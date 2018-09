Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER dejamos atrás un fin de más de superhéroes que de deportistas acabó anoche la Vuelta a España de ciclismo en el que eh cuando menos eh un ciclista se pasó ochenta y dos horas y media encima de una bici entre otras cosas para subir y bajar cincuenta puertos de montaña desde James que fue el primero Astra habrán del que fue el último unos cracks Crack también Mario Mola el español que se coronó campeón del mundo de triatlón ese deporte que va de nadar montar en bici correr en una sola prueba en esa pasada mola lleva tres títulos mundiales seguidos It seis podios en los últimos seis años y luego está lo de la maratón donde un etíope Kipchoge rebajó en más de un minuto el récord del mundo y empieza a dejar abierta la posibilidad de que hundirse corran cuarenta y dos kilómetros por debajo de las dos horitas estos tres ejes los no sirven para recordar que lo periodista las deportivos usamos la palabra Crack muy la ligera estos si son verdaderos cracks y hoy merecen por encima del fútbol la portada del programa lastres y uno comentamos aquí ser deporte

Voz 1 00:57 eh

Voz 2 01:12 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:18 pues nada aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde vamos a contar todo lo que noticia un día más en el mundo del deporte este lunes de septiembre gracias por habernos como Masó cuadre por la radio de toda la vida por vuestro telefóno móvil a través de la obligación de la SER por la tele la TDT nuestros enlaces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com anda que no damos maneras eh bueno cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de la casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Marta Galán como cracks técnica esta semana empieza la Champions eso ya es por sí misma una noticia muy grande competición grande plagada de grandes jugadores que con un bordillo añadido a las primeras de cambio Cristiano Ronaldo retorna a España el debut con la Juve le toca en Mestalla Ile llega cuando ha empezado a marcar con el equipo turinés justo este finde tras varios partidos ya varios muchos con la Juve

Voz 3 02:07 lo mejor estaba un poco ansioso se como normal todo lo que ha pasado de después de salir del Real Madrid para venir con este club todo lo que ha pasado equipo creado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso pero ahora quieres decir son humanas así damos nuestra ansiedad pero hoy estoy contento

Voz 0699 02:25 Cristiano Ronaldo está contento eh en Mestalla estarán preocupados con su alegría preocupados con su regreso porque Valencia Juve es el partido del miércoles allí ese día también jugarán el Real Madrid contra la Roma y mañana ya llegan en la Champions el Barça PSV el Mónaco Atlético de Madrid con Griezmann como protagonista hoy el francés habla con los compañeros del diario ya la pregunta ya te sientes en la mesa de Messi de Cristiano esta es su respuesta

Voz 4 02:51 sí bueno yo creo que si no ha hablado otros jugadores que van

Voz 0198 02:54 la Beniel pero es que como he dicho no son imágenes que tengo en la cabeza Hay estoy disfrutando en en esta vez sano todavía como he dicho puedo puedo mejorar el quiero mejorar al quiero ganar el todavía Hay y ojalá pueda seguir así

Voz 0699 03:09 mesa pequeña sólo de tres Griezmann que será titular en Mónaco partido para el que el Cholo recupera Lucas Hernández con respecto al último partido al empate ante el Eibar en Liga que el Atleti está preocupado por la Liga como lo está el Valencia lo está el Sevilla que ayer se encontró con un cero dos del Getafe los de Bordalás que yo diría son el equipo revelación del comienzo de esta liga con su delantero Ángel luchando por el pichichi tras los dos goles de ayer quién le dice que no es carne de selección

Voz 0704 03:33 cogerá alguien te aquí no hay ningún jugador que no es si la selección no yo soy pues la verdad que me encantaría intentar algún día está Verona

Voz 0699 03:41 sé que es muy difícil al Foro como sillas así como sigas así veremos Alá

Voz 0704 03:46 no hay jugadores de muy buen nivel jugadores que que lo están haciendo bien el otro y además lo práctico estuvieron increíbles da gusto verla la selección otro día verdad que bueno ojalá ojalá sea así

Voz 0699 03:57 problema es que nada en haber al Getafe extremidad pues Si va Luis Enrique para buen fútbol y buen afición en el coliseo osó fijó el Getafe está en posición europea puesto que tiene el Celta que completa por cierto la jornada de Primera en Girona esta noche también hay un partido de Segunda hoy entre Albacete y Cádiz Isaac lesionado Coke Andújar del aumento de rodilla para ocho semanas con el Levante además dado que hablar de Vinicius en la segunda B escuchar a Benzema en la segunda el Tenerife se acaba de cargar a su entrenador a Joseba Etxeberria que en cinco jornadas no había ganado ningún partido es el primer técnico que cae en el fútbol profesional español fútbol hoy el día tras una cita de basket sé que cuesta pero España juega partido oficial en Madrid ante Letonia las siete la selección española de baloncesto está disputando la clasificación para el Mundial de China partido en donde llevamos ya seis ganados y uno perdido de vencer hoy estaríamos muy cerquita de estar en el próximo Mundobasket pero bueno venimos de perder ante Ucrania así cogido eso sí en la previa homenaje a Juan Carlos Navarro después de irse en una época en donde se nos van grandes aquí en todas partes como el argentino Manu Ginóbili que verdad cambiaría el hombre por consulta

Voz 0985 04:56 pero absolutamente nada si podría haber ganado

Voz 1623 04:59 un campeonato más podría haber ganado mundial

Voz 5 05:01 a Alida nacional no Argentina o lo que sea pero que cambiaba que si una en un estrés cita más en el en el currículum totalmente relevantes pesó más importante ni siquiera son los campeonatos más importantes son las historias las experiencias los amigos si tuviera enorme fortuna de haber ganado un montón de cosas a diferentes niveles pero si no lo hubiese sucedido no no no hubiese cambiado tanto

Voz 0699 05:23 el grande Ginóbili como grande ha sido James el ganador de la Vuelta Ciclista España Kipchoge el nuevo récord mundial de maratón y Mario Mola Espanyol que este fin de se ha proclamado campeón del mundo de triatlón todos serán protagonizando un SER Deportivos que se pone en marcha con mucho que contar bueno vale que de las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 6 05:40 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 7 05:51 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com peinados recuerdos

