los fue vista ya se han retirado del césped no sabemos si ha hablado de El ball de Sudáfrica de que no se marche Iniesta después del Mundial la cocina ha sido la imagen los dos reyes de España el de la selección sobre el césped de las razas

Voz 1643 09:43 como ya hemos dicho otra la visita comida de vuelo a Rusia donde van a llegar a eso de las ocho de la tarde y el sábado en Krasnodar partido amistoso ante la selección de Túnez cuál es el plan para las próximas horas de la selección española Antón Meana muy buenas

Voz 0231 09:57 hola qué tal muy buenas pues el equipo tiene previsto descansar hoy en su cuartel general en Krasnodar mañana el primer entrenamiento en el estadio donde por ejemplo el año pasado jugó el Celta Europa League España estará concentrada en la modernísimo Ciudad Deportiva que hay en Krasnodar van a jugar ese partido el sábado contra la selección de Túnez ya a partir del domingo la dinámica habitual entrenamiento rueda de prensa descanso físico táctico a pensar no en el viaje que tienen justo dentro de una semana a Sochi para ese partido contra Portugal que te decía Javi Herráez

Voz 1643 10:29 muchas gracias Serra en vez compañero también que viaja hoy con la selección española a Rusia buen viaje ya está a las ocho y media veinticinco Deportes con Sonia Lus hasta luego hasta luego Oscar Chavo gracias España que debuta en el Mundial ante Portugal selección en la que están pendientes del futuro de Cristiano ayer hubo reunión entre sus agentes y el Real Madrid y hoy Mario Torrejón se vuelven a ver las caras muy buenas Óscar qué tal muy buenas bueno lo contamos

Voz 0851 10:53 en el larguero y hoy es portada en todos los medios en Portugal Cristiano Ronaldo está muy decepcionado porque eso es lo que le transmitió Jorge Mendes después de reunirse con José Ángel Sánchez director general del Real Madrid era una conversación una reunión en una comida de hecho en la que el argumento principal era el de hablar sobre David De Gea algo que tampoco ha quedado demasiado claro tras esa conversación como digo pero es el argumento principal lo poco que se habló de Cristiano Ronaldo no debió gustar demasiado a Jorge Mendes que así se lo transmitió Cristiano Ronaldo Yeste a ha querido escuchar en la concentración de la selección portuguesa que hoy tiene amistoso ante Argel Argelia antes de viajar a Rusia Moscú para prepararse para ese partido frente a la selección española también en en Sochi vivo que cree que yo escucharle ha dicho que está muy decepcionado que pensaba que el Real Madrid le quería pero que no le quiere que su futuro en el Real Madrid está más que negro en el conjunto blanco piden tranquilidad no creen que sea algo prioritario quieren templar gaitas pero parece yo quiero

Voz 1643 11:44 yo os quiero verlo para creerlo pero parece que ahora

Voz 0851 11:47 Mona situaciones de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid está más tensiones

Voz 1643 11:50 a Barrega están más lejos que cerca la posible marcha de Cristiano de la Liga ha hablado esta mañana Javier Tebas parece José lo duro que no le importa mucho la pérdida no le preocupa el duda uno dice Tebas que con el trabajo que se ha hecho en la liga en los últimos años es capaz de sobreponerse a una posible marcha del jugador del Real Madrid dice el presidente de la competición que este asunto antes le preocupó quizá un poquito más y que ahora la preocupación es otra cosa me preocupa siempre que dicho uno esconderte

Voz 11 12:14 antes de la Liga incluso lo valoró el otro día así fue hace tres años me porque había un nueve me preocupan cinco no si yo creo yo creo que no se va a ir no pero bueno lo que sí digo subía un cinco pero

Voz 0851 12:25 hemos superarlo iremos adelante pero

Voz 0906 12:28 me gustaría que este chaval de la Liga como hoy siempre no

Voz 1643 12:31 lo mismo con el verano importantes en la selección de Cristiano que juega hoy es uno de los amistosos de este jueves Bruno encontrar muy buenas qué tal muy buenas y los focos puestos veces

Voz 0301 12:39 partido de la selección portuguesa contra Argelia es el principal atractivo de los amistosos de los equipos mundialistas en el día de hoy a las nueve y cuarto juega el partido a las nueve de la noche encuentro entre dos mundialistas la selección inglesa en la selección de Costa Rica también juega Islandia lo hacer es a las diez de la noche

