Voz 1403 00:00 España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 1 00:11 bueno estamos hola muy buenas tardes la Cadena SER es seguimiento tela la decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista a España íntegramente por tierras vizcaínas una jornada que nos lleva desde el puerto deportivo de Guecho al monte óbice voy a cima está situada la línea de meta una jornada realmente espectacular en cuanto a la clímax cogía también en cuanto a la orografía prácticamente no hay cien metros planos a lo largo de todo el recorrido finaliza en un puerto de primera categoría que sin lugar a dudas va a hacer mella en algunos corredores iba a provocar algunas novedades en la clasificación general rápidamente les cuento acaba de dejar el pelotón Bilbao plagado de gente sobre todo la Gran Vía para recibir al pelotón ciclista hay una fuga por delante que tiene siete minutos de ventaja sobre el pelotón

Voz 0699 00:53 ya son veintiséis corredores entre ellos los españoles

Voz 1 00:56 de la Cruz cerrarla está también Cristian Rodríguez Omar Fraile Jonathan Castroviejo estos dos últimos ciclistas vizcaíno se quieren exhibirse en casa en ese grupo de veintiséis unidades gente importante gente ilustre como Zachary lema Vincenzo Nibali o Rafa Maika como digo siete minutos de ventaja cuando quedan noventa y ocho kilómetros para que concluya esta apasionante jornada muchísimo público prácticamente llenas las ascensiones en llenas las grandes en localidades para recibir a este pelotones de ciclistas vamos a buscar novedades tan quien en la línea de meta acaba de llegar a esta línea de meta la unidad móvil número dos de la Cadena Ser con Borja Cuadrado que nos cuentas Borja muy buenas

Voz 2 01:34 hay qué tal muy buenas tardes a todos con un ambiente fantástico aquí en la línea de meta un día espléndido como también lo teníamos en Guecho en la línea salida lógicamente con los ciclistas vizcaínos como protagonistas el pueblo de Jonathan Castroviejo el corredor del conjunto Sky muy cerquita también Omar Fraile de Santurtzi donde ha recibido también de los vítores cuando ha pasado escapado hemos hablado con Omar frene y también con una persona que está viviendo días bonitos en esta Vuelta el director del Euskadi Murias Jon Odriozola

Voz 3 02:01 bueno la casa donde entreno las carreteras entreno donde crecido oí es bonito nada que que te apasiona sin casa simple realmente bonito

Voz 4 02:09 de digo bueno pues para mí es un día especial

Voz 3 02:12 las lo que pase y va a ser duro

Voz 1421 02:14 hoy podemos tener alguna sorpresa a nosotros es sobre todo la celebración de de un hito histórico que ha concedido este equipo para el ciclismo vasco y me atrevería decir para el ciclismo internacional no sobre todo que disfruten eso es lo más importante

Voz 1 02:28 se ha coronado el primer puerto de la jornada el alto de La ruleta quedan todavía tres de tercera categoría antes de encarar la ascensión al monte hoy de donde está situada la línea de meta siete doce crece muchísimo la ventaja de los fugados pausa seguimos hablando de la Vuelta Ciclista a España en la SER

Voz 1403 02:45 vuelta a España dos mil dieciocho

Voz 5 02:53 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 6 03:05 de menos la NBA quieres revivir la Euroliga o volver a disfrutar las canastas de la Liga Endesa entra en Cadena Ser punto com y pinza Play Basket gracias uno está

Voz 7 03:17 se acabó el Redford

Voz 6 03:21 ahora bien aquí tienes todos los programas de la temporada pasada para rememorar los mejores momentos del mundo de la canasta todos los protagonistas todas las competiciones tanto nacionales como internacionales y todo lo que tiene que ver con el balón naranja vuelve a ser tuyo en Play Basket este otoño volvemos a la carga con todo lo que nos une todo el baloncesto del mundo Leyma Vásquez Sam en el baloncesto de ayer hoy y siempre en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo

Voz 1 03:56 a España noventa y seis para meta siete quince la ventaja de los fugados comentarista de la Cadena SER Roberto Torres muy buenas tardes

Voz 9 04:03 buenas tardes Rober por detrás Michel Tong

Voz 1 04:06 el líder se pone a tirar de la burra si esto

Voz 10 04:08 date cuenta que la cruz talante aunque va doce minutos y pico pero no se pueden dejar irse tranquilamente además lo a gente muy buena no sé si querrán disputar la etapa pero sobre todo quieren llevarla a un poquito amarra cuidado con Miguel Ángel López que antes de llegar al último puerto seguro que la línea puertos duro eso sí el puerto en muy duros sobre todo tiene unas rampas de cuatro kilómetros a meta tiene unas rampas a falta llegando a tres kilómetros meta ya dos rampas durísimas durísimas último kilómetro es impresionante porque de una curva lo ves ibamos al suelo

Voz 1 04:39 tremenda esa última subida aquí lo dejamos de momento con muchísimo público en las carreteras vizcaínas volvemos a lo largo de toda la tarde con más cinismo con más vuelta los enviados especiales de la Cadena SER

Voz 1403 04:51 vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 05:12 hola a todos qué tal buenas tardes aquí estamos dos de Ser Deportivos gracias por habernos de este miércoles de septiembre como mejor cuadre por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de las en la tele la TDT nuestros enlace en redes o la web tres W Cadena Ser punto com como siempre de forma Nos encanta para sentiros hay un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo Yeray Martínez como cracks de la técnica que tenéis que hacer en dos mil treinta ya ya sé que queda lejos pero si os gusta el fútbol lo mismo debería dejar hasta un mes medio libre sí es a largo plazo pero que ha solicitado la Federación Española con el apoyo del Gobierno

Voz 1403 05:48 a la FIFA Pedro Fullana muy buenas muy buenas organizar el Mundial de dos mil treinta lo venimos contando en la Cadena Ser el deseo de la Federación Española de Luis Rubiales que planteará al presidente de la FIFA Gianni Infantino adiós

