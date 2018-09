Voz 1827 00:00 hola todos bienvenidos al deporte en la SER este viernes es la antesala del primer gran partido de la Liga Real Madrid Atlético de Madrid hace años que el derbi dejó de ser un dominio del Real Madrid recordamos que el Atlético llegó a estar catorce años sin ganar al equipo merengue en Liga y cómo han cambiado las tornas ahora porque son cinco temporadas consecutivas que el Real Madrid no

Voz 1038 00:18 a ganar en Liga al Atlético en el Berna

Voz 1827 00:20 Ave u Simeone sólo ha perdido una vez en Liga en el feudo blanco la primera vez que lo visito lo dicho que cómo han cambiado las tornas pero esto es mañana hoy las que tienen que brillar son las chicas de la selección de baloncesto en juego las medallas con toda la afición tinerfeña volcaba volcada hay las expectativas altas porque ellas ya brillaron en los pasados Juegos Olímpicos de Río con esa plata hoy será ante Canadá así que animó a las chicas de Lucas Mondelo confiamos en ellas además que últimamente son las mujeres las que brillan en el deporte español ellas tiran de el carro por supuesto lo podréis escuchar en la Cadena SER a partir de las nueve España Canadá tres y uno empezamos era la que empezamos SER Deportivos gracias por escuchar ya las a través de la radio

Voz 1038 01:23 dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com pues si hoy manda el baloncesto a las nueve de la noche partido ante Canadá por un puesto en semifinales ronda que hemos alcanzado las dos últimas ediciones Ike jugando en casa cobra más importancia partido que llega tras las dudas generadas por la derrota ante Bélgica dudas mitigada en parte alguna en octavos a Senegal el partido por supuesto lo podrás escuchar en la Cadena Ser a través de dispositivos móviles narración completa del partido esperamos poder celebrar la victoria de la selección estamos también en la previa de la jornada siete en Primera y en Segunda División hoy a las nueve comienza con el Rayo Vallecano Espanyol en la Liga dos tres tenemos en Albacete Zaragoza también a las nueve mañana casi nada Real Madrid Atlético de Madrid a las nueve menos cuarto ya hoy en el Cerro del Espino en el entrenamiento del Atlético de Madrid se notaba ese ambiente de derbi con pancartas de ánimo para el equipo es semana especial y los jugadores también lo saben por ejemplo Saúl que ayer estuvo en el Larguero contando sus sensaciones previas al partido ir recuerdos

Voz 1 02:23 recuerdos del Vicente Calderón estadio del que Saúl se siga

Voz 1245 02:26 cuando perdonar me Si hay este sentido ofendido hay que bueno siempre lo que he vivido a Vicente Calderón como solista a Fernando una vez

Voz 2 02:34 el último partido del derbi en Champions que ganamos dos uno de los eliminan eso que vivimos ahí para mí se va a quedar el recibida conmigo y no creo que viva nada igual aunque gane títulos

Voz 1827 02:46 seguro que más de un aficionado del Atlético de Madrid piensa igual el Real Madrid no vive su mejor momento tras el tres cero de Sevilla Lopetegui tiene la la baja de Marcelo lesión muscular en la pierna derecha aunque recupera a Carvajal lo cual es un alivio porque tampoco estaba aureola y habrá que ver qué varía del once donde recordamos tampoco estará Isco operado esta semana de apendicitis Lopetegui que habla

Voz 1038 03:07 el derbi es un partido eh

Voz 1245 03:09 ha equilibrado muy exigente duro donde hay que competir al margen de jugar muchísimo de mi equipo va a estar preparado para esa ese tipo de partido que sin ninguna la va a existir mañana a un buen rival con un gran equipo asentado absolutamente ya en la máxima exigencia grandísimos jugadores nosotros esperamos un partido de máximo nivel y tenemos que trabajar para acompañan a sus sí

Voz 1827 03:35 otro que quiere recuperar sensaciones el Barcelona tras la derrota ante el Leganés en medio del clima enrarecido como nos contó ayer Santiago Valle tras la derrota en Butarque y el parangón y el recuerdo del partido de Roma que ha quedado como un mal recuerdo aún presente Valverde en rueda de prensa ha salido al paso y ha dicho

Voz 3 03:51 tú crees que necesitamos los puntos tú crees que hay alguien que no los necesite mejor dicho claro que necesitábamos los puntos el Athletic necesita los puntos claro que los necesita el Girona el español cualquier equipo necesita los puntos toros también los usos más porque cada vez que se pierde pequeño terremoto entonces te contamos los puntos claro que sí

Voz 1827 04:10 pequeño terremoto dice en baloncesto además del Mundobasket tenemos dos partidos de la primera jornada en la Liga Endesa las siete y cuarto Mora Banc Andorra UCAM Murcia ya a las nueve y media Unicaja Valencia Basket motor

Voz 1038 04:21 Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno estamos con los segundos libres de momento a falta de veinticinco minutos el mejor tiempos para Hamilton por delante devotas y de Verstappen Fernando Alonso bastante retrasado decimoséptimo ahora mismo el piloto asturiano Carlos Sainz bueno está ahora mismo rodando duodécimo no está mal un Fernando Alonso que ha sido sancionado por cambiar su unidad de potencia así que saldrá a partir del décimo sexto puesto también tenemos el inicio de la Ryder Cup con Sergio García Jon Rahm en en el equipo europeo Tiger en el americano mundial de ciclismo y tenemos la prueba en ruta sub veintitrés el domingo la categoría absoluta con las

Voz 1827 04:55 gran baza de Alejandro Valverde tres cinco

Voz 1038 04:58 empezamos el deportivos ahora el mundo

Voz 4 05:00 Bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario Génova tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 5 05:19 no recuerdo si cerró el coche juez y tuve

Voz 6 05:21 es es la nueva Ford Transit Connect podrías cerrar los desde tu móvil el ICS si además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi situ tú más vista sin baterías también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 7 05:34 cinco La nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto

Voz 3 05:40 es en BP repostage más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología tipo ayudan a limpiar tu motor eliminando y ciertos carburantes pueden dejar Ikeda en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 8 05:51 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede

Voz 0231 05:57 Marías debido a distintos factores más información en BBC

Voz 8 05:59 lleva más lejos punto com

Voz 9 06:02 cerca de un once de porcino es clara pero crecida no para de subir

Voz 3 06:06 mientras todos te dan malas noticias en House tenemos una buena ahora también gestionamos tu contrato de lo ven a una de nuestras tiendas y asesora ambos sin compromiso nuestros clientes ahorran ciento veinte euros de media al año buscadores del ahorro venir a Hong Hao

Voz 10 06:22 Otegi una ellos sí sí cuénteme detalles de la isla

Voz 11 06:26 veinte mil metros cuadrados y aguas cristalinas vale un arrecife de coral inmensos con peces payaso genial muerto para varias embarcaciones y pistas de aterrizaje se me pone la isla para regalo mi chica va flipado porque lo tengo

Voz 10 06:45 hoy veintiocho de septiembre bote de ciento cincuenta y un millones juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 12 06:52 sí sí

Voz 13 07:05 bueno pues evidentemente la cita

Voz 1827 07:08 el fin de semana es el derbi madrileño de mañana

Voz 13 07:11 la veinte cuarenta y cinco Santiago Bernabéu Antón Meana

Voz 1038 07:13 qué tal muy buenas hola qué tal esforzarme tranquila muy buena hola muy buenas hoy han hablado los dos entrenadores empezamos por Lopetegui por el equipo local porque tiene el abre el quebradero de cabeza del lateral izquierdo porque Marcelo no está definitivamente es baja para los próximos diez catorce días es

Voz 0231 07:26 una baja muy importante la de Marcelo que se pierde los tres

Voz 1038 07:29 partidos previos al parón de selecciones esa lesión en el sóleo que sufrió ante el Sevilla en Nervión

Voz 0231 07:34 mañana debería jugar Nacho en esa van

Voz 1038 07:37 da a poner Odriozola en el lateral derecho que el otro día no pudo

Voz 0231 07:40 jugar el partido en Sevilla no estaba OK y se quedó en la grada en el Pizjuán y hoy hemos visto en el entrenamiento bastante tranquilo el jugador estaban permanentemente bromeando con el típico calentamiento en el que se les veía distendidos como relajados después del huracán de las últimas horas y fíjate muchas preguntas en la rueda de prensa de Lopetegui acerca de su futuro de cómo se encuentra ahora mismo él ha dicho que está bien

Voz 1245 08:04 si sí estoy bien estoy diciendo como novedad estar preparado en el fútbol todo va muy rápido y las las victorias y las derrotas Duran Duran parecido en la vida de un entrenador y así debe ser un equipo de más de la exigencia del Real Madrid con lo cual estamos centrados y con la máxima energía de cara

Voz 1038 08:21 al partido de mañana dice Lopetegui que está bien y con la máxima energía hombre cualquier otra cosa que dijera que daría un poquito rara pero yo

Voz 0231 08:28 yo creo que su discurso no va acorde a su cara le he visto muy tocado muy muy tocado para estar a veintiocho de septiembre en las puertas de un derbi no ha mandado el mensaje más optimista por cierto pensando en el once me imagino el equipo de medio campo para adelante como en Sevilla es decir con Asensio con Bale y con Benzema ICO en el centro del campo que ha ganado todo Casemiro Kroos

Voz 1 08:48 y en el Atlético de Madrid tenía la duda

Voz 1827 08:50 aunque el otro día en rueda de prensa ya dejó claro que Jiménez más o menos iba a llegar Se confirma que llega a Pedro Fullana no

Voz 1 08:56 sí era más por precaución entrenó ayer lo ha hecho hoy también con absoluta normalidad y de hecho va a ser titular en la jornada de mañana hay pocas dudas hay nueve futbolistas claves Ike son fijos en el once de Simeone evidentemente la portería la defensa con Jiménez Godín acompañados de Juanfran y Lucas Hernández que se del lateral zurdo la delantera imperdonable es Diego Costa junto a Antoine Griezmann y los problemas las dudas comienzan el medio Koke y Saúl van a jugar mañana si sí y a partir de ahí sale la

Voz 14 09:24 la duda de si tomas o Rodrigo o Desi Correa o Thomas limar en principio Tomás tiene

Voz 1 09:32 lo de ventajas Si hacemos caso aunque aprobado hoy Diego Pablo Simeone Ile también en principio estaría en el once pero son las dudas que maneja Diego Pablo para el partido de mañana no van a estar Savic y son por lesión el técnico argentino que cree que el Real Madrid ha superado bien la baja de Cristiano Ronaldo Iker extras tipo de partidos poco importa el aspecto físico

Voz 3 09:51 dicho que son partidos

Voz 0501 09:54 la ausencia de Ronaldo la la está manejando muy bien el Madrid en todos estos partido viene convirtiendo enormemente que en cuanto a a la a la forma que llegaban cada equipo mucha importancia porque son partido de emociones un partido de hombres de gente con mucha personalidad y ha aquello que obviamente pueda jugar en ese límite emocional

Voz 1 10:27 partido resuelto ahora pues se juegan con las emociones con los sentimientos por si acaso algún jugador se nos olvidaba esta mañana la pancarta ya rezaba Madrid la ten rojiblanco para animar a los futbolistas Meana queme matizan no me he dado cuenta he dicho que va a jugar mañana Odriozola no que está para jugar el grabar Carvajal madre no

Voz 0231 10:44 me di cuenta la crónica así que Carvajal titular en el lateral derecho Nacho en el izquierdo qué caray

Voz 1038 10:50 sólo al banquillo pasa luego por Recursos Humanos ferpecto también habló de Cristiano Ronaldo Saúl ayer en El Larguero mira

Voz 2 10:55 el Madrid sigue siendo sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo es verdad que Cristiano es un jugador único es muy muy complicado la final siempre da decisivo Cristiano Madrid sigue siendo un club

Voz 1038 11:07 pero les resaltar el sábado dice nuestra Cristiano sino está Host Fullana tranquiliza

Voz 1 11:14 hombre evidentemente tranquilizar porque además Cristiano contra el Atlético de Madrid ha salvado alguna que otra papeleta importante cuando estaba un partido más o menos equilibrado por ejemplo recuerdo el hat trick que en la Liga de Campeones ahí el contraste es claro a favor del Real Madrid pero en Liga sea desequilibrado la balanza a favor de del Atlético Madrid con esos cinco años consecutivos sin perder y que no esté Cristiano pues puede ser un factor importante para el conjunto blanco porque si va a estar Antoine Griezmann después de quedarse y renovar este verano

