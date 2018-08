SER Deportivos (30/08/2018)

Voz 1 00:00 Vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 2 00:11 conectamos hola buenas tardes la Cadena Ser el seguimiento de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista España que nos lleva desde Huércal Overa

Voz 3 00:17 a San Javier en la manga

Voz 2 00:20 Mar Menor en la región de Murcia aquí estamos ciento cincuenta y cinco kilómetros de recorrido día nuevamente en el que el calor y el sol vuelven a acompañar a los ex ciclistas un día en el que nuevamente Luis Ángel Maté ha vuelto a meterse cómo no en una fuga esta incombustible el corredor malagueño de la Cofidis en esta ocasión en compañía de otro español de Jorge Cubero de Burgos BH

Voz 1284 00:41 iré todo un ilustre Menea que ganar

Voz 2 00:43 da como Richi por el correo el BMC están haciendo camino falta de ciento veinte kilómetros tiene una ventaja de dos minutos y treinta y cinco segundos sobre el pelotón principal un día en principio previsto

Voz 1284 00:55 para el esprín para la volata es decir

Voz 2 00:57 de que mola el corredor en francés es que desde ayer viste el jersey rojo de líder no la hacen en en en en principio tan sólo en principio problema alguno para mantener esa prenda que la acredita como primero la clase en general vamos ya con todos los compañeros de la Cadena SER acaba de llegar la unidad móvil número dos a la línea de meta rápidamente bajar del puesto de copiloto acoger en la Alhambra Borja Cuadrado la Borja muy buenas

Voz 1284 01:21 llegó qué tal muy buenas tardes ya desde la línea de meta de San Javier aquí junto al Mar Menor de nuevo día de mucha humedad también de bochorno lógicamente en esta localidad murciana también hacía mucho calor esta mañana en la línea de salida de Huércal o te viva esta mañana pues así hace poco porque la etapa partió de las eh dos de la tarde en la jornada que arranca más tarde de todo esta edición de la Vuelta España que tiene como protagonista hoy lógicamente Alejandro Valverde que finaliza la etapa en su tierra estas en las sensaciones del murciano antes de arrancar la etapa la etapa pues eh

Voz 4 01:51 complicada hay un par de de refuerzos por ahí pero nada son suaves y sobre todo el en la última parte viento sí que puedo jugar Voltor importante pero habrá que estar atentos e me siento bien con ganas desmotivado llegando tiempos pues aún más

Voz 2 02:09 lo que ocurre es que es un esprín para auténticos especialistas así a Valverde Helguera pues un poco lejos no es corredor tan rápidos bueno que ya de punta de velocidad que se podía partir la cara en el esprín con los mejores

Voz 1284 02:21 hay gente ahora que tiene mucho más motor para afrontar este

Voz 2 02:23 tipo de llegadas hacemos una pausa y escuchamos a los comentaristas de la Cadena Ser en la Vuelta Ciclista España dos mil dieciocho

Voz 5 02:29 sí

Voz 2 03:45 el organismo se ciento trece para meta dos XXIX la ventaja sobre el pelotón comentarista de la Cadena SER Roberto Torres hora Robert muy buenas o la voy volvernos libra alguien del sprint

Voz 11 03:56 bueno el esprín masivo yo pienso que lo Bader hoy es muy importante en los últimos treinta kilómetros el viento el viento puede pegar de costado y a lo mejor pues el complicado que llegue Groupon completo

Valverde no va a tener en una lógicamente está para otras cosas vamos

Voz 11 04:10 no no no tienen ninguna opción además yo creo que la llegada tiene una curva bastante peligrosa seiscientos cincuenta metros y entonces

Voz 1371 04:17 yo creo que él ni siquiera se lo piensa solamente porque no

Voz 11 04:19 vienen Cortés hay una pequeña rectificación

Voz 2 04:22 estamos en el Mar Menor no en la manga la mangas lo que tenemos enfrente en fin que aquí lo dejamos de momento dos XXV la ventaja de los tres fugados recordamos Mater Cubero Irrintzi por dos veinticinco sobre el pelotón volvemos a lo largo de toda la tarde con más ciclismo los enviados especiales de la Cadena SER a la Vuelta Ciclista a España hasta ahora

Voz 13 05:05 bueno pues o entrando y me pasé

Voz 1371 05:18 hola qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com Hoy comienza lo importante en Europa primer paso por lo menos sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League en Mónaco desde las seis lo podréis escuchar aquí en la SER un carrusel deporte

Voz 14 05:35 tuvo muy especial cuatro equipos españoles Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid en el bombo uno el Valencia en el bombo tres todos con el objetivo de estar el día uno de junio en la final del Wanda Metropolitano también elegirá al no

Voz 1371 05:49 el jugador de la UEFA de la pasada temporada los nominados son Cristiano Ronaldo Mohamed Salah y Luka Modric

Voz 14 05:55 todo desde las seis en Carrusel deportivo con Dani Garrido además hoy el Sevilla se juega el pase a la fase de grupos de la Europa Liga a partir de las diez menos cuarto Sevilla así con ventaja de cero uno para los de Machín tras la ida en fichajes ha sido presentado André iluminen como portero del Leganés llega cedido del Real Madrid en Girona ojo

