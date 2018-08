Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER desde el trece de mayo llevamos esperando este diecisiete de agosto hoy comienzo nuevo campeonato de Liga de fútbol en España un campeonato que ha perdido mucho en tres meses ha perdido a Zidane en los banquillos ya Cristiano Ronaldo Andrés Iniesta Fernando Torres no quepa en los terrenos de juego la Liga arranca pero arranca algo huérfana de diferentes eso sí mantiene a Messi a Griezmann y parece que a Modric espera Guedes se ilusiona con lemas Icon algún refuerzo que el Madrid insiste en negar públicamente pero sobretodo pondrá en marcha el vídeo arbitraje la tecnología que lleva al fútbol para quedarse como antes lo ha hecho en otros deportes en el Mundial pasó la prueba con nota aunque al aficionado le cueste acostumbrarse a las pausas y al futbolista más aún celebrar un gol a medias cuando el árbitro hace un gestito con el brazo con todo la tecnología pinta bien el riesgo es que si mucho fichaje de relumbrón la estrella de este año sea virtual de la Liga de Cristiano de Messi o de Griezmann pasemos a la liga de las tres y uno comenzamos a rebotes

Voz 1 01:01 el Deportivo Juan Francisco José Delgado

Voz 0699 01:07 pues aquí estamos los de SER Deportivos comenzamos una hora de radio donde resumimos el deporte del día gracias por habernos ese día de agosto como mazos convenza por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la SER por la tele la TDT nuestros enlaces en redes o la web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deporte de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Borja González diría Montalvo como cracks de la técnica ya no hay que esperar ya empieza la Liga hoy comienza a rodar el balón en Primera y también en Segunda División dejamos atrás la pretemporada no tanto a los fichajes que aún llegarán pero si todo lo que olía amistoso ya Preparación Se acabó preparar para cuatro entrenadores que empiezan a jugar ya hoy como Eusebio nuevo en el banquillo de Girona hoy jugando contra el vallado

Voz 2 01:52 entre aunque sea nuestra segunda temporada la tenemos que vivir como la primera vamos a vivir experiencias del otra vez de nuevas la primera vez que nos enfrentamos a Valladolid en Primera División bueno es una novedad también para el Girona

Voz 0520 02:06 con Sergio enfrente que ya hablaba de las virtudes del rival no hombre está claro que que al final tú descabezar los puntos muy fuertes del rival los punto fuerte de los punto normales y en esos puntos muy fuerte al balón parado tienen dos especialistas a balón parado como son Granero de Alex también sobretodo Granell que que le pega muy bien muy fuerte Kers distancia puerta

Voz 0699 02:23 después en el Betis ya hacerle preguntas Setién por objetivos eh

Voz 3 02:26 ya me derbis escuchado cantidad de veces que hablar sobre el tema de los objetivos yo es imposible plantearse objetivos definidos claros porque primero no sabes las respuestas que tú vas a dar las puedes intuir no sabe es la respuesta que van a dar los rivales con los que tienes que enfrentar

Voz 0699 02:46 frente al Betis Paco López con nuevas ideas en su nuevo Levante

Voz 4 02:50 evidentemente es una temporada nueva pero lo que sí que nos tenemos que quedar a la temporada pasadas que marcamos un cambio sigue una forma una manera de hacer las cosas

Voz 5 02:58 una manera de afrontar los partidos una manera de trabajar aquí esas sensaciones son las que

Voz 0699 03:04 entiendo que el equipo va a tener quiero que tengan

Voz 0017 03:07 la SER la misma pues ya está todo aquí Betis Levante

Voz 0699 03:09 a las diez y cuarto a las ocho Girona Valladolid con los primeros puntos en juego empieza la Liga aunque la noticia no paren ahí el Real Madrid denuncia al Inter de Milán por tocar a Modric con contrato en vigor sin pasar por el equipo blanco la FIFA multa al Atlético de Madrid termal operaciones de traspasos con cincuenta mil euros que tampoco mucho el Barça permitió a Piqué saltarse un entrenamiento ayer a irse a EEUU a defender su proyecto personal de renovación del tenis que por cierto le salió muy bien y fue aprobado iré mercado la renovación de Sarabia en el Sevilla se vuelve a atascar el Villarreal ha hecho pasar reconocimiento médico a Vaca en el Leganés fichajes a pares en es en Serrin Iniesta que llevan al equipo de peregrino y en Italia en Italia tenemos la locura del último día hoy sacaba al mercado rescinde Marchisio con la Juve hace oficial el Milan la llegada de Castillejo suena con fuerza dejando el Valencia para ir a la sandía ella se Chelsea el ex del Athletic si os acordáis Val Ankara o de Turquía es un no parar no quiero gastar mucho tiempo en la presentación en ello pero sí quiero daros un dato este año los clubes grandes andan más tranquilos con los fichajes por una modificación esta temporada la Champions y la Europa League van a permitir con jugador dispute la primera fase con un equipo y la eliminatoria a partir de octavos con otro y eso va a hacer que el mercado invernal ese tan interesante o más que el de este verano fiesta interesante el polideportivo calles ciclismo es sobre todo un gran nombre en basket no de conocer hoy los inscritos para la edición de la Vuelta a España que empieza en una semana no está Froome pero esta Landa ese sería el gran titular aunque también están Valverde Quintana Fabio y Nibali como principales estrellas pero gran protagonista del día lo encontramos en el baloncesto diez Juan Carlos Navarro al que ya no veremos más Javier Saisó muy buenas tardes buenas tardes Pacojó así es a seis días de iniciar la operación

Voz 1982 04:49 borrado el Barça ha anunciado que Navarro se retira como jugador que se integra en la estructura del baloncesto azulgrana el jugador dará más detalles unas dos semanas en una rueda de prensa que estará a la altura de las leyéndolo azulgranas como Iniesta o Xavi navarros el jugador con más más importante en la historia de la sección con XXXV títulos recordemos que a la final de la pasada temporada Navarro declaró que le gustaría jugar un año más pero los informes de Pesic ir a secretaría deportiva le han cortado el paso ahora podría ser el enlace entre directivo de plantilla o ayudante de Nacho Rodríguez el de San Feliu firmó el año pasado un contrato de diez años

Voz 0699 05:22 pues la verdad es que en la edad para pasa para todos pero Navarro deja el Barça con esto en la mochila dos Euroliga ocho Ligas siete Copas cinco Supercopas y una Korac mil ciento treinta y nueve partidos con el Barça

