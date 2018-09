Voz 0699 00:00 hola a todos buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Comité de Competición anuló ayer una amarilla Damián Suárez porque el árbitro se equivocó al enseñárselo en el partido ante el Atlético de Madrid ya que la acción de falta la cometió su compañero Mauro Arambarri a ver cuándo nos explicaron el a nosotros una de las jugadas en las que entraba era la confusión de identidad a la hora de mostrar un arma una cartulina que el bar no iba a ser Dior ya dijo Iturralde aquí antes de que llegara pero el que sea más o menos depende de los colegiados los que lo dirigen desde la tele Yell que lo interpreta con imágenes en el campo por ejemplo la acción del en Let se llenó de Creus el domingo creo que sí creo que no un partido de sanción yo creo que si la agresión fuera tan el comité ayer lo hubiera puesto cuatro al azulgrana hilo que yo creo es que el bar va hunde adolescente en la Liga porque no le han llegado los partidos difíciles eso sí este fin de semana llega el derbi así que el lunes veremos si el adolescente ha madurado o hay que prohibirle incluso que salga los fines de semana las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 1835 01:11 la Cadena SER Deportivos con Francisco José

Voz 1119 01:15 dedicado

Voz 0699 01:16 el resto del equipo aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde lo vamos a contar todo lo que es noticia en el deporte este miércoles último de septiembre gracias por hoy uno como esos mole por la radio por vuestro móvil a través de la obligación de hacer por la tele la TDT nuestros enlaces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com cualquier forma Nos encanta para sentiros ahí un saludo desde aquí en nombre de toda la redacción de deportes de esta casa del equipo del programa con Sonia Lus en la producción que Juan Carlos Ingelmo Julio Hernández como cracks la técnica a Mourinho puede estar a horas de dejar de ser entrenador del United tras caer ayer ante un segunda en Copa tras un pollo esta mañana en el entrenamiento con popa Lopetegui se lleva a Vinicius para jugar esta noche ante el Sevilla en acierto que se lleva a todo el que está disponible así que inicios tenía que entrar y Ernesto Valverde fue Valverde elegida brillo al premio debes de la FIFA con un argumento que al culé elevar sonar de lo más lógico cada uno tendrá su opinión

Voz 1 02:08 el tampoco el momento de comparar unos jugadores con otros para nosotros son mejores Leo premio que dice es mejor ahí está el mejor para nosotros pues bueno vamos no tengo nada que decir Modric es un gran jugador

Voz 0699 02:20 bueno las dos cosas son comprensibles que el hecho que a Valverde que no esté Messi que Modric haya hecho un temporada los técnico noticia noticia denuncia de fútbol total cuatro partidos de Primera con gran cartel el Real Madrid en Sevilla sin Isco a las diez el Barça en Butarque a las ocho con todos disponibles menos lane Let al que le cayó un partido de sanción por medio un Athletic Villarreal un Valencia Celta con un cartelón así que es día de disfrutar de fútbol en el césped casi diría yo que en los despachos también porque desde que en un despacho de nuestro fútbol está Ronaldo el expectante sólo se traslada también a esa zona no no puedo evitar Ronnie es de dirigente cómo era de jugador disfrutaron de los que hace disfrutar todo desde que llegó en agosto

Voz 1835 03:00 resultó que que no he parado desde entonces en este lado de fútbol pues se trabaja muchísimo más y cobra muchísimo menos hemos tenido muchas dificultades todas las deudas que tenía el club el derecho de televisión que nos llegó ha sido muy bueno pero ha ido directamente a a pagar la deuda y me ha tocado hacia un mercado utilizando solamente mi carisma he mi simpatía ir esto que pues ha funcionado muy poco verdad que es un crack

Voz 0699 03:36 con Aldo bueno pues Ronaldo a su equipo jugar mañana el Valladolid contra el Levante de un Quico Catalán defensor del partido de Miami a muerte porel presidente del Levante el Levante jugaría en Estados Unidos vamos sin dudar un segundo todo en un día que también es previa también de tres partidos en esta jornadas diluidas entre semana y a todo esto yo ya jugó el Atlético ganó ya es tercero la lesión de Jiménez que parecía el único preocupante según el parte médico lo es menos así que todo es felicidad hoy en la casa del equipo rojiblanco y no hay tanta felicidad en lo no futbolístico sobre todo en lo del basket en donde un extraño tropiezo nos ha sacado de los cuartos de final directos en el Mundial femenino caímos anoche ante Bélgica lo podíamos hacer por siete pasaban primeras lo hicimos por nueve en la última jornada tiene premio y castigo el castigo jugar hoy ante Senegal el premio evitar a Estados Unidos y Lucas Mondelo el tropiezo el seleccionador casi lo Viéitez pero vaya

Voz 2 04:26 yo digo síntomas Puerto Rico de que

Voz 3 04:29 a lo mejor hay el tema de de de

Voz 2 04:31 de exceso de responsabilidad autoexigencia habrá que evidentemente evidentemente es mejor

Voz 3 04:37 por el camino con Estados Unidos que se

Voz 4 04:40 totalmente pero hay que llegar hay que llegar ahí

Voz 5 04:42 hay que llegar a la final excesiva

Voz 3 04:45 ahí va a ser muy difícil va a ser muy difícil a las nueve

Voz 0699 04:47 en España Senegal hoy en un día muy de basket porque además hay que añadir que el Barça va a hacerle una estatua Navarro en el Palau se lo dijeron ayer para solucionar que no querer retirarse Ilan medio empujado a hacerlo lo mismo lo acaban haciendo una cancha para para el solo y además está en marcha la crono individual masculina de los Mundiales de ciclismo ir bueno ya que mejor que lo cuente menos cosas ya es más al restar son las tres y cinco vamos al lío ya ahora

