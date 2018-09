Voz 0931 00:00 no se puede disputar el partido y en este caso la Federación española le ha negado la Liga la opción de jugar en Estados Unidos en el Barcelona allí en el Girona se lavan las manos el que tiene que contestar ahora es Javier Tebas o mejor dicho la Liga los clubes unos mandados hay que recordar que ya la FIFA se había mostrado contraria pero la intención negativa de la federal

Voz 1646 00:47 son española hace que ahora mismo se complique mucho esa idea de Javier Tebas tres y uno empezamos el Deportivo he aquí en Ser Deportivos gracias por escuchar ya lo hagas a través de la radio de dispositivos móviles de la página

Voz 0465 01:23 ver tres w Cadena Ser punto com las

Voz 1646 01:25 la Real Federación de Fútbol no autoriza la celebración del partido en Estados Unidos se necesita el visto bueno de las federaciones y organismos del fútbol

Voz 0465 01:32 Paul y entre ellos el de la Federación Española y la Federación ha dicho que su intención es que nana hay que no se juegue algo que el pasado cinco de septiembre os adelantó Manu Carreño la Federación Española de Fútbol se opone a esa aventura la Federación Española de Fútbol frena

Voz 1806 01:50 a esa idea de Tebas para qué temas

Voz 0465 01:54 se lleve a cabo ese partido Girona Barça en Estados Unidos tendrá que dar el visto bueno la Federación Española de Fútbol te lo adelanto a esta hora en el larguero la respuesta de la Federación Española de Fútbol es no no creen en esa idea no creen que sea bueno no quieren que la Liga vaya a Estados

Voz 0231 02:12 a Unidos hice van a poner

Voz 0465 02:15 a la idea de Javier Tebas cinco de

Voz 1646 02:18 septiembre enseguida ampliamos nos encontramos en la previa de la quinta jornada de Liga el Atlético visita mañana al Getafe el Real Madrid también mañana recibe al Espanyol hablado Lopetegui tras el partidazo ante la Roma buen momento yo creo para valorar los primeros cien días en el banquillo del Real Madrid

Voz 1245 02:34 sus muy cortos en todo va tan rápido lógicamente pues creen que uno está centrado en lo que hace en el día a día en petando partido cuando entrenamientos en la verdad que no sabía que quieran ya cien días bueno culmina en trataremos de ser que sea muchísimos más trataremos de que el equipo siga creciendo y ganando partidos y esté preparado para ganar todas las competiciones es lo que parece

Voz 1646 02:54 siempre la jornada que comienza hoy a partir de las nueve Huesca Real Sociedad ayer en Europa League victoria del Sevilla cinco uno ante el Standard de Lieja buen empate del Betis en el Pireo cero cero en campo del Olympiacos peor les supo la igualada el Villarreal empató en casa dos ante el Glasgow Rangers es fin de semana de baloncesto que arranca hoy con la disputa de las semifinales en la Supercopa Endesa en Santiago de Compostela las siete Barcelona Lassa Quirós Baskonia ya a las nueve y media Monbus Obradoiro Real Madrid además ya sabéis que mañana arranque el mundo basket femenino de Tenerife las nuestras debutan mañana a las nueve ante Japón y vuelven a jugar pasado mañana también a las nueve ante

Voz 1576 03:29 Puerto Rico en el Gran Premio de Aragón de motociclismo

Voz 1646 03:32 estamos en plenos entrenamientos libres han terminado los segundos de Moto3 justo terminan ahora los de Moto GP con el mejor tiempo para Mar Márquez por delante de Lorenzo y de Dovizioso en seguida arrancará a Moto2 y estamos muy pendientes también de Martín Fiz ex maratoniano amigo de la Cadena ser comentarista al en SER Runner con Jon Egaña con Verónica Gómez que anoche sufrió un atropello mientras entrenaba al cruzar un paso de cebra Un coche no frenó golpeó con el retrovisor

Voz 0931 03:56 a Martín Fiz resultado cuatro costillas fracturadas ánimo para Martín Fiz que seguro que se recupera muy pronto tres y cuatro empezamos

Voz 0465 05:59 os avisamos hace quince días en la Cadena Ser

Voz 0465 06:12 Antón Meana muy buenas hola qué tal cómo estás muy buenas

Voz 1646 06:14 qué dice la carta que argumentos esgrime la federación

Voz 0465 06:17 cómo está la cosa ahora mismo Antón pues mira para empezar la ciudad

Voz 0231 06:20 dice que puede modificar la igualdad de la competición que pueda afectar a los derechos de los abonados y también a los derechos audiovisuales me gusta mucho dos puntos de la carta el primero la Federación le piden la Liga que demuestre que tiene el apoyo de todos los clubes no solamente de elevarse de Girona y también de los futbolistas y esto es muy importante explica que si hay compensación económica a Barça Girona hay que estudiarlo porque puede suponer un trato de favor respecto al resto de equipos de Primera División la Federación le ha explicado como tú decías en la portada a la FIFA que no tiene ninguna intención de autorizar ese Barça de Girona de enero para que se dispute en Miami salvó

Voz 1646 06:59 ese presente entiendo Meana que la respuesta sería distinta si la Liga le presenta toda esta documentación que la Federación ahora mismo

Voz 0231 07:07 vive sí pero no la tiene la Federación sabe que la Liga no la tiene no tiene toda esta documentación sabe que todos los clubes no están de acuerdo y bueno es una respuesta muy jurídica muy correcta muy formal de la federación que lo ha estudiado mucho con el departamento jurídico de del equipo de Rubiales y la Federación no quiere que el partido se juegue en Miami y como tienen derecho de veto la Federación considera que aunque no se va a acabar aquí el culebrón porque va a haber recurso si declaraciones envío de información la Federación considera que este año no se va a jugar ningún partido de Primera División en Estados Unidos por si fuera poco