Voz 6 05:34 trece mil seiscientos nueve puntos no

Voz 0699 05:36 nueve títulos de Embid y mucho más se fue de la selección hace un año ya ahora se va del Barça sería del equipo que sea se le va a echar de menos eso seguro buenos tengo mucho que contar y no sólo yo aquí iban a estar los cuatro directores de los diarios deportivos de España así que está al ser deportivos como para perdérselo tres Si cinco vamos ya

Voz 7 05:58 este es su mensaje para Haití que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante gratis ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque sortean hemos mil premios al día en carburante mira tu tiquete compra y compruebas si has ganado además lo ajenas a través de Wyler la app de pago de Repsol el premio se duplica forma Tin Repsol punto es

Voz 8 06:29 millones noventa millones estar aquí la inclusión de tu vida la colección de descapotables pero mi peluquero se viene con nosotros a todas partes este viernes brote de noventa y nueve millones y además participas en el sorteo del millón que toca cada viernes

Voz 9 06:44 año niños Juega Euro Millones no hay nada

Voz 8 06:46 más grande

Voz 0699 06:48 la clave es echar de menos eh en plan ronda Carrusel hoy empieza la Liga eh la cosa empieza a las ocho en Montilivi un recién ascendido contra otro que lleva dos temporadas y quiere consoló darse Girona Valladolid supongo que Eusebio en el banquillo como aliciente Girona Musacchio

Voz 10 07:03 sí por doble motivo pilota el Girona pos Machín y se estrena ante el equipo de su tierra

Voz 2 07:08 médicos cien por cien al equipo donde estoy pero indudablemente a nivel personal es un equipo al que me unen muchas muchas cosas

Voz 10 07:16 abren la Liga los dos equipos que menos sean estirado este verano y se nota en la primera lista tres del filial mete Sergio porque tiene las bajas de Bibi Luismi Mayoral y hasta cuatro podrían Unicef Eusebio y uno de ellos directamente en el once inicial el juvenil porrón el lateral derecho el Valladolid vuelve cuatro años después a Primera conoce debutantes pero la inercia del ascenso y el Girona arranca dispuesto a mantener el nivel del año pasado con un nuevo sistema de juego veremos cómo aguanta Montilivi para la hora del partido hay prevista lluvia intermitente pero desde la una estado lloviendo a cántaros arranca a las ocho y cuarto hay pita un debutante cuadra Fernández

Voz 0699 07:47 que dentro del pulpo en Cataluña así que tendremos que tener los ojos muy atentos a cómo está el césped en Montilivi a partir de las ocho a las diez y cuarto en el Villamarín el Betis Levante con Loren en punta icono sin Joaquín en la convocatoria que ser amado Ifrán ronquido sin sin sin Joaquín no bajar el puerto Joaquín Sánchez que finalmente no ha podido entrar en la convocatoria las molestias le han impedido con

Voz 11 08:07 vetar la semana de entrenamientos y Quique Setién no lo lleva son baja también Javi García que era duda hasta esta mañana IT ello descartado ayer por el técnico cántabro diecinueve disponibles lleva al Betis veremos debutar en el día de hoy al japonés Inui a William Carvalho junto a Canales en el centro del campo bajo los palos a Pau López Loren estará en punta con su acierto goleador o al menos va a intentar tener la puntería tan fina como la ha tenido en la

Voz 0017 08:33 pretemporada Boateng y Moses se quedan fuera en el Levante de Paco López por lesión Nicola Bouquet Fitch no ha entrenado apenas durante toda la semana y no está a punto it Cavaco arrastra una sanción que le impide jugar el lleno está garantizado ambientazo en el Villamarín diez y cuarto de la noche Betis Levante gracias Frank y así se estrena hoy la temporada en la Primera división aunque también se estrena en la segunda con nueves clubes nueve en la segunda que han jugado competición europea

Voz 0699 08:59 así que como se pone de largo una gran segunda División vamos a darle bola duelo andaluz a las ocho en el Carranza entre Cádiz y el Almería que arranca con movida en el equipo local y una de sus estrellas de Marini

Voz 12 09:09 hola qué tal muy buenas a las ocho de la tarde arranca la Liga en el estadio Ramón de Carranza con dos equipos que inician el campeonato con el objetivo de salvar la categoría hay líos en las oficinas del estadio gaditano con la venta de Álvaro García los amarillos han vendido al Huesca el cincuenta por ciento de los derechos económicos del jugador por un valor de tres millones de euros el futbolista ya ha reconocido que no quiere jugar en el club aragonés y otros equipos como Udinese pujan por el futbolista sevillano el mercado finaliza hoy en Italia las negociaciones parecen rota

Voz 0470 09:37 así que el futbolista podría acabar en un hotel

Voz 12 09:39 los cuatro equipos de Primera División que lo pretende al partido

Voz 0699 09:42 a la vista de pollo a la vista en el Cádiz y a las diez en el Carlos Belmonte Un partido que durante años ha sonado a Primera al Albacete por el os visitantes avisan con un equipazo que llega invicto en la pretemporada y los dos equipos en realidad con mucha novela de Juanma Sevilla muy buenas

Voz 1817 09:54 buenas tardes Pacojo pues a las diez de la noche rodará el balón en el Carlos Belmonte el Alba que ha fichado hasta el momento once futbolistas quiere conseguir la victoria ante su afición en un partido en el que Ramis tiene problemas en defensa ya que no puede contar con Oliver a Chus Herrero Ángel Moreno ya Álvaro García por lesión mientras el Depor llega a tierras manchegas también con bajas la más importante la de su delantero

Voz 13 10:12 Christian Santos el equipo gallego uno de los conjuntos que parten con el cartel de favorito para lograr el ascenso a Primera quiere comenzar la temporada con buen pie Icon la obligación de conseguir el objetivo este año con Nacho González en el banquillo el encuentro será dirigido por el colegiado madrileño Pizarro

Voz 0699 10:27 empieza la primera empiezan la segunda datos de una Liga que empieza a Paco Hernández muy buenas tardes qué tal buenas tardes refuerzos son lo más importante es que han llegado a los equipos

