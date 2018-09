Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER hay premios que hacen justicia una carrera y otros a una vida el logrado por Luka Modric ayer es la unión de ambos el de del Real Madrid recibió el de Best de la temporada que les reconoce como el mejor jugador del mundo esta pasada campaña campeón de Liga de Champions subcampeón mundial son los méritos que le hacen indiscutible ganador hito tras una infancia marcada por la guerra de los Balcanes en donde la falta de alimentación por las batallas condicionó su físico y su manera de ser es tímido es humilde de es respetuoso virtudes que hacen que tras ser elegido debes también por su manera de mostrarse al mundo sustituye en ese lugar a Cristiano y a Messi que ayer faltaron a la gala por arrogancia uno por pasotismo otro en realidad porque ninguno de los dos iba a ganar hay que ser grande en las victorias también en las derrotas la traducción del The Best es el mejor y Modric lo fue los otros dos puede el mejor merecieron el peor Messi Cristiano con su actitud también se lo ganaron a pulso las tres y uno comenzamos a cursar deporte

Voz 1 01:11 la Cadena SER SER Deportivos con Francisco José Delgado

Voz 0699 01:16 y con todo el equipo aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro vamos a contar todo lo que noticia en el deporte este último martes de septiembre Isco va a ser operado de apendicitis en los próximos minutos el internacional del Real Madrid se pierde el derbi ante el Atlético de Madrid y el partido de Sevilla de mañana seguro el partido de Champions ante el CSKA tan bien que lo sepáis que ha sido el susto de la mañana en un día de fútbol total se juegan tres partidos de Primera hoy con el Atlético de Madrid Huesca como digamos en un bolso y mañana turno de los líderes de el Barça que juegan Leganés del Real Madrid que juega en Sevilla un partido marcado morisco in borró premios que ayer el Madrid se llevó y que provocaron el orgullo de el madridismo de Florentino y esta indiferencia un tanto incomprensible de Lopetegui pregunta le gustaría usted ganar algún día el debes al mejor entrenador

Voz 1245 02:20 que uno solo que motive para nada sinceramente no porque además no tengo una opinión diferente quizás a vosotros lo que es un premio individual y en base a qué criterios muy amplios

Voz 2 02:32 me gustaría saber si no les sorprendió que que el premio

Voz 3 03:28 sé si es bueno fuera igual como Cristiano Cedrón hay que mirar al año que tenía eso no significa nada el son dos mejores del mundo no dio los nombres de historias de fútbol pero este año Mi votación era así Pío creo que es justa

Voz 0699 03:46 Modric en reconocido como el mejor no sé si Lopetegui es habrá enterado Javier Tebas lo reconocemos como el más buscado ambos pasaron anoche por el Larguero ya te vas Manu Carreño le preguntó por los dos asuntos más comentados de la actualidad lo de los horarios del fútbol hilo del partido de es todo voluntario que me

Voz 0906 04:01 las hemos tiene pero es que nadie está obligado a jugar ya supo poner porque va a obligar al al Real Madrid a jugar a Miami para cambiar los horarios de los partidos la temporada que viene no de quienes pote de quién es potestad de la liga eso es un tema ya lo mejor oyendo estos días no si alguien me dice donde aparece que pagamos un euro por por el tema de los horarios JEME oye que me lo diga pero que no

Voz 0699 04:21 no es verdad lo que es verdad es que Tebas y Rubiales son agua y aceite piensan completamente opuesto en casi todo así que vamos a pedir a los opinión que es martes en estos pollos de horarios de televisiones de partidos en Miami quién tiene razón Teba eso Rubiales seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis es el nuestro a ser que como miembros digo es el vuestro para contarnos con nota de voz que os parecen ambos es decir Rubiales eh te vas están condenados a entenderse son impredecibles podía ser crítico pero educado vale casi no luego no lo podemos pasar ante unas seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis el Whatsapp para nota de voz yo soy mi estancia bonito eh porque además fuera del fútbol los tenemos que presentar un español campeón del mundo de judo o tenemos que llevar a Tenerife donde juega la selección de básquet femenino al último partido de la primera fase del Mundial y a Barcelona donde el Barça homenaje a Juan Carlos Navarro sí otra vez que cuando las cosas hacen mal del principio hay que hacerla muchas veces para compensar inconexas

Voz 4 05:13 hay más pero si lo cuenta así de golpe como Kaká

Voz 0699 05:16 la sorpresa e mejor dejarlo para luego son las tres y cinco vamos al lío ya

Voz 0699 07:13 no puedes imaginar que mañana eh se nos llena el día de fútbol en realidad con la jornada semanal todo es fútbol y empezamos por el partido que más grande pinta en Sevilla Real Madrid como decíamos sin Isco en lo blanco como principal noticia creo ya operados Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 10 07:26 a qué tal Pacojó si quieres bien me acaban de informar que si ya ha terminado esa operación que Toledo muy bien y que Isco ha sido ya operado pues sí de urgencia de esa apendicitis esta mañana se plantaba en Valdebebas con muchísimos dolores y ha llevado hasta la clínica de La Moraleja donde ha sido operado y ahora hasta ahora pues ya descansa en su habitación el centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón el protocolo dicta Pacojo que estará de reposo aproximadamente dos semanas