Voz 8 06:01 será el coche juez si tuviese es la nueva Ford Transit Connect podrías cerrarlos desde tu móvil el ICS si además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi y tú más vista sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 9 06:14 que cierto reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto

Voz 10 06:21 es a los que no pestañear en los penaltis a los que evitan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar

Voz 11 06:30 hola a tener todo el fútbol toda la única toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 12 06:42 tú en Londres Marielo Lyon muy deshielo Celso en París eso es porque no tienes la guía de la Liga días la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información en todas las claves

Voz 13 06:55 a para que puedas ganar dos Ligas en tu quiosco la guía de la Liga de As producto recomendado por Cadena SER

Voz 0699 07:06 parece que hubiera pasado un siglo no basado tanto varía hasta aquí de nuevo la cita de la semana y del principio de este programa los próximos días la Champions la competición que mañana se pone en marcha para nuestros Cuatro aquí por Barcelona Atlético de Madrid Real Madrid Valencia los dos primeros juegan ya mañana así que el Barça juega contra el PSV esperamos a la tarde para ruedas de prensa y novedades pero que sabemos ya Adriá Albets Barcelona muy buenas tardes

Voz 0017 07:27 hola Pacojo muy buenas pues que en el Barça los protagonistas en sala de prensa esta tarde serán Valverde Filipe Coutinho que estará ansioso por jugar la Champions ya que no pudo hacerlo con la camiseta del Barça en la última edición y en el PSV hablarán su entrenador el exazulgrana Mark van Bommel y la estrella del equipo el Chucky Lozano el Barça va a entrenar a las siete de la tarde

Voz 1415 07:46 la Deportiva ya con Denis Suárez recuperado

Voz 0017 07:48 decidió el alta ayer después Valverde dará a la convocatoria a la que volverá a Artur descartado en Anoeta tiene pinta que después de lo del sábado mañana veremos muy pocos cambios en el once del Barça volverán a ser titulares Busquets Coutinho y Valverde tocará poco al equipo sabiendo que la Champions es el gran

Voz 14 08:04 el objetivo de la temporada y que es fundamental empezar con

Voz 0017 08:07 la victoria en el Camp Nou que por cierto veremos qué entrada presenta mañana porque el partido recordemos es a las siete menos cinco de la tarde siete menos

Voz 0699 08:14 oye estrenamos horarios también mañana martes juega el Atlético el equipo del Cholo lo hace en Mónaco donde ya están con los enviados especiales de la Cadena SER Pedro Fullana cuenta no buenas tardes

Voz 1415 08:22 qué tal buenas tardes ha llegado el Atlético de Madrid hace prácticamente una hora a Montecarlo aquí está ya en Mónaco descansando el conjunto Diego Pablo Simeone antes de entrenar esta tarde una edición especial de la Liga de Campeones porque la final va a ser el Wanda Metropolitano mucha ilusión depositada en esta edición y un equipo rojiblanco que se ha plantado aquí en Montecarlo con veintiún futbolistas siguen los lesionados Vitolo alias Cali ni en el conjunto rojiblanco pero se ha recuperado Lucas que mañana además podría ser titular en el partido frente al Mónaco cinco canteranos para este primer partido importante del Atlético de Madrid este año quieren ganar la Champions es el año en el que tiene que sobresalir Antoine Griezmann se quedó esta temporada en el Atlético de Madrid ha hablado con los compañeros del diario As ya ha reconocido que hace justo un año estaba bastante mal porque lo pasaba fatal fuera del terreno de juego eso repercute cuando tiene el balón entre las piernas

Voz 0198 09:14 estaba no se lo Villa todo mal la culpa

Voz 15 09:18 lo de los demás siempre no es no

Voz 0198 09:22 me sentía bien rollo cuando no estoy bien fuera del campo pues en el campo de peor todavía no

Voz 0699 09:28 Griezmann a buscar sensaciones nuevas este año novedades de los equipos que juegan el miércoles en un flash el Real Madrid ante la Roma Javier Herráez

Voz 14 09:37 bueno pues el equipo que todavía está pensando en ese empate que se le fue en San Mamés es un mal resultado se deja dos dos puntos ante el Barça en la Liga conscientes de que en la primera parte estuvo equipo precipitado con malos pases mucha prisa y además Lopetegui se equivocó dejando Casemiro en el banquillo eh luego quitó a Bale no metió a Mariano es decir encima ayer Vinicius Esa leí no está convocado con el Real Madrid algunas cosas que evidentemente tiene que cambiar Lopetegui porque esos dos puntos ya no vuelven hoy por cierto foto oficial del Real Madrid en Valdebebas

Voz 0699 10:07 Nos queda el Valencia que enfrente tendrá a la Juve de un recuperado para el gol Cristiano Ronaldo Pedro Morata más de mil

Voz 1716 10:13 días después volverá a jugar el Valencia con petición de la Champions League desde luego ambiente va a ser enorme más de cuarenta y dos mil abonados asistirán más aquellos que saquen las entradas caras pero que seguro que las van a sacar ya hay problemas para Marcelino para hacer una alineación es muy probable que no pueden estar en la convocatoria por cuestiones todavía o bien de lesión que no están totalmente recuperados gente importantísima Cobo con dos vía Garay probablemente Koke leen no llegue a tiempo del todo para estar en la convocatoria de todos los que están tocados posiblemente el único que puede recuperar sea a Murillo para este partidazo frente a la Juve de Turín la Juventus de Turín el próximo miércoles ya está

Voz 0699 10:47 en la Champions ahora lo que nos Champions no

Voz 8 10:49 no recuerdo si cierra el coche pues si tuviese es la nueva Ford Transit Connect podría este rasgos desde tu móvil ICS además fuentes monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil sin batería también tiene cargador inalámbrico para móvil

Voz 9 11:03 que cierto reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto

Voz 10 11:10 en Crystal hacemos que reparar la luna

Voz 16 11:12 de tu coche sea muy sencillo para que sea aún más sencillo los encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros en cristal Vox estamos para ayudar

