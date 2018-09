Voz 0699 00:00 hola todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española se pelean por ser la que más mande de nuestro fútbol ahora mismo el que más manda Estebas fijó horario negocia con las teles establece acuerdos de patrocinio encontró la digamos la mayoría de los clubes pero Rubiales no creáis que manda poco designa árbitros tiene opción de veto a las decisiones como llevarse el fútbol Estados Unidos es rector de la selección y controlar todo el fútbol no profesional pero los dos teniendo mucho quieren aún más Javier Tebas quiere digamos es Pandev expandir la liga fuera de España ganar más poder y dinero y Luis Rubiales lo que quieres obtener parte de un pastel muy goloso muy relleno de euros como excusa los dos ponen la defensa del aficionado iros aficionados flipa te vas dice que con el dinero que ingresa trae mejores futbolistas para que los disfruten los aficionados Rubiales que te vas no les cuida un pimiento milongas los dos que de la afición y el dinero lo peor incluso es que entre la afición del dinero los segundos lo primero a las tres y uno comenzamos no

la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:19 sí aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde vamos a contar todo lo que es noticia en el deporte este último lunes de mes de septiembre gracias por habernos como más gusten por la radio por vuestro móvil a través de la aplicación de la Cadena SER la tele en la TDT nuestros enlaces en las redes o la web tres W punto com cualquier forma nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes destacas del equipo del programa con Sonia Lus en la producción Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica este año empiezan prontito los líos eh en el fútbol español la Liga la Federación tirándose los trastos a la cabeza por el poder del presente y del futuro de nuestro fútbol así de clarito con los horarios y el calor descubierta pero con las ganas de mandar más que otra cosa golpes de calor de futbolistas y aficionados la verdad es que sí hubo este finde eso es cierto y Luis Rubiales el presidente de la Federación lo dejó noche claro con Dani con Manu en el carrusel

Voz 1346 02:11 en su gol al muy importante de que se Televisa el fútbol es muy importante que llega a muchos sitios pero siempre respetando los valor del propio deporte unos mínimos de salud e integridad y si puedo contribuir a arreglar lo voy a hacer aunque otro Noguera

Voz 0699 02:25 la guerra abierta entre Rubiales si te Bassi por medio del partido de Miami con la Liga tensando para que se juegue ese Girona Barça con la Federación que espera más información y con la fe negándose esta mañana lo ha vuelto a hacer a través de nota oficial a que ese partido se disputa Biasi estará cosa a veinticuatro de septiembre que es bien prontito en la tele toda la primera temporada por cierto del bar en la Liga Varga que ayer contribuyó a la expulsión del en Let en el Barça que empató precisamente con el Girona en el Camp Nou ha sentado así de mal en el equipo culé

Voz 2 02:53 encontronazo está claro es la primera expulsión en la que el jugador reclamación la falta pide perdón a dar otro golpe ha ido

Voz 0699 02:59 con inglés por la falta

Voz 2 03:00 les puso al inglés

Voz 3 03:01 en ninguna agresión ni iba a buscar a jugador todo lo contrario incluso jugadores

Voz 0501 03:06 bueno cuando se levanta pero perdón porque ha hecho falta yo siempre he sido partidario

Voz 3 03:10 el bar pero estaría bien que se usara de una manera correcta tanto

Voz 0699 03:16 criterio para todos los equipos son declaraciones de Valverde y de Busquets a los compañeros de Movistar tras el pinchazo del Barça en casa el dos a dos ante el Girona allí los azulgranas que anuncian alegaciones al Comité de Competición por la roja así que los grandes se quejan del bar el Betis se queja de su afición si así de raro está la cosa Quique Setién sobre su público

Voz 4 03:35 creo que siento y lo que veo DNI futbolistas es que están contención que en algunos casos les quema el balón porque tienen miedo a fallar porque no se sienten apoyados y respaldados y esto es muy triste

Voz 0699 03:46 es cierto que hubo bronca para algún jugador del Betis en el Villamarín en el empate a dos ante el Athletic y estamos en el este de si la afición es soberana o debe apoyar sin dudar siempre todo está sobre la mesa este lunes en el que vivimos además la previa de tres partidos de Primera de mañana sin mañana también hay fútbol de Liga el Atlético de Madrid Huesca el Espanyol Éibar el Real Sociedad Rayo Lunes en el que resuenan aula palabras de Florentino Pérez en la asamblea del Real Madrid en donde habló de Cristiano del crédito para el Bernabéu de su oposición a que el Madrid juega partido oficial de Liga fuera de España el lunes en el que en Madrid se han reunido un montón de personalidades en el Wall fútbol Sumit que es como si fuera un máster de fútbol con los dirigentes más importantes del fútbol mundial vamos fútbol por los cuatro costados pero dejaremos un hueco para lo que no lo es en lo que no lo es de lo que más se habla hoy es del accidente que tuvieron ayer en el Gran Premio de Aragón Márquez y Lorenzo o mejor de la rivalidad que sea reaviva un poquito entre ambos

Voz 1001 04:37 espero que que venga a disculparse lo saben cómo estoy y sobre todo que no no no me lo vuelvo a hacer porque si Dirección de Carrera a estas acciones no lo está haciendo nada y si lo hace con una una paradita que no habrá ninguna caída a ningún piloto se monta todo el jaleo padre no pasa nada si me revienta la pierna al menos que que se le diga algo que

Voz 1415 04:57 lo que sucede es que salido he frenado por la zona sucia porque estaba por el interior ahí es cuando he visto que forestal al exterior empezaba a cerrar la trayectoria con cosas lances de de de carrera que que bueno cuando vas a la zona sucia adrenalina de la salida y esto tienes que tener también la sangre Ciudad de de de no abrir gastó

