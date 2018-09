SER Deportivos (06/09/2018)

Voz 1 00:00 West Side España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 3 00:12 seguimiento de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista España ha salido de Mondoñedo va a finalizar en el Faro de Estaca de Bares y después de ciento ochenta kilómetros de recorrido ha circulado el pelotón ahora con muchísima velocidad con muchísima adelanto por carreteras de luego en nada en apenas diez kilómetros ya entrará en la provincia de La Coruña fuga dieciocho corredores por delante alguno de los fugados muy cerquita en la clasificación general del maillot rojo concretamente Jesús Herrada el ciclista del Cofidis es el que mejor se encuentra en esa clasificación general a cinco minutos y cuarenta y cinco segundos de Simon James precisamente su equipo el Middleton es el que está llevando la responsabilidad de echar abajo esa fuga que acoge

Voz 1704 00:53 lo muy pronto demasiados minutos diez

Voz 3 00:55 cómo quieren de ventaja los fugados sobre el pelotón principal quedan setenta y cinco kilómetros para la meta eso quiere decir que semana plantar aquí en este precioso lugar del Faro de Estaca de Bares antes de las cinco de la tarde vamos a conocer más novedades más noticias de esta jornada en la que ya definitivamente

Voz 1704 01:13 acabado el verano a por lo menos en esta zona han bajado las temperaturas apareció la lluvia Borja Cuadrado muy buenas dos tardes además aquí hace muchísimo viento aquí junto al faro de Estaca de Bares el lugar más septentrional es decir el lugar más al norte de toda la Península Ibérica esa jornada fría que también llegaba en la línea de salida de Mondoñedo caras de lógicamente disgusto para los ciclistas que son más del sur caras de alegría como veíamos a Jon Izaguirre para los ciclistas que son del norte llegamos a su tierra y esto es logros decían Alejandro Valverde Jon Izaguirre Valverde hablando de esa polémica que se inició ayer con los ciclistas de Michel Ton porque ninguno de los dos equipos quería tirar esto es lo que dicen Valverde Jon Izaguirre Michelle esta moda vivito

Voz 4 01:50 nosotros retirar alguna vez dos eh que si no es que es así yo les gusta la idea te gusta integrar dijo lo tira para cuando tienen que hacer daño pero lo que es para defender y eso difícilmente está claro que que bueno que cada uno hace su carro

Voz 3 02:13 bueno pues los de Míchel Ton hoy si están en Tirano ahora bien cada uno tiene que hacer la carrera que les da la gana diez minutillos la ventaja de los fugados hacemos una pausa Yes como escuchamos a los comentaristas de la Cadena Ser en la vuelta

la Vuelta a España dos mil dieciocho

Voz 3 03:41 Volta Ciclista España Roberto Torres comentarista muy buenas

Voz 1646 03:43 hola muy buena aún puerto todavía de

Voz 3 03:46 de tercera categoría el alto de San Pedro está lejos sea cincuenta de meta

Voz 1704 03:51 con es un terreno muy cabreado muy duro si es

Voz 5 03:54 muy duro repecho les a falta de once kilómetros

Voz 8 03:56 Cross a falta de siete quizá el más cercano el último repecho una bajada al izquierdo una curva mal a un kilómetro y poco hoy trabajan echa el torneo si hoy trabaja ayer también tenía que haber trabajado hay que repartirse el trabajo entre otros equipos que llevan los líderes

Voz 5 04:11 la gente puede ganar la Vuelta ganan alguno de los de la fuga seguro su huelga

Voz 3 04:15 porque tienen diez minutillos algo menos lo hará nueve cincuenta y cinco de ventaja cuando todavía quedan setenta y dos kilómetros a meta situamos al pelotón aquí en la línea de meta destaca de bares minutos antes de las cinco de la tarde bueno pues aquí lo dejamos pero volvemos a lo largo de toda la tarde con más ciclismo con más vuelta los enviados especiales de la Cadena SER hasta ahora

Voz 1 04:32 estábamos de vuelta de Nasser

Voz 1646 04:54 hola qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya plagas a través de la radio de dispositivos móvil eso de la página web tres W Cadena Ser punto com Oslo contó Manu Carreño anoche en El Larguero la Federación puede frenar la idea de Javier Tebas y de la Liga de jugar el partido en Estados Unidos ya la FIFA había mostrado su desacuerdo porque podría perjudicar el crecimiento de la MLS la liga norteamericana pero es que además como os contó Manu la Federación debe autorizar este cambio propuesto no está por la labor así que cuidado que estén el aire la posible disputa de este partido en territorio estadounidense noticia que contó el larguero hoy rueda de prensa disco Alarcón en Las Rozas sigue la preparación de la selección española para los partidos ante Inglaterra ya ante Croacia e Isco contento con Luis entrenaron

Voz 0704 05:37 ya lo conocemos un entrenador con con mucho carácter que que ganó muchas cosas en anteriores equipo es el final a la filosofía Hay la idea es muy parecía cambia algunos criterios de te claro es decir Luis Enrique tiene su forma de ver el fútbol pero es muy parecido a lo que veníamos haciendo

Voz 1646 06:00 también esta tarde la selección sub veintiuno recibe en El Arcángel Albania con una victoria clasificados para el Europeo de Italia San Marino ayer ya sabéis que estuvo Julen Lopetegui en el Larguero muchas cosas de las que hablar con el entrenador el Madrid una de ellas la marcha de Cristiano poneros en la situación del entrenador del Real Madrid que llega al club IB como su estrella se va esto dijo Lopetegui

Voz 1245 06:20 había mostrado claramente el interés de irse y Plutón bien había mostrado por el respeto al jugador magnífico histórico increíble que que fue en el Real Madrid esa predisposición de de de de dejarle salir y yo me unía esta situación porque no pues de otra manera porque evidentemente ya ese camino estaba tomada

