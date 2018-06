SER Deportivos (14/06/2018)

Voz 1 00:00 aviso el Leicester Oscar sentarle

Voz 2 00:17 qué ganamos a Costa Rica y Túnez de forma amistosa empatamos con el de campeona del mundo Alemania tuvimos la deferencia de hacer lo mismo con Rusia la anfitriona Suiza la que nos dejó bendecidos en Sudáfrica y Argentina

Voz 1 00:35 unos uno está rescindido algunos sustos de precio

Voz 3 00:41 este jueves comienza el Mundial a las cuatro de la tarde inauguramos el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en el Estadio Olímpico de los friki en Rusia Arabia Saudí dudas sin precedentes comienza el Mundial IT lo contamos todo abril

Voz 4 01:10 cabe en la SER

Voz 6 01:14 Iñaki Urdangarin entrará en prisión firme de Iñaki Urdangarin de cuñado

Voz 0470 01:23 del Rey Felipe VI confío plenamente convencido de su inocencia y que siempre ha estado asesorado prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos el dinero público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta nuevo acuerdo el toda mi vida profesional en todo

Voz 7 01:53 los mínimo detalles

Voz 0470 01:54 así que el estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel

Voz 8 01:58 a ir más opción que decretase el ingreso es enorme

Voz 7 02:01 a todo sobre

Voz 0470 02:03 todos los personas con responsabilidades públicas cedemos el deber de observar un con

Voz 9 02:12 habrá Dane SR

Voz 0699 02:16 historia de España

Voz 10 02:21 no

Voz 2 02:25 aquí estamos saludo desde Moscú desde el módulo de la Cadena SER en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho el día en el que da comienzo al campeonato del mundo con el partido inaugural entre los anfitriones en la selección garantizó

Voz 11 02:37 SER Deportivos mundial dos mil diez

Voz 0699 02:45 mundial dos mil dieciocho estamos en el día en el que empieza el Mundial estamos a un día de que en España su primer partido ante Portugal hoy por fin rueda el balón y el está que unos liquidará comienza un campeonato para que hasta ayer éramos terceros favoritos en las apuestas en el tras el terremoto Lopetegui cualquiera sabe dónde estaremos ellos es que hay ganas hablar de fútbol más del nueve de quién jugará de lateral mañana ante Portugal que de traiciones e Historia subterráneas que las ávido dicen en el proceso de salida de Julen de la selección y su llegada al Madrid por cierto Lopetegui llegaba de madrugada a España después de haber pasado sus horas más duras como profesional en lo personal iba a ser presentado esta tarde a las siete como técnico del Real Madrid el Mundial en definitiva arranca hoy en Rusia el siguiente se jugarán Qatar el recién decidido después en dos mil veintiséis en Canadá Estados Unidos y México y este es el recibimiento que le ha dado esa candidatura de mundial dos mil veintiséis ya no sino una realidad Diego Armando Maradona

Voz 12 03:39 los canadiense eran bueno los esquiadores se todo lo que quieran los americano quisieran hacer

Voz 14 04:04 co o abra si lo o

Voz 1 04:07 Alemania como mérito bomba bomba fuera

Voz 0699 04:09 fuera pero de México Canadá y Estados Unidos es donde veo yo a Maradona para dentro de dos Mundiales pero no rollo vamos a situar los escenarios Cassano sin noticia como siempre en los titulares de este SER Deportivos por llevo de viaje por medio Rusia España abandonado Krasnodar que ha viajado al lugar donde va a disputar su de partido a Sochi donde mañana juega ante Portugal titular de la España de hierro Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 15 04:33 hola qué tal Pacojo muy buenas tardes si así se llama España la España de Fernando Hierro porque ya es historia la España de Julen Lopetegui que curiosamente se va a presentar en el Bernabéu a la misma hora que va a entrenarse España aquí en Sochi lo va a hacer a las seis y media media hora antes va a comparecer en rueda de prensa el propio Fernando Hierro ir El capitán Sergio Ramos mucho calor en Sochi

Voz 0514 04:57 buena temperatura todavía mucho

Voz 0919 05:00 ambiente España quiere ya debutar en este Mundial la España de hierro la verdad es que queda bien potente como es lo más

Voz 0699 05:07 Nuestro rival Portugal en que está ahí de qué se habla en su marcaje estos días Mario Torrejón muy buena

Voz 1501 05:12 hola Pacojo muy buenas a eso de las diez de la mañana hora local o la de rusas e abandonaba la tuvo en autobús hacia el aeropuerto había cogido un vuelo que la dejado a medio día las doce de la mañana hora de Rusia llegaba a Sochi con veintitrés futbolistas todos sanos para Fernando Santos el entrenador portugués que esta tarde va a hablar en rueda de prensa oficial junto con un jugador justo después de que lo haga la España de hierro

Voz 0699 05:30 España Portugal es lo más importante ya para nosotros pero no nos despistemos el campeonato ya empieza hoy y lo hace en menos de dos horas con el partido inaugural entre Rusia Arabia Saudí en el estadio los Nicky ya el equipo de la Ser cuéntanos Lluís Flaquer muy buenas tardes qué tal