Voz 1643 12:57 el partido contra Islandia ahí de hecho ahora mismo está jugando

Voz 0301 13:00 la selección de Corea contra Bolivia

Voz 1643 13:02 además de los dos partidos de esta tarde el Mundial tiene más noticias e Iván Álvarez hola

Voz 0851 13:06 que da lugar como por ejemplo que Alemania está pendiente dos

Voz 1643 13:09 Mehsud arrastra molestias que según le han impedir

Voz 0851 13:11 yo participar en los últimos cuatro entrenamientos de la selección la federación alemana alega que Ozil continúa con los problemas de espalda que le impidieron participar a final de temporada con el Arsenal pero el diario alemán en cambio argumenta que padece una lesión de rodilla

Voz 1643 13:24 cambios obligados en la convocatoria de Panamá a falta de sólo siete días para no

Voz 0851 13:28 bien Alberto Quintero volante panameños sufre una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho que le hará perderse la Copa del Mundo Ricardo Ávila futbolista de alguien belga será el sustituto de Quintero en la convocatoria de Panamá y hablado Putin sobre sus

Voz 1643 13:41 es favorita para el Mundial supongo duraría será Rusia

Voz 0851 13:43 si el presidente hablado que cree que Rusia va a hacer una buena participación pero ve como favoritas a Brasil o Argentina considera que la canarinha el albiceleste tienen grandes posibilidades de levantar la Copa del Mundo aunque eso sí no ha descartado ni a España ni a Alemania como candidatas a ganar el Mundial gracias al tres y catorce enseguida más

Voz 12 14:01 faltó el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción el nuestros asientos

Voz 1153 15:50 yo por ejemplo que le dolería ver a Neymar en el Madrid que no hay explicación para la caída del Barça en Roma que les sorprendió la dimisión de Zidane que no sabe qué le puede estar pasando por la cabeza a Cristiano Ronaldo sobre la Champions asegura que el Barça no se puede permitir ni un año más sin ganar la Champions

Voz 1293 16:07 en el mismo de de trincheras seguía en cuarto aunque eso no no no puede pasar mano porcentaje por cosa quedamos fuera contra contra el otro equipo que a priori como es y bueno son no son mejores que que nosotros intentaremos que no además si pueden hacer somos lo primero que que de que queremos romper esa barrera a obviamente de de cuarto porque no no podemos estar otro año más sin tiene una echando un poco por lo que significa el terreno

Voz 1153 16:33 contundente Leo Messi que dice que Argentina no es candidata al Mundial cuando el Atlético de Madrid

Voz 1643 16:38 desde la verdad escuchan a Messi invitará a Griezmann ir al Barça

Voz 1153 16:41 toman qué tal muy buenas bueno pues yo creo que al fin

Voz 1576 16:43 al pase lo que pase con Antoine Griezmann lo que está claro es que el Barça ha echado toda la carne en asador por fichar al al al francés y el Atlético de Madrid ha hecho todo lo que está en su mano para que se quede ahora ya es una decisión del galo no han cambiado en las últimas horas de forma significativa nada es verdad que están esas palabras de Messi de nuevo abriendo la puerta del Barça es verdad que era ayer en el entrenamiento en Claire Fontaine con la selección francesa niño a varios niños que decían que eran aficionados del Atlético de Madrid algo que le hizo mucha ilusión y mucha gracia Antoine Griezmann por lo tanto la situación es la que te contaba ayer el contaba ayer a Pacojó en el club son optimista están preparando el equipo de cara a la próxima temporada contando que Antoine Griezmann va a llevar el siete de la camiseta del Atlético de Madrid y esperando que las próximas horas se pueda escenificar con alguna declaración del francés diciendo que se queda en la entidad rojiblanca en principio esa esa es la hoja de ruta aunque conociendo al francés y conociendo cómo está el tema podría cambiar pero en principio te digo optimismo en el Atlético de Madrid para que Antoine Griezmann continúe de rojiblanco la próxima temor

Voz 1643 17:40 ya llene el Rayo Vallecano José Palacio noticia que ha renovado Míchel

Voz 16 17:44 Sí Se acabó el culebrón de la reanudación de Michel ha renovado por una temporada y otra opcional según los objetivos de la temporada siguiente que sería quedarse en Primera División y se renovaría automáticamente ese con trazo un Michel que ascendió al Rayo Vallecano lo propio casi practicamente puesto de segunda B y que va a dirigir por primera vez en su historia en Primera División

