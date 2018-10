Voz 1643 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER estuvimos toda la semana esperando un partido en el que no hubo goles pero sí que hubo ocasiones de hecho los dos mejores fueron los porteros Courtois Black como todo derbi que se precie nos dejó polémica mucha yo diría que incluso más de la esperada el Atlético reclama dos penaltis por mano una de Casemiro y otra de Ramos y además una agresión de Ramos a Correa en ninguna acción Munuera Montero recurrió al bar y todo este ruido silenció un partido soso anodino en el que Madrid toco hasta el aburrimiento sin profundidad y sin crear ocasiones y en la que el Atlético volvió a hacer lo de siempre defender con mucho orden a la espera aprovechar las ocasiones que tuviera la polémica tabú un partido con poco fútbol y ocultó las carencias de un Madrid que sigue sin ganar un partido grande aunque Lopetegui se agarra la victoria ante la Roma como si fuera un flotador el alivio de que el Barça ha empezado igual de mal gana al CSKA esta semana les salva esto del naufragio son hacerse y uno comenzamos el Deportivo la verdad que ellas gusanos en la rabia de de toda la vida en Cadena Ser punto como en la aplicación de la Cadena SER de que puedes seguirnos en Twitter en arroba SER Deportivos o en nuestra página de Facebook que es facebook punto com barra Ser Deportivos con suelos en la producción y con Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina en la parte técnica un saludo de Óscar Egido en nombre de todo el equipo que hace esta sala deportivos y que desde ahora ya está a las cuatro os vamos contar cómo ha sido la mañana cómo van a la tarde de este lunes uno de octubre en el día después de dos títulos históricos uno el primer Mundial de Alejandro Valverde que a sus treinta y ocho años después de dos platas y cuatro bronces consigo es ese por fin el maillot arcoiris el campeón murciano ya ha vuelto del Brook ha llegado esta mañana a Madrid ya está ahora creo que está con nuestro compañero Iván Álvarez de muy buena cuéntanos

Voz 1938 02:02 qué tal Óscar y con todo un campeón del mundo en protagonista de lujo para comenzar este SER Deportivos con Alejandro Valverde quedará el jamás buenas tardes muy buenas bueno que se siente campeón del mundo de los treinta y ocho años eh pues bueno la verdad que eh un honor ha acostado pero se ha podido conseguir fue una un final de guerra muy igualados llega seis cuatro ciclistas peleando por la victoria en qué momento de Jandro sentiste que podías ganar el campeonato del mundo oí colorante con ese maillot arco

Voz 1 02:27 sabía que una vez que ya Íbamos los tres y luego se unió Bolín que que podía conseguirlo pero ni mucho menos y hasta que uno cruza la meta no lo sabe sabía que era el más rápido de todos pero en una distancia de doscientos setenta kilómetros se te puede escapar

Voz 1938 02:43 ha habido muchas reacciones pero todo el mundo compañeros del ciclismo gente que está siguiendo también este Mundial desde hace años y todos coinciden en que Alejandro Valverde se lo merecía que sientes cuando escucha esas palabras

Voz 1 02:52 es muy agradecido yo creo que pues eso siento todo el cariño de los rivales en el pelotón de gente que tenía por de compañeros que he tenido de rivales anteriormente de todo el mundo quería que fuera campeón del mundo y mira yo creo

Voz 1938 03:04 que cada uno ha puesto su gramo de fuerza Hay yo a la mía hay ajenas a conseguir dos personas que conoces muy bien como Borja Cuadrado Íñigo Marquínez comentaban que de todo lo que he encontrado ellos durante estos años el ciclismo era la victoria que más ilusión les había hecho para ti también es tu victoria más especial en tu carrera por supuesto la victoria más a especial habrá que lucir este maillot no con treinta y nueve años por su puesto quiere no pasa nada lo lo reduciremos ya está aquí a dos semanas muchas gracias y mucha suerte gracias bueno va Óscar las palabras de Alejandro Valverde protagonista de lujo para comenzar este SER Deportivos con su maillot arco iris después de ganar el campeonato del mundo y con la medalla de oro colgada al cuello

Voz 1643 03:40 para empezar este ser partimos con un campeón del mundo aunque no ha sido el único de este fin de semana el otro título para la historia es el de Ana Carrasco la primera mujer que ha ganado un Mundial de Motociclismo el de súper sport trescientos que lo hizo además remontando la campeona murciana le dedicó su victoria a Luis Salom luego un carrusel habló con su amigo fallecido y fue ha sido emocionante

Voz 2 04:00 esta mencionada esa Holding al final de oral bulle puñetera bueno yo era un plan adecuado niño te quiero los árabes no les da a mí me da a mí verla bueno ellos me ayudaron mucho a mí sobre todo de ningún plan y cuando paso lo perdimos pues me prometí a mí mismo algún día tenía la oportunidad de acuerdo te lo editorial de alguna manera junto a todo lo hemos podido lograr

Voz 1643 04:33 te ponen los pelos de punta lo logró irse lo dedico a Luis Salom otro que se acordó de un amigo al ganar ayer fue Jon Rahm el golfista español fue clave junto a Sergio García para que Europa le ganara la Ryder Cup a Estados Unidos cuando iba a dar el golpe definitivo Ramis acordó de otro grande del golf español que también sabía lo importante que es ganar hasta Reinar

Voz 1104 04:52 lo metiese Pat algún español algún fan español que por Seve justo antes de que yo me pusiese patinar

Voz 3 04:58 la nueva mañana así que Bono paralelamente se ve el equipo entero

Voz 1104 05:02 no ha habido mucha gente en la que me he acordado pero bueno que hizo los aquí presentes cuando todo el público español que venía de en venir digamos que el día más especial de mi carrera deportiva

Voz 4 05:11 más feliz no canal mi primer torneo fue muy especial pero esto es diferente de verdad el momento más especial la deportiva sin ninguna duda