Voz 1610 05:42 Pacojó muy buenas desde el estadio Louis Nicky a puertas abiertas dos espectadores más madrugadores ocupando sus platas en las gradas que va

Voz 1509 05:48 a llorar para ver este partido inaugural que no

Voz 1610 05:50 en el mejor de los carteles juegan Rusia Arabia Saudí pero sí la mejor de las etiquetas porque con él arranca por fin el Mundial ya están los jugadores rusos

Voz 0231 05:58 estando el césped que tiene por cierto un aspecto

Voz 1610 06:00 pero como te decía arranca a las cinco de la tarde L'Hospitalet

Voz 0231 06:04 tiro Néstor gitana antes la ceremonia de inaugura

Voz 1610 06:06 con todo lo va a presidir hoy en el Stadium

Voz 7 06:09 estemos con el presidente ruso Vladimir Putin Adam

Voz 1509 06:11 los míos pero en medio del Mundial en los alrededores de él aparece Griezmann su futuro un anuncio hay mucha incertidumbre y parece que muy poco sentido común cuéntanos lo último Miguel Martín Talavera muy buen

Voz 1576 06:22 más tarde qué tal muy buenas tardes pues parece que la decisión se va a tomar esta noche y se va a tomar en televisión un documental han vivido dos meses con el principito hasta la toma de la decisión más importante de su carrera deportiva al los compañeros de Movistar Plus que esta noche la decisiones se llama el documental a las nueve y cuarto de la noche en cero es donde presuntamente Antoine Griezmann va a decir si se queda Joseba del Atlético de Madrid

Voz 1509 06:45 qué flipper el Mundial ya empieza a coger color pero el resto

Voz 0699 06:47 deportes se mueve en España el protagonista es alguien que hasta hace horas estaba aquí en el Mundial el ex seleccionador que esta tarde será presentado como nuevo entrenador del Real Madrid Paco Hernández

Voz 0700 06:56 partir de las siete de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu Julen Lopetegui va a tomar las riendas como nuevo entrenador del Real Madrid además el Atlético de Madrid confirmó ayer la renovación de Jíménes hasta dos mil veintitrés ya a la espera de lo que diga Griezmann tiene cerrado al central joven argentino New ven Pérez y en Inglaterra ya conocemos el calendario de la Premier que va a empezar el doce de agosto con un arsenal City es decir un duelo entre Emery que debuta con el Arsenal Pep Guardiola

Voz 0699 07:20 no tuve hace repetir el nombre del de aldea in Ojeda lo que sucede fuera del fútbol en España que va muy y muy de motor Toni

Voz 16 07:25 anoche comenzó la final de la Liga Endesa ACB Real Madrid noventa Baskonia noventa y cuatro Victoria vitorianos que trasladarán el factor cancha a su favor mañana segundo partido también Whiting Center a las diez y cuarto de la noche en motor esta noche termina la clasificación de las veinticuatro Horas de Le Mans en la primera tanda de tres el mejor tiempo llevaba el nombre de Fernando Alonso así que empezaron bien las colas para asturiano de cara a esta prueba de resistencia que se disputa este fin de semana ya en fútbol sala hoy a las nueve y cuarto tercer partido de la final de Liga en el Palau entre Barça y Movistar Inter gana Inter será campeón de Liga

Voz 0699 07:54 gracias Toni situados todos los escenarios de la noticia vamos al desarrollo las tres y siete minutos estos respondimos vamos salió ya

Voz 0699 09:34 lo primero siempre lo nuestro lo primero siempre lo de España nuestra selección se encuentra ya en el lugar donde mañana se juega el partido ante Portugal hemos cambiado Krasnodar por Sochi bueno nosotros y los enviados especiales de la Cadena Ser así que vamos a ordenarlo todo bien como ha sido el viaje que esperamos para las próximas horas Javier Herráez

Voz 15 09:52 pues muy cortitos Un viaje nada cuarenta y cinco minutos en en avión la selección española se ha despertado en su academia de Krasnodar ya con Fernando Hierro al frente al aeropuerto de Krasnodar para llegar aquí a Sochi cerquita el aeropuerto donde están descansando los futbolistas después de la merienda la charla con un pequeño vídeo que va a ofrecer a Fernando Hierro se van a dirigir a la rueda de prensa a las seis de la tarde hora española el propio Fernando Hierro y Sergio Ramos y bueno vamos a ver lo que dice el capitán Sergio Ramos creo que evidentemente hablamos de una persona muy importante en la selección española el gol él quería el bloque del Real Madrid que Lopetegui siguiera como técnico de la selección española de fútbol pero del mal el menos lo contábamos ayer hay una buena relación muy buena relación con Fernando Hierro Sergio Ramos y Fernando son amigos conocen del Real Madrid y evidentemente de muchas aventuras en el mundo del fútbol por ahí va a haber pocos cambios si la dirección va a ser muy distintas pero el trabajo ya está hecho y tampoco Fernando Hierro quiere cambiar mucho como digo Sergio Ramos va a comparecer en sala de prensa Illa solamente se piensa en el Mundial se quiere

Voz 0017 10:55 borrarlo anterior aunque es difícil para todos

Voz 15 10:58 es queda evidentemente la retina hasta la fotos a todavía Lopetegui en Krasnodar como contaba anoche Antón Meana con el presidente de la Federación Luis Rubiales pero habrá cambio de foto al cambio de técnico España busca su Mundial aquí en Rusia

