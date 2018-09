Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER Hoy empieza la competición que más gusta al aficionado al fútbol la Champions que se inicia en el Camp Nou y que acaban el metropolitano y que llenará el mejor fútbol del mundo con cuatro españoles de protagonistas muchos cambios cambios de inicio porque España no tuvo que pasar por la repesca para que su cuarto equipo el Valencia llegará la liguilla cambio de hora porque este año hay encuentros que se jugarán en dos horarios a las siete menos cinco y a las nueve de la noche cambio de reglas con el cuarto cambio si hay prórroga y con doce jugadores para poder hacerlo desde el banquillo con cambio de límites se termina la restricción de fichajes en invierno ese podrá fichar de cualquier club e incorporar esos fichajes para jugar más adelante si se avanza de fase es la nueva Champions es la nueva Champions con el viejo sabor el de ser la mejor competición del fútbol mundial y ojalá sea cambiar para que nada cambie siete de los últimos diez títulos han ido para España este año por qué no pensar en que toca el octavo las tres y uno comenzamos aquí SER Deportivos en la Deportiva Francisco José Delgado sí con el resto del equipo aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde en vamos a contar todo lo que noticia este martes del mes de septiembre gracia es como más lo cuadre por la radio por vuestro teléfono móvil desde la aplicación de la SER la tele la TDT de nuestros enlaces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes destacarse del equipo del programa con Sonia Lus una producción Julio Hernández y Marta Galán como cracks de la técnica joyas tras tres meses de espera regresa la Champions la mejor competición de clubes del fútbol mundial con nuestros cuatro representantes con el Barça el Atlético de Madrid ya hoy abriendo fuego los azulgranas estrenando horario también ilusión el horario las siete menos cinco de la tarde la ilusión la expresada por toda la plantilla que tiene la competición entre ceja y ceja

Voz 1 02:05 otra temporada otro ilusión me gusta que tengan esas ganas me gusta que el equipo esté puesto para para esa competición eso es lo mejor

Voz 2 02:13 tenía una motivación

Voz 0699 02:14 extra lo ideal Ernesto Valverde que entiende que la ilusión y la motivación será la gasolina nueva para llegar lejos en esta Champions si llegan lo más lejos posible sería terminal en el Metropolitano que es donde termina la Champions donde quiere terminar el año europeo su poseedor el Atlético de Madrid algo que está en boca de afición de prensa y un poquito menos del Cholo

Voz 0501 02:35 es lógico que a partir de de que la final de la

Voz 0699 02:38 o sea tu casa el periodismo

Voz 0501 02:41 se genere este tipo de situaciones pero nosotros sabemos que para llegar a ese lugar queda un montón por competir venimos una experiencia muy dura de la temporada pasada donde quedamos afuera y no tenemos espacio ni ni posibilidad de esa pensar más allá de del partido con el mono

Voz 0699 02:54 J en el periodismo qué malos somos el camino empiezan Mónaco con problemas en el césped de los que se han quejado los rojiblancos se ha enterado el periodismo el periodismo lo va a contar y además pensamos recorrer no sólo los problemas del césped sino todo el camino hasta donde lleguen con ellas con el Atlético de Madrid en Mónaco con el Barça en casa ante el PSV ICO lo de mañana que es el bolo hispano italiano doble el retorno de Cristiano Ronaldo a España con la Juventus para jugar ante el Valencia y el estreno del campeón el Real Madrid ante la Roma partido en donde han estado presentes las declaraciones de Griezmann ayer en el As sobre que él el francés ya se siente que come en la mesa de Cristiano y Messi atención al palo del capitán del Real Madrid a la estrella del Atlético de Madrid Sergio Ramos a Griezmann

Voz 1896 03:38 la ignorancia es muy muy atrevida no es cierto que cuando escucho hablar a a ese chaval pues me acuerdo no mucho de su doctor Rufo un de Maldini de Raúl de Xavi jugador de Iniesta de Iker jugadores que han ganado todo están repleto de títulos en su casa de ninguno tiene un galardón como como balón de oro por lo tanto cada uno es libre no de a expresar su opinión pero yo creo que se debería donde semejar aconsejar por entrenador como ocho o los jugadores de su equipo como Godín como como Koke que reúnen también ciertos valores que yo creo que que les vendrían bien no

Voz 0699 04:18 la rajada más grande el palo más gordo entre Real Madrid y Atlético de Madrid que yo recuerde en las los últimos años entre ambos equipos luego lo comentamos ampliamos ya escuchamos más de Sergio Ramos y algo de Lopetegui yo preguntamos ya por vuestra opinión puesto opinión sobre la competición que hoy comienza qué equipo español llegará más lejos en esta Champions que hoy empieza hoy el número de teléfono de guasa seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp para notas de voz hasta dónde llegará el que más de la mano de quién quién será el jugador clave pues seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis yo os escuchamos cómo se debe después difícil hacerlo poco algo más que no sea la Champions en este martes aunque hay que hablar del partido de Miami este de la Liga de cómo el encuentro Radio a la vez pinta que se va a jugar en Vallecas depués de las obras como venimos contando desde el viernes en la SER y hay que contar que el Villarreal contra todo el jugador del Huesca Gonzalo Melero pero para el año que viene y fuera del fútbol el día está muy de basket ha sido presentada en Madrid la Liga Endesa en Madrid anoche Selección Española puso en pie o por lo menos un pie en el Mundial de China de la mano de una canasta ética de Quino Colom

Voz 0231 05:15 ante Letonia cero complejo además de una pérdidas

Voz 3 05:18 al final un montón todo muy pues infantil al final en Ciudad en estas tipo de situaciones hay que ser directo al alarde pensado que con velocidad te podría meter una una bandeja tiene claramente pensar sería más fácil de lo que luego me he tocado final he podido meter la canasta ayudar al equipo a ganar y muy contento sobre todo porque todo el mundo sonriendo el espectáculo que hemos dado al final bueno una victoria que que puede ser importa