Voz 0699 05:15 luego preguntamos a Mela sobre quién tiene razón de los dos además del pique entre nuestros dos mejores pilotos de Moto GP son noticia la selección femenina de baloncesto con un pie en cuartos de final del Mundial de Tenerife la liga de baloncesto que empieza este jueves el Mundial de Ciclismo que es durante toda esta semana y el Gran Premio de Fórmula uno de Rusia en el que desembocará gol pero para eso falta mucho es lunes son las tres y cinco esto SER Deportivos así que vamos a Leo

Voz 6 05:59 no recuerdo si será el coche juez si tuviese

Voz 0699 06:42 lo del vamos al lío de la entrada que digo todos los días hoy es muy textual porque mires donde mires hoy hay un lío en el debes los premios al Mejor Jugador de la FIFA que se saltan Cristiano y Messi es en Londres hay un hombre de la Ser cuéntanos Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 07:00 hola qué tal Pacojo muy buenas tardes aquí estamos en el Royal Festival Hall delante del Támesis en el puente de Waterloo muy cerquita de este London Eye la noria que tantos turistas ven cuando viajan a Londres y que echa de menos como dices a Messi a Cristiano en grandes dominadores de la última década se han repartido todos estos premios por primera vez no van a ganar tampoco van a venir a aplaudir la Luka Modric el croata hasta volando a la una y cuarto despegaba del aeropuerto de Barajas con el presidente Florentino Pérez en la cabeza de una expedición que completan jugadores como Thibaut Courtois Raphael Varane Marcelo y el español Sergio Ramos que por noveno año consecutivo va a estar en el mejor equipo de la FIFA pero como te digo el protagonista es Luka Modric ganador del premio de ves lo Lobato CIBIR esta noche aquí en Londres innovan a estar para aplaudirle ni Cristiano ni Messi Messi dice que es por motivos personales cristiano porque la Juventus prefiere que se quede en Turin porque tienen partido el próximo miércoles pero lo cierto es que esta gran fiesta en Londres bastar un poco deslucida por la ausencia del argentino del portugués

Voz 0699 08:04 es feo tiene pinta de que de todas maneras el Real Madrid va a ser muy protagonista en esa gala las próximas horas de las últimas horas lo han sido Tebas y Rubiales con el partido de Miami sobre las del sobre la mesa con el calor del fin de como excusa y con una pugna de poder pura y dura de fondo a ver cómo lo explico que empezó en un Piqué a través de las redes sociales entre los dos protagonistas por el calor y los horarios que dio un paso más con Rubiales anoche en Caruso

Voz 11 08:27 el queremos también que haya una franja amarilla por la tarde preferiblemente el domingo lo tocamos negocios donde

Voz 1867 08:33 se Televisa su gol para que así

Voz 1346 08:36 todo un equipo modesto que tienen que pone a su partido también a dos o a una hora

Voz 9 08:41 lo pueda poner ahí

Voz 1346 08:42 los aficionado puedan ir a ver porque en su televisión en su casa no se da otro partido de fútbol de categoría superior

Voz 0699 08:50 Joyce espera respuesta de Javier Tebas en el W FS que es el Word fútbol Sumit que se celebra en Madrid José Palacio

Voz 1038 08:56 si Javier Tebas que va a clausurar el primer día de este tercer congreso

Voz 12 08:59 el internacional de la industria al mundo de él

Voz 1038 09:02 el fútbol su ponencia va a ser desde las seis de la tarde hasta las siete menos cuarto aunque Pacojó todos estaremos pendientes a partir de las siete menos cuarto que es cuando atenderá a los medios de comunicación y donde ahí sí seguro que contestará a Luis I

Voz 0699 09:14 yo es que los golpes de calor que han sido la excusa para el último pollo a existir existieron usó el caballero siempre

Voz 1509 09:19 al menos veintiuno personas fueron atendidas este domingo los campos de Primera División en el Levante Sevilla que se jugó a las doce del mediodía catorce personas fueron asistidas por golpes de calor también en el Villarreal Valencia con una sensación térmica de treinta y cinco grados siete personas fueron atendidas por los sanitarios seis por golpes de calor y una por lipotimia pero no sólo los aficionados el central Álvaro González sufrió mareos y vómitos en el descanso por el mismo motivo las altas temperaturas también tuvieron repercusión en la Liga Iberdrola el Madrid femeninos Rayo Vallecano que se disputó el sábado a las doce la linier del encuentro sufrió un desmayo durante el partido antes de la primera media hora

Voz 0699 09:50 pues del asunto horarios y calor hablado esta mañana el entrenador del Atlético de Madrid Pedro Fullana

Voz 13 09:55 sí porque también han sufrido en parte el Atlético de Madrid porque Felipe fue sustituido indispuesto y tuvo náuseas que podían haber sido provocadas también por el calor hay debate hay pollo pero Simeone no quiere meterse en líos la pregunta la Cadena SER ha sido muy clara los horarios perjudican al fútbol en España

Voz 0501 10:09 qué es el clima el que va en contra de todo porque en Inglaterra y otro clima de verdad pero hay gente preparada para garantizar lo que lo que pasa y obviamente tener en cuenta el clímax en España que no es lo que hay en Alemania Inglaterra que hayan Francia mismo llevo obviamente en consecuencia habría que mirarlo pero la gente que está trabajando seguramente lo tendrán en cuenta para el futuro

Voz 0699 10:36 va era el Cholo pero parecía Jordi Carbó de fondo el famoso partido de Miami al que la hace oficialmente hoy ha dicho que se opone y que dice Tebas que acabarán jugando todos en la próxima década bueno todos no esté Florentino Pérez el presidente de mal

Voz 0665 10:48 tranquilidad que no vamos a EEUU nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no se a qué intereses responde pero no hacen no responden a los intereses de los clubes ni de los aficionados luego por tanto nosotros nos negamos rotunda