Voz 0699 11:11 cómo han sido las últimas horas del nuevo seleccionador nacional cómo se están moviendo con los jugadores quienes subgrupo de confianza lo que no pueda contar Adriá Albets muy buenas tardes hola Pacojo qué tal muy buenas bueno

Voz 0017 11:20 pues esta tarde va a dirigir el que será su segundo entrenamiento como seleccionador español en el escenario del partido de mañana el estadio olímpico de Sochi donde estamos ahora mismo ayer Fernando Hierro ya se puso al frente de la selección por la tarde en Krasnodar antes de empezar el entrenamiento

Voz 0699 11:36 reunió a los jugadores sobre el césped

Voz 0017 11:39 durante unos minutos estuvo dando una charla para pedirle sobre todo unidad y trabajo ir su objetivo al final es que a partir de los resultados empezando sobre todo por el de mañana todo vuelva a la normalidad en un primer momento cuando Rubiales le ofreció el cargo hierro como hemos ido contando varias veces ya dijo que no pero al final aceptó y lo asume como un reto como una oportunidad que ni se planteaba cuando vino el lunes al larguero a las seis de la tarde hora española antes del entrenamiento va a dar ruedas de prensa y escucharemos cuáles son las sensaciones antes del debuta aquí en Sochi mañana frente a Portugal recordemos que su cuerpo técnico estará formado además de por los preparadores que hay aquí en Rusia por Julián Calero por Marchena Castrejón que ya están llegando aquí a Sochi

Voz 0699 12:27 las toda la información La Chunga de verdad la va a bailar Antonio Romero que esperas de Fernando Hierro como seleccionador como crees que jugará España le da tiempo a cambiar Fergó Antonio Romero muy buenas

Voz 0017 12:35 empezar por el final no no le da tiempo a cambiar nada nada más que el ambiente que se podía haber convertido en irrespirable

Voz 7 12:41 en la en la caseta en El Vestuario

Voz 0017 12:43 con los internacionales yo creo que futbolísticamente Fernando Hierro que como nos dijo el otro día en El Larguero ha estado prácticamente presente en todos los entrenamientos desde que comenzó la concentración lo tiene todo muy claro va a ser el equipo de Lopetegui luego ya con la dirección en el banquillo de Fernando Hierro pero en cuanto a nombres no tiene mucho que cambiar porque todos más o menos tenemos el equipo con la duda del delantero centro absolutamente claro desde hace varias semanas en lo futbolístico ayer no fue muy explícito pero por lo que podemos conocer a Fernando Hierro va a querer la pelota va a querer la posesión pero también va a ser vertical que era exactamente Pacojo lo que Lopetegui quería de su equipo cuando tenía que defender y cuando tenía que tocar la pelota rápidamente de centro del campo para delante vamos a un equipo muy parecido al de Lopetegui de momento Hierro puede aportar en lo técnico poco pero su personalidad creo que se va a notar en el banquillo

Voz 0699 13:32 yo creo que está claro lo que cuenta Antonio Romero pero vamos a ayudar un poquito más a Romero y a los oyentes a entender qué podemos esperar de Fernando Hierro con alguien al que ha entrenado le ha ido muy bien con él Toché se salió en el Oviedo cuando entrenaba Fernando Hierro se muy buenas tardes eh tú qué esperas de Fernando Hierro en la selección Toché a ver si ahora vamos a escuchar a al jugador del Oviedo teme nos escuchan no te preguntaba por Fernando Hierro y lo que podemos esperar de él en la selección

Voz 21 14:02 bueno Fernando VI por algo se caracteriza el fútbol Si bueno tiene mucha experiencia Si yo creo que ha sido valiente ha sido valiente por por coger al equipo en estas situaciones muy bueno pero yo creo que lo principal es que que él en el trato con el jugador es inmejorable eso pero bueno yo creo que que al final entre entre entre vendido jugador sacarán esto adelante yo confío plenamente

Voz 0699 14:29 es bueno tener entrenadores y seleccionadores creen antes Toché haya sido jugadores verdad

Voz 21 14:34 sí sobre todo porque porque de primeras ya una vez que entran Vestuario respeto ya ya lo tiene Si bueno él es una persona que que como jugador no ha conseguido todo oí por lo menos yo creo que los jugadores puedan estar abiertos a a escucharlo y sobre todo también

Voz 0699 14:49 al ataque vertical así nos decía Romero que podemos esperar la selección española así va a ser no Toché

Voz 21 14:56 bueno el equipo es muy diferente al que él no me hubiera no había ningún Iniesta ni nadie hablar así pero

Voz 0699 15:05 estabas tú eh bueno

Voz 21 15:06 el el yo creo que que que bueno en ese sentido me tocará cojo no porque ajena a la selección tiene tiene un sistema de una forma dijo que ya lleva de muchos muchos años entonces yo creo que en ese sentido la forma de juego no tiene nada no no va no va no va a cambiar mucho y si sigue yo creo que Mickey uso experiencia y su si su forma de como él jugaba no hubo su personalidad que que no va a intentar programas