Voz 1646 06:41 además malestar mucho en Sevilla después de que ayer el Comité de Competición le quitara la segunda amarilla Roque Mesa dice el comité que es Pau López el portero del Betis el que se echa encima de Roque y le derriba y como digo os podéis imaginar el sevillismo indignado porque piensan que la jugadora aclara en directo y que esa expulsión les cuesta el partido estamos también pendientes de Anoeta hoy visita de dos técnicos de la Liga para dar el visto bueno al estado de las obras que se están allí real Sando y por tanto dar el visto bueno para la disputa del partido ante el Barcelona el próximo sábado quince de septiembre a partir de las cuatro y cuarto en Villarreal una de fichajes ha sido presentado Manuel Iturra en tenis Open no pudo ser derrota de Carla Suárez en cuartos de final ante Madison Keys seis tres seis cuatro esta noche semifinales del cuadro masculino Rafa Nadal ante Martín del Potro en la Vuelta a España y la décimo segunda etapa con llegada al paro destaca de bares ciento ochenta kilómetros en principio como así nos contaba Marquínez un día para fugas arranca este fin de semana el Gran Premio de San Marino de motociclismo esta tarde rueda de prensa de los pilotos mañana entrenamientos libres tres y siete empezamos SER Deportivos

Voz 1646 08:24 Nous pues si esa concentración de la selección española en Las Rozas hoy le ha tocado hablar aún peso pesado pieza clave del equipo a Isco Alarcón Javier Díez muy buenas

Voz 13 08:38 hola qué tal Escorial muy buenas desde Las Rozas donde España va a entrenarse a puerta cerrada también por la tarde donde presumiblemente Luis Enrique ensaya el once que juegue frente a bueno Inlaterra el próximo sábado en Wembley todo un partidazo pertenecía

Voz 1646 08:54 la nueva Copa de las Naciones

Voz 13 08:57 partido tremendo con Cain con Delle Alpi enfrente Morata Isco Asensio veremos que es el portero para mí la duda aunque creo que dejé hasta un poco por delante de Kepa pero no pondría la mano en el fuego todavía esta hora veremos lo que prueba como digo Luis Enrique ya hablado Isco de las nuevas formas maneras que tiene de entender la concentración Luis Enrique el andamio ya estaba puesto hace tiempo en incluso Lopetegui lo usó lo de la luna ya estaba habrá más tupida roja y canta un poco más pero lo del móvil si lo del móvil en las comidas lo ha quitado si alguno como Isco le parece bien

Voz 0704 09:30 perfecto la norma yo creo que siempre es importante tener un poquito de de disciplina respecto a los móviles también en la comida pues me parece bien porque muchas veces estaba más pendiente de la maquinita que que hablar y que comunicarnos con

Voz 1646 09:47 hombre pues si no la verdad que estar con el móvil la comida de de mala educación y ambos está bienes autocrítica de los jugadores en Javi puede cambiar el entrenador puede cambiar el tipo de entrenador pero Isco es capital en este equipo no

Voz 13 10:00 sí hombre su futbolista diferente que es bueno capital en el Real Madrid lo es en la sección española de fútbol puede jugar en muchas demarcaciones cerca del área tiene gol tiene disparo se asocia bueno pues es un poco el buque insignia de la selección española y más tras la marcha de Andrés Iniesta

Voz 1646 10:17 las que entrenamiento esta mañana entrenamiento esta tarde siempre a puerta cerrada insistimos en el detalle

Voz 13 10:22 sí bueno tampoco hay grandes variaciones antes eran abiertos quince minutos sobre todo para que las teles pudieran grabar el inicio de los entrenamientos pero digamos que el meollo de entrenamiento es es cerrado eso sí España fue campeona de Europa y del mundo con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque y todos sus entrenamientos eran abiertos a mi me gusta que las puertas están abiertas para que la gente lo pueda haber y además consigues títulos así que bueno es el experimento de Luis Enrique ojalá le dé resultado pero España repito fue campeona con los entrenamientos a puerta abierta cuando viaja

Voz 1646 10:53 el equipo y cuando viajes vosotros el equipo viajó

Voz 13 10:56 la mañana entrenamiento en Wembley si a puerta abierta será mañana en Wembley para público y prensa ir rueda de prensa de Luis Enrique también del capitán de Sergio Ramos no hay que escuchar al camarero del que se ha dicho que bueno que era el que mandaba en la selección le pregunta cómo mañana en rueda de prensa ver si de verdad si manda Bono

Voz 1646 11:12 esa no me la pierdo gracias Javi hoy estamos pendientes de la sub-veintiuno en Córdoba con el debut del seleccionador Luis de la Fuente España Albania las ocho con el triunfo España clasificada para el Europeo Córdoba la los Rodríguez

Voz 1704 11:25 expectación y mucha curiosidad en los cordobeses que ayer finalmente no pudieron ver ese endeudamiento ya que finalmente tuvo que ser la sesión

Voz 13 11:32 trabajo a puerta cerrada por falta de

Voz 1704 11:35 seguridad en las instalaciones del estadio de El Arcángel un partido especial en todos los sentidos porque para el entrenador para Luise De la Fuente también será especial ya que es el primer partido oficial en la que va a estar a los mandos de esta selección Éste es alentador en la jornada de ayer en rueda de prensa

Voz 14 11:50 es un partido especial ese es el primer partido expresiva en el propio partido que mi hijo de de esta selección y la verdad es que que me hace mucha mucha ilusión estoy muy motivado muy ilusionado es un reto muy importante

Voz 1704 12:02 se espera una buena entrada en el estadio del Arcángel para presenciar el choque de esta tarde