Voz 11 05:58 mano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la reunión que han mantenido los tres hoy en Madrid hay varias opciones sobre la mesa desde una candidatura única a una conjunta con Marruecos y Portugal España quiero mundial Marruecos también y ambas entienden que de la mano tienen muchas más opciones de conseguir la victoria después está Portugal que está interesada y que por tanto podría completar ese trío estratégico para luchar por una edición en la que habrá una candidatura conjunta entre Argentina y Uruguay ya hay varias en estudio como las de ingrato

Voz 1415 06:26 era otra en el sureste asiático es el primer paso un camino muy largo será complicado pero España quiere recorrer con fuerza este camino para organizar el que sería el segundo Mundial de su historia

Voz 0699 06:36 bueno todos presumen ya próximo nuestro también noticia que ha avanzado la SER a partir de las dos de la tarde una solicitud queda lejos Mola intentar pintar de nuevo en el concierto mundial con nuestro fútbol a ver si lo conseguimos si esa candidatura no cuajara la petición para la Eurocopa dos mil veintiocho también está en la recámara sería en cualquier caso cualquiera de las dos una cita impresionante la palabra impresionante contra comparten no es eh selección nuestra federación con nuestra selección eh es impresionante lo que hicieron ayer metiéndole un seis a Croacia un seis cero en Elche con Marco Asensio en plan figura hay muy a gusto si intentado

Voz 1421 07:12 ah pues aprovechar más y otras en situaciones de del juego es nuestro estilo pues yo creo que la selección está siempre un poco un poco definida que es tener el balón pero sí que tenemos eh más recursos a arriba para poder finalizar las jugadas mi objetivo como siempre es seguir creciendo eh yo creo que ahora tengo más importancia en mi club de la selección y bueno lo intentó aprovechar de la mejor manera como partido como el de hoy

Voz 0699 07:35 esencia que pudo salir a hombros como Luis Enrique porque al seleccionador el Martínez Valero le coreó su nombre y sintió

Voz 1336 07:41 es vergüenza ajena hombre alcanzó un han cantado mucho muchas veces de un hombre yo he sido siempre muy afortunado incluso de jugador pero también entrenador fuera de eso me quedan sorprendidos bomberos para la verdad y lo agradezco muchísimo pero la verdad es que prefiero que animen a los jugadores que son los que hacen verdaderamente lo difícil la canto ahí está la dificultad yo fuera puedo acertar no fallar tomar mejores decisiones pero lo agradezco es evidente pero prefiero quedarme a los jugadores lo digo veces

Voz 0699 08:06 yo digo en serio que estos debutar con buen pie y esto plantea una pregunta en todos qué narices pasó en Rusia para que practicamente este mismo grupo hicieran lo que hicieron es que es que es inevitable pensarlo seguro que Luis Enrique ha tenido algo que ver pero la base de jugadores es la misma con lo que yo tengo la sensación de que medio tiramos el Mundial y no me explico por qué qué es lo que le pasa a Griezmann bueno lo que le vas a Griezmann con los premios que no se explica el porqué el porque lo está

Voz 0198 08:27 me molesta por los de ese mes no porque de Premià de de la FIFA Hay ya como dije no que no haya ningún francés es algo raro no no me da igual porque tiene más prestigio no entonces sí me da me da más estrellitas en los ojos no pero veremos como he dicho no yo no puedo votar ahí veremos qué pasa

Voz 0699 08:46 un Griezmann indignado que comparte protagonismo con mate alemán que ha pegado un repasa toda la actualidad del Valencia ya dejado titulares hilo compartían el portavoz del Barça Jordi Cardone hablando de encuestas hilo comparte pues con mucha gente dentro de El Mundo de del fútbol pero en la vida más allá del fútbol se ha celebrado hoy el sorteo de emparejamientos de la Supercopa de baloncesto de la próxima semana las semifinales son Barça Baskonia irreal Madrid Obradoiro se juegan viernes veintiuno en Santiago y la final el sábado veintidós ya hay etapa de la Vuelta etapón con final en alto la vuelta que nos tiene medio enganchados a todos aunque ni el mismísimo Miguel Indurain escapa a una costumbre muy española sigo pues las etapas como todas las etapas más interesante donde más peleas edad las etapas otras me pongo haberla pero siempre sabe

Voz 1484 09:29 Amadeo medio dormido no pero es parte yo creo que de ciclismo no

Voz 0231 09:34 el viernes viendo la vuelta

Voz 1484 09:35 cuando hay etapas así monótona se me te pones a ver después de comer se tira kilómetros al kilómetro a kilómetro y sabes que va a llegar si no sé porque cuando faltan diez kilómetros así el ojo

Voz 0699 09:49 es enorme Induráin con Manu Carreño en El Larguero demostrando que el extraterrestre también es humano pero para que no le pase componer a Marquínez del equipo de la Ser de fondo por mucho que ver la tele no se duerme porque con esa calidad y con ese ritmo ponen estos es imposible dormirse y no me duermo en los laureles son las tres y diez vamos al lío ya

Voz 12 10:06 Pedraza pedalada kilómetro a kilómetro de pues actúa puerto de etapa en etapa de esfuerzo el esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 13 10:24 transforma el mundo a los que no pestañear en los penaltis a los que gritan sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 14 10:34 viola a tener todo el fútbol toda la Liga toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 15 10:46 tú en Londres Marcelo Lyon muy deshielo Celso en París eso es porque no tienes la guía de la Liga de la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información en todas las claves

Voz 16 11:00 el para que puedas ganar dos ya en tu quiosco la guía de la Liga area as producto recomendado por Cadena SER

Voz 17 11:08 en lo que hace es la quiniela con un bote de tres millones quinientos mil euros durante una reunión con los del trabajo da tiempo a que clara te pase el boleto por debajo de la mesa ideas que sólo falta poner el pleno al quince y que hay un teléfono el declara pero no el del trabajo en el otro

Voz 18 11:20 mientras clases ya ganas esta jornada voten la quiniela de tres millones quinientos mil euros ninguna apuesta deportiva te da más

