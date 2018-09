Voz 1 00:00 vuelta a España dos mil dieciocho en la Cadena SER conectamos con nuestros enviados especiales

Voz 3 01:02 vuelta a España dos mil dieciocho las eh

Voz 4 01:09 hacer deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incurre arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 5 01:20 cómo

Voz 6 01:24 vi hasta Biceleste cadenas de las que no puedes desprender T camisas carreras son cadenas que te obligan a hacer regiones lo que es quien has sólo hay una cadena que trabaja pues tu libertad a

Voz 1 01:41 son las ocho en Canarias consenso estamos

Voz 6 01:45 a ser la única Cabinda que libera

Voz 7 01:55 eh sigue la cadena sociales roza la guía en Facebook Cadel

Voz 1663 02:12 sí

Voz 0802 02:15 muy buenas tardes la Cadena Ser en seguimiento de una jornada que se presume muy importante no decisiva pero casi para esta Vuelta Ciclista España que finaliza en apenas cuarenta y ocho horas es la décimo novena etapa de la Vuelta Ciclista caña Lleida y Andorra natural digan la verdad es que es un terreno la mayoría ascendente casi siempre pero sí sólo hay una cota puntuable pero vaya acota es el Col de La Rabassa son dieciséis kilómetros de ascensión con una pendiente media del seis coma seis por ciento lo más duro al comienzo de ese puerto ya tenemos a fuga pero que en principio no va a ir a ningún lado porque el pelotón está cada vez más cerca que a todos la africano graves Xavier encabeza con unos segunditos de ventaja sobre el pelotón principal eso provoca que no se ha formado la fuga del día por lo que están viniendo a mil por hora Roberto Torres comentarista de la Cadena ser muy buena muy buena y eso es bueno para quién malo para bien

Voz 9 03:09 bueno pues es bueno para el que quiera hacer daño al líder supuestamente pero sobre todo para quienes te bien de forma rápida en llegan tocados este puerto el que más fuerte está seguramente pues es el que más beneficios saque yo creo que Movistar es el que un poco es el beneficiado de aquí no creo que lleguen arriba pero si no hay que pensar en las bonificaciones que a Valverde le vendría muy bien y esta llegada como casi toda la vuelta le viene bien

Voz 0802 03:34 como es el puerto Robert porque son dieciséis kilómetros de ascensión lo más duro al principio no

Voz 9 03:39 sí yo creo es un puerto más rompe tiene tenemos L

Voz 10 03:42 en bonificar hable abajo que es importante pero

Voz 9 03:46 Paul está demasiado cerca de principio del puerto para mí es muy duro muy duro al principio luego tiene un descansillo que los correos que sepan regular pueden volver a entrar hiló su puerto la verdad es que es todo ha al mismo nivel boato va muy tirado muy tirado eso sí una carretera que Sagarra mucho quince kilómetros de su vida para escaladores puros pero ya veremos va para mí para los colombianos Un buen día

Voz 0802 04:09 bueno pues es un buen día para los colombianos les van este tipo de puertos atrapados los dos corredores que han que eran cabeza de carrera pelotón Grupema noventa kilómetros para la línea de meta cositas de la línea de salida Cuadrado inalámbrico muy buena

Voz 0298 04:21 la Iñigo qué tal buenas tardes bueno pues hoy hemos partido de Lleida la localidad natal de el múltiple campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez le hemos visto subir al autobús del Quick Step para hacerse una foto con Enric Mas que estar cero en la general mucha expectación alrededor de Movistar hemos hablado con su director Pablo Lastras que en los analiza como el puerto Easy La de hoy es una jornada para reservar o para atacar con todo

Voz 11 04:40 sí lo conocemos conocemos bien entrará en de entrenamiento y muchísimos corredores y la subida va a estar emocionante hasta el final y ojalá eso que vamos a pensar en el rock hay que aprovecharlo cada día hay más solo las diferencias al final igual que tenga su

Voz 1025 04:53 a malo bastardo veinte segundos por arriba

Voz 12 04:56 noventa segundos por abajo el hecho de que de poder ganar la Vuelta a España a favor o en contra entonces hay que aprovecharlo cada metro

Voz 0802 05:03 a A49 kilómetros en la primera hora que se dice pronto en fin aquí lo dejamos cuando quedan todavía noventa kilómetros para que concluya esta jornada volvemos a lo largo de toda la tarde con más ciclismo con más vuelta los enviados especiales de la Cadena SER hasta luego

Voz 3 05:16 vuelta a España dos mil dieciocho las

Voz 1704 05:37 hola qué tal aquí empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya la hagas a través de la radio de dispositivos móviles de la página web tres W Cadena Ser punto com hoy Huesca se viste de gala cita histórica en el Alcoraz recibe por primera vez un partido de Primera División a las nueve Huesca Rayo abre la jornada número cuatro Mañanes intensa jornada de sábado al a un Atlético Eibar a las cuatro y cuarto Real Sociedad Barcelona las seis y media Valencia Betis y a las nueve menos cuarto Athletic Club Real Madrid han hablado los entrenadores en la previa y si algo ha dejado claro Lopetegui una vez más es que no le gusta el partido de Estados Unidos

Voz 13 06:10 bueno yo ya me han manifestado respecto desde voy no soy partidario evidentemente de que ocurra precisamente porque yo creo que todos los equipos deben de tener también jugar en los mismos campos y creo que eso no lo que hace es beneficiar la la igualdad de la competición

Voz 1704 06:24 juega el PSOE en Francia las nueve menos cuarto recibe al Santa Etienne y juega el Dortmund rival del Atlético de Madrid en Champions ante el Eintracht de Frankfurt como ayer jugó el Atlético femenino también en Champions empató a uno ante el Manchester City hay esperanzas para el partido de vuelta de vuelta poder pasar a octavos de final fuera del fútbol se está jugando en Francia las

Voz 14 06:43 semifinal de Copa Davis primer punto pery Pablo Carreño de momento pinta mal la cosa porque hemos perdido el primer set y en el segundo está dominando Francia cinco a cero así que parece que este primer