Voz 1827 11:38 cierto me decías que poquitos colchoneros en el Bernabéu

Voz 1 11:41 ochenta ochenta son las entradas que se han retirado a través de el club rojiblanco e noventa euros la entrada tercer anfiteatro

Voz 15 11:49 en pues quizás ese ese

Voz 1 11:51 esa zona del campo y encima ese precio ha hecho que mucha gente haya decidido no acudir al estadio así que en principio oficialmente menos de un Center

Voz 1038 12:00 bueno pues contado eso de el derbi del Atlético de Madrid enseguida hablamos

Voz 1827 12:03 del resto de partidos por ejemplo que también hay otro partidazo Saba

Voz 1038 12:05 el cuarto Barça Trittin vamos con ello venga

Voz 4 12:08 ahora el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables que podrán beneficiarse de unos descuentos del veinticinco o el cuarenta por ciento en la factura de la luz sillares beneficiario prueba tuvo social antes del ocho de octubre si aún no lo eres solicita lo en tu compañía eléctrica Ministerio para la Transición Ecológica Gobierno de España

Voz 5 12:27 Hermanos Díaz llegó a ser la santería más gran

Voz 3 12:30 de del barrio tal vez fue por el prisma del hermano pequeño

Voz 16 12:32 en junio el CD Brito del mayor o por la moda del aguacate y los de todo lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría pero informa te en el catorce cuarenta y tres su entiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 5 12:47 el ready y no recuerdo si el coche juez y tuve

Voz 6 12:50 es es la nueva Ford Transit Connect podría cerrar los desde tu móvil además pues es monitorizar la distancia y cuenta con conexión wifi si tu móvil se queda sin batería también tiene cargador inalámbrico para el móvil

Voz 7 13:02 acción con la nueva Ford Transit Connect Four número uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en forma punto

Voz 10 13:08 es lo único que sabes todo de que se pone detrás mientras reglas la tostada Moraíto

Voz 3 13:12 dice lo que tienes que hacer es juntar esos dos cables me caso que mi hermano tiene una igualito juntas no la tostada a la basura en amigo de suena para que Judas los cables sin que selecciona es un crack de jugársela de Swat y así que mejor juega otra cosa como la quiniela que esta semana trae un bote de cinco millones setecientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela

Voz 17 13:38 cuenta

Voz 18 13:42 no

Voz 1827 13:46 el otro gran partido como decía del fin de semana

Voz 1038 13:49 mañana a las cuatro y cuarto Barça Athletic Club de Bilbao o Barcelona Adrià Albets qué tal hola qué tal muy buenas hoy ha hablado Valverde no sé si preocupado

Voz 1827 13:56 el clima que se vive en Can Barça desde la derrota Leganés ya sabéis que ayer Santiago Valle eh nos contó que no creen en la junta directiva que lo de Leganés sea una casualidad les recordó mucho a lo sucedido en Roma

Voz 0017 14:06 sí sí sí sí hay cosas que le preocupan a Valverde aunque él dos días después sigue pensando que lo debutar que fue un accidente porque no es normal encajar dos goles en un minuto pero reconoce que les faltaron recursos para reaccionar y que deben mejorar a nivel defensivo no comparte las críticas al juego del Barça sea molestado cuando le han comparado la derrota de Leganés con la de Roma algo que insistimos y lo contamos ayer les sale desde altas instancias del Barça hoy es verdad que la pregunta se refería a la sensación de los aficionados no del club pero como digo a Valverde no le ha gustado

Voz 3 14:40 a pensar lo que quiera pero aquí estamos se supone que estoy ante los medios especializados en fútbol aunque tras las preguntas para hacerme con al respecto ceñirse un poco bueno vamos a ahondar en esta cuestión comparar ese parte igual de la Roma es

Voz 0017 14:57 es un disparate dices arrebatado eh si no le ha gustado la pregunta pero insisto que es algo que no sólo piensan los aficionados sino también en el propio club que lo de Leganés no fue un accidente y que recordó un poco a lo que pasó en Roma el año pasado

Voz 1038 15:10 es baja para el partido si no entre

Voz 0017 15:13 dado esta mañana por unas molestias en la rodilla izquierda le han hecho pruebas de momento se pierde el partido de mañana también el de Champions frente al Tottenham porque está sancionado veremos si llega a Mestalla porque los compañeros de As apuntan a que puede ser una lesión importante así que Umtiti de momento baja para el pan

Voz 1038 15:31 pido de mañana se cae de la convocatoria también

Voz 0017 15:34 Malcolm sigue fuera Denis Suárez vuelven Rafinha inglés

Voz 1038 15:38 Boadella gracias Adriana abrazo un abrazo mañana el Valencia a la una encara su partido en Anoeta es el único equipo de Primera División que todavía no conoce la victoria Ximo más mano muy buenas hola muy buenas efectivamente después de la victoria del Valladolid ayer se quedó Valencia con esa condición pues que nadie desearía nadie esperaba el primero que no lo esperaba era Marcelino que aún así sigue mandando tranquilidad mañana volverá a ver el partido desde el palco de Anoeta y no desde el banquillo pero hoy ha querido motivar a sus jugadores ya era entorno siendo más gráfico que nunca la rueda de prensa

Voz 19 16:11 este año llevamos muy pocos goles a favor goles en contra en estamos en unos números correctos hace tres semanas éramos una verle la verbena la paloma bueno pues la verbena afortunadamente ya no tiene Paloma que van seis partidos cinco empates cojones como como se decía aquello empata es más que el Alcoyano el Valencia Alcoyano

Voz 1827 16:31 me suena lo de la moral que puede ser más moral que el Alcoyano impartió el Bernabéu es la mitiga pero eh nada si lo dice Marcelino ya

Voz 1038 16:38 es que Marcelino huy tras pues se pues ya está Marcelino lo IFE así será gracias Ximo hasta luego hoy a las nueve Rayo Español el Rayo que está en descenso