Voz 0231 11:26 pero un con cincuenta la quiniela

Voz 0699 11:30 la Federación la FIFA y el Gobierno no quieren que el Girona Barça se juegue en Estados Unidos eh no consideran que ese sea el partido adecuado para llevarlo fuera de nuestro país pues precisamente porque sea el Girona Barça porque pudiera haber digamos una exaltación independentista en ese partido en la grada no es el partido eh que según esos tres organismos Sederic a disputar por parte de la Liga fuera de España así que se está complicando y mucho el deseo de Javier Tebas de llevarse ese partido a Miami porque necesita el visto bueno de la FIFA ir de la Federación hay muchas cosas que rodean a la Federación como por ejemplo lo que sucedió ayer en el España seis Croacia cero que la verdad es que con el resultado está ha dicho todo lo que no dice el resultado lo dice López agonizar Luis Enrique Asensio Saúl y Ceballos en la SER

Voz 1336 12:16 eso veintisiete rojas de la selección española todos ojo de la sección no o cuando satisfechos es un bar sólo el Betis todo el equipo que sea evidentemente hace de esta selección robos de jugadores desde el Real Madrid pero yo estoy encantado de que de poder escoger jugadores de este nivel

Voz 1421 12:30 Luis Enrique nos pide que seamos muy agresivos arriba a presionar arriba intentar dominar todo el partido no dejar respirar al rival y yo creo que que estos dos partidos lo hemos hecho muy bien hemos dominado los dos partidos creo

Voz 19 12:44 de de principio a fin mundial fue muy duro para nosotros también lo que para los españoles fue duro hay que olvidar esto una erosión ya hemos visto todos partidos pero creo que este equipo tiene mucha mucha materia y creo que puedo mejorar

Voz 9 12:55 el año acordada en este momento no es de

Voz 20 12:57 eh Zakhar permiso sino de seguir con la cabeza puesta donde la tenía el año pasado seguir trabajando seguir la misma línea para seguir dando frutos no septiembre sino durante todo el año y a pude aporta tanto mi equipo como a nivel de la selección

Voz 0699 13:09 así lo vieron los protagonistas como lo habéis detuvo Javier Herráez muy buenas

Voz 21 13:13 es hola qué tal Pacojo pues muy parecido a ellos no lo mejor es que España vuelve a ser un equipo ideas claras solidario y con recursos no tiene toque tiene velocidad tiene algo muy importante disparo no porque España no jugó bien los primeros veinte minutos dos pero pim pam fuego no golazos de Saúl de cabeza Asensio con dos disparos el segundo dicen que es autogol pero bueno el dice que es gol así que pues el segundo para Marco Asensio ir Rodrigo que tiene mucha movilidad en ataque no nos olvidamos evidentemente Dani Carvajal que sigue siendo el mejor lateral derecho para mí del mundo del debut de Ceballos y de Gaya con buena nota y eso que faltan hombres que tienen que aportar el caso de Morata de Diego Costa pero toca no fiarse no porque aquí en España sabes Pacojo que pasamos del todo a la nada con una facilidad asombrosa sino lo que tú decías

Voz 0699 13:58 Mundial España hizo el más el mayor de los

Voz 21 14:00 ciclos comparar jugadores porque evidentemente Thiago es muy bueno pero no es Iniesta De Gea o Kepa son buenos pero no son Iker Casillas y Rodrigo es sensacional pero hombre difícil que llegue a la altura de del Guaje Villa así que será bueno ir piano piano para llegar pues muy lejos y ojalá como contaba con un Mundial en España en los próximos años en octubre recordemos amistoso en Gales y oficial en Sevilla ante Inglaterra ahí en noviembre oficial en Zagreb ante Croacia ayer muy deprimida y amistoso en Las Palmas ante Bosnia

Voz 0699 14:30 deprimida que puede durar la depresión un rato después del repaso que le pegó ayer la selección española el seis cero está en boca de todo el mundo aunque no fue el único resultado que se dio en la noche europea Bruno Alemany

Voz 0301 14:41 sí se jugó la selección de Bélgica ganó por cero goles a tres con doblete de

Voz 0699 14:46 de Lukaku embargó también de penalti

Voz 0301 14:49 Bosnia ganó por un gol a cero a la selección de a usted con gol de Diego es lo más interesante de los partidos en Europa pero hemos tenido también amistosos esta pasada madrugada ha jugado Brasil con Neymar empleos estrella dando tres asistencias dando a Brasil por cinco cero a El Salvador y también a jugadores en este caso en Colombia no ha podido pasar del empate a cero Lo Celso luego jugador del Betis ha sido titular

Voz 0699 15:09 bueno pues en noticia el fútbol a nivel global a nivel mundial que ojalá como hemos contado en dos mil treinta pueda ser el Mundial de España ahora es el SER Deportivos del resto del mundo

Voz 4 15:18 en mil novecientos setenta y uno el tenis cambió para siempre

Voz 6 15:21 que alguien dio un revés cogiendo la raqueta con las dos manos en la Liga también apostamos por la innovación para llevar el fútbol a lo más alto lo que permite sustentar esta industria de la que dependen más de doscientas treinta mil familias porque no seguir creciendo no es fútbol es la Liga

Voz 1 15:38 uno puede perder pueden

Voz 22 15:40 qué es lo ponen Sanjay húmedo cincuenta Isaías deja todo que nos hayamos de arsénico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 1403 15:50 poquitas líneas ICO empieza cree informa en tu banco en Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 15 15:59 a corto en Londres Mariano Lyon muy de Celso en París eso es porque no tienes la guía de la Liga de As la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información en todas las claves

Voz 16 16:13 Benger para que puedas ganar en ligas en tu quiosco la guía de la has producto recomendado por Cadena SER

Voz 17 16:21 en lo que hace es la quiniela con un bote de tres millones quinientos mil euros durante una reunión con los del trabajo da tiempo a que Clará te pase el boleto por debajo de la mesa ideas que sólo falta poner el pleno al quince y que hay un teléfono el declara pero no el del trabajo el otro

Voz 18 16:33 mientras la haces ya ganas esta jornada vote en la quiniela de tres millones quinientos mil euros tuvo una apuesta deportiva

Voz 23 16:39 por un euro con cincuenta la quiniela

Voz 0699 16:42 los directivos que son noticia en Valencia Mateo Alemán Pedro Morata sí ha dado una

