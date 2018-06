Voz 1 00:00 bueno aquí estamos saludos desde Moscú desde el mundo de la Cadena SER en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en el día en el que se habla de los primeros grandes cantes del campeonato

Voz 2 00:15 SER Deportivos otras mundial dos mil dieciocho Francisco José Delgado

Voz 0699 00:21 bienvenidos a Ser Deportivos gracias por estar ahí en este día cinco del Mundial campeonato en donde ya han tropezado muchos favoritos empezando por el Brasil de Neymar que empató con Suiza pero mundial se escribe con M M de Méjico que ayer logró contra Alemania lo que nadie había conseguido ganarle en un primer partido del Mundial con un gol de un feliz Chucky Lozano

Voz 3 00:41 de la me consta hemos muchas posibilidades tenemos grandes jugadores y bueno lo hemos demostrado no todos los partimos la madre todos y bueno ahora hay que seguir así que ese es el paso

Voz 0699 01:00 es un día de M de México también DM de Marchena el nuevo ayudante de la selección pasó anoche por El Larguero para hablar entre otras cosas de la titularidad que se va a mantener de David De Gea en la portería española

Voz 4 01:09 la lista bien es son profesionales que está acostumbrado a vivir ahí a vivir en el acierto si asume en cuando cuando seguimos otra se levanta muy rápido fue que estuve juega en miércoles domingo miércoles domingo si eso le hace de de cuando tiene un partido sino levantarse rápido y prepararse porque esa es la vida de deportista

Voz 0699 01:32 m de Marchena m de México IM de Maradona que se pegó una rajada como esta contra Sampaoli después del empate de su selección contra Islandia

Voz 0493 01:40 creo que creo que Argentina jugando así Sampol me avergüenza eh no no tener no tiene juega abre para sabiendo sabiendo que lo de Islandia medían un metro noventa tiramos todos los acariciarme y la verdad que viene a Messi hoy dentro de la cancha he estado bastante bastante caliente hay gente como lo sería yo

Voz 0699 02:13 m de Maradona IM de matar que metafóricamente parece que a Sampaoli que es lo que nos llega M de México en vez de Maradona en vez de Moscú que es donde estamos mundial se escribe con M Yeste SER Deportivos empieza Conte con titulares siembra abrimos situando los escenarios que son noticia en este SER Deportivos lo primero siempre es lo nuestro la España de hierro titular a cuarenta y ocho horas de jugar contra Irán con con la sala de prensa Ike más Javier Herráez muy buenas tardes hola qué tal Pacojó muy buenas tardes

Voz 0017 02:40 pues con Dani Carvajal que va a trabajar hoy a las siete y media con el resto de compañeros él quiere jugar la decisiones de Fernando Hierro podría repetir el mismo once que jugará frente a Portugal aunque Carvajal como digo tendría minutos por cierto una frase de Fernando Hierro a los compañeros de la prensa escrita ha estado media hora hablando con ellos ha dicho que el vino con traje y corbata y que ahora quiere chandal que le toca tomar decisiones que el grupo ha madurado

Voz 0699 03:06 la titular del resto del Mundial tenemos en juego Rob el segundo del Grupo F que enfrenta a Suecia y Corea como marcha Bruna lema muy buenas tardes buenas tardes

Voz 1269 03:16 cojo en el Nou Estadi me estamos en el minuto uno ya del segundo tiempo domina la selección de Suecia pero no lo hace en el marcador ha fallado dos ocasiones muy claras Marcus Berg el delantero centro titular indiscutible el goleador de los suecos que hoy no lo está haciendo ha tenido dos buenas ocasiones pero las ha fallado en el a uno y me dio en la segunda parte Suecia cero a cero pero sobretodo en el

Voz 0699 03:39 mundial se habla de los cantes de ayer del tropiezo de Brasil de la pifia de Alemania ante México de otras curiosidades del campeonato Lluís Flaquer

Voz 1296 03:47 qué tal Pacojó críticas en Alemania al equipo por la derrota ya habrán por hacerse un selfie con un niño justo acabar el partido camino de vestuarios cuando pierdes todo se magnifica y al jugador del Leverkusen están cayendo por todos lados pero el lío gordo está en Croacia porque Cal inicie el delantero va a ser expulsado de la concentración del Mundial la razón según publican diversos medios croatas que se negó a jugar los últimos partidos minutos perdón del partido ante Nigeria esta tarde se darán más detalles desde la concentración croata

Voz 0699 04:13 menudo lío tienen en Croacia todo eso noticia en el Mundial pero no perdemos la vista de lo que ocurre fuera del por ejemplo en el fútbol español el run run de fichajes representación en va a ser continuos Sonia Lus muy buenas tardes

Voz 0444 04:22 muy buena así aunque hoy por ejemplo nos hemos quedado con las ganas de ver la presentación de Abidal como secretario técnico del Barça el francés ha llegado la ciudad Condal mañana a mediodía presentación junto a Ramón Planes por cierto que el sevillista Lenglen que está en la agenda del Barça va a desvelar su futuro el día treinta de junio además cuenta los compañeros del diario As que Julen Lopetegui ha madrugado hoy para empezar a trabajar ya en Valdebebas con el Real Madrid tiene el Atlético Griezmann va a firmar su renovación en las próximas horas y también en breve el lema pasará reconocimiento médico y firmará hasta dos mil veintitrés y en Segunda División cosas cerradas Mantovani presentado en Las Palmas

Voz 0699 04:53 la idea que nuevo técnico de Zaragoza Illa

Voz 0444 04:56 a Arrasate deja el banquillo del Numancia después de tres temporadas fuera del fútbol

Voz 0699 05:01 en España el polideportivo se llena de motor y de baloncesto entre otras cosas ah sí Pacojó gran fin de semana para el motor español Fernando Alonso llevo las veinticuatro Horas de Le Mans y Jorge Lorenzo ganó el Gran Premio de Catalunya por delante de Marc Márquez que terminó segundo y sigue líder del Mundial en baloncesto el Real Madrid podía ser campeón de Liga Endesa ACB Si gana mañana al Baskonia en Vitoria después de el fin de semana la serie está dos uno para los blancos y en tenis Roger Federer es desde hoy oficialmente nuevo número uno del mundo aunque sólo con ciento cincuenta puntos de ventaja sobre Rafa Nadal Federer tiene más puntos que defender hasta Wimbledon así que el Espanyol podría recuperar el número uno en pocas horas muchas gracias Paco situados todos los escenarios de la noticia vamos al desarrollo las tres cinco minutos esto es ser deportivo mundial dos mil dieciocho vamos al lío ya