Voz 1827 16:47 lo que no tiene grandes precedentes en Vallecas está

Voz 1038 16:50 temporada Palace muy buenas hola muy buenas Escorial uno cuatro contra Sevilla y uno cinco contra el Alavés Caballero que hacemos en la serie numérica hoy sería un uno seis pero bueno espera la gente Vallecas que no sea así que mejore la imagen el Rayo Vallecano viene de hacer un buen partido en Anoeta ante la Real Sociedad ese empate a dos que espera sacar puntos al menos uno O'Shea no mejor los tres puntos de el estadio Vallecas hoy ante el Espanyol en español que además tiene premio sigue Canaria hoy sólo es la primera sería la primera victoria que seguiría a domicilio porque ha hecho pleno en Cornellà El Prat pero que si gana sería colíder de la categoría junto al Real Madrid y al Barcelona llega con la lesión de David López tercer partido consecutivo que se pierde centrocampista Leo Baptistao estado con molestias en el tobillo pero va a jugar puede ser la primera vez que juega ante su ex equipo y las novedades en los pericos también son Javi López ir bueno pues ese partido del Rayo Vallecano frente al Español el español como dice Palacios sorprendente se metería en puestos de Kohl liderato con trece puntos seguimos

Voz 0501 17:46 creemos que las artesanía queremos sin socavar en su pasión en deportistas que no se me gustan las mujeres sin hacer deporte

Voz 3 17:58 hemos en ellas en en el baloncesto Caixa

Voz 20 18:06 lección

Voz 1827 18:15 y hoy a las nueve en Tenerife España Canadá que habrá que niega Ana pero Canadá el baloncesto ganador baloncesto es el número cinco del mundo en baloncesto femenino así que respeto a partir de las nueve España calada Marta Casas muy buenas

Voz 1509 18:28 muy buenas Escorial en el día clave en el camino de la selección española en su camino hacia una nueva medalla desde las nueve en punto contra Canadá como dices que no es un plato fácil es otra de las candidatas al podio en un Santiago Martín que se va a llenar las nuestras están descansando ahora mismo en el hotel después de una suave sesión de tiro y en cuanto al resto de cruces te cuento que Estados Unidos ha ganado ya Nigeria ya están en semifinales que ya está en marcha si sorpresón ya está en marcha el duelo entre Australia y China van ganando las primeras eh de manera clara a las seis y media se juega Bélgica Francia y cerrando la jornada en nuestro turno España contra Canadá

Voz 1038 18:58 gracias Marta a partir de las nueve en dispositivos móviles y el domingo la gran prueba ciclista el Mundial de Ciclismo en Innsbruck con Alejandro Valverde como gran baza pero ha empezado torcido viaje accidentado Borja Cuadrado que ha pasado muy buena

Voz 0298 19:09 qué tal las pruebas muy buenas bueno estamos enfrente del hotel de la selección española en parte bricks ir ahora mismo están entrenándose en el circuito tenían que haberlo hecho esta mañana pero como al final perdieron el vuelo que les trasladaba desde Madrid hasta Múnich para luego venir aquí Austria pues el equipo ha tenido muchas horas de retraso y ahora estar entre no sé muy poco antes de que el equipo de perdona de que la carrera

Voz 1806 19:30 suben de veintitrés pasé por ahí por lo tanto arranque muy

Voz 0298 19:32 muy accidentado para la selección española bueno esperemos que luego

Voz 1038 19:35 en carrera vaya mejor que va a ser una carrera apasionante insisto Alejandro Valverde con muchas opciones de ganar el Mundial como decíamos también estamos también pendientes

Voz 1827 19:42 en la Ryder de momento Estados Unidos gana tres

Voz 1038 19:44 es ha perdido Jon Rahm su cruce ocho y media uno y medio y ahora mismo está Sergio García que está ganando el suyo por tres a uno pero todavía queda muchísimo sábado segunda jornada Domingo tercera jornada nosotros seguimos en SER Deportivos trece veinte

Voz 3 20:02 SER Deportivos Madrid

Voz 1827 20:15 claro es que con la Liga entre semana hemos podido saborear menos la la previa del derbi porque es que tenemos derbi mañana prácticamente hemos empezado a hablar hoy con toda la Liga con Bono ayer mejor dicho con Saura en el larguero pero dos días de seis me parece poquito pero ya se detecta ese ambiente no es sano ese sano pique en el en el trabajo entre el madridista hiel el colchonero que el lunes después del partido irá a más que si ya verás Diego Costa que si nosotros vamos a a Garay del bueno esas cosas que ponen un poco de pimienta al partido en lo deportivo el Real Madrid que no cuenta con Marcelo por el problema muscular en su pierna derecha Jiménez que sí que va a estar finalmente disponible para Simeone el Bernabéu que se vaya

Voz 1038 20:52 Henar porque nadie nadie quiere perderse el derbi mañana veinte cuarenta y cinco Real Madrid Atlético de Madrid

Voz 21 21:10 eh

Voz 1038 21:17 no

Voz 0017 21:20 a Mahón el largo operario costarán pelear

Voz 23 21:22 Junta lagarto por otro internacional español se mete dentro el área Diego Costa con todo

Voz 24 22:01 eh

Voz 1038 22:04 Antón Meana de uno a diez cuanto escocido la derrota de Sevilla bueno no te digo diez

Voz 0231 22:10 por no ser alarmista pero ocho es una derrota preocupante por la imagen del equipo por la primera parte en el Pizjuán te diría un ocho ir decías que Lopetegui estaba tocado pero hemos escuchado en el estado escuchando

Voz 1038 22:22 esa con el equipo muy preparado sino que va a decir

Voz 0231 22:25 no están preparados que están hundidos que van a perder el derbi

Voz 1038 22:27 también es verdad el mensaje ha sido el mensaje real

Voz 0231 22:30 el tiene que transmitir pero me ha sorprendido pero Lopetegui de perfil bajo hasta triste Hinault enviando un mensaje demasiado motivador a la afición que mañana va a llenar el partido creo que es un error verá al Madrid inferior al Atlético creo que hace una semana en la película era totalmente diferente después de la Roma parecía que el Madrid era lo más parecido al mejor Barça de Guardiola y ahora parece que es un desastre por una mala primera parte en Sevilla creo que mañana vamos a ver a un Real Madrid herido ya y eso siempre es peligroso que va a repetir yo creo ese dibujo que le gustaba Lopetegui no tiene a Isco así que pondrá a Asensio con Benzema con Bale arriba presionando mucho la salida de balón del Atlético de Madrid con Casemiro Kroos Modric en el medio pasado por Recursos Humanos así que te digo en en defensa Carvajal lateral derecho a Nacho lateral izquierdo y la pareja de centrales de once Fit pero es decir Raphael Varane Sergio hemos con Courtois en la portería yo creo mañana lo iremos contando durante el día en la programación de la SER con un Lopetegui al que hoy le han preguntado si le parece que se le atragantan los grandes partidos sin le preocupa no haber ganado en Estonia el Atlético no gana en San Mamés y haber perdido en Sevilla ojo a la respuesta de Lopetegui