Voz 3 05:17 también fue un día importante para nuestra selección

Voz 1643 05:20 de baloncesto femenina bronce en el Mundial de Tenerife ayer ganaron a Bélgica sesenta y siete a sesenta después de la dura derrota ante Australia en semifinales el pasado sábado esta es de casas anoche en El Larguero

Voz 0159 05:31 sabe a oro de verdad además porque bueno ayer no Jones un palo un poco contra hostal aunque es un súper equipo pero al perder de seis puntos te das cuenta que el pequeños detalles quizá la medalla habría podido ser de plátano pero bueno ayer por la noche fue bueno estuvimos mal fue duro pero nos hemos sabido levantar han pasado pocas horas pero hemos sabido olvidarnos de ello y pensar en un futuro y hemos estado súper preparadas para el partido de hoy aunque así es súper difícil también pero bueno al final nos hemos llevar medallas

Voz 1643 06:01 el bronce en el Mundial es la sexta medalla consecutiva de este equipazo de Lucas Mondelo que desde su llegada ha sumado trece medallas en grandes torneos impresionante vamos a hablar de todo esto que ha sido noticia este fin de semana pero sin olvidarnos del fútbol del empate en el derbi entre Madrid Atlético del bar del piso Zazo del Barça en casa ante el Athletic los tres tienen mucho que mejorar en una semana en la que tenemos Liga de Campeones además hoy a la séptima jornada de Liga con el Celta Getafe que se juega a las nueve de la noche así que con todo esto y mucho más son las tres y seis tenemos poco tiempo mucho que contar vamos a Leo

Voz 0985 08:19 siete de los veintiún puntos disputados hasta

Voz 1643 08:21 ahora en Moscú con dos bajas importantes está el Real Madrid para jugar ante el CSKA sin Gareth Bale que se lesionó el sábado en el derbi el Madrid no sacado parte médico pero lo que es seguro es que se pierda la jornada la segunda jornada de la Liga de Campeones que Javier Herráez arranca mañana martes muy buenas hola qué tal muy buenas

Voz 11 08:39 eh Oscar desde Moscú fresquito todavía luce el sol dicen que mañana llueve estamos ya aquí a ocho grados en la capital rusa Gareth Bale que esta mañana ha sido sometido en Madrid a una resonancia magnética de ese esa lesión una sobrecarga que tenía en el adductor de su pierna derecha lo cambió en el descanso Lopetegui acertó buenas noticias porque no hay lesión de Gareth Bale pronto se va a entrenar con el grupo están muy contentos a su entorno Nos cuenta Antón Meana el entorno de Gareth Bale que si va a viajar a Vitoria el próximo fin de semana el sábado juega el Madrid frente al Alavés bueno a mí me dice en el club que sería muy prematuro la idea de Lopetegui es que no juegue en Vitoria que no lo convoquen en el partido que se va a jugar Gales España amistoso el día once jueves dentro de diez días así que de esa forma Gareth Bale estaría a tope para el próximo partido de Cham con el tercero y cómo no para el clásico frente al Barça así que buenas noticias Gareth Bale no está roto a las cinco y cuarto rueda de prensa hora española rueda de prensa de Lopetegui aquí en Moscú el estallido Nicky donde va a jugar mañana el Real Madrid frente al CSKA de Moscú

Voz 1643 09:42 pues esa es la noticia de Gareth Bale no va a estar ante el CSKA

Voz 11 09:45 ah sí pueda estar en Vitoria ante el Alavés

Voz 1643 09:48 el próximo sábado el Madrid en Moscú el Valencia en Manchester donde mañana va a jugar en Old Trafford después de haber conseguido su primera victoria en esta Liga fue en Anoeta ante la sociedad por cero uno Valencia Real Madrid que juega mañana Ibars Atlético lo van a hacer el miércoles el Barça viajará mañana a Londres para jugar ante el Tottenham y el objetivo es olvidar los pinchazos ante Girona Leganés y Athletic porque los azulgranas han vivido seguramente la peor semana desde que comenzó la Liga a pesar de ello siguen líderes ya Adriá Albets de confían también en mantener ese liderato en su grupo de Champions muy buenas

Voz 0017 10:19 hola Óscar qué tal muy buenas si le toca al Barça reaccionar para salir de esta pequeña crisis que han provocado los tres últimos partidos por resultados y juego el miércoles el equipo tiene una gran oportunidad que no quiere desaprovechar en Wembley ante el Tottenham va a ser una prueba de

Voz 0239 10:33 juego para los de Valverde que como dices viaja

Voz 0017 10:36 mañana pero tenemos ya la lista de convocados descartado otra vez mal com que costó cuarenta y un millones de euros y sólo ha jugado veinticinco minutos en nueve partidos no viajan tampoco un Tití que está sancionado y lesionado y Sergi Roberto que se lesionó el sábado tampoco Samper ya leña como es habitual en cambio vuelve Denis Suárez Valverde se lleva también a Juan Miranda al lateral zurdo del Barça B mañana el Barça pone rumbo a Londres va a entrenar a las siete de la tarde hora española en Wembley ya antes hablarán Rakitic Valverde en rueda de prensa

Voz 1643 11:11 el Barça empató el sábado en el Camp Nou con Messi de suplente Valverde dio descanso al argentino a pesar de que hace unas semanas no viajó con su selección hoy de la selección de Messi ha hablado en el Diario Clarín Diego Armando Maradona haya sido así de contundente

Voz 12 11:28 te tire que pierde el juvenil el su quince y tiene alguna culpa a Messi en Fitur que

Voz 1643 11:56 para que no le critiquen lo mejor es que no vaya a la selección Si el Barça viene vivieron una mala semana Se puede decir tú de lo contrario del Atlético de Madrid que en la semana de tres partidos ha recortado a Real Madrid y Barcelona además no ha recibido ni un gol ante sus últimos tres rival el Getafe Huesca irreal Madrid portería a cero Miguel Martín Talavera que firmaría también el miércoles en Brujas ante Bélgica ante el Brujas muy buenas qué tal