Voz 1716 16:47 amplia visión y repaso a todo lo que ha sido el mercado futbolístico este verano fijando después de una inversión de ciento quince millones de euros en fichajes del Valencia una inversión altísima con la incorporación de Guedes por cuarenta millones de euros a última hora ha subido las exigencias deportivas para esta temporada y las fija así

Voz 24 17:07 os doy internamente tengo muy claro que la digan lo más importante por encima de otras competiciones necesitamos tener éxito en la Liga que es claro que el Valencia ha hecho un equipo para tratar de esta luchando por ser cuarto en la Liga

Voz 25 17:21 el cuarto en la Liga mínimo

Voz 0699 17:24 esa es la exigencia que marca el director general del Valencia después de la inversión hecha noticia la directiva del Valencia también la del Barça Adriá Albets

Voz 1415 17:31 sí porque cada año el Barça presenta el Observatorio blaugrana donde los socios ponen notas a diferentes cuestiones del club los socios del Barça por ejemplo valoran Pacojó con un siete los tres años de mandato de Bartomeu y le ponen un siete y medio a la última temporada del Barça en la que se consiguió el doblete y otro dato que llama la atención es que el ochenta y uno por ciento de los socios del Barça prioriza jugar bien a ganar todos los títulos de todo esto lo ha explicado el portavoz Josep Vives que también ha quitado importancia a que sólo dos jugadores del Barça hayan ido con la selección española al escuchamos sobreocupación preocupación

Voz 26 18:03 esta es nuestra preocupación que luego haya más jugadores drama se que fue en la selección española pues nos puede parecer bien nos alegramos por esos jugadores pero a nosotros lo que nos alegra profundamente es que al final esos jugadores pueden llegar al primer equipo

Voz 0017 18:18 bueno un Vives que por cierto ha repetido también que los jugadores del Barça entienden la necesidad del club de jugar un partido en Estados Unidos

Voz 0699 18:24 además hay Copa y Champions en Copa es noticia y son protagonistas los equipos de Segunda Óscar Egido

Voz 1643 18:28 hay diez que juegan hoy dos a las ocho que históricamente se en Madrid en la Copa debuta ante el Extremadura que viene sin delanteros también a las ocho Osasuna recibe al reos los dos técnico ganador oportunidad a los suplentes a las nueve tiene morbo a la vuelta de Nacho González a La Romareda hoy a sentar en el banquillo el Deportivo para jugar ante el Zaragoza a las diez de la Copa tiene que servir de bálsamo a tenencia de caddie que antes del comienzo de liga irregular y a las ocho Córdoba Nástic van olvidar que están en el descenso en segunda para intentar pasa

Voz 10 18:51 esta ronda las ha jugado el Barça femenino la Champions Adrià

Voz 0017 18:54 sí y ha perdido tres uno en el campo del PIC casi Burt de Kazajastán así que tendrá que remontar el próximo veintiséis de septiembre en el Miniestadi las chicas de Hansala

Voz 0699 19:03 vamos a lo que no es fútbol

Voz 0017 19:06 por ejemplo en baloncesto se ha celebrado esta mañana al sorteo

Voz 0699 19:08 el título de la temporada la Supercopa Javier Saisó

Voz 1982 19:12 a mediodía al Ayuntamiento de Santiago de Compostela el anfitrión Obradoiro jugará contra el Real Madrid viernes veintiuno de septiembre nueve y media antes a las siete el Barcelona se las verá con el Baskonia recordemos que la final será sábado siete y cuarto el actual campeón Valencia Basket no participa este año

Voz 0699 19:27 ya hemos conocido los Premios Nacionales del Deporte dos mil diecisiete a Sonia Lus

Voz 1914 19:30 repasamos lo más destacados que son un montón mejor deportista masculino Rafa Nadal deportista femenina la karateca Sandra Sánchez revelación el golfista Jon Rahm mejor joven la atleta María Vicente mejor equipo a las selecciones de hockey patines y mejor deportista iberoamericano el portero del Real Madrid Keylor Navas

Voz 0699 19:46 además hubiera puede contar hoy empieza en balonmano la Champions juegan Ademar y Fútbol Club Barcelona ayer a nosotros seguimos en juego hasta las cuatro con lo más cercano en el deporte en este deporte

Voz 1403 20:03 la vida está llena de secuencias es una película que

Voz 28 20:07 está bien contada no son tampoco

Voz 1403 20:09 me provoca demasiado entusiasmo pero que se ve en sede bien el tema sobre todo me parece apasionante por eso el cine se parece tanto a la vida digamos para mí tiene un defecto la película allí es un exceso de honradez Carlos Boyero los miércoles con Carles Francino en la gran pantalla de La Ventana SER Deportivos Madrid

Voz 29 20:43 pues seguimos en SER Deportivos en plan más cercano con la cualidad de Madrid el resto de cosas que nos Cochrane cerca o creemos interesante

Voz 0699 20:48 eh el miércoles por ejemplo Real Madrid Atlético de Madrid recuperan jugadores internacionales para preparar su partido ante el Athletic de Bilbao en el caso de Julen Lopetegui que ante el Eibar en el caso de ayer se presentaron siete jugadores con el Rayo hoy han sido dos con el Lega en la noticia del día la solicitud de la candidatura dos mil treinta por organizar el Mundial con los dos Campazzo que tenemos aquí en Madrid algo nos tocaría el metropolitano nuevo ahora mismo que el nuevo Bernabéu cuya reforma se somete a consulta de los socios del Madrid en la asamblea del próximo día veintitrés que hay que pedir un crédito y para eso hay que consultar si falla la candidatura para el Mundial como decíamos está la candidatura para la Euro de dos mil veintiocho también cuando no me olvido que la Copa Madrid tres para hoy un Alcorcón Extremadura a partido único ahí por ciento podemos dar ante el primer Madrid Barça de la temporada por un título en baloncesto hay que tener todos los respeto pero esa sorteado y Lauro la Supercopa se juega la semana que viene en Santiago el Madrid juega contra Obradoiro en semis el Barça contra Baskonia veremos si hay clásico en la final lo que hay seguros es ganas deberá Gabriel D son los nuevos del Real Madrid los nuevos en un partido oficial o Madrid que tiene poco retoque con respecto al año pasado viviendo la temporada que tuvo el año pasado para que pensaran el razón tienen todavía venga va a ampliar al resto voy a trasladar la pregunta que os estáis haciendo todos después del España seis Croacia cero Díez qué narices pasó en el Mundial de Rusia Antón Meana así por ahí muy buenas tardes hola qué tal Pacojó buenas tardes Adriá Albets sigue por ahí en Barcelona o la avería de nuevo