Voz 1245 23:42 bueno hemos ganado un partido importante la romano es un equipo menor es finalista el año pasado por un gol una Champions bueno no no no no creo que que sea así el equipo estaba preparado para poder ganar a cualquier equipo es así ocurre que también en la competición sabíamos que cualquier equipo en un momento dado te puede te puede ganar Si tu nuestras acertado ese día es así pero yo creo que el equipo está preparado sin ninguna duda para para afrontar cualquier tipo de partido para enfrentar a cualquier tipo de rival

Voz 1827 24:12 a Fullana decías que el Atlético que ya tiene el once más o menos definido con esas dos dudas

Voz 1038 24:17 de toma Rodri Ile Mari Correa uno de los puntos de interés es saber si Diego Costa por fin

Voz 1 24:24 rompe la racha goleadora si lleva o no goleadora mejor dicho lleva quince partidos sin marcar en Liga quince partidos consecutivos desde el veinticinco de febrero ante el Sevilla ganó dos cinco aquel partido el conjunto rojiblanco son mil más de mil cien minutos sin marcar eso armas de pronto es su peor racha como futbolista profesional pero todo hay que decirlo ha marcado tres goles en este arranque de temporada

Voz 1038 24:46 es verdad y dos de ellos fueron al Real Madrid eh

Voz 1 24:48 ese doblete que dio la Supercopa de Europa

Voz 1038 24:51 no a la Liga para hacer trampa con la estadística bueno es la realidad pero hay otro

Voz 1 24:54 a parte de la realidad que es esa ya esa Sagarra también el Atlético de Madrid de todas maneras Simeone tiene claro que las rachas van y vienen que puede ser que lleve siete meses y marcar Diego Costa pero él está encantado con el trabajo que hace el delantero brasileño

Voz 0501 25:08 fantástico para mí pero sobre todo es un partido muy bueno participó árbol del equipo e se movió continuamente físicamente esa fuerte mañana aseguró

Voz 1 25:23 habrán perdido estaba preocupado porque a pensar que el derbi no había comenzado la redacción de la Cadena SER veo que por fin Antón Mena ha cruzado al otro lado de la mesa y ahora sí ya se ha puesto enfrente para vivir el derbi como tú

Voz 1827 25:32 es que es verá a los oyentes tienen que saber que en un principio Fullana haitianas han sentado juntos Meana por fin después de Se ve que la Suri que que el ascenso a recursos humanos

Voz 1038 25:40 cuál te te ha aclarado la mente y te ha sido enfrente de Pedro Fullana como debe ser porque sabía ni informar en el estudio ya he dicho que vale que me cambio asiento y que doy bien la la alineación por cierto partido gordo de la Atlético de de perdón del Real Madrid en Supercopa contra el Atlético perdió partido serio frente al Sevilla perdió partido serio en San Mamés empate partido serio contra la Roma exhibición a ver qué cara trae el Madrid sí hombre el público blanco espera que sea la mejor versión la de un equipo tres de esos cuatro fueron fuera de casa si si en el Bernabéu es el que jugó contra la Roma y lo hizo muy bien el equipo de Julen Lopetegui yo tengo ganas de ver qué papel tiene

Voz 0231 26:13 mañana durante el partido Dani Ceballos que es un jugador

Voz 1038 26:17 que Lopetegui he tiene muy motivado un jugador que yo creo que si Lopetegui

Voz 0231 26:22 pudiera hacer los onces sin guardar ningún respeto la jerarquía del grupo jugaría más de titular porque les gusta mucho lo que le aporta Ceballos y más con la ausencia de Isco Alarcón

Voz 1 26:32 con mañana es un día para que el Madrid

Voz 0231 26:34 que se quite las heridas en un partido que aunque estemos en el tramo local de Madrid llenos derbi madrileño es un derbi mundial no hay un partido de ciudad más importante que este hablado muchas veces del derbi de Manchester ya le gustaría al City United parecerse al Madrid Atlético ha subido a un nivel enorme el Atlético ya hace que el Madrid no sea favorito en su estadio para mí sí lo es pero si ves número

Voz 1827 26:56 no lo es que lo hablábamos antes es que no lo es los últimos cinco años en Liga el Real Madrid no le ha ganado al Atlético de Madrid en el Bernabéu yo recuerdo que venimos de años en los que el Atlético Madrid se pasaba largas temporadas en el Real Madrid

Voz 1 27:08 fácil el dos empates consecutivos a uno en las dos últimas visitas y eso después de tres victorias consecutivas Diego Pablo Simeone desde dos mil trece pero es que hasta dos mil trece llevaba el Atlético Madrid catorce años sin ganar en el Santiago Bernabéu desde el noventa y nueve si cogemos por ejemplo los últimos treinta años quitamos esto cinco de Simeone sólo eran dos victorias

Voz 1038 27:25 en veinticinco años yo no me cambio de bando yo sigo pensando que el Madrid de Lopetegui juega bien al fútbol iba a jugar bien al fútbol sin Cristiano va a jugar más coral y a mí me gusta más pero hoy lo vuelvo a decir me ha preocupado Lopetegui tan tocado tan triste y casi más pensando yo creo en en salvar los muebles salvar los muebles

Voz 1827 27:45 que en pensar en grande me está dando

Voz 0231 27:47 ha aprendido mucho hoy ese perfil de Lopetegui

Voz 1038 27:50 tras tanto va cambiando la la mecánica habitual de las convocatorias no la ha dado