Voz 1643 18:04 ayer empezaron los play off de ascenso a Primera el Numancia el Zaragoza empataron a uno goles de Guillermo Díaz esta tarde a las ocho y media en Zorrilla juegan Valladolid y Sporting ultimar a José Luis Rojas muy buenas

Voz 1070 18:15 hola muy buenas Oscar bueno pues aquí estamos mirando de reojo el Mundial porque evidentemente todavía hay ciudades que están con el playoff y esta tarde le tocan a Valladolid

Voz 1643 18:24 ya el Sporting de Gijón como decías ocho y media en un Zorrilla

Voz 1070 18:26 sólo totalmente abarrotado la ciudad tiene fiebre por el fútbol llegan en dinámicas totalmente distintas el Valladolid positivo el Gijón con bastante del Sporting con bastantes dudas en el Valladolid la duda saber si Míchel va a ser sustituido por Anuar y en el Sporting de Gijón veremos a ver quién configura una defensa con muchas bajas a las ocho y media primer partido del playoff para el Sporting

Voz 1643 18:48 el Real Valladolid en Zorrilla os a menudo para Podemos para dar ejemplo Miguel Ángel Zubiarrain que Rafa Nadal ya está en semifinales del Garros que ahora Garbiñe Muguruza busca la final

Voz 17 18:59 así es que hoy ha cambiado todo el panorama en la

Voz 1643 19:02 Vista la dan ha basado

Voz 17 19:05 a mal que el partido ha acabado con cuatro seis seis tres seis dos seis dos ya sabe que mañana va a jugar con Del Potro no tiene hora pero seguro que será después de el partido entre Etienne hice dato que han descansado un poquito más y Muguruza está jugando en estos momentos está perdiendo dos a cero perdió el saque en el primer juego vamos a ver si espabila un poquito y puede dar la vuelta al marcador ya

Voz 1643 19:26 se busca la final es el baloncesto juega a las nueve hay Gran Canaria Rafa veo muy buenas muy bien

Voz 18 19:31 dejó un dos a cero el Madrid ha demostrado que a pesar de que los inicios de los dos partidos estaba titubeante en la recta final los podía ganar el Gran Canaria parece que puede recuperar a DJ Seeley intentando en Gran Canaria llevarla al cuarto partido que sería el próximo sábado igualdad está claramente la eliminatoria en en los tres primeros cuartos pero se ha demostrado que el Madrid en la recta final siempre ha podido ganarlas

Voz 1643 19:54 así llegamos a las seis y veinte horas a las cuatro seguimos con más deporte en la Cadena Ser

Voz 1070 19:58 deportivos

Voz 0906 20:02 inasible

Voz 1269 21:20 ahora hay hasta las cuatro de la tarde vamos para la información más cercana y con toda la actualidad del deporte madrileño nos espera la última hora del futuro de Cristiano Ronaldo la reacción del Atlético de Madrid palabras de

Voz 1643 21:30 Messi imitando a Griezmann irse al Barça y las reacciones del Getafe a la posible marcha de su director deportivo de Ramón Planes al Fútbol Club Barcelona además hemos quedado con Víctor pavo la presidenta de Leganés y tenemos que contaros la previa de dos partidos en uno el Real Madrid de baloncesto pelea por jugar la final de la ACB sería su séptima final consecutiva la otra el nueve Stark quiere ganar al Barça en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala que comienza esta noche empezamos por el futuro de Cristiano porque ayer ya hubo una reunión como contábamos anoche en El Larguero hoy hay más hoy va a haber otra sí que por ahí Mario Torrejón hola de nuevo Mario hola

Voz 1501 22:06 escala aquí seguimos ayer reunión hoy otra vez

Voz 1643 22:09 de momento como contábamos ahora en el tramo nacional de SER Deportivos y las posturas más que acercarse parece que están bastante lejos