Voz 1646 07:42 también han informado ha detallado a la FIFA dice la Federación en la sede de la Liga está Uxue Caballero Uxue se ha visto Javier Tebas por ahí qué tal muy buenas

Voz 1934 07:51 hola qué tal muy buenas poesías Tebas eleva a ver dentro de un minuto porque va a salir a comparecer entre los medios estamos a punto de recibir a Javier Tebas aquí en la sala repleta de la Liga íbamos a verlo corresponde a esa carta que ha emitido lo que ahora es esta mañana con ese famoso partido Girona Barcelona es gol

Voz 1646 08:09 gracias Uxue pendientes de lo que pueda decir Javier Tebas haberse en unos minutos podemos escucharle y a todo esto los dos clubes afectados de Girona Barcelona que dice en qué dicen Barça que dice el Girona sus directiva sus jugadores Santi vaya a Barcelona qué tal

Voz 11 08:22 qué tal muy buenas Xesco pues mira el Barça dice que es la Liga quién debe responder no ellos nos dicen fuentes del club azulgrana que ellos quieren jugar en Miami siempre y cuando todos los estamentos y todos los actores que toman parte de esta ecuación estén de acuerdo en jugar quiere el Barça que todo el mundo esté cómodo con esta opción y aunque la voluntad del club Square en Miami nos dicen que no forzarán las cosas si la opción Miami no tiene el consenso de todas las partes no lo tiene por parte de la Federación por su parte cuenta Raúl mucha que el Girona dice que la carta pide más información y por lo tanto cuando tengan esa información

Voz 1646 08:55 era una respuesta interpretan

Voz 11 08:57 la de hoy el partido aún no está perdido

Voz 1646 09:00 porque en Girona lo que piensan es que simplemente hay una petición de información por parte de la Federación a la Liga de fútbol y que cuando ésta sea dada el partido hay opciones de que se dispute eso es lo que entiende el Girona eso

Voz 11 09:13 es lo que entiende el Girona recalcaba que a día de hoy ellos no dan el partido todavía por perdido eso es lo que entiende el Girona

Voz 1646 09:20 Meana hay que aclarar que no es porque sea la federación sino que todos los órganos competentes dentro de la competición sea FIFA sea UEFA se incluso la Concacaf por estar envuelta la MLS cualquiera de ellas tiene el derecho a veto como tú explicabas que si tan sólo una de ellas se niegan hoy partido o esa es la teoría pues eso es la teoría ellos lo digo yo que es así si uno de los Meana me decía Te te decía eh la teoría es esas si uno de estos organismos se niega no hay partido no hay partido

Voz 0231 09:50 todo tú comentabas al principio del programa que la FIFA ya ha sido bastante clara lo dijo Infantino que no quiere un partido de la Liga en Estados Unidos que le gustaría más de la M S en las últimas horas conversaciones de la UEFA con la Federación Española de Fútbol hice Ferine tampoco es muy amigo de este partido en Estados Unidos y la semana pasada cuando la Cadena SER llamaba la Concacaf les entraba literalmente la risa cuando les decíamos que Javier Tebas aseguraba que el partido se iba a jugar en Estados Unidos así que en cuanto a confederaciones y federaciones Javier Tebas ahora mismo se ha quedado solo

Voz 1646 10:24 al estábamos van a estar muy pendientes gracias Men estamos pendientes también de uso el caballero por si aparece Javier Tebas pero ya lo sabéis a esta hora salvo sorpresa no habrá Liga de fútbol en Norteamérica Liga de fútbol española tres sigue seguimos

Voz 1 11:59 ah sí

Voz 7 12:02 mientras tanto el Real Madrid asiste a este

Voz 1646 12:04 sainete desde la distancia pensando en su partido ante el Espanyol hoy ha hablado Lopetegui ya hemos escuchado hablando de sus cien días al frente del banquillo veinte cuarenta y cinco mañana ante el Espanyol sin Carvajal que es lesionado Indiana al contrario que Casemiro hemos visto un Lopetegui pro Modric

Voz 0231 12:20 sí pero Modric él no cree en premios individuales pero considera que el año del croata ha sido muy bueno un Luka Modric y el otro día fue posiblemente el mejor del Madrid junto a Isco en la victoria ante la Roma un partido ya olvidado para Lopetegui pero que el próximo lunes si el votara le daría el premio The Best a Modric

Voz 1245 12:37 a lo has dicho tú mienta le preguntabas no sabes que no no no creo mucho en los premios individuales pero no por nada sino porque el fútbol lo siento desde un punto de

Voz 1806 12:44 este absolutamente colectivo vamos creo que es así a partir

Voz 1245 12:47 que hay en el reconocimiento a determinadas individualidades dentro de ese colectivo me encantaría que fuera para nuestro

Voz 1806 12:53 jugador para lucro porque has hecho una foto

Voz 1245 12:55 las pero ya eso es lo que pienso es impropio individual pero lo que más me importa es el partido que hagamos mañana colectivamente porque el fútbol es un deporte colectivo bueno pues esa es la opinión de

Voz 0699 13:06 de Lopetegui que le daría el Balón de Oro a a Modric decíamos

Voz 1646 13:09 es Meana que turno de Odriozola no porque nuestra Carvajal

Voz 0231 13:11 si no nuestra Carvajal no ha entrenado un golpe en el muslo contra la Roma quieren recuperarle para el próximo miércoles en Sevilla ante el equipo de Machín mañana va a debutar con la camiseta del Madrid en el Santiago Bernabéu Odriozola

Voz 1646 13:24 gracias Meana antes del Real Madrid Español tenemos el Getafe al día

