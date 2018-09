Voz 2 00:00 puesta a España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 3 00:12 conectamos hola muy buenas tardes la Cadena Ser en seguimiento de la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España jornada que nos lleva desde Santillana del Mar a Torrelavega contra reloj individual sobre treinta y dos kilómetros de recorrido con un día realmente magnífico caluroso sin nada de viento afortunadamente Iker una etapa que ha comenzado ya con los que están situados en las partes más bajas de la clasificación general habrá que esperar todavía bastante para que lleguen en los grandes favoritos espera que al filo de las cinco de la tarde los que están situados en los primeros puestos de la clasificación general busquen estos treinta y dos kilómetros donde en principio parece que pueda haber un cambio de líder quién sabe si Alejandro Valverde va a salir hoy con el maillot rojo en esta contra los comentaristas de la Cadena SER Roberto Torres muy buenas tardes hola

Voz 0699 00:59 muy buenas tardes somos la crono

Voz 0995 01:01 bueno pues la crono es bastante rápida con algún repecho quizá falta a ocho

Voz 0699 01:06 desde la salida tiene un vestido largo o trabajo

Voz 0995 01:09 a dos repecho grandes y realmente muy rápida una carretera muy buena muy ancha y sin problema de caídas

Voz 3 01:16 a veintiséis segundos en la clasificación general está Valverde Alejandro Valverde de Simon Yes que defiende ese marrón dio otro en rojo que le coloca en lo más alto de la clasificación general sensaciones del murciano antes de comenzar la salida inalámbrico Borja Cuadrado muy buena

Voz 0995 01:29 salen llevo buenas tardes en Santillana mar había mucha gente en torno al autobús del conjunto Movistar lógicamente tiran al segundo tienen al tercer clasificado hemos hablado con Alejandro Valverde prudente lógicamente antes de afrontar esta crono Id también con el director José Luis Arrieta los escuchamos

Voz 0072 01:44 no creo que no me viene mal pero bueno a los rivales tampoco le viene mal

Voz 4 01:47 tampoco soy Miguel Induráin para poder sacar diferencias Yves cómo está la penas también de puede de tres o cuatro días de esfuerzo grande no sale no si todos era de cara hay

Voz 1787 01:58 si sale todo bien puede ser que igual si miras un poco al histórico pero eso no te garantiza nada pues Alejandro igual puede ser el nombre que haya hecho mejor las las cronos pero eso hasta que no termine el día no lo sabremos

Voz 3 02:12 Roberto Torres cambio de lideró hoy

Voz 0995 02:14 yo pienso que sí pienso que Valverde tienes oportunidad de ponerse de líder y coger unos segunditos

Voz 3 02:19 bueno seguimos en la Vuelta Ciclista España aquí desde este velódromo Óscar Freire en Torrelavega en Cantabria

Voz 2 02:26 vuelta a España dos mil dieciocho

Voz 8 03:36 Simon James el británico saldrá a las cinco de la tarde y los minutos a las cinco en punto lo ha hecho Alejandro Valverde dos minutos antes Miguel Ángel

Voz 3 03:43 Moreno Nairo Quintana también eh cuando falten cuatro minutos para llegar a las cinco de la tarde por completar los primeros en la general Stephen Cruise favoritos para conseguir hoy subir posiciones saldrá a las cinco de la tarde menos seis minutos bueno pues la crono repito ya ha comenzado el día es realmente espectacular y hoy pendientes también esta misma tarde de la preselección de la convocatoria del seleccionador Javier Mínguez para el Mundial de Austria

Voz 0995 04:08 si la lista que va a dar a las seis y media de la tarde aquí nada más terminar las ruedas de prensa de los ganadores y del maillot amarillo conoceremos la lista de la cual dentro de unos días saldrán los ocho ciclistas definitivos que no representarán en el Mundial de Innsbruck

Voz 3 04:21 es eso será esta tarde lo contaremos con lo que sí en la sintonía de la Cadena Ser lo mismo que todo lo que ocurra en esta crono en esta decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista España ser hasta ahora

Voz 2 04:31 vuelta a España dos mil dieciocho

Voz 0699 06:09 pues veremos veremos qué tiene que decir Luis Rubiales el presidente de la Federación que está en Elche para ver esta noche el España Croacia de selecciones en donde Luis Enrique la verdad Nos tiene alucinando según pasan los días ahora hasta reconoce que se equivocó

Voz 9 06:21 no convocando de primeras en su primera lista a Yanguas pasote tengo un problema en reconocer mi error

Voz 1336 06:28 entre Torredembarra me lo he visto volar esta semana entrenando lo he visto con muy buena actitud y empezó pues es un partido perfecto para él y creo que no se jugó muy bien con lo cual es siempre una opción ahora estoy abierto a que me ha sorprendido dos jugadores rectificar es mi opinión siempre y cuando considere que el beneficio el equipo está por encima de lo que puede pensaría como entrada

Voz 0699 06:49 habrá que ver si Aspace es pero está claro que rectificar es de sabios por lo menos si rectifica una vez de pasar la vida rectificando más que sabio eres tonto pero de momento no es el caso en el caso es que enfrente hoy está Croacia la de Rakitic la de Modric el azulgrana sigue deshaciéndose en elogios sobre el madridista sobretodo los premios que Modric está consiguiendo