Voz 1371 06:14 que Portu podría estar cerca de cerrar su traspaso al Sevilla hoy no se ha entrenado con el equipo y el Eibar cierra a De Blasi rescinde a Gálvez que se marche al Rayo el portero Yoel se va cedido al Valladolid por cierto otra semana ya van unas cuantas la Liga cambia el horario de un partido a última hora valga la redundancia el Granada Osasuna que se tenía que jugar el domingo a las seis se jugará finalmente a las nueve así que nada es seguidor de cualquiera de los dos equipos especialmente de Osasuna ya tenías tu plan montado pues modificarlo porque eh la verdad que era complicado pensar inicialmente que Granada un dos de septiembre a las seis de la tarde podría hacer calor en fin fuera del fútbol tenis Open de Estados Unidos esta madrugada caído Garbiñe ante la checa mucho va la doscientos dos del mundo ganó Carla Suárez Irán victoria de Fernando Verdasco sobre Andy Murray ahora le toca otro hueso duro como es Del Potro Nadal que ganó apófisis Rafa ahora se las va a haber ante Caixa nos eh

Voz 15 07:09 ha pasado estos dos días de mucho calor caen por delante vieron parte muy complicados como es Caixa no y mejor contra el joven con mucha potencia que está jugando bien y que va mejorando bueno unas condiciones creo que van a ser mejores ya para jugar no la temperatura van a bajar y creo que lo va a ser más agradable puedes jugar a un nivel alto

Voz 1371 07:27 la Vuelta a España o llegada la Región de Murcia meten en San Javier en principio llegada al esprín Rudy Molares el líder en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula uno hemos sabido que Carlos en correrá el próximo Dakar lo hará con mini para intentar defender la corona la corona del año pasado son las tres y siete empezamos

Voz 11 08:36 hoy a las seis de la tarde es la cita desde el Forum Grimaldi de Mónaco sorteo de la Champions de la fase

Voz 1371 08:41 grupos con los cuatro equipos españoles que os comentaba tres de ellos en el bombo uno hiel Valencia en el bombo tres así que a ver si tenemos suerte grupos Ponseti importa

Voz 0458 08:49 de que tenemos un buen sorteo caro que si ya sabes

de que tenemos un buen sorteo caro que si ya sabes

Voz 1371 09:23 el mejor fútbol Ponce en Mónaco Mario Torrejón

Voz 1623 09:26 buenas

Voz 1371 09:27 la Escorial muy buenas bueno ya se va cogiendo ambiente de gala no ya se va notando la alfombra los smoking que van volando las maletas ya se va notando Galway smoking todavía no

Voz 1501 09:36 es muy prontito como tú decías a seis un ratito antes a la alfombra roja en el Foro Grimaldi estoy unos metros más eh según sales del Foro a la derecha siguiendo la línea de la costa porque aquí en el hotel Mary bien están todos los invitados de la UEFA encabezado el su presidente del Ceferino que lo hemos visto por aquí por el penas unos minutos por uno de los maestros de ceremonias que va a ser Kaká que también ha estado por aquí ya comiendo llevan desde ayer como otros bueno aquí es el que no hay que es algo en el mundo el fútbol en Europa tiene que estar aquí hoy de estas tú que que fue por ejemplo el mal dejó la Cadena Ser está porque pintamos y mucho además pero digo que si eres alguien al mundo del fútbol tiene que estar aquí porque ese ven si todo dice smoking traje bueno smoking todavía es demasiado pronto porque la a las seis pero es verdad que se ve a muchos ex futbolistas vista Javier Zanetti que ver representando el Inter he visto a Diego Forlán que se estrena como embajador del Atlético de Madrid en este en este sorteo he visto por ejemplo al al presidente de La Liga Javier Tebas a otros exfutbolistas ilustres como Van der Sar o como Sidor es decir hay mucha gente aquí de los ilustres de antes que para empezar a llegar sobre todo a partir de esta hora los que son ilustres ahora es decir los futbolistas los premiados y los clubes los representantes de los clubes a él algunos ya aquí hay parte de la expedición del Real Madrid está pero López vicepresidente económico junto con algunos de los miembros del departamento de prensa también ha venido ambiente de comunicación del Fútbol Club Barcelona Hoon todo con el Guillermo Amor y en breve llegará también Eric Abidal así que como digo los que son alguien en el mundo del fútbol ya están aquí preparados par

Voz 1371 11:01 bueno como te decía los españoles salvo el Valencia en el bombo uno al Valencia le hizo el favores Estrella Roja anoche yo creo que la sensación ahí un poco es que sí que el Real Madrid ha pedido a Cristiano pero después de tres Champions no sé qué es el favorito no

Voz 1501 11:13 exactamente qué es el favorito no todo el mundo lo da como el equipo más fuerte es verdad que parecía una utopía aquello de de conseguir los seguidas las consiguió ya no te digo lo de conseguir tres osa que imagínate conseguir cuatro nos habla en todos los corrillos aquí en el hotel será capaz de conseguir las cuatro seguidas la la que sería la quinta en seis años que será una auténtica barbaridad y de hecho esta mañana en un acto publicitario aquí cerca de este Foro Grimaldi ha estado Ronaldo Ronaldo Nazario que como contó hace un par de noches en el Larguero Manu Carreño está a punto de compra el Real Valladolid por unos treinta millones de euros pero sigue siendo embajador el conjunto blanco y también embajador de la FIFA y la UEFA ya estaba como digo en un acto publicitario cuando han preguntado a quién ve mejor para esta temporada en no tiene duda lo ve muy

Voz 0455 11:51 con jugando para los dos equipos pero más para el Real Madrid que el Barcelona veo mejoró el Real Madrid ha ganado en las tres últimas Champions las cuatro de los últimos cinco años el Real Madrid es favorito para ganar la también este año

Voz 21 12:06 no no es volver a Motril Herreros mi actual escucha a Ronaldo hablando hablando en inglés y luego también Mario fenómeno sí sí van a salir elegido o va a salir elegido el mejor jugador de la temporada pasada nominados cristiano Modric y Salah que ese barrunta