Voz 5 05:45 SER Deportivos mundial dos mil dieciocho

Voz 6 05:49 bueno José Delgado

Voz 7 05:55 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 8 06:07 de lunes a jueves Hinault My Lol y uno con ilusión y todavía hay que acelerar a tope todo el rato

Voz 9 06:12 se marchan larga y luego frenazo contundentes

Voz 8 06:18 en tomarse los Higares Bale

Voz 9 06:24 la vida moderna con David Broncano están con nosotros Ignatius llegue que une

Voz 5 06:34 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 7 06:40 My Lol que Atenas sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incurre Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 10 06:58 es la más visitada el año pasado fue pinchazo a los cien kilómetros con dos horas de espera la grúa le interesa

Voz 11 07:03 en Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones traénoslo four aprovecha te de ofertas como el neumático Ford Motor doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido de dejamos Un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica descubre las promociones de verano en for punto es

Voz 12 07:22 pide cita baja el garaje cruje once por la avenida gira a la derecha ahí llega sin coste cuya

Voz 5 07:27 al fútbol sabe mejor con Pizza por eso ahora podrás llevarte tu código canjeable por una Telepizza por cada operación en tu taller Bosch Car Service Pitt disfruta del Campeonato de Rusia a lo grande

Voz 13 07:37 sí fue en buscar service punto Es Bosch Car Service para todo lo que tu automóvil necesita hosca Barça RB6

Voz 14 07:43 camiseta de la selección bufanda los calzoncillos de la suerte sólo le falta la tele prepárate con Gal lleva trompas Coca Cola partidillo otros premios informa Tim prepara el partido punto com

Voz 0699 07:58 no venga vamos allá vamos a Krasnodar que un día vamos a mandar de paseo folclórico alguno de los enviados especiales de la Cadena Ser con la ciudad donde vive España donde ellos a treinta grados de temperatura se colocan gorritos para hacer el videoblog Anne fuera de tiempo más tranquilos nuestra selección va avanzando en preparación para la siguiente cita que es el partido ante Irán así que vamos a contaros cómo se debe la información de la España de hierro arco de tres comunicaciones para el tema empezamos por las novedades deportivas de El día hora Antón Meana muy bueno

Voz 15 08:29 tardes qué tal Pacojó buenas tardes cómo están cómo está Carvajal como está a la selección

Voz 0231 08:34 pues bien quiere jugar te lo explicaba Javi Herráez en el titular el no lo oculta ya hasta las redes sociales de la Federación avisan de que Dani ya está apto para salir de inicio veremos si le pone titular contra Irán aussie juega una hora más o menos Nacho de lateral derecho y luego le da treinta minutos a Carvajal en el entrenamiento de hoy no podemos ver nada el primero cerrado completamente yo creo que Hierro va a ensayar el once que va a poner el miércoles en Kazán va a jugar de portero David De Gea aunque por ejemplo hoy los compañeros de Movi Star han entrevistado a Kepa Si respondía el portero del Athletic a Ricardo Sierra cuando le preguntaba si si él fuera seleccionador pondría asegura De Gea la respuesta de Kepa es es decisión del entrenador es decir respalda a su compañero el también les gustaría entrar en esa terna de poder ser titular con la selección española jugadores como Thiago por ejemplo quieren tener algún minuto

Voz 0017 09:24 hoy ser importante iba a tener Hierro

Voz 0231 09:27 un tacto especial con el futbolista del Bayern de Múnich y con la sensación de que el partido del otro día dejó buen feeling El Vestuario y quieren mantener la línea de juego en el segundo partido de la fase

Voz 0699 09:38 esas son las novedades de deportivas e momento sala de prensa hoy han pasado por la preguntas de los medios uno de los jugadores con peso en el centro del campo de la selección el jugador del Real Madrid disco hola Adriá Albets Krasnodar muy buenas tardes

Voz 2 09:51 hola Pacojo qué tal buenas tardes ya ha dicho esta mañana

Voz 0017 09:54 bueno que para los jugadores no fue nada agradable lo que pasó con Lopetegui pero dice que ya lo han dejado atrás que ha pasado pan Tina y que la ilusión y motivación que tienen es superior a todo que hay muy buen ambiente en el vestuario que los jugadores se llevan muy bien ayer incluso en el entrenamiento hubo muchas risas y muchas bromas entre los futbolistas ir reconoce Isco que el terremoto que sacudió a la selección les ha unido dice todavía más de lo que ya estaban

Voz 0231 10:21 ante la adversidad ha habido un equipo ha seguido adelante hace selló unido partido donde vivo no nos vinimos abajo en ningún momento E incluso igual no encajamos el gol en el minuto tres luego el segundo cuando mejor estábamos hay finales de equipo eso corazón nunca se rinde tenemos claro a qué hemos venido hoy tenemos muchas cosas muchas ganas de hacer las cosas bien

Voz 0699 10:46 hay veces que los futbolistas en rueda de prensa dicen lo que les dicen que deben decir o hacer un poquito de postureo en Moscú estamos lejos de Krasnodar pero hay mucha gente siguiendo a la selección Adrià SBS buen ambiente ese refrendo de que España está bien después de lo ocurrido en el primer partido

Voz 0017 11:04 sí sí sí se nota que el grupo está unido yo tengo la sensación de que de que los jugadores tienen muy buen rollo entre ellos como te comentaba ayer en el entrenamiento vimos varias bromas varias varios momentos de diversión entre los futbolistas incluso vimos a Sergio Ramos vacilando un poco a Nacho haciéndole una bicicleta se caían suelo Ramos y al levantarse le decía hay que aprender de los errores de decía Sergio Ramos a Nacho es una imagen que captaron los compañeros de Mediaset si hay buen ambiente también todos apoyan a Fernando Hierro ha dicho Isco hoy por ejemplo que no le ha sorprendido cómo trabaja Fernando Hierro porque ya lo conocía ve al equipo dice también futbolísticamente muy bien a gran nivel y además ha dejado claro que lo que es innegociable es el estilo de la selección esta forma de jugar que le ha dado a España sus mayores éxitos escuchamos a Isco