Voz 1576 12:19 muy buenas bueno va a ser el Metropolitano

Voz 1643 12:22 el partido frente al al conjunto

Voz 1576 12:24 a gays y sobre todo yo creo que hay que hacer buena la victoria frente al Mónaco y yo creo que ganando un partido fuera como fue en el Principado y ganando los del los de Madrid pues prácticamente deja áreas cerrada tu clasificación evidentemente sólo tiene claro el Atlético de Madrid después del batacazo del año pasado frente al Caravaca ha sido una muy buena semanas han obtenido siete puntos de nueve se dio muy buena imagen sobre todo en la primera parte del derbi en minimizando las virtudes del Real Madrid y maximizar todo todas las que tiene el conjunto rojiblanco sobre todo un dato ya ocultaba lo ha ido contando estas semanas Pedro Fullana les remataba mucho lo hacían Atlético de Madrid y como tú bien dices le ha echado el candado prácticamente desde hace tiempo no recibe goles y es una magnífica noticia en clave rojiblanca la mala noticia la protagoniza Víctor Machín Vitolo no porque sea ya

Voz 3 13:12 a Diarra aquí de su lesión pero precisamente tenía mucho

Voz 1576 13:14 hay que estar al mismo ritmo que sus compañeros todavía no lo está y los médicos le han tenido que parar ya hasta después del parón de selecciones no va a volver con la consigna devolver a tope y será alguien que suman una plantilla que no es demasiado larga todo lo contrario es corta sólo veinte efectivos tiene el conjunto rojillo

Voz 1643 13:30 puestos a liarme lo mejor era del todo al Atlético de Madrid Brujas en el Metropolitano el miércoles el Atlético que se centra en la Champions pero no se olvida de todo lo que ocurre en el Bernabéu el sábado pasado bueno no se olvida de lo que ocurrió ídolo que no sucedió una pausa estamos

Voz 7 13:43 yo este mes llevan del Ford Kuga por diecisiete mil novecientos cincuenta euros con unas líneas que inspiran armonía sacó poco un dudé nuevas sensaciones que eleva en la conjura

Voz 8 13:52 si algo es bueno no necesita adornos Ford Kuga con motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo por diecisiete mil novecientos cincuenta euros nueva gama SUV de favor financiando con etc

Voz 9 14:03 condiciones soporte y solo hasta fin de mes

Voz 1576 15:12 sí un comunicado e incluido ayer por la tarde y lo que viene a decir es que no juzgan Si lo de Casemiro tiene que ser o no penalti sino porque unas veces se van a ver la imagen del bar otra veces nos no tiene claro cien por cien de hecho fíjate yo creo que cuatro horas hablado con tus amigos en Leganés y con tu gente habrá cincuenta por ciento que vean penalti IX entonces si el árbitro claro en un segundo y quizá de Vieira había visto el monitor eso es lo que reclaman no sé si están bien o mal los preceptos de utilización del bar Nos está bien o mal sino porque en determinadas circunstancias no eso es lo que ha molestado al Atlético de Madrid y eso es lo que le ha remitido en forma de de pedir alguna alguna aclaración al Comité Técnico de esa

Voz 1643 15:57 es la pregunta porqué Munuera Montero no consultó al bar y en otra jugada similares ocurridas este fin de semana sin embargo sí se hizo la respuesta la tiene Antón Meana cuál es el criterio que se sigue en cada jugada dudosa Antón buenas tardes qué tal Egido buenas tardes

Voz 0231 16:10 el Atlético de Madrid se queja de tres jugadas un penalti que ocurre en Éibar ahí Estrada Fernández ve la mano pita penalti y le dice al que está viendo el partido por televisión que lo ha visto que es mano penalti por tanto el bar Chequia la jugada ve que lo que dice el árbitro es correcto y no tiene que ver ninguna pantalla en directo luego está la mano de Casemiro no hay Martínez Munera en directo le comunica a la sala del BOR que él ha visto mano pero que no considera que esa mano sea para pitar penalti como lo que dice el árbitro se ve luego en televisión el árbitro que está arriba no corrija Martínez Munera irá tercera jugada es la del partido Villarreal Valladolid en ese caso el árbitro no ve absolutamente nada texto Éluard le dice bueno pues si no has visto nada creo que tienes que ir a verlo en televisión porque puede que pite penalti en Las Rozas sorprende mucho el comunicado del Atlético de Madrid creen que demuestra un desconocimiento impropio de un club tan grande y el CTA tanto en la sala que controla el bar en directo como a esta hora en las tres diecisiete de lunes sigue pensando que el arbitraje fue perfecto y que el bar funcionó de manera impecable

Voz 1643 17:15 le aclaradas las dudas de las polémicas de la jornada siete que se cierra esta noche en Balaídos con el Celta Getafe por la Montes muy buenas

Voz 1694 17:22 Antonio Mohamed renuncia a la defensa de cinco y pretende dar un giro ofensivo al equipo para volver a puestos europeos recupera bufa nunca aunque apuntan al banquillo la novedad podría estar regido en en la entrada de Bryce Méndez y como decimos en esa defensa de cuatro el Getafe llega sin bajas y a un solo punto del Celta el duelo en el campo estará entre Yago Aspas y Ángel

Voz 1643 17:42 una de las imágenes que nos deja en la séptima jornada cuando el Sevilla marca el segundo gol en Ipurúa ante el Eibar hice cae parte de la grada donde estaban celebrando el gol los aficionados del Sevilla hoy el Eibar Roberto Ramajo ha sacado un comunicado al respecto de esa caída muy buenas hola qué tal muy