Voz 0699 15:31 te digo una cosa más cuando llegó el tsunami y Se destituyó a Lopetegui llegó Hierro te enteraste que el paso por tu cabeza Toché

Voz 21 15:41 bueno me me alegré me alegré porque es es súper buena persona no así algunos vuelvan a todos los el Oviedo es que como persona es diez Illa humildad no en el siempre después de todo lo que he conseguido Nuestras Miki eso militar que bueno que no sorprende no te alguien como él que que juegan el Madrid gana tantas cosas como bueno de a más Si intentaba estaba bueno eso no

Voz 0699 16:07 pues vamos como eslogan la España de hierro mola eh

Voz 21 16:13 sí sí sí ojalá ojalá que Hierro pueda conseguir el Mundial y bueno y que me dar una alegría a todos

Voz 0699 16:20 te agradezco el ratito en SER Deportivos un abrazo muy grande un abrazo a nosotros dejamos lo de hierro pero no la decisión de las últimas horas que es el relevo del banquillo español el cambio de Lopetegui que anoche habló Luis Rubiales con Manu Carreño mucho en el Larguero Antón Meana

Voz 0231 16:35 pues sí dejó frases muy importantes Luis Rubiales que esta mañana ya quería pasar página ha viajado en el avión de la selección hasta aquí hasta Sochi su primer viaje oficial como presidente a un partido de mundial con la selección española y ayer les explica ahora por ejemplo a Manu Carreño que él realmente no sabía absolutamente nada de las negociaciones yo no sabían nada

Voz 4 17:00 de nada estado sentado junto a Julen junto al resto de componentes del cuerpo técnico día tras día hasta que me marché a Moscú por por el que malamente no vamos vamos a ver cedido no te digo que que eso es incuestionable pido desde aquí que nadie se atreva a ponerlo en duda porque entonces probablemente tenga que sacar los mensajes que tengo

Voz 7 17:25 mensaje con

Voz 4 17:28 que no que era una muy enfadado muy enfadado por por como se ha hecho eso no quiero que nadie tenga la me lo dijo

Voz 0699 17:36 parece que no queda la más mínima duda pero eh eso dejaba algo sobre la mesa si estaba tan molesto el presidente de la Federación tomaría Anton acciones legales contra el Real Madrid

Voz 0231 17:47 no de hecho ha sido más ruido que una noticia de por sí porque en ningún momento la Federación se lo planteó con firmeza sí que lo estudiaron como una posibilidad como se estudian cualquier posibilidad en un momento de crisis pero Rubiales lo tenía claro y así lo explicaba anoche en El Larguero

Voz 4 18:04 decididamente no y además voy a plegar porque más allá de que sea negociado con contrato en vigor de que no se no haya comunicado nada y demás lo importante ha zanjado nosotros no vamos a ir nunca contra un club español vamos a tendría que hacer un asunto casi de de derechos humanos seguramente ellos saben también que la forma no han sido la mejor de Juan

Voz 7 18:25 por lo habéis valorado pero no aberraciones no yo

Voz 4 18:29 ha planteado he dicho que no López

Voz 0699 18:31 hoy es historia en la selección pero es presente en el fútbol y la decisión ha sido tan controvertida tan difícil de entender que hemos ido al pueblo de Julen Lopetegui bueno hay dos Roberto Ramajo hablar con sus gentes sobre el cambio en la selección por el Madrid hizo sus convecinos están un poco así así

Voz 16 18:47 sí bueno al final el eh pues hombre la salido eso pues ha decidido es una decisión propia of bueno parece bien mal pues no pues eso la oportunidad que lo ha salido hoy puede soy él ha aprovechado ahí yo creo que la selección pues tendría que haber esperado aunque sea hasta después del Mundial pues para

Voz 0470 19:05 la policía no no sé montar poner yo creo yo creo que sea

Voz 0455 19:16 que no al Real Madrid tampoco lo ha hecho él muy mal muy mal hecho porque me parece muy bien que busque sus intereses con habiéndose marchado al Madrid pero podía haber buscado otra forma de de de hacer de gas por lo menos de darlo a conocer porque sí que podía Alfredo sin que hubiera querido pero si me lo llevaba a conocer por lo menos ya

Voz 0699 19:39 la opinión pública no así opinan sus convecinos en Asteasu en Guipúzcoa los que conocen mejor a Julen Lopetegui el caso es que Lopetegui ya están España han llegado de madrugada esta tarde lo presentan como nuevo técnico del Real Madrid Pedro Fullana si la presentara a seis de la tarde

Voz 0231 19:52 en el palco del estadio Santiago Bernabéu va a tratar de pasar página tras las peores horas de su carrera deportiva aterrizaba en Madrid con rostro serio visiblemente cansado y pasando factura a las últimas veinticuatro horas Lopetegui su equipo aterrizaba en Barajas cinco menos cuarto la madrugada ya bajo control del Real Madrid los miembros de seguridad del conjunto blanco que les recogieron una furgoneta negra con cristales tintados custodiados por la policía para evitar precisamente la imagen del ex seleccionador esa vuelta a Madrid una semana justo después de viajar con el equipaje lleno de ilusión por la puerta de atrás en silencio de noche poniendo fin a ese culebrón que tanto le ha sorprendido las últimas