Voz 0231 11:55 yo creo que que el estilo de España es innegociable más allá de que lo que mejor sabemos a lo que no ha hecho ganar tanto en los años atrás pero bueno no creo que sea conveniente cambiar algo que que te va bien

Voz 0699 12:12 pues eso decía esta mañana hoy que me da un poquito más la vida Adrià voy a preguntar una cosa te voy a preguntar a ti que has estado en la rueda de prensa son muchos los medios de comunicación fuera de España que siguen a las selecciones Rusia quiero decir CB expectación alrededor de una selección que es una de las favoritas para el Mundial Adrian

Voz 0017 12:29 sí ese de expectación sobre todos los días de previa de paz

Voz 0239 12:33 ha sido una medida que se acercan los partidos hay muchos

Voz 0017 12:36 más medios de comunicación sobre todo como digo en las ruedas de prensa previas cuando comparece el seleccionador hoy por ejemplo la sala de prensa no estaba tan llena como es habitual pero yo diría que sí que hay interés en él ya hay mucho interés en la selección española pero insisto sobre todo los días más cercanos al partido es cuando aparecen por ahí más periodistas más representantes de los medios de comunicación de todos los países del mundo no vamos a parar ahí tener tres

Voz 0699 13:03 para seguir a la selección he Nos da para mucho hoy ha habido un encuentro informal de Fernando Hierro con la prensa escrita previamente respetando el trabajo de los compañeros que se puede contar de lo que haya dicho cómo sale de Javier Herráez

Voz 0017 13:14 Se le ve muy bien se le ve muy buena Fernando Hierro que ha posado también para Zapatero gráficos con el balón con el chándal la verdad es que es la foto no hierro presentó aquí en esta mesa como director deportivo camisa blanca y corbata y a las veinte horas tenía puesto echando al Buesa dirigirá a España no bueno han sido treinta mil de conversación me cuentan los compañero de la prensa aquí desplazados en el que desolado de todo no le ha preguntado por la Lopetegui el ha dicho que que su amigo que no busquemos nada porque su amigo Isi algo se consigue será también gracias a a Julen Lopetegui del grupo ha dicho que ha demostrado muchísima muchísima madurez que les transmite que esto es bueno esto es irrepetible son seis partidos por delante es un Mundial y lo que ha pasado pasado está ahora hay que buscar ganar partidos e intentar llegar lo más lejos posible hiciese consigue mundial pues muchísimo mejor de Sergio Ramos que es un capitán y que ejerce

Voz 0231 14:03 eh

Voz 0017 14:04 ha dicho también Fernando una frase que me gusta que ahora toma decisiones que es entrenador y que antes era el poli malo no que era el hombre que iba hablando con lo jugadores buscando soluciones donde había un problema ahora no ahora hay que tomar decisiones y poner a los once que mejor vea para jugar el partido que tiene la conciencia tranquila con el asunto de Lopetegui que actuó como tenía que hacerlo me me consta que no han preguntado porque dijo que no al principio a Rubiales en aquella mañana complicada para todos eh yo creo que lo hizo practicamente estoy seguro que lo hizo porque estaba aquí Lopetegui él no quiere coger el equipo iba a ser Celades pero cuando vio que era necesario en un bueno alarde de responsabilidad acogió el grupo porque tiene buenos amigos a parte de futbolistas ahora ya no tiene amigos tiene que tomar como el dice decisiones sobre el futuro

Voz 0231 14:49 se hablado dice que son seis partidos después

Voz 0017 14:51 el Mundial ya veremos lo que lo que él hace Iker antes

Voz 0699 14:54 tu el equipo reaccionó bien lo vimos todos

Voz 0017 14:57 España estaba contra las cuerdas y Diego Costa no pues entre otros demostró que tiene muchísima calidad para hacer un gol importantísimo en el descanso y luego otro en la segunda parte tras el fallo de De Gea sobre De Gea no he dicho nada más que lo que todos sabemos que deje de ser el portero de España en este Mundial de Rusia Ike ahora que ir poco a poco se le ve como digo muy tranquilo y muy seguro de sí mismo si con ojeras porque duerme poco

Voz 0699 15:19 da la vida para ver partidos y tomar decisiones no conozco a nadie que no tengas ojeras Rousseff y bueno Hierro Isco la actualidad deportiva España está bien contada pero nuestro siguiente rival de grupo cómo vive el próximo rival recuerdo que es Irán jugamos miércoles con ellos a un compañero del diarias al que ya sentimos de la familia de ésta de ser deportivo porque ya es

Voz 15 15:42 está muchas veces con nosotros contándonos cosas hola Sergio Santos muy buenas tardes

Voz 1974 15:46 hola qué tal aquí estamos en el aeropuerto de Moscú Irán está volando en estos momentos desde Moscú a Kazán después de

Voz 1501 15:54 en esta mañana a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva

Voz 1974 15:56 el motivo de Moscú y en el ambiente de las telecos tienen los donados la palabra que más se repite es optimismo optimismo porque el equipo de Queiroz puede hacer historia y meterse en octavos de final por primera vez en su historia y esa posibilidad ha desatado también la la euforia en la pasión entre los aficionados de Irán fueron veinte mil al primer partido contra Marruecos y se espera que a pesar de que el campo de Kazan es algo más pequeño que el primero en el que jugaron en San Petersburgo ya alrededor de quince mil aficionados dirán también el próximo miércoles en en Kazán apoyando a su selección

Voz 0699 16:27 quince mil son muchos eh de la grada contra contra España mañana te preguntaré cosas más exóticas pero ayer buena costumbre de los iraníes entrenando en la concentración en su método de trabajo de contacto con la prensa que te llame la atención