Voz 0699 06:30 el día Marcelino mucho fútbol y con la Liga iban para a empezar con el partido más grande del el del Pizjuán a las diez el Sevilla Real Madrid los de Machín tras golear al Levante el Real Madrid en la primera digamos Semana Grande de la temporada novedades de los dos equipos empezamos por lo locales en los andaluces cuenta Fran rojillo muy buenas

Voz 0700 06:50 hola muy buenas ha dado esta mañana la lista de convocados Machín incluido Muriel todos los disponibles ha entrado Borja Lasso el canterano en esa la lista la única duda es Aleix Vidal que aunque está en la convocatoria hay posiblemente para muchos en las quinielas del once inicial una dolencia muscular le hace ser duda hasta última hora sino juega será Arana el que ocupe

Voz 11 07:11 el carril izquierdo de la zaga ahí arriba posible

Voz 0700 07:13 mente salga con sólo punta el candidato es

Voz 0699 07:16 Benger como candidato ser el punta de Sevilla contra el Real Madrid tiene el Real Madrid pues en el Real Madrid Julen Lopetegui se lleva a Vinicius a Sevilla buenos se lleva a Vinicius y a todos los disponibles Javier Arranz buenas tardes hola qué tal Pacojó muy buenas tardes

Voz 11 07:32 contábamos anoche en El Larguero que iba a vejar Vinicius lo que yo no sabía que iban a viajar todos tiene que hacer cuatro descartes podría incluso caerse Vinicius pero bueno estaba muy contento ayer el brasileño porque es su primer viaje oficial con el Real Madrid así que veremos qué hace finalmente el técnico vasco del Real Madrid recordemos también que esta mañana Isco ya se iba para casa ayer fue operado de apendicitis y a esta hora contábamos que la operación había sido todo un éxito para el malagueño con toda la plantilla esta Sergio Ramos que siempre noticia en Sevilla esta mañana ha forrado a firmar autógrafos a su llegada a la capital hispalense luego veremos lo que pase en la grada dirigida de Sevilla contra el Camero que siempre dijo dejó mucha pasta en Sevilla siempre es que está orgulloso de defender a sus bueno pues su ciudad que ese ya hay lógicamente al Madrid que su equipo que va a hacer esta noche Lopetegui pues a una pequeña rotación yo espero Nacho de central

Voz 0700 08:23 creo que va a descansar Varane en el centro de la defensa

Voz 11 08:26 vuelve Marcelo lateral izquierdo Odriozola ocupará la baja importantísima de Dani Carvajal con ese problema muscular Courtois será el portero el centro de campo con Casemiro vuelve el alemán Toni Kroos creo que Ceballos será jugador titular esta noche frente al equipo hispalense y arriba seguros Asensio y Gareth Bale e imagino que Karim Benzema sino jugar a Benzema podría meter a Modric aunque la idea que tenía Lopetegui es que Modric descansara después con el tema de Isco puede haber cambiado un poco la idea del técnico del Real Madrid partidazo esta noche en el Pizjuán Sevilla Real Madrid

Voz 0699 08:58 a una pregunta estamos ante la primera curva peligrosa para Julen Lopetegui Antonio Romero

Voz 12 09:03 hola buenas tardes Pacojo hombre yo creo que ya tenía Lopetegui alguna urbano la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid y la Roma en Liga de Campeones y el Athletic de Bilbao en San Mamés sí que es cierto que el estamos seguramente ante la semana más complicada del conjunto blanco que están con el español y que terminará con el Atlético de Madrid salvo que viene en el Santiago Bernabéu con solar rotaciones el otro día no les terminaron de salir bien y que además hoy obligada con el caso de Isco ir caso de Carvajal entre como fin gente como Marcelo que el otro caso tienen que echarse al equipo a la espalda también tengo curiosidad por saber si Karim Benzema después de un arranque fantástico va a volver a encontrar portería que llevan paró tres de partidos que realmente no no lo es un partido muy complicado por los precedentes sea cual sea alentador del Real Madrid sea cual sea la plantilla del conjunto blanco y una buena piedra de toque para saber si realmente el equipo de Lopetegui va tan en serio por la Liga como que nació Romero es el gran partido de la jornada intensa hermana

Voz 0699 09:57 al este de Sevilla Adri pero el debutar que también tiene su cosa ahí juegan Leganés Barcelona colista contra colíder con Valverde que reúne a toda la plantilla sin lesiones Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 10:06 la Pacojo qué tal muy buenas si los tiene a todos disponibles pero ha dejado a cinco en Barcelona Denis Suárez Rafinha Samper ya leña por decisión técnica el Anglet porque cumple sanción es posible que Valverde vuelva a tirar de rotaciones no muchas pero algún cambio si a pesar de que el Barça lo suele acusar Se espera que vuelvan los que descansaron de inicio el domingo Coutinho Rakitic Umtiti Sergi Roberto y hoy podría descansar alguno de los de arriba el tridente podría dejar de ser intocable y quizás Luis Suárez empiece en el banquillo porque ha dicho Valverde en la previa que hay cosas que debe reajustar a usos observamos que reajustar de alguna manera

Voz 0588 10:43 que hay veces que el desequilibrio al final el fútbol siempre es un juego de equilibrios no eso de que atacan mucho o defiendes mucho desobedece estafas por la lado te destapa el otro pero siempre lo que tratase es de de equilibrar T para para mantener las opciones siendo cuenta la que tenemos nosotros entonces hay veces que a veces hasta con cuatro delanteros y eso lo tenemos que cubrir para real

Voz 0017 11:03 a gustar lo que podría hacer es probar con Coutinho de extremo izquierdo y con Arthur o Arturo Vidal en el centro del campo también lo ha jugado todo Jordi Alba que es otro que pronto puede entrar en las rotaciones así que veremos qué decide esta tarde Valverde para el partido

Voz 0699 11:16 Butarque en recuerdo al hecho de que hay un partido no hay recurso por la vía lo que recurre a esa contaron los otros dos encuentros para hoy en San Mamés Athletic de Bilbao Villarreal Blas de novedades Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 11:25 buenas tardes al final no juega a dicha Duri cero ha entrado en la convocatoria no se ha recuperado a tiempo hundan Dani García también ha jugado prácticamente todo se queda fuera por el descanso entra Iturraspe