Voz 14 10:36 así es el fichaje más caro de este verano en la liga el Atlético pagó en torno a setenta millones de euros por el futbolista francés Les siguen Vinicius con cuarenta y cinco millones en el Real Madrid y mal con con cuarenta y uno en el Barcelona pero también destacan las llegadas de Courtois por XXXV el mejor portero del Mundial Arturo Vidal al Barcelona por unos veinte millones iba al Valencia uno de los integrantes de la selección de Bélgica que hizo tan buen Mundial esos

Voz 0699 10:58 bien empero que caras importantes no veremos

Voz 14 11:01 Leo empezando por Cristiano Ronaldo que después de nueve temporadas se marchó del Real Madrid en la Juventus después de haber marcado trescientos once goles en Primera División tampoco estarán en el Real Madrid Zinedine Zidane que le fue mejor en Champions pero que fue campeón de Liga como madridista en dos mil diecisiete Andrés Iniesta el ya ex centrocampista del Barcelona Se va a Japón después de nueve títulos de Liga en dieciséis temporadas con el Barcelona y Fernando Torres que puso fin a su segundo segunda etapa en el fútbol español después de doscientos ochenta y un partidos inquieto dos goles en el Atlético de mal

Voz 0699 11:31 qué equipos han gastado más y quiénes han estado más austeros

Voz 14 11:33 el Barcelona con ciento veintiséis millones les siguen Real Madrid con ciento veinticuatro el Atlético con ciento veintitrés el equipo que más ha fichado ha sido el Leganés XVI en corporaciones catorce el Getafe los equipos que menos gastan Valladolid un millón de euros Huesca tres millones de euros

Voz 0699 11:50 estamos ante la liga del vídeo arbitraje las claves del bar cuáles son Alberto Fernández Blanco muy buenas

Voz 15 11:54 muy buenas Pacojó es el primer Campeonato Nacional de Liga en el que se va a utilizar el arbitraje esta temporada solo se va a aplicar en primera división y como bien explicaba el martes pasado en SER Deportivos el responsable en tecnología Bart Sergio Sánchez este sólo va a intervenir en cuatro posibles supuesto siempre que sea un error claro y manifiesta el árbitro los supuestos son tarjeta roja directa acción de gol confusión de identidad o acciones de penalti exactamente igual que lo que hemos visto en el Mundial el protocolo de actuación del bar es siempre el mismo para todas las competiciones el bar no va a arbitrar jugadas interpretable su que puede andar pie a la valoración porque repercutiría en el devenir del partido de una forma mucho mayor a la que se quiere conseguir por eso sólo intervendrán en los otros cuatro supuestos

Voz 0699 12:27 ya está aquí la Liga la Liga hoy la Liga mañana la Liga pasado la Liga el lunes la primera jornada en cuatro días

Voz 4 12:34 y os lo tenemos que contar en la SER a los que no pestañear

Voz 16 12:38 penaltis a los que gritan sin complejos a los que no quieren perder

Voz 7 12:41 ese ni un partido hola futboleros os espera

Voz 16 12:43 hemos en Movistar esta temporada piola a tener todo el fútbol toda la toda la Champions y la Europa League

Voz 7 12:50 All Things y es gratis hasta dos

Voz 16 12:53 mil diecinueve Movistar exige

Voz 8 12:57 debe noventa millones para la ilusión de tu vida la colección de descapotables pero mi peluquero se viene con nosotros a todas partes este viernes brote de noventa y nueve millones y además participas en el sorteo del millón que toca cada viernes

Voz 9 13:13 año Juega Euro Millones no hay nada

Voz 0699 13:16 más grande oye estrenan temporada cuatro equipos en Primera División mañana estrena campeona todo el Fútbol Club Barcelona el actual campeón en el Camp Nou contra Alavés Adrià

Voz 0017 13:29 vez que tal Pacojo buenas tardes sí un Barça que va a entrenar esta tarde a partir de las seis y media en la Ciudad Deportiva ya con Gerard Piqué de vuelta tras su viaje relámpago a Estados Unidos se perdió el entrenamiento de ayer a dos días de empezar la Liga pero hoy volverá a entrenar veremos en las mejores condiciones después del entrenamiento Valverde dará la convocatoria para el debut en Liga de mañana frente al Alavés volverá ser Roberto sancionado en la Supercopa de España hay tendrá que descartar a seis jugadores uno de ellos Denis Suárez que sigue lesionado el Alavés lo que quiere es intentar repetir la victoria que consiguió hace dos temporadas en el Camp Nou esta mañana Abelardo ha dado la convocatoria se quedan fuera Thomas

Voz 0699 14:04 Tina ir Rodrigo Eli por lesión el sancionado Adrián Diéguez también Guidetti eh

Voz 0017 14:09 a Garay por decisión técnica porque no tienen todavía

Voz 0699 14:12 en el ritmo de competición partido que empieza mañana y termina pasado empieza a las diez y cuarto de la noche

Voz 0520 14:17 eran el día siguiente va a haber alguno de esos

Voz 4 14:20 los durante los próximos días

Voz 0699 14:22 antes habrá jugado el Villarreal Real Sociedad en el que muchos jugadores estrenan

Voz 0017 14:26 aquí son dos equipos que se han reforzado bastante de hecho

Voz 0699 14:29 no se habla tanto de entradas y salidas de los amarillos como en el choque en sí

Voz 0470 14:32 Isidro así es Pacojó porque este medio día se ha hecho oficial el fichaje de Carlos Bacca para las próximas cuatro temporadas en dentro de la operación de cesión con opción obligatoria de compra de Samu Castillejo al Milán por quince millones de euros pero es que esta tarde se puede hacer oficial la salida de Roberto Soriano al Torino también hay

Voz 0017 14:48 calidad de cedido con opción de compra estudia

Voz 0470 14:50 la salida de final de Leo Suárez en lo deportivo recuerdo el Villarreal mañana jugará sin Bonner era Bruno y Javi Fuego por lesión y sin hambre now el por sanción Carlos Bacca podría anteriormente en la convocatoria si llega el tránsfer en la Real va apuntan a titulares Teo y Merino entran en la citación Juanmi Zurutuza pese a que eran duda y se quedan fuera por lesión Moya Illán USAID

Voz 0699 15:11 la jornada del sábado se inicia con el Celta Espanyol partido en el que ninguno de los dos banquillos tienen los inquilinos de la temporada anterior que contamos Vigo Jacobo Dicenta muy buenas tardes