Voz 1415 11:21 XXV aniversario de cristal book

Voz 16 11:23 Dulles el parabrisas te llevas una cámara deportiva 4k llama al novecientos veintiséis veintiséis cero cero o en cristal books punto es

Voz 12 11:30 Curto en Londres mariano Lyon muy siglo Celso en París esos porque no tienes la guía de la Liga de As la única cien por cien actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información y todas las claves

Voz 13 11:44 de Vivendi para que puedas ganar en tus ligas en tu quiosco la guía de la Liga de As producto recomendado por Cadena SER

Voz 7 11:52 lindos recuerdos y cerrar el coche

Voz 8 11:54 la nueva Ford Transit Connect podría cerrar los desde tu móvil además puedes monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 9 12:06 que cierto reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto

Voz 0699 12:14 el resto vas rapidito y sin dolor hoy se completa la jornada de Primera División con un Girona Celta Raúl musa

Voz 1553 12:20 qué tal buenas tardes el Girona aspira a acortar su pésima racha en casa donde no gana desde marzo y encadena siete partidos consecutivos sin sumar de tres en tres mientras que el Celta busca enlazar el tercer triunfo consecutivo casi con toda seguridad repitiendo alineación por tercera vez con la línea de tres centrales dos carrileros y la pólvora de Sixto Maxi Aspas arriba ante un Girona que presumiblemente utilizó era el mismo dibujo Eusebio lo utilizó en Villarreal le funcionó y la única novedad podría ser la entrada de Portu por Choco Lozano al margen del fútbol habrá que estar pendientes de las peñas del Girona si utilizan el partido para expresar algún tipo de malestar por el partido de Miami arranca a las nueve lo dirige Alberola Rojas y el Celta gana atrapar al Real Madrid en la segunda posición si lo hiciera el Girona podría entrar incluso en zona Champions

Voz 0699 13:00 gracias Raúl tras la jornada de fin de semana tras el Sevilla cero Getafe dos hay crisis en los andaluz de Fran rojillo

Voz 1168 13:06 hola Pacojo pues si primera crisis de la temporada para el Sevilla desnudado ayer por el Getafe de Bordalás han saltado las alarmas incluso por el planteamiento de Machín que genera dudas lo Hole se ha marcado todos en la primera jornada frente al Rayo desde entonces no ha vuelto a marcar el Sevilla el próximo partido en casa será contra el Real Madrid y para colmo ya hay aficionados incluso agradar pidiendo la dimisión del presidente

Voz 0699 13:29 noticia en Japón Iniesta va a encontrar compañía española en el banquillo José Antonio si la de Juanma Lillo que hemos conocido va a ser el entrenador del el tolosarra firma por dos temporadas a solucionar los problemas del equipo de Iniesta que aunque él está por allí parece que no le va muy bien porque ha perdido los últimos cuatro partidos interés taka Judy yo sida ya está Lillo en Japón su último equipo fue Nacional de Medellín antes estuvo como segundo de Sampaoli en el Sevilla eso en fútbol baloncesto tenis lámpara hoy con la selección española Marta Casas

Voz 1509 13:57 el Palacio de los Deportes desde las siete de la tarde contra Letonia la selección número dieciséis del ránking FIBA y con una selección española líder liderada por Sergio Rodríguez que ejerce como capitán buscando una victoria que dejaría la clasificación de Gara

Voz 0699 14:07 próximo Mundial muy muy encaminada en polideportivo también ha habido un protagonista en las últimas horas que es un campeón del mundo de triatlón Sonia Lus

Voz 17 14:14 es Mario Mola mallorquín se proclamó ayer campeón del mundo después de su segundo puesto en la golfos de Australia tiene tres títulos mundiales consecutivos y está a tan sólo dos de su gran ídolo Javier Gómez Noya

Voz 18 14:25 pues Mario Mola Australia muy buenas hola muy buena enhorabuena eh

Voz 0699 14:30 qué tema líneas Bollit qué se siente al ser por tercera vez campeón de las Series Mundiales de triatlón

Voz 18 14:37 te da mucha felicidad el alivio ahora o después de de toda la temporada pues también terminar por una buena carrera hay asegurar el campeonato pero pero bueno premia la la la felicidad de ver plasmado pues durante toda la temporada pues el trabajo de muchos años

Voz 0699 14:54 Mario esto lleva detrás como tú dices un trabajo brutal supongo que compensa pero que es lo más duro que es lo más difícil de estar en la élite del triatlón

Voz 18 15:02 bueno al final es un deporte de resistencia Hay eso conlleva pues muchas horas de trabajo y dedicación pues plena absoluta al final no es sólo lo que el tiempo sino se dedica a practicar los deportes que en sillas mucho sino que al final toda una vida dedicada pues a a poder entrenar lo mejor posible por tanto descansar cuidarse si vivir lo dicho cien por cien para para ir por el deporte

Voz 0699 15:25 la pregunta sería Mario siete caben la vida algo que no sea deporte

Voz 18 15:28 pues bueno intento intento que haya otras cosas tengo la suerte de de poder a día de hoy pues compartir exigirlo junto punto ataron y al final pues siempre encuentra uno otras cosas de que hablar así busca entretenimiento a pesar de que de que muchas veces tiene que ser pues sentados dirigió no buscando algún otro te estos que lo requiera muchas sido después de entrenar está para pocos trotes

Voz 0699 15:53 cómo fue lo de ayer el segundo puesto en el gol como tú dices terminar encima con buen sabor de boca mejor que mejor

Voz 18 15:59 sin duda al final era consciente no de que que que llegaba en una situación privilegiada había acumulado pues muy buenos resultados y eso me permitía pues no sólo depende de mí mismo sino que además no necesitaba hacer una carrera excepcional no me bastaba con catorce ha propuesto por lo que era simplemente pues no cometer errores porque tener un pelín de suerte en cuanto a problemas mecánicos posibles pinchazos caídas en bicicleta esto era lo lo que me podía privar de de luchar por el campeonato y afortunadamente no hubo ningún inconveniente y además pues tuve muy buenas cierran me encontré bien y ya a pesar de que en mi compañero de entrenamientos Luis el francés pues ir a una carrera espectacular pues justo ganador de la prueba muy satisfecho con también el segundo puesto y por supuesto por el campeonato

