SER Deportivos (23/08/2018)

Voz 2 00:00 hola a todos bienvenido

Voz 1371 00:04 los al deporte en la SER nueva polémica en el fútbol español ya sabéis la hace la Asociación de Futbolistas Españoles con su presidente David Aganzo a la cabeza amenaza con ir a la huelga si la Liga de Fútbol Profesional insiste en su idea de jugar en Estados Unidos

Voz 1646 00:18 a los jugadores de que no se les ha consultado en avisar

Voz 1371 00:21 lo de jugar en el continente norteamericano no cabe duda que está acuerdo generará muchos ingresos a los clubes que a su vez repercutirá en los jugadores recordamos que la mayoría del presupuesto de los equipos se destina el salario de los futbolistas así que mejor acordarse de los verdaderos perjudicados vosotros los aficionados que hay días que salir del estadio pasada la medianoche en una competición donde a diferencia de la mayoría de ligas europeas vamos a paso de tortuga también con los horarios o con el precio de las entradas muchas cosas que la verdad estaría bien que los futbolistas la quien fuera se manifestará más en la defensa del aficionado no sólo cuando tocan su comodidad tres y uno empezamos

Voz 3 00:54 vivos

Voz 4 01:00 vale

Voz 6 01:07 el deportivos deportivos encuentran Reina se

Voz 1371 01:28 a las era la que empezamos deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres uves dobles cadenaser punto com en el día después de la reunión de la Asociación de Futbolistas con capitanes de catorce plantilla representadas de las veinte comprenden la primera división no les ha gustado nada la decisión de la Liga de jugar un partido en Estados Unidos y menos todavía que no se haya contado con ellos a pesar también de que hay clubes que sí están de acuerdo con jugar ese encuentro la pasta es la pasta de esa pasta también cobran los futbolistas que como os digo ahora se sienten ninguneados por no ser consultados decía anoche el presidente de la AFE David Aganzo en El Larguero que la decisión unilateral es la gota que colma el vaso aunque también

Voz 1646 02:11 hablo de horarios y demás anoche Aganzo con Yago de Vega

Voz 7 02:13 pero no entendían las maneras de actuar de Javier claro no entienden porque es una forma unilateral como te digo nosotros estamos por el bien del fútbol nosotros queremos que esté fútbol crezca como todo el mundo pero pensamos que es un mundo donde donde tenemos que estar en todas las partes participen vale no puede ser como te digo que es un claro ejemplo el tema del lunes es un clarísimo ejemplo Bull lunes para un futbolista pero sin ningún tipo de sentido solamente se beneficia la la por la venta de derechos centralizadas

Voz 8 02:43 de hecho desde la aficionado

Voz 7 02:45 no hay más partido de jugar a las doce de jugar a la una de jugar cuatro de jugar las al García para que tengas todo el fin de semana para ver el fútbol esto mucho perjudica perjudica

Voz 1646 02:57 ahora la fe pedirá una reunión con la Liga ya a ver si se aclarará algo pero el contrato que ha firmado la Liga con Estados Unidos está ahí y es para los próximos quince años estamos a veintitrés de agosto es decir a nueve días para el fin de periodo de fichajes

Voz 1371 03:10 Alavesa presentada Jonathan Calleri procedente de Las Palmas y en el Rayo pasará reconocimiento médico Álvaro García que llega del Cádiz para las próximas cinco temporadas en el Barcelona a vueltas con la posible salida de Rafinha al Betis y su gran rival el Real Madrid vaya a hacer un gran movimiento al menos no en las próximas horas eh están más pendientes de hecho de las salidas que de las llegadas porque Lopetegui tiene cinco porteros y hay que buscar acomodo André

Voz 1646 03:35 prendas de Leganés Rayo Valladolid parece el más próximo su el ir como cedido aunque bueno habrá que ver si con el fair play financiero el Real Madrid tiene alguna ocasión de hacerse con algún jugador del pesebre porque también podría haber alguna sorpresa en el Atlético muy pendientes de Filipe Luis las posturas del PSOE y del Atlético están muy alejadas cinco millones ofrece el PSOE ya bastante alejado de lo que pide el Atlético de Madrid mañana comienza la segunda jornada de Liga lo hace con el Getafe Éibar a las ocho y cuarto y con el Leganés Real Sociedad a partir de las diez cuarto partido que terminará por cierto a las doce y diez para que también lo digan en la Reunión de la AF y hoy competición europea última ronda previa de la Europa League partido de ida a las siete sin malo checo contra él Sevilla muy favorito

Voz 1371 04:17 los sevillistas y Pablo Machín su entrenador que ir a por todas

Voz 1646 04:19 el partido de ida es suficiente para

Voz 9 04:22 poder dar un buen nivel sobre todo pues para dejar la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hacer ninguna remontada épica ahí en Sevilla

Voz 1371 04:35 estamos en la previa de la final del Mundial femenino sub veinte recordar mañana a las

Voz 1646 04:39 siete y media ante Japón a esa hora pero

Voz 1371 04:42 hoy se presenta la Vuelta Ciclista España en Málaga desde donde sale el sábado

Voz 1646 04:46 contrarreloj de ocho kilómetros y es fin de semana

Voz 1371 04:48 autor de Fórmula uno en Spa el Gran Premio de Bélgica y en motociclismo Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone son las tres y cinco empezamos el deporte

Voz 7 04:57 Nos

Voz 10 04:58 cuando tu hijo te dice que después del colectivo de hacer inglés estuvo al tenis y cada vez más a signo de sientes

Voz 2 05:05 dimos cívicos si quiere sentir de virus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos que siente Teddy bus

Voz 11 05:18 a los que no pestañear en los penaltis los que gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido cola futboleros os esperamos en móvil

Voz 12 05:26 la viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 6 05:39 llega el último hit en auriculares inalámbricos consigue gratis con el país unos auriculares inalámbricos de última generación hazte con Sound con sonido estéreo un domingo XXVI cartilla con el país

Voz 2 05:51 a pedir un préstamo en dibujo es muy fácil y sin papeleo entra ya dibuja punto es Moyá llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos disiente de dibujos