Voz 0465 13:27 digo que la verdad en los últimos en las últimas horas

Voz 1576 13:30 se ha tornado Un poco de luto para el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal muy buenas es corto el padre Daniel sí una muy mala noticia para todos los rojiblancos el padre Daniel Daniel Antolín que era el capitán del Atlético de Madrid que estaba vinculada al club pues prácticamente desde hace cincuenta años desde el sesenta y nueve el vivía en una residencia en Madrid compartió esa residencia con jugadores como Garde y compañía bueno oficiado

Voz 1646 13:52 desde bautizos de hijos de

Voz 1576 13:54 de jugadores bodas los funerales de Luis Aragonés de Jesús Gil de Vicente Calderón era una persona

Voz 12 14:00 muy vinculada Atlético de Madrid muy querida

Voz 1576 14:02 metida sufrió un accidente hace algunos días precisamente cerca de su tierra en Burgos Ivonne una infección posterior que se ha ido complicando bueno pues ha llevado a al padre Daniel que como te digo seguro que las próximas horas y también el partido de mañana va a estar muy presente porque era era muy querido e incluso con algunos entrenadores rezaba padrenuestro antes de los partidos Diego Pablo Simeone no no lo hace pero bueno mantenía buena relación aunque no hacia ese ese acto con con el técnico argentino como te digo bueno pues

Voz 1646 14:32 un mazazo la pérdida de edad descanse descanse Paz el Getafe el Atlético que encara el partido ante el Getafe que desde que estas uniones soledad francamente bien trece partidos once victorias dos empates venta

Voz 0465 14:42 seis goles a favor ninguno en contra pero ni por esas se fía del Cholo tala no

Voz 1576 14:47 decía sobre todo porque bueno el salto ya sin

Voz 0465 14:49 red cinco puntos de doce su baje muy pobre para

Voz 1576 14:52 el arranque del curso liguero ha recibido la buena noticia de que ha recibido el alta médica no así Vitolo y por tanto va a poder estar en en la lista ha aprobado sin sin Godín poniendo al lugar de central y a Filipe de lateral izquierdo y es verdad que el Atlético de Madrid con el Getafe no encaja pero está en casa cuando más que ningún año consiste en que de tempo

Voz 0465 15:13 nada bueno pues tiene claro que

Voz 1576 15:15 en unas veces es la posesión otra veces encajar eh

Voz 0465 15:18 a lo que quiere Simeone es que su equipo encaja menos modo

Voz 7 15:23 hemos encajado más goles por favor no consecuencia de menos goles

Voz 1576 15:35 pues pide paciencia para para Jenson que prácticamente no está contando y como te digo el once va variar muy poquito del que el otro día jugó en Mónaco frente al conjunto del Principado serían los mismos con correa de nuevo en un costado con Rodrigo con Koke Saúl Griezmann con Costa y en defensa esa única permuta que Godín dejará su sitio

Voz 1646 15:55 a Filipe Luis que entre en la televisión eso mañana hoy arranca la quinta jornada con el segundo partido de Liga de Primera que se celebra en El Alcoraz a las nueve Huesca Real Sociedad Luisa Badía que contamos última hora muy buenas

Voz 0888 16:08 qué tal buenas tardes pues segundo encuentro consecutivo en casa de los de Leo Franco que reciben a una Real Sociedad que también necesita un resultado positivo en los locales solamente es baja Brain Sciences esperan cambios para reforzar el centro del campo con la posible entrada de Aguilera en un Huesca que ha visto frenado con dos derrotas seguidas ante Barça y Rayo Vallecano suben comienzo de los visitantes hay que decir que estarán arropados por cerca de medio millón de seguidores y como principal novedad la vuelta de Julian José aunque parece que no estará en el once de todas formas Garitano ha tenido diecinueve jugadores para este partido que comenzará a las nueve en El Alcoraz con arbitraje de Iglesias Villar que vais a

Voz 1646 16:40 en el estadio novio digo yo pues por segunda vez

Voz 0888 16:43 son siete mil seiscientos los espectadores que caben y más hoy con un nutrido grupo de seguidores de la Real Sociedad que ya están porqué

Voz 1646 16:50 gracias Luis vamos a pasarlo el polideportivo venga porque esta mañana hemos conocido el atropello que ha sufrido que había sufrido Martín Fiz en Vitoria mientras entrenaba suciedad anoche se ha conocido hoy que ha pasado Javier Lekuona Vitoria buenas tardes

Voz 0889 17:07 hola qué tal muy buenas tardes pues mira Martín Fiz entrenaba ayer con un grupo de atletas populares cuando fue alcanzado por un vehículo en un paso de cebra había pasado ya el grupo principal y el sabía quedaba un poquito rezagado en solitario el coche pensaba que ya habían pasado todos y aceleró el resultado alcance con el retrovisor if it al suelo sin embargo ha dormido en casa ya ha sido esta mañana cuando se ha decidido a a pasar por el hospital diagnóstico cuatro costillas rotas Éste es Marc Hurtado su socio en Running Fiz

Voz 14 17:35 con esto el Agamenón poco revuelo

Voz 0465 17:38 pero el susto pero bueno dentro de todo

Voz 15 17:40 eso sí a rutas

Voz 0465 17:43 eh que eso al final pues tiene tiene la solución de nada pelillos a la mar

Voz 0889 17:48 ya le han dado de alta está en casa

Voz 0465 17:51 días Leku estamos pendientes de que aparezca

Voz 1646 17:54 Javier Tebas podemos escuchar está hablando en directo

Voz 0465 17:57 delantero no pero bueno

Voz 7 17:59 cinco en este aspecto yo soy optimista una cosa es como que la intención

Voz 1646 18:06 está diciendo Javier Tebas en esta a mano en un Javier Tebas que ha hablado fugazmente y no sé si sigue hablando bueno hablado fugazmente de que él todavía ve opciones de que ese partido Se se pueda disputar mientras