Voz 0699 07:54 se pierde por tanto los partidos ante el Sevilla

Voz 10 07:56 mañana el del fin de semana frente al Atlético de Madrid el derbi el viaje a Moscú el encuentro frente al CSKA dentro de una semana y también el partido frente al Alavés en Vitoria volvería después del parón de selecciones secretario los partidos de la selección española de fútbol los encuentros que España va a jugar en Cardiff ante Gales amistoso el encuentro ante Inglaterra en Sevilla volvería tras ese parón de selecciones aproximadamente el veinte de octubre pero la noticia ha sido operado y se encuentra perfectamente vamos a escuchar lo que decía hace unos minutos en sala de prensa su técnico Julen Lopetegui

Voz 1245 08:30 efectivamente estaban mañana ha llegado con molestias abdominales sí parece que quieres apendicitis iba a tener que operarse digo desear que todo vaya bien y que sea una rápida recuperación al segundo siguiente lo que pensamos es un las soluciones y la plantilla Hay en lo que va a estar enfermo tan poquito yo no puedo hablar porque ha llegado molestia de la mezzo pruebas Aído y ahora mismo está que está a punto de entrar a quirófano entonces hablaré luego con el pero vamos todo espero que todo vaya bien sea rápido y cuanto antes pueda volver al estado de forma que tu dices estaba que es cierto que está muy bien

Voz 0699 09:00 pues Isco ya ha salido del quirófano y como unos informa Javier Herráez todo va bien aunque lógicamente no estará en las próximas semanas con el Real Madrid y con las

Voz 4 09:07 el primer partido que se pierde Isco el del Sevilla que esa cuenta

Voz 0699 09:10 en Sevilla Barranquilla buenas tardes hola Pacojo buenas tardes las grandes dudas son saber si definitivo

Voz 0700 09:15 la mente va a apostar por dos puntas Pablo Machín en el ataque convenio Andrés Silva ya saben que el Sevilla entre UEFA y Liga las dos últimas jornadas ha hecho once goles posiblemente es lo que se rondando en la cabeza el técnico alinear arriba a los dos se le ha preguntado a Machín Si el Madrid es mejor o peor sin

Voz 1425 09:32 Aldo yo no me atrevo a decir si es mejor o peor cuando menos y que ahora pues es más equilibrado quizá el equipo no tenga tan claro que juega para

Voz 0470 09:43 una persona o para que haga

Voz 1425 09:46 goles un determinado jugador sino que los tienen que repartir y eso pues hace mucho más difícil controlar a un equipo tan bueno como el Madrid

Voz 0231 09:53 todavía no hay convocatoria pero son baja segura Amadou Gonyalons Escudero y mercado

Voz 0699 09:58 Sevilla es el rival del Real Madrid el Barcelona tendrá que viajar a jugar contra el Leganés esperamos a las tardes para la novedades pero Valverde Tina a toda la plantilla Adrià

Voz 0017 10:07 sí a todos disponibles porque no se espera que Competición anule hoy la expulsión de la inglés parece muy complicado la reunión del Comité de Competición Se está produciendo ahora mismo así que todavía no conocemos la resolución pero como digo lo más probable es que les sancionen con un partido se pierda la visita de mañana Butarque el resto están todos disponibles porque Malcolm recibió ayer el alta médica y el Barça ya no tiene lesionados así que Valverde después del entrenamiento de esta tarde

Voz 10 10:34 hay que descartar a cuatro jugadores más aparte de

Voz 0017 10:36 el el Barça va a entrenar a las seis en la ciudad deportiva y una hora antes a las cinco hablará Valverde en rueda de prensa a esta hora como digo pendientes de esta reunión del Comité de Competición que estudia las alegaciones que ha presentado el Barça por la inglés pero el club tiene pocas esperanzas de que se libre de la sanción

Voz 0699 10:53 estaremos pendientes y aún se juegan otros dos partidos mañana el Athletic de Bilbao Villarreal en el que Berizzo en el cuadro local avisa que no se deja llevar por los resultadista

Voz 0513 11:00 a veces actuaciones convincentes te dejan un punto y a veces actuaciones de Lucía te dejan tres yo no me dejo no Vilar por por lo numérico por los resultadista creo que el trámite del partido en el Madrid en la primera parte once contra once del Betis eh nos asiente y no fortalecen

Voz 0699 11:19 Berizzo noticia la brega del Athletic Villarreal y en la previa del Valencia Celta el que ha hablado ya porque Marcelino lo ha hecho ha sido el técnico del Celta Antonio Mohamed

Voz 11 11:27 seguro que a nosotros tiene que dar un punto de inflexión esta primer parte el torneo las cinco jornadas que no de resultaban nosotros Iker resultado como grupo como equipo el aprendizaje que tuvimos del fin de semana fue ayer fue muy bueno y ojalá que de adelante el equipo lo muestre otra vez sacara Ximo estos la cara de los primeros veinte himno a la cara que mostró en el resto al batir el haber identificado cuál tiene que ser nuestra cara creo que su síntoma muy bueno hay que demostrarlo en el próximo partido

Voz 0699 11:56 es que esto no es un no parar todo eso mañana eh sin mirará hoy hilo partidos doy también tienen su aquel flash de novedades diez de la noche metropolitana Atlético de Madrid Huesca Miguel Martín Talavera

Voz 1576 12:06 María que tiene diecinueve convocados que Juanfran Torres descansa en vistas al derbi que sigue Quilós lesionados Arias y Stefan Savic que carros que el chaval del filial que todavía no ha jugado con el equipo de de Óscar Fernández puede ser la gran novedad en el lateral derecho arriban a volver a jugar Griezmann y Diego Costa llene el equipo de Leo Franco parte de él que regresa ex rojiblanco como Axel en la portería muy atentos porque tiene a todo el plantel y no sé demasiado bien los debutantes