Voz 13 06:04 a puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar su aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del sí

Voz 1646 06:17 este septiembre podrás conseguir la vía de la Liga

Voz 6 06:20 en papel en tu quiosco

Voz 14 06:21 producto recomendado por Cadena SER

Voz 15 06:27 no crees que deberías encargarle la web a alguien duda número ocho dudo que pueda hacer esa inversión en ICO te facilita financiación para hacer realidad sus proyectos para que empiece a creer en ti Intur Negocios informa Efe en tu bancos Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 0931 06:50 hoy tenemos el lío montado bueno de momento conato de lío montado

Voz 1646 06:53 porque anoche en El Larguero David Aganzo presidente de la Asociación de Futbolistas habló mucho además de la unilateralidad de las decisiones de la liga algo que ha molestado mucho a los jugadores es una de las reivindicaciones de la hacia la Liga pero no la única porque algunas de ellas van más allá Uxue Caballero hola

Voz 1509 07:10 qué tal es Boreal si además de eso David Aganzo volvió a confirmar la postura del sindicato ya está dónde están dispuestos a llegar incluida la huelga en toda Primera División en cuanto a la reunión con los futbolistas Aganzo no dijo nada en concreto sólo que los dos puntos importantes habían sido la unión de los futbolistas el desacuerdo total de acciones que pueden perjudicar al mundo del fútbol la petición con la que se ha mostrado especialmente incidente el presidente es con el partido de los lunes el horario de los distintos partidos de las jornadas en los últimos años esto es lo que dijo a que los futbolistas jueguen

Voz 7 07:39 dunas pero donde la fuerza de esas te sorprende por este tema pero igual que pueden estar los aficionados en puede estar todo el mundo que era un poco al fútbol al final yo creo que estamos en un momento en el que el que cosas que no son naturales como jugar un lunes se vuelva natural lo que no podemos permitirlo

Voz 1646 07:54 bueno pues eso es lo que decía David Aganzo lo que defiende la Asociación de Futbolistas Españoles ya hemos escuchado que decía el presidente de la fe David Aganzo con con Yago esa serie de exigencias serie de problemáticas que BN ya no sólo con el hecho de que la Liga tome decisiones de forma unilateral sino también otras cuestiones tema de los horarios tema incluso del del del jet lag no el hecho de que tengan que viajar a Estados Unidos y volver y luego quizá a jugar un partido a los tres días en ese caso imagino que la Liga pues adaptaría el el calendario Jordi Martí qué tal muy buenas

Voz 7 08:28 muy buenas e Jorge porque son

Voz 1646 08:31 más problemáticas a las que a las que se refería David Aganzo iconos en la Liga que dice a todo esto ya no sólo al lo del hecho de la Uni unilateralidad en la toma de decisiones sino pues en el en los otros temas que decía de horarios de de de la salud de los futbolistas no sé qué dice la Liga de todo esto

Voz 7 08:46 pues mira por ejemplo en la crítica porque se trataría de una decisión unilateral lo que dice la Liga de Fútbol Profesional es que este partido este partido en Estados Unidos va entrar en la negociación del convenio colectivo y también no recuerda este portavoz autorizado de la Liga que el asunto el tema se va a debatir en una comisión paritaria con los jugadores que se convocará una vez esté todo más

Voz 1646 09:12 avanzado ya en alusión a lo que me decía

Voz 7 09:14 las del jet lag si en efecto fue una de las críticas de Aganzo nos dice la Liga que esto ya no debe ser problema que no hay ningún perjuicio para la salud de los jugadores por este desplazamiento a Estados Unidos replica la Liga que el jet lag acumulado sería muy parecido al que tienen los jugadores cuando van de vacaciones de Navidad o cuando juegan en países muy alejados del Este europeo incluso nos recuerdan desde la Liga el desplazamiento del Huesca

Voz 16 09:41 Aybar con cinco horas de autobús para

Voz 7 09:43 a comer unos dicen que su cálculo es que ir Estados Unidos no sería Jorge más de siete horas y media

Voz 1646 09:49 con comida en el avión lo que pasa es que habría que ver luego cómo adaptar el calendario porque no creo en el partido el que más está hablando como posibles el Betis Barça pues no creo que lo Bushehr una semana o lo colocaría de tal forma que luego el Barça o el Betis no tendrán que jugarán los tres lo que sería la la madre del cordero lo que es cierto Jordi es que los jugadores están e indignados no con las exigencias que que que ellos entienden que les pone la Liga no sé si la Liga también tiene una contestación a eso sí porque desde

Voz 7 10:16 las entiende que estas exigencias que estos esfuerzos son necesarios unos dice la Liga porque ya en estos momentos el fútbol en España tiene que crecer y tiene que hacerlo en mercados como norteamericano máxime cuando según sus datos ya en España Jorge entre cincuenta mil cien mil familias están viviendo directa o indirectamente de fútbol profesional esto es entre un cero coma cinco y el uno por ciento del PIB de España y que incluso en impuestos asociados a esta industria de fútbol se ingresan hasta mil trescientos millones por lo tanto insiste la Liga en que si los salarios de los futbolistas han subido un veinte por ciento los últimos años si hay que hacer esfuerzos y exigencias para que este crecimiento sea sostenible y pueda competir con la Premier o contra el caucho nos recuerda la Liga que ya en estos momentos el cincuenta por ciento de los aficionados sigue a sus equipos a través de canales de televisión internacionales por lo tanto exigencias esfuerzos si se quieren mantener crecimientos salariales Cobos que tiene Barça Jorge el propio Barça

Voz 16 11:22 que ya consume más del ochenta por ciento de

Voz 7 11:24 sus recursos de sus ingresos en pagar los altos salarios de su cuantía es que

Voz 1646 11:29 la mayoría como dice Jordi Martí la mayoría de los presupuestos

Voz 0931 11:32 de los equipos de fútbol va para los horarios de los de los jugadores otra cosa