Voz 0931 18:18 las habla Javier Tebas estamos también con la Supercopa Endesa que comienza hoy las semifinales en Santiago de Compostela Francisco José Delgado Pacojó muy buenas

Voz 0699 18:26 hola muy buenas Escorial pues si doble cita con el baloncesto a partir de las siete de la tarde Barcelona y Baskonia al campeón de la Copa contra el subcampeón de Liga y a las nueve y media el anfitrión el Obradoiro que recibe al Real Madrid las novedades el Barça

Voz 1646 18:37 a un equipo absolutamente nuevo con sus fichajes

Voz 0699 18:40 sin sin gasto en el este el Panathinaikos el primero el número uno del draft el primer Aranda del dos mil once con muchas ganas de por parte del conjunto azulgrana y el debut de los fichajes dos en el Real Madrid prevé liquidez esto empieza a las siete a las nueve y media el partido en Anfield

Voz 1646 18:53 León gracias Joy además estamos pendientes del motociclismo a entrenamientos libres en Aragón Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 16 18:59 pues sí ráfagas Escorial reacción de crack de de campeón de Marc Márquez yo soy de sobreponerse al arranque inicial esta mañana de las cuatro estaban encabeza con Dovizioso al frente y por la tarde en sea puesto en lo más alto de la clasificación se hubiera dormir con más rápido del día es la mejor forma de honrar al obelisco y luce desde ayer en la curva su honor la curva Marc Márquez que ha sido como digo por delante de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso

Voz 1646 19:23 por cierto me la rápidamente romano hasta dos mil diecinueve han ampliado la sanción

Voz 16 19:27 eso es la viene dicho que les retira la licencia hasta que se acabe el curso con lo cual a facer de seis ciento casuales da igual porque ya dijo que no iba a volver a correr

Voz 1646 19:35 bueno el le ha costado caro ese ese gesto que tuvo en la pasada carrera con Stefano Omán si recordamos Javier Tebas que acaba de comparecer ante los medios de comunicación simplemente ha querido decir el presidente de la Liga que la Federación pide más información que no está diciendo que no aunque la federación ha dicho que tiene clara su no intención la intención de no autorizar ese partido tres y veinte seguimos

Voz 7 20:03 SER Deportivos Madrid

Voz 1646 20:17 seguimos EEES deportivos ya sabéis que hoy estamos muy pendientes del baloncesto de esas semifinales de la Supercopa Endesa a las nueve y media el Real Madrid se enfrenta al anfitrión al Monbus Obradoiro además Movistar Estudiantes ganó ayer seis dos siete cuatro en Suecia en cancha del Norrkoping en la primera ronda de la Champions en la ida la vuelta mañana a las en Torrejón en fútbol hoy han hablado todos los entrenadores de los equipos madrileños de Primera porque todos juegan mañana primero el Rayo a la una que recibe al Alavés a las cuatro y cuarto Leganés visita a Ipurúa para medirse al Eibar luego se enfrenta el Getafe y el Atlético de Madrid a las seis y media ya las nueve menos cuarto tenemos el a Real Madrid Español el leer en la Liga un dos tres mañana a las seis Rayo Majadahonda Extremadura con tensiones entre directivas de hecho la directiva extremeña nueva celebrar la comida tradicional con el equipo madrileño debido a la ubicación de sus aficionados en el Wanda se queda el extrema se queja el Extremadura de la mala ubicación de lo suyo

Voz 0931 21:06 en el partido de mañana también pendientes del domingo del Cádiz Alcorcón de la Liga Iberdrola tercera jornada mañana a las dos Athletic Club Atlético de Madrid y el domingo a las doce en Madrid club de fútbol Rayo Vallecano así que venga vamos ya con todo

Voz 17 21:18 no

Voz 18 21:24 al parecer un pues músico se necesita talento trabajo bueno referentes estos últimos te marcan el camino para hacer

Voz 0231 21:33 las grandes canciones de aquí de

Voz 19 21:36 es de mi casa pero la playa vacía critican por el momento el discípulo

Voz 7 21:50 Iván Ferreiro presenta este viernes en La Ventana decadente su homenaje particular golpeó en memoria de su era

Voz 17 22:00 Kiril con Carles Francino SER

Voz 21 22:10 es

Voz 7 22:22 bien mías pues pues pues a mí también se me han pasado volando Antón aquí a mí también me pasó volando desde que volvió de Krasnodar firmó por el Madrid presentación el debut en Estados Unidos

Voz 0231 22:34 en aquel partido en Miami contra el United el primer partido oficial la Supercopa de Europa en Estonia la victoria en su primer partido de Liga en el Bernabéu su debut en Champions Iyad cumple Julen Lopetegui Escorial cien días al frente

Voz 1646 22:48 el del Real Madrid si eh casi que ahora podríamos decir Antón que está sino en el mejor momento casi burguesía la gente muy arriba después del partido

Voz 0231 22:56 eh está en el mejor está en el mejor sin ninguna duda se le ha visto y feliz relajado Él no dice mucho en rueda de prensa le gusta tener un perfil bajo ante los medios de comunicación para no dar titulares pero se le ve contento porque el equipo realmente ha jugado bien al fútbol en el último encuentro contra la Roma de hecho la Cadena SER le preguntaba Julen Lopetegui si después de ver el partido repetido está de acuerdo con todo lo que hemos dicho la prensa y los profesionales del fútbol que el Madrid fue casi el mejor Madrid de los dimos años responde Julen Lopetegui nosotros