Voz 0514 20:25 las

Voz 0699 20:26 vía de madrugón para Julen Lopetegui para Pedro Fullana que estaba allí en el aeropuerto sólo una cosa más el Real Madrid desmentirán Rubial el sobre la versión de la negociación Mario Torrejón en la rueda de prensa adelantar

Voz 1501 20:36 qué tal Pacojo muy buenas creo que eso lo vamos a escuchar a Julen Lopetegui dar su versión de los hechos que no es poco porque no lo hemos escuchado en la concentración de la selección española en Krasnodar porque finalmente ese como todo el mundo sabe Se suspendió esa comparecencia pero creo que al único miembro de bueno evidentemente va a haber discursos Florentino un discurso de bienvenida y poco más

Voz 1576 20:52 las después en la sala de prensa estará junto

Voz 1501 20:54 Emilio Butragueño pero Emilio Butragueño evidentemente tampoco va a dar la versión del Real Madrid aunque probablemente se lo pueden preguntar ya veremos si dice algo pero no creo que sea el día hoy en la que escuchamos la versión de Real Madrid pero yo creo que la más importante de todas

Voz 0699 21:06 por dos veces la primera persona va a ser la de Lopetegui que si la va a contar bueno pues Lopetegui hablará esta tarde y lo escucharemos en la sintonía de la Cadena Ser y claro como estos una mezcla de sabores ya que detengo aquí Mario bulle aprovechar para que no cuenta es la última hora del rival de España de Portugal al que han marca da al detalle durante los últimos días cómo están ellos de cara al partido de mañana martes

Voz 1501 21:25 esta misma mañana a las diez cuando era una rosa ingrato Bosé montaban en autobuses iban directamente al aeropuerto te decía que sobre las doce del medio día más o menos han llegado a Sochi

Voz 7 21:34 es de de la expedición de de Portugal como Marbella ya están en

Voz 1501 21:38 dado que la vida veintitrés futbolistas todos sanos para Fernando Santos que habla esta tarde te decía que hablaba después pero no es el es el local con lo cual habla antes de hecho habla a las cinco en la tarde hora local en apenas cuarenta minutos

Voz 7 21:49 poquito menos me decían desde esa Gonzalo

Voz 1501 21:52 tracción que ahora precisamente ahora es cuanto más desconfían de España estar herida así que ya veremos bueno

Voz 4 21:57 claro

Voz 0699 21:58 no pueden decir otra cosa el Portugal España se juega mañana pero hoy arranca el Mundial All ciego al estadio donde comienza todo llame

Voz 3 22:05 SER Deportivos mundial dos mil dieciocho Francisco José Delgado ahí

Voz 22 22:12 están ya en falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 3 22:22 celebra la llegada de la selección Opel lleva el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S A U esta fin de mes consulta condiciones en Opel punto es

Voz 1 22:55 deporte con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 0919 23:00 un que vas pues voy con todo fútbol baloncesto automovilismo tenis las noticias las voces de los protagonistas el análisis lo mezclamos con buena música y unas pocas opiniones del Whatsapp de los oyentes que son los que más sabe o al

Voz 23 23:14 venga que como siempre destacó Gasol

Voz 7 23:17 la cumbre aquí

Voz 24 23:19 estoy disfrutando hoy nuestro programa

Voz 7 23:22 muy buenas tardes hombre

Voz 0470 23:25 estas del delito por lo visto está analizando problemas pero el problema

Voz 0919 23:31 de media hora de radio para ponernos al día a las ocho y media en la SER

Voz 0699 25:23 pues seguimos viviendo el Mundial regresa a la competición a la cita del día a las cinco de la tarde se juega el partido que hará que empecemos a hablar más de fútbol de menos de fichajes rumores y cosas así en el estadio de los Nicky ya al equipo de la Cadena Ser hola Lluís Flaquer de nuevo cuéntanos muy buenas tardes

Voz 1610 25:38 hola Pacojó qué tal muy buenas desde el estadio de Airbus Nicky que va a albergar a partir de las cinco de la tarde el partido inaugural de este Mundial de fútbol Rusia dos mil dieciocho juegan los anfitriones y Arabia Saudi el partido como decía quitara tiene el mejor de los carteles pero sí la mejor de las etiquetas porque es con el que arrancará el torneo ya están los jugadores de ambas selecciones en el estadio y como te decía va a empezar a las cinco de la tarde llegan los rusos en cuanto a lo deportivo con muchas dudas a su mundial suman siete partidos consecutivos sin ganar todos ellos amistosos tienden a como principal argumento al delantero es inmoló Cheryshev en principio apunta al banco Ello ya aspiran cuando menos dos anfitriones a pasar de esta fase de grupos recordemos que el grupo lo completan

Voz 1509 26:19 hay Egipto en cuanto Arabia Saudí no entraré

Voz 1610 26:22 los al detalle aunque sé que te mueres de ganas de lo que puede ser su once titular Iker remarca que esperamos ver durante el Mundial se supone que algo más de lo que hemos visto en la Liga española a los que han estado Leganés Villarreal hilarante curioso lo del banquillo de Arabia Saudí está Pizzi no logró clasificar a Chile para el Mundial pero sí se ha hecho con el banquillo de Arabia Saudí como decía en este partido inaugural que había otra arbitrará el argentino Néstor puritana arranca con el arrancará el Mundial a las cinco de la tarde