Voz 0699 16:48 Mario Javi Gómez Noya parecía imbatible en el palmarés estás a dos títulos mundiales del y te lo planteas

Voz 18 16:54 pues haría muy no lo pienso de verdad que pues si ha hecho algo increíble ya no sólo está a distancia o la modalidad en la que yo estoy consiguiendo el durante pues todos esos años de carrera pues ha ha dominado prueba de ello es que usted ha hecho pruebas de media distancia lo de Javi estratosférico yo ya sólo el hecho de que el orgullo pero yo voy a seguir pues centrándome intentar mejorar con el objetivo pues ojalá de acercarme a sus cinco hijos

Voz 1415 17:23 los porque no oí de seguir mejorando

Voz 18 17:25 pero pero lo dicho mejorará alguien como como Javi eso sería muy inmaduros es imposible

Voz 0699 17:33 Manolo de Javier será estratosférico lo tuyos de Superman como somos como somos está saboreando un éxito y pensamos en el siguiente yo te lo pongo encima de la mesa Ballet Tokio JJOO tú dime cómo lo ves ya está

Voz 18 17:45 bueno pues que momento no me dolió la preparación pues si bien nacional cada año por supuesto un año de experiencia un año en el que uno va mejor contra los pues es un año en la buena dirección pero una carrera un día he cada cuatro años no una lotería pero pero parte de ellos si hace falta un poco de suerte a carrera porque al final de uno depende de muchos otros factores de que trabajen Piqué sencilla de cómo se encuentre sus rivales más directos por lo que yo voy a seguir trabajando que es lo que está en mis manos intentando mejorar cada sí hay la misma afición ya veremos lo que dictaminará pues en Tokio la carrera el agosto de dos mil veinte

Voz 0699 18:27 la última es una personal y supongo que después de un palizón después de todo el sacrificio que lleva a ser campeón del mundo de triatlón uno se debe conceder algún capricho cuando gana el campeonato hallazgo algo que quieras hacer inmediatamente después de ganar un Mundial

Voz 18 18:43 pues no especialmente al final que estamos tan habituados a llevar una vida pues muy tranquila no al final por supuesto de mucho trabajo pero una rutina muy marcada Il y la realidad es que cuando no tenemos esa rutina uno la echa en falta osea esa disfruta durante días pero después siente que necesita volver poco a ejercitarse a trabajar así que me soy un afortunado de poder hacer lo que hago disfruto con lo que hago además tengo la suerte de que todo mi entorno pues me hace las cosas muy fáciles disfruto de poderlo compartir con ellos sí que he no busco nada especial simplemente seguir disfrutando de lo que hago y creo que esa es para seguir mejorando y ojalá que si seguir cosechando buenas buenas gestas son buenos resultados

Voz 0699 19:28 bueno cuando uno habla con campeones como tú se da cuenta de que el secreto las piernas y también en la cabeza Mario Mola enhorabuena eh

Voz 18 19:33 muchísimas gracias un abrazo tercer mundial con

Voz 0699 19:36 tipo de triatlón para Mario Mola sexto seguido para España somos una potencia a cuidar el árbol hasta ahora nada damos bola al deporte más próximo en este ser deporte

Voz 1 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 20 20:10 que estáis en Ser Deportivo Madrid y en el resto del mundo mundial

Voz 0699 20:12 el también en un poco aunque lo que viene va a dar cancha principalmente a lo más cercano vamos a ir un poquito más a Griezmann en esa entrevista a los compañeros del diario As con el titular de Giacomo en la mesa de Cristiano y de Messi aunque los que votan los premios Le pongan en la mesa de al lado o más bien en la Maison donde se toma el postre estamos en la semana del día te en Champions del Real Madrid juega ante la Roma del Atlético de Madrid que ya está en Francia para jugar contra el Mónaco y nosotros estamos con los dos equipos hay que hablar del comienzo puesto de Liga para el Getafe que va como un tiro y para el Leganés que está colista saber donde se juega el partido este fin de semana del Rayo Vallecano hubiera Xavier que estaban en obras tenían que pasar la revisión y tienen que decir en las próximas horas si el partido ante el Alavés del próximo sábado se juega o no ahí y además del fútbol hay tierra con el baloncesto en Madrid a las siete juega hoy aquí la selección en el Palacio de los Deportes ante Letonia partido de verdad Nadal amistoso ya que ganar para estar cerca de él mundial por cierto en baloncesto es noticia de la mañana Pablo Laso ya Anna Montañana han sido elegidos mejores entrenadores del año por sus compañeros así que el entrenador del Madrid y la segunda del Montakit Fuenlabrada tendrán motivos para estar feria ya hablaremos de Vinicius pero se nombre seguro que Sun en la barra libre bueno segura la barra libre la verdad que no hay nada vamos a decir que existen probabilidades de empieza la Champions hemos consumido cuatro jornadas de Liga donde Messi lleva los mismos goles que Benzema Griezmann lleva uno eso no sé si es lo único que hace que el Atleti esté a cinco puntos del Madrid del Barça pero bueno que sean los señores de la barra libre los que analicen hola Antonio Romero muy buenas tarde ideó dos cero buenas a todos Manolo Esteban diario As muy buenas hola y no olvide que por primera vez más goles encajado cuatro que más goles que haya marcado tres Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 21:53 buenas tardes Pacojó desde una Barcelona que hoy ha leído con ilusión que curiosamente en el mandato de Messi siempre que el Barça tomó ventaja en la Liga el Madrid nunca pudo remontar

Voz 1623 22:05 he y Mónaco Miguel Martín Talavera hola hola qué tal buenas tardes a más de uno lo de señores en esta tertulia se le queda grande

Voz 0985 22:13 tal del baño Talavera

Voz 0699 22:18 tan mona Goyo no sé si lo mismo en esta entrando y saliendo de bueno da igual empiezo con el acontecimiento de la semana luego ya vosotros me queráis como veis esta Champions ticos Romero

Voz 0239 22:28 bueno no sé cómo con la presentación de reconocer que las presentaciones de Jordi me trastocan lunes hoy lunes duerme termino de