Voz 0699 05:39 el tanto que lo ser hemos ganado siete partidos y perdido uno en esta fase de clasificación que tendrá continuidad en noviembre Nos queda en cambio el tono contaros una de esas noticias que no me gusta contar el fallecimiento de una de las promesas del golf femenino a nivel mundial una española de veintidós años a la que han asesinado esta pasada madrugada en Estados Unidos usó a Caballero sí

Voz 1509 06:01 Elia Barquín arroz Amena Pacojó campeona de Europa Amateur individual femenina en dos mil dieciocho Deportista del Año de la Universiada yoga State ha sido asesinada en Estados Unidos según recoge el informe de la policía el cuerpo de la jugadora de veintidós años fue encontrado la mañana del lunes en el campo de golf en el que se estaba entrenando el autor del asesinato habría sido detenido Celia nació en Puente San Miguel en Cantabria y era una de las más firmes promesas del golf femenino nacional era admiradora de Sergio García aseveran Severiano Ballesteros

Voz 0699 06:28 Cannes en paz el abrazo a la familia de Celia a la del golf y la repulsa infinita que sentimos ante la existencia de personas capaces de hacer una cosa así pausa empezamos íbamos a cosas mucho más agradables las tres y seis vamos a la Champions vamos a ella

Voz 1203 06:42 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto

Voz 0699 07:02 sí

Voz 4 07:04 dos refuerzos y cerró el coche juez y tuviese esa nueva Ford Transit Connect podría cerrar los desde tu móvil ICS si además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil se queda sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 5 07:18 que ser tu reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto es

Voz 6 07:27 tú en Londres Marcelo lío muy de Celso en París eso es porque no tienes la guía de la Liga de la única

Voz 7 07:34 por fin actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información el todas las claves

Voz 8 07:40 qué para que puedas ganar en ligas ya en tu quiosco la guía de la Liga de As producto recomendado por Cadena SER

Voz 9 07:49 élite invita a escuchar la información de la UEFA Champions League después con todas las claves de la jornada entre el punto es ya aprovecha su triple Bono de bienvenida hasta trescientos cincuenta euros Godoy acepta el reto

Voz 0699 08:03 invitados está ahí porque hoy comienza la Champions la nueva Champions la de los dos horarios la de los fichajes sin límite en el mercado invernal la que acaban el Metropolitano la que para nosotros comienza en el Camp Nou Barcelona PSV siete menos cinco acostumbrarse al horario última hora novedad protagonistas Adrià Alves Barcelona muy buenas

Voz 0017 08:20 tarde llegó la Pacojo qué tal buenas tardes arranca una nueva edición de la Champions la gran cuenta pendiente del Barça y lo hace con nuevas ilusiones como ha dicho Obama

Voz 1576 08:29 verde en la previa con nuevo horario oeste

Voz 0017 08:31 horario a las siete menos cinco de la tarde que veremos cómo afecta a la presencia de público hoy en el Camp Nou en lo deportivo hoy lo normal es que Valverde aparque las rotaciones y apueste de inicio por el once de gala con la vuelta de Busquets también de Coutinho que se va a estrenar en Champions con la camiseta del Barça y que está como loco por jugar

Voz 10 08:49 arrancando de llegan a esta competición siempre es muy muy alta o todos los equipos que participan las grandezas del torneo hace poco el de ganar el tiempo que el Barça no gana entonces ante este año tenemos los jugadores el club de los aficionados grandes ganas de ganar

Voz 0017 09:11 otro brasileño que puede debutar hoy en Champions es Arthur novedad en la convocatoria del Barça en lugar de Vermaelen enfrente el PSV Eindhoven de Mark Van Bommel que vuelve al Camp Nou donde jugó una temporada ganando Liga Hicham

Voz 0699 09:24 ten cuidadito con el PSV que viene de hacer un siete en su liga pero al equipo que le hizo un siete no era el Barça ni mucho menos cuando acabe lo del Camp Nou turno para el Atlético de Madrid que juega ante el Mónaco a las nueve de la noche atentos con queja previa por el césped para empezar todo Miguel Martín Talavera Montecarlo muy buenas tardes

Voz 1576 09:45 cuando hablamos ahora qué tal buenas tardes yo queja formal ante la UEFA ayer nada más tenía entrenamiento viviendo que campo no estaba ni mucho menos en las mejores condiciones si cesa queja formal que sea refrendado en la mañana de hoy ha obligado la UEFA pasar eh rodillos que aplastar un poquito y evitar que se levante eh que se levanta para que la gente se haga una idea como el otro día en Valladolid algo parecido muy blando oí estar arraigado y es un problema con el que va a tener que pelear en esta Vuelta de campeones el Atlético de Madrid otro recuperar el olfato ofensivo de cara a portería de sus dos estrellas de Antoine Griezmann de Diego Costa ayer decía sobre ellos esto Diego Pablo Simeone

Voz 0501 10:26 la potencia de Costa es la calidad y talento de Antoine hace que seamos diferente cuando yo puedan resolver resolverlo partidos tanto Diego como Griezmann son importantísimo para nosotros aparecerán en los momentos importantes como lo ha hecho siempre Costa lo goles al Madrid a que el gol con el Arsenal en semifinales de Europa League en la final Griezmann apareció haciendo goles son jugadores importantes que hay que acompañarlo paciencia

Voz 0699 10:50 tener paciencia y hay que tener paciencia está con el césped que está hecho un desastre por el que se ha quejado el Atlético de Madrid en la previa de este partido de su estreno en Montecarlo ante el Mónaco uno de los rivales complicados de la primera fase eso para hoy el partido del Barça y del Atlético de Madrid mañana doble cita Real Madrid Roma a las nueve en el Bernabéu con ya no protagonistas han pasado por sala de prensa Javier Herráez muy buenas

Voz 11 11:12 les hola qué tal Pacojó si Lopetegui Sergio Ramos que ha estado imperial un recital de El capitán que ha levantado las tres últimas Copas de Europa que tiene cuatro en su historial IS tantarantán que le daba Griezmann que hemos escuchado aquí deportivos todo viene Pacojó entre otras cosas de la Supercopa donde eligió en Instagram una foto en la que Ramos en teoría coronaba Griezmann bueno pues un viaje de época a la prepotencia la prepotencia de los Who futbolista francés de Antoine Griezmann y al margen de eso lo deportivo lo más importante el Madrid vuelve a su competición tiene trece busca la X