Voz 0841 15:19 qué tal muy buenas tardes Pacojó pues arranca el proyecto Mohamed en el Celta con siete caras nuevas muchas bajas en drama chico meses la convocatoria que era duda va a ser titular también lo que hay pero se queda en el banquillo de Cain Rubén yunquera Roncalli Jensen por lesión muchas no parece podrá por decisión técnica yo saber o Cobi y que no cuentan para el técnico argentino enfrente adaptar el proyecto Rubi en el español de también tiene buena pinta ha dicho que quieren español ambicioso también fuera de casa entra en la convocatoria a su único fichaje Borja Iglesias precisamente que va a jugar en la que fue su casa y a partir de ahí pues con la vamos a ver cómo se recupera El español de la va a sobre todo Gerard Moreno entran José hayan quedado fuera mejor dicho de la convocatoria Granero por un golpe en la rodilla Sergio Sanz de centro al final David

Voz 0699 16:03 el domingo el Real Madrid con la denuncia por Modric al Inter de fondo y las sensaciones en el primer partido oficial y sus consecuencias hola Javier Herráez muy buenas tardes hora qué tal Pacojo muy buenas cómo está el Madrid tras el golpe y qué consecuencias tendrá Javier

Voz 17 16:16 bueno se quiere levantar quiere levantar evidentemente es equivocó Lopetegui en los cambios dejar Casemiro en quitar Asensio en meter a hombres que no tenían recorrido de Nacho en el banquillo pero bueno esto es fútbol juega los futbolistas nuestra tuvo con Marcelo o los dos centrales acertó por ejemplo Benzema también estuvo bien Gareth Bale pero tampoco son decisivos la gente se acuerda de Cristiano pero ya no está lo dijo Casemiro en la zona mixta del domingo toca El Getafe en cuanto a refuerzos el Madrid sigue ni prudente piensa que el mercado no le puede mojar lo que tienen la plantilla faltan quince días Modric es el mejor fichaje para el Real Madrid y ahora mismo pues la gente habla de Cavani muy mayor mucho dinero imposible no te lo venden Lewandowski parecido recibió Lewandowski seguiría Benzema la plantilla casi cerrada aunque yo sería cauto hay que esperar quince días todo puede pasar en el Real Madrid

Voz 0699 17:07 club transmite que no se va a fichar yo apuesto a que cuando jugadores de aquí al treinta y uno en ninguno de esos de jóvenes con proyección lo mismo me equivoco pero no creo

Voz 6 17:15 por cierto ante el Getafe

Voz 0699 17:17 Javi Courtois o Keylor

Voz 17 17:20 Courtois ha venido para jugar treinta cinco millones de euros eh es verdad que Lopetegui también tienen mucha fe en Keylor Navas que su importe Erazo tres Champions adornan su currículum pero Courtois venido a jugar quién

Voz 0699 17:31 desde el once Si a Modric

Voz 17 17:34 bueno si entra a Modric ahí podría evidentemente caerse Casemiro aunque nos comentaba la zona mixta que

Voz 0699 17:39 no está roto que solamente una sobrecarga

Voz 17 17:41 quería ser un poquito más atrevido sin eh

Voz 0699 17:44 la brasileño aunque éste será fijo con Zidane en el banquillo bueno pues era fijo hemos lo que pasa como Lopetegui gracias Javi ya todo esto que hay una noticia además la ventana de fichajes del calcio se acaba en cinco horas así que Italia es una locura compañero de la noche de oro por Alberto Cerruti muy buenas tardes

Voz 1104 18:03 buenas sí efectivamente es la primera vez que el me escape en Italia termina antes primero partido de la Liga

Voz 18 18:10 el los nombres más importantes son Ospina el portero fichado por el Nápoles se Gervinho niño que pase al Parma eh el Torino busca Soriano pero la noticia es que el Inter no ha podido llegar a modo que es porque ayer se perdieron las últimas esperanzas el Milan busca un milagro ficha Lazio pero parece imposible la última noticia de último Marchisio veteranas de la Juventus sea desvinculados de la Juventus Scully porque quiere irse al exterior se habla de EEUU o Canadá o quizá otro equipo

Voz 0699 18:46 el me quedo minuto Alberto pero me da la sensación de que estamos ante la liga italiana más potente de los últimos años

Voz 1104 18:54 seguramente eso así porque la llegada de Cristiano ha sido un motivo importante para todos

Voz 18 19:01 Villa italiana así

Voz 0268 19:04 en la Liga italiana es importante no solo

Voz 18 19:06 sino en los Estados Unidos en cadenas de de Medio Oriente es una liga que no es solamente italianas sino una Liga mundial que hace esa ficha cree Cristiamo

Voz 0699 19:17 estamos hablando ya de una Liga global y el calcio desde luego ha salido más beneficiado con los refuerzos y el dinero que han llegado esta temporada sobre todo con la llegada de Cristiano Ronaldo que no nos engañemos ha sido la gran operación de el mercado no sólo en la Liga no suelen el caucho sino a nivel mundial gracias Alberto un abrazo

Voz 1104 19:35 una poniéndolo de Marchisio lo de la red

Voz 0699 19:37 misión de contrato del italiano esta mañana con la Juve Llanos decía Alberto Cerruti que lo más probable es que acabe en los Estados Unidos también se va a Italia en fin veremos que acaba pasando lo que pase lo contamos de momento lo que pasa es que cogemos un poquito de aire en un minuto y hasta las cuatro seguimos con toda la actualidad que os interesa en este SER Deportivos SER Deportivos

Voz 19 19:58 es un tú

Voz 0699 20:01 en hacer

Voz 20 20:02 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o laven

Voz 0470 20:09 Tana que tu comunidad J las es es más

Voz 7 20:12 lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 21 20:28 ya está aquí ya llegó desde hoy hasta mayo de dos mil diecinueve la liga de fútbol en España lo va a invadir todos partidazos estrellas y sobretodo la salsa del fútbol el gol y el gol es Carrusel