Voz 0699 11:06 te vas será presidente de la Liga pero me da que Florentino Pérez no le apoya mucho y eso es un agujero gordo en el poder de te vas el Barça si la apoya pero tiene hoy otros temas de los que preocuparse como las rotaciones y el efecto del bar del que se raja digamos con moderación

Voz 9 11:19 con Adrià Albert si esos porque Iturralde

Voz 0017 11:21 está muy bien la mayoría entiende por qué actuó el bar Ayerra aunque algunos siguen teniendo dudas

Voz 0239 11:27 los jugadores del Barça Valverde y el propio club

Voz 0017 11:29 siguen pensando que no fue agresión de ley de la inglés que fue un gesto natural e involuntario del central francés que les soltó el codo sin querer a Pera Pons y que por lo tanto la roja fue injusta además el jugador del Girona después del partido no tenía muy claro lo que había pasado

Voz 14 11:43 yo voy al límite el también no vamos a cien por cien las jugadas no se no veo nada yo voy al balón nacional dos operamos los dos y es el árbitro en este caso el que decide no no sé si no he visto a jugadores no sé si es

Voz 0017 11:56 incluso dijo opera Pons que Gil Manzano pitó falta a favor del Barça al principio hiel por eso le pidió disculpas al Anglet pero

Voz 0239 12:02 el bar tuvo claro que era agresión Gil Manzano

Voz 0017 12:05 fue a revisar la jugada y acabó expulsando al jugador del Barça expulsión que condicionó al equipo de Valverde que se vio obligado a quitar del campo primero y después a Artur ya Arturo Vidal por Coutinho y Rakitic para intentar remontar pero el Barça sólo salvó un punto que les sirve al menos para mantenerse líder junto con el Madrid ahora ya toca pensar en el Leganés con la enfermería vacía porque hoy Malcolm ha recibido el alta médica

Voz 0699 12:28 noticias del Fútbol Club Barcelona después de la jornada de liga del fin de semana en donde ya no quedan equipos al pleno el pinchazo de el Real Madrid la semana pasada el pinchazo del Barça esta dejan bueno realmente tan sólo al Málaga en la segunda división como el único equipo que ha cosechado todos los puntos de un dato el efecto base se diluye esta jornada en primera división cinco expulsados no había tanta Rojas desde la temporada dos mil trece dos mil catorce en una jornada así que cuidadito vienen lo parar mañana vuelve el fútbol de Primera División

Voz 6 13:40 no recuerdo si cerrar el coche juez si tuviese

Voz 9 13:59 cubre más en ese gusta el fútbol eso hay de enhorabuena esta semana todos los días hay foto

Voz 0699 14:04 Ball hoy hay un partido de Segunda y todos los demás días como mínimo algún partido de Primera así que vamos a la zona más futbolera pura mañana vuelve la liga de Primera con jornada entre semana el partido más atractivo se juegan el Metropolitano a las diez Atlético de Madrid Huesca última hora hay protagonista al Fullana

Voz 13 14:18 esto lo tiene el alta médica ha entrado en la lista Arias y sí en fuera por lesión descansará Juan franqueado ha quedado fuera de la convocatoria también podrían descansar jugadores como Saulo Rodrigo y tener minutos Correa Thomas o incluso Yesos Hilario novedad podría ser el defensa Carlos esa que el año pasado con Simón ante el Deportivo y apunta a titular en el lateral de hecho sobre las críticas de principio de temporada Simeone las entiende pero es así huye de comparaciones

Voz 0501 14:41 la crítica siempre digo son normales las espero que obviamente tiene que existir para un equipo que que obviamente está compitiendo como competimos a mí me comparen exijan con nosotros mismo puede está claro que no somos el Barcelona no somos el Madrid cómo no los cualquier otro equipo somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades

Voz 0699 15:07 le hemos empezado un poco al revés porque el Atlético Huesca es el que cierra el martes antes era un Real Sociedad Rayo en Anoeta pero locales vienen de ganar fuera los visitantes de perder en casa lo mismo última hora hay protagonista Roberto Ramajo muy buenas tardes

Voz 1825 15:20 hola qué tal muy buenas Pacojó en la Real Sociedad diecinueve convocados diecisiete de la primera plantilla más dos futbolistas un chaval del filial como es un extremo argelino que debuta en convocatoria y el central le normal no está en la convocatoria con respeto el último partido los sancionados Teo y Juanvi expulsados de forma absurda en el partido frente al Huesca ya han recibido este tirón de orejas en la previa de su técnico de Garitano

Voz 0501 15:45 eh a mí lo que agosto no yo creo que además lo trabajamos en pretemporada eh del comportamiento dentro individual y colectivamente a falta de yo creo que de humildad la falta de respeto al profesor al fútbol pero sí a los rivales y eso no entraba dentro de lo que es la Real Sociedad de lo que me gusta a mí para los equipos que para mí es feo ya se lo he dicho a ellos y espero y deseo que no se vuelva a repetir

Voz 1825 16:11 se puede decir más alto pero no más claro y en el Rayo Vallecano no está con respecto a la última jornada Gorka Elustondo lesionado por sanción habla de paz

Voz 0699 16:19 el día lo abren en Cornellà el Espanyol y el Eibar dos equipos empatados a siete puntos y con ganas de más Elena de Diego muy buenas tardes

Voz 15 16:25 hola Pacojó pues si el español que está invicto esta temporada en casa recibirá al Eibar al que se le suele dar bien eso de visitar el estadio de Cornellà El Prat el técnico vasco José Luis Mendilibar ya ha anunciado que hará rotaciones para dosificar a sus jugadores

Voz 1 16:39 hay otros equipos que estábamos todos esos o estar acostumbrada a esos ritmos que casas con guiones de Alcaraz tres días pero nosotros no no que os Gil

Voz 15 16:49 por su parte el Espanyol se entrena esta tarde y la gran incógnita la convocatoria es la de David López que fue baja en el Bernabéu por molestias en el cuádriceps así que veremos está recuperado para recibir mañana Leiva