Voz 0699 11:46 harta parece que es imposible aunque Sergio

Voz 11 11:48 vamos lo tiene claro van a echar de menos un poquito a Cristiano pero éste ya no está está en la Juve

Voz 1896 11:54 Chris ha marcado una época y un periodo maravilloso en el Madrid y ha batido estadísticamente todos los récords Si como hemos dicho anteriormente no he pasado ya no podemos vivir de lo que hizo Cristiano el Madrid empieza de cero todas las temporadas ya la

Voz 0699 12:09 misma hora eh después de las palabras de Sergio Ramos mañana se va a producir precisamente el retorno de Cristiano Ronaldo a España con la Juve que juegan Valencia Pedro Morata muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes espectral

Voz 1716 12:24 John por la vuelta del Valencia a la Champions mil quince días después expectación por el rival que hay enfrente la Juve expectación por la presencia de Cristiano Ronaldo todo ello se ve traducida en que en este instante solamente quedan mil trescientas entradas a la venta de ellas mil doscientas de las que ha devuelto la Juve problemas para Marcelino que no no va a contar ni con con dos viene con Garay Nickon Koke Lan únicamente de los que estaban tocados podría recuperar a Murillo la Juve que ha declinado entrenar en Mestalla esta tarde para no ser sancionada económicamente dará un paseo ruedas de prensa habituales y aquí en Valencia todo preparado de nuevo para una noche de Champions ni más ni menos que ante la Vecchia Signora ya está

Voz 0699 13:04 oye ya está aquí la Champions así bien en la primera jornada de la Champions y en la mirada más allá de los españoles que también los hay hoy se juega hoy Liverpool París Anne Germaine y un Inter Tottenham como partidos destacados yo diría fuera de los españoles un alemán muy buenas queda Álvaro

Voz 0301 13:18 tome buena así es un auténtico partidazo entre dos aspirantes eh el actual finalista el Liverpool contra el París Saint Germain del que se espera este año si con tu gel en el banquillo

Voz 0699 13:26 Joao manteniendo a sus grandes estrellas

Voz 0301 13:28 el candidato de de verdad es la revancha además para Salah que no tuvo un final de Champions la pasada temporada nada positivo

Voz 0231 13:36 lo de de alguna manera sí que partidazo ese libro

Voz 0301 13:39 Pool eh París Saint Germaine también en el grupo del Barça e Inter Tottenham eh partidazo veremos si el Inter se rehace porque realmente está muy mal en la Liga italiana empezado de manera muy irregular y destacamos también que en el grupo del Atlético a las nueve Se juega un brujas Borussia Dortmund

Voz 0699 13:54 Champions a tope es día de ello y hablamos más de la Hacienda del día en este ser deportiva

Voz 4 13:58 hemos no recuerdo recuerda el coche si tuviese es la nueva Ford Transit Colette podría cerrar los desde tu móvil si además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil se queda sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 5 14:13 que ser tu reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto es

Voz 12 14:25 gritan gol sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido o la foto

Voz 0501 14:29 boleros os esperamos en Movistar

Voz 13 14:31 Viola alquiler todo el fútbol toda la Liga toda la Champions la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia

Voz 0231 14:43 en cristal Books hacemos que reparar la luna de tu coche sido muy sencillo para que sea aún más sencillo nos encargamos de todos los trámites con tu con de seguros en cristal box estamos para ayudarte por el XXV aniversario de cristal Books repara estos sustituyese el parabrisas triunfa una cámara deportiva 4k llama al novecientos veintiséis veintiséis cero cero o ínterin cristal books punto es

Voz 6 15:05 Mutua en Londres Marielo Ljungberg muelles siglo en París de esos porque no tienes la guía de la Liga de la única

Voz 7 15:12 quién actualizada con todos los fichajes de última hora al cierre del mercado y ahora también con toda la información el todas las claves

Voz 8 15:18 que Vivendi para que puedas ganar en sus ligas ya en tu quiosco la guía telefónica de As producto recomendado por Cadena SER

Voz 4 15:27 brindó recuerdos y cerró el coche si tuviese es la nueva Ford Transit Connect podría cerrar el ICS además puedes monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi Galdeano pero si tu móvil sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 5 15:41 que ser tu reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en for punto es

Voz 0699 15:49 tres minutos en este SER Deportivos con la persona que más sabe de fútbol internacional en España Axel Torres muy buenas

Voz 14 15:55 tardes hola buenos para que te pone de esta Champions Axel

Voz 15 16:00 bueno pues

Voz 16 16:03 agosto va a votar fue destrozada como sucede cuando hay esa representados probablemente ellos todo haría para otro tipo de cereal hace más de Olot con esfuerzo ha ah como procurar con propició dos fueron los dos cuanto amigo él está la la de ahí a cuatro equipos no los dos cuatro cuatro vale más no es talibanes son nosotros unos directos en fase de grupos más francés pues bueno no soy uno pues no hay más nadie puede hacerlo pero el apartado comités distribuido puros uno iba a día

Voz 14 16:43 esta te la esperas favorito para ti para ganar la Champions Axel

Voz 16 16:47 duda yo no lo menos claros nuestros Vaguedeo Huertas hijos con opciones muy similares pero oye es como si eso nos hizo perder Balfour paquistaní fueron por favor porque por ejemplo los últimos fue el jugador más resolutivo desafuero arriba cifrados Cross el país con sus veranos no fumador o nunca hacer sonar no Gemma parte bueno pues creo algunos jugadores como en bajó esfuerzo sabemos ya fue con vuelos turísticos de nuestros a

Voz 14 17:35 a un equipo que puede ser la revelación

Voz 16 17:39 yo creo que no vulgo que ofrece es decir el concierne a Amir de unos siete ocho que tenemos todos

Voz 14 17:47 vale perfecto

Voz 16 17:50 claro luego nos el Valencia tiene cositas para ayudarnos no fuera nada pues igual lo hará el arroz pero no en el de los seis siete ocho favorito