Voz 0017 22:25 aquí estoy de nuevo Antón existe alguna explicación alguna

Voz 0699 22:28 Expediente X que explica el cambio está en dos meses bueno

Voz 0231 22:30 yo creo que el Mundial llegó a España en un mal momento creo que no sólo la marcha de Lopetegui influyó en el rendimiento del equipo nacional en Rusia porque ya los amistosos con Lopetegui dejaron un sabor de boca extraño pero para mí el primer titular es que la selección española no estuvo pensando sólo en el Mundial para mí un Mundial es como el que va a opositar que tiene que estar encerrado estudiando no tiene tiempo a pensar en otra cosa que no sea en esa oposición y en el Mundial los jugadores de la selección hilo contamos en la SER estaban más pendientes de sus perras personales que Vegara en un campeonato del mundo que sí porque juega Iniesta Silva y no jugamos nosotros los jóvenes Piqué pensando permanentemente

Voz 0017 23:10 sus negocios y no en el fútbol se creó

Voz 0231 23:13 también mal ambiente por lo de Lopetegui pero para mí el principal problema es que España no estuvo mentalizada en ganar un Mundial IFO a Rusia como emborrachado de éxito cuando realmente no ganaban nada grande desde el año dos mil doce

Voz 0699 23:26 están Antón ya Adriá porque los dos estuvieron en Krasnodar con la selección porque estuvieron conviviendo todo el tiempo voy con ellos por eso Adrià yo te quiero preguntar lo mismo que nariz

Voz 0017 23:34 paso si para mí Pacojó también es un tema mental es decir es evidente que los jugadores que hemos visto estos dos días con Luis Enrique no son ahora mejores en Rusia no valían para nada no evidentemente no es un tema futbolístico para mí el fútbol es un tema en un alto porcentaje mental y me parece que tuvo una influencia no exactamente directa lo que pasó con con Lopetegui en la cabeza de los jugadores lo que no puede ser es que a dos días de empezar mundial eh tu jefe interponga sus intereses personales a los Comunes de la selección lo que hizo Lopetegui fue mandar un mensaje clarísimo a los jugadores de a mí me preocupa lo mío y la selección pues no tanto por eso priorizó irme al Madrid Hinault ganar el campeonato del mundo con con España me parece que eso afectó a los jugadores ahí se soltaron ahí les vimos a entrenar poco vimos muchas risas muchas cosas poco entrenamiento vemos sólo quince minutos pero lo que veíamos un poco entrenamiento serio y al final el cambio también es Luis Enrique evidentemente porque Luis Enrique es una una entrada

Voz 0699 24:37 por qué transmite emotiva

Voz 0017 24:40 ilusiona Ike sabe gestionar muy bien los grupos en este caso después de situaciones difíciles lo hizo con el Barça después de la etapa con el Tata Martino

Voz 0231 24:49 lo hace ahora con la selección diez les sale

Voz 0017 24:51 maravilla Antón Hierro

Voz 0699 24:54 le pitaban anoche los oídos porque muchos después de ver a Luis Enrique en el banquillo les señalaban como Huelva

Voz 0231 25:00 sí pero yerros una víctima cierro no quería coger la selección dijo que no dos veces la famosa mañana del adiós de Lopetegui al final cogió el equipo por responsabilidad con su federación con su país pero hierro por ejemplo no tuvo nunca vuestra relación con Luis Rubiales estaba allí y tuvo que comerse ese marrón pero realmente y cómo lo contamos en Dir acto no me molesta contarlo ahora como si fuéramos oportunistas lo de Krasnodar fue surrealista el equipo entrenaba fatal una sede en la que hacía cuarenta grados a las seis de la tarde ya entrenaba al equipo con una sensación de dejadez permanente en el entorno como que se hubiera entregado la cuchara antes de empezar torneo España iba de mal en en peor regular contra Portugal y luego ya fatal contra Irán contra Marruecos no fue superior a Rusia en el fútbol de verdad más allá de la posesión contra el equipo de Cheryshev en ese partido de de Rusia lo raro era que pensáramos que España va a ganar aquel Mundial viendo el día a día lo mal que estaba el equipo

Voz 0699 26:00 no es por señalar Adrià pero qué jugador que jugadores ves que en dos meses han cambiado su rendimiento del día la noche por lo que sea que mejora de forma porque con Luis Enrique está más cómodo por lo que sea

Voz 0017 26:09 no no yo lloro general veo a los jugadores mejor seguramente por lo que te decía por lo que transmite Luis Enrique de De puertas adentro porque también es verdad Pacojó que cuando haces varios cambios la selección por ejemplo dejas fuera jugadores importantes como como Jordi Alba algunos dan un paso atrás como Gerard Piqué como Iniesta como silba cuando se marchan algunos de los veteranos Yves que el entrenador apuesta por gente joven tú como futbolista tienes la sensación no tienes el interés de demostrar le al nuevo jefe que te quieres ganar un sitio en la selección que necesita y que debe ser titular en este equipo por lo tanto eso también influye cuando cambian al jefe el jefe deja fuera algunos veteranos y apuesta por la gente joven pues jugadores como Asensio como Isco también dan un paso más

Voz 30 26:55 eh del que vimos ya en en Rusia

Voz 0017 26:58 así que por ejemplo por eso vimos a jugadores como Saúl que se han salido en estos dos partidos con con Luis Enrique porque en Rusia Saúl no jugó ni un minuto en todo el Mundial en los partidos oficiales e incluso por ejemplo a De Gea leves con más confianza pero por un tema mental porque un bono en Rusia el portero tenía un bloqueo absoluto in necesitaba también un cambio