Voz 0699 17:00 gracias Elena todo son mañana en segunda se juega hoy un Granada que suena muy a primera ya hoy mismo si uno gana se va a la zona muy alta de la tabla de la segunda división yo decía que esta mañana se ha celebrado una parte del World fútbol sumida en Madrid y ojo al pulso también entre clubes europeos si UEFA y FIFA José Palacio

Voz 1038 17:17 sí sobre todo tras el Spade de Andrea Agnelli el presidente de la Juventus Sí de la Asociación de Clubes Europeos de un speech importantes sobre las bases y la justificación para una futura Liga europea dice que hay doce grandes clubes de Europa que son los que crean el valor para el resto de clubes europeos a puso de ejemplo al Ajax Benfica que no pueden convertir al mismo nivel que los equipos de las cinco grandes ligas por el problema de lo poco atrás con las competiciones domésticas que el diez por ciento los ingresos de los grandes clubes sólo se diez por ciento viene de competición UEFA y que están hablando con la UEFA en dos puntos clave la reducción de la Europa League de XXXII equipos a veinticuatro y la creación de una tercera competición continental ida el descanso en los futbolistas quieren cuatro semanas de descanso no son máquinas son personas ha dicho Agnelli que ha dicho que en dos mil veinticuatro tiene que estar adaptados locales varios internacionales para el descanso de los jugado

Voz 0699 18:01 pero ojo que los grandes clubes le están echando ya un pulso a la UEFA ya a la FIFA para las competiciones continentales y el control de los grandes de cara a las próximas temporadas tiara nosotros vamos con lo que no el fútbol en este tramo para todo el mundo de SER Deportivos lo que no es fútbol es por ejemplo motociclismo lío ayer entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez en Aragón caída del primero nada más empezar y quejas hacia el segundo pregunta directa tiene razón Lorenzo en sus quejas contra amar marquen Mela Chércoles muy buenas

Voz 1104 18:30 sí sí ráfagas Pacojó para mí la razón en esta ocasión la tiene Mar Márquez la salida un auténtico va a uno fue un lance de carrera como dice Marc Márquez entiendo el enfado de Lorenzo porque estaba en caliente había hecho daño pero yo no veo el Black Pax del que habla él esa especie de adelantamiento estilo Motocross en el que bloquea a tu rival bien es cierto que marque recorta por el interior la curva hay posibilidad de toque suelta pero es para salir salir del viraje que es Jorge el que no tiene tacto a la hora de abrirá en la zona sucia y sale por orejas espero que esto no pase a mayores porque Lorenzo ya ha dicho que como en el pida disculpas Esla otra vez pilotará de manera muy diferente de lo que es una amenaza velada que lo bien harían de cara al futuro es sobre todo teniendo en cuenta que ambos serán compañeros en el Honda a partir del año que viene

Voz 0699 19:15 tanto que se gracias hablando de quejas aquí van las de Lucas Mondelo el seleccionador femenino español de baloncesto tras el segundo partido del Mundial ante Puerto Rico sobre el juego duro de nuestro rival

Voz 1 19:25 ha sido un peligroso deslumbra ustedes dijo a la fútbol baloncesto desde entradas altura la hierba no será efectiva del barroco y daba soltaba la pierna ahí puede una lesión grave de la historia del Estado yo lo único que intentamos calmar a jugadoras cualquiera podrá ser estampas religiosas yo creo que rezaba es que no suele ser a nadie que acabar el partido ya me da igual que ver critico que dieciocho de verdad le daba igual la diferencia era

Voz 9 19:51 ya en todas a pesar del juego digamos sucio ganamos

Voz 0699 19:57 nosotros ganamos más tiempo para contar más cosas hasta las cuatro en SER Deportivos

SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:16 pues eso estará siempre está en ser Deportivo Madrid poquito Resto del Mundo

Voz 0501 20:21 vale

Voz 0699 20:21 aunque lo que tiene va de dar cancha principalmente a lo más cercano ahora estaremos con calma en Londres en donde Modric espera llevar el debe de la FIFA vamos a desarrollar con más tiempo lo partidos de mañana del Atlético de Madrid el Rayo que los dos jugarán martes en esta jornada entre semana hablaremos de Leganés que ha empezado mal la temporada tan mal que es colista pero que el miércoles recibe al Barça lo que no es una buena noticia cómo está el equipo vamos a Narbona al Alcorcón que está en puestos de promoción en Segunda tras su victoria de ayer ante el Cádiz vamos a conocer Espanyol gran protagonista del deporte que no en mayoritario este fin de semana y que es noticia por algo tan extraño partir un cristal pero ante vamos a partir opiniones en la barra libre

Voz 17 21:34 la guerra Rubiales Tebas la guerra

Voz 0699 21:36 a Madrid Barça por el liderato la guerra Courtois Keylor por la portería la de Ramos y Griezmann de la semana pasada con un derbi este fin de semana todas las guerras debatidas en La Paz que despide esta tertulia bueno la paz lo que venga Antonio Romero muy buenas tardes qué tal Pacojó buenas a diario a Manuel Esteban buenas tardes cantado Barcelona Jordi Martí muy buenas buenas tardes

Voz 0985 22:00 es Pacojó desde una a Barcelona donde debo decirte que todavía hasta ahora se concentran decenas de aficionados en las puertas de las sedes y oficinas de colegios arbitrales para tratar de comprender en su plenitud los supuestos del Barça

Voz 9 22:16 vale vale me enteré Navarra daremos

Voz 0239 22:18 el a las decenas de por lo menos no mentir de una manera tan clara que me diga que a las tres y veinte de la tarde la gente que normalmente está viendo la cabeza está en un haciendo cola en la puerta

Voz 9 22:29 gracias arbitrales bueno esta es la impresión que yo he tenido la impresión puede colgar una foto en el Twitter te lo agradeceré a ver si puedo