Voz 0839 07:08 otros en la sala ha ganado nadie no le ha regalado nada creo que es un premio que sinceramente que anotó Croacia es un libro es un orgullo detener a Luca aquí con nosotros sinceramente que es lo que ha conseguido hasta ahora es es muy poco muy estoy convencido de que que que va a tener aún mucho más premios

Voz 0699 07:31 el futuro eso en el futuro en el presente día muy de fútbol de selecciones juega la absoluta juega la sub veintiuno oficiales en la Copa de la Naciones un amistoso especial entre Inglaterra y Suiza que va a llamar la atención por su transmisión en televisión por el modo de hacerlo bien par internacional está también la presentación de Diego Armando Maradona como entrenador de los dorados de Sinaloa en

Voz 9 07:50 México luce el sol

Voz 10 07:53 sí lo acusaron de mi antes lo hacía ni acostarme ni sabía lo que era buscada por eso acepte la oferta partido de lado

Voz 0699 08:02 ojalá le vaya bien pero ha acogido tantas papeletas en la vida para irle mal que uno la verdad es que no sabe qué pensar lo que pienso yo es que hay que pasar por Madrid San Sebastián y Sevilla hablar de lesiones y que el fútbol no puede comer el resto del programa en la vuelta hoy es la crono que debe decidir entre otras cosas quién es el líder del equipo español más fuerte el Movistar

Voz 0072 08:17 tenemos la vuelta en general Movistar yo estoy según lo cero yo creo que se está haciendo un poco un drama quiénes el líder esta saliendo una vuelta fenomenal para nosotros nosotros entendemos perfectamente hizo ayer tapado huecos etapa huecos y cada uno pues

Voz 2 08:31 no lo que podía todos está dando una situación una rueda eh

Voz 0699 08:35 que seguramente estará bueno veremos si el liderato entre los dos entrena hoy Valverde se aclara y aclaró que la mañana fuera del fútbol y del ciclismo es de Formula Uno Kimi Raikkonen anuncia que firmó dos años con Sauber llegará Leclerc como compañero de Vettel es de motociclismo fe Nati el loco que tocó el freno un rival a doscientos por hora el domingo anuncia ahora que deja las motos luego lo comentamos cómo la Chércoles ya ante de la Bausa tengo dos última preguntas una retórica y otra en la que os pido opinión la retórica es cuando te gastas tu en invitar Portu cumple piénsalo Munir este fin de semana esto dieciséis mil euros en una disco le pareció caro por marcharse a champán Katerin timbas tuvo que intervenir la Policía para que pagase eso dicen los compañeros del diario El Mundo y la segunda pregunta es la de los martes va del tema la apertura la selección de Luis Enrique que te gusta de nuestra nueva selección seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis es el nuestro Whatsapp te gusta la actitud eh que se toque menos desea más directo Saúl De Gea el carácter de Luis Enrique no se seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro número de guasa para escuchar los luego ya la escucharme a mí decirlo de siempre son las tres y nueve vamos al lío

Voz 0699 11:40 el ciclo diez compañeros eh para en diez minutos contar la actualidad del día así que lo esencial es escucharles a ellos Ivonne cita del día el España Croacia de la Copa de las Naciones novedades se juegan Elche Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 1571 11:54 hola qué tal muy buenas tardes continúa la luna de miel entre futbolistas y Luis Enrique y el técnico buena señal la verdad es que hay buena sintonía entre cuerpo técnico y los jugadores para el partido frente a Croacia ellos pero pocos cambios ayer Luis Enrique no quiso desvelarnos si va a meter no rotaciones Le gusta rotaciones pero creo que acaba de llegar y Croacia su un equipo finalista del Mundial sin ir más lejos con Rakitic Modric como es

Voz 0699 12:18 estrellas así que pocas rotaciones De Gea en

Voz 1571 12:20 ella Carvajal Ramos Nacho Marcos Alonso con Busquets Saúl Isco me parece son fijos estos ocho futbolistas y luego el resto creo que si Roberto podría entrar por Tiago y arriba Rodrigo Marco Asensio

Voz 0699 12:33 ya que habla de rotaciones una opinión Antonio Romero debe repetir en once Luis Enrique siendo sólo su segunda prueba o debe rotar para no sobrecargar jugadores buenas tardes

Voz 1418 12:42 hola qué tal me parece perfecto lo que acabo de decir que yo creo que sienten eso fijo pero nosotros desde ahí es porque estamos en un momento de la temporada que seguramente no todos estén al nivel físico que requieren los esfuerzos de una manera tan consecutivo después del partido que nos espera esta tarde pues campeona del mundo no se trata de cambiar a los once por contentar a la gente que ha venido a la primera convocatoria de Luis Enrique porque el rival de tronío y podemos encontrarnos con un problema tampoco se trata de no darle Borja a casi nadie ha yo creo que siete otros fijos dos tres cambios me parece una fórmula perfecta para que funcione hoy en el Martínez Valero

Voz 0699 13:17 pues Romero IR lo van a contar en el carrusel es sin duda el partido que más nos llama la atención de los internacionales del España el coral hacia la gracia de Rakitic de Modric de largo pero el amistoso Inglaterra Suiza va a tener algo en la transmisión televisiva de lo más llamativo Londres Álvaro de Grado el que cuéntanos buenas tardes