Voz 1245 23:28 lo primero no no no vivimos de la de la crítica sea buena sea mala vivimos de nuestras nuestros análisis del del equipo y el equipo hizo un buen partido pero en todos los partidos siempre que los ves ves cosas a corregir sin ninguna duda cosas que están bien a veces se piensa compartido está muy mal hay muchas cosas buenas en un partido que crees que todo está muy bien siempre cosas a corregir corregida crecer este no es una excepción porque este partido ya pasó ya pasó ya es historia y el partido realmente importante obligadas a seguir en esa línea siempre Le mañana al después

Voz 0231 24:00 mañana contra el Espanyol equipo al que ha puesto por las nubes considera que es el partido más difícil desde que arrancó la temporada en el Santiago Bernabéu y aunque el partido de la Roma escoria les pasado al seguidor blanco le encantaría pasárselo igual de bien que se lo pasaron el miércoles y que mañana la gente va con muchas ganas al Bernabéu para ver una actuación similar del equipo de López

Voz 1646 24:20 es una pregunta que probablemente no te han hecho en las últimas semanas quema juega en la portería

Voz 0231 24:25 mañana va a jugar Thibaut Courtois o eso hoy adelantó ayer Javier Herráez en El Larguero y si lo dice Javi ese cumple así que mañana le toca a Courtois en esta extraña rotación que está haciendo Lopetegui en el inicio de temporada después de que le comunicara a los dos que va a jugar más partidos Courtois que Keylor pero que no quiere tener desenchufado al portero de Costa Rica mañana contra el Espanyol titular

Voz 7 24:48 luego habrá que ver si vuelve Marco Asensio al once

Voz 1646 24:50 cree que que en Champions fue fue suplente porque es el que venía jugando en Liga jugó el otro día es la de todos los días no verá quién descarta para que entre uno u otro si

Voz 0231 25:00 Ana no tiene pinta de que vaya a descansar Isco por lo que hemos preguntado ya fue suplente el otro día en Bilbao hizo un gran partido contra la Roma la idea es darle minutos otra vez de inicio al futbolista malagueño en la defensa sí que va a haber cambios más allá de la salida de Carvajal por lesión en la entrada de Zola Se espera un cambio más en la defensa de Kroos Modric mínimo uno de los dos descansa la gran duda aparece en el frente ofensivo lo ha jugado todo Karim Benzema de mano veremos si mañana apuesta por Mariano tras

Voz 1646 25:29 el golazo del delantero dominicano

Voz 0231 25:32 el hispano dominicano en el partido de la Liga

Voz 1646 25:34 te iba a decir porque ya hay voces que piden a Mariano titulares es verdad que el Real Madrid tiene ahora un mes muy duro lo decíamos el otro día en la cantidad de partidos en los próximos veintiún días creo que era un total de siete entonces tendrá que ir variando la plantilla Mariano ya te digo que lo haga el Bernabéu salió muy satisfecho Juan L hombres

Voz 0231 25:50 salió hizo lo que Mariano no presionar robar balones jugar en equipo y en cuanto puede dispara la enchufa un buen gol su primer gol en Liga de Campeones con el Real Madrid y eso no sería de extrañar que le den minutos mañana contra el Espanyol lo siguiente que tiene el Madrid es visitar el miércoles Nervión para medirse al Sevilla dentro de una semana a esta hora la estaremos hablando tuyo en la previa del derbi Madrid

Voz 12 26:11 año del Real Madrid Atlético de Madrid

Voz 0231 26:14 y luego está lo de Moscú el partido de Champions en el campo del CSKA así que rotaciones que según Lopetegui las utiliza desde el primer día aprovechando el fondo de armario y quiere seguir haciéndolo en este Real Madrid que gusta mucho al público de Chamartín

Voz 0931 26:28 ahora hablamos con Raúl Ruiz de la segunda división pero me ha dicho que te diga que contra Osasuna lo tenéis complicado eh que lo sepan lo tenemos complicado

Voz 0231 26:33 el Sporting si no tiene complicado el a las cuatro de la tarde el partido a ver qué tal en el Sadar hay otro partido este fin de semana importante la asamblea que tiene Florentino Pérez cierto son partidos que suele

Voz 1646 26:44 Marcel a decir el de Vinicius no

Voz 0231 26:47 Vinicius que hasta mañana no sabremos si es lo lleva o no hoy le han preguntado a Lopetegui por Vinicius lo hecho nuestra compañera que viene desde Brasil la corresponsal de sport interactivo en en Madrid tiene Giovanni hombre no les da mucha bola la verdad Lopetegui en indicios y alguno más como el resto sí pero ya hay mucha gente en Brasil tiene ganas de saber si ya va a jugar un partido o algunos minutos con el primer equipo el domingo juega el Madrid en León en el Reino de León contra la Cultural lo normal es que fuera de casa no juegue es el plan que tenían previsto pero mañana veremos la convocatoria primero de Lopetegui y luego de Santi Solari yendo Diego como te digo el partido que siempre gana a Florentino Pérez VOR goleada la asamblea de compromisarios ayer explicaba Mario Torrejón en El Larguero que en esas reuniones previas Florentino no les ha hablado de la reforma del Bernabéu de que vendió a Cristiano así que el domingo por la mañana desde las nueve estaremos en Ifema para ver una asamblea histórica porque se pueda aprobar eso en la reforma definitiva del estadio Santiago Bernabéu

Voz 1646 27:43 os estaremos muy atentos gracias Meana un abrazo un abrazo

Voz 0231 27:46 la chao Enfrente estará el español

Voz 1646 27:48 no he estado bien hoy su entrenador Rubi que después de un buen inicio hoy ha hablado largo y tendido de de Cristiano Ronaldo oí

Voz 0464 27:56 su baja en el Real Madrid esta temporada Raúl González muy buenas qué tal está muy buenas pues sí ha hablado del portugués ha hablado de Madrid ha hablado también de que el Espanyol va al Bernabéu a ganar no firma el empate al igual que ayer Borja Iglesias en El Larguero dijo que no firmaba el empate Rubi tampoco lo hace y sobre el adiós del portugués el Real Madrid dice que los blancos juegan muy bien pero que la baja de Cristiano lógicamente algo sí que debe aceptar