Voz 1501 12:22 ese barrunta que que tiene pinta de que va a ser cristianos verá que vas a una ceremonia muy blanca también en los premios porque en los premios individuales va va al marido eso parece todo el mundo pues sentado que va a ser el mejor portero pes pesa que compite con Buffon hoy con Alison extra de la Roma que era juega el Liverpool que evidentemente va a ser blanco los defensas porque son los tres madridistas Marcelo Sergio Ramos Iván pero parece que va a repetir Sergio Ramos el capitán del Madrid como mejor defensa que en el centro del campo no hay color y parece que el Luka Modric va a ser el ganador de hecho Toni que está nominado no ha venido no está en el avión que ahora mismo vuela desde Madrid hacia Mónaco insta también Kevin De Bruyne pero parece que Luca Mori con ese trofeo y en cuanto a los atacantes Messi Cristiano y Salah son los nominados Messi no va a venir no han venido Cristiano está al caer está a punto de llegar de de Turín ha encontrado esta mañana

Voz 21 13:08 además de la sala pero parece

Voz 1501 13:11 PP ya más cerca pero parece que va a ser Cristiano es el mejor atacante también el que se lleve ese premio de esos tres nominados que tú decías Modric y Salah y Cristiano Ronaldo parece que el mejor jugador de la pasada Liga de Campeones para la UEFA va a ser Cristiano Ronaldo eso sí como jugador del Real Madrid aunque ya viene con los con los colores de la Juve evidentemente en esta gala premiar lo que se hizo el año pasó

Voz 1371 13:30 gracias Mario pues nada habrá sabes a las seis tener la cita con el sorteo de la Champions gana

lo que sí es porque ya sabes que el fútbol es espectáculo emoción el fútbol siempre te sorprende por eso no te puedes perder el sorteo de grupos de la Champions League que detrae Banco Santander

a comer ya no quita a comer que son las tres y cuarto seguimos deportivos oiga

Voz 1371 14:09 a comer ya no quita a comer que son las tres y cuarto seguimos deportivos oiga

Voz 17 14:35 un mes Sanjay exoneró perdona puedes repetirlo ponen San húmedo cincuenta Isaías deja

Voz 18 14:42 hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 24 15:37 llega a Superman los brazos al cielo Victoria para Miguel Ángel López Roberto muy serio entre tipos delante un grande sin ningún tipo de uno

Voz 0455 15:47 sí

Voz 13 15:50 ella busca un modo ganador Vuelta Ciclista a España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias y dispositivos móviles

Voz 25 16:08 el nuevo arrebatarle a parte de fin de etapa en la Cadena Ser

Voz 26 16:16 tú

Voz 1371 16:17 trece dieciséis hoy pendientes de la Europa League porque mañana es el sorteo a la una y en ese sorteo quiere estar el Sevilla que se juega hoy su presencia en la fase de grupos a las diez menos cuarto ventaja mínima Manolo Aguilar qué tal muy buenas estas se juega mucho el Sevilla después de dos eliminatorias que ha pasado con bastante solvencia tiene un muy buen resultado en el partido de ida cero uno aunque lo pasó muy mal frente al cisma o lo mucho que su equipo bastante inferior al Sevilla pero que les dio mucha guerra yo hoy a partir de las diez menos cuarto tiene oportunidad volver a su competición fetiche en catorce las últimas quince temporadas el Sevilla ha estado en Europa ha convocado a Carriço ya Nolito como novedades mercado se reserva para el derbi Escudero lesionado no está en la lista de convocados gracias Manolo mucha suerte al Sevilla el mercado entra en sus últimas horas mañana se cierra a las doce el más activo tanto en llegadas como en salidas últimamente Leiva Roberto Ramajo hola

Voz 0455 17:06 qué tal buenas tardes pues no aún

Voz 1825 17:09 buenas maneras yo va a cerrar la cesión a Valladolid después de renovar su contrato hasta dos mil veintiuno con el Eibar Gálvez está ya fuera del Eibar desvinculado va a firmar con el Rayo Vallecano B está cerca de cerrar su cesión al conjunto vallecano también y por parte de las entradas Pablo de Bassi el argentino del Mainz llega al Eibar hasta dos mil veinte Ford dos millones de euros y en la Real Sociedad de cuento Sandro Ramírez Donosti va a pasar a las cuatro el reconocimiento médico llega cedido por el Ewerthon y el lateral Héctor Hernández se desvincula de la Real va a firmar por el tener

Voz 1371 17:40 dice gracias Robert en el Real Madrid más allá del sorteo están pendientes de la posible salida de Borja Mayoral Herráez muy buenas

Voz 27 17:47 hola qué tal Escorial muy buena así eh primero te cuento que Mariano acogido el siete que ha sido él el que ha pedido al club coger el número siete y heredar ese dorsal histórico de Cristiano Ronaldo el jugador histórico del Real Madrid también lo llevaron su día Butragueño Raúl y compañía así que Mariano viene con ganas con muchísimas ganas con muchísima fe en sí mismo por tanto mañana a la una y media presentado en el palco del Bernabéu con ese dorsal insisto el siete por petición del jugador ya del Real Madrid los próximos cinco años ir Borja Mayoral posibles destinos Betis Leganés o Alavés no tiene prisa quiere jugar este año si Borja Mayoral que tener minuto donde vaya cedido por parte del Real Madrid

Voz 1264 18:26 es Javi en el Barça entrenamiento y pendientes del futuro de Rafinha Adriá Albets hola Olaf que tales como Ibon así porque el Betis insiste en llevarse al jugador pero el Barça no acepta las condiciones que propone el club andaluz pide una compensación económica hay veremos si el Betis está dispuesto a hacer un esfuerzo de última hora