Voz 0699 22:37 vale que es que esta es una mecánica compresor de sí sí eh Miguel Martín Talavera también en su día libre muy buenas tardes

Voz 9 22:44 qué tal muy bueno yo pensaba que ya no me dejaban hablar se respeta que se terminen de presentar a todos menos a respetar al teléfono de repente descuelga el teléfono por eso por eso estaba echando la siesta no preñados treinta

Voz 18 23:00 bueno no no me aposentos están hoy el retorno mal perdona

Voz 9 23:04 ah vale vale pues esto sí que empezó bien esto

Voz 0985 23:08 yo creo que nos hace falta un faro a todos es difícil llenarlas del baldón para pronto

Voz 1576 23:13 pero mira sabes si tuviéramos un faro Pacojó lo que bien claro

Voz 9 23:16 a ver que al final después de de cinco

Voz 1576 23:18 partidos que la gente estaba tremendamente nerviosa de al tercer partido ya Manolete incluido el Atlético Madrid no valía para nada que siglo II así se tira que ir todos a su casa el Real Madrid era el Brasil del setenta el Barcelona a naranja mecánica y al final después de cinco partidos se ve que todos tienen cosas buenas hay algunos que lo han sacado con mejores o con peores puntajes que diría Pellegrino y otros y Nine con él Pelegrí Pelegrí Pelegrí pero el de el de Leganés que también necesita apunta Age por cierto hay otros que hace las cosas algo peor ya algo mejor pero lo que está claro es que ni el Barcelona Roya nadie visto lo de Bilbao visto lo de el español el Real Madrid tampoco el Atlético de Madrid ya ni te cuento que menos puntos tiene de los tres pero que son sólo cinco partidos ya ya había mucha gente ya bastante nerviosa

Voz 9 24:07 vale conclusión ninguno de los tres está jugando al fútbol

Voz 0239 24:10 bueno pero es bueno no conviene con bien está muy bien Talavera que es un fenómeno

Voz 9 24:15 pero con verdugo palo ahora no

Voz 0239 24:19 conviene no poner en el mismo nivel el arranque el Atlético de Madrid va a competir por todo Talavera lo diga Manolete no lo diga Manolete yo lo tengo absolutamente claro que va local tiene que derivar algo lleva a competir por todo competir por todos estar el mes de abril mayo estar ahí no sé si en la Copa del Rey pero estar en la Liga de Campeones estar en la Liga yo eso no tengo ninguna duda más allá de que haya eh me haya permitido la osadía desde tu punto de vista es de mucha gente que cubre la información del Atlético de Madrid de criticar de vez en cuando el Cholo Simeone pero dicho esto no vale hacerse trampas al solitario en el arranque de temporada el Real Madrid y el Barcelona independientemente de lo que pasa este fin de semana han jugado están jugando al fútbol bastante mejor

Voz 1576 25:00 en el gorro era una cosa Antonio porque además lo de ayer tú crees que en San Sebastián o en Valladolid que son dos de tres que no gana tres de tres de cinco tu viaje Barcelona está jugando muy bien

Voz 0239 25:13 no yo no he hecho muy bien yo he dicho que está jugando están jugando al fútbol mejor que el Atlético de Madrid que la Nando para mí necesita jugar mejor al fútbol sinceramente aunque creo

Voz 9 25:23 sin duda creo que el Cholo Simeone tiene

Voz 0239 25:26 muy claro el camino le da exactamente igual lo que elementos externos al vestuario podamos opinar y además lo ha dicho claramente el Bono lo ha dicho él e incluso sólo ha dicho Guardiola en esa fantástica entrevista a Jorge Valdano Él tiene claro cómo tiene que jugar yo tengo claro que con los futbolistas que tiene el Atlético de Madrid debería hacer que la gente del Atleti Se lo pasar un poquito mejor de lo que se lo pasó

Voz 9 25:49 di siempre un dato para que lidere los tres que están hablando qué casualidad en cinco partidos tres Bar favorables al Madrid cf

Voz 0239 26:00 no es de esperar

Voz 9 26:02 bueno venga al Barça la al favorable te sorpresa

Voz 0239 26:06 no pero justo me Manolete no digas eso dime si te acuerdas las tres acciones en las que le ha sido favorable al Real Madrid Cáceres Idriedo IM se ha equivocado el bar que sonarán Antonio D

Voz 9 26:17 en fin simplemente le contexto desde dos finales de Champions que estancaron al al matizó lo demás no me importa

Voz 0699 26:25 yo soy poco de poner orden y de escucharos pero bueno de verdad que

Voz 9 26:27 que la cosa deriva no algo

Voz 1576 26:31 no no es una cosa que es muy importante porque yo como si no

Voz 19 26:34 Caballero que como cuando me obligación

Voz 1576 26:37 Elvis fruto disfruta escuchar Carrusel escucha Antonio Romero porque siempre aprendo bastante del y escuché que con mucho acierto puso en su sitio a Mateu Lahoz después de de intentar perpetrar una nueva fechoría año anulando un gol

Voz 9 26:52 a seis anulando un gol

Voz 1576 26:55 anulando un gol que no tiene ningún sentido cuando genial ha levantado el no levantó el banderín pero es que me me me costó recordar Ny retirado de de compañeros que me sacará a lo bruto saber si después de el desastroso arbitraje el desastroso arbitraje en Balaídos de Mateu Lahoz es verdad que el Atlético de Madrid jugó horrible la segunda parte pero después de la calamidad de Mateo fue bastante perdida de Bernabéu Antonio también decía algo de eso pero