Voz 0470 20:44 siete de la tarde las seis en Canarias la ronda en carros

Voz 22 20:47 el proyecto

Voz 23 20:59 escucha aquí que el remate

Voz 24 21:03 eh maniobra de Gareth Bale

Voz 23 21:08 a caras de segunda semana consecutiva el Berzal cuatro uno

Voz 25 21:22 hola

Voz 23 21:33 Robert haberle pegado yo

Voz 26 21:40 el sol tal

Voz 23 21:43 Ello puede pisar área ahí está ya aquí

Voz 0699 21:56 la Liga ya está aquí la contaremos en la Ser en el carrusel en El Larguero en este SER Deportivos labores en la tele pero seguro que vais a estar informados a través de la prensa deportiva en España tenemos la suerte de tener cuatro periódicos deportivos y muy buenos y hoy agradecemos el esfuerzo a sus directores de pasarse por abrir la Liga en en la SER Alfredo Relaño director del diario As muy buenas tardes muy buenas tardes cuántas ganas de Liga Alfredo por muchas cosas cada año

Voz 27 22:28 esto me dicen en la infancia no me pues las mismas que que cuando mil doce años

Voz 0699 22:34 no hemos pasado la verdad eh Juan Ignacio Gallardo entonces el diario Marca buenas tardes

Voz 1104 22:39 buenas tardes y también con ganas no

Voz 1162 22:42 sí evidentemente yo creo que al final los futboleros y los que vivimos está compasión contamos nuestros Rania por temporadas no la verdad es que estamos que deseando que empiece y bueno aperitivo que hemos tenido partido durante estos meses de julio agosto pues lo que hacen es hábil mucho el apetito para la de este nuestro campeonato cuanto antes

Voz 0699 23:01 el aperitivo está bien pero ya tenemos aquí el primer plato Ernest Folch director de l'Esport hola Arnés muy buenas tardes

Voz 28 23:07 qué tal cosa nosotros muy bien y vosotros con mucha

Voz 0699 23:10 los también de fútbol no

Voz 29 23:11 pues sí con muchas ganas Si y además creo que es el momento también el año de reivindicar la Liga no cuando ya el mes de marzo está hay quién empieza a decir que la Champions eso es importante y se olvida de la Liga volvió a veces son un torneo que en los últimos años sea menos presión poco no es el momento de reivindicarlo y además a diferencia de la Champions la Liga tiene la gracia de qué es eso excesiva desde el principio a combatir los puntos que se empiezan a jugar en agosto pues al final pueden apostar una Liga o sea que con muchísimas ganas sí sí

Voz 0699 23:44 Sandino ya ex director del mundo deportivo ha tenido un problema en el último minuto ya delegado en un crack conocido nuestro que ahora trabaja allí o para sonar el grupo la muy buenas tardes

Voz 1104 23:53 qué tal muy buenas con ganas de Liga tú también no

Voz 30 23:56 si la Liga a hablar de fichajes del mercado que es mucho más aburrido y que empiece el fútbol que gusta a todos

Voz 0699 24:02 oye Alfredo sin Zidane sin Iniesta sin Torres sin Cristiano te parece en general más la liga de las ausencias que de la presencia

Voz 27 24:10 bueno hay presencia es también la primera la de Messi que si aquí no y ahí está Griezmann acaba de ganar el Mundial no contó con buenos más del Baza ante el Barça hecho fichajes importantes de Belén que casi no lo vimos años basado puesta en todavía sugieren novedad donde el Madrid pero no en resto del campeonato si hay novedades no no yo no creo en yo no tengo una amiga de ausencias salvo para el Madrid no

Voz 0699 24:39 Juan Ignacio Gallardo el director de marca quién echará más de menos

Voz 1162 24:42 hombre pues yo creo que todos vamos señores un poquito Cristiano Ronaldo evidentemente porque han sido muchos años los que he estado a mí me di Simó nivel no dejando un registro que sinceramente pienso que no volveremos a ver no pero bueno yo no quiero pensar en las ausencias lo que interesa a los que se fueron prefiero pensar en los que tenemos que son muchos y muy buenos yo creo que la Liga configura el primer campeonato por todo eh no sólo por la presencia por la gran cantidad de esa nómina de grandísimos públicas que tenemos sino por la competitividad de nuestro campeonato que luego tiene un reflejo en Europa evidente no creo que los últimos diez años solamente en uno no habido presencia era dándonos un equipo español en alguna de las dos finales de los esto es lo peor si eso es el reflejo clarísimo que tenemos la mejor liga del mundo con lo mejor jugador del mundo

Voz 0699 25:26 Ernest con los que se han ido este es el año de Messi otra vez el ancho de Messi

Voz 29 25:31 siempre es el año de Messi no pero estoy acuerdo con lo que decía Juancho que pocas veces se recuerda que la liga es el campeonato más competitivo pero que año para mí esa tenemos que añadir a una situación que es que es lo vuelva que irrumpe como un grande el Atlético de Madrid es decir que yo creo que el Atlético ya no podrá ir más de útil de aspira a todo esto convierte en la Liga española sin duda en la en la mejor del mundo otra vez pero pero no no va a ser sólo Messi que vamos a ver grandes jugadores en ese sentido el Atlético de Madrid pues tiene un repertorio muy amplio y creo que es uno de los grandes

Voz 30 26:14 armados con plena con pedir a pesar de la Cruz

Voz 0699 26:17 John entre comillas el Atlético de Madrid el favorito la Liga es el Barça

Voz 30 26:23 yo creo que si el Atlético está por ver también yo creo que se Wanda y es posible que aunque sea inconscientemente es entre más de dos años el Barça es como que le tiene cogida la medida a la liga y además el equipo va has hecho se ha reforzado bien tiene que ver con lo cual yo creo que sí que favorito número uno por encima al Madrid de salida a ver cómo empieza la cosa pero sí que es el Barça yo creo

Voz 0699 26:44 el pero como ya habéis nombrado al Atlético de Madrid Alfredo Relaño el director del diario As le parece que el Atlético de Madeira no puede ir más de tapado que esta historias acabado

Voz 27 26:52 sí sí sí se sabe que sabe y parece que no le gusta que eso de la gran plantilla es cuando éste cuando estén compenetrados y tal pero tienen un ente en una plantilla es la mejor Platero como Scarlett y pasó del sesenta cuando estaban Peiró y Collar pero sí de muchos jugadores muy buenos tres campeonatos tres campeonatos del mundo entre ellos decíamos no le ha impresionado cuando ha padecido a Argel son tenemos cosas en la oficina del impresionantes Rodrigo creo que mejora que mejora mucho el medio campo tiene tiene todo lo que tenía tiene un me me parece está muy bien ha retenido hablaba no tendrán ninguna baja apreciable Nico qué bien medias poner yo creo que tengo un equipo muy bueno lo vimos el otro día el otro día la Supercopa tenía tenía mejor banquillo el Atleti que el Madrid francamente solicitando a la hora de decir hay que tirar de tres cuatro más para acaba el partido tenía más yo creo que investigó sobre todo mal me gustó mucho yo creo que estamos ante uno al Atlético