Voz 1646 11:36 de PDA David Aganzo era una reunión e con la Liga de Fútbol Profesional que iban a pedir esa reunión bonito imagino que que se producirán sé en qué términos ni ni en qué condiciones ni ni que es hablará cómo terminará pero desde luego no no sé si las fuentes de la Liga con las que has consultado hablan de de esa reunión con la feo no dice nada al resto

Voz 7 11:55 esto sí sí sí que dicen dicen que hay dos Marcos en el que este asunto se va a tratar por un lado el convenio colectivo en el que este tipo de partidos va a entrar en la negociación y después en esta comisión paritaria con los jugadores mitad obliga en mitad jugadores en las que este asunto también se va a tratar eso sí una vez todos temas concretado más desarrollado por lo tanto podríamos fijar que a finales de septiembre principios de octubre se puede celebrar esta comisión paritaria para discutir asuntos como este controvertido partido en Estados Unidos

Voz 0931 12:27 va a ser largo va a ser largo pero bueno que cuando sea ese partido en Estados Unidos imagino que se terminará produciendo sino Jordi nosotros normanda Nos vamos a Estados Unidos a Carrusel así que tú te vienes

Voz 7 12:38 tuyo cogidos de la mano que efectivamente como debe ser

Voz 0931 12:41 calles Jordi un abrazo hasta mañana y eso es

Voz 1646 12:44 lo que dice la liga eso es lo que dice la y es verdad que hay clubes que lo apoya hay clubes que no lo apoyan los jugadores no siempre están en concordancia con los clubes por ejemplo el Villarreal es un equipo que sí que es favorable a que se juegue el partido en Estados Unidos pero fíjate hoy Manu Trigueros uno de sus jugadores hablaba así de la decisión de la FIA que jugara hasta

Voz 17 13:03 no tampoco lo veo muy bien pero no no no por los jugadores porque nosotros estamos acostumbrado a viajar sino por por la gente por la afición de no sé lo veo

Voz 0889 13:14 un poco raro que es raro raro

Voz 0931 13:17 pero pero bueno hay que adaptarse a los nuevos tiempos confía

Voz 1646 13:19 los que se solucione y que no haya huelga previos que Nostradamus todos tres y trece seguimos

Voz 13 13:25 ya puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar su aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver hicieron porción actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre otras cosas

Voz 6 13:40 en la vía de la Liga áreas en papel en tu quiosco

Voz 14 13:42 producto recomendado por Cadena SER

Voz 10 13:45 cuando tu hijo te dice que después del colectivo de hacer inglés tiempo al tenis y de puede más la compras aquí si no te sientes vivos vivos

Voz 2 13:53 vivos si quieres sentirte vivo piden los un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran virus punto es o llaman novecientos ochenta ayuda veintidós ochenta y dos que siente Tegui búhos

Voz 15 14:05 un San Sanjay instrucción el perdón a puedes repetirlo ponen Sanjay la número cincuenta Isaías deja de todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos no quieras líneas ICO empieza a creer informo en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno de digo

Voz 2 14:27 préstamo en dibujo es muy fácil y sin papeleo entra Jam dibuja punto expo llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siendo de dibujos

Voz 13 14:37 ya puedes descargar de la aplicación de la guía de las ligas de As con toda la información con todos los horarios podrás personalizar tu aplicación como quieras priorizando lo que quieras ver cien por cien actualizada al instante totalmente gratis y además a partir del seis de septiembre otras cosas

Voz 6 14:51 la vía de la Liga áreas en papel en tu quiosco

Voz 14 14:54 producto recomendado por Cadena SER

Voz 19 15:05 al absuelva aumentarlas

Voz 6 15:09 el trabajo

Voz 1646 15:11 hoy hay Europa el único representante español Machín

Voz 0931 15:14 qué quiere cerrar la eliminatoria desde el partido de ida ante él

Voz 16 15:16 sin malo mucha checos ante Ortega qué tal hola qué tal busca el Sevilla esta tarde frente al Salomón solucionar la eliminatoria en la medida de lo posible y no tener complicaciones para el partido de vuelta la próxima

Voz 20 15:26 más semana de hecho si escuchamos a Machín

Voz 16 15:29 no quiere ninguna remontada el próximo jueves en el Sánchez Pizjuán

Voz 9 15:35 suficiente para poder dar un buen nivel y sobre todo pues para dejar ya te digo que la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda

Voz 7 15:46 un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hace

Voz 17 15:48 no es ninguna remontada épica ahí

Voz 16 15:52 Sevilla habrá cambios en el equipo titular lo centrales mercado Iker se quedaron en Sevilla también el Mundobasket posiblemente aparezcan Amadou Juan Alós debute el francés el último jugador recién llegado en fin habrá cambios buscando el Sevilla estar en la fase de grupos de la Europa League

Voz 1646 16:08 gracias Santi el domingo a las diez y cuarto Girona Real Madrid el año pasado el Real Madrid perdió en Montilivi así que es un campo que le trae malos recuerdos e Javier Díez buenas hola qué tal muy buenas no no se lo primero que el Real Madrid que en principio es contrario a jugar en Estados Unidos

Voz 21 16:23 sí sí en esto está con con la Festa con los futbolistas el Madrid dice no a jugar ningún partido en Estados Unidos así que es claro y taxativo

Voz 1646 16:32 para el partido Girona eh novedades deportivas sobre todo pensando en la portería así por fin será el momento de

Voz 0889 16:37 Hurtado si seguirá Keylor Navas si no

Voz 21 16:40 esta semana será la siguiente nosotros apostamos bueno no es que apostemos nosotros sino que Lopetegui tiene en la cabeza que su portero va ser Courtois no

Voz 22 16:49 este descontento con Keylor ni mucho menos habló con él Lopetegui en la pretemporada está encantado con el tico que ha conseguido tres Champions mucho mérito lo de Keylor Navas pero el club ha hecho un esfuerzo un desembolso por Courtois que es otro portazo y antes o después Courtois será el portero del Real Madrid eso sí va a tener al lado Keylor Navas que eleva

Voz 23 17:06 crear cada partido y habrá una bonita pelea deportiva entre los dos para jugar en la portería del Real Madrid creo que de momento la va a ganar el belga