Voz 0509 12:34 digo a los nueve de la noche Real Sociedad Rayo Vallecano Roberto Ramajo El la Garitano deberá introducir dos cambios obligados en el once que Billy Whelan José ocuparán los bajas de los sancionados Theo y Juan Vila otra novedad es el regreso a la titularidad del capitán Illarramendi en el Rayo todo apunta a que Velázquez y medrar pueden ocupar los sitios en el once de Michel que dejan las bajas por sanción de Abdul Abdoulaye Ba lesionado Gorka Elustondo que no podrán volver hasta su casa al sufrir una rotura en el recto femoral de su muslo izquierdo y tendrá que estar mes y medio de bajando la llevarnos fácil y ocho de la tarde español Éibar Raúl González

Voz 12 13:06 qué tal va cojo muy buenas diecinueve convocados por Ruby tendrá que descartar a uno esta tarde David López por lesión y Javi López por decisión técnica son las principales bajas en el español sin Javi López Roberto Rosales debutará con la camiseta del español en el lateral derecho enfrente un Éibar que lleva tres partidos sin perder y que para su visita a Cornellá hará rotaciones y no contará con Iván Ramis Kike García hay tampoco José Ángel Coté una baja que podría hacer debutar a Marco Courel ya en el lateral izquierdo

Voz 0699 13:31 y luego están los hombres más buscados del fútbol que ayer pasaron por El Larguero y ahora nuestro cine

Voz 5 13:37 se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo no social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 6 13:54 brindó recuerdos y cerró el coche fuese tu vida

Voz 7 13:57 es es la nueva Ford Transit Connect podría cerrar los desde tu móvil además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi aldea pero si tu móvil se queda sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 8 14:08 que cierto reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto es

Voz 1 14:15 hoy es el calzado de trabajo revolucionario que te devuelve más del cincuenta y cinco por ciento jerarquía en cada paso no te lo crees venía experimenta la tecnología de Campinas tendrán una sensación de bienestar que nunca sentiste antes de esperamos para que pruebe nuestros zapatos de trabajo en todos los puntos de venta un Paul Mc Chrystal Se espera encuentras los en un Power punto OIT

Voz 13 14:35 creemos en un equipo que nos hace soñar creemos en su calentito en su pasión en deportistas que no sólo buscan ser las mejores sino hacer deporte alto

Voz 0699 14:57 más allá de los partidos de fútbol que juegan en tres días hoy mañana y pasado el gran protagonista de las últimas horas es otro futbolista Luka Modric el jugador del Real Madrid que ayer fue nombrado el mejor jugador del mundo en la gala de la FIFA en Londres de la que viene cuéntanos han dado muy buenas tardes

Voz 0231 15:15 qué tal cómo estás muy buenas aquí estamos ya en Madrid acabamos de aterrizar anoche la CIA Luka Modric que orgulloso muy contento por este premio que le garantiza ser el mejor futbolista del mundo al menos durante un año pero por encima de Modric ese hablaba ayer en Londres de la ausencia de Cristiano la ausencia de Messi más mosqueo en la FIFA y la Familia del fútbol con el portugués y con el argentino de hecho decía lo siguiente Sucre en El Larguero sobre lo que va a decir en los próximos días

Voz 14 15:42 ahora decir alguna palabra más fuerte pero en un

Voz 15 15:45 los próximos días es decir lo que

Voz 14 15:47 es lo que MRS

Voz 15 15:49 algunos protagonistas que no estallaron aquí intuyo que refieres a Messi a Cristiano Ronaldo

Voz 16 15:55 que sí

Voz 15 15:58 nada más y nada menos yo creo que

Voz 0699 16:00 eh está claro en la mente de todos lo que puede llegar a decir Davor Suker y lo que piensa todo el mundo en los premios hay que estar cuando te los dan cuando nota de todas maneras el que estuvo fue Luka Modric centrocampista croata del Real Madrid que fue protagonista y que comparte protagonismo con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas que estuvo anoche también en el Larguero dejó básicamente dos mensajes el primero es lo mismo uno de los horarios de el domingo para la Liga de fútbol en Primera División Se nos quedan cortos con los que están si no se firma el nuevo convenio con la Federación qué pasaría con los horarios responde te vas

Voz 0906 16:37 es que primero habrá que ver si no se renueva este segundo yo creo que el real decreto cinco dos mil quince Nos deja poder partidos viernes y lunes pero bueno para el hipotético caso que no que el Real Decreto analice que lo dice pues los pondríamos y a lo mejor había yo tendré que recordar porque hay que estar atento a todo en el convenio de en el concurso los derechos audiovisuales hay una hay nuevo horario que es el domingo a las dos de la tarde

Voz 1643 17:01 sí

Voz 0699 17:02 ya no habrá partió a las doce al

Voz 0906 17:04 dos a las cuatro menos lo pues está puesto pero además eso insisto en reuniones donde asistió la Federación no dijo absolutamente nada de las dos

Voz 0699 17:12 cuidado podría haber fútbol la próxima temporada los domingos a las dos de la tarde en un nuevo horario no se firma el convenio con la Federación el partido se tienen que comprimir hacia el fin de semana hilo del proyecto Miami cómo va realmente lo de el partido lo de Sí Se van a jugar más partidos en las próximas temporadas sobre si algún equipo más podrá ir en la próximas campañas a jugar a Estados Unidos sobre eso me preguntó también Manu Carreño Javier Tebas