Voz 1 27:54 sí es curioso es curioso porque Simeone suele cambiar rutinas cuando no hay un buen resultado antes de una nueva convocar y después de cinco años consecutivos sin perder en el Santiago Bernabéu no sé si lo hace porque empató el año pasado pero la realidad que el Atlético Madrid no se concentra por primera vez el día antes lo va a hacer en la jornada de mañana a la una del mediodía citado a todos los futbolistas a concentrar allí mismo les va a dar la como a torear a una de la tarde así que lo extraño es raro suele cambiar de hotel cuando el año anterior ha perdido en un desplazamiento pero no cuando ha empatado como es el caso del Santiago Bernabéu hoy con los buenos números que tiene sobre todo en los desplazamientos ligueros al campo vecino Meana

Voz 1038 28:33 Vinicius

Voz 0231 28:35 no hay convocatoria mañana por la mañana va a salir lo normal

Voz 1038 28:38 al es que juegue con el Castilla a las cuatro y media

Voz 0231 28:41 el Navalcarnero es el partido previo al derbi y lo normal siguiendo la hoja de ruta de del Madrid de Lopetegui es que si no estaba para jugar contra el Espanyol o no está para jugar en Sevilla no creo que esté para jugar el derbi ante el equipo del Cholo Simeone mañana saldremos de dudas como dice Fullana pasa lo mismo en el Madrid la convocatoria de mañana por la mañana el equipo no se concentra esta noche mañana eso a las cuatro y media es del partido del Castilla tiempo Vinicius a jugar marcar un par de goles y luego ir al Bernabéu a ver el derbi en directo

Voz 1827 29:09 hablábamos antes de Diego Costa hay sus quince partidos sin marcar el otro delantero va ser Antoine Griezmann ayer evidentemente con Saura que en El Larguero que tenemos que preguntar su visión está Griezmann en la mesa de Messi de Cristiano

Voz 2 29:21 esto dijo la verdad que compararse con con Messi con Cristiano es muchísimo que decir no pero la verdad que que también apretando fuerte pero que este año es un serio candidato a Balón de Oro por por todo lo que ha conseguido porque lo que ha hecho ya estuvo hace dos años cuando no consiguió que la Champions mira Eurocopa este año ha conseguido los títulos que no había conseguido su momento ha sido importante en todos ellos entonces creo que que debería ser un serio candidato a Londres

Voz 25 29:48 ya hablando de de las selecciones

Voz 1827 29:50 el la es recordaréis que en verano Saúl fue uno de los que se mostró más críticos con la decisión de destituir a Lopetegui

Voz 2 29:59 ayer también habló de yo no yo creo que en ninguna selección del mundo a dos ya antes de empezar un Mundial que tu que lleva dos años contigo si no es nunca había pasado en la historia de los mundiales la selección lo normal no

Voz 19 30:12 pero que hubiera pasado al revés confrontando ganamos uno de todo mundo suele lo que

Voz 1827 30:18 depende el resultado pues ya lo dijo en el Mundial el propio Saúl Meana Fullana muchísimas gracias

Voz 1038 30:24 un hablar hasta mañana hasta mañana si me gusta que seis educados Tomás Roncero muy buenas

Voz 0753 30:31 pues bueno me lo que haces en Albacete pues mira mira creo que otra marca la cuna los consejos Bernabeu ha habido alguna señal Real Madrid hizo con doscientos chavales eso lo hizo hace magia sigo preguntando aportado por una preocupado por la salida de la selección pueblos es que los quiénes somos mejores pero yo salgo sin que se cortan el te luego te lo preguntan cómo que estamos pensando en el derbi de Manuel Esteban

Voz 1038 31:00 buenas X

Voz 1372 31:03 dándome hay cola lo jugadores del Athletic que por eso no se concentran a las ocho de la tarde a la misa que ante el Atlético de Madrid en homenaje al padre sí

Voz 1827 31:14 un poco más sensaciones

Voz 1038 31:17 a treinta horas del partido

Voz 0753 31:19 las ha visto con el fútbol se mira por el retrovisor siempre con lo último no te voy a negar que lo decide juega por ha dejado ir poco flojo porque la Foreign para derrotar tan Butarque colorín tiro al equipo pero también vivo es que parece que el parte hace cuatro meses usarse normas pues hace justo una semana y era justo lo contrario todo el mundo el público vamos a lo que el fútbol es que al final hay que relativizar todo ni va tercero cuando bien era más dinero que pone infames que que bueno pues a como se lo momento más negro como al Madrid porque el equipo no estuvo a la altura por actitud pero bueno externos que agradece Experience nada digo en un parte muy malo Isinbáyeva Caja goles ya no sale tiros de por internet pues ya hay ganadores mañana pareció el Madrid bueno ya veremos no que no te digo prefiero que vayan un poco de favoritos porque Caamaño arriba porque el Madrid sigue estando conversa con las colas ante de la harina dejó peligroso el cabrito con otro durante el el no casi prefiero que la Lequi Valle cometió el mañana no gana bueno mejor

Voz 1038 32:31 Manuel Tomás diciendo que

Voz 1827 32:33 eh que que no le importa que el Atlético va vaya de favorito al Santiago Bernabéu

Voz 1038 32:36 esto es lo comprendo

Voz 1372 32:39 a los postres porque el cara y con el Madrid jugó con tal el equipo que va el doce en la Liga italiana me parece un chiste de mal gusto yo simplemente apeló a la pancarta de hoy matriz lateral rojiblanco nosotros siempre tenemos la ilusión yo también comprendido al pobre Roncero que en los cinco últimos derbis que ha visto en del Bernabéu con tal la Liga pues se ha comido paraguayas que es a paciencia

Voz 0753 33:10 no pero es verdad que encierra tampoco yo que que recuerdo en el Bernabéu por los dos llevó al Milán y es verdad que está muy irregular abismal entrenamos bastante hay menos todo o mala sí es verdad que no no es un es un equipo malo eliminar meses al al presupuesto gorra por el fútbol en a alarmar

Voz 1372 33:30 bien fue algo se han ido todos los mejor bien

Voz 0753 33:34 venga vamos no hay Lola dan la mano Manoli si es que lo que he hecho Alberto nuestras vidas

Voz 1038 33:42 un fichaje para el Málaga o algo

Voz 26 33:44 te diré que es fueron

Voz 1372 33:47 tan importante en la Champions un tal Atenburu todavía en su brazo tatuada Juan de Dios