Voz 7 11:36 mientras Córdoba claves del partido a una verdad

Voz 0594 11:39 eso de que el Villarreal no esté cómodo

Voz 13 11:41 lo que no maneje la pelota con con tiempo y con criterio porque cuando lo hacen es un equipo muy bien con atacantes peligroso que estarán Bruno

Voz 0802 11:49 a Cáceres y Javi Fuego son las bajas en el conjunto castellonense arranca a las ocho cita del Cerro Grande

Voz 0699 11:54 no juega Aduriz esas a las ocho a las diez urgencias en Mestalla Valencia Celta urgencias sobre todo para Marcelino Pedro guarda buenas tardes

Voz 14 12:00 hola buenas tardes con novedades importantes Marcelino recupera a Garay ha con dos día para la convocatoria veremos a ver si van a jugar o no Parejo no puede jugar está sancionado Daniel Wass vuelve también a la convocatoria probablemente juegue Soler Parejo en el centro del campo Marcelino está expulsado dos partidos el Celta de Vigo tiene la baja de Brufal por lesión vuelve al once Hugo Mallo se queda fuera

Voz 1716 12:22 en red More Marcelino sigue quejándose más que nunca de los armas

Voz 0594 12:27 los a decir es obvio que sí porque ahí están los datos hemos visto creo que en esta jornada pisó Dios muchísimo más duros que los míos de que que el mío de profesionales y la respuesta del árbitro ha sido ni siquiera una María ninguno de los cuatro los miembros de del cuerpo arbitral me amonestó o me advirtió de una posible expulsión

Voz 1716 12:54 el Valencia busca su primera victoria Pacojó

Voz 0699 12:56 foso Marcelino y en busca su primera victoria repaso horas ocho Leganés Barcelona Athletic Villarreal diez Sevilla Real Madrid Valencia Celta y desde las ocho menos veinte Carrusel con Dani Garrido y con todo el equipo Carrusel que ayer contó entre otras cosas como el Atlético de Madrid se ponen tercero en la tabla

Voz 6 13:12 el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario renueva tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 1264 13:31 Mbeki caza repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 9 13:51 el recibo de la luz sube cerca de un once por Cilic Luis crecida no para de subir mientras todo

Voz 7 13:57 dos te dan malas noticias en House tenemos una buena ahora también gestionamos tu contrato de la luz vena una de nuestras tiendas City asesorando sin compromiso nuestros clientes ahorran ciento veinte euros de media al año buscadores del ahorro Laffón Hao

Voz 0159 14:12 no recuerdo si el coche juez si tuviese es la nueva Ford Transit Connect podría cerrar los desde tu móvil además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi pero si tu móvil se queda sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 8 14:26 que ciertos reputación con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto es

Voz 0699 14:38 que si empezó mal que si este año no iba a que si lo que sea pero el Atlético ya es tercero y en vísperas del derbi marcó Griezmann anoche sólo tuvo la mala noticia de la lesión de Jiménez ante el Huesca y ni siquiera la mala noticia es tan mala Miguel Martín Talavera

Voz 11 14:50 queda muy buenas Pacojó así porque es el conocido como

Voz 1576 14:53 esta mañana los servicios médicos pasaba pruebas radiológicas José Jiménez y el joven uruguayo bueno pues según reza el parte del club los médicos del club son optimistas y confían en que pueda estar en el derbi que se disputará este próximo sábado ante el eterno rival por lo tanto una magnífica noticia que pone la guinda lo que ayer fue una gran tarde noche de fútbol metropolitano tres cero sobre todo una primera parte donde quedó todo finiquitado como tú bien dices con la asistencia de Costa que sigue sin ver puerta pero siempre aporta con gol de Griezmann con la mejor versión de Koke en definitiva tercer partido que será una mejoría clara del Atlético de Madrid y tercera victoria que consecutiva algo que no se no se conseguía desde el marzo pasado por lo tanto buena noticias llega con todo de confianza en la mochila al derbi el Atlético de

Voz 0699 15:37 además del Atlético de Madrid tres Huesca cero Espanyol uno cero Real Sociedad dos Rayo Vallecano dos y mañana tres partidos más que cierran jornada de los cuales elegimos tres protagonistas del Alavés Getafe el entrenador de moda Abelardo Kevin Fernández

Voz 1264 15:48 hora Pacojó así porque ha conseguido el mejor inicio en toda la historia del Deportivo Alavés en Primera División ahora mismo es tercero ha caído un puesto pero tiene que jugar un partido que es mañana contra el Getafe aunque eso sí Abelardo está en posiciones Champions pero no pierde un ápice de humildad

Voz 1119 16:01 no sabemos lo que somos y todos sabemos en el equipo en el que

Voz 0594 16:04 estamos tenemos que ir partido a partido no

Voz 1119 16:07 no

Voz 1264 16:08 no me planteo otra cosa Alavés mañana se recupera Tomás Pina que va a entrar en una convocatoria por primera vez esta temporada enfrente el Getafe con el entrenador del ascenso José Bordalás que tiene las bajas de Iván Alejo por sanción de Robert Pierre de Sergi Guardiola por diversos problemas

Voz 0699 16:21 con del Alavés que hemos elegido Valladolid Levante en su nuevo máximo accionista Ronaldo José Ignacio Tornadijo qué tal buenas tardes

Voz 0017 16:28 pues sí Ronaldo ayer presentaba su proyecto el proyecto del Real Valladolid en el fútbol fútbol Summit en Madrid acompañado de los que serán bastiones en la gestión el presidente del club Carlos Suárez Ramos el presidente ejecutivo el consejo de administración Julio sean hombres que fue en su día hasta director general de Real Madrid y hombre de plena confianza del astro brasileño la ilusión la ambición la claridad hacer un club europeo y habló también de lo que se esperaba de él aquí en Valladolid por parte de la afición todo