Voz 0906 17:40 mira prima el proyecto de Miami son presos lleva trabajando hace más de un año no es una ocurrencia que se me ocurre generando la cama un día de excursión a Miami a jugar un partido de fútbol la estamos más años trabajando con la misma empresa por cierto que organiza porque es un proyecto no sólo del partido muchas más cosas que hay que aclarar que no es obligatorio por ciertos voluntario voluntario para Liga voluntario para los clubes no va fue Edith quién quiera el que es que no quieren Nova Easyjet de lo quiere hacer tampoco lo hace más un año con la compañía que un acuerdo de muchas más cuestiones porque este partido es voluntario que se más relevantes la mina compañía que organiza las giras sobretodo de Barcelona por Estados Unidos pues hombre yo creo que mucha gente ya lo sabía de los clubes que iba a hacer esta cuestión

Voz 0699 18:19 pues sí los habían alguno lo ha disimulado realmente bien Javier Tebas el gran protagonista de la semana ayer en El Larguero hoy estamos pidiendo opinión sobre Tebas y Rubiales en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis a través de Whatsapp con notas de voz sobre quién tiene razón en el pollo del fútbol español o en los diversos apoyos con los que hemos arrancado la temporada en el fútbol español ya dejamos el futbol que al polideportivo el polideportivo más que el primer protagonista de nuevo Juan Carlos Navarro y un nuevo homenaje en Barcelona Xavier

Voz 17 18:46 esa eso así hacer un acto institucional privado en el Palau Blaugrana esperan unos doscientos cincuenta invitados con presencia de leyendas de la sección jugadores con camiseta retirada Ibiza será un formato muy parecido al que recibió Andrés Iniesta con algunas sorpresas e incluso veremos si alguna actuación musical recordemos que el veinticinco de noviembre coincidiendo con el Barça Madrid le retirarán la camisa

Voz 0699 19:07 en medio de ese homenaje estaremos pendientes del último partido de baloncesto femenino de la primera fase del Mundial de Tenerife jugamos contra Bélgica ya está perdiendo podríamos ser primeras más

Voz 1509 19:16 la casa muy buenas Pacojó desde las nueve de la noche en el Santiago Martín frente a Bélgica como dices el bronce en el pasado Eurobasket la nuestros que caminan con paso firme hacia los cuartos de final después de ganar a Japón ya Puerto Rico ganando pasaríamos como primeras de grupo e incluso perdiendo de hasta siete puntos siempre que Japón se imponga a Puerto Rico recordemos que pasar primero tiene premio porque se evitaría el cruce de octavos de final aunque nos encamina haría a unas semifinales con EEUU mucho más

Voz 0699 19:39 que dentro del baloncesto femenino en Juan Carlos Navarro además Lorenzo y Márquez han hablado medió han arreglado sus discrepancias y podemos presumir de campeón del mundo de judo de Nico ser Azadi Billy en menos de noventa Quirós no desabrido y en menos de un minuto más noticias de deporte cercano como siempre hasta las cuatro en esta esas reporteros

Voz 1 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:17 a la tercera va la vencida gracias por seguir ahí en este tiempo en donde nos acercamos el deporte más próximo hasta las cuatro bueno más próximo en el que se cruza y creemos que va a interesar vamos a hablar de lo que no visteis ni escucha estéis en la gala de el premio al Mejor Jugador de la FIFA a a Luka Modric del Real Madrid que además estamos en la previa del partido ante el Sevilla en Semana que desemboca en el derbi en el que no estará Isco que es el protagonista de la mañana operado de apendicitis ya terminado la operación como nos contaba Javier Herráez todo ha ido bien el Atlético ya juega hoy ante el Huesca en el metro metano y el Cholo dicen que va a rotar en parte pensando lógicamente en el Real Madrid también juega al Rayo y prepara lo de mañana en Leganés que lo de mañana de se llama Fútbol Club Barcelona y lo que eso lleva consigo que es colíder contra el colista y no hace falta que lo sitúa cada mañana se presenta en Fuenlabrada Lucas Nogueira como estrella de su equipo de baloncesto para esta temporada recuerdo que estamos pidiendo vuestra opinión sobre temas y Rubiales en el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis en otras bodegas no sólo opinión sobre ellos sino sobre los Dios del fútbol español como los afrontan los quieren solucionar Boyer practicando su apellido Se Herat Addis Billy ese es el apellido de nuestro primer campeón del mundo eh es de Pete aunque de origen georgiano acabaré llamándole Nico casi seguro pero bueno será Zadie Smith que difícil pero en la públicos

Voz 16 21:38 pues para Diego faro es una

Voz 1425 21:40 la orientación

Voz 15 21:42 la acción la luz que te ilumina para llegar a tierra firme como una señal que te advierte de algo soy Maruja Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de la seguridad quedan seis días el paro con Mara Torres Cadena Ser

Voz 0699 22:07 el domingo va vamos a la actualidad cercana que en principio es muy futbolera con la jornada entre semana con los premio Si también de esas fuerzas el partido grande de tres semanas el Sevilla Real Madrid

Voz 1 22:19 sin Isco que

Voz 0699 22:21 no se Javier Herráez sin algún otro viendo lo que le viene encima al Athletic al Real Madrid que después de Sevilla es el Atlético de Madrid