Voz 1646 17:15 gracias Javi en el Barça sábado también diez y cuarto en Zorrilla ante el Valladolid lo más novedoso Raúl González buenas es que está Files en lesionado que tales

Voz 0464 17:23 muy buenas es la principal baja que tendrá a Ernesto Valverde para el partido del sábado contra el Valladolid aunque no deja de ser el portero suplente para suplir al holandés Valverde ha hecho subir a Jokin Ed quieta del filial el portero navarro mañana entrará en la convocatoria veremos si entra Rafinha porque la situación entre Barça Betis es parecida a la de las últimas horas el Barça no va a dejar salir gratis a Rafinha y lo que quieren desde aquí es que el Betis ponga dinero sobre la mesa para llegar a un acuerdo ya sea mediante traspaso o con una cesión con opción de compra

Voz 1646 17:50 a un Barça que no es para nada contrario a jugar ese partido en en Estados Unidos gracias Raúl en el Atlético de Madrid seis y cuarto sábado ante el Rayo pendientes del futuro de Filipe goles último capítulo Pedro Fullana bueno

Voz 16 18:02 el tema está enquistado hola eh las haya Felipe Prats desde que usted ve bastante inviable porque fue vista que Salid pero el Atlético no da su brazo a torcer hay varios problemas uno el precio del Atlético ha hecho cuentas veinte millones de euros es lo que pide por Felipe II la edad XXXIII mi de tres años poniendo difícil que el PSC le pague esa cantidad por un futbolista tan veterano y el Atlético de Madrid como digo no baja ni un solo euro maneja tres alternativas por si las moscas la que más gusta es la de Joan Bernat pero como te digo se trabaja con esa operación y con esa idea que Felipe no va a salir del Atlético de Madrid porque nadie va a pagar esa caída

Voz 1646 18:37 gracias Fuji en el capítulo de fichajes el alavesa ha presentado a su nuevo delantero Kevin Fernández qué tal muy buenas

Voz 1264 18:42 la es como es Jonathan Calleri futbolista que llega cedido sin opción de compra desde el Deportivo Maldonado uruguayo que la temporada pasada anotó catorce goles con la Unión Deportiva Las Palmas pero que para esta temporada no es enmarca una cifra de tanto

Voz 24 18:54 los Flame me pongo una marca de oles sino tratar de primero ponerme bien tratar de estar la para el grupo trató primero estar bien y después cuando esté bien Ebre para que estoy Si estoy para asistir sitio para hacer goles

Voz 1646 19:08 Calleri que cierra la delantera del Deportivo la dais

Voz 1264 19:11 el número doce ahora mismo nadie va a llevar o nadie tiene asegurado el número nueve en la camiseta de la plantilla y lo que queda a una semana del cierre de mercado es un centrocampista de corte ofensivo para cerrar la plantilla del Pitu Abelardo gracias

Voz 1646 19:23 en y como aperitivo y todo esto recuerda a las siete y media mañana la final del Mundial sub veinte España Japón por cierto noticia de última hora importante cambio en el horario de la Liga el Sevilla Villarreal que si va a jugar el domingo a las ocho y cuarto se va a jugar finalmente a las diez y cuarto coincidiendo también con el Girona Real Madrid por las altas temperaturas que se esperan en Sevilla insisto cambio de última hora el domingo a las diez y cuarto finalmente Sevilla Villarreal se iba a jugar a las ocho y cuarto pero por el calor por las altas temperaturas ha cambiado el horario a las diez y cuarto domingo Sevilla Villarreal seguimos en SER Deportivos ir deportivos

Voz 25 19:57 sí claro

Voz 14 20:06 las once y media

Voz 27 20:07 Time habían Canaria sólo a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al la cola Sergio qué tal estás hora bien tras rodilla estado mal pero la muñequita no la pierde Saint cuando te pones a triples made in Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan cayendo pero tampoco está muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias del Holder

Voz 28 20:27 sí ya puedes ir lo abandonó el vestuario del Real Madrid ante la mirada de

Voz 6 20:32 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias os acordáis

Voz 28 20:36 bueno esto eh no no no pero sí que los también en El Larguero punto Cadena Ser

Voz 0931 21:04 esto sí que se podía quejar la hace por el problema que causa la aficionada imagínate es aficionado Villarreal Eva el Pizjuán a ver si tu equipo el domingo a las ocho y cuarto de la tarde que tiene el avión no entreno el coche de vuelta a las once cuando terminara el partido tranquilamente y ahora se encuentra con que le han retrasó el partido dos horas y además al día siguiente lunes día laborable pero bueno estas cosas hombres por la salud de los futbolistas café mucho valor de acuerdo pero hay que pensar un poco antes porque ahora fastidian los planes seguramente a mucha gente que tenía pensado ir al partido y ya no va a poder

Voz 0889 21:36 a las diez y cuarto se juega el Sevilla Villarreal bueno pues en las FAS que te da Liga la verdad es que

Voz 1646 21:42 los equipos madrileños de momento esta jornada no les ha pasado hay que decir que están trabajando más en salidas que en llegadas lo estamos viendo con el Real Madrid y la portería lo estamos viendo con el tema de Filipe en el Atlético que ya nos decía Fullana que la intención del club es que es que se quede en el Leganés a vueltas con la portería en el rayos Braga

Voz 0931 21:58 trabajando más el tema de los refuerzos aunque a lo mejor deberían trabajar en el Rayo codo con codo con la Comunidad de Madrid para la revisión del estadio de Vallecas cuyo estado no es el mejor nos hemos contado que el pasado domingo durante el Rayo Sevilla unió de cuatro años cayó por un agujero cerca de uno de los fondos de un metro y medio de profundidad el susto no tuvo mayores consecuencias pero desde luego susto estoy que otro día pueda pasar algo algo peor cualquier día puede haber un susto y urge una solución sin pamplinas recordamos horarios de los equipos madrileños mañana ocho y cuarto Getafe Éibar a las diez y cuarto Leganés Real Sociedad sábado ocho y cuarto Atlético Rayo el domingo a las diez y cuarto