Voz 1038 33:55 bueno la última Eto'o Tomás un resultado para mañana

Voz 0753 34:00 hace tiempo desde la humildad que supone ir teóricamente de víctimas este Aberri creo que el Madrid iba a Guti lograr tres uno justo porque la gente empieza todo contra ella por eso es si no te diría que uno cero no creo que vamos a perder bueno como se planteó dimitir al albergar a nuestro vale mítico Studio

Voz 1372 34:18 lo como es hoy un gran gafe a la hora de lo pronosticó podía tirar por un cero celo ya sabe cuál es en el fondo el resultado

Voz 1038 34:27 el cero cero dice Manolete tres uno de lo dice Tomás un abrazo a los dos Ana cierto que no me me decía

Voz 13 34:35 hace habrá que mañana Tomás portero en una pachanga que va a jugar

Voz 25 34:39 le a la ligas que está creando

Voz 1038 34:42 estos son los tenemos que apuntar nosotros ahí y creo que mañana se lo puede ver en las instalaciones de la Unión sigamos no está cuando de portero acogernos

Voz 1827 34:50 Liga de las o juego menos vos al menos dos

Voz 1038 34:53 en el ahí bueno ya sabes que además viendo el partido de de Roncero con los periodistas también hay partidos entre antiguos jugadores de de uno y otro club encuentro de leyenda de Real Madrid y Atlético de Madrid y hoy ayuno con ellos está un hombre de la Cadena SER Paco Hernández qué tal pago que ya no te nada para el partido

Voz 27 35:11 qué tal muy bien sabes si ya quedan poquitas horas para el derbi y hoy en Madrid en Canillas concretamente esas disputado un pequeño derbi entre un ex jugador del Real Madrid Emilio Amavisca qué tal muy buena hola muy buenas y un ex jugador del Atlético de Madrid José Mari que tal como está

Voz 28 35:23 el estrés muy venimos de

Voz 27 35:26 de una semana en la que el Real Madrid ha perdido en el Sánchez Pizjuán como egregio pueda afectar eso al conjunto de Lopetegui Emilio uno espero que lo afecto

Voz 29 35:33 de manera positiva pero que que salgas en Estados con ganas de de limpiar un poco la la la mala imagen yo creo que que el Real Madrid ha dado en en Sevilla y que queda ser dominado el partido iba ya ya desde el minuto uno

Voz 27 35:48 el Real Madrid perdió tres a cero el Atlético a una empresa cero cómo ves al equipo del Cholo en ese inicio de temporada José Bono

Voz 30 35:53 yo veo levantando ajustando la las piensa levantando el rendimiento pero esto es muy largo todavía hay mil eh la Liga no sacaba ni ni en el último partido en el que se va a jugar no pero sí que es verdad que que el derbi un partido importante que que dedicará al amor Ali ya la ya a la afición en un partido especial

Voz 27 36:16 se ha hablado mucho de la portería del Real Madrid ha llevado Courtois que ha sido titular en Champions que es el partido del Pizjuán pueda hacer a Lopetegui replantear un poco la situación de la portería o optar por Keylor en la Liga

Voz 29 36:26 no hombre no creo Si él ya tenía pensado gusto

Voz 31 36:30 bajo la Liga compartido partido como como él eh

Voz 29 36:33 eh con el Sánchez Pizjuán no tienen por qué hacer cambiar que es que prácticamente no puede no puede hacer nada no paro lo lo palpable eh las situaciones tan claras eran imposible Lopetegui tiene mucha experiencia mucho más tiempo en porteros yo creo que va a saber llevar esta esta situación que no es nada fácil a dos porteros de este nivel buscando un sitio en el equipo es una situación complicada yo creo que el va a salir airoso de esto

Voz 27 37:00 el Atlético de Madrid ha recortado puntos esta última semana ha apostado del liderato tanto el Barça como del Real Madrid le ves a largo plazo en una competición de treinta y ocho jornadas compitiendo la Madrid y Barça detuvo tú

Voz 30 37:10 sí a ver los últimos años prácticamente a Estado de tú a tú ir este año yo confió en eh aún más sobre todo por la la plantilla tan compensada que tiene ir porque les digo Madrid es un equipo muy competitivo yo lo veo un firme candidato a ganar la Liga

Voz 27 37:27 hoy cada uno ha dado su pronóstico en el derby particular que ha disputado lo agravan José Mari por la mínima a decir así

Voz 32 37:33 no lo voy claramente pero eso ha sido un empate clarísimo y además un empate que ha tenido bastante suerte porque debería haber ganado pero bueno la dejó les bueno gracias a los dos

Voz 27 37:45 nos veremos quién gana el próximo derbi el derbi de este sábado gracias complacer gracias gracias muchas pues ahí están las palabras de doce jugadores que saben perfectamente lo que jugar un derbi entre Real Madrid Atlético no

Voz 1827 37:56 ya te digo gracias Paco que ya como el este que Vallecas está absolutamente arreglado y apañado para la práctica del fútbol hoy tenemos a las nueve fútbol allí el Rayo Vallecano Espanyol que claro nos contaba ante José Palacio cómo eran los dos últimos resultado de radio en casa

Voz 1038 38:24 la primera jornada de Liga uno cuatro el pasado fin de semana sábado la una de la tarde uno cinco ante el Alavés Sevilla Alavés la verdad es que los precedentes son mucho así el español encima en buen momento de forma Forum un inicio que elabora yo creo que no esperábamos ninguno lo vimos el sábado en el Bernabeu que tuvo un ente encerrado al el Madrid en los últimos minutos esa ocasión de Borja Iglesias que mandó al larguero por ejemplo Jorge Iglesias por cierto un jugador que gustaba mucho este verano en el Rayo Vallecano y que fue por eso por lo que o por una de las causas por las que se marchó Fran Beltrán al Celta de Vigo porque le quería a toda costa David Cobeño llegó a intentar negociar con el Celta puso sobre la mesa el nombre de fueran Beltrán no quiso el español o en este caso no quiso al Celta porque él ya tenía decidido marcharse al Espanyol y ahí estuvo más rápido Felipe Miñambres está llevó a a Fran Beltrán pues Borja Iglesias va a ser uno de los focos atención pero sobre todo si a Mitch Mitchell Isabel con su equipo hoy tres partidos Escorial en apenas seis días tenemos convocatoria me llama la atención la baja de Emiliano Velázquez parecía que iba a ser el el central titular de este Rayo que salió después de la expulsión de Abdoulaye va el pasado sábado pero se queda fuera de la lista tampoco están los habituales Tito aquí M dorado que fue clave en el ascenso a Primera División no ha entrado ninguna convocatoria y Javi Guerra las van cura Jos pero cambios pero otro once diferente al que jugó en San Sebastián sacó dos puntos por ejemplo yo creo que volverá a una de las bandas Álvaro García y a la pareja de centrales y vuelve Abdoulaye Ba después de cumplir sanción de esa expulsión ante el Alavés que vio roja directa en una jugada fatídica en la que fue el gol el dos a uno hilo o la la expulsión de el central senegalés haberla portería hay mucha el run run en el entorno así sí porque la gente pide a Dimitri esquí Alberto yo creo que está haciendo una campaña que hizo muy buen ahí yo no voy a ser el portero David Benger ahí ahí