Voz 1501 22:16 sí están bastante lejos es verdad que lo contábamos anoche y hoy es portada en todos los medios de Portugal porque Cristiano Ronaldo a todo el que quiera escucharle es el otro admite que que está muy contento con lo que se esa reunión lo conté anoche y luego a repetir hoy en la reunión entre José Ángel Sánchez y Jorge Mendes en principio tenía un tema central y así fue que era el de David De Gea porque está representado también por Jorge Mendes y el la gente portugués quieren contar la vía por la que traerle al Real Madrid que de momento tampoco es fácil porque no se sabe muy bien si hay que dirigirse directamente a los dueños de Manchester United su consejero delegado uno de los americanos que se hace años ya con con las riendas del Manchester United os José Mourinho el interlocutor directo con el que hay que ayudar entonces no queda demasiado claro todavía es asunto todavía no tiene una definición clara después la reunión como digo de la comida que tuvieron antes de ayer José Ángel Sánchez y Jorge de ese de esa comida de lo poco que habló de Cristiano Ronaldo salió bastante decepcionado Jorge Mendes o así así lo indica la reacción de Cristiano Ronaldo que que le transmitió su su mala sensación

Voz 1643 23:15 esa acción negativa respecto al Real Madrid y su subida

Voz 1501 23:17 de sueldos su mejora en el contrato vía tiene el portugués que recordemos cobra veintiún millones de euros netos que le gustaría cerca Oscar a los cuarenta millones de euros netos que cobra Leo Messi cosa que no va a suceder

Voz 1643 23:28 ya pero que términos medios seguramente estaría la virtud aún así

Voz 1501 23:31 parece que el Real Madrid no no llegaría eso sí esa es la decepción de Jorge Mendes que le transmite a Cristiano Ronaldo que Cristiano Ronaldo transmite a los que tiene cerca en la concentración de Portugal que por cierto hoy juega contra Argelia el amistoso ante de Moscú parece que con Cristiano Ronaldo de titular eso se filtra a los medios de comunicación portugueses que hoy salen en portada diciendo que las que es la decisión es irrevocable a Ronaldo se va del Real Madrid pero ahora hasta la segunda pata del banco no que que es el Real Madrid en el Real Madrid trámite tranquilidad dicen que eso no es el tema prioritario ahora mismo que Cristiano Ronaldo ni ha hablado directamente con el presidente ni ha presentado por medio su agente Jorge Mendes ninguna oferta de ningún club para marcharse recordemos que tiene contrato hasta dos mil veintiuno además tiene mil millones de euros de cláusula que evidentemente no va a pagar nadie obviamente mil millones es una cifra que que es inalcanzable pero esto Si algún momento se produce Oscar Óscar ser una cifra altísima altísimo de momento no hay ninguna oferta que que ha llegado el Real Madrid el Real Madrid piden tranquilidad con el tema del prioritario del del entrenador y ahora mismo no preocupa lo que Cristiano Ronaldo y precisamente yo creo que esa falta de preocupación la que molesta a Cristiano Ronaldo y a su entorno que pensaban que era algo prioritario el el cuidarle y el subir sueldo de momento es una Nos ha producido yo sinceramente Óscar como esto ya lo he visto y la experiencia nos dice que hay que tener prudencia quiero verlo para creerlo el año pasado lo aportará la misma también la decisión aire revoca hable Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid para luego las cosas son un poco más complicadas sinceramente Isabel opinión nuestros información esto su opinión

Voz 1643 24:58 yo soy de la opinión porque tú conoces a Cristiano que conozcan cómo funciona el Madrid como dices lo ha visto otro veranos y tal y como ha comentado el tú te puede herir pero Cristiano Ronaldo Balón dinero y grandes en Madrid no lo va dejar marchar

Voz 1501 25:09 bueno es que yo creo que superar ya lo de Neymar sea en caso de que se fuera superaría seguro traspasado al París Saint Germain que estoy convencido de que el Real Madrid no se bajaría de de del burro por mucho menos pero sí pegarme opinión y digo que yo creo que aunque es una frase muy manida están condenados a entenderse de creo que el Real Madrid sabe que Cristiano Ronaldo ahora mismo todavía tiene un rendimiento muy alto durante dos o tres años y creo que Cristiano Ronaldo sabe que el mejor sitio para ganar y para ser de seguir siendo el mejor o el uno de los mejores jugadores del mundo es sin ninguna duda el Real Madrid y que esto es muy largo y sobre todo qué es lo que hay que comentar sobre mi opinión creo que esto se soluciona cuando de verdad se vean cara a cara a Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo sí sí yo se ven cara a cara a los solucionan el cinco minutos hasta que eso no se produce no hay conversaciones no nos llama de Cristiano Ronaldo al presidente ni viceversa y esa tensión se va acumulándose va tensando un poquito más Lacuerda lo cierto es que el Real Madrid transmiten como digo mucha tranquilidad bastante más nerviosismo del entorno de Cristiano Ronaldo pero yo creo que todavía quedan muchos capítulos por escribir esta historia antes de afirmar tajantemente que Cristiano Ronaldo Savage del Real Madrid y luego estar segundo capítulo cuántos equipos podrían acometer una operación como la de Cristiano Ronaldo que que evidentemente sería objeto de deseo de cualquier club del mundo pero Óscar cuántos equipos pueden