Voz 22 28:19 hay que hay dos cosas por un lado estamos hablando de

Voz 7 28:22 es uno de los mejores del mundo

Voz 1806 28:25 algo se queda en el camino si no lo tienes

Voz 22 28:27 siempre eso no hay duda pero a veces también eso puede ser un hecho para potenciar otras virtudes que tenías un poco más escondidas Madrid juega muy bien al fútbol es un equipo potentísimo y que Cristiano Ronaldo es un extra un extraterrestre

Voz 0464 28:41 Cristiano Ronaldo es un extraterrestre dice Ruby mañana no lo tendrá que sufrir tendrá que sufrir a otros como Gareth Bale o Karim Benzema y es que el español tiene un grave problema en la defensa David López el central del conjunto barcelonista no está disponible para el partido de mañana es baja por unas molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda así que a Rubin le tocará hacer algunos cambios en defensa hay parece ser que Óscar Duarte será el que ocupará la posición de de abril

Voz 1646 29:04 qué gracia Raúl eso del Real Madrid Español mañana ocho cuarenta y cinco seis y media Getafe Atlético de Madrid que Nos decía antes Talavera ayer pintaba aquí va a repetir el once de Mónaco nada al final va a haber cambios

Voz 1576 29:15 sí lo decías posible descanso de Diego Godín si eh porque hoy en la última sesión se ha visto a Filipe con el grupo de los titulares ayer ya hizo un aparte con el lateral brasileño para pedirle algunos movimientos yo creo que de cara a un rival que se suele Ferrari suele defender muy bien como es el equipo de de Pepe Bordalás para intentar abrir el campo hundiendo a los tiros además en contra el Eibar después de la indisposición de Lucas no pudo descansar de Godín no pudo rotar también

Voz 0231 29:41 como en Mónaco frente al al conjunto del Principado yo creo que puede ser la gran novedad el resto ha trabajado esta semana como como si fuera el equipo que va a jugar de titular suele esconder demasiadas cosas digo

Voz 1576 29:54 propone que sabe la dificultad que tiene este partido va a jugar

Voz 0231 29:57 contra el Getafe un equipo muy duro muy rocoso y más lo es en el Coliseum

Voz 7 30:04 al final todo este es un camino de obviamente va a ver cosas no como siempre tener un rival difícil duro periodo donde obviamente sí estructura mucho herida de la intensidad

Voz 1646 30:29 más difícil duro peleón intenso parece que está hablando del Atlético de Madrid el Cholo Simeone creyó en gran estima al Getafe

Voz 0231 30:36 no yo creo que este Atlético de Madrid ni mucho menos es aquel equipo era mucho más intenso que antaño yo creo que muchos de los problemas

Voz 1576 30:44 qué tiene esta arranque liguero precisamente perdido esa intensidad yo creo que jóvenes como como Koke como Rodrigo como Saúl como lema como correa como Griezmann no le veo yo siendo jugadores que querrán en precisamente eso sí lo tiene el Getafe el conjunto de Pepe Bordalás lo que pasa es que bueno hay una herramienta que ahí en la Liga española que ya sabes que es el bar no

Voz 1646 31:02 que vaya a jugar algo que suena si no porque vaya a jugar contra al

Voz 1576 31:04 Getafe pero sí se habla mucho estos días del bar si funciona así no funcionan si tiene errores no tiene errores en cualquier caso Simeone apuesta por el bar que seguramente irá mejor y sobre todo a el fútbol más justo

Voz 7 31:20 todo lo que se hace no los árbitros obviamente tienen la posibilidad de detener esta ayuda en el día de hoy está claro que eso condiciona mucho más todo lo que pase dentro del campo evolucionará en mejorará con el correr de los años pero en principio me da la sensación de que imprime la justicia lo que de lo que pueda pasar tendrán errores y obviamente pero pero corrige

Voz 0465 31:46 mira a favor del del bar el Cholo Simeone por cierto contra el Getafe ría debutó Diego Costa el año pasado sino recuerdo mal no fue su primer partido sí marcó se fue a la grava de sacar la amarilla hay me acuerdo se fue a a la calle es verdad pero sí hizo también un golazo de chilena acordarme en el Calderón es verdad que cuando metió cinco cinco

Voz 1646 32:04 goles al Getafe una goleada

Voz 0465 32:06 sí sí si uno de ellos de chilena que fue adelante

Voz 1576 32:09 espectacular bueno en cualquier caso es un rival complicado lista de dieciocho de decía que la el alta escala y Nick que ha recuperado ya subraya del del esguince de tobillo que lo había dejado un par de semanas fuera de combate Se mantiene Borja Garcés el otro día goleador frente al Eibar que es un fijo en los entrenamientos de Diego Pablo Simeone como te digo seguramente ese partido con el recuerdo

Voz 0231 32:29 el padre Daniel Antolín que sufre una

Voz 1576 32:32 en su pueblo este agosto en Pineda de la Sierra en Burgos que no ha superado las secuelas de ese de ese accidente haya fallecido el socio mil doscientos quince del club de forma interrumpida a cuarenta y cuatro años

Voz 0231 32:43 los desde el setenta y cuatro como te digo muy unido a la casa rojiblanca y que incluso el pasado noviembre

Voz 1576 32:49 fue el que llevó a cabo la bendición del nuevo estadio el Atlético de Madrid como lo había hecho en su día con el Calderón y muy Wanda Metropolitano y bueno que descanse en paz un abrazo muy fuerte desde aquí a toda su familia a todos los rojiblancos y la bandera del Atlético de Madrid en el Metropolitano está ondeando a media asta por la pérdida del padre