Voz 15 13:34 hola buenas tardes pues hoy se cumple el XXV aniversario de Kick it out que nieve en españoles algo así como darle una patada jefe el organismo británico que tiene como objetivo acabar con el racismo en el fútbol los primeros veinticinco segundos de este escepticismo aniversario Claude van a ser en blanco y negro retransmitido el partido Inglaterra Suiza por Sky Sport han decidido que sean en blanco y no

Voz 16 13:54 bueno pues como decimos para mandar una señal

Voz 15 13:59 intentar cumplir este objetivo de acabar con el racismo en el fútbol en el en el partido este de Inglaterra Suiza

Voz 0699 14:03 pues fútbol en blanco y negro para concienciarnos sobre el racismo ya cualquier cosa que sirva para que reflexionemos y mejoremos me parece bien ya Bruno Le Maire va a parecer bien ponernos en un minuto el resto del fútbol europeo en la antena de ser deportivo verdad muy buenas tardes

Voz 15 14:15 salvo Obelix ya bueno tal vez nos partidos son todos a las nueve menos cuarto lo primero que tiene que apuntar la gente recién horario de Carrusel en iremos contando las novedades Islandia que viene de ser goleada juega contra Bélgica es el primer partido de los de Roberto Martínez después

Voz 0301 14:29 el de buen Mundial que quedaron terceros hicieran distó historia Irlanda Bélgica a partir de las nueve menos cuarto en la Liga en la B Bosnia Austria destacamos en la Liga hace un Hungría Grecia y en la Liga de un San Marino Luxemburgo porque son Bureau empezado realmente en esta liga de las naciones

Voz 0699 14:43 ya apuntados en la agenda que esta tarde también ha impartido sub veintiuno gracia Bruno el España Irlanda del Norte con los nuestros ya clasificados para el Europeo pero siempre mola ver al mayoral Oyarzábal o Carlos Soler y ahora lo que viene a contarnos el resto del fútbol fuera de las elecciones no recuerdo si cerrar el coche juez Ituri

Voz 12 14:57 es la nueva Ford Transit Connect podría cerrar los desde tu móvil ICS además fuentes monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 0699 16:48 hoy es el día en el que todo el mundo habla abiertamente ya del partido de Liga en los Estados Unidos por ejemplo lo ha hecho el Barça dio Valle buenas tardes

Voz 9 16:54 buenas tardes al vicepresidente primero Jordi Cardone ha asegurado que el club está absolutamente de acuerdo con disputar este partido en Miami y habla de orgullo para el Barça ser el pionero en jugar en América

Voz 0947 17:05 un reconocimiento a lo que es la competición de la liga lo que es el Fútbol Club Barcelona y orgullosos además que se piense en el Barça como pionero en esta celebración internacional de un posible partiendo digo posible porque todavía no está confió

Voz 9 17:19 es un partido que ya acatan los miembros de la primera plantilla del Fútbol Club Barceló

Voz 0699 17:24 el siguiente rival del Barça es la Real Sociedad y hablado hoy también el presidente de del equipo donostiarra Roberto

Voz 1825 17:30 trabajo hola qué tal Pacojo muy buenas lo ha hecho en el mismo césped esos sobre el mismo césped de Anoeta hemos podido visitar el nuevo Anoeta está en obras cincuenta por ciento de la remodelación ya construida para recibir al Barça Madrid incomodidades el próximo sábado pero tiene buena

Voz 2 17:46 ETA igual que el césped que lo hemos pisado

Voz 1825 17:48 está francamente bien pero mejor esto que lo diga el presidente Aperribay

Voz 18 17:52 no podemos responder ni por Vallecas ni de Liz es la dirección de obra los accesos en anotaban para cumplir las normativas de seguridad y la gente va a entrar con total seguridad Alcampo el césped IVA desde el uno de agosto trabajando en él no es tampoco un problema de la última etapa sino de la compactación de es de todas las capas que se han dado y la verdad es que estamos contentos mejorará con el paso del tiempo pero estamos contentos de cómo está

Voz 1825 18:13 el presidente de la Real Pacojó que también ha confirmado que Annan ya anunció ahí va a estar entre mes y medio dos meses de baja por un problema en el menisco que arrastra desde el Mundial y para el partido frente al Barça Sandro es duda por molestias en su rodilla

Voz 0699 18:25 más de lesiones William Carvalho es duda con el Betis al Atlético ha llegado un lesionado de selección pero parece que hecho lo recupera a otro Pedro

Voz 9 18:31 Boyan si buenas noticias para Simeone porque Juanfran ha entrenado hoy como uno más y por tanto va a llegar a tiempo para el partido del próximo sábado frente al Eibar no estará Savic por sanción y evidentemente áreas la fractura costal

Voz 0699 18:41 el ojo a eso desde tenemos poco con la Champions y la Europa League habla de una posible tercera competición europea de clubes de fútbol Miguel Orejas

Voz 19 18:48 si la Europa Cup donde todavía no tiene nombre oficial la UEFA planean implementada en dos mil veintiuno con treinta y dos equipos y será el tercer torneo europeo en importancia por detrás de Champions si Europa League

Voz 0699 18:58 fuera del fútbol no me propios en motociclismo el defensa tiene la Chércoles