Voz 14 18:05 vale como estos inicia hoy una quiniela para la

Voz 0699 18:07 una jornada e de los españoles uno

Voz 14 18:10 Kiss dos Barça PSV Axel uno Mónaco Atlético de Madrid Valencia Juventus de Turín Real Madrid Roma y un deseo para esta temporada en la Champions Axel

Voz 16 18:25 curioso para contra rezaron por su puesto el sol formato somos unos cuartos estimaban con algo más de un fallo aportación que tenemos siempre fue dejarse conocimos el seis cuatro seis siete tres cuatro por eso nuevos fue nocivos para todos

Voz 0699 18:47 perfecto pues nada así lo transmitimos a ver si nos sale un abrazo Axel te escuchamos en Carrusel un minuto para el resto una noticia de fútbol noticia de polideportivo en fútbol de las últimas horas novedades con respecto al partido de la Liga en Miami la opinión del presidente de la FIFA Antón Meana hasta anoche

Voz 0231 19:04 no Carreño en El Larguero Tebas ya sabe que el Barça no se va a jugar en Miami vende lo contrario dice que está muy avanzado y sigue pidiendo reuniones pero ni la FIFA ni la Federación de Fútbol de quieren dar el ok y sin ellos no habrá derbi en Estados Unidos por cierto debas dice que tiene el ok de doce clubes de Primera división de las doce plantillas de la fe

Voz 0699 19:25 en polideportivo la noticia de la mañana en la presentación de la Liga Endesa de baloncesto en Madrid que empieza la próxima semana en la lista de convocados para España con el Mundial de Ciclismo Borja Cuadrado que se celebre

Voz 17 19:33 para el treinta de septiembre con una deuda Mikel Landa Omar Fraile ha dicho Mínguez que en función de si el Alavés encuentra bien será el que esté en una lista que lidera Alejandro Valverde junto a Enric Mas Jon Izaguirre Jesús Herrada David de la Cruz Jonathan Castroviejo Mikel Nieve en la crono estará Castroviejo y uno elegir entre Soler Erviti Arcas en función de quién rinda mejor en la crono por equipos de Movistar el próximo lunes

Voz 0699 19:54 duda entre Fraile y Lambda de lo que no hay dudas que hasta las cuatro y más SER Deportivos

Voz 18 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:10 estamos en SER Deportivos Madrid y el resto del mundo mundial estamos en tiempo de Champions os voy a engañar con el Atlético hoy y con el Real Madrid mañana vamos a hacer mucha Champions pero hemos quedado con un crack del Rayo Vallecano y estamos pendientes de la decisión definitiva de la comunidad de la policía porque tienen que hablar las dos la Comunidad parece que no a la luz verde pero falta la otra luz verde sobre dónde se juega el partido ante el Alavés del Rayo Vallecano este próximo sábado una de la tarde en Madrid se jugó ayer al baloncesto con la selección hice presenta hoy la Liga Endesa los tres madrileños Real Madrid Movistar Estudiantes y Montakit Fuenlabrada como protagonista por cierto que el Fuenla anda muy cerca de cerrar al jugador de la NBA ex del Estudiantes Lucas hoy es martes tenemos en West la pregunta de Champions de qué equipo creéis que llegará más lejos de la competición europea y hasta dónde y qué jugador os ilusiona de ese equipo bueno y lo que queráis porque el Whatsapp es vuestro así que ahí no es decir lo que queráis seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis nuestro número dos Whatsapp par dejar nota de voz yo iros no tardando mucho y ahora a la Champions se ha dicho Manuel Esteban que lleva la cuenta que hoy se cumplen exactamente sesenta años del debut del Atlético de Madrid en competición europea bueno pues hoy juega el Atlético de Madrid abriendo esta Champions que termina en el Metropolitano Mónaco Atlético de Madrid el césped el presidente novedades deportivas lo que ha dicho Ramos de Griezmann va a ser un no parar pero que ahora no tengamos comunicación con la NASA como antes que abramos con Talavera ahí no respondía diez segundos después en Mónaco Miguel Martín Talavera siguen por ahí

Voz 1576 21:46 aquí estamos ahora no sé si diez segundos pero aquí está

Voz 0699 21:48 no no no no ahora no ahora se escucha perfectamente eh nos hablabas del CP ahí que contarán novedades deportivas y el rival que hay enfrente sí

Voz 1576 21:56 se eh a al final CES pero yo creo que va a condicionar por lo menos de partida el el encuentro de salida en el encuentro Pacojó porque ayer la verdad que llevaban cinco minutos de entrenamiento en ejercicios en los que tenían que frenaría arrancar se levantaban de DTP es de un tamaño considerable no te voy a decir que terminó el entrenamiento es como el campo de del Valladolid el día del Barça pero muy parecido era preocupante de ahí que el Atlético de Madrid tomara cartas en un asunto como te he contado antes esa queja formal a la UEFA que ha vuelto a ratificar en el día de hoy y que ha obligado al organismo europeo hablar directamente con el Mónaco y explicarle que que bueno que hay que intentar reunir las mejores condiciones posible pues de ahí que haya obligado a que se le haya pasado el el Rulo que se haya aplastado lo lo más posible y que bueno sin estar bien porque no lo va a estar ni mucho menos esta noche Pacojó pero por lo menos que sea lo menos lesivo para los futbolistas que al final son los protagonistas del partido eso como técnico va a marcar un Atlético de Madrid que con lo que tiene tampoco va cambiar demasiado respecto al que vimos el otro día al Eibar donde a excepción de la cierto hizo un buen partido yo creo que la gran novedad va a ser la entrada de Lucas Hernández por lo que probó Diego Pablo Simeone en el lateral izquierdo en detrimento de Filipe Luis ya a partir de ahí bueno pues a buscar una victoria que allanar aún poco o que hayan un poco el camión Liga de Campeones no ha empezado bien en Liga el equipo recibido críticas sobre todo después de los tres primeros partidos algo que que ha calado en el vestuario y que se entiende como ayer decía uno de los capitanes el segundo capitán Jorge Resurrección Koke