Voz 0239 27:19 el barrio entero yo yo es que a mí sí me dices cosas concretas yo te contesto si me preguntas por Mateu Lahoz a mí me parece un árbitro impresentable bueno vamos a emite al Atlético de Madrid y al Barcelona y Madrid o Wall independiente de Moratalaz me parece un tipo al que se le ha devorado su personaje desde que Mourinho dijo públicamente que era un gran árbitro y que ahora mismo no está al nivel exigible de pitar en primera división darle Jordi a quién pite política cosas concretas

Voz 0985 27:44 más que lo quieran maquillar o lo quiere en fin esconder la gran anomalía de este arranque de Liga es el desplome en la clasificación del Atlético de Madrid estos un hecho concreto bueno yo no puedo comprender la reacción porque esto es un hecho objetivo sólo hay que ver la clasificación para ver que en efecto la gran anomalía de este arranque liguero es el desplome si tú quieres provisional del Atlético de Madrid y la segunda cuestión la cuestión del bar anoche han se produjo Pacojó un atropello el atropello en qué consistió en que el árbitro dio por buena una agresión que no se produjo para que haya una agresión tienen que pasar dos cosas una que haya voluntaria

Voz 20 28:27 el ánimo de agredir hiló que la víctima se reconozca como agredida no puede haber nunca ninguna agresión sino hay agredido

Voz 0985 28:36 ya al jugador pera Pons si tú le escuchas IR escucha sus declaraciones posteriores verás que él no se siente agredido de hecho en el campo el fue a pedir disculpas al mismo Lenglen organizando me parece que tenemos que hacer una reflexión sobre lo ves lo sobre lo que anoche pasó con el VAR porque yo hasta ayer estaba convencido de que el bar en lo relativo a agresiones era para atacar aquellas agresiones Pacojó más groseras e más horribles las que todos tenemos en la cabeza escupitajos puñetazos mordiscos mirad con mordiscos

Voz 9 29:14 perdona perdona pero ya no yo es está muy verde está muy bien y espero que nos unen

Voz 1576 29:22 todo Álvaro Benito yo he escuchado a Kiko Narváez yo he escuchado a Roberto Trashorras que estaba con vosotros la retransmisión del partido del Barça es gente que ha jugado al fútbol gente que sabe que puede chocar que te puedes hacer daño que que puedes proteger T pero todos yo incluido creo que levantar el codo es una forma antinatural el Seprona

Voz 0239 29:41 el drama Vera pero da la Vera no sea una como esa eso es una cosa que tienes tu razón yo no lo no lo hubiera hecho he visto un montón de veces no lo era pero evidentemente ya está gente que juega al fútbol sabe muy bien cuándo un central va a marcar territorio inglés eso es una evidencia fue a marcar territorio porque la jugada es abajo eso doy el golpes arriba pero es un central que va a marcar territorio como hacen los centrales de todos los equipos de todo el mundo

Voz 1576 30:05 eso es una evidencia Talavera yo qué sé

Voz 0239 30:08 lo estar poco de acuerdo con Jordi Martí lo dije ayer lo repito hoy a mí me da la sensación de que esto me deja frío porque cuando me contaron lo del bar que nos lo contaron casi a la vez llame no dijeron nos dijeron que el VAR iba a ser para agresiones yo creo que futbolísticamente lo de ayer no hay no se puede considerar un agresión se puede considerar una arroja es de batible pero no es una cosa que digas mató a este tio hay que echarle

Voz 1576 30:31 no pero pero si te reconoces Antonio que va a marcar territorio yo creo yo creo que eso no se pero no es yo creo yo creo que no va a pegarle con el codo para participar en la cara a menores yo creo pero yo creo que marca territorio yo creo

Voz 9 30:43 territorio no es una religión para mira aquí te pongas como

Voz 1576 30:48 no tenía gana pero que lo vas a entender hay una línea muy fina yo cuando tú antes el codo

Voz 0239 30:52 me lo Milito que soy muy evidente evidentemente

Voz 21 30:55 que no le va a pegar un cuatro para partir la nariz a propósito pero yo creo que es una acción temeraria en el que en ese marcar territorio que estoy de acuerdo contigo

Voz 18 31:04 si excede yo creo que ese exceso sí lo convierte a Talavera roja mira Talavera el sábado vamos

Voz 0239 31:11 tener nuevamente la fortuna de compartir en el estadio Santiago Bernabéu en un partidazo Real Madrid Atlético de en si el bar Si el bar le dice al árbitro que ahora mismo no sé cuáles del próximo sábado que eche a Godín por una jugada idéntica con Karim Benzema se Mons aunque ya es difícil difíciles en el campo déjale terminar dice que sea Sergio Ramos le decía idéntica con Diego Costa se monta una que no se logre que inventar cosas para eso no se inventó el bar el bar no está para eso o por lo menos así no nos lo contaron

Voz 0699 31:49 yo no voy a os voy a decir lo que lo que me parece que pasa cuando utilicemos el bar al lado de la palabra creo claro en donde todo vaya a una interpretación al final estamos jorobando

Voz 0239 32:00 no no nos mintieron al al contarnos para que iba a utilizar el bar pues si es así se va a utilizar para esto nos tienen que hacer otra reunión a los árbitros también que es que van a pitar los dos Pita el del césped iba a pitar también lo

Voz 0985 32:14 los dos tíos que está viendo la insisto máxime cuando se trata de una agresión en la que el supuesto agredido que finalmente no reconoce era agredido baile pide disculpas al agresor es no hay en ningún ámbito del reparto de la justicia mundial que se haya producido tal despropósito vale

Voz 0699 32:32 en esto de marcar territorio y creo que tenemos también a temas de Rubiales

Voz 9 32:36 en cómo lo veis así

Voz 0699 32:39 en una pasando Arrate hable los dos

Voz 9 32:42 es lamentable lo único un poco coherente que le hace tiempo a Rubiales lo que ha dicho de que una franja horaria no haya partidos por televisión dejar a los partidos a matar a los partidos de juveniles a los partidos de la chica que juegan a unas sola que eso sí que es calor Ike nadie se acuerda de