Voz 20 19:03 jueces ráfagas Pacojo efectivamente después de unos hartones el freno de su rival dejado domingo a doscientos mil a lo de puro milagro es una sanción de dos carreras su equipo dijo que no volvería a subirse en toda la temporada y con el que tenía asignado para el año que viene el por jugar y me gusta ha dicho que tiraría ese contrato la basura pues tiene una pena que diversos medios comunicación que se retira de las que no volverá a correr el siguiente paso se da volver la ferretería de la familia insta a bajar a que no se ha hecho justicia con él considera también dice que se ha equivocado disculpas así que lo más oportuno para él es dejar las carreras y colgar el mono

Voz 0699 19:40 tiene mucho tiempo para la reflexión y el otro protagonista de El día fuera del fútbol es Kimi Raikkonen que deja Ferrari será Leclerc su sustituto Raikkonen Se va a Sauber y nosotros no vamos a la pausa que no significan nada más que hasta las cuatro de la tarde hay muchos compañeros que van a seguir contando deporte más cercano en SER Deportivos

Voz 1 20:05 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:08 el Madrid y resto del mundo mundial que no es eh comprando de vodka Si esas cosas pero bueno que seguimos en SER Deportivos más en plan cercano eso sí con la actualidad de Madrid más o menos con esta alineación Courtois en portería Juanfran Arias Gálvez en defensa centro del campo Mariano y Raúl de Tomás en ataque entrenado por Bordalás todos esos nombres son noticia del fútbol madrileño y os vamos a contar a lo largo del próximo rato porque además como es martes recuerdo la pregunta a los oyentes de este SER Deportivos vamos a todos vosotros que nos escucháis de Luis Enrique va de selección aprovechando que hoy se jugará España Croacia hay del sabor de boca que ha dejado

Voz 21 20:41 el primer partido de Luis Enrique e el partido entre Inglaterra

Voz 0699 20:45 España vuelva qué ha sido lo mejor del partido ante Inglaterra de esta España de Luis Enrique que os gustó más seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis ahí con notas de voz nuestro Whatsapp para escucharos eh ya después ya en marcha para recoger opiniones por cierto en Madrid como decíamos al principio noticia Munir el jugador del Barça los compañeros del mundo cuentan que celebró este pasado fin de su cumpleaños en una discoteca aquí en la capital con treinta amigos que son unos cuantos cerró un reservado pidió Katerin botellas de champán Kazim según afirman en esa información llegó la cuenta llegan diez mil euros dijo que no pagaba llamaron a la policía le hiciera una rebaja ante la amenaza de denuncia Munir pagó quince mil desde luego cada uno en su cumple hace lo que le apetece con sus amigos y con su dinero pero hay alguno que está fuera de la media tanto de pasta de Cobra

Voz 9 21:30 como a la hora de pagar después de gastar

Voz 0699 21:33 cumplía recuerdo veintitrés años Munir pensados otros lo que vais a hacer con los colegas del dinero poder gastar Iris y luego los de pagar vais a montar un pollo encima poses hasta he pensado al resto

Voz 22 21:44 ahora

Voz 0699 21:54 en el resto transitará jornada la cita del día he hacemos carrusel a partir de las ocho y media de la tarde con Dani Garrido y todo el equipo para contar el partido de selecciones entre España y Croacia hace juega en se nos contaba Javier Herráez que no se esperan unas rotaciones brutales para ese partido ya que lógicamente Luis Enrique quiere ir viendo cuál es el núcleo duro de esta selección y con quién poder contar aunque eso sí habrá algún retoque a haber no

Voz 1571 22:20 sí sí va a haber retoques por cierto me dice Ródenas que parece barato lo de lo de Munir que por ejemplo Yeray Martínez su cumpleaños bueno invita paga no no se queja

Voz 0699 22:34 Maca en plan macarrones paquetillo digo en radio

Voz 1571 22:36 bueno es que bromas aparte si de va a haber algún cambio en el once porque es normal quiere refrescar el equipo pero me cuesta creer me cuesta creer que vaya a tocar la columna vertebral del del equipo le ha funcionado David De Gea apostó por él incluso antes de que fuera nombrado como seleccionador lo confesó en una conferencia de prensa la zona defensiva Carvajal Ramos Nacho o Marcos Alonso creo que no lo va a tocar y Busquets Saúl e Isco también han funcionado muy bien al igual que Rodrigo no es que Tiago le funcionaba mal que mal que fue de más a menos tiene el partido pero bueno puede haber algún retoque meter a Sergi Roberto y arriba Marco Asensio y creo que va a haber también nudos para Morata veremos si toca algo más en ese once por ciento Íñigo Martínez no va a estar en la convocatoria se resintió de sus problemas musculares en el partido fue un reto nada más contra Inglaterra pero bueno no va a poder jugar el resto tanto perfectos con muchas ganas Si bueno es un partidazo

Voz 0699 23:31 eso Pacojo es Croacia con Rakitic con

Voz 1571 23:35 la figura de Luka Modric evidentemente a quién no le gusta un partido como éste no tanto que sí se puede decir de forma abierta porque creo que le pasa a todo el mundo cuando tu selección cae

Voz 0699 23:46 en un campeonato del mundo para seguir enganchado el campeonato del mundo pues te buscas otra selección

Voz 21 23:50 eh yo creo que hay muchos que no

Voz 0699 23:53 buscamos a Croacia para seguir enganchados al campeonato hasta hasta el final es verdad así que los croatas fueron un poco el segundo equipo de de los españoles esta noche no lo van a ser lógicamente jugamos contra ellos pero durante el Mundial paso así Mate Bilic Bono