Voz 0699 27:53 nombra Alfredo Relaño alemán ha empezado muy cenizo hablando de los que no están pero de los que están de lo que ha llegado Juan Ignacio qué te parece el fichaje estrella hoy qué más dará que hablar esta temporada

Voz 30 28:04 pues a mí me gusta

Voz 1162 28:06 la mucho la llegada de hizo al Real Madrid no sé cuánto protagonismo poder asumir en esta su primera temporada no porque cara el la acopla opción a nuestro juego nuestro fútbol es bueno dar todas las vicisitudes del país en sí no pero venir me creo que qué puede ser una de las grandes estrellas en un futuro en un futuro próximo y por lo demás bueno pues yo creo que los equipos se han reforzado bien es verdad que a lo mejor no haberlo sobretodo porque que el Madrid en la locomotora de fichajes pues pues parece que da la sensación de que ha habido pocas incorporaciones pero creo que los equipos no centramos mucho que era peor llevamos los cuatro hablando de Madrid Atleti Barça casi de forma es bueno ir con ellos solos no pero el resto los equipos se han reforzado mucho y muy bien eh todas en todo el resto de equipos de la Primera División creo que que han mejorado sus plantillas con respeto el año pasado de forma notable entonces bueno pues eso va a fomentar la competitividad vamos a ver no tenemos así que yo creo que el va a ser otra vez el rey de la Liga seguramente no porque bueno tiene cualidades de sobra y bueno vamos a ver quién quién puede discutirle el trono

Voz 0699 29:11 viene del Barça Ernest Ayensa se espera además de a Messi

Voz 29 29:15 yo lo hizo nombrado antes yo creo que el Barça ha hecho cuatro saques necesarios e interesantes pero quizás el más importante es el de la yo creo que es él ha tenido Gil el Barça hacen aún pero no importa corporación de Marco y el otro día en la Supercopa como has de empezar a explotar no creo que es justamente lo que necesitan es cuestión de coca es que iba a pasar con Messi sino cómo se va a acompañar a no es donde se concretaron las variantes muy interesante si es clara no o

Voz 1104 29:50 el gran nombre que espera en esta temporada sin desmerecer a los demás en Bárcena

Voz 0699 29:56 Ana quién sabe del rival de del Barça Pérez

Voz 1104 29:59 el Madrid fue el Atlético de Madrid

Voz 0699 30:01 este año

Voz 30 30:02 sabes el preguntas esta semana la gente te dirá que el Atlético de Madrid

Voz 29 30:05 pero todo el mundo sabe que tiene reales

Voz 30 30:07 es al Real Madrid Madrid siempre está muy buena que de salida poco parece que no se ha reforzado bien los cuarenta cincuenta goles de Cristiano Iker Atlético en cambio se ha reforzado muy bien y ha empezado más fuerte pero al final luego te pones a mirar tiene a Modric Kroos Isco Asensio tiene un equipazo el centro campo del Barça o cualquier equipo del mundo con lo cual he competido a competir igual con lo cual yo creo que eso lo dos a todo el mundo al Atlético en el Real Madrid pero pues creo que soy engañar a la gente iba a estar ahí compitiendo igualmente

Voz 0699 30:39 banquillo del Real Madrid Alfredo Relaño Julen Lopetegui qué qué futuro le augura es que presión va a tener con la sombra de Zidane pues no

Voz 27 30:47 Klose m pero pero bastante ya mascan en principio dentro ha lo malo a mí no lo sé pero no yo no yo no no no veo este inicio tranquilizador no porque además el equipo que vimos el otro día es el mismo exactamente pero sin Cristiano muy muy yo no sé si el Madrid está exagerando los ahorros y quizá ahorrando para el campo que saben hacer tanto y que nunca hace hace dos años se fueron James BP Morata vino vino Asensio que es un buen jugador y algunos otros que no en que no han intervenido darle sufrido este año seguido Cristiano tengo viene nadie y yo creo que eso no se puede para operar así constantemente sin consecuencia así y más si estás viendo que nosotros está mejorando decía que ante el Atleti era tiró de jugadores si en mi partido para bien sino Casemiro y aquello todo no hubo no como no José reacción yo no lo veo cree inquietud Juan Ignacio tú como

Voz 0699 31:48 esa Lopetegui cuántas veces se le nombrará a Zidane en las ruedas de prensa

Voz 1162 31:53 bueno pues evidentemente el francés dejó un muy alto altísimo no tiene una papeleta fácil la llegada de esa de Lopetegui el banquillo Stage tan brusco notan volcánico con todo ese ruido que se organizó pues tampoco jugó a su favor sobretodo pues ahora ha empezado con un traspié tan importante como catedrático Madrid en la la final pues el inicio bueno pues no es el deseado para Lopetegui para el madridismo no pero bueno yo sinceramente creo que lo hizo un grandísimo trabajo la selección devolvió al equipo un poco al azar a a España lo que nos tenía acostumbrados añadiendo muchas fórmulas muchas varía entre muchas alternativas yo creo que todavía no he tenido tiempo suficiente como para desarrollar e implementar su método en el Madrid no yo entiendo que el hombre que es un gran entrenador lo demostró con la selección y creo que con tiempo lo podrá demostrar en el Real Madrid pese a que es cierto como decía a lo que el equipo va a día de hoy pues parece estar un pelín más debilitado aún siendo un teniendo una grandísima plantilla a su disposición

Voz 0699 32:51 no hemos hablado del bar e sois probar antibalas de los de esperar a ver qué pasa con el bar Ernesto eres

Voz 29 32:59 escéptico y en el Mundial me he vuelto un convencido

Voz 0268 33:03 por qué

Voz 29 33:04 digamos a en en la teórica pues no lo veía claro pero la práctica ha sido a un éxito avasallador señor yo creo que es que el la situación del Varea están mayoritaria ha producido un efecto seamos tan unánime aceptación que que ahora creo que quien tiene el problema de la Champions ahora se ven casi como anticuadas y ridiculez las competiciones sino tienen par a ver que qué me parece que tenía que ser como el fin del fútbol de siempre yo era de los que eras pero ahora veo que el justamente las competiciones que no tienen bar pues son algo como como este año