Voz 0699 27:19 eso era eso era el agua de Krasnodar porque verdad es que no no

Voz 0231 27:23 sí sí sí quería decir una cosa Pacojo

Voz 0699 27:25 dime que lo dijo Adrià ahora no que el el grupo

Voz 0231 27:27 se quedó muy dividido con lo de Lopetegui pero por ejemplo el hecho de que El Vestuario hubiera que no había demasiado movimiento en la pizarra de hierro hizo que los jóvenes no se resigna a no que iba a morir el equipo con sus ideas claro aunque al final no jugó Iniesta en Rusia y luego yo creo que por ejemplo se puede señalar que ya no está en la selección el comportamiento de Gerard Piqué en el Mundial de Rusia Piqué no fue capitán no fue veterano estuvo completamente a su bola todo el Mundial cuando un equipo está mal necesita que los líderes de un paso al frente y no

Voz 0699 28:01 de Busquets Iniesta pero posible

Voz 0231 28:04 de Piqué que es más de dar un par de gritos Si poner a la gente en su sitio estuvo pensando en otros temas y eso también influyó en el mal mundial España a mí

Voz 0017 28:12 jo si me dejas muy rápidamente es preguntadas por el culpable yo creo que a Fernando Hierro casi casi habría que hacerle un monumento porque hizo lo que lo que pudo y es verdad que al final no tocó mucho para intentar no cambiar mucho las cosas pero cogió un cargo que él no veía claro como decía Meana para mí el culpable primero es Lopetegui por lo que hizo después los jugadores porque al final sin el líder también de la talla que son estos jugadores pueden dar un paso adelante son

Voz 0699 28:38 ha hecho una cosa de menos de Krasnodar el desde Krasnodar con amor e lo demás la verdad de caras no darnos obra todos y más viendo lo que estamos viendo después de Krasnodar gracias Adrià adiós No te muevas Anton por cierto hablando de la selección quiero que escuchen seis he a David Silva qué es noticia por la parte humana por explicar en la BBC Gary Lineker lo que han sido los problemas con su hijo recién nacido y la influencia que han tenido en la temporada pasada

Voz 1484 29:06 yo sigo pues las etapas como todos

Voz 0699 29:09 no es es Induráin el mejor es mejor escuchar al Silva abocada a Indurain ser escuchemos otra vez que como que no va a decir lo mismo que Silva no lo vamos a escucharnos valor ordenador bueno pues nada luego lo escuchamos la más tarde Silva decía que lo ha pasado muy mal con su hijo que la enfermedad la han tenido mucho más pendiente de crío y que lógicamente lo tenía en España y que eso derivaba en que no estuviera centrado en su juego la verdad es que Silva ha estando muy sincero en esa entrevista con

Voz 31 29:36 vamos a lo más cercano ahora

Voz 32 29:41 el servicio

Voz 1914 29:44 de Intel

Voz 0699 29:46 ya si el sistema cuando juega en nuestra contra porque es difícil bueno va al Real Madrid el Madrid que ya prepara con Julen Lopetegui el partido ante el Athletic de Bilbao Meana

Voz 0231 29:56 sí ya prepara ese partido van a entrenar hoy por la tarde pensando en San Mamés un partido que va a jugar Thibaut Courtois va a jugar Courtois en San Mamés porque Lopetegui ha elegido al belga como el portero titular del Madrid este año es una decisión que no sorprende que más o menos todos teníamos clara pero ya se la ha comunicado a sus dos porteros a Courtois ya Keylor Navas que confían los dos que le gusta mucho que porque eso no es mentira pero que el que va a jugar más minutos el que va a enlazar más partidos seguidos en la Liga y en la Champions y en definitiva el titular es Thibaut Courtois esto no le molesta que porque no le parece justo pero no le queda otra opción Pacojo que asumirlo agradecen tanto Courtois como Keylor la franqueza con la que Lopetegui habla del tema en privado desde el primer día va a tener activo a Keylor todo el año porque realmente le parece un portazo para este Real Madrid pero tiene que tomar una decisión aquí no la quiso hacer pública la semana pasada en El Larguero en ese estudio en el que estás

Voz 25 30:54 si la hecho en privado

Voz 0231 30:57 lo ha comunicado a los dos por tanto Keylor y Courtois ya saben que con alternancia en la portería sí pero que al peso va a jugar muchos más partidos Courtois que Keylor esta campaña

Voz 0699 31:08 sigue contra el Athletic Club de Bilbao juega Courtois como se lleva Muniain con Lopetegui Antón

Voz 31 31:13 pues bien no hay en todo el mundo de los con Rubiales yo creo que si bien con todo el mundo bueno Muniain hablado esta mañana de Julen Lopetegui es decir el entrenador rival este fin de semana visto por uno de los hombres

Voz 9 31:26 es eh que va a ir contra él

Voz 0783 31:29 sí por supuesto veo le veo muy capacitado para para hacer las cosas bien y le deseo toda la suerte del mundo después de de este partido del sábado serán lo mejor que siempre que le vaya bien pues me me haré por él porque hemos vivido juntos e una etapa bonita en la selección sub veintiuno y en categorías inferiores y tengo buena relación con él

Voz 0699 31:51 vale pues toda la suerte del mundo a partir del domingo lo que no parece ir con mucha suerte es el partido entre el Girona y el Barça para jugarse en Estados Unidos

Voz 0231 31:58 para nada es una situación que tiene muy nervioso a Javier Tebas porque en la sede de la Liga lo cierto escuchan La Ser a esta hora de la tarde y me gusta que lo hagan lo llevan preparando desde hace mucho tiempo tienen todo preparado para el Girona Barça de enero en Miami cuando digo todo es de de marketing hasta la las octavillas que repartan en el campo hasta los viajes que ya han comunicado a la afición del Girona que quiera estar en el Hard Rock Stadium ellos siguen trabajando pero se han encontrado con que ni la Federación ni el Gobierno creen que ese partido se deba jugar en Estados Unidos es decir que si por un casual la Federación terminara cediendo y accediera que un encuentro de la Liga se dispute en Estados Unidos cosa que yo pongo en duda porque Rubiales no quiere me cuesta creer que sea el Girona Barça porque encima hoy en esa reunión que han mantenido Pedro Sánchez Infantino ir Rubiales en La Moncloa el Gobierno le ha dicho a la Federación que piensa lo mismo que no es el mejor partido para jugarse o al menos eso dice la Federación es la versión de la Federación después de ese encuentro entre Rubiales si Pedro Sánchez así que aunque Tebas está muy seguro de que el partido se va a jugar se ha encontrado con gente que puede bloquear ese partido como la Federación que no tiene tan claro que se deba jugar un Girona Barça tal y como está el tema político en Cataluña