Voz 1825 17:56 buenas ha enviado ya un informe a la liga ya la Federación Española de Fútbol dando su versión de lo que pudo ocurrir en esa grada oeste de Ipurúa dice que ha pasado todas las inspecciones previas de la Liga de seguridad del Gobierno vasco Ike no hay ningún fallo estructural en esa grada espera ahora a que se pronuncie la lira en la Federación poder sanción económica entre seis mil y nueve mil euros y que ese cierre parcial o totalmente Ipurúa el Eibar espera sanción económica pero no que cierren el campo en el siguiente partido

Voz 1643 18:28 trece dieciocho hasta que el fútbol vamos a ver un programa entero destacando los éxitos que hemos tenido este fin de semana Alejandro Valverde Ana Carrasco la Ryder Cup o la selección femenina que yo voy a quedar con esta última porque el grupo de Mondelo ha ganado su décimo tercera medalla consecutiva Un grupo que desde que ha llegado esta dietética Marta Casas acostumbrada a ganar muy buenas

Voz 17 18:52 hola qué tal Óscar buenas tardes un equipo acostumbrado a ganarle un equipo que se ha acostumbrado a darnos alegrías cada verano un equipo que ha demostrado tener la capacidad para sobreponerse a los problemas ya sea los problemas físicos que ha arrastrado a alguna de nuestras jugadoras y también a los varapalos que han sufrido durante la competición ya sea con la derrota contra Bélgica la primera fase o la derrota en semifinales frente a Australia la demostración llegó en el partido de ayer en el partido por el bronce en el que nuestro equipo fue capaz de sobreponerse de levantarse para finalmente terminar colgándose otra medalla al cuello la sexta consecutiva de una selección que no se baja del podio desde dos mil trece

Voz 3 19:26 además este fin de semana ha comenzado la Liga ACB y al Breogán le pueden dar el partido por perdido porqué Choice

Voz 1643 19:31 el show muy buenas hola qué tal el Breogán Chubut tunos

Voz 3 19:34 pues porque no funcionaban los ido marcador el elogio con todos los veinticuatro segundos ojo porque como decías el juez único podría dar por perdido el partido el Breogán martes miércoles pueda

Voz 0985 19:43 la solución de los que se jugaron sólo una sorpresa la victoria del Manresa en la pista del Estudiantes Baskonia es el paro

Voz 3 19:50 ver líder de hace desde ahora hasta las cuatro

Voz 1643 19:52 pasa por aquí el resto de compañeros de la Cadena SER para contarnos más pues

Voz 9 20:03 SER Deportivos Madrid

Voz 1643 20:14 el desde ahora y hasta las cuatro vamos con más pausa y con menos prisa aprovechaba para ampliar algunos de los temas que ya hemos avanzado hoy contamos el resto de la información deportiva de Madrid este lunes la última hora de Ram Madrid ciudad Atlético antes de la segunda jornada de la Liga de Campeones las novedades del Getafe en Vigo donde juega hoy a las nueve ante el Celta la derrota del Leganés en el último suspiro de anoche en Sevilla frente al Betis y el empate del Rayo en Vallecas el pasado viernes que consiguió salvar un punto ante el Espanyol además el Alcorcón ganó al Oviedo y con catorce está empatado a puntos con el segundo puesto que da ascenso directo a Primera División además Alejandro Valverde ha llegado esta mañana a Madrid pero es lunes hilos lunes tenemos barra libre aunque hoy Le cambiamos alguna letra

Voz 15 21:00 una líder es muchísimo Daniel Guzmán está dirigiendo ahora en el teatro perfectos desconocidos es posible que tenga otros proyectos como actor director el cine o el teatro no tenemos el dato pero es una persona activa seguro y aún así no ha puesto ningún reparo a estar este lunes en el todo por la radio de La Ventana con Carles Francino y toda la tropa que pregunta es adulto es libre su decisión lo escucharemos en la SER

Voz 1643 21:44 he dicho que hoy lo mismo que cambiar alguna letra porque lo mismo en vez de llamar hoy barra libre con b acabar llamándose bar libre con uve eso dependerá de es decir yo creo que Jordi Martín el saludo aquí voy a dejar como se para al final para que arranquen la tertulia Moscú Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas a todos en el diarias Manuel Esteban Manolete hola cansados dice vamos a Izquierda Miguel Martín Talavera hola de nuevo

Voz 3 22:10 qué tal muy buenas yo feliz y contento de escuchar Antonio que ya está recuperado SL

Voz 1293 22:14 no no no las tengo todas conmigo bueno bueno

Voz 3 22:16 es un chorro de voz bastante mejor que el que te dejen ver en la cabina desean escuchar mañana

Voz 1643 22:23 y hay también sigue Antón Meana hola tanto con otra vez

Voz 3 22:29 hola hola estoy estoy estoy eh hola hola qué tal

Voz 1643 22:32 también en Radio Barcelona Jordi Martí hola Jordi muy buenas muy buena

Voz 0985 22:36 las me sumo a los buenos propósitos de los compañeros para con la voz de Antonio espero que la recupere con toda la solvencia como es habitual desde esta Barcelona desconcertada con el Barça de Valverde

Voz 1643 22:50 esto ha sido breve y conciso esto lo has hecho porque hemos hecho de copas arranca la tertulia lista es tampoco tocado

Voz 3 22:55 bueno yo cada uno cada garita

Voz 0985 22:57 libre cada uno tiene que exponer lo que sinceramente les salga en el corazón y a mí lo que me sale hoy el corazón es el desconcierto que me provoca esta última semana del Barça de Valverde de la que supongo hablaremos

Voz 3 23:09 por aquí Jordi te puedo hacer una pregunta

Voz 0985 23:11 hombre por supuesto que sí creo que mar d5

Voz 3 23:14 Message in que Messi en Liga meta un gol fuera del no no puede haber ahí un problema complicado para Valverde