Voz 1643 26:20 dar un traspaso récord otra vez

Voz 1501 26:22 seguramente otra vez el Manchester United probablemente que también tienen bastante dinero poco más no sé el Bayern de Múnich ocurre poco más no no puede ser mucho más lo cierto es que de esa reunión salió Jorge Mendes pensando y diciendo de ahora me tengo que poner me tengo que mandar a buscar las ofertas

Voz 1576 26:40 qué sólida Si y oficiales

Voz 1501 26:44 que puedan hacer que salga del Real Madrid pero las sensaciones que no los quieren en el Real Madrid bueno yo creo que esa no es la realidad yoga a Cristiano Ronaldo sí que quieren hoy al Real Madrid y que esto termina antes tensando su un poco temen han llegado a un acuerdo

Voz 1643 26:57 lo que sí está claro mareos que en Portugal los periódicos escucha en el Larguero porque fue decirlo tuvo en mano anoche dio hoy la portada de A Bola y la de rencor salen con Cristiano se va de España

Voz 1501 27:06 claro y es la sensación que la comidilla un poco no de la concentración en Lisboa en la ciudad deportiva de la que entrena a la selección portuguesa en el amistoso de esta noche ha quedado en segundo plano porque aunque se le ve contento feliz sonriente bromeando con sus compañeros con sus mejores amigos Pepe por ejemplo que es muy muy buen amigo suyo Cuaresma que siempre esta juntos aunque leves sonriente bromeando luego es verdad que si le preguntan pregunta al entorno a los están alrededor de de Cristiano Ronaldo también en la concentración que también acompaña gente de su entorno la concentración de Portugal lo que le transmiten es que está muy descontento que el Real Madrid no le quiere que no le valora como es debido a que es una decepción lo que lo que está saliendo de la boca del Real Madrid en cuanto a la oferta de mejora que en y se acerca a lo que con lo que se conformaría que yo creo que sería alrededor como te he dicho antes del veintiocho treinta millones de euros netos por temporada yo creo que que lo vería como razonable teniendo en cuenta que él sabe perfectamente que aunque se sienta como un niño jugando al fútbol tiene treinta y tres años evidentemente no están las condiciones de pedir lo mismo que los jugadores a los que quiere medirse a Leo Messi acaba contrato el año pasado con con el Barcelona es una situación diferente y el Paris san Germain Aimar aparte de ser todo el país tan Jermaine es un jugador de veintiséis años no tienen esa ventaja pero él cree que tiene que está entre los mejores me parece correcto que que lo crea pero es verdad que empresarialmente hablando es normal que el Real Madrid no quiera hacer acercas a a esa cifra yo creo García como digo se temporal las gaitas bajará el nivel de tensión por hombres ahora un acercamiento quiero decir que no creo que se vaya a tensar más la cuerda me parece que sí evidentemente está en un mal momento la relación de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid pero con la tranquilidad que transmiten desde el Real Madrid me sorprendería que se le fueron las riendas de esta situación a al conjunto Blanco por no sé si convencer pero por lo menos por llegar a un acuerdo con Cristiano Ronaldo

Voz 1643 28:51 por lo menos lo van a intentar el de cristiana va a ser uno de los culebrones no sé si del verano pero procede en las próximas semanas el otro que hoy jueves y eso quiere decir que el Real Madrid ahora mismo una semana sin entrenador y con un baile de nombres que cada día salen nuevos

Voz 1501 29:04 sí sí sí yo yo sigo pensando que hiló cuanto también anoche il esa información

Voz 1576 29:10 que el número uno en la

Voz 1501 29:12 los objetivos de Real dices inicio Pochettino que es casi imposible recalco mucho lo del casi porque es el es un matiz que hace falta que la gente lo sepa que es casi imposible que es dificilísimo que Pochettino entrenador del Real Madrid pero que se casi viene ese matiz porque todavía no se ha producido una conversación formal entre el Real Madrid bueno para dejando de tonterías entre Florentino Pérez el presidente del Real Madrid iraní el Levy que les une una relación no