Voz 1974 16:42 son muy cercanos con la prensa son muy cercanos una prueba de la cercanía que ellos tienen tanto con la prensa aficiones que uno de estos días a pesar de que sus entrenamientos son a puerta cerrada ya como veinte a treinta aficionados en las afueras de la ciudad deportiva y Queiroz a los titulares que entrenaron menos tiempo le pidió por favor que saliesen y estuvieron como cinco o diez minutos perfectamente hablando con los aficionados pues como si en España hubiese veinte aficionados saliesen Sergio Ramos e Isco que es algo que no sería muy común pues aquí lo vieron como normal salieron hablar con los aficionados y otro dato curioso que vamos a ver en las gradas es que va a haber mujeres en Irán tienen prohibido entrar a los campos de fútbol aquí en Rusia y pueden entrar a los campos de fútbol ya en el partido contra Marruecos hubo muchas mujeres en este partido también se espera que haya limitadas hombres y mujeres es una reivindicación que tienen los iranís también en este Mundial que en el futuro gracias a este Mundial las mujeres Saint puedan acudir a los adiós Angels

Voz 0699 17:38 ojalá sea así ese retome lo que es la normalidad

Voz 0017 17:42 en Liga de dejó viajar

Voz 0699 17:44 abrazo Sergio vale una hora los próximos rivales Irán pero el equipo al que marcamos también en nuestro grupo es la Portugal de Cristiano Ronaldo empataron con nosotros a tres parecen los rivales de España para ser primero escrito Bono donde estaba Portugal

Voz 15 18:00 la Mario Torrejón muy buenas tardes Pacojo buenas tardes de la soleada

Voz 1501 18:04 me que que al mismo tiempo que Moscú veintisiete grados tú no lo ve el Ibex se están Robertson veintisiete grados de temperatura lazo males

Voz 0699 18:11 que yo te yo tengo siempre aproximadamente en torno a diecinueve el sol que veo que te color blanco así

Voz 1501 18:17 nombra Alison no no parece no parece

Voz 0699 18:19 mucho algo que tienes ahí oye cómo ha sido la mañana de la selección lusa

Voz 1501 18:24 bueno tiene Fernando Santos a todos sanos a los XXIII ha entrado hoy de nuevo todos juntos mirando siempre con el foco puesto en Cristiano Ronaldo que está perfectamente recibió un golpe en el partido frente a España pero hoy por segundo día ha estado entrenando Se habla y mucho del rival en Marruecos un partido vital para Portugal para ver si queda primero segundo más mira todavía para Marruecos que perdió el partido frente Irán seis P Lula aquí Pacojó en la en la concentración de la selección con que pueda repetir el once ya que salió bien sabían muy bien de hecho el partido frente a España que lo llevará la iniciativa aunque sí que se puede introducir o esa duda tiene los compañeros por lo menos Andrés Silva al delantero del Milan como no de de referencia junto a Gonzalo de Si a Cristiano Ronaldo que hicieron muy buen partido precisamente André Silva ha sido el encargado de hablar hoy en los en la rueda de prensa antes del entrenamiento y le preguntábamos como siempre como todos los que pasan por aquí por el capitán por Cristiano Ronaldo que sin ninguna duda está siendo cómo estáis viendo el gran protagonista de este campeonato del mundo seguramente la gran estrella que mejor está rindiendo más seguramente no seguro que Silva define como un sueño jugárselo ahora escucha

Voz 6 19:22 claro que como ya

Voz 16 19:24 dicho varias veces jugar al lado de Cristiano Ronaldo es un sueño hace las cosas más fáciles Cristiano es el mejor jugador del mundo a su lado las cosas en el campo salen más naturales Cristiano Ronaldo lo facilita todo la verdad es que nos entendemos muy bien estoy muy feliz de jugar a su lado

Voz 0699 19:41 Cristiano Cristiano y Cristiano en Portugal claramente Mario todos son creyentes es el nombre que más se repite en cualquier rueda de prensa no sin ninguna duda siempre

Voz 1501 19:50 el capitán de cómo es jugar a su lado de Si lo facilita no de hecho hablaba hoy André Silva de cómo las buenas estadísticas que tienen los dos como pareja de atacantes dice que él es muy fácil que el capitán de una orden y ellos la cumplan hoy por eso se mueve también ese convenio también con grandes y Silva que ha hablado también del rival Marruecos decía que es vital para para por la Portugal de Cristiano saber en qué posición porque puede que el cruce sea bueno para ellos y que sigan avanzando evidentemente si puede ser primero de grupo mucho mejor para la Portugal de Cristiano idea que Marruecos es más vital todavía porque si no puntúa Marruecos estaría fuera después de perder el partido en el último segundo contra Irán con un gol en propia puerta así que hablaban del rival y evidentemente de sin ser demasiado humilde como como tiene que ser André Silva ha dicho que son mejores que Marruecos que reconocerlo

Voz 6 20:34 es que quedado consiga el teclado duda sí claro

Voz 16 20:38 considera Portugal más fuerte que Marruecos pero no quiero decir que vaya a ser un partido fácil tenemos mucho respeto por todas las selecciones y sabemos lo difícil que es jugar en un Mundial pero claro que somos más fuertes estaría mintiendo si dijera que no tenemos que salir a ganar no quitarle mérito al equipo de Marruecos

Voz 0699 20:55 desde luego no hay que quitarle mérito al equipo de Marruecos y desde luego es lógico que Portugal sea respetuosa con el siguiente rival aunque desde luego Portugal es favorito para el choque de Marruecos recuerdan la temperatura de qué color es el sol Mario

Voz 1501 21:08 pues mira veintisiete grados luce el sol no hay nada la nube cielos azul pues

Voz 17 21:12 no bueno como como todo el mundo lo bueno bueno depende

Voz 0699 21:16 gracias un abrazo hasta ahora habrá las de veintiún minutos tenemos novedades en el partido que tenemos en juego entre las selecciones de Suecia y Corea tenemos penalti después de Barbra

Voz 1269 21:25 bueno penalti a favor de la selección de de Suecia lo dio el árbitro salvadoreño Joel Aguilar Derio bastante claro de parte del lateral izquierdo el coreano sobre claxon y lo va a lanzar Grant el central el capitán el auténtico líder de la selección sueca veterano ya treinta y cuatro años a tomar la responsabilidad se está adelantando el portero sueco ocho intentando poner nervioso al central pero puede marcar el primer gol de la selección sueca en este Mundial va el central Bagram con la pierna derecha tira gota