Voz 10 22:29 cesiones en Carvajal folla confirmado Lopetegui en la rueda de prensa que bueno esas molestias musculares no han remitido hoy no ha entrenado con el resto de compañeros mañana va a viajar a Sevilla tampoco va a estar frente al Atlético de Madrid era el derbi próximo sábado así que Odriozola jugará mañana veremos qué decide el próximo sábado si eh deja a Odriozola y a Nacho en ese lateral con Marcelo Varane y Sergio Ramos como central hablamos del partido frente al Atlético de Madrid para mañana en principio Odriozola jugarían Marcelo por la izquierda de descanso para Varane o para Sergio Ramos jugarían Nacho de central en el centro del campo con la baja de Isco pues Ceballos gana muchos enteros Cross Case Miro y arriba Asensio Bale y Benzema podría meter ahí de otro centrocampista el caso de Luka Modric aunque creo que con el tema de los festejos Si el viaje a lo mejor lo da descanso para que juegue el encuentro frente al equipo del Cholo Simeone tiene que dosificar a la plantilla pensando que son dos partidazos los que tiene entre manos el tema disco lo que te contaba en el tramo nacional ya terminado la operación ha sido una hora y cuarto aproximadamente todo ha ido esto es apendicitis esta mañana llegaba Valdo debas con mucho dolor abdominal escuchábamos a Lopetegui en la conferencia de prensa en Valdebebas ha sido bueno pues ha trasladado hasta el Hospital de La Moraleja donde ha sido operado y nada pues mañana o pasado mañana mañana por la tarde será para casa estará un par de semanas el hombre tocado sin pueda hacer nada y luego ya a partir de ahí pues la recuperación se pierde partidos eso Sevilla Atlético de Madrid el CSKA Vitoria y los dos de la selección de bueno estaba por ahí Raúl en Valdebebas que recordarnos a los oyentes que fue operado antes de un partido frente al Manchester United él decía dice uf después de las de la operación dos semanas estas que no puedes hacer nada no porque la apendicitis te deja bastante diezmado es una operación que evidentemente que hace rápido como se ha hecho en el día de hoy bueno pues nada que se recupere rápido porque estaba en un momento fantástico aseguró que el Madrid pues un poquito de menos pero hay fondo de armario futbolista si por ahí creo que lo tienen problemas López

Voz 0699 24:32 es seguro que no he aunque bueno

Voz 4 24:34 no se pierde de este tramo de temporada en donde

Voz 0699 24:38 de reconocerlo Esteban un magnífico estado de

Voz 4 24:41 no sabemos si el Real Madrid echar de menos a Isco está claro que el madridismo en el césped no echa de menos

Voz 0699 24:47 Zidane pero en la sala de prensa los periodistas un poquito sí que lo echando

Voz 0470 24:50 con Osasuna porque Lopetegui digamos que no

Voz 0699 24:53 al mismo juego que hablan en la sala de prensa insisto al Lopetegui el Real Madrid no le paga para dar grandes titulares sino para hacer buenos partidos y eso es lo que está haciendo si tal titular alguna vez tampoco estaría mal va un abrazo de verdad

Voz 0231 25:08 entendido pero luego sí dejó titulares ayer la entrega de los premios de Best

Voz 0699 25:16 con Luka Modric como gran protagonista de los presentes pero casi diría yo Antón Meana que fueron más noticias los ausentes

Voz 0231 25:22 sí sí y es una pena Pacojó es una pena lo que ayer hicieron Leo Messi Cristiano Ronaldo yo creo que les va a dejar mar K2 para la familia del fútbol durante muchísimo tiempo no me digas tu porqué pero había más malestar con Cristiano que con Messi posiblemente porque Cristiano ha ganado los últimos porque estaba nominado al premio de Best Leo solamente estaba nominado al Premio Puskas igual que Cristiano estaba en el once ideal de la FIFA de pero pero el hecho de que CR7 fuera uno de los tres candidatos sí se negara a ir a la gala a aplaudir a su compañero y amigo Luka Modric sentó muy mal primero en la FIFA eh avión malestar enorme

Voz 0699 26:01 la organización no entienden cómo

Voz 0231 26:04 teniendo tan controlado el mundo del fútbol son incapaces de convencer a las dos máximas leyendas para que estén en Londres pero luego lo hemos escuchado en el tramo nacional con Suker también hablábamos ayer fuera de micrófono con un montón de leyendas ahí en Londres no entendían les parecía una falta de respeto a un jugador como Modric que encima de jugar al fútbol como nadie cae también y creo que esto a Messi y sobre todo a Cristiano les va a hacer mucho daño posiblemente les da absolutamente igual no les importe pero ayer la familia del fútbol estaba muy enfadada y criticaba abiertamente el comportamiento de Messi y sobre todo como digo de Cristiano

Voz 0699 26:39 dos cosas la primera la FIFA no tienen tan claro que controle el fútbol sino hacer es venir a los jugadores para el premio más importante y segundo Cristiano Messi que son dos jugadorazo sobre el césped no son ejemplo de nada fuera de él con este tipo de comportamientos dicho eso ayer en el Larguero además de disfrutar de Luka Modric disfrutamos de una conversación digamos particular entre Luka Modric un gran amigo de Modric

Voz 0231 27:04 sí lo escucharemos ahora no entre el quite pequeñita

Voz 0699 27:08 la verdad que fue una conversación muy agradable

Voz 0231 27:10 es lo escuchamos el rato del Larguero con Manu Carreño de Modric Pedja Mijatovic te cuento un par de cosas más de Modric que creo que tienen que saber los oyentes de la SER venga a hablar con Pedja Mijatovic habló

Voz 3 27:23 si ahora no lo he visto pero vamos a hablar ahora tengo al teléfono

Voz 6 27:28 piloto aquí lo tienes el teléfono de la Ser pero ya te escucha Luca

Voz 3 27:31 en las desgracias precios fieles que les agrada es merecida no son sino también como personas muchas gracias señor amistosa muchas gracias