Voz 1835 16:54 la ciudad espera muchísimo de mi nada no va no nos va a separar de las emociones más grande que podemos tener así que ir la velocidad de este proyecto será determinada en primera división

Voz 15 17:08 me dijo Si bajamos pero

Voz 1835 17:11 de eso no va a cambiar nuestras ilusiones nuestras ganas de hacer de este club cada vez más grandes

Voz 0017 17:17 bueno dos portazo ilusión de todo el mundo con la llegada de Ronaldo al al Valladolid como

Voz 0699 17:21 a Ronaldo el que manda en el Valladolid el que manda en el Levante el rival del Valladolid acabar hablar del asunto Horario José Manuel Alemán

Voz 1716 17:28 ah sí en una entrevista concedida en Radio Valencia ha dicho entre otras cosas que Javier Tebas es un gran presidente para el fútbol español que estaría dispuesto siempre cuando se respeten las condiciones del calor a jugar todos los partidos a las doce de la mañana porque es el horario que mejor le viene al Levante y lo más trascendente si estaría dispuesto pero vamos a escuchar a jugar en Miami

Voz 0594 17:47 si el Levante tuviera que jugar un partido en Estados Unidos dando por hecho que va a estar trescientos ochenta seguido jugando en eso Dios quiera que sea así de trescientos ochenta yo creo que paralelamente es una muy buena opción ir a jugar a Estados Unidos en la veinte porque creo que que para nosotros sería un salto

Voz 1643 18:07 a a estar los a conocer al al mundo

Voz 0594 18:10 sería un escenario perfecto

Voz 0699 18:13 yo no opino mejor que opinen los socios del del Girona Betis eh elegimos el técnico de cargó contra su propia afición Quique Setién Fran tranquillo

Voz 0700 18:20 sí que ha escuchado la rueda de prensa de Berizzo previa del partido frente al Betis por parte del Athletic y hoy ha pedido puntualizando que se le pregunte a Air de fútbol pero claro lógicamente Si cargas y con la afición no se le puede preguntar sobre fútbol y ha ido gran parte de esa rueda destinada a hacer reflexiones acerca de cómo se debe tratar a una grada tan fiel como la del conjunto verdiblanco veintidós convocados a Girona viajan esta tarde a las siete de la tarde Feddal y Francis están con el equipo pero qué casualidad precisamente Francis S no puede jugar con un pinchazo en el tendón rotuliano la bronca vino por meterse con Francis casualidad a la página polideportiva baloncesto

Voz 0699 19:02 vamos a octavos de final del Mundial femenino Marta Casas

Voz 1509 19:04 si después de la derrota de ayer contra Bélgica por setenta y dos a sesenta y tres hemos pasado como segundas de grupo por lo tanto tenemos que pasar esta ronda previa desde las nueve de la noche contra Senegal buscando una victoria que nos metan cuartos de final

Voz 0699 19:15 las que también protagoniza Navarro al que el Barça le va a hacer una estatua Xavier Saisó

Voz 1982 19:18 no es la noticia que dejó el homenaje de ayer en el Palau lo anunció el presidente Josep Maria Bartomeu en los próximos meses Navarro tendrá una estatua en la entrada del Palau al estilo Michael Jordan Magic Johnson que después será trasladada al nuevo Palau Blaugrana

Voz 0699 19:30 hiciéramos bloque con el deporte en directo mundiales de ciclismo prueba contra el crono individual con Castroviejo como opción de medalla Borja Cuadrado

Voz 7 19:35 es nuestra principal baza va a salir a las tres y treinta y siete minutos es decir en dieciocho minutos ya está rodando el ciclista de Vilanova i la Geltrú mar suele del Movistar el gran favorito coinciden todos Tom disimulen el actual campeón del mundo lo logró en Bergen también estarán Rohan Dennis o campeona ers entre los aspirantes a las medallas una hora y siete minutos el mejor crono para del holandés

Voz 0699 19:54 si bien el día en plan rapidito en plan mate espacios acercamos ahora la actualidad hasta las cuatro en este SER Deportivos

Voz 10 20:04 SER Deportivos Madrid

Voz 16 20:14 las motro eh como siempre lo que no nos pille

Voz 0699 20:17 lo pilla más cerca hay cosas que pillan más lejos eh pero que son noticia como la mejor deportista española del año sin discusión que nos va a atender desde China si funciona el teléfono del hotel además vamos a ir a Inglaterra a preguntar por Mourinho más que nada podemos saber si se lo cargan contra el Derby County ayer tras un lío todo con pompa en el entrenamiento de la mañana pero todo será después de un Sevilla Real Madrid repasar Hidum Leganés Barça con el que hacer lo mismo hablaremos de Griezmann que es enchufa justo antes del derbi que también es casualidad tras la rajada de Sergio Ramos contra él o no a saber juega el Atlético contra el Manchester City en la Champions si juegan hoy en categoría femenina e con empate a uno en la ida hablado Bordalás en la previa del partido de mañana del Getafe ante el Alavés el rayitos granase volví de sacó un punto en Anoeta ya han presentado a Lucas Nogueira como nuevo fichaje del Fuenla del PAL al once esto y con un ataque total entre el presidente de el Fuenlabrada y el Estudiantes así nada sale Jonathan Castroviejo de la crono de oro mundial sino Manrique que me lío y pierdo tiempo y tengo que contar mucho no quiero en Óscar Egido

Voz 10 21:23 no tenemos mucho tiempo pudo contar por ir de las trece veintiuno

Voz 17 21:28 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos

Voz 10 21:32 José Miguel bueno la verdad es que con un montón de emociones en este momento no es bonito el País Vasco

Voz 17 21:41 la simpatía esta afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia mañana paseando por el pueblo agentes y el gasto y lo conozco a usted lo conozco menos Benjamin mejor es uno de los Rolling Stone si ETA de la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad sonríen Rocío