Voz 1704 06:53 junto Samir para los galos baloncesto fase de clasificación para el Mundial dos mil diecinueve séptimo partido a las seis Ucrania España de momento pleno de victorias de los hombres de Scariolo en la Vuelta a España décimo novena etapa se llegan a Tailandia a La Rabassa ciento cincuenta y siete kilómetros penúltima batalla de montaña antes de mañana Andorra el domingo la etapa de Madrid Simon Jet sigue como líder en Fórmula uno Gran Premio de Singapur estamos con los segundos libres de momento mejor tiempo para Kimi Raikkonen segundo Hamilton tercero gotas cuarto Carlos Sainz que está completando el momento unos buenos entrenamientos libres son las tres y siete comenzamos SER Deportivos

Voz 15 07:27 el vedad la pedalada kilómetro a kilómetro de pues actúa puerto de etapa en etapa fuera el esfuerzo los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas Loterías patrocinador principal de la Vuelta por un deporte que

Voz 16 07:46 la forma el Mundo a los que no pestañear en los penaltis los que gritan

Voz 1 07:50 pues sin complejos a los que no quieren perderse ni un par

Voz 16 07:52 tiró hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 17 07:56 viola a tener todo el fútbol toda la única toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 18 08:08 tú en Londres María dio muy deshielo Celso en París eso es porque no tienes la guía de la Liga veas la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información en todas las claves

Voz 19 08:21 vivir para que puedas ganar en tus ligas en tu quiosco la guía de la Liga de As producto recomendado por Cadena SER

Voz 1704 08:43 lo es uno de los grandes partidos que se pueden ver se han enfrentado en casi doscientas ocasiones entre todas las competiciones un escenario inmejorable y el Real Madrid pues a seguir la buena senda de este inicio de temporada ese Athletic Club Real Madrid mañana veinte cuarenta y cinco Antonia la muy buena hola qué tal Escorial y con esa intención la de seguir por el buen camino ha salido lo Criteria sala de prensa a decir que Antón pues eh

Voz 0231 09:04 a que todos están disponibles ha entrenado incluso Vinicius dice el entrenador que sólo piensa en el Athletic Hinault en la Champions del miércoles contra la Roma van a jugar de inicio Benzema Gareth Bale el portero será Thibaut Courtois aunque nadie le ha preguntado por ello a Lopetegui en la rueda de prensa la duda está en el centro del campo porque según el entrenador

Voz 13 09:22 todos son titulares claro que los hay y tengo veinticuatro titulares indiscutibles en mi plantilla cualquiera puede ser titular sí siempre trataremos de buscar las mejores soluciones para cada partido es evidente que cuando pasen los partidos habrá jugadores que jueguen más que otros que jueguen menos pero en mi cabeza pasa porque tengo una plantilla equilibrada preparada hay que en una temporada larga y exigente donde los despertador es suenan cuando uno menos lo espera todo el mundo tiene que estar preparado con la mentalidad de indiscutible

Voz 0231 09:53 mañana empiezan las curvas Andry que termine septiembre en Madrid va a jugar contra el Athletic de Bilbao contra la Roma también en el Pizjuán ir recibirá al Atlético del Cholo

Voz 1509 10:02 es casi nada gracias Meana y en Bilbao que es espera que ha dicho Berisha

Voz 1704 10:05 eso es el primer gran partido de la temporada en San Mamés Verónica Gómez hola

Voz 1509 10:09 la muy buena así el más esperado de cada año y además esta vez llega después de una larga sequía de tres semanas sin partidos así que ganas sobran tanto en la plantilla como entre la afición lo bueno de este parón es el tiempo que han tenido para recuperarse tanta Aduriz como Iñigo Martínez ambos están al cien por cien y podrán jugar de inicio Berizzo no va a dar la convocatoria hasta mañana pero no habrá grandes cambios quizá alguno en el centro del campo buscando compensar al equipo porque el argentino quiere creación para dominar pero sin un segundo de despiste

Voz 0513 10:36 enfrentamos un gran equipo que va a aprobar nuestra fuerza y debemos creer en lo que hacemos cuando tú dominas al al Real Madrid casi que es el momento más peligroso para ti mismo porque cuando la pierdes disparan hacia adelante con mucha velocidad a nuestra posesión y quería darle una gran vigilancia

Voz 1509 10:53 sí sobre el Real Madrid sin Cristiano ha dicho que individualmente pierde pero que como equipo lo demás polivalente y que ha crecido en ese sentido porque juega menos condicionado y con más opciones

Voz 1704 11:03 gracias Vero nueve menos cuarto en San Mamés a las cuatro y cuarto mañana el Barça visita a uno de esos campos que tan mal soledades de que la Real Sociedad volvió a Primera División ocho partidos de Liga en Anoeta tan solo una victoria del Barça Adriá Albets hola

Voz 0017 11:15 hola qué tal el lío ha hablado Valverde sí ha dicho que mañana va a haber cambios en el once del Barça llega el momento de las rotaciones porque al equipo azulgrana le esperan siete partidos en veintitrés días Valverde tiene claro que tendrá que gestionar el desgaste de la plantilla es sobretodo de los internacionales tras el parón de selecciones por eso por ejemplo ha dejado Arthur fuera de la convocatoria porque viene de jugar con Brasil aunque si está Coutinho se han quedado fuera también los lesionados Dennis Malcolm y Samper además de leña vuelven Rafinha hay Vermaelen la gran noticia para el Barça eso sí es que Messi está al cien por cien porque se ha quedado en Barcelona estos días e igual que Piqué Jordi Alba éstos no van a descansar mañana pero sí como digo habrá al menos un par o tres de cambios en el equipo a pesar de que Anoeta lo sabe Valverde lo decías ahora es un campo complicado

Voz 22 12:00 para nosotros es un partido difícil históricamente difícil el año pasado ganamos óptimos ese maleficio de tanto tiempo sin ganar pero nos costó mucho vamos a ver ellos un equipo

Voz 23 12:10 que que mantiene la calidad que tenían el año

Voz 22 12:12 anteriores verdad que han cambiado bastantes jugadores Ike también ahora que es estar poco o condicionados por por lesiones que han perdido la pretemporada pero no en cualquier caso su rival peligroso

Voz 0017 12:22 advierte Valverde de los peligros de esta real de Garitano y también de lo que va a suponer jugar en el Nuevo Anoeta sin pista de atletismo y con el público muy cerca de los jugadores algo que sin duda añadirá dificultad al encuentro para un Barça que viaja esta tarde a las siete a San Sebastián

Voz 1704 12:37 ya además precisamente están pendientes de eso en San Sebastián preocupación por el césped cuando llegue a la hora de la verdad Roberto Ramajo qué tal muy buenas