Voz 21 24:06 es es exjugador de fútbol eh creo

Voz 0699 24:10 no están Croacia creo en Zagreb iba a comentar además el partido cadena de detrás

Voz 16 24:13 edición hola Bilic muy buenas tardes hola buenas tardes no

Voz 0699 24:17 eso traen muy bien oye en qué ha cambiado el ambiente en Croacia con tu selección con su selección tras el Mundial Mateu

Voz 23 24:24 no de verdad cada día todavía gente recuerda

Voz 16 24:27 con con con mucha emoción todo lo que ha pasado en el Mundial somos conscientes que hemos hecho que es una gran cosa quedar segunda de mundial después de de de de año noventa y ocho y sobretodo otro hemos hecho mucha gente feliz y en ese sentido hemos hecho porque lo lo hemos vivido todo y como has dicho antes la gente se ha volcado con eso es que que orgullo ese la gente aquí de verdad estamos contentos pero también somos conscientes que empieza no es una nueva era la liga de las naciones y luego viene la Eurocopa que hay que otra vez voy a intentar trabajar Si bueno colgarse arriba no sólo en los sueños sino empezar la realidad

Voz 0699 25:12 en una casa en el sueño está bien o ya es de España Croacia qué importancia soledad por allí

Voz 16 25:17 a mí me sobretodo al seleccionador ha dicho públicamente que le partidos así de de rivales potentes como España Inglaterra yo creo que no hay mejor prueba para leer tu nivel de la seleccionan que mundial ha acabado hace poco pero eso no quiere decir nada yo creo que la selección croata Sara no va un poco por Kemal por Luca supo no juega más a nueva gente sobre esto de vacantes de de de mayo y se va a notar allí porque hay otros delanteros pero todavía tiene que demostrar y en sus Ligas que son la selección y yo creo que sí pero tienen que demostrar ya evidentemente yo creo que somos consciente que que Nos vamos a enfrentar a muchos rivales muy potentes como esta noche va a haber partidos difíciles porque somos el rival a batir porque hemos quedado secundo usted no mundial así hay que cada cada partido va a ser complicado

Voz 0699 26:20 sin duda bueno sin más Jokin sin quizás es el sitio donde a lo mejor acrobacias el va a notar un poco más débil con respecto a lo que vimos en el Mundial no te voy a buscar las vueltas se pero si yo te digo Luka Modric tú qué me dices

Voz 23 26:35 yo creo que

Voz 16 26:37 Luka Modric a pesar de amigo que no no hay que entrar ahora en una así en persona pero digo para mí el Balón de Oro yo yo llevo mucho tiempo diciendo la que también a muchos amigos cuando fichó a Real Madrid tenían muchas dudas yo dije yo dije en su momento que cada espigado jugador con carácter que va traer títulos que va a trabajar para el equipo lleva cinco años se ha demostrado sobre todo humildad trabajo calidad ni hablar yo creo que un jugador que por todo lo que ha hecho en estos últimos cuatro años a nivel personal viene Belle de selección del Real Madrid al que ha llegado el momento para para que cante Balón de Oro a pesar que que se queja nuestras jugadoras yo creo que el que tiene Luca totalmente el Balón de Oro

Voz 0699 27:27 tú entiendes los celos de Cristiano con con los premios

Voz 15 27:30 bueno cuando eres un jugador que gana siempre prendido a ganar a veces te olvidas de

Voz 20 27:37 cada vez es perder pero Cristiano es un grandísimo jugador pero yo creo que

Voz 16 27:42 Luka Modric que está en momento

Voz 24 27:44 pero si dulce ahí

Voz 20 27:48 en ese momento quizás mejor que crecían aunque sin ninguna duda los tres diría yo creo insiste de Messi Cristiano y los jugadores extraordinarios que que siempre tener un premio

Voz 0699 28:01 muy vuelvo a nuestra selección a la España de Luis Enrique es decir al cambio que hemos hecho después del Mundial sólo hemos jugado un partido es verdad pero tú notas el cambió de desde fuera besa España diferente a la que vimos en el Mundial Montes

Voz 23 28:14 sí yo creo que que a pesar de de hemos vivido junto a él la misma verbal no cuando jugaba yo en en Gijón la conozco personalmente son entrenador extraordinario yo creo Kaká ha cambiado España cede más verticalidad pues te dé más más profundidad Sedella del las llegadas de los centrocampistas que exige él evidentemente está buscando la mejor fórmula para España y eso es bueno tiene jugadores importantes que le falta algún jugador pero quiere hacerlo mejor buscaron seguirá no diría llevamos sino más quince o veinte que pueden hacer algo con la expandió creo que se Félix porque ha dicho públicamente que que es sueño su sueño ser seleccionador y a tiene un cuerpo técnico muy bueno todos son amigos míos hemos compartido muchos momentos buenos en el Gijón ir de verdad han Allegro que esa visto una España muy buena también tienen mucho margen de mejora nunca que hemos visto últimos diez minutos contra contra Inglaterra que sufrido pero yo creo que tienen muy buena selección y muy buenos jugadores que va va a cambiar aún más a la selección

Voz 0699 29:26 cuando unos volteo tiene buenos amigos debilitas amigo de Luis Enrique es amigo de Luka Modric qué lástima que los amigos de Mate Bilic no sean Mis amigos sino las vidas me sería mucho más fácil termino Village un resultado para hoy dame lo que tú pienses is el otro Garrido uno vale uno uno para la porra de Carrusel bilis muchas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos uno