Voz 0594 21:58 porque esto no porque recordáis cuando Rodas recordamos esos momentos sin Amine me ilusiona

Voz 17 22:04 los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino

Voz 1119 22:09 en base

Voz 18 22:20 empate

Voz 10 22:20 mira nos viene muy bien no me cabe la gente en el estudio Adriá Albets Iván Álvarez Sonia Lus que está fuera Oscar quiero que está por ahí la una Andoni bueno eh pero antes de todos el Sevilla Real Madrid

Voz 0699 22:37 que es uno de los grandes partidos que llenan una temporada más un día Rafa Alkorta muy buenas tardes hola buenas tardes Pablo Alfaro muy buenas tardes hola buenas tardes es un partido grande ya sé que es una cosa muy periodística os atrevéis con un favorito Rafa

Voz 19 22:54 uu complicado implicadas un partido de los bonitos partidos y te convoca tensión final exhibía juega en casa es verdad que este año está dando así una de calle para dar lo leo yo le veo mejor yo creo mejor pero siendo en el circo van yo creo que están al cincuenta por ciento

Voz 0699 23:13 vale al si tú dices que están al cincuenta por ciento pasemos a Pasapalabra

Voz 3 23:18 favorito el Real Madrid está claro vale vale vale vale está claro está claro pero bueno en Madrid y el Barça siempre ha sido que juegue siempre tienen el cartel de favoritos y en lo que sí cumplido con Rafa son poco a poco estamos tiene unos agosto hacía de la temporada y que siempre son partido en Sevilla que es la que está marcado en rojo porque lógicamente es un día importante para para para para ese año Pijuan al final poquito pero vamos a ver no imagino que el Madrid no querrá descolgarse del inicio y el Sevilla va a intentar meterse en el grupito de cabeza no que persiguiendo

Voz 0699 23:54 en Rafa entendería es las rotaciones de Lopetegui pensando en el derbi del domingo eso bastante todo tiene que ser

Voz 19 24:00 no claro que las entendería porque tiene muy buenos jugadores que es lo bueno que tiene Lopetegui es que tiene una plantilla muy amplia

Voz 20 24:07 sí pueden me que sacar jugadores sin mayor problema yo no sé lo que va a hacer hoy es verdad que tiene el derbi muy pronto y que también muy duro muy importante seguramente hará rotaciones no creo que jueguen los mismos hoy el fin de semana será será muy raro

Voz 0699 24:26 sábado veinte cuarenta y cinco el derbi contra el Atlético de Madrid Pablo el Sevilla es candidato al tercer puesto de la Liga o el primer año de Machín es decir un nuevo técnico y la ausencia de un nueve puro le penaliza para para estar ahí

Voz 3 24:38 bueno pues está está todavía encontrarse sí es cierto que en los últimos años tiene mucho hacerte una plaza el Atleti el Atleti ha hecho más que méritos no para para pelearnos hace esferas chévere y a lo mejor hasta la primera segunda a cabo dentro de lo que se podía acercar a todos los dos grandes trasatlánticos pero el Sevilla claro eso sabiendo que es complicado y difícil pero sé que aspira aspira con con una planificación nueva como tú decías coz con un proyecto nuevo distinto o también de jugadores por por acceden en Sevilla pero ahora eso sí que está acostumbrado a pleno desde ya la época de Monchi hace muchos años el que contratar a lo mejor con futbolistas no tan contrastados y hacerlo muy bien para luego poder venderlos a mejor que todavía no puede consigue unos resultados

Voz 0699 25:26 Rafa hemos hablado de nuevo técnico en el Sevilla también es nuevo el técnico de el Real Madrid y en este arranque de temporada he con nuevo técnico quién es el boom de de la plantilla quiero decir quién te sorprende más en rendimiento Bale Benzema Asensio quién quién llama más la atención cómo te Iker Romero quien te llena más el ojo

Voz 19 25:44 yo creo que lo que es arriba dando un paso adelante muy importante el resto sigue haciendo su trabajo muy bien porque soy muy buenos o muy buenos jugadores los tres del medio los cuatro de atrás los lo los porteros pero yo creo que ahora ahora como están jugando con el tema Asensio

Voz 20 26:02 el yo creo que ellos han dado un paso adelante aquí

Voz 19 26:05 estar en muy buena forma y por supuesto Isco no ha el que más me el que más me está dando ahora es Lucas no que no se está teniendo que tendrá durante la temporada seguro pero yo creo que los tres de arriba

Voz 0699 26:20 la última he si Pablo Alfaro fueran al entrenador del Sevilla que por cierto ya está el Sevilla Fernando en cuanto alivio tendría al ver que Isco no bien esta noche

Voz 3 26:30 hombre primero lógicamente nunca vale desearan contrario que sea baja porque no tenemos que se recupere bien y punto que eso es eso por delante por delante hay que también está de escuchas Barraza decide que la ventaja de los grandes hitos por los que tienen es que es verdad que tienes una baja pero quién la suple está deseando que le dé minutos para demostrar que tiene que tiene la misma capacidad vino cada uno aquel disco su buscada que tienes muy se se está viendo diferente diferencial esperemos que los sevillistas quieren que el Madrid lo no pero pero seguramente su disco sea cual sea de los esas en su boletín quién vaya a jugar seguro que lo va a hacer porque tiene mucha capacidad que están ahí

Voz 0699 27:12 por algo con Isco sin Isco con los que sean un Sevilla Real Madrid es un partidazo a la semanal y en este caso no llena el tramo final de Carrusel con muchísima calidad y con razón el corte Pablo Alfaro este tramo de Ser Deportivos con la misma calidad carros he muchas gracias a los dos sabes un abrazo nada todo un análisis del partido entre dos cracks Alkorta Day Pablo Alfaro también se juega a las ocho de la tarde el Leganés Barça Adriá Albets bueno Adriá Albets está aquí en los estudios de placer hombre placer es nuestro hombre no siempre sonantes ahora te toca a compartir este tiempo con Óscar Egido eso sí eso es más complicada ya bueno hay Óscar muy buenas tardes