Voz 0699 33:19 a la gente de la Liga nos escucha un saludo a la gente de la Liga ya la gente que no es de la Liga también un saludo a todo el mundo yo yo tanto Messi si decir de también

Voz 0231 33:27 he consultado ayer con la MLS irnos decían en Estados Unidos que ellos no tienen muy claro que se pueda llenar un Girona Barça en Estados Unidos que el tirón del Barça es máximo y Massey va Messi pero que cuesta llenar partidos en verano entre el United y el Madrid o entre el Bayern de Munich y el Manchester City que un tirón de un Barça Girona no tienen tan claro la MLS y la Federación de Estados Unidos que pueda ahí en un campo con más de sesenta y cinco mil espectadores como es el de mañana

Voz 0699 33:58 sí porque competiría con otras ligas con la NBA etc etc bueno de llamó moviendo según vayan pasando las cosas vamos con tanta hasta luego Antón

Voz 0231 34:05 gracias chao son el Madrid de la Federación

Voz 0699 34:08 bueno lo que va goteando de la reunión esta mañana con Infantino Pedro Sánchez y Luis Rubiales del Atlético de Madrid hay que hablar de la recuperación de lesionados de cómo han venido los jugadores de las selecciones que hay que escuchar a Griezmann Fullana

Voz 1415 34:19 sí porque Griezmann no entiende que no esté en la terna de candidatos de él debe este esta temporada por ende tampoco entiende que no haya ni un solo futbolista que sea campeón del mundo entre los tres finalistas pero eso si a él le brillan los ojos cuando piensa en la necesidad de ganar el Balón de Oro que entrega además la revista francesa France Football evidentemente es uno de sus sueños

Voz 0198 34:37 me molesta por lo ves no porque de Premià de de la FIFA Hay ya como dije no que no haya ningún francés algo raro no pelo pero bueno nosotros a lo nuestro intentar al hacerlo lo mejor posible

Voz 0699 34:50 para entrar en una votación es muy raro que que noventa

Voz 33 34:52 entre los tres candidatos que no entro black entre los cinco mejores porteros que seguramente de estamos hablando de de uno de los mejores sino el mejor portero del mundo

Voz 0198 34:58 son cosas que pasan nosotros no podemos hacer nada más intentamos hacer lo mejor posible es verdad como he dicho que olas que es el para mí el mejor del mundo no porque esta en mi en mi equipo pelo he estado grabando especial ilusión porque lo da un periódico como el equipo no me da a algunos porque tiene más prestigio no a ellas con muchas muchos jugadores una historia increíble entonces sí me da me da más estrellitas en los ojos no pero veremos como he dicho no yo no puedo votar en veremos qué pasa

Voz 1415 35:32 bueno pues evidentemente tiene ganan seguidismo de ganar ese Balón de Oro tiene todavía meses por delante para intentar convencer a los que van a votar Griezmann que va a ser titular este fin de semana ante el Eibar en la punta de ataque junto a Diego Costa ensayos Simeone con la defensa titular con Juanfran con Jiménez Godín ICO Lucas ha regresado Savic con una fuerte contusión muscular que le ha provocado un hematoma en la pierna no podría jugar igualmente del partido porque estaba sancionado sabes que también está de baja días Vitolo no se está recuperando y difícil para que juegue ese partido y además Correa que va a regresar del Báltico en Argentina no jugó por unas molestias en la rodilla de momento trece futbolistas tiene Simeone ahora mismo cuando recupere luego a Saúl y más pues se se incrementarán hasta las catorce o quince futbolistas pero tiene dudas momentos un parte de guerra Majestad preparado cuidado que a lo mejor entras en la convocatoria

Voz 0699 36:17 no no no me veo preparado para bajar las cosas gracias

Voz 9 36:20 luego prepara de tu resto de equipos de Madrid presentaciones

Voz 0699 36:23 Leganés doble presentación recuerdos Fecha doce de septiembre en recuerdo fecha porque estamos en fechas de presentaciones tardías hoy han sido Sabin Merino ir Recio Óscar Egido

Voz 1643 36:31 sí dos que llegaron en el último día de dado Sabin jugador del Athletic de Bilbao que firma por dos temporadas que tiene el Athletic de Bilbao uno de repesca el treinta de junio de dos mil diecinueve Recio ex capitán del Málaga que ha firmado tres temporadas más una opcional llegaron al último día de mercado los dos saben por los problemas en la parte izquierda de Leganés porque carnés está lesionado que había recaído de su lesión porque si manos que no acaba de Brands de hecho así mano es que el pasado viernes le operaron en Barcelona al doctor Cugat de los isquiotibiales y hasta dos mil diecinueve nos espera que el argentino está de nuevo en el Leganés sabiendo todo Moses un antiguo sueño del Lega que llevaba dos temporadas intentando que jugara en Butarque Ivor Phil lo han conseguido ir Recio ha llegado alega que este verano ha sido atípico para el Leganés en el centro del campo ya que durante todo el periodo estival han estado a expensas de si salía o no salía Gabriel finalmente el Benfica el martes antes de que cerraran mercado el último día acabo llegando Recio son además situaciones similares en cuanto que han salido del club de sus vidas Say Merino ha salido de Lezama toda la temporada en el Athletic de Bilbao Recio quitando un periodo que suelen Granada capitán del Málaga durante toda su vida Recio además es sabe

Voz 34 37:35 de lo que es estar ahí abajo en puesto de descenso

Voz 1643 37:38 cómo está ahora mismo al Leganés el año pasado en Málaga bajo él dice que espera que esta situación alega sea distinta