Voz 1006 23:29 por una parte Sonorama de las críticas porque eh hemos tenido mucha expectación durante el principio de temporada sobre todo por por el inicio que hicimos ganando la Supercopa de Liga pues bueno no hemos tenido por decirlo así la fortuna de de sacar los puntos que queríamos Hakkari nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho miras día a día tenemos un partido de

Voz 2 23:50 el campeón que vamos a cabo sin iniciar aquí en Mónaco

Voz 1006 23:52 si queremos sacar lo mejor de cada jugador para para poder ganar el partido

Voz 0699 23:56 no lo voy a decir mucho para que no se fue de nadie pero de verdad la Champions sacaban el metropolitano la final es en el Metropolitano y a la gente del Atlético de Madrid le hace mucha ilusión que este año el Atlético de Madrid esté en la final en el Metropolitano no sé si eso ponerle presión al equipo que pero lo siento por el Cholo no son cosas de la prensa la afición también quiere que éste sea su año en el presidente no sé qué quiere Pedro Fullana pero sé que ha estado con vosotros hace un ratito no muy buenas tardes

Voz 1415 24:22 es que tal muy buenas si ha estado con nosotros Enrique Cerezo antes de acudir a la al almuerzo oficial con Miguel Ángel Gil Marín que ha viajado a Mónaco para arropar al equipo también este estreno esta temporada tan especial y Enrique Cerezo lo que si tienes memoria selectiva no se acuerda de lo que pasó el año pasado en la Champions no quiero recordarlo pero en cambio sí que el pasado reciente lo recuerda con la Supercopa de Europa dice que lo importante es de ahí para él

Voz 0571 24:46 duro verano roto miramos el futuro nunca el pasado el pasado los miramos hace quince días un título importante no nosotros es eran mejor bueno efectivamente nombres es este año hay muchísimos motivaciones para hacer una buena Champions y creo que lo vamos a hacer porque hay un gran equipo yo creo que eso va a jugadores los técnicos todos estamos ilusionados muy ilusionados esta temporada por muchísimo razones que ya los os voy a contar ilusión te digo una cosa no va a faltar

Voz 0699 25:13 no estoy seguro de que no va a faltar las razones están claras cuáles son las que venimos contando en todos los aficionados del Atlético de madre el resto que no son del Atlético de Madrid el presidente del Atlético que también ha hablado lógicamente del estado del terreno de juego no Fullana

Voz 1415 25:26 esa preocupación porque por esa demanda que se ha realizado a la porque el césped no está en las buenas condiciones que necesita por ejemplo también el Atlético Madrid para jugar el partido pero es que no está en las condiciones mínimas para jugar un partido de Liga de Campeones y también ha hablado de Falcao y ahí es cuando casi se equivoca de equipo

Voz 0571 25:44 la verdad es que el campo no está muy bien yo lo pude ver y uno está muy bien pero bueno lo que hay no tenemos otra solución de ese hay veces que nos exigen mucho de nosotros jugar en nuestro estadio y lo vas a otros estadios y la verdad es que no es mucho a la verdad es que el campo estamos a Falcao tuvo su etapa magníficas maravilloso tapan el Real Madrid el Atlético de Madrid ya está en el Mónaco y oyes en algo

Voz 0699 26:07 ustedes se han pedido hoy la habilidad pero la sus lo tiene cualquiera de eso no pasa nada y estos viajes con el Atlético de Madrid sirven para conocer gente que son muy del Athletic lo que con el Madrid sino en para conocer gente muy del Madrid los del Athletic para conocer gente muy del Athletic ya aficionados que son a ver yo no sé si es decirlo pero aficionados VIP que llevan toda la vida Fullana siguiendo su equipo no

Voz 1415 26:30 pues mira casi toda la vida alguno me recordaba ahora desde el año setenta De2 viajando con el equipo ya ha llovido son pues más de media vida que lleva directamente con el conjunto rojiblanco recordando cómo era los viajes de antaño como los añoran en comparación con el fútbol moderno

Voz 2 26:46 que hay mucha manía

Voz 1415 26:48 días que no gustan te describo la situación estamos justo delante del Casino de Montecarlo pues evidentemente en el corazón de lujo o monegasco en este Principado en el Café París uno de los sitios maravillosos que hay en esta ciudad y estoy con Faustino Santisteban llama amenazan Santi qué tal buenas tardes

Voz 19 27:07 hola buenas tardes setenta y dos años de vida

Voz 1415 27:10 es del setenta y dos viajando con el Atlético de Madrid y me dice que no ha perdido prácticamente nada lo puede contar con los dedos de una mano no los viajes que se ha perdido

Voz 0699 27:17 este tiempo poquitos

Voz 19 27:20 buenas pues eso muchos viaje fantásticos ante su poco o mejor que que ahora porque ahora hay más restricciones pero la verdad que que bueno lo pasó muy bien hay disfruto mucho cuando ganamos pasándolo mal cuando perdemos pero bueno así son las las cosas

Voz 1415 27:41 Pacojó me dice no me preguntes por Simeone no me tiras de la lengua que me voy fácil yo te estoy dando pistas

Voz 0699 27:48 vale nunca te confirmo que tengo una pareja de niño

Voz 1415 27:50 los recién nacidos que gemelos monegascos que incluso cuando lo dices cuidado que entramos en SER Deportivos parando llorar aquí las formas sobre lo mejor que te dejo que te cuento

Voz 0699 27:59 vale la conexión que ya ha hecho amago de cortarse tres veces y con con eso soy feliz y muy buenas quiero preguntarte qué partido recuerdas especialmente de todos los que ha vivido en toda la etapa viajando con el Atlético de Madrid

Voz 19 28:13 pues hay partidos muy buen los vuelos yendo a Kimi su área y de muchos sitios pero que quemar mía me ha fastidiado en lo ha podido ganar la Champions al Real Madrid de El día eso fue Mi gran el dice ilusión porque además yo creo que sí habríamos tenido un equipo vuelvo al mejor dicho a la persona que habría tenido un poco más de ánimo y más bueno no voy a decir la frase