Voz 23 29:45 vale a vosotros un abrazo grande Herráez desde

Voz 0699 29:48 a Elche me dejó algo que contar importantes del partido

Voz 1571 29:51 pues que el campo va a estar lleno pero que una respuesta maravillosa para para esta selección que hizo un buen partido en eh

Voz 9 29:57 la tierra ojalá hoy lo ratifique y que España pues eso

Voz 1571 30:00 no pisó fuerte para cómo llegue un Mundial una Eurocopa no

Voz 0699 30:03 por último que fue un auténtico ridículos vale pues preguntarle a Carlos Ródenas jugando su cumpleaños que que nos invite Ródenas y a todo el mundo y no va a quejarse nadie perfecto así me gusta un abrazo a nosotros venga hasta luego desde las ocho y media hora contamos en el carrusel el España Croacia que es la cita del día ahora junto con más detalle la actualidad más próxima en Madrid la titularidad de los últimos en llegar el Atleti su problemas en manda la presentación de escenario cuando San presentando el Rayo pero son un montón Haro juntamos

Voz 25 30:33 eh

Voz 26 30:38 él

Voz 0699 30:41 vamos con el Atlético de Madrid y al Atlético ha llegado un jugador de selecciones ya ha llegado lesionado ya era lo que le faltaba al Cholo Simeone más problema para confeccionar el once pero hoy Fullana se ha encontrado con una buena noticia en el entrar

Voz 27 30:56 mientras esperaba como agua de mayo que Juanfran estuviese para el partido del sábado y la buena noticia es que Juanfran por fin se ha entrenado hoy con el resto de los compañeros después de sufrir esa rotura muscular hace apenas una semana y media el plazo era entre una semana y media hay dos manitas por tanto tiene que estar para el partido el Eibar y la buena noticia es que hoy ha entrenado con normalidad como uno más de la plantilla por tanto tendrá ahí ya ese parche que lo hacía falta lateral derecho pues no tenían problema sin Juanfran sin áreas con la fractura costal el recambio en Vigo fue Savic está sancionado entonces tendría que seguir con artimañas bordando en principio Juanfran podrá jugar y ahí ha respirado un poco Diego Pablo Simeone ahora cruzando los dedos

Voz 9 31:33 de cara a que los internacionales que faltan volvían con normalidad sin mayores problemas una vez que los tres franceses también por ejemplo hoy ya se han entrenado con el resto del grupo están en perfectas condiciones así que puede ser las artimañas en las líneas sí hombre seguirán una artimaña fuera una artimaña una cosa rarísima lo que hizo con Savic lo probó de lateral derecho hace dos temporadas el fatal parecía que iba a jugar Jiménez pueden con el toda la semana y a última hora cambió el rumbo de puso a Savic y así terminó el partido

Voz 0699 31:57 a estas artimañas y Antón Meana con el Real Madrid después de contarlo de la Federación Nos tienes que contar para los próximos partidos como se lo plantea el entrenador cómo se lo plantea Lopetegui quiero decir lo de corto hasta despejado Mariano va ir entrando en el equipo esos planes de los que os vais enterando para los próximos encuentros siguientes ante el Athletic de Bilbao recuerdo en San Mamés

Voz 9 32:17 sí que quiere sacar el mejor equipo no estoy diciendo que en el encuentro contra la Roma o en la siguiente jornada de Liga en casa no quiere sacar del mejor equipo pero tiene marcado López de rojo el partido de Bilbao su primera gran salida como técnico del Real Madrid un partido muy difícil quiere primero ver a los jugadores que van a llegar con las diferentes selecciones a partir de mañana faltan algunos por incorporarse a jugar en ese España que ya has comentado con Mate Bilic pero él tiene claro que tiene que poner a Courtois ahí y eso que se ha quedado claro por en Madrid para jugar y que no acepta para nada Keylor ese rol de suplente pero en las indicaciones que dio Lopetegui antes del parón de selecciones Courtois estaba listo para jugar más de un partido seguido con el Madrid debutó justo antes de marcharse con Bélgica si no se lesiona la idea que tiene es que repita en la catedral enfrentándose al Athletic Mariano también ver entrando en el equipo a pesar de que Benzema como no ha viajado con Francia está al cien por cien iba a seguir siendo el delantero referencia del equipo y la duda es ver qué pasa el fin de semana tiene partido el Castilla en el Di Stéfano el domingo a las doce contra unionistas va a jugar Vinicius después de no haber jugado el otro día el partido ante la darle pero la idea de Lopetegui para contentar al club poner nerviosa a Vinicius es que en este mes de septiembre pueda jugar algún minuto con el primer equipo en Primera División

Voz 0699 33:37 bueno pues está bien hecho fuera eh de Lopetegui para prepara el partido de momento a partir de mañana ya los irá recuperando las vacaciones cortas

Voz 9 33:47 no bien bien me han estado bien habrá que descansaba desconectado y con ganas de dar cositas con ganas de artimaña correcto como Fullana con ganas artimañas como Savic y compañía pues con gana el artimaña llegados gracias Antón hasta ahora

Voz 0699 34:01 eh os decía que en el rollo ya ha sido día de presentaciones ir vaya periodista que era cuando presentan es que Bin al principio parecía que iban a ser tres