Voz 0699 37:43 lo mejor de complicado

Voz 35 37:45 hoy es más complicado entrar en nada el sobre todo pero que creo resultado a Companys lo creo que que no es otra que partido sobre lo primero el el equipo mereció algo más que nada eh ojalá que como te digo puede a partir de este domingo Sao capaces de de empezar a sumar de tres Quique todos en poco mojando

Voz 1643 38:04 los dos disponibles para Pellegrino si quiere que debuten el próximo domingo a las doce de la mañana en Butarque en es el Villarreal en el que el saque de honor lo va a hacer Blanca Poza esa socia de Leganés que ha superado un cáncer en Leganés sede es muy bueno algunos detalles ya tenía trallazo con ella de que el

Voz 0699 38:21 domingo agallas acatar la escuchamos en SER Deportivos verdad que muy buen recuerdo de

Voz 1484 38:26 de esa entrevista y sobre todo de la recuperación dos protagonistas en el Leganés y uno enero

Voz 0699 38:30 Getafe David Soria el portero titular de Bordalás que ha sido el que hablamos

Voz 1484 38:33 mañana Miguel orejas se ante los medios una semana especial para él Pacojo el domingo vuelve al Sánchez Pizjuán donde jugó tres temporadas en el primer equipo ganó dos Europa League David Soria espera un partido difícil en Sevilla y asegura que el Getafe tiene que hacer todo bien para sumar algún punto

Voz 1896 38:48 que que son campo que va parir de visitante muy muy complicado donde donde la ficción eh alienta mucho a

Voz 4 38:54 el equipo y ello bueno el que hay que tener

Voz 1896 38:57 momento de de saber sufrir y saber que vamos a jugar contra un equipo grande que hay que hacer todo todo bien tanto en defensa como como hay que estar acertados y bueno y tener esa San José pizca de suerte que desde hace falta para ganar también en nuestros campos

Voz 0699 39:12 al partido no llegan por lesión Ignasi Miquel ni

Voz 1484 39:14 Vergara aunque este último ya entrena con el grupo el que sigue al margen es Mauro Arambarri y tiene pinta de que tampoco va a estar la buena noticia Pacojo es que hoy entrenó con normalidad hechizo Zola después de que el lunes tuviera que ser retirado del entrenamiento por una lesión en el tobillo

Voz 0699 39:26 mejor siempre concluye la información de una buena noticia y tengo más buenas noticias en este SER Deportivos que al final hasta puede ser

Voz 31 39:32 en poco Operación Triunfo ahora explicó

Voz 5 39:37 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluir Ter arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 7 39:50 vive la emoción del fútbol americano das tu podcast de fútbol americano tuvo sido hubiera jugado fútbol estos días de espera vivo aquí con nosotros todo lo que pasa en la NFL cambia nosotros entrenamos dos veces al día con cuarenta grados entero el de todas las novedades culta dunas entregas cada miércoles desde las seis cinco en Canarias nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los Xavi pronto en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes y en vos y adopta un taxi

Voz 36 40:32 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la mío en Facebook

Voz 1914 40:44 claro oyente quietos yo he compuesto

Voz 37 40:47 además me cae la cara más eh con todo personas que entraba el olmo junto a los relatores tanto los que son ido entró

Voz 38 41:26 bueno sí o tu enjundia

Voz 31 41:40 venga vamos al tiempo que todos los miércoles dedicamos en exclusiva el deporte femenino en este SER Deportivos hoy es un día histórico porque Toni López muy buenas tardes

Voz 4 41:49 hola Pacojo qué tal porque hoy empieza una competición oficial la primera competición oficial del fútbol sala femenino ávido torneos que ha organizado la boca avalado o mejor dicho a la UEFA y la FIFA torneos amistosos pero es el primer torneo oficial organizado por la UEFA el grupo A D S preeuropeo de esa antes a la fase final que va a jugar a España en el grupo A están España Italia Polonia Rumanía es el Leganés en el Pabellón Europa estamos pues con dos protagonistas que que esta tarde a una jugar el primer partido contra Rumanía en eh a las seis y media con Pons Claude muy buenas

Voz 25 42:23 hola buenas tardes muy con padres González peques

Voz 4 42:26 jugadoras qué tal muy buenas pegue hola buenas tardes ya te escuchan aquí en Ser Deportivos por trimestres que van a hacer historia esta tarde Paco

Voz 0699 42:32 Quique juegan en un rato que son las tres y cuarenta y dos minutos seleccionadora nerviosa e ilusionada cómo estás

Voz 25 42:40 bueno pues estamos muy ilusionada así con muchas ganas ya de empezar el torneo la verdad es que estos últimos días ya se notaba a esas ganas de decir bueno vamos a a los partidos que sí que es verdad que jugar una una competición oficial pues nos ha llegado nosotros hemos tenido esta oportunidad nosotras nada preparadas para afrontar

Voz 0699 43:00 el partido Patricia sois conscientes de que estamos en un día para la historia

Voz 34 43:03 el fútbol sala español y bueno es todavía no lo sé a ver para nosotros es un partido con la selección española digamos que oficial lo no para nosotros son igual es lo único que sabemos las repercusiones que tienen esto de cara sobre todo al al exterior eh

Voz 0699 43:22 por qué ha costado tanto llegará esto a la oficialidad en un torneo para el fútbol sala femenino a nivel de selección

Voz 25 43:29 bueno supongo que el apoyo que que necesitamos no llegado hasta ahora pero bueno nosotras seguimos llevamos

Voz 9 43:35 este tiempo trabajando para para que llegue este momento

Voz 25 43:37 no hay nada ahora que llegado pues aprovecharlo intentar clasificarnos que ese es nuestro principal objetivo

Voz 0699 43:44 Patricia me vas a perdonar España tiene una tradición de muy buen juego en fútbol sala masculino yo vosotros higo menos en entonces quiero que me cuentes como soy vosotras

Voz 34 43:52 pues creo que ese es un pecado ya te estás perdiendo

Voz 0699 43:55 hoy es un PIB lo ideal que que ya prometo que reformar en el futuro

Voz 34 44:00 vale pues bueno pues como has dicho yo creo que España en todos los deportes tenemos sobre todo como arma la garra que tenemos creo que todos los deportes España es muy correoso muy guerrero y creo que eso lo que no representa muchísimo otra