Voz 18 22:01 Suecia barco Granca adelanta el conjunto nórdico el pero tibia balada debe

Voz 1269 22:07 llamar concentrados marcó gran vis Suecia

Voz 19 22:10 por cero gracias Bruno novedades en ese partido que tenemos en juego en veintidós minutos que llevamos de programa hemos estado en mil sitio no quedan casi cuarenta imaginar la cantidad de sitios que vamos a pasar en este SER Deportivos ni os mováis

Voz 5 22:23 cuando le dices bye a tu pueblo

Voz 9 22:25 para decir no a un Honda

Voz 8 22:28 te sientes si quieres

Voz 20 22:31 sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llaman novecientos ochenta ayuda veintidós ochenta y dos y sien y Teddy bus

Voz 21 22:44 queremos son cuidado dos corre si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por catorce mil novecientos noventa euros totalmente equipado grados prisa puedes repetir con la llegar

Voz 9 22:55 ahora de nuevo por focos liquidados las últimas unidades

Voz 22 22:57 modelo actual hasta el treinta de junio lleva Focus totalmente equipado con motor Eco Boost navegador cámara de visión trasera total conectividad mucho más por sólo catorce mil novecientos noventa euros financiando con FC van condiciones en por punto es

Voz 23 23:10 este verano viaje seguro revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGAE más de mil profesionales a su servicio localiza tu taller DGA más cercano en talleres CSA

Voz 8 23:22 com y disfruta del viaje

Voz 7 23:30 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e Inter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos Hora veinticinco

Voz 5 23:42 deporte con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 2 23:47 es que más pues voy con todo fútbol baloncesto automovilismo tenis las noticias las voces de los protagonistas el análisis lo mezclamos con buena música y unas pocas opiniones del Whatsapp de los oyentes que son los que más sabe

Voz 24 24:01 venga en qué

Voz 0017 24:02 como siempre a la lumbre

Voz 25 24:05 pero Gerardo aquí Gwen Stacy escuchando vuestro programa que está muy bien

Voz 26 24:09 pasa Gallego buenas tardes hombre protestas de gallitos y todo está analizando problemas pero el problema

Voz 2 24:18 de media hora de radio para ponernos al día a las ocho y media en la SER

Voz 27 24:24 el fútbol es de los que llenan estadios las y de los que aunque Nápoles Vega se llenan de ganas el fútbol es de los que se ganan la vida conectan y de los que son en la vida aunque no les de una alta

Voz 5 24:54 tú el fútbol y así queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente

Voz 9 25:00 te con el rigor de siempre de pero

Voz 5 25:02 drama referente de la noche deportiva

Voz 28 25:15 a a la cadena sociales rusa guion bajo en Facebook

Voz 29 25:32 tú tienes dos horas a las tres y veinticinco de la tarde se pasa hambre alcohol por Ser Deportivos con algo de contarlo Miguel

Voz 0017 25:41 claro y además tengo que contar cosas muy importantes mira aquí en El Corte Inglés lo dan todo por la Roja es sólo haya ya lo sabemos como ellos también saben que nos gusta el fútbol el deporte pues nos ofrecen financiación hasta en doce meses en electrónica deportiva en marcas como Facebook Garmin polar asunto Thompson para que entremos con una pulsera de actividad o un deportivo esto sí que es vivir el Mundial deportivamente con la última tecnología islas mejores marcas eso siempre solo

Voz 30 26:10 en El Corte Inglés

Voz 5 26:14 en SER Deportivos mundial dos mil dieciocho Francisco José Delgado arriendos a esto

Voz 0699 26:23 ser la primera mujer que narra un gol del brasileño un medio de comunicación en un Mundial se llama Isabel y Morais y es la Romero La flaqueza del ahí es tienen hembras

Voz 17 26:30 el dame tu Pinto y hicimos

Voz 19 26:44 sinceramente mola mucho normalizar el tema es un poco un homenaje a las compañeras periodistas en España y en el mundo de que se dé

Voz 0699 26:51 muestra que los periodistas lo son para hacer todo independientemente de su sexo incluido narraron pero la alegría de ese gol de Brasil tampoco duró mucho porque empató Suiza así que vamos al día después de la concentración en la canarinha enviada especial del diario a Fernando Alcalá muy buenas tardes hola muy buenas

Voz 0017 27:06 qué tal cómo está el ambiente por allí

Voz 30 27:08 bueno la verdad es que Brasil

Voz 31 27:12 a lo que se cuestiona mucho es el cambio de actitud teníamos no entre entre antes del del alcohol de Felipe ese golazo no para después del gol que el equipo poco que merece rebajó no se sabe muy bien que fue el exceso de confianza o te puede simplemente la relajación normal Don partido dónde estás dominando total

Voz 30 27:31 ante y bueno un fallo de la defensa en una jugada también que bueno que muchísimo dijo que fue falta no del delantero de Dios suizo en Miranda pero bueno una jugada el PAR

Voz 31 27:43 también algún despiste de de Casemiro que ha montado una tarjeta amarilla fue criticado también mucho esta tarjeta amarilla dos faltas después y le obligaron al entrenador brasileño hacer un cambio un poco precipitado no fueron pocos dejar espacio estación poco agridulce sea un partido que al final la primera parte parece que puede determinar con una goleada al final terminó con empate

Voz 0699 28:04 Fernando qué tal sale librado Neymar porque he oído comentaristas de las televisiones brasileña hasta echarle de egoísta e individualista no sé qué se dice en Brasil del

Voz 1974 28:15 bueno yo un compañero mío también del canje trabajo

Voz 31 28:19 que suele también de sombras leía el dice que un jugador no está al cien por cien no puede aguantar tanto tiempo cueste hippies animar no sé no estaba al cien por cien que durante todo el partido que no estaba quizá un poco más fuerte destacan cuando cojeaba no era el mismo jugadores de no entonces a lo mejor que debería haber

Voz 30 28:41 encantado jugar dos más combinativo

Voz 31 28:43 desde individuales no pero la sensación es que bueno yo no se esperaba de Neymar porque sabía que no estaba al cien por cien pero a lo mejor pero sí que sé que estoy un poco triste es de mantenerle noventa minutos en un partido donde claramente no estaba al cien por cien para jugar noventa minutos