Voz 0985 23:22 bueno hombre yo de Messi lo que me gustaría resaltar hoy Manolete es su acierto en su alocución final después del partido cuando dijo dos cosas esto es largo esto sólo ha empezado luego cuando lanzó un mensaje de que a buen entendedor en pocas palabras bastan que el mensaje es Manolete para sus compañeros porque dijo a la mínima nos convierten esto es a la mínima nos meten gol son palabras que tiene que apuntarse todo el mundo por porque qué pasa el Barça de Valverde de la temporada pasada cuando gana la Liga imbatido era un Barça que no era muy brillante no era muy espectacular pero sin embargo estaba muy bien compactado atrás era muy fácil era muy difícil llegarle al Barcelona y arriba pues Messi nos resolvía el asunto que pasa esta temporada que al Barça el Barça está encaja

Voz 0239 24:13 cuando los mismos goles en esta jornada que los que había encajaron Sergi nueve

Voz 1576 24:18 perfecto Jordi pero ya que ayer el Leo Messi o antes de ayer cargó el tirachinas y le tiró la plantilla como diciendo oye hacer algo que yo no puedo hacerlo todo habría que recordarle como bien me recuerda a un amigo que desde el veintinueve de abril en Riazor veintinueve de abril

Voz 3 24:34 en vez de hecho veintinueve de abril no pero

Voz 1576 24:37 puntillar tú el último el dato guardado tú Manuel

Voz 3 24:41 Messi no marca fuera de casa y en julio bueno vale perfecto también baraja aprendido a ligar otra Liga si no me equivoco oye que aunque parece que os

Voz 1576 24:51 hace bien que no amargue gol

Voz 3 24:54 después desencadenando la jornada de la Pasarela de Messi no vale bueno pues

Voz 0239 24:59 lo que me parece primero que Messi este año capitán y cuando eres capitán tiene que haber un paso enfrente frente también a las declaraciones en parece que lo va a hacer y segundo que cualquiera que vea el partido del otro día yo lo vi contigo serán cuenta de que si no sale Messi en la segunda parte el sí sí sí que es que el otro día el Barça fue Messi no sólo ya por lo que hizo Messi en el campo sino por por perdón lo que acojo no al Athletic de Bilbao desde que salió al terreno de juego decir echarle la la culpa de lo que le está pasando al Fútbol Club Barcelona que que Messi no marca fuera del del Camp Nou me parece una barbaridad yo creo que el Barça el año pasado ganó todo lo que ganó porque jugaba Messi porque estaba Ter Stegen porque tenía a Piqué ya Umtiti en un estado de forma espectacular este año Messi bueno pues está empezando Ter Stegen no está como estaba y Piqué está el lamento

Voz 3 25:48 ah seleccionado

Voz 0239 25:52 sí pero Luis Suárez ya ha estado de vacaciones también el año pasado el año

Voz 0985 25:54 a Luis Suárez le costó un porrón hacer goles

Voz 0239 25:57 es algo que hablábamos de un Barcelona maravilloso yo creo que parte del tiempo que estuvimos hablando de un Barcelona maravilloso lo que estábamos hablando es de un Messi estelar de un Ter Stegen en versión mejor portero del mundo con Oblak ideó un Piqué en versión mejor central del mundo con Sergio Ramos el año más

Voz 3 26:16 que dará cuenta simplemente te das cuenta que los chistes de mal gusto que ha contado al principios y no los hacen

Voz 0239 26:25 trece JEME Ana tenía que dar esta esa intervención breve de un minutito se la tenía que mandar al Atlético de Madrid porque vosotros dos hoy dos casos perdidos pero el Atlético de Madrid dicho esto Manolete te recuerdo que durante la transmisión del partido yo dije que para mí lo que tiene que hacer

Voz 3 26:40 esa charla Antoni déjame déjame

Voz 0239 26:42 yo no no puede esconder la mano no tiene para determinar lo que quiero decir dicho eso hizo una encuesta Garrido en el durante la transmisión de del partido en el carrusel yo dije que para mí es penalti ahora llorar después del partido por la por la dio el alemán por la utilización del bar porque no seguir porque no sé cuánto bueno chico pues no sabes conjunta el Alvar porque el bar es una maniobra para ayudar al árbitro el árbitro en el estudio

Voz 3 27:09 eh tú hables de llorar con los años que ellos la información de la Cadena Ser que Talavera Manolete desconozcan el día te voy a decir es un peligro que no es igual que vi el partido igual que vio el partido al lado Antonio Romero

Voz 1576 27:25 bien estuve en las en las charlas del bar con Antonio Romero Irene leído las cosas yo te digo una cosa lo que reciclaje del Barça tiene árbitro lo que tiene que hacer ese genio llamado Carlos Velasco Carballo primero leer bien los comunicados que no pues no somos

Voz 3 27:40 quién es ponen que no se ponen

Voz 1576 27:43 entredicho en absoluto el primero lo segundo

Voz 3 27:46 te ponen enderesar dejar de filtrar quién va o qué

Voz 1576 27:49 deja de ir a Barnes del bar entre otras cosas porque todos los jueves de Atlético de Madrid incluido su no internacional a Antonio Adán que es la dieron el Betis ya le han dado las charlas dadas al saque lo que tiene que hacer es hacer decirlas árbitros el porqué él está en el bar porque está en el campo agresión no tarjeta roja y las cosas que pasearon

Voz 3 28:06 que el que se dedica a eso esa árbitros y esto está aquello que esto es tan sencillo como que se dedica a Carlos Velasco Carballo como

Voz 0239 28:16 que el colegiado ve la jugada es decir ve que es mano él interpreta que no es penalti

Voz 3 28:22 sí lo hizo al bar no hace falta que me ahí yo si esto en Madrid comunicado Antonio es que aquí es problema unas darle más opinamos

Voz 1576 28:31 una cosa yo no lo hubiera hecho vaya a bordo

Voz 3 28:33 esta porque esto es larga

Voz 1576 28:37 final creemos que todo es lo mismo y metemos

Voz 3 28:39 en un cajón desastre todo el totum revolutum no es verdad porque lo único que le dice no dicen si es mano no hermano de Casemiro no dicen que qué supuestos hay que te dan otro comunicado porque pienso que no no no lo único