Voz 1825 12:44 hola qué tal es con muy buenas preocupación ya ninguna sobre todo cuando escuchamos al técnico de la Real Asier Garitano esta mañana la Real ha hecho la primera y única sesión en su nueva casa sin pista de atletismo Icon césped nuevo escucha lo que dice el técnico de la Real cuando le preguntamos por el césped

Voz 24 13:00 el más ha entrado en nada la verdad antes que está francamente bien mañana me imagino los últimos preparativos para poder cortar eh no no habrá es en en en este aspecto para para ninguno de los dos equipos

Voz 1825 13:15 más preocupados está en la Real por la plaga de lesiones especialmente en ataque finalmente no ha podido recuperar a tiempo no ha pasado la prueba esta mañana y Sandro Ramírez ni tampoco William José tampoco podrá jugar andaluza en ataque Garitano jugará con lo que

Voz 1704 13:28 tiene gracia Ramajo el primer partido de mañana se juega la una en el Wanda Atlético de Madrid Éibar ayer contábamos que pinta que Godín no juega jugarían Lucas y Jiménez es que el Atlético este año tiene una profundidad una profunda de plantilla que otros años no tenía Miguel Martín Talavera muy buenas que tales muy

Voz 1576 13:44 las es verdad pero precisamente como tiene mejores futbolistas y son más caros tiene una plantilla más corta eso lo tiene claro Diego Pablo Simeone por eso con las ausencias del virus FIFA ha venido áreas lesionado ha venido a pesar de esta sancionado también Stefan Savic lesionado se lesionó en su día Víctor Machín Vitolo bien el parón por lo tanto sólo tiene SCO dieciséis jugadores de la primera plantilla los chavales van a completar la lista de dieciocho para medirse mañana ante el Eibar es consciente de que la plantilla es corta y el porqué es corta Diego Pablo Simeone ilegal gusta ese desafío

Voz 25 14:19 nosotros con el club aceptamos el desafío y la dificultad que podía tener en cuanto a una plantilla corta pues el sabor que cuando esté todo su competitivos competencia muy importante igual eso va servirá al equipo eso lo sabía nosotros como club y obviamente asentados en ese sentido de fuerza

Voz 1704 14:44 gracias hasta la enfrente el Eibar de Mendilibar que no se fía de ese dubitativo inicio del Athletic

Voz 26 14:49 de Madrid es un equipo que que tampoco lo hace falta jugar bien lo para normalmente defienden bien el hacerles ocasión de gol ya el cincuenta pero el trabajo está ahí eso ya no es un equipo grande que cubren trabajar hay quien como destacó por pequeño te crees o te haces sentir como ellos dentro el juego porque estas cuando tanto como ellos te sorprendentemente bueno y luego ya gas y que ya no puedes hacer absolutamente nada es difícil

Voz 1704 15:16 en Mestalla dos equipos atractivos de ver desde las seis y media Valencia Betis que contamos del partido Pedro Morata muy buenas

Voz 1716 15:22 hola qué tal Jorge le aprieta la soga un poquito en el cuello al Valencia dos puntos de nueve que que se han disputado hasta el momento Garay Copeland no van a ser de la partida están fuera por lesión con Velandia prácticamente recuperado con Dovi en principio sí es posible que juegue Gameiro seguramente también va a ir convocado Guedes podría jugar Jaume en la portería para darle rotación puesto que viene neto con jet

Voz 1704 15:45 también hay que esperar a ver cómo llegan de

Voz 1716 15:47 los partidos de selecciones Rodrigo Cheryshev y Carlos Soler para ver si le da rotación uno Marcelino García Toral enfrente el Betis que lleva cuatro puntos de nueve no serán de la partida ni federal ni William Carvalho Sidney seguramente va a jugar por federal Marcelino se centra única y exclusivamente sin pensar en la Champions en la Liga que llegan llevan sólo dos de nueve puntos

Voz 27 16:07 toda nuestra atención va a ser fijada en este partido en la situación en la que estamos necesitamos ganar venimos además de tres partidos de Liga sin ganar por eso tenemos que centrar toda nuestra atención

Voz 1704 16:18 gracias Pedro hoy en Huesca os lo decíamos no se olvidará fácil este catorce de septiembre el día en que la capital oscense vieron por primera vez fútbol de Primera Luisa va días qué tal muy buenas qué tal

Voz 1025 16:28 como buenas tardes pues efectivamente porque se prepara para vivir un día histórico es el primer partido en El Alcoraz y en primera división en tiempo récord se han hecho las obras aunque Se están dando a estas horas todavía los últimos retoques los madrileños todavía no ha puntuado el Rayo lleva cero puntos pero un partido menos los de Leo Franco llevan cuatro Jovanovic Camacho si son bajas en el Huesca Leo podría repetir el mismo once las tres primeras jornadas y Míchel va a poder contar con sus flamantes fichajes el final del mercado fue intenso trámites que Gálvez bebé alegría junto a Hezbolá Raúl de Tomás están en la convocatoria

Voz 1704 17:01 gracias Luis y disfrútalo eh no se vive todos los días una primer partido en Primera división tres diecisiete seguimos

Voz 1 17:07 en lo que hace es la quiniela con un bote de tres millones quinientos mil euros durante una reunión con los del trabajo da tiempo a que Clará te pase el boleto por debajo de la mesa ideas que sólo falta poner el pleno al quince y que hay un teléfono el declara pero no el del trabajo el otro

Voz 21 17:19 mientras la ACS ganas está formada voten la quiniela de tres millones quinientos mil euros ninguna apuesta deportiva queda más por un euro con cincuenta la quiniela

Voz 1 17:27 un ex Sanjay instrucción el perdón puedes repetirlo ponen San húmedo cincuenta seis déjalo todo que nos hayamos entender Perico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tanto hijos poquitas líneas ICO empieza a creer informa en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 18 17:49 Curto en Londres Marcelo Lyon muy deshielo Celso en París eso es porque no tienes la guía de la Liga de As la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información en todas las claves

Voz 19 18:02 a ver para que puedas ganar en sus ligas ya en tu quiosco la guía de la Liga de As producto recomendado por Cadena SER

Voz 1704 18:11 tenis en dos semifinales de Copa Davis en Lille la verdad es que está el partido complicado para Pablo Carreño Miguel Ángel Zubiarrain muy buena

Voz 28 18:19 hola muy buenas está complicado la verdad es que sí lo que empezó francamente bien se ha torcido de forma lamentable porque cabaña estuvo ganando cinco tres del primero