Voz 0851 29:38 hay una buena relación una muy muy

Voz 1501 29:40 al han tenido que tratar a los traspasos de Modric de Bale un tipo muy duro Daniel Levy para las negociaciones durísimo no hace falta el dinero ni él personalmente ni a su equipo el Tottenham que tienen muchos ingresos y que no le hace ninguna falta como todavía no se ha producido esa conversación directa todavía no nos han dado contra seguro aunque lo intuyen creen y saben que va a ser así todavía no está descartado Pochettino a partir de ahí pues gusta Conte gusta Klopp gusta Sari no gustan muchos entrenadores pero que ahora mismo casi casi ni se piensa en ello precisamente por eso porque Pochettino todavía no es un no contundente y rotundo que está muy difícil dificilísimo que la que la tinta todavía está fresca cuando firmó la la renovación con el Tottenham y eso lo complica muchísimo ahora hasta que Mari no vea con sus propios ojos y de boca de Daniel Levy que es imposible que por ninguna vía se puedan ser el número uno sigue siendo todavía candidato Mauricio Pochettino ahora Oscar a luego al primer día nada más terminar prácticamente en la rueda de prensa de Zinedine Zidane se marchaban a comer los que mandan en el Real Madrid Florentino Pérez José Ángel Sánchez los que manda también en la parcela deportiva como es Johnny Calafate en la parte internacional Ramón Martínez en parte nacional elaboraron una lista de de posibles entrenadores en la que el primero estaba Pochettino decían bueno esto hay que hacerlo bien no hay que hacerlo con prisa tenemos todo el mes todo el mes de junio a mi se me hace muy largo pensar que va a estar todo el mes de junio este tema pendiente pero eso es lo que transmitían después de la comida después de esa reunión en la que salía en la lista de entrenadores pues admitían que no había que hacerlo con pese a que había que hacerlo bien así que como digo todavía no es un no contundente y definitivo por por Pochettino presume casi imposible que hace que tenga que mirar más abajo la lista ya veremos

Voz 1643 31:20 pero una pista porque esto lo ha dicho el P presidente del Real Murcia Víctor Gálvez esta mañana él tiene muy claro quién va a entrenar Ramarias escucha Mario

Voz 22 31:28 sea filtrado ya lo he dicho ante la posibilidad de fichar a Guti es verdad yo estuve con Guti este jueves iba a comer con Guti pero

Voz 23 31:36 ahora dos será mañana salió Zidane que se podía eh

Voz 22 31:38 la dos días luego Florentino que se decida ya también te también puede entrenado que sigue Guti Guti fenómeno porque yo quería convencer a Guti que al Real Murcia Guti estuvo hablando con entrenadores que conocían la plantilla si le valían jugadores de la actual plantilla tenía mucha ilusión porque lo va a acordarme de él lo de Guti y eso va a ser entrenador del Real Madrid esto no puede ser del Real Murcia con la última de irse Zidane ojalá quedado dos días más

Voz 1643 32:05 está claro de Mario Guti va a entrenar al Real Madrid y por eso no puede ser el entrenador de el Real Murcia yo sí crea Víctor Gálvez que se había reunido con Guti que había hablado con él y que le quería para él Murcia ahora no sé si si creerle de que el técnico del Madrid

Voz 1501 32:19 nada tiene Pita que nombres completamente sincero que contra la historia como es ahora me da la sensación Oscar que de la que lo que cuenta es la sensación no no la sensación sino la esperanza que tiene Guti caramba es normal que él tenga la esperanza en cree que está preparado sin ninguna duda va a entrenar al Real Madrid cree que tiene no la experiencia pero si los conocimiento suficiente si sabe perfectamente lo que haya dentro como para hacerlo pero yo lo he contado también en en El Larguero en la cadena SER

Voz 24 32:43 no es la prioridad del Real Madrid darle bueno en principio no es la idea del Real Madrid darle a alguien de la cantera a un entrenador