Voz 0699 28:49 vale creo que podía podido dado a

Voz 19 28:52 a estos compañeros de Madrid vale lo mismo que fue una de las cosas que más

Voz 0699 28:56 sido sin decirlo entiendo cuál era la frase en tanto tiempo viajando a Santi cuál es tu jugador favorito por cercanía por por lo que sea

Voz 19 29:05 una para de todo por más como jugador que como volumen los de trato con la gente ha sido Fernando Torres sí sin lugar a dudas sea porque una persona que cualquier persona que que

Voz 1415 29:17 día doblar el suelo foto

Voz 19 29:19 cualquier cosa siempre ha estado perfectamente y educadamente para para cualquier cosa hay otros que que les dices que quieres firmar un autógrafo bando el una foto y salen corriendo osea bueno pero eso pienso que serán todos los días no creo que sea el digo a división

Voz 0699 29:38 seguro que sí entre comillas estrellitas de grado solamente Hinault con la prensa belga mil con la prensa me da igual sino con los aficionados por lo que pagar

Voz 19 29:45 es lo que más me fastidia que vaya gente que está esperando en la puerta de los hoteles todo muchos tiempo horas y horas y que vayan niños que que que son pequeñitos y que quieren hacer una foto con las cosas y que lo leal es drogas de la verdad es que me duele mucho yo esa postura de Yeste fútbol del negocio puro

Voz 0699 30:07 es puro que hay hoy día no

Voz 19 30:10 el deporte como realmente lo mejor de mi época existía

Voz 0699 30:13 mismo debajo de todo lo que te has dicho que me queda aún antes de que se acordara conexión que de verdad estoy cruzando los dedos todo el rato como velo de este año este año en donde la Champions la final Santis acaba en el Metropolitano

Voz 19 30:27 a ver si somos capaces de llegar a nosotros haya sería una gran satisfacción para todos los Atlético que creo que es una una ya de una vez que ya las que se ha sido un poco desgraciadamente quitando en la derivó ayer que yo creo que la perdimos porque estamos ya en bastante deficientes y de de de todo pero la de Milán y la otra de colosal Lehman el yo creo que las dos pues merecimos ganar

Voz 0699 30:59 toda una vida viajando con el Atlético de Madrid así que son testimonio que agradecemos mucho en SER Deportivos Santi muchísimas gracias por estar en la SER y contarlo vale a vosotros para lo que queda es hombre el abrazo para lo que queramos que Grass tú que quieres aficionados del Atlético de Madrid veis esto es la voz de la afición eh que muchas veces nos empeñamos en hablar con los futbolistas pero hay gente que tiene toda una vida detrás viajando con con los equipos son tan importantes son más que los futbolistas el Atlético de Madrid que debuta hoy en Montecarlo en Mónaco es el primer partido de la Champions para ellos mañana va a ser el turno del Real Madrid esta tarde habrá entrenamiento esta mañana ha habido rueda de prensa esta mañana Sergio Ramos se queda a gusto Javier Herráez

Voz 11 31:44 sí se ha quedado muy agusto le decía antes a Sonia Lus la productora y compañera decía yo me tenía toda la rueda de prensa de Sergio Ramos pero claro no cabe no

Voz 0699 31:53 no ha sido un tantarantán que tenía

Voz 11 31:56 parado Sergio no a Griezmann que si lo aprovecha le va a venir bien porque ha dado un toque de humildad que es verdad es que futbolistas como Xavi

Voz 0699 32:04 Como Iniesta como Totti como bufón como Iker que no han conseguido nunca un Balón de Oro y hablar

Voz 11 32:10 de qué te sientas a la mesa de de Cristiano y de Messi tú en tu mesa y cuando llegue el momento pues ya saltará So o comer otra cosa yo que sé es que me parece que que Griezmann se equivoca ya es malo para él pero es una opinión muy personal igual no tenía apuntado Sergio Ramos que a los oyentes cuando el Madrid perdió en Tallín la Supercopa al día siguiente o ese mismo día en Instagram

Voz 20 32:30 colgó una foto

Voz 11 32:33 Griezmann en la que se ve a Sergio Ramos coronando a Griezmann como si fuese Napoleón el emperador y bueno pues eso me consta que le hizo mucha gracia a Sergio Ramos y hoy se la ha devuelto en la sala de prensa dentro de poquito tenemos un derbi en el Bernabéu Madrid

Voz 0699 32:48 Manning bueno se ya están poquito caliente bueno pues bien

Voz 11 32:51 pues eso es lo que ha querido decir Sergio Ramos se lo he dicho claramente en la sala de prensa hoy en en Valdebebas pero hablado de todo no hemos escuchado antes de la ausencia de Cristiano que es un jugador pero ya no va a sumar ese Sevilla ante ha hablado también preguntado por el favoritismo porque el Madrid era como fuera de de los posibles pero ha ganado cuatro de cinco ya ganado las últimas tres Champions no está Cristiano no esta ciudad pero hay un plantilla con que sabe levantar copas de Europa Ésta es la opinión de Sergio Ramos sobre si eso no favorito el Madrid

Voz 1896 33:20 Luis Aragonés siempre lo decía de que hay que serlo hay que parecerlo no oí hay que creer por encima de todo hay que creer pero sin sacar pecho no porque rápidamente te lo meten para adentro y por lo tanto a nosotros no nos gusta ir de favorito pero competimos en esta competición y en todas convencido de equipo eh Nos en ganarla no eso sí tenemos que ir paso a paso y si hay un camino

Voz 0699 33:43 largo no

Voz 11 33:45 que comienza mañana frente a la Roma Hay que viene precedido de un partido en Bilbao donde el Madrid no hizo mal partido pero sí la primera parte se equivocó un poquito lo que un poquito no hubo bastante en lo que es la idea de del equipo en en en ese encuentro en San Mamés en el centro del campo lo contó hasta el propio Isco Marcelo incluso Lopetegui que no supieron tener más balón y jugar un toma que les favoreció al Athletic fue una eh Un fallo claro del del Real Madrid logró cambios metiendo a Casemiro equivoco Lopetegui y hoy ha hablado así Sergio Ramos del partidazo que vimos en la Catedral el pasado sábado