Voz 1646 33:04 bueno pues desde luego descanse en paz el padre Daniel contra el Atlético de Simeone en esta situación que seguramente querrá brindar la la victoria está el Getafe que que viene de subidón tras la victoria en Sevilla cero dos y es verdad que nunca a un rival que se les da bien pero pero hay buenas noticias para Bordalás porque tiene a todos disponibles José Antonio Duro muy buena

Voz 1621 33:24 hola qué tal muy buenas y por primera vez esta temporada al gente que

Voz 1576 33:27 dos sí es la primera vez

Voz 1621 33:29 partidos es un partido especial contra el Atlético es decir Arambarri ok Ignasi Miquel ok también Markel Bergara veremos si Rober Ibáñez aunque seguramente también en principio va haber variaciones en el once porque tiene va a recuperar y más con esto asaltos que te cuento su puesto en la zaga aunque tampoco te creas tú que lo ha dicho muy convencido abordará las dice que todavía tiene que ver como está la Mauro Arambarri en el centro del campo más convencido está abordadas más convencido que cualquiera con el inicio de su rival

Voz 1576 33:54 bien al Atlético de Madrid el técnico del Geta que él había

Voz 1621 33:56 tory y los dos empates la derrota del Atlético de Madrid en este comienzo no cree que sean un mal comienzo para el Atlético en este inicio volvió locos

Voz 23 34:07 pero que el inicio haya sido tan malo no porque llevamos cuatro jornadas únicamente hay estoy convencido que va a estar entre los tres primeros peleando como bien haciéndolo las últimas temporadas a tanto al Barça como el Real Madrid no no estoy de acuerdo que que bueno no ha sumado los puntos que que temporadas atrás pero que es un equipo que se va a recuperar todo a a puntos y que va estar peleando al final entre los mejores

Voz 0231 34:35 el Geta que no le marca un gol en Liga al Atlético de Madrid desde noviembre de dos mil once

Voz 1576 34:41 tarea Goyo Manzano tranquilamente en aquel Atlético de Madrid yo creo Talavera hasta dos mil once eran de Manzano

Voz 0231 34:47 desde que llegó Simeone no le marca un gol el Getafe

Voz 1621 34:49 ético de no bueno sí siete de siete años en total en Liga veintitrés goles a favor y cero en contra en favor del Atlético de Madrid cero en digamos en favor del Getafe y otra más que tú cuando abordarlas Escorial Le hemos felicitado porque ha sido galardonado como el mejor entrenador de la temporada pasada un premio que otorga el Comité de Entrenadores de la Federación es decir

Voz 1576 35:09 que sus colegas la han elegido como el mejor entrenador de año

Voz 1646 35:11 es pues felicidades para Pepe Bordalás volvemos a la sede de la Liga con Sue Caballero porque podemos escuchar ya Javier Tebas Uxue

Voz 1934 35:18 hola editorial si ya ha hablado Juanjo que ha dicho que está muy optimista a la celebración de ese partido el Girona parta en Miami ha dicho que no vamos a descansar que va a trabajar y la Federación que se celebre y ojo porque ha leído un extracto filma el de la carta que ha enviado una mensuales

Voz 1245 35:34 recibió acusamos recibo esos solicitud no podemos avanzar en su tramitación hasta que se nos provea de la documentación aclaratoria solicitara garantice el debido cumplimiento de todos los preceptos legales y reglamentarios para poder resolver conforme a derecho ya da reglas evitó es interpretativos para este tipo de casos puedan fijar la FIFA y la UEFA por lo tanto no está diciendo que no sino que se está pidiendo son más documentación para poder resolver en derechos yo soy optimista una cosa es que uno no tenga intención o no les guste que hagamos este partido está que que al preside una institución como la Federación tengan derecho porque hay muchísima responsabilidad hoy más con con el hecho de haber llevado nada Tánger no

Voz 1646 36:13 bueno pues eso es lo que dice Javier Tebas que se ha marchado ya entiendo Uxue que se han marchado hoy a Javier Tebas de de la sede de la Liga después de esas palabras no

Voz 1934 36:20 si el torear ya Said adicto Petén aprisa lo ha dejado todo claro ya ve todo va para largo eh

Voz 1646 36:24 es la hora de comer gracias a su Sue bueno pues eh la Federación ya ha dicho que no tiene intención de autorizar ese partido a pesar de que Javier Tebas se sigue mostrando optimista el Leganés hablamos de Leganés porque visita mañana Ipurúa es un rival directo en la pelea por evitar el descenso será la tensión del choque será que los periodistas somos muy pesados que casi va a ser la segunda pero hoy aunque parezca difícil ya había tocado las narices al míster Pelegrín Óscar Egido hola dejaremos a seis lloró es la primera vez que el hemos

Voz 1643 36:51 la San Pellegrino mencione aunque eso sí ha zanjado al argentino el tema de la portería aunque sea molestado la segunda vez que el hemos preguntado por quién va a ser el portero mañana

Voz 1646 37:02 eso pensábamos yo le pregunté la semana pasada Mr

Voz 1643 37:04 voy a ser Cuéllar hoy le he vuelto a preguntar no me ha respondido al rodaje me he regateado en la respuesta así que luego Alberto Fernández el compañero Onda Cero le ha vuelto a preguntar por quién va a jugar mañana Looking o Cuéllar bueno no la ha dejado ni terminar la pregunta ahora se ha metido en medio mira

Voz 1530 37:19 pues va a ser el portero también mañana y no veo porqué en la fecha cuatro