Voz 1646 12:06 gracias Lalo de anoche de Lopetegui en El Larguero quiero que escucháis dos reflexiones del entrenador del Real Madrid la primera sobre su salida de la selección lo que le costó el Mundial por televisión y su comportamiento a la hora de comunicar su acuerdo con el Real Madrid Lopetegui

Voz 1245 12:19 bueno fue una estación evidentemente dura difícil que uno pues una vez de sufrirla pues también tiene la sensación en el que te hace la piel más dura porque era una situación difícil de de suponer que pasar una de los momentos duros fue lógicamente verdad al equipo que que habías estado preparando porque yo no quiero hablar competencia eso fue un momento durísimo durísimo difícil porque evidentemente son situaciones emociones encontradas claro ya estamos convencidos que que hicimos lo que en ese momento era más honesto que era transmitir inmediatamente nuestra decisión evidentemente insisto diciendo recibe al Real Madrid y entendíamos que además era era la mejor decisión y la más honesta la más transparente y la más clara al resto de soluciones eran todas muchísimo

Voz 13 13:05 volvería a hacer lo mismo

Voz 1646 13:06 clarísimo Lopetegui sí absolutamente lo volvería hacer también le preguntamos por el bar por el partido en Estados Unidos

Voz 1245 13:12 yo creo que mejora lo que hay es lo que tienes que buscar desde el punto de vista mejora las de la la justicia deportiva allí yo creo que la mejora porque bueno siempre va a haber algún matiz que le puedas buscar la vuelta a todo lo que busca la vuelta pero dentro de lo que había a lo que realmente se puede dar el bar está claro que lo que mejora las decisiones deportivas y hace que hayan en los errores y menos injusticias deportivas básicamente es ese el el objetivo de yo creo que lo están haciendo bien sinceramente yo no soy muy partidario de desactivación interno explicado porque yo creo que todos los equipos equipos deben dejó al ni igualdad de condiciones viven de Iron vimos Campos es mi opinión al respecto de esa situación

Voz 1646 13:52 en lo de la igualdad de la competición no le falta razón a Lopetegui pues porque no es igual visitar Montilivi por poner un ejemplo que el jarro que Stadium de Miami ahora le damos una vuelta de tuerca a esto del partido en América tres y catorce seguimos

Voz 0017 15:31 estábamos justo ahora comentando lo del partido en Estados Unidos

Voz 1646 15:34 sobre ese partido habló el portavoz del Barcelona Josep Vives

Voz 0017 15:37 qué dijo Adrià Albets buenas tardes hola qué tal muy buenas pues que al Barça al Barça le parece bien jugar en Estados Unidos que ya ha hablado con la Liga pero que todavía no está cerrado esto es lo que dice vives en público pero en privado fuentes del club dan por hecho que el Girona Barça Se jugará en enero en Miami ya además Josep Vives habló de la opinión de los jugadores y dijo que a pesar de apoyar a la hace estar teóricamente en contra del partido el Barça hablando con ellos ha visto que no les parece mal jugar en Estados Unidos así explica Josep Vives la postura del Barça en este asunto

Voz 20 16:09 el Barcelona entienden que la proyección internacional del Barça es importante es lógico que cuando se nos plantea la posibilidad de jugar un partido fuera en este caso en Estados Unidos puede ser en otro mercado estratégico el club esté a favor de poderlo celebrar lo contemple de manera abierta otra cosa es luego como se pueda concretar qué es lo que contestaba anteriormente

Voz 0017 16:26 vives por cierto explicó también que el Barça no va a sancionar a Piqué por conducir su coche sin puntos en el carné porque entienden que es un tema que corresponde a su vida privada y que debe resolverlo él porque el Barça cree que sería injusto que se les sancionara dos veces y le ponen una multa dice el Barça que ya tiene

Voz 13 16:42 el gracias Adrian estamos piden desde Anoeta donde

Voz 1646 16:44 tiene que jugar el Barça el próximo sábado quince de septiembre está por ver porque el Estado el estadio donostiarra apura sus horas hoy visita de dos técnicos de la Liga para decidir si el partido se podrá disputar ahora mismo están mirándolo no Roberto Ramajo hola

Voz 1825 16:57 qué tal es como muy buenas y a las doce del mediodía han llegado dos técnicos de la Liga acompañado siempre por responsables de la Real Sociedad han revisado

Voz 1646 17:05 el exterior de Anoeta la zona de acceso

Voz 1825 17:08 agrada también el césped que ya está completamente puesto en el nuevo estadio de Anoeta a esta hora están comiendo ya han terminado de revisar así que después tendremos una resolución definitiva de Sí se puede o no jugar la Liga aprueba o no jugar ese partido frente al Barça el quince de septiembre sino habría que buscar alternativas podrían estar claras bien Mendizorroza o bien El Sadar en esa jornada ambos equipos Osasuna Alavés juegan fuera de casa la última vez que jugó como local lejos de Donosti fue en El Sadar Race Ramajo

Voz 0931 17:38 hoy en Sevilla que se dice después de que el Comité de Competición Lequi

Voz 1646 17:41 será la segunda amarilla Roque Mesa Manolo Aguilar hola hola qué tal hay satisfacción por parte de la mayoría de lo que opinaban que Roque Mesa no tenía que ver esa segunda tarjeta amarilla pero sobre todo se queréis cerrando ya la Historia de hecho a través de los medios del club hoy ha hablado Roque Mesa

Voz 0704 17:59 da Illa habla de otras cuestiones y no exactamente de la jugada que ha sido protagonistas V en las últimas horas los hombres

Voz 7 18:06 cambiar simplemente

Voz 1245 18:09 sin que que

Voz 1646 18:18 hoy tenemos liga de naciones que menú tenemos un alemán qué tal buenas tardes hola Escorial muy buenas pues