Voz 0699 33:47 creo que Alfredo Relaño firmaría debajo verdad sí

Voz 27 33:49 yo a bastante escéptico IBI no estaba yo tampoco tenía la confianza que que en los que han bendecido en que lo aplicarán también ciencia esto se ha aplicado bien sean sean muy bien sea ahí unos protocolos muy firme sólo para cosas extremas sólo para cosas no discutibles no y además digamos trabajado muy bien desde antes en sabido muy bien desde antes IVE ya había Amy ha resultado además ha resultado de corregido unas cuantas injusticias no no ha montado follones y ambas que tengo que está sufriendo para bien en la conducta de los jugadores a quitar fingen vientos a Neymar no le afectó ya lo vimos en nuestros el yo creo que va quitar codazos va quitar protestas va a quitar los malos modos a mí me ha gustado mucho y bien me han mirado digamos felicito a los que han llevado eso porque están aplicando el invento de una manera me como yo no pensaba yo no pensaba que iba yo pensaba que iba a ser un follón tengo cuatro hombres telúrico como suyo puesto cualquier novedad los hechos poco atrás

Voz 0699 34:51 en principio yo creo que no pasa todos la verdad he tengo digo cuatro hombres de prensa muy importantes a los que les voy a pedir un experimento de radio una especie de quiniela como si esto fuera un carrusel así de pregunta respuesta rápido Alfredo Relaño ya sé que esto hay que coger la bola de cristal quién gana la Liga pues el Barça Juan Ignacio Gallardo quién gana la Liga

Voz 1162 35:12 el Madrid Hermes Paul quién gana la Liga

Voz 1104 35:15 el Barça y el grupo lo quien gane la Liga

Voz 30 35:18 el Barça Rubén Alfredo Relaño que jugadores

Voz 0699 35:20 que sale esta temporada

Voz 0520 35:22 Messi me

Voz 1104 35:25 Juan Ignacio Ernest Belén

Voz 30 35:31 como siempre Cotillo ballet quién será

Voz 0699 35:34 Pichichi Zamora del campeonato Alfredo

Voz 1104 35:37 Messi y Juan Ignacio Messi Courtois Ernest Ter Stegen

Voz 29 35:45 Messi Black la revelación Innes

Voz 0699 35:48 nada en los terrenos de juego en la primera división Alfredo

Voz 27 35:52 eso ya me cuesta más quizá en Belén estaba en velé muy está de Emelec cuál es cuál

Voz 0699 35:58 Ignacio

Voz 1104 35:59 minis Ernest ojal

Voz 29 36:01 la Ricky Puig

Voz 0699 36:03 el Rodríguez digo di Mary para esto hay que coger la bola de cristal equipo que os apetece por lo que sea porque lo llame la atención por por cualquier cosa Alfredo

Voz 27 36:11 pues a mí que me queda muy bien esa línea en sábado Juan Ignacio

Voz 1162 36:17 el Leganés era socio del equipo contra once años y llevo tres años de de regalos máximo en primera división Hermes

Voz 29 36:26 pues en Girona porque el gran año que hizo el año pasado y con cambios dado mucho

Voz 30 36:33 yo el Betis fuera maravilla fichado promete mucho

Voz 0699 36:37 Gemma no sé si es un gol pero bueno la portada que soñó haríais hacer esta temporada en el As Alfredo

Voz 27 36:43 pues mira que darnos Dalí a sorprender que el Athletic era la la Champions porque me parece que a mi me parece que hay tres veces tan cerca de meterse tiene una cosa así

Voz 0699 36:55 Juan Ignacio la portada apartará que lo hemos hecho

Voz 27 36:58 todavía no sabe si el pasado todo

Voz 0699 37:01 de todo menos eso en el Marca por Ignacio

Voz 1162 37:03 exacto estaba pensando en posibles decías que hemos disfrutado de las primeras páginas más increíbles y que nunca habíamos soñado y la hacemos ocho todas yo también apuntó el Athletic ganando la segunda

Voz 0699 37:15 eh en el Sport Ernest cuál sería la verdad

Voz 29 37:18 pues yo triplete el triplete del Barça

Voz 1104 37:23 en el deportivo

Voz 30 37:25 si sabes mismo el triplete de tripletes sabré que hizo verde significaría Barça para empezar vuelve a ganar la Champions y además ganadas aquí con lo cual temporada el Barça sería

Voz 0699 37:38 yo no soy neutral pero sí el deporte comprar periódicos hay mucho curro detrás y mucho esfuerzo para hacer artículos entrevistas y reportajes de calidad y merece la pena leer Alfredo Relaño director del diario As muchísimas gracias muchas gracias gracias Gallardo director del marca muchísimas gracias

Voz 1162 37:52 según gracias a y un abrazo fuerte

Voz 0699 37:55 por del sport muchísimas gracias eh

Voz 1104 37:57 fue un placer estar aquí un abrazo mis colegas era un placer e igualmente lo mejor somos todos de la SER algunos Deportivo

Voz 0699 38:05 de verdad merece la pena leer irán bien espero que merezca la pena a escuchar la radio SER Deportivos lastres en treinta y ocho minuto majos

Voz 32 38:23 le deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que Ter arroba SER Deportivos quien béisbol ser deporte

Voz 1 38:32 por el P

Voz 7 38:35 no pasado certificará semanalmente que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados a actividades vinculadas

Voz 0699 38:45 con el referente en la información

Voz 7 38:47 es requerida cosa digámoslo así intenso sin papeletas sin urnas y ahora también sin presupuesto este verano escucha Hora Veinticinco

Voz 0699 38:58 lo que pueda pasar momentos del relevo acabó noventa narco ciencia Hora Veinticinco

Voz 7 39:01 las ocho el accidente lunes a viernes desde las ocho de la tarde las SIP en Canarias con Pedro Blanco sigue nos también en Hora veinticinco apostó es en la SER

Voz 33 39:10 a juicio y escuche Duque es que vosotros uno creería dice creo oído es contar cómo subían a los picos más altos del planeta escuchado de personas narrar cómo bajaron a las oscuras profundidades de los océanos me he emocionado con aquellos que vivieron las más arriesgadas aventura es P viajado a cientos de países y he conocido a miles de personas todos esos momentos jamás se perderán porque yo seguiré ahí escuchando Segre aventureros tu imaginación es la mejor avena