Voz 1827 40:15 entonces no soy objetivo yo creo que no

Voz 1038 40:18 dar Michel pero sí que run run en la grada eh yo creo que la gente Vallecas quiere ver a Dmitri esquí porque se han cansado de Albert hoy a las nueve de la noche S R

Voz 1827 40:26 Cano español gracias Palace un abrazo el que jugó ayer fue el Getafe que fíjate iba ganando cero uno en ese tramo final parecía un gol definitivo en el descuento el gol de Jonathan Calleri una pena ese empate del Getafe cuéntanos Miguel orejas muy buenas

Voz 33 40:39 qué tal Escorial si Alavés uno Getafe bueno al final los dos puntos al Getafe en el noventa y tres con el tanto de Calleri pero en el Alavés en la pelea aparte con el penalti de Ibai Gómez que sin embargo paró David Soria ya el ochenta así es adelantó al Getafe por medio de amar tras una asistencia con el pecho de Jaime Mata todo apunta a que el Getafe si va a llevar el partido hasta que el noventa y tres en la última jugada prácticamente Calleri remata de cabeza un centro de Ximo Navarro al final uno a uno en Mendizorroza el Alavés y Getafe escuchamos a Bordalás dice que un despiste su equipo perdió los dos punto

Voz 1245 41:12 los jugadores del descuento pues la verdad es que las sensaciones que has perdido dos puntos porque el partido estaba con ventaja tenemos el partido contra ellos ya pues eh o cuando tiraban al balón arriba una pena una pena en el último instante hemos dudado en despejar un balón que se quedó muerto en el área abriera una banda ahí ese centro bueno pues te pilla Caliendo ha entrado creo que ha sido galería te queda esa sensación no de que perdimos dos puntos

Voz 1827 41:39 nación que que tenemos todos no de que el Getafe tenía la victoria en la mano y al final no llegó en Leganés el Leganés afronta su partido el fin de semana después del subidón de ganar al Barça que contamos Óscar Egido muy buenas

Voz 1643 41:50 sí porque había poco tiempo para disfrutar de esa victoria ante el Barça pero sí que ha servido para cambiar la mentalidad para recuperar el bajón anímico que tenía el Leganés al comienzo de la semana tras perder ante el Eibar ahora esperan aprovechar esa inercia ante el Betis el objetivo es olvidar cuanto antes el partido ante el Barça porque dice Pellegrino creo que va a dormir lo que es bueno para el fútbol es bueno para la Liga pero no hay que dejarse llevar

Voz 34 42:12 yo creo que está muy bien cómo pasó el otro día que nosotros que estábamos ahí abajo ahora que inspiración le podemos ganar primero yo creo que eso es muy bueno para la competición yo creo que habría que abogara por porque todo el mundo le puedo ganar a todo el mundo eso haría que bueno es una competición más equilibrada donde todo el mundo pueda tener sus posibilidades han sido tres puntos importante pero vamos ya tenemos que pasar página ese partido ya pasó

Voz 1827 42:35 es que la Liga es muy larga y si estás viendo el partido del Barça pues puedes estar meses y meses hace bien Pellegrino en contener ahí la alegría y cuarenta y dos

Voz 1806 42:42 seguimos en SER Deportivos

Voz 8 42:49 sigue deportivos Cadena Ser punto com y en las redes sociales e Inter arroba SER Deportivos Facebook deportivos

Voz 3 43:01 la historia del atraco perfecto Se trata de un butrón en un robo desde las cloacas de la ciudad durante sólo tres noches seis millones de euros en el plan para este sencillo lo único

Voz 1806 43:15 tienes que centrar en las joyas

Voz 3 43:18 pero no será nada fácil en cuanto la policía descubra el butrón lo primero que hará será hablar con los bienes un minuto para decidir si sigues con nosotros sonó minutos la asamblea de los muertos una serie sonora basada en la novela homónima de Tomás Var Boulogne públicas en Salamandra

Voz 0501 43:36 ya disponible Podium podcast punto com

Voz 36 43:44 las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba la guía en Facebook

Voz 37 43:55 he escuchado hoy ante texto

Voz 1038 43:57 canción he compuesto

Voz 38 43:59 a mí me las acá eh eh con las personas que el olmo tutores hasta los relatos los térmico de sonido

Voz 18 44:39 eh

Voz 1827 45:04 ah ya sabes que los viernes hablamos de la Liga Un dos tres y lo hacemos siempre con Raúl Ruiz hola Raúl muy buena

Voz 1038 45:11 muy buenas Xesco oyes Auliffe antes de empezar una curiosidad personal dice que el Calderón me gusta más que bueno que puede ser perfectamente normal jugaste en el Calderón dijo en el Calderón si no te muy bien porque creo

Voz 1827 45:23 palmas tres cero verdad

Voz 1806 45:25 si además se fue en la época en el que el Atleti tenía un equipazo pero no hubo yo creo que tranquilidad y Jesús Gil se volvió un poco loco pero recuerdo fíjate una jugada en el que Goikoetxea y Artetxe que era un crack Arteche allí donde esté el saludo muy fuerte que no estará escuchando seguro se decir un cabezazo los dos juegan de central el Athletic se abre una brecha Goikoetxea no lo tuvieron que quitar puso Alemao de libre y no se hicieron suyo Utrilla

Voz 1038 45:54 bueno era era normal hoy era a la vez cometo estabas en el Logroñés no estaban los vamos a día por ahí