Voz 1501 32:50 el recién formado y y caramelos

Voz 24 32:53 venerado de entrenar al Real Madrid por porque ese caramelo

Voz 1501 32:55 ya soy una ciudad salió rematadamente bien tres que salió también que casi casi es seguro que el siguiente se va a quemar es es muy difícil igualarlo siquiera yo te digo superarlo no entonces no es la idea del Real Madrid ni que Guti Mike Solari Mike Álvaro Benito que ya dejó en Carrusel que que está formándose ahora como entrenador sean entrenadores del del Real Madrid ahora que Guti haya dicho yo voy a esperar por si acaso eso sí lo entiendo porque le puede pasar una cosa parecía lo de Pochettino a ver yo creo que sí le llaman al Real Madrid el Murcia le dejarían salir en caso de que llegó a un acuerdo pero es prudente Guti dice yo voy a esperar hasta que no vea un tío sentado en el banquillo del Real Madrid de yo no hago ningún movimiento eso sí me parece lógico y me parece queda ahí saca esa esa contundencia esa confianza el presidente del Murcia pero repito en el club esa no es la prioridad ni muchísimo menos

Voz 1643 33:40 fue de veremos qué sucede en el banquillo en Madrid en el banquillo de Murcia despedimos a Mario Torrejón que cuando te vas a Rusia María

Voz 1501 33:47 sábados esto está ya calentito calentito el sábado nos vamos con gran parte de la expedición de la Cadena SER de ahí a contar todo lo primero a la a la concentración de de Portugal que eso también basta al calentito el bastante interesante estar por allí cerquita

Voz 1643 33:58 en la maleta que llevaba ventaja Laura Martínez que acaba de venir a despedirse de nosotros que te vas a Rusia el sábado hice Barça contigo así que vamos a hacer la maleta hasta luego claro es un abrazo como a Javier Tebas le gusta hablar de todo ya hemos escuchado hablar hace unos minutos de la posible pérdida de Cristiano Ronaldo para Liga que no le importa mucho pues Tebas esta mañana en un acto en el que ha estado duro que sigue por aquí también ha hablado de esa situación yo diría que anómala del Real Madrid que una semana después de la Diócesis de Ciudad todavía no tiene técnico en el banquillo que ha dicho presidente del

Voz 1153 34:30 diga lo escuchábamos seguidos ahora situaciones Ronaldo pues también la hecho de la salida de Zidane del conjunto blanco porque todo el mundo se pregunta si de alguna u otra forma por ejemplo puede afectarle a la liga de fútbol te vas ha dicho que está un poco triste con el asunto tal cual pero incide en que la liga es una competición diferente a la de hace unos cuantos años que está muy fortalecida y que lo normal es que las salidas bueno pues que el Real Madrid a la solución en un plazo de tiempo más o menos corto

Voz 0906 34:52 yo creo que esas son pandillas diferentes pero los dos dos pérdidas importantes pero bueno al Madrid

Voz 5 34:58 sin la Liga

Voz 0906 35:00 estamos ya por encima de los jugadores no económicos no siempre estas cosas a corto plazo que han poco de tristeza pero lo que tenga el Real Madrid y en cuarenta y ocho horas

Voz 17 35:13 olvidaremos todo lo que hay detrás asegura posibilidad rápido Javier Tebas no que no olvidamos

Voz 1643 35:18 porque en Madrid lleva siete días sin técnico desde la marcha de Zidane le preocupa poco eh Cristiano deje la Liga española un Cristiano Ronaldo que esta noche juega amistoso ante Argelia a las nueve y cuarto de la noche y un Cristiano Ronaldo que va a jugar su primer partido de la final de la Liga de Campeones y único antes de debutar ante España en la cita mundialista de Rusia que comienza la próxima semana la selección española que está de viaje a Krasnodar ya hemos escuchado a Javier Herráez y Antón Meana pero con ellos está de viaje otro hombre de la Cadena SER llevan en vuelo desde las dos de la tarde vamos a ver cómo marcha ese viaje de la expedición española Krasnodar cuéntanos habría el muy buenas hola qué tal Óscar muy buenas la selección que

Voz 0017 36:04 por llegar a Krasnodar a eso de las ocho

Voz 1643 36:07 la tarde más o menos sí ocho de la tarde

Voz 0017 36:09 hora rusa en España van a ser las siete cuando llegue la selección española Krasnodar estos veinticinco futbolistas que se lleva Lopetegui porque viajan también Vallejo ir