Voz 1646 22:34 Girona Real Madrid en el Real Madrid nos decía Javi Herráez Javi sigues por ahí verdad por aquí sin éxito vuelve a uno de los campos donde se gestó el principio el fin de la de la temporada pasada de la veamos lo que me decías que si no es esta semana será la que viene sino dentro de dos pero Courtois es el portero de Liga

Voz 21 22:50 sí bueno contamos en en Carrusel que había aprobado el día antes Lopetegui con el mismo equipo que jugó frente al Getafe pero en la portería probó con Courtois

Voz 1646 22:58 puso aquel Lord no es que no le gusta lo que hiciera

Voz 21 23:01 Courtois imagino lo que creo es que bueno lo va dosificando hoy IN del Real Madrid pues a ciertos códigos es un portero que lleva tres años que ha demostrado que es un grandísimo cancerbero que ganó tres Champions que es el portero de los capitanes de ramos de marzo pelo y que tampoco las cosas a la brava no era irá de forma paulatina y Courtois acabará siendo el portero del Real Madrid esa es mi opinión pero ojito de que los se quiere quedar para competir competir con Keylor es es duro es el costarricense es un hombre que tiene mucha fe en sí mismo consigue las cosas consigue lo consiguiera el Levante lo consiguen Herrera Mary fue suplente de Casillas pero luego jugó como digo llevaron los títulos así que de momento Lopetegui parece no tener prisa el club sabe que tiene que quitarse de portero si se queda casi ya que se quiere quedar aunque sea de tercer portero pues Luccin que es muy bueno tendrá que ir cedido ahí está el Rayo Vallecano está Leganés está el Valladolid que requieren y y bueno pues Zidane iría al al Castilla y se quedaría a Keylor a competir con con Courtois pero la decisión es evidentemente de Lopetegui tiene ya pocos días para para tomarla me preguntan

Voz 1646 24:08 los amigos que tengo que son el Real Madrid a nadie para para sustituir a Cristiano realmente porque leíamos una información Javi habrá que estar atentos no explica Joaquín Maroto en las páginas de las que el PSE podría tener problemas con la UEFA y el fair play financiero tienen que afrontar el pago de ciento ochenta millones recordemos que esta temporada ha jugado como cedido con la oferta o con la promesa de pagar los ciento ochenta aviones en este en este verano pero de ser así rompería el equilibrio ingresos gastos y sobrepasaría el límite salarial de la de la plantilla el Madrid está pendiente de

Voz 0931 24:38 eso no se creen que vaya a pasar nada o en qué punto dos cosas

Voz 21 24:42 los diferentes el Real Madrid y no quiere acudir al mercado sino ficha en va a pedir perdón a Neymar pero Neymar será el próximo año Mari este año no no va ir al mercado a fichar a Cavani o Lewandowski o Rodrigo el que sea confía plenamente en la plantilla quiere exprimir a tope a los nuevos jugadores que han estado en el Mari a la sombra de Cristiano ya sea Asensio llámese Lucas Vázquez bueno Ceballos a la sombra de Kovacic esta que dar un paso al frente y entiende el Real Madrid que tienen que jugar muchos partidos así que Bale Benzema Asensio y bueno pues con Vinicius en el banquillo con Ceballos esos futbolistas tienen que tener un papel muy importante en esta temporada que iban a fichar la respuesta es no lo que te dicen del Real Madrid desde el Real Madrid no han fichar los últimos años sino a la ficha una estrella que no sea Neymar el brasileño es el objeto de deseo de la junta directiva del Real Madrid Id el caso del fair play financiero del tema que cuentas del PSD bueno no hemos contado mucho aquí en la Cadena SER porque el tema muy sencillo es verdad que la UEFA ya le dijo al PS James que tiene que revisar sus sus cuentas no hace un par de meses por lo que tú decías el fair play financiero lo que hace es equilibrar ingresos gastos pero que la UEFA escoria lo que la UEFA estudia ahora son las cuentas de los clubes auditados es decir los clubes en ya cerrado el ejercicio del pasado año en papel estaba cedido por el Mónaco al PS allí si ahora ejecuta que va a ejecutar la cláusula por la cual le compra esto no está auditado esto será dentro de tres cuatro cinco o siete meses es decir que ahora la UEFA no va entrar en el precio que pague el PS llega el fichaje de en papel vamos Blanco y en botella leche de cara a los próximos días pues será futbolista del PSD P pero bueno la UEFA lo que hará es pedirle más informes al PSD este señor dará habrá recursos puede haber una multa la sino cumple lo que quiere la UEFA pero eso no va a significar que se vaya del Paris san Germain eso es lo que me han dicho a mí esta mañana la UEFA gente que controlaba bastante de estos temas financieros porque hay un departamento que se dedica a esto a mirar los ingresos y los gastos de los equipos de fútbol un portal socio aseos del Real Madrid es y esto debe afectar este año pues este año o al menos en estos meses parece que no que el objeto de deseo del Real Madrid se llama Neymar

Voz 1646 27:16 ahora me apuntaba Pedro Fullana es verdad que que iba a fichar a Boateng y al final no

Voz 0931 27:20 no llevarlo a cabo volveremos a ver a Ceballos en el once tu crees Javier

Voz 21 27:24 bueno si no leves en el once de vas a verle con mucho peso en la segunda parte porque yo creo que ya va a jugar Luka Modric llevábamos dicho está para para jugar y creo que Modric jugará será un equipo ya muy parecido al del pasado fin de semana con la bueno con la entrada

Voz 1646 27:40 del croata que poco a poco hasta Gran

Voz 21 27:42 no muchos enteros en ese once inicial que va a ser evidentemente indiscutible Marcó Asensio también gracias

Voz 1646 27:48 había un abrazo hasta luego escuché bueno y en el Atlético de Madrid el entrenamientos esta tarde Fullana y media a las siete y media veremos entre