Voz 21 27:57 hola Pacojó la muy bueno yo estoy donde va a estar Adrià dentro de un par de horas ahora mismo a unos cincuenta metros del estadio de Butarque que está ahora mismo todo en silencio todo cerrado todo ha pagado todo lo contrario que la había que salir esta noche porque se va a llenar ya en absoluto parar

Voz 0699 28:11 mira el líder de la Liga bueno tú llegues tarde empezó a las ocho de tiempo a las tres y media allí para la licencia de cero arroba tiempo no vale vale y Óscar en serio Leganés al ataque eso ha dicho que va a salir al ataque que sale con agresividad futbolística entre comillas que hay que salir con valentía pero con humildad sabiendo

Voz 1643 28:32 las está hay que hay que sacar la situación adelante ahora quiere salir de ataque y es duda su mejor atacante que es Guido Carrillo que esta mañana se ha probado que tiene una contractura y que va a depender casi

Voz 0699 28:43 el jugador que esta noche esté sólo exprés de

Voz 1643 28:45 Butarque el que no va a estar seguro Recio dijo ayer Pellegrini aunque estaba mejor del aductor quizás se pueda contar con él para esta noche pero no es no va a entrar en la lista con una lista en la que va a haber cambios y un once en el que también va a haber cambios para recibir al Barça echó van a volver Eraso y el Zhar Erazo que no viajó a Éibar y el que fue suplente el pasado sábado era Sandro Alcampo también puede entrar en el once inicial hubo Óscar Rodríguez o Miquel Berga y finalmente no jugada Carrillo el nueve de Club Deportivo Leganés ante el Barça va

Voz 22 29:15 ayer en porque es un hombre que

Voz 1643 29:17 o va mejor al espacio que tiene más velocidad y no Michael Dogan el titular el pasado sábado es un nombre que es más para la lucha de para la brega que buscarlo al Barcelona

Voz 0699 29:27 no pienso en Rusia bueno he Adrià besa al Barça rotando mucho en el campo del colista mucho no

Voz 0017 29:33 pero si habrá alguna rotación porque le vienen al equipo de Valverde partidos muy exigentes está al partido frente al Athletic el sábado en el Camp Nou después viene la visita al campo del Tottenham la visita Mestalla para jugar frente al Valencia así que tiene que rotar el equipo Valverde no es muy partidario de hacer muchos cambios pero yo creo que sí va a haber hoy alguna rotación hoy va a ser en la delantera porque es la única sea que de momento no ha rebotado Ernesto Valverde intuyo que Luis Suárez puede descansar hoy Coutinho podría pasar al extremo izquierdo con Artur o Arturo Vidal en el centro del campo algo que le permitiría a Valverde también reajustar estas estos aspectos defensivos que le preocupan buscando el equilibrio que al Barça le está faltando en este inicio de temporada

Voz 0699 30:17 que no está Adrià es Let y hablábamos de posibles recursos es si las once propongo creciendo un partido normalmente no hay recursos habrán tomado viene el Barça

Voz 0017 30:25 bueno se transmite con resignación aceptando esta sanción de un partido no a presentar recurso ante el Comité de Apelación el Barça dice que es mejor que cumpla hoy el partido de sanción pasen página ya de esta historia y además el Barça si entiende que en parte el Comité de Competición

Voz 0699 30:44 lo la razón porque le podrían haber caído tres partidos al inglés pero al final sólo le ha caído uno ya que tengo cómo va la renovación de Valverde que está pasando con eso bueno

Voz 0017 30:52 momento esta esta parada no hay novedades y tampoco se esperan por lo menos hasta el año que viene el Barça evidentemente quiere que siga

Voz 0699 31:00 Valverde tiene opción de prolongar su

Voz 0017 31:03 contrato una temporada más y al final solo depende de él está en sus manos alargar un año más este contrato a Valverde no tiene prisa no le gusta que le preguntemos por ello en las ruedas de prensa dice siempre que irán en función de cómo vaya la temporada así que de momento habrá que esperar para ver cómo se resuelve

Voz 0699 31:21 futuro de Valverde vale partido a las ocho a las treinta y un minutos Óscar Egido está en Butarque Si quieres darle algún consejo Adrià o Flaquer que están por aquí para que lleguen antes tu dices regido

Voz 0017 31:30 veremos un poco más justitos Si no te importa

Voz 0699 31:33 qué porque como te digo estoy

Voz 1643 31:35 el derrame quinientas entradas que salen a la venta el pasado lunes aunque miércoles aunque va a ser a las ocho la gente se va prisa nadie quiere perderse el partido contra el Barça y es que el Leganés Pacojó no ha ganado todavía en lo que llevamos de Liga y la gente quiere ver la primera victoria para hacer el saque de honor por cierto Jesús Lago que es actor de la película campeones y que dio el pregón en las fiestas de Leganés el pasado tres de agosto eso es lo que le gusta la gente de Leganés hoy no que él ganara podrán cantar a sus campeones al final del partido

Voz 0699 32:02 por cierto Pacojó que no sé si lo hemos dicho pero Pita Undiano Mallenco y el árbitro del bares Mateu Lahoz así que lo pasaremos bien en Carrusel vamos a pasar bien seguro y yo soy tan pronto porque estoy seguro de que tienen las llaves del estadio tienen Cabrero algo este ala un abrazo se en Carrusel adiós ahí ayer o hasta luego bético de Madrid en el Metropolitano ya es tercero