Voz 1284 18:42 esa sólo le dejara salir si se pacta una cesión con compra obligada a final de temporada aussie se cierra un traspaso no

Voz 1264 18:49 menos de veinte veinticinco millones de euros y el Betis confía en que Rafinha pueda presionar para convencer a los dirigentes del Barça que le dejen salir dicen también desde

Voz 1371 18:58 el club andaluz que lo van a intentar hasta el final gracias y nos vamos al polideportivo estamos pendientes del Open de tenis de Estados Unidos con cara y cruz la gran cruz sin duda alguna la de Garbiñe esta madrugada Zubiarrain hola qué tal muy buenas

Voz 28 19:12 hola muy buenas pues la verdad es que fue un sorpresón porque jugaba con la doscientos veinte del mundo ganó el primer set fácil seis tres es que hubo incluso cinco cero para luego perdió seis cuatro seis cuatro bueno achica tiene problemas en la cabeza evidentemente tiene que tomar medidas urgentes y graves porque si no Asisa baila al hoyo suelen decir que cuando los equipos piel se suele cambiar el entrenador a veces no tiene ninguna culpa pero algo hay que hacer que yo creo que es una proposición que se debería por lo demás Nadal ganó bien la invisible Velasco le ganó a muy baila el británico no está todavía en forma ir Valle si adoraba

Voz 1371 19:53 hoy tenemos en Gran menú sube desde luego a partir de la madrugada de hoy en el Open de Estados Unidos tres veinte SER Deportivos

Voz 17 19:59 César Deportivo

Voz 25 20:02 tu Ka y Nasser

Voz 13 20:06 venga

Voz 0458 20:11 bueno en Carrusel llamamos lanzado sí seguiremos ganas de Liga enseguida la Champions la UEFA Europa League el año de Mundobasket de Mundial de fútbol femenino las motos la Fórmula uno Torres fútbol internacional vamos a todas horas en todo momento iremos contando novedades que este año sí que está preparadísimo los mejores comentaristas narradores el mejor análisis este año con una conexión muy especial con los oyentes así que tenemos pasión por esto funciona hemos vida

Voz 29 20:34 te esperamos el lunes un abrazo

Voz 1 20:37 estamos preparados para la nueva temporada

Voz 11 21:03 ya teníamos ganas de volver a escuchar esta sintonía

Voz 1371 21:06 porque hoy a las seis de la tarde ese sorteo de Champions reservamos a evidentemente pendientes lo vamos a contar en directo con el director de Carrusel Deportivo Dani Garrido hora Dani muy gallina de piel que diría Cruyff qué tal muy buenas cosas muy buenas va a estar uno alemán el especialista de fútbol internacional hay sorteo entonces les pudo no preclaro hola Bruno y bueno he dado cómo estáis muy bueno bueno la todo empieza contigo Bruno analizando los bombos en el primero de hemos que además de los tres españoles Real Madrid Atlético y Barça está él

Voz 11 21:31 ayer la Juve el PSD

Voz 1371 21:34 el City y el Lokomotiv de Moscú porque esta el Lokomotiv de Moscú en el primer bombo perdona

Voz 0301 21:38 a cambio las normas de el primer sorteo clasificación la la UEFA está como cabeza de serie el campeón de la Champions evidentemente el Real Madrid también es novedad hasta el campeón de la Europa League que es el Atlético de Madrid y luego los campeones de las seis primeras federaciones las seis federaciones con mejor coeficiente UEFA como ahí está el la rusa la liga rusa al Lokomotiv de Moscú como último campeón el pasado mes de mayo de la liga rusa pues va a estar ahí

Voz 1371 22:07 vale vale pues explicado queda pensando en el Valencia Dani pues que les toque los rusos Rb1 regir

Voz 0458 22:12 claro hay que considerar que evidentemente no no pueden tocar en el nuevo grupo dos equipos del mismo terminó país evidentemente Real Madrid Atlético Barahona están descartados para para el Valencia la gente lo sabe pero hay que recordarlo está claro que es la dulce a partir de ahí sino no le toca al Lokomotiv Vaccaro uno de los gordos eso puede complicar en función de lo que hablemos del bombo dos y del bombo cuatro incluso no porque está al Inter así que bueno verdad que yo no creo aquello de bueno el sorteo no dominaba no no importa mucho si el sorteo importa mucho si es si es bueno y es benévolo pues ser mucho mejor para el

Voz 1371 22:40 venció al que se le puede complicar claro claro porque tú imagínate hombre al Valencia lo más normal es que del primer bombo letón que un equipo duro pues puestos a elegir un italiano un inglés que así te libras pues decías del Inter en el bombo cuatro de toda la Juve ya te libras de elite no claro claro yo

Voz 0458 22:53 yo creo es que coincido contigo Si para evitar que sea mucho más complejo para el equipo en Barcelona en el último de los bombos y cae la Juve Oliveras es verdad que en el bombo dos ahí más rivales muy te toca el primero la cosa está con los ingleses el Tottenham tenemos un equipo ya muy serio no me el United tan que Mourinho llegue muy tocado para mí el Dortmund es verdad que ha bajado el nivel en cuanto atacantes pero sigue siendo un equipo muy muy competitivo no habrá habrá que verlo pero si tiene que tocar un coco prefiero que caiga la Juve para evitar al Inter al final es decir tú del bombo dos estacas como rivales duros Tottenham Dortmund United aún no si Nápoles Roma son buenos equipos que no está claro qué opina también Bruno no pero yo creo que el el Nápoles es un equipo medio alto que toques un nombre muy acostumbrado a hacerlo hoy en Europa con el fichaje de Fabián ya sin Pepe Reina hay con Bono no no demasiados fichajes suena plantilla continuista pues también sabe sabe competir en definitiva hombre sí puede tocar ahí el Shakhtar o el Benfica mejor