Voz 0301 18:23 tenemos en el grupo A en esa Liga a una Alemania Francia a las nueve menos cuarto es el mejor partido pero bueno veremos otros durante la tarde se que vas a estar muy pendiente a las cuadro del cada están Georgia con el que sean esta UEFA Nations League y por ejemplo en el grupo B tenemos el primer partido de geeks al frente de Gales con Gareth Bale se va a jugar eh Gales República de Irlanda gracias Bruno vamos al polideportivo

Voz 1646 18:46 porque estamos pendientes del US Open derrota de Carla Suárez ante Madison Keys en cuartos de final Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 21 18:52 hola me voy si puede usted la verdad es que fue muy inferior aunque acabó perdiendo con claridad cuatro seis de aquí bueno pues nada se quedó fuera del torneo así que no voy a sólo tenemos semifinales femeninas y la jugada si es darle Serena Williams hace bastaba luego en Osaka que ya mañana tendríamos las semifinales culminar en Djokovic ganó ayer al mismo mi misericordia de a Seeley así que no tenemos horario todavía va a empezar a las cuatro de la tarde y veremos si empiezan a dar por cien empiezan con Nishikori Djokovic iba a continuación sería el otro partido están discutiendo lo me parece que quería que jugara en primer turno pero también padres y televisiones que en la sesión de noche

Voz 1646 19:46 gracias tuve hoy rueda de prensa de los pilotos en el Gran Premio de San Marino de motociclismo donde Márquez llega líder a ver Jorge Martín con cheque en Moto3 hombre tres y veinte seguimos

Voz 2 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 1646 20:16 ah pues seguimos en SER Deportivos en esta semana de compromisos internacionales que nos deja huérfanos de la Liga en Primera no así de segunda el domingo a las doce el Alcorcón visita Córdoba el lunes a las ocho Rayo Majadahonda Lugo además recuerdas que comienza la Liga Iberdrola lo hace por ejemplo el sábado con un Málaga Atlético de Madrid que son los grandes favoritos al título los aunque como entenderéis el centro neurálgico de todos estos días es la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde se estrene Se está entrenando la selección bajo la batuta hay el andamio también de Luis Enrique Javi Herráez Luis Enrique al que vamos a escuchar mañana en la previa del partido ante Inglaterra junto al capitán junto a Sergio Ramos es la pareja del momento diríamos no esa ese saludo que tuvieron el primer día de concentración de Luis Enrique llegando por detrás empujando a Sergio Ramos parecen agua y aceite pero yo creo que

Voz 13 21:03 han bastante bien Javi bueno seguro seguro que va a navegar vamos Rec además están condenados a entenderse sino lo hiciera no se ha hablado mucho este verano de que Luis Enrique se quería cargar a Sergio Ramos a mí no me consta pero si dicen que sí que Luis Enrique no

Voz 1646 21:17 Strauss también a saber a quién iba a poner nuevos

Voz 13 21:20 aquello de lo que de lo que no sé no hablo entonces buenos una pregunta para hacer mañana no a los dos imagino que dirán que sí que se entiende muy bien y el tiempo lo dirá yo creo que Sergio Ramos chico deme un central mejor que él pero bueno pues para gustos colores a mí me encanta Sergio Ramos el futbolista te cuando está en forma es el mejor central del mundo para mi opinión ya levantado recientemente tres Copas de Europa con el Real Madrid haya nada no es verdad que con un equipazo pero Sergio Ramos siendo un fútbol un futbolista importantísimo profundísimo dentro y fuera del terreno de juego porque Sergio Ramos sí claro que es un hombre que a su opinión es que debería dar la un capitán debe dar su opinión y Sergio Ramos me consta que en que la edad de la selección en el Madrid donde se pregunten

Voz 1646 22:00 bueno hemos escuchado disco hablando de Luis Enrique también le han preguntado por supuesto por la marcha de Cristiano

Voz 0704 22:05 obviamente jugador extraordinario que te aseguraba cuarenta cincuenta goles por temporada pero pero bueno ya sabemos cómo cómo es el fútbol no si ganamos este año pues lo yo no lo vamos a echar de menos y si perdemos lo lo echamos de menos yo te digo que que ahora como equipo pues estamos muy bien jugamos muy bien hay jugadores que quizá el año pasado no metían tantos goles este año se están echando así que que bueno de momento no no lo echamos de menos sí es verdad que que acabamos de empezar ahí bueno ojalá sigamos así desearle suerte la Juve darme

Voz 1646 22:42 bueno ha dicho de momento más avanzada la temporada Dios dirá no

Voz 13 22:46 me ha gustado porque parece que no se puede decir ahora que Cristiano es muy bueno

Voz 1576 22:51 yo he visto los partidos de Cristiano Ronaldo

Voz 13 22:53 en la Juve los dos primeros partidos Si no ha marcado pero ha jugado muy bien insisto he visto dos de tres en cuanto al comportamiento de cristiana a mí no me ha gustado estuve en su presentación creo que hizo el ridículo al no hablar bien del Real Madrid es decir que

Voz 1576 23:06 tú aquí nueve años maravillosos donde consiguió mucho

Voz 13 23:09 duros así lo dije y lo mantengo pero como futbolista chico es muy bueno y seguro que Madrid va a echar de menos como lo va a echar de menos a Cristiano sosería que Madrid sería una buena una apisonadora ojalá que le vaya muy bien al Madrid pero Rogge Cristiano evidentemente es un futbolista que que se hace notar cuando no cuando no está

Voz 1646 23:26 tanto ha habido un momento más desagradable en rueda de prensa de Isco cuando le ha preguntado el compañero de botones