Voz 1576 32:22 o de Talavera si va va muy bien la verdad que la evolución ha sido clara desde que empezó la temporada titubeante sin gol encajando más de lo que lo que viene es una habitual Diego Pablo Simeone pero lleva ya ya hice un gran partido contra el Eibar donde mereció la victoria con más de dieciocho tiros a portería y luego tres victorias consecutivas la que cosechó en Getafe la que había cosechado en Liga de Campeones ante el Mónaco Illa de ayer ante el Huesca merced a una gran primera parte salió con intensidad salió con chispa sobre todo esas tres medias puntas Griezmann que hizo un gran partido al lado de lema irá Ángel Correa con toda la pasión y con todo el físico que le pone Diego Costa y Koke también Koke estuvo muy hizo un gran partido en definitiva un partido coral se ve la evolución del equipo y también lo vio en rueda de prensa Diego Pablo Simeone

Voz 23 33:09 con este sitio en el equipo en PRISA presionar mucho más juntos eso es positivo usted ve con el Eibar me había mostrado mejoría como el partido de Mónaco el Getafe mejor de forma contundente que tenemos resume

Voz 1576 33:35 ese necesita contundencia para ganar al Real Madrid las que tenga sed invocar la así sobre todo hacerle incómodo el partido al conjunto de Lopetegui como tú decías la noticia ayer es que un jugador hoy fue hoy por hoy fundamental en el centro de la cobertura como es Josema Jiménez el pelado se tuvo que retirar en el XXXVIII con con problemas físicos con molestias en uno de sus gemelos hoy la han hecho pruebas radiológicas Una resonancia magnética hay buenos ha descartado lesión por lo tanto los médicos como reza el parte del Atlético de Madrid son optimistas para que José Jiménez pueda estar conformando el centro de la zaga al lado de Diogo Dean seguramente ir desplazando al lateral izquierdo a Lucas Hernández por lo tanto buena noticia gran ambiente ayer el metropolitana a pesar de que el partido de anoche la gente respondió cerca de cincuenta mil almas por lo tanto dice que nunca ha habido crisis pero lo que está claro es que los malos resultados y el arranque sea aplazado un poquito en vistas

Voz 0699 34:28 le estaba pensando yo que si Jiménez el pelo quién sería Stuff pero bueno vamos a dejarlo para dotar de ese apodo anunciantes buscaremos uno gracias a la Champions estamos con el Athletic jugó un Manchester City Atlético no madrid Iván Álvarez categoría femenina de de Champions con uno uno en la ida si con la

Voz 24 34:45 negación de marcar al menos un gol en Inglaterra para clasificarse para los octavos de final una ronda que el Atlético de Madrid no alcanza desde hace tres temporadas eliminatoria entre dos equipos invictos en lo que llevamos de curso el líder de la Liga Iberdrola visita el Ministerio de Manchester para enfrentarse a las terceras clasificadas de la Premier un City que es favorito y que además el curso pasado se quedó a las puertas de la final tras ser eliminadas por las campeonas del Olympique de Lyon el técnico rojiblanco José Luis Sánchez Vera ha convocado a dieciocho jugadoras para la vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions femenina y como bien has dicho Pacojó empate a uno en la ida y la vuelta hoy a las ocho de la tarde Manchester City Atlético de Madrid partido que contaremos en Carrusel

Voz 0699 35:19 todos los partidos se juegan hoy aquí por ejemplo Getafe juega mañana ante una de las revelaciones de primera con las rotaciones los lesionado y algún que otro tema como protagonistas en la previa con Bordalás en la rueda de prensa

Voz 25 35:29 ah sí bajó el Getafe cumple además quinientos partidos en Primera División en catorce temporadas mañana ante el Alavés a partir de las ocho de la tarde las bajas Alejo por sanción Sergi Guardiola que se ha caído a última hora por molestias ir Rober Ibáñez que tampoco está al cien por cien físicamente vuelven más Imovich tras perderse el encuentro ante el Atlético de Madrid por primera vez en esta temporada que Markel Bergara va a estar en la lista también entra hubo duro del filial sólo era rotaciones responde Bordalás porque el Getafe juega tres partidos nueve días

Voz 26 35:56 yo soy de los que tienen que jugar los mejores no pienso más allá partido eh mañana jueves en Vitoria no no estoy pensando en el siguiente no lo debemos hacer el importantes vayan está claro que pondré a los once que considere que están en mejor estado de forma corazón afrontar este inconstante

Voz 25 36:18 Bordalás que no ha querido mojarse en toda la polémica entre Rubial este así los horarios ya ha reconocido que es especial para él volver a Mendizorroza un estadio en el que le tiene mucho cariño tras conseguir el ascenso con el a la vez a Primera División hace un par de

Voz 0699 36:29 en Primera gracias Paco nos queda el Rayo Vallecano el equipo de Míchel que empató ayer contra la Real Sociedad en Anoeta y le va quedando la asignatura ya sólo Laura en Valle

Voz 27 36:36 sobre todo en casa Pacojo como tú bien dices Michel quiere hacer las cosas bien en el estadio de Vallecas lo decía ayer tras el partido

Voz 28 36:43 siempre que se Humanes bueno hay que hacerlo bueno en casa los partidos como juega fuera de casa el equipo dado muy buena imagen aquí hay que rematar en casa hay que sobre todo por nuestra gente pues nuestra afición que necesitamos darle una alegría ya esperemos que sea el que sea el viernes hacer bueno este punto que yo les doy mucho mérito cualquiera los dos peor ganamos yo creo que el empate al final es justo

Voz 27 37:03 la oportunidad la tienen este viernes ante el español como decía Michel oyes han entrenado de cara a ese encuentro los titulares lo han hecho en el gimnasio y los no habituales lo han hecho en el campo

Voz 1509 37:10 pero de fútbol pero no define

Voz 0699 37:13 el rival precisamente cómodo con el Espanyol que es uno de los revelaciones el arranque de la Primera División voy a cerrar el tramo futbolero en Inglaterra hola Álvaro de Grado muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal está Mourinho más tocado que nunca en el United