Voz 0699 22:35 hace para eso yo sé que no me término acostumbrarnos pese a mí

Voz 0239 22:38 sí pero no me terminan acostumbrar quiero recordarle a a donde esa Barcelona que está espectacular que el capitán del navío lo que dijo a principio de temporada es quiero la Champions no dijo quiero la Liga no es renunciar a la Liga pero el mensaje en el vestuario del Barcelona repito capitaneado por Leo Messi es quiero la Champions es que me parece que es lo que le toca este año al Barcelona después de unas temporadas en las que ha rozó el ridículo en las rondas finales y bueno yo creo que eh Si Jordi no dice lo contrario que me parece que no se va a atrever a pesar de que hemos empezado la Liga el Barcelona para mí la mejor noticia es que es capaz de ganar en Anoeta sin la mejor versión de Messi au sin ni siquiera una buena su versión de Messi yo creo que el Barcelona se tiene que centrar más en lo que llega ahora que es la apasionante Liga de Campeones que lo que viene ganando con regularidad en la Liga no

Voz 0985 23:24 sí pero sabes qué pasa Antonio Puente

Voz 0239 23:26 lo de los domingos que alimenta la Champion que tal no pero hombre hombre

Voz 0985 23:30 tal el alusiones directa mi la alusión ha sido yo también tengo que responder la luego te dejó paso di pero sabes que pasa el Barça la única opción que tiene de asaltar la Copa de Europa esto es la Champions es hacer un buen papel en la Liga borró o ganarla porque el Barça que históricamente el Barcelona no es capaz de conectarse sólo en la Champions necesita un rendimiento regular

Voz 0239 23:53 le falta el gen competitivo que por ejemplo sí que tenemos

Voz 0985 23:56 no le falta que un rey sin un rendimiento regular sin una competición positiva en la Liga no puede ganar la Copa de Europa

Voz 21 24:05 no será el único equipo en la historia Antonio perdona Romero

Voz 22 24:09 es que no he podido acabar ataban hoy podía acabar explotando Mónaco

Voz 0985 24:12 lo puede esperar

Voz 22 24:15 hola ya bueno pero bueno buena que puede esperar

Voz 0985 24:17 pues sí hay otros equipos que sin jugar un pimiento la liga son capaces de triunfar en la Champions a veces apego lo cual engaños pequeño Sanjuán cuando los ordenó del Real Madrid

Voz 0239 24:29 si se hace en el Tour del Bernabéu a que va de dos mil trece euros pone en en determinadas ediciones

Voz 21 24:35 que eso cuatro veces en la

Voz 0239 24:38 el en determinadas acciones pone en esta noche Hoon

Voz 1623 24:41 no es que nosotros especial Rome Benito pone arbitró el que Luis fue el de la Roma el de la Roma aquí un Gaza al Atlético

Voz 21 24:52 lo veremos

Voz 1623 24:55 hablo en mil lenguaje que es el de pacífico al lado de Vallecas jets tenemos cazo al Atlético de Madrid Amirato lógico Romero Romero lo que no puede deshacer el llegar aquí irá a Isaías no deja desistió el baño pero estoy muy a gusto

Voz 21 25:12 con todo el cuajo

Voz 2 25:14 todo el cuajo Salieri decir hablar

Voz 23 25:16 al convertir una anormalidad y es que el mejor equipo del mundo que tiene un presupuesto más reducido debe tiene seguramente un revés de los mejores jugadores del mundo tiene que ganar la Champions tiene que tirar permanentemente

Voz 21 25:27 es uno de los mejores jugadores de la historia al retorno viene muy Jordi Martí di que no importa en tu primera instrucción ha dicho que no importa y hay que dejar de ganar lo que y centrarse en la Liga pones te has comida que te han puesto en el chat del Atlético de Madrid tampoco claro que hay

Voz 0239 25:46 ha dicho que hay dos versiones diferentes dos mensajes mejor dicho diferentes desde que empezó la temporada que salen de los líderes del vestuario de Real Madrid de Fútbol Club Barcelona de los líderes del vestuario del Real Madrid en esta temporada quizá porque en la Champions en el estómago lleno el mensaje que sales este año queremos la Liga ídem líder del que manda en el vestuario del Barcelona el único mensaje que este año hemos escuchado es este año quiero la Champions Judith todo eso todo lo demás no todos

Voz 0985 26:15 además es que jugadores como Rakitic como Piqué te han dicho alto y claro Antonio Romero que sin acera sin hacer un buen papel ligas otra el Barça eso sería embargo yo quiero el era en medio de grandes interrupciones intentaba decir

Voz 0239 26:30 ser más breve

Voz 0985 26:33 poniendo piedras en el zapato pues novatos entonces Pacojó

Voz 0699 26:38 me si quieres que hable uno abrió si yo sí quiero así

Voz 0985 26:41 los sino sabes que dejó Cortés dejó cortes claro

Voz 0699 26:47 el maquinista carteles cortes Bestia Kiki

Voz 0985 26:50 es decir hay otros equipos que jugando a un pimiento has dicho pero son capaces de asaltar la Champions gracias a menudo a pequeños accidentes

Voz 0699 27:00 que le catapulta a las fases que

Voz 1623 27:03 a una pregunta Romero en mensajes de Bale pegándole duro a Lopetegui como lo entiendo como que el mensaje de Bale en su entrevista en la prensa inglesa e dándole a Lopetegui había bando ácida

Voz 0239 27:21 han como lo entiende a mí me parece absolutamente normal que los futbolistas del Real Madrid a la vena Zidane es que me parece absolutamente normal todo lo aquí te quiero mucho incluso tiene mucho mérito que un tío que supo mucho banquillo en su última temporada con Zinedine Zidane sea tan humilde de aceptar que Zidane fue justo abonen que ahora

Voz 1576 27:41 que tú has echado del Real Madrid permanentemente en los últimos dos dos dos temporada a quién tú a Bale no cosechaba y la tardará no tiene