Voz 1896 34:17 es un ambiente donde a mí me gusta no si lo disfrutan no un equipo mucho más peligroso más compacto y como bien dices un partido de mucho desgaste de de muchas idas y venidas Si bueno recuperar descansar bien comer bien yo creo que es la clave por lo tanto pasar página de estar preparado para la siguiente batalla que queman Ana pero no creo que que agarrarse a agarrarse al cansancio sea una excusa llevaba el conformismo gusta dejarlo a un lado

Voz 11 34:44 bueno pues exigentes son conscientes de que se le fueron dos puntos en en Bilbao y también se ha preguntado a Sergio Ramos sobre lo que dijo ayer en Isco el futbolista marisco que broma en tono de broma en ese reportaje de El corazón de la decimotercera de los compañeros de Radio Televisión donde el disco a Roberto Carlos y a Luka Modric que quiere otra Copa del Rey porque la que tiene que tiene una pues ya pues bueno pues ha caducado no porque al el Rey Emérito con un toque de de broma ay deshonra ha dicho hoy Sergio Ramos que está muy bien lo de la Copa del Rey pero que él cambia tres Copa del Rey por una Champions Champions sigue siendo El Dorado del del Real Madrid este último fragmento que te dejo de del Camero hablando de lo que evidentemente bueno es una bueno pues una presencia grata para el Real Madrid no Asensio ya titular siendo un futbolista diferente a punto estuvo de hacer la el dos a uno coma dos en San Mamés para el equipo blanco en una jugada en el ochenta y cinco sino recuerdo mal y luego falló Benzema que es un gran futbolista pero no es un killer aunque este año consiga goles pero no es un matador y lo demostró en ese momento en San Mamés ante el Athletic ha hablado así de Marco Asensio el capitán del Real Madrid de la selección española de fútbol Pedro Marco

Voz 1896 35:54 Asensio le tengo un cariño especial pues su edad porque ha llegado aquí muy joven y ahí me siento reflejado cuando yo llegué en su día no consuela da quizá un poquito más joven pero sí sí tuve también el cariño de otro que yo creo que siempre bueno pues ya va siendo hora no de también de meterle alguna que otra piedrecitas pero tampoco cargar en exceso o no si es cierto que ya pues ha pasado de ser un jugador con proyección hacer una realidad del fútbol y ahora pues estoy muy convencido y confiamos todos muchísimo en el marco y que marquen una trayectoria pues única para pagar al Real Madrid para él a nivel personal

Voz 11 36:30 íbamos a ver mañana si es titular o no en las cuentas jugará Courtois Lopetegui no ha querido evidentemente decir quién va a jugar mañana la idea es que joe Courtois pero Keylor no solamente va a jugar la Copa del Rey llevan a dar partidos porque es un gran portería y lo merece pero no me salen las cuentas Courtois Carvajal Varane Ramos Marcelo

Voz 0699 36:50 Casemiro seguro Kroos Modric Isco

Voz 11 36:54 porque llevado suplencias en Liga no creo que mañana vaya a ser su

Voz 0699 36:56 gente Isco titular y además jugó muy bien marcó un gol en San Mamés se lo merece y arriba Bale Benzema no me caben todo

Voz 11 37:02 los no os se cae Kroos que no lo creo porque es un hombre fundamental Osaka de Casemiro que ya se cayó el otro día en Madrid lo pagó obsequia de Luka Modric que podría ser me me cuesta creerlo si está bien físicamente que suele estar aunque bueno le pesa el Mundial con Croacia de hace dos meses noroeste Caiga disco así que podría ser Asensio que se podría caer pero vamos a esperar a ver qué decide Lopetegui que hoy no quiso hablar tampoco de Mariano ni de Vinicius dos futbolistas uno que no ha debutado y que bueno pues tiene gol al Madrid hace falta gol se demostró en San Mamés hace tres días y otro Vinicius que es verdad que juega en Segunda B pero chico en poco a poco cogiendo la la el alimento no que decía hace unos días

Voz 0699 37:44 de Lopetegui que le faltaba un poquito de cocción a Vinicius pues ha jugado dos partidos muy buenos es verdad que en Segunda B pero ha demostrado que bueno pues que esta para una convocatoria el Real Madrid pues cociéndose a fuego lento mañana vemos cómo cómo acaba la cocción un abrazo a Hernández hasta luego chao mañana estará a la Roma en frente y Antón Meana que llega esta tarde a Madrid

Voz 0231 38:03 están a punto de aterrizar han entrenado por la mañana entre Segovia a las siete rueda de prensa de Di Francesco en el Bernabéu lista de convocados con viejos conocidos como Marcano Fazio y Perotti arriba gente peligrosa como seco o el saharaui el capitán de Rossi al frente de la expedición también viene manolas el jugador que eliminó al Barça el año pasado con su gol a la vuelta de los cuartos en el Olímpico Monchi va a estar en el Santiago Bernabéu lo último que se vieron las caras ambos equipos fue en la Champions de dos mil dieciséis en febrero marzo en el debut de Zidane victoria blanca en el Olímpico y en el Bernabéu en aquellos octavos de final se han visto las caras este año en pretemporada victoria blanca en New Jersey en la gira americana preciosa entrevista a Totti en la web de la Roma diciendo cosas espectaculares del Madrid que el Bernabéu es un campo que intimida pero lo que también te inspira que está muy agradecido al Bernabéu por como las datado siempre que Florentino Pérez le mando incluso

Voz 0699 38:58 una camiseta del Madrid con su nombre el diez

Voz 0231 39:01 dos mil cinco para ficharle y que él Pacojó le daría el Balón de Oro a Luka Modric

Voz 0699 39:05 la Champions ya está aquí vosotros también estáis aquí en esta SER Deportivos

Voz 18 39:16 él sigue a SER Deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que incluía Ter arroba SER Deportivos quien en Facebook SER Deportivos