Voz 16 27:57 la Filipe Luis lo digo porque ayer estuvo entrenando con los suyos

Voz 1646 28:00 el el de Valencia es eso te iba preguntar por ello fue el uno

Voz 0931 28:02 lo de los titulares de Valencia que entrenó con los suplentes exacto puso dos equipo Lucas

Voz 16 28:07 Pablo Simeone Lucas fue claro el lateral zurdo con el equipo de los teóricos titulares y que bueno en los teóricos no los que jugará en Valencia flipper fue el único de los titulares que estuvo con los suplentes

Voz 1646 28:20 vamos a pensar que evidentemente Lucas le tenía

Voz 16 28:23 dado el sitio a a Filipe que es lo que se teme por eso se quiere marchar del Atlético de Madrid Él sostiene que Lucas va a contar más para Simeone que no él esta temporada y eso es lo que hace que se quiera marchar ante esa oferta del crimen por tres temporadas dos más una opcional que además le en el contrato Philippe desde los peor pagados de la plantilla del conjunto rojiblanco que eso también hay que tener en cuenta es importante y ese conjunto de cosas hacen que Filipe pues vea con buenos ojos salir del Atlético de Madrid pero la situación es la que es es complicada el Atlético de Madrid no tiene dinero para firmar a otro lateral recordamos que incluso se han fichado jugadores como el caso de Johnny que han pagado por él está cedido fuera aportando económicamente el Atlético Madrid está en el en el límite podría gastar en un lateral lo que ingrese por Filipe Luis teniendo en cuenta traspaso del futbolista evidentemente si tiene que traer uno para competir de cierto nivel por ejemplo Joan Bernat

Voz 1646 29:12 por ejemplo por ejemplo se que es el que más gusta a Simeone

Voz 16 29:15 canta con el que se han reunido años atrás que está el número uno en la lista de posibles refuerzos reserva Filipe cobra pues más o menos el doble de de Filipe Luis esto supone que al margen de un traspaso habría que tener en cuenta que cobra el doble

Voz 0889 29:27 y ahí es donde los números no les sale nada

Voz 16 29:29 Madrid por eso el Athletic está viviendo veinte millones de euros que es lo que en las últimas horas a los que se han dirigido al club por parte

Voz 5 29:36 de del París en Yemen e para hablar de

Voz 16 29:39 la oferta de cinco millones que se hizo que rechazó tajantemente el conjunto rojiblanco tiene XXXIII millones Filipe Luis m de tres años

Voz 1646 29:46 bueno a lo mejor treinta y tres millones también se aborda ahora con más sí pero son treinta y tres años

Voz 16 29:51 veinte millones teniendo a Bernat por catorce cerrado el PS es bueno pues la lógica dice que lo que el sentido común es que el sigan amplían eh profundizando en la negociación y a ver si cierran el acuerdo entre el

Voz 1646 30:04 el futbolista y el club porque entre clubes está cerrado

Voz 16 30:06 el posible traspaso nata al al PSC

Voz 1646 30:09 el PS ir a cinco el Atlético pide veinte hombre por quince así se puede hacer

Voz 16 30:14 esos son números de momento en el Atlético Madrid tiene muy claro no baja ni un solo euro la petición porque las cuentas para reforzar al equipo tienen tres jugadores en la recámara como te digo el primero de ellos el que más gusta ese Bernat también te digo que es el más caro pronto sería el más difícil de cumplir en el momento en que tengan que ponerse en esa situación pero en el club lo que están haciendo es trabajar en la idea de que Filipe en observa que es casi inviable que se marche que es muy difícil que pongan veinte millones de euros encima de la mesa que no van a dar el brazo a torcer y por tanto no quieren bajar ni un solo euro la petición y a partir de ahí quedan días todavía quedan pocos pero quedan días y si esto se resuelva a ser en los próximos en los próximos días si Filipe se queda va ser renovando eso seguro

Voz 1646 30:52 de cara al partido del Rayo bueno viéndole ensayó no si tiene que ver de Simeone podemos esperar el mismo equipo que jugó ante el Valencia con la el cambio en el lateral izquierdo sí

Voz 16 31:01 lo podemos esperar porque básicamente es lo que está probando Simeone esta semana vamos a ver qué hace esta tarde además es un equipo que que le gusta que le quiere dar más o menos continuidad teniendo en cuenta que tiene varios recambios importantes esta temporada tampoco no va a quemar un once fijo Simeone además siempre ha sido de de alternar futbolistas tiene a Rodrigo que solo minuto tiene es como son que además aportó cuando salió el partido ante ante el Valencia Thomas que también cuando

Voz 1646 31:26 jugados en la he visto físicamente más o menos bien corre

Voz 16 31:28 lo que sí fue titular en Valencia no jugó la Copa tiene mucha rotación este año Simeone y esa es una de las grandes ventajas porque eh se dan situaciones como la de Filipe que este año hay dos jugadores por puesto y eso quiere decir que va a ser muy competitivo el equipo hicimos en el va a tener complicado a la hora del ejemplo de momento la base del equipo la de la Supercopa y la de Mestalla el sábado a brindar la Supercopa al Wanda exacto habrá partido y después de partido habrá Copa para entregar el trofeo a la afición y los jugadores van a a ver VIR también un momento especial con los afiliados referendos que viene al encuentro del Wanda Metropolitano habrá un espectáculo de luces sonido y donde evidentemente la gran protagonista será la Supercopa que se ganó al Real Madrid y que por fin van a ofrecer a sus aficionados

Voz 0931 32:10 pues lo contarás en Carrusel Deportivo en el partido del Atlético Madrid Rayo gracias Fulham hasta luego su rival el sábado el Rayo que ha confirmado su último fichaje Andoni De la Torre muy buena

Voz 1906 32:18 qué tal asco pues si se trata de Álvaro García que llega del Cádiz a cambio de cinco millones de euros por el setenta y cinco por ciento de los derechos Michel que empieza a apuntalar su plantilla ya que encima asco parece que volver si si podría volver a Vallecas R D T Raúl de Tomás

Voz 1646 32:31 vemos cómo van los últimos días de mercado pero parece

Voz 1906 32:33 que están llegando ya a los refuerzos que Michel nato demandaba en este mercado de ficha