Voz 10 33:05 yo GRAE Arda ni Teba no

Voz 9 33:07 los viales ese fútbol con pimiento

Voz 0985 33:10 el mucho menos en los accedieron a Manolete yo escuché a Rubiales atentamente como tú no dos jóvenes en el Carrusel deportivo entonces Rubiales dijo oye si hay que hacer coincidir eso me pareció entenderle ese ese tres cuatro o cinco partidos en el mismo momento hágase bien si esto

Voz 20 33:29 hace hay que reformular toda la venta

Voz 0985 33:32 de los lotes de derechos televisivos cuidado eh cuando decimos cosas Manolete cuando decimos cosas las cosas tienen sus consecuencias si tú quieres reformar el actual lote al precio que lo has vendido ahora al comprador le dices oiga mire tres o cuatro partidos o cinco fusionados todos en la misma hora cuidado porque esto puedes

Voz 1576 33:54 entonces Jordi Turull el Jordi Valls Jordi libro entre lo que está diciendo que para respetar el contrato da igual que se caiga una asistente de mallado o quedó jugado se tengan que retirar que otros tengan náuseas que den ochenta lipotimias da igual lo importante es el contrato

Voz 0985 34:11 no no el tema es que con las temperaturas

Voz 1576 34:13 todo te pregunto es quién es importante trato televisivo hemos ante es que un martes un miércoles de un jueves como esta semana haya partidos a las diez de la noche en España que es una auténtica locura también por cierto la Federación en su día ponía los partidos de la selección a esa hora que es absolutamente de locos que perjudica a periodistas que tienen que cerrar los periódicos que perjudica a los aficionados entonces aquí por el contrato sí hubo todo esto y te lo pasas probar con el triunfo no

Voz 0985 34:39 con esto mismo has dicho tú vas hice lo cuentas al comprador Alec te dice yo soy Talavera El Talavera dijo pensado en una revisión del contrato es es señor de Movistar señor de lo que sea

Voz 0239 34:50 en de Jordi pero del Velickovic hermano dijo ayer una cosa que también es una realidad que no hace eh no hace tanto no en la prehistoria cuando Movi Star o Canal Plus entonces daba

Voz 9 35:00 varios partidos consecutivos y no pasaba nada

Voz 0239 35:03 claro claro claro yo digo una cosa quiero decir de esto eh cuidado no en el fondo en el fondo pero mira te vas habrá hecho cosas bien para la Liga porque les siguen votando Rubiales desde que ha llegado a la federación se habrá equivocado en cosas seguramente en otras haya acertado pero en lo que no pueden equivocarse dirigentes de alta responsabilidad en el fútbol español es en convertir lo que tiene que ser una relación normalizada en una pelea barriobajera eh encubierta para ver quién tiene más ego los dos Sé quién me amateurs pero eso eso para ciudadanos no siempre ha sido sí que ni los bueno pues siempre siempre ha sido así siempre ha sido así pero seguramente cuando hemos visto un cambio en la Federación Española de Fútbol o cuando llegó te vas el personal la gente esperaba que esto cambiara por aquí

Voz 0985 35:52 el final esto no se trata de

Voz 0239 35:55 qué es lo mejor para el fútbol español yo creo que eso está al final del todo esto se trata de quién me da más largo como se la clavó a Rubiales o como se la clavó a Tebas la pasta no se entera de nada más

Voz 0699 36:06 simplemente que ante qué diferencias hay entre Miami y Tánger

Voz 0239 36:11 que yo no estoy dándole eso yo era exterior lo de yo aunque la responsabilidad de los dirigentes de alto nivel está favorecer el diálogo Hinault las peleas bajera esos Robledo eh

Voz 1576 36:23 San Antonio la ego mejor

Voz 9 36:26 si te hablo para todo el mundo

Voz 1576 36:28 pero en instituciones de este nivel por Manuel si nos hemos quejado del antiguo régimen que había astutamente peor yo creo yo creo que la

Voz 23 36:37 las formas sí son importantes en este caso

Voz 1576 36:40 el pozo como Antonio podrá estar de acuerdo con uno

Voz 23 36:42 con otros con con las que se han hecho en la Liga cocos escayola

Voz 9 36:46 pero yo creo que las formas en dos instituciones responsables si son importantes yo creo que la forma no se pueden perder y me da la sensación de que se está perdiendo y triste no

Voz 0985 36:55 se han para una pregunta para Talavera Venancio remojón es el que propone cambiar los horarios cuando la temperatura exceda los treinta grados esta

Voz 0699 37:03 tiene trampa la pregunta es casi seguro no pero esta medida

Voz 0985 37:05 E Talavera la propone es sólo para los partidos de Primera División incluidos también los de segunda la pregunta acabo la pregunta era cuarta regional etc etcétera categorías amateur la propones también para el motociclismo para el ciclismo para el Tour de Francia para la Vuelta a España para todas competiciones que se juegan al tenis durante cuatro horas con Holder el con un sol de justicia es una pregunta muy concreta es decir sí o no

Voz 0239 37:28 notan concretó yo creo Jordi yo creo Jordi como el grupo Villel está preparando que yo yo te

Voz 1576 37:38 digo una cosa si en sí en el en la vida en general

Voz 9 37:42 entonces no le daba ojo lo que tiene que imperar lo que tiene que imperar la lógica vengan tus página venga si tú sabes tú sabes que lo sobrante no sé muchas veces no hay lógica es así pero más allá por favor no yo te digo una porque esto no estamos en el campamento creo no es tan el Parlamento tiene eso estamos orgullosos

Voz 1576 38:03 déjame terminar Jordi que ya Gemma rápido me yo creo en el Virgen de Full Dimas que es llegar a un acuerdo ya lo mejor que a lo mejor la Liga pudo hablar pudo hacerle ver a la Federación lo que no puede ser es que cada uno y en este caso la Liga porque llegó antes por la inacción de la Federación campe a sus anchas decida todo absolutamente de todo en el intereses que da la sensación de que son en favor de