Voz 0239 27:49 de Torró pero es que yo no irá que yo noto te usted que yo digo que es una declaración que le honra por su humildad pero independientemente de eso yo hubiera vendido Abel hace dos temporadas es que yo no he hablado hablar nada del futuro del yo creo que Bale no es el jugador eh el buque insignia al que se tiene que aferrar el Real Madrid después de la salida de Cristiano Ronaldo para intentar ganarlo todo quizás estas atendiendo

Voz 0985 28:14 el disco este buque insignia futuro John los oyentes

Voz 0239 28:17 pero desde luego para mí no es Bale porque es un futbolista que ha demostrado que no es capaz de jugar trescientos sesenta y cinco días al máximo a ver una cosa el copas

Voz 1576 28:24 sé que tampoco porque ni siquiera ya con Lopetegui que era su máximo el hombre que lo avalaban la selección española no es titular ese Acayro en en dos partidos

Voz 21 28:34 importan puso a lo mejor no abanderar era tienen que coger un grupo bueno esta temporada

Voz 14 28:38 eh avisa de las declaraciones de Bale en el Daily Mail

Voz 0699 28:41 yo tengo apuntó las dos más Griezmann en el As ya como en la mesa de Messi y Cristiano

Voz 1623 28:46 el lo demuestra es una evidencia el sol

Voz 1576 28:48 lo dicen ustedes eres el líder hombre claro que lo digo yo eres el líder es el líder de la mejor selección del mundo que ha ganado el Mundial ha sido el líder la pasada temporada del Atlético de Madrid que volvió a pelear hasta donde heredero las fuerzas la Liga quedó segundo por delante del Real Madrid

Voz 1623 29:03 Cara Valley a ganó

Voz 1576 29:05 el Ike gano una competición europea que es la que es verdad escúchame bien Griezmann han ganado todos los años el Atlético de Madrid la Liga de Campeones y Messi la ganado todos los a sólo tres tiene a la todos años va a ser demagogos yo creo que está al nivel de esos jugadores lo que pasa es que es verdad que los jugadores pero en una regularidad extraordinaria en una década estar peleando absolutamente todos a un nivel estratosférico pero como nivel futbolístico Griezmann ha demostrado que ha llegado a ese nivel ahora lo importante mantener ahí

Voz 0239 29:36 este nivel cuando

Voz 21 29:39 en las últimas temporadas no yo creo que no yo creo que la pasada temporada mejor jugador yo creo que ya pasar cobra ahora la Eurocopa ni Griezmann Griezmann ven que hay es el mejor jugador de la Eurocopa ni grima me enganchó me hubiera parecido en hacerlo

Voz 1576 29:51 campeones siendo protagonista hace dos años a mi asó

Voz 0239 29:54 daño no yo te estoy diciendo yo estoy diciendo que para hacer esa declaración que ocho Griezmann chapeau para pico y para Matallana compañeros del diario As que la nivel fue

Voz 21 30:02 Solís policías que estar tienes que estar muy convencido a mí

Voz 0239 30:05 yo misma me encanta para mí hubiera sido un pelotazo por ejemplo para el Real Madrid también para el Barcelona pero por ejemplo para el Real Madrid ha sido un pelotazo que el Atlético de Madrid haya sido capaz de aunque le han puesto un pastizal encima de la mesa de retenerle pero yo creo que para ser tan tajante en esa afirmación tiene que encontrar una regularidad en el rendimiento que en las últimas temporadas no tenido porque recuerdo que en la última

Voz 1623 30:27 empezó a jugar en febrero

Voz 0239 30:29 decir en febrero dictada misa esta

Voz 1623 30:32 las en el sitio que para mí es el Atlético en Europa de Simeone ha conseguido su Fénix fue final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea año dos mil doce con el gol de Falcao ya Betsy Griezmann repasa ese vídeo ilegal lo que era fugaz fútbol

Voz 0699 30:50 pues vale Griezmann en el As Bale en el Daily Mail

Voz 1623 30:53 la pierna al cangrejo no es un pierna pero se limito a lo del otro día hace con el Leiva o a los de hace dos semanas contra el Celta está Atlético pero lo que realmente los de Messi de Anoeta que es un desastre absoluto pero tiene que vender tenía un amigo que villano o Cristiano que ha tirado cuatro partidos sin marcar también que lo daría un amigo llamado Rulli en la portería avanzar ayudó

Voz 0699 31:19 puede avanzar declaraciones de Jordi Alba en Carrusel a mí no me han consultado lo del partido Miami creo que es un viaje muy largo y la gente de Girona les gustará que el partido se juega en su campo esto después de decir el el portavoz del Barça Josep Vives los jugadores entienden cómo es el fútbol moderno nuestras necesidades nuestros deseos y nuestros

Voz 0985 31:37 pulsos ya vosotros La Ser los consulta todos sus proyectos y todas sus expediciones José Antonio a Manolete a propio tal a ti Pacojó a Messi o a lo hacen a veces o lo hacen a menudo con el comité de empresa ahí estas juntos este asunto se abre Pol Pot

Voz 21 31:53 no es una empresa normal bueno hoy os

Voz 0985 31:55 haces que no sea una empresa normal lo admito porque los jugadores mandan más que nadie corre habrá que empezar a poner algún coto señor Jordi Alba usted exempleado del Fútbol Club Barcelona probablemente probablemente Orengo fotón está en la libertad de expresión

Voz 21 32:10 porque Jordi Alba pero Jordi Alba en ningún momento y yo lo siento dice yo no voy a ir a hub

Voz 0239 32:16 a ver si nos obligan a jugar a su opinión que hasta donde yo sé es libre para darle nosotros

Voz 21 32:22 hemos la obligación de recoger los arañazos en los otros casos no nosotros Antonio vamos a todos los puristas

Voz 1576 32:28 con la reunión de jugadores pero sí estuvo su compañero de la selección y del Barça Sergio Busquets que también habló en términos muy parecidos el otro día con la selección española sino que corrija Romero y creo que está en todo su derecho Jordi Alba decir lo que piensa como futbolista correcto de sepa de ese partido al igual que el Barça está en todo su derecho de defender lo que cree que es un negocio siquiera jugar a Miami a China o a Kuala Lumpur pero matar como tú estás pretendiendo o de tirarle de las orejas Jordi a Jordi Alba