Voz 1646 32:37 es bueno pues ahí gran jugadora Álvaro jugador del Cádiz que ha sido de lo mejorcito estas últimas temporadas en el equipo de de Álvaro Cervera a vueltas con la polémica del estado del campo de Vallecas la titularidad es de la Comunidad de Madrid y tienen que entenderse Andoni no queda otra

Voz 1906 32:51 pues sí pero el lío líos importante poniendo en contexto el tema una vez concluido el partido el pasado domingo contra el Sevilla un niño de cuatro años como hemos contado ese apoyo una barandilla y cayó por un

Voz 16 33:00 hueco de metro metro y medio más o menos cayendo en una zona de Scott

Voz 1906 33:03 muros afortunadamente todo quedó en un susto el estadio hay que recordar que está en obras desde junio la Comunidad de Madrid de Madrid ha invertido algo más de millón doscientos mil euros para condicionar lo que pase la ITE la inspección tenía edificios que no la pasa desde dos mil doce las obras que están llevando se están llevando a cabo están previstas que concluyan a mediados de septiembre is están acometen por ejemplo pues obras para acabar con los problemas de humedades de los salarios bajos para eliminar la oxidación de elementos metálicos para sustituir las barandillas que se llevaran el campo de las gradas instalar puertas de evacuación como es debido o renovar los asientos con todo esto pues se pretende que el estadio consiga pasar la lo podemos mencionó la IT es decir tenga edificios y posteriormente pues que se pueda realizar una segunda fase de obras

Voz 1646 33:44 anoche en El Larguero con Yago de Vega hablamos con Alberto

Voz 1906 33:46 Rivero portavoz de la Agrupación de Peñas del Rayo le preguntamos directamente es peligroso ir al estadio de Vallecas esto decía el portavoz de las

Voz 16 33:53 Peñas si ya el domingo sí

Voz 0796 33:55 produjeron una serie de situaciones que ya hicieron saltar todas las alarmas entre entre una afición una tribuna alta donde desalojan a los a los visitantes puede durante el transcurso del partido de muchísima gente notó cómo se cómo se tambaleaba la verdad claro estamos hablando de de que se puede venir una bajo son ya ya estamos hablando ya no de cosas estéticas no ya estamos de problemas realmente serios

Voz 1906 34:23 el fútbol va a seguir en Vallecas porque hoy mismo el Athletic que es el próximo rival en Vallecas del Rayo Vallecano ha publicado que ha pedido casi quinientas entradas por lo que veremos cómo acaba todo esto pero el fútbol viendo cómo está el campo parece que va a seguir en Vallecas Scott

Voz 1646 34:36 esperemos esperemos que siga en Vallecas gracias Andoni mañana juega el Getafe recibe a la Real Sociedad hoy rueda de prensa de Bordalás José Antonio Duro cómo está el equipo hola qué tal

Voz 16 34:44 hola es coqueta alguna da la impresión de que la temporada para el Getafe empieza a este fin de semana y no hace cuatro días ya así que unos cuantos días de retraso en el conjunto azulón entrenamiento a puerta cerrada en el Coliseum un Bordalás que dice

Voz 23 34:55 de alguna manera el Bernabéu un poco grande Iker

Voz 16 34:58 el equipo está todavía en adaptación ha reconocido que le falta algún jugador que ahora mismo son pocos en principio falta por llegar al Coliseum un medio centro y alguien más para la banda y además dice que el domingo no estaban en el Bernabéu del todo metidos en el partido

Voz 29 35:12 en partido estábamos distraídos instados se ha hablado mucho de de la pretemporada del equipo imbatido sí que es verdad que perdimos contra un grandísimo rival el Real Madrid pero no no nos fuimos contentos queríamos hacer cosas que finalmente no no hicimos quitaremos mucha ilusión puesta en este partido sabiendo que va a ser difícil complicado como todos los partidos como como SL y las

Voz 16 35:37 piensa en el Eibar verdaderamente digo es que no está del todo comenzó a las porque hoy ha repetido que a algunos fichajes les falta algo de experiencia entiendo que se refiere a Guardiola a Mata que están llamados a

Voz 1646 35:48 en el que llega al treinta y cinco goles en Segunda claro quién

Voz 16 35:51 quién lo estuviera tuviera que lo estuviera afronta el Geta por tanto mañana el primero de sus dos partidos en viernes Le gusta aborda las jugar en viernes no les gusta pero dice que es lo que hay no lo ha querido decir pero mañana va a haber cambios en la zona ofensiva que les baja la única iban a Alejo que se va a enfrentar a su sexy aparte de estos un sonido más tema huelga partidos Estados Unidos no se moja el entrenador no se mojaron

Voz 29 36:13 no no depende de las cosas que no dependen de menos no puedo por encima del presidente está el culo y ellos son los que a los que tienen que opinar yo soy el entrenador y Esquerra no eso no se ha producido no yo creo que es una una propuesta me parece la verdad es que no ha hablado con los jugadores de de este tema

Voz 20 36:36 bueno pues eso es lo que dice Bordalás

Voz 1371 36:38 en la previa del partido también mañana el Leganés ante la Real Sociedad hoy también ha hablado Pelegrino también cómo no ha hablado de la posible huelga de jugadores

Voz 1530 36:47 que no es lo ideal porque estamos en el final de agosto y bueno en lo que pasa que somos el Leganés y hay opciones que tenemos que esperar hasta el final vino tenemos que adaptar a las circunstancias hay un par de situaciones que que estamos abiertos para ver si hay algún jugador que creemos que no tenemos en el plantel pero bueno siempre son jugadores ofensivos no

Voz 1646 37:08 el tema Invoga de los fichajes pero también por supuesto ha hablado de la huelga el entrenador argentino de León

Voz 1530 37:13 hoy en esas cosas tenemos prácticamente que obedecer lo lo que manda no calendario lo que mandan las televisiones pero bueno para eso existen la representante de la Liga iban hoy los jugadores creo que están pidiendo ser escuchado Navas esa reflexión