Voz 0699 29:00 reparto de criticas TT Neymar Casemiro los que más se llevan pero bueno esto no como empieza es como acaba Brasil ha empezado con un empate pero suele acabar mejor que empieza Fernando que las dejo viajar un abrazo

Voz 31 29:14 abrazo fuerte hasta es si estaba Brasil trance

Voz 0699 29:16 bate contra Suiza pero lo palo más grandes han caído sin duda a Sampaoli en la selección de Argentina en la concentración de Argentina setenta kilómetros de Moscú hemos mandado a Pedro Morata cuéntanos Pedro donde estaba muy buenas tardes

Voz 31 29:28 hola qué tal Pacojó muy buenas tardes pues si estoy bien aproximadamente a sesenta y cinco kilómetros de Moscú donde está aquí absolutamente con la selección argentina de fútbol yo diría que está mezclada entre las dudas las dudas que ha generado el equipo después del debut frente a Islandia iría que las metáforas no porque algunas de ellas tienen bastante que ver con la actualidad de la selección argentina Sampaoli trataba de arrancar o su carrito de de púgiles

Voz 1974 29:57 a tratar de empezar a entrenar arrancaba como a arrancar

Voz 31 30:01 Argentina y hasta se ha colado un periodista de América Televisión filmando imágenes que no lo debía

Voz 1501 30:06 así que fallo defensivo también en la concentración

Voz 31 30:09 Argentina los hay y todo ello en medio de unos palos tremendos Pacojo que la soltado desde su programa de Telesur Diego Armando Maradona Sampaoli al que no puede ni ver

Voz 0699 30:19 no está claro que que no pueden Iber ya lo hemos escuchado en el arranque del programa pero nosotros sí que podemos ver Argentina nuestros ojos en esa concentración son los de Pedro Morata gracias Pedro esas son las detenciones americanas pero las europeas palos han caído Alemania tras caer ante México también a Francia a pesar de ganar a Australia cuéntanos Lluís Flaquer muy buenas tardes qué tal buenas tardes mejor Alemania la

Voz 1296 30:38 densa carga hay mucho contra el debut de la actual campeona esa derrota ante México Bill por ejemplo con fotografía de Joachim Löw se pregunta si lo que hizo alemana ayer fue boicotear al Mundial se carga contra todas las líneas tan sólo se salva un poquito de la quema a Neuer las críticas Se reparten como digo entre todos hice acentúan la figura de Brand del jugador del Leverkusen que cuando regresaba al vestuario tras la derrota se hizo un selfie con un niño que se lo pidió a pesar de eso

Voz 16 31:01 en un gesto natural y hasta loable la prensa alemana no les

Voz 1296 31:03 entiende por el momento en que se lo hizo con el partido con el país abatido tras perder como te digo ante México la derrota abierto un buen boquete en la selección alemana que sabe que el próximo sábado se la jugará ante Suecia en Francia pues jornada de autocrítica ganaron Australia pero saben que el juego no fue bueno no fue bueno eso sí esperan que Perú el próximo jueves les conceda más espacios para poder lucir una Francia en la que es noticia nuevo Antoine Griezmann que ha hablado en las últimas horas en Tele Food donde ha explicado que ha sido el amor y el corazón lo que el el hecho seguir en el Atlético y que sí comunicó su decisión como una comunicó fue ver cómo funcionaba sí para enseñar a la gente cómo se toman las decisiones en cuarto

Voz 9 31:39 el caso es que el documental de la decisión el cree que no ha perjudicado para nada a la selección francesa esto

Voz 0699 31:44 Francia siesta Alemania así está Brasil así esta Argentina encuesta en Twitter lo hacemos todos los días en arroba SER Deportivos hemos preguntado hoy que selección de las grandes ha decepcionado un poquito más aquí tenemos nuestra opinión claro cuento pero queremos la vuestra que dice el pueblo Uxue Caballero muy buenas tardes

Voz 1509 31:59 buenas tardes Badajoz Pacojó pues el pueblo ha hablado hoy dice que la que menos les ha gustado ha sido Argentina con un cincuenta y uno por ciento de los votos seguida de Alemania con un veintiún por ciento Francia sería la tercera con un diecisiete por ciento Brasil que no ha disgustado del todo ya que es la menos votada con un once por ciento en los comentarios José Berlanga dice que ninguna de las opciones y Javi Gómez dice que aún es pronto para decidir

Voz 0699 32:21 hombre claro que es pronto pero de momento tenemos la opción de haberlas visto en el primer partido a nosotros Antonio Romero que selección de decepcionado más de las que has visto de las grande muy buenas tardes

Voz 0239 32:30 es Francisco José Delgado muy buenas hombre niño tengo dos favoritas unas Argentina el otras Alemania lo que pasa que de Alemania espera buenas cosas que de Argentina me gustaba esperar por todo lo que que ha sufrido Argentina para clasificarse para llegar a esta fase final del campeonato del mundo si me tengo que quedar en la en la encuesta que no sea leído Uxue con una de las dos yo me quedo con Alemania sé que hasta el momento el petardazo de la primera fase del Mundial que se complica la clasificación aunque yo creo que va a entrar en los octavos de final y más que por perder que puede perder por accidente es por la manera creo que Alemania quitando veinte treinta minutos de la segunda parte si México hubiera estado que algo certero en algunas de las contra el de Chicharito compañía podría haber perdido hoy podría haber perdido por más goles repito Argentina en Alemania pero yo esperaba más de Alemania que Argentina en este Mundial

Voz 0699 33:16 la llegó a pronunciar mi nombre lo que hacían en el instituto cada vez que me caigo

Voz 2 33:19 las pegó así que da un respingo también cuando pronuncia el miedo da un respingo ego bueno redondo estará educado no sea que extremen no no que va Antonio Romero Blázquez un placer

Voz 0017 33:27 pero muerte no por sacar pecho

Voz 0699 33:30 pero sinceramente tiene pinta de que España es de las selecciones que las favoritas mejor pinta mostrado aunque nuestra siguiente protagonista es de momento de la que más se habla en el Mundial

Voz 9 33:39 son tus

Voz 0231 33:43 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 10 33:51 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología active el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BBC lleva más lejos punto com