Voz 22 23:32 hola Diego Torres del país mina quería preguntarte por por esto mismo cuando se meten los rivales atrás tú como sientes que hace más daño al rival recibiendo en entre líneas o bajando el centro del campo

Voz 7 23:45 a recibir el bono

Voz 0704 23:48 no te voy a contestar porque al sí

Voz 1646 23:51 penal diga lo que diga

Voz 0704 23:53 tú vas a poner lo que lo que quieras en tu sección de del periódico así que te voy a dejar que te siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí Si bueno que que intente molestar lo lo menos posible a la selección porque porque al final esto es de todos nosotros estamos en el campo pero necesitamos a ayudas de fuera no necesitamos a gente que que no esté pegando palos continuamente porque al final pues no hay

Voz 1646 24:19 duda ha sido lo más feo de la rueda de prensa la pregunta es correcta y la respuesta desmedida pero opiniones hay muchas y todas respetables Javi seguimos pensando en Nacho como acompañante de Ramos

Voz 13 24:30 sí sí la verdad que lo da así un momento muy desagradable de la sala de prensa de de Las Rozas y en cuanto a lo deportivo yo creo que sí que Nacho es el futbolista más eh en forma de de la selección lo que ocurre es que gusta más Íñigo Martínez por ejemplo puede poner que es un central zurdo no la ausencia de Piqué también se va a hacer notar en la selección al igual que la de Xirivella Andrés Iniesta grandes futbolistas que han conseguido pues eso Mundial y dos Eurocopas y creo que sí que va a ser Nacho por qué prueba como digo hoy a puerta cerrada aquí en la deportiva de Las Rozas por Izquierda me espera Marcos Alonso por la defensa Carvajal el portero tengo dudas aunque creo que dejé a tiene un poquito de ventaja pero no mucha después de sumar mundial tampoco hizo una buena Eurocopa hace dos años en el centro del campo fijos Busquets creo que Sergi Roberto si la figura ahí de Saúl Ñíguez el futbolista Atlético de Madrid y en punta Isco Asensio y Morata creo que eso va a ser base del once aunque bueno como digo Luis Enrique pues tendrá una opinión que no ha manifestado al menos públicamente y veremos si mañana nos dice algo en esa conferencia de prensa

Voz 1646 25:29 siempre me gusta escucharte estas historias que cuentas no sé si estaba así pero bueno Inglaterra España en Wembley hace poco hubo uno pero quizás el más históricos el de la euro noventa y seis que que que no

Voz 0931 25:38 fuimos por penaltis cuartos de final para varía

Voz 1646 25:40 por España fuera en cuartos de final por penaltis en un partido que que fue de lo mejorcito que el torneo no existe

Voz 13 25:45 acuerdas de aquel Inglaterra España si me acuerdo aquel Navas feo España no estaba claro estaba en el estaba en Campeonato de España de ciclismo de de fondo en carretera ir al Tour de Francia ganó Manuel Fernández Ginés aquel año sí señor es creo que fue en Sabiñánigo si no me equivoco

Voz 1646 26:02 freno Olano sí sí sí sí se ve que

Voz 13 26:05 estamos un poco ahí en el tema del tubular eso nos puede venir bien con Luis Enrique que le gusta mucho las las

Voz 1646 26:10 era la Pedrera ahí

Voz 13 26:11 no no la verdad es que ya amigos tengo bastante si relación profesional sino llevamos bien bien pues mal pero evidentemente aquí lo que importa es hacer bien las preguntas y dar la mejor información posible Luis Enrique me consta que es un buen técnico rodando la muy grande el Kiko Alkorta estos futbolistas de ahora también dicen que son muy buen técnico y que le deseamos suerte aunque a mí personalmente no me gusta que cierre los entrenamientos que haya yo veo un ambiente muy frío en las Las Rozas volviendo a lo futbolístico nos acordamos también de ese partido del de hace un par de años donde Yago Aspas con Lopetegui en el banquillo España perdía creo que dos cero sellos defensa de tres con Íñigo Martínez no estuvo cómo no estuvo muy acertado Iñigo Martínez en ese partido Él y otros aquí recuerdo perfectamente que un golazo un golazo de Iago Aspas dio el empate y las tablas en el marcador al equipo dirigido entonces por Lopetegui un partido amistoso en Wembley que siempre es algo más que un amistoso Inlaterra

Voz 1646 27:04 daños ayer en El Larguero escuchábamos a Lopetegui ex seleccionador entrenador del Real Madrid Mario Torrejón muy buenas olas corear Javi muy buena oye que ahora ahora Lopetegui regatea como Vinicius eh

Voz 1501 27:15 bueno bueno es tremendo es es es difícil sacarle un titular a Julen Lopetegui se miren mucho en en la rueda de prensa también cuando tienen la entrevista que la cara es se sentía cómodo sí estuvimos hablando mucho rato de fútbol eso es estoy seguro de que les gustó al entrenador del Real Madrid porque es de lo que le gusta hablar a él pero es verdad que es difícil sacar un titular las ha escuchado sobre aquella turbulenta aquel turbulento día noche esas cuarenta y ocho horas cuando dejó la selección aunque tampoco quiso entrar demasiado en eso dice que es el forofo número uno de la selección española y que ya elogiaron a Luis Enrique y cree que lo va a hacer bien al al frente del combinado nacional habló mucho IVAs y mucho de fútbol sobre el Real Madrid con nombres propios bueno lo primero hay que decir que lo primero que dijo es que se puede ser mejor equipo sin Cristiano que eso es lo que voy a intentar que aunque todo el mundo diga el Real Madrid es peor sin Cristiano Ronaldo se va a intentar ser un eco lo mejor de momento desde luego está jugando muy bien en el Real Madrid y cuando se puso a hablar de nombres propios a mí me gustaron tres concretos tres respuestas que dio sobre tres estrellas en el Real Madrid Luka Modric Benzema Gareth Bale el primero tiene muy claro n que ganar el The Best mil según los dos segundos Benzema Gareth Bale porqué esta transformación escucha Lopetegui