Voz 1646 37:31 Óscar Egido muy buenas hola acordar muy buenas ya que nombre se refiere se refiere el entrenador a a la portería ya sabemos que está que si llega a Cúllar que si se marcha el tema de Gabriel Pirès Cuéntame

Voz 1906 37:40 hay varios frentes abiertos lo primero déjame decirte que hace una rueda de prensa de Pellegrino espectacular veinte minutos de un tío sincero directo claro que no ha escondido que ha respondido a todo lo que le han preguntado la primera pregunta de la rueda de prensa sobre el Unnim Si está cerca del Leganés está cerca en lo que podemos decir

Voz 1646 37:55 las maras concretamente estaremos emocionado porque está cerca dice sí

Voz 1906 37:57 no ha al Leganés hay una oferta de Leganés también en Rayo Valladolid pero ahora mismo está cerca de acabar jugando en Butarque ha dicho Pellegrino que es una posibilidad como muchas que hay en el mercado que no se va a resolver en el día de hoy que hay que esperar pero que si se dan bienvenido sea Pellegrino acaba de traer jugadores sobre todo de perfil ofensivo eso confirma lo que hemos contado esta semana de que el Leganés está interesado en la mediapunta Salvi el jugador del Cádiz para la banda derecha quiere también un centrocampista del perfil de Rubén Pérez porque no tiene

Voz 1646 38:25 sustituto también buscarían otras

Voz 1906 38:27 con vista más ofensivo si ese fuera Gabriel ha confesado ojo que Gabriel ha habido días con ha entrado porque tenía problemas en un empeine pero que otros no ha entrenado

Voz 16 38:35 porque él no ha querido porque Pellegrino a Pérez

Voz 1906 38:37 pudo tenerle apartado mientras Gabriel pensaba eh

Voz 1646 38:40 sí la salida al al Benfica

Voz 1906 38:42 me ha dicho que no ha habido nada concreto para plantearse su salida aunque sí que ha habido algún acercamiento por parte del Benfica y que por lo que le han dicho

Voz 1646 38:50 los dueños de momento Gabriel no va a salir

Voz 1906 38:53 aun con queda mercado y es un gran jugador algo parecido ha dicho sobre Cuéllar el mensaje público para el Valladolid ha sido muy clarito ha venido a decir algo así como que si quieren a Cuéllar hay que pagar los doscientos mil euros o Cuéllar no sale en Leganés expresión ha jugado sus cartas públicamente en boca de Pellegrino dice también que los dueños del club le han comunicado que cuya tiene pocas posibilidades de salir que los fichajes en un par de llamadas de tres partes

Voz 16 39:17 la pregunta es también importante de la rueda Peres

Voz 1906 39:19 la que tiene que contestar el técnico del Leganés es porque jugó Cuéllar el lunes en Bilbao no lo hizo Serantes que la que había hecho la pretemporada Él ha dicho que eligió a Cuéllar porque cree que era la mejor opción para el equipo que la cena

Voz 1646 39:30 los once pensando en lo mejor para el Leganés y que nadie

Voz 1906 39:32 lo hacen un once para hacerse daño a sí mismo así que ha dejado claro que le gusta mucho más

Voz 1646 39:37 Serantes y que si bien el lunes no le importa teatro

Voz 1906 39:40 porque gracias Óscar y mañana también empieza a la Junta

Voz 1646 39:43 nada en la Liga un dos tres usura si el hardcore

Voz 1509 39:45 Don será entrenado en una jornada en la que ha sido su última sesión antes del choque de mañana ante el Málaga a las diez de la noche la Rosaleda y el Rayo Majadahonda

Voz 16 39:52 estrena estrena el Wanda Metropolitano segunda el Luna

Voz 1509 39:54 a las ocho ante el Mallorca bueno pues son las cuatro menos

Voz 1646 39:57 y seguimos en SER Deportivos vale

Voz 14 40:05 ideas deportivos Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluir Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 3 40:17 todos los jueves de verano tres el uno tres aproximaciones diferentes a una misma realidad de la mano de José María Patiño

Voz 0931 40:25 esta noche hablamos de pobreza de los factores que la genera lidió un concepto nuevo la profunda

Voz 0010 40:31 empecé a reflexionar sobre que efectivamente hay xenofobia desprecio y rechazo al extranjero hay también cristiano fobia islamofobia homofobia pero que había una tipo de rechazo que es transversal y es el rechazo a los que son pobres a los que parece que no pueden darnos nada muy interesante a cambio

Voz 3 40:51 a partir de las nueve de la noche una hora menos en Canarias en Hora Veinticinco con Pedro Blanco Cadena Ser

Voz 2 41:06 desde un escondido y tenebroso despachos de la radio

Voz 3 41:10 se escuchó una voz que pase Roberta Sanse Berto llegaba la hora de elegir esta es tu última oportunidad si tomas la pastilla azul Fin fin de la historia despertará sin tu cama y cree las lo que quieras creemos cinco La Roja que que quedabas en el país de las maravillas Llorenç señalé hasta dónde llega la madriguera de Koné los y la historia continuó este verano con Roberto Sánchez en La Ventana recuerden lo único que te ofrezco es la carta además Cadena Ser

Voz 33 41:48 Escudero Dani Garrido y los coles de tu equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu Televisió es muy fácil

Voz 6 41:55 qué haré lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 26 42:06 sí

Voz 1646 42:21 claro que sí hombre sintonía de la selección española porque mañana tenemos la gran cita la final del Mundial femenino sub veinte España Japón a las siete y media en van sal noroeste de Francia una generación de jugadoras campeonas de Europa sub diecisiete sub diecinueve y que ahora se encuentran ante la oportunidad de coronarse

Voz 0931 42:38 como campeonas del mundo Javier Lekuona hola

Voz 0889 42:41 qué tal muy buenas tardes aquí estamos Vermell a cincuenta kilómetros de donde mañana se juega la final del campeonato del mundo pero el cuartel general de España está en del hay que decir que está toda la gente preparada

Voz 1646 42:54 va entrena a las seis y media de la selección española antes