Voz 1806 37:25 algo tiene que salir el portero digamos

Voz 1530 37:27 eh cada semana me preguntan si va a salir Cuéllar ya no ser digamos y en todos los equipos le preguntan en la fecha del entrenador a la fecha Trey en la fecha cuatro si va a salir el portero siempre que he elegido un portero siempre le he dado seis siete ocho partidos para que bueno pueda evaluarlo porque el portero con un puesto especial e iré pues bueno cuando ya vendrán las copas subió en la Copa del Rey bueno ya evaluaremos si tenemos que cambiar o no

Voz 1643 37:52 dice Pellegrino que no sabe si a otros entrenadores en la fecha dos tres cuatro le preguntan por el portero bueno

Voz 1646 37:57 defenderé hay que decir la Pellegrino que hoy han vuelto

Voz 1643 37:59 preguntara Lopetegui otra vez llaman unas cuantas la el Real Madrid no es la primera vez que hace bueno

Voz 1646 38:05 le preguntamos a Pellegrino pues la portería por porque

Voz 1643 38:07 collar que Suiza este verano porque la pretemporada antes ya ha jugado a Cuéllar porque viene con una cláusula firmada para jugar un mínimo de minutos iba a acabar jugando en el Club Deportivo Leganés le preguntamos también porque sabemos que no cuenta con Serantes y le preguntamos por eso o periodistas porque creemos que es un tema interesante para la afición y que la afición

Voz 1646 38:26 el más que nada porque yo tengo en mi Benger

Voz 1643 38:28 es que me parece argumentos suficientes para comunicarle que yo no te nubes que de martes ante el Barça devolver devolver a preguntarme

Voz 1646 38:35 luego te doy una lista por la guardería bueno que zanjado el tema de la puerta

Voz 1643 38:38 haría parece que al menos hasta la Copa te cuento el resto es que son baja o o Recio IFE Muñoz o ha todas las semanas Nigeria solucionando su visado de trabajo Recio porque tiene problemas en los aductores Yeste que el ADN

Voz 1576 38:49 emblema de pubis prefieren que no fuerce como

Voz 1643 38:52 sólo tiene nació hace Agustín Innova convocar Amorós Santos porque no cuenta con él puede debutar en esa lista de dieciocho Ecuador hoy el Leganés Rodrigo Tarin además siguen lesionados sin manos que Arnáiz pelean ha confesado que va a haber cambios mañana en Ipurúa ante el Eibar y que suele hacer cambios ofensivos así que del centro del campo por arriba y a estas horas el equipo está deportiva Butarque comiendo a las cuatro y media a salir en autocar al aeropuerto de Madrid a las veinte vuelan a Bilbao iban a dormir en el hotel NH colección Villa de Bilbao lo digo porque lo de gente que pregunta por Twitter voraz

Voz 1646 39:21 esta gracias Óscar es decir en Leganés echan

Voz 1643 39:24 la bronca por preguntar por el portero hoy en Vallecas había

Voz 1646 39:28 de prensa de Michel a vosotros porque os han echado la bronca

Voz 1643 39:30 Toni de la Torre muy buena sesgo pues si nos han dicho como que solamente iba a ser previa al partido no podía haber ninguna pregunta pues por lo que es noticia precisamente si el partido del Rey de mañana se iba a jugar o no que eso sí que se va a jugar que no se podía preguntar por el estadio Vallecas nos separe alentador no se le puede preguntar por el estadio no se puede preguntar bueno Bono esos no tocó preguntarle de qué pues le hemos preguntado precisamente por el partido que sí que se va a jugar mañana en el este de Vallecas debido a la confirmación de última hora de la comunidad

Voz 24 39:57 en Madrid de que sí que se va a jugar el partido de aves a la una mañana en Vallecas hice va a jugar con público decisión tomada tras una reunión que han tenido en el estadio hoy miembros de seguridad del club y la comunidad de seguridad de la Policía Nacional por lo que confirmamos que sí que se va a jugar el partido un partido que es entre dos rivales directos el Alavés que llegan muy buena racha de resultados y sensaciones y el Rayo que quiere seguir con la inercia ganadora después de sumar tres puntos en Huesca el pasado viernes con un trallazo de Mula bueno Michel que quiere sumar de tres en tres

Voz 25 40:25 tres puntos importantísimos como son todos ojalá podamos jugar en nuestro estadio con nuestra gente que necesitamos que Vallecas en una fiesta que sea un buen espectáculo que haya las medidas de seguridad necesarias por ahí todo perfecto estamos deseando jugar en casa Haidar una alegre a nuestra afición

Voz 24 40:38 sí parece que si gana podré poder dar esa alegría a la afición como hemos comentado porque se juega el partido hielo deportivos bueno convocatoria ya hecha dieciocho jugadores decía Michel que le va a costar mucho dar esa lista la misma que frente al Huesca entran Velázquez y Pozo por Gálvez y Comesaña los demás los mismos jugadores que ganaron el pasado viernes al Huesca pues lo dicho a la una mañana Rayo Alavés Las entradas se venden desde hoy a partir de las cinco de la tarde

Voz 1646 41:03 la esa Andoni y oye que nos den un Word un office un Power Point con las preguntas que que

Voz 0931 41:08 en que les hagamos en rueda de prensa no hay ningún problema y cuarenta y uno seguimos

Voz 0465 43:24 como todos los viernes toca hablar con Raúl Ruiz de la segunda división hola Raúl qué tal muy buenas muy buena Xesco cómo estás cómo estás qué tal

Voz 7 43:31 suena bien bien viene preparando nuestro programa persona grabando oí llamas y demás muy bien

Voz 0465 43:37 tres partidos tenemos esta este fin de semana por encima de todos cuantos la jornada pero tres partidos destacados en a mi parece

Voz 1646 43:44 el primero Sábado cuatro de la tarde Osasuna Sporting y eso que le está costando arrancar a Osasuna sólo cuatro puntos de quince Raúl