Voz 0851 36:20 Modric por si Carvajal al final no puede llegar

Voz 0017 36:22 aunque por lo que nos cuenta Javier Herráez el futbolista del Real Madrid es optimista pero en fin viajan veinticinco jugadores y al final Lopetegui iba a dar la lista definitiva de los veintitrés que van a jugar este Mundial como decimos España va a llegar a eso de las siete de la tarde hora española va a tener una recepción ahí en Krasnodar recepción de bienvenida para la expedición de la selección española después descanso en el hotel y a partir de mañana ya a entrenar a preparar este amistoso el último antes del Mundial este fin de semana el sábado frente a Túnez

Voz 1643 36:57 la gracias si nada a las ocho y media de juego general uno contáis hasta luego

Voz 25 37:02 un abrazo luego

Voz 26 37:09 a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que incluye

Voz 3 37:15 a SER Deportivos

Voz 1643 39:20 la impresión de que lo dejamos Rusia y es que yo creo que todo gira en torno al Mundial es así en esta semana ahí en el próximo mes por ejemplo Messi está con la selección argentina y allí en una entrevista con Mundo Deportivo le ha abierto las puertas a Antoine Griezmann ya ha dicho que es un jugador que está muy en forma que están ahora momento Ike si jugaran juntos a su lado seguramente se entenderían es normal Miguel Martín Talavera que cuando en el Athletic luchan a al Barça y ahora ya Messi al gran líder azulgrana invitará a Griezmann a ir al Camp Nou yo creo que es lógico que las homenajes el desenfado bueno yo creo que

Voz 1576 39:54 ya en su día se escenificó ese enfado con las palabras de de Bartumeu hoy de de Guillermo Amor con una denuncia a la FIFA a partir de ahí bueno pues evidentemente no gusta porque está haciendo todo lo posible para que Griezmann se quede un proyecto ilusionante para que el francés vea que este equipo va a poder pelear por lo máximo con los grandes equipos de Europa una buena oferta en lo económico en lo deportivo hay nombres como Sidibé o Thomas lemas que son jugadores de Del Mónaco que bueno pues Se francófonos de cómo la sintonía con Griezmann para que él se sienta cómodo es renovar a Oblak es otra de las prioridades también encima de la mesa los tenía el francés en definitiva que el equipo se está haciendo en torno a Griezmann Il las llegadas van entorno evidentemente a que se el francés se queda por eso en el club hay optimismo pero evidentemente Messi no es la primera que lo hace lo hizo Luis Suárez lo ha hecho Guillermo Amor lo hecho y a Bartomeu es algo que no agrada en el Atlético de Madrid pero que entienden que al final la decisión no la va a tomar de Barcelona la va a tomar Antoine Griezmann que entienden que cada vez hay más sintonía con lo que él ha puesto encima de la mesa el Atlético de Madrid y que a partir de ahí bueno pues no sabemos si ya antes del Mundial en las próximas horas o en la mitad del Mundial después del Mundial pero tienen claro que que hay más opciones de Griezmann se quede de las que hay de que se vaya ya a partir de ahí veremos saber cuándo deshoja esa esa flores a Margarita el el francés sobre todo dice algo para que los ciudadanos del Atlético de Madrid para que en el club esa planificación aunque te digo que es absolutamente claro que la asociación se está haciendo con un Griezmann que se quedan al Atlético de Madrid pues se puede acertó poco más claro

Voz 1643 41:31 veremos si Griezmann cambia de equipo donde si va a haber cambios seguros en el organigrama del Atlético de Madrid

Voz 1576 41:37 al menos en la primera plantilla del conjunto rojiblanco porque si ya contábamos ayer que que prácticamente lo tiene todo cerrado incluso algún miembro del del club e José Luis Pérez Caminero y como última ayer un poco el máximo responsable en los viajes de la primera plantilla del Atlético de Madrid porque la dirección deportiva que compaginaba con Andrea Berta bueno pues el el italiano estaba ya con bastante más peso que Caminero Se va ir al al Málaga sino cambia se Al Thani no Ghazi a la la situación lo tiene ya todo prácticamente cerrado va a dejar por lo tanto de ser uno de las caras visibles en la en la primera plantilla pero no va a ser la única Thiago también va a dejar de ser uno de los de Diego Pablo Simeone quiere emprender otro camino otros derroteros y empezar a mirar al banquillo como como siendo entrenador protagoniza

Voz 1643 42:24 esta no va a ser el único sabido también ya