Voz 1576 28:52 de ese dice estar de acuerdo no acuerdo es decir oye cuando una jugadas son jugadas parecidas o muy similares aunque no sean iguales

Voz 3 29:00 cuando va al árbitro a ver la operación es que os Atlético de Madrid Gemma

Voz 1576 29:04 el a mí eso no tiene que ver nada con los cuatro supuestos localizar el bar no pero que el Atlético de

Voz 0231 29:08 Madrid ayer esto no lo niegue es pone tres ejemplos compara con la de Eibar con la de Villarreal la de Casemiro lo compara el Atlético de Madrid no lo hace nadie más el Atlético de Madrid tiene que saber porque si no lo sabe es muy responsable por su parte que Alvar no se consulta el es el que te avisa como el árbitro visto Casemiro no tiene que ir a verlo Televisión porque ya la ha visto el árbitro la ha visto

Voz 0239 29:30 correcto es que no pero escúchame pues pedir

Voz 1576 29:33 qué tipo de aplicación no pasa nada porque tú hasta que te lo podías te es en la tarde noche de ayer no tenían ni idea tampoco

Voz 3 29:38 no cuando va a haberla pero es que cuando no va a Félix Quero porque ayer en el campo en el Benito B

Voz 1576 29:43 a Marín no le hacen un penalti eh

Voz 3 29:46 a Sergio León el Pichu Cuéllar y nadie va a haber nada ni nadie dice nada

Voz 0985 29:50 no aquello siempre más claros eh oye Oscar también Se supone que el árbitro yo la famosa jugada del inglés y que esa jugada se resolvió con falta a favor del Barcelona espera espera acaba Manolete esto es lo que vio el árbitro

Voz 3 30:07 no no no no no no no no no no no no porque eso es lo que vio el arbitro pero eso es les dice pero en roja se cuidado cuidado que a lo mejor no al vistos pita la falta bajo pero que a lo mejor no he visto que le mete un codazo entonces dos por ciento de las listas yo eso no lo visto

Voz 0239 30:24 lo ve es que son cosas muy diferentes y es que el VAR

Voz 3 30:26 es una orgía en la que por no ha visto es acción de yo pero quedó manotazo correcto correcto a ver

Voz 0985 30:35 de la misma forma que vio lo que vio en el manotazo de Ramos saca amarilla porque el bar no le dice oye de la misma forma que te equivocas de comprender te digo que te estás equivocando hay una agresión de Sergio Ramos por qué

Voz 0231 30:48 el árbitro con la del inglés no les dice que se equivoca nada Jordi es que no manipule a la gente el árbitro le dice tú has visto lo de fuera Pons pero no has visto lo de Anglet

Voz 3 30:59 a la pregunta arbitro no haberlo derrame el árbitro que no precisa el juez de línea por qué el bar Nobel manotazo de Ramos el de Sergio Ramos y considera que no es suficiente para expulsar de eso ya es otro tema el jueves no que todavía entonces usted lo que pase el arbitro considera que se tenía una cartulina amarilla que acabo de Hampstead indisimulado mal nosotros yo llora no nos ponemos de acuerdo os lo dejamos para boletín

Voz 1293 31:34 voy a decir una cosa cuando por lo del bar hubo gente que dijo bueno gesto del bárbaro y me acaba con la polémica en los lunes no tenemos nada de qué hablar no era todo lo que hablamos de una nueva dicen

Voz 0985 31:42 buenas oye tú Óscar es el director yo no me quiero meter en tu en tu jerarquía de los temas pero espero que nos queda tiempo para hablar de Madrid o lo dejamos para volar

Voz 1643 31:50 sí yo lo he dicho al principio en el arranque esta esas deportivos en ese primer minuto que toda esta polémica del bar ha tapado que realidad estuvimos toda una semana esperando un partidazo que iba a ser el Real Madrid y el partidazo que hicieron los Black y Courtois luego en cuanto a juego en cuanto a fútbol

Voz 3 32:03 que nos decepciona un poco el partido

Voz 1643 32:06 para ambos equipos en el Athletic

Voz 3 32:08 cantaste con segunda de Madrid a ella cuestionar lo que pasa es que verdad

Voz 0239 32:13 la que yo creo que futbolísticamente no no no dio todo lo que se esperaba porque además los protagonistas fueron los porteros en un partido ese de esas características tú esperas que los protagonistas han consta sea Griezmann a Benzema que estuvo horrible o sea que ya se lesionó por ahí pues puede ser no pero yo creo que el Atlético de Madrid en la primera parte demostró algo que le cuesta entender a gente obtusa como Talavera y como Manolete

Voz 3 32:34 en cuanto a las ondas que no falta al respeto y nosotros nos hemos preocupado porque no demostrado eh pero

Voz 0239 32:42 el obtuso sea Tutu siempre dices que el Atlético de Madrid tiene que competir con las armas que que genera su presupuesto yo siempre te digo que el Atlético de Madrid tiene la posibilidad de jugar mucho mejor al

Voz 3 32:53 sí sí hice una primera Valoria fue un ejemplo por ahora es Juan colas veloz jugador está jugando mejor al fútbol pero vaya estoy entrenando Ucrania y el de los tres hombres tiene el minuto uno de una temporada cuando no se conoce ni los compañeros ya se juega así yo te he dicho que es no no no no no no no

Voz 1576 33:13 no creo creo desde mi creo desde mi

Voz 0239 33:16 demente mi posición en desventaja en ese sentido ante la sapiencia futbolística de Simeone que la demostrado yo creo que si tú vas al Santiago Bernabéu en vez de jugar con Thomas juegas con Rodri en vez de meter otro en el centro del campo que sea más defensivo mete sale mar lo acompañas con Saúl pero que serían bajo el Arsenal pues no amigo está tienes más posibilidades pero que se ha visto el mejor que si sale con otro tipo