Voz 1371 23:48 pero no estaría de acuerdo si básicamente

Voz 0301 23:51 y lo de los rivales más fáciles Benfica los portugueses Benfica y Oporto y me parecen los más sencillos los que deberíamos mirar bien para los equipos españoles hiló sí que solamente en referencia a lo que decía Danilo doy un poquito más de volar a los equipos italianos tanto Nápoles como en Roma me parecen equipos muy competitivos para esta fase de grupos de la Champions elegirlos pondría incluso por encima del Dortmund es verdad y coincido que Fabra es un gran entrenador y que va a hacer un centro del campo para el Borussia Dortmund más rocoso solamente un equipo un poquito más competitivo y con no tantos jóvenes podemos decirlo así pero creo que el Dortmund para competir en Champions escaño lo veo un poquito flojos

Voz 1371 24:28 sino que además en el Nápoles por ejemplo en casa es un rival durísimo lo que pasa es que viendo el inicio de temporada del del United viendo lo poco que se ha reforzado por lo menos lo que le pedía lo que pedía Mourinho que no sólo han traído viendo cuando empezaba a lo mejor el United es engañoso si le pregunto si si no

Voz 0301 24:44 no tienen razón ni el clima sobre todo lo que está viviendo

Voz 11 24:47 José Mourinho priva de nerviosismo es lo mismo lo vimos en el último día

Voz 0301 24:50 en la rueda de prensa hablando con gente del United durante el verano nos cuentan que están bastante decepcionados con el trabajo de Mourinho que esperaron

Voz 21 25:00 esa cara mucho más rendimiento de muchos de de los

Voz 0301 25:02 colistas dicho en plata Escorial si hubieran tenido la posibilidad de

Voz 1371 25:06 echar a Mourinho gratis posiblemente lo hubieran hecho pero han traído nada lo que ha pedido claro claro no no le han fichado nada porque se trazar trescientos kilos por temporadas algo algo algo del hombre dijo y no lo han traído ni uno es cuando el que gastó doscientos cincuenta kilos y al final de Mourinho ha gastado un pastizal esté no han traído a Fred hombre está claro que si Letrán Bruno tres tres cuatro más vale te llega te número de sombra

Voz 0301 25:29 que ha fichado a tal da Lott que es un lateral derecho que han gastado veinte kilos y tiene mucho futuro por os han gastado veinte millones Corea yo yo le doy un poco parte

Voz 0458 25:37 razón a Mourinho poco tiempo o Poquetino

Voz 13 25:41 muy bonito todo el mundo vuelo Dani en el bombo tres

Voz 1371 25:44 cambiemos de tercio está el Valencia está cuidado el Liverpool él está el Mónaco y lo está el Schalke que bueno es verdad que a domicilio baja pero allí siempre en el equipo y Fito

Voz 0458 25:53 en la previa me ha gustado no sé si coincide Bruno mucho el Ajax es verdad que los los rivales pues no han sido quizá de de de una fortaleza enorme pero me gusta mucho friqui de John ya habíamos en el Mundial así es que me parece un jugador importante pero hombre claro claro está claro que subcampeones el del rival evitar que han fichado Alison y tampoco mientras mucho para el ojo pero evidentemente mejora de elevada potencia del centro del campo Nadj Keita que es una especie humana también que le va a venir bien emprendan y bueno es el que es un equipazo el resto pues bueno León no me da no me da miedo Schalke Schalke tampoco ni el Sescam ha perdido Mariano Mariano y con genio yo creo que tampoco tampoco tiene grandes jugadores pero bueno está claro que hay que evitar al al Liverpool y respetar al resto Bruno vino

Voz 1371 26:35 Garrido ayer alucinado con el nivel que dio el Ajax ante el Dinamo de Kiev y les gustó mucho de John

Voz 0458 26:39 es que me encantó frente de John es verdad que hace falta verle supongo crono todas las visto mucho más lo digo porque interés al al Barça pues ante rivales de mucha más exigencia que no le permita salir con el balón controlado no pero me pareció una elegancia eso ha jugado con una condena

Voz 0301 26:54 son brutal e una capacidad para para encontrar esos pases entre líneas brutales brutal y creo que es seguramente uno de los centrocampistas del futuro

Voz 11 27:02 lo de LIC también otro central que que apunta a grandes

Voz 0301 27:06 es un equipo muy bonito de ver el Ajax yo no sé si está para competir al más alto nivel en la Champions pero en cualquier caso estoy de acuerdo que eso es una buena noticia devolverle a tener diría que el más sencillo de ahí el CSKA de Moscú y el rival a evitar por los españoles en Liverpool

Voz 21 27:19 te iba a decir eso que si es un equipo el Ajax a evitar

Voz 11 27:22 o tampoco para tanto

Voz 0301 27:23 para mí no es para tanto sobre todo a nivel competitivo

Voz 11 27:27 sí claro para competir a la vez en Liga holandesa ahí en la Champions

Voz 0301 27:32 no me parecería mal rival para Atlético Madrid nevar

Voz 1371 27:35 vale en el bombo cuatro ahí la cosa está clara evitar al Inter ya lo hemos dicho no estará ahí don Luis Suárez mira Montes pendiente de