Voz 1914 34:08 pero un momento

Voz 0699 34:09 en donde hemos pregunta dicen nos decimos cuanto presentan o cuántos presentamos hasta que no lo presentemos Laura Díaz cuanto

Voz 28 34:16 Nos han sido han sido seis seis jugadores los que han sido presentados a ser un ratito porque acaba de terminar la presentación en la Ciudad Deportiva del Rayo han sido Raúl de Tomás bebé Gálvez Inbursa al alegría Dimitri es Quique

Voz 9 34:28 volvía ya de esos elegían medio equipo

Voz 28 34:30 el equipo ha sido presentado hoy han ido entrando en la sala de prensa uno uno pero el discurso era el mismo están muy ilusionados y con muchas ganas de ayudar a que el Rayo haga una buena temporada y lograr así la permanencia de Tomás incluso ha ido más allá en cuanto a la posible clasificación

Voz 29 34:43 fíjate yo digo que con la plantilla que tenemos pues podemos hacer un gran año porque creo que nos hemos reforzado muy bien y creo que vamos a estar luchando por por estar entre los diez puestos la arriba

Voz 28 34:53 de los seis jugadores que regresó tres regresará el Rayo de Tomás bebé Gálvez este último se mostraba muy feliz por volver al club rayista

Voz 1425 35:00 ya te digo para mí es un es un orgullo no formar parte otra de de club de aparte de la de la etapa tan bonito no de la etapa tan bonita que tuve hace hace varios años eh bueno con mucha gana muy ilusionado

Voz 28 35:12 tras estas presentaciones ya está presentada toda la plantilla del Rayo para esta tiempo

Voz 0699 35:16 de Santos gracias presentan seis como va no está presentado estoy tratando de tirar de memoria o juro que no recuerdo eh en un club que le ha habido seis presenta

Voz 9 35:25 de jugadores

Voz 0699 35:27 B eh en un mismo día en una misma jornada mañana bueno pues el Rayo Vallecano en este innovado llegan seis de la presentación a la vez bueno está bien sobre todo está bien que llegan refuerzos al Rayo Vallecano que no ha empezado bien la temporada aunque es verdad que lleva un partido menos por aquello de de las obras y me queda hablar del Getafe bueno anoche el que habló del fue del Getafe fue su entrenador con Manu Carreño Miguel Orejas en El Larguero

Voz 19 35:50 sí estuvo El Larguero pues los noventa años del Alcoyano equipo del que fuese entrenador un Bordalás Pacojo que lógicamente habló también de su equipo del Getafe el entrenador azulón valora de forma positiva este inicio de temporada de su equipo

Voz 30 36:01 no hubo una sensación de de inicio de de dificultad de adaptación que han llegado muchos jugadores que que es su primera experiencia en la máxima categoría pero de adaptación pero bueno contentos si sabían lo que va a ser ella

Voz 19 36:18 el Getafe que juega el domingo a las nueve menos cuarto en el Sánchez Pizjuán frente al

Voz 0699 36:22 ella pensaba dejarlo aquí pero eh en Segunda el Rayo Majadahonda jugó anoche y empieza a sentirse cómodo en el Metropolitano anoche volvió a sacar tres puntos en su partido de Liga que finalizaba la jornada ante el Lugo y el día después del éxito José Antonio Duro está creo que con

Voz 31 36:38 el tipo más feliz de el equipo hoy no duró mucho

Voz 0699 36:41 buenas ahora lo cojo así con uno de los protagonistas de

Voz 1571 36:44 el rebajado este comienzo de temporada que ayer marcó el primero

Voz 32 36:46 el equipo en el Metropolitano Aitor García qué tal muy buenas buena buenas tardes tú dirás lo primero golazo que se asienta al marcar así esas Olazábal en el en el buena metropolitano además

Voz 33 36:55 sirva para usted puntos pues eso me quedo con lo último ha dicho no es una satisfacción muy grande porque sobre todo pues Wes saca punto sobre importante pre partido que que ganamos en casa y la verdad que eso dejó muy satisfecho buen juego hubo tres punto y seis punto Bayamo ya sumaba un equipo buen totalmente nuevo recién ascendido

Voz 34 37:11 eso te iba a decir dos dedos los últimos todos ganados seis puntos ya el Rayo Majadahonda cómo está él

Voz 33 37:17 Vestuario cómo se vive seis puntos después es increíble la verdad que el equipo está muy muy muy muy contento por eso no porque somos un equipo totalmente nuevo sumó más de dieciséis fichas ahí la verdad que que lo que estamos de luto ha dicho nuevo partido se con victorias seis punto de doce eh un equipo totalmente de o no para para el fuego profesionales la verdad está haciendo las cosas bien con mérito para Gas hágalo partido adelante estuvo más cómodo

Voz 35 37:40 Honda en el segundo partido en el Wanda Metropolitano se adapta equipo de Segunda A este Campazzo

Voz 33 37:46 sí la verdad que mostraba la verdad que en los últimos diez minutos los costado un poquito va a ello han apretado final de Segunda División y los equipo aprietan a al final de partido y la verdad que que que bueno que un partido partido va un partido cómodo Un partido que hemos sacado adelante ya está