Voz 3 33:40 no digo que no

Voz 0239 33:41 llevamos ya estaba vayamos solos

Voz 0985 33:44 esta mañana todavía están mañana se ha bueno como nos está escuchando esta harto

Voz 3 33:49 en el Sant Jordi

Voz 1576 33:52 dijiste es en la última Barra Libre que lo único que destacaban hace una semana hace tres partidos bélico esta acabas era en este arranque de temporada verá que el único perseguidor del Barcelona se había desplomado en puntos en la clasificación

Voz 3 34:04 yo yo y una semana después dos

Voz 0985 34:06 venga la cinta hombre oye como empezado con empezado Llor intervención diciendo que estoy desconcertado con este Barça de Valverde que no sabe que apuesta que más que estudiando la entonces

Voz 3 34:17 el Barça las tres del Atlético de más porque sí porque me

Voz 0985 34:19 me pareció que el arranque de la temporada el desplome del Atlético de una anomalía ahora lo que me interesa hoy es ir al grano lo nuclear que Meana ver dice ni pío oiga Els el Real Madrid ha metido los mismos goles en las últimas dos jornadas que yo

Voz 3 34:33 da que el Athletic que son dos partidos sin golear yo para lucirse me han a contesta dice nada nada para quiero preguntar qué está expuesto a Jordi Martí está hoy por hoy es que se repite tal otra de largo esto es tan previsible de la fuerza por ahí dos años que reiterar con pregunta si podemos arrasó pregunta si sigues con tu película del director tiene el Real Madrid

Voz 0239 35:05 la gente de área solvente si bueno tiene el Real Madrid Haendel herencia evidentemente si ha perdido cuarenta goles en Cristiano Ronaldo el otro día a me parece raro que con cero cero en el marcador que el tipo que que el entrenador ha pedido para sí ser solución desde el banquillo que Mariano que es el delantero centro se quede en el banquillo no jueguen y un solo minuto me cerraron un Cairo

Voz 3 35:25 te sorprendió Antonio o hay un problema porque no hay problema que le mantiene en el Cocem

Voz 1576 35:32 tiene que conocerse a fuego lento Vinicius

Voz 3 35:34 esa primera lo pueden ser pero te cargas al delantero

Voz 0239 35:37 por eso a mí para claros de más evidente el problema es que cuando tú me quitas a un futbolista él la referencia el faro goleador de las últimas diez temporadas eso necesita un periodo de sutura que todavía no ha pasado luego creo que durante la pretemporada el aparato propagandístico del club se ha empeñado en vender que tanto Bale como Karim Benzema pueden sustituir en números goleadores a Cristiano Ronaldo y esos está demostrando que es imposible en uno porque no va en el ADN que es en el de Karim Benzema Ana Gemma no tienen otro en otro porque no puede jugar una cantidad determinada de partidos consecutivos hasta ahora no lo ha podido desgraciadamente creo que no va a poder pero eso es una cosa que es una evidencia y la otra es decir ha metido goles en los dos últimos partidos bueno pues también porque el fútbol es así porque te recuerdo Jordi

Voz 3 36:18 yo yo voy hacia el otro día en la segunda

Voz 0239 36:21 parte el otro día en el Sánchez Pizjuán hay dos palos y dos paradones y el otro día lo normal es que Asensio en la que tiene con Oblak en la que tiene con Oblak en la meta por arriba es decir que yo voy ha generado y no ha marcado

Voz 3 36:31 yo voy a reponer bien

Voz 1643 36:34 qué hacer yo una pregunta de no pero yo Trafford

Voz 3 36:36 a Jordi Pujol conclusiones Jordi que sepas que Madrid personas porque el Madrid si necesita gol lo echará de menos lo veremos si eso ocurre en cuartos de la Champions en semifinales de la Champions en septiembre el Madrid no está echando de menos los goles de Cristiano Ronaldo comparando los goles del año pasado

Voz 1643 36:57 preguntan ejemplo vale vale no influye no sólo que no esté que están Arnaldo sino que este Real Madrid de Lopetegui le cuesta mucho generar ocasiones por la forma en la que juega toca y toca eh

Voz 3 37:08 puedo preguntar a una cosa está hecha

Voz 1643 37:11 sí luego la condesa blando

Voz 3 37:13 estáis hablando de golea

Voz 0660 37:16 hablando de goles es el Atlético de Madrid actual

Voz 3 37:19 es el equipo menos goleador

Voz 0660 37:22 de toda la etapa del Cholo con solamente ocho goles solamente le supera con diez el de la quince dieciséis

Voz 3 37:30 esa maravilla de delantera que Romero

Voz 0660 37:33 los actos de alabar en el Bernabéu Griezmann idea

Voz 3 37:36 como Costa llevan en que son malos ahora Manuel en siete partido dos goles hecho el francés Yves dieciséis Diego Costa que no ve portería

Voz 0239 37:46 tendría que te conozco Cedeño Manolete pero me desconcierta

Voz 3 37:48 Polonia hará girará como Griezmann es decir pero sólo sólo en Liga quiere decir que los de la los de la Supercopa de Champions Adiós hablando del eso no te vale vale vale vale cualquier pacto eso malos no no no todos no que no que no cambiaría a quién pondrías yo ahora mismo por ejemplo cada vez que veo ante el Sevilla Silva lloro ya está Gameiro me acuerdo de de ahí por favor a gol con el Valencia hasta que el que lleva Diego Costa bueno que lleva un gol cuantos lleva en Liga de Campeones y en la Supercopa a al Talavera de buscar pues no no es que sea Manolete Hardy para la verdad no poder ejecutivo de dicho libro

Voz 0985 38:33 yo aunque sea por respeto al director que a plantear una pregunta con acierto a mi me gustaría decir que realmente si lo que Dani Carvajal