Voz 29 18:28 se cinco cuatro y saque y al final acabó perdiendo se vi ahora

Voz 28 18:35 tuvo cinco cero abajo cinco uno seis uno ha perdido segundo por lo tanto dos Celta cero y ahora hay que ganar tres ese suele ser fácil en Copa Davis y menos jugando fuera de casa

Voz 1704 18:46 pues ahora lo vamos viendo vamos a ir hablando con Miguel Ángel Zubiarrain durante todo el programa y en baloncesto tenemos hoy cita importante a partir de las seis Clasificación para el Mundobasket dos mil diecinueve España ante Ucrania hoy jugará el lunes ante Turquía pero hoy tocan los ucranianos Xavi Saisó buenas tardes hola buenas

Voz 1157 19:01 sólo dos Cobos efectivamente España busca acercarse al Mundial como decía seis de la tarde ante Ucrania en Kiev España está invicta y los locales necesitan la victoria para no descolgarse Ucrania cuenta con sus NBA pero España tiene las novedades del Chacho Sastre opio oriolana junto al grupo que tan buena primera fase ha hecho es quizá el duelo más exigente hasta ahora en esta fase de clasificación para el Mundial de China todo empieza a las seis de la tarde

Voz 1704 19:25 centro Xavi has visto por cierto el gol Pazo de Vettel en Singapur no no se ha dado un golpe en la curva XXI contra el muro estamos ahora mismo a cuarenta y dos minutos del final de la segunda sesión de libres primero Raikkonen segundo Hamilton tercero Vettel Saint sexto Alonso Octavo oye pues no está nada mal pero el golpe de Vettel parece que sin consecuencias tranquilo Xavi esperemos que no sea nada llegamos a las tres y veinte se pasan el resto de compañeros desde ahora y hasta las cuatro seguimos

Voz 1 19:50 no

Voz 3 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 1704 20:17 seguimos en SER Deportivos previa de esa jornada tan intensa mañana sábado menú de restaurante de tres tenedores a los que va Antón Meana a la un Atlético de Madrid Éibar a las cuatro y cuarto Real Sociedad Barça a las seis y media el Valencia Betis a las nueve menos cuarto el partidazo el Athletic Club Real Madrid en la Liga Un dos tres mañana a las ocho juega el Alcorcón que recibe al Deportivo de la Coruña y el domingo a las ocho también a las ocho Granada Rayo Majadahonda en fútbol femenino ayer gran empate del Atlético de Madrid uno uno ante el City en la ida de los dieciseisavos de Champions y el fin de semana Liga Iberdrola también segunda jornada mañana a las doce Fundación Albacete Madrid Club de Fútbol el domingo a las doce Rayo Vallecano Sevilla ya las tres de la tarde al Atlético de Madrid Logroño así que vamos con todo que tenemos muchísimas cosas ahí

Voz 30 20:59 cornada mejor pero la de este fin de semana es un cazo gourmet sábado desde las tres una hora menos en Canarias por la FM si estás en Madrid o en las aplicaciones de Cadena Ser y Carrusel deportivo Cadena Ser punto com

Voz 1663 21:14 como dio para el risco en España Atlético de Madrid el Ibex de las tres en Canarias en tu Dial habitual la Real Sociedad Fútbol Club Barcelona

Voz 1 21:43 porque iba Reus Deportivo más grande que nunca Miguel

Voz 31 21:50 cadena SER

Voz 1704 21:56 eh

Voz 32 22:08 malo es el partido entre Athletic Club Real Madrid

Voz 1704 22:12 porque hemos visto a Julen Lopetegui

Voz 32 22:13 mañana es eso tiene buen humor interior habitualmente está de bueno tiene buen humor tiene buen humor es verdad que en la rueda

Voz 0231 22:20 de prensa está muy muy atento no quiere que se malinterprete ninguna palabra y no quiere que le pillen con ningún tema que no se espera pero está de buen humor y encima es una rueda de prensa de las más cómoda de la temporada ha arrancado la Liga tres victorias seguidas un parón de selecciones el equipo no ha tenido ninguna lesión importante van a Bilbao el ex vasco sabe lo importante que es jugar en la Catedral el ex guipuzcoano pero bueno sigue el con pero que te la rivalidad sí pero él sabe lo importante que jugar en San Mamés les motiva su primer gran partido en España fuera de casa le quedan luego no los partidos que debe Fiat unos minutos jugar en Nervión recibiera a la Roma la Champions el primer derbi de su vida el día veintinueve en el Bernabéu contra el Atlético del Cholo hoy León preguntado por email hoy cumple cinco años Gareth Bale en el Madrid a vecino

Voz 1704 23:06 mamá no desde que fichó sino desde que debutó

Voz 0231 23:08 en aquella tarde de septiembre en Villarreal con un gol en su debut contra el equipo amarillo cinco años de mucho las Champions de bastantes lesiones de goles inolvidables de la sensación que no hemos visto todavía al mejor Bale él cree que este año lo vamos a ver está muy contento por cómo está yendo la temporada y mira le hemos preguntado a Lopetegui por como está Gareth Bale si él cree que se merece el premio Puskas que van a entregar el día veinticuatro en Londres por el golazo lo de Kiev contra el Liverpool

Voz 13 23:39 ha vuelto fenomenal sin ningún problema ha jugado los ciento ochenta minutos pero pero jugó el último partido del domingo con lo cual ha tenido tiempo para amparar recuperar el está bien respecto al tema los premios ya sabes que no me no me gustan demasiado eh yo creo sinceramente el mejor premio de un goles poder celebrarlo con sus compañeros para mí y luego pues si tengo que decidir que cualquier premio que sean a mis jugadores evidentemente años hoy parcial aunque sean a mis jugadores siempre

Voz 1704 24:08 viendo a los nominados al Premio Puskas al mejor gol está el de Gareth Bale está el de de Michel frente a Croacia que estuvo a lo mejor para el mejor del año estarle Cristiano Ronaldo contra la Juve es tal de pagar contra Argentina que también fue un buen gol aunque creo que cristianos mejores está el de Messi contra Nigeria está el de Cuaresma también contra Irán creo recordar y uno de Mohamed Salah frente al Ewerthon nombre todos estos que dicho para hacer mejores LB