Voz 0107 37:27 sí sobre todo después de la eliminación de ayer contra el Derby County en la Copa de la Liga perdieron en los penaltis la situación no es nada buena para el portugués en Old Trafford además ahora hay un conflicto evidente con imágenes del entrenamiento de esta mañana en las cuales bueno se puede cortar la tensión tranquilamente porque cuando pasa y feliz al entrenamiento Mourinho le dice algo empiezan a mirarse de una manera poco un poco tensa ayer Mourinho reconoció que le ha quitado la capitanía poco que era el segundo capitán del Manchester United ya no lo va a ser así a partir de aquí una de las estrellas del Manchester porque está en una clara guerra con con su entrenador un problema más para Mourinho que también más tampoco empezó muy bien la temporada con diez puntos de los primeros dieciocho posibles en la previa

Voz 0699 38:11 cómoda hasta dos mil veinte veintitrés millones de euros por temporada vientos las actitudes de Mouriño uno está pensando en qué quiere que le echen cobrar el finiquito pero bueno por cierto Zidane está en Inglaterra Álvaro eh

Voz 0107 38:24 sí sí bueno es el principal candidato a Mourinho termina saliendo el Manchester United es que por cierto además por añadir es el número uno el favorito ahora ser el siguiente despedido en los banquillos de la premios bueno sí porque allí como se apuesta por todos

Voz 0699 38:38 se apuesta ya también quiénes quiénes serán medido el que menos se paga Mourinho por algo será eh que la no nos dirán si sin balón un abrazo Álvaro hasta luego comunicaciones hay veces que claro con la llamada de teléfono ahí un cierto retardo salvo cuando uno de pide y no bueno bueno no vamos a ir a China así que espero que funcione bien el teléfono las tres y treinta y nueve

Voz 29 39:09 a hacer deportivos en Cadena Ser punto com y en las redes sociales se incluye Ter arroba SER Deportivos vía Facebook SER Deportivos

Voz 15 41:12 cada instante

Voz 1119 40:20 además hay voy cada eh ella el olmo tutores a los relatos tanto los que él médico de sonido luz dentro eh

Voz 15 41:12 cada instante

Voz 0699 41:16 me oye del tiempo que dedicamos al deporte femenino bueno la verdad es que nuestra protagonista en no necesita presentación es la española del año en nuestro deporte campeona del mundo campeona de Europa en este ciclo medalla de oro olímpica ganando torneos en Asia el último el pasado domingo en China la meca de su deporte eh en donde sigue eh Carolina Marín China muy buenas tardes

Voz 0394 41:39 hola buenas tardes qué tal

Voz 0699 41:42 no bueno sí Mi hija Marie siendo la reina de Oriente algo de Ximo hablarás no

Voz 0394 41:48 sí bueno absolutamente bueno la de la Reina Reina no no soy porque al final es bueno solamente la Vega este torneo ya no que reina ni mucho menos pero bueno estoy un poquito de de chino con una profesora que me está dando casos ahí en Madrid pero bueno tareas de palabras te pillas necesitó ir dando poco a poco más clases

Voz 0699 42:11 oye te gusta su deporte te gusta la cultura china también Carolina

Voz 0394 42:15 pues sí la verdad es que una cultura bastante interesantes porque a mí me gusta mucho tengo una suerte no de viajar a tantos países gracias a jugar a la cultura china siempre me me ha resultado pues interesante no de de poder conocer la injustamente pues eh ahora que hace unos meses empezaba a dar clases de chino Hui y sobre todo pues eso cambia a ellos de conocerle un poco más pues me resulta muy interesante

Voz 0699 42:41 que qué es lo que ya que estás allí que es lo que más te llama la atención así en global de un país y una cultura tan diferente Carolina

Voz 0394 42:48 bueno a ver a mí siempre me ha llamado mucha atención pues al final estrellaba calle encontrarte con con gente por la calle jugando entorno eso al final pues en España todavía no no casas poco a poco pues sí que se va viendo a a padres con sus hijos jugada hábito en los parqués pero desde luego que que aquí te puedes encontrar en cualquier lado luego también otra cosa o que me gusta es pues bueno conocer un poco como la gente actúa contigo lo amables que son y luego también pues bueno toda la variedad de comida que aquí hay

Voz 0699 43:17 hoy ha empezado diciendo ni Hao pero debería haber empezado diciendo enhorabuena sinceramente que ahora unida no por fastidiar pero como sigas así te vas a quedar sin objetivos

Voz 0394 43:28 bueno yo creo que eso es imposible no siempre hay objetivo nuevos que hay que cumplir sí pero qué tal me queda mucho por conseguir pero

Voz 0699 43:39 quiero preguntarte de todo lo que has vivido en los últimos meses que han sido un mogollón de cosas cuál ha sido el momento más bonito Carolina

Voz 0394 43:46 bueno yo creo que haber al final para mí los momentos con lo que con lo que más me quedo no con lo que más recuerdo es pues al final toda toda esa preparación todos esos cambios que hemos tenido que hacer pues al final para para poder conseguir lo que he conseguido bueno pues en eso no en estos dos meses en octubre en agosto de septiembre entonces al final claro todos esos cambios es lo que me han hecho pues otra vez volver a hacer la Carolina y con esa mentalidad ganadora con esas ganas con esa motivación para mí es lo que más me quedo de de estos dos meses

Voz 0699 44:22 vale pues te lo voy a cambiar un poco el momento más emocionante en vez de todo el trabajo que llega detrás en el instante que no vas a olvidar en la vida de estos dos meses Caroline

Voz 0394 44:32 bueno yo creo de quizás el instante pues podía hace por una vez que ganó el Mundial sinceramente fue una semana fantástica de haber jugado aquí en China jugando semifinales de esta me encontraba una jugadora local China pues al final claro todo ves toda la afición que le está pegando a a ella Hay claro al final tu pues está en contra de todo eso nota todo la jugadora como todo el público sí bueno la verdad que para mí eso también es enfrentarnos a mentar a jugadores sino también pues al todo el público chino pero sinceramente público el reto de día me han estado animando a mientas a mí también mucho oí hizo también a ese Nobel que joe que aquí lo la gente de China pues también te miren