Voz 1245 28:24 hemos entrado No somos demasiado lejos de los premios individuales porque el deporte colectivo pero de haberlos que lo ganen en solo estoy convencido que lucra el premiado porque además hecho una temporada magnífica

Voz 1646 28:38 bueno cambiará nadie tanto

Voz 1245 28:40 para él como como es excelente si lo han sido durante muchísimos años y lo seguirán siendo lo que me he encontrado con ellos dos apoyo interno desde el principio desde el quince de julio de lado como si fueran juveniles estamos encantados

Voz 0931 28:53 hombre es verdad que sí que es eh se nota un cambio al menos en en esa forma de presionar desde el el desde prácticamente que del balón en defensa el equipo contrario no

Voz 1501 29:02 el el equipo está más arriba es co que eso ya es importante en la Liga estamos arriba si está muy compacto muy junto eso hace que que para Karim Benzema y también a Marco Asensio sea muy fácil son muy pocos metros los que tienen que recorrer para iniciar la presión Is Si tenía razón ayer una cosa que dijo Lopetegui Si recuperas más arriba eh eso está va en beneficio del propio jugador no cuanto más edad recuperen más más venenoso eres el más peligroso eres y eso va en beneficio de Gareth Bale de Karim Benzema y demás

Voz 1646 29:28 así y además IFA no era tan difícil y una cosa que comentaba

Voz 0931 29:30 hay ayer Javi el hecho de que no está

Voz 1646 29:33 Cristiano pues el propio Benzema el propio Abel dice nos tras que tengo cosas que yo asumir más galones que tengo que ser más importante en este equipo y eso también cuenta

Voz 13 29:41 sí sí eh que corren como locos reinantes aparte de la caída que tienen porque son muy buenos futbolistas y ahora tiene que ser muy buenos y determinantes no porque antes eran muy buenos pero el determinante era cristiano no está Cristiano y ese rol lo cogen Bale y Benzema y hasta la fecha como dice Mario pues para mí sobresalientes los dos los dos hubo un partido que fue Frente Atlético de Madrid donde jugaron para mí muy bien los dos tanto Benzema como Bale el Madrid tuvo el partido controlado hasta que Marcelo se equivoca

Voz 23 30:07 no regala un balón para que empate

Voz 13 30:09 de Madrid pero en la proa se vio que no fueron decisivos quizá cansancio porque estamos en el mes de agosto pero hasta la fecha los dos a mí me han gustado mucho

Voz 1646 30:17 los Mario la madre del cordero es casi la portería

Voz 1501 30:19 sí ahora mismo todo el mundo mira la portería porque cuando está muy claro el once titular bueno con la duda lo mejor de Marco Asensio a Isco a ver que juega ahí cuando sea el día D y la hora H desde luego por rendimiento los dos están a gran altura pero si la madre del cordero puede estar en portería y la idea que tiene Julen Lopetegui creo que la tiene muy clara aunque no la va a desvelar nada quiere hacer pública no lo ha hecho ni tampoco el larguero hay que decir que tiene a dos de los tres porteros son porteros de mucho nivel hoy Kiko Casilla hay que lo Ramos ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros sin los internacionales jugando un partido en Valdebebas frente al Castilla con con Vinicius con el con Benzema y compañía también eh en en el equipo el Real Madrid ayer cuando lo preguntamos a ver si les sacábamos esa idea que tiene de rotar honor rotar de dar la titularidad a alguien en la portería aunque a mí me cuentan que en principio parece que en Bilbao podría jugar otra vez Courtois sin será nada definitivo o por lo menos nada comunicado los futbolistas aunque la sensación la intuición es que podría posesos a jugar dos partidos seguidos contra igual que lo hizo Keylor Navas pero cuando le preguntaban por la portería lo explicaba así

Voz 1245 31:17 yo tengo claro que tengo excelentes soluciones una portería no sólo Courtois Hay Keylor también Kiko Casilla e iremos tomando las decisiones en base a la a la al sentimiento que tengamos pero tuvimos la que tome unos tenemos claro una cosa que que no haga usted un problema usted una magnífica solución campo

Voz 1646 31:37 hoy por cierto Croacia Portugal Modric contra Cristiano en el partido del morrillo aunque realmente bueno tampoco dirá no digo yo hayedo dónde estabas en otro día no sé

Voz 13 31:48 Le diría oye tu representante dijo que era una vergüenza que yo ganara el premio yo creo que hay algo les a Modric e no agredir a Cristiano seguro

Voz 1646 31:57 seguro pero vamos a estar atentos a ver Modric Cristiano ver cómo termina gracias Mario un abrazos corear gracias Javi hasta luego bueno esto de la selección española y del Real Madrid pero el Atlético que se sigue entrenando en el Cerro del Espino Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 32:10 queda la excavó muy buenas tardes hoy hemos visto así

Voz 1646 32:12 Johnny mimando mucho a Koke no sé si mi mar es la palabra pero sí que ha estado muy pendiente de Koke