Voz 0231 24:37 lo que están fuera de categoría Bale y Cristiano Ronaldo

Voz 1704 24:39 dos chilenas inolvidables mejor todavía el edil y creo que Bale lo marca encima una final bueno el partido tan igualado ese uno uno en Kiev y lo más importante para Bale es importante ganar este premio Él sabe que no ha hecho un buen año ha salido de todas las quinielas no está ni entre los mejores de la web

Voz 0231 24:56 Fannie de la FIFA ni en el once que van a elegir en cifró ese día veintitrés cuatro en Londres para él ganar el Premio Puskas es muy importante verse otra vez en la élite no solamente en el campo no solamente ganando más Champions que nadie sino en estos premios individuales que sin ser tan importantes para Bale si es algo que tiene importante ha comentado a sus compañeros que están convencidos de que lo va a ganar Bale por esa

Voz 33 25:19 le olvidable de Kiev hoy Lopetegui

Voz 0231 25:22 sí que traen podía haber dicho pues si lo voy a votar pero bueno ha dicho que si tiene que ganar a alguien que sea Bale porque es jugador suyo mañana va a jugar de inicio Gareth Bale en ese partido contra el Atlético

Voz 1704 25:32 me decía que Lopetegui está de buen humor porque hoy incluso ocho una broma en la sala de prensa sí ha hecho nada de palabras no sé cómo describía

Voz 0231 25:39 los bueno vamos a escucharlo le han preguntado a Lopetegui por las declaraciones de Mayoral ayer en Valencia presentado el delantero del Levante con el equipo granota ir según el periodista que le preguntaba de Lopetegui

Voz 33 25:51 ayer Mayoral se

Voz 0231 25:53 dijo que se había sentido engañado por Lopetegui es lo que interpreta el periodista Nacho colado compañero veterano de Telemadrid un clásico

Voz 1704 26:01 información en la Comunidad de Madrid le ha preguntado eso

Voz 0231 26:04 que él interpreta que se puede deducir que se siente engañado la respuesta de Lopetegui ha dado la vuelta al mundo

Voz 13 26:11 no yo no no no no le el en lo que he leído es que el que unas semanas antes el eh entendía que iba a quedar como así era pero luego apareció la opción de de Mariano y a unas diferente pero la palabra engañado no lo ha dicho en ningún momento otra cosa bien diferente a su lo has dicho tú sí aclaro casa es que pero ya sabes que no lo mismo un guardameta que te la cara

Voz 0231 26:37 por favor que que qué cosas dice bueno es lo mismo guardameta no name en guarda no he dicho la palabra en horario infantil efecto Lopetegui tampoco ha dicho pero ha habido hasta que la gente sea espontánea si no parece que ese es el Lopetegui de verdad el Lopetegui de la gente que hace cenado con Lopetegui te ha comido con Lopetegui fuera del ámbito profesional dicen que Lopetegui es así que tira mucho de refranes que es bromista que rápido a la hora de entrar en los temas y me parece que hemos visto a Lopetegui más real desde quedar rota de prensa como técnico del Madrid viva

Voz 1704 27:07 Sanidad hombre iba a preguntar bueno te iba preguntar porque no le pregunta de los porteros directamente a Julen

Voz 0231 27:13 no les preguntamos porque el debate mediático está más o menos cerrado no podemos garantizar al cien por cien que va a jugar mañana Courtois porque no se lo ha dicho hoy a sus jugadores pero si decimos que va a jugar tribu porque en la explicación que Lopetegui le ha dado a sus porteros y lo adelantaba El Larguero el pasado martes el titular de este año es Courtois y el suplentes Keylor Navas y eso lo sabe Courtois lo sabe Keylor no les gusta el portero costarricense pero

Voz 1704 27:42 padece que el entrenador sea Franco

Voz 0231 27:44 lo diga de cara no se va a desconectar porque quiere tener activado a Keylor Navas no va a ser un portero suplente al uso como era el año pasado Casilla pero no van a estar toda la temporada jugando un día a Courtois un día Keylor la sensación es que va a empezar ya mañana Courtois a jugar de manera regular hacerlo mañana contra el Athletic y hacerlo el martes el miércoles perdón contra la Roma en el Bernabéu pero el mensaje de Lopetegui es claro Gisela dicha Courtois ya Keylor el portero titular de este equipo es Courtois y Keylor jugando más minutos que los suplentes habituales pero va a ser el suplente de Courtois en este Real

Voz 1704 28:22 Madrid y luego ya pensando en San Mamés más allá de la portería Nacho Varane duda en defensa como acompañante de Ramos Casimiro si va a jugar finalmente sí lo va a hacer Isco la principal duda el centro

Voz 0231 28:32 el campo no ha dado ninguna pista llegan todos muy bien

Voz 1704 28:34 selecciones a Río van a jugar seguro Garrett

Voz 0231 28:37 el y Karim Benzema oportunidad para que Odriozola debute en una convocatoria hoy ha entrenado Vinicius veremos cuando den la lista mañana por la mañana si viaja el brasileño o como si piensan en Valdebebas va a jugar el domingo el partido Castilla unionistas he leído esta mañana la entrevista de Pablo pueblo con al que la Lively el presidente del PSG habla de su relación con el Madrid con Florentino dice que son amigos pero que con Neymar es bueno y declara pues bien es un hecho que a los blancos les gusta mucho en Aimar siempre lo han dicho pero que no van a traicionar la relación que tienen con el que la IFPI que el día que vayan a por Neymar llamarán al que Lively negociarán según me cuentan ayer estuvo en Madrid pizza Abi el agente de Neymar lo que siempre genera mucho revuelo en el mundo del mercado futbolístico Illa plantilla blanca está convencida de que ellos no necesitan a Aimar

Voz 1704 29:28 para ganar por ejemplo otra Champions más por mucho que le han abierto las puertas al brasileño Diego veces gracias Meana bueno también hemos hablado esta visita a San Mamés del Real Madrid pero vamos a hablar de la que tiene que recibir el Atlético de Madrid en el Wanda que recibe nada más y nada menos que al Eibar Miguel Martín Talavera qué tal otra que tales como estas el once está más o menos claro el derecho