Voz 9 38:26 cualquier cosa menos del fútbol lo forzado en esta pregunta no ha obtenido rentable consta en acta ya levantamos otros acá después de de todo esto

Voz 0699 38:35 yo tengo un minuto y no tengo bueno tengo tantos melones que no se he Cristiano y Messi ausentes en el The Best Buy a Diego Costa siete meses sin marcar en Liga

Voz 9 38:46 dicho simplemente Ike

Voz 22 38:48 para mí

Voz 9 38:49 iré a la jornada quinta tanto que de su Atleti cuanto goles llevaba todo durante toda la etapa Simeone para que vean lo bien que está funcionando

Voz 0985 38:59 a mí también me gustaría introducir otro tema en estos últimos Ramis un segundo hijo dime en las crónicas de nuestros compañeros Meana C3 crónicas magníficas por cierto es ahora en en el hombro Asamblea del Real Madrid no escuchado ningún corte de los grupos articulados de oposición a Florentino en recortes han caído tienes respuesta esto es que no está Meana pero bueno ale en Londres a no saber si la oposición si dice algo sobre tú tú nuevos parques

Voz 9 39:25 como no lo entienda junto Barça hay oposiciones y claro que la ahí bueno pues eso un presidente en la Cardiel

Voz 0239 39:33 imagínate lo que había una bonito

Voz 9 39:35 que es de que

Voz 1576 39:38 que que que haya oposición Jordi que por cierto no la que piense que yo no la hallaron es que haya de Siria más de tres mil compromisarios que vaya un poco mejor

Voz 9 39:48 por si esto no más de tres mil obstáculos detonó

Voz 0239 39:52 digo jockey de hecho muchas dos mil y pico creo que más devoción lo suelen sueña con José Ramos por lo que yo estoy de acuerdo contigo nos ha melón que yo estoy de acuerdo contigo pero que decir que en una asamblea compromisario del Real Madrid que como hombres de todos los clubes las domina que preside decir que hay grupos articulados de poder contra Florentino Pérez es mentir o no conocer la realidad puede haber algún socio compromisario

Voz 0985 40:15 precisó puede haber algún socio compromisario

Voz 0239 40:18 sólo hubo que saliera al estrado a preguntarle a Florentino Pérez sobretodo por el tema de los números el el nuevo estadio dicho esto Jordi que opina viendo una cosa dio que opina dicho esto te recomiendo una José cortes de buscarle las cosquillas a Florentino Pérez por lo deportivo cuando puedo por los fichajes por las altas por las bajas en eso igual Le puedes trincar en alguna ahora intentar buscar las cosquillas a Florentino Pérez por lo números sales escaldado según

Voz 0985 40:46 tras este reto para la próxima barra libre porque me está llegando tiempo de descuento llamarle podemos buscar una final en el pleno cosas por los números con todos los precedentes pero yo no me atrevo por lo menos yo no me atrevo no yo no me considero capacitado si tú si el nada claro que sí ya redujo los papeles mala madre lo tuve siempre

Voz 24 41:06 dado en los papeles e saca el corte y los brutos estamos muy

Voz 0985 41:11 periodísticos te utilizáis hay muchas cómo se utiliza es yo te oigo Pacojo como refundación recomendación para divide para barra libre para ti para para para Romero que utilizan este lenguaje hay mucha gente joven que no sabe si los anteriores la cinta Tele lo entiende todo el mundo papeles pero lo que de antes de los brutos acaba cinta para la cinta todo los cuatro y los todo no

Voz 0699 41:34 que harán Jordi cuando utiliza él lo de saca la filtración

Voz 9 41:37 lo que dar un abrazo muy fuerte Gavà vamos vamos a lanzarnos todos las tres y cuarenta y un minutos hasta aquí la barra libre desde aquí el resto de estos deportivos

Voz 17 42:03 dime la emoción del fútbol americano yardas tu podcast de fútbol americano estuvo ciento Piers jugada fútbol con nosotros todo lo que pasa en la NFL a cambiar dos veces al día entero el intérprete de todas las novedades culta dunas nueva estrella cada miércoles desde las seis cinco en Canarias que nos lleve por delante todo lo que se mueva incluso los hábitos en la aplicación

Voz 9 42:37 de la Cadena Ser en iTunes y Naipaul

Voz 17 42:39 adopta un taxi

Voz 0699 43:51 como mucho voy a hacer una cosa que va a ser practicada que es yo hablo poco dejó a los compañero juntar las cosas Atlético de Madrid Huesca partido que se juega mañana ya en la primera división dos canteranos Vitolo protagonistas de la convocatoria Fullana

Voz 13 44:02 sí Vitolo entra en la lista Ömer después de su lesión en Valencia veremos si tiene minutos en el partido de mañana se quedan fuera Arias y Savic que siguen lesionados aunque Arias está entrando practicamente con el equipo o todos los días sea un buen nivel pero no tiene el alta médica iba a descansar Juanfran que se ha quedado fuera de la convocatoria del gran protagonista puede ser Carlos Isaac que ya debutó la pasada temporada ante el Deportivo de A Coruña en el lateral derecho no está Arias no está Juanfran buenos lo ha mimado durante todo el fin de semana incluso ayer estuvo en el son vivas prácticamente sólo pendiente del para corregir errores de cara a ese partido y todo apunta que va a ser titular en la zona de mañana quiere van a jugar con él bueno pues Diego Costa

Voz 1576 44:35 Griezmann Felipe Jiménez Koke

Voz 13 44:38 Mar son los que hoy se han retirado antes de hora esa es la pista que nos lleva a pensar que va a ser titulares

Voz 1576 44:42 de ahí evidentemente tendrán que jugar