Voz 1576 32:17 sí de hecho yo creo que en algunas fases del entrenamiento ha estado muy pendiente de él de él Vallecano incluso Edano en una clase magistral a nadie se le escapa que Koke bueno pues está tocado he la desde el año dos mil trece era fijo de la selección de buenas a primeras la primera lista del nuevo seleccionador sea ha caído tendrá que que trabajar para intentar volver a convencerle Luis Enrique de que tiene que estar con todos los internacionales y eso pues le ha hecho daño y no sé si por eso o porque tampoco comenzó Atlético de Madrid hoy ha estado muy pendiente en el entrenamiento digo no en al igual que Nelson viva So Ho bueno Burgos Haro comentamos han está pendiente de los delanteros y entre ellos Diego Costa que ayer tenía un tobillo pero que está ok pues soy Diego Pablo Simeone ha estado muy pero que muy pendiente de Jorge Resurrección Koke que hoy por hoy tiene que ser un jugador fundamental para este equipo cuando él no está bien el Atlético de Madrid no está bien cuando él está bien Atlético Mary Jo otra cosa es un hombre a a recuperar a estar al cien por cien en lo anímico de lo futbolístico porque seguro que va a revertir en muy buena noticias para el Atlético de Madrid me decía es hora de que

Voz 0931 33:20 el tema de los delanteros ha estado Mono Burgos más

Voz 1646 33:23 ante porque ayer hablábamos que Diego Costas

Voz 1576 33:25 de tirado José había dolido de un golpe en el tobillo derecho

Voz 1646 33:28 parece que ha quedado en nada

Voz 1576 33:30 si ayer contábamos ese golpe al final de la sesión le tenían que aplicar un spray de de frío luego se tenía que que a retirar cojeando hablaba incluso con el Cholo pero la verdad que ha estado sensacional el entrenamiento como te digo hoy Borja Garcés el chaval del filial el año pasado uno de los fue el más prometedores que que estaba con problemas físicos ha estado en la sesión junto a el propio Diego Costa han aprobado puntería y la verdad que yo tal si les han metido de todos los colores derecha izquierda con controles ha estado muy muy muy activo en esa sesión incluso he arrancado algún elogio de del cuerpo técnico y como te digo muy fino de cara a portería ahora hace falta que lo haga en el en el curso en el curso de la liga donde no ve puerta desde la pasada temporada estuvo los goles que lleva mucho

Voz 0931 34:17 los partidos de Costa es enmarcar creo que son once doce en viendo las declaraciones de Filipe Luís qué tal se han tomado ya prácticamente está olvidado

Voz 1576 34:26 bueno yo creo que al final lo que es el Vestuario entiende que es una cosa una relación entre el jugador y el club del jugador y el entrenador porque como te dije ayer él no temía ser sincero hay conversaciones dura así secas con con el entrenador de cara a intentar que que le dejen salida al París Anne Germaine pero bueno se hace tabla rasa al final lo dicho quedó en una situación muy particularmente dar Saler la gente tiene claro que tiene que recuperar ese vestuarios no hay jugadores del peso de Fernando Torres y de Gabi y hay que volver otra vez a a fabricar esa estructura homogénea de cara a tener un buen vestuario que es la base es una temporada porque sin un buen vestuario puedes tener muy buenos futbolistas que no va a ser capaz de hacer una buena temporada

Voz 0931 35:11 yo y me da que Simeón el Mono Burgos van a estar muy pendientes de ese Alemania Francia de la Liga de Naciones

Voz 1646 35:17 con Lucas con Griezmann con con Leonard

Voz 1576 35:20 partidazo para que Griezmann siga presentando

Voz 1646 35:23 candidatura de oro que todavía no está todo hecho en ese tema tala que no

Voz 1576 35:26 ha perdido sí porque no te voy a decir que la palabra sea quizá obsesión común no esa famosa canción pero lo que está claro es tanto escuchabas tú quedando escuchaba yo porque me la ponías tú lo que está claro es que en El Vestuario tienen claro que que Antoine igual que tres años bueno pues han agachado las orejas a que otros jugadores que habían conseguido más éxitos individuales pues es lo que está claro es que este año Antoine ha conseguido muchos entienden que es de justicia que esté entre los mejores no han entendido en el club como no ha entendido Didier Deschamps uno han tenido Toni Kroos como no lo ha entendido la gente del fútbol que no esté entre los mejores al premio de bebés Antoine Griezmann pero entienden que seguro que en la carrera el Balón de Oro y porque no poder ganarlo sabemos lo que dijo ayer el francés tanto elegí como en France Football en dos mil dieciséis estuvo en el en el pódium perdió dos finales ha ganado tres entiende que que si no gana este año muy poquito más

Voz 1646 36:17 por hacer para poder ganar tanto hora te paso otra bachata de esas que tanto te gustan gracias a la

Voz 24 36:22 ahí estaba vasco hasta luego en los Veinticinco pasa de la SER Deportivos

Voz 1646 38:42 a pie el Leganés que la próxima jornada recibirá al Villarreal que aún no conoce la victoria y una semana que será más calmada bueno vete a saber ante antes que nada jugador del Leganés Dani Ojeda buenas tardes

Voz 29 38:55 hola qué tal buenas te iba a decir que semana

Voz 1646 38:57 tranquilidad porque no hay Liga pero no sé si se puede aplicar no al trabajo que había realizado esta semana con Pellegrino

Voz 29 39:03 no no no bueno siempre hay cosas que a trabajar cuatro días de mucha intensidad que no permite poco descanso otro traería

Voz 0931 39:10 bueno qué tal en Leganés qué tal estos primeros meses

Voz 29 39:14 bueno pues muy bien muy contento por cómo cómo ha dado todo lo todo lo que aquí la verdad que muy feliz

Voz 0931 39:21 la verdad es que es una de las revelaciones de la pretemporada he has convencido al entrenador primero para quedarte porque en principios hablaba de la opción de ir cedido hay estás entrando en los planes de del míster

Voz 29 39:34 sí sí sí sí como te digo soy un comenzó bastante positivo para mí porque bueno como como estaba la posibilidad de ir pues bueno durante ahora puede un poco de convencer admite deportivas y fue muy bueno pues he conseguido debutar estamos de tener minutos en Primera que para mí era algo muy difícil así que por eso te digo que fue feliz