Voz 0231 29:47 yo

Voz 1576 29:48 si si hacemos caso a la prueba de ayer hoy el ellos

Voz 1704 29:51 ejercicios han sido distintos por lo tanto la última

Voz 1576 29:53 cada vez que probó con once fue con el once de ayer con hoy Jan Oblak bajo palos con Juanfran recuperado ya con el alta médica del lateral derecho con Felipe Izquierdo con el Lucas y Jiménez como pareja de centrales por lo tanto se mantendría la suplencia de Diego Godín y estas al partido del martes en el Luis II de Mónaco Rodri sería el mediocentro de contención junto a Koke a Saúl alemán y arriba pues Zipi Zape como ciclos siempre el rubio y el moreno que ya más dicho duques Zipi Zape Antón bien

Voz 1704 30:28 a Abel Moreno acordado ir Diego ideal

Voz 1576 30:30 me consta un Atlético de Madrid que como te decía antes hoy tiene dieciséis plantilla que tiene completar con dos chavales del filial porque tiene cuatro fuera yo y le han preguntado a Diego Pablo Simeone por lo que hizo público la Liga esa es que la Liga publicó lo los topes salariales e tiene cada equipo y es evidente que se le exige al Atlético de Madrid competir con como hay Barça donde prácticamente se triplican

Voz 1704 30:52 en masa salarial eso respondía esta mañana Diego Pablo Simeone

Voz 25 30:59 no lo veo manera que nosotros mejorar Madrid Barcelona eh pero nunca lo deportivo del Betis Villarreal la tocados entrar hablaría en el dos mil catorce no sé qué presupuesto teníamos consecuencia está claro pues a la al final de temporada puede tanta jornada diferencias

Voz 1704 31:30 se nota el Atlético estará arriba probablemente Guardiola habló el otro día de cuando Simeone le visitó cuando aún el Cholo no era entrenador del Atlético de Madrid comentó Pep Guardiola pues que que le gustó la reacción del Cholo porque cuando vio todo aquello cuando vio el método entrenamiento de Guardiola y la forma que proponía Guardiola de jugar es Simeone dijo mira yo yo no lo siento y lo comentaba Guardiola como diciendo pues mira qué bien que Simeone siente otra forma de jugar también ha hablado de eso Simeone ETA

Voz 34 31:55 si en una entrevista el plus de universo

Voz 1576 32:00 Jorge Valdano pues Pep Guardiola en muchos temas y hablaba esa visita Diego Pablo Simeone dando o explicando lo que tú decías que un técnico tiene que hacerlo

Voz 34 32:09 ente no lo terminaba de convencer

Voz 1576 32:13 la forma de trabajar de de Pep Guardiola o cómo quería que los equipos de B Guardiola trabajaran porque él no lo sentía y ayer lo dejó esta mañana perdona lo ha dejado así declaró en rueda de prensa

Voz 25 32:47 jugar como un equipo de Guardiola o algún equipo del que guarda el tipo de sino porque tiene su característica propia exequipo X para no

Voz 1704 32:58 sí por cierto ayer teníamos la Champions femenina nos pasamos la mañana hablando del gran potencial del Manchester City en la ida de los dieciseisavos de final y un resultado que lo deja todo abierto para la vuelta eh

Voz 33 33:11 sí me atrevo a decir tú fíjate de que

Voz 1576 33:13 ayer por la mañana hubiéramos dicho pero resultado totalmente injusto el City tuvo sólo una obra de hoy señor en un saque de esquina en la primera parte en el quince yo creo que hay error de de marcaje de la central de de Gemma Bonner mete la cabeza acaba dentro Hinault volvió a acercarse cerca de la portería de Gallardo de la portería de la portera del de la Atlético de Madrid femenino la segunda parte del equipo de Sánchez Vera fue excepcional mereció mucho antes el gol con una Ludmila que diga Centella con Jenny hermoso y Amanda llevando todo el peso del fútbol en el centro del campo pero bueno no fue hasta el ochenta y ocho casi ochenta y nueve cuando pero cruzado de la de la lateral mexicana que en ti Robles batía la portería del City uno uno el objetivo era ir con todo abierto lo van a conseguir pero yo creo que el la mayor conclusión que se tiene que sacar de ayer SCO es que es un equipo que a pesar de su potencial económico es batible si se hacen las cosas bien y esperemos que que lo hagan igual de bien pero con un mejor resultado incluso las chicas de Sánchez verá el dentro de dos semanas el próximo día veintiséis

Voz 1704 34:18 gracias un abrazo un abrazo

Voz 1576 34:20 luego volvemos al tenis porque ese consumo

Voz 1704 34:23 Mann las malas noticias que ya barruntaba vamos ha perdido España el primer punto

Voz 1576 34:27 sube de forma muy

Voz 28 34:30 normalmente porque el resultado de muy malos siete cinco seis uno seis cero con el agravante de que Pablo Cavallero no

Voz 35 34:37 mediado el segundo se ha lesionado en un muslo

Voz 28 34:40 lo cual probablemente no permitir la en hijo del domingo por lo tanto peores noticias no podía haber uno cero para Francia juegan en casa ha salido todo bien haga señora salió todo mal ya la vamos a ver si Bautista es capaz de ganarle Puyi por el uno uno que no ya alguna esperanza porque el doble de bañada los franceses en teoría son mejores aunque bueno esto es Copa Davis y en Copa Davis ya se sabe que eso te pasar de todo así que llevamos la situación la fea muy fea para España en estos momentos

Voz 1704 35:11 pues pendientes ahora enseguida comenzará ese pueril Bautista versiones España puede empatar la eliminatoria volvemos al fútbol porque el Rayo hoy va a disfrutar entre comillas va a disfrutar aunque esperamos que termine disfrutando del debut en Primera del Huesca de la fiesta del Alcoraz pero el los de Michel van a por los tres puntos aunque eso sí llevan sin jugar tres semanas prácticamente por el parón y con aquel problema que hubo con el estadio de Vallecas Ike el lunes es la fecha para saber qué pasa precisamente con Vallecas y con donde va a jugar el Rayo Vallecano José Palacio muy buenas