Voz 0458 27:40 pero como un hará cómo estará el tío no en el resto de equipos pues bueno del Viktoria Pilsen el Granada un ojo a los alemanes y el Hoffenheim pero Bruno que sobre todo tienen su estrella un nombre que hombre que viene y que bueno que no es un super equipo pero que también te puede complicar es Si Si el grupo viene con pinta de la muerte y al final te cae el Hoffenheim pues hombre no es el Inter pero cuidado también eh

Voz 0301 28:03 sí totalmente a evitar Inter y Hoffenheim de ese bombo cuatro para frikis de el fútbol es el fútbol de los noventa Dani tenéis ahí Pedra de importaciones

Voz 1371 28:13 caído en el Jaume a Alejandro claro el Young Boys

Voz 0301 28:16 va a debutar en en Champions ciudadano entre lo entregase Oanes sí sí aquel mítico yo yo lo fichaba muchas veces en el peso bueno que Barcelona

Voz 0458 28:23 Coli que tras debería gallega yo no sé quién era Lucas Benito que el lateral izquierdo son son jugadores los fichado pero si suene era siguieron jugador hombre yo creo que llegó de Francia el emporio bueno ahora un jugador cito

Voz 0301 28:36 yo lo fichaba cuando Castellón se pero bueno que eso que Boix está en la época está el Estrella Roja tiene una historia muy chula no estaba en la Champions desde hace veintisiete años en plena guerra de los Balcanes en en el noventa y dos fue su última participación en la Copa de Europa Champions League con el nuevo formato es la primera vez que que va a estar muy bueno mucho tipo de un nivel bastante bajo en este

Voz 11 28:56 cuatro cuatro entre Pare vamos a reducir la cosa no

Voz 1371 28:59 hemos a simplificar la Garrido cuál sería

Voz 11 29:01 ya para los integrantes del bombo uno Madrid

Voz 1371 29:04 Bético Barcelona cuál sería el grupo más difícil que le podría tocar pues creo que no me voy a quedar Calvo tras de las orejas pero yo les

Voz 0458 29:09 era un Dortmund Liverpool Inter es decir eso habría que evitarlo se para

Voz 21 29:14 Bruno el más difícil le estoy

Voz 0301 29:17 acuerdo pero por decir de otro te digo Nápoles de Leto Ancelotti Liverpool y Jofre

Voz 20 29:22 eh

Voz 11 29:22 tres hijos vale porque un poquito más fácil para los del homenaje Bruno regalaron el mal

Voz 0301 29:27 es fácil yo te diría Benfica del bombo dos

Voz 11 29:31 del bombo tres CSKA de Moscú del bombo cuatro el la década

Voz 0458 29:36 venga le cambio el Shakhtar por el Benfica ya está en el Benfica ballet imparable

Voz 1371 29:41 Valencia bueno imagino que el bombo dos y el tres

Voz 0458 29:43 bueno irán por los mismos tiros es decir al Valencia complicado Dortmund Nápoles Inter Hoffenheim

Voz 11 29:48 pero del del bombo uno para el Valencia evidentemente lo comodín no sé el Lokomotiv el más sencillo y luego igual

Voz 0301 29:55 podríamos coger Benfica por ejemplo Jet

Voz 11 29:57 el de Atenas sin serias yo también lo firme

Voz 21 30:00 cierto es que antes de que nos despidos vilmente que me extraña mucho que el City sea el gran favorito este los todas las casas de apuestas es que estoy viendo la la las cuotas de las casas de apuestas City primer favorito aparece la Juventus en muchas de ellas como segunda igualado con el Barça pero es que para contra el Real Madrid esto es efecto cristianos sin duda eh hay que bajar hasta la quinta sexta posición el PS ya es más favorito en muchas casas de apuestas que el Real Madrid

Voz 0458 30:23 esto que por ejemplo no pero se juegan abrirle

Voz 21 30:26 claro yo creo que influye

Voz 0301 30:28 también el el hecho de que el Madrid haya ganó tres consecutivas y cuatro de las últimas cinco la gente ver ganar ahora el mismo equipo muchas veces seguidas incluso que le da rabia ahí vota o elija otros equipos para para apostar

Voz 1371 30:41 el Depor bueno pues a las seis uno Dani

Voz 0301 30:44 seis de la tarde hasta hasta las siete

Voz 0458 30:46 con la elección del Mejor Portero defensas centrocampistas el mejor jugador de la de la UEFA todo el sorteo Los cuatro fantásticos lo narradores una

Voz 1371 30:53 dijo que este Bruno dirigiendo todos los comentaristas y bueno

Voz 0458 30:55 yo creo que es un espectáculo y el día cero de la nueva Champions esperemos que los españoles tengan

Voz 11 30:59 porque soy uno de ellos pues a disfrutarlo gracias al brazo es

Voz 1371 31:02 no ha sido escuchamos tres y media vamos a hablar de más fútbol venga

Voz 31 31:08 bueno tengo entendido pene forense

Voz 13 31:18 Javier Herráez

Voz 0455 31:19 si sigues no vale

Voz 1623 31:22 porque esta noche dando defender a Mourinho que blanquilla ligar no tiene plantilla Singer no es incapaz uno de los mejores del Mundial con pero no me digas que no se vio o tiene a la bici que le ponen a más que para rematar balones que vienen de la mano no Lukaku que es un futbolista increíble probamos no tiene plantilla de verdad que me espera maquis también nos hace un año no va a dar una duda name tienes no me digas que no sería bonito en el bombo dos que tocaron United o uno por yo lo que lo que tú digas está bien no no yo te pregunto yo te pregunto ahí la vuelta de los que saben la vuelta de Mourinho no te gustaría en defensa de Mourinho ha sido terrible la verdad te gustaría que los vamos a estar en él en en en la para Javi si a mí sí me guste galopante a usted que sea el que tengo que tocó la verdad como