Voz 0699 26:48 bueno con eso arrancar el Mundial desde la cinco arrancará de otra forma con la ceremonia

Voz 9 26:53 de apertura eh

Voz 0699 26:57 las maestros y maestras de ceremonia de esa ceremonia nosotros tenemos nuestra maestra para esa fuente que que vamos a tener ahí María apretones de que va a ir muy buenas tardes

Voz 1509 27:05 el plan esta tarde pues fíjate va a ser una ceremonia más breve de lo anormal esperan que no pase de media hora y además no sólo va a tener lugar en el césped del estadio sea quieren sacarla también a las calles del país la estrella indiscutible Ronaldo Nazario dos veces campeón del mundo que va a ser el maestro de ceremonias y un niño un niño de la calle cuyo sueño es ganar algún día el Mundial que va a ser el otro protagonista junto con Xavi vaca esa famosa mascota ya el balón oficial el es tal que es un homenaje al primer balón Adidas que se hizo ex profeso para mundial la terna de estrellas esta noche la van a completar la soprano rusa Gary fulmina el cantante británico Robin Williams es una historia curiosa porque es Robin Williams lleva dos años vetado aquí es una canción que se llamaba Party like arrasan que es algo así como pasárselo común ruso en la que ponía a caldo a toda la aristocracia rusa evidentemente aquí pues no era muy bienvenido bueno pues hoy se ha acabado ese veto va a actuar va a cantar Lemmy entre Thein You ya te digo que va a ser la gran estrella esta ceremonia en la que evidentemente no va a faltar el toque folclórico en el que solamente dos duras una quién va a entregar el trofeo que hace cuatro años a una Alemania se había especulado con Iker Casillas pero lógicamente nosotros por desgracia la perdimos hace ya cuatro años y la otra gran duda es cuánto va a durar

Voz 7 28:30 discurso de Putin la le ha pedido

Voz 1509 28:33 el presidente muy amablemente por favor

Voz 7 28:35 ETA no amables darnos es que

Voz 1509 28:38 hace cuánto iba a durar el presidente ha dicho el país es mio el estadio el mío yo decido cuánto va a durar así que hasta una hora antes no se va a saber cuánto qué va a decir que esa es otra cosa que está en la un poquito asustada porque lo que pretende es que solamente se hable de fútbol en ese discurso así que esa va a ser la ceremonia el Time sólo los

Voz 7 29:00 de futuro tenemos certezas tenemos incógnitas con respecto a todos ellos

Voz 0699 29:04 el color en la grada ambiente ahora hay media del arranque del partido micrófono inalámbrico de la Cadena SER Pedro Morata muy buenas

Voz 1704 29:10 Tarrés hola qué tal Pacojo bueno pues la verdad es que son auténticos ríos multicolor en lo que estamos observando por todas las entradas a este estadio de los Nicky hemos visto aficionados incluso de muchos de los países que no juegan hoy precisamente Mi Rusia Arabia Saudí he visto aficionados de Egipto visto aficionados de Costa Rica pero van a tener que venir de muchos países para llenar este estadio unos Nicky con ochenta y un mil espectadores y sobre todo porque dan un buen caña eso hoy el coste de las entradas para este partido inaugural luego bajará a más o menos la mitad al menos para la fase de grupos pero Pacojó atención hay tres categorías para poder sacar entrada en este estadio en la máscara cuesta cuatrocientos cuarenta euros para hoy la mediana trescientos veinte euros y la más barata ciento ochenta euros bueno en realidad la más barata costaría cuarenta y cinco pero hay muy pocas localidades de ese sitio durante toda la mañana hemos tenido un sol veraniego ahora asoman algunas nubes esperemos que el partido inaugural no sea pasado por agua más allá del mandato que está sufriendo el césped en este instante una eh

Voz 0699 30:10 partidos a las cinco desde las cuatro lo contamos en Carrusel y hasta entonces seguimos en Serres

Voz 0699 31:26 al embajador de España en Rusia para que no

Voz 11 31:29 de Ignacio Ibáñez Rubio muy buenas tardes hola buenas tardes el que espera de este Mundial

Voz 1390 31:34 los pues la verdad es que esperamos que sea una una una fiesta una fiesta del del fútbol pero buena Fisas también pueden ser encuentro entre diferentes países y los españoles lógicamente esperamos que podamos conseguir otra estrellita más pero vamos siempre estas cosas siempre complicadas pero lo vamos a yo creo que lo vamos a intentar entre todos

Voz 0699 31:52 embajadores usted muy futboleros de cero a diez cuánto les gusta el fútbol

Voz 1390 31:56 pues a mí estaría más cerca del diez y del cero

Voz 0699 32:00 eso está muy bien e ir del cero al diez en qué le pone un diez a nuestra selección

Voz 1390 32:05 pues mira yo lo que sí he visto estuve locas tuve la ocasión de estar en el partido amistoso en Krasnodar lo que les pondría el diez es en el en el espíritu de equipo ahora es que les vi a todos ellos muy trabajando juntos muy convencidos de que evidentemente es un reto complicadísimo ganar un Mundial pero que tienen ganas tiene saber hacer porque habrá demostrado durante todo el tiempo de preparación yo recibí les vi como un grupo muy muy unido y eso yo creo que en un deporte como es el deporte como es el fútbol que es un