Voz 13 34:00 todos los negocios que triunfan tienen una

Voz 32 34:02 cosa en común sabes cuál es están digitalizados Ponte al día Yak crecer tu negocio con Vodafone One Profesional contratarlo en el quince noventa y uno o entiendas Vodafone Vodafone tú Partner en la era digital ready

Voz 13 34:16 pedir un préstamo en dibujo muy juvenil y sin papeleo en punto es Moyá mil novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos diciendo de vivos

Voz 7 34:32 le a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 5 34:44 si lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita

Voz 26 34:48 eh qué

Voz 34 34:50 motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo y de todas las competiciones tanto nacionales como internacionales porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja

Voz 5 35:08 todo el baloncesto que busques lo encuentras cada semana en Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado evitó con el equipo

Voz 7 35:19 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 29 35:34 sí

Voz 6 35:38 el os confieso ayer

Voz 35 35:40 Nos dimos todos un poquito mexicanos el Mundial va anunció a la halló una Chicharito a Ochoa y sobre todo a Chucky Lozano cuyo gol

Voz 0699 35:45 el sonó así desde México al mundo entero

Voz 35 35:48 pasando por Alemania

Voz 36 35:56 mucho en el suben los glóbulos

Voz 17 36:06 cumplo como poder abruma como tú cojo álbum minutito

Voz 5 36:11 el pasado pliegan tuvieron

Voz 19 36:20 el día después de que provocó un terremoto Evo en bandada Jesús Gallego a la concentración de Méjico y la verdad es que me dicen que estará le pillamos con cierta prisa con quién está Jesús

Voz 0017 36:30 Miguel la Llum en directo para la Cadena SER muy buenas tardes buena está enhorabuena tienes una cara de felicidad que me gustaría que a toda la gente de toda la afición del Sevilla toda la gente en México porque es un día histórico eh sí sí sí un día especial

Voz 1648 36:41 sobre todo feliz feliz agradecerle a la gente de Sevilla que que me he escrito en redes sociales apoyándonos viviendo con nosotros también este este gran partido y este partido como lo has dicho histórico para nosotros primera parte mucho mejor Méjico que Alemania mirábamos el cronómetro treinta minutos y estaba ganándome y mereciendo el gol como ha sido a un partido que se trabajó muchísimo no sólo esta semana de tiempo atrás llevamos llevamos ya ya bastante bastantes días trabajando en lo que queremos plantear muy bueno yo creo que eso nos ha permitido entrar entrar con esa concentración con esa manera hay determinación de de saber que podíamos competir con Alemania Hay que bueno que no sería fácil pero que al final teníamos tenemos que para hacerlo muy claro saliendo rápidamente creado problemas habéis tenido muchas para haber solventado el partido antes sí definitivamente y fue una de las de las cosas y de las características que vimos que se los comentó que que bueno con con transiciones rápidas podíamos generarle peligro a Alemania porque uno suelen incorporar muchísimo los laterales Si al final siempre con gente rápida en las bandas el podría generar generar peligro y nosotros sólo quisimos no tratar los dos extremos que en este caso fuimos tanto Lozano como yo de seguir a los laterales para darle una mano en labores defensivas al al equipo pero que una vez que recuperamos la pelota sabemos que tenemos espacio para intentar penetrar y bueno como lo dice estuvimos posibilidad ahí de Teba Nos ha marcado más enhorabuena al primer puesto del grupo hay que pensar en eso hay que el partido a partido y todavía con los pies en el suelo a pesar de haber ganado la campeona del mundo no muchísimas gracias yo creo que hay que ser conscientes hay que disfrutar este momento pero saber que los dos partidos que tenemos no serán sencillos que también serán de muchísima de muchísima calidad de muchísima competencia así que bueno tenemos la posibilidad de conseguir ser primeros de grupo

Voz 30 38:30 sí sí porque matemáticamente hoy lo es

Voz 1648 38:32 pero pero aún aún quedan dos partidos muy complicados Si trabajar los de la mejor manera para

Voz 30 38:38 para lograrlo gracias a ustedes gracias

Voz 0699 38:40 calle Gracián uno de los grandes protagonistas y conocido de la afición española claramente México es una de las selecciones noticia pero el día trae todavía mucho más

Voz 0231 38:47 con

Voz 21 38:49 creemos ampliando la oferta de correr si creéis una de las últimas unidades del Ford Focus por catorce mil novecientos noventa euros totalmente equipado y Sacristán irrepetible con las llegar

Voz 22 38:59 desde luego por Focus liquidar las últimas unidades del modelo actual hasta el treinta de junio lleva Focus totalmente equipado con motor Eco Boost navegador cámara de visión trasera total conectividad y mucho más por sólo catorce mil novecientos noventa euros financiado con FC van condiciones en por punto es

Voz 13 39:14 fin es a las doce dispare una serie con un coche deportivo negro que conduce

Voz 9 39:19 hablar táctico

Voz 5 39:22 el teatro siempre ayudando a los humanos a tomar las mejores decisiones por eso rastrea compare entre más de veinte aseguradoras de coche parque consigue un precio fantástico rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 27 39:35 sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta seis mil euros de ahorro y no pagar rol momento

Voz 5 39:41 al día siguiente al otro y al otro otro aprovecha la crossover manía solo en junio consigue una de las unidades limitadas crossover con descuentos de hasta seis mil euros financiado con ERC e Iván no lo paguen hasta octubre otro Nissan Innovation de Adigsa

Voz 12 39:56 vi de cita baja el garaje cruje el pucherazo por la avenida gira a la derecha coste cuya

Voz 5 40:01 al fútbol sabe mejor con Pizza fue a podrás llevarte tu código canjeable por una Telepizza por cada operación en tu taller Bosch Car Service Pitis disfruta del campeonato que Rusia grande

Voz 13 40:11 sí fue en buscar service punto Es Bosch Car Service para todo lo que tu automóvil necesita estás pensando en escaparate el próximo fin de semana capaz de donde sea con quien sea pero es que a paté con los coches de Fiat profes

Voz 9 40:26 qué tal cómo y dobló no hay excusa pierde con su gama trekking desde mil novecientos euros entra en Fiat Professional punto es hija elige sólo con quién viajar