Voz 35 38:04 te habla te llegan Pazos vienes de Carranza además

Voz 33 38:07 sí la verdad que bueno Carranza un estadio stop una escisión de la verdad que que bueno que venir Marío otro campo todo porque ya lo he dicho antes que somos el equipo con menos presupuesto pero bueno estadio de segunda división y la verdad que muy contento

Voz 35 38:22 un día después como sabe tener seis puntos como Majadahonda que muchos daban no por descendido pero sí que iba a ser una temporada muy difícil

Voz 33 38:29 pues sí la verdad que es lo que te he dicho antes nunca un equipo totalmente diferente paradón totalmente eso es diferente para para para Segunda División porque lo fuego profesional es verdad que el equipo bueno está haciendo las cosas Event está haciendo gran cosa con con mucho mérito para sacar adelante y por eso el equipo está muy contento

Voz 35 38:46 enhorabuena Eaton que haya mucha suerte llena las muchas gracias ahí están Pacojo a las palabras de Aíto García el jugador como te decía antes uno de los protagonistas del Rayo Majadahonda en este comienzo de tiempo

Voz 0699 38:56 ah gracias duro pues buenas noticias para el Rayo Majadahonda que son buenas para el fútbol madrileño en la división de plata del fútbol español que salvo que se dice mucho para lo que antes era la segunda ya los la unos test lo siguiente a ver si son buenas noticias para vosotros en realidad es escucharos en ese es el robo

Voz 0699 40:54 cuatro opciones porcentajes de voto Sonia Lus muy buena

Voz 1914 40:56 muy buenas Pacojó pues está bastante apretado el resultado aunque ahora mismo hay una opción preferencial en los votantes que han entrado en arroba SER Deportivos en esa encuesta que como dices tenemos colgada es el treinta y nueve por ciento de esos votantes se decanta por la opción menos toque y más vertical cree que Luis Enrique la imprimido algo más de ritmo al toque habitual que tiene siempre la selección española la segunda opción con el veinticuatro por ciento de los votos cree que el cambio

Voz 0699 41:23 por virtud o el elemento que les hace ser más

Voz 1914 41:25 Mista es que la selección española hace más presión al rival

Voz 9 41:29 sobre todo en campo contrario les sigue muy de cerca

Voz 1914 41:32 a la tercera opción que es la tercera más votada con el veintitrés por ciento de los votos y es la actitud consideran que hay un cambio de actitud en este nuevo equipo español que comanda Luis Enrique y la última opción más votada con el catorce por ciento de los votos es la opción la irrupción de Saúl y la buena actuación que tuvo David De Gea contra Inglaterra el pasado sábado en Wembley como digo de momento la más votada XXXIX casi cuarenta por ciento de los votos esta selección tiene menos toque es más vertical

Voz 0699 42:01 de ahí da la impresión que parece difícil que ese desbanque pero bueno todavía tenéis un rato para para seguir votando hoy hemos puesto en la calle Andoni De la Torre para que busque gente en la Gran Vía que quiere hablarnos de la selección de ver con

Voz 31 42:14 como uno lleva un seleccionador pequeñito dentro

Voz 0699 42:16 Israel no lo lleva puede ayudar a Luis Enrique incluso a mejorar pero bueno de momento no vamos a quedar con lo que ve la gente que ame

Voz 1571 42:23 mejorado ya en España Andoni muy buenas qué tal llevo pues

Voz 40 42:25 sí hemos parado aquí a dos chavales que veíamos con pues si tienen pinta de ser unos pequeños seleccionadas en potencia son Rubén y Marcos que son testigos de Cuenca ahí bueno hola Rubén buenas como has visto la selección estos primeros partidos con Luis Enrique qué pues me ha un montón con el que ha tenido el servir de verdad en el partido contra Inglaterra porque vi que el equipo presionaba Hay que hablan de que tocaba pero a la vez avanzaba ahí llegaba al llegaba al área del equipo contrario yo me gustó mucho porque en el Mundial eso espero no vamos no se vivió en ningún momento pues llegaba ni ambages balón atrás Si era un era muy pesado lo partido pone para sacar a encuestado y tú te sumarias a la opción de menos toque y más vertical sí sí claro lo que tiene que hacer España a ganar ahora mismo tú Marcos qué opinas yo no puedo de lo mismo

Voz 41 43:17 en esa España siempre ha sido bueno selección potente una selección que con los años si diferente entrando es que ha tenido cambió bastante su juego y la verdad es que también sumaría a la opción número uno las de menos toque más verticalidad Luis Enrique os gusta como seleccionador por lo tanto se sí es un buen sustituto de Lopetegui

Voz 40 43:36 Íñigo Ivo contra Croacia como lo ves qué qué papel va a tener española como lo hacen pues yo pienso que si va a jugar iban a Inglaterra porque es un equipo que también va a va presionada a la selección yo creo que si juega como jugó contra Inglaterra yo creo que tenemos posibilidades de ganar claramente como ves Joe estos chicos tienen madera ahí se suman a la primera opción lo de menos toque de más vertical y Luis Enrique Gustavo está en la calle

Voz 0699 44:00 bueno ya veo que si eso es bueno que la gente está ilusionada con la nueva selección Rubén y Marcos desde luego lo están y lo están rebotando hacia la primera parte de de la encuesta eh menos toque más verticalidad y más presión en tampoco la dos primeras pero pero está bien haber N opiniones jugamos un poquito más apretados de tiempo elige una que te ha llamado la atención de orejas en las redes