Voz 11 32:34 en los deportes de equipo es importante

Voz 0699 32:37 eso sí menuda convulsión nos han dado en la previa con lo de Lopetegui Jerry todo esto eh

Voz 1390 32:41 la verdad es que sí la verdad es que sí vamos a ver si son capaces pues con el ahora ya el nuevo equipo a al frente con con Fernando el hierro que también tuvo ocasión de ver como es lógico gente todavía en su posición anterior a ver si ellos Si todos los jugadores y lógicamente pues también el equipo de la Federación son capaces de llevar este a este a este equipo a a lo más alto que sea posible pasador que piensan lo

Voz 0699 33:04 esos de nosotros por ejemplo que costumbre nuestra resulta chocante

Voz 1390 33:08 pues la verdad es que yo creo que en el fondo somos un país bastante querido yo creo que que lo vais a tener la ocasión en los nuestros contactos con la gente aquí de España no les gustan muchas cosas les gusta nuestro buen clima

Voz 0231 33:22 es usted nuestro carácter la forma también de ser

Voz 1390 33:24 gente abierta les gusta que somos un país con con con cultura que apreciamos la cultura ellos también lo son les gustan les gustan muchas cosas qué cosas les sorprende pues quizás a lo mejor ellos censo más en su primer contacto con con con las personas especialmente quizás como extranjeros son lo mejor más fríos

Voz 21 33:43 somos nosotras nosotros recibimos sí

Voz 1390 33:45 la muy con con mucho cariño a todo el mundo ellos quizás un poquito más reservados en el primer momento pero cada vez que una vez que pasa ese momento son igual de igual de afectuoso si yo diría que que la selección si todos vosotros y nosotros que estamos trabajando aquí en en en Rusia no es un país donde nos encontramos nos encontramos bien

Voz 0699 34:06 eh que para el que no desde escuchando que vaya a viajar en los próximos días a Rusia que es lo que no se debe perder que debe probar que que debe hacer aquí

Voz 1390 34:14 yo creo que la parte de los que vengan al al al Mundial intentar ver los mayor número de partidos y seguir a la selección en todo esto en todo momento pero yo diría el componente cultural de su país riquísimo en en en en sus museos en sus actividades culturales me dicen yo no pude estar ayer en la en la en la gala que organizaron en el en el en la en el Kremlin la plaza de la Plaza Roja que organizaron de de música clásica con ópera y que me dicen los que pudieran participar que fue maravilloso con lo cual yo diría que cualquier actividad que sea del mundo artístico y cultural en Moscú y en Rusia general esa no perderse

Voz 0699 34:50 no es Hinojosa mojones en octavos qué hacemos

Voz 1390 34:54 bueno habrá que ganarles yo sé lo que les digo a todos los rusos yo digo hombre que me hubiera sido siendo embajador aquí en en Rusia evidentemente hubiera sido una final España Rusia y que España ganase estábamos con ellos antes pues evidentemente no Nos quedará más que ganar los ellos lo que tienen una admiración era un punto de vista futbolístico sobre el fútbol que España ha jugado en los últimos tiempos el hecho de que hemos sido yo creo que muy fieles a ese a ese estilo ellos lo admiran ellos está en un proceso de yo diría de reforma de hoy la administración de su de su fútbol tiene muchas ganas de que su equipo tenga un buen resultado saben que va a ser difícil no no no son demasiado optimistas pero yo siempre les digo oye que se organizaron un Mundial hay muchas muchos premios evidentemente uno de ellos es ser campeón pero creo que para Rusia al campeonato del mundo es una ocasión magnífica para enseñar lo que es este país lo que es esta gente yo creo que eso es lo que ellos van a intentar poner en en valor como es lógico al margen también del fútbol que esperan llegar lo más arriba posible

Voz 0699 35:53 pues que les salga estupendo en la organización pero que lo ganemos nosotros vale

Voz 1390 35:56 eso sin duda sin duda eh que nosotros por nuestra parte pues estamos también contando poner nuestro granito de arena desde la embajada desde nuestro Consulado gente también del Ministerio de Interior pues para intentar hacer que los españoles que vengan que esperamos que vayan siendo cada vez en mayor número pues tengan las mejores condiciones que se encuentren bien yo creo que las autoridades están volcadas a ello como es lógico pues hay siempre que seguir las indicaciones que ellos mandando en cada momento pero que sea sea realmente una a una como decía al principio que sea una fiesta dejemos pues lógicamente pues son un gran éxito de la selección española

Voz 0699 36:29 que entregan a mano el traductor de Google que eso sí que en oro

Voz 1390 36:32 eso de falta hace falta a la verdad es que si a ellos han puesto un despliegue de voluntarios todo lo que hay que son gente que hablan ya más idiomas muchos de ellos hablan español pero es cierto que que todavía Rusia en ese sentido es un país donde los idiomas extranjeros es un buen no no no no son tan conocida o sea que si el traductores nos es muy útil puso al embajador también lo utilizo muy a menudo