Voz 32 32:14 como siempre ocurre porque a finales los equipos grandes tienen la gran ventaja de que se clasificándose hombre salvo gran accidente que no va a ocurrir con ningún equipo español de los punteros fuese estarán en octavos de final que cuando hubo con lo comienza la Champions no es fácil porque bueno el sorteo debe mola mucho sí

Voz 1371 32:29 el mente un sorteo esto siempre tensa un poco pero cuando has ganado las tres últimas Champions a lo mejor tensa un poco menos no

Voz 32 32:36 pero bueno que era el Madrid era seguidor cuenta ya conseguido cuatro en cinco años como decía antes Dani y eso es algo que pasarán muchos años en que un equipo repita eh es que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el Madrid cuatro Champions en cinco años no quiere meter la justamente cuando se fue Mourinho

Voz 1371 32:56 mañana Mariano lo presentan a a la una y media contaba

Voz 32 32:58 este es que que va a heredar el siete de Cristiano chocante si luego acogido eso hay que tener valor también yo cuando la distancia recuerdo perfectamente la mañana que estábamos en Las Rozas y David Villa cogió el siete de Raúl y mucha gente decía que era un osado como David Villa pude coger el sitio de Raúl no la vidilla ya viajó en equipos punteros estaba creo entonces en el Valencia o Zaragoza no recuerdo muy bien creo que el Valencia sí está en el siete tenía una gran responsabilidad y sólo los valientes lo consiguen hacer yo personalmente no sea capaz de hacerlo si fuera futbolista coger el siete de Cristiano pero es que Mariano es eso tiene mucha fe en sí mismo es muy currante muy trabajador contaban los compañeros cuando llegó al Real Madrid el Castilla que a lo mejor en el rondo los controles eran uno de los peores pero cuando luego se juega el partidillo en el que ganaba los espacios peleaba todo que lo dejaba todo en el campo es era Mariano y bueno pues el tiempo dirá yo creo que el fichaje está muy bien por parte del Real Madrid creo que este chico tiene que crecer aún más

Voz 27 33:58 bueno mañana a la una y media en el palco del Bernabéu veremos a la Mariano como jugador blanco ya va a cobrar cuatro millones de euros por cada una de las cinco temporadas que es un una buena incorporación para el equipo blanco vamos así Borja Mayoral consigue un buen equipo que se lo merece el chaval creo que bueno tiene que salir fuera hacer como diría Romero la mili fuera del Real Madrid volver para no sé si un equipo de Primera división pero tiene calidad para para jugar en un equipo un buen equipo

Voz 1623 34:25 sí porque la hará que pinta Leganés ayer estuvo el entrenador del equipo pepineros Mauricio Pellegrino en El Larguero y hablabas

Voz 33 34:30 Borja Mayoral bueno es una posibilidad atentar hablado también con con su agente para ver qué posibilidades había que el pero bueno a cualquier jugador que sale de de un equipo grande como el Madrid que siempre apetecible para un montón de clubes Arsene Wenger dijo una vez no no pero los jugadores de Madrid y el Barça así imagínate el Leganés no sé si eso lo hacía en el Arsenal

Voz 0458 34:56 claro claro imagínate

Voz 1371 34:59 es un poco peligroso tener como referencia Arsene Wenger al menos al último Arsene Wenger eh

Voz 1623 35:04 por se deja querer claro escucha esto Leganés aquí cerquita un equipo el doce de que buscar sensible

Voz 32 35:09 que jugase todo se de equivocarse SCO es un futbolista que necesita minutos estuvo en el Burgo pero jugó poco porque me ficharon a Mario Gómez creo muy poquito en el Burgo luego vino el Real Madrid y consideran parecía que iba a jugar algo casi nada cuando ha jugado la hecho bien yo creo que es un futbolista sí lo quiere porque hace falta es que le ponga el técnico que que fiche al menos que que el Madrid le ceda no IES equipo se llame Betis llame Leganés ella me levante au los yo pues anda Pellegrino anoche en el Larguero me quedó la cosa de que yo creo que soy un médico que seguramente le pondría aunque tiene argentino que jugó muy bien el otro día con el ha Garriga eso además ha Ejido Óscar Egido que yo sí bueno pues a lo mejor tiene complicado para tener si no va a jugar evidentemente tampoco Midi al Leganés pero sí me parece un equipo serio que trabaja bien con todos los futbolistas buen entrenador no se dio mal destino aunque bueno al final el que decide el Madrid y el propio Bono

Voz 1371 36:07 la mayor al será lo mejor para para nuestra campaña y luego encima salida simplemente lo de Kiko Casilla lo de Fabio Coentrao hoy ya está

Voz 32 36:15 es que Kiko así ya son tres millones de euros y el lunes se quedará en el Madrid como otros

Voz 34 36:20 el portero aquí bueno pues lo de Coentrao pues son cuatro millones de euros que ya en el último año renovación que le hizo al equipo el equipo hace unos años sí

Voz 32 36:31 pues nada pues que encontrado ya por desgracia para él es es un futbolista no es una pena porque tenía cualidades pero bueno nacional pues ha tenido mala suerte el también se ha equivocado mucho y nada desearle lo mejor porque al final es un deportista hay que desear lo mejor progresión