Voz 6 27:46 tú eres actores look y talleres Petita no

Voz 18 27:48 sí es un gran son grandes e impresionantes me ayudó muchísimo de Madrid desde que luego

Voz 0749 27:58 persona muy importante en esto también

Voz 3 28:00 en parte en todo eso los premios Si todos su parte del premio suyo que sí sí claro Klar gracias a de eso

Voz 0699 28:16 la verdad es que me lo quita pareciendo protagonizar de dibujos animados las cosas pero bueno en realidad han sido dos de los grandes protagonistas de las últimas horas de Luka Modric mediaciones Mena que quería contar algo más no

Voz 0231 28:27 sí pues que he tenido la suerte gracias por ejemplo a la Cadena Ser debe ir alguna gala importante que otra en el mundo del fútbol nunca había visto a un jugador recibiendo un premio tan importante siendo tan cercano lo de Modric ayer fue un escándalo desde que entró en el hotel acompañado por su familia cercano a todo el mundo yo a la gente del fútbol a la gente de la FIFA a compañeros a excompañeros también a la prensa atendió con una sonrisa como si no fuera un privilegio entrevistar a Modric sino que él estuviera encantado de dirigirse a los madridistas del mundo a los croatas que ayer estaban encantados con él las lágrimas debo van escuchando el discurso de Modric para un país que lo han pasado tan mal hace no muchos años como Croacia son muy importantes y creo que Modric ayer hizo algo que debe de servir ejemplo para los que quieren ser futbolistas ser el más humilde del mundo el día que todo el fútbol se rinde para reconocerle un año increíble yo ayer disfruté mucho viendo a Modric hablando con él hirviendo que realmente no era una pose ICIT fue una persona real en un día en el que muchos caminan sin pisar el suelo

Voz 4 29:35 lo que se agradece que sean gente normal que en realidad debería ser también lo normal pero como no lo es o eso es noticia que los futbolistas sean normales la lástima es que cuando no lo son hay muchas veces que tampoco nosotros lo denunciamos porque hemos visto actitudes de Cristiano Ronaldo a lo largo de los años en el Real Madrid

Voz 0699 29:52 bastante lamentables de Leo Messi a lo largo de los años con el Fútbol Club Barcelona también que quizás en eso la gente tiene razón no las denunciamos cuando están en nuestro fútbol esperamos a que sea mañana pero bueno el caso es que la gente vaya conociendo a través de su comportamientos a los que en teoría son sus ídolos que cuando saben saben cómo se comportan a lo mejor alguno deja de tener los el pedestal gracias en un abrazo

Voz 0231 30:16 un abrazo hasta luego el Real Madrid no es noticia por los

Voz 0699 30:18 premios e Iker es noticia por el partido ante el Sevilla al Atlético de Madrid en menos noticia por lo previos ir es más noticia por los partidos que juega a sigue por aquí suele ser noticia en los premios porque no le dan premios si eso no se lo merece iba

Voz 0509 30:31 hablar de la mesa de Griezmann proveer Japón viendo cómo ha puesto mañana a Modric no sé si esta noche irá a hacer el saque de honor al Metropolitan Atlético Madrid Huesca no lo veo pero sinceramente no no estará para eso hola Fullana muy buenas muy buenas

Voz 0699 30:43 eh en el Atlético de Madrid Huesca hay que hablar de las rotaciones entre las cosas sí sobre todo porque a eso

Voz 1576 30:48 es una semana muy exigente porque hay tres partidos en

Voz 0231 30:51 siete días y bueno me alguna

Voz 1576 30:53 a ver de hecho ya ha habido uno que va a rotar seguro porque se quedó fuera

Voz 0699 30:57 como te contaba ayer Fullana que es Juanfran

Voz 1576 30:59 Torres el único lateral derecho que que ha sano en la plantilla en la primera plantilla por lo tanto se le reserva además salud de lesión y prácticamente ha sido salir de la lesión jugar tres partidos consecutivos portando no se quiere correr riesgo como ya pasó la temporada pasada y por lo tanto no va a jugar en este partido la gran duda es si el chaval que se ha metido en la convocatoria de carros Isaac como gran novedad va a ser el lateral derecho o conociendo al Cholo ha puesto porque le confianza a otro jugador de la plantilla aunque no sea su demarcación natural caso de Thomas o incluso a José Jiménez en cualquier caso veremos Sabero apelar una rotación más Saúl que lo ha jugado absolutamente todo es el que tiene muchas papeletas también de caerse del equipo y lo que sí parece es que de cara al Derby del del Bernabéu el próximo sábado bueno pues se quiere que tomen sigan tomando confianza y ritmo de competición Antoine Griezmann y dio Costa salvo sorpresa de última hora parece que esos dos no van a no van a rotar innovan a se iban a ser de la partida hoy frente al al conjunto oscense

Voz 0699 31:57 además de la actualidad deportiva Fullana hay que preguntar por el césped por el horario porque las dos cosas pueden llegar a ser noticia

Voz 0906 32:04 sí bueno el césped está bastante mejor los contada

Voz 0699 32:06 desde la empresa que están creada

Voz 0906 32:09 bueno un poco de supervisar el césped estos días que el tratamiento anti hongos ha funcionado y que pronto veremos el cesped muchísimo mejor que lo que vimos por ejemplo en el estreno ante el Rayo Vallecano así que esa es una buena noticia y luego el horario vamos a ver posiblemente sea la peor entradas de esta temporada seguro pero es muy fan del guardameta