Voz 0699 36:53 pues embajador es pasiva eh

Voz 1390 36:56 esta FIBA muchísimas gracias de verdad que que vaya todo que todo muy bien para para todos incluso a vosotros los profesionales que eso desde el fondo a los que no os vais a contar cómo es como es Rusia como es el Mundial no ensayos o vamos a seguir todos mucho en la radio en la televisión y en todos los medios

Voz 0699 37:10 pues ha sido un placer muchísimas gracias un abrazo

Voz 0699 38:57 tienes que estamos ante el Mundial más tecnológico en teoría

Voz 7 38:59 Gil para el árbitro pero quién sabe si el Madrid pero yo sé que nosotros contamos con el mejor para Arsys

Voz 0699 39:05 Eduardo Iturralde González ahí tu muy buenas hola muy buenas tardes será el Mundial del barrio

Voz 0514 39:09 esperemos que no esperemos que sea el Mundial de fútbol y que el Barça use poco

Voz 0699 39:13 en tren nociones que hasta yo entienda para qué servirá para que no y en que nos tenemos que preocupar con lo del

Voz 0514 39:18 bueno pues lo más importante es que sirve para cuatro supuestos pero para cuatro claro supuestos es decir no es nada que pueda interpretar al árbitro sino que sea un error claro no es es el la esencia de la decisión del bar es error claro por lo tanto error claro que es en gol error claro es en tarjetas rojas error claro penaltis error claro es en qué te equivocas de amonestar aunque al cinco ya al cuatro en esos cuatro supuestos que sean errores pero no que sean interpretables y lo más importante creo yo que es lo que parece ser que quiero decir es que todos los goles van a ser revisados

Voz 0699 39:53 desde el inicio que quieres ir desde el inicio

Voz 0514 39:56 vamos a poner el ejemplo claro dos equipos España Alemania Alemania ataca España recupera el balón si el España recupera el balón en falta el árbitro no lo ha visto sigue el juego mete gol inmediatamente si se ve Se va al inicio de jugada en hizo Juanda España recuperó el gol en falta se pita falta qué pasa que si esa falta cuando tú recuperas el varón pasan dos minutos España sigue con el alemán ese golazo sigues tocando sigue tocando sigue tomando un equipo y acaba en gol vuelves dos minutos atrás

Voz 0699 40:24 ah claro entiendo porque es en inicio de

Voz 0514 40:27 en recuperación como Huff madre mía

Voz 0699 40:30 el único supuesto claro esperemos que no pase mucho eso de hecho no tiene porqué pasar mucho pero claro es verdad que decir puede pasar sí sí puede liar iba a decir es una barbaridad pero bueno puede liar la de Dios no sé si lo acaba diciendo no

Voz 7 40:42 yo siempre síntomas de bar con B pero me da la impresión de que voy a tener que acostumbrarme al barco nube mucho pero bueno tengo y tú aquí para que me vaya dando nociones de Bart de ojo de halcón de todo lo demás

Voz 0699 40:53 un placer igualmente he tengo más eh

Voz 7 40:58 a quién

Voz 0699 41:04 mundial cada detalle

Voz 1 43:05 así lo juro es uno de esos acontecimientos que tiene una capacidad de excitar curiosidades inesperadas les pasa como a los Juegos Olímpicos que es un acontecimiento en el que de repente nos encontramos interesadísimo por cosas que nunca habíamos antes atendido los sentirnos atraídos de forma apasionada por une Senegal Corea del Sur o por un Islandia e australiano comienza con Rusia Arabia Saudí que teóricamente pues no les da ni frío ni calor pero inmediatamente nos obliga a responder la pregunta con quién vas eso demuestra que el fútbol no es un espectáculo cualquiera sino un espectáculo que despierta pasión tendremos a Egipto Uruguay hay que estar claramente Font Uruguay por qué pues porque si por José Mujica por Benedetti por Onetti o por Eduardo Galeano por Jorge Drexler por Odile el viernes por la noche cuando termine el partido Portugal España entonces sabremos con absoluta claridad si España es con mucho el mejor del mundo cosa que cualquiera con dos dedos de frente Xavier ante mano o es un desastre absoluto cosa que cualquiera con dos ptos enfrente salió adelante

Voz 0699 44:19 perdieron el Mundial y más viviendo con Iñaki Gabilondo en la tarde pueda ser divertida hoy con Griezmann Jorge sí desde luego los peculiar la manera que ha decidido el delantero del Atlético de Madrid para no

Voz 7 44:28 Cear su futuro escucha el vídeo que ha emitido

Voz 36 44:34 estaréis aquí en todos los comentarios

Voz 0699 45:34 eh bueno para que todos los días ya sabes que tenemos una sesión de debate en este SER Deportivos ahí es muy futbolera pasa una cosa cuando los mundiales se juegan en Europa lo acaba ganando un equipo europeo bueno ha ocurrido siempre menos en una ocasión creo recordar que fue en Suecia mil novecientos cincuenta y ocho entonces la pregunta es si este que empieza hoy lo va a ganar un equipo europeo o un equipo fuera de él Mundial he pedido cita con experto Juan claro yo no vengo más Axel Torres muy buenas tardes qué tal buenas tardes Axel tú qué piensas porque