Voz 29 35:42 qué tal muy buenos sensorial

Voz 36 35:44 tiene el primero a jugar la fiesta hoy en la pista en la fiesta de los Huesca de es la primera vez en la historia que acuden primero dimisión en su estadio y luego a expensas de lo que pueda pasar del propio estadio de Vallecas hoy se va a plantar en el Alcoraz con prácticamente todos los fichajes que se han quedado fuera de la convocatoria José Ángel porque ya debutó ante el Sevilla y el Atlético de Madrid pero no bastara al igual que Javi Guerra Chechu Dorado a quienes Sergio Moreno y Miguel Ángel morro pero sí que hasta por ejemplo el hombre gol del Rayo Vallecano porque tiene muchas esperanzas puestas Michel Raúl de Tomás que va a ser el titular ejecutada que aunque luego hay mucha gente concluso por la portería porque podría ser incluso Aristóteles que el titular en lugar de de Alberto García pero lo importante que también el a parte de estos tres puntos que les saquen del farolillo rojo que tire con el Rayo Vallecano veinte días sin competir persona auténtica barbaridad estamos cómodos el estadio de Vallecas vio el plazo para que los jefes de obra mandara el informe a la Comunidad de Madrid al al titular de del edificio Veles patriotas era entre hoy y el lunes ONO ha llegado ese informe o todavía a estas horas a las tres de la tarde pues no ha llegado el informe de los jefe de obra para atar ya vendrá o no a la apertura del con el Rayo Vallecano la Comunidad de Madrid una vez lo que es la Comunidad de Madrid se lo comunicará al club y esos espera que sea el lunes lo que puedo decir es que hay bastante optimismo el ambiente que las obras han ido Iván en el Pegaso por buen camino sí que se espera que el próximo día veintidós se desentiende de decir el próximo sábado se pueda jugar ese al AD Rayo Vallecano Rayo Vallecano a la vez el el estadio Vallecas que no tenga que buscar una alternativa como podrían ser Santiago Bernabéu metropolitano o el Coliseo Alfonso Pérez para que pueda acoger a toda la masa social el Rayo Vallecano así que ahora mismo no hay informe positivo tampoco escatimó Se espera el lunes yo creo que va a poder jugar ese rollo a la vez el sábado veintidós en Vallecas

Voz 1704 37:46 si queréis os dejamos Zorrilla e también que está ya a tiro de piedra no os preocupéis

Voz 29 37:50 me siguen también la persona clave en veintiséis mil por Dios hombre Moulay la calefacción no volverlo abrió en septiembre no de falta pero bueno todos a ganar repara

Voz 1704 38:00 un abrazo un abrazo el Leganés Domingo doce de la mañana recibe al Villarreal que llega una situación incómoda porque el equipo castellonense todavía no conoce la victoria Óscar Egido qué tal hola buenas aunque igual que el ghanés ha hablado Pellegrino en rueda de prensa precisamente tampoco ellos conocen la victoria ha dado alguna pista del equipo titular algún

Voz 1643 38:18 Nagano y eso que hemos intentado que nos diera toda la pista pero no ha podido ser posible a pesar de que Pellegrini es un tío que es muy sincero claro Iker muy director hemos preguntado por esa primera victoria que busca el Leganés que no se puede decir que es una final todavía pero es que sí que es un partido muy importante yo creo que tanto para el Leganés como para el Villarreal han vuelto vi en los internacionales lunes no hubo ni un bien de Siri así que he Belén

Voz 1704 38:41 sino que sólo tiene dos bajas las de Arnáiz y la de semanas

Voz 1643 38:44 el resto están todos disponibles de lo que reducimos que Ezequiel Muñoz que no estuvo en el Bernabéu hace diez días está también recuperado de las molestias musculares aquel partido fue tras el cierre de fichajes desde entonces ha tenido en la Pellegrino dos semanas para preparar este encuentro y pues mucho que hemos preguntado dejaba entrever que él no es muy de cambiar cinco seis jugadores de golpe pero sí que va a haber algún cambio para el partido del domingo por ejemplo cómo nos Tarna destinó está en manos que no tiene nadie la izquierda

Voz 0231 39:08 vuelve a jugar Roland o mete a Dani Ojeda hoy

Voz 1643 39:11 esto Sabin Merino recién incorporado pueda entrar en la lista para este próximo domingo una de mis dudas yo creo que la de mucha gente era quién va a ser el portero titular del Leganés pensábamos que iba a ser Serantes lo fue Cuéllar luego ha venido Andriy Luccin entonces es la primera vez que Pellegrini tiene de los tres porteros disponibles la pregunta ahora aclare directa yo no me he cortado desde la hecho de halagar a diciéndole ya tiene a los tres quién va a jugar Cuéllar o va a debutar por fin Luna ha dicho que va a jugar Cuéllar que tengo a en viven yo tenía esa perfecta claro ha dicho Casado diez días con la selección y que no ha preparado el partido se quejó a Cuéllar viendo que estaba tan sincero ha llegado Pepe Barrero no se compañero de Radio Nacional la dicho oiga ya que está diciendo que juega pues ya no puede dar el resto de los

Voz 1704 39:53 a qué espabiló que lo ha dicho Rosell ha lo ve difícil

Voz 1643 39:57 seamos escucha hacemos todo bajo

Voz 10 39:59 todo pero bueno mañana también tengo muchos jugadores tengo que decidirlo mañana

Voz 1530 40:05 porque bueno todos los días uno siempre tiene en la cabeza posibilidades pero bueno si digo algo y por ahí mañana cambio me me mintió

Voz 21 40:16 los creo que yo al final todo el mundo sabe nuestra nuestra idea

Voz 1530 40:21 de los jugadores que tenemos es difícil hoy sorprender por ese lado al adversario pero más una cuestión de respeto hacia mi jugadores que que al revés

Voz 1704 40:30 bueno pues no te digo ser no pudo ser ha dicho que quedó sin Border nacional mañana no no sacan lo seleccione hay digamos que la engañar por gracias Óscar claro y el Getafe unas horas más para preparar el partido Domingo veinte cuarenta y cinco Sevilla Getafe hoy hablado Bordalás usó y Caballero qué tal

Voz 1509 40:45 hola qué tal Hesperia así esta mañana al Getafe la Ciudad Deportiva preparando su próximo compromiso que como has dicho será ante el Sevilla el domingo a las nueve menos cuarto en el Sánchez Pizjuán un estadio que no gana desde dos mil diez después hablado José Bordalás en la sala de prensa que ha reconocido que el choque en Sevilla es muy complicado

Voz 1530 41:01 está claro que para ganar allí hay que hacer un morales

Voz 13 41:04 los partidos

Voz 1530 41:04 el tenemos que estar casitas imperfecto lo sabes

Voz 13 41:07 más

Voz 37 41:08 sí bueno sabemos de la dificultad hemos trabajado para

Voz 13 41:12 intentar hacer un gran partido el próximo

Voz 1509 41:14 no son duda para este partido Arambarri y Cristóforo que aún no está recuperado del todo para contar con él