Voz 0699 32:25 el martes diez de la noche claro es que luego lo de los horarios la gente dice no es que os quejáis y tal no nosotros

Voz 0509 32:32 nosotros vamos a ir al Raval Sud martes haberlo iguales el miércoles por supuesto pero quiero decir el larguero terminaron a y media trabajar

Voz 0906 32:37 exactamente igual pasa hambre los aficionados eh

Voz 0699 32:40 quiero decir muchos trabajan al día siguiente los niños al día siguiente tienen cole es un martes a las diez de la noche el partido termina a las doce menos cuarto el Metropolitano no está en el centro de Madrid luego hay que moverse para llegar a casa quiero decir el horarios una puñetera locura sino ya

Voz 0906 32:56 clase este tipo de parques el Atlético Madrid suele poner precios bastante asequibles puede ir tú a la familia al completo si esa una buena hora por la tarde encima una jornada festiva que suelen e imágenes Wanda Metropolitano de complementar la con el juegos con ocio para niños y para toda la familia eso no se va a poder en el día de hoy y a pesar de eso por ejemplo habla seiscientos aficionados que van a viajar desde Huesca

Voz 0699 33:15 me para ver el partido y a esa hora

Voz 0906 33:18 intempestiva en el día de hoy por cierto varios nombres propios Jan Oblak que deja de jugar con la selección hasta el año que viene ayer lo comunicaba la Federación de Eslovenia se reunieron con el Madrid tiene problemas físicos que voy arrastrando los últimos meses y prefiere parar cuando hay selecciones así que se centra en el Atlético de Madrid y en recuperarse plenamente de esos problemas físicos cuando vuelve el año que viene lo hará como capitán de Eslovenia

Voz 19 33:38 en dos Diego Costa que coger confianza para el derbi hoy se cumplen siete meses desde que marcó su último gol en Liga en Sevilla y otro Correa si juega hoy cumplirá ya cien partidos en Liga con el Atlético

Voz 0699 33:48 nombres propios dos el partido entre el Atlético de Madrid del Huesca de verdad es que no es porque estoy en muy pesado con los horarios pues la gente dice y esto cómo se solucionan muy fácil se ponen los partidos a las ocho de la tarde hasta que no pasa nada porque había tres partido juntitos a las ocho de la tarde ni tres ni cuatro ni cinco ni seis esa es la verdadera defensa del aficionado lo demás es defensa de llevarse más pasta por parte de la organización de la Liga de persona de los clubes que también se les llena la boca a la hora de decir que defienden los aficionados pero lo que defienden es tener más pasta entre las cosas bien para poder fichar que aquí es la pescadilla que un poquito ahora no me dejo nada no nada más que un que os voy a preguntar si salgo por pretender

Voz 1576 34:26 no que es una es es una jornada que tiene marcada en su cuerpo técnico en el calendario porque de ganar tres puntos tienen salida sobre todo el drama y complicada Sevilla luego también tiene partido complicado el fin de semana además de por supuesto el Vesely el Barça IBI piensan que es una jornada en la que en esta semana se pueden acortar bastante

Voz 0906 34:44 el premio al menor ya que recibieron el Atlético Madrid vamos a citarlo el Wanda Metropolitano el mejor estadio del dos mil dieciocho se lo dieron anoche en esa gala de los Wall fútbol Sami aquí en Madrid así que lo recogió Ángel Gil Marín el premio al mejor estadio no tiene premio Griezmann pero lo tienen estadios

Voz 0699 34:59 Zamit

Voz 4 35:00 qué bien que vamos a aprender inglés gracias

Voz 1643 35:03 que ya hasta luego bueno el Atlético de

Voz 0699 35:05 de qué noticia por muchas cosas el Leganés que noticia por una sola bueno por una sola principalmente

Voz 1643 35:11 la de jugar mañana contra el colíder el Barça Óscar Egido visita Butarque hiel

Voz 0699 35:18 colista va a por todas si vas a Leganés

Voz 1643 35:21 al ataque y eso que le puede faltar a su mejor atacante que es Guido Carrillo y que ahora mismo es duda tiene una contractura hay que esperar a mañana para saber si puede jugar esta mañana al empezar el entrenamiento está quitado las botas de tacos esa pues todas las zapatillas no ha participado en la sesión táctica en el Estadio de Butarque ante dicho Pellegrino que bueno que Carrillo tiene ya más picado y se sabe de memoria todo lo que han esta mañana además ha dicho el técnico que Recio está mejor de los problemas en los aductores y que mañana puede ir hasta convocado debutar en una lista del Lega que son baja segura Ezequiel Muñoz que sigue en tratamiento de sus problemas en el pubis y también los lesionados Arnáiz y manos que en principio con esas dos dudas con la de Carrillo y la de Recio la convocatoria acaba dar mañana no va a ser muy diferente a la que viajó Aybar Easy Carrillo está bien es muy probable que hasta sea la misma lista que viajó el pasado sábado aunque sí que va a haber cambios en el once porque hice Pellegrino que quiere jugar al Barça de tú a tú y que no suele a defenderse la intención de peregrino es esta

Voz 20 36:19 me temo que tratara Service compró en las zonas más sensibles que creemos que no podemos imaginarnos hacerse marca que individuales sino tratar de que el como otra característica tratar de ser lo más fuerte posible en la sonado de ellos más daño te has y tratar de bueno de atacarlo con el de ser valiente yo creo que necesitamos en su partido pero sobre todo valentía para tratar de agredir entre comillas