Voz 0931 39:56 la verdad es que te más adelantado porque precisamente te iba a preguntar por eso porque no está nada mal debutar en un campo como el de San Mamés en primera división eh

Voz 29 40:03 sí sí sí desde luego pero claro pues para mí como te digo el hecho de estar ya aquí era era todo un reto puede salir a campo bueno si ya llevamos meter aquella que tuvo si hubiera sido el debut perfecto pero bueno colombiano que recuerdos me quedará una especie bonita aunque la pena

Voz 0931 40:23 cómo es cómo es jugar allí en muchos ambientes ese escucha mucho la grada como es jugar en un campo así

Voz 29 40:29 a lo mejor es que vamos impresiona impresiona mucho no han hablado de él porque bueno Capone emblemático que no somos poca porque siempre se recoge mucha mucha gente y uno de los veinte especial si yo asilo y Vito por por lo que suponía para mí debido al Hay y sobre todo por el ambiente que se vive en ese campo que alguno

Voz 0931 40:51 bueno ahora mismo Leganés hasta en descenso pero es que Dani ha sido un inició muy complicado Athletic Club Real socio

Voz 1646 40:56 la Real Madrid en el Bernabéu tranquilidad no

Voz 29 40:59 sí sí bueno no creo que haya que es verdad que a los pocos pero si se digamos por esas naciones creo que que el equipo debería tener más por lo menos no hizo con una derrota de atención sí yo creo que que merecimos algo más en casa con la Real entonces bueno las estaciones con más de lo que de lo que parece en la en la tabla es verdad que el partido el Madrid en el Bernabéu en el Madrid todos sabemos la que usted sí bueno eso eso fue quizá pues bueno hicimos el partido para para merecer algo más pero pero bueno nosotros y entonces bueno tranquilidad ahora tenemos una semana que no permite descansar desconectar un poco oí afronta desde el partido el Villarreal a ganarlo caso

Voz 0931 41:41 cómo se vive en vivo y en directo valga la redundancia la decisión de o el tener que esperar la decisión del bar o la confirmación del la decisión de un asistente como sucedió en el Bernabéu

Voz 29 41:52 bueno no puede a lo nuevo a lo que tenemos que adaptarnos todos no la verdad es que al principio va ser bueno ya ya lo está haciendo no curioso poco extraño porque bueno son decisiones importantes que se toman a través de una pantalla de que estamos ahí todo poco expectante pero yo la verdad es que estoy de acuerdo con el bar porque creo que va a hacer todo más justo pero o nueva minutillos yo creo que vamos a todas las esferas

Voz 0931 42:15 eh que era gol legal de Benzema no como al final paso

Voz 29 42:18 sí yo creo que sí también creo que que que

Voz 0931 42:22 la es es que eso te iba a preguntar es verdad que el está muy bien es verdad que hay que decir que están acertando los colegiados los asistentes porque el bar simplemente les está ratificando la decisión pero lo de Zaldúa yo tampoco lo entendí

Voz 29 42:34 sí a mí después mira un señor de de la Liga o trabajador de la Liga el partido prepara explico hubiera un poco porque es una interpretación en el tema de las manos y la verdad es que por ahí intentó convencerme pero aún así

Voz 0931 42:49 lo balón en toda regla no me explico cómo

Voz 29 42:51 se espera uno no sé por lo menos no te revisor no pero aun así yo creo que sin ánimo de buscar que que el hacer birdie bueno a nosotros en este caso creo que no perjudicó pero bueno creo que a la larga va a servir para bien

Voz 0931 43:06 si te dicen Dani que se próximo partido Leganés Villarreal tenéis que jugarlo en Estados Unidos Santi que te parece

Voz 29 43:14 bueno pues no no creo que sea lo más acertado ya el sindicato ha pedido hacer todo eso ya contiene una reunión a través de los capitanes que quedaran informó poco eso y bueno creo que que ahora mismo ahora ahora y siempre al no lo lo que priman son unos futbolista ahí en ese sentido ha preguntado nosotros entonces pero ahí están trabajando oí seguro que lo que se decide al final puede ser algo más

Voz 1646 43:38 el Villarreal que también ha tenido un inicio cumple

Voz 0931 43:41 dado va a ser el próximo rival de Leganés y luego visita a Eibar son dos partidos el primero por ser en casa y porque bueno conviene ya sumar los tres puntos y el segundo ante un rival que podría ser directo dos partidos muy importantes antes de encarar el partido frente al Barça

Voz 29 43:54 sí sí es verdad que que bueno al final como decía no hay que tener tranquilidad me punto com se ha partido en casa con el Villarreal que es verdad que a lo mejor ha sido poco también extraño pues pues pues para tener pudor me acuerdo llevar pues con lo mismo aunque bueno te digo lo fui pero el el partido Villarreal sacarlo sabía lo de la casa y el ambiente que se vivía en Butarque el otro día suciedad pues fue muy especial muy bonito y creo que podemos sacar

Voz 0931 44:24 estás pendiente de la Unión Deportiva Las Palmas en la León dos tres

Voz 0955 44:28 ese empecinamiento

Voz 0931 44:30 oye sigue teniendo el récord goleador de categorías inferiores en Las Palmas

Voz 29 44:34 bueno no lo sé yo no cuatrocientos cincuenta Chicharro

Voz 0931 44:39 además y nada menos

Voz 29 44:41 no lo que lo he contado no sé si hay alguno que ha metido más de momento no ha salido nada nuevo sobre su blond algo anecdótico simplemente

Voz 0931 44:49 me dice Óscar Egido que es que hacer es meter los el Leganés Di que sí ojalá

Voz 29 44:53 la que se ha generado muchísimas gracias

Voz 0704 44:56 vivos muchas gracias a ustedes en Getafe ayer