Voz 38 41:20 gracias a su e3 cuarenta y uno seguimos

Voz 4 41:27 sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que Ter arroba SER Deportivos en Facebook SER Deportivos

Voz 1 41:37 contamos con el mejor portero un reportero el Almería a uno

Voz 1663 41:43 escoger sólo una pareja de centrales Rafa Alkorta hazlo de en el medio centro la mezcla perfecta de potencia africana béisbol el frío pucelano Zarandona adheridos un inglés y un italiano en el centro del campo que las dos caras del parricidio hola sí que era un tipo Rick si los extremos clase velocidad y calidad Álvaro De Vito y Javier Subirats dengue

Voz 1 42:09 sí tenemos un delantero argentino del Valentina destina a todo el cuerpo

Voz 1663 42:16 un arquero y con el Balón de Oro con Luis Suárez sabes que describe estos Pace entre enero el líder líder

Voz 30 42:30 en la Cadena SER

Voz 12 42:34 escucha oyentes qué canción he compuesto para acá el olmo junto a los relatores los técnicos de sonido

Voz 39 43:17 eh o tu hijo

Voz 1704 43:35 ayer la Copa Nos dejó la buenísima noticia de el pase del Rayo Majadahonda ganó uno dos en Las Palmas esta mañana hemos tenido el sorteo de la tercera ronda Miguel Orejas qué tal

Voz 40 43:44 qué tal si remontó el Majahonda ayer en Las Palmas en plazo empezó ganando los locales con un gol de Michael mesa Hay empató feb EFE de Varela hija carecen de verano deberán puso el uno dos definitivo escuchamos Antonio Iriondo satisfecho El entrenador del Rayo Majadahonda

Voz 21 43:57 si todo lo que se pretende siempre en el fútbol es llegar y que no te lleguen pues creo que lo hemos conseguido pero bueno pues nos ha faltado el gol pero bueno al final lo hemos hecho tan felices porque a alguien

Voz 40 44:13 y como dice sorteo esta mañana de la tercera ronda al Alcorcón le ha tocado ir al hubo del Majahonda recibir al Sporting los partidos el día diecisiete de octubre

Voz 1704 44:20 sin tiempo para descanso mañana tenemos la jornada de liga Sweet la cuarta jornada en Segunda División

Voz 40 44:25 Alcorcón recibe al Deportivo de la Coruña mañana a las ocho para Parralo va a ser un partido especial el míster alfarero entrenó al Deportivo de la temporada pasada

Voz 41 44:33 no es un partido es la que tenemos aquí que llevo en el corazón el año pasado e equivoco donde hay buenos amigos gente conocida que aprecio mucho tipo de donde son muy serios atrás y arriba tiene jugadores desequilibrantes

Voz 40 44:54 y el domingo el rebajando visita Granada a las ocho es el partido donde los debiendo buscarán la tercera victoria seguida en Liga

Voz 1704 44:59 es la quinta jornada de Liga Un dos tres es viernes así que Raúl Ruiz muy buenas muy buenas ver cómo estás muy bien muy bien tú bien

Voz 1806 45:09 bien aquí preparando ya sabe que tenemos inició desde

Voz 29 45:11 ahora claro que segunda preparando preparan

Voz 1704 45:14 sí sí yo te veo oye vuelta internacionales parece que no pero afecta en la Liga en dos tres mira el mar a la semana pasada recordarás que se le marcharon cuatro jugadores y lo decía su entrenador habría que hacer parón con la jornada internacional tú qué opinas

Voz 29 45:28 es que yo opino lo mismo desde hace tiempo ya no hay hay clubes que hace

Voz 1806 45:32 versión potente sobre futbolistas además buenos que potencian la la la la Liga Un dos tres hizo tienen que ir en su los compromisos internacionales debería pararse también jugar más entre semana como hace la pérdida John tenemos que esto es más largo que un día sin pan porque hay más hay más equipos hasta el playoff y demás pero dijo que el galo que con toda justicia que esa debería parar

Voz 1704 45:58 pues sí ya son varios los que lo piensan sólo hay ocho equipos que se salvan de de internacionales veintidós jugadores internacionales que no está nada mal bueno esto empezó

Voz 1806 46:05 esta mucha gente dice fue pues son internacionales no les sí claro hicieron joder pero eso es va en contra de nuestra competición al revés cuanto más potente sea mejor

Voz 1704 46:14 además creo que en otros países y que sigue paran te decía Raúl que esto empieza mañana a las cuatro un Nàstic Osasuna hombre esto acaba de empezar pero sobre todo para el Nàstic eh no ha ganado pueden llegar los nervios no

Voz 1806 46:25 sí sí sí yo creo que que el Nàstic y es un equipo que es verdad que siempre tiene el tienen la pretensión de de no defender vamos a ser sinceros no lo que pasa que hubo una temporada ahí que que estuvo a punto incluso la ofender y ahí se fue un poquito de de de madre las perspectivas de un equipo que yo creo que tiene que hacer las cosas de manera que que que que hagan todo lo posible para no defender a empezar mal la Liga pues es su handicap desde luego ahora esto es muy largo yo creo que que allí él yo creo que sí tiene buen equipo ha tenido algunas bajas pero tiene buen equipo ahora es verdad que Osasuna viene ya reforzado porque son parte de las mejores plantillas para mí y que Atlético Osasuna con un buen entrenador como Yagoba que lo quitaron al Numancia pero se ha vuelto a sonar Juan Villar un jugador que siempre decimos su jugador de Primera División pero las lesiones están mermando la tiene

Voz 1704 47:25 falta un poquito de regularidad sobre todo en la segunda vuelta porque suele bajar bastante el rendimiento en la segunda vuelta Villar siguiera pasó

Voz 1806 47:31 es que es que las lesiones es un programa sobre todo musculares para un jugador que es decisivo el otro día marcó lleva marcando un par de partidos es un jugador muy influyentes en el resultado pero lo que tu dices que echas cuentas y al final en no juega regularmente no

Voz 1704 47:49 en otro partido destacado es el de mañana el Málaga Córdoba ya Muñiz hizo en su día siete de siete con el Málaga en el último ascenso de momento lleva cuatro de cuatro nada mal

Voz 1806 48:02 mira yo vi que lo hicimos en el partidazo como el primer partido Lugo Málaga ganó los últimos tres minutos o cuatro

Voz 29 48:11 sí sí lo paso fatal y sin embargo pues