Voz 1371 36:47 el gracias Javi un abrazo

Voz 1623 36:49 a ti hasta luego venga el Real Madrid que juega el sábado veinte

Voz 1371 36:52 Veinticinco ante el Leganés y el Leganés que como veíamos tiene muchas opciones de incorporara a Borja Mayoral Ike hoy ha presentando ha presentado Andrei Luccin portero que llega cedido precisamente del Real Madrid Miguel Orejas qué tal muy buenas

Voz 35 37:02 qué tal es como si no para jugar ese partido que comentas ante el Real Madrid por la cláusula famosa del del miedo el ucraniano tenía más opciones pasa pero escogió el Leganés porque según ha dicho él es un club que conocía del que conocía muchas cosas que ha crecido mucho en los últimos años Looking llega para competir con sedantes y con un Cuéllar que no va a salir de de Leganés al final vamos a escuchar en castellano que agradece tanto a Madrid como al Leganés que hagan hecho que han hecho posible esta cesión

Voz 36 37:28 eh retrasa esa sale no te a esto hubiera partido Elena es ha estado mendaz vengo a trabajar al el máximo a para ayudar al leridana es a construir a las doce objetivos y estoy muy contento de ser pretendieron está

Voz 0455 37:54 la OPA se bueno tenía

Voz 21 37:57 hola Óscar hola Fred un Leganés que tendrá

Voz 0455 38:00 la temporada que vive una acción de cesión preferencial sobre el portero y bueno pues pendientes de también

Voz 1371 38:07 reforzar el medio campo Leganés Conrado ya con Petrovic y que nombres suenan Óscar muy buenos otra vez

Voz 1643 38:12 pues como el año pasado cuando vino a última hora parece que va a estar currando hasta las veintitrés cincuenta y nueve de mañana viernes

Voz 21 38:20 que hay mucho movimiento de Granada mismo

Voz 1643 38:23 de varios frentes abiertos aparte lo de lo de Borja Mayoral queda con todo Herráez y que dijo anoche Pellegrino en el Larguero que es una opción real el Leganés busca medio centro defensivo es una prioridad esta mañana ha intensificado la negociación Conrado ya por el que pelea con el AEK los griegos tiene el aliciente de jugar Liga de Campeones pero el serbio prefiere seguir en la Liga a irse a Grecia Dago dijimos ayer pide cinco millones de euros por el traspaso de Rado ya para esa posición de pivote hay más nombres se posiciona Herrador ya hay planes B estaba Marcos Llorente que no se quiere del Real Madrid y que por eso tampoco va ir al Alavés lo decía Pellegrino anoche en El Larguero han preguntado temen a Málaga por Recio al que Málaga tiene que dar salida Cio si también está Radoslaw Petrovic el serbio mediocentro del Sporting de Portugal porque también han preguntado busca dar Leganés segundo punta ahí está Safarova que fue titular anoche con el Benfica en la previa de la Liga de Campeones aunque no marcó los pepineros quieren cesión a cambio de pagar toda su ficha también suena suena el nombre de lo extremo danés Martin Brest White el legado una cesión el míster Bra pide ocho millones de euros por su traspaso el Girona también le quiere como ha contado deja de Martín en el diario As el jugador ya ha comunicado al Boro que quiere jugar en España lo que no lights al Boro en Leganés o en Girona tiene contrato hasta dos mil veintiuno la temporada pasada jugó cedido en Gironde

Voz 1371 39:39 bueno pues eso de Leganés seguimos hablando del Atlético de Madrid son menos veinte SER Deportivos

Voz 1 39:52 a SER Deportivos en Cadena Ser punto com en las redes sociales e Ter arrobas SER Deportivos tío Facebook

Voz 14 42:05 a en el Atlético de Madrid pues evidentemente también muy pendientes del sorteo de Champions lo que pasa que bueno le decían a Cerezo a quién quiere evitar au a quién le gustaría y el hombre es que se acuerda de de lo que se acuerda es que es muy complicado para él

Voz 34 42:25 pueblos donde pasado el problema que tuvimos con un equipo que digan el partido pero este año espero que el equipo sea más conocido y que podamos

Voz 21 42:42 estoy graciosos pero claro evidentemente dejó fue muy buenas que da el día del Atlético de Madrid de Champions fue lo que provocó que no se metiera en

Voz 1371 42:50 en eliminatoria evidentemente porque con

Voz 21 42:52 yo contra el Chelsea a pesar de perder el primer partido el Metropolitano le pegó un meneo al a la Roma allí a pesar del empate a cero con un Alison que lo paró absolutamente todo en el y en el Metropolitano se ganó de forma también muy clara pero bueno el problemas tuvo que no fue capaz de ganar ninguno de dos partidos al al equipo acería al Caravaca

Voz 41 43:11 a saber a acordar el

Voz 21 43:14 tiende fue el equipo que le privó ese en Liga de Campeones luego el VRAC continuó su camino por la Europa League fino al finalmente terminó levantando el término de la mejor manera posible pero lo que está claro que este año con la final en el Wanda es la Champions es algo más

Voz 0458 43:27 sí sí por supuesto y yo creo que lo bueno es que nadie lo lo

Voz 21 43:31 culta o odio pretende es decir lo contrario hay mucha ilusión en la Liga de Campeones desde hace unos cuantos años cuando el equipo se ha visto CERT que con posibilidades de pelear con esas dos finales aunque cayeron Cruz y perdió perdieron contra el el Real Madrid pero a pesar de eso bueno pues tienen claro que es un aliciente que se disputan en tu estadio pues todavía es un aliciente más pero yo creo que al final si repasamos las secciones de Liga de Campeones yo no recuerdo ningún equipo que ha sido anfitrión que haya jugado la final en su estadio es muy difícil

Voz 1371 43:58 sólo el Bayern contra el Chelsea perdió fíjate