Voz 0985 32:59 el la sabes que los empleados de los clubes que los empleados de los clubes por más Jordi Alba que sean en una sala de prensa se permitan el lujo eh en de despacharse con este partido está muy lejos esto no sé qué oiga acate acate las tejas que desde el club es que está mirando por tus intereses

Voz 21 33:20 ha enviado un acosador que es ser Jordi puedes darte las explicaciones pero puede hacer ruido sordo y tres cronológicamente alguna no yo entiendo lo que me dices yo antes no ve pero pude ser a seiscientos kilómetros de distancia que Jordi Alba además quiera

Voz 0239 33:35 meter el delito en la herida porque está pendiente por ejemplo su renovación

Voz 2 33:41 sólo Bordas no lo sé

Voz 0985 33:43 Nos lo sabiamente no no no lo sé oye las cosas que sé no lo sé si sus declaraciones están condicionadas yo creo que Jordi Alba está en todo su derecho de estar mosqueado con el Fútbol Club Barcelona porque no le ha ofrecido una renovación entonces peor si sus declaraciones son como consecuencia de que su eventual renovación está parado colapsada entonces pero yo les digo en la información el Vestuario pero no los no yo vestuario pues tengo defunción que tengo en este caso no la tengo no lo sé yo no lo sé lo que sí que

Voz 1576 34:12 pero pero los romeros razón si esa fuera la razón también es que Sergio Busquets tiene una renovación

Voz 21 34:19 yo no digo que sea la razón bien cuando bajen

Voz 1576 34:22 también cuando Lopetegui ha dicho que a él no le gusta como entrenador o a Valverde que no le hace gracia ir a jugar lejos yo pero que están en su derecho

Voz 21 34:29 nosotros ya estábamos muy bien ahora sí lo anota la Champions Lust se disputa en Nueva York yo quiero ver al señor Jordi Martí al señor Hortala señor Romero Manolete diciendo a partir de hoy esto está muy lejos todo a mi esto me da pereza yo otro día en vez de hablarlo con el comité de empresa es hablas con las ochocientos que son las cosas

Voz 1576 34:49 lo bueno Jordi Jordi vamos a vamos a ver cómo que no bueno yo creo yo yo creo sí escúchame sí puede tener todo su derecho te voy a decir el Barça los jugadores yo creo que aquí hay un error de

Voz 21 34:58 así que ahora en este tipo de declaraciones que no han sido la única por cierto

Voz 1576 35:02 estás matando a Jordi Alba han ido en esa dirección y hay una cosa que es un error de base es que la Liga por superen venga es ese saltó a la federación el alto a los jugadores no Deutsche asaltadas los entrenadores es asaltado todo el mundo entonces entiendo que estos como miembros activos del fútbol y de este negocio que también lo son tendrán su derecho a opinar

Voz 0985 35:23 a ver y pero el club perdona el club también tendrá derecho obligación de buscar recursos allá donde fuere para pagar incrementos salariales tala del veinte por ciento anual que no son Unidos tuyos y los míos eh

Voz 0699 35:35 ni me quedan cuatro minutos para diversos melones quiero decir los que habrá eh vosotros que luego eh

Voz 0985 35:40 el melón Isco ha pasado muy rápido no yo no perdono

Voz 0699 35:43 es decir que que al final se abre el melón en el último minuto y no hay manera de de comprobar si el pepino está maduro está lo de Isco está lo del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid quiero decir que que esté donde está en el campeonato de Liga está que vuelve Cristiano Mestalla no se lo de Vinicius hombre lobo

Voz 0985 36:00 inicios afortunadamente no esta mañana digo afortunadamente porque desde anoche los esto

Voz 0699 36:03 dando para no basta

Voz 0985 36:06 es que al final al final le tenemos que decir oiga señor Meana más cautela más prudencia estamos hablando de un juvenil no está todavía derribando ayer ganó ganó contra unos seis recuerdos

Voz 0699 36:19 sí efectivamente no está

Voz 0985 36:22 todavía derribando la puerta vayamos un poco más tranquilos porque aquí se pasa de El gato al depredador depredador al gato porque ahora estamos otra vez en el gato de Pacojó fíjate más sepulcrales pagándolo

Voz 1576 36:32 yo estaba de vacaciones nada todavía se pueda ya sea deportiva yo creo que vino nombre porque todavía no están Dinamo

Voz 0985 36:37 en Dallas celebrar tu habilidad para pasar de Antillas sobre la anomalía que representa que tú Atlético esté a siete puntos del Fútbol Club Barcelona Il habilidad el señor Romero para no decirnos si cree que en el once de gala del Real Madrid tiene que está disco o no a sugiere que mira que nos diga a quién saca visto que es imprescindible es mi casa y Bernhard unas grandes estaría denostado futbolista denostado

Voz 21 37:06 ver si Homero Romero denostado por Romero a llover

Voz 0985 37:09 pues yo te ayudo saca la cinta que Fabra ve esta parada en las que sede no

Voz 21 37:16 que no me dejas tiene denostas la figura de Casemiro

Voz 0699 37:19 de Romero mira muy facilitó y además rápido Jordi

Voz 0239 37:21 deberías coger ejemplos rápido mira yo a díscolo pongo por delante de cualquiera dime nombres Casemiro es intocable en este Real Madrid cuando dijo por delante de cualquiera cuando digo por delante igual que las listas al portero y los otros diez son cualquiera Joyce cometo siempre lo tiene el esquema de Julen Lopetegui para mi gusto para mi gusto disco tiene que jugar en uno de los tres puestos de arriba como Asensio está como está que está muy bien yo me encargo Bale te viene bien

Voz 0985 37:46 vale pues sí muy rápido no además estoy contigo yo si es así que se carguen Abel

Voz 0239 37:51 claro claro al cierto cierto el otro día cambia el partido en veinte minutos eh coge la pelota y no la vuelve a perder el Madrid para el gol del empate

Voz 21 37:59 con pase de Bale al que te habías cargado que

Voz 0239 38:02 no que yo no me cargo Abel que a mí me gusta pero si me dan a elegir entre Bale hoy