Voz 1643 36:46 futbolísticamente agredir futbolísticamente al Barça ha dicho también que ve al equipo fuerte y con humildad para sacar la situación adelante que el resultado de mañana es muy importante que lo ve como una oportunidad para crecer y para saber jugar a ese tipo de encuentros y hoy no le hemos preguntado por la portería Jorge y no para que no se enfade te dijo que siete ocho partidos

Voz 0699 37:06 o sea que el tabaco ya sabemos lo normal es que juegue

Voz 1643 37:09 ayer sí que está bastante enfadado con la situación de Leganés iban a estar más enfadado todavía si no se puntuará contra el Barça tampoco se puntuará Sevilla contra el Betis perdiera el derbi contra el Rayo hay ojito porque todo puede haber decisiones

Voz 0699 37:22 mañana juega Elder a pasarlo juega el Getafe

Voz 0509 37:25 hoy también juega el radio recuerdo ante la Real Sociedad con Elustondo y de Abdoulaye Ba bajas por lesión y sanción para ese choque Gustavo López muy buenas tardes

Voz 0749 37:32 qué tal muy buenas tardes te voy a usar de pronostica un analista

Voz 0509 37:34 la jornada entre semana vale pues su sale de lo que no vale lo de hoy Atlético de Madrid Huesca algún peligro de que estén con la cabeza en el derbi

Voz 0699 37:42 en fin eh

Voz 0749 37:43 no no creo conociendo el Cholo mentalizado una forma espectacular para el partido y sabe que no puede pensar en el partido del fin de semana han sido hoy no gana el partido que tiene los treinta Huesca que de nada serviría a sacar un buen resultado el fin de semana que viene Si hoy no ganas entonces creo que la mentalización que tiene los jugadores el cuerpo técnico de sacar un partido adelante treinta un equipo a priori inferior a niveles que presupuestario pero con una ilusión que yo creo que va a llevar a cabo un buen partido pero de nada serviría a pensar en el cine son civiles si no ganas

Voz 0699 38:17 el Fullana Aitana que son los que saben dicen que va a haber rotaciones a quién te apetecería jugar en el Athletic como por ejemplo

Voz 0749 38:24 sí me gustaría ver a jugadores mucho creo que la realidad del hecho no es que tiene muy claro lo que va a utilizar el día domingo hay sí se pueden ver las rotaciones del día de hoy no es él son puede ser un cambio Correa también pensando más para el partido frente al Real Madrid lo que pasa que no no podemos metió en la cabeza ningún entrenador

Voz 0699 38:46 no pero conociéndolo

Voz 0749 38:48 se va a estar más pendiente a nivel de rotaciones para el día de hoy día paralizaron

Voz 0699 38:52 vale avanzo Real Sociedad Rayo Vallecano le das alguna opción al rayitos de puntuar en Anoeta o lo tiene chungo

Voz 0749 38:57 sí sí no a mi me gusta como juega ahí cómo interpreta el fútbol los de Michel creo que es un equipo valiente un equipo alegre e que trata de jugar el balón con jugadores dinámico vibrantes y sobre todo muy verticales y la Real

Voz 3 39:10 este poner defensivamente sabe que con

Voz 0749 39:13 se lo pueden cometer varios problemas que pasa que la Real viene alegre dejó de hacer un buen fútbol ídem de buenos resultados que ahí siendo local la es la intención que tendrá de seguir en esa isla

Voz 0699 39:29 Sevilla Real Madrid sin Isco pierde mucho en Madrid sin el actual Isco

Voz 0749 39:34 su nombre pierde lo que la fantasía pierde lo que es la creatividad pierde el último pase y aparte pierde el momento de que estaba Isco pero tiene jugadores se muy verticales tiene jugadores a nivel individual pueden hacer muchísimo daño también estamos hablando del Atlético de Madrid el Real Madrid también puede pensar lo que pueda suceder el fin de semana que viene lo que pasa aquí enfrente tiene un Sevilla que viene con todas las luces cuesta por Molina de tener un buen resultado buen un equipo que también variará el esquema porque no le pueden jugar de tú a tú seguramente a todo un Real Madrid con ese medio campo tan ofensivo como se presentó el fin de semana pasado así que veremos cómo interpretan los de Machín el partido frente al Real Madrid pero lo mismo que decíamos del Atlético Madrid lo podemos traslada al Real Madrid

Voz 0699 40:17 mañana viene de Madrid el Barça para jugar contra el Leganés

Voz 4 40:19 sí y no sé si decir que les pille confesados a los de Pellegrino bueno

Voz 0749 40:24 esto nunca sabes Pacojo que lo trajo de suceder no es verdad que es un entrenador nuevo gente nueva para ir cogiendo automatismos al equipo le está costando la sensación de que tramiten no son del todo mala pero no está teniendo buenos resultados hizo hace trabajar a un equipo con la mentalidad con dudas respecto al mensaje del entrenador pero conociéndolo al Flaco creo que va a morir colabora pues iba morir tratando de ser un equipo equilibrado un equipo corto un equipo replegado y que les puede hacer daño a la contra con con gente veloz pero realmente el Leganés viene teniendo malos resultados sobre todo la sensación que transmite a nivel defensivo

Voz 0699 41:03 vale que sepa usted que ha sido usado ya como analista de jornada entre semana hervido sí por supuesto hombre versos para el futuro para el presente y de aquí en adelante

Voz 0749 41:12 ver que siempre es un placer

Voz 0699 41:15 un abrazo sustrajo un placer hasta luego hoy da la opinión de nuestra comentarista vamos con la opinión de nuestros oyentes vamos la vuestra