Voz 0699 40:38 en el tramo voy a invitar a Dani Garrido a ver qué tal me sale estilos ronda Carrusel voy a comprimir el resto de la noticias del Mundial lo primero regresamos al directo está en marcha el Suecia Corea como marcharon alemán

Voz 1269 40:47 Aldán siete minutos en el Nóvgorod arena para llegar al noventa devuelto Ségol que mató gran vis de penalti Suecia uno Corea cero jornada de hoy

Voz 0699 40:55 además de lo que está en juego sobre todo debuta Inglaterra en Inglaterra que se dice del debut no es de su selección Álvaro de Grado Inglaterra muy buenas tardes

Voz 37 41:04 hola buenas tardes pues hay muchas esperanzas pero nos ha puesto el listón en ningún tipo de Ronda lejana en este Mundial las últimos años Inglaterra no ha cumplido con las expectativas con futbolistas muchos más experimentados y este año liderados con Harry Kane al la delantera es aspiran a a dar a conocer esta nueva generación de futbolistas jóvenes como Borrás por como Harry Kane como desleal Ali en un Mundial en el que ya te digo no tienen un un referente experimentado que buscan llegar lo más lejos posible

Voz 0699 41:32 inspirarse a dar sea conocer me parece un poquito ir de lobos con piel de cordero por parte de Inglaterra gracias Álvaro el último partido del día es el de Inglaterra contra Japón pero antes habrá debutado Bélgica la Bélgica de Courtois ante Panamá

Voz 9 41:45 saben que somos un equipo muy ofensivo yo creo que esperar bastantes defender bien al contraataque a intentar hacerlo lo mejor que puedan yo creo que son fuerte por alto

Voz 0017 41:57 sí hay que estar muy bien cosa entrados cuando ataca

Voz 9 42:00 vamos porque ahí nos pueden hacer daño al contraataque quiero

Voz 0699 42:03 pues Bélgica Panamá con los de Ball Martine muy favoritos con Courtois como gran figura en la portería pero atentos los porteros a noticia más allá de el Mundial con la portería del Real Madrid como noticia ya Allison sigue siendo Mario Torrejón el nombre propio verdad

Voz 1501 42:17 eso es Pacojo lo contábamos hace tres días en Carrusel hay algunos medio de comunicación al Alison es objetivo del Real Madrid la Roma quiere sacan unos setenta y ocho ochenta millones de euros algo que el Real Madrid no está dispuesto lo haría por la mitad a unos cuarenta aunque en el término medio solamente Estrada virtud entre cincuenta y cinco sesenta millones de euros con los que el brasileño se podría convertir aunque todavía como digo el acuerdo no está cerrado ni mucho menos en futbolista del Real Madrid la idea la hoja de ruta digo es una idea no un hecho consumado que viniera este año a competir con Keylor Navas al estilo de que lo hubiera hecho el pasado invierno Kepa evidentemente tiene más cartel Allison pero lo considera así en el Real Madrid Un joven con muchísimo futuro que podrá poner las cosas muy difíciles desde ya Keylor Navas la idea repito idea hoja de ruta es que el año que viene todavía cortó no no renovaba con el Chelsea viniera al Real Madrid gratis es sería la idea del del conjunto blanco que parece descartar casi definitivamente a David De Gea porque en el Manchester United que no saben muy bien a quién dirigirse si al dueño o a Mourinho que es el jefe en temas deportivos tienen consciencia y saben también en el torno de desea Juana perdido entre ciento veinte y ciento cuarenta millones de euros cifra prohibitiva para el Real Madrid en el tema

Voz 0699 43:22 el dependen publicaba que están más en la negociación en el Manchester United de la renovación de De Gea por cinco temporadas más en pensar en poder soltarlo de cara al futuro entrar la noticias me quedan las otras noticia bueno las otras curiosidades de del Mundial Lluís Flaquer que tenemos de todo desde cosas muy serias a cosas más Schutz herido viene de

Voz 1296 43:39 de Croacia porque el seleccionador ha decidido expulsar de la concentración y del Mundial al delantero cal y Mitch por negarse a jugar los últimos cinco minutos del partido ante Nigeria según diversos medios croatas cuando el pasado sábado Croacia ganaba ya dos cero a Nigeria el seleccionador quiso hacer el cambio pero él se negó a entrar a aludiendo alegando molestias en la espalda esta tarde está prevista nota de prensa en la concentración a la que se darán más detalles detallado de los daneses Jonas Lützen lateral fue padre de una niña el pasado martes todavía no ha podido conocer porque estaba concentrada que en Rusia ayer el entrenador después de ganar a Perú le da permiso pues todos sus compañeros han decido entre todos alquilar un avión privado para que pueda ir conocerá su hija estar con su mujer y poder volver y acabó con un par de datos antes del Mundial tan sólo entre comillas el cincuenta y dos por ciento de los rusos decía que seguiría los partidos por televisión tras el triunfo de los anfitriones en el estreno el porcentaje subido al sesenta y cuatro por cien

Voz 0699 44:30 lo están mal y el pasado fin de semana el no

Voz 1296 44:32 noventa y nueve coma seis por ciento de la audiencia televisiva en Islandia estuvo viendo el partido entre Islandia y Argentina la pregunta como hacía Jesús Gallego en las reacciones qué carajo está habiendo el otro cero coma algo

Voz 6 44:43 pero es que lo tengo libre pero desde luego sería cosa de estudiado El mundiales así lo divertido es así de noticioso es así completito Si nos da para más se ni moverse que nos vamos a divertir hasta el final de este SER Deportivos las cuatro menos cuarto de la tarde

Voz 0699 45:15 cogemos un poquito de aire y además situamos el resto del Mundial que es mucho vamos a mirar a lo que está en juego además debemos hacerlo en la sección compró el alemán primero estamos en el tramo final de el partido entre Suecia y Corea Bruno

Voz 1269 45:27 si en el ochenta y ocho de partido y el gol que marcó gran vis de penalti Olsen el portero de Suecia ha tenido menos trabajo que Iturralde aquí en Moscú de momento género tiros de la selección coreana una he conseguido ni un solo tiro muerda la selección Asia diez quedan dos para el noventa Suecia uno Corea cero por alusiones

Voz 0699 45:45 Iturralde González muy buenas tardes horas