Voz 21 38:06 cómo estáis

Voz 0699 38:10 lo de la puntilla del Atlético de Madrid alguien tiene pisar duro

Voz 1623 38:13 sí sí que que cambien absolutamente todo porque el la ilusión del Atlético era terrible y el peor fútbol de Patxi Simeone lo estamos viviendo la tolera

Voz 1576 38:25 no yo creo que yo creo que Emmanuel está hoy un poco

Voz 21 38:29 poco negativo con todo yo creo que he buscado digo que nos den contra toda así

Voz 1576 38:34 escúchame si los culpar en los tenéis todo muy claro siempre los mismos sabes que mucho se habla de la mira tú de los tuyos no escúchame yo te digo que los culpables es en general todos hay jugadores que están bajo nivel el entrenador como el día de Vigo para mí no estuvo nada fino ni en el plató no pero yo creo pero yo creo que el resultado del sábado sinceramente es un accidente yo creo que hace un muy buen partido y se encuentra con un dimito hombre evidentemente para mí diciendo adiós Manuel Dimitrov y está absolutamente como hace ocho paradas ocho paradas que hemos alabado Unai con toda la razón del mundo y Dimitrov hechizo el doble parada a bocajarro

Voz 21 39:12 mucho mejor mareando el larguero

Voz 1576 39:15 pero pero no pero no de jugada no de jugada sino de rechace de pegarle de sus

Voz 21 39:19 ha dicho que con cero cero la primera oportunidad de partidos para mí merece ganar con la gorra el Atlético de Madrid lo que la primera porque no es

Voz 1576 39:27 en el para verguenza mejor la barra libre la barra libre antes del parón de selecciones hoy habría que dar averiguar habría que darle ahora hay que darle porque tiene cinco puntos de doce pero sinceramente creo que no nos vale de ejemplo el último partido porque último partido creo casi un buen partido de las

Voz 0699 39:40 cada Nos es que daban los boletines bueno vale

Voz 0985 39:45 en doce segundos venga se movía mejor el Atlético en el relato yo el discurso de Podemos que en la opulencia actual no

Voz 1576 39:54 ellos Joker yo creo que no Jordi yo creo que el otro día si tienes te hablo de un veinticinco

Voz 21 39:59 no por ciento hacia el partido el tres uno cuatro uno sin problemas lo que pasa es que hay dos ver quién tiene que no ha habido tales que son Borrell Diego

Voz 1576 40:07 Costa corre que no que que no es también de cara

Voz 21 40:09 diría que no volvemos al inicio dotes para para para compartir mesa hay que empezar a ganar ese tipo de nos

Voz 1576 40:15 pensar que la temporada ha sido la pretemporada ha sido muy complicada llegado al final de la final del Mundial ha jugado absolutamente todo en el Mundial estaremos de acuerdo Romero que se le puede dar un poco de margen a que se ponga

Voz 1623 40:28 evidentemente a ver

Voz 0699 40:30 barra libre pero es que claro nada más un poquito más que me quedo corto hola acojo buenas tardes

Voz 1623 40:35 no me digas que estaba en la redacción y oído Jordi a hablar de Vinicius y no entiendo porqué

Voz 0985 40:42 el chaval es que oye ya bastando la matraca con beneficios

Voz 1623 40:45 no por lo que ha dicho en el que el que que no que más manía a él que a mí que sí si me di cuenta sí

Voz 0985 40:53 yo creo Antón que tienes que tener más cautela más prudencia y esperar un poco estamos hablando de un juvenil de buenas maneras de ahí sostener como tú tienes que están derribando a mazazos la puerta de Lopetegui manda un trecho

Voz 1415 41:07 bueno yo he dicho que son otros dijo dos cosas que te recomiendo que sigas oyendo SER Deportivos que después de la barra libre analizaremos el partido de Vinicius y que la está tirando con fuerza contra quien fue partido contra unionistas un mejor

Voz 0699 41:20 pero tú de Defensa ahora eso es imposible Meana orígenes no me Vinicius ahora ahora y una especial tampoco se pero pero un cachito para entonces oye después de ser deportivos que no me enteré que es antes eh a la la sesión de cine empiezan las cuatro vale vale vale pues hala hasta aquí veis al final el melón abre no en la semana que viene más también estamos pensando en hacer un podcast de barra libre que sea interminable pero bueno ya lo vamos a dejar para éticos un abrazo a los cuatro lunes que son muy complicado muy muy complicados Meana se queda aquí y una pausa ya hablamos de Vinicius y antes escuchamos a Benzema

Voz 25 42:04 no

Voz 26 42:07 SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales e incluso arroba SER Deportivos Facebook SER Deportivos

Voz 27 42:20 vive la emoción del fútbol americano las yardas tu podcast de fútbol americano estuvo ciento Gears jugando fútbol estos tres Peira vivo aquí porque queremos seguir con nosotros todo lo que pasa en la NFL cambiar entrenaban dos veces al día con cuarenta grados entero el de todas las novedades disculpa duda anuales crea cada miércoles desde las seis cinco en Canarias nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los Xavi pronto en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes llenar Ivonne y adopta un taxi

Voz 28 43:02 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en tu libro Arruza la guion bajo seis

Voz 29 43:13 escucha oyente explica

Voz 1415 43:15 yo he compuesto cadena

Voz 30 43:19 me cae Blanca vale más eh tutor exacta los relató uno de los técnico de sonido retro

Voz 31 43:56 eh eh o un

Voz 32 44:08 es una cosa vale

Voz 0699 44:10 protagonistas no suelen hablar con los medios de comunicación

Voz 32 44:13 ahora en los últimos años a Blanco

Voz 0699 44:15 esas que patrocinan a sus equipos de todas maneras una cosa es una cosa y otros otra quiero decir si dicen algo que es importante pues también se pone este Benzema en el la presentación de Codere como patrocinador de de la Champions con el Madrid

Voz 33 44:28 lo que siempre es igual en este club llegan a todo para ganar todo es jugar bien para para todo el mundo porque sabemos que con este creo tenemos que hacer mucho sacrificio para para tener siempre dentro de nuestro maestro encabeza la vida