Voz 22 39:29 vive la emoción del fútbol americano es la Garda tu podcast de fútbol americano como si nunca hubiera jugado a fútbol estos días tres Beiras vivo aquí todo da igual que nosotros y con nosotros todo lo que pasa en la L a cambiar entrenamos dos veces al día con cuarenta grados el de todas las novedades culta una nueva entrega cada miércoles desde las seis cinco en Canarias por todo lo que se mueva incluso los Xavi pronto en la aplicación de la Cadena Ser en iTunes en hay voz y adopta un taxi

Voz 23 40:11 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba guion bajo en Facebook

Voz 0501 40:21 no he escuchado oyentes qué canción he compuesto cadenas hay voy cae cada semanas bonito

Voz 24 41:06 eh o tu alguno

Voz 0699 41:16 es muy empezar las veteranas los oyentes al revés dándonos las gracias por participar como seiscientos vale porque Fernando protagonizó también en Vallecas tenemos que contar la presentación de la Liga Endesa en Madrid así que esto va a ser pimpampum bocadillo de atún vamos a ir muy rápido con vosotros preo punta de hoy la Champions qué equipo va a llegar más lejos en la Champions de los cuatro que participan por parte española en Huesta en Twitter en arroba SER Deportivos resultados Sonia Lus muy buenas tardes

Voz 1914 41:44 las tardes pues parece que los votantes lo tienen bastante claro entre los dos grandes del fútbol español y quiénes un ofendan y los aficionados del Atlético de Madrid ni los del Valencia ahora mismo gana con un cuarenta y uno por ciento el Barça creen que va a llegar más lejos en la Liga de Campeones que comienza hoy seguido del Real Madrid el último campeón con el treinta y seis por ciento de los votos la opción del Atlético de Madrid esta obra tan sólo tiene el quince por ciento de los votos parece que no ha hecho mucha mella eso de que la final se juegue en el Wanda Metropolitano y tan sólo el ocho por ciento de los votos van para el Valencia Club de Fútbol que se estrena mañana ante la Juventus

Voz 1509 42:20 a esta hora mil doscientos veintiocho votos

Voz 1914 42:22 esa encuesta de SER Deportivos de las redes Sara

Voz 0699 42:25 José Antonio Duro buscando opinadores en la Gran Vía de Madrid muy buena hasta

Voz 25 42:29 el hacha comenzó la Miguel qué tal muy buenas buenas Héctor bueno a los madridistas confesos grandes Miguel tu mañana vas al Bernabéu si me voy a poner con ilusión con confianza pues como cada año miedo la misma ilusión y bueno cada año pues perdemos ese miedo porque estamos ya acostumbrados a ganar tantos títulos quiénes manolas ese hombre sí sí muy grande pues era la pregunta vamos a al turrón quién va a llegar más lejos en esta Champions las opciones españoles Real Madrid Barça Atlético Valencia tú dirás pues yo como madridista confeso pues sí es como cada año llegan más lejos porque tenemos un buen equipo ahora con un nuevo entrenador con lo mismos objetivos que cada año y bueno hoy llevamos tantos años y tan lejos que yo creo que este año habrá que seguir con la misma longitud está harto digas que el Real Madrid no dejará de sorprendernos Josué que hay estoy esperando tú también actor apuesta por la cuarta consecutiva yo sí yo sí pues por aquí el Real Madrid el más lejos porque lo va a ganar muchas gracias a los dos a usted que vuelven a usted a usted usted a verla

Voz 0699 43:39 no notan hoy documentar nota cantado no se millennials todavía audacias ha perdido el usted según cantabas ya te lo digo yo a partir de ahora desde tú pero de aquí a la eternidad Migueli actos la sorpresa hubiera sido quedó madridista no votaran el Real Madrid sorpresas bueno siempre no sorprendéis en el Whatsapp de SER Deportivos

Voz 26 43:57 el equipo que llegará más lejos será el Real Madrid

Voz 0017 44:00 el jugador Marco Asensio

Voz 27 44:03 el estado llamado de Madrid y este año la Champions será va a llevar el Atlético de Madrid absolutamente convencido estoy de no estamos empezando muy muy flojito dos pero ya ves como este año Atlético de Madrid que se va a llevar el Wanda Metropolitano hemos

Voz 28 44:22 vamos a Joe crees que si tuviera facultades adivina teorías sin perder el tiempo en quién va a ganar la Champions directamente apostaría en Bolsa

Voz 0699 44:32 tiene razón cosas similares

Voz 28 44:35 no tengo ni idea la verdad creo que este año el Barcelona va a estar muy pujante tiene muchas ganas Messi de ganar otra Champions pero lo mismo que Guardiola o lo mismo que buzón en el PSG no lo sé va a estar más complicada que nunca este año la Champions lo que sí que tengo claro es que el Madrid no va a ganar la cuarta ojo lo dice madridista

Voz 29 45:00 no yo creo que el equipo español te va a llegar lejos es el Madrid creo que podemos ganar otro año la Champion otro año consecutivo fuera el Madrid pues podría hace al esto nunca estoy al Atleti no le descartaba pero empezando la Liga como habla empezado no sé yo yo creo que que les

Voz 0699 45:25 más favorita bueno en Madrid siempre también os digo que por experiencia ya son muchos años de experiencia las cosas no son cómo empiezan sino cómo acaban y eso lo saben también todos los entrenadores redes sociales Miguel Orejas Canarias a la gente en arroba SER Deportivos en Twitter o en el muro de Facebook de Satán por vamos con el Twitter por ejemplo a J B RM dice que le encanta que el Real Madrid no sea favorito Juanlu cree que el Barça sea el campeón y que Messi será claramente el jugador más decisivo para medianoche el favorito va a depender de si instalan el bar a partir de cuartos o no por último Don Vito que dice que ojalá ninguno pase a la liguilla irá Pacojó con el PSG con el Bayern o no le gusta el fútbol de a saber quién vive en Facebook también Fernández Sánchez dice que tiene que ser el año del Atlético de Madrid porque la final se juega en su estadio vale que no nombre que no nos quedemos escuchar Alberto Fernández Sanchis que siempre pueden en Facebook gracias al veto a todos por participar en este SER Deportivos las tres y cuarenta y seis minutos no está esperando protagonizó en Vallecas