Voz 32 39:42 dura los sábados de siete a ocho de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti

Voz 33 39:49 sigue nociones Ser aventureros punto es y bien redes sociales Cadena Ser

Voz 34 39:54 sí

Voz 35 39:58 hay una radio sin relojes con las zapatillas de correr puestas pensando en mariposa

Voz 4 40:02 eso en tinieblas en vamos a trabajar en la expuestas vamos a dejar en llano es incómodo ya no porque hemos correteando alegremente entre mariposas vamos a pasar pues pues al mundo de las tinieblas

Voz 35 40:13 le Runner Verónica Gómez Jon Egaña Cadena Ser punto COM Ràdio que tú programas

Voz 0699 40:27 hemos hablado del Real Madrid en el primer tramo de del programa lo voy a dejar de hablar de los otros tres equipos de Primera División que también debuta en la Liga en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera hoy la noticia es que haya una sanción de la FIFA al Atleti no muy buenas tardes

Voz 0520 40:41 buenas tardes pues si después de los de la celebración de esa Supercopa de Europa

Voz 1576 40:46 hoy sigue el idilio ese idilio raro del Atlético de Madrid con la FIFA Cometa de ir Zeep Lina que bueno uno las últimas decisiones el mismo día de hoy ha sido sancionar con algo más de cincuenta y dos mil francos suizos aproximadamente cuarenta y cinco mil y pico euros al Atlético de Madrid teóricamente por no respetar el artículo dieciocho vi si eso anexo tres del Reglamento sobre el Estatuto de transferencia de jugadores es decir que cree que ha habido un tercero que ha ayudado al Atlético de Madrid no se notificó en Un fichaje concretamente como apoyo a la Cadena Ser Pacojó ha sido Alessio Chelsea el fichaje por el Torino un fondo catarí puso parte del dinero

Voz 0699 41:25 lo que costó el traspaso de el transalpino algo

Voz 1576 41:28 como rojiblanco y eso no lo notificó como

Voz 36 41:30 tiene que ver ratificado el Atlético de Madrid por lo tanto

Voz 1576 41:33 un aviso un tirón de orejas y esos cuarenta y seis mil euros que visto lo visto el el pasado de que tiene la legítima higo la FIFA no eh es hasta esas a poco

Voz 0699 41:42 eso está poco pero también te digo una cosa Atala el fichaje de Church y desde el principio hasta el final con el Atlético de Madrid es que da la salió torcido se nota Ortega o no ha salido al revés pero totalmente ya torcido hubiera hasta bien ya contamos que el Athletic juega el lunes es el que más tarde un abrazo dada esta tarde a las siete y media vuelve a entrenamientos después de la cena ayer celebración un abrazo Pacojó un abrazo antes juega el G

Voz 36 42:06 tarde empiezan la Liga fuerte jugando contra el Real Madrid Andoni De la Torre en piedra de toque muy complicada para empezar la Liga contra todo un Real Madrid el Getafe cargan con año más con Bordalás como técnico tiene una plantilla muy motivada ilusionada no hay más que ver la gran pretemporada de los azules los tres victorias y cuatro empates el míster que dice que el pasado es historia aptas la gran temporal el pasado curso Iker para empezar en el Bernabéu tendrá que jugar un partido perfecto sino que en irse de vacío

Voz 4 42:28 que hicimos el pasado a formar parte de la historia estamos muy muy centrados en en la nueva temporada que va a ser muy exigente muy dura ley para comenzar a más y nada menos que el Real Madrid no creo que nos pueda beneficiar el Real Madrid ha tenido un resultado adverso el pasado miércoles tenemos la obligación de competir aún rendir es de hacer un gran partido y bueno pues intentar si es posible que sabemos que va a ser muy difícil sacar un buen resultado

Voz 36 42:56 el entrenador alicantino que ha comentado que el Real Madrid siempre es el Real Madrid con tremendos futbolistas y le resta importancia a la marcha más sonada de los blancos este verano la de Cristiano Ronaldo dice que ni el Real Madrid y el Getafe piensan ya en él y en cuanto al equipo Bordalás no ha querido despejar dudas del once ni siquiera en la portería Se ocupará el arco Chichihuahua o David Soria aunque nos ha dicho que lo tiene prácticamente decidido el once que sacará en el Bernabéu el domingo también ha dicho que el Cruz trabaja antes del cierre del mercado para incorporar algún centrocampista ya alguien en los laterales y no descartan ninguna salida puede pasar cualquier cosa en cualquier caso esto arranca ya domingo diez y cuarto en el Bernabéu Real Madrid Getafe sólo una victoria azulona en trece visitas a Chamartín allá por dos mil ocho

Voz 0699 43:33 entre el Real Madrid y el Getafe de alguna manera ayer entraron delega también ha hablado ante su debut de Liga se ha referido a la configuración de la plantilla a la que siguen llegando jugadores a setenta y dos horas del partido ante el Athletic iban Álvarez

Voz 37 43:42 qué tal va cojo si los dos últimos ni aunque es lateral derecho es camerunés Si llega cedido del West Bromwich Albion inglés yenes Siri delantero que jugó el Mundial con Marruecos este es un fichaje cuatro millones y medio de euros paga el Leganés al Málaga firma por cinco temporadas aunque eso sí el club azulón se guarda una opción de recompra de nueve millones ha tomado el camino inverso es Koné que se marcha cedido rumbo a La Rosaleda por una temporada dos fichajes y también dos presentaciones la de Óscar Rodríguez y la de Genet o hubo ambos coinciden en que es un gran reto venir al Leganés y además Oscar ha añadido que para él es un

Voz 0470 44:13 su sueño debutar en Primera División y ojalá pudiera volver al Real Madrid

Voz 37 44:16 en el futuro y luego ha pasado por rueda de prensa Mauricio Pellegrino el lunes el Leganés juega frente al Athletic Club de Bilbao y ha dicho que está contento con la plantilla y con la pretemporada aunque eso sí le hubiera gustado que algunos fichajes hubieran llegado antes Mauricio Pellegrino

Voz 1530 44:27 obviamente me hubiera gustado tener de un grupo de jugadores antes pero es parte de nuestra

Voz 4 44:33 ha marcado nuestro negocio