Voz 3 38:40 gracias por escuchar la Jordi sí sí lo único

Voz 0985 38:43 a lo que se remite Dani Carvajal para explicar la situación del Madrid es que el Atlético perdió tiempo desde desde el minuto uno cuando el Atlético le pasó por encima desde el minuto uno me parece una equivoco Carvajal bien entonces Antonio tenemos que empezar a ver si defunción a la lapidar

Voz 0239 38:58 a la barra libre no nos preguntamos si Valverde está cuestionado no

Voz 0985 39:01 el hombre hemos hablado al Barça durante siete u ocho minutos

Voz 3 39:04 el también tenemos que hablar del Real Madrid estábamos estarían me gustaría que me comentaron hay Romero Hadzic creerte bueno si Valverde si Valverde cae en Londres está contra las cuerdas

Voz 0985 39:15 Valverde estará contra las cuerdas

Voz 3 39:18 en Londres no suelen me lo imaginaba era que si está pensando y Lopetegui

Voz 1643 39:25 que no ha ganado todavía en buena forma esta cuestión

Voz 3 39:27 me pregunto Pellegrini es que Óscar estos tres seguro

Voz 0239 39:38 adicción entrenador del Real Madrid y que tiene un problema de resultados cómo está teniendo el horario se llame Lopetegui o se llame como sevillano el que Calderón grandiosa una cosa es estar cuestionado y otra que le vayan a echar mañana yo creo que no le van a echar mañana pero evidentemente lo malos resultados en el Real Madrid hace

Voz 1576 39:58 ya algo quieren tendrán que explicar en Barcelona Jordi cuando OPA mal Malcolm que se lo quitan ha con el

Voz 3 40:05 la democracia

Voz 0985 40:08 que nadie que era el nuevo Xavi dinero

Voz 3 40:11 si no la rasca cada vez que hay una rotación se cae el equipo Valverde que no sabe si va a seguir no va a seguir pero porque también a Talavera el ambiente está raro Jordi era lo que más me interesa saber si es verdad

Voz 0239 40:25 que Valverde y Messi empieza a haber un descosido difícil de coser

Voz 3 40:29 todo lo que me interesa a mí también no te consta no

Voz 0985 40:31 me consta que haya mejor

Voz 3 40:34 es que te consta Jordi te sorprendería que eso fuera verdad fíjate te te suena muy raro lo que dice Romero aunque te

Voz 0985 40:41 sí sí sí porque me porque a lo que me consta es que mantienen buena sintonía esto es lo que me consta esto no perdona

Voz 3 40:49 pues lo que está claro es que mantienen buenas así

Voz 0985 40:51 tenía también me consta una cosa que Valverde hay algo que le preocupa muchísimo que es el desplome físico del equipo cuando se tenga que jugar los garbanzos y ahí es

Voz 3 41:01 pero cuando lleguemos a este pueden desglosaremos es claro

Voz 0985 41:03 las rotaciones pues esto no le está saliendo bien a Valverde lo que más me preocupa es la falta de identidad me preocupa ver que no sabemos a qué jugamos me preocupa ver qué jugadores importantes que no den el paso al frente y me preocupa el desconcierto en el que está instalado el Barça de Valverde pero creo que puedo Lopetegui también tiene que estar preocupado creo qué debería estar prohibido hasta los de la pizarra el está desde la gestión

Voz 3 41:24 solo hay que verle en agosto estaré ocupado

Voz 0985 41:27 a otros como abre ocupado por vosotros que hace una semana me hablabais de fútbol coral me hablabais de La Paquera niño aquí salió salió la pantera el Leopardo al que Pardo salió todo y ahora vuelve a un gato y todas estas cosas

Voz 3 41:43 a no porque fue después del partido Baaz y se ganó uno cero y Karim Benzema

Voz 0985 41:48 asco y Antonio me dijiste y que la salida de Cristiano haría jugar mejor al Real Madrid Iker salía de Cristiano liberaba o talento

Voz 0239 41:55 no no no he visto nunca no sólo disfrutan

Voz 0985 41:58 no no eso no lo he dicho no

Voz 3 42:01 ahí no lo diré yo igual lo dije pero no lo tengo yo te diría la salida

Voz 1293 42:05 buscaremos esto queda claro Lopetegui está preocupando Barbera está preocupado y Nana para que te quedes Tanguy Love

Voz 3 42:11 Pelegrino pues aquí justo

Voz 1643 42:15 también está preocupado eh

Voz 1293 42:17 Antonio Romero Moscú muchas gracias un abrazo chicos hasta luego hasta luego de tal luego Jordi tenemos que ir pues no come la desconexión que decía el otro muchas gracias muy poco para la propia comparto José brotes jamás nada bueno tú no te muevas el Athletic quedó a muchas gracias chao y hasta la próxima semana

Voz 1643 44:50 las cuatro menos cuarto hasta las cuatro como son la actualidad de los equipos de Madrid que tenemos en Primera y que pueden ser seis porque ojito a lo bien que ha empezado el Alcorcón el amarilla está en Moscú para jugar mañana a las nueve ante el CSKA esta tarde Javier Herráez entrenamiento y ruedas de prensa en el luz Nick Stadium si pase

Voz 11 45:08 en una hora y media justas a las cinco y cuarto hora española la rueda de prensa de Lopetegui el técnico vasco del Real Madrid que va hablar de todo de la ausencia de gol de adhesión afortunadamente que se ha quedado en nada de Gareth Bale una sobrecarga hoy esta mañana pruebas médicas esa resonancia magnética que daba pues esa buena noticia que Bale no está lesionado aunque eh te contaban entramos nacional que creo que no va a viajar a Vitoria que creo que va a intentar el club el Real Madrid que no vaya con su selección con Gales que no juegue el día once ese partido amistoso en Cardiff Gales España para que esté pletórico a la tercera jornada de Champions Quique esté al cien por cien para el clásico que será a finales de este mes de